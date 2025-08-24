MS 2025.226

Hơn một tháng qua, tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), anh Lê Anh Tình (30 tuổi, ở thôn Phố Hòa, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn bỏng điện cao thế nghiêm trọng. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ghép da nhân tạo đau đớn, anh Tình phải chiến đấu từng giây để giành lấy sự sống.

Anh Tình bị bỏng nặng toàn thân. Ảnh: Thiện Lương

Bên ngoài phòng bệnh, người vợ trẻ mới 25 tuổi – chị Lê Thị Vân – ôm con nhỏ chưa đầy 2 tuổi, ngày đêm túc trực bên anh Tình. Vừa chăm sóc con nhỏ, vừa chăm chồng, lại vừa phải chạy vạy lo chi phí điều trị cho chồng khiến chị gần như cạn kiệt sức lực.

Năm 2023, anh Tình và chị Vân kết hôn, đến nay có con gái được gần 2 tuổi. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuy còn nhiều khó khăn, công việc bấp bênh, chưa có nhà riêng, nhưng họ vẫn nỗ lực từng ngày.

Để trang trải cuộc sống, cả hai rời quê sang TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An thuê trọ và làm công nhân. Song vì đồng lương công nhân quá thấp, không đủ chi phí sinh hoạt nên anh Tình tranh thủ nhận thêm việc lắp điều hòa thuê vào những lúc rảnh rỗi.

Éo le thay, vào ngày 14/7 vừa qua, trong lúc thi công lắp điều hòa cho một gia đình gần nơi anh Tình thuê trọ, khi trèo lên mái tầng 2, khu vực gần đường dây điện cao thế. Lúc này, một tia điện mạnh phóng ra bất ngờ khiến anh Tình bị giật ngã từ trên cao rơi xuống đất, toàn thân bỏng nặng. Tai nạn xảy ra trong tích tắc nhưng tính mạng anh Tình đang trở nên nguy kịch.

Ngay lập tức, anh được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Ba Lan (Nghệ An) cấp cứu, nhưng do tình trạng nguy kịch nên bác sĩ chuyển anh ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để tiếp tục điều trị với hy vọng giữ được mạng sống.

Anh Tình đã trải qua 4 lần phẫu thuật cắt ghép da nhân tạo. Ảnh: Thiện Lương

Tại đây, bác sĩ cho biết, anh Tình bị tổn thương bỏng vùng gáy, lưng, hai chân trượt da nền hồng xen lẫn hoại tử, diện tích bỏng 34% độ 3, 4. Đến nay, anh phải trải qua 4 lần phẫu thuật cắt ghép da nhân tạo, điều trị tích cực kéo dài.

Chứng kiến anh Tình phải chịu đựng những cơn đau hành hạ, chị Vân nghẹn ngào: “Những ngày đầu, tôi ở bệnh viện chăm anh, nhưng do còn con gái nhỏ nên tôi nhờ mẹ chồng hỗ trợ. Để có tiền nộp viện phí và mua thuốc, tôi phải gửi con cho người thân rồi tranh thủ đi làm thêm”.

Tuy nhiên, do anh Tình chưa có bảo hiểm y tế, nên tiền thuốc men và mọi chi phí gia đình phải tự chi trả khiến chi phí điều trị ngày một đội lên cao. Đến nay, chị Vân đã phải vay mượn hơn 150 triệu đồng trong khi việc điều trị cho anh còn dài, chi phí rất tốn kém.

“Tháng 9 này là sinh nhật con gái tròn 2 tuổi. Hai vợ chồng tôi dự định sẽ dành dụm mua cho con một chiếc xe điều khiển đồ chơi trong ngày đặc biệt. Nhưng giờ thì mọi dự định tan biến hết rồi. Sinh nhật con gần kề mà không có bố ở bên. Lúc này tôi chỉ cầu mong chồng tôi sớm bình phục để về nhà, vợ chồng cùng chăm sóc, nuôi dạy con. Chúng tôi mới cưới nhau, còn quá trẻ, nhưng tai họa đến bất ngờ khiến tôi rối bời, không biết bấu víu vào đâu…”, chị Vân xót xa cho hay.

Lãnh đạo UBND xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Tình quá khó khăn. Hai vợ chồng trẻ lập gia đình chưa được bao lâu thì gặp nạn. Chi phí điều trị bỏng quá lớn nên một mình chị Vân không thể gánh vác, xoay xở được. Kính mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, để anh Tình có điều kiện điều trị bệnh.