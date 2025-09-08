MS 2025.241

Năm 2021, bé Ma Thị Hoa bắt đầu phải chịu đựng những cơn đau đầu liên miên, khiến vợ chồng anh Ma Văn Tháp ở bản Đồn (xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang) vô cùng lo lắng. Vội vàng đưa con đi khám, gia đình bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo trong não bé có một khối u, tuy lành tính nhưng cần phẫu thuật ngay.

Không còn lựa chọn nào khác, anh chị vay mượn khắp nơi, đưa con xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) mổ cấp cứu. Ca mổ thành công, nhưng chi phí hơn 100 triệu đồng đã khiến gia đình anh Tháp oằn mình trong nợ nần suốt nhiều năm qua.

Bốn năm trôi qua, tưởng chừng bệnh của con đã khỏi. Nào ngờ, đầu tháng 7/2025, những cơn đau đầu lại ập đến dữ dội, khiến bé Hoa vật vã khóc thét. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết khối u ở não tái phát, buộc phải chuyển gấp em đến Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật lần thứ hai.

Ngày 27/8/2025 vừa qua, ca mổ tiếp tục thành công. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết tình trạng của Hoa vẫn rất mong manh, nguy cơ tái phát cao, cần hội chẩn và theo dõi chặt chẽ. Hiện tại, em vẫn thường xuyên bị những cơn đau hành hạ, cơ thể yếu ớt, mệt mỏi.

Từ lúc 6 tuổi, bé Hoa đã bị bệnh u não hành hạ.

Mới 10 tuổi, Hoa đã có 4 năm chống chọi với căn bệnh u não quái ác. Đây là lần thứ hai em bước vào cuộc chiến sinh tử, vừa bào mòn sức khỏe, vừa đẩy gia đình vào cảnh khốn khó.

Số nợ cũ từ lần phẫu thuật trước chưa trả hết, nay gần hai tháng con nằm viện, vợ chồng anh Tháp đã phải vay mượn thêm 27 triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí.

Từ khi con gái nhập viện, anh Tháp phải nghỉ việc để chăm sóc con. Chị Ma Thị Đầm (vợ anh) xin làm công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) với đồng lương ít ỏi.

Bố mẹ nghèo khó không lo nổi viện phí cho con gái điều trị bệnh

Ở địa phương, gia đình anh thuộc diện cận nghèo. Ngoài Hoa, vợ chồng anh còn phải phụng dưỡng bố mẹ già ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu. Con trai nhỏ đành gửi nhờ người thân chăm sóc.

Mỗi ngày Hoa nằm viện là thêm một ngày cơ thể bé nhỏ phải gồng mình trước bệnh tật, còn cha mẹ em lại oằn lưng gánh thêm nỗi lo cơm áo, tiền viện phí. Mỗi lần tỉnh táo, bé Hoa lại thì thào với bố: “Con biết bệnh của con là bệnh nặng. Con muốn nhanh khỏe để về nhà giúp bố mẹ trông em trai”, khiến ai nghe được cũng không khỏi xót xa.

Mỗi lần tỉnh táo, bé Hoa lại nắm tay thì thào với bố rất thương tâm.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhi Ma Thị Hoa (10 tuổi) bị u não tái phát, phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Đây là căn bệnh không chỉ đe dọa tính mạng mà còn có nguy cơ tái phát cao, thời gian điều trị kéo dài, chi phí tốn kém, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, gia đình bệnh nhân vô cùng khó khăn, mọi chi phí đều phải vay mượn.

Rất mong cộng đồng cùng chung tay chia sẻ, tiếp thêm niềm tin và cơ hội sống cho bé Hoa – cô bé 10 tuổi kiên cường đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.