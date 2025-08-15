MS 2025.217

Đó là hoàn cảnh éo le của gia đình chị Nguyễn Thị Anh (SN 1997) và anh Bùi Văn Nam (SN 1985) ở thôn Tiền Liệt, xã Tân An, TP Hải Phòng. Liên tiếp chứng kiến hai đứa con bé bỏng qua đời vì bạo bệnh, vợ chồng chị Anh lúc này gần như kiệt sức, song vẫn cố gắng giành giật sự sống cho con trai út Bùi Bảo Minh (SN 2023) mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

Mất 2 người con vì mắc bệnh hiểm nghèo, giờ vợ chồng chị Nguyễn Thị Anh đang xoay xở tìm cách cứu đứa con trai út.

Sau khi kết hôn năm 2015, vợ chồng chị sinh con trai đầu lòng là bé Bùi Trường Giang. Khi mới một tháng tuổi, bé bị sốt kéo dài, khó thở, ho nhiều. Đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm phổi hoại tử, gan lách to cùng nhiều bệnh hiểm nghèo khác, khiến đôi vợ chồng trẻ "chết lặng".

Mặc dù đã nỗ lực điều trị suốt thời gian dài, tốn kém nhiều tiền bạc, bé Giang chỉ cầm cự được đến 1 tuổi rồi qua đời. Nỗi đau quá lớn khiến cả hai rơi vào trầm cảm, phải nhờ người thân động viên mới dần nguôi ngoai.

Thế nhưng, con trai thứ hai là bé Bùi Văn Lâm lại mắc những triệu chứng tương tự và ra đi khi còn rất nhỏ. Chỉ đến khi con gái thứ ba, bé Bùi Bảo Ngọc (SN 2020), chào đời khỏe mạnh, vợ chồng chị mới vơi bớt phần nào nỗi lo.

Tai ương lại một lần nữa ập đến khi năm 2023, chị sinh bé Bùi Bảo Minh. Lần này, bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân là mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh và chức năng bạch cầu hạt thể hiếm.

Bé Bùi Bảo Minh cần phải ghép tủy để duy trì sự sống.

Từ ngày con mắc bệnh, chị Anh phải nghỉ việc để cùng con vào viện điều trị. Kinh tế gia đình chỉ còn trông vào đồng lương công nhân ít ỏi của anh Nam. Dù anh tăng ca liên tục cả ngày lẫn đêm, thu nhập vẫn không đủ chi trả tiền thuốc. Với những loại thuốc đắt đỏ ngoài danh mục bảo hiểm, họ phải gom góp từng đồng, vay mượn khắp nơi.

Nợ cũ chưa trả hết, nay lại phải vay thêm để cứu con. Số tiền ghép tủy quá lớn khiến hy vọng của gia đình vẫn xa vời.

“Bác sĩ nói con phải ghép tủy mới duy trì được sự sống. Mặc dù tủy được lấy từ chị để ghép sang em, nhưng chi phí vẫn rất lớn. Từ ngày bé Minh chào đời đến nay, mẹ con tôi ở viện nhiều hơn ở nhà. Vừa qua, con mới trải qua ca phẫu thuật hậu môn. Bệnh tật triền miên khiến chúng tôi phải vay mượn khắp nơi, nay không biết tìm đâu ra tiền nữa. Tôi đã mất hai con rồi, xin mọi người cứu giúp con út của tôi”, chị Anh nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Quang Dự, cán bộ xã Tân An, xác nhận: “Gia đình chị Nguyễn Thị Anh là công dân địa phương. Vợ chồng chị có 4 người con, nhưng 2 con đầu đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Hiện con trai út mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh, điều trị rất tốn kém. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình”.