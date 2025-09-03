Báo VietNamNet vừa trao số tiền 25.093.988 đồng – tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ anh Hoàng Văn Long (SN 1997, thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) – nhân vật trong bài viết: “Cha tai biến, mẹ nghèo "cắm" cả sổ đỏ cũng không đủ tiền cứu con bị tai nạn”.

Bạn đọc giúp đỡ anh Hoàng Văn Long bị tai nạn số tiền 25.093.988 đồng.

Vào một ngày cuối tháng 6/2025, trên đường đến công trình làm ca đêm, anh Hoàng Văn Long gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương nặng phải chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết chân trái anh Long bị gãy nát, chân phải trật khớp, phần thịt da bị tổn thương nghiêm trọng, phải cắt da đùi để ghép lại vùng chân.

Trước đây, anh Long là trụ cột kinh tế của cả nhà. Từ lúc con trai nằm viện, để có tiền trang trải, bà Nguyễn Thị Thủy (mẹ anh Long) đành đem sổ đỏ – tài sản duy nhất của gia đình – đi thế chấp ngân hàng vay hơn 100 triệu đồng. Nhưng số tiền này cũng không đủ bởi đến nay, chi phí điều trị của anh Long đã lên tới hơn 160 triệu đồng, bao gồm hai lần phẫu thuật cùng nhiều khoản tiền thuốc do không có bảo hiểm y tế.

Sau khi hoàn cảnh của anh Long được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng bạn đọc. Số tiền 25.093.988 đồng đã được trao tận tay gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thủy cho biết, hiện tại anh Long đã được xuất viện, về nhà theo dõi điều trị phục hồi và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

“Trong lúc không biết xoay xở ra sao thì được mọi người giúp đỡ, gia đình chúng tôi thực sự biết ơn. Ân tình này, gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”, bà Thủy xúc động nói.