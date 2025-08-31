MS 2025.233

Cả chồng và con đều mắc ung thư, tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi, đến nỗi giờ chỉ còn lại căn nhà trống rỗng, lại thêm khoản nợ hàng trăm triệu đồng, chị Nguyễn Thị Hường (SN 1981, ở xóm 15, xã Nhật Tân, tỉnh Ninh Bình) trở nên bất lực.

Tháng 6/2024, con gái chị là bé Nguyễn Thị An Lương (SN 2017) bỗng dưng bị xuất huyết âm đạo. Đưa con vào viện thăm khám nhưng các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, chỉ cho con về nhà theo dõi một thời gian. Tuy nhiên, sức khỏe của con ngày một suy kiệt.

Đến tháng 11/2024, chồng chị là anh Nguyễn Lương Lợi (SN 1978) đi khám và phát hiện bị ung thư hạ họng giai đoạn 4. Từ một người đàn ông trụ cột kinh tế trong gia đình, giờ đây anh phải bỏ dở mọi công việc để nhập viện điều trị.

Anh Lợi nhập viện chưa được bao lâu thì tháng 4/2025, bé Lương lại bị xuất huyết âm đạo nghiêm trọng, phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Sau ca mổ, các bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra, kết quả cho thấy bé mắc ung thư phần mềm.

Nghe tin con gái cũng mắc bệnh nan y, anh Lợi lập tức xin xuất viện, ngừng điều trị. Dù chị Hường hết lời khuyên nhủ, anh vẫn kiên quyết xin thuốc về nhà tự uống để dành toàn bộ tiền bạc tập trung chữa trị cho con.

Từ đầu tháng 5/2025 đến nay, bé Lương đã phải trải qua 4 đợt truyền hóa chất và 10 lần xạ trị. Mỗi khi cơn đau ập đến, bé chỉ biết cắn răng, nhắm mắt chịu đựng.

“Cả chồng và con tôi đều mắc ung thư. Tôi thật sự bế tắc bởi trong nhà không còn vật gì có giá trị ngoài căn nhà cả gia đình đang ở. Giờ chúng tôi biết sống sao đây?”, chị Hường nghẹn ngào.

Từ khi bé Lương nhập viện, gia đình chị đã phải vay mượn hơn 150 triệu đồng để chữa trị cho con. Thế nhưng số tiền ấy nay đã cạn kiệt, trong khi bác sĩ cho biết việc điều trị của bé còn kéo dài, chi phí sẽ tốn kém nhiều hơn nữa.

Mỗi tháng, riêng tiền truyền hóa chất cho bé Lương đã hơn 4 triệu đồng, chưa kể thuốc men của anh Lợi cùng các khoản chi khác. Vốn là công nhân gần nhà, nhưng từ ngày con gái lâm bệnh, chị Hường phải xin nghỉ việc. Không có thu nhập, trong khi hai bố con đều bệnh nặng, gia đình đã hoàn toàn khánh kiệt, không còn khả năng xoay sở.

Thấy một mình mẹ gồng gánh lo cho bố và em, cô con gái lớn mới 18 tuổi cũng đành nghỉ học để đi làm thêm, mong góp chút tiền thuốc cho bố và em.

“Nhiều lúc tôi ước mình có thể gánh được căn bệnh của con để con được sống. Vợ chồng tôi chỉ mong làm hết sức có thể để con tiếp tục được sống, nhưng giờ tôi thực sự hết cách rồi”, chị Hường gạt nước mắt.

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K3 Tân Triều, bệnh nhân Nguyễn Thị An Lương bị K phần mềm, hiện đang được điều trị bằng phác đồ truyền hóa chất để giảm kích thước khối u. Gia đình bé rất khó khăn bởi cả 2 bố con đều mắc bệnh hiểm nghèo.