Trong căn nhà nhỏ ở xóm 3, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình, hình ảnh hai thân già ngoài 80 tuổi ngày ngày nuôi nấng, chăm sóc hai người con bệnh tật khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nao lòng

Đó là hoàn cảnh của ông Trần Văn Tước (SN 1943) và vợ ông - bà Trần Thị Phượng (SN 1945). Trước đây, ông Tước kết hôn với người vợ đầu và sinh được hai người con là anh Trần Văn Định (SN 1970) và chị Trần Thị Cam (SN 1973). Không lâu sau, vợ ông qua đời, để lại hai đứa con thơ dại.

Vợ chồng ông Tước tuy tuổi đã cao nhưng vẫn phải gồng gánh nuôi và chăm sóc 2 con mắc bệnh.

Chỉ hơn một năm sau ngày mẹ mất, anh Định bất ngờ mắc chứng bại liệt phải thường xuyên chống nạng. Nỗi bất hạnh chưa dừng lại thì chị Cam lại phát bệnh tâm thần, khiến cuộc sống của ông Tước rơi vào cảnh khốn khó.

Cảnh “gà trống nuôi con” quá sức nặng nề, ông Tước đi bước nữa với bà Phượng. Từ đó, hai vợ chồng ông cùng nhau chăm sóc anh Định và chị Cam.

Khi trưởng thành, bệnh tình của cả hai ngày càng nặng. Anh Định phải ngồi xe lăn, sinh hoạt vô cùng khó khăn; còn chị Cam suốt ngày gây gổ, đánh nhau với người lạ. Vợ chồng ông Tước đành thay phiên nhau: một người đi làm, một người ở nhà trông con.

Đến năm 2000, chân tay anh Định co quắp, không thể ngồi xe lăn mà phải nằm một chỗ. Lúc này, vợ chồng ông Tước cũng đã có tuổi, không còn sức lao động. Bà Phượng chỉ còn biết trông cậy vào mảnh ruộng nhỏ gần nhà để có gạo ăn qua ngày.

Hơn 50 năm vợ chồng ông Tước nuôi dưỡng con trai bị bại liệt

Nhưng bất hạnh liên tiếp ập đến. Năm 2024, ông Tước bị tai biến mạch máu não hai lần, tưởng chừng không qua khỏi. Mỗi lần như vậy, một mình bà Phượng vừa chăm sóc hai con bệnh tật, vừa chạy vạy vay mượn khắp nơi để cứu chồng.

Đầu năm 2025, ông Tước tiếp tục bị tai biến lần thứ ba. Bà Phượng – ở tuổi 80, vừa chân yếu tay run, vừa mắt mờ – nay một mình phải gánh gồng cả gia đình ba người bệnh, khiến bà kiệt quệ.

Không còn cách nào khác, bà đành cầu cứu anh em, họ hàng giúp đỡ. Thế nhưng chi phí vẫn là gánh nặng khôn cùng. Thuốc men của anh Định tốn hơn 5 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể tiền điều trị cho ông Tước. Trong nhà chẳng còn tài sản gì đáng giá, bà phải vay mượn khắp nơi, đến nay đã nợ hơn 80 triệu đồng.

Cô con gái ông Tước là Trần Thị Cam (SN 1973) bỗng dưng mắc bệnh tâm thần.

Nhìn con trai nằm liệt giường, con gái thì suốt ngày gào thét, bà Phượng chỉ biết bất lực rơi nước mắt:

“Giờ tôi chỉ mong vợ chồng tôi sống được ngày nào hay ngày đó. Tôi cũng bệnh tật tuổi già nhưng chẳng dám đi khám vì không có tiền. Hơn nữa, ai sẽ lo cho chồng con nếu tôi nằm xuống? Người ta tuổi này sum vầy bên con cháu, còn tôi vẫn còm cõi lo từng đồng thuốc cho chồng, cho con”.

Ông Vũ Đức Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Giao Hòa, chia sẻ: “Gia đình ông Trần Văn Tước thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhiều năm nay, ông bà phải tự tay chăm sóc hai con bệnh tật. Nay ông Tước lại bị tai biến, khó khăn càng chồng chất. Gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.