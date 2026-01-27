Cảm thương hoàn cảnh của anh Vàng A Hương (26 tuổi, ở bản Huổi Lóng, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên) – nhân vật trong bài viết: “Con trai bị ung thư dạng hiếm, cha mẹ nghèo thế chấp nhà không đủ tiền chạy chữa”, nhiều bạn đọc đã ủng hộ số tiền 45.154.512 đồng giúp anh có thêm điều kiện chữa bệnh.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 45.154.512 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ anh Vàng A Hương bị ung thư hiếm gặp

Năm 2019, phát hiện trước khuỷu tay phải có một khối u bất thường, anh Hương đã đến Trung tâm y tế huyện Mường Chà khám và được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Những tưởng bệnh đã khỏi, để phụ giúp cha mẹ, tháng 5/2023, anh Hương xin làm công nhân ở tỉnh Ninh Bình với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, làm chưa được bao lâu thì khối u tái phát khiến cánh tay phải của anh mỗi lần cử động đều rất khó khăn. Anh Hương tiếp tục nhập viện phẫu thuật lần hai nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Tháng 7/2025, khi những cơn đau ngày càng dữ dội, anh Hương vào Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) khám và được các bác sĩ chẩn đoán mắc Sarcoma khuỷu tay phải – một loại ung thư hiếm gặp phát triển từ mô liên kết như xương, cơ, mỡ và mạch máu.

Để cứu lấy cánh tay của anh Hương, bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt rộng khối u, đồng thời thực hiện chuyển vạt tự do bằng vi phẫu, lấy da và cơ từ đùi đắp lên cánh tay. Tuy nhiên, do gia đình quá nghèo, anh xin bác sĩ về nhà một thời gian để chuẩn bị tiền viện phí.

Ngày 15/9/2025, anh Hương nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, tay phải co rút nặng và đau nhức dữ dội. Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã nỗ lực để giữ lại chức năng vận động cho cánh tay của anh.

Chi phí điều trị và phẫu thuật lần này của anh Hương đã hơn 30 triệu đồng. Chưa tính khoản gia đình vay mượn trước đó để lo chi phí điều trị cho anh từ khi phát hiện bệnh. Đến nay, gia đình đã nợ ngân hàng 80 triệu đồng, căn nhà duy nhất cũng đang trong diện thế chấp.

Sau khi hoàn cảnh của anh Hương được Báo VietNamNet chia sẻ, anh đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 45.154.512 đồng của bạn đọc gửi về quỹ Báo giúp đỡ anh Hương đã được chuyển đến tận tay gia đình.

Anh Vàng A Hương xúc động đón nhận món quà của bạn đọc giúp đỡ, anh gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, phòng CTXH, Bệnh viện Việt Đức và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ anh trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Theo anh Hương, hiện sức khỏe của anh đã ổn định, có thể làm được những công việc nhẹ giúp gia đình.