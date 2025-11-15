MS 2025.309

Vốn là lao động chính trong gia đình, nay anh Vàng A Hương (26 tuổi) phải sống trong tuyệt vọng vì căn bệnh ung thư thể hiếm ngày đêm dày vò cơ thể. Nằm một mình trong phòng điều trị, anh Hương phải tự lo mọi thứ, bởi ở quê nhà, bố mẹ anh đang vật lộn trong cảnh nợ nần để cứu anh thoát khỏi cơn hiểm nghèo.

Anh Hương sinh ra nơi miền quê nghèo, không riêng gì gia đình anh, người dân ở bản Huổi Lóng, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên quanh năm chỉ trông vào nương rẫy, trồng lúa, trồng ngô nên chẳng đủ ăn. Nhà anh Hương có bốn anh chị em, không ai có nghề nghiệp ổn định. Cha mẹ anh đã lớn tuổi vẫn phải bám nương để duy trì cuộc sống.

Năm 2019, anh Hương phát hiện trước khuỷu tay phải của anh có một khối u bất thuờng. Anh đến Trung tâm y tế huyện Mường Chà khám và được các bác sĩ phẫu thuật.

Những tưởng bệnh đã chấm dứt, để phụ giúp cha mẹ, tháng 5/2023, anh rời quê đi làm công nhân phụ sơn ở Ninh Bình, với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng.

Nhưng làm chưa được bao lâu thì khối u tái phát khiến cánh tay phải của anh mỗi lần co kéo hay gập lại đều rất khó khăn. Anh tiếp tục nhập viện phẫu thuật lần hai nhưng bệnh vẫn không buông tha.

Tháng 7/2025, khi những cơn đau ngày càng dữ dội, anh Hương lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) khám và được các bác sĩ chẩn đoán mắc Sarcoma khuỷu tay phải – một loại ung thư hiếm gặp phát triển từ mô liên kết như xương, cơ, mỡ và mạch máu.

Để cứu lấy cánh tay của anh Hương, bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt rộng khối u, đồng thời thực hiện chuyển vạt tự do bằng vi phẫu, lấy da và cơ từ đùi đắp lên cánh tay. Tuy nhiên, do gia đình quá nghèo, anh xin phép trở về để chuẩn bị tiền viện phí.

Đến ngày 15/9/2025, anh nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, tay phải co rút nặng và đau nhức dữ dội. Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã nỗ lực để giữ lại chức năng vận động cho anh.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng anh Hương từng ngày

Những ngày hậu phẫu vô cùng đau đớn. Vết mổ ở tay và đùi khiến anh không thể tự xoay trở. Trong khi đó, chi phí điều trị từ ngày 15/9 đến nay đã vượt quá 30 triệu đồng, dù anh Hương có bảo hiểm y tế nhưng nhiều khoản vẫn phải tự chi trả.

Từ năm 2019 đến nay, gia đình anh đã vay mượn khắp nơi. Hiện gia đình còn nợ ngân hàng 80 triệu đồng, căn nhà duy nhất cũng đang trong diện thế chấp. Số tiền dành dụm khi anh đi làm ở Ninh Bình cũng chỉ được khoảng 12 triệu đồng; anh mới đóng thêm hơn 30 triệu đồng viện phí.

“Mỗi ngày bác sĩ thay băng kiểm tra vết mổ, tôi đau đến mức cắn răng không dám kêu. Chỉ mong tay đỡ hơn để còn đi làm giúp bố mẹ, chứ nằm viện dài ngày thì lấy đâu ra tiền”, anh Hương nghẹn giọng.

Những ngày nằm viện, điều khiến anh Hương đau lòng không chỉ là những cơn đau thể xác mà còn là áp lực kinh tế đè nặng lên bố mẹ già. Những khoản nợ cũ chưa trả được, giờ lại thêm chi phí điều trị mới khiến gia đình càng kiệt quệ.

Số tiền anh vay mượn từ bà con ở quê cũng rất ít ỏi, không thấm vào đâu so với chi phí điều trị và nợ nần.

Theo phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức: Bệnh nhân Vàng A Hương (26 tuổi) mắc Sarcoma khuỷu tay phải, cần phẫu thuật cắt rộng khối u và chuyển vạt tự do bằng vi phẫu. Từ năm 2019 đến nay, bệnh nhân đã trải qua 3 lần phẫu thuật.

Kinh tế kiệt quệ, bố mẹ nghèo khó không còn khả năng xoay xở để anh Hương tiếp tục chữa bệnh

Hoàn cảnh của anh Vàng A Hương hiện vô cùng nguy cấp. Gia đình nghèo, căn nhà duy nhất đã đem thế chấp, nợ nần chồng chất; bản thân anh còn quá trẻ nhưng đã phải đấu tranh từng ngày với căn bệnh ung thư hiếm gặp.

Rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc, các mạnh thường quân để anh Hương có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, sớm phục hồi sức khỏe và đỡ đần cho bố mẹ già yếu.