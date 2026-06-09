Bé Thào Thị Pháng (ở bản Pháng Chủ, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên) là nhân vật trong bài viết: "Bé gái Mông bị vỡ tá tràng, gia đình nghèo cần thêm 20 triệu đồng cứu con".

Số tiền 142.985.414 đồng được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình bé Thào Thị Pháng

Tai nạn không may xảy đến với bé Pháng khi bé đang đi xe đạp thì ngã vào đống củi bên đường, bị thanh củi đâm vào bụng. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, do chấn thương phức tạp, bé nhanh chóng được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành mổ mở thông hỗng tràng, đặt dẫn lưu qua vị trí vỡ tá tràng để cứu tính mạng bé.

Để cứu con, anh Thào A Chinh phải vay mượn khoảng 30 triệu đồng trang trải viện phí và chi phí sinh hoạt trong những ngày 2 bố con ở bệnh viện. Tuy nhiên, số tiền này cũng nhanh chóng cạn sạch.

Trong lúc lâm cảnh khó khăn, bé Pháng được bạn đọc Báo VietNamNet chia sẻ, giúp đỡ số tiền 142.985.414 đồng.

Anh Thào A Chinh xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình lúc khó khăn hoạn nạn.

"Pháng đã được xuất viện về nhà để điều trị phục hồi. Con tôi được như ngày hôm nay là nhờ có các bác sỹ và mọi người giúp đỡ tận tình. Ân tình này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được", anh Chinh xúc động bày tỏ.