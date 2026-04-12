MS 2026.092

Trong phòng bệnh của khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh (Bệnh viện Việt Đức), cô bé người dân tộc Mông Thào Thị Pháng (bản Pháng Chủ, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên) đầy mệt mỏi, đau đớn sau một tai nạn bất ngờ bị chấn thương nặng.

Theo anh Thào A Chinh (SN 1997), bố của bé Pháng, sáng 21/3, con gái anh đang tập đi xe đạp thì ngã vào đống củi bên đường, bị thanh củi đâm vào bụng. Bé được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Tại đây, bác sĩ cho biết Pháng bị chấn thương nặng, vỡ D2 tá tràng.

Do chấn thương phức tạp, bé nhanh chóng được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành mổ mở thông hỗng tràng, đặt dẫn lưu qua vị trí vỡ tá tràng để cứu tính mạng bé. Hiện Pháng đã tỉnh táo, song hành trình điều trị còn dài và nhiều khó khăn.

Bị chấn thương nặng đã phẫu thuật, chi phí điều trị phục hồi cho bé Thào Thị Pháng còn cần thêm khoảng 20 triệu đồng

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhi Thào Thị Pháng bị chấn thương bụng do tai nạn, đã được phẫu thuật và đang điều trị nội khoa, theo dõi vết mổ. Dự kiến, chi phí điều trị phục hồi còn cần thêm khoảng 20 triệu đồng.

Trước đó, để cứu con, anh Chinh đã vay mượn được khoảng 30 triệu đồng, trong đó 12 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí, 1,5 triệu đồng chi trả tiền xe cấp cứu. Số tiền còn lại để trang trải sinh hoạt cho hai bố con anh trong những ngày nằm viện.

Hiện số tiền này đã cạn sạch, anh Chinh không biết xoay xở chi phí điều trị cho con gái ra sao.

Gia đình anh Thào A Chinh thuộc diện cận nghèo

Gia đình anh Chinh thuộc diện cận nghèo tại địa phương, gia đình chỉ làm nương rẫy nên cuộc sống rất chật vật, luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Tai họa bất ngờ ập đến với con gái khiến kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ.

Ngồi lặng lẽ ở hành lang bệnh viện, ánh mắt người cha trẻ không giấu nổi lo âu: “Chúng tôi đã vay mượn hết khả năng nhưng số tiền đó không đủ để con điều trị lâu dài. Trong nhà cũng không còn gì đáng giá để bán. Tôi thật sự không biết phải làm sao”.

Các bác sĩ cho biết, sau ca phẫu thuật quan trọng, bé cần tiếp tục được chăm sóc, theo dõi lâu dài. Chi phí điều trị trở thành gánh nặng quá sức đối với gia đình vùng cao.

Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, bé Thào Thị Pháng rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có cơ hội tiếp tục điều trị và hồi phục.

Bạn đọc giúp em Thào Thị Pháng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.092 (bé Thào Thị Pháng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Thào A Chinh (Bố của bé Pháng) theo địa chỉ: Bản Pháng Chủ, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.