MS 2026.144

Nguy cơ mang di chứng suốt đời sau vụ tai nạn

Khoảng 10 giờ 30 phút trưa ngày 22/5/2026, tiếng trống tan trường vang lên rộn rã tại Trường Tiểu học Tân Thanh 1 (xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang). Cậu học trò lớp 1 Nông Quốc Khánh (7 tuổi, dân tộc Tày) vội đeo cặp sách, hớn hở chạy ùa ra cổng trường đứng đợi bố đón như bao ngày.

Nhưng bất ngờ một chiếc ô tô đưa đón học sinh do thiếu quan sát đã lùi trúng bé Khánh. Lúc này, anh Nông Văn Đạt (SN 1987, bố bé Khánh) vừa có mặt ở cổng trường. Chứng kiến cảnh tượng con bị xe cán qua người, anh Đạt chỉ kịp cầu cứu những người xung quanh giúp anh đưa con đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến cậu bé Nông Quốc Khánh bị chấn thương nặng vùng bụng, nguy cơ mang khiếm khuyết suốt đời

Tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), sau khi sơ cứu, nhận thấy tình trạng bệnh nhân quá nặng, các bác sĩ lập tức chuyển bé Khánh về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé Khánh bị vỡ xương chậu, gãy xương mu, chấn thương dập bàng quang và tổn thương nghiêm trọng vùng bộ phận sinh dục.

Chỉ trong vòng 3 ngày, bé Khánh đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật lớn. Ngay tối 22/5, sau khi vừa chuyển tới viện, Khánh được phẫu thuật khẩn cấp để cắt lọc, xử lý vết thương lột da phức tạp và bảo tồn tinh hoàn. Đến tối 24/5, do bàng quang bị dập nghiêm trọng, Khánh tiếp tục phải lên bàn mổ lần thứ hai để các bác sĩ dẫn lưu bàng quang, đặt tuteur niệu đạo.

Sau những ca phẫu thuật, hiện trên cơ thể nhỏ bé của cậu bé 7 tuổi chi chít dây truyền và các ống dẫn, từ sonde tiểu đến ống dẫn lưu ổ bụng. Khánh phải nằm bất động trên giường bệnh vì xương chậu bị vỡ.

Theo bác sĩ điều trị, tình trạng của Khánh rất nặng, thời gian phục hồi kéo dài và sẽ để lại di chứng. Chặng đường phía trước của cậu bé rất vất vả bởi có thể sẽ phải trải qua thêm nhiều đợt phẫu thuật tạo hình niệu đạo phức tạp.

Vợ sức khỏe yếu, các con còn nhỏ, một mình anh Đạt vừa chăm sóc con tại viện, vừa gồng gánh lo chi phí điều trị

Bệnh tật và nợ nần bủa vây gia đình nghèo

Gia đình anh Đạt thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Cuộc sống của 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào vài sào ruộng cùng những ngày công làm thuê bấp bênh của anh.

Khó khăn càng chồng chất khi năm 2025, vợ anh là chị Phạm Thị Duyên (SN 1987) phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. Để có 30 triệu đồng phẫu thuật cho vợ, anh Đạt phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Sau ca mổ, chị Duyên mất sức lao động, trong khi tiền thuốc men và chi phí đi viện tái khám mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng, khoản tiền quá sức đối với gia đình anh.

Một mình anh Đạt gồng gánh nuôi vợ bệnh tật cùng 4 con nhỏ đang tuổi ăn học: con gái lớn năm nay học lớp 11, con thứ hai học lớp 6, bé Khánh học lớp 1 và cậu út mới tròn 3 tuổi.

Khi gánh nặng cơm áo và tiền thuốc cho vợ còn chưa vơi bớt nhọc nhằn thì tai họa lại bất ngờ ập xuống bé Khánh.

Mỗi lần nghe con trai khóc vì đau đớn, bàn tay chai sạn của người đàn ông dân tộc Tày lại vụng về lau nước mắt cho con. Gương mặt hốc hác vì nhiều đêm thức trắng, mỗi khi nghe tiếng rên đau đớn của con trai, đôi mắt anh đỏ hoe: “Bố ơi, bóp chân tay cho con… Con đau lắm! Bao giờ mình được về nhà hả bố?”.

Nghĩ đến việc con trai mới 7 tuổi có thể phải mang khiếm khuyết suốt đời, anh Đạt đau đớn đến quặn lòng.

Gia đình anh Nông Văn Đạt thuộc diện hộ nghèo ở địa phương

Nghẹn ngào, anh Đạt chia sẻ: “Lúc đưa con từ Tuyên Quang xuống Hà Nội cấp cứu, trong túi tôi không có nổi một đồng. Tôi phải vay anh em họ hàng mới được 25 triệu đồng. Vào viện nộp tạm ứng 13 triệu. Bác sĩ bảo sắp tới con còn phải phẫu thuật nữa, tôi lo quá vì không biết vay mượn ở đâu”.

Anh Đạt cho biết, từ lúc con trai anh bị tai nạn, phía nhà xe gây tai nạn vẫn chưa hỗ trợ gì cho bé.

Tính đến thời điểm hiện tại, khoản nợ từ việc chữa bệnh cho vợ, và chi phí phẫu thuật, điều trị cho bé Khánh đã lên tới 200 triệu đồng, con số vượt xa khả năng của một gia đình nông dân nghèo miền núi.

Giờ đây, số tiền ít ỏi còn lại trong túi khiến người cha nghèo rơi vào cảnh bất lực, trong khi hành trình cứu chữa cho con vẫn còn rất dài phía trước. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bé Khánh có một tương lai tươi sáng.

Bạn đọc giúp em Nông Quốc Khánh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.144 (em Nông Quốc Khánh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nông Văn Đạt (bố của bé Khánh) theo địa chỉ: Thôn Bẫu, xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0965611719.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.