MS 2026.143

Ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, khi cánh cửa giảng đường đại học vừa mở ra, Bùi Hương Trà (SN 2005) lại phải tiếp tục cuộc chiến sinh tử với bệnh tật. Bên cạnh Trà là người mẹ gầy gò cũng đang mang trong mình bệnh ung thư tuyến giáp ác tính. Hành trình chống chọi với bạo bệnh của nữ sinh xứ Thanh đã bắt đầu từ khi Trà mới lên 2 tuổi.

Bùi Hương Trà liên tiếp mắc 2 bệnh ung thư, việc học có nguy cơ dang dở

Biến cố liên tiếp giáng xuống gia đình nhỏ

Năm 2007, nhận thấy mắt trái của con gái ngày càng lồi bất thường, chị Bùi Thị Hảo (SN 1984, mẹ Trà) bủn rủn chân tay ôm con ra Hà Nội chạy chữa. Từ bệnh viện Trung ương đến các cơ sở y tế tuyến tỉnh, các bác sĩ nỗ lực điều trị viêm loét giác mạc nhưng tình trạng không thuyên giảm. Chỉ đến khi chụp cộng hưởng từ và làm sinh thiết, người mẹ trẻ như chết lặng khi nhận hung tin: bé Trà mắc ung thư cơ vân hốc mắt.

“Lúc nhận ‘án tử’ của con, tôi như người mất hồn. Đứa trẻ mới bập bẹ vài tiếng, vừa biết đi đã phải chịu những mũi kim tiêm, những đợt hóa trị rụng sạch tóc”, chị Hảo nghẹn ngào nhớ lại.

Từ tháng 10/2007 đến năm 2013, tuổi thơ của Trà gắn liền với giường bệnh cùng những chuyến xe khách xuyên đêm từ Thanh Hóa ra Hà Nội để truyền hóa chất, xạ trị.

Năm 2011, giữa lúc Trà đang từng ngày giành giật sự sống với bệnh tật, tai họa tiếp tục ập xuống gia đình khi bố em gặp tai nạn giao thông và qua đời.

Sự ra đi đột ngột của chồng khiến chị Hảo chưa kịp báo tin vui rằng mình đang mang thai đứa con thứ hai. Đau đớn và kiệt quệ, người phụ nữ ấy nuốt nước mắt vào trong, vừa làm lụng nuôi con, vừa sinh bé Bùi Hà Linh vào năm 2012, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng Trà trên hành trình chữa bệnh.

Dù chị Hảo cũng đang mang bệnh, phải duy trì thuốc hằng ngày nhưng vẫn luôn đồng hành, chăm sóc những ngày con gái ở viện

Trời không phụ lòng người, đến giữa năm 2013, bệnh tình của Trà tạm thời ổn định. Dù cơ thể chằng chịt sẹo và thị lực suy giảm, cô bé vẫn chưa bao giờ từ bỏ ước mơ học tập.

Ý chí kiên cường đã giúp cô bé hiếu học gặt hái “quả ngọt” đầu tiên trong cuộc đời khi thi đỗ vào khoa Luật, Trường Đại học Vinh (Nghệ An). Ngày nhận giấy báo nhập học, hai mẹ con ôm nhau bật khóc vì hạnh phúc.

Thế nhưng, số phận một lần nữa thử thách cô nữ sinh nhỏ bé. Năm 2022, khi vừa vào đại học, Trà đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai và phát hiện mắc thêm bệnh viêm gan C.

Tiếp đó, tháng 8/2025, chị Hảo phát hiện mắc ung thư tuyến giáp, phải phẫu thuật cắt một bên tuyến giáp và duy trì uống thuốc hàng tháng. Dẫu đau đớn, người mẹ ấy không dám khóc trước mặt con vì biết mình không được phép gục ngã.

Ước mơ nghiệt ngã của nữ sinh khoa Luật

Tháng 12/2025, khi Trà vừa học vừa điều trị bệnh gan, những cơn đau dữ dội ở vùng mặt bất ngờ xuất hiện. Kết quả chụp chiếu tại Bệnh viện K (Hà Nội) khiến cô gái gần như ngã khụy: Trà mắc ung thư xương hàm.

Chỉ trong vòng một tháng cuối năm 2025, Trà phải trải qua liên tiếp hai cuộc đại phẫu tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) để cắt bỏ một phần xương hàm và lắp nẹp sắt thay thế. Gương mặt Trà hiện sưng tấy, biến dạng sau những lần phẫu thuật cùng các đợt hóa trị nặng nề. Hiện tại, Trà đang gồng mình chống chọi với đợt truyền hóa chất thứ hai.

Chị Hảo cũng đang mang bệnh, phải duy trì thuốc hằng ngày nhưng chị vẫn luôn đồng hành, chăm sóc con trong bệnh viện. Ngồi bên giường bệnh của con, chị xót xa nhìn từng giọt hóa chất chậm rãi truyền vào cơ thể gầy gò của con gái. Còn con gái út Bùi Hà Linh, hiện học lớp 8, chị đành phải nhờ cậy sự đùm bọc của họ hàng ở quê nhà.

Gần 20 năm qua, tai ương liên tiếp ập xuống ngôi nhà nhỏ bé, kinh tế gia đình từ lâu đã rơi vào cảnh khánh kiệt. Để có tiền phẫu thuật và mua các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cho Trà, chị Hảo phải vay mượn khắp nơi. Tổng số nợ hiện đã lên tới 200 triệu đồng, trong đó có 100 triệu đồng vay ngân hàng và 100 triệu đồng vay từ anh em, họ hàng.

Khoản nợ ngày một nhiều, ước mơ được nhận tấm bằng cử nhân luật của cô nữ sinh nghèo càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Ông Quách Văn Tháp, Trưởng thôn Ngọc Trạo (xã Ngọc Trạo) cho biết, gia đình cháu Bùi Hương Trà thuộc diện khó khăn ở địa phương.

Chồng mất sớm, con gái mắc bệnh hiểm nghèo từ lúc 2 tuổi, một mình chị Hảo gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Mới đây, chị Hảo lại mắc bệnh ung thư tuyến giáp, gia cảnh rất ngặt nghèo.

“Hoàn cảnh gia đình chị Hảo hiện rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để cháu Trà có thêm cơ hội tiếp tục điều trị bệnh”, ông Tháp chia sẻ.

Bạn đọc giúp em Bùi Hương Trà có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.143 (em Bùi Hương Trà) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Bùi Thị Hảo (mẹ của Trà) theo địa chỉ: Thôn Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0946393345.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.