Em Cháng Văn Quý (SN 2005, ở thôn Chế Là, xã Nấm Dần, tỉnh Tuyên Quang) là nhân vật trong bài viết: “Con trai bị tai nạn nguy kịch, cha nghèo cầu mong cộng đồng giúp đỡ”.

Số tiền 56.147.804 đồng của bạn đọc giúp đỡ em Cháng Văn Quý đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình.

Thương bố mẹ vất vả, gia đình khó khăn, Quý nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Đầu năm 2025, em về Hà Nội xin làm tại một quán cơm với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, chưa làm được bao lâu, vào đầu tháng 7 vừa qua, Quý không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao. Sau khi được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, các bác sĩ đã phải mổ khẩn cấp để cứu tính mạng em.

Ở quê nhà, gia đình Quý chạy vạy khắp nơi để vay tiền đóng viện phí nhưng vẫn không đủ.

Sau khi hoàn cảnh của em được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ. Số tiền 56.147.804 đồng bạn đọc gửi về Quỹ Báo VietNamNet đã được chuyển tận tay gia đình.

Hiện Quý đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về bệnh viện tỉnh để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do chấn thương nặng nên quá trình hồi phục sẽ còn kéo dài.

Ông Cháng Văn Sinh (bố của Quý) gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet và quý bạn đọc đã kịp thời sẻ chia, giúp gia đình vượt qua lúc khó khăn, tạo điều kiện để Quý được tiếp tục chữa trị.