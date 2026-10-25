Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) vừa trao số tiền 74.418.961 đồng tới em Phạm Văn Dương (MS 2026.179) ở Ninh Bình bị tai nạn giao thông chấn thương nặng.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ, bà Lê Thị Ca, mẹ của Dương, gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc Dương gặp nạn.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 74.418.961 đồng tới bà Lê Thị Ca (mẹ của Dương)

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, em Phạm Văn Dương (21 tuổi, ở xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình) - nhân vật trong bài viết: "Người mẹ bệnh tim bất lực nhìn con trai duy nhất giành giật sự sống".

Ngày 9/6/2026, sau ca làm xuyên đêm, trên đường chạy xe máy về cách nhà khoảng 2km, Dương bị mất lái, lao vào gốc cây ven đường.

Dương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Do chấn thương quá nặng, ngay trong đêm em được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Dương bị chấn thương sọ não, tràn dịch màng phổi, gãy phức tạp xương sọ, sưng nề vùng hàm mặt và gãy xương đòn.

Gia đình bà Ca thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng bà, ông Phạm Văn Hải (SN 1968), có biểu hiện rối loạn tâm thần nên không thể làm việc nặng. Bản thân bà mắc bệnh suy tim hơn 10 năm nay, mỗi tháng phải chi gần 1 triệu đồng tiền thuốc để duy trì sức khoẻ.

Từ ngày Dương gặp nạn, gia đình bà Ca phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để trang trải chi phí điều trị cho Dương.

Cảm thương trước khó khăn của gia đình Dương, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ. Số tiền 74.418.961 đồng của bạn đọc giúp đỡ Dương đã được Báo VietnamNet trao tận tay gia đình, nếu bạn đọc tiếp tục ủng hộ Dương, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình.

Bà Ca cho biết, sau một thời gian điều trị, hiện Dương đã được xuất viện về nhà. Quá trình phục hồi tốt.