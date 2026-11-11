Cảm thương hoàn cảnh em Phạm Đức Hải (MS 2026.093), quê Ninh Bình, mắc bệnh ung thư xương, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ em số tiền 79.357.463 đồng, giúp em có thêm điều kiện tiếp tục điều trị.

“Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn nhất, không còn cách xoay xở kinh phí chữa bệnh cho con, chúng tôi đã nhận được sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Ân tình này, gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”, chị Hồng chia sẻ.

Em Phạm Đức Hải (SN 2016, trú tại xóm Thanh Ninh, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình) là nhân vật trong bài viết: "Cha nghèo ra 'chợ người' kiếm từng đồng cứu con trai ung thư xương".

Đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 79.357.463 đồng tới gia đình em Phạm Đức Hải, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ cậu bé 10 tuổi bị ung thư xương

Theo chị Phạm Thị Hồng (mẹ của Hải), tháng 12/2025, gia đình nhận thông tin Hải mắc ung thư xương sau kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau đó, Hải nhập viện điều trị hóa chất theo phác đồ của bác sĩ. Con mắc bệnh nặng, trong khi gia đình chị Hồng chỉ làm nông, thuộc diện khó khăn.

Để có kinh phí điều trị cho Hải, gia đình đã vay mượn hơn 200 triệu đồng. Trong khi đó, hành trình chữa bệnh của em còn kéo dài, khiến gánh nặng kinh tế ngày càng đè nặng lên đôi vai cha mẹ.

Những ngày con nằm viện, vợ chồng chị phải luân phiên chăm sóc. Khi có thời gian, chồng chị, anh Phạm Văn Điện lại tranh thủ ra “chợ người” tìm việc, kiếm thêm tiền chữa bệnh cho con.

Sau khi hoàn cảnh của Hải được Báo VietNamNet phản ánh, gia đình đã nhận được sự chung tay giúp đỡ của nhiều bạn đọc. Số tiền 79.357.463 đồng do bạn đọc ủng hộ đã được Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

Nếu bạn đọc tiếp tục giúp đỡ Hải, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình trong các đợt tiếp theo.

Thông tin từ gia đình cho biết, hiện Hải vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Sau mỗi đợt điều trị, em được về nhà nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục trở lại bệnh viện.