Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của bé Trần Khánh Chi (SN 2020) ở thôn Cảnh Thượng, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, trong bài viết: “Cứu con gái 6 tuổi mắc ung thư máu, mẹ đơn thân gồng gánh món nợ 500 triệu đồng”.

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Chi, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ bé số tiền 95.521.532 đồng. Đón nhận món quà của bạn đọc, chị Nguyễn Thị Hằng Nga (mẹ bé Chi) xúc động cho biết, đây là số tiền lớn đối với gia đình.

“Tôi sẽ dành dụm để chữa bệnh cho con. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn”, chị Nga nói.

Đại diện Báo VietNamNet cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 95.521.532 đồng tới gia đình bé Trần Khánh Chi. Ảnh: Hải Sâm

Bé Chi mắc bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp (một dạng ung thư máu ác tính) khi mới 4 tuổi. Trong 2 năm điều trị, bé đã trải qua 9 đợt hóa trị với chi phí mỗi đợt khoảng 20-30 triệu đồng, chưa kể tiền truyền máu, tiểu cầu và các khoản phát sinh khác.

Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Nga đã phải vay mượn tổng cộng khoảng 500 triệu đồng. Khi khoản tiền vay đã cạn kiệt, chị buộc phải gửi con cho em gái chăm sóc, còn mình rời quê vào Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) làm thuê tại các công trình xây dựng, với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Cuộc sống của ba mẹ con vốn đã khó khăn khi căn nhà cũ bị hư hỏng, đổ sập, phải thuê chỗ ở. Nay bé Chi tiếp tục cần điều trị dài ngày, trong khi bà ngoại đang phải chạy thận, không còn khả năng hỗ trợ như trước. Mỗi tháng, chị Nga chắt chiu từng đồng gửi về lo viện phí cho con.

Trước hoàn cảnh ngặt nghèo này, sự chung tay của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình chị Nga có thêm điều kiện tiếp tục hành trình chữa bệnh cho bé Chi.

Ông Đào Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, đã gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo ông, sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua nghịch cảnh.

Số tiền 95.521.532 đồng đã được Báo VietNamNet trao đến gia đình, nếu bạn đọc tiếp tục giúp đỡ bé Chi, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình trong các đợt tiếp theo.