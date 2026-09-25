Hai cháu Phạm Hồng Quyên (SN 2023) và Phạm Thiên Ân (SN 2026) ở thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, là nhân vật trong bài viết: “2 con mắc bệnh mắt bẩm sinh, 3 tuổi chưa biết nói, chưa biết đi”.

Đón nhận món quà của bạn đọc, chị Đàm Thị Lan Trinh (mẹ bé Hồng Quyên và Thiên Ân) xúc động nói: “Chưa bao giờ tôi nhận được số tiền lớn như thế này, khoản tiền này tôi sẽ dành dụm để chữa bệnh cho con và trang trải cuộc sống gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc khó khăn”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 99.402.076 đồng, bạn đọc ủng hộ 2 cháu Hồng Quyên, Thiên Ân. Ảnh: Hải Sâm

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, 2 bé Hồng Quyên và Thiên Ân là con của vợ chồng chị Đàm Thị Lan Trinh (SN 2002) và anh Phạm Văn Hợp (SN 1996).

Gia đình chị Trinh có 3 con nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng sống trong căn nhà đang xây dở bằng tiền vay mượn.

Bé Hồng Quyên mắc bệnh mắt bẩm sinh nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thị lực, 3 tuổi vẫn chưa biết đi, chưa biết nói. Trong khi gia đình còn đang loay hoay tìm cách điều trị cho Quyên, bé Thiên Ân chào đời và cũng được phát hiện mắc bệnh lý mắt bẩm sinh nghiêm trọng ở cả hai mắt.

Nợ nần chồng chất, công việc của anh Hợp không ổn định, vợ chồng phải vay thêm hơn 200 triệu đồng để anh Hợp sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng, công việc của anh vẫn chưa ổn định, chưa thể gửi tiền về cho vợ con.

Ở quê, chị Trinh một mình vừa chăm sóc 3 con nhỏ, vừa xoay xở lo chữa bệnh cho các con.

Hội chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Trị cũng trao 40 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ đến gia đình hai cháu. Ảnh: Hải Sâm

Ông Đào Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Trị cho biết, gia đình chị Trinh có 2 con mắc bệnh mắt bẩm sinh nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng đến thị lực. Sự hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình chị vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

“Cảm ơn Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với gia đình cháu Hồng Quyên, Thiên Ân và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chúng tôi trân trọng những hoạt động nhân ái mà Báo VietNamNet đã thực hiện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp người có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh”, ông Tuấn nói.

Sau số tiền 99.402.076 đồng đã được Báo VietNamNet trao, nếu 2 cháu Quyên và Ân tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình trong các đợt tiếp theo.