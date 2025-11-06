1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày  Số tiền  Thông tin ủng hộ
21/10/2025                     300.000   5295IBT1kJPVAEJD.Ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295550220380.20251022.001431.19035027664015.VND-TGTT-LE MINH HANH.970407
21/10/2025                     300.000    
21/10/2025                     200.000   5295IBT1jW94R1CD.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-221025-00:13:04 850817.20251022.001305.236896009.DINH THI UYEN.970416
21/10/2025                     200.000   020097042210220012502025O2ZJ779651.65230.001251.ungho ms 2025.283
21/10/2025                     100.000   5295IBT1kJPVA4TC.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295074263984.20251022.001244.19029243880024.VND-TGTT- VO THUY NGUYEN.970407
21/10/2025                       50.000   020097042210220012212025GR7M819076.64586.001222.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406299750.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071000825353 LE TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5295IBT1bWRH5XQK.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.20251022.001118.1304295.DUONG LINH CHI.970448
21/10/2025                     100.000   020097042210220011142025XRTO478746.63504.001114.MS2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104749842397.20251022.104749842397-0562542416_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104749842015.20251022.104749842015-0918755798_Ung ho MS 2025283
21/10/2025                     100.000   5295IBT1kJPVAUIK.Ung Ho MS 2025.283 TRAN VAN TOT FT25295906615010.20251022.001030.19034859568011.VND-TGTT-HO THI NGOC HANG.970407
21/10/2025                       20.000   5295IBT1dJ2KLPWR.2025 283 ong Tran Van Tot.20251022.001026.0704144879.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     100.000   5295IBT1aWSGMW19.Ung ho ms 2025284 Lo Van Hoang.20251022.001014.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406294894.TRAN THI LOAN ung ho MS 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 9842001727 TRAN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970422102200083320254D4W303779.62128.000833.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5295IBT1fWBPS72P.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251022.000759.9021781679799.LE THI NGOC TUYET.963388
21/10/2025                       40.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104749655424.20251022.104749655424-0909218199_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406282309.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0011004218144 DINH THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11406287001.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9932580242 NGUYEN HOANG PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       10.000   5295IBT1dJ2KL1MZ.ung ho MS 2025 283 .20251022.000708.0913800757.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     100.000   5295IBT1iWAFINDA.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251022.000647.04073645601.QUACH HOA NGOC.970423
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104749643340.20251022.104749643340-0365271269_Ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5295IBT1aWSGVTIT.Ung ho ms 2025283 ong Tran Van Tot.20251022.000557.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
21/10/2025                       50.000   5295IBT1aWSGVLTL.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251022.000536.30977120172.LE THI KIM THOA.970437
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104749553038.20251022.104749553038-0931738946_Ung ho MS 2025283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5295IBT1kJPV4NY1.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295050134328.20251022.000457.19035350084011.VND-TGTT-TRAN ANH TU.970407
21/10/2025                     100.000   5295VNIBJ2YMBLI9.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251022.000428.027010329.TRAN NGOC NGHI.970441
21/10/2025                     200.000   5295IBT1kJPV4RW9.Goi chu ban ve so 62 tuoi dang nam vien a FT25295388726595.20251022.000425.19073772330012.VND-TGTT-TRINH THI MY TRINH.970407
21/10/2025                     200.000   5295IBT1jW94XZID.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-221025-00:04:12 845853.20251022.000412.20610457.TRAN NGOC NGA.970416
21/10/2025                     200.000   5295IBT1jW94XZ9Q.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-221025-00:04:05 845770.20251022.000405.4321117.NGUYEN DUONG MINH PHUONG.970416
21/10/2025                     300.000   020097048810220003452025xnhM043517.57329.000311.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   5295IBT1kJPV4F8W.le khoa chuyen ung ho MS 2025.283 ong tran van tot. FT25295072958974.20251022.000326.19032714144014.VND-TGTT-LE VINH ANH KHOA.970407
21/10/2025                     500.000   5295IBT1kJPV4LT8.MS 2025.278 FT25295469010774.20251022.000253.19023283855016.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
21/10/2025                     100.000   020097040510220002402025ZRG3007187.55710.000213.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5295IBT1kJPV4HD9.ung ho ms 2025.283 ong tran van tot FT25295763327206.20251022.000219.19026539901036.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM THANH.970407
21/10/2025                       10.000   5295IBT1kJPV4ZMH.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295680336708.20251022.000159.881711200888.BUI HA LINH.970407
21/10/2025                     100.000   5295IBT1iWAFIKPE.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251022.000136.198971847.DO THI NHU PHUNG.970432
21/10/2025                     500.000   5295IBT1kJPV461A.ung ho MS 2025.283-ong Tran Van Tot FT25295529125252.20251022.000133.7989161668.LAM TU VAN.970407
21/10/2025                     200.000   020097048810220000542025wsBz040930.54223.000028.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5295IBT1iWAFIGBH.ZP252950008010 251022000004170 Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251022.000044.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     300.000   5295IBT1kJPV47YF.ung ho MS 2025.283 FT25295709824461.20251022.000040.19022364461016.VND-TGTT-TON KHANH LINH.970407
21/10/2025                       50.000   0200970422102123594520259FP6750319.53425.235946.MS 2025.283 tran van tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11406258818.MS 2025.283 chu Tot.CT tu 0181003559013 BUI MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPV44AS.MS 2025. 283 ong Tran Van Tot FT25295243280044.20251021.235939.2016260189.NGUYEN QUYNH HOA.970407
21/10/2025                       50.000   020097042210212359282025SACB781296.53324.235929.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11406258462.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT.CT tu 0011000660951 TRAN PHUONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94X43I.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-23:59:02 843251.20251021.235902.15253667.NGUYEN GIA NGOC.970416
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104749158468.20251021.104749158468-0981210174_LAM TAN TAI ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1cWVC2U6U.ung ho MS 2025.283 (bac Tot).20251021.235757.102868694133.NGUYEN DUY BAO.970415
21/10/2025                     601.450   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104749293828.20251021.104749293828-0773222674_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       10.000   MBVCB.11406256039.Ung ho MS 2025.283( ong Tran Van Tot).CT tu 1048517338 VO THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPV481S.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295499213553.20251021.235712.84566778899.DIN NHU THAO.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94X526.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-23:56:41 842068.20251021.235641.17081767.TRUONG QUOC TOAN.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPV4D34.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT FT25295897043432.20251021.235557.19031302317015.VND-TGTT-TRAN DINH THANH NHAN.970407
21/10/2025                     500.000   020097042210212355452025SOHB563914.49786.235520.ung ho MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   5294IBT1cWVC21JQ.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).20251021.235534.101881956693.DINH MY TRAM.970415
21/10/2025                     200.000   020097048810212355192025s36e036189.50188.235445.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     144.352   5294NAMAA22ITEV2.2025.283 Ong Tran Van Tot.20251021.235500.866879999.NGO NHAN ANH KHOI.970428
21/10/2025                     100.000   020097048810212354592025Cigg035911.50011.235424.UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                     500.000   020097044910212354442025JD3n919491.48885.235444.MS 2025.283 ong tran van tot, ma GD 100000028620267
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104749151487.20251021.104749151487-0386336717_Ung ho MS 2025283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPV4CCS.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295511112577.20251021.235411.2806011159.DO HOAI PHUONG.970407
21/10/2025                       30.000   0200970422102123540720256QG3622252.49119.235408.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAFI94R.ung ho MS 2025283.20251021.235342.214249375.TRAN PHU AN.970432
21/10/2025                       16.508   5294IBT1dJ2KZABN.MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.235247.0969910206.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBP92NM.MS 2025.283 Tran Van Tot.20251021.235246.9021810153344.DAO NGOC ANH LY.963388
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11406244473.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1038872287 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11406230611.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT.CT tu 0441000715620 NGUYEN PHUONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94XV2A.UNG HO MS 2025.283 O. TRAN VAN TOT-211025-23:51:15 839174.20251021.235115.81427579.TRAN THI BAO NGHI.970416
21/10/2025                     369.369   MBVCB.11406227316.ung ho ms 2025.283 tran van tot.CT tu 0011004295698 DINH VIET LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11406227488.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0251002687849 PHAM MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210212349332025UX0G542135.45204.234934.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       30.000   5294IBT1iWAFMXHP.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).20251021.234926.88121922056.DANG THI NGOC HAN.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAFMXDD.uh ms2025.283( ong tran van tot ).20251021.234913.00000213121.NGUYEN HOANG NGOC LOAN.970423
21/10/2025                       46.000   020097048810212349082025NIBk030137.44163.234833.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   020097048810212349012025rqjc030050.43961.234826.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   020097042210212348402025SKYU681267.42987.234841.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406226129.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0871004232757 PHAM THI HIEU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1bWRHUGNK.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.234750.04001010695772.LU NGUYET QUE.970426
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW94XCD5.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-23:47:34 837064.20251021.234735.260500759.TRUONG THI PHUONG QUYNH.970416
21/10/2025                     500.000   5294IBT1hWQJIK3R.IBFT Ung ho MS 2025.283 cho ong Tran Van Tot.20251021.234719.060135364447.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406222792.ung ho ms 2025.283.CT tu 0181003565870 NGUYEN VIET XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11406222791.TRAN THI AI VY chuyen tien ung ho ong NGUYEN VAN TOT .CT tu 1022607431 TRAN THI AI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   0200970422102123470020255ST8322588.42187.234701.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406224450.ung ho MS.2025.283 ong TRAN VAN TOT.CT tu 9785656678 NGUYEN HUU NHU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097048810212346162025pJat026969.41803.234549.UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   020097042210212345352025M2VQ190670.41439.234535.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ2K66QN.ung ho ms 2025 283 ong tran van tot.20251021.234503.650823838.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW943NND.NGUYEN HOANG VU VA DO NGOC NHI CHUYEN KHOAN MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-23:44:36 835340.20251021.234436.29557257.NGUYEN HOANG VU.970416
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11406215830.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1025847544 NGUYEN THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1aWSGD1WB.ung ho MS 2025.283 (ong tran van tot).20251021.234411.176704070003783.LE HA THU.970437
21/10/2025                     300.000   5294VNIBJ2YMA667.Ung ho MS 2025.283(ong Tran Van Tot).20251021.234359.614704060069082.NGUYEN ANH VU.970441
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVBSFW.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295223900038.20251021.234347.19026557617027.VND-TGTT-NGUYEN CONG HOANG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW943R2N.MS 2025283 ONG TRAN VAN TOT-211025-23:43:23 834596.20251021.234323.68687777686.TRUONG THI HANG.970416
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104748537916.20251021.104748537916-0963017571_MS2025283
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406211460.2025.283 Ong Tran Van Tot.CT tu 7972367752 NGUYEN QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810212341412025Ee8f021911.37207.234106.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVBW9Y.Unghoms2025.283ongtranvantot FT25295504097530.20251021.234138.19034984194016.VND-TGTT-LE HOAI KHANH THU .970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406210041.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).CT tu 1049971556 BUI THI MY TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   0200970422102123411720254UT8372620.36924.234118.NGO BICH PHUONG chuyen tien
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPV5R2E.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295691801804.20251021.234040.19036435876019.VND-TGTT-TRAN THI NGOC HUONG.970407
21/10/2025                       10.000   020097048810212340302025UJeu020668.36519.233956.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPV5X4K.Ung ho MS2025.283 Tran Van Tot FT25295868696285.20251021.234028.1427397979.NGUYEN THI THAO VAN.970407
21/10/2025                  3.000.000   MBVCB.11406196461.Ung ho MS 2025.282(em Bui Thi Mua) .CT tu 0071000984586 LE QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAFMSEY.ZP252940459914 251021002934533 MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.233924.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQJIPWY.IBFT MS 2025 283 Tran Van Tot.20251021.233829.070130927031.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPV56FF.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295555967890.20251021.233821.19033093571017.VND-TGTT-TRAN LAM CHI .970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406194032.ms 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0381000568714 NGUYEN BA HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1fWBP2P8X.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.233757.9021541219104.NGUYEN THI THANH THAO.963388
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406193483.MS 2025.283 (ong TRAN VAN TOT).CT tu 0531000293048 TA DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       30.000   5294IBT1kJPV5KQU.cua it long nhieu con xin gui ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot a FT25295845187347.20251021.233728.19073084410010.VND-TGTT-NGUYEN TRUC HUONG.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPV57ZM.Ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot FT25295685107121.20251021.233723.1583189999.NGUYEN PHUONG THANH HOA.970407
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ2KE6V3.Ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.233640.07004122007.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                       11.111   5294IBT1iWAFMQDD.MS 2025.280 (anh Bui Van Toan).20251021.233610.04001326701.HOANG QUE NHI.970423
21/10/2025                     200.000   020097042210212335372025W9MZ311232.31130.233538.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11406185096.ung ho MS 2025.283 (Tran van tot).CT tu 0421000528497 HUYNH PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAFVX95.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.233454.02914274201.MAI THI THU TAM.970423
21/10/2025                     200.000   020097042210212334462025I1MY604360.30366.233447.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406184003.Ung ho chu Tran Van Tot. Mong chu mau khoe ah!.CT tu 0111000362628 LE NGOC ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104748351774.20251021.104748351774-0334129914_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAFVLFX.ung ho MS 2025.283.20251021.233331.06115772801.VU NGUYEN DAN THUY.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406167871.Ms2025283 chu Tran Van Tot.CT tu 0111000300627 VAN THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2YMAIJT.Ung ho MS 2025.283 (ong tran van tot).20251021.233311.664704060136356.HUYNH MY LINH.970441
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPV5SLU.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295820045050.20251021.233301.19034474811010.VND-TGTT-NGUYEN VU NAM PHUONG.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11406179308.2025.248 (em lo van hoang).CT tu 0441000739509 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAFVHCL.2025.283 ong tran van tot.20251021.233248.00006292803.VO THI THANH THAO.970423
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPV5SQS.Ung ho ms 2025.283 ong Tran van tot FT25295681900171.20251021.233246.19028751431999.VND-TGTT-NGO THI BICH HOP.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSGS5TN.UNG HO MS 2025 283 ONG TRAN VAN TOT.20251021.233240.0000611801.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQJI9AD.IBFT Ung ho MS 2025.283 ong tran van tot.20251021.233214.070065675720.SACOMBANK.970403
21/10/2025                  1.316.000   5294IBT1kJPV52WA.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295820041152.20251021.233210.19035108318014.VND-TGTT-NGUYEN KHANH QUYNH TRANG .970407
21/10/2025                       10.000   5294IBT1dJ2KE2WC.MS2025 283 ONG TRAN VAN TOT .20251021.233203.0982266854.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPV515A.Ung ho MS 2025.283 ong tran van tot FT25295949506500.20251021.233142.210698.NGUYEN NGOC PHUONG DUYEN.970407
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104748107672.20251021.104748107672-0333302538_NGUYEN NHU HUYNH chuyen tien qua MoMo
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11406175273.Ung ho MS 2025.284 (Lo Van Hoang).CT tu 0011001334241 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAFV73Z.MS 2025.283.20251021.233104.33666668888.NGUYEN THU DIEM.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9438N6.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-23:30:56 826636.20251021.233056.236448459.DO BAO LINH.970416
21/10/2025                     200.000   5294NAMAA22IT4XT.Ong Tran Van Tot.20251021.232901.0772645237.LE MY DIEU HUONG.970428
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406159259.ms 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1042576986 LE KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097042210212328392025SKRA291556.23617.232840.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVYZ1T.TRAN THI KIM DUNG chuyen FT25295079432932.20251021.232757.19036693365010.VND-TGTT-TRAN THI KIM DUNG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVY6QM.NGUYEN THI HUE chuyen ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295487678958.20251021.232737.19031659646017.VND-TGTT-NGUYEN THI HUE.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAFVVHM.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.232617.02381215301.LE THANH YEN.970423
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAFVDHY.ung ho MS 2025 283 og Tran Van Tot.20251021.232555.80110199613.TRAN THAO NHUNG.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPVY5R7.MS2025.283 FT25295243150416.20251021.232535.19034095241010.VND-TGTT-NGUYEN THANH NHU.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVYPL5.MS 2025.283 FT25295795050719.20251021.232458.1817182628.TRAN THI TRANG THANH.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW943JDK.ONG TRAN VAN TOT-211025-23:24:20 822098.20251021.232420.839228888.DAM HONG LOAN.970416
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11406143809.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0441000708444 TRAN THI KHAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAFVCJT.NGUYEN THI THUY VY chuyen tien.20251021.232405.03876762201.NGUYEN THI THUY VY.970423
21/10/2025                       20.000   5294IBT1iWAFV1N9.QUYNH chuyen tien MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.232404.290507596.NGUYEN LE BICH QUYNH.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAFV14B.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.232354.22156888.LE HONG NHUNG.970432
21/10/2025                       50.000   02009704221021232331202595AK865294.18500.232257.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAFVWAI.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.232309.03805320502.MANH NGOC YEN.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVYSZ6.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25295662019012.20251021.232259.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ2K7NS8.TRUONG HOANG NHAT VY chuyen tien ung ho ms 2025283 ong tran van tot.20251021.232258.0355650655.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPVY2XJ.Ung ho MS 2025.283 chu Tran Van Tot FT25295932012007.20251021.232228.9996876688.HUYNH THIEN KHANH TRAM.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11406132295.ung ho ms 2025.283 ong Tot.CT tu 0741000663386 CHAU THI HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406132058.MS 2025.283.CT tu 0911000016508 VU TRAN THIEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVYCGZ.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295030003776.20251021.232207.90798686000.NGUYEN THANH TRA.970407
21/10/2025                       51.597   02009704221021232139202596QX131263.15337.232140.NGUYEN NGOC BAO QUYNH chuyen tien
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406128468.ung ho MS 2025.284 ( Em Lo Van Hoang)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294WBVNA22ITR4Q.Pham Bui Bao Ngoc chuyen tien ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot)..20251021.232042.107003263345.PHAM BUI BAO NGOC.970412
21/10/2025                     100.000   020097040510212319502025YVY2089143.13221.231950.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   020097044910212319372025PwGM219281.13095.231937.MS 2025.283 ong Tran Van Tot, ma GD 100000028616279
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104747499862.20251021.104747499862-0335778617_Con chuc bac mau khoe MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406116977.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0331000430315 HUYNH LAP HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAFDEV5.MS 2025283 ( ong Tran Van Tot).20251021.231835.00001893363.NGUYEN THI KHANH LINH.970423
21/10/2025                       50.000   020097042210212318172025FNNQ573503.12093.231818.MAI HUYNH KHANH TRAM chuyen tien
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406115611.gui ong TOT.CT tu 1019516352 NGUYEN LUONG TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVP735.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295532925953.20251021.231728.19031630366015.VND-TGTT-HO LIEN THU.970407
21/10/2025                       54.000   0200970422102123172620258HUK286551.9893.231727.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW94F6P3.MS 2025.238 UNG HO CHU TRAN VAN TOT-211025-23:17:13 817241.20251021.231714.5515397.NGUYEN TRUNG HIEU.970416
21/10/2025                     100.000   0200970488102123171020257pKV990498.10309.231636.UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                     200.000   020097042210212315392025ASUZ351364.8268.231540.Ung ho MS 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPVPU1F.MS 2025.283 FT25295896996355.20251021.231507.1212241998.VO MINH LUONG.970407
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104747339658.20251021.104747339658-0784129791_Ung ho MS 2025283 Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVPD58.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295727180072.20251021.231354.19038280815010.VND-TGTT-NGUYEN VU THIEN TRANG.970407
21/10/2025                       40.000   5294IBT1iWAFDDNY.ZP252940455461 251021002892907 ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.231328.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1cWVCJ2XP.THI chuyen tien MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.231130.102005527581.PHAM THI ANH THI.970415
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11406083482.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0261003456567 THAI NGUYEN MINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11406083509.TRUONG NHAT NAM chuyen tien ung ho ms 2025.283.CT tu 1036563616 TRUONG NHAT NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVU3M5.MS 2025.283 FT25295996669596.20251021.231049.19027993236019.VND-TGTT-TRAN THAO HIEN.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWBP1ZN1.ISL0bquf1pi0hijn2721vcp5m7jua-Ung ho MS 2025.283 chu Tran Van Tot.20251021.231009.100006377399.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970419
21/10/2025                     500.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104747167079.20251021.104747167079-0908850225_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11406075054.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0721000635345 TRUONG THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406075681.ung ho MS 2025.283.CT tu 0851000014749 TRAN THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAFSLT2.MS 2025.283.20251021.230816.00004098226.LE NHAN AI.970423
21/10/2025                     100.000   0200970422102123072520254E4C269401.96782.230725.Ung ho MS.2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1dJ2KAZW3.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.230700.970422K6e70d3000000000d41600.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406061887.UNG HO MS 2025.283 ( Ong Tran Van Tot).CT tu 0381000607292 LE THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94FCHE.UNG HO MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-23:06:25 808703.20251021.230625.224522829.TIEN NGOC THIEN.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVU8M1.MS 2025283 ong Tran Van Tot FT25295307310006.20251021.230624.19033111595018.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAN MY.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1aWSG2N9W.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.230619.3186668999.TRAN THI THANH THAO.970440
21/10/2025                  2.000.000   5294IBT1fWBP1BMB.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot). Con chuc Bac som khoe manh, hanh phuc. Kinh mong quy bao, y bac sy ho tro bac.20251021.230619.8007041202666.NGUYEN THI NGOC TRAM.963388
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406057423.ung ho Ms 2025.283 ong Tran van tot.CT tu 0451001541199 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406051547.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0021000778397 PHUNG THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVU9K7.NGUYEN THI HONG THOM chuyen ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295243075653.20251021.230500.19033007212018.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THOM.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11406051234.MS 2025.283.CT tu 1027946326 DAM PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1iWAFSYDY.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.230401.10989242321.LUONG DUY HOAI.970423
21/10/2025                       60.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104746719230.20251021.104746719230-0931998218_MS 2025 283
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11406042731.ung ho chu Tot.CT tu 9786579386 DANG QUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       22.850   MBVCB.11406039438.TRINH VU MINH ung ho MS 2025.283.CT tu 1041228837 TRINH VU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406046221.ung ho bac Tran Van Tot.CT tu 1021664440 NGUYEN THI NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPV8FJ5.TRAN CAM DUNG chuyen ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295808250956.20251021.230212.1000036666.TRAN CAM DUNG.970407
21/10/2025                     300.000   5294VNIBJ2YMAELC.MS2025.284(em Lo Van Hoang) - Lovely Gift Shop san se kho khan.20251021.230200.601704060414959.NGUYEN QUYNH ANH.970441
21/10/2025                       10.000   MBVCB.11406036762.Ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang - Dien Bien).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406036480.ung ho MS 2025.281(be Nguyen Van Minh).CT tu 0381002773452 TRUONG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       25.000   5294IBT1dJ2K43IM.ung ho MS 2025 278 em Doan Dinh Duong.20251021.230131.0867951946.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                       50.000   5294IBT1cWVCW2ZJ.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.230038.100869238906.TRAN DINH MANH.970415
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104746631639.20251021.104746631639-0786072344_Ung ho MS 2025283
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406020475.ong Tran Van Tot 2025.283.CT tu 1045759074 TRAN NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPV8Y23.tqh td ung ho Ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295327808999.20251021.225855.3875797979.THAI THI QUYNH HA.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210212258372025XQJG567041.86110.225838.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot..
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406023970.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van ToT ).CT tu 0441000660659 NGUYEN THI HOANG KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11406023676.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0181003593005 DANG NGOC PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406014285.ung ho chu Tran Van Tot.CT tu 0291000316915 PHAM THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406014237.ms2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0381000616457 LE DUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSG2M6Z.MS 2025.283 ( ONG TRAN VAN TOT) - MY HANH.20251021.225611.700016513482.NGUYEN THI MY HANH.970424
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPV81Y1.Ung ho MS 2025.283- Tran Van Tot FT25295444421304.20251021.225611.19028026405011.VND-TGTT-NGUYEN THI DUNG.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406001952.LE MINH HANH chuyen tien ung ho MS 2025283( Tran Van Tot).CT tu 0081001261541 LE MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     150.000   MBVCB.11406001596.ms 2025.283 ong Tran Van Tot TML (UHS) chuc chu mau khoe.CT tu 0071000713803 TRINH MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAF97X4.NGO HOANG QUAN chuyen tien.20251021.225529.7474229.NGO HOANG QUAN.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1hWQJV7GI.IBFT 2025.283.20251021.225444.060334011979.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11406007908.ung ho MS 2025.283(ong Nguyen Van Tot).CT tu 1336229612 NGUYEN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11406007155.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0101001182552 DINH HO THAO AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11405998650.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1059633005 DINH THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11406006141.ung ho MS 2025. 283 ( ong Tran Van Tot ) .CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       22.000   MBVCB.11405996884.NGUYEN TRUONG MINH THU chuyen tien ms ung ho 2025.283 ong Tran Van Tot .CT tu 1051864179 NGUYEN TRUONG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097040510212253242025TYEK071865.79226.225258.Vietcombank:0011002643148:CAM TU chuyen tien ung ho MS.2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11406004444.Ung ho MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT.CT tu 0581000707766 VO THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVIKKR.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295077560836.20251021.225247.19036707925014.VND-TGTT-DO THAI SON.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11405993714.ung ho ms 2025.283( ong Tran Van Tot).CT tu 0371000504958 TRAN NGUYEN HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405991301.ung ho MS 2025.283.CT tu 1931566486 TRAN VU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810212250382025XT0R947973.76220.225012.UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAF92SM.MS2025.283 (ong TRAN VAN TOT).20251021.225025.79868938888.LE KHA DINH.970423
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405978527.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0331000477054 DANG NGOC HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVIDBW.MS 2025283 FT25295240097930.20251021.224936.19035381178012.VND-TGTT-LE TRAN YEN NHI.970407
21/10/2025                     100.000   020097048810212249332025WwJ7946185.74430.224907.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVISLX.NGUYEN THI HUYNH TRANG ung ho MS 2025.283 ong tran van tot FT25295196038936.20251021.224927.19037907611010.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYNH TRANG.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQJVUQE.IBFT Ms 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.224926.070145611987.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405975515.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0461000454481 NGUYEN THI KIEU CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210212248432025XFHW659338.73113.224844.NGUYEN PHUONG TRANG chuyen tien
21/10/2025                     100.000   020097048810212248382025FKHX944399.72584.224804.MS 2025.283 . NGUYEN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2YMAZVK.2025.283 Ung ho chu Tran Van Tot.20251021.224834.922101988.LY THI KIM LAN.970441
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVIJFE.MS 2025.283 ung ho ong Tran Van Tot FT25295803338024.20251021.224821.19073979057014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA BAO.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAF2X3X.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.224815.66166996.DOAN QUYNH THO.970432
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405974062.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071000908542 CAO DINH HONG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSGCH4C.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.224807.0969483000.SHBMB.970443
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAF2FLA.ms2025 283 ho tro ong Tran Van Tot.20251021.224738.222829801.DO PHAM TU QUYNH.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSGCZVR.ung ho Ms 2025 284 em Lo Van Hoang.20251021.224734.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94TQAH.MS 2025.283 UNG HO ONG TRAN VAN TOT-211025-22:47:26 792790.20251021.224726.31935267.VO NGOC ANH LINH.970416
21/10/2025                       50.000   020097048810212247202025NaIE942045.71172.224646.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT.
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11405966563.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot .CT tu 0181003556030 MAI THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097040510212247112025DESG066817.70395.224711.Vietcombank:0011002643148:Con gui chu Tot
21/10/2025                     200.000   020097042210212246552025NWL3926061.70233.224656.ms 2025283 ong tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94LRYZ.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-22:46:25 791773.20251021.224625.24807137.NGUYEN THI THANH HIEN.970416
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11405959494.ung ho MS 2025.283.CT tu 1037016666 TRAN KINH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAF2EXL.PHUNG SON MINH KHOA chuyen tien.20251021.224555.22226092000.PHUNG SON MINH KHOA.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVMZJC.Ung ho MS 2025.283 FT25295905910069.20251021.224546.19034628389023.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG DUNG.970407
21/10/2025                     200.000   020097040510212245292025SN3E065369.67810.224530.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11405948705.NGUYEN THI HONG THAM chuyen tien.CT tu 1060613069 NGUYEN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   5294IBT1jW94LTHQ.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-22:44:41 790260.20251021.224441.16177311.VO THI MINH CHAU.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVM5FZ.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295751550609.20251021.224403.19035560112016.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN.970407
21/10/2025                     500.000   020097048810212243462025qGBK935359.64911.224320.UNG HO MS2025.282 BUI THI MUA
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11405933001.ung ho MS 2025.283 - chu Tran Van Tot.CT tu 0721000641538 VO THI HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405943014.2025.283 ung ho ong tran van tot .CT tu 0061001080118 VO THI THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405942968.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0301000388887 LE THI PHUONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097040510212242422025DXL7062974.62873.224242.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                     999.999   5294IBT1kJPVMC34.GiadinhKenBen ungho MS 2025.283 Tran Van Tot chuc bac mau khoe FT25295174290641.20251021.224132.19020529243555.VND-TGTT-TRUONG THI HANG THU.970407
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2YMAFWZ.Ung ho MS 2025.283 ( Ong Tran Van Tot).20251021.224127.003234863.NGUYEN THI THU THAO.970441
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405927813.ung ho ong Tran Van Tot.CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       30.000   5294IBT1iWAF22IB.Ong Tran Van Tot.20251021.224044.0767350463.VU THI HOAI.970432
21/10/2025                       30.000   5294IBT1iWAF2JUV.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.223955.90168686888.TRAN HUYEN NHUNG.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1aWSGC25C.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.223915.1706916666.VU THI LAN ANH.970440
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405918919.ung ho MS 2025.282 ( em bui thi mua ).CT tu 9335591128 TA THI THU MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2YMA8QB.Ung ho Ms 2025.283 Ong Tran Van Tot . Chuc Ong mau khoe a.20251021.223806.603704060068424.MAI THI LINH PHUONG.970441
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAFCFS2.ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.223757.10938317525.HUYNH THI MINH TRANG.970423
21/10/2025                     500.000   0200970488102122374820259hgQ923492.55430.223713.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     250.000   5294IBT1jW94L8ER.UNG HO MS 2025.283-211025-22:37:34 783521.20251021.223734.216408599.DO TAN LOC.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVVBN4.LE THI TUONG VY ck ong tran van tot ms 2025.283 FT25295365603795.20251021.223722.19031264879012.VND-TGTT-LE THI TUONG VY.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVV8BY.Ms 2025.283 FT25295512136600.20251021.223616.19033989645011.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPVVM4X.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295077582374.20251021.223553.19031860613011.VND-TGTT-TRANG NGUYEN VINH DUY.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAFC7M8.ung ho ms 2025.283 ( ong Tran Van Tot).20251021.223550.07527322301.NGUYEN HUY THONG.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSG1FDK.UNG HO MS 2025.383 ( ONG TRAN VAN TOT).20251021.223505.700031680557.DAO PHUONG ANH.970424
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVDRWT.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295672529512.20251021.223328.19030984251014.VND-TGTT-DUONG VU LINH TRANG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVDXZL.MS 2025.283 ong tran van tot FT25295554807972.20251021.223324.19036084190026.VND-TGTT-MAI VINH HIEN.970407
21/10/2025                     200.000   02009704221021223238202593MN105062.47082.223239.PHAM DINH BICH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot. Chuc chu luon duoc binh an
21/10/2025                       30.000   5294IBT1iWAFCDV5.VU THI NGOC THAO chuyen tien ung ho MS 2025283 ong TRAN VAN TOT.20251021.223232.230311234.VU THI NGOC THAO.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRHC5L9.MS2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.223228.0765525979.PHAM THI HAI YEN.970448
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405886263.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0911000007945 NGUYEN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     250.000   MBVCB.11405874754.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0381000610736 NGUYEN PHUOC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAFCSCI.ms 2025283 ong tran van tot.20251021.223215.0706405805.HUYNH THI TUYET MAI.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVD6YZ.MS 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25295993805242.20251021.223201.19023060936669.VND-TGTT-BUI THU HANG.970407
21/10/2025                     150.000   020097042210212231562025GXSP587271.45454.223157.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097048810212231122025sDvu909430.44796.223037.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405871720.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1021782042 DOAN NGUYEN NGOC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAFCWDT.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.223048.04227664601.DO THU HUYEN.970423
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPVDB6T.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT FT25295868430141.20251021.223047.19038716020019.VND-TGTT-VAN HOANG THAO LY.970407
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104744985780.20251021.104744985780-0365117397_NGUYEN THI XUAN MAI chuyen tien qua MoMo
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVDP67.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295730809834.20251021.223013.357983686868.DUONG QUANG DAI.970407
21/10/2025                     100.000   IB_203306703_1761060170563171411847_null_20251021_MS 2025.278 em Doan Dinh Duong
21/10/2025                     100.000   5294WBVNA22ITBBB.LE THI HOANG KIM chuyen tien ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.222859.105000709395.LE THI HOANG KIM.970412
21/10/2025                     200.000   020097048810212228472025ddeo904174.41111.222821.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVD26E.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT FT25295760422072.20251021.222833.19033929124010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRAM.970407
21/10/2025                       50.000   020097040510212228222025E7RH048592.39596.222822.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPVDCJW.NGUYEN PHUONG THAO ung ho MS 2025.283 .Ong TRAN VAN TOT FT25295089149105.20251021.222814.19034246850014.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPVD16C.MS 2025.283 ong tran van tot FT25295101104579.20251021.222810.3149797979.MAI THI MY LINH.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405848574.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0501000002943 QUACH THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVSNWB.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295020887215.20251021.222720.19036750858010.VND-TGTT- NGUY THANH PHUONG.970407
21/10/2025                       20.000   020097048810212227132025N7ge900774.37447.222639.UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRH1LDI.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.222712.04201015863684.TRUONG THI CHAU GIANG.970426
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11405853696.2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0061001097696 TRAN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104744636924.20251021.104744636924-0767610074_Ung ho MS 2025283 Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   5294NAMAA22ITBCN.VO LE ANH HONG CHUYEN KHOAN ung ho Ms 2025.283 tran van tot.20251021.222604.999111617.VO LE ANH HONG.970428
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405831370.ung ho ms 2025.283 ong tran van tot.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     186.000   5294NAMAA22ITASN.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251021.222515.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
21/10/2025                       50.000   5294WBVNA22ITA74.Ung ho ms 2025.283.20251021.222428.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQJSFF6.IBFT ung ho MS 2025. 283 ong Tran Van Tot.20251021.222417.070085280374.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVSVXF.Ung ho MS 2025.283 FT25295308684704.20251021.222310.19039938570013.VND-TGTT-NGUYEN THUY NGAN.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11405817059.MS 2025.283 TRAN VAN TOT.CT tu 0741000628443 TRAN TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVS9JK.TRAN THI LUYEN Ms 2025.283 ung ho chu Tran Van Tot, chuc chu mau khoe FT25295714842707.20251021.222231.19037831153018.VND-TGTT-TRAN THI LUYEN.970407
21/10/2025                       20.000   5294IBT1kJPVS15J.ung ho MS 2025.283 FT25295907949400.20251021.222203.19034636244018.VND-TGTT-NGUYEN MANH TUAN.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405800074.ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot.CT tu 1061220948 DANG THI NGOC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW94HD5V.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-22:21:34 767986.20251021.222134.245337569.HUYNH THI KIM CHI.970416
21/10/2025                       30.000   020097042210212221302025GAOF861917.27243.222131.Chuc chu Tran Van Tot mau khoe
21/10/2025                       50.000   5294IBT1aWSGJ6R8.UNG HO MS 2025.284 ( EM LO VAN HOANG ).20251021.222111.700015886091.NGUYEN VIET ANH.970424
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAFJF5X.ung ho ms 2025.282 Bui Thi Mua.20251021.222112.69693939999.LE THI HA PHUONG.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPV93R4.MS.2025.281 NGUYEN VAN MINH FT25295984024752.20251021.222054.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW94H9ZI.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-22:20:52 767325.20251021.222052.27572517.VO TRAN BICH CHAU.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94H97I.UNG HO CHU TOT-211025-22:20:50 767310.20251021.222050.32538697.DO THI UYEN PHUONG.970416
21/10/2025                       54.000   5294IBT1iWAFJLJM.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.222036.86188898888.NGUYEN MINH QUANG.970423
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405796771.ms.2025.283.CT tu 0531002570613 NGUYEN ANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294NAMAA22ITQRG.Ung ho Ms 2025.283ong Tran Van Tot.20251021.221942.908073169000001.CAO LOC HANH.970428
21/10/2025                     100.000   020097042210212219182025Q9XX352826.20859.221919.UNG HO MS 2025283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPV97VN.MS 2025.284 e Lo Van Hoang FT25295554760017.20251021.221914.9902203855.NGO MANH DAT.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11405794356.ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 1020779909 NGUYEN NGOC PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                         5.000   5294IBT1kJPV9GY2.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.284 em Lo Van Hoang FT25295170014983.20251021.221905.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPV94XE.chuyen ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295727019869.20251021.221847.9777978996.LE THI PHUONG THAO.970407
21/10/2025                     124.000   MBVCB.11405787308.MS 2025.283(Tran Van Tot).CT tu 1046569130 DAO NGOC EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94HQSB.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-22:18:18 764777.20251021.221818.129981.VO THI TRUC PHUONG.970416
21/10/2025                     260.000   020097042210212218042025NUMX215372.18914.221805.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405771249.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot.CT tu 1033693499 NGUYEN THI NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPV99KN.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot FT25295062356320.20251021.221644.9971493599.VU THI PHUONG THAO.970407
21/10/2025                       50.000   020097042210212216422025VP9F657514.16708.221643.ung ho MS 2025.283 chuc chu Tot som khoe
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWAFJVX2.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.221642.10000629684.PHAM THI THUY TIEN.970423
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405767000.UNG HO MS 2025.283.CT tu 1025564285 HOANG VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210212215482025CPO8912631.13955.221514.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405763740.MS2025.283.CT tu 0161001667809 PHAN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097048810212214502025lCJp870952.11889.221415.2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   020097042210212214462025S5WL668731.12728.221420.ung ho MS 2025.283
21/10/2025                     180.000   5294IBT1kJPV2TP8.MS 2025283 ong TRAN VAN TOT FT25295852171310.20251021.221441.19038515909018.VND-TGTT-LUONG QUE PHUONG.970407
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104743837768.20251021.104743837768-0824171705_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11405758594.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0721000620830 NGUYEN THI THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210212213472025S1BC206040.9799.221348.UH chu tran van tot mong chu khoe
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405749126.MS 2025.283.CT tu 0141000772399 NGUYEN THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11405754822.ung ho ms 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0441000630629 HUYNH THI ANH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW94Z767.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-22:13:30 760001.20251021.221330.18393787.DINH KHANH HAN.970416
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAFWL56.MS 2025.283 ( Ong Nguyen Van Tot).20251021.221311.01834402701.NGUYEN THI PHUONG UYEN.970423
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1kJPV2BP1.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25295791000956.20251021.221254.1906199829.LE THANH HUYEN.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11405747106.Ung ho MS 2025.283( Ong Tran Van Tot).CT tu 1028276112 DUONG THI MONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     400.000   020097048810212212492025nIIH865609.8617.221223.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPV2585.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295993726323.20251021.221244.19033353880019.VND-TGTT-NGUYEN THI HOANG OANH.970407
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104743860415.20251021.104743860415-0947632113_Ung ho MS 2025283 Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   020097048810212211332025RtqO862558.6237.221059.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405722682.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0181003404474 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405721317.MS 2025.283( Ong Tran Van Tot) .CT tu 4774827439 PHAM THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104743645485.20251021.104743645485-0363903473_MS 2025283 ong TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405731998.ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0061001055348 TA NGUYEN QUANG HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94Z8YL.ung ho ms 2025 283 ong Tran Van Tot-211025-22:10:06 756281.20251021.221007.23923797.BUI KIM PHU.970416
21/10/2025                       10.000   020097048810212209142025SheY856407.526.220839.MS 2025.283
21/10/2025                     300.000   0200970422102122082220257ZDU563418.98908.220823.MS 2025.283 ong tran van tot phong luu gui
21/10/2025                     100.000   020097048810212207512025NtNh852488.97358.220724.VUONG THI TUYEN CHUYEN TIEN UNG HO BAC TOT MONG BAC MAU KHOE
21/10/2025                  4.000.000   5294IBT1iWAFWQCP.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.220729.00001706275.TRAN HOANG HA.970423
21/10/2025                     300.000   02009704881021220726202517Lj851284.95995.220700.2025.283 ONG TRAN VAN TOT. MONG CHU MAU KHOE LAI
21/10/2025                     200.000   0200970488102122064120258XIc849312.95280.220615.UNG HO MS 2025.281 BE NGUYEN VAN MINH
21/10/2025                       50.000   5294IBT1aWSGW8R5.ung ho MS2025283 ong Tran Van Tot.20251021.220627.0901412556.LAM THUY VI .546034
21/10/2025                       10.000   MBVCB.11405695891.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.284(em Lo Van Hoang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVC1L8.ung ho MS 2025.283 FT25295914624501.20251021.220530.19071356318019.VND-TGTT-LE THANH LONG.970407
21/10/2025                     200.000   020097040510212204582025GRZ3016910.90755.220458.Vietcombank:0011002643148:Huyen ck MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAFQGCV.MS 2025-280 anh Bui Van Toan.20251021.220446.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPV1XR5.Ung ho MS 2025.283 Ong TRAN VAN TOT FT25295379200235.20251021.220436.19035976023012.VND-TGTT-DO THANH MINH TIN.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPV1XXK.2025.283 ong tran van tot FT25295719703668.20251021.220436.19034424482016.VND-TGTT-VO THI CAM TU.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAFQBWS.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.220412.167042457.NGUYEN NGOC NHA QUYEN.970432
21/10/2025                     500.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104743248380.20251021.104743248380-0909999356_Ung ho MS 2025283
21/10/2025                     100.000   02009704881021220256202520zg839168.86592.220230.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405662574.MS 2025.283 - Ong Tran Van Tot.CT tu 0071004896155 NGUYEN THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   020097048810212202442025NwrX838490.86270.220217.MS.2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAFQ23N.NGUYEN THI VIET ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.220202.04735648068.NGUYEN THI VIET.970423
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11405661011.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot) .CT tu 1023769377 NGUYEN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   02009704051021220138202505KE011705.82696.220138.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.283 - chu Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294WBVNA22IJPA7.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.220136.102000696853.TRAN HOAI MY.970412
21/10/2025                     100.000   020097040510212201202025FLR5011227.83203.220120.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 chu Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104743014461.20251021.104743014461-0774051009_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPV1VJL.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot FT25295061894401.20251021.220116.19034802296013.VND-TGTT-LE THI NGAN.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405649467.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1028504920 NGUYEN THANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097042210212201072025Q1UJ358774.81960.220041.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       20.000   5294IBT1fWBURCF2.UNG HO MS 205283 tran van tot.20251021.220101.0191080386006.NGUYEN THI THU HIEN.970438
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104743044568.20251021.104743044568-0906708498_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097048810212159532025aISf830366.79488.215927.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVJFSW.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295202168760.20251021.215916.19031517319698.VND-TGTT-PHAM NGOC TO QUYEN.970407
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ2K986I.MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.215904.0829468123.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPVJKM4.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295149753780.20251021.215817.19026830128018.VND-TGTT-TRAN THI KIM XOAN.970407
21/10/2025                     200.000   020097048810212158112025UcU6825516.74902.215737.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94681T.MS 2025.283 TRAN VAN TOT-211025-21:58:08 742877.20251021.215808.31099597.NGUYEN NGOC HOANG KIM.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATNAU8.TRAN THI ANH TUYET chuyen tien.20251021.215802.44211911999.TRAN THI ANH TUYET.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATNA98.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).20251021.215759.10000577885.LY BUU TRAN.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW946MEE.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-21:57:40 742165.20251021.215740.258650599.PHAN NGUYEN TRONG TIEN.970416
21/10/2025                     100.000   020097042210212157132025XD9H813100.73187.215639.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot chuc chu mau khoe khoi benh
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW946V8V.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-21:57:14 741776.20251021.215714.37191117.NGUYEN XUAN HUONG.970416
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11405620189.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot) .CT tu 0011004438595 HOANG THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVJVMJ.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25295759342296.20251021.215629.19035821615029.VND-TGTT-LE THI PHUONG UYEN.970407
21/10/2025                     200.000   0200970422102121561920255E7R400588.70726.215545.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097042210212155592025FGCG588004.70358.215600.Con mong chu mau khoi benh con co chut it cua it long nhieu a gui chu Tran Van Tot MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   5294IBT1bWRZRM9W.UH ong Tran Van Tot.20251021.215529.04401017982240.NGUYEN THI BE BA.970426
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVWXD4.ung ho ms 2025.283 FT25295379170121.20251021.215450.19836429633011.VND--DAO THI NHAT LE.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPVWK9P.Ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot FT25295840221600.20251021.215337.1246969999.NGUYEN THI BAO CHAU.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1hWQJ2EVP.IBFT ung ho MS 2025.283 chu Tran Van Tot.20251021.215325.060276171448.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       50.000   020097042210212153222025CF24603630.64167.215323.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   02009704221021215318202523AM684634.63220.215319.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097040510212153022025JP2D096102.62880.215236.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94EF6Y.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-21:52:47 736520.20251021.215247.28072797.NGUYEN NGOC DANG.970416
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPVWYQ1.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295709349355.20251021.215238.1023110219.MAI HOANG KIM.970407
21/10/2025                     200.000   020097048810212152272025J3T1807854.61143.215152.2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294VNIBJ2YMQUEB.DTH-Chuc Thien TTN-Hoa Tam DGH-Tu Thao Hanh ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.215059.166633999.TRUONG THIEU NHAN.970441
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATRIXY.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.215003.166519217.NGUYEN NGOC THAO.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPVQL88.2025283 Tran Van Tot FT25295487104102.20251021.214946.19030843886016.VND-TGTT-TRUONG LY NGOC TRAM.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405554171.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0281000972210 TRUONG HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       75.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104742104667.20251021.104742104667-0379574784_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11405553554.ms2025283 ong Tran Van Tot.CT tu 0071000682800 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11405544836.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).CT tu 0331000447282 CAO THUY HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405545683.MS2025.283 ( ONG TRAN VAN TOT).CT tu 0421000544724 TU THIEU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11405544354.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405542653.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9965336064 DAO THI ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVQ849.2025.283 - chuc chu som khoe FT25295174090229.20251021.214747.2024081293.LE QUYNH NHUNG.970407
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11405520990.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1027872281 NGUYEN TRONG BANG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   5294IBT1iWATX3AM.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.214711.56780610686.TRAN HOANG THUY TRANG.970423
21/10/2025                       50.000   0200970422102121465520255BF0662838.47766.214656.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   5294VNIBJ2YMQZE2.Ung ho MS 2025.284 em Lo Van Hoang.20251021.214618.017704060051979.TRAN HOANG YEN.970441
21/10/2025                       99.000   5294VNIBJ2YMQZXQ.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.214615.198717999.NGO THI QUYNH TRANG.970441
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPVQQIQ.MS 2025 283 ong tran van tot FT25295023611749.20251021.214608.19025942779015.VND-TGTT-CAO NGUYEN HOANG NGAN.970407
21/10/2025                     200.000   020097042210212144572025QQGC305053.42330.214458.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   IB_203301573_1761057492671171410233_null_20251021_MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   020097048810212143542025xHeN780940.40031.214328.UNG HO MS 2025 283 CHU TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQJCX8N.IBFT Ung ho MS 2025.283.20251021.214351.060262006207.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW94EJ4U.UNG HO MS 2025.278 EM DOAN DINH DUONG CHUC CON MAU BINH PHUC SUC KHOE-211025-21:43:48 725076.20251021.214348.3888168168.LUU NGOC LINH.970416
21/10/2025                       35.062   5294IBT1iWATX8RN.ung ho MS 2025.283.20251021.214343.00004918963.LE MY PHUONG NHI.970423
21/10/2025                     300.000   5294IBT1aWSARN33.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT.20251021.214340.700035103186.NGUYEN THI NGOC HAN.970424
21/10/2025                     150.000   020097048810212143392025wuIZ780344.39375.214305.2025.283 UNG HO CHU TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWBU3CMY.ung ho MS 2025.283( ong tran van tot).20251021.214227.9021066768832.VU NGOC QUANG.963388
21/10/2025                     100.000   020097040510212141162025PRUV074651.33400.214116.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       20.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104741428683.20251021.104741428683-0901670463_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11405478146.Con ung ho bac Tran Van Tot (Ms.2025.283) Chuc bac som hoi phuc.CT tu 1030241393 MAI HONG NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDR77J.DAO THI THUY chuyen ung ho MS 2025.282 em Bui Thi Mua FT25295255249793.20251021.213956.19031960048966.VND-TGTT-DAO THI THUY.970407
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11405461820.ONG TRAN VAN TOT.CT tu 1014392943 NGUYEN THI TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAT3G7V.MS 2025.283 ung ho tran van tot.20251021.213826.04258066801.KHUAT HA TRANG.970423
21/10/2025                     100.000   020097048810212137432025eMhv761110.23860.213717.UNG HO MS 2025 283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405451062.chuyen tien ung ho MS 2025.283 (Tran Van Tot).CT tu 1037989704 NGUYEN THI MINH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBUFAKQ.MBNEO.7748859.477929.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 4132010000854 HUYNH MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET tai Vietcombank.20251021.213631.4132010000854.HUYNH MAI QUYEN.970444
21/10/2025                     150.000   MBVCB.11405437265.VU QUOC TRUNG chuyen tien.CT tu 0181003648212 VU QUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097040510212136282025WXR3065222.21321.213628.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405433730.ung ho ms 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0421003878203 NGUYEN DOAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405432442.2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0021002106470 NGUYEN THI BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11405412859.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0061001176495 PHUNG THI THU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       10.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104741172911.20251021.104741172911-0347482105_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDX6DH.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295750660551.20251021.213550.19033249116013.VND-TGTT-VU THI THU HOAI.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405411219.MS 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 1012889211 BUI LIEN HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810212134502025nHLm751504.17428.213423.2025.283
21/10/2025                     100.000   020097042210212134432025TUYG249085.16299.213444.MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94K2SE.MS 2025283 ONG TRAN VAN TOT-211025-21:33:54 711833.20251021.213354.888969688.PHAM THI THANH QUYEN.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDX111.Ung ho ms 2025.283 ong tran van tot FT25295892080580.20251021.213309.19026309349032.VND-TGTT-NGUYEN MINH NHUT.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWBUTRDK.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.213225.9007041038538.TONG VIET LOAN ANH.963388
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPD3TAH.MS 2025.283 tran van tot FT25295783103570.20251021.213206.19031643158888.VND-TGTT-NGUYEN THI NINH.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210212131502025NKL7509397.8600.213151.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATFYLQ.ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.213134.04324353101.SY HOA CHI.970423
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11405390168.Gia Dinh Tam Linh ung ho ms 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0461000598805 NGUYEN VAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATFUEG.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.213113.65290798288.HOANG THI THU HANG.970423
21/10/2025                     100.000   020097040510212131112025MOOX054118.6466.213111.Vietcombank:0011002643148:DO MAI CHI chuyen tien MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405385015.ung ho ms 2025. 283(tran van tot).CT tu 1058993701 NGUYEN THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970488102121304120255Feu736885.5573.213014.UNG HO MS 2025.283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405374334.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1032912731 NGUYEN HUYNH PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097042210212130042025O3SY813612.3685.213005.Ung ho MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWBUTGGP.Ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).20251021.212928.9021486875297.THIEU THANH TAM.963388
21/10/2025                     100.000   020097048810212129212025IiqE732114.1647.212855.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405363213.ung ho MS 2025.283( ong tran van tot).CT tu 0271001019000 LE THI HOANG Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94775D.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-21:28:31 704111.20251021.212831.871486.VUONG MINH PHONG.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDFRZS.MS 2025.284 em Lo Van Hoang FT25295407680145.20251021.212825.19034277318019.VND-TGTT-LUONG VAN HAI.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATTTH3.UNG HO MS 2025 282 em bui thi mua.20251021.212810.0919530188.LE THI HAI.970432
21/10/2025                       50.000   020097048810212127332025PAJa725756.97312.212707.UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405353679.ung ho MS2025.283.CT tu 0711000245947 TRAN DUC NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405338997.ung ho chu Tran Van Tot.CT tu 0381000505575 NGUYEN KY QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDF4FT.2005.285 Ong Tran Van Tot xin gui 1 chut tam long nho FT25295194058936.20251021.212644.19033583226016.VND-TGTT-KIM THI BICH TUYEN.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWATTGTQ.Nguyen Thi Tuyet Mai chuyen tien MS2025-283 Tran van Tot.20251021.212636.00003172360.NGUYEN THI TUYET MAI.970423
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11405335070.2025.283.CT tu 1027540006 VAN TRI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWATTBAX.Ung ho MS2025283 ong Tran van Tot.20251021.212549.201478488.NGUYEN THI BICH.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWBUTJBJ.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.212506.9021486875297.THIEU THANH TAM.963388
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405325896.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.CT tu 0491000050058 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810212124502025Q1yN716418.88838.212415.GHI RO UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405324049.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1016392006 NGUYEN THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWATTM7M.TRAN PHU THINH chuyen tien ung ho MS 2025.284.20251021.212435.03897621501.TRAN PHU THINH.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDT3HJ.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295800393258.20251021.212358.19033239324017.VND-TGTT-NGUYEN DO TO UYEN.970407
21/10/2025                       10.000   5294IBT1iWATT2UR.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.212344.0399521604.LE NGUYEN THUY NINH.970432
21/10/2025                     100.000   020097040510212122552025V8G1035992.83757.212255.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATLXYE.Gui bac MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.212224.079199029579.DUONG THI BICH TUYEN.970432
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104740056510.20251021.104740056510-0368743706_Ungho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405287712.ung ho MS 2025.283( ong Tran Van Tot).CT tu 0271001007913 TRAN HOANG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810212121552025XvOG705292.80516.212120.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405272239.MS 2025.283 Tran Van Tot.CT tu 0381000508419 BA NGUYEN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810212121292025hOHF704134.78924.212054.2025.283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSA38I5.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.20251021.212103.100200009315.TRAN NGUYEN MINH PHUONG.970457
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSA3ILF.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT.20251021.212057.700006555057.NGUYEN THI HONG THAM.970424
21/10/2025                     100.000   020097048810212120382025YwUl700769.77361.212012.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1aWSA3VYS.Ung Ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.212024.700007604888.NGUYEN THI DIEU LINH.970424
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94GHIL.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-21:20:00 691859.20251021.212000.2611226.HUYNH PHUC KIM NGAN.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405262769.MS 2025.283.CT tu 9837029039 TRUONG MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   0200970488102121193020258atH696567.73357.211904.UNG HO MS.2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   020097048810212119012025R7SK694846.71449.211826.UNG HO MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATLV4S.ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.20251021.211844.33797979888.DO LINH DIEU.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDLUBJ.Ung ho MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT FT25295600124471.20251021.211749.19029829121041.VND-TKCD-LE VO VIET PHUONG.970407
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11405244957.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1056658943 PHAN PHUONG NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATLWBG.2025283 ong tran van tot.20251021.211726.0767561422.NGO HONG HAN.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDLMQZ.LUONG THI BICH LAN chuyen ung ho ong Tran van Tot ms 2025.283 FT25295063159423.20251021.211725.19035731685011.VND-TGTT-LUONG THI BICH LAN .970407
21/10/2025                       50.000   020097048810212117252025wDPx689107.66829.211650.MS 2025 .283
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94G5SB.UNG HO MS 2025.283-211025-21:17:08 687387.20251021.211709.111112728.TRAN THANH LONG.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405222275.MS2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 1017218994 HUYNH THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQJJ8NL.IBFT ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.211548.060224984114.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405209864.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot) .CT tu 1012462568 TRAN THI NHAT QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQJJDUV.IBFT Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.211427.050070533542.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDHB5U.MS 2025.283 ung ho ong Tran Van Tot FT25295720707104.20251021.211417.19035125738019.VND-TGTT-DINH DIEU HUYEN.970407
21/10/2025                     200.000   020097048810212114162025jp2Z677283.58247.211350.CHAU SON UH MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPDHIYQ.MS 2025.284 em Lo Van Hoang FT25295664265018.20251021.211335.19034916447011.VND-TGTT-HO HUU TUNG.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405197481.NGOC CHAU ung ho (ong Tran Van Tot) MS 2025.283.CT tu 0841000094924 NGUYEN THI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405196671.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1012541267 LE HOANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   0200970488102121130520253gPw672419.54646.211239.MS 2025.283
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSAFVNI.UNG HO 2025.283 ONG TRAN VAN TOT.20251021.211244.0369898124.PHAM THI THANH TAM.970424
21/10/2025                     500.000   5294IBT1bWRZKKIN.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.211239.04001012854050.LE DANG PHUONG MY.970426
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104739188075.20251021.104739188075-0349143279_MS 2025283 Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   5294IBT1fWBUHPTS.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.211216.9021718005783.NGUYEN QUYNH ANH.963388
21/10/2025                     150.000   5294IBT1aWSAF9RB.UNG HO MS 2025.238 (ONG TRAN VAN TOT).20251021.211206.700023467308.PHAM ANH THU.970424
21/10/2025                     200.000   020097040510212111402025QOAC009349.50400.211141.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405177253.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 1018243864 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRZKU6G. Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.211132.104420377001.HUYNH DANG KHOA.458761
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405174605.UNG HO MS 2025.283 (ONG TRAN VAN TOT).CT tu 0071001146812 PHAM THI BICH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94ALRA.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-21:11:05 678680.20251021.211106.14406347.HO THI XUAN HOA.970416
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104739039283.20251021.104739039283-0911676376_NGUYEN NGOC ANH ung ho MS 2025283 Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097048810212110112025WGEn661526.45324.210945.2025.MS.283
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104738958825.20251021.104738958825-0825855581_Nam mo A Di Da Phat Troi Phat phu ho cho ong
21/10/2025                     100.000   020097048810212109452025Ut0Q659745.43674.210919.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11405163666.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0181003621141 LE HOANG MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       10.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104738908555.20251021.104738908555-0814725997_NGUYEN BAO TOAN chuyen tien qua MoMo
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11405149824.UH MS 2025.283 ( ONG TRAN VAN TOT ).CT tu 0071000875974 NGO THI HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPDZCZQ.2005.285 ong tran van tot. xin gui 1 chut tam long.mong chu khoe manh. FT25295809965980.20251021.210851.9829117699.VO THI MINH THANH.970407
21/10/2025                       10.000   MBVCB.11405146823.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1047814744 DUONG TOAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1bWRZ76K8.ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.20251021.210830.03101016731463.NGUYEN THI NGAN.970426
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWATZPJT.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).20251021.210828.04204098801.HOANG THUY Y UYEN.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATZUKE.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.210824.03857082601.NGUYEN HOAN NHAT THANH.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPD6RH9.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25295068191244.20251021.210809.19035146427013.VND-TGTT-VO THI QUYNH TRANG.970407
21/10/2025                       50.000   020097042210212108022025R9PS871572.38640.210803.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405132389.ung ho MS 2025.282 (em Bui Thi Mua).CT tu 0071002769020 NGUYEN HUY CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104738950487.20251021.104738950487-0907014567_Ung ho 2005283
21/10/2025                       40.000   020097048810212107372025F2pV651832.37828.210702.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   020097042210212107312025BVX0766352.36755.210732.INFJ Healing Your Soul ung ho MS 2025.284 em Lo Van Hoang
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405127088.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0491000167318 PHAM THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSAT482.DINH THI KIEU TRANG ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.20251021.210706.059704070009079.DINH THI KIEU TRANG.970437
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATZCKR.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.210657.00000064413.TO THU TRANG.970423
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11405112867.DANG THI BICH VAN chuyen tien ung ho ms2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 1050394869 DANG THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405118778.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0181003552717 NGUYEN DUY SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097048810212105052025dE9e642155.28794.210439.NGUYEN THI NGOC THE CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11405101976.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.CT tu 0381000321811 PHAM NGOC ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPD6J8H.Ung ho MS 2025.283 FT25294793067136.20251021.210440.19031066384016.VND-TGTT-NGUYEN TON HOANG NGOC.970407
21/10/2025                     100.000   020097048810212104272025Czmg639216.26967.210401.MS2025283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294NAMAA22IJRM3.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT.20251021.210411.905146790800001.HUYNH THI ANH THU.970428
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405095923.MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT.CT tu 0401001481204 TRAN THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW94AQBY.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-21:03:44 667907.20251021.210345.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQJW1U4.IBFT Ung ho MS 2025.282.20251021.210337.060184161829.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2YMYRJP.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.210303.015187748.LUU THI NHU QUYNH.970441
21/10/2025                     200.000   020097042210212102162025P8TF343611.19858.210216.ung ho MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   020097042210212102042025L8V4824099.20347.210130.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDE8YP.Ung ho MS 2025.284 em Lo Van Hoang FT25294957350011.20251021.210155.1812070809.TRUONG THANH TUYET.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDEMWY.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294907143720.20251021.210140.338385888888.PHAN PHU HUNG.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAT6JGA.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.210128.10001105187.KA THANH DUNG.970423
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104738361817.20251021.104738361817-0946328328_Ung ho MS 2005283 - ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   0200970422102121012520253COJ455373.16831.210126.DIEP MAI THY chuyen tien
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQJQTFS.IBFT MS 2025.283. ONG TRAN VAN TOT.20251021.210120.060074385721.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       50.000   020097042210212100502025OJ7X787552.15800.210051.ung hoi ms 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104738253406.20251021.104738253406-0379223901_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATETZC.2025283 ong Tran Van Tot.20251021.210019.0772022096.NGUYEN VU MY ANH.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATEL3T.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.210010.03981199701.CHU MY DUYEN.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW944G7E.UNG HO MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-21:00:06 662551.20251021.210006.11751157.PHAN BAO PHUONG TRA.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW944BT4.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-20:59:22 661494.20251021.205922.5867878.NGUYEN THI NGOC HA.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQJQAB7.IBFT Ung ho MS 2025.283.20251021.205909.060184161829.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDKGGK.Ung ho ms 2025.283 ong Tran van Tot FT25294153283604.20251021.205901.19038075838016.VND-TGTT-NGO TRUONG LOI.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATE4MJ.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).20251021.205841.00969071836.HOANG THI TRANG.970423
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11405029125.MS2025.283.CT tu 0071000932539 LE HOANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11405035233.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0721000571161 VU THANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW944P1W.MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-20:58:25 659880.20251021.205825.61019898.HOANG VAN MINH.970416
21/10/2025                     500.000   5294IBT1hWQJQPU7.IBFT THANH MAI ung ho MS 2025.283 - ong Tran Van Tot.20251021.205806.060197772266.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQJQ8XE.IBFT MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT.20251021.205750.050772485486.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQJQINU.IBFT PHAM DO THUY LINH chuyen tien.20251021.205732.422151X767673000000000302018.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104737818636.20251021.104737818636-0397099963_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   02009704221021205718202549WQ271022.5093.205719.ung ho ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11405006025.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1024204256 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104737639636.20251021.104737639636-0786396162_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2YMYMGP.Ung ho MS 2025.283 (Tran Van Tot).20251021.205533.768033352.TRAN THI THUY NGAN.970441
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPD74CD.TRUONG MY CHI ung ho 2025.283 tran van tot FT25294202026209.20251021.205516.19050363384011.VND-TGTT-TRUONG MY CHI.970407
21/10/2025                       35.000   MBVCB.11404982129.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1028208918 NGUYEN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW944WJ3.2025.283 TRAN VAN TOT-211025-20:55:02 654835.20251021.205502.69935889.PHAM HOAN VU.970416
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWATKH5X.Uh MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.205446.137373068.PHAM THU NGA.970432
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404984883.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071005705166 NGUYEN NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1jW94BN1B.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-20:54:31 654148.20251021.205431.250259309.NGUYEN THAO AN.970416
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404978092.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0561000499479 NGUYEN VO PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104737652225.20251021.104737652225-0949280952_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097048810212053452025BQKx596496.92758.205318.UNG HO MS 2025283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104737595892.20251021.104737595892-0332115959_LE HUYNH PHUONG NHI chuyen tien ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQWNN97.IBFT MS 2025. 283 ong TRAN VAN TOT.20251021.205332.060038833726.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   020097048810212053322025Pfjz595697.92379.205306.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPDG3XU.Giup do MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294996155109.20251021.205311.19073162501011.VND-TGTT-VO THI TRUC PHUONG.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404965188.LE THUY THANH NGAN chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1013109387 LE THUY THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWNXCL.IBFT ung ho MS2025.282 em BUI THI MUA.20251021.205254.970403U659c15000000000071968.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     300.000   5294IBT1hWQWN3FD.IBFT Ung ho ong Tran Van Tot.20251021.205248.070108254155.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404949342.NGO ANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2025283(Ong Tran Van Tot ).CT tu 0371000453823 NGO ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404942321.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot.CT tu 1027928106 NGUYEN XUAN KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11404941108.ung ho Tran Van Tot MS 2025.283.CT tu 0721000551012 DANG HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210212051112025KAVK944123.83688.205112.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097042210212051092025JWYG786849.83631.205110.ung ho chau Bui thi Mua MS 2025. 282 chuc chau mau lanh benh
21/10/2025                     100.000   020097040510212051002025VK5B054750.82928.205026.Vietcombank:0011002643148:Nguyet Nguyet Long An ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11404944578.Ung ho MS 2025.283 TRAN VAN TOT.CT tu 9903445997 TRAN TUYET PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAT7N88.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.205044.03222187801.VO MY THAO.970423
21/10/2025                     100.000   020097042210212050372025ONGU660172.82195.205038.Da ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404921376.ung MS 2025.283 (ong TRAN VAN TOT).CT tu 0251002681943 LE THI NGOC NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRZ5N5A.MS 2025.283 - ong TRAN VAN TOT.20251021.204956.133368.TRAN NGUYEN ANH TUAN.970448
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404929288.unh ho ong Tot, mong ong som binh phuc.CT tu 0251002725091 TON TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAT76UD.UNG HO MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.204922.919936868.TRAN HOANG VU.970432
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1iWAT7ECE.Bac Truong Quynh Mai ho tro vien phi chau Bui Thi Mua o Phu Tho MS 2025 282 bi tai nan dang dieu tri o BV Viet Duc.20251021.204911.143853314.TRUONG QUYNH MAI.970432
21/10/2025                       20.000   5294IBT1kJPDAKJG.ung ho ms 2025283 ong Tran Van Tot FT25294922121983.20251021.204906.19032560491018.VND-TGTT-NGUYEN NGUYET LE.970407
21/10/2025                     100.000   020097048810212049062025Q35p577572.77141.204832.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11404916496.Be Tue Anh Linh Anh Duy Anh ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.CT tu 0071000910953 NGUYEN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404915310.ms 2025.283 tran van tot.CT tu 0181003440875 NGUYEN TRONG NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAT7GYR.MS2025283.20251021.204846.291212034.NGUYEN THI KIEU OANH.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDABXS.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294838086931.20251021.204842.19027260043028.VND-TGTT-NGUYEN PHAM MINH CHAU.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBUEDZM.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.204841.9021128289569.NGUYEN THI NGOC SANG.963388
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11404910435.Ung ho MS 2025.283 ( Tran Van Tot ).CT tu 0501000018326 NGUYEN TUONG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW94BVE7.NGUYEN THI LAN HUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.284 EM LO VAN HOANG-211025-20:48:30 645154.20251021.204830.998486.NGUYEN THI LAN HUONG.970416
21/10/2025                     100.000   020097048810212048252025cOFh574616.73859.204759.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   020097042210212048172025DA8G151317.73702.204818.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404907015.TIN UNG HO MS 2025.283 Ong TRAN VAN TOT.CT tu 0501000168938 TRAN HO TRUNG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404903770.ms 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071000763563 NGUYEN BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1iWAT7P9N.Ba DOAN MINH NGUYET ho tro vien phi cho chau Bui Thi Mua MS 2025 282 Phu Tho gap tai nan duoc dieu tri o BV Viet Duc.20251021.204748.143853314.TRUONG QUYNH MAI.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAT7P1B.ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.204747.0975911947.LUONG THI TUONG LINH.970432
21/10/2025                     200.000   020097040510212047392025OP7O043421.72374.204739.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU ung ho MS 2025.283 tran van tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAT78ZC.Ngan Ha ung ho MS 2025283 Tran Van Tot.20251021.204735.19070799.TRUONG TU ANH.970432
21/10/2025                     200.000   0200970422102120472720258WVI750087.71449.204728.MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   020097048810212046402025k6Iv567186.69230.204606.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   020097048810212046362025DbXh566970.69117.204601.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404877805.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).CT tu 1040312941 LU PHAN THANH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104736816670.20251021.104736816670-0372006740_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404860581.ung ho MS 2025.283(ong tran van tot).CT tu 0251002706554 TRAN THI BICH NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404859733.BUI THI HONG ung ho MS 2025 . 283 chu tran van tot.CT tu 0401001480139 BUI THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPD4BKH.MS 2025.283 FT25294751104342.20251021.204519.19036195119010.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH VUONG.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404875319.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1030408224 CAO THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404871964.LE YEN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1018641655 LE YEN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     400.000   020097042210212044502025Y776322096.62667.204451.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104736669311.20251021.104736669311-0764368091_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       10.000   5294IBT1kJPD4VPE.Ms 2025.283 ong tran van tot FT25294491153029.20251021.204431.19034077363011.VND-TGTT-LE THI KIM OANH.970407
21/10/2025                       80.000   020097048810212044212025ZJ3x557473.60734.204347.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.227 NAM MO A DI DA PHAT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW945L84.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-20:44:15 638202.20251021.204415.31720547.NGUYEN THI NGOC BICH.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW945HTG.UNG HO MS 2025.283 TRAN VAN TOT-211025-20:44:06 638011.20251021.204406.159557479.NGUYEN TAN THUC.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404843028.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0421000545067 HA HOANG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810212043322025HKbv554081.57905.204258.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025. 250 NAM MO A DI DA PHAT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRZPXX7.Ung ho chu Tot ban ve so. Mong chu mau khoe a..20251021.204330.0111100022070006.LE HO BAO PHUC.970448
21/10/2025                       14.300   MBVCB.11404849829.PHAM HOANG KHA chuyen tien ung ho .CT tu 1041201796 PHAM HOANG KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104736654849.20251021.104736654849-0357087363_NGUYEN THI TO NGUYEN chuyen tien qua MoMo
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404847923.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9703288892 CAO HOANG TRIEU VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ274CMT.Gui og tran van tot.20251021.204235.0377708779.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404837832.ung ho ms 2025283 ong Tran Van Tot.CT tu 0071001112828 LE TRUONG YEN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404837454.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0481000077495 TRINH THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2YMLISZ.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.204201.947400579.TRUONG CONG TRU.970441
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404826266.NGUYEN THIEN Y ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 1032331307 NGUYEN THIEN Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPDBINN.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294889376577.20251021.204129.19029794495016.VND-TGTT-BUI MY DUYEN.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSA6N1S.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.204123.1703197666.SHBMB.970443
21/10/2025                     300.000   020097048810212041202025vNyn544359.50835.204054.DINH CAO TRI CHUYEN TIEN MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDB95Q.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294359670889.20251021.204057.19036466239017.VND-TKTT-VU THANH HUONG.970407
21/10/2025                     117.000   0200970422102120403920258UUY349763.48542.204040.ung ho MS 2025.283 ong Tran van tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404817457.Ung Ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0721000627375 PHAM QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404806678.ung ho chu Tran Van Tot MS 2025.283.CT tu 0071000817363 HOANG THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404816209.ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0881000450356 PHAM HUA HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   0200970405102120400920253DJM020359.46561.203935.Vietcombank:0011002643148:Ung ho Ms 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404814472.GIANG chuyen tien ms 2025283-ong Tot.CT tu 1034222509 TRAN THI THANH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11404805110.Ung ho MS 2025.282 (em Bui Thi Mua).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   0200970422102120395220255N5W849839.44841.203953.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104736344889.20251021.104736344889-0932619325_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2YMLD8Q.Tran Van Tot ( MS 2025.283).20251021.203944.619704060085500.DANG VAN TUAN.970441
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404792546.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0231000658979 HO PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1eWRZY8QA.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.203936.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPD5HWR.VU THANH VAN ung ho ms 2025.284 Lo Van Hoang FT25294193944006.20251021.203928.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104736298392.20251021.104736298392-0968402900_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11404796525.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0531002471803 VO THI NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097040510212038592025DJ7H016556.43262.203859.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   0200970422102120384220250TJA304758.42123.203843.HUYNH KHANH HIEN chuyen tien
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404783295.DO THI HA MY chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0531002530934 DO THI HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPD5B92.Ms 2025.283 ong Tran Van Tot chuc ong manh khoe FT25294597484824.20251021.203832.19027144452018.VND-TGTT-NGUYEN TRINH NGOC HIEN.970407
21/10/2025                       50.000   020097042210212038222025GR1E247412.39675.203823.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097048810212038022025JhQq528308.40272.203728.UNG HO CHU BAN VE SO EM XIN CAM ON QUY ANH CHI BAO VIETNAM HO TRO.
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATA5KU.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.203801.10000613538.PHAM THI VIET TRINH.970423
21/10/2025                       50.000   020097048810212037192025GuqN524910.36739.203653.UNG HO MA SO 2025.283
21/10/2025                       50.000   5294IBT1fWBU7G6R.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.203712.8007041128943.DAO NGUYEN BAO NGOC.963388
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPDYRZV.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294739818230.20251021.203639.19036445257015.VND-TGTT-HO BAO MINH.970407
21/10/2025                     122.607   MBVCB.11404756030.Ung Ho MS 2025.283.CT tu 9928933889 NGUYEN HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWATAJQW.ung ho Ms2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.203555.60123456796.LE LAM DUYEN.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDYZBP.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294704673065.20251021.203553.19032672810019.VND-TGTT-HUYNH NGOC PHUC.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404748117.ung ho ms 2025.283 ong tran van tot.CT tu 0291002379884 HO THI KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11404749747.VO THIEN TAI chuyen tien, Ung ho MS 2025.283, ong Tran Van Tot.CT tu 1033014184 VO THIEN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1fWBU78YS.MS 2025 278 Doan Dinh Duong.20251021.203530.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404748807.UNG HO MA SO 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 1021962135 TRAN NGOC LAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAT4XYH.NGUYEN TIEN PHAT chuyen tien ungho MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.203516.164947572.NGUYEN TIEN PHAT.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAT438J.chau co chut it mong cung la mot phan giup bac co chi phi phau thuat. Chuc bac mau khoe a..20251021.203506.10001141373.NGUYEN QUOC VIET.970423
21/10/2025                     500.000   5294IBT1fWBU7V8V.ung ho Ms.2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.203458.0902152020.NGUYEN NHU QUYNH TRANG.970431
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11404736334.Ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   0200970422102120345320250AUU772410.29105.203454.MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104735904155.20251021.104735904155-0902658454_Ung ho MS 2025283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404722968.ung ho MS 2025.283 (Bac Tran Van Tot).CT tu 0181003608533 HOANG THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1aWSAE3K5.MS 2025.283 tran van tot.20251021.203423.0906987115.SHBMB.970443
21/10/2025                     200.000   0200970488102120340820259l6z509475.25760.203334.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW94YGZT.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-20:34:08 622156.20251021.203408.15441077.VO MINH TRI.970416
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11404729496.ong Tran Van Tot.CT tu 1024434735 TRAN THI KIM QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQWXX6B.IBFT Ung ho ong tran van tot ms 2025 283.20251021.203352.060075811988.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404728052.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0251001196715 KHUU LE HUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAT4GUK.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.203344.6811011985.DINH HOANG YEN.970432
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404718471.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0441000645619 PHAN GIA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404726594. LAN TRAM ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1030105493 NGUYEN THI LAN TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294WBVNA22IJQ2X.Tu Anh ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.203320.103000674083.DO NGOC TU ANH.970412
21/10/2025                       50.000   0200970488102120331220253bx3504739.22709.203237.NGUYEN LE TU QUYNH CHUYEN TIEN
21/10/2025                     300.000   5294VNIBJ2YMLVR4.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.203254.710956688.NGUYEN THU TRANG.970441
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDPFZY.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294860220425.20251021.203248.19071687419011.VND-TGTT-TRAN HAI YEN.970407
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ27PK7K.MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.203240.0908269001.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     100.000   0200970488102120323320254twa501508.21093.203159.NGUYEN TRONG TOAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   020097042210212032292025HVA8709353.20029.203230.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRZIRPT.Chuc chu mau khoe.20251021.203226.38475928.NGUYEN NGOC HOANG ANH.970427
21/10/2025                     300.000   020097040510212032232025K412094551.18915.203223.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 - ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW94YUCQ.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-20:32:17 619225.20251021.203217.127625479.DINH THI THU TRANG.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDP68Y.LE VINH GIOI chuyen FT25294486389020.20251021.203214.19032956904021.LE VINH GIOI.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210212032052025AJB7187218.17961.203206.Ung ho Ms 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRZIEXX.Ung ho MS 2025.283. Ong Tran Van Tot..20251021.203148.0068100003805002.DONG HUU PHU.970448
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404690326.ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   5294IBT1bWRZIECK.ung ho ms 2025 283 ong tran van tot.20251021.203133.0903151103.TRINH NHAT NGHI.970448
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDP8XA.NGUYEN THI NGOC HUYEN chuyen ung ho ms 2025.283 ong tran van tot FT25294462019199.20251021.203104.19025998668089.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC HUYEN.970407
21/10/2025                     200.000   020097040510212031032025CYLG089912.14762.203103.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATBNYA.Ung ho MS 2025.283 (chu Tran Van Tot).20251021.203044.00005002371.BANG MINH TUYET.970423
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWATBN2B.ung ho ma so 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.203042.20021906.NGUYEN THU AN.970432
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404682813.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot.CT tu 1040973869 KIEU THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDPDI9.nam anh long an ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot FT25294606204227.20251021.203036.3337933379.VO THI NAM ANH.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94Y13P.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-20:30:01 615311.20251021.203002.9786207.NGUYEN HUYNH THI KIM DUNG.970416
21/10/2025                     200.000   02009704221021202943202524ER121679.9932.202944.ung ho MS 2025 .283 ong tran van tot
21/10/2025                     100.000   020097042210212029322025OKAE918208.9456.202933.MS2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       20.000   020097048810212029252025u5dN486183.7685.202859.UNG HO MS 2025.269 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   020097042210212029122025VI4N109735.8577.202913.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT BV DAKHOA THUDUC
21/10/2025                     200.000   5294IBT1bWRZM3IM.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.202852.426428.LY THUY PENSEE.970448
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQWXS26.IBFT ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.202840.060298379743.SACOMBANK.970403
21/10/2025                  3.000.000   MBVCB.11404655765.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0671000432564 NGO THI NGOC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDUEQZ.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294872308410.20251021.202837.19037040577027.VND-TGTT-LE THI MINH TAM.970407
21/10/2025                     500.000   020097048810212028372025fp5F481631.6076.202803.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDUGN2.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot FT25294438008531.20251021.202825.19032163766019.VND-TGTT-VU TRAN PHUONG UYEN.970407
21/10/2025                       80.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104735225164.20251021.104735225164-0907011195_MS 2025283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATB5QA.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.202812.128027165.PHAN VU HONG NHUNG.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1bWRZMTIE.Ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).20251021.202808.27001010960563.TRAN LUU NGHIA.970426
21/10/2025                     100.000   020097042210212027512025D23D701755.3208.202717.TRAN THI HIEN DIEU chuyen tien
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404646478.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0911000013955 HO VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1hWQWX17S.IBFT MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.202725.0909603630.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404634077.ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0631003761649 HOANG VAN HUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104735048093.20251021.104735048093-0973558425_MS 2025283Ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11404628035.THACH THIEN HAO chuyen tien.CT tu 1026701083 THACH THIEN HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11404625001.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1056356168 NGUYEN DOAN QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       49.000   5294VNIBJ2YMLZ9S.Ung ho MS 2025.283( ong Tran Van Tot).20251021.202605.676886887.NGO THI THAO.970441
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11404611131.Ung ho MS2025.283.CT tu 1019847262 NGUYEN TRIEU THANH UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404607541.ung ho MS 2025.283 (ong tran van tot).CT tu 0431000217322 PHAM HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1hWQW3FJ8.IBFT Giup do ong Tran Van Tot.20251021.202528.070127594099.SACOMBANK.970403
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1hWQW3T5H.IBFT PHAM THI THAO chuyen tien ung ho MS 2025. 283 ong Tran van Tot.20251021.202521.0358888233.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAT5FLS.TRAN QUANG BAO chuyen tien ung ho Tran Van Tot 2025.283.20251021.202515.44431081999.TRAN QUANG BAO.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWBUAHK6.Ung ho MS.2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.202512.9007041089855.NGHIEM THI THUY DUNG.963388
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPD8EVP.ung ho MS 2025.283. ong Tran Van Tot FT25294643019025.20251021.202507.19022979719013.VND-TGTT-NGUYEN TRI PHUONG.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11404600471.UNG HO ONG TRAN VAN TOT MS 2025.283.CT tu 0371003920038 VUONG MY CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097044910212024312025Dd3n186234.91235.202431.Ung ho Ms 2025.283 tran van tot, ma GD 100000028567812
21/10/2025                     100.000   020097048810212024142025mn5k459422.90214.202340.MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW94PPGT.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-20:24:13 605665.20251021.202414.21968687.NGUYEN THI THO LAM.970416
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1iWAT5K4A.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.202412.179302144.CAO NGUYEN BICH VI.970432
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404585288.NGUYEN THI NGOC LE chuyen tien ung ho ma so 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0121001779385 NGUYEN THI NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11404594716.UNG HO MS 2025.283 (ONG TRAN VAN TOT).CT tu 1017509708 NGUYEN NGOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970422102120235820250M5L868997.89291.202324.ung ho MS 2025.283
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPD8VBL.Ung ho chu Tran Van Tot - ms 2025.283 FT25294883748600.20251021.202344.19031829401014.VND-TGTT-TRINH LE AI NGOC.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPD89XZ.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294635572000.20251021.202327.19036456392011.VND-TKTT-PHAN THI MY DUNG.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQW34AG.IBFT Ung ho MS 2025.283 - ong Tran Van Tot.20251021.202308.060232547191.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPD81TL.MS 2025.283 FT25294753535741.20251021.202308.9991609777.TRINH HAI YEN.970407
21/10/2025                     250.000   020097042210212023012025G2JI765451.85530.202227.ung ho MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   020097048810212022372025sgUc450590.84195.202211.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11404560915.MS 2025.283(ong Tran Van Tot) .CT tu 0071000044078 LU NGUYEN HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDIF9K.MS 2025.283 FT25294149473988.20251021.202216.19033043178012.VND-TGTT-MAI XUAN HOANG.970407
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104734603980.20251021.104734603980-0879211915_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11404554811.nguyen thi thuy dung MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 1026492372 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2YMLF2V.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot). chuc chu mau khoe.20251021.202100.938615917.NGUYEN THI NGHIA.970441
21/10/2025                       20.000   0200970488102120205720259ZeJ442020.77474.202031.NGUYEN DUC THIEN NHAN UNG HO CHU 2 TO VE SO. CHUC CHU MOI DIEU TOT LANH TREN THE GIOI NAY, DU CHI 1 CHUT
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPDIP54.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294580307023.20251021.202047.6996996997.VUONG BAO HAN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATYR87.ung ho MS2025 283 ong TRAN VAN TOT.20251021.202045.0949402270.VO THI THU TAM.970432
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1iWATYX8Z.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.202036.02870309801.VU NHAT BAO.970423
21/10/2025                       50.000   5294IBT1hWQW3SC9.IBFT ung ho MS 2025.283-tran van tot.20251021.202034.060231782391.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       90.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104734348673.20251021.104734348673-0353792333_MS 2025283
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPDI2SW.Ung ho MS 2025.284 em lo van hoang FT25294063101341.20251021.201950.69969969999.VUONG BAO HAN.970407
21/10/2025                       10.000   5294VNIBJ2YMLCW4.ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).20251021.201938.021356666.THAI HUY KHOI.970441
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11404526398.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9935676273 PHAM PHAN THANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       26.000   5294IBT1dJ27MUHH.ung ho MS 2025 283.20251021.201922.0912712550.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404512683.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1044062064 TRAN NGOC PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATYGWH.2025.283 bac Tran Van Tot.20251021.201902.26333225712.VO THI KIM OANH.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDM34D.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294719300466.20251021.201857.9706021997.CAO THI NGOC HAN.970407
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1jW94U6LJ.GUI CHU-211025-20:18:33 595506.20251021.201834.6387878.NGUYEN NGOC TRUNG.970416
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11404500196.ms 2025.283.CT tu 0581000763265 NGUYEN THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATYPFL.Ung ho MS 2025283 ong tran van tot mong chu vuot qua.20251021.201817.207691232.NGUYEN THI NHU NGOC.970432
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPDME5P.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294586122769.20251021.201814.19030586879021.VND-TGTT-HO PHUONG THAO.970407
21/10/2025                     100.000   020097040510212017432025YYQJ042293.65743.201743.Vietcombank:0011002643148:DO THI THIEN THANH ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097048810212017392025hK1t424547.65632.201705.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   020097048810212017272025zN5N423577.65242.201701.UNG HO MS 2025.283. CHU TRAN VAN TOT. CHAU CHUC CHU NHANH KHOE A. CHU CO LEN CHU NHE.
21/10/2025                     500.000   0200970488102120170720251eBH421328.63597.201641.DUONG THUY GIANG UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   020097048810212016552025hFjD420315.62508.201621.BO MONG TUYEN UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   020097040510212016522025QLLS039459.63167.201652.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.283
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404487985.UH MS2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0071004041993 TRAN BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   02009704051021201651202563AG039391.63142.201651.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN KIM XOAN chuyen tien
21/10/2025                     300.000   5294IBT1hWQWF6VI.IBFT Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.201646.060056590652.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     150.000   5294IBT1kJPDMSK6.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294086060874.20251021.201639.19035492484015.VND-TGTT-CHAU NGOC HOAI THUONG.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPDMQEA.UNG HO MS 2025.283 - ONG TRAN VAN TOT FT25294666945720.20251021.201555.19033410563017.VND-TGTT-TRAN THI TO NGA.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPDMQ86.Ms2025.283 ong Tran Van Tot FT25294357392580.20251021.201554.19036129387012.VND-TGTT-NGUYEN THI Y NHI.970407
21/10/2025                       25.000   5294IBT1hWQWFG2J.IBFT ung ho MS 2025.283.20251021.201551.0327460105.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11404460124.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0441003675311 HA THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWATP39L.MS 2025-282 em Bui Thi Mua.20251021.201536.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATP397.2025.283 bac Tran Van Tot.20251021.201535.26333225712.VO THI KIM OANH.970423
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11404459468.ung ho ms 2025.283.CT tu 9981211274 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBU4SUA.ung ho : ms 2025 .283 ong tran van tot.20251021.201523.0901351518.TRAN THE HUY.970431
21/10/2025                       50.000   0200970422102120150920255RIY700601.55720.201510.Hai ung ho MS 2025.282 em Bui Thi Mua. Nam Mo A Di Da Phat
21/10/2025                     300.000   02009704881021201508202587Rb410678.55655.201434.UNG HO MS 2025 283
21/10/2025                     500.000   5294IBT1bWRZSDAJ.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.201504.08001014913351.TRAN THI DIU.970426
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104733953331.20251021.104733953331-0919596494_TAT PHUONG LINH chuyen tien qua MoMo
21/10/2025                       30.000   5294IBT1iWATPHMG.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.201501.00060535001.NGUYEN NU NAM PHUONG.970423
21/10/2025                     100.000   0200970405102120143720254F5K031963.53708.201411.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 283
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPDVGEH.PHAM THUY DUONG MS 2025283 ong Tran Van Tot mong bac mau khoe manh A Di Da Phat FT25294316701838.20251021.201433.19035744579014.VND-TGTT-PHAM THUY DUONG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATPKVM.MS2025283 ong Tran Van Tot.20251021.201426.02564412701.QUACH HOA LIEN.970423
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404440573.MS 2025.283.CT tu 0531000286079 TRUONG THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDVYI5.LE HA MY chuyen ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294149366671.20251021.201400.19030664195019.VND-TGTT-LE HA MY.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404430124.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2025.283(ong Tran van Tot).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1bWRZ96ED.ung ho 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.201317.0010100014864008.QUACH HAN TUYEN.970448
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWF9DF.IBFT MS2025.283 ong TRAN VAN TOT.20251021.201249.970403U659c15000000000071968.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       15.000   MBVCB.11404419065.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104733628133.20251021.104733628133-0981260002_Ung ho MS 2025283
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDD3Q9.Fan La Van Hi ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294829280172.20251021.201205.7918091982.BUI THI HIEN DIEU.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPDDFE9.NGO THI HIEN HOA FT25294102864207.20251021.201203.19034434527018.VND-TGTT-NGO THI HIEN HOA.970407
21/10/2025                     100.000   02009704051021201151202525KP022652.44204.201151.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 284
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404401251.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071001576599 BUI THI KIEU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404405285.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0121000873313 DINH THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11404399673.ung ho ong tot .CT tu 0561000514142 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404382734.Ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0071005400013 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404383140.ung ho 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1024143637 MAI THI DIEU HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11404395972.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0441000622487 HUYNH NHAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097042210212010382025Y8Z3617377.38895.201013.NGUYEN XUAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11404395347.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot ).CT tu 0071000740107 TRAN THI BICH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11404394874.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0561000565164 TO THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     250.000   5294IBT1iWATUZUK.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.201012.0978669847.VAN TRUONG QUOC THANG.970432
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPDDM8U.Ung ho MS 2025.283 - Ong Tran Van Tot FT25294894426221.20251021.201009.10610202206019.VND-TGTT-VU PHAM BAO ANH.970407
21/10/2025                     200.000   020097040510212009542025LU70016305.36414.200955.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPDD25J.MS 2025.283 gui bieu ong Tran Van Tot dieu tri o Bvien Thu Duc FT25294100163137.20251021.200939.19033073506014.VND-TGTT-LE THI MAI HANH .970407
21/10/2025                     100.000   0200970422102120092720255OZJ425910.33786.200927.MS 2025.283
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW9485GF.NGUYEN TOI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.283TRAN VAN TOT-211025-20:08:58 578333.20251021.200858.18010577.NGUYEN TOI.970416
21/10/2025                     500.000   5294IBT1aWSAALGW.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.200819.0935958824.NGUYEN PHUONG VY .546034
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11404360800.ung ho ms 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1035742167 NGUYEN THI XUAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210212007332025COOL372520.27417.200734.2025.283
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404345325.ung ho ong Tran Van Tot - bv Da Khoa Thu Duc.CT tu 0071003031495 CAO THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   0200970422102120070920250QGZ668056.26038.200710.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   020097048810212007042025Um1P370347.25318.200630.TRAN THI HANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404341607.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0821000132836 NGUYEN HA DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810212006262025ypQh367515.22780.200600.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11404337648.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0381000354021 NGUYEN LE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1bWRZCLSU.MS 2025.281 - be Nguyen Van Minh.20251021.200610.99433482399.NGUYEN TRONG SON.970410
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAT8FQQ.HO VAN ANH TUAN chuyen tien MS 2025.283( Ong Tran Van Tot).20251021.200601.15166478888.HO VAN ANH TUAN.970423
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404323711.ung ho Ms 2025.283 (ong tran van tot).CT tu 0071001173752 PHAN HUU HOANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAT8A1V.Ho Thi Tuyet Suong ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.20251021.200436.25043001154.HO THI TUYET SUONG.970423
21/10/2025                     100.000   020097048810212004332025doid358690.15358.200358.UNG HO MS 2025283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404296954.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1027919960 NGUYEN QUYNH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94IH2R.LE TRAN MINH ANH TRANSFER-211025-20:03:34 569045.20251021.200334.28165507.LE TRAN MINH ANH.970416
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPD981S.MS 2025.283 ong Tran Van Tot - Mong chu mau khoe manh FT25294053485222.20251021.200332.19039770360018.VND-TGTT-PHAM NHU TRUC MY.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94IZFG.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-20:03:30 568666.20251021.200330.40091477.QUANG VAN CUONG.970416
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104732793593.20251021.104732793593-0903789835_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104732735167.20251021.104732735167-0816472232_Ung ho MS 2025283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11404281378.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1042022241 DUONG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097040510212002042025MI5Z088316.6305.200204.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   020097042210212001482025ZYNH624563.5320.200149.MS 2025.283 chu Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPD27KN.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294607427024.20251021.200107.19025642999021.VND-TGTT-NGUYEN MINH CHAU.970407
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11404252749.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot) .CT tu 0531002467608 LUU MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404252213.Nguyen thuy duong ung ho 2025.283 tran van tot.CT tu 0011004445541 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPD2AP4.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294860100645.20251021.200054.19035277864011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11404258095.ms 2025.283 tran van tot.CT tu 1046001427 DOAN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   0200970422102120000520256RKR490258.98738.195932.Truong Du Truong Con ung ho MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT NAM MO A DI DA PHAT QUAN THE AM BO TAT
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWATI4RL.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.195942.17092000888.PHAM KY ANH.970423
21/10/2025                     200.000   020097048810211959182025MVrT334495.95554.195852.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATIYB4.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.195913.03504321701.NGUYEN HONG NGOC.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWLVLP.IBFT Ung ho MS 2025 283 tran van tot.20251021.195900.070109246636.SACOMBANK.970403
21/10/2025                  1.200.000   5294IBT1iWATIIFM.Ung ho MS 2025 - 281 - 282 - 283.20251021.195841.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
21/10/2025                  1.000.000   5294WBVNA22IFXS8.MS 2025 283 ong TRAN VAN TOT.20251021.195827.106000213424.NGUYEN THI HUONG.970412
21/10/2025                     100.000   020097048810211958242025OWXx330656.91639.195750.MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404222912.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9963492232 CAO HOAI YEN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATISAX.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.195805.0908069679.AU THI KIM ANH.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPDC674.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294860981928.20251021.195801.2665668888.DAM KHANH LINH.970407
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2YM2K6V.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.195755.601704060361207.TRAN THI NGOC MAI.970441
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404215229.PHAM THI LAN ANH chuyen tien ung ho ms 2025-283 tran van Tot.CT tu 0081000670181 PHAM THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1bWRZJMYL.Ung ho MS 2025.283 (ong tran van tot).20251021.195750.04331010701923.NGUYEN THI XUAN NGA.970426
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATICL8.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.195741.126112564.BIEN NGOC HOA.970432
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404223811.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1059063128 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPDCAM9.MS 2025 283 FT25294242078800.20251021.195730.19037114082017.VND-TGTT-PHAM HOAI PHUONG.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404216789.BUI THI NHU KHANH chuyen tien Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0161001752255 BUI THI NHU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104732174475.20251021.104732174475-0932350389_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   020097048810211957232025bbwm325963.88725.195657.DUONG DUC VIET 2025.283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104732183558.20251021.104732183558-0931348536_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104732173525.20251021.104732173525-0901819522_2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   020097048810211957122025UaXF324764.88359.195646.NGUYEN THI KIEU HOA CHUYEN TIEN
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDCYTJ.UNG HO CHU TRAN VAN TOT MS2025.283 FT25294382366206.20251021.195708.19125510618015.VND-TGTT-PHAM THI KHANH NGOC .970407
21/10/2025                     200.000   020097048810211956572025CDfE323678.86747.195631.UNG HO BENH NHAN MS 2025283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294NAMAA22IFX3F.TRAN VAN TOT.20251021.195655.626222666.NGUYEN HOANG THANH.970428
21/10/2025                     100.000   020097040510211956452025BCGF068711.86225.195645.Vietcombank:0011002643148:LUONG VIET TUNG chuyen tien ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDCDTQ.MS 2025.282 em bui t mua FT25294809699732.20251021.195629.19036728297013.VND-TGTT-TRAN NGUYEN THU NGOC.970407
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2YM2GM6.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.20251021.195618.942477878.PHAN MINH TAM.970441
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPDC17V.LAM THUC MY chuyen FT25294706005399.20251021.195559.19036759465011.VND-TGTT-LAM THUC MY.970407
21/10/2025                     200.000   0200970422102119555520255C6W254118.82501.195557.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       78.000   5294IBT1kJPDCJYN.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294711907321.20251021.195552.19032392022015.VND-TGTT-NGUYEN VU PHUONG.970407
21/10/2025                       30.000   5294IBT1iWATMZRW.ZP252940380301 251021002400725 MS 2025 283 Ong Tot.20251021.195553.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPD1RHP.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294361761009.20251021.195530.19035108318014.VND-TGTT-NGUYEN KHANH QUYNH TRANG .970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPD1RH1.BUI XUAN PHUOC ck MS2025.283 TRAN VAN TOT. FT25294002940341.20251021.195530.19027923579016.VND-TGTT-BUI XUAN PHUOC.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1hWQWH6Y5.IBFT ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.195502.050135133563.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11404178094.MS 2025283 Ung ho ong Tran Van Tot.CT tu 7346390639 DANG THAI TAM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970488102119550020250Zbg314260.78908.195425.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPD1HCD.Tran Van Tot FT25294792800357.20251021.195451.19038555258011.VND-TGTT-LE THI THANH NGA.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1bWRZWPH2.MS 2025.283.20251021.195437.0112100004965008.NGUYEN THI THU VAN.970448
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPD1B6Z.Ung ho MS 2025.283 ong tran van tot FT25294750401046.20251021.195403.19029835376019.VND-TGTT-LE THI PHUONG THUY.970407
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11404162114.chuc chu manh khoe.CT tu 0061001153976 NGUYEN THI THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPD1PQ5.MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT FT25294675045730.20251021.195340.19033691471019.VND-TGTT-DO THI THANH TAM.970407
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11404165998.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0371000436000 NGUYEN THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11404166388.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ) .CT tu 1045806165 LE THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94MUM7.UNG HO MS 2025.283 CHO ONG TRAN VAN TOT-211025-19:53:22 551138.20251021.195322.7559317.TRUONG THI MY HANH.970416
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11404152798.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 9945384409 NGUYEN THI THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404155396.ung ho MS2025.283 (chu Tot).CT tu 1042315364 TRAN TRANG NHU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1hWQWHP4S.IBFT MS 2025.283.20251021.195303.060258058413.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW94MMHI.UNG HO MS 2025.279 EM HA VAN THIEN-211025-19:52:49 550298.20251021.195249.740228.TRINH XUAN LAN.970416
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11404150448.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).CT tu 1026769637 NGUYEN THAO YEN PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       15.000   MBVCB.11404142757.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404135675.ms2025 .283(ong tran van tot ).CT tu 1015860234 THAI THI BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097042210211951052025SE11626408.64073.195106.DO THI LOAN chuyen tien MS 2025. 283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                  2.000.000   MBVCB.11404122064.ung ho MS 2025.238 (ong Tran Van Tot).CT tu 0921000708774 HOANG DUC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWATVETY.DINH THI TRAM ANH chuyen tien ung ho ong Tran Van Tot.20251021.195056.5962609.DINH THI TRAM ANH.970432
21/10/2025                     120.000   020097048810211950512025YqmI294189.62584.195017.UNG HO MS 2025.284
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSA5FNG.ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.195026.0989388164.BUI THI THU GIANG .546034
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW94VN1B.UH CHU TOT. MONG CHU MAU HET BENH-211025-19:50:19 545890.20251021.195019.35717487.NGUYEN THI DONG.970416
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW94VRIV.UNG HO MS 2025.282 EM BUI THI MUA-211025-19:50:09 545626.20251021.195009.740228.TRINH XUAN LAN.970416
21/10/2025                       50.000   020097048810211949542025pybe289484.57835.194927.NGUYEN VIET DUNG GUI MS2025.283 GIUP DO CHU TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404109610.DAO MAI ANH THU chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1014891041 DAO MAI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404103315.PHAM THI DUYEN chuyen tien ung ho 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0011004020735 PHAM THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94VH1D.UNG HO ONG TRAN VAN TOT-211025-19:48:50 543316.20251021.194850.9988888668.MA DO HOANG TRUC.970416
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11404095531. MS2025.283 Tran Van Tot.CT tu 0071000775823 NGUYEN MAI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATV1YV.ung ho MS 2025 283 Ong Tran Van Tot.20251021.194815.240113112.HO HOANG KHANH.970432
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW94VK3Q.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-19:48:12 542193.20251021.194812.740228.TRINH XUAN LAN.970416
21/10/2025                       50.000   0200970422102119481020255SSH963197.52332.194811.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDWEDC.ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294642886761.20251021.194800.19033562751013.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBUUFPK.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).20251021.194746.9021878463457.NGO THI TUYET HANG.963388
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATDRAU.MS 2025.283.20251021.194735.03411773501.NGUYEN THI THU TRANG.970423
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404078678.Ung ho MS 2025.278 (em Doan Dinh Duong).CT tu 0541000183593 TRAN THANH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       60.020   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104730988908.20251021.104730988908-0899862912_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWZ4D6.IBFT MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.194701.040113185882.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       15.000   5294IBT1iWATDZCR.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.194635.96865279888.NGUYEN VO MAI VY.970423
21/10/2025                       33.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104730976248.20251021.104730976248-0835588556_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWR6RNZA.Ung ho MS 2025.283( ong Tran Van Tot).20251021.194614.04001014614593.BUI THI NGAN.970426
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQWZPWB.IBFT Ung ho ong tran van tot 2025.283.20251021.194610.070117771545.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94VV76.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-19:45:23 536798.20251021.194523.25735467.NGUYEN KIM CHAU.970416
21/10/2025                       25.000   5294IBT1dJ2GRC4H.MS 2025 283.20251021.194507.0946364783.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104730872105.20251021.104730872105-0336495376_2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPDQKU8.NGUYEN THI KIM ANH chuyen MS 2025.283 ong Tan Van Tot FT25294580196000.20251021.194436.19021276036015.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM ANH.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11404039692.2025.283 (ong Tran Van Tot) chuc chu mau khoe a.CT tu 1026008299 BUI THI THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11404039130.Ms 2025.283 tran van tot.CT tu 0281001471434 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294WBVNA22IFUB3.Ung ho MS 2025.283 (Tran Van Tot).20251021.194342.108000272732.LE MINH MAI THAO.970412
21/10/2025                20.000.000   5294IBT1kJPDQIUG.Ung ho NCHCCCL - Asia Counsel - Charity Team 3 FT25294954987576.20251021.194333.19036965522013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404013142.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 1016060435 PHAM THI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     150.000   5294IBT1kJPDQ2ML.MS 2025.283 ung ho cho ong Tran Van Tot FT25294346847239.20251021.194258.19032505035011.VND-TGTT-TRAN NGUYEN HOANG TRANG.970407
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1hWQW6XPX.IBFT ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.194253.8989.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   020097042210211942412025BVIQ488909.29681.194243.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATSFHZ.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.194241.01498133001.NGUYEN KHANH THU.970423
21/10/2025                       50.000   020097048810211942412025bv9g254708.29624.194215.MS 2025 283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   020097040510211942412025ZJQX015672.29606.194241.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11404014352.2025.283(ong tran van tot).CT tu 9963483839 PHAM THI THANH TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11404013404.MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0441000684127 PHAM NGUYEN HUYEN OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211942012025S93F418809.27427.194136.NGUYEN KHAC THANH LONG chuyen tien ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot cua it long nhieu
21/10/2025                     500.000   5294IBT1fWBU8XGI.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).20251021.194200.8007041168163.NGUYEN THI NGOC TAM.963388
21/10/2025                       50.000   0200970488102119413420257oVL249281.26147.194100.MS 2025.278 EM DOAN DINH DUONG
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11403988337.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 9961661529 DUONG QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403986820.MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0911000052575 NGUYEN THI HOAI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       30.000   5294IBT1aWSAYVTY.con ung ho ong mot it mong ong khoe manh.20251021.194055.121704070017231.DO HOANG LOC.970437
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATSPGE.Ung ho MS 2025283.20251021.194042.416715823.LE NGOC LINH DAN.970432
21/10/2025                       50.000   020097048810211940302025rhM0243828.21637.193956.MS 2025 284 LO VAN HOANG
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW94DAXJ.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-19:40:22 527677.20251021.194022.33801297.TRAN PHAN KIEU NGAN.970416
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11403975686.ms 2025.283 (ong tran van tot).CT tu 0171003473138 HUYNH DANG DOAN TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSN9TJ.ung ho MS 2025.283 ong Tran van Tot FT25294512569684.20251021.193950.19030539256669.VND-TGTT-KHUC THI LAN ANH.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1dJ2GFNKI.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.193943.970422H689d53000000000558259.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     100.000   020097048810211939062025PeYj237248.15941.193832.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATSWBB.2025 283 TRAN VAN TOT.20251021.193902.155959282.VO THI KIM LIEN.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATSW5A.MS 2025283.20251021.193902.183051938.BUI TUAN KIET.970432
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11403952250.ONG TRAN VAN TOT.CT tu 0071000848608 TRAN LUU HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104730079389.20251021.104730079389-0772739641_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       15.000   5294IBT1kJPSR39P.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294730177204.20251021.193850.19036887700015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG DE.970407
21/10/2025                     166.000   5294IBT1kJPSRGY3.Ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot FT25294602687445.20251021.193755.9968987869.NINH THI MINH HIEN.970407
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104730112184.20251021.104730112184-0902984902_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104730047614.20251021.104730047614-0901475173_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   020097048810211937062025t96Z227592.9022.193631.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104729956776.20251021.104729956776-0702897313_PHAN THANH VINH chuyen tien qua ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097048810211937012025kZPc227073.7860.193635.UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11403923548.NGUYEN THI HUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0121000615776 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   5294IBT1hWQW6JHE.IBFT 2025.383 tran van tot.20251021.193629.060194231698.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAT9U56.Ung ho ms 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.193617.153527644.THAI NGOC THANH THANH.970432
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPSRJT8.PHAM PHUONG UYEN chuyen ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294930848717.20251021.193616.19031781813013.VND-TGTT-PHAM PHUONG UYEN.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSAP58J.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.193611.000007920126.BUI THI THU TRANG.970440
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSRWM3.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294327047605.20251021.193606.19036462977013.VND-TGTT-NGUYEN VAN THANG.970407
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11403916351.ung ho MS 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWAT9IWJ.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.193559.38576569.NGUYEN MAI ANH.970432
21/10/2025                     100.000   0200970422102119353620252JDD494190.3144.193510.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAT9S4P.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.193534.02421512001.VO THANH TUNG.970423
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPSXF78.2025.238 ong Tran Van Tot FT25294168206429.20251021.193534.19033320129016.VND-TGTT-LE THI HAI YEN.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAT9SJF.Ung ho MS 2025.283 (ong Nguyen Van Tot).20251021.193531.00003699073.DANG VO PHUC.970423
21/10/2025                     200.000   020097042210211935292025K70M461433.2190.193530.MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   02009704221021193526202545BV787410.1830.193527.MS 2025. 283 gui ong tran van tot
21/10/2025                       12.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104729910309.20251021.104729910309-0876166954_HO GIANG BAO TRAN chuyen tien qua MoMo con xin gui 1 it
21/10/2025                       50.000   020097042210211935212025AA2L509837.883.193522.2025.283
21/10/2025                       50.000   020097048810211934572025coDk216723.69.193432.UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403898052.TRAN THI MEN chuyen tien benh nhan Tran van Tot 2025.ms283.CT tu 9911153538 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810211934472025bMV4215821.99707.193421.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSXGN5.MS2025.283 FT25294515305013.20251021.193444.301288886789.LE KIM THUY.970407
21/10/2025                     100.000   0200970488102119343320252kY4214780.98214.193359.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPSXPTN.HA THI KIM NGAN truong TH Doan Thi Diem Ha Noi ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294734240325.20251021.193409.19034830035012.VND-TGTT-HA THI KIM NGAN.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403881682.PHAN THI YEN chuyen tien ms:2025284 em lo van hoang.CT tu 0071005747560 PHAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW94SAAI.UNG HO MS2025.283ONG TRAN VAN TOT-211025-19:33:41 514343.20251021.193342.73233009.DANG ANH TRUNG.970416
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPSXVM5.Ho tro ms 2025.283 Tran Van Tot FT25294914061779.20251021.193337.19031593560019.VND-TGTT-NGUYEN QUOC DUY.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403868005.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 1012482379 DO VINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097042210211933002025CWML332700.93076.193302.ung ho ms 2025.283 tran van tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11403867579.UH 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0371000454264 LE THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       12.600   5294IBT1kJPSXWY4.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294023116020.20251021.193252.19075215750011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1aWSAUT5Y.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.193235.100200157957.DOAN QUYNH NHU.970457
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPS3FGI.Ung ho MS 2025.283 FT25294216506904.20251021.193219.19036346546013.VND-TKTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94SUI7.MS2025.283 TRAN VAN TOT-211025-19:32:13 512001.20251021.193214.247297149.HOANG PHI HUNG.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPS3HA8.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294807949397.20251021.193202.19033636414014.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH.970407
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11403849552.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9301669999 NGUYEN NHAT MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403849159.Ung ho MS 2025.283 (TRAN VAN TOT).CT tu 0101001124240 DINH MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097042210211931482025AU0V755860.87162.193114.NGUYEN THI THUY NGOC chuyen tien
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403856568.MS 2025.283(ong tran van tot).CT tu 1038479652 HO THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211931302025QAG3226253.86433.193056.MS2025.283
21/10/2025                       78.863   020097042210211931212025U6BT777215.86100.193122.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBUICY7.Tran Thi Cam Tien chuyen tien.20251021.193110.352441548.TRAN THI CAM TIEN.970406
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403839939.TRINH THI THUY DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9989641285 TRINH THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAT2JHG.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.193041.04320960222.NGUYEN HO LAP XUAN.970423
21/10/2025                     820.000   020097042210211930172025BLGB184389.80992.193018.THAN NGOC THANH LAM chuyen tien
21/10/2025                     300.000   5294IBT1fWBUMRFH.Ung ho ms 2025.283 ong TRAN VAN TOT.20251021.193012.357565572.NGUYEN TON TRINH NGUYEN.970406
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWEVYQ.IBFT Ung ho ma so 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.193003.060202949145.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104729198383.20251021.104729198383-0765840606_Ung ho MS 2025283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPS32W9.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294671947465.20251021.193000.19035349789018.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATC3PW.Ung ho MS 2025 283 chu Tran Van Tot.20251021.192952.61040323.LE THE HUAN.970432
21/10/2025                     100.000   020097048810211929462025Urzu190859.80152.192920.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   0200970488102119293820251N7p190020.79034.192912.UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403811587.ung ho MS 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 1035780239 NGUYEN LE THAO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSFXIL.MS2025-283 ung ho chu Tran Van Tot chuc chu mau khoe a FT25294920980709.20251021.192916.19025996836014.VND-TGTT-LE KIM HUE.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATCZ5T.Ung ho MS 2025283.20251021.192914.154294098.TRAN TRUNG HIEU.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSFF2M.Ung ho MS2025.283 O Tran Van Tot FT25294206076989.20251021.192904.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11403814556.ung ho MS 2025.283 (ong tran van tot).CT tu 0071000712649 NGO ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       66.666   020097042210211928502025VCJS190308.74774.192851.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW949XBE.CUNG DINH LAN UNG HO MS 2025.283 O TRAN VAN TOT-211025-19:28:43 505729.20251021.192843.913963768.CUNG DINH LAN.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWEJPY.IBFT Ung ho MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT.20251021.192841.050142437314.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       20.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104729140068.20251021.104729140068-0906979381_Chuyen den ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403783022.Ung ho MS 2025.283 (ong TRAN VAN TOT).CT tu 1035996169 LE THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1bWR6LCNX.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.192741.792929.NGUYEN NGOC TRAM.970448
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSFI9N.MS 2025.283 FT25294109728711.20251021.192723.1797868628.LIEU CAM TU.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPSF9RW.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294024506503.20251021.192659.19038101731012.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407
21/10/2025                       70.000   020097042210211926572025IUR8554702.67738.192658.ung ho MS 2025.283 tran van tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSA8FL8.NGO THI HAI ANH chuyen 2025.283 tran van tot.20251021.192655.0396474698.SHBMB.970443
21/10/2025                         5.000   5294IBT1kJPSFJX1.ung ho MS 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25294708900100.20251021.192637.3326853669.BUI NGUYEN TUAN.970407
21/10/2025                     100.000   020097040510211926302025VADV053816.65805.192555.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 -283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1dJ2G6AYJ.2025283.20251021.192610.970422Rc301230000000006c6333.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104728852707.20251021.104728852707-0896117936_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104728793615.20251021.104728793615-0355552023_Ung ho 2025283 chu ban ve so tran van tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBUMCWA.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.192513.8007041124036.TRAN THIEN KIEU NHI.963388
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104728636577.20251021.104728636577-0933366422_MS2025283 gui chu Tran Van Tot
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ2G6W8B.MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.192450.0942249777.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11403745760.MA SO 2025283.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403745060.MS 2025.283.CT tu 0531002531641 LE THAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097040510211924352025EKJK044823.58571.192435.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HAI VAN chuyen tien MS2025.283
21/10/2025                     100.000   020097048810211924322025uIJX163559.57907.192358.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSTUZ5.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294516203978.20251021.192428.1329779779.TRUONG VU THANG.970407
21/10/2025                     200.000   020097048810211924282025X334163355.58382.192402.UNG HO MS 2025.284 EM LO VAN HOANG
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403732563.MS 2025.283.CT tu 1012885353 HUYNH THANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAT17SC.MS 2025-283 ong Tran Van Tot.20251021.192423.341015952.NGUYEN THANH HUONG.970432
21/10/2025                       50.000   02009704051021192421202533PS044029.57497.192421.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAT1475.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.192404.227094998.LE NGUYEN HOANG TUAN.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWKIYS.IBFT PHAN HOANG ANH chuyen tien.20251021.192351.060287687632.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW9499ZD.2025283 UH ONG TRAN VAN TOT-211025-19:23:37 496271.20251021.192338.16380967.TRINH PHUONG QUYNH.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPST15S.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294011787206.20251021.192330.19036960314013.VND-TGTT-LE TRUONG MINH NHAT.970407
21/10/2025                     200.000   020097042210211923232025KQXX209445.53464.192324.ung ho MS2025.284 em Lo Van Hoang
21/10/2025                       50.000   0200970422102119225420255JVZ352128.52209.192255.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       30.000   5294IBT1hWQWK2PJ.IBFT LE NGOC THUONG chuyen tien.20251021.192241.050109690977.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       30.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104728550133.20251021.104728550133-0932072023_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   5294VNIBJ2Y15UVK.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.192226.906600828.TRAN THANH TRUC.970441
21/10/2025                       40.000   0200970422102119220420259RHF473342.47706.192205.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403703162.UH MS 2025.283(Tran Van Tot).CT tu 1025492877 NGUYEN THI KIM DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211921492025dfqd149405.46839.192123.UNG HO MS 2025.280 ANH BUI VAN TOAN
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW942XH9.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-19:21:45 493034.20251021.192145.12862347.NGUYEN THI THOA.970416
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPSL4WQ.MS 2025.283 FT25294503077005.20251021.192142.2919903579.DANG XUAN HUNG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWATJNE4.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.192140.02366160602.VAN THI HONG THU.970423
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11403697663.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0251002014849 GIANG HONG TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403698347.2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0531002503802 HA HIEN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSAIXLH.ung ho MS2025283 ong Tran van Tot.20251021.192105.6800000000023011.TRAN THI HONG PHUC.970446
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11403686294.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1028997871 PHAM NGUYEN QUYNH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211919592025DaAe140065.39490.191924.UNG HO MS 2025.284 EM LO VAN HOANG
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWATJAKZ.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.191951.00002607388.PHAN CUC HUYEN.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQW7EBZ.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.284 em Lo Van Hoang.20251021.191931.070141287050.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   020097048810211919092025sRtE135413.35678.191843.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11403658669.ung ho MS 2025.283 ( ong TRAN VAN TOT ).CT tu 1025536525 LY HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104728072300.20251021.104728072300-0944477119_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSHB6V.NGUYEN THAI HOA chuyen ms 2025.283 ong tran van tot FT25294905320754.20251021.191831.19035524835011.VND-TGTT-NGUYEN THAI HOA .970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11403650704.ung ho ong Tran Van Tot.CT tu 0671004139683 MAC VO MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11403650001.MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).CT tu 0331000477290 NGUYEN HUYNH PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     353.535   5294IBT1kJPSHYM7.MS 2025.283 ong tran van tot FT25294496911510.20251021.191817.814179797979.NGUYEN THANH TU.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSAI8Z4.ung ho MS 2025.280 (A Bui Van Toan).20251021.191815.000000717701.TRINH THI THANH THUY.970433
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSH8JR.Ung ho ong Tran Van Tot, chuc ong mau khoe FT25294388000046.20251021.191800.19035234868011.VND-TGTT-NGUYEN LE GIA NGAN.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403646411.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1024709198 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11403645857.ung ho MS 2025.283( ong Tran Van Tot).CT tu 0431000228011 NGUYEN THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403627913.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1019525967 NGUYEN XUAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSAISXH.Yen Trang ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.191728.0939889981.SHBMB.970443
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403640633.ung ho MS 2025.273 ( em Doan dinh Duong).CT tu 0121001848180 LAM DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11403638173.ung ho MS2025.283 ( Tran Van Tot).CT tu 1027359738 HUYNH NGOC DIEM PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403627904.BUI TAN SANG chuyen tien MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).CT tu 0631000500459 BUI TAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810211916282025efeD121287.25415.191553.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWATWZ56.ZP252940360177 251021002277971 MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.191622.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403619602.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.CT tu 0071001268318 NGUYEN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11403616700.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0371000398282 TRUONG HUU NGU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSZPEA.MS 2025.283 FT25294750261656.20251021.191509.19031249877011.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HA.970407
21/10/2025                       16.000   5294IBT1aWSAMH58.phu chu.20251021.191459.0925052208.NGUYEN CHI TAI .546034
21/10/2025                       50.000   020097042210211914462025KDER866514.17484.191447.MS 2025.283
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW94CTNX.MS 2025.277-211025-19:14:11 478894.20251021.191411.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104727516970.20251021.104727516970-0358784093_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1kJPSZ1YU.Ck Ms 2025.283 Tran Van Tot FT25294401428101.20251021.191406.9915135413.NGUYEN HOANG MAI VI.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWR6KED4.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.191404.04101016945034.NGUYEN THI MINH HANH.970426
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW94CLAH.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-19:13:53 478343.20251021.191354.2524881.NGUYEN DUC THANG.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403576370.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1020129417 TU THUY PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097048810211913362025q0kQ106820.14405.191302.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403576330. MS 2025.283 .CT tu 1038264188 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211913302025YNDQ533367.13320.191331.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSAMIJA.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.191226.136136136666.SHBMB.970443
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403566892.MS2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1035527661 NGUYEN THI TO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW94CA5S.MS 2025.280-211025-19:12:15 474943.20251021.191215.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPS65K7.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT FT25294790561820.20251021.191214.19036341704011.PHAM PHUONG THAO.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPS65GE.Ung ho MS 2025.283 FT25294836309223.20251021.191213.249999.PHAM THI MY LINH.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW94C5ZT.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-19:11:42 474172.20251021.191143.211156668.NGUYEN VO BAO TRUC.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWR67LIC.MS 2025.283 - ong TRAN VAN TOT.20251021.191138.0908756959.PHAM THI THUY TIEN.970448
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPS6DHN.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294910470809.20251021.191133.19037920094017.VND-TGTT-NGUYEN CHAU HONG PHUC.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403547127.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0071005782814 NGUYEN THUY KHAN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       30.000   020097042210211911182025VK54919659.5445.191045.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       20.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104727282402.20251021.104727282402-0703045788_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097042210211910592025WX17229569.3736.191100.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot mot it tam long gui den ong mong ong manh khoe binh an
21/10/2025                       50.000   0200970422102119105920259DZZ623444.4795.191025.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   0200970422102119104920251UXY328595.3452.191024.TRAN THI THUY ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPSEN36.HOANG MAI DUYEN chuyen ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294020151022.20251021.191044.3669888886.HOANG MAI DUYEN.970407
21/10/2025                     350.000   5294IBT1jW94CI5B.MS 2025.282-211025-19:10:38 471885.20251021.191039.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSERS8.2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294068600372.20251021.191035.222212121212.KHUONG THI MY HOA.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPSEH3T.Nguyen Vu Ngan Hang - MS 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25294011787052.20251021.191005.19027482033012.VND-TGTT-NGUYEN VU NGAN HANG.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW94CDWF.UH MS 2025.283ONG TRAN VAN TOT-211025-19:09:59 470731.20251021.191000.38233457.NGUYEN THI THUY GIANG.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403520705.2025.284.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403511380.DOAN THI ANH THU chuyen tien MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT chusc chu mau khoe a.CT tu 0381003138400 DOAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       30.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104727032146.20251021.104727032146-0339753723_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11403511286.MS 2025.283 THINH DOAN .CT tu 0881000450850 DOAN TRAN CUONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104726889521.20251021.104726889521-0764678956_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   020097048810211908402025YtrR081881.95507.190814.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11403500687.MS 2025.283 Ong TRAN VAN TOT.CT tu 0181004848668 BUI TAN XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1bWR6GLZ1.Ung Ho MS 2025.283.20251021.190800.04001011812035.TRAN THANH HUY.970426
21/10/2025                     150.000   5294IBT1kJPSKF7C.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294790300060.20251021.190716.19031574992013.VND-TGTT-LE THI DIEU LINH.970407
21/10/2025                  2.000.000   5294IBT1kJPSKFVW.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot. Chuc chu mau khoe FT25294891631743.20251021.190714.19035016459010.VND-TGTT-NGO THI NGOC MAI.970407
21/10/2025                     500.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104726801778.20251021.104726801778-0903992903_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   0200970488102119054920258WhZ066449.84214.190523.QUACH HUE HIEN CHUYEN TIEN
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11403460769.TRAN THI TRUC THI ung ho MS 2025.283.CT tu 0581000801617 TRAN THI TRUC THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y1P7LK.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.190542.001887904.TRAN DIEM QUYNH.970441
21/10/2025                     109.016   5294IBT1fWBU9ZHM.ung ho MS 2025.283 - ong Tran Van Tot.20251021.190538.8007041000920.DO NGO LOAN DAI.963388
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWALNC67.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.190526.299004007.NGUYEN HOANG DUY.970432
21/10/2025                       50.000   020097042210211905072025PPEK628137.80812.190509.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSK2VC.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294542070531.20251021.190505.19033075700020.VND-TGTT-NGUYEN THI QUE ANH.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403454737.ung ho?MS 2025.283 ong Tot.CT tu 0071000813487 BUI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097040510211904182025JJQD067874.76833.190419.Vietcombank:0011002643148:Ms 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                     200.000   020097048810211904052025FPBI057635.76365.190330.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWALR7YA.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.190317.06966161601.LE NGUYEN XUAN QUYNH.970423
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW9419EG.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-19:02:58 456979.20251021.190258.13552247.PHAM DOAN KHANH.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWALR47R.NGUYEN TUAN KHAI chuyen tien ung ho MS 2025.283.20251021.190257.00003167547.NGUYEN TUAN KHAI.970423
21/10/2025                     100.000   020097048810211902562025NByR052003.72044.190230.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11403423790.DANG THAO ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0371000497847 DANG THUY NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104726287306.20251021.104726287306-0702273479_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWALRP6J.MS 2025.283.20251021.190228.03733552501.TRUONG HOANG KHANH VI.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPS797I.ung ho MS 2025.283 FT25294090612988.20251021.190210.4196686868.NGUYEN MANH DAT.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWALRIG7.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.190205.170288629.PHUONG HUYNH NGAN.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPS71N2.ung ho MS 2025 283 Tran Van Tot FT25294908811493.20251021.190155.19028047158012.VND-TGTT-DANG THI NGOC THY.970407
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11403414048.ung ho MS 2025.283(ong tran van tot ).CT tu 3722233456 HOANG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSGFWA.HOANG THI HOA chuyen ung ho MS 2025283 . Tran Van Tot. FT25294504793954.20251021.190109.19020201412015.VND-TGTT-HOANG THI HOA.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSGBC6.Tran Van Tot FT25294173563102.20251021.190003.19034123869012.VND-TGTT-LE ANH KHOA.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1bWR6419H.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.185936.0779907907.Nguyen Ba Duy Nhuong.970448
21/10/2025                       30.000   5294VNIBJ2Y1PSIZ.ung ho MS2025283 ong Tran Van Tot.20251021.185936.074690390.NGUYEN THI NGOC LIEN.970441
21/10/2025                     200.000   0200970422102118583020253CD6814576.53912.185832.MS 2025.283
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11403363760.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1019721961 TA DO LY HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211858122025kLNZ026410.52336.185738.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.284 EM LO VAN HOANG
21/10/2025                       50.000   0200970488102118581220255Hpe026485.52325.185746.MS 2025.283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   5294IBT1bWR6BENY.Ung ho MS 2025.283.20251021.185742.0029100014965002.NGUYEN DOAN ANH THU.970448
21/10/2025                     100.000   0200970488102118574020250ZEN023376.50199.185706.HUA THIEN PHU CHUYEN TIEN
21/10/2025                         8.888   5294VNIBJ2Y1PVTS.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.185726.033879617.KIEU THU HUYEN.970441
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWALX2DL.LE THU UYEN ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.185709.00007121712.LE THU UYEN.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSABD5.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294006106210.20251021.185702.1991866363.PHAM THI NGOC HUE.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403328432. MS 2025.283 ( TRAN VAN TOT).CT tu 0871004192383 LAI THI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW94JVFH.TRAN THI THANH THUY CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-18:56:44 444919.20251021.185645.1916077.TRAN THI THANH THUY.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWALXWGC.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.185643.135032287.NGUYEN NGOC TUONG VI.970432
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104725660648.20251021.104725660648-0903870988_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104725632039.20251021.104725632039-0763598333_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097048810211855362025sb3O012615.41618.185510.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAL3HS7.TANG YEN HA chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.185533.02857480301.TANG YEN HA.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAL3AEZ.Vo Thi My Hao chuyen tien MS 2025 . 283 ( ong tran van tot).20251021.185446.05385970801.VO THI MY HAO.970423
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11403300169.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1041453894 NGUYEN VU TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104725483354.20251021.104725483354-0977235308_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11403288563.MS 2025.283( ong Tran Van Tot).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403291054.MS2025.283 (ONG TRAN VAN TOT).CT tu 0071001231523 MA GIA MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211853322025lt9u001246.32524.185306.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.282 EM BUI THI MUA
21/10/2025                       50.000   5294IBT1fWBUCAG4.uh ms 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.185325.0703030227.TRAN PHUONG THUY.970431
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403273283.ung ho Ms 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0721000522772 HOANG THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     120.000   020097042210211852482025QFWD243311.31038.185249.NGUOI AN DANH chuyen tien
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403267655.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0481000733280 HA MINH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403267839.ung ho MS 2025283 (o Tran Van Tot).CT tu 0071004403717 HUYNH NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104725213040.20251021.104725213040-0938897295_UNG HO MS 2025283 Ong TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPSBRKE.Ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot FT25294160800016.20251021.185225.19028111356011.VND-TGTT-TRUONG TUYET LAM.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSBXBI.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot. Nam mo a di da phat FT25294682422134.20251021.185219.7707062000.NGUYEN THI QUYNH ANH.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11403259689.Ung Ho Ms 2025.283 ( Ong Tran Van Tot) cua it long nhieu mong chu mau khoe lai a. Xem nhu con bieu chu sua nha chu.CT tu 1034721755 NGUYEN THI THANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  2.000.000   020097048810211851342025oos4990965.24946.185059.MS 2025.283. UNG HO TRAN VAN TOT
21/10/2025                       14.000   5294IBT1kJPSBAET.TRUONG KHANH HA chuyen ung ho MS 2025.283 FT25294336949883.20251021.185118.8916903900.TRUONG KHANH HA.970407
21/10/2025                     100.000   020097048810211851092025oZ3g988565.22732.185035.MS 2025283 ONG TRAN VAN TOT CUA IT LONG NHIU
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBUC121.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.185043.9021260448873.NGUYEN THI YEN CHAU.963388
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSBW8F.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot a FT25294193534109.20251021.184942.19036463419014.VND-TGTT-TRAN THI HIEU.970407
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11403219190.ung ho MS 2025.282.CT tu 0351000212119 TRAN THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQWB9QF.IBFT Ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.184915.060050239848.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPS5EFN.MS 2025.283 FT25294556290905.20251021.184844.19031831500011.VND-NGUYEN TANG HOANG THUY LINH.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1hWQWBJ6Q.IBFT ung ho chu TOT ban ve so mau khoi benh.20251021.184839.060077418000.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403199323.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0081001286912 THAN NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403205180.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071001013487 NGUYEN PHUOC BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403192882.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0451000397846 DAO DUC QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPS5C6Z.NGUYEN QUOC DUY chuyen ung ho MS 2025.283 ong Tot FT25294027218988.20251021.184705.19037016191010.VND-TGTT-NGUYEN QUOC DUY.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWALTKTR.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.184702.228498057.TRAN NGOC THANH.970432
21/10/2025                     500.000   020097042210211846532025BW39660862.5231.184654.ck ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   0200970422102118460920253OCA601606.1953.184610.LE THI THU VAN chuyen tien ung ho MS 2025.282 em Bui Thi Mua
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104724457959.20251021.104724457959-0354793491_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSYG4J.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294408643020.20251021.184531.11522412105018.VND-TGTT-DO DAN HOAI.970407
21/10/2025                     200.000   020097042210211845232025MSP7444506.99448.184524.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   020097042210211845172025I4OO724880.98586.184518.BUI THI THU HUYEN 2025.283 ong TRAN VN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSYDZU.Ung ho Ms 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25294237701594.20251021.184431.10224622879011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUOC.970407
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104724373209.20251021.104724373209-0906891741_MS 2025283 ong Tran Van Tot ung ho chu
21/10/2025                     300.000   0200970405102118440520251CSD083879.94185.184405.Vietcombank:0011002643148:Ung ho chu Tran Van Tot - MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWALL3KY.T1 than gui MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.184403.04819815701.NGUYEN NGOC THUY VY.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403132665.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0011000784307 LE THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWALLLN9.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.184344.0933131508.PHAN LE QUYNH NHU.970432
21/10/2025                     500.000   5294IBT1aWSACTFN.DANG ANH TUAN chuyen tien MS 2005.282 Bui thi Mua.20251021.184323.3888859999.SHBMB.970443
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPSPLC6.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294710182083.20251021.184314.19021108561015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPSPG53.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294661080503.20251021.184241.19071166504010.VND-TGTT-NGUYEN DINH LAM NGHI.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403103650.ung ho MS 2025283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0331000503251 PHAM THUY BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211841282025PI5M934976.82810.184102.MS 2025.283 UNG HO ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403094606.ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSPQ5Q.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294048225128.20251021.184101.19050167045012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC THU THAO.970407
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y1P2FY.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.184038.333386833.NGUYEN THI THANH TUYEN.970441
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSUTW9.ms 2025.283 gui ong Tot FT25294056526700.20251021.184029.19022267513011.VND-TGTT-NGUYEN TRAN CAM TU.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403053218.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071004440520 BUI THUY KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097042210211839472025HM5I601790.75150.183948.QUYNH chuyen tien MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11403074336.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran van tot ) .CT tu 0071000871120 KIM KHA OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBUJJA2.MS 2025.283.20251021.183934.0932247459.NGUYEN THI KHUYEN.970431
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11403064804.MS2005.283 ( ong Tran Van Tot ).CT tu 0421000434059 VO THI MAI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSU86D.ung ho ms 2025.283 ong tran van tot FT25294672185170.20251021.183912.3282120333.TRAN THUY MAI ANH.970407
21/10/2025                     300.000   020097042210211839082025AT9P260067.70934.183909.chau xin ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   0200970488102118380620250qwn915743.68152.183732.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       20.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104723489672.20251021.104723489672-0775036611_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097040510211837412025BV7B055616.65680.183707.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.283 ung ho chu Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11403021350.MS 2025 283 ong Tran Van Tot.CT tu 0071004039140 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11403020451.ung ho ms 2025.283 ongvtran van tot.CT tu 0041000310111 TRUONG THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWALHWNR.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.183649.0915531984.NGUYEN PHUONG MAI.970432
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11403026583.MS 2025.283 ong Tran Van Tot .CT tu 0081001142717 TRAN NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWALHQCR.MS 2025283.20251021.183637.169301988.NGUYEN DIEU HOA.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPS8UWT.Ung ho giup do chu Tot ban ve so FT25294641895509.20251021.183625.19050007233017.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG NAM.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211835492025PDF5943244.58064.183550.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWPRBG.IBFT Ung ho chu Tran Van Tot.20251021.183537.060207632001.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       50.000   020097048810211835382025iCBD901697.57541.183503.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSIRLA.ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294219119104.20251021.183514.241220227999.VU THI THUY DUONG.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWALZB8H.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.183448.31230198888.NGUYEN THI HIEU.970432
21/10/2025                       50.000   020097048810211834472025fHnA896627.53135.183412.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   020097042210211834262025MQJW748712.52203.183401.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   020097048810211833522025b0TO891563.47908.183317.UNG HO MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11402969592.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0451000443099 NGUYEN MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1bWR6VGQ6.MS 2025283.20251021.183317.0781013269046.TRAN HONG HANH.970425
21/10/2025                     200.000   0200970422102118323920254FZO271084.44355.183241.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11402956942.MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT .CT tu 0091000663439 NGUYEN MY THIEN NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAL63CJ.LUU THUY BICH chuyen tien giup chu tran van tot.20251021.183217.04072461301.LUU THUY BICH.970423
21/10/2025                     250.000   020097040510211832092025WG4G031515.43152.183210.Vietcombank:0011002643148:ANF ung ho MS 2025283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW9BR4WF.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-18:31:56 395183.20251021.183156.31616577.NGUYEN THI DAN THANH.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSM7C6.MS2025.283 FT25294674840034.20251021.183138.19034100588016.VND-TGTT-PHAM THI HOAI THUONG.970407
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2Y17XBP.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.183053.240193.NGUYEN HOANG VU.970441
21/10/2025                     100.000   020097042210211830392025VXX5920590.36672.183040.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   020097048810211829592025Kd9G869837.34294.182924.MS 2025.283
21/10/2025                     800.000   020097042210211829362025MJ4S849094.32586.182910.ung ho MS 2025283 Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y17KZM.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.182930.989868998.HOANG NGOC HUYEN.970441
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAL6S9Z.ZP252940330724 251021002137069 MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.20251021.182927.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAL627X.PHAM THANH KIEN chuyen tien ung ho.20251021.182916.0944419188.PHAM THANH KIEN.970432
21/10/2025                     250.000   0200970405102118290920258M9T019573.29725.182909.Vietcombank:0011002643148:ANF ung ho MS 2025282 em Bui Thi Mua
21/10/2025                     500.000   5294IBT1hWQWUXCC.IBFT Ung ho MS.2025.283 ongTRANVANTOT.20251021.182904.422151M1e2fc6000000000f99698.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWUZRV.IBFT MS 2025.283 ong TrAN VAN TOT.20251021.182808.060178800348.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       68.000   MBVCB.11402888614.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPSV9WK.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294840428637.20251021.182719.19032807252011.VND-TGTT-NGUYEN CHI THIEN.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQWU4JY.IBFT MS 2025.283.20251021.182643.970403M8af786000000000ef5216.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9BXZSM.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-18:26:22 384902.20251021.182622.29313637.HUYNH MINH AN.970416
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104722176042.20251021.104722176042-0981618119_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9BXGAP.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-18:25:25 383239.20251021.182525.20455011.TRAN THI NGOC NGAN.970416
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPSD5F1.LE CONG DUNG chuyen bui thi mui FT25294922079184.20251021.182519.19072766856014.VND-TGTT-LE CONG DUNG.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11402840790.ung ho MS 2025.283 ( ong TRAN VAN TOT).CT tu 1030486206 DINH NGOC DAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11402844619.NGUYEN HUU SANG ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104722123699.20251021.104722123699-0333888366_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11402835702.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1040981430 PHAN CONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11402835675.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0371000476356 VAN THI KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSSGBB.Ms 2025 283 ong tran van tot nam mo a di da phat FT25294916516599.20251021.182235.8989221195.LAM CHI VAN.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPSS5J6.Trung Minh Nhan ung ho MS2025.281 FT25294763500203.20251021.182211.19029965599011.VND-TGTT-LE QUYNH NGA.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQW8ELY.IBFT LUU THI MAI THAO chuyen tien.20251021.182135.060160458413.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW9BXJUF.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-18:21:32 376306.20251021.182132.35957997.PHAM THI ANH THU.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSSSU2.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294949857490.20251021.182125.7703957269.MAI THI KHANH HONG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSSSQF.MS2025.283 FT25294038829048.20251021.182123.19072998955019.VND-TGTT-PHAM THI HUONG THUC.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211821182025OL5M434664.98992.182119.ung ho ms 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                       50.000   020097042210211820402025V89Z429875.96612.182041.LE THI CAM DUNG chuyen tien MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWAL73TD.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.182014.05545873201.TRAN HA MY.970423
21/10/2025                     300.000   5294IBT1fWB8R7KF.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran van Tot) .20251021.181951.100345145.NGUYEN THI THU HA.970431
21/10/2025                     100.000   020097042210211819442025QR3M354266.92703.181945.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPS97BD.2025283 FT25294165967295.20251021.181939.2609016107.LE THI KIEU TRINH.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPS9BIB.TRAN THI KIM THAO chuyen ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294078388537.20251021.181917.19033718576012.VND-TGTT-TRAN THI KIM THAO.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11402733014.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0721000603858 NGUYEN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11402733857.MS 2025.283 (ong tran van tot).CT tu 1032390502 TRUONG MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPS2H8B.Ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294792440907.20251021.181708.19034512003012.VND-TGTT-TRAN PHUONG NHI.970407
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104721290850.20251021.104721290850-0908333793_MS 2025283
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPS2PEU.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294596637650.20251021.181607.19033873927026.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRAM.970407
21/10/2025                     300.000   020097042210211815532025VPZR834815.76911.181554.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104721068293.20251021.104721068293-0942322342_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11402703954.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071003122920 LUU HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970488102118130520259rmk775623.64886.181230.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104720627847.20251021.104720627847-0969281213_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2Y167MX.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.181121.773518998.HUYNH PHUONG THAO.970441
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11402618744.MS2025.283 (TranVanTot).CT tu 0381000439569 LAM BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11402624082.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).CT tu 0181001915811 PHAM NGOC YEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWS4R75K.ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot Chuc ong mau khoe.20251021.181003.0337378654.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9BFIEQ.MS 2025.283ONG TRAN VAN TOT-211025-18:09:44 353937.20251021.180944.6413387.NGUYEN THI KIM SON.970416
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1kJPSJR89.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294012492308.20251021.180901.199410038888.NGUYEN HONG TRAM ANH.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9BFS4E.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-18:08:54 352418.20251021.180854.101303868.NGUYEN THI TUYET TRINH.970416
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW9BF15T.TRAN NGOC LINH CHUYEN KHOAN-211025-18:08:07 350916.20251021.180807.2388111188.TRAN NGOC LINH.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSJ4CA.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot FT25294939150770.20251021.180749.19027294497011.VND-TGTT-DAM THI THU .970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWMYD2.IBFT Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.20251021.180748.070062351576.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAL4G9C.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.180716.10001492097.VO PHAM NHAT UYEN.970423
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104720014014.20251021.104720014014-0933758473_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPSWYVR.UNG HO MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294749975291.20251021.180449.19032405488019.VND-TGTT-UNG KHANH QUYNH.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211804152025ZHGQ561396.29184.180416.ung ho MS 2025.282 em Bui Thi Mua
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSWW17.Cong dong Fu Yuu ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294791027497.20251021.180338.22158888888888.Phan Thi Phuong Uyen.970407
21/10/2025                     100.000   020097048810211803312025Qp4b702906.24898.180305.MS 2025.283 UNG HO CHU TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11402499379.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1018305087 THAI TRONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11402508543.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0071001074746 DOAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSQLKK.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294682253189.20251021.180303.4824042000.NGUYEN THI DIEU LINH.970407
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11402494472.MS 2025.283- ong Tran Van Tot.CT tu 0731000630690 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y16KN9.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.180230.036693430.TRINH LE NGOC HAN.970441
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWALBSCM.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien MS 2025283 ong Tran Van Tot chuc chu mau khoe.20251021.180200.170324919.NGUYEN PHUONG ANH.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPSQICH.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294934570020.20251021.180146.19021521296028.VND-TGTT-LAN LE HUYEN.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPSQVH1.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294912457668.20251021.180139.19073528525014.VND-TGTT-LE THI TRA MY.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11402468337.NGUYEN BICH NGOC ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0331000504983 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11402473781.Ms:2025.278 Doan Dinh Duong.CT tu 0011004262312 VU THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104719513113.20251021.104719513113-0377199587_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP9NNIY.DANG HUYNH HONG NHUNG ung ho 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294173893985.20251021.180049.19030680641010.VND-TGTT-DANG HUYNH HONG NHUNG.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11402461319.ms 2025.284.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11402449372.MS 2025. 283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0581000795491 DOAN NGOC TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11402444186.gui chu tran van tot 2025.283.CT tu 0331000501698 HUYNH THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097040510211759242025O5RL094524.8212.175924.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11402427993.MS 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ2A7G3X.MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.175836.14807757915.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11402393450.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0121000718187 PHI THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11402382848.nguyen thi thang ck ms 2025.284.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       15.000   5294IBT1dJ2AAEBI.sinh vien ung ho chu 2025 283 chu Tot .20251021.175324.0355941406.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP937LU.Giup do 2025.283 Tran Van Tot FT25294012422549.20251021.175159.19033993454016.VND-TGTT-VO NGOC VAN ANH.970407
21/10/2025                       50.000   020097040510211750082025NX2Q052972.65668.175008.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.284 em Lo Van Hoang
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW9BHD19.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-17:49:49 313312.20251021.174949.600668.NGUYEN THI THU HIEN.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWALU4LN.MS 2025.282 Bui Thi Mua.20251021.174841.03579985501.LUONG THI HUYEN.970423
21/10/2025                     150.000   MBVCB.11402227336.MS 2025.283(Ong Tran Van Tot).CT tu 1027586369 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097040510211746432025V2K3036742.50321.174643.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2025.282 em Bui Thi Mua
21/10/2025                     100.000   020097040510211745442025Z5WE031998.45402.174518.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.284 em Lo Van Hoang
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11402205131.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0111000193834 CAO THI HOANG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211745112025C5F5186153.42889.174513.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     400.000   5294IBT1hWQW91S4.IBFT MS 2025.283 Ung ho ong Tran Van Tot.20251021.174444.060311514280.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294WBVNA22IC97N.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.20251021.174430.105000087171.NGUYEN THI MAI HANG.970412
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP9HLN1.ung ho MS 2025.283 FT25294377616061.20251021.174308.19035320313014.VND-TGTT-NGUYEN TU ANH.970407
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104717445575.20251021.104717445575-0389020781_UNG HO MS 2025283
21/10/2025                       50.000   5294IBT1fWB8TDMA.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.174219.0374707497.TA HUYNH PHA LE.970431
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11402145994.MS2025.283(ongTran Van Tot).CT tu 0421000520792 LE THUY BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11402136636.MS 2025.283 ( Ong Tran Van Tot ) .CT tu 2346488136 LE THUY TRA MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294WBVNA22ICSA1.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.174144.108000646892.CAO NHAN TRI.970412
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWALIU8G.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).20251021.174103.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11402109136.MS 2025.283 ung ho ong Tran Van Tot.CT tu 1048375001 HOANG NGOC QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11402101271.NGUYEN LUU QUANG chuyen tien.CT tu 1019613844 NGUYEN LUU QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   02009704881021173959202512cY504280.17692.173933.NGUYEN THUY TRANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VANTOT
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJP9ZAQE.Ung ho MS 2025.283- Ong Tran Van Tot. Mong ong som khoe FT25294674647724.20251021.173954.19032441777027.NGUYEN HAI BACH YEN.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP9ZIXY.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294078234440.20251021.173921.19033944910022.VND-TGTT-PHAN NHAT DUY.970407
21/10/2025                     100.000   020097048810211739142025JH9t499319.15020.173848.MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9B65YZ.UNG HO MS2025.283ONG TRAN VAN TOT-211025-17:39:01 290998.20251021.173901.10072549.DINH THI HOANG YEN.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP96XRU.2025.283 ong Tran Van Tot FT25294855722460.20251021.173818.19032239260012.VND-TGTT-BUI THI MAI.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP96LX2.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294105335107.20251021.173759.19038119698012.VND-TGTT-VU HOANG NHU QUYNH.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11402077702.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.277.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11402066512.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0181003440825 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11402059026.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.272.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970422102117354220257F19165264.96681.173544.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   0200970405102117343420250SEY076683.92219.173434.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HUYEN chuyen tien MS2025.278 Doan Dinh Duong mong con mau khoe lai
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWCP51.IBFT Ung ho MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT.20251021.173428.060252739303.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11401975629.MS 2025.283 ong tran van tot ung ho .CT tu 0281000360555 NGUYEN MINH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP973DP.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294512090441.20251021.173055.6813091989.NGO THI HONG HAO.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWALD44M.ZP252940295652 251021001957252 Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.173052.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     150.000   5294IBT1kJP975RX.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294019879170.20251021.173004.19070345212018.VND-TGTT-QUAN NGOC MINH CHAU.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11401927583.ms 2025.283 ong tran van tot.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP972LY.VU TU ANH ung ho ms 2025.283 chuc chu nhieu suc nhoe FT25294305007097.20251021.172920.19031756889889.VND-TGTT-VU TU ANH.970407
21/10/2025                     150.000   5294IBT1fWB8H6AQ.ISL07a23eepffgk2fc25kofud44nu-nhi ung ho ms 2025283 (ong tran van tot).20251021.172917.100005123245.NGO VIET PHUONG.970419
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWALDQJD.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.172854.0839362278.LE DUC MINH.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWALSNGZ.Ma so 2025283 - Tran van Tot.20251021.172851.218351848.NGUYEN THI BICH LIEN.970432
21/10/2025                       80.000   MBVCB.11401914388.NGUYEN THUY HANH chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran van Tot).CT tu 0161000794649 NGUYEN THUY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP9GAZ3.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294738443367.20251021.172801.19035452578017.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THANH.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11401880392.MS 2025.283(ong Tran Van Tot) mong chu mau khoe lai.CT tu 0561000584472 NGUYEN THI PHUONG THUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW9BKMLS.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-17:25:45 262888.20251021.172546.31679067.HOANG THI NGOC ANH.970416
21/10/2025                       50.000   5294IBT1aWS4E78K.MS 2025.283 ung ho ong Tran Van Tot.20251021.172543.1011933589.SHBMB.970443
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1jW9BKV4J.UNG HO MS 2025278 EM DOAN DINH DUONG-211025-17:25:31 262351.20251021.172531.233727968.NGUYEN THI KIM THOA.970416
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11401859425.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2Y1I5K6.Ung ho MS 205.283 Ong Tran Van Tot.20251021.172448.100103103.NGUYEN NGOC HIEN.970441
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQWJX5Q.IBFT Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.172432.070056712060.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11401809162.ung ho MS 2025.283 ( Ong Tran Van Tot).CT tu 0721000603530 LE NGOC MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097040510211720472025Y78O011200.26870.172047.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.281 be Nguyen Van Minh
21/10/2025                     500.000   020097048810211720232025ZeP3346036.25924.171957.NGUYEN TRUNG DUNG UNG HO MS 2025.262
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW9B75IY.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-17:20:18 252164.20251021.172018.3971177.LUU TUAN NGHIA.970416
21/10/2025                       70.000   5294IBT1kJP9B16Z.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294002385860.20251021.172011.19038354692013.VND-TGTT-PHAN THI THUY.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP9BQ8E.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294393888707.20251021.171958.8423082001.PHAM DU LAM ANH.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11401758362.ung ho MS 2025.283 (ong tran van tot).CT tu 1036904442 CAO NGOC HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211719122025219A459516.20740.171913.ung ho MS 2025.283
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAL2UI5.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.171901.00006246614.NGUYEN THAI SON.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWREBHAP.TRAN MINH THANH chuyen tien lo van hoang.20251021.171825.0943012479.TRAN MINH THANH.970425
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11401705937.Ung ho Ma so 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 1037402625 NONG TRUONG NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWALCYAR.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.171515.03472906801.NGUYEN THI THAO MY.970423
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWALCV8B.Katie ung ho MS 2025.283 ong tran van tot.20251021.171431.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11401666202.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1035915230 PHAM THI VAN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211712362025LBMT278535.87194.171201.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       30.000   5294IBT1cWV1E1NJ.2025.284 LO VAN HOANG.20251021.171231.109876386140.NGUYEN TRONG DUC HUY.970415
21/10/2025                     100.000   020097042210211711532025JDFH361244.83344.171120.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y1IURD.MS 2025.282 (em Bui Thi Mua).20251021.171126.903112000.NGUYEN TRAN MAI ANH.970441
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJP9UAS7.Ung ho MS 2025.283, ong Tran Van Tot FT25294050209147.20251021.171119.13822811368015.VND-TGTT-DAO THANH HUYEN.970407
21/10/2025                     200.000   020097048810211711162025kKOt265780.79368.171050.UNG HO MS 2025283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP98PWV.Ung ho MS 2025.283 FT25294001782952.20251021.170821.8855588872.NGUYEN THI CHANG.970407
21/10/2025                     200.000   020097042210211707572025CSG8581610.61474.170758.BACH THI ANH TUYET ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   0200970415102117071920258rmH335246.58208.170719.MS 2025.283(ong Tran van Tot )
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW9BAA27.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-17:07:01 224745.20251021.170702.254868339.PHAN THI THANH TRUC.970416
21/10/2025                     300.000   020097041510211707012025F2jk333669.57289.170635.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11401559179.Chuyen tien ung ho ms 2025 281.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/10/2025                     100.000   020097041510211706382025r9CI332757.54419.170639.MS 2025.283(ong Tran Van Tot)
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11401540806.Chuyen tien ung ho ms 2025 282.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104713301375.20251021.104713301375-0938994019_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11401520264.Chuyen tien ung ho ms 2025 283.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/10/2025                     100.000   020097040510211703362025T0VZ019454.37839.170302.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   020097042210211702502025HRUJ437900.34520.170217.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104712908912.20251021.104712908912-0938995751_VU THI KIM MY chuyen tien MS 2025 283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11401480986.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071000793534 HUYNH THUAN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097040510211702002025PYTW010789.29626.170126.Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho ong Tran Van Tot MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWALWCTN.MS 2025.284 (lo van hoang).20251021.170155.65833333333.DOAN TRUONG GIANG.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQQNMXU.IBFT MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.170102.060151435540.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWALQX5Y.MS 2025283 tran van tot co it tam long gui chu mong chu khoe benh.20251021.170102.156864374.NGUYEN THI LAN THANH.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWALQXVZ.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.170100.03651063301.HOANG THI PHUONG NGAN.970423
21/10/2025                     150.000   MBVCB.11401466859.MS 2025283 ( uh bac Tran Van Tot).CT tu 0491000149076 NGUYEN THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWALQGIJ.ZP252940276846 251021001854592 MS 2025.284 em Lo Van Hoang.20251021.165940.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11401448368.Chuyen tien ung ho Ms 2025 284.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJP9V1DM.chuyen ung ho con Bui Thi Mua ms 2025.282 FT25294406778120.20251021.165934.19029158266015.VND-TGTT-VU THI THU HUONG.970407
21/10/2025                     350.000   5294IBT1dJ243CKF.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 278 279 280 281 282 283 va 284.20251021.165840.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                       71.000   5294IBT1iWALQSHU.ung ho MS: 2025.283 ong tran van tot.20251021.165809.03665138101.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11401371083.?ung ho?MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0081001221490 TRAN THI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097042210211654352025W07C739115.90227.165437.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11401364663.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0111000317675 DUONG TRIEU NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097048810211654242025CqqH118356.87880.165350.MS 2025.283
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW9BBKN6.MS 2025.284 EM LO VAN HOANG-211025-16:53:58 196799.20251021.165358.219130029.TRINH THI THAO.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAHN2G5.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.165348.202263917.LE HUYEN TRANG.970432
21/10/2025                     200.000   020097048810211653162025IWBX108397.81946.165242.UNG HO MS 2025.284 EM LO VAN HOANG
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11401344803.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot.CT tu 9908293268 HOANG HO BAO KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   02009704221021164954202535RE982649.63935.164955.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097048810211649492025thgT078976.63635.164914.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP92SDF.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294860278418.20251021.164908.19034484791018.VND-TGTT-HOANG THI NGOC THU.970407
21/10/2025                       55.000   5294IBT1kJP922XK.MS 2025.283 Ong Tran Van tot FT25294215566473.20251021.164902.19034282559016.VND-TGTT-VU THI MINH THI.970407
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11401273390.NGUYEN THI THANH HUONG chuyen tien ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0421000515872 NGUYEN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAHXTKP.Ung ho MS 2025283 Ong Tran Van Tot.20251021.164823.0901666349.NGUYEN MINH TAM.970432
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11401274177.MS 2025.284.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP9CZ5X.MS 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25294164278024.20251021.164753.8556666688.NGUYEN ANH DUNG.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211647432025RB8F766365.52640.164745.ung ho chu Tran Van Tot a
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11401258495.ung ho.MS.2025.284.(em Lo Van Hoang ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104711308074.20251021.104711308074-0707108439_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                  1.500.000   5294IBT1jW9B5Z1W.UNG HO BENH NHAN MS 2025.283 TRAN VAN TOT-211025-16:47:24 182860.20251021.164724.225366439.PHAN THI NGOC YEN.970416
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11401245999.Ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 1041274440 NGUYEN HONG THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW9B5ASH.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-16:46:10 180266.20251021.164611.13336107.LE NGOC THAO VI.970416
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJP91T68.Bui thi tuyet lan gui ong tot, chuc ong nhieu suc khoe FT25294977184048.20251021.164526.2798668666.NGUYEN NGOC BOI TIEN.970407
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11401226591.ung ho MS 2025.283 ( Ong Tran Van Tot).CT tu 0371000462020 NGUYEN NGOC TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211644542025RTQ8339246.37816.164421.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP91URV.Ms2025.283 ung ho ong tran van tot FT25294419168300.20251021.164416.19032529495889.VND-TGTT-LE MY LINH.970407
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104711063155.20251021.104711063155-0334345887_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   5294VNIBJ2Y1DWQU.MS.2025.283 ( ong Tran Van Tot).20251021.164243.054318044.BUI KHANH HANG.970441
21/10/2025                     200.000   020097041510211642142025ZfnX236912.23977.164148.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     150.000   MBVCB.11401179646.ung ho ong Tran Van Tot.CT tu 1031916758 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104710749659.20251021.104710749659-0358547906_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11401143893.Ung ho MS 2025.282 Bui Thi Mua.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW9BY2ES.UNG HO MS 2025.283-211025-16:36:18 159506.20251021.163619.186848009.NGUYEN MINH TAN.970416
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11401063493.ung ho?MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1012654734 TRAN NGUYEN NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11401037977.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0411001077263 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW9BPZEP.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-16:33:19 153423.20251021.163320.234219469.DUONG THANH NHI.970416
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104710010618.20251021.104710010618-0382216754_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   0200970422102116303820258BW7734815.65099.163039.NGUYEN NGOC YEN NHI ung ho ong tran van tot
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11401008924.MS 2025.283.CT tu 1016534893 HA BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9BP871.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-16:30:29 147724.20251021.163029.45088567.TU THI THANH HUYEN.970416
21/10/2025                     500.000   5294IBT1bWREJNZ8.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.163024.09001011802862.NGUYEN HUYNH ANH QUOC.970426
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2RIS3.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294063322742.20251021.163003.19027692375110.VND-TGTT-LUU NGUYEN KHA NGOC HIEN.970407
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1iWAHLUBE.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.162912.156650013.LE THI YEN HANG.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAHLCQU.MS 2025 283 ong TRAN VAN TOT.20251021.162755.63968277.TRAN THI THU NGA.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2X4U6.ung ho MS 2025.281 be Nguyen Van Minh FT25294167048888.20251021.162743.93334444999.MAI VAN DUONG.970407
21/10/2025                     200.000   020097042210211626482025A506781661.43877.162624.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104709326813.20251021.104709326813-0769327336_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     150.000   MBVCB.11400943803.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot) .CT tu 9332559077 TRAN TRUC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP233TE.Ung ho MS 2025.283 FT25294500159648.20251021.162554.19035116054018.VND-TGTT-NGUYEN THI TRA GIANG.970407
21/10/2025                       10.000   5294IBT1dJ24AEIQ.MS 2025 283 Tran Van Tot.20251021.162504.0348758850.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWREWG1E.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot.20251021.162505.0969789404.NGUYEN THU TRANG.970448
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW9BUGB5.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-16:24:33 136158.20251021.162433.11575677.BUI ANH QUYNH.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP23PMV.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294049365519.20251021.162429.19025853273027.VND-TKTT-THAI THI THUY DUNG.970407
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104709251705.20251021.104709251705-0772631901_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11400908763.MS 2025.283 ung ho Ong Tran Van Tot .CT tu 0331000429924 VO PHONG NHAT HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       40.000   MBVCB.11400898240.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0381002493871 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211622502025ecyw864799.25024.162215.UNG HO MS 2025.283 CHU TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9BUVVM.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-16:22:00 131380.20251021.162201.7543747.PHAM THI THANH THUY.970416
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAHZLJE.ms 2025.283 ( ong Tran van tot).20251021.162149.66885666868.NGUYEN VAN QUOC SI.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQQLG99.IBFT VY VAN chuyen tien ung ho MS 2025. 283 ong Tran Van Tot.20251021.162024.050112987115.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     300.000   5294IBT1fWB8AGVN.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.162015.8007041228153.TRAN HOANG HAN.963388
21/10/2025                     100.000   0200970415102116192820252OKP157172.8502.161928.Dinh minh ung ho MS 2025282 ( em Bui Thi Mua )
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQQLYCX.IBFT VO THI KHANH PHUONG chuyen tien uh ong TRAN VAN TOT.20251021.161912.050962999012.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   020097048810211619082025JAoR837809.6708.161834.UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAHZS28.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.161906.02544519910.DIEP THANH PHONG.970423
21/10/2025                     100.000   020097042210211618512025JWN5329007.6110.161852.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP2TUV1.MS 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25294763042444.20251021.161828.9216122001.TO NGUYEN MINH ANH.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211618112025EDAC966105.2497.161812.MS 2025.283 Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9B866Y.NGUYEN BUI TU QUYNH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.283. CHUC CHU MAU KHOE-211025-16:17:45 123130.20251021.161745.16070188.NGUYEN BUI TU QUYNH.970416
21/10/2025                     200.000   0200970405102116165220255OCY083227.94993.161653.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2LY47.Ung ho MS 2025.283 ong tran van tot FT25294044800277.20251021.161539.19036855849017.VND-TGTT-VU DUC VIET.970407
21/10/2025                       30.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104708452416.20251021.104708452416-0927079466_2025283
21/10/2025                     200.000   020097041510211615042025IRdN141863.87374.161504.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400799567.ms 2025.283 tran van tot.CT tu 1018284891 NGO KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW9B8IP8.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-16:14:44 117497.20251021.161445.867777778.NGUYEN TUAN VU.970416
21/10/2025                     500.000   5294IBT1bWRKXTWT.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.20251021.161154.0019100010381008.BUI QUANG HIEN.970448
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAHE72D.NGUYEN HO LAN MS2025283 Tran vanTot.20251021.161135.14594131419.NGUYEN HO LAN.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWS4MYTU.ung ho MS 2025283 Ong Tran Van Tot.20251021.160858.8223224225.SHBMB.970443
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11400712596.MS 2025.283 ong tran van tot.CT tu 1031946774 NGUYEN THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   5294IBT1iWAHKNKJ.Gui tien ung ho ong Tran Van Tot a.20251021.160836.6817032006.ON GIA LY.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP2ZWF8.Ung ho ms 2025.283 ong tran van tot FT25294921667894.20251021.160822.19035627653017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRANG.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP26RHL.MS 2025.283 UH chu Tran Van Tot FT25294461040663.20251021.160805.2992668988.NGUYEN THI LAN ANH .970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9BIY5E.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-16:08:04 104136.20251021.160805.3563987.LY UYEN LINH.970416
21/10/2025                     200.000   020097048810211607332025jIGA755377.51657.160659.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104707619336.20251021.104707619336-0834983118_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   020097041510211607032025dxCk115861.48923.160703.ung ho MS2025.281 be nguyen van minh
21/10/2025                     100.000   020097041510211606102025HBZM112881.45620.160610.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP26VUM.Ung ho MS 2025283 ong tran van tot FT25294472507464.20251021.160601.6821314913.NGUYEN THI THU HIEN.970407
21/10/2025                     300.000   020097041510211605522025H0qR113138.42955.160517.ung ho MS2025.284 em lo van hoang
21/10/2025                     200.000   020097040510211604592025QD88030141.39563.160459.Vietcombank:0011002643148:MS.2025.283 tran van tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2EHJL.ung ho MS 2025.283 FT25294606947000.20251021.160426.19036954296011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407
21/10/2025                     200.000   020097042210211604162025A2AB469320.36529.160418.NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien ung ho MS 2025. 282 em Bui Thi mua
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP2EEEV.PHAM THI HONG NHUNG ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot FT25294047742477.20251021.160414.290788888.PHAM THI HONG NHUNG.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9BMFHP.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-16:03:45 095542.20251021.160345.21669531.VUONG ANH.970416
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1kJP2E1XC.MS 2025.283 Tran Van Tot. Sydney Dong Minh mong nhg dieu tot dep nhat FT25294343511714.20251021.160229.6606111999.NGUYEN DONG HUY.970407
21/10/2025                       50.000   020097042210211602212025I1MK854089.27664.160222.ms 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQQZ228.IBFT ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.160129.060070256161.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       60.000   020097042210211601082025KQY6487855.21830.160109.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   0200970422102116010420250812622672.22189.160105.NGUYEN THU MEN chuyen tien
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400602930.MS 2025.283.CT tu 0451000465090 NGUYEN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097042210211600092025HUNG734594.18130.160011.MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW9BM8ZP.MS 2025.283 TRAN VAN TOT-211025-15:59:56 087816.20251021.155956.9987177.NGUYEN LE HUONG LY.970416
21/10/2025                     150.000   5294IBT1aWS4VQKI.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.155928.4417040569080.NGUYEN LE NGUYET QUE.970430
21/10/2025                     100.000   020097048810211559232025StTu699480.14504.155849.2025.283
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11400596597.MS 2025.283 o Tran Van Tot.CT tu 9177222333 DONG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   0200970488102115585520253kTs696604.11465.155820.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11400584332.MS 2025.283.CT tu 0071000908494 TRAN NGUYEN YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097040510211558362025NXBX002033.9702.155836.Vietcombank:0011002643148:VO VAN KHANG chuyen tien ung ho em Tran Minh Loc 2025.276
21/10/2025                     700.000   IBVCB.11400568089.N.Tien + N.Diem + N.Anh + Thanh ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1038835446 VUONG NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW9BM2TZ.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-15:58:24 085017.20251021.155824.17540727.NGUYEN THANH BINH PHUONG.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWS4DZQB.UNG HO MS 2025.283 (CHU TRAN VAN TOT).20251021.155738.700031577895.TRAN LUONG AI NHI.970424
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAHGUFA.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.155608.16699300003.VU HONG NHUNG.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWB8BDRN.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.155518.220914849266978.PHUNG THI KIM MINH.970431
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2G46W.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294940007929.20251021.155436.19037235002010.VND-TGTT-PHAM HONG THIEN AN.970407
21/10/2025                     200.000   020097048810211554222025QEQD665471.90672.155347.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400527062.Ung ho MS 2025.282 ( em Bui Thi Mua).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810211553482025fH4s661514.88077.155313.MS2025 283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400502070.Ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400505504.ung ho MS 2025.283(ong TRAN VAN TOT).CT tu 1025611278 NGO KHOI NGO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400498836.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 283 ong Tran Van Tot.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400492976.Ung ho MS 2025.281 ( be Nguyen Van Minh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400497054.ung ho MS 2025.284(em lo van hoang).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       10.000   020097048810211551262025A18F645520.76903.155100.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP2AU98.Ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294603829793.20251021.155101.19034329186019.VND-TGTT-LUU NGUYEN PHUONG QUYNH.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400482448.ung ho MS 2025.283(ong tran van tot).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   0200970405102115494320255XNM063425.69689.154944.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025.283 - ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       25.000   5294IBT1dJ24V3CE.Le Thi Hoa chuyen tien ung ho MS 2025 281 be Nguyen Van Minh.20251021.154931.0947957570.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRKZK3S.uh e Lo Van Hoang 2025.284.20251021.154907.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400452140.ung ho MS 2025.282(em bui thi mua).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097048810211548502025Y52d628234.64719.154824.UH MS 2025 283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   5294IBT1hWQQE4NW.IBFT Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.20251021.154849.060284457172.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9BDTZW.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-15:48:40 064908.20251021.154840.162426799.NGUYEN THI QUYNH NGA.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP244V1.Ung ho MS 2025.278 em Doan Dinh Duong FT25294231467457.20251021.154822.19036268006015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
21/10/2025                       50.000   020097048810211548092025YA5O623763.61975.154735.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400446056.MS 2025.283 ( ong TRAN VAN TOT).CT tu 1040975569 DUONG LU NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   SHGD:10005972.DD:251021.BO:NGUYEN THIEN HOANG.Remark:ung ho MS 2025.284 em Lo Van Hoang. NGUYEN THIEN HOANG Chuyen tien
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP2BFE3.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294113053311.20251021.154619.19021985080011.VND-TGTT-NGUYEN SONG PHUONG.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11400426275.ms 2025.283( tran van tot).CT tu 0211000461891 TRAN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ24DKZ7.Le Thi Hoa chuyen tien ung ho MS 2025 282 em Bui Thi Mua.20251021.154456.0947957570.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     200.000   020097042210211544232025KZAB850212.46143.154358.MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   02009704881021154406202593En597075.43534.154340.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       20.000   5294IBT1kJP2BQGI.NGUYEN THI THU HA chuyen ung ho MS.2025.283 FT25294315791470.20251021.154336.19037037038018.NGUYEN THI THU HA.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11400386475.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1026403367 NGUYEN THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097042210211543022025B0OH677615.40110.154303.TRAN QUANG TUNG ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ24DJBI.Le Thi Hoa ung ho MS 2025 284 em Lo Van Hoang.20251021.154239.0947957570.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     200.000   020097048810211542272025YzlV586698.36745.154153.MS 2025.282 EM BUI THI MUA
21/10/2025                     100.000   020097042210211542232025A3Z0699655.36614.154224.LE THOI TAN chuyen tien ung ho MS 2025.282 em Bui Thi Mua
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRKEFSY.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.154207.4012401001.TRAN THANH TOAN.970434
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11400368630.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097041510211541492025t4X8935557.33450.154123.NGUYEN MINH THUY ung ho MS 2025283 - ong Tran van Tot
21/10/2025                       50.000   020097041510211541202025sfeh934814.31360.154120.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAHB8SU.LAI VIET VUONG chuyen tien MS2025.283(ong TRAN VAN TOT).20251021.154105.51935353719.LAI VIET VUONG.970423
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11400348736.2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1030410087 PHAM HUU MINH THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAHBVQR.ms2025.284 ung ho chu Tot, chuc chu mau khoe a.20251021.154036.03579163701.NGUYEN THI HAI HA.970423
21/10/2025                       30.000   5294IBT1kJP2YLBS.NGUYEN THI VAN KHANH ung ho MS 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25294671810839.20251021.153945.5889553888.NGUYEN THI VAN KHANH.970407
21/10/2025                     200.000   5294WBVNA22IM22L.Duong Nu Anh Thy chuyen tien ung ho MS 2025 283 chu Tran Van Tot.20251021.153859.107003109860.DUONG NU ANH THY.970412
21/10/2025                     100.000   020097041510211538532025o7Y0926999.20376.153853.NGUYEN THI THU chuyen ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   020097041510211538432025JEF3925940.19547.153843.Ung ho MS 2025.283(ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP2YYYT.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot FT25294101670836.20251021.153837.8979116868.NGUYEN THI THANH HANG.970407
21/10/2025                       50.000   020097041510211538382025OrLJ926584.18689.153838.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2YVLE.Ung ho ong Tran Van Tot Ms 2025.283 FT25294315769700.20251021.153807.19039757226019.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHU.970407
21/10/2025                     100.000   020097048810211537352025bO7l554960.15094.153709.MS 2025.283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   020097048810211537342025Wcsv554883.14147.153708.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP2Y1MM.TRAN THI DIEM HUONG chuyen 2025 283 Tran Van Tot FT25294721255842.20251021.153730.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAH57QV.ms 2025 283 tran van tot.20251021.153723.98682668888.NGUYEN THANH VINH.970423
21/10/2025                       50.000   020097042210211537192025LK2W511032.13638.153720.Le Thi Hoa ung ho MS 2025.283Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   5294IBT1aWS42EQJ.Ung ho MS 2025.283 ( ong tran van tot).20251021.153715.1010005055555.TRAN THI HAI THUY.970430
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11400299886.CU THI MINH TAM chuyen tien.CT tu 0421000501080 CU THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP2P3FB.ung ho chu Tran Van Tot FT25294475469465.20251021.153653.397922226666.NGUYEN HOANG KIEU KHANH.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP2PLL3.Ung ho ms 2025.283 Tran Van Tot FT25294750059713.20251021.153636.19036898435011.VND-TGTT-NGUYEN MINH TUAN.970407
21/10/2025                     150.000   MBVCB.11400307630.ung ho ms 2025.283 ong tran van tot.CT tu 3222348888 NGUYEN PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1hWQQ73G8.IBFT ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.153628.060292627230.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400304405.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9BS29K.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-15:35:56 039395.20251021.153556.246035459.LE NGOC YEN.970416
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11400291418.MS2025.283( ong Tran Van Tot).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW9BS15S.MS 2025 283 TRAN VAN TOT-211025-15:35:34 038417.20251021.153534.7587367.TRAN MINH HIEU.970416
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11400280825.Ung ho ms 2025.283 Tran Van Tot .CT tu 0011001287699 TRAN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWS42UGC.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.153526.682276768687.SHBMB.970443
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11400286600.Ung ho MS 2025.281 (Be Nguyen Van Minh).CT tu 0071001610875 DUONG NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW9BSQYD.MS 2025 -284 LO VAN HOANG-211025-15:34:53 037228.20251021.153453.227768888.VU THI HUONG THAO.970416
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104704977782.20251021.104704977782-0902453730_TRAN HAI MINH chuyen tien qua MoMo
21/10/2025                     100.000   020097042210211533552025WYS0944767.97595.153356.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   020097041510211533032025VduV909222.93569.153303.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot )
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2UA67.MS 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25294310405815.20251021.153237.19050275818011.VND-TGTT-PHAM THI KIM MAI.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRK7MEB.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.153230.09001011860488.TRAN BAO NGOC.970426
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2U13P.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294503007460.20251021.153108.19032112883010.VND-TGTT-NGUYEN AI VY.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2U1BA.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294710564953.20251021.153105.19033875997013.VND-TGTT-TRAN CHANH HUY.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2UQ89.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294656608188.20251021.153047.5506051997.PHAM MINH TRAM.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP28R97.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294659850255.20251021.153035.19035064515011.VND-TGTT-TRAN THI KIEU TIEN.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400221325.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot.CT tu 1016878881 TRAN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     260.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104704629553.20251021.104704629553-0357071704_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400220008.MS 2025283 ong Tran Van Tot .CT tu 7767891031 HUA ANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   020097042210211528512025ELCB461174.74691.152853.Donation MS 2025.283 Chu Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11400201606.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 1024717709 HA TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     150.000   MBVCB.11400204075.MS 2025.283( ong Tran Van Tot) .CT tu 1055172469 DANG NGOC CAT TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP281B7.ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294692429189.20251021.152751.19034343858011.VND-TGTT-BUI THI THANH THAO.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211527412025RAPG282476.68831.152742.2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104704419651.20251021.104704419651-0902878357_NGUYEN THI KIM XUAN ung ho ms 2025283
21/10/2025                     100.000   020097042210211527122025H5RC910426.67452.152713.ung ho chu Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAHP59K.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho MS 2025.283 (bac Tran Van Tot).20251021.152636.06213311001.NGUYEN THI HAI YEN.970423
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104704296682.20251021.104704296682-0879862586_MS 2025283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   020097042210211525572025SEYD430421.61637.152531.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097042210211525422025GXSG393418.61017.152517.TRAN QUOC DAT chuyen tien MS 2025.283 Tran Van Tot.
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1kJP2IYWQ.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294503085013.20251021.152542.19033792104017.VND-TGTT-NGUYEN THI Y PHUONG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP2IML6.LE TRAN MINH THUY chuyen ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294414109080.20251021.152517.19032540440018.VND-TGTT-LE TRAN MINH THUY.970407
21/10/2025                       26.800   5294IBT1jW9B26UY.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-15:24:59 017765.20251021.152459.42482057.NGUYEN KHANH VAN.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP2ICTR.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294718305057.20251021.152444.19025919775037.VND-TGTT-THAI DAM QUYNH.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211524322025S4Q3429849.56019.152435.chuc em hoang mau khoe
21/10/2025                       20.000   5294IBT1jW9B2KPT.MS 2025.283 - ONG TRAN VAN TOT-211025-15:24:33 016847.20251021.152433.35728487.NGUYEN MINH THU.970416
21/10/2025                     200.000   020097042210211524282025XZPN828480.54674.152429.ung ho MS 2025.238 ong tran van tot
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWAHUYZG.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.152126.03546890401.NGUYEN THI HONG NHUNG.970423
21/10/2025                     100.000   020097042210211521072025ZUCD149218.39753.152108.Ung Ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11400097242.TRAN KIM LINH chuyen tien ms 2025 283 ong Tran Van Tot.CT tu 0111000162467 TRAN KIM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11400104690.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Vo Tot ).CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWB8U3Q4.Ung ho MS 2025.283 (Tran Van Tot).20251021.151956.0909133753.NGO THI ANH THU.970431
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP2V7QS.Ung ho MS 2025.283 FT25294310908191.20251021.151945.19029282427019.VND-TGTT-LE THI HONG NGOC.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11400092776.MS2025 274 be Dinh Ngoc Nhi va Dinh Ngoc Han.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       18.000   MBVCB.11400089947.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400072356.MS2025 277 anh Tran Manh Nam.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11400070336.MS 2025.283.CT tu 0071004822258 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211517332025XPEs428310.25269.151658.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     400.000   020097042210211516562025N0MX585867.21725.151657.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400059059.MS 2025.284(Em Lo Van Hoang).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2DEYH.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294405120668.20251021.151642.19033091906011.VND-TGTT-DO THAI BINH MINH.970407
21/10/2025                       42.000   5294IBT1cWV1CG9L.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.151638.105881721993.NGUYEN KHANH LY.970415
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP2D5IP.ung ho ms 2025.283 FT25294604501117.20251021.151601.19035873286015.VND-TGTT-LE MINH CUONG.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11400045075.Tram Toan ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0441000733446 NGUYEN TRAN BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211514572025OOtt412351.13536.151422.DUONG NHU QUYNH CHUYEN TIEN UNG HO ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11400025850.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1049445621 PHAN THANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294NAMAA22I1S5T.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.151413.968888686.DUONG THI KIM HA.970428
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2Y19IEG.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.151322.023923838.LE THI HAI BINH.970441
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWB8UVDN.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.151301.9017041006193.NGUYEN HANH VI.963388
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW9BCW1L.MS2025283 ONG TRAN VAN TOT-211025-15:11:55 992222.20251021.151155.31253557.LUONG THI HONG VINH.970416
21/10/2025                     100.000   5294NAMAA22I1S1M.UNG HO MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.151148.773775777.NGUYEN THI PHUONG MAI.970428
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11399991156.TRAN THANH TUAN chuyen tien ung ho MS 2025.283(Ong Tran Van Tot).CT tu 0071004916048 TRAN THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104703127850.20251021.104703127850-0909612256_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097041510211511112025Dxjy844435.96868.151111.MS 2025.282 em Bui Thi Mua
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJP29NPG.MS 2025.283 FT25294674097722.20251021.151102.19032739520029.VND-TGTT-DO DAT NU HANH.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAHIDYC.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).20251021.151011.09273020107.HUYNH TUYET NHU NGOC.970423
21/10/2025                     100.000   020097042210211510022025IAF8143370.93133.151003.UH ong Tot ms 2025.283
21/10/2025                     100.000   020097041510211509462025tcTn840288.90587.150946.NGUYEN PHUONG THAO ms 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   020097042210211509332025BA72379406.89971.150934.Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP29YCK.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot FT25294047537547.20251021.150915.19032710849013.VND-TGTT-DIEP QUE ANH.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1hWQQ4UAL.IBFT Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot. Mong chu mau khoe manh.20251021.150910.060237697920.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11399960233.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0181003474657 NGUYEN MAI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     400.000   5294IBT1hWQQ4VPS.IBFT MS 2025.283 ong tran van tot.20251021.150810.050101065216.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11399950149.ung ho?MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0371000477094 NGUYEN TRI VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJP22FFR.DANG VU QUYNH MAI chuyen ung ho chu Tot. MS 2025.283.ung ho chu Tran Van Tot. FT25294362306312.20251021.150720.19024594277012.VND-TGTT-DANG VU QUYNH MAI.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP22L33.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294790473970.20251021.150709.19030822000018.VND-TGTT-TRINH THI TRINH.970407
21/10/2025                       10.000   5294IBT1cWV11VIC.ung ho ms 2025.283 ong tran van tot.20251021.150630.107874639027.LANG THI KHANH LY.970415
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104702656280.20251021.104702656280-0798683927_BUI THI KIM NGAN chuyen tien qua MoMo
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJP22B5N.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT FT25294151113640.20251021.150609.19034676603010.VND-TGTT-BUI VAN LUAN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP225X2.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294456224143.20251021.150606.19036438201012.VND-TGTT-PHAM THI BE DUYEN.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399935232.MS. 2025.283 ( ong Tran Van Tot) .CT tu 0071001146373 DOAN THI THUY DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP22UFA.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294930152838.20251021.150548.19022674472018.VND-TGTT-PHAM THI HOANG THUY.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11399923398.Ung Ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0331000499623 PHAN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211504242025d7gp346868.68000.150350.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y19GG9.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.150406.659704060085076.DUONG THI LAI.970441
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAHVNIS.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.150342.03572968501.TRUONG AI HANH.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399894432.ung ho MS2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0651000518761 PHAM PHU HIEU NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097041510211503172025rcMh822249.62765.150318.MS 2025 283 ong Tran Van Tot - Chuc Chu mau khoe
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399890743.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot.CT tu 0121000781379 TRUONG LE HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAHVKG4.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.150207.178599941.LE THI THUY NGAN.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP2CVLF.BUI THI THANH THANH chuyen ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294500705384.20251021.150206.19036037750013.VND-TGTT-BUI THI THANH THANH.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399867208.MS 2025.283 Tran Van Tot.CT tu 0011001220879 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11399861104.UNG HO MS 2025.283 (CHU TRAN VAN TOT) CHUC CHU MAU KHOE BENH.CT tu 1029107212 LE THI KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097040510211500332025EQPV065046.51528.150033.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.283 ung ho ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP21HRX.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294622749520.20251021.150025.8903595763.HU YA SHIN.970407
21/10/2025                     100.000   020097041510211500192025j8DB813588.50309.145953.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQQBVYQ.IBFT 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.150000.123479888888.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2Y19UYR.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.145952.333001994.PHAN THI HA NGOC.970441
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399847361.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0331000409941 VU THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097048810211459112025ukhF315161.46078.145845.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11399833078.Ung ho MS 2025.282( em Bui Thi Mua).CT tu 1026789130 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294VCBCJ2Y19Z6N.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.145832.0017041051500.PHAN THI MONG THUONG.970454
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399830563.MS 2025.283.CT tu 0441000792939 DINH THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       10.000   5294IBT1dJ2B3GAL.MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.145752.0908977771.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104702149913.20251021.104702149913-0908285962_MS 2025 283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11399834137.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0051000566956 BUI THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11399834444.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071001074655 LY CHI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQQ5R8U.IBFT MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.145723.060100926361.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11399822670.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9984261447 PHAN DUY THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810211457002025qCiQ302869.37224.145626.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSBNL89.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT.20251021.145645.700014848852.DINH LE HUYEN.970424
21/10/2025                     100.000   0200970422102114562020257IBR767904.33871.145555.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399808213.Ms 2025.284 (em Lo Van Hoang).CT tu 1020305660 TRAN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAHD485.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.145611.12017893979.TO THI TO TRAN.970423
21/10/2025                     191.000   020097042210211455272025Q4OF421314.29940.145528.ms 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                     200.000   020097048810211455162025231b292538.29476.145450.UNG HO ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP2JVXY.ung ho MS 2025.284 em Lo van Hoang FT25294931077121.20251021.145513.10620321689015.VND-TGTT-HA THI THU NGOC.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRKI5QV.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.145304.880012884.NGUYEN NGOC LAN CHI.963311
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAHSF57.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.145235.50003112000.LE THI LOAN.970432
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399755263.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1056837604 HOANG NGOC KIM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAHS7WH.MS2025.283 (Ong Tran Van Tot).20251021.145114.02467062201.DO THI HUONG LY.970423
21/10/2025                     500.000   020097042210211451062025TJ0O824101.13195.145040.Giup ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRKMN6Q.MS 2025.283 ung ho ong Tran Van Tot .20251021.145101.00313695.NGUYEN TRAN KIM NGOC.970427
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP2QNSB.MS 2025.283 ung ho ong Tran Van Tot FT25294813352175.20251021.145036.19036138224010.VND-TGTT-NGUYEN HA TRANG.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP2QTPE.MS 2025.283 chu Tran Van Tot FT25294021213057.20251021.145006.19036185789018.VND-TGTT-HUYNH NGOC HAN.970407
21/10/2025                       50.000   0200970422102114495120254KBW941172.6891.144952.LE THI KIM CHI chuyen tienMS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQQ5QAD.IBFT Ms 2025.284 - lo van hoang.20251021.144949.070081840146.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104701390948.20251021.104701390948-0795525879_LBQH va NQT ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       20.000   5294IBT1fWB8I2SF.ISL2fcmfffh57hjs2im2rr5kghag0-ung ho MS 2025.283 .20251021.144847.100006970917.TRAN KHANH BANG.970419
21/10/2025                     200.000   020097042210211448132025HFGS490908.713.144814.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   020097048810211448032025lHfn250892.99854.144729.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAHSQIF.Ung ho qua Bao VietNamNet MS 2025283.20251021.144800.222066166.TRAN THIEU KHANH HUNG.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAH96AN.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.144627.85072003919.PHAM CHI VINH.970423
21/10/2025                       10.000   5294VNIBJ2Y19ACQ.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).20251021.144625.050212.GIANG MY LINH.970441
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399701683.UNG HO MS 2025.283 Ong TRAN VAN TOT.CT tu 0261003487154 PHAM NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097042210211446172025SL6N787415.93214.144618.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y19QW5.ung ho MS 2025.283 (TRAN VAN TOT).20251021.144559.608704060191174.TRAN THUC HUYEN.970441
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCN4N4.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294710398670.20251021.144534.19032841713011.VND-TGTT-NGUYEN KIEU THU.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCN48B.ung ho ms 2025283 FT25294583308011.20251021.144530.8768861998.DINH THI THUY.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPCNMRL.MS 2025.284 em Lo Van Hoang FT25294060392600.20251021.144443.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
21/10/2025                     100.000   020097041510211444292025pXxH771897.86483.144429.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   020097042210211444262025BK8Y687635.86421.144427.ung ho chu Tran Van Tot MS 2025.283
21/10/2025                     200.000   0200970488102114441820259Zcm230324.85449.144352.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWAH99H8.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.144335.06127193601.TRAN NGUYEN XUAN HONG.970423
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1hWQQYDNU.IBFT MS 2025.283 ong Tran van tot.20251021.144334.050103657234.SACOMBANK.970403
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11399663921.gd Kiwi ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0441000719044 NGUYEN HOANG DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399665327.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1046561938 NGUYEN NGOC MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       10.000   5294VNIBJ2Y192G2.ung ho MS 2025.284 ( em Lo Van Hoang ).20251021.144237.050212.GIANG MY LINH.970441
21/10/2025                     148.000   5294VNIBJ2Y192IW.ho tro ong tran van tot.20251021.144235.674704060064914.QUACH DUY AN.970441
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y192H6.MS 2025.283 ung ho ong Tran Van Tot.20251021.144232.986795592.NGUYEN THI LE HANG.970441
21/10/2025                     500.000   5294IBT1fWB8M765.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.144230.9021680806707.NGUYEN MINH KHOA.963388
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399652688.NHAN chuyen MS2025283 ( ong Tran van tot ).CT tu 0071000553134 HUYNH THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCR5E3.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294965080020.20251021.144143.19032441004699.VND-TGTT-HOANG NGOC MY.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAH2H6B.ZP252940220986 251021001511958 ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.144115.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCRSYF.MS 2025.283 FT25294995954601.20251021.144045.19036442978013.VND-TKTT-TRAN CHAU UYEN.970407
21/10/2025                     300.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104700728205.20251021.104700728205-0899891178_MS2025282 em Bui Thi Mua
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2Y1S5CN.Ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).20251021.144040.605704060149550.TRAN NGOC LE QUYNH.970441
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQQP3LF.IBFT TRINH MINH MY DUYEN MS 2025.283.20251021.144029.060151188888.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAH275X.ZP252940224274 251021001527300 MS 2025.283.20251021.144025.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCXXCK.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294907937360.20251021.143941.19037050838015.VND-TGTT-PHAM THANH NGOC ALIN.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCX37K.MS 2025.283-ong Tran Van Tot FT25294956023709.20251021.143937.1998210188.NGUYEN NGOC KIM CHI.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPCX37V.Ung ho MS2025.283 ong tran van tot FT25294360587242.20251021.143937.99355566778899.LY TRAN HONG NGUYEN.970407
21/10/2025                     100.000   020097048810211439232025P0mz202939.65940.143849.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAH2UPB.ung ho MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT.20251021.143908.05709151701.DANG THI HA LAN.970423
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11399612754.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0331000477290 NGUYEN HUYNH PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1bWRKDQYR.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.143841.03101010965538.HOANG VIET.970426
21/10/2025                       50.000   020097048810211438392025sHs8199177.63591.143813.UNG HO MS 2025.283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   020097044910211438052025vU9p135955.60626.143805.MS 2025.283 ong Tran Van Tot, ma GD 100000028392031
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399601089.Ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).CT tu 7935545169 NGUYEN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCXMKL.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294024632400.20251021.143731.19031387105011.VND-TGTT-TANG MINH TAM.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAH2QZP.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.143706.00005888289.PHAM THI PHUONG THANH.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399596362.ung ho ms 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0531002146640 TRAN NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211436272025qnyG186628.54818.143601.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399582016.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 7935545169 NGUYEN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11399592032.HUYNH NGA ung ho Ms 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0111000865405 HUYNH THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097048810211436102025fP8N185345.53619.143536.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     111.111   020097042210211436092025U58I225489.53606.143544.QuyenDuong ungho MS 2025.282 BUI THI MUA. Nam mo ADiDa Phat.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Phat.Nam Mo Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tat con nguyen dem cong duc hoi huong cho gia tien phap gioi chung sanh.
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95NAG9.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-14:35:36 925588.20251021.143536.36338377.NGUYEN DANG TO UYEN.970416
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11399584994.ung ho MS 2025.283 (Tran Van Tot).CT tu 1048324034 LE TRAN VINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11399572234.haiyenvuunghobeminhdangdieutrichantaibenhvien.CT tu 0121000871311 VU TRONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPC3YVS.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294830370054.20251021.143425.19029978464016.VND-TGTT-PHAM DO PHUONG CHI.970407
21/10/2025                       50.000   020097048810211433532025tehB172830.45180.143327.UNG HO MS 2025.283
21/10/2025                     500.000   020097041510211433512025plgF745243.45101.143325.ung ho NCHCCCL
21/10/2025                       50.000   020097048810211433292025diSQ170305.44205.143254.MS 2025.283 UNG HO ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95NV3Z.2025.282 BUI THI MUA-211025-14:33:05 921369.20251021.143305.8732717.BUI THI BINH.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPC3JAI.Ung ho MS 2025.283 ong Tot FT25294859086742.20251021.143303.19071678582013.VND-TGTT-LE NGOC HIEU.970407
21/10/2025                     300.000   020097042210211433012025H2BS660370.42130.143302.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   020097042210211432302025WXLT732080.38857.143205.ms 2025.270
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399546349.MS 2025.283 (Tran Van Tot).CT tu 1020274934 HOANG HAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   0200970488102114320020255UbZ162387.36960.143126.MS 2025.283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1bWRK9AET.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.143148.99425315999.NGUYEN MAN THANH.970410
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399545194.MS 2025.283.CT tu 0121000865067 PHAM NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097042210211431292025QBVA411065.35857.143130.ms 2025.283
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWAHCQWA.NGUYEN HUYNH DANG KHOA chuyen tien ung ho ms 2025283ong tran van tot.20251021.143126.0783333205.NGUYEN HUYNH DANG KHOA.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCFYDM.Bona ung ho MS 2025.283 ong tran van tot FT25294752321271.20251021.143046.19035513352017.VND-TGTT-PHAM THI QUYNH.970407
21/10/2025                     200.000   020097048810211430242025dWqO154102.31334.142949.UNG HO MS 2025 284
21/10/2025                     200.000   020097041510211430002025KLwf734804.30410.143000.ung ho Ms 2025.283 (Ong Tran Van Tot)
21/10/2025                       50.000   020097040510211429172025W4KY054483.26857.142842.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAH1G85.MS 2025283 Ong Tran Van Tot.20251021.142907.0988182310.TRAN AI NHU.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWB8V8BH.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.142751.200014949133481.NGUYEN THI THU TRANG.970431
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11399490390.MS 2025.283 ( ong tran van tot).CT tu 1028028088 NGUYEN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104699704937.20251021.104699704937-0932154504_Ung ho MS2025283 ong tran van tot
21/10/2025                     100.000   020097048810211427282025b9ac138353.19607.142654.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   020097041510211425312025LqBd725004.12134.142531.TA KHANH NGA chuyen tien MS 2025.282( em Bui Thi Mua )
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSBF4T3.UNG HO MS 2025.283 (ONG TRAN VAN TOT).20251021.142508.0935123716.BUI THANH TRUC.970424
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399466602.ms.2025.284 ( em Lo Van Hoang).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW95RMUB.UNG HO MS 2025.283-211025-14:24:18 906409.20251021.142418.5779993838.TRAN HAI LONG.970416
21/10/2025                     100.000   020097041510211424062025DaeD720635.6398.142406.LE THU THAO ung ho MS2025.283 (ung ho tran van tot)
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCL7QX.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294004982158.20251021.142355.19036787743019.VND-TGTT-TRUONG TRONG AN.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11399448256.MS 2025.283 (Tran Van Tot).CT tu 0011004369825 PHI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11399456065.MS2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071005659556 VO THUY CAM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCLPR4.NGUYEN THI MAI MY UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT FT25294793130640.20251021.142315.4131413319.NGUYEN THI MAI MY.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211423102025U7QC616295.2723.142311.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     150.000   5294IBT1aWSBF9FG.Ms 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.142222.0766889525.BUI NHAN AI.970424
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399439098.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 9814456781 TRAN DUC BEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     150.000   0200970422102114220020250RJT736171.99368.142202.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAHJV3H.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot.20251021.142135.02780862601.TRUONG NGUYEN TUNG.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399427218.xin gui ung ho ong tran van tot ms 2025.283.CT tu 0071000943636 DOAN THUY ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  4.000.000   5294IBT1kJPCHH17.MS 2025.283 FT25294173071860.20251021.142044.4045666888.ONG MINH TRIET.970407
21/10/2025                     200.000   5294WBVNA22I1QBJ.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.141944.108002989067.LE HONG NGAN.970412
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104699200852.20251021.104699200852-0939881820_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     150.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104699223354.20251021.104699223354-0939010258_Ung ho MS 2025283o Tran Van TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95XZYD.MS 2025.283 TRAN VAN TOT-211025-14:19:22 898135.20251021.141922.7333491.DANG TUYET NHUNG.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399414074.ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0071001252141 NGUYEN BAO CAT KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   5294IBT1iWAHW3V3.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.141914.07639005901.NGUYEN NGOC HOANG AN.970423
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW95XEIL.MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-14:18:51 897194.20251021.141852.988819888.LE NGUYEN DIEU HUYEN.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAHWLPV.Ung ho MS 2025283 ong TRAN VAN TOT.20251021.141846.136371487.TRAN CHU UYEN.970432
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399397682.NGUYEN NGOC DIEU chuyen tien ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.CT tu 0181003325409 NGUYEN NGOC DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCHJ2K.Ong Tran Van Tot. MS2025.283 FT25294360509015.20251021.141802.19022306751012.VND-TGTT-DO NGUYEN TRAM ANH.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1bWRK1299.MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.141729.0907197401.HUYNH KHANH HUNG.970448
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104699025095.20251021.104699025095-0977007240_UNG HO MS2025238 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCZFJQ.Ung ho MS 2025.283 FT25294778057500.20251021.141715.19037720828016.VND-TGTT-HO GIANG THANH.970407
21/10/2025                       50.000   0200970405102114164720254O3C013370.79523.141647.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.283
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399377704.Ung ho MS 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 1030530051 HOANG THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970488102114163520257glc080834.78803.141601.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399372531.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9394346268 NGUYEN NGOC THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11399362403.MS 2025.283.CT tu 0421000522455 PHAN VAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211415392025ba87076678.75487.141505.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11399367413.Ung ho MS 2025.283.CT tu 1038829865 TRAN HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097041510211415172025wqcX700196.74572.141451.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   020097040510211414462025T7G1006857.73006.141419.Vietcombank:0011002643148:NGO THI THU THUY chuyen tien
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11399365633.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9903125361 DAO THIEN KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970422102114142220251RJO383113.71387.141423.VU VAN BIEN chuyen tien ung ho ms 2025282 Bui Thi Mua
21/10/2025                     300.000   020097048810211414212025w6to069805.71312.141355.NGUYEN THI XUYEN CHUYEN TIEN UH MS 2025.276 TRAN MINH LOC
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSBT2GM.ung ho MS 2025.283.20251021.141416.077704070005950.NGUYEN THI VAN ANH.970437
21/10/2025                     200.000   020097048810211414152025HnYx069138.71093.141349.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399355315.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1041040993 NGUYEN NGOC MINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPC6RCD.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294410076800.20251021.141351.19034636648011.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TO TRAM.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAHQXHP.Ung ho ong Tran Van Tot.20251021.141345.231323562.HUYNH TUAN LONG.970432
21/10/2025                     100.000   020097042210211413382025IAI3188219.68725.141339.PHAM NGOC HOANG MAI chuyen tien
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104698639336.20251021.104698639336-0915807655_Ung ho MS 2025283
21/10/2025                     300.000   020097041510211413142025llo7694511.66713.141314.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPC6I57.Ung ho MS.2025.283 ong Tran Van Tot FT25294876212402.20251021.141134.19033839323014.VND-TGTT-VO PHAM THAI HANG.970407
21/10/2025                     100.000   020097048810211411052025E0Qe053227.58778.141031.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW953ZMP.UNG HO MS 2025.283-211025-14:10:46 883874.20251021.141046.24399977.NGUYEN HOANG PHUONG DONG.970416
21/10/2025                     200.000   020097041510211410462025sHgo688778.57438.141046.Lu Trai ck Ung ho MS 2025.283 ( Ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399288226.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0381000502731 NGUYEN DAO NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPCEXRC.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294622562553.20251021.141004.19034575663012.VND-TGTT-TRAN THANH LONG.970407
21/10/2025                     100.000   0200970415102114100020251gdK687174.55068.141000.BUI THI MUA
21/10/2025                       50.000   020097042210211409572025CUVJ689205.54759.140958.ung ho MS 2025.281 be Nguyen Van Minh
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399307351. MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0371000446070 VU THI THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399315817.MS 2024.283 ONG TRAN VAN TOT.CT tu 0531002568843 TRAN MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     150.000   5294IBT1kJPCEES5.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294374307357.20251021.140905.19033912461013.VND-TGTT-LE NGOC HIEN.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW953YWP.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-14:08:07 879713.20251021.140807.993866868.NGUYEN HOANG TRONG NHAN.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCE1H5.MS 2025.283 FT25294641709075.20251021.140654.19032900376022.NGUYEN NHAT NAM.970407
21/10/2025                     200.000   020097042210211406232025P5ZT659511.42076.140624.ong tran van tot
21/10/2025                     500.000   5294IBT1bWRKQABN.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.140612.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399272603.Ung ho MS 2025.283.CT tu 0541000170726 VU THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104697988403.20251021.104697988403-0397757754_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZNYVF.Ung ho ms 2025283 ong tran van tot.20251021.140505.208212923.NGUYEN THI BICH THUY.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPCKGCL.Ung ho MS 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25294360554252.20251021.140452.19034613015011.VND-TGTT-HA THI KIEU ANH.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZNI9R.ZP252940210769 251021001456848 ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.140423.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     300.000   5294VNIBJ2Y1SL7U.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.140422.686704060126390.HUYNH THAI BAO.970441
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11399263742.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1016648670 TRUONG LE MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       15.000   MBVCB.11399250499.2028.282( bui thi mua).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCK99R.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294020060503.20251021.140314.19036170807011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC VAN ANH.970407
21/10/2025                     200.000   020097042210211403112025U0MJ254262.29674.140312.VU THI THU HANG ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   0200970488102114031120256wfO013794.30534.140237.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     240.000   020097041510211403022025p3jf672106.29385.140302.NGUYEN THI THUY ung ho NCHCCCL
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y1S2SA.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.140231.083958888.NGUYEN DU BAO.970441
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPC7N1R.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294017296814.20251021.140225.19033410205013.VND-TGTT-PHAN THI CAM TU.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZRN4E.ms 284 Lo Van Hoang.20251021.140222.0914137586.TRAN THI THU LOC.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQQMXHN.IBFT MS 2025.284 uh Lo Van Hoang.20251021.140213.422151S9b4a850000000005b1592.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   020097041510211402052025a1Xq668919.25772.140205.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399229709.ung ho MS 2025 - 283 Tran Van Tot.CT tu 0251001994715 TRAN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWB8SCYK.MS2025.283 Ong Tran van Tot.20251021.140134.908339651.HOANG VAN THO.970406
21/10/2025                       50.000   5294IBT1fWB8SC9U.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.140128.9017041083297.TRAN THINH VUONG.963388
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPC776R.ung ho MS2025.283 ong TRAN VAN TOT FT25294778000799.20251021.140107.1937821101.TANG THUC TUE.970407
21/10/2025                     200.000   0200970415102114001620251oXy665391.19417.140016.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWR7NV2R.Ung ho MS2025.284 Lo Van Hoang.20251021.140000.6006071988.DO XUAN TRUONG.970426
21/10/2025                     200.000   020097041510211359572025b4Lp664072.17801.135957.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                     100.000   020097042210211359442025XX8V658142.17440.135945.KIEU THI HONG KHUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   020097048810211359332025uKjF995724.16755.135858.UNG HO MS 2025283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPC7CYM.Ung ho MS 2025.284 em Lo Van Hoang FT25294227204125.20251021.135904.19035810658011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399201422.MS 2025.283.CT tu 0161001723454 BACH THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   0200970405102113581220255Q4W055509.12446.135737.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025-283 ong tran van tot
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11399197424.LE NGUYEN THUY VY ho tro chu Tran Van Tot_MS 2025.283.CT tu 0251001136548 LE NGUYEN THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097044910211358072025zPTS203490.12308.135807.Ms 2025.283 tran van tot , ma GD 100000028375411
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11399194881.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071000960236 VO NGOC TRIEU MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   5294IBT1iWAZR96W.ZP252940207658 251021001438323 VKHMS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.135738.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     100.000   0200970488102113572520258GGQ984798.8979.135659.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11399187239.ung ho MS 2025.283 ( Ong Tran Van Tot).CT tu 0501000104425 NGUYEN THI TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211357012025ck1V983300.8258.135635.MS 2025.284
21/10/2025                     300.000   020097048810211356592025bVSm982718.8213.135625.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZRWUX.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.135643.125774997.NGO THI BICH VY.970432
21/10/2025                     200.000   020097040510211356322025XYRA050506.5624.135632.Vietcombank:0011002643148:DANG THI HONG DUYEN ung ho MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   5294IBT1hWQQMIGD.IBFT Goi ong Tran Van Tot. Ms 2025.283.20251021.135627.060189801265.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       50.000   5294IBT1bWR7RM28.ung ho ms 2025283 ong tran van tot.20251021.135558.0811000232466.PHAN THI TUYET NHUNG.970425
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZX3WA.MS 2005-283 ong Tran Van Tot.20251021.135548.167048258.LAM NGOC KIEU TRINH.970432
21/10/2025                     500.000   5294IBT1bWR7RVKR.Ung ho MS 2025.284 em Lo Van Hoang.20251021.135545.04401015945531.VU THANH TUNG.970426
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPCG9Z2.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294799549001.20251021.135522.19035810658011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407
21/10/2025                       50.000   0200970488102113552020254y7V974868.2483.135454.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399164786.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot) .CT tu 0851000023794 NGUYEN NGOC THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCAK24.Ung ho ms 2025.283 ong tran van tot FT25294048905719.20251021.135314.19036231437016.VND-TKTT-NGUYEN TU TRINH.970407
21/10/2025                       50.000   02009704221021135242202559Y8121924.92747.135209.MS 2025.283 ung ho ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2Y1XHWY.MS 2025.283 (UNG HO CHU TOT).20251021.135216.241119935.HUYNH PHUOC TUONG.970441
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCAMCC.Ung ho ong Nguyen Van Tot MS2025.283 FT25294120146982.20251021.135150.1268031197.PHAN HA MI.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399128321.MS 2025.283.CT tu 0441000739594 TRAN VAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW95T7VG.UNG HO MS 2025.283-211025-13:51:17 852864.20251021.135118.215130069.DO NHAT PHUONG TRUC.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCACW3.Ms 2025283 ong tran van tot FT25294194232112.20251021.135106.19037065180016.VND-TGTT-LU KIM DUC.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11399122795.MS 2025.278 (em Doan Dinh Duong).CT tu 0201000706020 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPC4X33.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294993828968.20251021.135023.19039031426019.VND-TGTT-NGUYEN PHI HUNG.970407
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y1X9P5.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.135008.401704060199032.HUYNH HONG PHUC.970441
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399117715.MS. 2025.283 Ong Tran Van Tot.CT tu 0181003379664 VO THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11399117420.ung ho MS 2025.283.CT tu 0501000032679 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQQVAH3.IBFT MY HUE Ung hoMS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.134915.070005118768.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11399100530.ung ho ms 2025.284 - Lo Van Hoang.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211349062025W56B732087.80539.134906.ung ho chu Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11399105733.Ung ho MS 2025.283(ong Tran Van Tot) .CT tu 0271001109716 LE THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       80.000   5294IBT1jW95TIR3.UNG HO O. TRAN VAN TOT 2025.283-211025-13:48:41 848768.20251021.134841.255312309.LE NGOC SUONG.970416
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11399101101.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0411001078822 NGUYEN HONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097048810211348172025cUDc940507.76878.134751.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104696839707.20251021.104696839707-0916288252_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW95TVNC.MS 2025.283-211025-13:48:07 847807.20251021.134807.42835857.DIEP THI ANH PHUONG.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZ3AF2.Ung ho MS 2025282 em Bui Thi Mua.20251021.134802.8807012023.DOAN THI PHUONG LY.970432
21/10/2025                       50.000   020097041510211347562025Tka3637487.76339.134756.ung hoMS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQQVIET.IBFT Ung ho ong Tot MS 2025.283 mong ong mau khoe a.20251021.134653.060195422969.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95TCWC.MS2025.283ONG TRAN VAN TOT-211025-13:46:28 845268.20251021.134628.23223487.NGUYEN MINH LUAN.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hWQQVD6Z.IBFT 2025.283 Ong Tran Van Tot.20251021.134559.070103303158.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11399083858.tu thien chuc chu Tran Van Tot mau khoe.CT tu 1028955134 LY LAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   02009704221021134444202507DI524521.65278.134445.MS2025.283 ung ho ong tran van tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95LXD6.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:44:35 842246.20251021.134435.11836357.NGUYEN DANG THI HONG AN.970416
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11399051667.ung ho ong Tran Van Tot MS 2025.283.CT tu 0071004792693 DUONG THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104696467344.20251021.104696467344-0858375943_MS 2025283 ong tran van tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWB82TV5.ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.134404.0291001805002.NGUYEN VO THANH PHUONG.970438
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11399063983.MS 2025.283.CT tu 0541000325943 TRAN THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZF3LS.NGUYEN MY HUONG chuyen tien ung ho MS 2025284 em Lo Van Hoang.20251021.134356.0943248223.NGUYEN MY HUONG.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZFT61.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.134333.176936851.MAI THU HA.970432
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399047245.ung ho?MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1001000283456 LE ANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104696423416.20251021.104696423416-0989781601_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   020097041510211342342025pc87626395.58463.134234.ung ho MS 2025.283 (ong TRAN VAN TOT)
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPC5XGZ.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294062805856.20251021.134222.19033096803016.VND-TGTT-NGUYEN THI HA.970407
21/10/2025                       50.000   0200970422102113421020256ACI811839.56617.134211.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104696269503.20251021.104696269503-0362165995_ung ho MS 2025284 em Lo Van Hoang
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPC5GM5.MS 2025.284- UH em Lo Van Hoang FT25294955903534.20251021.134101.19034761897015.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407
21/10/2025                     150.000   MBVCB.11399033898.ms 2025.283 ong tran van tot.CT tu 1027815009 PHAM HOANG HAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970415102113404620258Tkb622678.51723.134046.Ung ho ms 2025.283 (ong tran van tot)
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZFI2T.Ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.134027.04417698201.NGUYEN HOANG THUY ANH.970423
21/10/2025                     200.000   020097040510211340252025Q2VZ003544.50697.134026.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11399011565.MS 2025.284 - em Lo Van Hoang.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810211339582025SB6J901016.49217.133932.CO CHUC PHUOC GOI CHO MS 2025.283 , ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11399001580.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 7909799810 PHAM THUC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZTNQJ.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.133818.19081009689.NGUYEN TRAN HONG HANH.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1bWR7T49L.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.133813.04301010587308.TO PHUONG UYEN.970426
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398997342.Ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   020097048810211337592025mplW891924.41745.133733.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT . CHUC ONG MAU KHOI BENH
21/10/2025                     100.000   0200970488102113374120254jvp890504.42240.133715.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       70.000   MBVCB.11398979140.MS 2025.283 (TRAN VAN TOT).CT tu 1028012055 PHAM MINH THIEN KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZTEWG.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.133632.125410146.LAM KIM YEN.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQQDSVI.IBFT MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.133627.060013300121.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398986766.ung ho MS 2025.283(Ong Tran Van Tot).CT tu 0181003375558 HUYNH THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSBEA9D.ung ho MS 2025.284.20251021.133614.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457
21/10/2025                     500.000   020097041510211336112025zxjR612793.37182.133611.ms2025.284 lo van hoang
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398975583.MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT.CT tu 0171003477386 HUYNH THUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211335352025LHI2700921.34511.133536.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.283 ong Tran van Tot
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ2B8MJW.ung ho MS 2025 283.20251021.133529.0938331473.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPCY1SQ.NGUYEN VAN TAN chuyen MS 2025.283 ong Tran Van Tot Chuc ong manh khoe FT25294904143300.20251021.133515.3289318944.NGUYEN VAN TAN.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95HT65.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:35:03 825869.20251021.133504.12139437.VO HOANG MY ANH.970416
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11398952136.UH MS 2025.284 ( em Lo Van Hoang).CT tu 0021001588525 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097042210211334082025MZJF103701.30007.133334.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   020097042210211333232025ZUPU705908.27366.133324.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     114.000   5294IBT1kJPCPG53.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294912043797.20251021.133322.7283941345.VAN NGOC TAN.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPCPGSR.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294579004311.20251021.133320.19071033057011.VND-TGTT-HA THI THANH TAM.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCP456.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294803123606.20251021.133308.19031153758011.VND-TGTT-LE THUC TRINH.970407
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1kJPCP517.ung ho MS 2025 284 em LO VAN HOANG FT25294374610507.20251021.133253.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398944139.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPCPMWK.VO THI KIM HA chuyen MS 2025 .283 ong tran van tot FT25294310507304.20251021.133212.19039591807018.VND-TGTT-VO THI KIM HA.970407
21/10/2025                       68.000   5294IBT1bWR7LM94.MS2025.284 em Lo Van Hoang.20251021.133211.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11398943314.MS 2025.283 TRAN VAN TOT.CT tu 7902222173 VO THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAZLELJ.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.133031.00055177001.NGUYEN THI THANH NGOC.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398922277.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1025502572 LE KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211330252025Tkn3857381.16929.132959.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hWQQSPXE.IBFT Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.133002.060147083771.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZLGTM.Ung ho MS 2025-283 - Ong Tran Van Tot.20251021.132956.238988101.TRUONG XUAN VINH.970432
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104695482229.20251021.104695482229-0946755452_Ung ho MS 2025283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPC83N4.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294903217030.20251021.132650.19029346170017.VND-TGTT-DANG THI TUONG DUYEN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSBKPRM.ung ho ms 2025.283 tran van tot.20251021.132635.3637040254831.NGUYEN THI BE NGOC.970430
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPC8L3T.MS 2025.283 FT25294304945604.20251021.132628.19030488456668.VND-TGTT-NINH THANH THUY.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZHRIH.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.132601.80270801.TRUONG THUY MAI NGOC.970432
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZHR1G.2025 284 em lo van hoang.20251021.132558.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
21/10/2025                  3.000.000   0200970488102113254220256d8m835784.2113.132516.2005.285 ONG TRAN VAN TOT.TRANG NEMO XIN GUI 1 CHUT TAM LONG.MONG CHU MAU KHOE MANH
21/10/2025                       50.000   020097041510211324382025tWYi588974.97788.132438.ung ho MS 2025.283 (ong tran van tot)
21/10/2025                       50.000   5294VNIBJ2Y1XA92.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.132421.014212588.NGUYEN THI ANH TUYET.970441
21/10/2025                     100.000   020097042210211323382025IQ59994873.94551.132339.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPC81VA.Ung ho ms 2025.282 FT25294472546217.20251021.132334.19123881659013.VND-TGTT-NGUYEN VAN LUC.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZH4G7.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.132335.150182007.NGUYEN PHUONG THAO NGUYEN.970432
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPC8QT8.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294121438256.20251021.132317.19033890470013.VND-TGTT-LE HAI MY DUYEN.970407
21/10/2025                     500.000   020097041510211323032025ms1W585594.92561.132303.MS 2025-284 ( Lo Van Hoang)
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398848022.ung ho MS 2025.283 (Tran Van Tot) .CT tu 1911649683 TRAN TY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211322532025MMPG562932.92294.132254.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       30.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104694865027.20251021.104694865027-0337279857_MS 2025283
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398854933.ung ho MS 2025 284.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1fWB8C9I9.MS 2025.283 (tran van tot).20251021.132220.220314849209226.NGUYEN QUOC ANH VU.970431
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSB76SG.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.132018.085704070006404.PHAM NGOC HAI DANG.970437
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398821870.MS 2025.283.CT tu 0041000159478 MAI NHAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPCISM9.Ung ho MS 2025.283, ong Tran Van Tot FT25294984002723.20251021.131957.19020835279016.VND-TGTT-TRAN HOANG MY LY.970407
21/10/2025                     200.000   020097041510211319542025m6NX578972.83141.131954.ung ho MS 2025.248 ( em lo van hoang )
21/10/2025                     500.000   5294IBT1aWSB77S6.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.131931.002704070020878.NGUYEN HUU LONG.970437
21/10/2025                     500.000   020097048810211319292025ekIL807719.81369.131854.NGUYEN THI GIANG CHUYEN TIEN MS 2025.284 EM LO VANHOANGL
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZZTZ7.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.131917.82226869.NGUYEN THI TUYET NGA.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCIWD7.Ung ho MS 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25294850377502.20251021.131913.19035630124017.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407
21/10/2025                       60.000   020097042210211319032025Z6DQ238140.80249.131904.NGUYEN TIEN NGOC ck ung ho MS 2025.284 e LO VAN HOANG
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPCMXGY.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294951710371.20251021.131846.8858835788.PHAM GIA MINH.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95Z5AT.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:18:29 812830.20251021.131829.3283307.PHAN THANH NHAN.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCM6BT.MS 2025.284 FT25294015484958.20251021.131753.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
21/10/2025                       50.000   020097041510211317362025p4Ti575452.75148.131736.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot) chuc chu mau khoe
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398798750.Ung ho chu TRAN VAN TOT dieu tri tai BVDK Thu Duc.CT tu 1026086663 CAO PHI PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCMGX4.ung ho ms 2025.284, em Lo Van Hoang FT25294903209020.20251021.131727.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11398804455.BANH THANH MY VI chuyen tien( ung ho MS :2025.283 - 0ng Tran Van Tot).CT tu 0191000349409 BANH THANH MY VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398805247.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0331000499076 DUONG BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZZPZV.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.131644.00006179955.NGUYEN THUY DUONG.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398787940.NGUYEN THI PHUOC HIEN chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0371003956049 NGUYEN THI PHUOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW95ZD7I.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:16:05 809415.20251021.131605.21867147.LAC TUAN MINH.970416
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398787143.ungho maso 2025.283 ong TRANVANTOT.CT tu 1018274944 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398785319.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071005418646 NGUYEN LUAN GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398780454.MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 1019820485 DANG THI THU TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398779179.ung ho MS 2025.284 ( e Lo Van Hoang ) .CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   020097048810211314402025xgOO786558.65671.131405.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398776765.TRAN PHAM NGOC CHAU ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1034758286 TRAN PHAM NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95ZJKV.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:14:15 806753.20251021.131415.1088387.LY GIANG THANH.970416
21/10/2025                     300.000   020097048810211314132025zJup784880.64387.131347.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398765374.ung ho ms 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0921000721692 NGUYEN AI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCVE48.MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294626434046.20251021.131337.19024703984026.VND-TGTT-LE TRAN CHAU.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZ6XS6.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.131336.03212145101.NGUYEN THI HOAI KHANH.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95ZQM9.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:13:32 805704.20251021.131332.202882459.LE THI HIEU THAO.970416
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11398763945.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1032790236 LE NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1bWR7EB8A.MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.131243.0040106867896789.NGUYEN THI MINH NGOC.970448
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104694009686.20251021.104694009686-0937331340_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZ6H97.Ung ho MS 2025284em Lo Van Hoang.20251021.131242.240640236.NGUYEN HA PHUONG.970432
21/10/2025                     200.000   020097042210211312262025AF1A252132.59168.131153.ung ho MS 2025283 Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11398745476.ung ho MS 2025.283( ong Tran Van Tot).CT tu 0071003577412 LAI HAI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW956LKS.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:11:30 802867.20251021.131131.45559977.NGUYEN DUONG BICH THUY.970416
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11398742285.MS 2025.283 UH chu Tran Van Tot.CT tu 0201000703428 HUYNH MINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCVJBN.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294723558263.20251021.131105.234288888888.TRUONG DUY NHAT TRUNG.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCDX3N.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294407500949.20251021.131032.6322686868.TRAN THI THU ANH.970407
21/10/2025                       50.000   0200970415102113103120254qOd561253.51789.131031.DINH THI TU Chuyen tien ung ho chau
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398729230.MS 2025.283.CT tu 0181003440102 TRAN NGOC MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398727848.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 1016463836 DINH THI DONG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCDH9Y.NGUYEN THANH DANH chuyen ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294250836658.20251021.130950.19037083854016.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1kJPCDZED.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294578900056.20251021.130946.19020218909010.HAN THI QUYNH THI.970407
21/10/2025                     200.000   020097041510211309432025NtAz559541.49400.130917.MS 2025.282 em Bui Thi Mua
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCD6SB.Ms 2025.284 FT25294578900224.20251021.130936.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398733776.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1042837994 DAO TUYET MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       10.000   5294IBT1kJPCDKI9.ung ho ms 2025.284, em Lo Van Hoang, chuc em va gia dinh binh an FT25294662660227.20251021.130922.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW956GVS.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:09:16 799683.20251021.130916.12594757.TRAN LE JOLIE.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398721722.ms 2025-284 Em Lo Van Hoang.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1jW956A69.MS 2025.284 EM LO VAN HOANG-211025-13:09:06 799368.20251021.130906.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCDA65.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294376702552.20251021.130904.19027974938010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZ6C45.Ung ho Ms 2025283 - ong Tran Van Tot.20251021.130851.195925828.NGUYEN THI THU TRANG.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCDYBY.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294692008319.20251021.130834.9999993774.LE DUC HOANG.970407
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11398716370.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071000921497 LE NGUYEN QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104693658669.20251021.104693658669-0919998149_ung hoMS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398714397.SU NGOC HUONG chuyen tien MS 2025.283(ong Tran Van Tot) .CT tu 0511000440504 SU NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   0200970415102113074720255r1d556031.43256.130712.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW956Y1K.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:07:43 797571.20251021.130744.7951791.LUONG NGUYEN QUYNH GIAO.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCD999.Ung ho MS 2025.282 em Bui Thi Mua FT25294836466721.20251021.130728.19020284770015.VND-TGTT-LE THANH TUNG.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPCDJ7U.MS 2025.283 ong Tran Van Tot. Chuc chu mau khoe FT25294499514130.20251021.130702.7929101996.PHAM HOANG GIA.970407
21/10/2025                  2.000.000   5294IBT1kJPCDQ1Z.NGUYEN THANH TUAN chuyen ms 2025283 ong tran van tot FT25294843032124.20251021.130645.9798586997.NGUYEN THANH TUAN.970407
21/10/2025                     300.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104693619551.20251021.104693619551-0938036988_MS2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104693694525.20251021.104693694525-0968683767_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398703979.ung ho MS 2025.283.CT tu 9906267639 NGUYEN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211306252025BBBX664851.39322.130626.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   5294IBT1hWQQC36R.IBFT MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.130610.050135201712.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       50.000   5294IBT1aWSBGCR2.Ung ho ong Tran Van Tot.20251021.130609.7625071991.SHBMB.970443
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZEECX.MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).20251021.130608.00005584835.DINH THI THU HA.970423
21/10/2025                  2.000.000   5294IBT1jW956VU6.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:06:02 794922.20251021.130602.10869757.NGUYEN THI HOANG LYNH.970416
21/10/2025                     200.000   020097040510211306002025EG43015622.37542.130600.Vietcombank:0011002643148:Dong Xu ung ho ong TRAN VAN TOT MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCSHKA.Ung ho MS 2025.283- ong Tran Van Tot FT25294579401161.20251021.130550.19029771819019.VND-TGTT-TRAN QUOC BAO TRAN.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPCS6CE.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294577815376.20251021.130533.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398684520.Ung ho MS 2025.283 ( Ong Tran Van Tot).CT tu 0081001145257 NGUYEN THI MINH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398685269.UNG HO MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0721000665442 LAI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCSBPC.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294082680388.20251021.130445.19070131172019.VND-TGTT-NGUYEN THANH LONG.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398682037.ms 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).CT tu 0071003700469 NGUYEN KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCSU94.ung ho MS 2025284 em Lo Van Hoang FT25294577810525.20251021.130415.19028412116014.VND-TGTT-BUI THANH THUY.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPCSCVI.MS.2025.283 - ung ho ong Nguyen Van Tot FT25294840320467.20251021.130311.19034139113015.VND-TGTT-CAO LE KIM AI.970407
21/10/2025                  1.000.000   CHAU TRAN GIA MAN GUI CHO CHU TOT.
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWR77B5T.MS 2025.283.20251021.130308.0983236032.NGUYEN QUYNH TRANG.970448
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW95ER2X.LY BICH TRAM UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:02:43 789947.20251021.130243.126594009.LY BICH TRAM.970416
21/10/2025                     500.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104693391732.20251021.104693391732-0583378094_MS 2025283 ong Tran Van Tot - chuc ong mau binh phuc
21/10/2025                     300.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104693239187.20251021.104693239187-0937035537_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPC9NH2.ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294954766345.20251021.130240.3335578800.DANG TUNG DUONG.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWB8JT8M.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.130235.9021281166298.NGUYEN THUY MINH HANG.963388
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95EXGB.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-13:02:33 789798.20251021.130233.15700147.NGUYEN LAM HIEU NGHI.970416
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104693292980.20251021.104693292980-0773154163_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZEWNR.ZP252940184726 251021001288215 Trung Kien ung ho MS 2025.283.20251021.130224.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95EF2Y.UNG HO MC 2025.283 TRAN VAN TOT-211025-13:01:48 788693.20251021.130148.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
21/10/2025                       30.000   5294IBT1kJPC9E2L.Ung ho MS 2025.283 -ong Tran Van Tot FT25294499500884.20251021.130125.19025658718014.VND-TGTT-BUI THI THANH TAM.970407
21/10/2025                     100.000   020097041510211301222025eTRb541888.21783.130122.ung ho MS2025.283 ( tran van tot)
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398640060.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9909304988 LA MINH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398638116.ung ho ms 2025.283 chu Tran Van Tot.CT tu 0531002519609 LUU KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPC9BDW.MS 2025.283 - Ong Tran Van Tot FT25294316983034.20251021.130043.7747777779.NGUYEN HOANG PHAT.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPC9PTL.Ms 2025283 ong tran van tot FT25294560961323.20251021.130026.19035565789014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG ANH.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211300022025UVKI511506.17296.130003.Uh ms 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95E77F.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:59:30 785440.20251021.125931.259252769.NGUYEN NGOC KIEU KHANH.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZK4P1.MS 2025.283(ong Tran Van Tot).20251021.125918.00004143563.LE VU VAN ANH.970423
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW95EG3Y.UNG HO CHU TRAN VAN TOT 2025.283 MONG CHU BINH AN-211025-12:59:17 785219.20251021.125918.30399929.TRUONG DANG PHUONG TRANG.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398618972.Ong Tran van Tot.CT tu 0911000003790 LE NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810211258592025EUCu715531.14081.125833.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   020097042210211258572025XTYM486982.14025.125858.Ung ho MS 2025.281 Be Nguyen Van Minh
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104692983444.20251021.104692983444-0782386643_MS 2025284 chuc em mau khoe
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZKUF5.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.125833.69623522.NGUYEN THUONG THANH TRA.970432
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398615626.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0501000205060 NGUYEN THANH THOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097048810211258062025g3at711766.11280.125731.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSBASQ6.MS 2025.283 ung ho ong TRAN VAN TOT.20251021.125758.0948706079.PHAN TUYET NHI.970437
21/10/2025                     400.000   5294IBT1iWAZKM4J.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.125757.05142628501.LE NGOC BAO CHAU.970423
21/10/2025                     100.000   020097041510211257512025h82Y536072.9704.125751.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   020097042210211257472025WMHP419963.9587.125748.ung ho ms 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZKV99.MS 2025283 ong tran van tot.20251021.125743.146394744.DO THI KIM DUNG.970432
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398608633.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0401001456108 NGUYEN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95EPHS.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:57:32 782473.20251021.125733.17041998.HUYNH THANH THAI.970416
21/10/2025                     800.000   MBVCB.11398604718.MS 2025.284 ( em lo van hoang).CT tu 0491000096798 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   020097040510211256472025QCVC092482.4916.125647.Vietcombank:0011002643148:PHAM NGOC TRAM ANH chuyen tien ms2025283 ong tran van tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPC2BVA.MS 2025.282 em Bui Thi Mua FT25294110034493.20251021.125643.525659999999.HOANG THI THU LAI.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPC2YGZ.Ung ho ms2025 283 ong Tran Van Tot FT25294467090603.20251021.125632.19031217016022.VND-TKTT-NGUYEN TRAN TUAN PHONG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSBAQG1.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.125621.0973574568.NGUYEN HA GIANG .546034
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104692676945.20251021.104692676945-0784926858_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398587420.PHAM THANH THUY chuyen tien uh MS 2025.283 ( Ong Tran van Tot).CT tu 0721000526957 PHAM THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPC2D7F.Ung ho MS 2025.283 FT25294380999540.20251021.125544.1119051995.BUI THI NGAT.970407
21/10/2025                       50.000   020097042210211255232025VPM3537122.1520.125524.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPC21AB.Dan Linh ung ho MS 2025.283 FT25294641444591.20251021.125509.19071350803012.VND-TGTT-DO THUY DAN LINH.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZ76I1.MS 2025283 ung ho ong Tran Van Tot.20251021.125428.178178188.LONG KIM HOANG PHUNG.970432
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398576208.ms 2025.283.CT tu 1014260689 PHAM QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     150.000   5294IBT1kJPCCFL7.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294577779359.20251021.125414.19031754109010.VND-TGTT-HUYNH THI VAN ANH.970407
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11398572430.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1056049241 NGUYEN THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211253512025QH96601557.96428.125318.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW95EWBU.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:53:34 776834.20251021.125334.88056.DANG PHI NGA.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCCKKW.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294840420221.20251021.125324.1009198889.NGUYEN THI HONG LOAN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCCGH4.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294354994572.20251021.125311.2212176886.TRINH THI DIU.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCCAYE.Ung ho MS 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25294192243166.20251021.125302.7979779977.TRUONG HUY KHANH.970407
21/10/2025                     100.000   0200970415102112525420253N8S524784.93279.125254.UH MS 2025.284 (Lo Van Hoang)
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398565822.MS 2025 . 283 ( ong tran van tot ) .CT tu 9352638682 LAM THI TRUC NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZ7U5I.ZP252940186222 251021001262461 Giup do chu Tran Van Tot.20251021.125235.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCCPRL.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294921035031.20251021.125231.19073323507013.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO VY.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398551942.MS2025.284 lo van hoang.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398551251.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0181003345842 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11398554116.ung ho MS 2025.281.CT tu 1051604237 HO THI THANH SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCCVSQ.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294047024203.20251021.125152.19022434073019.VND-TGTT-THAN THI YEN NHI.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZ7DKT.Chuc Chu Tot mau khoe lai a.20251021.125146.00001580600.LE HONG VAN.970423
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398553323.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0061001164657 NGUYEN THUY HANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95KLP2.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:51:16 773194.20251021.125116.20315347.HUYNH THI MY NGOC.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398521699.ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.CT tu 1020306235 NGUYEN NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZ7J9F.Ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.125040.94132525.PHAM THI MINH XUAN.970432
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11398536499.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0921000727111 SANH KIM HAI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1hWQQ1SYY.IBFT Ung ho 2025.283 ong Tran van tot.20251021.125002.060002990558.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   020097041510211249532025mP8Z518804.82855.124919.UH MS 2025.283 (Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   0200970488102112493820254ctK672260.81432.124903.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1jW95K7BK.PHAN CAO TAN UNG HO MS 2025.283 O. TRAN VAN TOT-211025-12:49:34 770710.20251021.124935.76851729.PHAN CAO TAN.970416
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11398531932.MS 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0071000864374 NGUYEN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1aWSB49LA.MS 2025.283 (TRAN VAN TOT).20251021.124923.700004248770.KHA THOAI DIEP.970424
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPC1AMF.Ms 2025 283 FT25294024964850.20251021.124911.10922953664014.VND-TGTT-TO THI THU HUONG.970407
21/10/2025                     500.000   020097048810211249072025CcN9669827.80535.124833.MS 2025.280
21/10/2025                     200.000   020097042210211248552025W7I8855191.80158.124856.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     400.000   MBVCB.11398523667.PHAM MINH HANG chuyen tien ung ho Lo Van Hoang MS 2025.284.CT tu 0021001211737 PHAM MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211248102025WP36905223.76523.124811.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398507358.LQP THANH chuyen tien ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.CT tu 0111000156041 LE QUYNH PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398508448.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0371000486612 PHUNG THIEN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPC1C6X.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294830071235.20251021.124733.19034680866018.VND-TGTT-NGO HUONG QUYNH.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPC11AL.MS 2025.283 FT25294472408184.20251021.124725.19022114162013.VND-TKTT-TRUONG THI THU THAO.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWAZGYBR.adidaphat.20251021.124717.90907636318.LY VINH HOA.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWR74WA6.ung ho Tran Van Tot . MS 2025.283.20251021.124640.04001017905733.TRINH DINH DUC.970426
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZGDFD.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.124614.02022766001.DINH CONG HAO.970423
21/10/2025                       10.000   5294VNIBJ2Y1V831.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.124556.120598888.BUI DUC THANH.970441
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW95KDYM.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:45:54 764990.20251021.124554.3948061.TRAN THI THU THANH.970416
21/10/2025                     500.000   020097041510211245382025bDvH510290.66883.124538.ung ho MS 2025. 283 (ongTran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   020097042210211245242025UPRP476990.66569.124459.TRAN THI VAN ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWR7B7A4.ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.124510.0908026529.Huynh My Duyen.970448
21/10/2025                       20.000   5294IBT1hWQQJ761.Ung ho.20251021.124501.060250023645.THAI VINH DAT.970403
21/10/2025                       50.000   020097041510211244552025A3jJ508399.63820.124455.HOANG TRONG NHAT chuyen tien ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398476108.ung ho MS2025.283.CT tu 1021718748 CAO CU QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097041510211244252025xLa1507393.63090.124425.ms 2025.283 tran van tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95KJX2.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:44:19 762672.20251021.124420.8773277738.TRAN DIEM YEN.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCJDTQ.Ung ho ms 2025.284.e lo van hoang FT25294894840494.20251021.124415.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398462043.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.CT tu 9846664547 PHAM THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104691761441.20251021.104691761441-0949751914_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097048810211243442025PFk0643662.60652.124310.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCJ11U.Uh MS 2025.283 ong tran van tot FT25294757519139.20251021.124338.19035728388012.VND-TGTT-TRAN DUC BINH.970407
21/10/2025                     200.000   020097040510211243152025RX86057460.58655.124315.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1jW957RNE.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT. MONG ANH MAU KHOE. CAM ON VIETNAMNET-211025-12:43:13 760840.20251021.124313.26619868.DONG DANG QUANG HUY.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZAENZ.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot ).20251021.124312.04231032601.HUYNH BAO HA.970423
21/10/2025                     300.000   5294VNIBJ2Y1VMPX.Ms 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.124307.603704060077262.TAO NHUT ANH.970441
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398464183.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0041000278055 TRAN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104691497415.20251021.104691497415-0906566365_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot Con chuc bac mau khoe a
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCWTZ3.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294300556460.20251021.124245.19026846832025.VND-TGTT-PHAM THI AI HANG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZAGKU.ung ho MS 2025.270 (hai me con Nguyen Thi Lien).20251021.124241.05763888001.NGO LE HOANG PHUC.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSBBM8U.ung ho ms 2025.283 ong tran van tot.20251021.124207.0768279398.MAC THANH TAI.970424
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAZAUP9.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.124135.6645.NGUYEN THI THU HA.970432
21/10/2025                     200.000   020097048810211241332025d9BE632018.52477.124058.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCW51M.MS 2025.283 tran van tot FT25294757510148.20251021.124125.19030903718010.VND-TGTT-VO TUYET NGOC.970407
21/10/2025                     333.000   MBVCB.11398431988.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0021000316258 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZAVG3.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.124100.05763888001.NGO LE HOANG PHUC.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZAVPF.UNG HO MS 2025.283 (ONG TRAN VAN TOT ).20251021.124059.75472588888.LE THI TRUC LY.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1bWR75GGG.ung ho MS 2025.283 TRAN VAN TOT.20251021.124006.0107100008298006.LE THI HUYEN TRANG.970448
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSB5RN4.Lan ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)chuc ong mau het benh.20251021.123935.000004202849.HUYNH THANH LAN.970440
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y1VBYS.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.123932.629704060077179.BUI THI TRUC MAI.970441
21/10/2025                         6.020   5294IBT1dJ2BQQUX.ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.123931.8626082010.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPCQXQI.MS2025.283 ong tran van tot FT25294499410603.20251021.123924.19050000829011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC OANH.970407
21/10/2025                     500.000   020097041510211239062025oOBm494500.43578.123906.MS 2025.283 ( Ung ho ong tran van tot)
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWAZ4TS3.MS2025 278 em Doan Dinh Duong.20251021.123838.88611616.PHAM THI HOA.970432
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11398413892.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0121002442073 NGO THANH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097040510211237582025SDYM042797.38790.123732.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11398401211.ung ho MS 2005.283 ( Mr. Tran Van Tot).CT tu 0071001117602 ONG THANH BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWB8QN5W.ms 2025.283.20251021.123737.0919206459.PHAM THUY MY.970431
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPCQIYX.Ung ho MS 2025.283 - ong Tran Van Tot FT25294670573861.20251021.123724.19033837160010.VND-TGTT-LY MY PHUNG.970407
21/10/2025                       20.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104691024608.20251021.104691024608-0589698312_ung hoMS 2025283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZ4AU3.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.123718.66688866686.VO DINH TRUNG.970432
21/10/2025                     200.000   020097048810211236442025V9tp606741.34342.123610.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104691030262.20251021.104691030262-0941532261_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398385065.MS 2025.28 Ong Tran Van Tot.CT tu 1767285275 HUYNH KHIET HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398377192.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0791000065196 LE QUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097042210211235372025K5Y6603172.30598.123511.MS2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104690877555.20251021.104690877555-0347741192_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11398362687.MS2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0251002666471 DO THI HONG NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSB581Y.MS 2025.283.20251021.123448.0903061378.SHBMB.970443
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW957Q12.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:34:20 746463.20251021.123420.14362227.LE DUONG PHUONG THAO.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1NI2Z.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294550429403.20251021.123358.19031875618011.VND-TGTT-HUYNH THI THUY DUNG.970407
21/10/2025                     100.000   020097041510211233582025b59M482725.22676.123358.ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang)
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398342938.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0181003549774 TRAN THANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1NJBY.Ung ho MS 2015.283 ong Tran Van Tot FT25294328087034.20251021.123308.19034011412011.VND-TGTT-TRAN THI DIEU LINH.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95GTNQ.UNG HO MS.2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:33:01 744431.20251021.123301.39976307.DUONG THUY LINH.970416
21/10/2025                       20.000   5294IBT1jW95GT75.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:32:56 744153.20251021.123256.25805027.LY TUAN KHOA.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1NQSQ.Pham Thi Hien ung ho 2025283 tran van tot FT25294632097330.20251021.123255.1808738879.PHAM THI HIEN.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1RNUR.Ung ho MS 2025.283 FT25294069082942.20251021.123250.19037911706018.VND-TGTT-DINH BAO LONG.970407
21/10/2025                     300.000   5294VNIBJ2Y1KP64.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.123238.985776211.CAO THAI NHAT PHUONG.970441
21/10/2025                       50.000   020097040510211232322025YT1O026696.17887.123232.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZBGZ6.MS2025283 ong tran van tot.20251021.123232.86176092.HOANG THI THU HUYEN.970432
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398335576.ung ho ms 2025.283 ong tran van tot.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211232212025QBAI583198.16586.123222.NGUYEN THI HUY chuyen tien ms 2025. 283 Tran Van Tot
21/10/2025                     100.889   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104690455026.20251021.104690455026-0364904162_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     140.000   020097048810211231342025lETR578063.14039.123059.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104690454078.20251021.104690454078-0906977260_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJP1RM25.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294097053200.20251021.123035.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95GBFT.MS 2025.283-211025-12:30:13 739601.20251021.123013.4060797.PHAM THI HONG MAI.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZB13W.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.123012.0336683219.LE MINH DUONG.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZB1TA.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.123012.195765828.NGUYEN AI THUY DUONG.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1XR3Y.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294885996591.20251021.122928.19038356201017.LE NGUYEN NHU ANH.970407
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104690293681.20251021.104690293681-0947899029_MACH LE THANH chuyen tien ho tro MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWAZ53XX.MS2025 283 ong tran van tot.20251021.122913.88611616.PHAM THI HOA.970432
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398304448.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1017854776 PHAM THI MINH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   0200970415102112283920253v3H469528.2191.122839.MS 2025.283 cho ong TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1XEAV.MS 2025 283 ong Tran Van Tot FT25294194024222.20251021.122837.19026253436018.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP1XEWZ.ung ho ms 2025.282 bui thi mua FT25294622172099.20251021.122834.19036878072011.VND-TGTT-VU THI THU UYEN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWR7UL2V.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.122822.04201013992142.NGUYEN DOAN XUAN HUONG.970426
21/10/2025                       44.241   5294IBT1aWSBYY3H.Ung ho Ong Tran Van Tot MS 2025 283.20251021.122820.0908988021.NGUYEN THI KIM PHUNG .546034
21/10/2025                     200.000   020097044910211228162025tpsa494116.99972.122816.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot, ma GD 100000028344548
21/10/2025                     300.000   020097042210211228132025DFKD385064.99886.122814.kinh gui giup ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398279020.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0321000667397 LAM ANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398278917.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071001062926 TRAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097040510211227482025LEPV011827.98806.122748.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   020097042210211227402025RRVF440891.97622.122741.NGUYEN THI THUY DUONG chuyen tien ung ho Mr Tot
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104690013931.20251021.104690013931-0967550622_Dieu Linh ung ho ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWAZ5BCI.MS 2025238 tran van tot.20251021.122719.0909334694.NGUYEN THI HONG NGAN.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1XV7D.2025.283 ong Tran Van Tot FT25294947223379.20251021.122716.3363383368.TRAN CAM ANH.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398268952.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0441000791346 TRAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95GC94.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:26:52 733684.20251021.122652.2194291.TRANG NGOC NHU.970416
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398261622.ung ho MS 2025.238 ong Tran Van Tot.CT tu 0071000958647 VU HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398267733.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0421000467378 LIU HY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZ5INP.Ung ho MS 2025283.20251021.122639.2324237.TRAN NGOC BAO TRAN.970432
21/10/2025                     100.000   020097042210211226312025MVFE651431.93652.122632.UH ms 2025.283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1bWR7UYYL.MS 2025 283 ong tran van tot.20251021.122625.0977106999.TRAN THI HIEN.970425
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP13R4M.ung ho MS 2025.283 FT25294710334352.20251021.122613.5600788888.TRAN TRUNG DUC.970407
21/10/2025                     200.000   020097041510211225382025FUpz460894.87960.122538.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot )
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104689890220.20251021.104689890220-0378029297_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097041510211225352025E5D0461323.89270.122535.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSBYQ2Y.UNG HO MS 2025.283 (ONG TRAN VAN TOT).20251021.122505.700012609801.PHAM THANH KIEU.970424
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP13P46.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294018606158.20251021.122433.7689102901.NGUYEN THI MINH ANH.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWR78E34.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT.20251021.122406.0003100008538005.PHAM THI THUY VI.970448
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBINF9G.MS2025283(Tran Van Tot) .20251021.122403.0919206151.VO TAN MAN.970431
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11398234443.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2025..284(em Lo Van Hoang).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJP13WE5.MS 2025.283 ong tran van tot FT25294413533008.20251021.122323.2605199579.DIEC HOANG THE TRUNG.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398225806.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.CT tu 1035647001 HUYNH MANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1FN93.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294550394754.20251021.122310.19033805126015.VND-TGTT-HUYNH THI BAO TRAM.970407
21/10/2025                     200.000   020097041510211222572025s2wQ453670.77893.122223.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWAZY5QW.TRUONG NGUYEN VAN THY ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.122251.6773346.TRUONG NGUYEN VAN THY.970432
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398212005.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0071001330718 VUONG THI TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810211222412025xidm525338.76600.122207.LE THI HUE UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP1FHN6.MS 2025.284 FT25294194000005.20251021.122235.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZYUSE.Ung ho Ms 2024.280(Bui van Toan).20251021.122231.12926101982.NGUYEN DAC DIEP.970423
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104689387474.20251021.104689387474-0346432397_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZYMFY.Ghi ro ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.122213.79333366369.PHAM NGOC TRI.970432
21/10/2025                       20.000   020097048810211222102025qeJT521928.73977.122144.MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZYD3Z.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.122158.28991111168.HUYNH THI MY LE.970432
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398205876.ung ho ong tran van tot.CT tu 1051686896 PHAM HUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398200957.UNG HO MS 2025.283 (ONG TRAN VAN TOT).CT tu 1031864236 NGO THI BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZY9JG.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.122135.00048928001.LE THI NGOC.970423
21/10/2025                       34.000   MBVCB.11398186995.MS 2025.283 Tran Van Tot Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0181003364350 LUU QUYET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     150.000   5294VNIBJ2Y1KK3Y.Ung ho MS 2025.284 ( em Lo Van Hoang).20251021.122015.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441
21/10/2025                     200.000   020097041510211220092025ENe2446472.65883.121935.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZPHXV.ZP252940168639 251021001165952 Tran Ngoc Anh ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.121953.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1T36U.MS 2025.283 FT25294920910669.20251021.121950.19036145580019.VND-TGTT-NGUYEN TRUONG HONG NGOC .970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398168751.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).CT tu 0331000490299 NGUYEN THANH NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZP6K1.ZP252940168621 251021001165699 Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.121936.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1TZUI.MS 2025.283 Ung ho ong Tran Van Tot FT25294514821562.20251021.121921.19034837267016.VND-TGTT-CAO THIEN THANH.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211219212025LQTM922713.61904.121922.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398174746.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0601000499914 VO KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   0200970488102112185320256aec501886.59846.121819.NGUYEN THI TUONG VY UNG HO MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11398152567.MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0071001419147 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1T4L6.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294090200140.20251021.121845.2727888889.LAM THI THANH TUYEN.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398161412.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9829183989 NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1T5AB.MS 2025.283 TRAN VAN TOT FT25294560800539.20251021.121833.19031019785010.VND-TGTT-TRAN THI KIM NGAN .970407
21/10/2025                  5.000.000   5294IBT1jW95ACVZ.UNG HO MS 2025.283 - ONG TRAN VAN TOT-211025-12:18:33 719015.20251021.121833.11844639.CHU HAI YEN.970416
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1iWAZPYQK.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.121819.234373617.HO CHAU NGUYEN.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1bWR7IJVV.MS 2025.283 ung ho ong Tran Van Tot.20251021.121816.04101012954346.DANH NGUYEN DOAN PHUONG.970426
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11398156678.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0381002114342 HO NGOC HUYEN TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1hQNNN8TF.IBFT MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.121753.060315906434.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11398143221.UH MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071005220121 TRAN TIEU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104688923834.20251021.104688923834-0823953118_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398144506.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1046613360 LE THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWR7MH5K.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.121704.0016100005696008.PHAM NGOC YEN.970448
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398134922.ung ho MS 2025.283 ong tran van tot.CT tu 1038057556 HUYNH THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398134172.ung ho MS 2025.283.CT tu 3384077377 VO TAN LICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW954TSD.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:16:13 714820.20251021.121613.25768907.QUACH THUY PHUONG.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398125460.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0021000325712 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1LAGH.MS 2025.283 FT25294840145581.20251021.121544.19035961345013.VND-TGTT-NGO NGOC VI.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZUZH4.MS2025283 Ong Tran Van Tot.20251021.121513.137292475.HUYNH KIM THANH.970432
21/10/2025                     500.000   020097042210211215102025915A727703.42896.121436.Ung ho chu Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11398115137.ung ho MS 2025.283 (Tran Van Tot).CT tu 0561000544638 NGUYEN THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097042210211214392025PLNJ154452.41092.121441.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294NAMAA22IADDV.2025283 TRAN VAN TOT.20251021.121431.0977216400.DO THI THU VAN.970428
21/10/2025                     800.000   5294IBT1kJP1LC4Z.Ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294892602650.20251021.121423.19035491560011.VND-TGTT-BUI NGOC TRAN.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW954BX7.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:13:49 710291.20251021.121349.202128709.HUYNH NGOC MAI.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11398103646.ung ho?MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 9988529922 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398092903.UNG HO MA SO 2025.283( ong TRAN VAN TOT).CT tu 0011004284358 HO THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW9545YG.UNG HO QUA BAO VIETNAMNET UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-12:13:28 709750.20251021.121328.27911757.NGUYEN THI NHU QUYNH.970416
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104688413280.20251021.104688413280-0342029208_MS 2025283
21/10/2025                     200.000   020097042210211212432025F8I1867678.33217.121245.LE TRAN THI KIM NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398086245.MS 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0721000660598 TO THI BICH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398077117.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).CT tu 0031000185545 LUU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11398075396.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1018275555 TRUONG THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1HVFD.VAN THI MY LINH chuyen FT25294670479668.20251021.121151.3079796789.VAN THI MY LINH.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211211462025XH9Z177426.27752.121148.ung ho ms 2025.283 ong tran Van tot
21/10/2025                       50.000   0200970422102112103920250T7V937257.23302.121040.giup do 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                  1.000.000   020097042210211210302025ZG5A797250.22339.120957.G0642529498428 TIPHAINE HOANG OANH PHAM
21/10/2025                  1.000.000   020097042210211210132025473W482761.21269.121014.G0642529498386 TIPHAINE HOANG OANH PHAM
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11398044557.MS 2025.283 (tran van tot).CT tu 1038015250 PHAN NHU HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11398042529.MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT.CT tu 1012992554 LAM KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11398023258.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 1013197896 NGUYEN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097042210211209402025ILIU326225.17936.120941.ms 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZ8UDE.TRUONG KIEU OANH chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.120910.06864231901.TRUONG KIEU OANH.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZ8VKU.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.120843.04194917601.TRINH THI MY HONG.970423
21/10/2025                     100.000   02009704221021120835202581MO356638.14078.120836.ung ho MS 2025283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1ZJZN.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294540895712.20251021.120813.19010162069868.VND-TGTT-DOAN HONG GIANG.970407
21/10/2025                       30.000   020097048810211207562025IH4Z429898.9852.120721.MS 2025.283
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP16FBN.MS 2025.283 tran van tot FT25294067262507.20251021.120736.19037433277025.VU NGOC TU UYEN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZIN5M.MS 2025283.20251021.120726.173887701.NGUYEN KIM THUAN.970432
21/10/2025                       80.000   5294IBT1kJP16ZKQ.Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot FT25294875853050.20251021.120715.19039167128011.VND-TGTT-NGUYEN PHUC MINH KHANH.970407
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y1KCH2.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.120650.050539999.NGUYEN NGUYEN PHONG.970441
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZIT74.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.120650.0703694399.VO THI PHALIL.970432
21/10/2025                     100.000   020097042210211206292025WLWC766266.2896.120630.ng ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   020097042210211206102025G63S585660.1995.120611.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   0200970449102112054020251036399342.99614.120540.MS 2025.238 ong Tran Van Tot, ma GD 100000028335059
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104687437675.20251021.104687437675-0865420503_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP169V5.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294670911608.20251021.120531.19073703699012.VND-TGTT-PHAM THI HONG PHUC.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP16CX5.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294052899914.20251021.120524.19030972806010.VND-TGTT-NGUYEN TRUONG THAO VY.970407
21/10/2025                     200.000   0200970488102112051920255Fqs411619.98190.120444.ME MON UNG HO MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11397978485.ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 1029602520 NGUYEN NGOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11397941361.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071000924819 VU PHUONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097040510211202182025NVN6019596.83796.120218.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THANH BINH uh ms 2025.283 o Tran van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11397940054.Ung ho MS 2025.282 (em Bui Thi Mua).CT tu 0351000708474 NGUYEN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1KF82.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT FT25294735381409.20251021.120137.19026794914028.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THAO .970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hQNNXC2W.IBFT MS 2025.283 ong Tran van Tot.20251021.120135.060010902781.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1K6ZC.Ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294933321593.20251021.120112.19029878543016.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC KHANH.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11397913839.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0071000943791 CHU LE THIEN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hQNN3TTK.IBFT MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.115940.070962029260.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11397894514.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0331000440042 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11397882201.ms 2025.283 ( tran van tot ).CT tu 9899319888 MAI XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11397879581.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0531002536746 NGUYEN ANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP174JI.MS 2025.283 chuc ong manh khoe FT25294790867785.20251021.115740.19033286326011.VND-TGTT-HOANG THI VAN ANH.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBIXB6Z.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.115736.9021303476297.DO HOANG KHANH LINH.963388
21/10/2025                     100.000   020097048810211157362025nWo3357115.60421.115710.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   0200970422102111571520254IJB188211.58437.115641.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP171FZ.MS 2025.283 FT25294646406569.20251021.115627.19035568933019.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THAM.970407
21/10/2025                       15.000   5294IBT1jW955D82.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-11:56:05 676719.20251021.115606.39050967.DO THI ANH THU.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZVVRW.DAO QUOC VIET chuyen tien Be Nguyen Van Minh MS2025 281 NAM MO A DI DA PHAT.20251021.115554.0911363139.DAO QUOC VIET.970432
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1iWAZV2DG.Elise Thu Pham ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.20251021.115518.00004086175.MAI TRIEU KHUONG.970423
21/10/2025                     200.000   0200970415102111550720258f27370930.48133.115508.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hQNN3CKI.IBFT MS 2025.283 - Ong Tran Van Tot.20251021.115458.060194435544.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       20.000   MBVCB.11397827735.gop cho bac TOT a.CT tu 1031347892 PHAN BUI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJP1G8M1.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294016910914.20251021.115413.19024354737016.VND-TGTT-PHAN THI KIM OANH.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJP1G22P.MS 2025.283 FT25294487224020.20251021.115337.19033574511018.VND-TGTT-NGUYEN THI LONG.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11397807265.ms 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0891000642174 LY BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZDBFF.Ung ho MS 2025282.20251021.115234.55957835.PHAM TIEN HUNG.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1A6YX.Ung ho MS 2025.283 ong Tot FT25294109900070.20251021.115219.19033896639011.VND-TGTT-VU THANH TRA.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210211152072025W89F638165.33192.115209.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       20.000   5294IBT1dJ25AZQZ.MS 2025 283Tran Van Tot.20251021.115151.0785698805.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hQNNF7K6.IBFT Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.115147.060149379803.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZDIU7.Gia dinh be Sua-Dau ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.115144.320012066.TRAN THU TRANG.970432
21/10/2025                     500.000   5294IBT1bWR715NL.MS 2025.282 (em Bui Thi Mua).20251021.115129.2024688001.BUI THI THU HUYEN.970434
21/10/2025                     100.000   020097041510211151222025TeSe359531.28420.115122.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11397779454.ung ho MS 2025 282 e Bui Thi Mua.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104685844986.20251021.104685844986-0829770211_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1ADPF.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294866249002.20251021.115058.19073848514010.VND-TGTT-VU HUY HIEU.970407
21/10/2025                     200.000   0200970422102111504820257N86671330.26179.115049.ung ho ms2025.283 tran van tot
21/10/2025                     100.000   5294NAMAA22IAEXR.MS2025.283.20251021.115046.0796922026.NGUYEN VINH AN.970428
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZDWP9.Ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.115024.121758377.TRUONG NGOC HANH.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZDWW3.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.115021.0909586831.LE NGOC NHU.970432
21/10/2025                     100.000   020097048810211150172025m7fj303312.23247.114942.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSBVH66.Nguyen Duc Trong chuyen tien ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.115014.0906699933.NGUYEN DUC TRONG .546034
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP14NIR.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294340425301.20251021.115011.19071425075018.VND-TGTT-PHAN THI NHI QUYNH.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZSNEC.ZP252940150821 251021001063617 MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.115011.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZSRNW.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.115005.0984041991.DAO DUC VINH.970432
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104685712111.20251021.104685712111-0913895479_Ma so 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097042210211149512025ACXD971484.20949.114952.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSBVEMX.Ung Ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.20251021.114936.0909199119.SHBMB.970443
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1466S.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294374226215.20251021.114927.19036596719010.VND-TGTT-NGUYEN MANH CUONG.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11397742565.uh ms 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0281000334318 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP145N5.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294505625903.20251021.114849.19036791640011.VND-TGTT-NGUYEN THI TRUONG GIANG.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP145ZP.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294724922783.20251021.114847.19035566963018.VND-TGTT-QUANG MY KY.970407
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11397730971.Ung ho MS 2025 284.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/10/2025                     200.000   020097041510211147512025I4Qt347550.10520.114717.Ung ho ong Tran Van Tot MS 2025.283
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11397720601.ung ho MS2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0071000850748 BUI NGUYEN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                         5.000   020097048810211147242025Hw8x281886.8312.114650.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJP1B3HY.Ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294907300376.20251021.114706.19034647820010.VND-TGTT-LAM THI VAN ANH.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1B3JN.MS 2025.283 FT25294405214030.20251021.114702.19033087128012.VND-TGTT-DAO NGOC MY DUYEN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hQNNTT9T.IBFT Unh Ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.114634.060274971765.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW95PN4B.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-11:46:34 658222.20251021.114634.8704081.NGUYEN THI THANH NGOC.970416
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11397713585.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 1020188556 NGUYEN THI THANH XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11397707443.ung ho MS2025.284(em Lo Van Hoan).CT tu 0071000850748 BUI NGUYEN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWAZS14U.ung ho chu tran van tot.20251021.114624.00006403594.NGUYEN HOANG MAI.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZSQJW.Ung ho MS 2025283 ong TRAN VAN TOT.20251021.114559.0946568818.PHAM HUYEN BAO NGOC.970432
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11397681778.ung ho MS2025.282(em Bui Thi Mua).CT tu 0071000850748 BUI NGUYEN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAZ9E8N.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).20251021.114438.01877147102.NGUYEN THANH TU.970423
21/10/2025                     200.000   020097041510211144092025jWGV336481.91924.114409.Ung ho 2025.283 ong Tran Van Tot. Mong giup duoc Chu
21/10/2025                       50.000   5294IBT1hQNNT5UQ.IBFT MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.114405.030077216703.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95PAAQ.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-11:43:28 651972.20251021.114328.9061068.LE NGUYEN TUONG VY.970416
21/10/2025                  2.000.000   5294VNIBJ2Y1GGF6.MS 20025-283 Chuc chu Tran Van Tot mau khoe.20251021.114308.051812572.LE MAI HOA.970441
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11397652534.Ung ho MS 2025.283 (Tran Van Tot).CT tu 0081000103694 DANG THI THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     250.000   5294IBT1iWAZ9CTF.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.114219.0566262222.VU THI NGUYET.970432
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11397647777.UNG HO MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 9939879678 NGUYEN VO BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104684745365.20251021.104684745365-0917111087_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                  1.000.000   5294VNIBJ2Y1GU3H.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.114138.933279988.NGUYEN NGOC PHI.970441
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95PM72.MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-11:41:26 648004.20251021.114127.168797.VO THI THU TRUC.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95PVE5.UNG HO MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-11:41:14 647756.20251021.114114.150561289.NGO THI CAM GIANG.970416
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11397623553.ung ho MS 2025.283 (ong tran van tot).CT tu 1025749091 TRAN THI THANH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11397602350.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0531002536746 NGUYEN ANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1Y1Z3.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot - Chuc ong mau khoe FT25294860131693.20251021.113855.121090686868.NGUYEN MY LINH HOA.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11397600007.LE THAO NGAN chuyen tien MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1039670558 LE THAO NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       20.000   5294IBT1cWVJIR93.ung ho it tam long cho chu Tran Van Tot.20251021.113853.100876751310.BANH NGOC TRAN.970415
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104684333876.20251021.104684333876-0852199996_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95UFGN.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-11:38:01 641692.20251021.113801.118535909.TRAN TRONG KHIEM.970416
21/10/2025                     200.000   020097042210211137332025WNRU913083.58972.113735.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1P7XA.MS 2025 283 ong Tran Van Tot FT25294597880637.20251021.113733.19033112119015.VND-TGTT-LE THI THU NHAN.970407
21/10/2025                       50.000   0200970422102111372520254ITL905197.58626.113726.ms 2025283 tran van tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1PGW9.Ung ho MS 2025.283 FT25294049070882.20251021.113723.19036737860014.VND-TGTT-VO THANH VY.970407
21/10/2025                     200.000   020097041510211137162025z3R0313626.57409.113716.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot)
21/10/2025                       99.639   0200970422102111365020251I4C359232.55405.113616.ung ho MS 2025.282 em Bui Thi Mua Phu Tho Avon Tien Phong 0918328579 dichvulamsach.top
21/10/2025                       50.000   020097042210211136112025RDD6416064.52461.113538.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097041510211135552025Ohqo309452.50746.113555.PHAM THU TRANG chuyen tien
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWAZCK7C.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.113552.79978888888888.HOANG THI KIM PHUONG.970432
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104684019387.20251021.104684019387-0362165995_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP1UR9V.MS 2025.283 FT25294812722652.20251021.113529.19038534461011.VND-TGTT- NGUYEN MY TRAN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZC41K.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.113516.04147111001.NGUYEN HOANG KHANH VY.970423
21/10/2025                     100.000   0200970422102111351020259WUD350523.46836.113511.NGUYEN XUAN NAM chuyen tien
21/10/2025                     500.000   5294IBT1aWSBSPU5.MS 2025.283 (TRAN VAN TOT).20251021.113510.700033755160.NGUYEN HONG DIEM PHUC.970424
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11397553451.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1046106570 MAI XUAN KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097041510211134562025HzXr306530.46175.113456.NGUYEN KHANH HUYEN chuyen tien ms 2025.283
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11397541079.MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.CT tu 0371000415677 NGUYEN THUONG QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1fWBIF8BT.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.113400.9021977203857.LE NGUYEN HOANG TUAN.963388
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZC1MU.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.113319.00003562927.VU TRAN ANH DAO.970423
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11397514647.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ) .CT tu 0281000341075 TRAN THI CAT THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104683675808.20251021.104683675808-0768948271_MS 2025283 giup ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJP185DN.Ung ho chu Tran Van Tot MS 2025.283 FT25294409000646.20251021.113109.19031190760018.VND-TGTT-NGUYEN TRAN THI MAI HUYEN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW958X74.UNG HO MS 2025.283-211025-11:30:44 627818.20251021.113044.21515507.NGO THI THANH THUY.970416
21/10/2025                       99.639   020097042210211130082025HHTV776454.21378.112935.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot Thu Duc TPHCM Avon Tien Phong 0918328579 dichvulamsach.top
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11397467116.ung ho ms2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0071001842541 NGUYEN THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       94.000   020097042210211129082025RN59244015.16536.112909.MS 2025.283 Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   020097040510211128512025GK5T076777.15675.112851.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     150.000   MBVCB.11397459510.HUYNH THI TRIEU TIEN chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1028470188 HUYNH THI TRIEU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970405102111282420254RTO074804.12664.112824.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.283 ong TRAN VAN TOT
21/10/2025                       30.000   MBVCB.11397446931.ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).CT tu 0011004345514 PHAM NGOC PHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZJR4K.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.112815.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1IVFT.2025.283 ong Tran Van Tot FT25294902899080.20251021.112738.19020587792011.VND-TGTT-PHAN THUY NGA.970407
21/10/2025                       50.000   020097042210211127312025CZGW117806.8679.112732.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11397423177.ms 2025.283 tran van tot.CT tu 0041000174481 DUONG GIA VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       30.000   020097042210211126542025871N940285.6090.112656.co xin gop mot phan nho nho a
21/10/2025                       99.639   020097042210211126232025SPZ6131446.3311.112551.ung ho MS 2025.284 em Lo Van Hoang tinh Dien Bien Avon Tien Phong 0918328579 dichvulamsach.top
21/10/2025                       15.000   0200970488102111261620256nb5121968.2433.112550.UH MS2025282 BUI THI MUA
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW958MIK.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-11:25:52 618559.20251021.112552.225531939.TRAN CHI BINH.970416
21/10/2025                       50.000   5294IBT1fWBIT7SP.MS 2025. 283 (ong TRAN VAN TOT).20251021.112548.9021304938271.TRAN LE CAM TIEN.963388
21/10/2025                     100.000   020097041510211124552025rl2O275021.95525.112455.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   0200970422102111232520254681520614.87532.112326.DANG THI MINH NGUYET chuyen tien ung ho MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11397362043.LUU DUC HIEU chuyen tien ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).CT tu 0071001813257 LUU DUC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211121242025de6W086671.78302.112058.CHUYEN TIEN UNG HO ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   020097041510211121052025vNVB262005.77043.112105.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1VQZJ.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294502171430.20251021.112054.19036774545013.VND-TGTT-LE PHUC YEN.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11397347931.ung ho MS 2025.283 (ong TRAN VAN TOT).CT tu 0071003773553 NGO NGUYEN TRUONG CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     400.000   MBVCB.11397342815.gdinh Hoang Kim UH MS2025.283 (Chu Tran Van Tot).CT tu 0331000472673 KIM THI DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZWDD4.2025.283 Tran Van Tot.20251021.112029.04259189301.NGUYEN TRAN NHU THAO.970423
21/10/2025                       20.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104682277121.20251021.104682277121-0907323613_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWAZWWLD.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot Nguyen Duy Long.20251021.111941.233231681.NGUYEN DUY LONG.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWAZWQ7I.ung ho Ms2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.111931.03186398701.PHAN THI KIM TIEN.970423
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104682217707.20251021.104682217707-0706712167_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11397327003.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1052128664 TRAN BICH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097040510211117422025QYBG027278.60494.111743.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2005.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     350.000   MBVCB.11397306350.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1025752311 DO NGUYEN NGAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95IDPT.ROSE UNG HO MS2025283 TRAN VAN TOT-211025-11:17:39 602733.20251021.111739.136882569.DAI THI HONG PHUONG.970416
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104682133179.20251021.104682133179-0971967063_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11397284882.MS 2025.283 ung ho ong Tran Van Tot.CT tu 0721000631554 HUYNH NGOC THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   020097041510211116062025Wx8V245897.51757.111606.BUI THI BICH PHUONG Chuyen tien ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   0200970422102111154720256VLD715720.52099.111549.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   0200970488102111145220250I0S038741.46294.111418.UNG HO ONG TRAN VAN TOT DIEU TRI TAI BV THU DUC
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP19RVZ.MS 2025.283 FT25294807950662.20251021.111443.2000230607.NGUYEN THANH THUY.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP19L4C.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294966254550.20251021.111418.19034127982018.VND-TGTT-PHAM THI HA MY.970407
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11397250845.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0531002531025 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810211113052025azE2026175.38699.111239.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJP19SGQ.MS 2025.283 giup ong Tran Van Tot chua benh FT25294067856018.20251021.111234.19034844965012.VND-TGTT-HO NGUYET HOA.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95M57C.UNG HO MS 2025.283-211025-11:11:40 591595.20251021.111140.25803767.NGO QUANG DUY.970416
21/10/2025                     500.000   020097048810211111082025YJmb012006.28675.111034.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11397209974.LUONG THI HONG THAM ung ho Chu Tran Van Tot mong chu mau khoe.CT tu 0671004072940 LUONG THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11397209750.Ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).CT tu 0541000343928 PHAM MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJP12GJH.Ung ho chu FT25294160303888.20251021.111038.9322371549.NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
21/10/2025                  3.000.000   MBVCB.11397214326.ung ho ms 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0851000019884 LE TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.700.000   MBVCB.11397193214.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot) .CT tu 1012849646 DANG THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   0200970422102111094420256DRG951180.22124.110945.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11397188266.MS 2025.283( ong Tran Van Tot).CT tu 0421000468466 HO TRONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   MBVCB.11397194504.MS 2025-282/ BUI THI MUA.CT tu 0021000269064 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104681148678.20251021.104681148678-0775693964_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95MC7L.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT - DANG NGUYEN THANH GIANG CHUC ONG MAU KHOE-211025-11:08:50 586226.20251021.110851.2009886888.DANG NGUYEN THANH GIANG.970416
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11397182716.MS 2025.278 em Doan Dinh Duong.CT tu 1015564512 NGUYEN THE QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  5.000.000   5294IBT1iWA6RGQH.LE CHI HAI chuyen tien ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.110839.90125206.LE CHI HAI.970432
21/10/2025                     100.000   020097041510211107012025IJKc217036.8665.110701.MS 2025.283 Ong tran van tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1aWSB1QJH.ung ho MS 2025 283 Chu Tran Van Tot.20251021.110633.0835548586.TRAN GIA BAO .546034
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWA6R1GU.Ms 2025-284 uh em Lo Van Hoang.20251021.110625.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11397151745.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot.CT tu 1031258334 LE PHUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211105442025KCVJ496554.2936.110545.ung ho ong Tran Van Tot MS2025.283
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA6XR9Y.MS 2025.283.20251021.110539.06100381775.TRAN CONG HIEU.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA6XXLZ.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.110537.01812642501.NGUYEN THUY VY.970423
21/10/2025                       50.000   020097040510211105022025WP7X071541.99519.110502.Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho MS 2025.283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP11KKX.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294792497321.20251021.110452.19074252774011.VND-TGTT-NGUYEN THAO NHI.970407
21/10/2025                     100.000   020097040510211104532025Q9OA070848.98670.110418.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294VNIBJ2Y1ERYI.Ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.110412.937772036.PHAN TAN PHUOC.970441
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWSBJPCP.MS2025.283 (UH ong Tran Van Tot).20251021.110212.111010000006189.VU BACH THANH QUYNH.970442
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1JE3F.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294751646011.20251021.110157.19035202729011.VND-TGTT-DANG DONG QUAN .970407
21/10/2025                     500.000   020097048810211100412025G8Va936432.78814.110007.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW95DNYF.MINH NGUYET UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-10:59:38 568840.20251021.105938.36993567.DO THI MINH NGUYET.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJP1WXN9.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294110420311.20251021.105935.8026688888.NGUYEN THI HIEU.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJP1W358.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294160268428.20251021.105927.11524814668011.VND-TGTT-DO THI THANH HUYEN.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW95D3J3.UNG HO MS 2025.283 - ONG TRAN VAN TOT-211025-10:58:49 567301.20251021.105850.6911167.NGUYEN THI MAI TRAM.970416
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11397048120.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1032108124 NGUYEN THI HOANG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1WKHD.Ung Ho MS 2025.283-ong Tran Van Tot FT25294310700241.20251021.105844.19072701609011.VND-TGTT-VO HAI AU.970407
21/10/2025                       50.000   5294WBVNA22IQ7FU.MS 2025 283.20251021.105839.558555522522.VO DANG THINH.970412
21/10/2025                     100.000   020097041510211057532025RkCp188232.65585.105753.MS 2025.238
21/10/2025                     500.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104680136289.20251021.104680136289-0909982311_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097041510211056552025hIcx184745.62173.105655.MS 2025.283 chu tran van tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11397020046.ung ho ms 2025.282.CT tu 9983987990 NGUYEN VIET HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11397010167.Ung ho MS2025.282 (em Bui Thi Mua).CT tu 1034874908 DAM THI LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210211055272025V1EY391157.55265.105528.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJP1Q4RE.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294376204384.20251021.105516.5774499999.DUONG LE UYEN NHI.970407
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW95DYQV.UNG HO ONG TOT 2025.238-211025-10:55:14 560745.20251021.105514.19722707.NGUYEN THI KIEU KHANH.970416
21/10/2025                       40.000   020097048810211054532025DNdv896471.52274.105427.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   5294VNIBJ2Y1EQW5.Ung ho MS 2025.283(ong tran van tot ).20251021.105406.776886226.HUYNH THI NGOC HANH.970441
21/10/2025                     150.000   5294IBT1iWA6FPA8.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.105346.463844038.TRAN THI QUE LAN.970432
21/10/2025                     100.000   020097042210211053402025J1DB954676.45991.105341.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95DJR7.GIUP DO MS 2025.283 TRAN VAN TOT-211025-10:52:24 555406.20251021.105225.969787.MA MINH HA.970416
21/10/2025                     200.000   020097042210211052212025EG20300717.40891.105148.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104679703008.20251021.104679703008-0909796996_MS2025283 ong tran van tot
21/10/2025                     300.000   020097042210211051512025H43V292639.38668.105153.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWA6TR9E.ung ho ms 2025283 ong tran van tot.20251021.105127.141618741.LE DAN NHA THI.970432
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104679513976.20251021.104679513976-0778103372_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPJRRLA.Ung Ho MS 2025.283 - Ong Tran Van Tot FT25294579006199.20251021.105018.19033660078017.VND-TGTT-DANG THI PHUONG THAO.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396938538.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1023681660 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   020097048810211049382025BLxp859751.26865.104904.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJRE5U.NGUYEN THI THU MINH chuyen ung ho MS 2025.283 FT25294659866097.20251021.104926.19030860562011.VNDA-TGTT-NGUYEN THI THU MINH.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396931978.MS2025.283.CT tu 0381000482580 TRAN NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396929069.Ung ho MS 2025.284.CT tu 0341006827737 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA6TU2U.Ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).20251021.104844.01707072001.LE THI MAI TUYEN.970423
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11396921413.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0051000530630 VAN HIEN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396919342.ung ho MS 2025.283?.CT tu 0561000542059 NGUYEN PHAN DIEP THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396914387.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0441000786381 TRAN NHAT THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   020097041510211047112025y1q8156287.17168.104645.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396893075.NGUYEN THI HAI MINH chuyen tien Ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0591000322249 NGUYEN THI HAI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       10.000   020097040510211045572025OH2F088535.10684.104557.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396887045.ung ho MS 2025.283( Ong Tran Van Tot).CT tu 0291000321943 PHAM QUANG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396886782.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0081001175217 TRAN THIEN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJX2S5.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294485031470.20251021.104437.1389681597.NGUYEN THI HUONG LY.970407
21/10/2025                     500.000   5294VNIBJ2Y1WIXM.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.104413.937041927.DO THI HUYEN TRAM.970441
21/10/2025                     888.888   MBVCB.11396864880.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT.CT tu 1029420660 TRUONG HOANG PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396866224.ung ho chu tran van tot.CT tu 0511000469471 LE THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104678813538.20251021.104678813538-0986895469_MS 2025283
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW959NQE.UNG HO MS 2025283 ONG TRAN VAN TOT-211025-10:43:13 538680.20251021.104313.257551849.NGUYEN NGOC LE DIEM.970416
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPJ37UK.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT FT25294550014080.20251021.104259.19033111268017.VND-TGTT-NGO VY LUAN.970407
21/10/2025                     100.000   0200970422102110425120255ZV2219157.97445.104252.Luu Quang Hai ung ho MS 2025.284 Lo Van Hoang
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396847192.ung ho MS 2025 283 ong Tran van tot.CT tu 8688889999 SAM THI KIM NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hQNNG12W.IBFT NGUYEN THANH THAO NGUYEN ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.104140.060293436099.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPJFR6G.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294739921777.20251021.104053.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW959ARC.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-10:39:59 532835.20251021.103959.35320667.HO PHAM NGOC NHUNG.970416
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPJFB5L.Uh MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294937683807.20251021.103930.19037750441019.VND-TGTT-NGUYEN PHAM MINH NGOC.970407
21/10/2025                     100.000   020097041510211039282025hQ1l131779.82249.103928.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot )
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396803117.MS 2025.283 ong tran van tot.CT tu 0251002720627 NGUYEN THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWA6HIUR.Ung ho MS 2025 283.20251021.103836.209574117.NGUYEN THI THANH THUY.970432
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104678333525.20251021.104678333525-0844847934_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396787235.ung ho ms 2025.278 ( e doan dinh duong ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   020097048810211037092025XBZX775138.72627.103635.LUC THI VIET HANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.284 EM LO VAN HOANG
21/10/2025                       50.000   0200970422102110370120250H0A248684.72280.103702.Vy chuyen tien ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     945.000   5294IBT1kJPJTM4T.Ung ho ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294710021387.20251021.103545.19030211358014.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH HIEN.970407
21/10/2025                     500.000   5294IBT1iWA6ZAFH.Ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).20251021.103448.00045237002.NGUYEN THI CAM ANH.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396746151.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1047050332 THAI MINH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     120.000   5294IBT1kJPJLR21.MS2025.283 ong tran van tot FT25294948214096.20251021.103436.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
21/10/2025                       50.000   0200970488102110334520258sBd752724.56356.103311.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   020097042210211033232025YWLG789044.55531.103325.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396733717.MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0981003332266 NGUYEN CHAU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA6ZSD2.ung ho MS 2025.283( ong Tran Van Tot).20251021.103253.03894312501.NGUYEN LE THANH VAN.970423
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396727018.MS 2025.283.CT tu 0021000392401 NGUYEN QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097048810211032432025uEjx746116.52051.103209.MS 2025.278 DOAN DINH DUONG
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1kJPJLS58.MS 2025.283 ong tran van tot FT25294709550005.20251021.103218.19039101133014.VND-TGTT-BANH QUANG MEN.970407
21/10/2025                     100.000   020097041510211032062025VE7b109292.49328.103206.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396711332.ung ho chu Tot MS2025.283.CT tu 0791000056907 TRAN THI TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097042210211030582025XBXO380466.44360.103059.ms 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097048810211030412025tlNb732670.43415.103015.DOAN THI THUY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.284 EM LO VAN HOANG
21/10/2025                     100.000   020097040510211030322025NSIB022618.41946.102958.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1hQNN4YSU.IBFT MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.102940.070137499019.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396680829.ung ho MS 2025.275 ( em Tran Dai Quoc).CT tu 1041275287 HUYNH THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097041510211029252025ukTL101214.36621.102925.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     100.000   020097048810211029132025mCsM723145.37227.102839.TRAN THI NHU HUYEN CHUYEN TIEN UNG HO 2025.283
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11396683753.ung ho MS 2025.283 ( o Tran Van Tot ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPJH2DP.MS 2025.283 Ong Tran Van ToT FT25294914955254.20251021.102854.19073023685017.VND-TGTT-PHAM DUONG KY AN.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA66PPQ.DIEP BAO HAN ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.102854.88368438686.DIEP BAO HAN.970432
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPJHWMT.BUI THI HA HUYEN chuyen ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294278016940.20251021.102832.19028934808013.VND-TGTT-BUI THI HA HUYEN.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11396659767.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0031000259596 PHAM DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW95CRWL.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-10:26:27 508304.20251021.102627.106888888.LY QUAN HIEN.970416
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396640483.ung ho MS 2025.282 ( em Bui Thi Mua).CT tu 1041275287 HUYNH THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJZQ3S.Ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294314707790.20251021.102521.19023868058014.VND-TGTT-LAM THI KIM HANG.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95CLQL.UNG HO MS 2025.283ONG TRAN VAN CHOT-211025-10:25:16 506122.20251021.102516.23050337.DUONG PHU QUOC.970416
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396627989.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.284 em Lo Van Hoang.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11396627587.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 1030531834 NGUYEN PHUOC NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097048810211024492025j30S694357.17176.102423.DQ TN UNG HO MS 2025.282
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPJ66SK.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294049086668.20251021.102423.10824138992013.VND-TGTT-DO THI MAI HOA.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396617154.ung ho MS 2025.283.CT tu 1019502777 TRUONG THUY MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPJ64Z6.ung ho MS 2025.283 .ong Tran Van Tot FT25294526589780.20251021.102352.19027639817012.VND-TGTT-TRAN THUY DUONG.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396606788.ung ho MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 1041275287 HUYNH THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     150.000   020097040510211022592025CMYZ089940.9052.102225.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUNG chuyen tien ung ho Ms 2025. 277 Tran Manh Nam
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396605207.MS 2025.283 (ong TRAN VAN TOT).CT tu 1016177504 DOAN MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396581691.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396579836.ung ho MS. 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1015572992 NGUYEN HONG PHUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11396578593.MS 2025.284.CT tu 0011002391943 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211021242025LsCs672462.3007.102050.NGUYEN VAN HIEU CHUYEN TIEN UNG HO MA SO MS2025.284 E LO VAN HOANG
21/10/2025                     150.000   5294IBT1kJPJEE6Y.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294839816160.20251021.102111.19029950091028.VND-TKTT-LUU THI NHU TRANG.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396587058.NGUYEN NHUT TIEN chuyen tien Ms 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0091000572449 NGUYEN NHUT TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJEUFI.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294700362408.20251021.102016.19036721016019.VND-TGTT-TRAN NGOC GIA HAN.970407
21/10/2025                     150.000   020097040510211020052025A9MG077411.96665.102005.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUNG ung ho Ms 2025. 275 Tran Dai Quoc
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396568116.ung ho MS 2025.284 ( em Lo Van Hoang).CT tu 1041275287 HUYNH THUY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970415102110200120252zyR971356.96498.102001.TRAN THANH HIEU ung ho MS 2025.284 (Lo Van Hoang)
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW95CW9C.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-10:18:56 494639.20251021.101856.4216467.TRUONG MY HANH.970416
21/10/2025                     200.000   020097041510211018212025rIKm965677.87900.101747.ms 2025283 ( ong Tran Van Tot)
21/10/2025                       60.000   020097041510211018192025gHub966462.87826.101819.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)- so tien cua con khong nhieu mong la co the dong gop mot chut a
21/10/2025                     150.000   020097040510211018022025GI37068623.88261.101736.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUNG ung ho ms 2025. 284 Lo Van Hoang
21/10/2025                       50.000   020097042210211017572025IT8R428160.88125.101732.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1fWBIKLYQ.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot.20251021.101758.2566.TRAN LAP SUONG.970431
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJKB8M.DO THI TUYET NGOC chuyenUH chu Tran Van Tot 2025.283 FT25294082054030.20251021.101725.19038391256010.VND-TGTT-DO THI TUYET NGOC.970407
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11396516871.MS 2025.283 ( O . TRAN VAN TOT ).CT tu 0071001117557 NGUYEN SU QUANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       53.000   MBVCB.11396501647.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1052477214 HUYNH THI TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       46.000   5294IBT1iWA67GF5.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.101439.10001699243.DANG BAO LINH.970423
21/10/2025                     200.000   020097042210211014262025XXX7850635.71990.101427.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396491439.ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).CT tu 1025801861 NGUYEN VU PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396478764.ung ho MS 2025.282 (em Bui Thi Mua).CT tu 1025801861 NGUYEN VU PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097048810211012332025CHrH615822.64036.101158.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     500.000   MBVCB.11396471381.ung ho chu MS 2025.283 (Tran Van Tot) .CT tu 0111000365241 LU HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11396471527.MS 2025.283.CT tu 0071001016900 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   020097042210211012092025V6K1864875.63004.101210.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA67CC3.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot - chut tam long nho cua con mong chu mau khoe.20251021.101208.245700757.DANG NGOC TRANG DAI.970432
21/10/2025                  2.000.000   5294IBT1iWA671TQ.MS 2025.282 (em Bui Thi Mua).20251021.101205.03693684601.NGUYEN HUYNH ANH THOAI.970423
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hQNN52NP.IBFT MS 2025.283 Tran van tot.20251021.101205.070112190714.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hQNN5CAF.IBFT LE NGUYEN THIEN KIM chuyen tien ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.101146.060066071033.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       30.000   5294IBT1hQNN5JE1.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.101120.070050761817.VO THI THUY OANH.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJGGV9.Ms 2025283 ong Tran Van Tot FT25294777139803.20251021.101118.19027690573012.VND-TGTT-HO THI KIM NGAN.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396464761.ung ho Tran Van Tot.CT tu 0121000741251 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA6GXNM.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 284 LO VAN HOANG.20251021.101112.247529918.LE THI HOA.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPJG42Q.MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294416440029.20251021.101106.19035241532010.VND-TGTT-NGO THI DAO.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396463764.ung ho MS 2025.283.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hQNN5Q77.IBFT Ms 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.101049.050122883660.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396452704.ung ho Ms 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0081000428943 CAO THI HA CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA6GTEX.Fan tuyen thu Lee Gumayusi MinHyung ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.101041.06017122001.CHE TRAN TO UYEN.970423
21/10/2025                     300.000   5294IBT1bWRGMEW7.Ung ho MS 2025280.20251021.101026.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW951Q2M.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-10:10:14 479630.20251021.101014.254759529.NGUYEN KIEN QUOC.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWA6GK2W.Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.100942.158010798.NGUYEN VU DIEP LINH.970432
21/10/2025                     300.000   020097042210211009232025TVUB882834.49893.100924.ung ho MS 2025282 em bui thi mua
21/10/2025                     300.000   5294IBT1bWRGMPJ3.Ung ho MS 2025282.20251021.100920.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJAZT5.Ung ho MS 2025.283 ong tran van tot FT25294023730454.20251021.100840.19030937028013.VND-TGTT-HA NGOC THANH THAO.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA6GUTF.MS 2025.282.20251021.100826.99424091994.CUNG THE HUNG.970423
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJA8KD.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot FT25294076280802.20251021.100727.19034855821012.VND-TGTT-PHAN THI TO TRINH .970407
21/10/2025                       50.000   IB_203056912_1761015352810171336902_null_20251021_A
21/10/2025                     100.000   020097041510211007132025EnLV930764.40622.100713.ung ho MS 2025.279 (em Ha Van Thien)
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2Y1UDFG.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot ).20251021.100709.275272727.TANG HOANG BAO THOA.970441
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hQNNY4M6.IBFT MS 2025.283 ongTranVanTot.20251021.100702.060112826494.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   020097041510211005382025rZbQ926318.33757.100538.ung ho MS 2025.281 (be Nguyen Van Minh)
21/10/2025                     200.000   0200970405102110052420259QHK014739.34090.100524.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hQNNYM6Q.IBFT Ung ho MS2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.100518.970403Kf00da5000000000a98012.SACOMBANK.970403
21/10/2025                       50.000   020097048810211005152025J4mD567718.31879.100441.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                  1.400.000   MBVCB.11396371874.LE THI PHUONG LAN chuyen tien ung ho MS2025283( ong Tran Van Tot).CT tu 0721000548510 LE THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396372138.Ung ho hoan canh chu Tran Van Tot MS 2025.283.CT tu 1016421161 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWA6A6G3.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.100456.120226428.NGUYEN KIM CUONG.970432
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1hQNNYDES.IBFT Nina Nguyen ct MS2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.100451.020043336666.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95JMKA.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-10:04:28 469281.20251021.100428.22031097.PHAM HOANG THAO QUYEN.970416
21/10/2025                     100.000   020097041510211003452025Q1UK919877.26548.100346.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPJ41BF.MS 2025.283 . Ung ho ong Tran Van Tot FT25294102964400.20251021.100323.19034907561014.VND-TGTT-PHAM THI MY LINH.970407
21/10/2025                       25.000   020097048810211003102025sgjU554020.24322.100236.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.282 EM BUI THI MUA
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104675360478.20251021.104675360478-0853934579_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW95JCFR.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-10:03:03 466646.20251021.100303.29100097.DOAN THI TU CHINH.970416
21/10/2025                     200.000   020097042210211002402025G7PT108980.22266.100241.TRAN THANH TRAN chuyen tien UNG HO MS 2025.284 EM LO VAN HOANG
21/10/2025                     100.000   020097041510211002382025dLfF915892.22159.100238.ung ho MS 2025.276 (em Tran Minh Loc)
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPJBLR2.MS 2025283 Tran Van Tot FT25294392355564.20251021.100229.19025921382220.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI KHANH.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396329325.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 0041000225006 VU THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                  1.000.000   5294IBT1aWS5LIUR.MS 2025.283 (TRAN VAN TOT).20251021.100102.700018568424.VO HUYNH NHAN.970424
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11396317968.MS 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 9763462338 NGUYEN DOAN TRIEU VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWA64HKQ.ZP252940103071 251021000757431 Ung ho MS 2025.284 em Lo Van Hoang..20251021.100008.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA64ZKW.ZP252940105038 251021000757374 MS 2025.283.20251021.095959.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396315483.ung ho MS2025.283 Tran Van Tot .CT tu 0531002493133 DO THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097041510210959292025Vs47905955.8503.095929.MS 2025.284 ( em Lo Van Hoang )
21/10/2025                     300.000   5294IBT1hQNNPAVI.IBFT LY HOANG NAM ung ho MS 2025.283.20251021.095926.422151V70d10b0000000006f6547.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     150.000   5294IBT1kJPJ56X1.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho MS 2025 278 em Doan Dinh Duong FT25294241816964.20251021.095900.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210210958302025TYCA556643.4270.095757.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1bWRGSE36.ung ho ms 2025 282 em bui thi mua.20251021.095827.09031988.DO THANH HUONG.970425
21/10/2025                       50.000   020097042210210957212025YRIQ490749.99508.095722.Ung ho MS 2025.283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPJ5S1X.Trieu Van Binh ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294602736639.20251021.095717.19026471716014.VND-TGTT-NGUYEN MAI CHI.970407
21/10/2025                     300.000   020097048810210956572025Xt8o513826.97377.095623.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   020097048810210956562025QptE513768.98452.095630.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       80.000   020097041510210956292025RI9R898265.94693.095629.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPJY7IK.Ung ho em Lo Van Hoang, MS 2025.284 FT25294972070608.20251021.095524.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396229286.MS 2025.283 ong Tran Van Tot.CT tu 1024136328 NGUYEN THI HA XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104674501380.20251021.104674501380-0902400280_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   020097041510210952372025j3vq887257.80113.095237.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                     200.000   020097042210210952222025YTVQ923473.79263.095223.MS 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396212822.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0721000619546 LE TRAN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097040510210951562025L75J058093.76491.095156.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.283 . ung ho ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   020097041510210951342025KQcV882717.74874.095134.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot)
21/10/2025                       50.000   020097042210210951202025O3W4918571.75242.095122.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPJPMTF.Ms 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294822296565.20251021.095109.19039007558011.VND-TGTT-PHAM THUY ANH THU.970407
21/10/2025                     100.000   020097042210210950502025HN1Z697069.72634.095051.MS 2025.283 ong Tran Van Tot chuc ong nau khoe
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW95QGSA.UNG HO MS 2025283ONG TRAN VAN TOT-211025-09:50:05 443423.20251021.095005.43796037.NGUYEN THI MONG HUYEN.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW95QA9L.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT. FB LISA NGUYEN. CHUC CHU SOM KHOE MANH-211025-09:49:51 443201.20251021.094951.45501817.NGUYEN THANH TUONG LE.970416
21/10/2025                       50.000   5294IBT1aWS5ZKYD.DUC TU. Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.094918.0339306897.VU DUC TU.970437
21/10/2025                     300.000   0200970405102109491620258IPZ046919.66417.094842.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2025.283 chu Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396171415.PHAM HUY chuyen tien ung ho MS 2025.284 (em Lo Van Hoang).CT tu 0381000385287 PHAM HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPJUYK7.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294385299754.20251021.094822.19038212805015.VND-TGTT-HO LAM HUE NGAN.970407
21/10/2025                       50.000   020097048810210947592025hISO456277.60720.094733.MS 2025.283 TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396158075.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 282 Bui Thi Mua.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11396157132.Ung ho MS 2025.283 (Ong Tran Van Tot).CT tu 0371000512488 NGUYEN DUC KIM PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   020097042210210947352025V16G742210.59743.094736.ung ho ms 2025.283. ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW95QDMH.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-09:47:10 438371.20251021.094710.23672017.DANG NGUYEN HONG PHUONG.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1aWS5ZDY4.MS 2025.283(ong Tran Van Tot).20251021.094626.135704070092395.LE TRUNG HIEU.970437
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJ8LBJ.ung ho MS 2025.282 em Bui Thi Mua FT25294502749049.20251021.094617.19033545250019.VND-TGTT-LE THI DUNG.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396134838.LE XUAN THUY ung ho MS 2025.283(ong Tran Van Tot).CT tu 0421000533151 LE XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   02009704881021094523202589yp439403.50873.094448.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                       50.000   MBVCB.11396112793.HOA NHU Y chuyen tien.CT tu 0511000400671 HOA NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   5294IBT1jW9YNTF3.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-09:43:54 432720.20251021.094354.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hQNN8GCU.IBFT Ung ho MS 2025.283 Tran Van Tot.20251021.094351.073628061991.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   02009704221021094346202555VJ346592.43753.094313.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   5294NAMAA22IQLU1.MS2025.283 Ong Tran Van Tot.20251021.094328.603057951800001.BUI THI KIM KHUYEN.970428
21/10/2025                     100.000   02009704221021094241202582NA410898.40349.094242.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   5294IBT1jW9YNEYL.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-09:42:36 430171.20251021.094236.38631417.NGUYEN NGOC MAI THY.970416
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9YNK5Q.MS 2025.282 EM BUI THI MUA-211025-09:42:22 429726.20251021.094222.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416
21/10/2025                     300.000   020097048810210942132025ku4A419352.37864.094147.UNG HO EM BUI THI MUA
21/10/2025                       50.000   5294IBT1kJPJIBBB.NGUYEN THI NGOC DUNG chuyen MS 2025.283 chu Tran Van Tot FT25294426891494.20251021.094206.19027869919027.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC DUNG.970407
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11396096195.ung ho MS 2025.283( ong Tran Van Tot).CT tu 9888770811 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       30.000   5294IBT1kJPJIPB4.Uh ms 2025.284 lo van hoang FT25294202742707.20251021.094150.19039286917024.VND-TGTT-NGUYEN THANH DAT.970407
21/10/2025                     200.000   5294IBT1hQNN8MFA.IBFT HUYNH KIM DAO chuyen tien ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251021.094144.060007950041.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     200.000   5294NAMAA22IQ2Z4.Ung ho MS2025.283 Ong Tran Van Tot.20251021.094104.686868567.LAM QUOC CHI.970428
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396073729.Ms 2025.278 ( em Doan Dinh Duong) .CT tu 0611001502605 HOANG THI QUYNH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104673329962.20251021.104673329962-0988240952_MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPJM66X.SON SI NA chuyen FT25294403136646.20251021.093935.19029290429012.VND-TGTT-SON SI NA .970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJMGF4.Ms 2025.283 ong tran van tot FT25294554810847.20251021.093913.19029140576866.VND-TGTT-TRAN THI HAU.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11396053756.Ms 2025.283 ( ong Tran Van Tot).CT tu 0611001502605 HOANG THI QUYNH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     500.000   5294IBT1kJPJM4JT.MS2025.283 FT25294486822035.20251021.093857.19035191868012.VND-TGTT-TO ANH DUNG.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1kJPJMYMA.Ung Ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot FT25294066410680.20251021.093842.19037132248011.VND-TGTT-LE THI MINH THAO.970407
21/10/2025                       10.000   5294IBT1dJ2YBWAY.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT ung ho MS 2025 284 em Lo Van Hoang.20251021.093842.686809082020.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW9YN1TG.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-09:37:43 421575.20251021.093743.34052267.LUONG QUI AN.970416
21/10/2025                       10.000   5294IBT1dJ2Y5U16.ung ho MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.093602.2282227778668.MBBANK IBFT.970422
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWA6PW8N.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 3 ma so sau 2025282 2025283 2025284 moi ma so 100 K.20251021.093549.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
21/10/2025                     100.000   020097041510210934242025ilBS833279.7525.093424.UNG HO MS 2025.283 ( ong TRAN VAN TOT)
21/10/2025                     100.000   020097048810210934062025p1BJ366962.5901.093340.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN GIUP DO MS 2025.281
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11395990475.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT.CT tu 0181003274728 DAO THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     150.000   5294IBT1fWBIAJ3L.MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251021.093231.0103262455.TRAN NGUYEN NHAT LAM.970406
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJDA47.MS2025.283ong tran van tot FT25294732206029.20251021.093242.1604220420.LE THI MAI TRAN.970407
21/10/2025                     300.000   5294IBT1iWA6USDQ.ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.093134.224373392.NGUYEN MY HOA.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJSRRA.Ms 2025.283 tran van tot FT25294724407436.20251021.093045.19035723081016.VND-TGTT-NGUYEN THI TRUC PHUONG.970407
21/10/2025                       50.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104672277579.20251021.104672277579-0379296543_Ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   0200970415102109302120256k4U821636.91804.093022.Ung ho MS 2025.281 be Nguyen Van Minh
21/10/2025                     500.000   020097041510210930052025Z7sS821230.91302.093005.Ung ho MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA683VM.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.092955.03176756801.DUONG PHAM KIM NGAN.970423
21/10/2025                     500.000   5294IBT1jW9YRJEX.PHAM VAN TAN CHUYEN KHOAN UNG HO TRAN VAN TOT MS 2025.283-211025-09:28:57 406334.20251021.092857.6199237.PHAM VAN TAN.970416
21/10/2025                     200.000   5294IBT1jW9YRWHH.UNG HO TRAN VAN TOT-211025-09:28:43 405834.20251021.092843.172092449.PHAM NGUYEN NGOC TRAM.970416
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2Y14SHT.Ung ho ms 2025.284 lo van hoang.20251021.092826.061704060065806.NGUYEN THI TUYET THANH.970441
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11395908126.MS 2025.283 ( ung ho ong Tran Van Tot).CT tu 0381000427460 LE THI HUYEN YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   5294VNIBJ2Y14SA1.Ung Ho MS 2025.283 (Tran Van Tot).20251021.092749.909691649.BUI NGUYEN HANG.970441
21/10/2025                     100.000   020097042210210927402025B98U255345.81543.092715.ung ho MS:2025283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                       50.000   0200970422102109261820254845630943.76793.092619.MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     150.000   5294IBT1aWS5KDRT.MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.092600.0355327889.LY NGOC KHA AI.970440
21/10/2025                     200.000   020097041510210925572025TgYq809486.76091.092557.MS 2025.282 (em bui thi mua)
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11395882730.ung ho MS 2025.283 (ong tran van tot).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     300.000   020097042210210925492025KAPF825861.74805.092550.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     100.000   5294IBT1kJPJ9Y9W.Ms 2025.283 FT25294435732610.20251021.092549.7411102018.DAO TUAN VU.970407
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11395873619.Ung ho MS 2025 284 Lo Van Hoang.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   0200970415102109242020257G0I804400.67993.092420.HOANG NGOC TUAN Chuyen tienMS2025282
21/10/2025                     100.000   5294IBT1iWA6I6SI.Ung ho MS 2025283 Ong Tran Van Tot.20251021.092355.158208679.NGUYEN THI THU TRANG.970432
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPJ2ZDP.MS 2025.283 FT25294171610233.20251021.092332.19032729272019.VND-TGTT-NGUYEN TRAN CAM TU.970407
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRARZRT.ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).20251021.092241.04992451992.DUONG THI HA.970429
21/10/2025                  2.000.000   5294IBT1jW9YXMFQ.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT-211025-09:22:15 395002.20251021.092215.7697857.PHAM THI VAN GIANG.970416
21/10/2025                     200.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104671528065.20251021.104671528065-0795064435_MS 2025283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     300.000   MBVCB.11395843498.Thinking School giup MS2025 284 em Lo Van Hoang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRARB6M.Ung ho MS 2025.283 - ong Tran Van Tot.20251021.092140.0004100018679007.HUYNH VO NHAT TAN.970448
21/10/2025                     200.000   5294IBT1kJPJ2CZT.MS 2025.280 anh Bui Van Toan FT25294950929092.20251021.092133.19026196011013.VND-TGTT-PHAM HONG TUYET.970407
21/10/2025                     500.000   PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.104671514427.20251021.104671514427-0903665672_ung ho MS 2025283 ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   020097041510210921262025T49L796297.59106.092126.ho tro MS 2025.283 ong TRAN VAN TOT
21/10/2025                     200.000   020097041510210921232025ilE6797020.57965.092123.ung ho em Doan Dinh Duong MS 2025.278
21/10/2025                     200.000   5294IBT1iWA6IS9C.MS 2025283 ong Tran Van Tot.20251021.092120.125277225.DAO THI HUYEN TRANG.970432
21/10/2025                     100.000   5294IBT1bWRARMSK.MS 2025.283 - ong Tran Van Tot.20251021.092055.0098100005387008.NGUYEN TRAN MAI THY.970448
21/10/2025                     200.000   MBVCB.11395822119.chuyen tien ung ho MS 2025.283( chu Tran Van Tot).CT tu 0211000527241 TRAN HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                       50.000   020097048810210919542025pYe4282888.52466.091920.UNG HO MS 2025.283 CHU TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   020097042210210918532025LMWG994003.48717.091854.MS 2025.280 anh Bui Van Toan
21/10/2025                       50.000   020097048810210918132025BfI1274295.46865.091747.CAO BAO NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11395787828.LANG CAM THU ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0911000066899 LANG CAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     200.000   020097040510210917582025I95B017217.45278.091758.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.283 ong tran van tot
21/10/2025                       50.000   5294VNIBJ2Y14ZI6.MS 2025.283 (Tran Van Tot).20251021.091758.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
21/10/2025                     100.000   MBVCB.11395782375.Ung ho MS 2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 0721000656361 TANG GIAP HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/10/2025                     100.000   5294IBT1hQNNV1S8.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho MS 2025 283 Ong Tran Van Tot.20251021.091630.040946890402.SACOMBANK.970403
21/10/2025                     100.000   5294IBT1jW9Y37E6.MS2025.283.ONG TRAN VAN TOT-211025-09:16:24 384927.20251021.091624.40986607.TRAN MY LINH.970416
21/10/2025                     200.000   020097042210210915492025NN98556327.38360.091550.TRAN THI NGA chuyen tien Ung ho MS2025.283 Ong Tran Van Tot
21/10/2025                     200.000   020097048810210915432025Eh8r261117.37451.091517.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
21/10/2025                     300.000   5294IBT1fWBIBW2Z.MS 2025.283 Tran Van Tot.20251021.091528.0975609524.NGUYEN THI HANG.970431
21/10/2025                       50.000   5294IBT1iWA6VFN1.MS 2025.2