1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1kJDKSIQI.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25275631830109.20251001.231706.7179668899.BUI NGOC TUYET TRANG.970407
|01/10/2025
|300.000
|5274IBT1jWCUMLN9.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI-011025-23:09:50 179088.20251001.230950.38923598.VU THI MINH HIEN.970416
|01/10/2025
|1.000.000
|5274IBT1iW596GDE.ung ho MS2025 263 anh tran van nghi.20251001.230344.188092438.NGUYEN HOANG MY SANG.970432
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJDK1F6J.Ung ho 2025.263 tran van nghi FT25275233604096.20251001.225234.19034567476017.VND-TGTT-DANG KIEU DUYEN.970407
|01/10/2025
|500.000
|MBVCB.11133934172.ung ho MS 2025 264 Cao Van Truong.CT tu 9914975889 NGUYEN THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|10.000
|MBVCB.11133911168.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|300.000
|5274VNIBJ2L9ZWY6.Ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251001.224217.622704060024091.VU THI ANH HONG.970441
|01/10/2025
|50.000
|MBVCB.11133794046.MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0211000503126 NGUYEN HA ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|50.000
|MBVCB.11133767092.MS 2025.264 anh Cao Van Truong co len.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1fWY7256F.MS 2025.258 - Ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251001.222317.2566.TRAN LAP SUONG.970431
|01/10/2025
|50.000
|020097042210012221462025XVK3771894.51414.222147.ung ho ms2025.264 anh Cao Van Truong
|01/10/2025
|300.000
|MBVCB.11133610275.UNG HO MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|50.000
|020097041510012202382025GnxI772714.93125.220238.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi)
|01/10/2025
|500.000
|MBVCB.11133589671.UNG HO MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|50.000
|5274IBT1jWCU9PV6.NGUY DAO PHUONG LINH CHUYEN KHOAN NCHCCCL 0903933753-011025-22:01:39 115445.20251001.220139.32327727.NGUY DAO PHUONG LINH.970416
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11133585235.Ung ho nguoi dan mien trung dau bao so 10.CT tu 1040445829 NGUYEN DANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11133576173.UNG HO MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|10.000
|MBVCB.11133559993.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|020097048810012156392025KOUp067990.72354.215617.MS 2025.264
|01/10/2025
|1.000.000
|020097048810012148192025vN5v033419.42687.214800.UNG HO MS 2025.261
|01/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11133444356.ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0011004374791 LUONG QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.000.000
|020097048810012144572025y1Oa018349.31015.214438.UNG HO MS 2025.259
|01/10/2025
|1.000.000
|5274IBT1kJD7EAFV.NGUYEN TRI CUONG chuyen ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25275660896032.20251001.214411.38383839.NGUYEN TRI CUONG.970407
|01/10/2025
|100.000
|020097041510012137132025HIxS723755.1870.213653.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi )
|01/10/2025
|2.000.000
|5274IBT1kJD7GXIS.VU HONG PHUC ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25275000134567.20251001.213414.316506011983.VU XUAN THINH.970407
|01/10/2025
|300.000
|5274IBT1jWCU13FZ.TRAN TIEN LUC CHUYEN KHOAN UNG HO MS2025.263 ANH TRAN VAN NGHI-011025-21:33:12 078489.20251001.213312.31782907.TRAN TIEN LUC.970416
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJD7AA84.MS 2025.264 FT25275931515071.20251001.212922.19035816250012.VND-TGTT-LUU VAN TRUNG.970407
|01/10/2025
|100.000
|020097040510012117422025VGOH096896.24927.211742.Vietcombank:0011002643148:2025.263- Tran Van Nghi
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1kJD7YHRM.Ms 2005.263 Tran Van Nghi FT25275923250234.20251001.211610.19027407225011.VND-TGTT-NGUYEN VAN CUONG.970407
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1aWCLNH32.ms 2025.263 giup tran van nghi chua benh.20251001.211218.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|01/10/2025
|10.000
|5274IBT1bWTVV8M8.NGUYEN PHUONG BAC chuyen tien ung ho mien Trung sau bao 10.20251001.211159.19601970.NGUYEN PHUONG BAC.970425
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1kJD7URN6.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25274020530733.20251001.210959.19036258921017.VND-TGTT-NGO MINH SON.970407
|01/10/2025
|300.000
|5274IBT1aWCLR3ZW.chuyen tien ung ho.20251001.210525.0982576768.SHBMB.970443
|01/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11132972342.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0501000141234 LU MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102545380461.20251001.102545380461-0946423544_Ung ho MS 2025262 em Nguyen Lam Duong
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJD7IUUG.Ung ho MS 2025.262 Nguyen Lam Duong FT25274692704083.20251001.210127.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1hQXNG4LX.IBFT Ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong.20251001.210059.050155982419.SACOMBANK.970403
|01/10/2025
|100.000
|0200970422100120575920256PP2251354.41572.205800.ung ho ms 2025.264 anh cao van truong
|01/10/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102544713001.20251001.102544713001-0909888392_Ung ho MS 2025262 em Nguyen Lam Duong
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11132691178.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|020097042210012042152025KTN8992582.70541.204216.ung ho MS 2025.264
|01/10/2025
|100.000
|020097042210012029402025PZCY725610.11868.202941.MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|01/10/2025
|20.000
|020097042210012025192025IHRZ908340.92235.202500.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Cao Van Truong ms 2025.264
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1iW52RIEL.ung ho dong bao mien trung.20251001.202310.82475273.NGUYEN VAN KHUONG.970432
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1iW52R96Z.ung ho ms 2025 263 tran van nghi.20251001.202228.2315071987.NGUYEN THI MY DUNG.970432
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1iW52XJ6I.Ung ho ms 2025258 be nguyen ngoc nhu y.20251001.201709.0377577303.HO THI MY LAI.970432
|01/10/2025
|100.000
|020097041510012015232025O2Ux489039.43162.201523.MS. 2025. 263
|01/10/2025
|500.000
|020097040510012014102025FGSC041827.37360.201410.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.263
|01/10/2025
|50.000
|MBVCB.11132178053.LE THI THUY chuyen tien MS2025.263.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|500.000
|020097048810012001082025TmIW397698.72973.200045.UNG HO NCHCCCL . HUYNH HAI . 0903824247
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJDGZH6X.Ung ho MS 2025.264 FT25274383081229.20251001.200042.1939682689.DINH VIET BACH.970407
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1fWYGTJCC.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2025 263 TRAN VAN NGHI.20251001.195840.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|01/10/2025
|50.000
|020097042210011950462025C1CU641884.21887.195047.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS2025.264 Cao Van Truong
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11131939789.ung honng dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0411001007374 DINH VAN THEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|150.000
|5274IBT1kJDGGL46.Ms 2025.263 anh TRAN VAN NGHI FT25274300837046.20251001.194545.19036211950019.HOANG NHU PHUONG THUY.970407
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1fWYGHG2D.Tran Ngoc Hung chuyen tien ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.194228.935333243.TRAN NGOC HUNG.970406
|01/10/2025
|39.000
|5274IBT1kJDG4JAU.uh ms 2025.263 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25274621371885.20251001.193742.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJDGYLKP.Ung ho be Nhu Y chuc con mau khoi benh FT25274656562240.20251001.193102.19035191869019.VND-TGTT-DANG MAI THUY DUONG.970407
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11131520362.MS2025.254( anh NGUYEN DUC THUAN.CT tu 0701000452853 VO THI XUAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|50.000
|020097042210011909052025LAYN177870.13253.190906.MS 2025.261 em Nguyen Thi Thuy Dung
|01/10/2025
|100.000
|020097040510011855572025Q18R076400.44282.185557.Vietcombank:0011002643148:2025261 ung hon nguyen thi thuy Dung
|01/10/2025
|500.000
|MBVCB.11131088988.ung ho dong bao lu.CT tu 9248175889 MAI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.000.000
|5274IBT1kJDARE77.Ung ho mien Trung sau bao so 10 FT25274136220563.20251001.184315.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|01/10/2025
|300.000
|5274IBT1jWC84WC7.MS 2025.263-011025-18:42:37 784900.20251001.184237.219130029.TRINH THI THAO.970416
|01/10/2025
|500.000
|MBVCB.11130927872.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1jWC8YH3Z.2.025.263 TRAN V NGHI-011025-18:26:05 751375.20251001.182605.12010307.DUONG THI VAN.970416
|01/10/2025
|1.000.000
|020097042210011819082025UBWB346198.45374.181909.DO GIA HIEP ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1kJDA7VV8.Ung ho MS 2025.258 be vo ngoc nhu y FT25274490780601.20251001.181333.19038012530011.VND-TGTT-NGUYEN HOANG THIEN.970407
|01/10/2025
|100.000
|5274VNIBJ2L91SZP.Ung ho MS 2025.261 (em Nguyen Thi Thuy Dung).20251001.181224.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441
|01/10/2025
|686.000
|5274IBT1kJDA4KNP.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25274398058692.20251001.180701.2809191288.NGUYEN TUAN ANH.970407
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11130267029.ung ho MS 2025.258 ( nguyen ngoc nhu y).CT tu 0441000672574 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1iW5CXUJR.LE HONG BAO CHAU chuyen tien MS 2025263 anh Tran Van Nghi.20251001.175422.173749791.LE HONG BAO CHAU.970432
|01/10/2025
|300.000
|020097048810011752502025BlqU410844.94997.175230.MS 2025.263
|01/10/2025
|50.000
|5274IBT1kJDAIT1R.Ung ho be NGUYEN LAM DUONG MS2025.262 FT25274807388620.20251001.175050.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407
|01/10/2025
|50.000
|5274IBT1kJDAI2M4.Ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y MS2025.258 FT25274036408707.20251001.174918.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407
|01/10/2025
|5.000
|5274IBT1cW9YKJKP.Em co chut tam long nho muon ung ho MS 2025.262 a; co len anh Duong nhe.20251001.174847.107884682261.NGUYEN DONG DO.970415
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11129966689.ung ho.MS.2025.263.(anh Tran Van Nghi ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11129905067.ung ho MS2025. 264 (a Cao Van Truong).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11129819072.ung ho MS2025.262 (em Ng Lam Duong).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJD4NK1J.PHAM VAN DUY ung ho nguoi dan sau bao so 10 FT25274961041409.20251001.172233.19028838083024.VND-TGTT-PHAM VAN DUY.970407
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11129573118.Ung ho MS 2025.215 (Chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0711000245777 LE THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11129560559.Ung ho MS 2025.254.CT tu 0711000245777 LE THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|500.000
|020097040510011659162025DANK029725.67177.165916.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 263 anh Tran Van Nghi
|01/10/2025
|200.000
|020097042210011652392025UVBY992301.27073.165240.MS 2025.264 cao van truong
|01/10/2025
|500.000
|5274IBT1iW5CIPK9.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251001.163815.00454914001.TRAN THI HOAI PHUONG.970423
|01/10/2025
|130.000
|5274IBT1kJD4YVIG.Ung ho dong bao mien Trung sau bao so 10 FT25274149342818.20251001.163700.19030881788885.VND-TGTT-BUI VAN QUANG.970407
|01/10/2025
|132.796
|020097042210011627472025FFDP303457.86170.162748.MS 2025.260
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1jWCIRDMS.UNG HO MS 2025 264 ANH CAO VAN TRUONG-011025-16:22:07 490761.20251001.162207.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11128663498.ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|30.000
|5274IBT1cW9YC4VI.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251001.161128.100870402913.NGUYEN THI MAI ANH.970415
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1jWCI3TS3.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10 - CON MONG BA CON O DO BINH AN-011025-16:11:11 469467.20251001.161111.28132697.LE DO GIA PHUC.970416
|01/10/2025
|500.000
|MBVCB.11128350860.NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho MS 2025262 ( EM NGUYEN LAM DUONG, xa DUC THO, TINH HA TINH).CT tu 0281000393919 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11128359286.ung ho MS 2025.264(anh cao van truong).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11128322304.ung ho MS 2025.263(anh tran van nghi).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|500.000
|020097048810011551482025IOUE422673.97578.155129.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11128297336.ung ho MS 2025.262(em nguyen lam duong).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|020097048810011543002025qMjL365192.53294.154238.UNG HO MS 2025.264
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1bWT9YUGC.UH nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251001.153951.0171003451014.NGUYEN NGOC PHUONG TU.970425
|01/10/2025
|300.000
|020097041510011539112025u8CU322738.31976.153852.MX ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi)
|01/10/2025
|200.000
|5274VNIBJ2L9LGZQ.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.153901.025704061229031.PHAM QUANG HIEU.970441
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11128150888.NGUYEN TRUONG CHINH chuyen tien ung ho Nguoi Dan Mien Trung sau bao so 10 .CT tu 0151000035735 NGUYEN TRUONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|50.000
|MBVCB.11128143329.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|300.000
|MBVCB.11128094735.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0011002264463 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.000.000
|020097048810011532352025zhZg298461.99410.153213.UNG HO MS 2025.259 . CHAU TAN QUANG MINH
|01/10/2025
|300.000
|5274IBT1bWT98RBF.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251001.153036.15001010947114.NGO GIA KHANH.970426
|01/10/2025
|50.000
|020097048810011527222025Abc1266328.74067.152659.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 CAO VAN TRUONG
|01/10/2025
|200.000
|020097041510011524172025TH44275470.57738.152417.2025.264
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11127852286.Tra Xuan Binh giup ms 2025264.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11127811524.ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1iW51Z8I1.Ung ho ms 2025264 anh cao van truong 0912166350.20251001.150438.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1aWCHS3R9.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.150153.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|01/10/2025
|15.000
|MBVCB.11127708690.LANG THI THUY ung ho MS 2025.263 (anh tran van nghi) .CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.600.000
|5274IBT1fWYAFX3W.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251001.144422.9021619834906.VUONG THUY HANG.963388
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11127442766.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ung ho e nguyen lam duuong ms 2025262.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102505091941.20251001.102505091941-0379555878_Ung ho NCHCCL PHAM THI TIEU BANG 0379555878
|01/10/2025
|50.000
|020097048810011433062025SJ8t949473.25679.143243.UNG HO MS 2025.251
|01/10/2025
|50.000
|020097048810011430042025RhwA932835.13323.142944.UNG HO MS 2025.254
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1jWCIBXGJ.MS 2025.264 CAO VAN CUONG-011025-14:30:01 272852.20251001.143002.255315559.NGUYEN THI THIEN TRANG.970416
|01/10/2025
|500.000
|MBVCB.11127335542.Thinking School ung ho nguoi dan mien trung bao lu so 10.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|300.000
|MBVCB.11127311639.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 264 anh Cao Van Truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|50.000
|020097048810011425372025fUEx909022.94181.142515.UNG HO MS 2025.253
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1iW51BHGC.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.142354.0982565157.PHAN THI NGOC MINH.970432
|01/10/2025
|20.000
|5274IBT1cW9PE82L.LUONG TRUNG HIEN Ck ms2025.264 cao van truong.20251001.141840.104879830054.LUONG TRUNG HIEN.970415
|01/10/2025
|500.000
|MBVCB.11127205179.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0071001617015 HUYNH THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.000.000
|020097040510011408442025OPPT059359.24886.140844.Vietcombank:0011002643148:ung ho mien trung bao so 10
|01/10/2025
|300.000
|5274IBT1kJD5NNLU.Ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong FT25274474606717.20251001.140518.19026407762029.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG .970407
|01/10/2025
|50.000
|020097041510011356542025n7Yi933557.77947.135654.Ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y )
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1iW518LQH.ZP252740199176 251001000858458 Ung ho MS 2025.261 em Nguyen Thi Thuy Dung.20251001.135530.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|01/10/2025
|300.000
|MBVCB.11126989082.Ung ho MS 2025.262 (E. Nguyen Lam Duong).CT tu 0011000306307 HA NGOC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJD5FR6T.ung ho NCTCCCL KIM PHUONG 0909586527 FT25274420101120.20251001.135030.19034726375014.VND-TGTT-TRAN THI KIM PHUONG.970407
|01/10/2025
|1.000.000
|5274IBT1jWCIUVD9.UNG HO MS2025.264 ANH CAO VAN TRUONG-011025-13:47:46 202165.20251001.134746.6565386.DAO HUU VIET.970416
|01/10/2025
|20.000
|5274IBT1iW51IPX8.uh MS 2025.263 anh Tran Van Nghi - Nam Mo Duc Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat, Nam Mo Duc Hoang Than Tai Bao Sanh Nhu Lai.20251001.134732.06934480901.TRUONG HOANG THY ANH.970423
|01/10/2025
|500.000
|5274IBT1jWCIUCI2.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-011025-13:45:35 200009.20251001.134623.186178899.NGUYEN HUU KHANG.970416
|01/10/2025
|1.000.000
|5274IBT1eWT27G41.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI.20251001.133612.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|01/10/2025
|500.000
|5274IBT1jWCIIKD9.UNG HO MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG-011025-13:32:19 177715.20251001.133219.240416919.TRAN VAN BAC.970416
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1bWT2AMYR.ung ho MS 2025.261 em NGUYEN THI THUY DUNG.20251001.132950.0002100000755003.LE THI KIM QUYEN.970448
|01/10/2025
|500.000
|020097048810011323542025XkNN605688.55695.132331.UNG HO MS 2025.264
|01/10/2025
|5.000.000
|5274IBT1jWCIMV5V.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10 BUALOI-011025-13:18:39 156833.20251001.131839.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416
|01/10/2025
|2.000.000
|MBVCB.11126635601.TRAN THI THUY chuyen tien ung ho nguoi dan sau bao so 10.CT tu 0101001054046 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.000.000
|020097042210011317342025YXAH387032.32370.131734.PHAM VAN HAO chuyen tien ung ho mien trung khac phuc sau bao
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJD5GNAS.Ung ho anh Tran Van Nghi MS2025.263 FT25274935094745.20251001.131602.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
|01/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11126531594.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0071001489233 TRAN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|500.000
|5274IBT1iW51C4SZ.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.130612.0936343388.NGHIEM BINH THUAN.970432
|01/10/2025
|68.456
|MBVCB.11126487323.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.264 (A Cao Van Truong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|400.000
|5274IBT1jWCID7LE.PHAN TUNG KHOA CHUYEN KHOAN-011025-13:02:20 132162.20251001.130221.24936317.PHAN TUNG KHOA.970416
|01/10/2025
|100.000
|5274VNIBJ2LS7BRF.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran van Nghi).20251001.125307.636704060049482.TO THI ANH MINH.970441
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1hQXXHYUD.IBFT Ung ho MS 2025.263 A Tran Van Nghi.20251001.124900.517416M4523da000000000ee2722.SACOMBANK.970403
|01/10/2025
|50.000
|5274IBT1kJD5US9Q.MS 2025. 264 FT25274709571739.20251001.124638.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11126317517.HO PHUOC LONG ung ho bao so 10.CT tu 0071004729196 HO PHUOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|10.000
|MBVCB.11126300144.ungho ms 2025.263.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|0200970405100112430020256VE5095770.3093.124241.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms2025.264 Cao Van Truong
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11126273101.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11126276937.NGUYEN THI THANH BINH chuyen tien ung ho mien Trung sau bao so 10.CT tu 0341001580134 NGUYEN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|369.369
|0200970422100112365720251DYS284901.77539.123658.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 avon pest 0908328579
|01/10/2025
|100.000
|020097041510011235222025YMsH747188.70741.123522.NGUYEN HUYEN TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.263 ( anh tran van nghi)
|01/10/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102491525259.20251001.102491525259-0902696281_Ung ho NCHCCCL MAI CHI TRUNG 0902696281
|01/10/2025
|5.000.000
|5274IBT1kJD5WD6H.chau celine ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25274534431003.20251001.120826.950912264009.LE DUNG.970407
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJDY38A1.NGUYEN THI LUONG chuyen ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25274574781230.20251001.115411.19037078440017.VND-TGTT-NGUYEN THI LUONG.970407
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1kJDY39FC.2025.262 Duong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT25274031703093.20251001.115343.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1kJDYF8PL.2025.260 Minh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT25274111925836.20251001.115118.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|01/10/2025
|15.000
|MBVCB.11125613532.LANG THI THUY ung ho MS 2025.264( anh cao van truong ) .CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1kJDYT5P4.2025.264 Cuong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT25274653365996.20251001.114845.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|01/10/2025
|100.000
|5274WBVNA22VR5WH.MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.114443.109000804987.TRAN VINH HUNG.970412
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1aWCZYDR2.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251001.113952.100100112279.LE ANH KIM.970457
|01/10/2025
|100.000
|020097041510011135292025NjWk556834.71255.113529.MS 2025.263 Tran Van Nghi
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11125287425.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.263.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|18.000
|MBVCB.11125145995.BUI THI THANH THUY Uh MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11125121213.Ung ho MS 2025.260 (be Phan Thanh Minh).CT tu 0961000013131 DO THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|50.000
|5274IBT1fWYAM1D1.MS 2025 260 be Phan Thanh Minh.20251001.105822.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|01/10/2025
|50.000
|020097048810011053472025WehR706678.59176.105324.UNG HO MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG
|01/10/2025
|50.000
|MBVCB.11124695740.Chuyen tien ung ho.CT tu 9987673638 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11124661307.MS 2025 263 anh Tran Van Nghi.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11124647762.MS 2025. 263 Tran van Nghi.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.000.000
|5274IBT1kJDYCJ8D.ung ho MS 2025.258 FT25274458632373.20251001.103649.7905747714.TRUONG THIEN TU.970407
|01/10/2025
|300.000
|5274IBT1kJDYJRAA.MS 2025.264 FT25274977785437.20251001.103330.19035134281013.VND-TGTT-NGUYEN PHAM QUOC PHONG.970407
|01/10/2025
|200.000
|020097041510011020302025gwhN315484.2132.102030.ung ho MS 2025.264 (a Cao Van Truong)
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJDPXGHV.MS 2025.264 FT25274114179805.20251001.101728.6462889999.BUI DUC ANH.970407
|01/10/2025
|1.000.000
|020097048810011016222025GZMM465487.81983.101602.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI
|01/10/2025
|500.000
|5274IBT1iW5JWIJ6.Ung ho MS 2025 264 anh Cao Van Truong.20251001.100536.84131319.DINH NGOC TRUONG.970432
|01/10/2025
|500.000
|5274IBT1kJDPZA4F.MS 2025.264 FT25274144040635.20251001.095932.9323868788.NGUYEN LE HONG.970407
|01/10/2025
|300.000
|MBVCB.11124133153.MS 2025.264.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.000.000
|020097048810010954292025HIlu326016.86373.095410.UNG HO MS 2025.262 EM NGUYEN LAM DUONG
|01/10/2025
|35.000
|020097048810010951132025dTPM306051.71856.095051.UNG HO NCHCCCL 0338357358
|01/10/2025
|500.000
|5274IBT1jWCM43SR.NGUYEN THI HANH CHUYEN KHOAN MS 2025.262 NGUYEN LAN DUONG-011025-09:45:40 775686.20251001.094540.126548819.NGUYEN THI HANH.970416
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1iW5W3T8E.Uh be Nguyen Ngoc Nhu Y. Ms: 2025.258.20251001.094333.01846671201.HA THI THAM.970423
|01/10/2025
|500.000
|0200970415100109383020259u0u184120.19586.093807.NGUYEN THI NGOC HA ung ho MS 2026.262 (em Nguyen Lam Duong)
|01/10/2025
|300.000
|MBVCB.11123894756.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1kJDPBLLS.Ung ho anh Cao Van Truong, MS 2025.264 FT25274053097593.20251001.093602.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|01/10/2025
|500.000
|5274IBT1iW5WF2ND.Ms 2025-264 uh Cao Van Truong.20251001.093515.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1jWCM5RVM.CAO THI KIM PHI CK. MS 2025 .261 NGUYEN THI THUY DUONG-011025-09:29:30 746720.20251001.092930.656667778.CAO THI KIM PHI.970416
|01/10/2025
|100.000
|020097042210010927562025PTEC887960.75970.092757.MS: 2025.264 anh Cao Van Truong
|01/10/2025
|300.000
|5274IBT1aWC6FWZQ.UNG HO MS 2025.263 Anh Tran Van Nghi.20251001.092638.0908333089.LUONG NGUYEN VAN ANH.970437
|01/10/2025
|50.000
|5274IBT1kJDPVWM8.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25274005723318.20251001.090925.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|01/10/2025
|100.000
|0200970422100109091920251EGJ361401.6181.090919.ung ho MS 2025.264
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1aWC6H5FS.help.20251001.090840.0934704005.NGUYEN PHI CUONG.970440
|01/10/2025
|50.000
|5274IBT1kJDPDV8M.Ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong FT25274805087689.20251001.090706.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11123505286.ung ho MS 2025.264.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11123495113.ung ho MS 2025.263.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11123491181.ung ho MS 2025.262.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11123487983.ung ho MS 2025.261.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|500.000
|020097042210010903122025BZPT770497.83606.090313.ung ho ms 2025.264 Cao van Truong
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11123484497.ung ho MS 2025.260.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11123473960.ung ho MS 2025.259.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11123461503.ung ho MS 2025.258.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|50.000
|SHGD:10009859.DD:251001.BO:LY THI PHUONG THAO.Remark:ung ho MS2025.263, anh Tran Van Nghi
|01/10/2025
|56.800
|0200970405100108532220257DKB001872.47788.085322.Vietcombank:0011002643148:TRAN TUONG HUY chuyen tien ung ho MS 2025.260 be Phan Thanh Minh
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11123351488.Ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|500.000
|5274IBT1kJDP115I.MS 2025.259 Be Tan Quang Minh FT25274145499935.20251001.085028.19028123513013.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON .970407
|01/10/2025
|50.000
|5274IBT1bWT1B5I1.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.085030.03101010965538.HOANG VIET.970426
|01/10/2025
|30.000
|020097042210010847422025LA23411265.28567.084743.gui ms 2025 264
|01/10/2025
|50.000
|5274IBT1fWY4R814.MS 2025 264 anh Cao Van Truong.20251001.084740.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1kJDPWZ48.2025.263 anh Tran Van Nghi FT25274313830885.20251001.084557.2919481997.NGUYEN HONG NGAN.970407
|01/10/2025
|50.000
|5274IBT1iW5WA7TC.ung ho ms 2025 263.20251001.084530.0347063935.TRAN VAN DUONG.970432
|01/10/2025
|100.000
|SHGD:10000641.DD:251001.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.264
|01/10/2025
|50.000
|5274WBVNA22VTN51.MS 2025 263.20251001.084428.558555522522.VO DANG THINH.970412
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11123244015.AU THI LUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.264.CT tu 1029681606 AU THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.000.000
|0200970422100108385320256TYI250496.99776.083857.ung ho ms 2025.264 Cao Van Truong
|01/10/2025
|10.000
|5274IBT1iW5W4DNF.quyen gop.20251001.083807.01572346001.VO THANH PHU.970423
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11123150199.ung ho MS 2025.263(anh Tran Van Nghi).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11123127600.Ung ho MS2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0041000544045 TRAN LE DOAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|500.000
|020097040510010824472025VMR5080964.55048.082447.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.261 Em Nguyen Thi Thuy Dung
|01/10/2025
|300.000
|0200970488100108242320253Cr2800549.54360.082404.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI O NINH BINH
|01/10/2025
|100.000
|020097041510010812082025fH3k843071.14839.081208.ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai)
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1jWCMDJKQ.MS 2025.264ANH CAO VAN TRUONG-011025-08:07:08 616046.20251001.080708.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|01/10/2025
|300.000
|MBVCB.11122826145.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|5274VNIBJ2LSSYER.Ms 2025.264 A Cao Van Truong.20251001.080335.943969659.NGUYEN THI HOANG DUONG.970441
|01/10/2025
|200.000
|020097048810010759352025GU19661949.76770.075913.UNG HO MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG
|01/10/2025
|500.000
|MBVCB.11122647148.NGUYEN MINH DUC ung ho MS 2025.264?(anh Cao Van Truong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.000.000
|5274IBT1kJDU4HW4.2025.264 Anh Cao van Truong FT25274440374703.20251001.074253.19020931337019.VND-TGTT-LE THUY NHUNG.970407
|01/10/2025
|200.000
|020097041510010741342025EYzj781176.26284.074135.MS 2025.264
|01/10/2025
|200.000
|020097048810010739362025w8eg567882.20513.073917.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI
|01/10/2025
|66.000
|5274IBT1bWT1W5MN.Ms2025.263 Tran van nghi.20251001.073509.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|01/10/2025
|66.000
|5274IBT1bWT1WMIK.Ms2025.258 nguyen ngoc nhu y.20251001.073408.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|01/10/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102462267275.20251001.102462267275-0986960217_MS 2025263
|01/10/2025
|300.000
|020097048810010732032025I0kt530168.98681.073141.MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG
|01/10/2025
|100.000
|020097048810010730082025QSYM520106.93738.072949.UNG HO MS 2025 .264 CAO VAN TRUONG
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11122385958.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.263 (a Tran Van Nghi) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1iW5W2M1Y.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.071615.10000466523.LE HUU HUY.970423
|01/10/2025
|100.000
|IBVCB.11122192695.Chuyen tien ung ho MS 2025.264 Cao Van Truong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|300.000
|0200970422100107041020258EP1772607.23602.070411.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong
|01/10/2025
|300.000
|MBVCB.11122168168.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.264 (anh Cao avan Truong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11122153898.ung ho?MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1027490907 LE THAI BAO HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|MBVCB.11122141319.Ungho MS2025.264(anh Cao Van Truong).CT tu 1047500427 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|020097048810010658312025Bim9365779.9540.065809.MAI KHANH LINH CHUYEN TIEN UHCT NCHCCCL
|01/10/2025
|50.000
|020097040510010657152025607U024173.5844.065715.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11121997718.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|300.000
|020097041510010620102025tGTz670193.34030.062011.TRAN NGUYET LAN ung ho emNguyen Lam Duong MS2025.262
|01/10/2025
|15.000
|MBVCB.11121827455.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.260(be Phan Thanh Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|15.000
|MBVCB.11121762668.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJDUJZWB.MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25274361540473.20251001.054532.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407
|01/10/2025
|100.000
|020097040510010450382025UOOZ098032.65217.045038.Vietcombank:0011002643148:MS.2025.263 Tran Van Nghi
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1kJDUWCXZ.Uho ma so 2025.263 anh tran van nghi FT25274064708779.20251001.044448.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|01/10/2025
|200.000
|MBVCB.11121628735.MS 2025.263( tran van nghi).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|50.000
|0200970415100103574920254QaZ629093.39165.035727.ung ho MS 2025.263 (ung ho anhTran Van Nghi)
|01/10/2025
|300.000
|MBVCB.11121595132.ung ho ms 2025.263 anh Tran Van Nghi.CT tu 0421003816126 NGUYEN NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1iW5QFRMD.MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.031732.03922477555.QUACH TO LAI.970423
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121483751.Tra Xuan Binh giup ms 2025247.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121482919.Tra Xuan Binh giup ms 2025246.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121482174.Tra Xuan Binh giup ms 2025245.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121401631.Tra Xuan Binh giup ms 2025263.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121400366.Tra Xuan Binh giup ms 2025262.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121390256.Tra Xuan Binh giup ms 2025261.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121389385.Tra Xuan Binh giup ms 2025260.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121388576.Tra Xuan Binh giup ms 2025259.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121395565.Tra Xuan Binh giup ms 2025258.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121387376.Tra Xuan Binh giup ms 2025257.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121383189.Tra Xuan Binh giup ms 2025256.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121382080.Tra Xuan Binh giup ms 2025255.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121380801.Tra Xuan Binh giup ms 2025254.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1kJD8TWQG.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2025.263 FT25274940714809.20251001.004938.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121379717.Tra Xuan Binh giup ms 2025253.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121378214.Tra Xuan Binh giup ms 2025252.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121376468.Tra Xuan Binh giup ms 2025251.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121375228.Tra Xuan Binh giup ms 2025250.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121374128.Tra Xuan Binh giup ms 2025249.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|5.000
|MBVCB.11121368336.Tra Xuan Binh giup ms 2025248.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/10/2025
|100.000
|5274IBT1iW5Q6KZD.Xin gui ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.002923.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|01/10/2025
|200.000
|5274IBT1iW5Q6BFW.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.002651.00245311001.PHAM THU QUYNH.970423
|02/10/2025
|200.686
|0200970405100223583520256YLX088221.59667.235835.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025. 264 em Vo Thi Cam Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11147487178.Ung ho MS 2025.264 ( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11147462477.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1bWTBZTJ9.NGUYEN THUY DUONG ung ho ms 2025263 anh tran van nghi.20251002.234800.0962363648.NGUYEN THUY DUONG.970425
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11147438553.ung ho anh Tran Van Nghi 2025.263.CT tu 1015180896 NGUYEN MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|020097042210022338222025CMMH135088.34166.233823.DUONG THI KIM CHI chuyen tien ung ho be nguyen ngoc nhu y 2025258
|02/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11147402584.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|10.000.000
|5275IBT1kJDRJJE2.CSPM, CSTV ho tro MS 2025.264 Cao Van Truong FT25276607014054.20251002.232045.19031347333666.VND-TGTT-HOANG THANH HANG.970407
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11147327885.UNG HO MS 2025.264 (EM VO THI CAM THUY).CT tu 0021001659588 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1iW5UWAXS.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.231456.02958715401.PHAM DUY ANH.970423
|02/10/2025
|10.000
|MBVCB.11147258672.Ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy - Da Nang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|300.000
|02009704151002230040202580LP300353.71429.230040.Minh khang giup ms2025.262.lam duong.
|02/10/2025
|100.000
|5275WBVNA22V5E91.Ung ho ms 2025.264 (Vo Thi Cam Thuy).20251002.224646.267000045996.TRAN KHANG NGOC.970412
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1jWC5FYT7.MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-22:46:05 965946.20251002.224605.5681747.PHAM KIM YEN.970416
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1kJDX3KNW.ms 2025.264 . can van truong FT25276405307800.20251002.224423.19020454631015.VND-TGTT-BUI TRUONG UYEN PHUONG.970407
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1kJDX3PM9.ms 2025.264 . vo thi cam thuy FT25276805500061.20251002.224256.19020454631015.VND-TGTT-BUI TRUONG UYEN PHUONG.970407
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11147072717.MS2025 236 chi La Thi Nhi.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11147075700.MS2025 235 be Thi Khanh Bang.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11147052364.MS2025 234 gua dinh ong Tran Van Tuoc.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11147061393.MS2025 238 em Nguyen Van Quan.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11147055207.MS2025 259 be Tan Quang Minh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|2.000.000
|020097048810022228082025VqLW950524.95370.222745.MS 2025.262 EM NGUYEN LAM DUONG . CO NGUYEN THI NGAN HA HO TRO
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11147032219.MS2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11147022693.MS2025 257 chi Chu Thi Phuong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|1.000.000
|5275IBT1iW58316L.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251002.222541.19931217001.PHAM THI HUYEN MY.970423
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11147023706.MS2025 262 em Nguyen Lam Duong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11147002982.MS2025 261 em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|15.000
|MBVCB.11147000345.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.263 (Anh Tran Van Nghi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11146998069.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11146911412.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|10.000
|MBVCB.11146884801.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|50.000
|020097042210022202132025IF0O563067.15898.220213.MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|02/10/2025
|50.000
|5275IBT1hQR1ISJF.IBFT MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251002.220122.970403Wb93cd50000000009b6153.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1kJDX7MZZ.BUI THI THANH HA ung ho mien Trung sau bao so 10 FT25276866230210.20251002.220010.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDXA4MP.Ung ho MS 2025.264 Vo T Cam Thuy FT25276330101081.20251002.215314.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11146650768.ung ho MS 2025.261 (em nguyen thi thuy dung).CT tu 0531002564288 HA THI LIEN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1iW587YGA.MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y chuc con mau khoe.20251002.213305.38381296.TRUONG PHAM Y NHI.970432
|02/10/2025
|50.000
|0200970422100221290920251CNN411056.97605.212910.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS2025.262 Nguyen Lam Duong
|02/10/2025
|50.000
|0200970422100221251120257FSN338346.81667.212512.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS2025.264 Cao Van Truong
|02/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11146381827.ms 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0671004094924 VO HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|300.000
|020097042210022110082025DO4G746337.19555.211009.HOANG VAN HAI ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDX1F9P.DAO QUOC KHANH chuyen ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275970001700.20251002.205957.10520819829014.VND-TGTT-DAO QUOC KHANH.970407
|02/10/2025
|1.000.000
|5275IBT1iW58URQI.Nguyen Thi Ngoc Tram chuyen tien Ms 2025 264.20251002.205535.02592331401.NGUYEN THI NGOC TRAM.970423
|02/10/2025
|200.000
|020097041510022054192025S3IO970932.49734.205419.chuyen tien ung ho MS 2025.261 em Nguyen thi Thuy Dung
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1aWCRMLLE.ms 2025.264 giup vo thi cam thuy chua ung thu.20251002.204712.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11145913081.NGO THI THANH TUYEN ung ho MS 2025.257 (CHi Chu Thi Phuong).CT tu 1043045702 NGO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|50.000
|5275IBT1iW58MR1P.ZP252750379332 251002001657335 Ung ho Vo Thi Cam Thuy MS2025.264.20251002.204130.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1kJD33HHB.MS 2025.263 FT25275356006472.20251002.203818.19023283855016.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1bWT568YN.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY.20251002.203509.0913609690.LE THUY DUNG.970448
|02/10/2025
|20.000
|020097042210022022022025DR2J934083.98135.202203.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Vo Thi Cam Thuy ms 2025.264
|02/10/2025
|1.000.000
|5275WBVNA22VPJG7.Ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251002.201627.107000729070.TRAN LE UYEN.970412
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1iW58C7MF.Ung ho MS 2025.263 a Tran Van Nghi.20251002.201246.01806735301.PHAM THU HIEN.970423
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11145414540.ung ho Ns 2025 263 ( anh Tran Van Nghi ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11145211401.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0021002060527 LUU HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|020097048810021956222025VKd2090086.69509.195559.UNG HO MS 2025.263
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11145144417.Ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0791000063805 LE TAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|20.000
|5275IBT1fWYEAE55.GiacHienVy ung ho MS2025.264( em Vo Thi Cam Thuy).20251002.195041.19021983.DO THI OANH.970431
|02/10/2025
|300.000
|MBVCB.11144914574.DHNA ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0441003935732 DO DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|300.000
|MBVCB.11144788003.Phan Thuy Anh ck ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0071004371477 PHAN NGUYEN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11144658456.VU THI LIEN chuyen tienUng ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0071002886841 VU THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1jWC5S5U8.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-19:17:25 642329.20251002.191725.259113149.BUI THI THU HOA.970416
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11144526767.DANG QUOC TUAN ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0061000997896 DANG QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJD3Q99Z.Ung ho MS 2025.263 FT25275712341609.20251002.191051.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|02/10/2025
|3.000.000
|5275IBT1fWYEPUZS.ISL39ubqmoe0iicn6at17r1d5sp3e-Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.185643.100008294083.NGUYEN VAN TUAN.970419
|02/10/2025
|18.000
|MBVCB.11144127609.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1kJDF7J4R.Ung ho MS 2025.258 FT25275020062752.20251002.183642.12925171682011.VND-TGTT-NGUYEN THE HIEN.970407
|02/10/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102642130395.20251002.102642130395-0703711465_ung ho MS 2025264 em Vo Thi Cam Thuy
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1kJDF8AI3.VU THANH TUNG chuyen u MS 2025.263 a Tran Van Nghi FT25275450203238.20251002.181435.19120199182011.VND-TGTT-VU THANH TUNG.970407
|02/10/2025
|100.000
|020097048810021811432025EhwF268885.9323.181120.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|500.000
|020097042210021808582025DKKM754434.93566.180859.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|02/10/2025
|300.000
|020097042210021807502025J0KH181074.87383.180751.MS 2025.263
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11143499417.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0421003763129 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11143441116.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0421003763129 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11143386701.ung ho MS2025.264( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0071001754720 HOANG TRONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDFQVNC.Ung ho MS2025.263 anh Tran Van Nghi FT25275804499424.20251002.174453.19029396167025.VND-TGTT-HOANG HUY HIEU .970407
|02/10/2025
|200.000
|020097042210021744142025E9JZ461792.44484.174416.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|02/10/2025
|50.000
|MBVCB.11142633668.MS 2025.264.CT tu 0061001119823 NGUYEN THI BAO NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|10.000
|5275IBT1cW9ANGD1.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251002.171132.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|02/10/2025
|5.200.000
|5275IBT1hQRJSV9H.IBFT ung ho dong bao mien trung Luong pham california.20251002.170707.060284248484.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1hQRJ9H1B.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.20251002.170350.060262404849.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1iW5MEDFE.Ung ho MS 2025264 em Vo Thi Cam Thuy.20251002.165435.215885976.TRAN THI THUY NGA.970432
|02/10/2025
|100.000
|5275NAMAA22VNIJ5.MS 2025.263 anh Tran van nghi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20251002.165409.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1hQRJC45K.IBFT ung ho MS 2025.264.20251002.164835.070082561283.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11142215161.ung ho ms 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11142140158.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0071001171307 NGO THI XUYEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|50.000
|MBVCB.11142066372.ung ho MS 2025.261(em Nguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0021000340729 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|5.000.000
|5275IBT1jWCY4RCF.UNG HO DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10-021025-16:37:43 308086.20251002.163744.938163368.NGUYEN THANH TUYEN.970416
|02/10/2025
|50.000
|020097048810021635162025lOLK423650.34073.163456.UNG HO MS 2025.264
|02/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11141869746.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0071000984586 LE QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|50.000
|MBVCB.11141808861.ms 2025.263.CT tu 1014260689 PHAM QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1kJDLN4PI.TRAN THI THU HANG ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275171229230.20251002.161701.10824650626010.VND-TGTT-TRAN THI THU HANG.970407
|02/10/2025
|50.000
|5275IBT1jWCY5953.UNG HO MS 2025.261 EM NGUYEN THI THUY DUNG-021025-16:16:14 266612.20251002.161614.9504097.HUYNH NGUYEN BAO TOAN.970416
|02/10/2025
|100.000
|020097041510021613212025LeMQ803058.20035.161321.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y. chuc con khoe manh an nhien
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1iW5MU21N.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251002.161050.94569888888.TRAN HOAI NAM.970423
|02/10/2025
|13.000
|020097042210021605332025XZQZ314561.79713.160533.gui ung ho vung bi bao lu
|02/10/2025
|100.000
|0200970415100216051520251WBt774623.79047.160515.Ung ho MS 2025.264( em Vo Thi Cam Thuy)
|02/10/2025
|500.000
|5275VCBCJ2L96SPS.MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI.20251002.160422.8017041013230.NGO THI XUYEN LINH.970454
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1kJDLLD9F.Ung ho MS 2025.251 em Giung Sung Tua FT25275108509611.20251002.155859.13320618868013.VND-TGTT-TRAN THI BICH TRA.970407
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDLHNSX.MS 2025.264 FT25275180055403.20251002.155812.6913999999.TRAN CONG PHAP.970407
|02/10/2025
|200.000
|020097048810021557562025l1Ma157303.41204.155736.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|200.000
|5275VNIBJ2L96RBC.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.155507.673704060147420.TRAN CONG TRI.970441
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1iW5MVCXS.LE MY PHO chuyen tien ung ho MS 2025 264 aCao vawn Truon.20251002.155208.200480589.LE MY PHO.970432
|02/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11141395206.TRAN NGOC TUNG chuyen tien ung ho MS 2025.264(anh Cao van truong).CT tu 1063309999 TRAN NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1bWTPSGD8.Ung ho dong bao mien trung thiet hai do bao so 10.20251002.154754.04401015945531.VU THANH TUNG.970426
|02/10/2025
|350.000
|5275IBT1dJQE8EPK.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 257 258 259 260 261 262 va 263.20251002.154415.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1bWTPCNZE.MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy)- mong em mau khoe.20251002.153817.80001883108.NGUYEN THI NGUYET.970426
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1jWCYM6YX.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-15:34:09 183864.20251002.153409.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1jWCYMKH4.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-15:33:45 183169.20251002.153345.17831417.LE KHANH.970416
|02/10/2025
|15.000
|MBVCB.11141168139.ung ho MS 2025.263 (anh tran van nghi).CT tu 0341007107190 HOANG XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1fWYKH2LD.Ung ho 2025.264.20251002.152443.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|02/10/2025
|200.000
|02009704881002152308202598vh931293.68651.152245.NGUYEN HOAI LINH CHUYEN TIEN MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|50.000
|020097048810021521142025uEO7919353.60545.152051.NGUYEN VAN CHIEN UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10
|02/10/2025
|150.000
|020097042210021518182025C0KP502922.44670.151756.ung ho MS 2025.264 em vo thi cam thuy
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11140980728.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1kJDL834H.Ung ho MS 2025.264 Cao Van Truong FT25275715554215.20251002.151559.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|02/10/2025
|200.000
|020097048810021509272025kWU3847470.3452.150904.UH MS 2025.264 VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|100.000
|020097042210021503322025QMB3916090.75667.150333.MS 2025.264
|02/10/2025
|30.000
|MBVCB.11140831978.MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1051517690 PHAM VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|31.181
|MBVCB.11140791241.MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0251002761511 DOAN QUOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11140785185.Ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|020097041510021454492025huyI555568.34923.145449.MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy)
|02/10/2025
|100.000
|020097042210021454452025P7CI505914.34836.145446.NGUYEN THI TRA HUONG chuyen tien MS 2025.264 em Thuy
|02/10/2025
|200.000
|020097042210021450152025NK3L236528.15955.145016.Ung ho MS 2025.263
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDLCUMN.Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275517868101.20251002.144838.19036827936011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11140656385.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1054677418 TRAN NGUYEN NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1jWCYCM9H.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10-021025-14:41:45 086713.20251002.144146.39496977.NGUYEN THANH DANH.970416
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1jWCYCSN1.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI-021025-14:41:13 085523.20251002.144113.797988797988.VU NGOC HA.970416
|02/10/2025
|300.000
|MBVCB.11140575835.ung ho MS 2025.264 em vo thi cam thuy.CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11140575619.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|10.000.000
|5275IBT1iW5VL33W.CSPM, CSTV ho tro cho gia dinh Tran Van Nghi ms2025.263.20251002.143510.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDLQI54.Uh ms 2025.263-Tran Van Nghi FT25275941896248.20251002.143458.19035458129011.VND-TGTT-TRAN THI HOANG YEN.970407
|02/10/2025
|200.000
|5275NAMAA22VIQC1.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251002.143306.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|02/10/2025
|200.000
|020097042210021432282025P644383953.41430.143229.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11140439698.ung ho MS 2025.264(em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|3.000.000
|THIEU THI PHI LOAN UNG HO BE NGUYEN NGOC NHU Y MS 2025.258
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11140313022.ung ho ms 2025.264 (vo thi cam thuy).CT tu 0081001194804 NGUYEN MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|300.000
|MBVCB.11140275590.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0371000446480 NGUYEN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|020097041510021408122025h6d3435201.42921.140812.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|02/10/2025
|200.000
|020097048810021402372025Yrrd483073.20799.140217.UNG HO 2025.264 VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|100.000
|0200970422100213594520254C8A746631.8991.135923.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1jWCPNUKB.LE THANH VIEN UNG HO MS 2025.264-021025-13:58:08 012413.20251002.135808.40108417.LE THANH VIEN.970416
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1hQRWBM2R.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2025.263.20251002.135535.050029563133.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|300.000
|020097041510021353422025iqMF399912.87146.135342.uh ms 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1bWTUPE17.MS2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.20251002.135326.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|02/10/2025
|100.000
|020097048810021348362025XPcH415175.67921.134816.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11140023789.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDHG6TD.MS 2025.264 FT25275083909750.20251002.134602.19037847749018.VND-TGTT-HO QUOC THIEN ANH.970407
|02/10/2025
|50.000
|MBVCB.11139956258.ung ho MS 2025.264 ( em Vo Thi Cam Thuy ).CT tu 0121000892328 LE MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDH4FLK.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275454327497.20251002.133907.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407
|02/10/2025
|10.000.000
|MBVCB.11139857845.UH nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDH5T4J.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275553582980.20251002.133127.19038711428011.VND-TKTT-HA NGOC QUAN.970407
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11139831782.Ung ho MS 2025.264.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|10.000
|5275IBT1iW5V5SDR.MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251002.132827.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1hQRWPUNR.IBFT NGUYEN TAN DAT ung ho MS 2025.264 vo thi cam thuy.20251002.132724.040099870127.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|100.000
|020097048810021324202025pyC3304355.80189.132400.UNG HO MS 2025. 264 VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1iW5VYM4H.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.132300.33595255.NGUYEN VAN BAC.970432
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDHP8LQ.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275999074311.20251002.132201.3775999999.NGUYEN THI AI NHI.970407
|02/10/2025
|100.000
|5275VNIBJ2L9HBI9.MS2025.263.20251002.131931.069704060021542.NGUYEN KHANH TRUONG GIANG.970441
|02/10/2025
|200.000
|0200970405100213180720257Z5V085617.59319.131807.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH SON chuyen tien ung ho em Vo Thi Cam Thuy- MS 2025.264
|02/10/2025
|100.000
|020097042210021318052025KYL3390602.59280.131806.LE THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.264
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11139718172.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1kJDHI629.ung ho MS 2025.264 FT25275771040550.20251002.131145.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1jWCPTWK3.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-13:06:24 932022.20251002.130624.37189597.HUYNH YEN NGHI.970416
|02/10/2025
|200.868
|020097042210021304372025VI5A559066.10167.130415.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.
|02/10/2025
|26.868
|020097042210021256012025UIUR163464.78182.125602.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11139514519.ung ho MS2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|2.000.000
|020097041510021246132025UPJR252834.41114.124553.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|02/10/2025
|50.000
|5275IBT1kJDHQG23.MS 2025.264 FT25275701446941.20251002.123233.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|02/10/2025
|50.000
|020097040510021217022025H2AW090075.10998.121702.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan mjen trung sau bao so 10
|02/10/2025
|500.000
|020097042210021216472025WXLW160064.10244.121647.MS2025264 em VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1jWCPK5M1.UNG HO MS 2025.263 TRAN VAN NGHI-021025-12:16:03 849181.20251002.121603.37864767.GIANG THANH THAO.970416
|02/10/2025
|56.000
|5275IBT1bWT8635S.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251002.120722.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1jWCP7M39.MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-12:06:58 831867.20251002.120658.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDZE8K5.Ung ho MS 2025.263 TRAN VAN NGHI FT25275037007584.20251002.120006.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|02/10/2025
|40.000
|5275IBT1kJDZEIRE.NGUYEN THI MAI chuyen ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275999840190.20251002.120003.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|02/10/2025
|300.000
|020097041510021159102025M5IQ117073.18708.115910.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong)
|02/10/2025
|70.000
|MBVCB.11138772651.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|020097041510021148112025ApQj978438.57963.114811.ung ho MS 2025 264 ( em Vo Thi Cam Thuy)
|02/10/2025
|1.000.000
|5275IBT1kJDZ4ML5.Ung ho MS 2025.264 - em Vo Thi Cam Thuy FT25275099643481.20251002.114609.11920103299016.VND-TGTT-PHAN THAI DUC.970407
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1hQRWQXDI.IBFT Ung ho Ms2025.264 vo thi cam thuy.20251002.113227.060180639414.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|1.000.000
|5275IBT1fWYK2GTS.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251002.112816.0102497643.DINH QUANG THINH.970406
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11138350123.ung ho MS 2025.265(em vo thi cam thuy).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1hQRQN74W.IBFT ung ho MS 2025.264.20251002.112251.060037206302.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1iW5DEE1D.Ung ho ms 2025 263 anh tran van nghi.20251002.112147.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432
|02/10/2025
|200.000
|020097042210021120482025TYRL698432.8786.112049.MS 2025.263
|02/10/2025
|200.000
|020097042210021116352025XWE8696136.85816.111636.Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11138214181.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0711000297892 CHU HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|020097042210021116132025HUE9963393.84081.111614.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDZ9M8H.Ung ho MS 2025.264 vo thi cam thuy FT25275144523182.20251002.111242.9008000000.HUYNH DUC HOANG.970407
|02/10/2025
|17.000
|020097048810021111432025TuDf503549.59541.111120.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.264
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1hQRQRQ5X.IBFT Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.20251002.111022.0918090120.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|10.000
|5275IBT1aWCF6ZJL.MS 2025.264 em vo thi cam thuy.20251002.111020.0906385794.SHBMB.970443
|02/10/2025
|300.000
|020097048810021109502025Xxvw490320.49760.110928.UNG HO MS 2025.262 EM NGUYEN LAM DUONG
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDZ1I5X.Ung ho 2025.264 FT25275359383830.20251002.110413.2748699999.PHAM VAN THANG.970407
|02/10/2025
|100.000
|02009704881002110331202598bx446200.18010.110311.VU DINH LAM CHUYEN TIEN UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10
|02/10/2025
|200.000
|020097041510021103192025QvMF827245.16405.110319.DOAN MINH NHUNG MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong
|02/10/2025
|50.000
|020097048810021100162025JLSW423923.1035.105956.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO. MS2025. 263. A TRAN VAN NGHI
|02/10/2025
|50.000
|020097048810021058432025zEUu413458.91649.105820.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO. MS2025. 264. A CAO VAN TRUONG
|02/10/2025
|100.000
|020097048810021055322025LwM6392037.77002.105513.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10
|02/10/2025
|500.000
|0200970405100210534720252XE7001020.67732.105348.Vietcombank:0011002643148:ung ho em vo thi cam thuy ms 2025.264
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11137887859.Chuyen tien ung ho.CT tu 0021002255235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/10/2025
|100.000
|0200970488100210500420258R1m354728.46948.104941.UNG HO MS 2025 .264 VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1iW5DP3GV.LE XUAN CAI chuyen tien ung ho MS 2025264 em vo thi Cam thuy.20251002.103959.6652815288.LE XUAN CAI.970432
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1iW5DP14T.Ung ho ms 2025264 em Vo thi cam thuy.20251002.103557.76260125.PHAM NGOC ANH.970432
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11137676378.ung ho ms 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 1024594310 LAI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11137642564.Ung ho MS 2025 264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1iW5DMT16.Ung Ho MS 2025.264 (Em Vo Thi Cam Thuy).20251002.101904.11966889968.LE PHUONG THAO.970423
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11137458645.Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|020097040510021010042025WTW8099487.55794.101004.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2025.264 em VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|2.000.000
|020097042210021003062025ISOW133952.24144.100244.Ung ho MS2025.263 anh Tran Van Nghi
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1iW5DSGAN.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 264 VO THI CAM THUY.20251002.100305.247529918.LE THI HOA.970432
|02/10/2025
|500.000
|020097041510020956102025JSsQ608493.91423.095610.HO THI NGUYET TAM chuyen tien ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy)
|02/10/2025
|300.000
|0200970415100209535220252CcC600810.81043.095329.ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10
|02/10/2025
|50.000
|5275IBT1bWTIKTZ1.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251002.095152.03101010965538.HOANG VIET.970426
|02/10/2025
|500.000
|020097048810020947522025qb8a948623.53729.094730.UNG HO MS 2025.264 VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11137066341.ung ho Vo Thi Cam Thuy.CT tu 1055558082 BO KY THUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11137029566.MS 2025.264.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11136956351.VO THI DU chuyen tien ung ho MS 2025.264(em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0041000865749 VO THI DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1bWTI42ZU.NGUYEN SONG HA chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.093238.00165738.NGUYEN SONG HA.970427
|02/10/2025
|50.000
|020097040510020929182025Q58A013083.73894.092859.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.264 Vo Thi Cam Thuy
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1hQRQAUH5.IBFT MS 2025.263 Tran Van Nghi.20251002.092729.050092344328.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1jWCPQULC.UNG HO MS2025264 VO THI CAM THUY-021025-09:20:51 519329.20251002.092051.14097117.CHU THI TINH.970416
|02/10/2025
|30.000
|MBVCB.11136726747.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|1.000.000
|0200970422100209181720252JEO354023.30165.091818.DO GIA HIEP ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy
|02/10/2025
|100.000
|IBVCB.11136699750.Chuyen tien ung ho MS 2025.264 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/10/2025
|100.000
|020097048810020913032025k1V9729738.10135.091240.MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|1.000.000
|SHGD:10003719.DD:251002.BO:DOAN THI DUYEN.Remark:UNG HO MS 2025.261 ( EM NGUYEN THI THUY DUNG )
|02/10/2025
|100.000
|02009704151002091036202576Xv468526.98846.091036.ung ho MS 2025.264 (em Vo Cam Thuy)
|02/10/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.1973568722196512768.20251002.Remit MS 2025264 1973568722196512768
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDE3I5Z.CTT ung ho MS 2025.264-em Vo Thi Cam Thuy FT25275016630864.20251002.090007.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407
|02/10/2025
|1.000.000
|020097048810020858392025PfDW640623.55405.085816.DIEU NGA DONG VIEN MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11136464619.LE MANH HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.264 em ( vo thi cam thuy).CT tu 5568568568 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1hQRQYG62.IBFT ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi.20251002.085231.060005338789.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|1.500.000
|5275IBT1jWCUX21L.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2025.264 VO CAMTHUY-021025-08:51:02 471394.20251002.085103.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1kJDEH6C4.ung ho MS 2025.263 Tran Van Nghi FT25275062046816.20251002.084831.19035186128019.VND-TGTT-DANG THI DUNG.970407
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1kJDEHAQF.MS 2025.262 FT25275050835076.20251002.084803.19038084107016.VND-TGTT-HO QUYET THANG.970407
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11136323054.Ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0021001574978 PHAM SY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11136325955.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0021001522095 PHAM THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11136282092.PHAN THI BAY chuyen tien ung ho MS 2025 264 ( em VO THI CAM THUY ).CT tu 9935427259 PHAN THI BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|020097048810020843032025M98H544479.99020.084243.MS 2025.264
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1hQRQPA78.IBFT ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy chuc be mau khoi benh.20251002.084232.030070763555.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11136267082.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2025.264 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|020097048810020834262025UaVb491975.67790.083403.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2025. 264 EM NGUYEN THI CAM THUY
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1kJDEGTGK.Ung ho em Vo Thi Cam Thuy, MS 2025.264 FT25275537425295.20251002.082937.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11136083864.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0441000644785 PHAM THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|50.000
|VCB.CTDK.01/02/2025.NCHCCCL. CT tu 0291000092704 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1aWCFW8GT.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho be QUACH LINH SAN. MS 2025.212.20251002.082517.171704070011320.PHAM THI THAO.970437
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1kJDEA4CS.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275350284228.20251002.082516.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|02/10/2025
|300.000
|MBVCB.11136074554.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|020097042210020824232025MMWV733057.36033.082424.MS2025.264 a cao van tuong
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1aWCFW9SD.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho anh CAO VAN TRUONG. MS 2025.264.20251002.082352.171704070011320.PHAM THI THAO.970437
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1aWCFQXT7.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho EM NGUYEN LAM DUONG. MS. 2025.262.20251002.082154.171704070011320.PHAM THI THAO.970437
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1aWCFQ62U.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho anh TRAN VAN NGHI. MS 2025.263.20251002.082007.171704070011320.PHAM THI THAO.970437
|02/10/2025
|100.000
|020097041510020819062025nSJ4322320.17661.081906.ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|02/10/2025
|50.000
|020097041510020817562025bTWL319044.14477.081756.NGUYEN THANH DANH chuyen tien ung ho 2025 264 vo thi cam thuy
|02/10/2025
|6.868
|0200970422100208173220255PNH183951.13166.081710.Duong Anh Thuy ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11135976924.MS 2025.264 ( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9909285237 HOANG MANH HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1kJDE5E3M.ung ho MS2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275208084191.20251002.081536.19033821478010.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI ANH.970407
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1aWCFQJZD.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho em TONG THI ANH. MS 2025.213.20251002.081513.171704070011320.PHAM THI THAO.970437
|02/10/2025
|500.000
|5275IBT1aWCTNGX1.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho em VO THI CAM THUY. MS 2025.264.20251002.081131.171704070011320.PHAM THI THAO.970437
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1kJDEPZ73.MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275264758216.20251002.080851.19031531268168.VND-TGTT-LE KHAC DUNG.970407
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDE8HT6.Ung ho MS 2025.261 Nguyen Thi Thuy Dung FT25275385974055.20251002.080153.9906967775.MAI THI LOAN.970407
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1jWCUHQVX.UNG HO MS 2025 264 EM VO THI CAM THUY-021025-07:59:30 397471.20251002.075931.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|02/10/2025
|100.000
|020097041510020759302025BY6X270721.54961.075930.MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong)
|02/10/2025
|200.000
|MBVCB.11135759341.TONG THI HAI THU chuyen tien ung ho ms 2025 264 anh cao van truong.CT tu 0531002538471 TONG THI HAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11135735916.TONG THI HAI THU chuyen tien ung honguoi dan mien trung sau bao lu so 10.CT tu 0531002538471 TONG THI HAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1aWCTXADW.ung ho MS 2025264 em Vo Thi Cam Thuy.20251002.075449.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|02/10/2025
|100.000
|SHGD:10000445.DD:251002.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.264
|02/10/2025
|1.000.000
|5275IBT1aWCTXD11.ung ho MS 2025 264 anh cao van truong.20251002.075202.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11135677552.Chuyen tien ung ho.CT tu 0301002870998 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/10/2025
|200.000
|020097041510020744452025OVQe243844.9923.074445.Ung ho MS 2025.264 ( em Vo Thi Cam Thuy)
|02/10/2025
|50.000
|5275IBT1jWCU6IMM.NGUYEN HUNG CHUYEN KHOAN-021025-07:40:23 373340.20251002.074024.8372317.NGUYEN HUNG.970416
|02/10/2025
|50.000
|5275IBT1hQRQDK6H.IBFT LE MINH VANG chuyen tien un ho Ms 2025 264 em vo thi cam thuy.20251002.073857.0945555419.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|500.000
|020097048810020735572025wrlD170900.86122.073534.NGO THI KIM LAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2005.264 EM VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|300.000
|0200970422100207334920254GZB825580.79675.073350.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy
|02/10/2025
|20.000
|MBVCB.11135482467.Chuyen tien ung ho.CT tu 1044412674 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/10/2025
|50.000
|MBVCB.11135480950.ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 1046338768 DO THI HAI DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11135468523.MS 2025.263(anh tran Van nghi).CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|300.000
|5275IBT1iW5SUWFW.Ms 2025-264 uh em Vo Thi Cam Thuy.20251002.073022.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|02/10/2025
|50.000
|MBVCB.11135430151.ung ho chuong trinh nchcccl.CT tu 0061001131914 VO THI THANH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1jWCUEVXB.HOANG THIEN AN XIN UH MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI-021025-07:27:27 358354.20251002.072727.43150017.MAI TUONG VY.970416
|02/10/2025
|500.000
|020097048810020726132025aJA9123108.56798.072550.UNG HO MS 2025.264 UNG HO EM VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11135360753.ung ho MS 2025.264 ( EM VO THI CAM THUY).CT tu 0481000322236 VUONG CHI NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|50.000
|5275IBT1aWCTL7ZF.ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong.20251002.072043.0927550368.SHBMB.970443
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1dJQA5TTP.Ung ho MS 2025263.20251002.071856.970422N3106b30000000003e5546.MBBANK IBFT.970422
|02/10/2025
|50.000
|5275IBT1aWCTL2AE.ung ho MS2025.261 em Nguyen thi Thuy Dung.20251002.071617.0927550368.SHBMB.970443
|02/10/2025
|300.000
|MBVCB.11135291523.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.264(e Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|300.000
|MBVCB.11135268481.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.264(a Cao Van Truong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|300.000
|MBVCB.11135199642.Thinking School giup MS2025 264 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|5275VNIBJ2L945K9.Ung ho MS 2025.263.20251002.070107.609704060068870.DANG MINH UC.970441
|02/10/2025
|50.000
|5275IBT1iW5SVJCX.MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251002.070029.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
|02/10/2025
|100.000
|020097040510020658052025YCFV066847.82562.065805.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.263 ung ho anh Tran Van Nghi
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1iW5SDJHR.Ung ho MS 2025263.20251002.065146.196251499.PHAM THI THAO.970432
|02/10/2025
|100.000
|MBVCB.11135017060.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|15.000
|MBVCB.11134918131.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|50.000
|020097048810020631182025GwdY880208.21065.063058.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY
|02/10/2025
|1.000.000
|5275IBT1kJDKLVXA.MS 2025.263 FT25275920241483.20251002.062813.19036676380014.VND-TGTT-TRAN THU TRANG.970407
|02/10/2025
|500.000
|020097048810020624432025gUBr855986.8175.062423.UNG HO MS 2025.258
|02/10/2025
|120.000
|020097048810020621462025zQOo845902.3506.062123.UNG HO MS 2025.264
|02/10/2025
|15.000
|MBVCB.11134822258.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.261 (em Nguyen Thi Thuy Dung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1aWCT7LV2.ung ho 2025.263 anh Tran Van Nghi.20251002.061153.0905222737.SHBMB.970443
|02/10/2025
|5.000.000
|MBVCB.11134695627.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|2.000
|MBVCB.11134693638.Ung ho tu thien cho bao Vietnamnet.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|350.000
|MBVCB.11134687279.ms 2025 264 anh CAO VAN TRUONG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/10/2025
|300.000
|MBVCB.11134685866.ms 2025 263 anh TRAN VAN NGHI.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/10/2025
|50.000
|5275IBT1iW5SJFZN.Ung ho NCHCCCL Ha Thanh 0372870659.20251002.050347.0372870659.LE HA THANH.970432
|02/10/2025
|100.000
|0200970422100203075820258JBK216967.84511.030758.ung ho MS 2025.260
|02/10/2025
|500.000
|MBVCB.11134524906.Ung ho MS 2025.263 ( anh Tran Van Nghi).CT tu 0071002231580 HOANG THUY XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|100.000
|5275IBT1kJDKBLAS.MS 2025.263 FT25275689790360.20251002.014400.19028465465029.VND-TGTT-PHAM HUONG GIANG.970407
|02/10/2025
|300.000
|5275WBVNA22VXKLQ.Khac Quan ung ho MS 2025 263.20251002.010910.109003263256.NGUYEN KHAC QUAN.970412
|02/10/2025
|20.000
|MBVCB.11134401603.Chuyen tien ung ho.CT tu 1033387435 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/10/2025
|150.000
|MBVCB.11134328785.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0271000931631 TRAN BA DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|5275IBT1iW593S19.ung ho MS 2025.263.20251002.002258.65802121999.NGUYEN QUYNH TRANG.970423
|02/10/2025
|50.000
|MBVCB.11134191264.MS 2025.264 ( anh Cao Van Truong).CT tu 0421000440216 NGUYEN HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/10/2025
|200.000
|5274IBT1kJDKMWIV.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25275445012798.20251001.234114.19032404580558.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
|02/10/2025
|500.000
|5274IBT1hQXNX21E.IBFT MS 2025.263.20251001.233816.060038834439.SACOMBANK.970403
|02/10/2025
|200.000
|5274IBT1jWCU8JII.MS 2025.263ANH TRAN VAN NGHI-011025-23:35:30 197276.20251001.233530.2591697.TRAN THI THUY LINH.970416
|02/10/2025
|300.000
|020097048810012331592025fiiy329080.2212.233140.MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI
|03/10/2025
|500.000
|020097042210032334312025YGRZ408139.27211.233431.UNG HO MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1kJVSLDJA.Ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25277157010910.20251003.231931.13820612378017.VND-TGTT-NGUYEN CANH TOAN.970407
|03/10/2025
|5.000
|5276IBT1kJVSGTED.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong FT25277376504083.20251003.223920.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/10/2025
|500.000
|5276WBVNA22XJCZG.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251003.223908.103919984443.PHAN NGOC OANH.970412
|03/10/2025
|5.000
|5276IBT1kJVSGI66.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25277027793800.20251003.223638.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/10/2025
|30.000
|5276IBT1kJVSGWWQ.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25277113410123.20251003.223457.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/10/2025
|50.000
|020097041510032231122025fHSd601054.2159.223052.Trang Thu giup Tran Van Nghi ( 1993). MS 2025.263
|03/10/2025
|50.000
|020097041510032229452025mM8N599068.98225.222945.Trang Thu giup Vo Thi Cam Thuy ( 2007) MS 2025.265
|03/10/2025
|5.000
|5276IBT1kJVS4G23.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25277014180340.20251003.222743.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/10/2025
|300.000
|MBVCB.11160460790.MS 2025.263.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|300.000
|5276IBT1kJVSU8DQ.Ms 2025.264 cao van truong FT25277094501617.20251003.220426.19036407500011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEM NHI.970407
|03/10/2025
|300.000
|020097048810032204102025IpI5326839.18516.220347.UNG HO MS 2025.258
|03/10/2025
|300.000
|MBVCB.11160275061.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0071001003752 PHAM VAN KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|020097040510032201552025EKFQ012499.11186.220155.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.265 Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|500.000
|MBVCB.11160218936.ms 2025.258( be nguyen ngoc nhu y ) .CT tu 0071001193396 DO CONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|10.000
|MBVCB.11160214348.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|25.000
|5276IBT1iW54NW1Y.MS 2025.266. hungnt6.20251003.214428.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|03/10/2025
|500.000
|5276IBT1jWCGMLVQ.UNG HOMS 2025.265 EM VO THI CAM THUY-031025-21:43:23 708933.20251003.214324.166676.TRIEU QUOC BAO.970416
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1kJVS25TQ.NGUYEN THI MAI HUONG ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25277075957840.20251003.213437.19073451594018.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HUONG.970407
|03/10/2025
|50.000
|0200970422100321331220258VPK602072.9337.213313.ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1iW543DCY.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251003.212919.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423
|03/10/2025
|500.000
|0200970405100321232620255GDQ096402.70187.212326.Vietcombank:0011002643148:Ung ho Ms2025.265 e Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|500.000
|020097048810032123182025boZj140829.68866.212254.MS 2025.203 BE NGUYEN BAO AN VA NGUYEN BAO MINH
|03/10/2025
|500.000
|02009704881003212043202508Kx127661.59252.212019.MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG
|03/10/2025
|500.000
|5276IBT1kJVSQYRP.ms 2025.263 a tran van nghi FT25277719562205.20251003.211728.19025307909026.VND-TKTT-TRAN THI VAN ANH.970407
|03/10/2025
|30.000
|020097042210032114402025QZSP423042.33442.211440.gui ms 2025 266
|03/10/2025
|300.000
|5276IBT1hQR9EAB8.IBFT MS 2025.266 em NGUYEN NAM VUONG.20251003.210700.060238836088.SACOMBANK.970403
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11159610281.MS 2025 265( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1013451390 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|300.000
|5276IBT1kJV93DBA.ung ho ms 2025.265 vo thi cam thuy FT25276312004094.20251003.210345.10620030668010.VND-TGTT-TRAN TRUNG HIEU.970407
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1bWT6EXRZ.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251003.205546.04001010416968.NGUYEN THI HUE.970426
|03/10/2025
|500.000
|MBVCB.11159386889.Huy Tuyen chia se hoan canh MS2025.264(Cao Van Truong).CT tu 0911000002448 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11159342305.MS 2025.258 ( Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0511000433780 NGUYEN THI NHA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1kJV9KH74.Ung ho nguoi dan sau bao so 10 FT25276487695029.20251003.204025.19036705364015.VND-TGTT-LE BA XUYEN.970407
|03/10/2025
|300.000
|MBVCB.11159284175.MS2025265(em Vo Cam Thuy).CT tu 0071003710843 LE THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|020097042210032033362025A2TI165114.50536.203337.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|300.000
|020097042210032030582025JM7H911101.38387.203059.Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|100.000
|020097041510032029032025N221325053.27893.202903.Ung ho MS 2025.263( anh Tran Van Nghi)
|03/10/2025
|500.000
|5276IBT1kJV94AQH.MS 2025.258 ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25276250144861.20251003.202736.19032364799012.VND-TGTT-LE NGUYEN HUONG GIANG.970407
|03/10/2025
|1.000.000
|5276IBT1kJV95LB9.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25276272634616.20251003.202222.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407
|03/10/2025
|20.000
|0200970422100320215720254N5I644414.95204.202158.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Nam Vuong ms 2025.266
|03/10/2025
|100.000
|020097042210032017332025ZOMA789078.73033.201734.2025.263
|03/10/2025
|10.000
|5276IBT1kJV9DDDN.ung ho ms 2025.266 em Nguyen Nam Vuong, chuc em va gia dinh binh an FT25276299521609.20251003.195659.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|03/10/2025
|200.000
|0200970415100319541820251JZv202369.58059.195418.Giup Do MS 2025;265 Vo thi cam Thuy
|03/10/2025
|20.000
|5276IBT1iW54DMKW.pham thi quyen tu thien.20251003.194542.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|03/10/2025
|500.000
|020097048810031944032025neQu492734.6780.194343.NGUYEN THANH NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025,265 EM VO THI CAM THUY
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1kJV91K5B.Ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong FT25276828547273.20251003.194333.19036090965013.VND-TGTT-MAI KHANH LINH.970407
|03/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11158456380.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0071000942514 LE THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|020097040510031938072025TCHA043205.77544.193807.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU HUONG ung ho MS 2025.265 Cam Thuy
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1jWCA3DJW.2025.265 VO THI CAM THUY-031025-19:33:50 494066.20251003.193351.12010307.DUONG THI VAN.970416
|03/10/2025
|200.000
|020097048810031933332025L9o6416628.53927.193313.UNG HO MS 2025.265
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1bWT6Q65Y.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20251003.193035.04101011788142.VO HUYNH THAO NGUYEN.970426
|03/10/2025
|100.000
|020097042210031924242025OWQ7250899.7809.192425.NGO VAN TRUONG chuyen tien ung ho emms2005265 em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|200.000
|MBVCB.11157921375.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0061001023383 NGUYEN HA ANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1iW5BNGNC.ung ho ms2025265 em vo thi cam thuy.20251003.190731.153678928.NGUYEN VAN HIEU.970432
|03/10/2025
|300.000
|5276IBT1jWCAHEJD.UNG HO MS 2025 266 EM NGUYEN NAM VUONG-031025-19:05:47 441788.20251003.190548.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|03/10/2025
|100.000
|020097048810031901552025GySv181557.90966.190131.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN GIUP DO MS 2025.264
|03/10/2025
|100.000
|020097048810031900222025FqwJ169826.82836.185958.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN GIUP DO MS 2025.260
|03/10/2025
|1.000.000
|5276IBT1fWYHD9BA.Tran Danh Quoc Bien ung ho MT bao so 10.20251003.185330.57988889999.MBVBANK IBFT.970414
|03/10/2025
|20.000
|MBVCB.11157488083.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|200.000
|MBVCB.11157201820.TRINH PHUONG MY chuyen tien ung ho MS 2025.263.CT tu 0061001152757 TRINH PHUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|020097040510031817242025XSKD033771.45615.181725.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.265
|03/10/2025
|500.000
|MBVCB.11156876933.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0111000357777 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|10.000
|5276IBT1cW96FQCR.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).20251003.175621.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|03/10/2025
|100.000
|020097048810031756202025jLvM657887.24827.175556.UNG HO MS 2025. 265 EM VO THI CAM THUY
|03/10/2025
|20.000
|5276IBT1fWYHWRX4.GiacHienVy ung ho MS2025.266( em NguyenNamVuong).20251003.175429.19021983.DO THI OANH.970431
|03/10/2025
|100.000
|020097040510031751332025BCU2088602.93802.175133.Vietcombank:0011002643148:vo thi cam thuy.ms2025.265
|03/10/2025
|100.000
|020097048810031734032025RQWk457116.83754.173340.UNG HO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY
|03/10/2025
|50.000
|020097040510031729422025RPTC058603.55737.172942.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025266 em Nguyen Nam Vuong
|03/10/2025
|25.000
|MBVCB.11156235390.LANG THI THUY ung ho MS 2025.266.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11156202034.ung ho ms 2025.263.CT tu 0511000440398 TRAN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1bWTKTY7I.MS 2025.264 ( em Vo Thi Cam Thuy).20251003.172021.00135945.NGUYEN THI THANH THAO.970427
|03/10/2025
|100.000
|5276WBVNA22XMZBS.Ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).20251003.171705.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1jWCAIZML.MS 2025.265-031025-17:17:03 220322.20251003.171703.17365607.LE THI HONG PHU.970416
|03/10/2025
|300.000
|5276IBT1jWCAI7Y4.MS 2025.266-031025-17:16:15 218761.20251003.171616.17365607.LE THI HONG PHU.970416
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1kJVCYJX1.ung ho MS2025.265 Vo Thi Cam Thuy FT25276640279388.20251003.171443.9986442319.NGUYEN THI NGUYET.970407
|03/10/2025
|200.000
|MBVCB.11155896013.ung ho?MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|020097042210031701562025A0SF514660.89066.170157.chuyen tien ung ho MS 2025.265 em Vo thi cam thuy
|03/10/2025
|500.000
|5276VNIBJ2L3D873.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251003.164419.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|03/10/2025
|20.000
|5276IBT1aW2WGKL5.uh ma so 0225.265.em Vo Thi Cam Thuy.20251003.164414.6808081983.SHBMB.970443
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1kJVCJP94.MS 2025265 vo thi cam thuy FT25276738305210.20251003.164200.19034782165014.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|03/10/2025
|200.000
|020097042210031640482025DD8F389144.66797.164049.Ms2025.264 anh cao van truong
|03/10/2025
|18.000
|MBVCB.11155526712.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1bWTKY1X2.MS 2025.266 (EM NGUYEN NAM VUONG).20251003.163710.01209980017.LE TAN DUC.970429
|03/10/2025
|200.000
|0200970422100316362520256DUE188995.40886.163627.MS2025.265 e vo thi cam thuy
|03/10/2025
|200.000
|0200970422100316354120252A5R790692.37536.163542.MS2025.266 e nguyen nam vuong
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1kJV1NTF8.ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25276661878680.20251003.163506.93334444999.MAI VAN DUONG.970407
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1jWCA2IDK.UNG HO MS 2025265-031025-16:32:17 124824.20251003.163218.14859697.HUYNH HUU LOC.970416
|03/10/2025
|1.000.000
|020097048810031626372025WIRO895865.90108.162614.UNG HO MS 2025.262 EM NGUYEN LAM DUNG
|03/10/2025
|200.000
|MBVCB.11155326411.Ung ho NCHCCCL + Thuong + 0589306400.CT tu 0381000513757 VO THI MY THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|500.000
|MBVCB.11155155530.Trieu Mai Lan ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1hQR24ZCJ.IBFT MS 2025-265 EM VO THI CAM THUY.20251003.161054.060304903557.SACOMBANK.970403
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11155043337.PHAN DUC KY chuyen tienMS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0271000028878 PHAN DUC KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1kJV1KJ6M.LUU THI THANH chuyen ung ho MS2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25276982013011.20251003.160159.19034714489014.VND-TGTT-LUU THI THANH.970407
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11154866482.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1021539256 HOANG MONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|10.000
|MBVCB.11154830801.Ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|500.000
|MBVCB.11154815757.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0491001697110 TRAN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|1.000.000
|020097040510031546312025KCXC012491.84361.154631.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.262 NGUYEN LAM DUONG
|03/10/2025
|500.000
|5276IBT1kJV1PYZP.Ung ho NCHCCCL Kim Ngan FT25276420036371.20251003.153938.19070448788015.VND-TGTT-NGU KIM NGAN.970407
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1kJV1UVQK.MS 2025265 EM VO THI CAM THUY FT25276660617310.20251003.153601.19025047368018.VND-TGTT-VU VAN ANH.970407
|03/10/2025
|20.000
|5276IBT1iW555D41.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251003.153326.00005028521.NGUYEN DUC TUAN.970423
|03/10/2025
|100.000
|02009704221003153106202598SA376114.7227.153043.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|50.000
|020097048810031530432025ekMr509217.5292.153019.MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11154564075.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2025-265.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102741741146.20251003.102741741146-0327024226_MS 2025263 anh Tran Van Nghi
|03/10/2025
|30.000
|5276IBT1iW55I9GQ.2025 266em nguyen nam vuong.20251003.150848.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|03/10/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102738957558.20251003.102738957558-0916906372_NGUYEN QUOC TRUNG chuyen tien ung ho MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|200.000
|5276WBVNA22XBSWE.Ung ho MS 2025 266 em Nguyen Nam Vuong.20251003.145529.108000204050.HUYNH MINH KIET.970412
|03/10/2025
|100.000
|020097048810031452382025WyHz268739.22773.145218.DAO THI MINH HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.261 EM NGUYEN THI THUY DUNG
|03/10/2025
|20.000
|MBVCB.11154100233.ung ho MS 2025.254.CT tu 0301000429749 VU THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1fWYZYX6F.MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.20251003.145005.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11154075493.ung ho.MS.2025.266.(em Nguyen Nam Vuong ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|020097041510031442432025VxVw854711.78540.144223.ung ho MS2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|10.000
|5276IBT1iW5529SK.MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).20251003.143809.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1kJVJTVFS.MS. 2025.265.VO THI CAM THUY FT25276078539043.20251003.143547.19036319611016.PHAN BA LUONG.970407
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11153896597.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1013887806 NGUYEN THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1aW2QRIXV.ms 2025.266 nguyen nam vuong chua benh.20251003.141822.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11153698696.ung ho ms 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0281000306180 PHAM VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|300.000
|5276WBVNA22XBCWW.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251003.141523.102000454144.PHAM THI HAI YEN.970412
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1hQR2CL4S.IBFT Nguyen Thi Trung ung ho ms 2025 265 chau Vo Thi Cam Thuy.20251003.141458.0837998999.SACOMBANK.970403
|03/10/2025
|500.000
|5276IBT1aW2QXGJ2.Ung ho MS 2025 164 ( anh Nguyen Van Tien va Nguyen Thanh Tuan) .20251003.141152.0100000017543012.NGUYEN KIM NGOC CUC.970446
|03/10/2025
|100.000
|0200970405100314103020251HEH019354.45584.141010.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 266
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1hQR2C1UN.IBFT ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251003.140822.050139852866.SACOMBANK.970403
|03/10/2025
|200.000
|MBVCB.11153601543.MS 2025.264(anh Cao Van Truong).CT tu 0111000235552 NGUYEN THI THAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102734660037.20251003.102734660037-0972902638_Ung hoMS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|1.000.000
|020097048810031357402025tgZo968711.94838.135717.UNG HO MS 2025.261 EM NGUYEN THI THUY DUNG
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11153487401.ung ho MS 2025.263.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1jWC4AV8J.UNG HO MS 2025.266 EM NGUYEN NAM VUONG-031025-13:52:57 822013.20251003.135257.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|03/10/2025
|1.000.000
|5276VNIBJ2L3X244.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251003.135035.014704060049201.VU THUY HANH.970441
|03/10/2025
|600.000
|5276VNIBJ2L3V713.ung ho ma so 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.20251003.134702.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11153373586.ung ho MS 2025.265(Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0251001574595 LE THI HONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|020097042210031338242025W4KM377976.25209.133825.HOANG THI MAI HUONG ung ho MS 2025.258 be nhu y
|03/10/2025
|500.000
|0200970422100313340120253LN5529764.9167.133402.ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1kJVJMTXH.MS 2025.266 FT25276649067200.20251003.133212.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|03/10/2025
|1.000.000
|5276IBT1jWC4B1KY.UNG HO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY-031025-13:31:46 789065.20251003.133146.19733429.NGUYEN THE TAN.970416
|03/10/2025
|1.000.000
|020097048810031316032025uXQ9772600.44996.131539.NGUYEN VAN TAI CHUYEN TIEN MS 2025265 UNG HO EM VO THI CAM THUY
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1hQRCR62G.IBFT Ung ho MS2025.258 be nguyen ngoc nhu y.20251003.131425.060128940130.SACOMBANK.970403
|03/10/2025
|90.000
|MBVCB.11153051173.ung ho MS 2025.266 ( em Nguyen Nam Vuong ).CT tu 0071000921271 LE HAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|02009704221003131145202563HC488648.30989.131146.Ung ho 2025.266
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11153054035.ung ho MS 2025.266(em nguyen nam vuong).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT51+52)
|03/10/2025
|51.100
|0200970422100313080820250C2O183915.17593.130749.Giup do gia dinh anh Phuong
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1aW2QERIV.UNG HO MS 2025.263.20251003.130755.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|03/10/2025
|300.000
|020097042210031307402025ZRQN227119.16140.130741.ung ho MS 2025.266 em NGUYEN NAM VUONG
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11153004584.ms 2025-266 Em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT19HCM)
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1iW5YKI49.ung ho MS 2025 265 em vo cam Thuy.20251003.130108.2218051961.PHAM THI BIEN.970432
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1iW5Y73LR.Ung ho MS 2025263 anh Tran Van Nghi.20251003.125841.0984171086.NGUYEN THUC ANH.970432
|03/10/2025
|200.000
|020097042210031257582025876W610153.79670.125759.NGUYEN VIET ANH chuyen tien ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1jWC4UQVC.MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-031025-12:49:44 728138.20251003.124945.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1kJVWR21X.MS 2025.265 ung ho em Vo Thi Cam Thuy. FT25276483409636.20251003.124348.19029654920779.VND-TGTT-PHAN NGUYEN HUNG.970407
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1kJVW36BL.MS 2025.266 ung ho em Nguyen Nam Vuong. FT25276651066691.20251003.123853.19029654920779.VND-TGTT-PHAN NGUYEN HUNG.970407
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1jWC4M6CI.UNG HO MS 2025 265-031025-12:28:06 694129.20251003.122806.22272709.LE TU THANH.970416
|03/10/2025
|100.000
|020097041510031221172025suB2519467.27545.122055.HUYNH THI QUI Chuyen tien MS 2025.265( em vo Thi cam Thuy)
|03/10/2025
|200.000
|MBVCB.11152467833.Ung ho MS 2025.265( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0111000250825 NGUYEN DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1hQRCHZMQ.IBFT ung ho ms 2025-265 vo thi cam thuy.20251003.121744.060243272249.SACOMBANK.970403
|03/10/2025
|100.000
|0200970415100312123720256PHY493680.86159.121217.ung ho ms 2025.266 ( em Nguyen Nam Vuong)
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1bWTGAT92.ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).20251003.121035.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11152013749.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025,265 Nguyen nam Vuong.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|200.000
|0200970415100311462820258JrE409387.47979.114628.TRAN THI THANH Chuyen tienung ho ms 2025263 anh nghi
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11151991890.NGUYEN THI MY LAN chuyen tien ung ho MS 2025.261 ( em Nguyen Thi Thuy Dung ).CT tu 0071004301161 NGUYEN THI MY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1kJVWIRC7.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25276800725615.20251003.114402.19034838918010.VND-TGTT-PHAN VINH LOC.970407
|03/10/2025
|200.000
|020097048810031128592025G4dm122517.54152.112836.UNG HO MS 2025.263 TRAN VAN NGHI
|03/10/2025
|300.000
|020097041510031112472025Wm2f295909.66649.111247.ung ho MS2025.265 EM VO THI CAM THUY
|03/10/2025
|500.000
|020097048810031102122025gz6Q928827.11759.110148.UNG HO MS 2025.264 VO THI CAM THUY
|03/10/2025
|600.000
|5276IBT1jWCBRMTA.TU THIEN MS2025.254 VA MS2025.258-031025-10:55:07 507913.20251003.105507.9249537.TRAN MY CHAU.970416
|03/10/2025
|250.000
|5276IBT1aW2Q1B9V.MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251003.104742.000004124987.MAI THANH TAM.970433
|03/10/2025
|50.000
|020097042210031041062025LXND113260.7484.104107.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|500.000
|5276IBT1kJVQE4Y9.ung ho MS 2025265 em Nguyen Nam Vuong FT25276672871641.20251003.103947.19035300500012.VND-TGTT-VU ANH TUYET.970407
|03/10/2025
|500.000
|5276IBT1jWCBFI92.2025-264 VO THI CAM THUY-031025-10:31:32 462729.20251003.103132.790618.DANG VAN MINH.970416
|03/10/2025
|500.000
|0200970488100310302420254Fcd712889.55543.103004.MS 2025.264
|03/10/2025
|500.000
|5276IBT1jWCBF9DI.2025-265 EM NGUYEN NAM VUONG-031025-10:30:24 460602.20251003.103024.790618.DANG VAN MINH.970416
|03/10/2025
|500.000
|020097041510031027062025z7WI148501.39374.102646.Ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy)
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1aW2QQ8JN.VU THI MY DUNG MS2025.265( Nguyen Nam Vuong ).20251003.102656.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|03/10/2025
|500.000
|020097048810031025352025srPR680574.32142.102515.MS 2025.263
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11150906374.ung ho Ms 2025.263 anh Tran Van Nghi.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|020097048810031020502025U0DC649621.8778.102030.MS 2025.258.BE NGUYEN NGOC NHU Y.
|03/10/2025
|1.200.000
|5276IBT1iW5PG8CU.Ung ho MS 2025 - 263 - 264 - 265.20251003.101406.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|03/10/2025
|10.000.000
|MBVCB.11150703113.Ung ho MS 2025.264 (em.Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1058966888 NGUYEN HUU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1hQRCV6W1.IBFT Ung ho em Nguyen Nam Vuong MS 2025.265.20251003.100331.060238643379.SACOMBANK.970403
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5PBPR5.ZP252760101669 251003000908554 Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy..20251003.095952.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1jWCB6ZLV.UNG HO MS 2025.265-EM NGUYEN NAM VUONG-031025-09:54:54 393971.20251003.095454.7600577.NGUYEN THI NGOC TRINH.970416
|03/10/2025
|250.000
|5276IBT1iW5PP6KD.ung ho MS 2025.285 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251003.094628.68928101995.LE TRAN NHAC LONG.970423
|03/10/2025
|500.000
|020097040510030927242025D3E1077160.65572.092724.Vietcombank:0011002643148:Tran Hung Cuong ung ho MS 2025.264 Em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|1.315.000
|5276IBT1jWCBGE5R.MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-031025-09:20:49 332970.20251003.092049.799997888.VO PHUONG THANH.970416
|03/10/2025
|95.000
|5276IBT1aWCN6V4D.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.264 Nam mo duoc su luu ly Quan vuong phat.20251003.091922.22565668.SHBMB.970443
|03/10/2025
|500.000
|MBVCB.11150019761.ung ho dong bao mien trung sau bao so 10.CT tu 0231000594281 BUI DANG BO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1kJDNFNBY.Ung ho em Nguyen Nam Vuong, MS 2025.265 FT25276327022052.20251003.091626.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1iW5PSF1L.ung ho Ms 2025.263. Anh Tran Van Nghi.20251003.091200.03220956102.LE THI OANH KIEU.970423
|03/10/2025
|1.000.000
|5276IBT1jWCBAK2Y.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUYVI UNG HO MS 2025.265 NG NAM VUONG-031025-09:11:44 317430.20251003.091144.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|03/10/2025
|1.000.000
|020097041510030904552025RzeG793968.75470.090456.ung ho MS 2025.262 ( em Nguyen Lam Duong )
|03/10/2025
|1.000.000
|020097040510030902212025166C065046.66508.090201.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN QUOC HUNG chuyen tien MS 2025.264
|03/10/2025
|15.000
|MBVCB.11149749064.2025.264( Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK 337
|03/10/2025
|6.868
|0200970422100308504820256A3V323254.22875.085029.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.265 em Nguyen Nam Vuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1bWTAW2TN.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251003.085018.03101010965538.HOANG VIET.970426
|03/10/2025
|100.000
|020097040510030847012025K1QG096885.9327.084701.Vietcombank:0011002643148:Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1hQRCQBD2.IBFT MS2025.261. Nguyen T T Dung.20251003.084341.070026062460.SACOMBANK.970403
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1iW5PWLDX.MS 2025.264 A Cao Van Truong.20251003.084052.02544519910.DIEP THANH PHONG.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1hQRCQWEE.IBFT ug ho ms 2025.265.20251003.083916.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403
|03/10/2025
|300.000
|020097042210030834562025KCOC887412.65846.083457.ung ho MS 2025.265 em Nguyen Nam Vuong
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1hQR1N5WD.IBFT MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.20251003.083329.060087861451.SACOMBANK.970403
|03/10/2025
|200.000
|MBVCB.11149462757.PHAM THI THANH MAI chuyen tien ung ho MS 2025.263 chau Tran Van Nghi.CT tu 0031000272896 PHAM THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|2.000.000
|5276IBT1kJDNYEPT.NGUYEN HUU PHUOC chuyen ung ho-MS 2025.265-em Nguyen nam Vuong FT25276956833122.20251003.082958.6888833368.NGUYEN HUU PHUOC.970407
|03/10/2025
|300.000
|5276IBT1iW5UNK5V.Dang Ngoc Han ck ung ho MS 2025.265(e Nguyen Nam Vuong). Chuc e som lanh benh, gd vuot qua bien co..20251003.082928.00005635627.DANG NGOC HAN.970423
|03/10/2025
|100.000
|VCB.CTDK.01/01/2025.Ung ho NCHCCCL + THAM + 0123456789. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|30.000
|020097042210030814252025T9C4145603.99100.081426.gui ms 2025 265
|03/10/2025
|200.000
|020097048810030808112025T4zp817882.79111.080751.MS 2025 .265 NGUYEN NAM VUONG
|03/10/2025
|300.000
|MBVCB.11149177384.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.265(em Nguyen Nam Vuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|300.000
|5276IBT1bWT461K7.Ung ho MS 2025.262( em nguyen lam duong).20251003.080226.21001010956582.LE THI HAO.970426
|03/10/2025
|500.000
|MBVCB.11149091972.ung ho MS 2025.265 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0181003591758 LE THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|020097041510030754542025IRHO610507.36866.075434.ung ho ms 2025.263 anh tran van nghi
|03/10/2025
|200.000
|020097048810030754362025G9Li745730.36333.075416.MS 2025.265 EM NGUYEN NAM VUONG
|03/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11149008822.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|40.000
|5276IBT1kJDNCGRM.NGUYEN THI MAI chuyenung ho MS 2025.265 em Nguyen Nam Vuong FT25276428773959.20251003.075042.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|03/10/2025
|300.000
|MBVCB.11148963922.ung ho MS 2025.265 ( em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0111000190328 PHAN TAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|020097041510030737282025LmJ4580166.83847.073728.MS 2025.264
|03/10/2025
|200.000
|MBVCB.11148788503.ung ho MS 2025.265 ( em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|300.000
|02009704051003073107202531SG077207.66550.073047.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1jWCBVEA6.TRAN QUANG NHAT CHUYEN KHOAN MS 2025.265 EM NGUYEN NAM VUONG-031025-07:28:35 170710.20251003.072835.10695509.TRAN QUANG NHAT.970416
|03/10/2025
|100.000
|MBVCB.11148721933.2025.264 (em vo thi cam thuy).CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|10.068
|MBVCB.11148537788.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025.263 ( anh Tran Van Nghi ).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|1.000.000
|5276IBT1aWCN9HUB.ung ho MS 2025.264 (Vo Thi Cam Thuy).20251003.065848.172704070009354.BUI THI BICH THAO.970437
|03/10/2025
|100.000
|IBVCB.11148414247.Chuyen tien ung ho MS 2025.265 Nguyen Nam Vuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/10/2025
|50.000
|020097048810030656152025msbk468078.73191.065552.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI
|03/10/2025
|200.000
|MBVCB.11148369288.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.265 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|500.000
|5276VNIBJ2L3FTUI.Ung ho MS 2025.264 ( anh Cao Van Truong).20251003.064739.607704060174581.TRAN TU THANH NAM.970441
|03/10/2025
|50.000
|MBVCB.11148317287.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|200.000
|MBVCB.11148256126.MS 2025.265.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|15.000
|MBVCB.11148135383.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.264 (Anh Cao Van Truong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|200.000
|020097048810030620002025XKWy344136.98856.061940.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAMTHUY
|03/10/2025
|200.000
|5276IBT1iW5UYE2Q.ZP252760040751 251003000163139 MS 2025.264.20251003.061920.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UYKPS.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251003.061902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UYGIM.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.264 (Em Vo Thi Cam Thuy).20251003.061802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|2.000.000
|5276IBT1iW5UYA9P.Le Thi Ngoc Thuong ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251003.061730.00366002448.LE THI NGOC THUONG.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UY4DX.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251003.061705.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UYSBL.OGTC Tran Van Huynh ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.061202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UY279.OGTC Tran Minh Hoa ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.061102.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UY1ZM.DTM ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.061002.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UYW3H.QA ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UYQWR.NH ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UPRST.Trinh Thi Huong ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060702.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UP3AB.Tran Minh Hoa ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UPFQM.TT Tran Minh Hoa ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060502.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UPLMV.Tran Tue Nha Phuong ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060403.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UPZ43.Tran Van Huynh, Pham Thi Bac ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060302.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|50.000
|5276IBT1iW5UP6JD.Tran Thi Hang ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/10/2025
|500.000
|5276IBT1bWT42CGW.ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong.20251003.054544.0005100013018009.DANG THI HONG NHUNG.970448
|03/10/2025
|200.000
|020097042210030545382025YXJC664651.60834.054538.ung ho MS 2025.263 Anh Tran Van Nghi
|03/10/2025
|200.000
|MBVCB.11147987838.Ms 2025.047( nguyen manh quyet).CT tu 0251001585382 DUONG QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|300.000
|020097042210030421572025KKCZ367330.28763.042158.ung ho MS 2025.260
|03/10/2025
|300.000
|020097042210030421062025ETHT771778.29537.042106.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong
|03/10/2025
|300.000
|0200970422100304183920251A81174884.29153.041840.ung ho MS 2025.264
|03/10/2025
|300.000
|0200970422100304172720253GKZ181999.27983.041727.ung ho MS 2025.263
|03/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11147853049.TRAN ANH DUC chuyen tien ung ho bao so 10.CT tu 0201000591559 TRAN ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|100.000
|5276IBT1iW5UMFE6.3.20251003.023701.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432
|03/10/2025
|15.000
|MBVCB.11147750307.TUONG DUNG ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|15.000
|MBVCB.11147749257.TUONG DUNG ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|15.000
|MBVCB.11147742762.TUONG DUNG ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/10/2025
|15.000
|MBVCB.11147746666.TUONG DUNG ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|500.000
|5277IBT1kJVBBATG.MS 2025.267 chi Le Thi Bui FT25279088373246.20251004.235442.19020921202018.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1kJVB5XDR.Ung ho MS.2025.259 be Tan Quang Minh FT25279793406394.20251004.234822.19034628389023.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG DUNG.970407
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1kJVB5ZYG.Ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25279556073958.20251004.234645.19034628389023.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG DUNG.970407
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1kJVB5AN7.Ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui FT25279489481033.20251004.234512.19034628389023.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG DUNG.970407
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1bWTNCIPL.LE THI NGOC LOAN ung ho MS2025.267 chi LE THI BUI.20251004.234221.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1bWTNCCCH.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS2025.266 em NGUYEN NAM VUONG.20251004.234040.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1bWTN13R3.Tran Bao Long ung ho MS2025.265 em VO THI CAM THUY.20251004.233858.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1bWTN1ZUA.LY QUANG ung ho MS2025.264 anh CAO VAN TRUONG.20251004.233654.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1bWTN1ULC.LY LE THUY TAM ung ho MS2025.263 anh TRAN VAN NGHI..20251004.233355.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1kJVBY1BK.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25279905691934.20251004.233222.19031806811010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HIEN VU.970407
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1bWTN12FM.LE THI THUY LIEN ung ho MS2025.262 em NGUYEN LAM DUONG.20251004.233149.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|04/10/2025
|20.000
|MBVCB.11173844027.Ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui - Dong Thap).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|500.000
|020097041510042313212025Zpnb940470.16649.231321.Ngo Van Hoang ung ho MS 2025.264 ( Cao Van Truong)
|04/10/2025
|500.000
|0200970415100423102120254885937770.9832.231022.Ngo Van Hoang ung ho MS 2025.265 ( Vo Thi Cam Thuy)
|04/10/2025
|500.000
|5277IBT1aW2SA4A7.BICH THI BUI so 10 ngach 99/1 Nguyen chi Thanh , p Lang, tp ha noi ung ho MS 2025.264 ( anh Cao Van Truong).20251004.225501.222704070001545.BUI THI BICH.970437
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1kJVBVKAB.MS 2025.258 FT25279903076489.20251004.225449.19036795598011.NGUYEN TU NAM.970407
|04/10/2025
|200.000
|MBVCB.11173609682.NGUYEN NGOC VINH chuyen tien.CT tu 0221000001034 NGUYEN NGOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|300.000
|020097041510042240192025kM8C905064.42418.224019.MS 2025.265
|04/10/2025
|30.000
|MBVCB.11173537998.Ung ho MS 2025.265 ( em Vo Thi Cam Thuy ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|30.000
|MBVCB.11173485569.Ung ho MS 2025.263 ( anh Tran Van Nghi ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|50.000
|020097042210042218382025QJAG765839.82380.221839.MS 2025.267
|04/10/2025
|10.000
|MBVCB.11173407203.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025 .267 (chi Le Thi Bui).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|20.000
|5277WBVNA22XVSSC.Ung ho ms MS 2025 267 chi Le Thi Bui.20251004.215946.108000233600.NGUYEN NGUYEN HOAI THO.970412
|04/10/2025
|200.000
|MBVCB.11173179060.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.267 (Le Thi Bui).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|100.000
|020097041510042129232025XVkJ786370.19506.212923.Balamat chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|04/10/2025
|200.000
|020097041510042126312025pWFS779989.7905.212631.Balamat chuyen tien giup do MS 2025 .265 (em Vo thi Cam Thuy)
|04/10/2025
|50.000
|020097042210042124102025FTSH953591.99590.212411.ung ho ms 2025.266 em Nguyen Nam Vuong
|04/10/2025
|200.000
|0200970415100421230720251Nt6774049.94708.212307.Balamat chuyen tien giup do MS 2025 .264 ( Anh Cao van Truong)
|04/10/2025
|10.000
|020097042210042121522025MY4D835854.90656.212132.MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|04/10/2025
|200.000
|0200970415100421202720254bsN768297.85326.212027.Balamat chuyen tien giup do MS 2025. 262 ( em Nguyen lam Duong)
|04/10/2025
|2.000.000
|020097042210042114562025VVFR996982.62962.211457.ung ho ms 2025.267 le thu bui
|04/10/2025
|20.000
|5277IBT1iW56R8T3.MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy.20251004.211409.60080820016262.VU DAI HAI.970432
|04/10/2025
|10.000.000
|5277IBT1iW56321A.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Truong Duong Nong ms2025.267.20251004.210259.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|04/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11172617839.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0351000420346 NGUYEN VAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|20.000
|020097042210042058142025MQO0452194.94833.205754.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Le Thi Bui ms 2025.267
|04/10/2025
|200.000
|0200970415100420460920259Ngw679536.42781.204609.Balamat chuyen tien giup do MS 2025.266 ( em nguyen Nam Vuong)
|04/10/2025
|30.000
|020097042210042041172025GPLH208114.20861.204118.LE THI TU OANH chuyen tien. UHNCHCCCL
|04/10/2025
|200.000
|MBVCB.11172336141.ung ho?MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0881000478239 TRAN VAN HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|300.000
|020097041510042036532025VYwY651249.2290.203653.Balamat chuyen tien giup do MS 2025.263 ( Anh Tran Van Nghi)
|04/10/2025
|100.000
|MBVCB.11172280410.MS 2025.256 ( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9916879750 TON NU THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|200.000
|020097041510042032052025XQRh636342.80195.203205.Balamat chuyen tien giup do MS 2025.267 ( chi Le Thi Bui)
|04/10/2025
|300.000
|020097041510042026222025au0l616715.54352.202622.HUYNH VAN SANG chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1hQRVEH2S.IBFT giup MS2025.265 Vo Thi Cam Thuy.20251004.201639.970403Uce55260000000005f9211.SACOMBANK.970403
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1aW2SWPEB.Ung ho MS 2025 265 em Vo Thi Cam Thuy.20251004.201019.0000279513.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|04/10/2025
|100.000
|020097041510042004012025BG2A543602.50852.200337.ung ho MS 2025.265 Vo thi cam Nhung
|04/10/2025
|2.000.000
|5277IBT1hQRVK18C.IBFT MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251004.200323.422151H3c48290000000007b9044.SACOMBANK.970403
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1kJVY328C.NGUYEN VAN NAM chuyen tien ung ho mien Trung FT25277455643603.20251004.195855.19073521113012.VND-TGTT-NGUYEN VAN NAM.970407
|04/10/2025
|200.000
|020097048810041934032025xSXC779014.10324.193339.UNG HO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY
|04/10/2025
|300.000
|0200970422100419302120255YIL856975.92372.193022.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|04/10/2025
|500.000
|MBVCB.11171346793.Ung ho MS 2025 267 chi Le Thi Bui.CT tu 0611001896586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/10/2025
|300.000
|5277VNIBJ2LHHJ6C.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251004.191904.145688668.HO QUANG VU.970441
|04/10/2025
|500.000
|5277IBT1fWYTNSRD.ISL16phokq7ilgmgd203q99cmp8qa-Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251004.191748.100005381627.LE THU TRUNG DUNG.970419
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1jWCED4W1.MS 2025.267-041025-19:00:42 178873.20251004.190042.1382457.NGUYEN THANH DONG.970416
|04/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11170914438. MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)..CT tu 1043327533 NGO DUC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|200.000
|020097041510041853582025bQ8r301505.11289.185358.DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2025.276( chi Le Thi Bui)
|04/10/2025
|50.000
|0200970415100418471920250WMw275782.77073.184720.PHAM THI PHUONG chuyen tien UH MS 2025.266- Nguyen Nam Vuong
|04/10/2025
|20.000
|5277IBT1fWYTF74E.GiacHienVy ung ho MS2025.267( chi Le Thi Bui).20251004.184032.19021983.DO THI OANH.970431
|04/10/2025
|200.000
|MBVCB.11170028075.Ung ho MS 2025.265(em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0081000351711 DOAN THI MAU DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|18.000
|MBVCB.11169952900.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|50.000
|MBVCB.11169929170.Ung Ho MS 2025.263 (e Tran Van Nghi).CT tu 9826893725 NGUYEN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|24.000
|MBVCB.11169511225.LANG THI THUY ung ho MS 2025.267( chi le thi bui).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|300.000
|5277IBT1jWCKTJEH.NGUYEN HOANG NAM UNG HO MS 2025.267-041025-17:15:40 967252.20251004.171540.94806109.NGUYEN HOANG NAM.970416
|04/10/2025
|300.000
|5277IBT1jWCKLBE2.NGUYEN HOANG NAM UNG HO MS 2025.265-041025-17:11:38 959036.20251004.171138.94806109.NGUYEN HOANG NAM.970416
|04/10/2025
|200.000
|0200970488100416534320251INE494781.36759.165319.LE THI HONG HANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI
|04/10/2025
|3.000.000
|5277IBT1fWYT46T7.ISL0lsf2n6udqi7oegf4kn2jq076r-Ung ho ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251004.165158.100008294083.NGUYEN VAN TUAN.970419
|04/10/2025
|600.000
|5277IBT1hQRVWWYV.IBFT Nguyen Cong Huy ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251004.164624.060327857641.SACOMBANK.970403
|04/10/2025
|100.000
|MBVCB.11168669865.NGUYEN NGOC BINH chuyen tien ung ho MS 2025.265 ( em Vo Thi Cam Thuy) .CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|459.000
|5277IBT1jWCK7FYN.MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI-041025-16:29:16 874891.20251004.162916.3278677.NGUYEN DICH LUONG.970416
|04/10/2025
|200.000
|MBVCB.11168391932.UNG HO NCHCCCL 0366196866.CT tu 9366196866 VU XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|500.000
|5277IBT1kJVUPYVL.Ung ho MS 2025.265 FT25277044073567.20251004.161424.19033870996019.VND-TGTT-TRINH THI HONG NGOC.970407
|04/10/2025
|200.000
|020097040510041614192025VJ8K013531.33707.161419.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG TUAN chuyen ung tien ung ho bao so 10 dan mien trung
|04/10/2025
|100.000
|020097048810041608302025rTwf166304.5260.160806.MS 2025.267
|04/10/2025
|100.000
|MBVCB.11168291158.ung ho MS 2025.267(chi le thi bui).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|200.000
|020097040510041603062025JPVS061184.78035.160306.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.264 Anh Cap Van Truong
|04/10/2025
|200.000
|020097048810041554382025sOHi075709.36426.155414.MS 2025.265
|04/10/2025
|50.000
|020097042210041546072025U3WP838324.95805.154608.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong. hdtrung uh
|04/10/2025
|500.000
|5277IBT1kJV83YZ8.Ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong FT25277055005909.20251004.151813.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|04/10/2025
|50.000
|0200970405100415160420254I18058092.56734.151604.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025267 chi Le Thi Bui
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1bWTFBPY1.MS 2025.265 Ung ho em Vo Thi Cam Thuy.20251004.151527.80000517627.BUI VAN DAT.970426
|04/10/2025
|1.000.000
|020097042210041510152025N52T586512.31453.151016.ung ho MS 2025. 265 em Vo Thi Cam Thuy
|04/10/2025
|200.000
|0200970415100415090220257Zn7367321.25925.150902.unghoMS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)
|04/10/2025
|300.000
|020097041510041508582025YVur366247.25768.150858.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)
|04/10/2025
|50.000
|MBVCB.11167445573.TRAN QUANG TIN ( gia lai) chuyen tien ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1jWCKVLBH.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-041025-14:47:27 693678.20251004.144727.28791.NGUYEN CHAU HONG HANH.970416
|04/10/2025
|300.000
|MBVCB.11167229178.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 265.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|30.000
|MBVCB.11167206893.MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|150.000
|MBVCB.11167143091.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|200.868
|020097042210041428552025ETZY135871.63006.142856.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|04/10/2025
|500.000
|5277IBT1kJV85SS7.TRAN THI BAO NHI chuyen ung ho em Vo Thi Cam Thuy MS 2025.265 FT25277893209628.20251004.142759.11424545926012.VND-TGTT-TRAN THI BAO NHI.970407
|04/10/2025
|500.000
|5277IBT1kJV8YRTK.Ung ho MS 2025.267 .Le Thi Bui FT25277099606468.20251004.142704.19035133955010.VND-TGTT-NGUYEN HUU MINH NHAT.970407
|04/10/2025
|150.000
|MBVCB.11167091133.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1bWTF2MEU.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251004.141928.03501013722574.LE HOANG ANH.970426
|04/10/2025
|100.000
|020097040510041414542025M8J9038469.10445.141454.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 265
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1jWCK2M56.MS 2025.267 CHI LE THI BUI-041025-14:03:43 626166.20251004.140343.1115566666.CTY TNHH GIAO DUC VA DAO TAO TIN THANH.970416
|04/10/2025
|100.000
|MBVCB.11166776467.NGUYEN THI THANH PHUONG chuyen tien MS 2025.265 ung ho em vo thi cam Thuy.CT tu 0181003496932 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|500.000
|5277IBT1iW5KCC46.Ms 2025-267 uh chi Le Thi Bui.20251004.134242.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|04/10/2025
|200.000
|020097040510041325212025UDCK095075.36474.132521.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.265
|04/10/2025
|100.000
|MBVCB.11166378760.MAI TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0011001913539 MAI TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|500.000
|0200970405100413082820256D2E049075.75876.130828.Vietcombank:0011002643148:ung ho NCHCCCL khanh 0975770278
|04/10/2025
|100.000
|020097040510041259152025818J022661.42262.125915.Vietcombank:0011002643148:PHAN NGOC AN chuyen tien ung ho MS 2025265 em vo thi cam thuy
|04/10/2025
|200.000
|0200970422100412565920257IMK145779.31934.125659.ung ho MS 2025.265
|04/10/2025
|200.000
|MBVCB.11166106130.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0381000517156 NGUYEN THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|300.000
|5277IBT1kJVIK4HA.ung ho ms 2025.267 - Le Thi Bui FT25277800718419.20251004.124242.19029534822013.VND-TGTT-TRUONG MINH LAM.970407
|04/10/2025
|50.000
|020097048810041236162025nS5i068917.52776.123552.UNG HO NCHCCCL THI NHU 0369051412
|04/10/2025
|2.000.000
|020097042210041235182025KPR2360466.48904.123519.Ung ho MS. 2025. 267 Chi Le Thi Bui
|04/10/2025
|50.000
|020097041510041230382025pPwM897195.29371.123038.ms 2025.265 ung ho chau Vo Thi Cam Thuy
|04/10/2025
|100.000
|MBVCB.11165961743.?Ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0361000308697 NGUYEN MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|150.000
|5277VNIBJ2LHRDJ3.Ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251004.122850.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441
|04/10/2025
|2.000.000
|MBVCB.11165934259.ung ho MS 2025.276 (chi Le Thi Bui).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1jWC7TFPA.UNG HO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY-041025-12:21:48 470384.20251004.122149.234386229.DANG TU DINH.970416
|04/10/2025
|200.000
|020097048810041217182025hPdv960360.69248.121657.UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1kJVIMUBK.Ung ho MS 2025.267, chi Le Thi Bui FT25277597970202.20251004.120501.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|04/10/2025
|100.000
|020097048810041154532025BEXi817545.60014.115432.MS 2025.267 LETHI BUI
|04/10/2025
|2.000.000
|5277IBT1jWC7ZBG1.MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY-041025-11:54:50 420624.20251004.115451.45826337.NGUYEN THANH TRUONG.970416
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1iW57P8TZ.Ung ho MS 2025.267(chi Le Thi Bui).20251004.114108.90979971088.DAO THUY HA.970423
|04/10/2025
|100.000
|020097048810041139452025feWP713488.79843.113922.NGUYEN THI THANH NGUYET CHUYEN TIEN HO TRO MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN
|04/10/2025
|300.000
|MBVCB.11165152786.VO QUOC VIET chuyen tien ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0111001200679 VO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|130.000
|0200970488100411241320257aLI605440.98714.112349.UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI
|04/10/2025
|50.000
|MBVCB.11165058372.ung ho MS 2025.267 ( chi Le Thi Bui ).CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1hQRSNWZD.IBFT MS 2025.267.20251004.111824.050088680038.SACOMBANK.970403
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1kJVMECAK.MS 2025.267 Ung ho Le Thi Bui FT25277921176734.20251004.110507.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|04/10/2025
|200.000
|020097048810041058272025mmIw427339.66657.105807.UNG HO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY
|04/10/2025
|1.000.000
|020097041510041058102025z4H6603369.65667.105746.TRAN HONG LY ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1aW2CEQ6N.Ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui.20251004.105454.0908561968.SHBMB.970443
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1kJVMA2DA.NGUYEN TRUNG TUAN chuyen MS 2025.267 LE THI BUI FT25277457448845.20251004.105349.19033280679018.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG TUAN.970407
|04/10/2025
|60.000
|020097042210041051422025MOYC399180.34253.105143.ung ho ms2025.267 chi Le Thi Bui
|04/10/2025
|30.000
|020097042210041045092025H0IE505016.1446.104510.2025.267 le thi bui
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1hQRSTTU3.IBFT LUU TUAN THANH chuyen den chau VO THI CAM THUY.20251004.104339.060273867204.SACOMBANK.970403
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1kJVM82TH.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25277200050507.20251004.103337.19039252664011.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407
|04/10/2025
|400.000
|5277IBT1iW5GNI8Y.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251004.103335.04546512201.NGUYEN NGOC BAO GIANG.970423
|04/10/2025
|200.000
|MBVCB.11164376531.Ung ho MS 2025.267 (Chi Le Thi Bui).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1iW5G3GT4.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2025 266 NGUYEN NAM VUONG.20251004.102116.247529918.LE THI HOA.970432
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1kJVMS2G4.Ung ho chi Le Thi Bui, 2025.267 FT25277908290727.20251004.101925.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|04/10/2025
|100.000
|020097041510041016312025n0fu464128.62102.101631.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui
|04/10/2025
|200.000
|020097042210041002072025DHVA206440.93693.100208.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|04/10/2025
|50.000
|020097041510040957502025dcHJ400878.75039.095750.ung ho MS 2025.267 (ung ho chi Le Thi Bui)
|04/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11163730657.NGUYEN TIEN TRUONG chuyen tien ung ho?MS 2025.267 (chi Le Thi Bui.CT tu 0231000599969 NGUYEN TIEN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|10.000
|MBVCB.11163648104.THAI NGOC BICH ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0281001156451 THAI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|30.000
|020097042210040935092025Z8U5810170.74356.093510.gui ms 2025 267
|04/10/2025
|300.000
|5277IBT1kJVVZFYA.MS 2025.267.Le Thi Bui FT25277336723079.20251004.093450.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|04/10/2025
|26.000
|020097042210040934472025L314283673.73130.093448.ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|04/10/2025
|50.000
|020097042210040929452025BV2Q370129.51253.092946.MS 2025.267 chi Le Thi Bui
|04/10/2025
|300.000
|020097048810040922072025Qlm0775640.20041.092143.MS2025.265 EM VO THI CAM THUY
|04/10/2025
|100.000
|020097048810040920522025SgHb767743.15247.092031.UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1bWTHN6KW.Ung ho MS 2025267 Le Thi Bui.20251004.091329.0024106123456789.DINH PHU NHAN.970448
|04/10/2025
|200.000
|0200970415100409095220250CJ6248686.70329.090928.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)
|04/10/2025
|26.000
|020097042210040901522025YMOW683413.39613.090153.NGUYEN THI NGOC chuyen tien
|04/10/2025
|200.000
|020097048810040900352025TqOG633862.35539.090011.MS 2025.267 LE THI BUI
|04/10/2025
|200.000
|02009704881004085902202577rh623969.29602.085838.NGUYEN THI PHUONG MAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.267
|04/10/2025
|300.000
|020097042210040858412025IY3P678025.27802.085842.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1kJVV84B9.MS 2025.267 CHI LE THI BUI FT25277297253852.20251004.085346.9976968817.TRUONG MINH TRUNG.970407
|04/10/2025
|100.000
|0200970422100408533020258HM0521566.9428.085310.MS 2025.265
|04/10/2025
|800.000
|020097041510040853022025qgKW198208.7563.085238.VIETINBANK CK NGUOI GUI Ngoc Huy Nguyen MS 1530140117
|04/10/2025
|200.000
|MBVCB.11163018276.MS2025.266.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|1.000.000
|5277IBT1aW2C149J.ung ho MS 2025 267 chi le thi bui.20251004.084147.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|04/10/2025
|4.000
|5277IBT1iW5GVU9W.ZP252770081799 251004000642824 Chuong dung Zalopay chuyen tien.20251004.083801.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|04/10/2025
|250.000
|5277IBT1jWC7WV4L.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10-041025-08:35:43 060448.20251004.083543.24957927.THIEU QUANG DAI.970416
|04/10/2025
|500.000
|MBVCB.11162858842.Ung ho MS 2025.266 ( em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|20.000
|5277IBT1fWYLMQYB.Le Thi Doai chuyen tien ung ho ms 2025.265.20251004.082558.962296580.LE THI DOAI.970406
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1fWYLVRAC.MS 2025 265 em VO THI CAM THUY.20251004.082508.0321400163004.PHAN THI THUY KIEU.970438
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1jWC7QC5S.LEU VU CHUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025-265 VO THI CAM THUY-041025-08:24:03 043546.20251004.082403.566686666.LEU VU CHUNG.970416
|04/10/2025
|100.000
|02009704221004081619202519VH398866.80437.081620.ung ho MS: 2025.267 chi le thi bui
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1fWYLVQI7.ung ho 2025.265 ( em Vo Thi Cam Thuy).20251004.081226.100710102001046.NGUYEN THANH PHONG.970431
|04/10/2025
|500.000
|0200970488100408103420257Wjx319389.60998.081014.HOANG HAI YEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.267 LE THI BUI
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1kJVDNU87.Ung ho MS 2025.265 FT25277701398285.20251004.080836.19036295469019.DOAN THI THANH NGA.970407
|04/10/2025
|200.000
|5277IBT1aW21RSY9.ung ho MS2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20251004.080138.700007318189.TRAN VO NHAT KHUE.970424
|04/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11162503778.MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0341006861591 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/10/2025
|100.000
|020097041510040750312025r6XT932508.220.075031.MS 2025.265(em Vo Thi Cam Thuy )
|04/10/2025
|500.000
|MBVCB.11162357077.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|500.000
|MBVCB.11162340674.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1kJVDZYWU.Ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25277888035213.20251004.073639.19034272728014.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
|04/10/2025
|200.000
|MBVCB.11162175619.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0331003641868 LE THI BACH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|200.000
|020097041510040729262025C3a9896566.39794.072926.ung ho ctrinh NCHCCCL
|04/10/2025
|50.000
|020097042210040723032025V51Z850103.23171.072243.LE VAN THANH chuyen tien MS 2025 267 le thi bui
|04/10/2025
|100.000
|IBVCB.11161981412.Chuyen tien ung ho MS 2025.267 Le Thi Bui .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1hQRSS7JP.IBFT Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi.20251004.070443.060147279364.SACOMBANK.970403
|04/10/2025
|200.000
|MBVCB.11161877895.MS 2025.267.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|200.000
|020097040510040631362025NVGS071137.6876.063136.Vietcombank:0011002643148:MS.2025.262 ung ho em Nguyen Lam Duong
|04/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11161631142.ung ho ms 2025.258 (be nguyen ngoc nhu y).CT tu 1061349999 BUI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|15.000
|MBVCB.11161411218.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|50.000
|0200970405100405070620256X5X076519.38243.050706.Vietcombank:0011002643148:PHAM VAN TUAN chuyen tien ung ho MS 2025 265
|04/10/2025
|50.000
|5277IBT1iW5AE22J.Ung ho NCHCCCL Huyen 0911992390.20251004.050243.185815943.PHAM THI HUYEN.970432
|04/10/2025
|100.000
|5277IBT1kJVDDE8D.NGUYEN THUY LINH ung ho hoan canh em Vo Thi Cam Thuy MS 2025.264 FT25277907031879.20251004.041605.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|04/10/2025
|847.000
|020097042210040046032025OE7A971751.11896.004540.MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|04/10/2025
|40.000
|5277IBT1kJVDWSWG.UH MS 2025.264 - anh Cao Van Truong FT25277065535533.20251004.004008.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|04/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11160941963.NGUYEN HOANG BICH Ung ho MS 2025.265 ( Vo thi Cam Thuy).CT tu 0081001194188 NGUYEN HOANG BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|10.000
|MBVCB.11160920071.NGUYEN NGOC QUAN Ung ho NCHCCCL 0332360489.CT tu 1042829847 NGUYEN NGOC QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/10/2025
|1.000.000
|5276IBT1hQR9NGEB.IBFT DUONG XUAN QUANG ung ho MS2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251003.234013.047612091966.SACOMBANK.970403
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1kJVLQF7I.MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279958333481.20251005.235538.19033131870015.VND-TGTT-DAO HAI DUONG.970407
|05/10/2025
|30.000
|MBVCB.11187046933.DUONG HIEU THIEN chuyen tien+ung ho MS 2025 .265( em Vo Thi Cam Thuy..CT tu 1016141397 DUONG HIEU THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|500.000
|020097040510052326452025GUKM001567.8047.232645.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THU XUAN chuyen tien UNG HO NCHCCCL.LE TRONG HAI. SDT 0937317750
|05/10/2025
|200.000
|020097042210052316302025DL3E516625.90074.231605.ung ho MS 2025.265
|05/10/2025
|20.000
|5278IBT1cWSWJIWP.MS 2025.268 TRAN LE THU HA chuc em mau khoe.20251005.223846.109873612875.TRAN HIEU PHUONG.970415
|05/10/2025
|300.000
|020097048810052234402025HeH2388562.2749.223415.MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA PHAM THI THANH NHAN CHUYEN TIEN
|05/10/2025
|100.000
|020097042210052233212025F0KA639814.23.223322.HUONG GIANG ung ho ma 2025.266 em Nguyen nam Vuong
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1iW5XUEIH.ZP252780420929 251005003077954 ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha.20251005.222825.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/10/2025
|100.000
|020097041510052224262025qEQW404765.75756.222426.MS 2025.268
|05/10/2025
|600.000
|020097048810052218502025IOuR335085.60897.221829.UNG HO NCHCCCL BECK KHOI
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1fWYRQ5YP.NGUYEN HUONG giup do MS 2025 255 hai chau Siinh Mi Chinh va Chinh Thi Chai.20251005.221802.0102637665.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|05/10/2025
|50.000
|020097042210052151562025KD8C101448.77405.215156.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|05/10/2025
|10.000
|MBVCB.11186322853.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11186282966.MS2025 266 em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11186285739.MS2025 265 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11186276248.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1kJVHVZUL.Ung ho MS 2025.268 Tran le thu Ha FT25279224026406.20251005.213555.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407
|05/10/2025
|100.000
|020097040510052126192025AACH082080.87907.212554.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1iW5XJ36L.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20251005.212204.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|05/10/2025
|20.000
|5278IBT1hQRUDL7W.IBFT Ung ho NCHCCCL.20251005.211517.050101950929.SACOMBANK.970403
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1jWCLCD2F.UNG HO MS 2025268 EM TRAN LE THU HA-051025-21:14:16 102513.20251005.211416.259113149.BUI THI THU HOA.970416
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1jWCL1FHD.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THIHOANG TRANG 0765132477-051025-21:10:48 097037.20251005.211048.31913677.LE CONG MINH.970416
|05/10/2025
|30.000
|02009704051005205900202538RK088133.78529.205900.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.268
|05/10/2025
|100.000
|020097041510052047242025SXGm207966.28951.204724.BUI HAI CHIEN chuyen tien ung ho
|05/10/2025
|50.000
|020097048810052046212025WtuI862964.25566.204556.MS 2025.268
|05/10/2025
|250.000
|5278IBT1bWF2KYBA.Ung ho NCHCCCL truong thuy nga 0817471897.20251005.203949.03501012929666.MAI THUY HANG.970426
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11185360702.MS2025.263.CT tu 0011004283337 PHUNG THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|500.000
|0200970405100520240820256XLQ051280.29297.202408.Vietcombank:0011002643148:ung ho be Dung thon Bac Dung xa A Sao
|05/10/2025
|200.000
|020097048810052021192025zeNm687861.17086.202054.UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA
|05/10/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103004105367.20251005.103004105367-0387619031_HO HOAI ANH ung ho Ms2025265 em Vo Thi Cam Thuy
|05/10/2025
|500.000
|020097041510052019072025FW4m118787.7009.201907.MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y)
|05/10/2025
|200.000
|0200970405100520170120253VJW021782.97239.201701.Vietcombank:0011002643148:ms2025.265
|05/10/2025
|20.000
|MBVCB.11185081542.LANG THI THUY ung ho MS2025.268( em tran le thu ha).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|200.000
|020097042210052005112025A6EQ496197.43008.200447.MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1iW53BTX3.Ms 2025268 ung ho em Tran Le Thu Ha.20251005.195127.153593717.NGUYEN QUYNH TRANG.970432
|05/10/2025
|50.000
|020097041510051941152025cO8f891380.29351.194115.VU VAN BANG MS 2025.268 ( em tran le thu ha)
|05/10/2025
|20.000
|020097042210051939332025BNWC843019.20962.193909.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tran Le Thu Ha ms 2025.268
|05/10/2025
|100.000
|020097041510051923222025TC4y828091.44311.192322.NGUYEN BICH THUY Chuyen tien ung ho MS2025 268 Tran Le Thu Ha
|05/10/2025
|100.000
|020097041510051920362025jyCE817702.31136.192015.NGUYEN BICH THUY Chuyen tien ung ho MS2025 265 em Vo Thi Cam Thuy
|05/10/2025
|300.000
|5278IBT1kJV6R9SL.MS 2025.268 Tran Le Thu Ha , mong chau khoi benh FT25279876551416.20251005.191603.13320472261014.VND-TGTT-LE BINH PHUONG.970407
|05/10/2025
|300.000
|MBVCB.11184277806.UNG HO MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|200.000
|MBVCB.11184235277.UNG HO MS2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1kJV6F5G4.Ung ho MS 2025.260 be Phan Thanh Minh FT25279776042756.20251005.190824.19034284095017.VND-TGTT-LE MAI VAN.970407
|05/10/2025
|70.000
|020097042210051905242025PHAI955827.58074.190504.ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1bWFCXWUG.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.190317.04301013930718.TRAN THI THANH KHIEM.970426
|05/10/2025
|5.600
|5278IBT1iW532VHR.HO VAN HUNG chuyen tien.20251005.185503.177161152.HO VAN HUNG.970432
|05/10/2025
|200.000
|020097042210051836282025ZXMV717207.10159.183629.MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha
|05/10/2025
|500.000
|5278VNIBJ2LDWIAL.Ung ho MS2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.182546.983091134.LUONG DIEU ANH.970441
|05/10/2025
|300.000
|MBVCB.11183424084.UNG HO MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|30.000
|MBVCB.11183328266.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|200.000
|020097048810051805272025uiai632462.52299.180502.MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG
|05/10/2025
|200.000
|020097048810051756502025NDiV553482.5105.175629.MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY
|05/10/2025
|200.000
|020097048810051746212025O5nc452168.44776.174556.MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA
|05/10/2025
|200.000
|MBVCB.11182928754.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 1043414776 PHAM VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1iW5FULUY.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.171502.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1iW5FU45D.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).20251005.171402.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1iW5FUVKK.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong.20251005.171302.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1iW5FUQKC.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251005.171202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1fWYXSEWJ.MS2025-267(chi le thi bui.20251005.171159.0909949158.NGUYEN THI THANH TAM.970431
|05/10/2025
|1.000.000
|5278IBT1kJVEPY97.ungho MS 2025.265 Vo thi cam thuy FT25279586731683.20251005.170604.7856688888.PHAM THI HANH.970407
|05/10/2025
|500.000
|5278WBVNA22XIECU.MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251005.170414.102000153549.NGUYEN THI THUY VAN.970412
|05/10/2025
|100.000
|020097040510051654212025NWSN080980.48376.165421.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.265 Vo Thi Cam Thuy
|05/10/2025
|40.000
|5278IBT1kJVESLVK.Ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279619216154.20251005.164920.19032676420029.VND-TGTT-HUYNH VAN LAO.970407
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1kJVESHPR.MS2025.268 be finn ung ho chi Ha FT25279420001677.20251005.164916.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1iW5F963B.ung ho MS 2025268 em Tran Le Thu Ha.20251005.164706.0326231913.LY DOANH DOANH.970432
|05/10/2025
|1.000.000
|0200970488100516435920251FIp890518.92024.164335.DOAN VAN CHUNG CHUYEN TIEN
|05/10/2025
|20.000
|5278IBT1kJVECL4Y.NGUYEN THI LOAN chuyen NCHCCCL FT25279693255610.20251005.164134.19072054006014.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407
|05/10/2025
|200.000
|020097042210051640242025K5KG613884.71926.164025.MS2025.268 e tran le thu ha
|05/10/2025
|28.000
|MBVCB.11181704658.Chuyen tien ung ho.CT tu 1056148842 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11181649290.Ung Ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1024496766 PHAN NGOC TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|200.000
|MBVCB.11181306937.MS 2025.268 ( em Tran Le Thu Ha ).CT tu 0281000517803 DOAN THI KIM QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|0200970488100515461820256bqa461958.3499.154557.UNG HO MS 2025.268 TRAN LE THU HA
|05/10/2025
|200.000
|MBVCB.11181015502.ung ho MS 2025.268 (tran le thu ha).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|38.000
|020097042210051535242025D29S833976.52498.153525.UH MS 2025.267 chi Le Thi Bui. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|05/10/2025
|300.000
|5278IBT1iW5T7KQB.NGUYEN THI THU PHUONG ck MS 2025 268 em Tran Le Thu Ha.20251005.151702.208653571.NGUYEN THI THU PHUONG.970432
|05/10/2025
|100.000
|020097041510051504202025Zbd3738589.14939.150420.MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha)
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1jWCZH9JC.UNG HO E TRAN LE THU HA-051025-15:02:20 428105.20251005.150221.376723898.HOANG THI THUY.970416
|05/10/2025
|20.000
|5278VNIBJ2LDJ44X.ung ho MS 2025.268( em Tran Le Thu Ha).20251005.145806.912281212.GIANG MY LINH.970441
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11180403748.ung ho?MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|020097041510051443552025gojI683644.33682.144355.NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tienms 2025264
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1jWCZEMAL.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA-051025-14:34:49 385648.20251005.143449.4328731.TRAN QUANG NAM.970416
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1kJV7FC2L.ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279347082179.20251005.141923.19035623227013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HAN.970407
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11180050621.MS 2025.263 (Anh Tran Van Nghi).CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|020097048810051404422025uT5T899117.90448.140417.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.268 LE THU HA
|05/10/2025
|100.000
|020097040510051402192025O1O3024803.80959.140220.Vietcombank:0011002643148:ms 2025268 em tran le thu ha
|05/10/2025
|200.000
|MBVCB.11179930604.ung ho MS 2025.268 ( em Tran Le Thu Ha).CT tu 0781000474194 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|500.000
|020097048810051353332025kV21849709.51511.135312.HO DANG THUY VIEN CHUYEN TIEN MS 2025268
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1kJV7ACF2.LY VAN KHIEM chuyen ung ho MS.2025 268 em Tran Le Thu Ha FT25279967750470.20251005.133732.3568686866.LY VAN KHIEM.970407
|05/10/2025
|500.000
|020097041510051326212025vS8k506027.62092.132621.MS 2025.268
|05/10/2025
|200.000
|020097048810051323532025OKK1722310.52933.132332.CHAU MINH THY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA
|05/10/2025
|200.000
|MBVCB.11179604877.MS 2025.264( vo thi cam thuy).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|5.000
|MBVCB.11179537051.Ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha.CT tu 0691000312866 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1jWCZYDCW.UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA-051025-13:10:59 266770.20251005.131059.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1kJV787YJ.MS 2025.268 .em Tran Le Thu Ha FT25279643890343.20251005.131010.19030259073011.VND-TGTT-BUI HAI TRIEU.970407
|05/10/2025
|300.000
|5278IBT1aW2V497M.ung ho MS 2025.268.20251005.130855.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457
|05/10/2025
|200.000
|MBVCB.11179419655.ung ho Ms2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 9964753225 DANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1kJV7VVIC.Ung ho NCHCCCL FT25279203222306.20251005.125640.19033321220017.VND-TGTT-TRAN HA TRANG.970407
|05/10/2025
|150.000
|5278IBT1kJV7DFKI.MS 2025. 268 FT25279067923102.20251005.125505.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1iW5LR48M.ZP252780175299 251005001362154 MS2025.268.20251005.125343.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1kJV7DPWQ.ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279001781998.20251005.125316.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1kJV7DJEH.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui FT25279795853105.20251005.125158.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1kJV7SIR9.ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong FT25279764336390.20251005.124907.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1hQRI5TXJ.IBFT MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.20251005.124427.060228161368.SACOMBANK.970403
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1kJV7C68C.ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25279932900013.20251005.123903.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1kJV7CC4M.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong FT25279915743437.20251005.123653.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1kJV7CCMJ.Ung ho MS 2025.268 FT25279102312018.20251005.123652.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|05/10/2025
|150.000
|5278IBT1kJV71SGP.ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25279251039479.20251005.123330.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1kJV7JHWE.ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong FT25279068965110.20251005.123151.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1iW5LTV6Q.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.122906.18883566888.LE NGOC ANH.970423
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11179049901.2025.268.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1iW5LTVW5.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.122859.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1kJV7WRGA.MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279304558786.20251005.122858.9902203855.NGO MANH DAT.970407
|05/10/2025
|200.000
|020097048810051225432025Vocc445379.36567.122522.UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA
|05/10/2025
|20.000
|5278IBT1kJV7QHLI.ung ho ms 2025.268, em Tran Le Thu Ha, chuc em va gia dinh binh an FT25279067009214.20251005.122449.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11178972828.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|020097040510051222102025EIP4025624.21899.122210.Vietcombank:0011002643148:PHAM NGOC LAI chuyen tien MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha
|05/10/2025
|100.000
|020097048810051220362025eZgx417023.14966.122015.MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA
|05/10/2025
|100.000
|020097041510051218592025MXle347271.8383.121859.Ms 2025.268 em tran Le thu ha
|05/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11178923947.ung ho MS 2025.268 (em Tran Thu Ha).CT tu 0611001953597 BUI THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11178885388.ung ho.MS.2025.268.(em Tran Le Thu Ha ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11178850208.ung ho MS 2025.268.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|300.000
|MBVCB.11178845477.MS2025.268 ( Em Tran Le Thu Ha).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|200.000
|0200970422100512082020257QSG953030.62070.120821.MS 2025268 em TRAN LE THU HA
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1kJVGFT1E.ung ho MS 2025. 268 FT25279430828162.20251005.120805.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1kJVGFY2W.Ung ho NCHCCCL LAI TUAN ANH 0328917177 FT25279244358440.20251005.120650.4097005783.LAI TUAN ANH.970407
|05/10/2025
|100.000
|020097041510051206352025t3Zq311743.52776.120635.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi)
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1iW5LEFYQ.pham thi quyen tu thien.20251005.120552.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1hQRI8KV2.IBFT ms 2025.268.20251005.120544.050086086597.SACOMBANK.970403
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11178752914.MS 2025.268 tran le thu ha.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1iW5LEDRZ.Ms2025268.20251005.120254.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|05/10/2025
|200.000
|020097042210051157502025VKRE871267.14105.115726.NGUYEN VAN VUONG XUAN THANG chuyen tien ung ho 2025.268 e Tran Le Thu Ha chuc chau nhanh khoi benh.
|05/10/2025
|50.000
|5278IBT1jWCZSVFN.UNG HO MS 2025.268 TRAN LE THU HA-051025-11:55:04 148788.20251005.115504.39496977.NGUYEN THANH DANH.970416
|05/10/2025
|500.000
|020097042210051143362025884V362627.45955.114337.Tran Van Toan ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10
|05/10/2025
|50.000
|020097041510051141142025qfoA235113.36040.114114.ung ho MS 2025.268 (ung ho em Tran Le Thu Ha)
|05/10/2025
|300.000
|020097048810051134142025MbqW132459.886.113353.UNG HO MS 2025 265 VO THI CAM THUY
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1jWCZCLT7.MS 2025.267-051025-11:33:54 112598.20251005.113354.44926247.TRAN VAN SANG.970416
|05/10/2025
|300.000
|MBVCB.11178353956.DO THANH MY chuyen tien giup em Cam Thuy 2025.265.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|500.000
|MBVCB.11178212823.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0021001246807 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11178049037.ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11178036320.ung ho MS 2025.260 (be Phan Thanh Minh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11178017274.ung ho MS 2025.261 (em Nguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|200.000
|MBVCB.11178011837.TRAN KE DOAN chuyen tien ung ho MS 2025.268 Tran Le Thu Ha.CT tu 0151000055050 TRAN KE DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11178010012.ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11177991864.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11177984863.ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11177974632.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1hQRI2V8M.IBFT ung ho MS 2025.264.20251005.110411.070082561283.SACOMBANK.970403
|05/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11177948531.ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11177938687.ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11177917691.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11177854742.NGUYEN DUY LINH ung ho?MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0021001911745 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|020097048810051050112025pad9823065.81412.104951.MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1iW5LSM9S.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.104742.00017051983.TRAN THE HUNG.970423
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1iW5L2NBE.LE MY PHO chuyen tien MS 2025 267chij Lee Thi Bui.20251005.104152.200480589.LE MY PHO.970432
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1iW5LQY75.ung ho ma so 2025 268 TRAN LE THU HA.20251005.101717.247529918.LE THI HOA.970432
|05/10/2025
|1.000.000
|5278IBT1kJVA4VB1.MS 2025.268 em Tran le thu ha FT25279020000702.20251005.095500.14020541556668.VND-TGTT-NGHIEM TRUNG VINH.970407
|05/10/2025
|10.000
|MBVCB.11176954046.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha - Quang Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|30.000
|020097042210050905282025NRWE765108.90276.090529.gui ms 2025 268
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11176070191.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|IBVCB.11176035403.Chuyen tien ung ho MS 2025.268 Tran Le Thu Ha.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/10/2025
|500.000
|020097040510050848382025WTK0074887.24257.084838.Vietcombank:0011002643148:THACH THI RAT THA cho Tran Le Thu Ha
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11176009018.ung ho MS 2025.268 (em TRAN LE THU HA) ba hoi huong den Xiu thuong yeu, ong ba noi va cau an cac me con thuong.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|200.000
|5278IBT1kJV4T7T2.Ung ho em Tran Le Thu Ha, MS 2025.268 FT25279614156402.20251005.084516.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|05/10/2025
|1.500.000
|020097048810050835552025f5Lx815162.78043.083534.UNG HO CHAU VO THI CAM THUY
|05/10/2025
|2.000.000
|020097048810050833582025Ce4p801070.70424.083333.CHUYEN TIEN UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10
|05/10/2025
|500.000
|MBVCB.11175845170.MS 2025- 268 ( em Tran Le Thu Ha).CT tu 0511003922122 LE THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|020097048810050831302025n2QT783955.61476.083109.CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.265
|05/10/2025
|1.500.000
|020097048810050831022025P6AG780959.59620.083038.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.268 CHAU TRAN LE THU HA
|05/10/2025
|500.000
|020097041510050828352025YrHi448960.50647.082835.MS 2025 265 ( Em Vo Thi Cam Thuy) cau mong con mau lanh benh
|05/10/2025
|1.000.000
|020097048810050828312025pnSq763596.51631.082807.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI
|05/10/2025
|500.000
|MBVCB.11175749855.MS 2025.268 (Em Tran Le Thu Ha).CT tu 0451001384995 LE MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|200.000
|MBVCB.11175676677.MS 2025.268 ( em tran le thu ha).CT tu 0021000992696 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|500.000
|5278IBT1kJV47INA.Chuyen ung ho MS 2025.265 Vo Thi Cam Thuy, hoi huong cho GA FT25279740050869.20251005.082019.9988309161.TRAN THI THUY.970407
|05/10/2025
|300.000
|02009704221005081826202511FG308032.15791.081827.ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha
|05/10/2025
|300.000
|5278IBT1jWC6YTW8.UNG HO MS 2025 268 EM TRAN LE THU HA-051025-08:11:29 777132.20251005.081129.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|05/10/2025
|6.000.000
|020097048810050809252025gqXk634763.86480.080900.CSPM, CSTV TAI TRO DONG VIEN CHO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY
|05/10/2025
|200.000
|020097040510050804342025UXFL055515.70413.080434.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.268 em tran le thu ha
|05/10/2025
|500.000
|MBVCB.11175182000.Ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 9946567603 VO THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|350.000
|MBVCB.11175151669.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 9946567603 VO THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|500.000
|5278IBT1iW5HJRPW.MS 2025.268.20251005.073140.04342935501.LE SON HA.970423
|05/10/2025
|500.000
|MBVCB.11175051465.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 9946567603 VO THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|200.000
|MBVCB.11174914038.MS 2025.268.CT tu 9988635388 NGO MINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|2.000.000
|5278IBT1hQRMP2NH.IBFT Ung ho nguoi dan sau bao so 10.20251005.070109.970403Kbdad1a000000000759402.SACOMBANK.970403
|05/10/2025
|200.000
|MBVCB.11174860878.MS 2025.268.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|500.000
|MBVCB.11174838573.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|200.000
|020097048810050649282025qRAy263848.78786.064903.UNG HO MS 2025.268
|05/10/2025
|100.000
|020097048810050641352025xQ6t239460.65527.064114.UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA
|05/10/2025
|50.000
|020097048810050639322025uubO233686.61752.063908.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.266 EM NGUYEN NAM VUONG
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1hQRM8Z3Z.IBFT Ung ho MS 2025.267 Le Thi Bui.20251005.063233.020093543638.SACOMBANK.970403
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11174660894.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11174637490.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11174617968.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.265 ( em Vo Thi Cam Thuy ).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11174601763.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11174578958.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|500.000
|5278IBT1hQRMILHP.IBFT Ung ho MS 2025.267 Le Thi Bui.20251005.060312.060022282703.SACOMBANK.970403
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11174572511.UNG HO MS2025.267 (CHI LE THI BUI).CT tu 0541000307974 PHAM TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/10/2025
|100.000
|5278IBT1iW5ZZEZW.Ung ho NCHCCCL Vuu Van Son 0766613333.20251005.022032.05254977801.VUU VAN SON.970423
|05/10/2025
|300.000
|020097042210050126002025RASD554451.88739.012537.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|05/10/2025
|100.000
|MBVCB.11174230182.MS 2025267.CT tu 9913966849 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/10/2025
|300.000
|020097042210050124482025SI78861928.88019.012448.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui
|06/10/2025
|200.000
|02009704051007001718202582MT019544.21246.001719.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.264 anh Cao Vam Truong
|06/10/2025
|200.000
|020097040510070014452025UZMT018541.17747.001445.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi
|06/10/2025
|200.000
|020097040510070009482025YVYK016620.14198.000927.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong
|06/10/2025
|200.000
|020097040510070001542025585A013275.5501.000132.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11200054138.HUNG VU ung ho Ma so 2025.269( ong Nguyen Van Tien).CT tu 0251002064566 CHUNG PHUONG HUNG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|10.000
|MBVCB.11199953287.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien - TP.HCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJMJ1A8D.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25280164847760.20251006.224941.19033934593010.VND-TGTT-HUYNH DUY THACH.970407
|06/10/2025
|70.000
|MBVCB.11199808671.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11199818509.ung ho MS 2025.268.CT tu 0021000981597 NGUYEN LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|020097042210062239012025GCXQ846659.80654.223902.UNG HO MS 2025.267 LE THI BUI
|06/10/2025
|30.000
|MBVCB.11199633731.Ung ho MS 2025.266 ( em Nguyen Nam Vuong ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|400.000
|5279IBT1hQRBJ2T3.IBFT ung ho MS 2025.269.20251006.221653.070082561283.SACOMBANK.970403
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1iWB1PWDX.MS 2025 269 ong Nguyen Van Tien cau mong ong khoi benh.20251006.221413.114643847.VU THI NGOC HA.970432
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11199524193.ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1020521040 LE HUYNH HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|300.000
|5279IBT1bWFPD7N8.ung ho ms2025269 Ong Nguyen van Tien.20251006.220448.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
|06/10/2025
|100.000
|020097048810062158292025Clkt606951.75296.215803.MS.2025.267
|06/10/2025
|10.000
|MBVCB.11199456276.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJMWLRVC.NGUYEN VO MY TAM chuyen 2025.269 FT25280106042275.20251006.215616.19071070898018.VND-TGTT-NGUYEN VO MY TAM.970407
|06/10/2025
|100.000
|020097042210062155512025FHE3826221.67073.215526.ung ho ms 2025.267 Le Thi Bui
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11199419226.NGUYEN PHUONG TRAN ung ho MS 2025.267( chi Le Thi Bui).CT tu 0061000271288 NGUYEN PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|300.000
|MBVCB.11199387479.17A Hang Ga HN ung ho MS2025.268 TRAN LE THU HA.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1kJMWHMUF.2025.267 FT25280006814821.20251006.214851.210219928888.MAI NGUYEN BINH HUNG.970407
|06/10/2025
|300.000
|5279NAMAA22SCFA2.MS 2025.269.20251006.214846.067777879.HA THI KHANH VI.970428
|06/10/2025
|200.000
|020097042210062143592025G3RA613465.29853.214400.NGUYEN NGOC TUAN VietNamNet ung ho nhan dan mien Trung sau bao so 10
|06/10/2025
|500.000
|020097040510062138372025P8OI036040.12345.213837.Vietcombank:0011002643148:MS 2025264 anh cao van truong
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11199240499.ung ho MS 2025.269.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11199238566.MS 2025.269 Chu Nguyen Van Tien mau khoe.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11199245064.ung ho MS 2025.268.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11199236119.ung ho MS 2025.267.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11199233563.ung ho MS 2025.266.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11199228851.ung ho MS 2025.265.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|20.000
|5279IBT1kJMWGJF6.Ung ho MS 2025.227 FT25280547670314.20251006.212309.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|06/10/2025
|20.000
|5279IBT1kJMWALF9.Ung ho MS 2025.250 FT25280328455047.20251006.212209.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|06/10/2025
|20.000
|5279IBT1kJMWA4ZA.Ung ho MS 2025.264 FT25280960703556.20251006.212106.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|06/10/2025
|1.000.000
|5279IBT1aW25SAMJ.MS 2025.267( chi Le Thi Bui).20251006.211200.0908588687.NGO ANH THAI.970424
|06/10/2025
|50.000
|MBVCB.11198944172.2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0211000503126 NGUYEN HA ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1kJMWIFAY.MS 2025.268 FT25280219146874.20251006.205249.19029417634011.VND-TGTT-TRAN THI THANH XUAN.970407
|06/10/2025
|500.000
|020097042210062044512025XEWK279590.17540.204452.HOANG THI UYEN chuyen tien chuyen toi cho chi le Thi bui 2 Vo chong khuyet tat MS 2025267
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1iWBJX4E3.Pham Thi Thanh Hoa chuyen tien ung ho ong Nguyen Van Tien.20251006.203504.81828588888.PHAM THI THANH HOA.970423
|06/10/2025
|200.000
|0200970422100620342820254XXL854691.73716.203429.UH ma so 2025.267
|06/10/2025
|500.000
|5279IBT1iWBJXSNN.Ba Tru Thi Suu 0962732056 ung ho chau Le Thi Bui.20251006.203326.0387588365.NGUYEN TUAN ANH.970432
|06/10/2025
|15.000
|MBVCB.11198583410.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1kJMW2MQA.2025.267 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT25279271225884.20251006.202955.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1kJMWC2X9.2025.269 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT25279986333687.20251006.202607.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11198358528.Ung ho MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11198304318.Ung ho NCHCCCL - Hoai Ngan - 0976457214.CT tu 9976457214 NGUYEN HOAI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|20.000
|020097042210061959062025P63J667410.17876.195907.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Nguyen Van Tien ms 2025.269
|06/10/2025
|10.000
|MBVCB.11198145716.ung ho mien Trung bao so 10.CT tu 0331000408596 BUI HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|020097042210061955122025BR7H355523.1115.195513.DUC THI MAI ung ho ms 2025265 vo thi cam Thuy
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1kJMQFQG3.MS 2025.269 FT25279341518220.20251006.195459.19037693774014.VND-TGTT-PHAM MINH CHAU.970407
|06/10/2025
|200.000
|020097041510061953552025EIxx238955.94463.195355.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1dJWZLCBB.ung ho MS 2025267 chi Le Thi Bui.20251006.195341.970422V45f9c5000000000f70341.MBBANK IBFT.970422
|06/10/2025
|200.000
|020097048810061953062025EmCe965114.90824.195245.NGUYEN LUU LAN HUONG CHUYEN TIENUNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI
|06/10/2025
|500.000
|5279IBT1jWC3KQ8W.MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY-061025-19:51:34 858000.20251006.195134.130171759.PHAM HONG THAI.970416
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11197993403.ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 1021098515 PHAM NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1iWBJ7A1W.ung ho MS 2025267 chi Le Thi Bui.20251006.194332.2218051961.PHAM THI BIEN.970432
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11197926178.ungho ms 2025.268 em Tran le thu ha.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|50.000
|MBVCB.11197903230.ung ho ms 2025.269.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1jWC3A3M5.MS 2025.269-061025-19:34:35 826712.20251006.193436.11549707.TRUONG GIA LAN.970416
|06/10/2025
|50.000
|MBVCB.11197785985.LE THI THUY chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung bao so 10.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|50.000
|MBVCB.11197764057.LE THI THUY chuyen tien MS2025.269.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJMQ75II.Ung ho ong Nguyen Van Tien MS2025.269 FT25279327106478.20251006.193028.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
|06/10/2025
|50.000
|MBVCB.11197757525.LE THI THUY chuyen tien MS2025.267.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11197730713.MS 2025.269.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11197635454.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|020097040510061915452025EEAC088056.16756.191524.Vietcombank:0011002643148:Gui giup chi Le Thi Bui
|06/10/2025
|5.000.000
|0200970488100619061920257uEo671410.72040.190553.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.269
|06/10/2025
|200.000
|020097041510061905092025hijR111569.66131.190443.ung ho MS 2025.265 ( em VO THI CAM THUY )
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11197385386.MS 2025.269.CT tu 0371000497493 PHAN NGUYEN QUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|500.000
|MBVCB.11197311465.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.269 ( Ong Nguyen Van Tien).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|300.000
|MBVCB.11197194546.Ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|2.000.000
|MBVCB.11196997425.ung ho MS 2025.269.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11196536266.ung ho MS 2025.269(ong nguyen van tien).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11196506644.ung ho MS 2025.268(em tran le thu ha).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|10.000
|5279IBT1cWSCYKSH.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251006.180423.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|06/10/2025
|200.000
|020097048810061804162025VU2u243072.49203.180355.NGUYEN LE HOAI PHUONG MS 2025.267 CHI LE THI BUI
|06/10/2025
|200.000
|020097042210061800042025FKZ6983014.24636.180005.unghochuongtrinhnhuchuahecocuocchialymongchuongtrinhcpnmai
|06/10/2025
|200.000
|020097042210061757542025CW43638402.12661.175729.ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha.
|06/10/2025
|500.000
|020097040510061750022025MEK4056815.65424.175002.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.267 Chi LE THI BUI
|06/10/2025
|300.000
|5279IBT1jWC31LQZ.MS 2025.262 HO TRO-061025-17:43:04 587752.20251006.174305.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|06/10/2025
|300.000
|5279IBT1jWC3JZC5.MS 2025.263 HO TRO-061025-17:36:37 571839.20251006.173637.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|06/10/2025
|400.000
|5279IBT1jWC3J8U5.MS 2025.264 HO TRO-061025-17:34:21 566377.20251006.173421.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1hQR5QWFI.IBFT giup MS2025.267 Le Thi Bui het benh.20251006.172846.970403Uce55260000000005f9211.SACOMBANK.970403
|06/10/2025
|10.000
|5279IBT1iWBWEMUA.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251006.172833.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|06/10/2025
|20.000
|5279IBT1kJVNDNXE.MS 2025.267 FT25279135517902.20251006.172522.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|06/10/2025
|500.000
|5279VNIBJ2LIJFHT.MS 2025267 chi Le Thi Bui.20251006.171401.391115152.PHAM HAI DUONG.970441
|06/10/2025
|79.000
|5279IBT1iWBW4KVM.MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy.20251006.171037.257383911.NGUYEN TRAN NGOC PHUC.970432
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11195525421.ct giup do c Le Thi Bui, ms 2025.267.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|10.000
|5279IBT1kJVNJUEA.ung ho ms 2025.269, ong Nguyen Van Tien, chuc ong va gia dinh binh an FT25279851130220.20251006.170912.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1iWBW4SQD.ung ho MS 2025.269 ong nguyen Van Tien.20251006.170851.98883938888.TRAN TAN DUC.970423
|06/10/2025
|300.000
|020097040510061704312025QZIX080623.89268.170431.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.265 em Vo Thi Cam Tien
|06/10/2025
|100.000
|02009704051006170355202571GU077077.86310.170355.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.263 tran van nghi
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11195381958.Ung ho MS 2025.268.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1iWBWYLXJ.Ung ho MS 2024.269 -ong Nguyen Van Tien.20251006.165928.11966889968.LE PHUONG THAO.970423
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1jWCFFXWU.NGUYEN THI TUYET CHUYEN KHOAN UH BAO LUT-061025-16:53:31 470501.20251006.165331.183792329.NGUYEN THI TUYET.970416
|06/10/2025
|500.000
|MBVCB.11195269576.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 1001000280683 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJVRF4JQ.MS 2025.268 ong Nguyen Van Tien FT25279379207802.20251006.165202.19035516831013.VND-TGTT-DO THI THU HIEN.970407
|06/10/2025
|100.000
|020097040510061650492025LC2V099588.9888.165024.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.268 Em Tran Le Thu Ha
|06/10/2025
|50.000
|MBVCB.11195191913.ung ho MS 2025.269 (chu Nguyen Van Tien).CT tu 9812313434 NGUYEN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|500.000
|MBVCB.11195124599.UNG HO MS 2025.265 (VO THI CAM THUY).CT tu 0721000583839 LAM PHAT THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|15.000
|MBVCB.11195087050.2025.268( Tran le Thu Ha).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|1.000.000
|5279IBT1iWBWSZCK.PHAN THU THAO o My ung ho chau Nguyen Ngoc Nhu Y MS 2025 258 bi xo gan dieu tri tai Bv Nhi dong 2 Tp HCM o Can Tho xa Vinh Trinh ap Vinh Lan.20251006.162606.143853314.TRUONG QUYNH MAI.970432
|06/10/2025
|1.000.000
|5279IBT1iWBWS1QY.Ba Doan Minh Nguyet Ha Noi ung ho chau Nguyen Ngoc Nhu Y MS 2025 258 bi so gan dieu tri tai BV Nhi dong 2 Tp HCM que Can Tho xa Vinh Trinh ap Vinh Lan.20251006.162313.143853314.TRUONG QUYNH MAI.970432
|06/10/2025
|30.000
|020097042210061618562025X05M640448.36404.161856.gui ms 2025 269
|06/10/2025
|300.000
|5279IBT1hQRYKBBB.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251006.160742.060262404849.SACOMBANK.970403
|06/10/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT15)
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11194448250.ms 2025.267.CT tu 1027436142 LAI THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11194443543.ms 2025.268.CT tu 1027436142 LAI THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11194421892.LE DINH TRUNG chuyen tien ung ho ms 2025.261 (em nguyen thi thuy dung).CT tu 0371000423654 LE DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|300.000
|5279IBT1dJWEY4MJ.ung ho MS 2025268 em Tran Le Thu Ha.20251006.154423.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1kJVRCBFA.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25279961965017.20251006.154422.19072367214017.VND-TGTT-VU THI THUY.970407
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1kJVR1SBD.Ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279311196471.20251006.154036.19072367214017.VND-TGTT-VU THI THUY.970407
|06/10/2025
|3.000.000
|MBVCB.11194146808.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.CT tu 0091000649699 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11194120044.ung ho MS 2025.269 (nguyen van tien).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|020097042210061529282025EQV1571503.87313.152907.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|06/10/2025
|100.000
|020097040510061526072025JXRA066717.71334.152607.Vietcombank:0011002643148:PHAM THANH SON chuyen tien Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|06/10/2025
|300.000
|MBVCB.11194038209.PHAM HONG HOA ung ho MS 2025.263.CT tu 0011003704122 PHAM HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|20.000
|020097042210061524402025MRAE307858.64296.152416.uh ms 2025.267
|06/10/2025
|300.000
|MBVCB.11193994253.DINH HUY HOANG ung ho MS 2025.267.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1hQRYY3W7.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2025.267.20251006.151843.050029563133.SACOMBANK.970403
|06/10/2025
|2.000.000
|5279IBT1kJVXFM9L.NGUYEN THI THUY ck ung ho ma so 2025269 nguyen van tien FT25279308330508.20251006.151704.11120179064011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11193865512.DAO VU chuyen tien ung ho dong bao mien trung.CT tu 0021001513604 DAO VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11193853023.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11193832786.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|20.000
|5279IBT1kJVXHB9T.Ms 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279340927864.20251006.150834.19034310671013.VND-TGTT-DANG THANH LONG.970407
|06/10/2025
|200.000
|020097042210061507342025Z7UB559162.79540.150735.NGUYEN XUAN YEN chuyen tien MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|06/10/2025
|100.000
|020097042210061505062025327D278632.67449.150507.MS 2025.269
|06/10/2025
|300.000
|MBVCB.11193770253.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha.CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|50.000
|5279VNIBJ2LI1NX4.ung ho MS 2025.269.20251006.150348.226662626.NGUYEN TUAN HUNG.970441
|06/10/2025
|50.000
|020097040510061503322025K1NM066443.59990.150332.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.261 em nguyen thi thuy dung
|06/10/2025
|100.000
|0200970422100615003920254G2S160912.46540.150040.Ung ho MS 2025.267
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJVXETSY.Ung ho MS 2025.269 FT25279867055280.20251006.150022.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11193691619.MS 2025.269 (ong nguyen van tien).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1hQRYU9TH.IBFT Ung ho MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien.20251006.145817.070096777777.SACOMBANK.970403
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1aW2P8NFK.ms 2025.267 giup le thi bui chua benh.20251006.145104.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11193592939.ung ho.MS.2025.269.(ong Nguyen Van Tien).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJVXA5G8.Ung ho NCHCCCL van anh 0917683871 FT25279769745561.20251006.144618.19031462239886.VND-TGTT-DO THI VAN ANH.970407
|06/10/2025
|50.000
|020097048810061442282025CLsK742453.62419.144203.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.268, TRAN LE THU HA
|06/10/2025
|50.000
|0200970488100614411420255f1g734940.57357.144049.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.267, LE THI BUI
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1kJVXBM6E.MS 2025.269 FT25279048764269.20251006.143909.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|06/10/2025
|177.670
|5279IBT1kJVX5NAX.Ung ho MS 2025.269 FT25279838524011.20251006.143803.19033875773018.VND-TGTT-VU THE ANH.970407
|06/10/2025
|100.000
|0200970422100614371020251901854748.38541.143711.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1kJVX5SEM.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25279246420079.20251006.143532.19038711428011.VND-TKTT-HA NGOC QUAN.970407
|06/10/2025
|500.000
|MBVCB.11193400174.NGUYEN TUYET THANH chuyen tien ung ho MS2025.267 chi Le Thi Bui.CT tu 0071000961347 NGUYEN TUYET THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|020097040510061433082025JZP8042597.21574.143247.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.267
|06/10/2025
|100.000
|020097041510061432512025xgUb131093.20757.143251.ung ho ma so 2025.269 (ong Nguyen Van Tien)
|06/10/2025
|300.000
|5279IBT1kJVXPF5H.MS 2025.269 - Ong Nguyen Van Tien FT25279870297137.20251006.143059.3000363636.BUI DUC DUY.970407
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJVXPAS9.MS 2025.269 FT25279219857630.20251006.142958.19035702669013.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1kJVXPQ3Y.MS2025.269 FT25279400686770.20251006.142810.19034095241010.VND-TGTT-NGUYEN THANH NHU.970407
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1iWBQ515V.ung ho MS 2025269 ong Nguyen Van Tien.20251006.142416.173349343.TRAN THI MAI LE.970432
|06/10/2025
|100.000
|0200970415100614150620251sFl983788.47476.141506.ung ho em 2025.265 vo thi cam thuy
|06/10/2025
|200.868
|020097042210061412042025JW6G337401.34803.141205.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.269. ONG NGUYEN VAN TIEN. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.
|06/10/2025
|100.000
|020097048810061404562025U4hi530866.5564.140435.UNG HO MS 2025.269.O NGUYEN VAN TIEN
|06/10/2025
|18.000
|MBVCB.11193059313.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|268.000
|020097048810061358142025CaL1502572.80487.135748.NGUYEN QUOC CUONG UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|06/10/2025
|500.000
|5279IBT1kJVXCNUR.Ung ho ms 2025.265 Vo Thi Cam Thuy FT25279712379926.20251006.135759.19032588488012.VND-TGTT-PHAM DINH THEM.970407
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJVXCZLC.BUI MINH GIA BAO SN 2006 ung ho MS 2025.265 em VO THI CAM THUY chuc em mau khoe FT25279151818736.20251006.135710.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|06/10/2025
|100.000
|0200970422100613564220255GG3630585.75352.135642.ung ho MS 2025265 em Vo thi Cam Thuy
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJVXCM7F.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho MS 2025.268 em TRAN LE THU HA chuc chau mau khoe FT25279441733841.20251006.135528.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|06/10/2025
|500.000
|5279IBT1jWCF1W1M.MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA-061025-13:41:35 079956.20251006.134136.5107888.TRAN THI HAI AU.970416
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1jWCFJNTP.LE THI NGOC LAN XIN UH MS 2025.266 NGUYEN NAM VUONG-061025-13:41:15 079225.20251006.134115.43150017.MAI TUONG VY.970416
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1jWCFJ6UL.LE THI NGOC LAN XIN UH MS2025.268 TRAN LE THU HA-061025-13:38:52 075150.20251006.133853.43150017.MAI TUONG VY.970416
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1kJV33KDT.MS.2025. 265 Uh Vo Thi Cam Thuy FT25279508747961.20251006.132639.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1kJV33DRL.ms 2025 268 tran le thu ha FT25279815970598.20251006.132507.12921869042025.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI CHIEU.970407
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJV339XG.MS 2025.265 em Vo Cam Thuy FT25279724045931.20251006.132454.19071676454018.VND-TGTT-DO THUY LINH TRANG.970407
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJV3HLKN.MS 2025 269 ong Nguyen Van Tien FT25279089701364.20251006.131145.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|06/10/2025
|500.000
|020097044910061307112025zHkl386124.92538.130711.ung ho MS 2025.265, ma GD 100000021173329
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1bWFVFNER.Ung ho MS2025267.20251006.130141.03801011829179.NGUYEN THI THU HUYEN.970426
|06/10/2025
|100.000
|0200970422100612532920250SOJ809506.41044.125329.ms2025.269 nguyen van tien
|06/10/2025
|50.000
|0200970405100612532220254OXO020581.40126.125322.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025269 ong Nguyen Van Tien
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1iWBQW7AL.2025 269 ong nguyen van tien.20251006.125259.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11192207996.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|300.000
|5279IBT1jWCTF1NL.UNG HO MS 2025 269 ONG NGUYEN VAN TIEN-061025-12:33:52 959704.20251006.123352.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|06/10/2025
|300.000
|MBVCB.11192138636.CHAU THI HOANG HA chuyen tien MS 2025269 Ong Nguyen Van Tien.CT tu 0071000704080 CHAU THI HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|500.000
|MBVCB.11192087510.Ung ho MS 2025.268.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJV384SF.NGUYEN VAN DUY ung ho ma so 2025.254 a nguyen duc thuan adidaphat FT25279540200946.20251006.122253.19031427326016.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1kJV3VLPH.Ung ho ms 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25279009810109.20251006.121509.3686811409.HA THAO PHUONG.970407
|06/10/2025
|500.000
|5279IBT1kJV3SPVP.Ung ho MS2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25279641560197.20251006.120843.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1jWCT6EBF.MS 2025269-061025-12:01:53 893162.20251006.120154.7675477.LU VAN NGUYEN.970416
|06/10/2025
|2.000
|0200970488100611563320256b1P846396.68415.115608.CHUYEN TIEN UH
|06/10/2025
|100.000
|020097041510061151042025NPtY603571.48838.115104.ung ho ma so 2025.268 (em tran le thu ha)
|06/10/2025
|500.000
|020097048810061150582025tEiY810724.49474.115032.UNG HO MS 2025.268
|06/10/2025
|10.000
|5279IBT1cWSJHWHG.ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251006.113828.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1jWCTGAR3.UNG HO MS2025.268-061025-11:35:33 832253.20251006.113533.255011249.TRUONG HONG YEN.970416
|06/10/2025
|100.000
|/Ref:P3092240{//}/Ref:P3092240{//}MS 2025.268 DVC:DO THI THUY LINH
|06/10/2025
|500.000
|MBVCB.11191351722.Chuyen tien ung ho.CT tu 0461000461147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/10/2025
|49.000
|5279IBT1cWSJZYER.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251006.113259.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|06/10/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103063091806.20251006.103063091806-0986563030_MS 2025269 ong Nguyen Van Tien
|06/10/2025
|30.000
|MBVCB.11191285291.MS 2025.268 (Tran Le Thu Ha) .CT tu 0071000775823 NGUYEN MAI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|10.000
|5279IBT1cWSJZQ4F.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251006.112902.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|06/10/2025
|10.000
|5279IBT1cWSJ6H3R.ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).20251006.112708.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|06/10/2025
|500.000
|020097048810061125152025PvCv639374.58053.112449.UNG HO MS 2025.267 LE THI BUI
|06/10/2025
|10.000
|5279IBT1cWSJ6YNN.ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).20251006.112425.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11191171772.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0291000102211 TRAN LE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1iW5NYBUU.Ung ho Ms 2025 268 e Tran Le thu ha cua it long nhieu mong e may khoe.20251006.112154.0796668767.PHAN THI THANH THUY.970432
|06/10/2025
|2.000.000
|MBVCB.11191138720.UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|500.000
|5279IBT1iW5NY2P4.Ung ho MS 2025 268 Tran Le Thu Ha.20251006.111938.36673486.DANG MAI LINH.970432
|06/10/2025
|20.000
|SHGD:10005940.DD:251006.BO:TRAN DAI NGHI.Remark:TRAN DAI NGHI chuyen ung ho MS 202 5.268
|06/10/2025
|200.000
|020097041510061114392025jE1l466602.19571.111439.ung ho em Tran Le Thu Ha MS 2025.268
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11191035393.MS 2025.268 (em Tran le thu Ha).CT tu 0011001346777 DAO ANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|40.000
|MBVCB.11191034805.NGUYEN HUONG GIANG ung ho NCHCCCL.CT tu 0541000306920 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11190989688.MS 2025.268( em Tran Le Thu Ha ).CT tu 1019971070 DO THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|020097048810061041452025YR3r358737.85936.104119.KHANH MOC UNG HO CT NCHCCCL
|06/10/2025
|100.000
|02009704881006103249202556GZ295547.41972.103228.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|06/10/2025
|100.000
|020097048810061030422025lm2N281399.32345.103017.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI
|06/10/2025
|200.000
|020097048810061012002025b57M152408.41864.101135.DANG CHI SON CHUYEN TIEN UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1iW5NW311.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 269 NGUYEN VAN TIEN.20251006.100857.247529918.LE THI HOA.970432
|06/10/2025
|5.000.000
|020097048810061000592025yXO2074242.89916.100038.CSPM,CSTV TAI TRO DONG VIEN CHO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11189937298.MS 2025.269( Ong Nguyen Van Tien).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|50.000
|020097042210060932302025N687532876.61677.093209.ung ho MS 2025.269 nguyen van tien
|06/10/2025
|200.000
|020097048810060928292025BuRm849722.43972.092804.MS 2025.265 UNG HO EM VO THI CAM THUY
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1dJWGFGCB.Ung ho ms 2025269 ong Nguyen Van Tien.20251006.092754.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|06/10/2025
|100.000
|0200970405100609274920256EZY011163.41456.092749.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 268
|06/10/2025
|100.000
|5279NAMAA22S2YSI.UNG HO NCHCCCL . Duong Hanh ung ho..20251006.092349.905888095.DUONG THI HANH.970428
|06/10/2025
|30.000
|0200970422100609194520259HOI121620.8124.091925.MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11189503665.ung ho MS 2025.268.CT tu 0011001770690 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|500.000
|5279IBT1iW5R62WC.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2025267 2025265 2025264 2025263 2025266 moi ma so 100 k.20251006.091210.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|06/10/2025
|50.000
|MBVCB.11189392965.Ung ho NCHCCCL +Lam Anh Anh+ 0901313988.CT tu 0081000973544 NGUYEN TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|1.000.000
|5279IBT1aW28HRZW.PHAM HUY QUANG 75 tuoi bn ung thu. 2025 268.20251006.090510.790001060002599.PHAM HUY QUANG .970409
|06/10/2025
|21.233
|0200970422100608584420253Z95250620.21969.085820.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|06/10/2025
|500.000
|5279IBT1hQRPJ9FW.IBFT Ung ho MS 2025-267 le thi Bui.20251006.085600.060963616726.SACOMBANK.970403
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11189257886.MS 2025.269 ( ong nguyen van Tien).CT tu 0301000415988 PHAN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11189184097.MS 2025.268.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1bWFST8CD.Ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).20251006.084721.03101010965538.HOANG VIET.970426
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11189114002.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|300.000
|MBVCB.11189088683.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|300.000
|MBVCB.11189083625.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1hQRPQ5WR.Giup MS 2025.269- ong Nguyen Van Tien.20251006.083955.060085947888.LUU THI NGA.970403
|06/10/2025
|300.000
|MBVCB.11189068392.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|50.000
|020097042210060837432025PLQ9601127.44720.083744.PHO DUC HANH ung ho ms 2025.268 em Tran Le Thu Ha
|06/10/2025
|100.000
|020097040510060837152025C77U072708.43101.083715.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.268
|06/10/2025
|300.000
|5279IBT1fWYRAVTN.MS 2025.269 ung ho chu Nguyen Van Tien.20251006.083607.101214948082249.LE ANH TUAN.970431
|06/10/2025
|500.000
|IBVCB.11188938380.Ung ho MS 2025.268 ( Em Tran Le Thu Ha).CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|500.000
|IBVCB.11188919810.Ung ho MS 2025.267 ( Chi Le Thi Bui).CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11188928448.UNG HO MS 2025.268(em Tran Le Thu Ha).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1aW28713W.ung ho Ms 2025268 em Tran Le Thu Ha.20251006.082359.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|06/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11188875311.VU MINH TAM chuyen tien ung ho MS 2025.269.CT tu 0531002211065 VU MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|200.000
|020097048810060819272025EkH6392848.83631.081906.UNG HO DONG BAO NUEN TRUNG
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJVTCHWJ.MS 2025.268 FT25279251186396.20251006.081324.19037905251017.VND-TGTT-NGUYEN VAN LUU.970407
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1jWCL3DEL.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-061025-08:12:15 480710.20251006.081215.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|06/10/2025
|200.000
|MBVCB.11188660464.ung ho MS 2025.263.CT tu 1037254604 TRUONG QUANG TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|500.000
|5279IBT1kJVTQFJ3.MS 2025.269 FT25279078826526.20251006.075918.19028103740021.VND-TGTT-NGO QUANG HUNG.970407
|06/10/2025
|500.000
|020097048810060756482025OoyM256483.13413.075623.TRAN VAN CUONG UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI
|06/10/2025
|200.000
|020097048810060756432025yf0B256540.12733.075622.UNG HO MS 2025269. NGUYEN VAN TIEN
|06/10/2025
|100.000
|02009704221006075444202501QT683861.6941.075445.ung ho MS2025264 anh Cao Van Truong
|06/10/2025
|1.000.000
|0200970405100607532420256EPP081062.3495.075303.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.269 nguyen van tien
|06/10/2025
|50.000
|020097040510060751202025B19J072132.96906.075120.Vietcombank:0011002643148:LUU DINH TIEN chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1kJVLRP5N.Ung ho ong Nguyen Van Tien, MS 2025.269 FT25279234685011.20251006.075010.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1hQRUFU5J.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ung ho MS 2025.269 ong nguyen van tien.20251006.074650.060322980127.SACOMBANK.970403
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1kJVLXYEN.NGUYEN THI NGOC BICH chuyen ung ho MS 2025 .269 ong Nguyen van tien FT25279078783524.20251006.074625.4948668888.NGUYEN THI NGOC BICH.970407
|06/10/2025
|200.000
|020097042210060745542025TKN1341592.81536.074529.TRAN MINH NHAT chuyen tien ms 2025269 nguyen van tien
|06/10/2025
|200.000
|020097041510060744132025eYxs729820.77232.074413.HO DANG KHOA ung ho ms2025.269 o nguyen van tien
|06/10/2025
|300.000
|0200970405100607394920250EFG023893.63843.073950.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien
|06/10/2025
|30.000
|MBVCB.11188323386.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|500.000
|020097042210060732192025O5YC633079.44133.073154.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|06/10/2025
|300.000
|020097042210060731242025C9RC759200.40652.073124.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|06/10/2025
|100.000
|020097042210060727102025X4F5269908.28660.072711.Ung ho Ms 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|06/10/2025
|50.000
|5279IBT1dJWGJG8N.ung ho MS 2025269 ong Nguyen Van Tien.20251006.072413.970422V791715000000000402832.MBBANK IBFT.970422
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1iW5R1SLH.MS 2025267.20251006.071128.1856022.NGUYEN THANH NHAN.970432
|06/10/2025
|200.000
|020097040510060706042025K2NJ088247.73734.070604.Vietcombank:0011002643148:Ong Thai va ba Huong ung ho chau Nguyen Thi Thuy Dung. MS 2025.261
|06/10/2025
|500.000
|020097048810060705382025Vxki996018.73205.070517.NGUYEN THI THUY NGOC CHUYEN TIEN MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11187831576.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|24.000
|MBVCB.11187786002.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.268 (e Tran Le Thu Ha) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|IBVCB.11187755749.Chuyen tien ung ho MS 2025.269 Nguyen Van Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/10/2025
|68.000
|020097042210060608532025FXIF759590.69494.060854.UH MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1iW5XX2VX.MP ung ho MS 2025266 em Nguyen Nam Vuong.20251006.055104.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1iW5XXCDM.MP ung ho MS 2025267 chi Le Thi Bui.20251006.055001.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|06/10/2025
|200.000
|020097048810060549092025HqaG776678.52414.054844.UNG HO MS 2025.264
|06/10/2025
|200.000
|5279IBT1iW5XXJXQ.MP ung ho MS 2025268 em Tran Le Thu Ha.20251006.054853.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|06/10/2025
|100.000
|5279IBT1kJVL8FCU.MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279219833916.20251006.051428.19034508474019.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH TAM.970407
|06/10/2025
|500.000
|5279IBT1kJVL8T8Z.Ung ho MS 2025.268 Tran Le Thu Ha FT25279980950101.20251006.051337.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11187288798.MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1030656985 NGUYEN HUY DONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11187285668.MS 2025.260 ( be Phan Thanh Minh).CT tu 1030656985 NGUYEN HUY DONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|100.000
|020097048810060108512025NWpG644169.29161.010826.GIUP A TRAN VAN NGHI MS 2025.263
|06/10/2025
|100.000
|MBVCB.11187269312.MS 2025. 265 ( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1030656985 NGUYEN HUY DONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|300.000
|5279IBT1bWF9ZFYZ.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2025 268 em Tran Le Thu Ha.20251006.010048.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
|06/10/2025
|15.000
|MBVCB.11187208409.TUONG DUNG ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|15.000
|MBVCB.11187201483.TUONG DUNG ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|10.458
|020097042210060030292025HCVL854409.92006.003030.LE THANH SON chuyen tien ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|06/10/2025
|15.000
|MBVCB.11187199991.TUONG DUNG ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/10/2025
|45.000
|020097042210060021402025NQEK762936.80862.002141.VU NGUYET MINH chuyen tien ung ho MS 2025.268
|07/10/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103239931041.20251007.103239931041-0852199996_Ung ho MS 2025269 ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1kJMMY5LH.Ung ho ms 2025.296 ong nguyen van tien FT25281650290736.20251007.232819.7778370065.NGUYEN TRAN THACH THAO.970407
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1jW2QLR9Q.UNG HO MS 2025269-071025-23:26:51 953137.20251007.232652.77425619.NGUYEN BA THUONG.970416
|07/10/2025
|80.000
|MBVCB.11212228828.MS 2025.269( ong Nguyen Van Tien).CT tu 1027082356 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|10.000
|MBVCB.11212234863.Ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1jW2QLS2L.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-23:11:27 942328.20251007.231127.6910017.PHAN NGOC KHANH LINH.970416
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1jW2QLCFE.UNG HO MS 2025.270 NGUYEN THI LIEN-071025-23:10:09 941306.20251007.231009.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416
|07/10/2025
|400.000
|020097048810072309582025LyzO675502.16392.230936.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11212139042.Ung ho MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien).CT tu 0121000620562 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJMMUW1D.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281525407340.20251007.230449.19032808950014.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH ANH THY.970407
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1iWBDXPDQ.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251007.225902.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1iWBDX8R7.Ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).20251007.225834.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|07/10/2025
|100.000
|020097048810072257372025ml6s652628.96887.225716.UNG HO MS 2025.269 NGUYEN VAN TIEN
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11212100880.ms 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien).CT tu 9905086668 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1kJMMIZ91.Ung ho ms 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281220020096.20251007.225354.19037750441019.VND-TGTT-NGUYEN PHAM MINH NGOC.970407
|07/10/2025
|200.000
|020097041510072247362025DLnm668766.79609.224736.ung ho MS2025.269( ong nguyen van tien )
|07/10/2025
|80.000
|5280VNIBJ2LNJ63H.MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien.20251007.224559.975128493.LE THI THUY DUNG.970441
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1kJMMM4W9.Ung ho o nguyen van tien 2025 269 FT25281560622270.20251007.224438.8588855885.DINH THUY DUNG.970407
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1kJMMVQXR.LUU THI THUONG chuyen ms 2025 269 nguyen van tien FT25281584300568.20251007.223356.10225145251011.VND-TGTT-LUU THI THUONG.970407
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJMMDTQD.ung ho ma so 2025269 ong Nguyen Van Tien FT25281075542172.20251007.223229.19036229803013.VU HONG DIEP.970407
|07/10/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103236327810.20251007.103236327810-0589710782_Ung Ho MS2025269 ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|100.000
|5280VCBCJ2LNJ9HP.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251007.223022.8017041060283.LE NGOC HUYNH CHAU.970454
|07/10/2025
|30.000
|0200970488100722295720256qcK591399.49730.222935.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1iWBDTDG1.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251007.222528.10000353004.LE DUC ANH.970423
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11211926856.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.CT tu 9963139258 NGUYEN THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1iWBDTC4L.MS 2025.269.20251007.222423.06100381775.TRAN CONG HIEU.970423
|07/10/2025
|200.000
|0200970422100722194720252TPW247017.28153.221948.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11211892943.UNG HO MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|MBVCB.11211862295.UNG HO MS 2025.270 (hai me co chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11211827218.MS 2025.269.CT tu 0071000997664 BUI THI THUY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1iWBDHG3M.Chuc chu Tien nhanh hoi phuc suc khoe a.20251007.221100.90372006740.TONG PHUOC LOC.970423
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11211825328.NGUYEN NGOC DAN MS2025.269.CT tu 0041000285378 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11211797551.ung ho MS 2025.269 Nguyen Van Tien.CT tu 0011004129731 LE CAO THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|10.000
|MBVCB.11211792615.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11211769460.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0451000397846 DAO DUC QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|300.000
|020097041510072202462025ZGx2611554.83629.220224.Ung ho MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien )
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1iWBDZQBL.Ung ho ms 2025.269 ( ong nguyen van tien).20251007.215806.82831988888.TON NU DAN THANH.970423
|07/10/2025
|200.000
|020097041510072157432025gj8q601959.68830.215743.NGUYEN VAN TAN chuyen tien MS 2025.269 ( ong NGUYEN VAN TIEN)
|07/10/2025
|200.000
|020097042210072157172025RAGM130848.69216.215652.NGUYEN THANH LOC chuyen tien ung ho chu nguyen van tien
|07/10/2025
|100.000
|020097042210072154412025OLK4864096.61351.215442.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|50.000
|020097041510072153202025iO08593761.57293.215320.MS 2025.269 (Nguyen Van Tien)
|07/10/2025
|20.000
|020097042210072152062025QLMU954442.53328.215207.ung ho MS2025.269 ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|500.000
|MBVCB.11211602083.ung ho MS 2025.269 (Nguyen Van Tien).CT tu 0021001606535 NGUYEN HOANG VIET LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|5.000
|5280IBT1kJMVN7VR.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien FT25281069403881.20251007.214144.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1kJMVN4PW.ung ho MS 2925.269 - ong Nguyen Van Tien FT25281111407193.20251007.214119.19028916317886.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
|07/10/2025
|5.000
|5280IBT1kJMVN9WJ.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281152830335.20251007.213936.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/10/2025
|5.000
|5280IBT1kJMVRRP3.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25281218283481.20251007.213832.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/10/2025
|5.000
|5280IBT1kJMVRP2J.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui FT25281615740055.20251007.213600.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/10/2025
|100.000
|020097048810072119532025W2KO356030.52353.211931.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJMVTE6H.ung ho be nguyen ngoc nhu y FT25281771160437.20251007.211923.19035873286015.VND-TGTT-LE MINH CUONG.970407
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1jW2Q4KJL.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-21:19:08 816165.20251007.211908.28165507.LE TRAN MINH ANH.970416
|07/10/2025
|50.000
|020097048810072118512025MSNB351615.48669.211829.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11211334943.UH NCHCCCL.CT tu 0541001618670 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|020097042210072112362025EHAC206313.27199.211237.MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJMVLJBU.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281297485084.20251007.211228.19033905983012.VND-TGTT-LE THI LOAN.970407
|07/10/2025
|200.000
|5280VNIBJ2LNFZCY.Ho tro ms 2025.269( ong nguyen van tien).20251007.210932.020059999.MACH THI QUE THANH.970441
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJMVZ1M5.Vo Hon ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien. FT25281950510403.20251007.210422.19072031630012.VND-TGTT-VO HON.970407
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJMV6L1S.Ung ho ms 2025.270 - 2 me con chi Nguyen Thi Lien. Chuc 2 me con nhanh khoe FT25281054112518.20251007.210308.13120532223010.VND-TGTT-TRINH QUYNH TRANG.970407
|07/10/2025
|10.000
|5280IBT1kJMVEYXY.MS.2025.269 FT25281700083951.20251007.205748.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11211118379.MS 2025.270.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|020097041510072056272025LjXV461874.65582.205627.ung ho MS 2025.269 (Nguyen van Tien)
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1iWBDY5SN.Ung ho MS 2025269 ong Nguyen Van Tien.20251007.205451.236899818.HUYNH VAN NHO.970432
|07/10/2025
|50.000
|020097041510072052272025CHQ7451523.48834.205201.QR - NGUYEN DUY KHOA chuyen tien ung ho mien trung
|07/10/2025
|500.000
|020097041510072049382025m3NB442742.39046.204912.2025 269 ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1iWBD8LWV.MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.203913.150829957.TRAN THI CHAM.970432
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1aW2GVYUM.ung ho MS2025 269 ong nguyen van tien.20251007.203015.0795222661.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|07/10/2025
|100.000
|020097040510072024252025SJJX010068.35194.202425.Vietcombank:0011002643148:BUI TRONG TRUNG VY ung ho MS.2025.269 Ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|40.000
|5280IBT1kJMVPQYR.ms 2025.269 FT25280054117282.20251007.202149.950985085809.DO TRUNG DUC.970407
|07/10/2025
|20.000
|02009704221007202056202541N7598055.19156.202057.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 2 me con chi Nguyen Thi Lien ms 2025.270
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1kJMV8V8X.ung ho ms 2025.269 FT25280741694000.20251007.201532.19029664416696.VND-TGTT-NGUYEN DUC DUY.970407
|07/10/2025
|500.000
|0200970405100720143020253KKK070878.91330.201409.Vietcombank:0011002643148:MS2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|200.000
|020097041510072005092025IDIj313312.49143.200509.Ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien)
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1jW2QMSKW.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-20:04:54 692588.20251007.200454.29766757.DINH THI HANH LINH.970416
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11210407726.Ung ho MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien).CT tu 0611001932899 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1aW2G2JUE.MS 2025269 ung ho ong Nguyen Van Tien.20251007.195908.0904904715.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG .546034
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1kJMV9R4B.LE THI HONG NGAT chuyen ung ho MS2025.269 FT25280852740608.20251007.195628.8163339999.LE THI HONG NGAT.970407
|07/10/2025
|50.000
|0200970488100719463920259ut6887513.67443.194613.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|07/10/2025
|20.000
|5280IBT1cWSVU1EK.2025.269 ( Ong Nguyen Van Tien).20251007.194554.100001319104.NGUYEN THI NGOC LAI.970415
|07/10/2025
|20.000
|5280IBT1cWSVU12K.MS 2025.269.20251007.194547.108874361767.PHAM MINH TAN.970415
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11210181071.NGUYEN THI HOANG ANH gop chut tam long cho anh Nguyen Van Tien (ma so 2025.269).CT tu 0071003713881 NGUYEN THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|15.000
|MBVCB.11210089688.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1kJMVQG4Q.Ung ho MS2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280027960388.20251007.193429.19035943526019.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN VU HOAI.970407
|07/10/2025
|10.000
|MBVCB.11210052577.MS 2025.269 ong NGUYEN VAN TIEN .CT tu 1039827934 HOANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1iWBSNKXE.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251007.192847.47792789888.DUONG HONG THUY DUONG.970423
|07/10/2025
|500.000
|020097041510071927192025uAwK195594.80165.192653.MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien)
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11209821471.ung ho MS 2025 262 em nguyen lam duong.CT tu 0031000693757 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11209800472.ung ho MS 2025 261 em nguyen thi thuy dung.CT tu 0031000693757 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11209764120.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0791000063805 LE TAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11209698329.Ung ho MS 2025.269 ong nguyen van tien.CT tu 0971000017186 NGUYEN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|30.000
|020097042210071904392025AUUI931559.75067.190440.2025.270 ungho NguenThiLien
|07/10/2025
|40.000
|MBVCB.11209578572.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0381002493871 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1bWFGQMEQ.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251007.185931.0036100014598007.NGUYEN NGOC QUYNH THU.970448
|07/10/2025
|300.000
|020097048810071859172025gP6o615125.48620.185851.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN
|07/10/2025
|350.000
|5280IBT1dJWRZEYY.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 264 265 266 267 268 269 va 270.20251007.185855.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1kJMDEJHN.Ung ho Ms 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280461669855.20251007.185603.19031829401014.VND-TGTT-TRINH LE AI NGOC.970407
|07/10/2025
|20.000
|020097048810071852302025nney574621.15739.185203.MS 2025.269
|07/10/2025
|250.000
|5280IBT1kJMDG5PE.Ung ho MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien FT25280027400207.20251007.184803.19025792271018.VND-TGTT-NGUYEN NGAN HA.970407
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJMDAJP6.Ung ho MS 2025.269 - ong Nguyen Van Tien FT25280985028664.20251007.184345.19034495161016.VND-TGTT-LE HOANG VAN TRANG .970407
|07/10/2025
|30.000
|020097042210071837532025D0XU970431.44183.183754.gui ms 2025 270
|07/10/2025
|20.000
|5280IBT1kJMDYHK9.Da xin ung ho bac Tien FT25280543939321.20251007.183404.19038475639012.VND-TKTT-DANG VAN SY.970407
|07/10/2025
|500.000
|MBVCB.11209148168.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 270.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJMDUBLW.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280511288764.20251007.182712.19074252774011.VND-TGTT-NGUYEN THAO NHI.970407
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11208967640.ungho ms2025.270.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|10.000
|5280IBT1cWSVQJMJ.Ung ho MS 2025.263.20251007.181715.109869866442.NGUYEN HOANG HUY.970415
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1kJMDMSPL.MS 2025.269 ong nguyen van tien FT25280001230506.20251007.181702.19037841658010.VND-TGTT-PHAM QUOC HUNG.970407
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1iWBSBBVZ.Ung ho MS 2025269 nguyen van tien.20251007.181149.156145556.PHAM DUY HUNG.970432
|07/10/2025
|200.000
|020097042210071810092025Y1GV630871.8196.181011.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJMDS4FT.MS 2025.270 c Lien FT25280744414312.20251007.180912.19037870143011.VND-TGTT- BUI VAN SAU.970407
|07/10/2025
|50.000
|020097048810071808032025mxBn262788.98042.180737.UNG HO MS 2025.269. ONG NGUYEN VAN TIEN
|07/10/2025
|50.000
|5280VNIBJ2LNBHCI.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251007.180651.222855899.PHAM XUAN DUNG.970441
|07/10/2025
|5.966
|020097042210071805542025YCSP548942.85901.180528.cua it long nhieu MS 2025.269
|07/10/2025
|100.000
|020097048810071803422025JuJg228145.75255.180321.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|07/10/2025
|50.000
|020097041510071803152025cNE3808982.72216.180315.MS 2025.269( ong Nguyen Van Tien)
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1kJMD2QFL.Ms 2025.269 ung ho ong Nguyen Van Tien FT25280334354949.20251007.180204.19035928658014.VND-TGTT-NGUYEN TAN VU.970407
|07/10/2025
|50.000
|020097041510071801372025KNMP802918.63497.180137.MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien)
|07/10/2025
|50.000
|020097042210071757042025KJAY245926.40045.175705.ung hoMS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11208593285.MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien ).CT tu 0011004000691 PHAN TUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11208443508.MS 2025.269 ung ho ong nguyen van tien.CT tu 0421000540206 HOANG NGOC BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJMS3WYQ.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280111047454.20251007.173824.19135493006014.VND-TGTT-VU NGOC TUYET.970407
|07/10/2025
|150.000
|020097040510071728302025S2U5087960.72268.172831.Vietcombank:0011002643148:LE THI KIEU TRANG unghoMS 2025.269
|07/10/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103204148673.20251007.103204148673-0775115947_Ung ho NCHCCCL Van 0775115947
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11207845042.ung ho MS 2025.2669 ong Nguyen Van Tien.CT tu 0071000653421 MAI DIEP Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|020097042210071703152025JZDU784293.28858.170316.ung ho ms 2025 268 em Tran Le Thu Ha
|07/10/2025
|200.000
|020097040510071701262025K02P033929.20065.170126.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 265 Em Vo Thi Cam Thuy
|07/10/2025
|100.000
|5280VNIBJ2LNQWW6.Ung ho MS 2025.270.20251007.165814.625704060130494.TRAN NGUYEN THU TRANG.970441
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11207698709.UNG HO MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien).CT tu 1031864236 NGO THI BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|MBVCB.11207681256.Ung ho NCHCCCL Anh 0849961388.CT tu 0081001189851 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11207625396.Ong ba LE VAN DICH- HUYNH THI NGOC ANH ung ho hai me con chi Nguyen thi Lien MS 2025- 270.CT tu 1037203647 LE QUANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|1.000.000
|5280IBT1kJMS8YYG.ung ho MS 2025 265 -em Vo Thi Cam Thuy FT25280413696868.20251007.165020.19039688372016.VND-TGTT-TRUONG THI KIM THOA.970407
|07/10/2025
|100.000
|020097048810071647512025d8aO562030.45496.164725.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN
|07/10/2025
|200.000
|020097048810071631302025VxmF429849.58813.163108.UNG HO MS 2025.270
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11207207587.DAO LE QUYEN chuyen tien UH MS 2025267 Chi Le Thi Bui.CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11207163763.Ung Ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 1013325604 THAI TONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|020097042210071619102025461L890395.98305.161911.NGUYEN ANH SON chuyen tien ung ho dong bao bao lut
|07/10/2025
|200.000
|020097048810071615072025P74l309383.78775.161441.CHU THI TINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025265 EM NGUYEN NAM VUONG
|07/10/2025
|200.000
|0200970422100716025220250I2O485294.20166.160253.MS 2025.270
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1kJM9TBKN.Ung ho MS 2025.270 Hai me con chi Nguyen thi Lien FT25280245950409.20251007.155643.1939886603.NGUYEN THANH HAI.970407
|07/10/2025
|10.000.000
|5280IBT1jWCNVJRQ.HO TRO MS 2025.270-071025-15:47:00 170019.20251007.154700.514238.VIEN DONG.970416
|07/10/2025
|200.000
|020097042210071546012025BX1T467998.40458.154602.Ung Ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11206674937.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 1020441691 NGO MINH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|020097048810071539222025m3AV065732.8675.153856.UNG HO NCHCCCL TINH 0354825888
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11206608220.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0011004350641 DANG THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1hQRAJUTW.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien MS 2025269 Nguyen Van Tien.20251007.153816.040946890402.SACOMBANK.970403
|07/10/2025
|10.000
|MBVCB.11206573035.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/10/2025
|54.000
|5280IBT1bWF4IW6H.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).20251007.153024.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1aW24TINF.uh ms 2025 .269.20251007.152657.000007601006.NGUYEN THI HANH.970440
|07/10/2025
|50.000
|020097041510071525522025YHqS228718.47503.152552.ung ho MS 2025.263 ( anh Tran Van Nghi)
|07/10/2025
|200.000
|020097048810071522082025Sh1J957577.31247.152146.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN
|07/10/2025
|100.000
|020097041510071520452025KKYV213152.24927.152019.ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha
|07/10/2025
|500.000
|020097041510071519592025MedC211151.22146.151937.MS 2025.270
|07/10/2025
|1.000.000
|020097041510071506362025qRcl171900.66084.150702.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien)
|07/10/2025
|200.000
|020097041510071504062025txpe166012.52603.150345.ung ho MS 2025.270
|07/10/2025
|500.000
|MBVCB.11206152746.Ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 7798492981 HO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1jWCNJTDW.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-14:58:16 075332.20251007.145817.45354877.PHAM LE BAO TRAN.970416
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1dJW3EZFJ.MS 2025 270.20251007.145650.97042292Sd61145000000000999100.MBBANK IBFT.970422
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11206107774.MS 2025.270 ( hai me con chi Nguyen Thi Lien ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1iWB9VDGX.MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.145508.65439301.NGUYEN NGOC ANH.970432
|07/10/2025
|500.000
|0200970415100714541920252maj138278.11594.145357.2025.270(2 me con chi nguyen thi lien
|07/10/2025
|100.000
|020097048810071452242025Thv1781336.4294.145159.UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN
|07/10/2025
|100.000
|0200970422100714493920253JBO373266.94017.144940.MS 2025.270
|07/10/2025
|500.000
|020097040510071431132025ZASM044849.19912.143047.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.270 hai me con chi nguyen thi lien
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1hQR4TUZ9.IBFT MS 2025270.20251007.143030.050070369130.SACOMBANK.970403
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJM9J6PA.MS 2025.269 FT25280543012202.20251007.142602.3236892222.NGO HUONG THAO.970407
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1kJM9JUBI.MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien FT25280820606615.20251007.142446.19033258373010.VND-TGTT-NGO THIEN THAO.970407
|07/10/2025
|500.000
|020097041510071423052025gq4f957231.89069.142305.ung ho NCHCCCL
|07/10/2025
|500.000
|020097041510071418392025FSrq947246.72508.141839.VU HONG NAM chuyen tien
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11205642517.ung ho MS 2025267.CT tu 9903605106 NGUYEN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1fW5JQYSP.ung ho MS 2025.270.20251007.141331.0902425865.HA THI KIM PHUONG.970431
|07/10/2025
|200.000
|0200970415100714070920250SGu919021.30961.140709.NGUYEN XUAN HOA chuyen tien ung ho MS 2025.270(hai me con chi nguyen thi lien)
|07/10/2025
|10.000
|MBVCB.11205529949.PHAN HUYNH MAN DAT ung ho MS 2025.269(ong Nguyen Van Tien).CT tu 0181003548174 PHAN HUYNH MAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|600.000
|5280VNIBJ2LIPUK1.ung ho ma so 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.140105.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1kJM234GN.Giup ma so 2025.270 FT25280907356210.20251007.140041.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|07/10/2025
|50.000
|MBVCB.11205509331.ung ho MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien).CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|MBVCB.11205486564.ung ho MS 2025.269 (Nguyen Van Tien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|0200970488100713524720257v7g479907.81016.135221.BAN DOC GIAU TEN UNG HO MS 2025.270
|07/10/2025
|100.000
|020097048810071351182025QBAw472952.75635.135052.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11205417162.ung ho ms 2025.269 (ong nguyen van tien).CT tu 0071000663308 GIP HUNG KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|020097042210071346292025MMXD539417.59597.134629.HA MANH CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong
|07/10/2025
|200.000
|020097042210071346082025PLFV276462.59065.134547.Ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|50.000
|020097042210071344222025EHPE219290.52460.134422.HA MANH CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.261 em Nguyen thi Thuy Dung
|07/10/2025
|15.000
|020097042210071341072025IU52887239.42033.134108.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien cua it long nhieu gui den chu Nguyen van Tien 1979chuc chu manh khoe het benh
|07/10/2025
|500.000
|020097042210071341022025KKW9447768.40884.134103.chuyen tien ung ho MS 2025.269 ong Nguyen van Tien.
|07/10/2025
|50.000
|020097048810071336272025EKe0406885.27115.133601.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1hQR4K4MQ.IBFT Khang ung ho MS 2025.269 Nguyen Van Tien.20251007.133456.060205885555.SACOMBANK.970403
|07/10/2025
|100.000
|020097041510071333462025AmuD846589.18255.133346.MS 2025.269 (ong nguyen van tien)
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1iWB2FU7D.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).20251007.132718.14129021577.LUONG THI BANG ANH.970423
|07/10/2025
|20.000
|5280IBT1fW5W3ZPX.GiacHienVy ung ho MS2025.270(hai me con chi NguyenThiLien).20251007.132511.19021983.DO THI OANH.970431
|07/10/2025
|20.000
|5280IBT1fW5W3GNB.GiacHienVy ung ho MS2025.269(ong NguyenVanTien ).20251007.132333.19021983.DO THI OANH.970431
|07/10/2025
|300.000
|020097042210071320032025NIY9992421.75028.132004.MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1kJM2G8I1.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280779678201.20251007.131515.19034727648014.VND-TGTT-THAI THANH THUY .970407
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1kJM2A3FK.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280608511382.20251007.131315.19031869178016.VND-TGTT-DOAN KHOI NGUYEN.970407
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1jWCRZDU6.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-13:12:22 901534.20251007.131223.19636457.VU VAN MINH.970416
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJM2BZ8Z.Trieu Van Binh ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280940480620.20251007.130326.19026471716014.VND-TGTT-NGUYEN MAI CHI.970407
|07/10/2025
|50.000
|020097042210071302052025N0IY581714.18068.130205.LE NGOC TRA MY chuyen tien uh 2025.270 2 me con chi Lien
|07/10/2025
|30.000
|020097040510071254562025MGEW060827.95248.125456.Vietcombank:0011002643148:2025.270 nguyen thi lien
|07/10/2025
|30.000
|020097040510071253262025Y0NF056902.88951.125301.Vietcombank:0011002643148:2025.269 nguyen van tien
|07/10/2025
|30.000
|0200970405100712520220256DQS053218.85402.125202.Vietcombank:0011002643148:2025.265 vo thi cam thuy
|07/10/2025
|30.000
|020097040510071250422025XCXX049724.80562.125042.Vietcombank:0011002643148:ung ho mien trung bao so 10
|07/10/2025
|30.000
|020097040510071249252025HKOJ046274.75707.124925.Vietcombank:0011002643148:2025.264 cao van truong
|07/10/2025
|30.000
|020097040510071248062025T0HO042711.71527.124806.Vietcombank:0011002643148:2025.262 nguyen lam duong
|07/10/2025
|200.000
|5280VNIBJ2LI6IWP.ms 2025.270( uh 2 Mej con Chi Nguyen Thi Lien).20251007.124448.943969659.NGUYEN THI HOANG DUONG.970441
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11204821604.LE THI PHUONG THAO chuyen tien Ung ho NCHCCCL Thao 0935520079.CT tu 0071004527224 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|020097048810071241442025buvU177573.49837.124118.UNG HO MS 2025.270.HAI ME CON NGUYEN THI LIEN
|07/10/2025
|100.000
|02009704051007124107202507VA023691.47400.124107.Vietcombank:0011002643148:DINH THI HUYEN chuyen tien ung ho benh nhan nguyen thi lien
|07/10/2025
|36.000
|MBVCB.11204764011.ung ho MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|300.000
|02009704221007123730202556ON284566.34435.123731.UH MS 2025.270 me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|40.000
|MBVCB.11204660906.ungho ms 2025.270.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|400.000
|020097048810071227282025c2HW107355.97213.122706.UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1iWB2ABAX.Ung ho MS 2025 270 me con nguyen thi lien.20251007.122354.75962808.NGUYEN NGOC HUNG.970432
|07/10/2025
|20.000
|5280IBT1cWSSGQ8M.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).20251007.122207.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1iWB24WL9.ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).20251007.121607.04302404801.VO THI VI.970423
|07/10/2025
|300.000
|020097042210071211502025DK12270240.31715.121152.ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11204418121.ung ho MS 2025.270 ( hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0451000359816 HO DINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1aW2412RJ.VU THI MY DUNG MS 2025.270(2 me con chi Nguyen Thi Lien ).20251007.120702.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11204306648.giup do ong Tien chua binh than.CT tu 1044070693 NGUYEN HOANG THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|MBVCB.11204275885.MS 2025.270.CT tu 0071001090537 CAO XUAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11204238752.ung ho ms2025.270 (me con chi Lien).CT tu 1018671880 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11204248269.ung ho MS 2025.270.CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11204223041.ung ho NCHCCCL .CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1fW5WEIME.ISL28cniqtqqtj6hdne1ccobc5v0t-Thuy Ha ung ho ms 2025-268(Em Tran Le Thu Ha).20251007.114645.190004991919.THAI THANH HUYEN.970419
|07/10/2025
|100.000
|020097048810071144102025ZNyy845676.3234.114345.PHAN VAN PHI HUNG CHUYEN TIEN MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|07/10/2025
|50.000
|MBVCB.11204091942.ung ho MS 2025.267(chi Le Thi Bui). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|MBVCB.11204062226.ung ho MS 2025.266(em Nguyen Nam Vuong).Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|MBVCB.11204039237.ung ho MS 2025.265(em Vo Thi Cam Thuy). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11204022043.Cua it long nhieu , ung ho a Tien.CT tu 1013706160 CAO VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|020097041510071137052025zszz564358.69058.113705.Gia dinh chuong trinh NCHCCCL
|07/10/2025
|18.000
|MBVCB.11204016712.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|MBVCB.11203940753.ms 2025.270.CT tu 1014260689 PHAM QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|02009704221007112916202501H6342369.29851.112851.MS 2025.263
|07/10/2025
|50.000
|0200970405100711291020255YT0047628.30054.112910.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025270 me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|50.000
|020097048810071128542025cACS741473.28356.112833.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN
|07/10/2025
|50.000
|020097041510071126442025ULyY532896.18097.112622.DOAN THI KIM DUNG Chuyen tienMS2025270hai.mecon.chi.nguyen.thi.lien
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1iWB2D5JZ.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).20251007.112641.00680327001.TRAN THI THO.970423
|07/10/2025
|100.000
|0200970422100711253020256RNW893780.11721.112531.MAI NGOC HUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.270
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1kJMC6YWC.TRAN VAN HUNG chuyenung ho MS 2025.270 me con chi Nguyen thi Lien FT25280448743788.20251007.112135.19020431282013.VND-TGTT-TRAN VAN HUNG.970407
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11203754373.ung ho MS 2025.269(ong Nguyen Van Tien).CT tu 0441000791346 TRAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11203744116.UH MS 2025.269 (Nguyen Van Tien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|2.000.000
|MBVCB.11203718738.UH MS 2025.267 (Le Thi Bui) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|0200970488100711133620250hgL639725.55944.111314.UNG HO MS 2025.270
|07/10/2025
|1.000.000
|020097041510071112102025f7XI489348.50312.111210.Ung Ho NCHCCCL Tran Thao Hieu 07790..56
|07/10/2025
|2.000.000
|MBVCB.11203671309.Uh MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|2.000.000
|MBVCB.11203599541.UH MS 2025.270 (2 me con Nguyen Thi Lien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11203567412.ung ho MS 2025267 le thi bui.CT tu 1045258552 NGUYEN THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|400.000
|MBVCB.11203557942.TRAN THI CAM PHA chuyen tien ung ho MS 2025.270.CT tu 0321000911913 TRAN THI CAM PHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1kJMC4JWE.BUI THI TOAN ung ho MS2025.270. Hai me con chi Nguyen Thi Lien. FT25280241747681.20251007.110009.19032036272228.VND-TGTT-BUI THI TOAN.970407
|07/10/2025
|200.000
|0200970422100710572620256MFF315732.82573.105727.PHAM DUY HOANG chuyen tienMS 2025.270 ung ho hai me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1iWB2JZUM.ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251007.105628.00306601001.LE BICH NGOC.970423
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1kJMC55TZ.Ung ho MS2025.269 FT25280766546923.20251007.105448.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1kJMC5UBP.Ung ho MS2025.270 FT25280473139919.20251007.105428.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11203461563.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|020097048810071041002025o8zk430826.8778.104039.MS 2025.270
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1kJMCIEVV.PHUNG THE TAI chuyen ung ho ms 2025.270 FT25280002337359.20251007.103821.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11203191140.ung ho nchcccl do van tri 0987214937.CT tu 0271001108230 TRAN CAO DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1bWF58QLQ.Ung ho NC HCCCl.20251007.102908.18001011918297.DOAN THI KIM DUNG.970426
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1hQR4WS4W.IBFT Ung ho MS 2025.269.20251007.102816.060260060662.SACOMBANK.970403
|07/10/2025
|2.000.000
|0200970415100710273520252xjd356515.49665.102735.Ung ho Ms 2025.267 ( chi Le Thi Bui).
|07/10/2025
|300.000
|020097041510071016102025foXK322501.1541.101610.ung ho MS2025.267 chi le thi bui
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1jWCR1A66.MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA-071025-10:15:05 574032.20251007.101505.45898139.DANG HONG QUY.970416
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1hQRBN4FI.IBFT DO XUAN MINH chuyen tien ung ho NCHCCCL Do xuan Minh 0914019371.20251007.101349.040105953366.SACOMBANK.970403
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1jWCR1IGC.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-10:13:04 570493.20251007.101304.45898139.DANG HONG QUY.970416
|07/10/2025
|100.000
|0200970422100710093320251RAA791713.73991.100934.VUONG CAC KIM LINH chuyen tien MS 2025270 ung ho 2 me con Nguyen Thi Lien A Di Da Phat
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11202890808.UNG HO MS 2025.270 - HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|020097048810071004552025iNis209466.54652.100434.UNG HO MS 2025 .270 HAI ME CON NGUYEN THI LIEN
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1kJMCWG4X.Ung ho hai me con chi Nguyen Thi Lien, MS 2025.270 FT25280938204035.20251007.100320.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|07/10/2025
|50.000
|020097041510071002512025z5xM282958.47083.100252.ung ho
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1fW5WPUHU.Ung ho MS 2025.270.20251007.100049.0111181753.BUI THIEN THANH.970406
|07/10/2025
|200.000
|020097040510070950512025WT7B013615.97373.095051.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.270
|07/10/2025
|1.000.000
|5280IBT1kJM1X4MN.Ung ho MS 2025-270 hai me con chi Nguyen Thi Lien FT25280007599414.20251007.094846.19020370438023.VND-TGTT-NGUYEN DIEU HOA.970407
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11202683687.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.270(2 me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11202673970.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.269(o Nguyen Van Tien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11202649736.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.268(e Tran Le Thu Ha).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|020097041510070945142025X0cE232606.74718.094514.ung ho MS 2025.270 (ung ho hai me con chi Nguyen Thi Lien)
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1kJM138RZ.ung ho ms 2025 270 FT25280705022200.20251007.094435.19035470258011.VND-TGTT-HO HUYEN NGA.970407
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1kJM1T1X2.NGUYEN KIM PHUONG chuyen toi MS 2025.270 me con chi Lien - Bat trang FT25280884947080.20251007.093625.19020850821013.VND-TGTT-NGUYEN KIM PHUONG.970407
|07/10/2025
|20.000.000
|MBVCB.11202465959.MS2025.270 (2 me con Ng Thi Lien).CT tu 0071005260453 TON NGUYEN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|020097041510070928532025ObVa051171.11552.092853.NGUYEN THI NGOC LIEN UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1kJM16NW4.Ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien FT25280990600425.20251007.092447.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|07/10/2025
|1.000.000
|020097042210070924072025PV0U242697.93971.092408.ung ho MS 2025.270
|07/10/2025
|20.000
|5280VNIBJ2LI3T3A.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251007.091917.609704060073952.HO VIET XUAN TU.970441
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1kJM1KARS.TRAN VIET TUAN chuyen ung ho MS2025.270 hai me con chi Nguyen thi Lien FT25280382208541.20251007.091543.19025826271969.VND-TGTT-TRAN VIET TUAN.970407
|07/10/2025
|200.000
|020097041510070914072025Gze9146971.57961.091341.MS 2025.270
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1bWFYFQJJ.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251007.091325.03101010965538.HOANG VIET.970426
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1hQRBHYGK.IBFT THUY ANH ung ho MS 2025.270 me con Nguyen Thi Lien.20251007.090940.060007523656.SACOMBANK.970403
|07/10/2025
|300.000
|5280IBT1jWCXFFST.UNG HO MS 2025 270 2 ME CON CHI NGUYEN THI LIEN-071025-09:09:31 458046.20251007.090932.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|07/10/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103158881756.20251007.103158881756-0978282853_Ung ho MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11202184209.UH MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.CT tu 0501000112854 TO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11202177443.NGO THI HA ung ho ma so MS2025.270.CT tu 0011001330935 NGO THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11202169358.ung ho ms 2025.270 (hai me con chi nguyen thi lien).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1hQRBZ71U.IBFT MS.2025.270.20251007.090127.422151M7211b60000000006e2363.SACOMBANK.970403
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1dJWTI6PB.Ung ho dong bao mien trung sau bao so 10.20251007.090033.970422Uda9f83000000000d78643.MBBANK IBFT.970422
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11202121224.MS 2025.268 - em Tran Le Thu Ha.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|020097042210070858082025GIQF462488.2254.085743.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong
|07/10/2025
|200.000
|020097040510070858012025A15S085901.2014.085801.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|300.000
|020097042210070857512025V4RK964965.729.085726.Ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11202100468.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.267(chi Le Thi Bui).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|020097041510070855572025rQzO999560.95455.085535.MS 2025.269 ( ong nguyen van tien )
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11202050507.THUY TIEN ung ho MS 2025.270(hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0061000582458 TRAN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11202049263.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.266(e Nguyen Nam Vuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103157413303.20251007.103157413303-0918133382_MS 2025270 Me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11202021792.MS 2025.270 ( Hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0531000292207 BUI NAM BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11202018410.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.265(Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|MBVCB.11202024173.VU THANH VAN chuyen tien ung ho ms2025.269 Ong Nguyen Van Tien.CT tu 0851000036266 VU THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11201995553.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 269 ong Nguyen Van Tien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|020097040510070846012025SVA5035340.62297.084601.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2025.270 me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11201978774.Thinking School giup MS2025 269 me con chi Nguyen Thi Lien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11201959471.Ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0021001451106 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1jWCXHHGK.UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI-071025-08:40:06 412686.20251007.084006.240416919.TRAN VAN BAC.970416
|07/10/2025
|100.000
|IBVCB.11201839016.Chuyen tien ung ho MS 2025.270 Nguyen Thi Lien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1aW2BS8VF.ung ho MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.083304.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|07/10/2025
|100.000
|020097041510070832192025D7z5940573.18989.083219.MSB2025.270. Me con chi Nguyen Thi Lien
|07/10/2025
|20.000
|020097048810070830342025fFQy665771.13815.083008.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.270
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11201802759.Ung ho ma so2025-270(hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0181000021509 PHAM THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11201801104.2025.270( me,con be Lien).CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1iWBCIXV3.NGUYEN THI THU HANG ung ho MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.082832.186799755.NGUYEN THI THU HANG.970432
|07/10/2025
|100.000
|5280VNIBJ2LI9QIH.Tu thien MS 2025.270 gia dinh hoa hoan Bat Trang.20251007.082812.783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970441
|07/10/2025
|1.000.000
|5280IBT1iWBCI7XJ.Ung ho MS2025270 hai me con chau Nguyen thi Lien.20251007.082638.0937937005.LE THI TAM THIEN.970432
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1fW5WSWC7.Ung ho MS 2025.267(chi Le Thi Bui).20251007.082604.0103400999.TRAN THI NHU ANH.970406
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11201766473.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11201735103.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2025.270 ( 2 me con chi nguyen thi lien).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|MBVCB.11201724545.MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|6.868
|5280IBT1dJWTCMD8.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025 270 hai me con chi Nguyen Thi Lien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .20251007.082123.872866868.MBBANK IBFT.970422
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1iWBCMP8F.THAI MINH THAO chuyen tien ung ho hai me con chi lien bi bong.20251007.081757.56022716.THAI MINH THAO.970432
|07/10/2025
|1.000.000
|0200970405100708172320259W19019079.74401.081723.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN NANG XO chuyen tien ung ho ma so 2025.270 hai me con chi Lien
|07/10/2025
|200.000
|020097048810070815342025GqnJ587110.69281.081508.MS 2025.270
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1fW5W9I4I.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251007.081526.9021888919642.LE THI THUY PHUONG.963388
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11201648704.NGUYEN GAN doc bao.CT tu 9903770772 NGUYEN GAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|SHGD:10000638.DD:251007.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.270
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11201582975.MS 2025.270 - 2 me con chi Nguyen Thi Lien.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1jWCXEZA9.NGUYEN THANH HOA UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN-071025-08:08:33 367857.20251007.080833.120608.NGUYEN THANH HOA.970416
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11201559821.ung ho MS 2025.270.CT tu 0301000319335 PHAN DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|020097040510070807362025NXNF080547.45833.080736.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHI PHUONG chuyen tien cua ich long nhieu ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen thi Lien
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1kJM19CJA.MS 2025 270 . 2 ME CON CHI LIEN FT25280222090065.20251007.080608.19036284866016.VO THANH VIET.970407
|07/10/2025
|100.000
|020097041510070804362025C7Fd875590.37628.080436.MS2025.269 NguyenVanTien
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1hQRBGV7W.IBFT ung ho NCHCCCL.20251007.080424.970403Ve9dc75000000000fd0098.SACOMBANK.970403
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1aW2B1LI9.MS 2025.270.20251007.080238.1006591004.SHBMB.970443
|07/10/2025
|1.000.000
|5280IBT1jWCXE9CT.UNG HO MS 2025.270-071025-08:02:06 359546.20251007.080206.5847329.NGUYEN DINH CU.970416
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11201488500.ung ho nchcccl.CT tu 0071000908614 BUI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|50.000
|MBVCB.11201471472.Chuyen tien ung ho.CT tu 0851000018601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/10/2025
|500.000
|0200970422100707575920255UFL325471.19786.075800.MS 2025.270 hai me con chj Nguyen Thi lien
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11201430386.LE THI HOAN chuyen tien ms 2025.267 (chi le thi luu.CT tu 0771000796081 LE THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1jWCXKILX.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN-071025-07:52:13 347439.20251007.075214.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|07/10/2025
|100.000
|020097048810070747012025v4Fi449673.89635.074635.UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON NGUYEN THI LIEN
|07/10/2025
|200.000
|020097048810070743062025G3nW432221.79684.074241.NGUYEN THI HAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN
|07/10/2025
|50.000
|020097042210070742222025Z1SZ132014.76871.074223.LE VAN THANH chuyen tien MS 2005 270 hai me con chi nguyen thi lien
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1iWBC2UF7.ung ho nguyen thi lien 2025 270.20251007.073914.12428267.CAO VAN NGOC.970432
|07/10/2025
|300.000
|MBVCB.11201275923.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2025.270( me con chi lien).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|40.000
|020097042210070736132025AZBN297880.62531.073552.gui ms 2025 270
|07/10/2025
|500.000
|5280IBT1kJM1Q2V3.ung ho ong Nguyen Van Tien FT25280502432830.20251007.073513.19022101848013.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
|07/10/2025
|500.000
|0200970488100707344920253hl9396257.58341.073428.MS 2025.270 UNG HO 2 ME CON CHI NGUYEN THI LIEN BI BONG
|07/10/2025
|200.000
|020097041510070729332025R2ny818440.44476.072911.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien)
|07/10/2025
|50.000
|5280IBT1iWBCCWL1.ZP252800043885 251007000393027 ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.072658.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|07/10/2025
|50.000
|MBVCB.11201157528.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0541001529505 PHAM VAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1jWCXGCE1.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN UNG HO MS2025.270-071025-07:23:20 315289.20251007.072320.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
|07/10/2025
|50.000
|MBVCB.11201094846.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 1046338768 DO THI HAI DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|020097042210070714202025U55M186934.6700.071359.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|15.000
|MBVCB.11200959006.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.267 (Chi Le Thi Bui).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|200.000
|MBVCB.11200872447.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|150.000
|MBVCB.11200845526.ung ho Ms 2025.267.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|MBVCB.11200758604.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|500.000
|MBVCB.11200756746.DANG THI PHUONG transfer ung ho ms2025.270 me con chi Nguyen thi Lien.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|1.000.000
|5280IBT1kJMJZI4P.Ung ho ms 2025.270 me con chi nguyen thi lien FT25280769146832.20251007.063009.19036240504011.VND-TGTT-LE THI ANH THU.970407
|07/10/2025
|100.000
|0200970405100706072720256OR1011268.88659.060727.Vietcombank:0011002643148:HA THI THAM chuyen tien uh MS 2025.268
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1iWB13NJC.NGUYEN THI NGOC HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.267 Le Thi Bui.20251007.051318.07434376701.NGUYEN THI NGOC HUONG.970423
|07/10/2025
|500.000
|MBVCB.11200448076.DANG THI HUNG chuyen tien Ung ho NCHCCCL 0975166996.CT tu 0021000333514 DANG THI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/10/2025
|100.000
|5280IBT1iWB1TQNU.Dva ung ho ms 2025.264 (a cao van truong).20251007.015715.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|07/10/2025
|200.000
|5280IBT1iWB1ZEBM.Ung ho MS 2025267 chi Le Thi Bui.20251007.003846.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|07/10/2025
|500.000
|020097048810070034062025LJyh933786.36709.003341.DIEU NGA UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|07/10/2025
|200.000
|020097040510070030582025OH94024373.33356.003100.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|07/10/2025
|200.000
|020097040510070029022025Z5RZ023719.31449.002841.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha
|07/10/2025
|200.000
|0200970405100700262820250CGV022863.29793.002629.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui
|07/10/2025
|200.000
|020097040510070023272025QRZ2021754.26743.002327.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong
|07/10/2025
|200.000
|0200970405100700213620258ADR021006.23764.002137.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|08/10/2025
|100.000
|020097042210082319092025IUUR796396.51773.231910.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.264 anh Cao van Truong
|08/10/2025
|300.000
|5281IBT1kJMA7JGX.Ung ho ms 2025.269 ong nguyen van tien FT25282242084767.20251008.231707.19023529719011.VND-TGTT-BUI ANH DUNG.970407
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11224864242.ungho ms.2025.271.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11224847366.ung ho ms 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1iWBPLRTW.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.230700.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|08/10/2025
|500.000
|020097042210082306172025ZUOT894071.31082.230618.MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|50.000
|MBVCB.11224786637.ung ho MS 2025.265(EM VO THI CAM THUY).CT tu 1012381888 PHAM THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1jW2CMRJH.MS 2025.271-081025-22:54:35 692304.20251008.225435.4992287.HOANG THI LIEN.970416
|08/10/2025
|20.000
|5281IBT1kJMA5QY1.Ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25282066847483.20251008.224054.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|08/10/2025
|300.000
|5281IBT1kJMAP84R.chuyen uh MS 2025.271 - be Vo Hoang Anh FT25282202748066.20251008.223112.19022189688010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|08/10/2025
|200.000
|020097048810082229392025ah9S709902.57447.222912.CTIEN UNG HO BE TRAN LE THU HA MS 2025. 268
|08/10/2025
|400.000
|5281IBT1hQRERDAQ.IBFT ung ho MS 2025.271.20251008.222915.070082561283.SACOMBANK.970403
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1kJMA8Q6M.ung ho ms.271 chuc em som khoi benh FT25282622186400.20251008.221840.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1kJMAI93L.NGUYEN THUY LINH ung ho em Hoang Anh MS 2025.271 FT25282220391344.20251008.221439.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|08/10/2025
|10.000
|5281IBT1iWBPKJJ9.MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.221311.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11224459166.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.357 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1kJMAVXK9.ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25282144172079.20251008.220834.19035685191015.VND-NGUYEN THAI HUNG.970407
|08/10/2025
|50.000
|020097048810082207062025YBrE624034.96779.220639.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH
|08/10/2025
|50.000
|020097041510082206222025spb8931481.95310.220622.Hai ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong. Nam Mo A Di Da Phat
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11224421224.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1020549361 HUYNH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11224396901.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0121000620726 PHAM THI NGOC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103340738205.20251008.103340738205-0918820162_Ung ho ms 2025271
|08/10/2025
|100.000
|020097040510082155432025CSW2086750.61923.215521.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN VAN PHAN ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11224255771.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0251001018501 PHAN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|1.000.000
|5281IBT1aW2HUHYD.MS 2025 269 Nguyen Van Tien.20251008.214017.0976948139.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11224176409.ung ho MS 2025.265 ( ung ho em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0011003084152 NGUYEN THI KIM XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11224153588.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0331000452792 TRANG THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|020097042210082133062025ZI0B583059.86699.213240.NGUYEN THI NGOC HIEN chuyen tien MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11224077905.CHU LE MY NGA UH MS 2025.271 be VO HOANG ANH.CT tu 1040057803 CHU LE MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11224034939.MS.2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0011000600917 PHAM QUANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|20.000
|020097048810082120322025pef9390673.40609.212006.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|08/10/2025
|30.000
|5281IBT1fW594MZQ.Nguyen Van Tao chuyen tien.20251008.212028.344115941.NGUYEN VAN TAO.970406
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11223936208.ung ho MS2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1dJJSYY4A.MS 2025265.20251008.211009.970422J1cb167000000000498014.MBBANK IBFT.970422
|08/10/2025
|500.000
|MBVCB.11223874339.MS 2025.265 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0531002530196 DO NAM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1hQREZHG4.IBFT ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251008.210833.060227110204.SACOMBANK.970403
|08/10/2025
|10.000
|5281IBT1jW2CJW52.LX UNG HO MS 2025.265-081025-21:07:06 565232.20251008.210706.1496347.NGUYEN NGOC TAM CHAU.970416
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1aW2HS6UQ.ung ho MS2025.271.20251008.205718.000000305731.PHAM THI MAI TRINH.970433
|08/10/2025
|100.000
|020097048810082057122025RpBy249954.48963.205646.MS 2025 266 EM NGUYEN NAM VUONG
|08/10/2025
|1.000.000
|020097042210082056532025QSMF926819.48283.205654.MS 2025.265 VO THI CAM THUY
|08/10/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103335208575.20251008.103335208575-0329699914_Ung ho MS 2025271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|10.000
|5281IBT1cWSUEXSE.ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.204912.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11223605197.ung ho MS 2025.271(be Vo Hoang Anh).CT tu 1982093227 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1iWBP9ZK2.Nguyen Thi Nguyet Nga ung ho MS 2025.269.20251008.204301.00004403885.NGUYEN THI NGUYET NGA.970423
|08/10/2025
|200.000
|020097041510082042312025WHni715973.87017.204231.MS2025.265(em Vo Thi Cam Thuy)
|08/10/2025
|1.000.000
|5281IBT1iWBP974A.ung ho MS 2025 265 em Vo Thi Cam Thuy.20251008.204224.94548675.TRAN MANH HUNG.970432
|08/10/2025
|10.000.000
|5281IBT1iWBP213A.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Thi Lien ms2025.270.20251008.203438.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|08/10/2025
|20.000
|0200970422100820332020255B3P347394.45849.203320.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Vo Hoang Anh ms 2025.271
|08/10/2025
|100.000
|020097041510082027472025tyTD669883.21275.202747.MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11223318250.MS 2025.271.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|500.000
|0200970405100820211420255TG3046690.91424.202114.Vietcombank:0011002643148:chuyen tien mong chau mau khoi
|08/10/2025
|300.000
|020097048810082020432025sfmS006667.89170.202017.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH
|08/10/2025
|150.000
|0200970422100820200020251WMZ816534.86224.201934.2025.271 be vo hoang anh
|08/10/2025
|300.000
|MBVCB.11223155023.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.271(be Vo Hoang Anh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|020097040510082011442025QB8I003602.47666.201145.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1kJM4MZE7.Ung ho MS 2025.269 FT25281263965057.20251008.201132.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
|08/10/2025
|300.000
|5281IBT1jW21FDTV.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-081025-20:08:22 470989.20251008.200822.93338668.NGUYEN THANH HAI YEN.970416
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1hQREAMJ1.IBFT Ung ho MS 2025.271.20251008.200804.060284069555.SACOMBANK.970403
|08/10/2025
|100.000
|020097040510081955322025DQTR030873.71632.195532.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.271 vo hoang anh
|08/10/2025
|300.000
|MBVCB.11222896017.MS2025.271( be Vo Hoang Anh).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|020097042210081952192025LNO4688474.55827.195153.ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|500.000
|5281IBT1kJM4CVCM.NGUYEN PHI DOAN chuyen ung ho MS 2025.265 em vo thi cam thuy FT25281991454218.20251008.195138.8865713949.NGUYEN PHI DOAN.970407
|08/10/2025
|500.000
|5281IBT1iWBU321C.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251008.195047.00001460650.TRAN THANH HIEN.970423
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11222797097.MS 2025.271.CT tu 0721000603632 TO DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|020097048810081936552025i6Up691500.81864.193628.BUI THI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS.2025.270 UNG HO HAI ME CON CHI LIEN
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11222625136.2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 9919383366 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|020097048810081934592025WEqC677023.73739.193437.BUI THI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS.2025.271 BE VO HOANG ANH
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1hQREPTTQ.IBFT MS 2025.269 - ong Nguyen Van Tien.20251008.193402.060257409085.SACOMBANK.970403
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11222580742.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0491001491859 LE VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|10.000
|5281IBT1kJMBXB2I.ung ho ms 2025.271, be Vo Hoang Anh, chuc be va gia dinh binh an FT25281439065504.20251008.193120.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|08/10/2025
|30.000
|020097042210081924472025GF2Z228621.23732.192448.MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11222416067.HO THI MY DUC ung ho Ms 2025.265 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 1015046152 HO THI MY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|020097048810081919062025aDzR558252.94599.191839.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1dJJ94LQ2.unghoMS2025271.20251008.191851.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|08/10/2025
|500.000
|0200970415100819183420250lOw435470.91986.191834.MS 2025.271 (ve Vo Hoang Anh)
|08/10/2025
|100.000
|0200970488100819143420250TYf523451.71530.191407.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11222307052.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|300.000
|MBVCB.11222304177.MS 2025.269(ong nguyen van tien).CT tu 0381000443377 NGUYEN THI CHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|60.000
|5281IBT1bWFLVD3M.MS2025.271 be Vo Hoang Anh.20251008.191338.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|08/10/2025
|86.000
|020097041510081912392025ap7t414963.61723.191239.ung ho ms 2025.271
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1kJMBE7N7.ung ho MS 2025.271 FT25281830464837.20251008.190818.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|08/10/2025
|300.000
|5281IBT1kJMBKGQN.Uho ma so 2025.271 FT25281181437876.20251008.190517.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11222054419.ung ho MS 2025.271 (Vo Hoang Anh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11222016404.Ung ho MS2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1kJMB5WG3.ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25281625209210.20251008.184651.19034766994019.VND-TGTT-LE VAN PHU.970407
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1jW21454R.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH-081025-18:45:54 319818.20251008.184554.18797647.NGUYEN THI TRAM ANH.970416
|08/10/2025
|200.000
|0200970422100818445820257C1U275133.21309.184459.MS 2025.271
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1kJMBP2YL.ung ho MS 2025.271 FT25281529411040.20251008.184145.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|08/10/2025
|200.000
|020097041510081836102025cECX281043.74440.183610.giup do MS2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11221743444.Ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh.CT tu 0451000367466 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1kJMBI3TV.Ung ho MS2025.271 be Vo Hoang Anh FT25281964337608.20251008.183541.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11221728925.ung ho.MS.2025.271.(be.Vo Hoang Anh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1kJMBV8C6.UNG HO 2025.271 BE VO HOANG ANH FT25281940551941.20251008.182831.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1iWBUIEU7.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251008.182749.05639606401.NGUYEN VAN TUAN.970423
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1kJMBVQJ6.Ung ho MS 2025.271 FT25281939990007.20251008.182732.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|08/10/2025
|200.000
|020097048810081805492025row4001129.20826.180528.MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY
|08/10/2025
|5.000.000
|0200970422100817491220251QXO100234.26061.174915.ung ho ms 2025.270
|08/10/2025
|200.000
|5281VNIBJ2LN7CX9.ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.20251008.173224.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|08/10/2025
|200.000
|5281VNIBJ2LN7MHP.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong.20251008.173144.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|08/10/2025
|200.000
|5281VNIBJ2LN7M18.ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi.20251008.173103.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|08/10/2025
|200.000
|5281VNIBJ2LN71CT.ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251008.173026.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|08/10/2025
|200.000
|5281VNIBJ2LN7BQU.ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong.20251008.172939.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|08/10/2025
|100.000
|5281VNIBJ2LN7A28.ung ho be Vo hoang Anh.20251008.172815.261220122.NGUYEN THI NHAN.970441
|08/10/2025
|99.999
|0200970405100817195920252NUN070806.49840.171959.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025 .248 Nguwn Nam Bac
|08/10/2025
|50.000
|020097048810081707422025sr2M488702.79208.170715.LE DINH HA CHUYEN TIEN MS 2025.271
|08/10/2025
|190.000
|5281IBT1iWB8Z8CT.MS 2025271 be Vo Hoang Anh.20251008.170600.186413105.PHAM THI YEN OANH.970432
|08/10/2025
|50.000
|020097048810081644152025A1EA297762.44677.164353.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH
|08/10/2025
|200.000
|020097048810081643232025N2Yv290946.40341.164301.UNG HO BE VO HOANG ANH MS2025.271
|08/10/2025
|1.000.000
|020097048810081632232025HUyt208000.83078.163201.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH
|08/10/2025
|50.000
|020097042210081620292025RM0U227624.21787.162003.MS2025.269
|08/10/2025
|200.000
|0200970415100816195920257amr646610.18909.161959.2025.271( be vo hoang anh)
|08/10/2025
|300.000
|020097040510081610322025TUEP010015.72411.161005.Vietcombank:0011002643148:Le Thi Thuy chuyen tien ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi
|08/10/2025
|40.000
|020097042210081602162025PPFN338661.32052.160217.ung ho vung bi bao lu so 9 10 va 11
|08/10/2025
|39.000
|5281IBT1kJMYKDCF.uh ms 2025.264 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25281030515871.20251008.160136.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1kJMY7RHM.Ung ho MS 2025.271 Vo Hoang Anh FT25281585480907.20251008.160047.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1jW2JF39S.UNG HO MS 2025.269NGUYEN VAN TIEN-081025-15:54:53 987158.20251008.155454.15002387.NGUYEN NGUYEN THAO.970416
|08/10/2025
|100.000
|020097042210081542162025TBU4741529.32943.154150.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.271 be vo Hoang Anh
|08/10/2025
|100.000
|0200970415100815304520250qGI486705.78754.153046.MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|200.000
|020097041510081504052025pZLq410992.66270.150405.ung ho MS 2025.269 ( Ong Nguyen Van Tien)
|08/10/2025
|100.000
|020097048810081459342025RYFi593059.48379.145907.UNG HO MS 2025 271 BE VO HOANG ANH
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11218518968.NGUYEN THI HONG THUY chuyen tien ung ho MS 2025.271 ( Vo Hoang Anh ).CT tu 9865047316 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1bWF6XAXS.THIEN TRAM chuyen ung ho MS 2025269 nguyen van tien.20251008.144333.0451018246060.NGUYEN THI THIEN TRAM.970425
|08/10/2025
|150.000
|5281IBT1kJMP3JFM.Ms. 2025.267.le thi bui FT25281728611556.20251008.143751.19036319611016.PHAN BA LUONG.970407
|08/10/2025
|1.000.000
|5281IBT1iWBIHR7W.NGUYEN QUOC HUNG chuyen tien ung ho MS 2025 271 be Vo Hoang Anh.20251008.142824.196729999999.NGUYEN QUOC HUNG.970432
|08/10/2025
|200.000
|0200970415100814222120254VUc302255.15247.142221.UNG HO MS 2025.271 (BE VO HOANG ANH)
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1kJMP64FI.MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25281092584185.20251008.141805.19027513972012.VND-TGTT-TRAN HUY CAN.970407
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1aW2ELMUX.Vietcombank0011002643148ung ho ms2035271.20251008.141739.3528205134551.AGRIBANK.970405
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1iWBI63QP.NGUYEN THI HAI ung ho MS 2025.271.20251008.141630.04713976201.NGUYEN THI HAI.970423
|08/10/2025
|300.000
|0200970422100814061420252DFI718016.63396.140615.Ung ho me con chi Nguyen Thi Lien . MS 2025.270
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1aW2E7GDU.Vietcombank0011002643148Ms 2025269.20251008.135505.6090205215113.AGRIBANK.970405
|08/10/2025
|500.000
|5281IBT1kJMPBFMF.DANG TRUONG GIANG chuyen tien ung ho mien trung FT25281531022600.20251008.135303.19029700259012.VND-TGTT-DANG TRUONG GIANG.970407
|08/10/2025
|300.000
|5281IBT1bWF679D5.ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.135228.03601014902406.NGUYEN NGOC TIEN.970426
|08/10/2025
|500.000
|MBVCB.11217913294.DUONG QUOC TRONG chuyen tien ung ho MS 2025.271 ( be Vo Hoang Anh).CT tu 0731000762025 DUONG QUOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1aW2EASMC.Vietcombank0011002643148MS 2025268 ung ho em Tran Le Thu Ha.20251008.134514.3511207000811.AGRIBANK.970405
|08/10/2025
|500.000
|5281IBT1aW2E44H9.Vietcombank0011002643148ung ho Ms 2025271 be vo hoang anh.20251008.134228.1603205600214.AGRIBANK.970405
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1kJMPPBJX.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281008056344.20251008.133952.19035429428016.VND-TGTT-NGUYEN LE HOAI HAN.970407
|08/10/2025
|400.000
|5281IBT1kJMPULD5.Ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25281442440690.20251008.133706.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11217763464.Chi TAM GIANG TP.HCM ung ho MS 2025.261 (em Nguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0121000311742 HOANG THI TAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|250.000
|5281IBT1jW2J8N1U.MS 2025.271-081025-13:31:52 733389.20251008.133152.99997838.TRAN DUY PHI HUNG.970416
|08/10/2025
|250.000
|5281IBT1jW2J83EW.MS 2025.270-081025-13:31:10 732496.20251008.133111.99997838.TRAN DUY PHI HUNG.970416
|08/10/2025
|3.000.000
|5281IBT1fW52MJUD.ISL29eu18qv88i217tu2jesk8h3k9-Ung ho MS 2025.271 (Be Vo Hoang Anh).20251008.132934.100008294083.NGUYEN VAN TUAN.970419
|08/10/2025
|100.000
|0200970488100813283920257daW155833.47994.132812.NCHCCCL LE THI LIEN 0964839769
|08/10/2025
|100.000
|5281VNIBJ2LNSVGG.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui..20251008.130456.003928176.HO NGOC DIEP.970441
|08/10/2025
|200.868
|020097042210081244102025YYOC146589.10897.124349.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.271. BE VO HOANG ANH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11217103894.ung ho MS 2025.271 be vo hoang anh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1kJMUFYAX.Ung ho be Vo Hoang Anh, MS 2025.271 FT25281537039514.20251008.122732.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|08/10/2025
|100.000
|020097048810081221582025kNaa847633.32129.122132.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH
|08/10/2025
|200.000
|SHGD:10001760.DD:251008.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:MS 2025.270 (ME CON CHI NGUYEN THI LIEN)
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11216858207.Ung ho MS 2025.271 ( Be Vo Hoang Anh).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|30.000
|5281IBT1kJMU7KXL.TRAN MINH TAM chuyen FT25281432605153.20251008.120358.19026793356013.VND-TGTT-TRAN MINH TAM.970407
|08/10/2025
|100.000
|020097042210081156082025G4WP260848.21622.115609.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11216623820.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien)?.CT tu 1024496766 PHAN NGOC TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|300.000
|5281IBT1kJMUI8E9.Su Moon ung ho MS 2025.271 VO Hoang Anh FT25281049341970.20251008.113406.19027100226010.VND-TGTT-HO ANH CUONG.970407
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1fW52QIHI.MS 2025.271 vo hoang anh.20251008.112420.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|08/10/2025
|100.000
|020097048810081121502025zAiz442487.58604.112123.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH
|08/10/2025
|500.000
|5281IBT1jW2W3MQ5.UNG HO NCHCCCL - TRUONG MY DUYEN - 0961241126-081025-11:14:31 485163.20251008.111431.22451987.TRUONG MY DUYEN.970416
|08/10/2025
|50.000
|020097041510081108192025NfcV697829.96589.110819.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien)
|08/10/2025
|100.000
|020097042210081104222025I1DX634435.79940.110400.Ha le.2025.271 Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1kJM8RGL1.NGUYEN THI HONG LINH chuyenuh ms 2025.271 vo hoang anh FT25281478815058.20251008.105616.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|08/10/2025
|200.000
|020097041510081051042025J2g4643578.25198.105104.ung ho MS 2025.271(be Vo Hoang Anh)
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1bWFEPW72.ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.105051.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11215738293.QuangNP ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|150.000
|MBVCB.11215709805.QuangNP ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|150.000
|MBVCB.11215703990.QuangNP ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.868
|5281IBT1aW2KDQ6F.Vietcombank0011002643148PHAN HIEU ung ho MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20251008.104423.6440215015989.AGRIBANK.970405
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1bWFE8ACP.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251008.104408.0071100005810006.TO THI NGOC LAN.970448
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1kJM8L7KN.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25281030885712.20251008.104058.19020112093021.VND-TGTT-NGUYEN BICH THUY.970407
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1iWBM5FLB.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251008.104009.04336288101.LAM NGOC BAO HAN.970423
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1aW2K97MB.Vietcombank0011002643148MS 2025269 Gui giup ong Nguyen Van Tien.20251008.104000.6609205114550.AGRIBANK.970405
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11215564371.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|300.000
|5281IBT1iWBM8M6Y.Ms 2025-271 uh be Vo Hoang Anh.20251008.101649.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|08/10/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103271048269.20251008.103271048269-0981433404_Ung ho MS 2025271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215292245.Chuyen tien ung ho MS 2025 256 chi Le Thi Phuc.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215282453.Chuyen tien ung ho MS 2025 257 chi Chu Thi Phuong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1iWBMM3LS.Ung ho MS2025271.20251008.100931.203190999.NGUYEN THI THU HIEN.970432
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215261873.Ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215248632.Chuyen tien ung ho MS 2025 259 be Tan Quang Minh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215232390.Chuyen tien ung ho MS 2025 260 be Phan Thanh Minh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|18.000
|MBVCB.11215224819.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - Uh MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215211611.Ung ho MS 2025 261 em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215192266.Chuyen tien ung ho MS 2025 262 em Nguyen Lam Duong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215172750.Chuyen tien ung ho MS 2025 263 anh Tran Van Nghi.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|10.000
|MBVCB.11215166405.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1jW2W79K6.MS 2025.271 .BE VO HOANG ANH-081025-10:01:11 348797.20251008.100111.34766597.BUI THI DANG KHOA.970416
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215124336.Chuyen tien ung ho MS 2025 264 anh Cao Van Truong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215095315.Chuyen tien ung ho MS 2025 266 em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11215095584.ung ho MS 2025 268.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|200.000
|020097044910080954542025NVTh860661.1324.095454.ms 2025.271 Vo hoang anh, ma GD 100000022003307
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215061922.Chuyen tien ung ho MS 2025 267 chi Le Thi Bui.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1dJJJQ3V5.MS 2025 271 be Vo Hoang Anh.20251008.095359.970422Q8de393000000000d35814.MBBANK IBFT.970422
|08/10/2025
|300.000
|5281IBT1jW2WG276.UNG HO MS 2025 271 BE VO HOANG ANH-081025-09:52:24 333556.20251008.095225.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11215050578.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS 2025.271 ( be Vo Hoang Anh).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215048699.Chuyen tien ung ho MS 2025 268 em Tran Le Thu Ha.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215028734.Ung ho MS 2025 270 me con chi Nguyen Thi Lien.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|50.000
|IBVCB.11215013634.Chuyen tien ung ho MS 2025 271 be Vo Hoang Anh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103268470930.20251008.103268470930-0937829309_ung ho MS 2025271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|46.000.000
|UNG HO VIEN PHI MA SO 2025.239 - 30TRIEU; 2 MA SO 2025.267, 2025.269 - MOI MA SO 8 TRIEU. TONG CONG 46TRIEU
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1kJM8DGFX.MS 2025.269 FT25281600560232.20251008.094111.19072461196014.VND-TGTT-PHAN QUYEN VUONG.970407
|08/10/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103267594620.20251008.103267594620-0326683902_Ung ho MS 2025271 be Vo Hoang Anh Nam Mo A Di Da Phat
|08/10/2025
|100.000
|020097042210080932132025182E202222.15732.093214.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11214794179.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.271.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|020097048810080928112025b0WY761110.954.092749.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11214677121.Ms 2025. 271.CT tu 0341006827737 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|020097042210080921192025AIXB978690.74949.092053.TRAN THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho MS 2025.269
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1jW2W5PZD.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH-081025-09:20:25 278090.20251008.092026.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|08/10/2025
|300.000
|MBVCB.11214637410.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1bWFKHKWD.Ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).20251008.091724.03101010965538.HOANG VIET.970426
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11214567108.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11214561524.MS 2025..271 ( be Vo Hoang Anh).CT tu 0201000549232 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1iWBVNKZ8.Ung ho MS 2025.271 ( be Vo Hoang Anh).20251008.091020.80904238289.NGUYEN THANH HUONG.970423
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11214530998.NGUYEN THI TUYET chuyen tien 2025.271 ( be vo hoang anh).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|300.000
|5281IBT1iWBVN556.TRAN XUAN QUANG ung ho MS 2025.271( be Vo Hoang Anh).20251008.090920.10001068192.TRAN XUAN QUANG.970423
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11214502537.ung ho MS2025.271 be Vo Hoang Anh.CT tu 1026660917 NGO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|500.000
|MBVCB.11214498873.MS 2025.271.CT tu 9944039739 NGUYEN VAN CHUONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|20.000
|5281IBT1iWBVR3CH.MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.090601.00005028521.NGUYEN DUC TUAN.970423
|08/10/2025
|500.000
|5281IBT1iWBV3FR9.Ung ho dong bao.20251008.085507.64414445.NGUYEN XUAN QUYNH.970432
|08/10/2025
|1.000.000
|5281IBT1aW27GCJ6.ung ho MS 2025 270 hai me con chi nguyen thi lien.20251008.085443.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|08/10/2025
|200.000
|020097042210080850012025TIY9459272.63794.085002.Ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1fW5CB1WL.MS 2025 270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251008.084910.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1aW27AU9C.MS 2025.271.20251008.084858.700003246447.NGUYEN THU PHUONG.970424
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11214296298.Ms 2025.271 (be vo hoang anh).CT tu 0311000677004 VO VAN QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|300.000
|MBVCB.11214264624.Ung ho MS 2025 271 be VO HOANG ANH Chuc be dc khoe.CT tu 0071005808521 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1jW2W8SC8.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH-081025-08:41:42 215844.20251008.084143.1115566666.CTY TNHH GIAO DUC VA DAO TAO TIN THANH.970416
|08/10/2025
|36.000
|5281IBT1aW27B64B.NGUYEN THI HONG HANH ung ho MS 2025.271(be Vo Hoang Anh).20251008.083555.068704070159591.NGUYEN THI HONG HANH.970437
|08/10/2025
|300.000
|MBVCB.11214138824.Ung ho MS 2025.271.CT tu 0021001845810 PHAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|02009704221008083430202598DO950094.15152.083431.MS2025.271 be vo hoang anh
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1iWBVHTAF.ung ho MS 2025266 em Nguyen Nam Vuong.20251008.083226.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|08/10/2025
|500.000
|5281IBT1aW27B9B5.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH.20251008.083152.1015637467.SHBMB.970443
|08/10/2025
|100.000
|IBVCB.11214085009.Chuyen tien ung ho MS 2025.271 Vo Hoang Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|300.000
|020097041510080830232025F2LK233788.1683.083023.FTC chuyen tien ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103260580045.20251008.103260580045-0938340439_MS 2025269 ong Nguyen Van Tien
|08/10/2025
|50.000
|MBVCB.11214048959.MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0341006893002 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|300.000
|020097042210080816032025ZTYP444506.59014.081604.ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1kJMIBCE5.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281361409641.20251008.081306.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
|08/10/2025
|100.000
|020097041510080812142025pAKe188173.47303.081214.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|08/10/2025
|6.868
|020097042210080811162025206N323981.44139.081117.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1kJMI5UTL.Ung ho MS 2025.269 - Ong Nguyen Van Tien FT25281206315638.20251008.081013.739999996789.PHAM XUAN PHONG.970407
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1hQR7QG3I.IBFT UH MS2025.271 Vo Hoang Anh.20251008.080934.020019779999.SACOMBANK.970403
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11213839148.MS 2025.271.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|020097048810080806462025b6KZ364421.30193.080620.UNG HO MS 2025.271
|08/10/2025
|200.000
|020097048810080806152025h5bz361985.29403.080549.NGUYEN THANH TAM MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|08/10/2025
|500.000
|5281IBT1bWFKI226.Ung ho MS 2025.27 be Vo Hoang Anh.20251008.080516.0122100002063005.NGUYEN THI DUNG.970448
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11213807418.NGUYEN KIM QUYNH chuyen tien ung ho MS 2025.271 (be vo hoang anh).CT tu 0011001531470 NGUYEN KIM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|020097042210080758442025KM4M967468.6429.075844.ung ho ms2025.271 be vo hoang anh
|08/10/2025
|500.000
|MBVCB.11213680177.MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|02009704221008075151202536F4464502.87723.075152.ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|50.000
|020097048810080750152025U4Uk287540.81863.074949.MS 2025.271
|08/10/2025
|100.000
|5281VNIBJ2LNR5PP.MS 2025.271 ( VO HOANG ANH ).20251008.074857.080029008.LAI THAI OANH.970441
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11213625234.DANG THANH TUAN 2025271( be vo hoang anh).CT tu 0491000031568 DANG THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1kJMIMHGL.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281938177756.20251008.074709.19037057978017.VND-TGTT-VU THI THUY MAI.970407
|08/10/2025
|50.000
|020097042210080745502025L39X664092.69556.074551.MS 2025.271 be vo hoang anh
|08/10/2025
|100.000
|020097048810080745472025CBzB267340.70616.074521.2025.270 UH 2 ME CON C NGUYEN THI LIEN
|08/10/2025
|200.000
|020097040510080743462025JHQA084038.64596.074346.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.271 be Vo Hoang Anh
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1kJMIV6D4.NGUYEN THI NGOC TU chuyen ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25281593340310.20251008.074229.8852719596.NGUYEN THI NGOC TU.970407
|08/10/2025
|200.000
|020097048810080734072025Mfmg214442.39004.073345.2025.271 BE VONG HOANG ANH MONG BE KHOE A DI DA PHAT
|08/10/2025
|50.000
|MBVCB.11213461767.MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien ).CT tu 1025721237 TRAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1hQRGXU26.IBFT LE MINH VANG chuyen tien ung ho em MS 2025 271 be vo hoang anh.20251008.073025.0945555419.SACOMBANK.970403
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11213440422.MS2025.271.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|MBVCB.11213426277.2025.269 ( ong Nguyen Van Tien ) .CT tu 1020273335 HUYNH TRUONG TUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|400.000
|0200970405100807261420256PR5015070.16737.072614.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so MS 2025.271 be vo hoang anh
|08/10/2025
|30.000
|020097042210080724322025885C299267.13282.072433.gui ms 2025 271
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1iWBV5QEZ.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ms 2025 260.20251008.072204.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|08/10/2025
|200.000
|020097048810080721262025HT5A156968.3999.072105.UNG HO MS2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|08/10/2025
|50.000
|MBVCB.11213343082.ung ho MS 2025.264.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|MBVCB.11213341012.ung ho MS 2025.263.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|MBVCB.11213344200.ung ho MS 2025.262.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|MBVCB.11213320478.be Vo Hoang Anh, MS 2025.271.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11213276783.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 9923137355 NGUYEN THI CAM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1jW2WC16Y.MS2025269 ONG NGUYEN VAN TIEN-081025-07:06:26 098583.20251008.070626.6856677.NGUYEN THI THANH HANG.970416
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1jW2W1FDT.UNG HO MA SO 2025.271 BE VO HOANG ANH-081025-07:02:35 095092.20251008.070235.37675549.NGUYEN TUAN MINH.970416
|08/10/2025
|500.000
|MBVCB.11213151399.MS 2025.271.CT tu 1818552468 LE HOA CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11213105266.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1dJJQXRXC.Chau co it ung ho ms 2025269 nguyen van tien mong bac som khoe.20251008.064419.97042292X418f75000000000348801.MBBANK IBFT.970422
|08/10/2025
|500.000
|MBVCB.11213014347.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|020097048810080639492025PJMm007957.18439.063927.CHAU MINH THY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN
|08/10/2025
|15.000
|MBVCB.11212990700.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|30.000
|020097048810080624432025Wdvn972517.96973.062417.UNG HO MS 2025.269
|08/10/2025
|200.000
|0200970415100806155320254bdg864223.84859.061553.MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien)
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11212828561.ung ho ms2025.269.CT tu 0811000042225 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|020097048810080557192025wuGZ928483.67643.055657.NGUYEN DINH KY UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN
|08/10/2025
|500.000
|5281IBT1iWBVDMPF.LE VAN BA chuyen tien ung ho dong bao mien trung sau bao.20251008.045734.0912013064.LE VAN BA.970432
|08/10/2025
|50.000
|0200970422100802485120254BLC870295.831.024852.PHAM DOAN YEN NHI ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1kJMMZWB7.Ung ho NCHCCCL Misa 0772600179 FT25281775630303.20251008.023934.19039649849018.VND-TGTT-NGUYEN PHUC DIEM MY.970407
|08/10/2025
|200.000
|5281IBT1kJMM694S.Ung ho ms 2025.269 . Ong nguyen van tien FT25281905002042.20251008.020714.19029523909011.VND-TGTT-TRAN THI HUE.970407
|08/10/2025
|400.000
|02009704051008014757202573YW053892.68043.014757.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien
|08/10/2025
|50.000
|MBVCB.11212545622.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 3915183314 TRAN MINH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|100.000
|0200970422100801312020254W1M188905.57355.013121.MS2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|08/10/2025
|200.000
|020097042210080115542025O0EL450160.48078.011555.MS 2025.269
|08/10/2025
|300.000
|5281IBT1aW2GFKNY.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251008.011110.0947366516.HOANG BICH LIEN.970437
|08/10/2025
|500.000
|5281IBT1hQRGEC8U.IBFT Ung ho MS 2025.269 ong nguyen van tien.20251008.010520.040093059999.SACOMBANK.970403
|08/10/2025
|30.000
|MBVCB.11212476274.TUONG DUNG ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|15.000
|MBVCB.11212473456.TUONG DUNG ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11212458945.ung ho ma so 2025.269 ong NGUYEN VAN TIEN.CT tu 9965745268 DUONG QUANG THIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1hQRGKAWA.IBFT MS2025.269 chu Nguyen Van Tien.20251008.003540.970403Xfd5996000000000336534.SACOMBANK.970403
|08/10/2025
|20.000
|MBVCB.11212418164.Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 1055218577 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/10/2025
|100.000
|5281IBT1kJMMAFNL.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281437596262.20251008.002448.19038581575015.VND-TGTT-HOANG NGUYEN THAO VY.970407
|08/10/2025
|50.000
|5281IBT1iWBVJU6Q.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251008.001929.01559208001.NGUYEN DUC THUAN.970423
|08/10/2025
|200.000
|MBVCB.11212340898.ung ho MS 2025.270(hai me con chi nguyen thi lien).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/10/2025
|500.000
|5280IBT1hQRG7AD7.IBFT Ung ho MS 2025.269 - Ong Nguyen Van Tien.20251007.235801.060157850752.SACOMBANK.970403
|08/10/2025
|100.000
|MBVCB.11212337704.MS2025.269 Nguyen Van Tien.CT tu 1016270582 TRUONG THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.686
|020097040510100001052025KU32041293.79985.000037.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025. 271 be Vo Hoang Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1fW5VR5PC.Ung ho MS 2025.272.20251009.234942.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|09/10/2025
|100.000
|0200970405100923381320259DK3030536.55797.233746.Vietcombank:0011002643148:VU THI TUYEN chuyen tien
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1iWBGFZAV.Ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).20251009.231021.10000466523.LE HUU HUY.970423
|09/10/2025
|15.000
|MBVCB.11237531718.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|0200970405100922254320253G4R055676.29196.222543.Vietcombank:0011002643148:uh ms 2025-270 hai me con c nguyen thi lien
|09/10/2025
|50.000
|5282IBT1kJMTT2W4.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2025.272 FT25283887931707.20251009.222109.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11237504558.THI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 2025.272 ( be nguyen hoai thu ).CT tu 0421000426837 THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|500.000
|020097040510092220192025NZA2045979.14396.222019.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.272 Be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|10.000
|MBVCB.11237359265.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|020097042210092156092025KN0X837694.42834.215610.ung ho be nguyen hoai thu
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1jW2SL9LX.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-091025-21:53:25 434005.20251009.215325.5186447.LA THI MINH THU.970416
|09/10/2025
|100.000
|020097041510092140262025p3q5312635.88743.214026.ung ho 2025.269(ong Nguyen Van Tien)
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11237129226.ung ho MS 2025.272(be nguyen hoai thu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11237123036.ung ho MS 2025.271(be vo hoang anh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11236905989.MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1iWBG896C.Ung ho MS 2025. 271 (be Vo Hoang Anh).20251009.210729.02564215401.NGUYEN PHAM THU HUYEN.970423
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1iWBGMEWJ.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien.20251009.205939.03435021799.HO LE NHAT MINH.970423
|09/10/2025
|100.000
|020097041510092046342025Xi57163485.71861.204634.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien)
|09/10/2025
|200.000
|020097040510092046202025LM3Y061466.71402.204620.Vietcombank:0011002643148:MS2025.272 be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11236378007.MS2025 268 em Tran Le Thu Ha.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11236360565.MS2025 267 chi Le Thi Bui.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11236363337.MS2025 266 em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1jW2SB8XI.NGUYEN TAM LUAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-091025-20:22:28 290372.20251009.202228.168380379.NGUYEN TAM LUAN.970416
|09/10/2025
|20.000
|020097042210092016512025HVIB340539.31215.201625.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Nguyen Hoai Thu ms 2025.272
|09/10/2025
|200.000
|020097048810092014202025V0Lu276550.19269.201358.UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU
|09/10/2025
|28.000
|020097042210092014052025OLJH497535.17707.201339.gui ung ho bao lu t1025
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11235700048.ungho MS 2025.272.CT tu 1059603002 MAC DO KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|500.000
|020097041510091944192025GuF3856025.72416.194419.MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu)
|09/10/2025
|200.000
|MBVCB.11235567126.ung ho MS 2025.258.CT tu 1017532034 LE HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|0200970405100919334320257M1B031418.19965.193343.Vietcombank:0011002643148:ung ho dong bao chiu anh huong lu lut
|09/10/2025
|10.000
|//SAL2025282S068005672001//BAO CO GD CTN IBFT DEN TRANSREF 5279IBT1cWSJKD3T NGAY 1006 NOI DUNG ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha
|09/10/2025
|10.000
|//SAL2025282S068005672001//BAO CO GD CTN IBFT DEN TRANSREF 5279IBT1cWSJ7HBL NGAY 1006 NOI DUNG ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien
|09/10/2025
|15.000
|MBVCB.11235413484.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.270 (hai me con Chi Nguyen Thi Lien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|//SAL2025282S068005672001//BAO CO GD CTN IBFT DEN TRANSREF 5279IBT1kJVX2U4F NGAY 1006 NOI DUNG BUI MINH GIA AN SN 2009 ung ho MS 2025.267 chi LE THI BUI chuc chi mau khoe FT25279164318462
|09/10/2025
|5.000.000
|5282IBT1kJMLM3W8.CSPM, CSTV ho tro dong vien MS 2025.271 FT25282819627561.20251009.192717.19031347333666.VND-TGTT-HOANG THANH HANG.970407
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11235379031.ung ho 2025.272 be nguyen hoai thu.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1iWBA72TX.MS 2025272 be nguyen hoai thu.20251009.190951.0914816014.HUYNH ANH KHA.970432
|09/10/2025
|200.000
|MBVCB.11234889022.Ung ho NCHCCCL HAI DANG 0393918919.CT tu 9393918919 CU HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1iWBABKYF.ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251009.185503.00306601001.LE BICH NGOC.970423
|09/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11234832493.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2025.272(be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|020097042210091849132025ENKG200134.80707.184914.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|50.000
|MBVCB.11234036945.Chuyen tien ung ho ms 2025 270.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/10/2025
|50.000
|MBVCB.11234017632.Chuyen tien ung ho ms 2025 271.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/10/2025
|50.000
|MBVCB.11234007016.Chuyen tien ung ho 2025 272.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/10/2025
|250.000
|020097042210091741302025H0RE820061.33294.174132.BUI NGOC HUAN chuyen tien
|09/10/2025
|50.000
|020097041510091707582025i3Gc239727.48778.170758.be Vo Hoang Anh
|09/10/2025
|50.000
|020097040510091705422025L7CN048655.34856.170542.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1iWB47C96.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.165404.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|09/10/2025
|100.000
|020097041510091653472025NIxq183847.65038.165347.QR - TRAN VAN SON chuyen tien
|09/10/2025
|200.000
|02009704221009164528202534JZ614475.17277.164529.MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|30.000
|0200970405100916342920259MFF070442.54868.163429.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.272 be Nguyen hoai Thu
|09/10/2025
|500.000
|5282IBT1iWB452HN.LE MY PHO chuyen tien MS 2025 272 bes Nguyen Hoai Thu.20251009.163309.968866999.LE MY PHO.970432
|09/10/2025
|500.000
|5282IBT1jW29A2UW.TRAN THI NGOC ANH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-16:28:18 818619.20251009.162818.69897729.TRAN THI NGOC ANH.970416
|09/10/2025
|500.000
|5282IBT1kJMZD7YW.LE DONG PHUONG chuyen ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282808148891.20251009.162413.10820395723011.VND-TGTT-LE DONG PHUONG.970407
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1aW2F7VQ2.MS 2025.272 Nguyen Hoai Thu.20251009.160921.993909257379.VO THI THANH HIEN.970433
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1kJMZ1CH2.MS2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282008254873.20251009.160818.19036463064011.VMD-TGTT-PHAM HOAN UYEN UYEN.970407
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJM6R64R.Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282033017101.20251009.155523.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|09/10/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT53+54)
|09/10/2025
|CHUYEN KHOANHOAN TRA LAI TIEN BAN DOC UNG HO NHAM NGAY 29/09/2025 (TRUONG TRONG HUNG)
|09/10/2025
|150.000
|5282VNIBJ2L6VDG5.Ung ho Ms 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).20251009.154707.002704060097846.TRAN DANG DINH.970441
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1aW2FBIKV.Ung ho MS 2025272be Nguyen Hoai thu.20251009.154433.0946165198.SHBMB.970443
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11231936441.Ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|1.000.000
|0200970407100915424320251001351258.95103.154244.ung ho MS 2025.272 - be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11231924674.Ung ho MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11231910777.Ung ho MS 2025.270 ( Hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11231896533.Ung ho MS 2025.271 ( be Vo Hoang Anh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|50.000
|MBVCB.11231788508.ung ho MS 2025.257.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|50.000
|MBVCB.11231784190.ung ho MS 2025.256.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|50.000
|MBVCB.11231771399.ung ho MS 2025.255.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|50.000
|MBVCB.11231768688.ung ho MS 2025.254.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1jW29MN69.UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-15:27:13 695810.20251009.152713.43912767.LE THANH PHUONG.970416
|09/10/2025
|50.000
|MBVCB.11231649675.Ung ho MS 2025.262( Em Nguyen Lam Duong).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|50.000
|5282IBT1kJM6GGRS.TRAN NGOC NHANH chuyen MS2025 272 be Nguyen Hoai Thu FT25282953774015.20251009.151833.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|09/10/2025
|10.000
|MBVCB.11231608756.Ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|500.000
|020097048810091512012025V8kR039372.47353.151139.NGUYEN THU HA UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA
|09/10/2025
|500.000
|020097048810091506162025aDF1003785.20579.150549.NGUYEN THU HA UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH
|09/10/2025
|500.000
|020097048810091502432025Af4X981472.3535.150221.NGUYEN THU HA UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU
|09/10/2025
|200.000
|MBVCB.11231381727.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0501000092866 LE HO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|020097040510091458212025JSL7028563.83894.145821.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.272 nguyen hoai thu
|09/10/2025
|200.000
|MBVCB.11231296390.DO THANH VIET, Mai Huong q2 tphcm giup 2 anh em Chinh& Chai 2025.255.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|300.000
|MBVCB.11231267834.Gia dinh Do thanh Viet, Do Viet Phuc , q 2 tphcm giup 2 anh em Chinh& Chai 2025.255.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|0200970422100914471120255GAX350519.35449.144712.ung ho bes nguyen hoai thu ms 2025272
|09/10/2025
|50.000
|0200970422100914471120252NC1408896.35435.144712.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|200.000
|020097040510091445172025M2R4077013.27043.144517.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.263 anh tran van nghi
|09/10/2025
|500.000
|020097041510091439512025A0DT653631.3690.143951.ung ho ms2025.272 be nguyen hoai thu
|09/10/2025
|100.000
|0200970405100914374520259J0J048135.95235.143745.Vietcombank:0011002643148:LE THI HUONG ung ho MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1iWBBZKRH.Ms 2025272 be nguyen hoai thu.20251009.142936.84131319.DINH NGOC TRUONG.970432
|09/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11231039322.NGUYEN LY HAI chuyen tien ung ho MS 2025262 ( em Nguyen Lam Duong) .CT tu 0441003865940 NGUYEN LY HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|0200970415100914245420253HHF613870.40444.142454.NGUYEN THI PHUONG MAI -ung ho MS 2025.272( Be Nguyen Hoai Thu)
|09/10/2025
|300.000
|MBVCB.11230980614.ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|300.000
|MBVCB.11230964779.ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|300.000
|5282IBT1jW29J7YS.UNG HO MS 2025 272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-14:18:15 570408.20251009.141815.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|09/10/2025
|300.000
|020097040510091417492025Q9VR075043.12677.141749.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.270
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJM6WZ27.Ung ho be Nguyen Hoai Thu, MS 2025.272 FT25282871968436.20251009.141411.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|09/10/2025
|250.000
|5282IBT1kJM6W94Y.MS 2025.272 FT25282332889916.20251009.141208.19033875773018.VND-TGTT-VU THE ANH.970407
|09/10/2025
|500.000
|02009704051009135515202549A3097625.25923.135515.Vietcombank:0011002643148:ms2025.272- nguyen hoai thu
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11230701870.UNG HO MS 2025.272( BE NGUYEN HOAI THU).CT tu 0541000172020 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|1.000
|MBVCB.11230598809.Chuyen tien ung ho.CT tu 9907158066 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/10/2025
|300.000
|0200970415100913400720259999701783.70263.133942.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.9.2025 - MS 2025.260 BE PHAN THANH MINH
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11230510817.MS 2025.272(be NGUYEN HOAI THU).CT tu 0381000449142 BUI THI KIM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11230503968.HO VAN QUI ung ho NCHCCCL 0978710104.CT tu 0071000668493 HO VAN QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|20.000
|020097040510091327252025EEIG012256.25475.132703.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.272
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11230394754.ms 2025-272 Be Nguyen Hoai Thu.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1jW223UDT.UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-13:20:36 477614.20251009.132036.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1hQRZPAHP.IBFT Ms 2025.272 - be nguyen hoai thu.20251009.131843.070081840146.SACOMBANK.970403
|09/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11230352138.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu.CT tu 0021001053771 BACH THI MAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|1.000.000
|5282IBT1aW2T3NYP.Ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.131636.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1aW2T3JXC.Ung ho ms 2025272 Nguyen Hoai Thu.20251009.130855.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|09/10/2025
|300.000
|5282IBT1jW22TLV1.MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-13:04:51 454168.20251009.130451.106496319.LONG KIM HOANG YEN.970416
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1dJJIAETR.unghoMS2025272.20251009.130330.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJMEBU41.LY VAN KHIEM chuyen ung ho MS 2025.272 FT25282500166130.20251009.130257.3568686866.LY VAN KHIEM.970407
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11230193673.Ung ho MS 2025.272.CT tu 0121000107207 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11230181555.2025.272.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|30.000
|5282IBT1iWBBV46U.LE DIEP HONG THAI chuyen tien ung ho MS 2025269 ong Nguyen Van Tien.20251009.125314.0931464707.LE DIEP HONG THAI.970432
|09/10/2025
|200.000
|020097042210091238382025EC1Q353862.46157.123839.MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|30.000
|020097042210091238382025IG39961649.46130.123838.gui ms 2025 272
|09/10/2025
|100.000
|020097041510091232112025gr4E364921.18932.123211.ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu)
|09/10/2025
|500.000
|5282IBT1kJMESPW6.ung ho ms 2025.272 be Thu FT25282898126145.20251009.122739.8368688889.DO THI NGOC MAI.970407
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11229823806.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|1.000.000
|5282IBT1iWB5NN51.NGUYEN THI CUC chuyen tien ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.120659.838669999.NGUYEN THI CUC.970432
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11229465136.DONG THI KIM MAI chuyen tien ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0011003708254 DONG THI KIM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1kJMKXQQE.MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282160055476.20251009.115645.19038715907011.VND-TGTT-DANG QUOC KHANH.970407
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11229373806.ung ho MS 2025.271 (be VO HOANG ANH) ba hoi huong den Xiu thuong yeu, hoi huong ong ba noi thuong yeu, cau an 3 me con thuong.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|20.000
|5282IBT1bWFXUQDX.Ung ho NCHCCCL NguyenQuynhMai.20251009.115101.0411043263086.NGUYEN QUYNH MAI.970425
|09/10/2025
|5.000.000
|020097048810091143462025mnP0881408.74217.114324.UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU
|09/10/2025
|200.000
|0200970488100911345120251YZv813825.24790.113424.PHAN THI THANH NHAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU
|09/10/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103387173559.20251009.103387173559-0326683902_Ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu Nam Mo A Di Da Phat
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJMKAUUQ.TRAN MANH CUONG ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25282470010470.20251009.112335.10524343212019.VND-TGTT-TRAN MANH CUONG.970407
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11228807205.MS2025.272( Hoai Thu).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|50.000
|5282IBT1fW5S7SL7.MS 2025 272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.111205.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1hQRZQP15.IBFT ung ho MS 2025.272 be Hoai Thu.20251009.110942.970403Kbe614b000000000325288.SACOMBANK.970403
|09/10/2025
|200.000
|MBVCB.11228593232.ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong.CT tu 0971000013114 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|5282VNIBJ2L6ZWKS.ung ho ms 2025.272 (nguyen hoai thu).20251009.105057.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|09/10/2025
|50.000
|020097042210091048222025KD0M553127.83071.104823.MS 2025.272
|09/10/2025
|100.000
|020097042210091047422025L6D4212460.79567.104743.HA THI KIM CHI chuyen tien MS 2025 272 be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJMKSJCU.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25282201562010.20251009.104650.19022189688010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1kJMK9D5W.Ms 2025.272 FT25282649607245.20251009.104422.6462889999.BUI DUC ANH.970407
|09/10/2025
|10.000.000
|5282IBT1iWB5PQ4S.CSPM, CSTV giup do cho chau Nguyen Hoai Thu ms2025.272.20251009.103511.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|09/10/2025
|100.000
|020097048810091035102025ozgq596280.18218.103443.MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU
|09/10/2025
|3.000.000
|5282IBT1hQR6FZRV.IBFT ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251009.103006.060163067881.SACOMBANK.970403
|09/10/2025
|300.000
|5282IBT1kJM7R8U9.ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu FT25282777147948.20251009.102000.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJM736AX.MS2025 272 be Nguyen Hoai Thu FT25282841170068.20251009.101452.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|09/10/2025
|100.000
|020097041510091014412025AvTN889606.21265.101441.ung ho MS 2026272 be nguyen hoai thu .
|09/10/2025
|500.000
|5282IBT1iWB5VZSC.Ms 2025 268.20251009.101312.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432
|09/10/2025
|500.000
|5282IBT1iWB5V5DQ.Ms 2025 272.20251009.101149.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432
|09/10/2025
|50.000
|5282IBT1iWB5VYRG.ZP252820097906 251009000816460 Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu..20251009.101146.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|09/10/2025
|18.000
|MBVCB.11227946591.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1aW2TQZXK.ung ho ms 2025272 be nguyen hoai thu.20251009.100329.0915613688.HOANG THI THANH HUONG.970440
|09/10/2025
|100.000
|020097041510091002372025tdJZ852519.65552.100215.vo thi cam thuy
|09/10/2025
|1.000.000
|5282IBT1hQR6HW3P.IBFT Ung Ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.095931.060084832459.SACOMBANK.970403
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11227872691.2025.272 (Ha Xuan Thanh ung ho be NH Thu).CT tu 0021001813252 HA XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|500.000
|020097048810090955172025n6KI386056.35402.095450.KISSTARTUP UNG HO MS2025.272 BE NGUYEN HOAI THU
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11227818720.ung ho MS 2025.261.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11227825474.ung ho MS 2025.260.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11227816595.ung ho MS 2025.259.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11227811278.ung ho MS 2025.258.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|250.000
|MBVCB.11227808081.unv ho ma so 2025.272( be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1aW2LR938.Vietcombank0011002643148HUYNH VAN HOA MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.095310.8888909389504.AGRIBANK.970405
|09/10/2025
|1.000.000
|020097048810090951272025yVis364560.22304.095100.NGUYEN THU HA CHUYEN TIEN
|09/10/2025
|100.000
|020097048810090947452025bpcQ343553.6956.094722.UNG HO MS 2025. 272
|09/10/2025
|10.000
|5282IBT1cWSYJPVK.ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).20251009.094336.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11227692855.LIEU THI ung ho MS 2025.268(em TRAN LE THU HA), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|020097041510090942112025NB2H791173.88322.094144.NGUYEN THANH TAM UNG HO MS 2025.272 (BE NGUYEN HOAI THU)
|09/10/2025
|300.000
|5282IBT1bWF3MPWT.ung ho ms 2025.272 be nguyen hoai thu.20251009.093801.0111107788889999.LE BA PHUC.970448
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11227623745.LIEU THI ung ho MS 2025.271(Be Vo Hoang Anh), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11227525236.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2025.272 (be NGUYEN HOAI THU) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11227503768.Ung ho NCHCCCL.CT tu 9938133785 HUYNH THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1jW22WYK9.MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-09:18:04 046816.20251009.091805.1115566666.CTY TNHH GIAO DUC VA DAO TAO TIN THANH.970416
|09/10/2025
|100.000
|020097041510090917032025WlXd717998.3362.091703.QR - NGUYEN HUU HAI chuyen tien
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1iWBYRHXE.ung ho MS 2025 269 ong Nguyen Van Tien.20251009.091605.01342768702.PHAM THI THU PHUONG.970423
|09/10/2025
|200.000
|MBVCB.11227365271.HUYNH TAN PHAT chuyen tien MS2025272 Be Nguyen Hoai Thu.CT tu 0181000035112 HUYNH TAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|50.000
|5282IBT1bWF3CG8Q.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251009.091550.03101010965538.HOANG VIET.970426
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11227350559.NGUYEN TRONG YEN chuyen tien.CT tu 0491000047237 NGUYEN TRONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|0200970415100909135520250gAj710037.92131.091355.ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu)
|09/10/2025
|200.000
|020097048810090913212025tiv0144754.89935.091259.UNG HO MS 2025.272. BE NG HOAI THU
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1jW22QFMF.MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-09:12:40 038185.20251009.091240.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11227292675.MS 2025.272.CT tu 9944039739 NGUYEN VAN CHUONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1kJM7V4VK.Pham Thi Ngoc Hiep ung ho NCHCCCL FT25282193181972.20251009.090752.19034916094011.VND-TGTT-TRAN THIEN DUY.970407
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11227230925.giup do ms 2025.272.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|500.000
|5282IBT1kJM7SAH3.MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282150400197.20251009.090130.19028171448010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
|09/10/2025
|25.000
|MBVCB.11227131757.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.270 ( 2 me con chi Nguyen Thi Lien) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1aW2LBI9W.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.085502.2903205240939.AGRIBANK.970405
|09/10/2025
|2.000.000
|5282IBT1jW2CR34D.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10-091025-08:54:53 008857.20251009.085453.932699668.PHAM AI LY.970416
|09/10/2025
|300.000
|5282IBT1jW2CR7GD.UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI-091025-08:52:29 005193.20251009.085230.105768.NGUYEN HUY NGOC.970416
|09/10/2025
|100.000
|5282WBVNA22SPUW3.Nguyen Ngoc Thuy chuyen tien ung ho MS 2025 272 Be Nguyen Hoai Thu.20251009.085139.886999999985.NGUYEN NGOC THUY.970412
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1iWBYHG2J.Ung ho MS 2025 272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.084253.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432
|09/10/2025
|500.000
|020097048810090842122025ynAy959418.94212.084150.UNG HO MS 2025. 242 BE NGUYEN PHUC HAU
|09/10/2025
|600.000
|5282IBT1kJM7WYIZ.Ung ho MS 2025.272- be Nguyen Hoai Thu FT25282202426643.20251009.084053.19128237906011.VND-TGTT-NGUYEN TRUONG KHOI.970407
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJM7WQCD.MS 2025.267 chi Le Thi Bui FT25282643008777.20251009.083920.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJM7QX3C.Ung ho MS 2025.272 Nguyen Hoai Thu FT25282050444479.20251009.083906.19020587792011.VND-TGTT-PHAN THUY NGA.970407
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1aW2LU425.ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.083711.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11226875531.2025.271.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1hQR6BQVY.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ung ho Ms 2025 .27 be nguyen hoai thu.20251009.083328.060322980127.SACOMBANK.970403
|09/10/2025
|1.000.000
|5282IBT1jW2C38UE.CHAU THI NGOC THAO MS 2025272 NGUOI NHAN NGUYEN HOAI THU-091025-08:30:25 971812.20251009.083025.623236868.CHAU THI NGOC THAO.970416
|09/10/2025
|300.000
|5282VNIBJ2L68TDA.Ung ho MS2025272 be nguyen hoai thu.20251009.082814.846560.VO VAN LAM.970441
|09/10/2025
|300.000
|020097048810090827562025CoYA872747.49457.082733.UNG HO MA 2015.272 NGUYEN HOAI THUONG
|09/10/2025
|200.000
|MBVCB.11226814512.MS 2025.272.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11226802063.ung ho MS2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1iWBYEYBG.Nguyen Van Kieu ung ho dong bao mientrung yeu thuong.20251009.082511.19771018001.NGUYEN VAN KIEU.970423
|09/10/2025
|100.000
|020097048810090821502025spmk835717.30162.082128.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG BAO SO 10
|09/10/2025
|500.000
|0200970422100908204220251T4J630471.26027.082043.ho tro be nguyen hoai thu MS:2025272
|09/10/2025
|100.000
|5282VNIBJ2L68BI4.Ms 2025.272(Nguyen Hoai Thu).20251009.081859.934916916.NGUYEN VAN HUY.970441
|09/10/2025
|500.000
|5282IBT1hQR6Y7QP.IBFT ung ho MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien.20251009.081802.065022222222.SACOMBANK.970403
|09/10/2025
|100.000
|020097041510090817272025iY7V558010.15755.081727.ung ho ms 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu)
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11226676569.ung ho 2025.272 Chau Nguyen Hoai Thu.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|020097041510090815542025xywQ553406.10671.081527.HO DANG KHOA ung ho 2025.272 nguyen hoai thu
|09/10/2025
|200.000
|MBVCB.11226660190.Ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0071000785097 LUONG VINH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|500.000
|5282VNIBJ2L6824A.Ung ho MS 2025.272 ( be Nguyen Hoai Thu).20251009.081339.004704060107918.NGUYEN BOI HUONG.970441
|09/10/2025
|200.000
|020097041510090809322025JHJX538032.92134.080932.MS 2025.272 be nguyen hoai thu
|09/10/2025
|200.000
|5282VNIBJ2L6CNWJ.Ms 2025.272 be nguyen hoai thu.20251009.080712.609704060027234.BUI VAN DIEN.970441
|09/10/2025
|50.000
|020097041510090800312025sA41514879.64963.080009.ung ho MS 2025.272 (ung ho be Nguyen Hoai Thu)
|09/10/2025
|200.000
|MBVCB.11226492723.NGUYEN TO HAO chuyen tien un ho MS 2025272 Nguyen Hoai Thu.CT tu 1027511466 NGUYEN TO HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|500.000
|5282VNIBJ2L6CV17.Be Hoai Thu Ms 2025. 272.20251009.075604.410704060051731.TIEU HONG PHUONG.970441
|09/10/2025
|1.000.000
|020097041510090755162025pmEU503565.48890.075516.TRAN DONG THANH chuyen tien ung ho MS 2025.272 (Be NGUYEN HOAI THU)
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJMGKGGQ.Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282436670081.20251009.075426.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
|09/10/2025
|30.000
|5282IBT1iWBY422D.MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy.20251009.075355.0886957944.DUONG BINH MINH.970432
|09/10/2025
|500.000
|5282IBT1hQR6U92T.IBFT 2025. 272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.075035.060078635358.SACOMBANK.970403
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJMG7CT9.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282319967203.20251009.074843.11021420834011.VND-TGTT-BUI QUANG TUAN.970407
|09/10/2025
|30.000
|020097042210090746242025KMMC173088.24442.074625.2025.272 uh nguyen hoai thu
|09/10/2025
|300.000
|MBVCB.11226351215.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|500.000
|020097048810090740132025eZhh591445.6663.073946.UNG HO MA SO 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU
|09/10/2025
|200.000
|020097042210090739382025B1QG852110.5468.073917.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1aW2L9IVW.LE BA TRANG chuyen tien.20251009.073906.1006410567.SHBMB.970443
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1aW2L9SMR.LE BA TRANG chuyen tien ung ho MS . 2025 . 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251009.073804.1006410567.SHBMB.970443
|09/10/2025
|100.000
|5282IBT1aW2L2H4V.ung ho MS 2005.272 Be Nguyen Hoai Thu.20251009.073404.10100014482623.PHAN THE THANH.970440
|09/10/2025
|50.000
|020097042210090730292025WVKV470278.79817.073029.Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|100.000
|IBVCB.11226161270.Chuyen tien ung ho MS 2025.272 Nguyen Hoai Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/10/2025
|50.000
|5282IBT1hQR6IVEI.IBFT LE MINH VANG chuyen tien ung ho Ms 2025 272 em nguyen hoai thu.20251009.072710.0945555419.SACOMBANK.970403
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJMGYM99.MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282271887873.20251009.072355.19036602566019.TGTT-VND-TRAN VAN LONG.970407
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11225993627.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|300.000
|020097042210090710272025RRXT560481.25873.071005.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|300.000
|020097040510090646262025V33W050659.68379.064626.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu
|09/10/2025
|100.000
|MBVCB.11225744283.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|50.000
|0200970488100906343920252KA7249777.45685.063416.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1bWFFD5EL.ung ho ms 2025272 be hoai thu.20251009.063417.0972786418.HOANG TUYET MAI.970448
|09/10/2025
|175.000
|ATM_FTF.00003189.850611.20251009.063142.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.181800.GD:STB PGD VAN QUAN HA NOI VNM
|09/10/2025
|500.000
|MBVCB.11225636206.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2025.272.CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/10/2025
|200.000
|020097048810090621522025srva206807.24435.062125.UNG HO MS 2025.272
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1kJMAFAWT.Ung ho MS 2025.270 a Nguyen Bach Dang FT25282160388268.20251009.010419.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1iWBPN58G.ZP252820008595 251009000057856 MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251009.003416.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|09/10/2025
|200.000
|5282IBT1iWBPRUFB.MS 2025.271 (Be Vo Hoang Anh).20251009.001237.00398441001.NGUYEN DANG PHUOC.970423
|09/10/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103347707842.20251008.103347707842-0395629788_MS 2025268 em Tran Le Thu Ha
|09/10/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103347633917.20251008.103347633917-0395629788_MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien
|09/10/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103347580671.20251008.103347580671-0395629788_MS 2025267 Le Thi Bui
|09/10/2025
|1.000.000
|5281IBT1kJMA6AXI.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25282970319898.20251008.235101.7799959595.BUI VU ANH.970407
|09/10/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103347382659.20251008.103347382659-0395629788_MS 2025269 ong Nguyen Van Tien
|09/10/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103347283317.20251008.103347283317-0395629788_MS 2025271 be Vo Hoang Anh
|10/10/2025
|10.000
|MBVCB.11254329973.Ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|50.000
|5283IBT1eW38MUX2.NCHCCCL Hue 0399362198.20251010.231359.2170534739.PHAM THI HUE .970418
|10/10/2025
|20.000
|020097042210102247522025M6M9305454.85161.224753.gui ung ho bao lu mien bac
|10/10/2025
|50.000
|020097041510102219312025O7VR910059.12423.221931.Hai ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu. Nam Mo A Di Da Phat
|10/10/2025
|80.000
|MBVCB.11253844136.BUI CAO KY transfer em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0281000190726 BUI CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|300.000
|5283IBT1eW3IXF57.MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.221740.1320107179.VU HOA HIEP .970418
|10/10/2025
|40.000.000
|MBVCB.11253724436.NGUYEN DUC HOAI chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0041000424400 NGUYEN DUC HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|300.000
|MBVCB.11253718634.DINH HUY HOANG ung ho MS 2025.272.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|10.000
|MBVCB.11253636578.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|30.000
|MBVCB.11253534014.Ung ho MS 2025.268 ( em Tran Le Thu Ha ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1eW3IEGJQ.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui.20251010.215042.3142362943.NGUYEN NGOC DIEP .970418
|10/10/2025
|150.000
|020097042210102136502025YR2A201463.79359.213652.TRAN NGOC KHANH ung ho nguoi dan vung bao lu
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11253003609.MS 2025.273 ( Ong Nguyen Viet Loc).CT tu 0071000806006 TRAN MAI QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|50.000
|0200970422101021155720259Q58742514.99511.211559.ung ho ms2025.273 ong Nguyen Viet Loc
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11252837716.MS 2025.273.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|1.000.000
|5283IBT1hQRXUP61.IBFT Hyvugialinh ungho lu lut tai TN.20251010.210617.517416G356747000000000b13175.SACOMBANK.970403
|10/10/2025
|50.000
|020097041510102038182025oqBH514237.32484.203818.Ung ho NCHCCCL - Nguyen Thi Huyen - 0358771426
|10/10/2025
|50.000
|MBVCB.11252242703.MS 2025.259.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|50.000
|MBVCB.11252235669.MS 2025.254.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|50.000
|MBVCB.11252224957.MS 2025.253.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|50.000
|MBVCB.11252208153.MS 2025.252.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|15.000
|MBVCB.11252026020.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|10.000
|5283IBT1kJIC9WNZ.ung ho NCHCCCL FT25283002241413.20251010.201909.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1jW2I48WV.UNG HO BE NGUYEN HOAI THU MS 2025.272-101025-20:12:06 310144.20251010.201206.21945947.BUI THI THIEN THANH.970416
|10/10/2025
|20.000
|5283IBT1dJJ68J2M.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Nguyen Viet Loc ms 2025 273.20251010.200437.555501121990.MBBANK IBFT.970422
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1eW3MUFK8.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu.20251010.200220.3142362943.NGUYEN NGOC DIEP .970418
|10/10/2025
|200.000
|020097040510101952482025XA3X030784.3331.195248.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1eW3M283E.Hoang Manh Dung ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.194438.3300313712.HOANG MANH DUNG .970418
|10/10/2025
|5.000
|5283IBT1kJI1HX7Q.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc FT25283261322840.20251010.194405.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|10/10/2025
|200.000
|020097041510101943192025FBxp191364.64312.194320.MS 2025.271 ( be Vo Hoang Anh )
|10/10/2025
|5.000
|5283IBT1kJI1HYV1.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25283024474656.20251010.194249.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|10/10/2025
|30.000
|5283IBT1kJI16YZD.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25283415153201.20251010.193738.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11251042165.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0791000063805 LE TAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|50.000
|0200970415101019362920258K9b166816.50211.193601.ung ho NCHCCCL be Bong Con Dao
|10/10/2025
|5.000
|5283IBT1kJI17F37.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25283241338180.20251010.193057.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|10/10/2025
|80.000
|5283IBT1hQR3KY2X.IBFT Ung ho MS 2025.273 Nguyen Viet Loc.20251010.184108.020093543638.SACOMBANK.970403
|10/10/2025
|600.000
|5283IBT1iWBZZACP.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho sau ma so sau 2025273 2025272 2025271 2025270 2025269 2025268 moi ma so 100 K.20251010.180701.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|10/10/2025
|100.000
|MBVCB.11248903694.Ms 2025 273 ong Nguyen Viet Loc.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1hQR382HV.IBFT Ung ho MS 2025.273 Ong Nguyen Viet Loc.20251010.174555.060272662978.SACOMBANK.970403
|10/10/2025
|200.000
|020097041510101713232025jsPX899175.98145.171326.MS 2025.273( Ong Nguyen Viet Loc)
|10/10/2025
|100.000
|0200970488101016585120253SjU319321.8818.165825.NCHCCCL
|10/10/2025
|1.000.000
|5283IBT1aW9WWE78.Ung ho lu lut chuc nguoi dan duoc binh an som vuot qua kho khan nguyen hong van Hai Duong.20251010.164945.31100000383013.NGUYEN THI HONG VAN.970440
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1kJIW4CVT.Ung ho MS 2025.270 2 me con chi Nguyen Thi Lien FT25283209407882.20251010.164608.8585850102.NGUYEN XUAN MAI.970407
|10/10/2025
|500.000
|5283IBT1bW3SB493.BUI QUANG HUY chuyen tien ung ho nguoi dan bi thien tai.20251010.164335.0100100026051004.BUI QUANG HUY.970448
|10/10/2025
|100.000
|MBVCB.11247085264.ung ho Ms 2025 .272 ( be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0161000513025 CAO THI MY LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|100.000
|MBVCB.11246995739.UH MS 2025.273 (nguyen viet loc).CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1kJIW16CI.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho MS 2025.267 chi LE THI BUI chuc chi mau khoe FT25283608401004.20251010.161201.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1kJIWJZ7C.DANG THI MY LIEN SN 1978 ung ho MS 2025.268 em TRAN LE THU HA chuc em mau khoe FT25283026089586.20251010.160935.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|10/10/2025
|300.000
|020097048810101608442025HY48878131.98319.160816.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI BAO LUT
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1kJIWJVZJ.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho MS 2025.271 be VO HOANG ANH chuc be mau khoe FT25283903987841.20251010.160824.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1kJIWW6BU.TRAN VU LO SN 1963 ung ho MS 2025.270 hai me con chi NGUYEN THI LIEN chuc mau khoe FT25283374108936.20251010.160658.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1kJIWQRBE.BUI MINH GIA KHANH SN 2012 ung ho MS 2025.272 be NGUYEN HOAI THU chuc em mau khoe FT25283414948190.20251010.160501.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1kJIWQ951.BUI MINH GIA AN SN 2009 ung ho MS 2025.273 ong NGUYEN VIET LOC chuc ong mau khoe FT25283851719750.20251010.160303.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|10/10/2025
|20.000
|5283IBT1fW589ZB1.GiacHienVy ung ho MS2025.273(ong NguyenVietLoc).20251010.160235.19021983.DO THI OANH.970431
|10/10/2025
|1.000.000
|0200970407101016020920251001473866.60654.160209.ung ho MS 2025.273 - ong Nguyen Viet Loc
|10/10/2025
|20.000
|5283IBT1fW589GPN.GiacHienVy ung ho MS2025.272(be NguyenHoaithu).20251010.160113.19021983.DO THI OANH.970431
|10/10/2025
|150.000
|020097041510101555052025c5BC597065.20297.155508.ung ho Ms 5691
|10/10/2025
|150.000
|020097041510101553532025exun591970.14143.155355.ung ho MS 5691
|10/10/2025
|500.000
|MBVCB.11246184708.TRAN THI TAM chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0751000010177 TRAN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|300.000
|5283VNIBJ2L7WMWR.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.153750.943969659.NGUYEN THI HOANG DUONG.970441
|10/10/2025
|100.000
|020097042210101534502025B6LW756723.4869.153424.MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc
|10/10/2025
|2.000.000
|020097040510101533212025A8W2004549.97123.153321.Vietcombank:0011002643148:HONG CHI ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut
|10/10/2025
|1.000.000
|5283IBT1hQRFGP5L.IBFT Ung ho MS 2025.270 - 2 me con chi Nguyen Thi Lien.20251010.152330.070118490639.SACOMBANK.970403
|10/10/2025
|500.000
|5283IBT1jW2M1M72.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT-101025-15:19:45 587805.20251010.151946.226294749.NGUYEN THI THANH HANG.970416
|10/10/2025
|100.000
|020097042210101515442025V3LE681055.7906.151545.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1bW39KW6S.MS 2025.272 UNG HO BE NGUYEN HOAI THU.20251010.151317.0913609690.LE THUY DUNG.970448
|10/10/2025
|50.000
|IB_195275876_1760083245271165213832_null_20251010_ko co
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1iWB6999D.ung ho MS 2025273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.144854.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|10/10/2025
|100.000
|MBVCB.11245196594.DO TRUNG KIEN UH MS2025.271 BE VO HOANG ANH.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1kJIQ2XI5.Ung ho NCHCCCL - Chau - 0967789462 FT25283791769066.20251010.144545.19073911807015.VND-TGTT-VO HOANG BAO CHAU.970407
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11245128174.DO TRUNG KIEN ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|300.000
|MBVCB.11245107040.DANG KIM MAI LY ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 0371000422912 DANG KIM MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1kJIQJWRD.LE BA KHANH TUNG chuyen tien tu thien bao lut FT25283644221057.20251010.143353.928129888888.LE BA KHANH TUNG.970407
|10/10/2025
|50.000
|5283IBT1kJIQWN92.Ms 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25283227326102.20251010.143340.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1kJIQWEWS.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25283480749377.20251010.143244.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407
|10/10/2025
|10.000
|5283IBT1cWSGHBX7.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20251010.142658.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
|10/10/2025
|30.000
|5283IBT1iWBENLBY.NGUYEN LAN PHUONG chuyen tien.20251010.141909.02981913201.NGUYEN LAN PHUONG.970423
|10/10/2025
|100.000
|020097041510101418442025Ljhr259072.45081.141844.Ung ho MS 2025.271(be Vo Hoang Anh)
|10/10/2025
|200.000
|020097041510101412462025UGzz241609.18032.141246.Ung ho MS 2025.272(be Nguyen Hoai Thu)
|10/10/2025
|500.000
|0200970405101014083920252EJ8069855.99650.140840.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1kJMNELAM.Ung ho NCHCCCL FT25283431463847.20251010.135423.19037288071014.VND-TGTT-NGUYEN THI TRA.970407
|10/10/2025
|200.000
|0200970405101013532820256459013194.31740.135328.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 272 Be Nguyen Hoai Thu
|10/10/2025
|200.000
|020097040510101351282025ZU94006134.22775.135128.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.271 Be Vo Hoang Anh
|10/10/2025
|200.000
|0200970405101013493920250H3I099697.13950.134916.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan vung lu lut
|10/10/2025
|300.000
|MBVCB.11244342142.ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1kJMNGD6X.BUI THI THANH HUYEN chuyen FT25283811307709.20251010.134224.19029455892022.VND-TGTT-BUI THI THANH HUYEN.970407
|10/10/2025
|50.000
|5283IBT1kJMNGQCG.Ung ho MS2025.273 ong Nguyen Viet Loc FT25283071903804.20251010.134131.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|10/10/2025
|300.000
|5283IBT1aW2NL4GT.UNG HO BE NGUYEN HOAI THU - MS 2025.272 TU GIA DINH KEM KA.20251010.133907.700011755987.TA KHANH LY.970424
|10/10/2025
|300.000
|5283IBT1jW2VEUZB.MS 2025.273 ONG NGUYEN VIET LOC-101025-13:37:42 378459.20251010.133743.219130029.TRINH THI THAO.970416
|10/10/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103517948520.20251010.103517948520-0905229870_Ung ho NCTCCCL LeVietTri 0905229870
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1kJMN54C5.Ung ho MS2025.273 ong Nguyen Viet Loc FT25283031406418.20251010.132930.19029337113019.VND-TGTT-DANG THI TAN HUONG.970407
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11244144755.MS 2025.270.CT tu 1033669685 LE NGUYEN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|100.000
|MBVCB.11244138372.ung ho.MS.2025.273.(ong Nguyen Viet Loc ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11244108732.MS 2025.272.CT tu 1033669685 LE NGUYEN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|100.000
|MBVCB.11244093429.ung ho MS 2025.273.CT tu 1033669685 LE NGUYEN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1kJMNUEHA.Ung ho ong Nguyen Viet Loc, MS 2025.273 FT25283066427106.20251010.131919.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|10/10/2025
|1.000.000
|5283IBT1aW2N6281.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.131413.345619856666.SHBMB.970443
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1dJJARN4H.ung ho dong bao lu lut.20251010.131210.970422U4c1423000000000954494.MBBANK IBFT.970422
|10/10/2025
|200.000
|0200970488101013093320253Bbv707005.52836.130910.UNG HO MS 2025.273 ONG NGUYEN VIET LOC
|10/10/2025
|66.000
|5283IBT1bW326Q4I.MS2025.273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.130627.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|10/10/2025
|50.000
|0200970422101013054420250RPZ890849.38362.130544.LE VU MINH TRANG ung ho MS 2025.273 ong nguyen viet loc
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1fW5IKBJJ.MS 2025.273 Nguyen Viet Loc.20251010.125301.0986388899.VO TAT THANG.970431
|10/10/2025
|50.000
|5283IBT1iWBEYXVH.Ung ho NCHCCCL + 0973317620.20251010.124444.60973317620.TRAN THANH NHUT.970423
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1kJMNWXXK.Ung ho ms 2025.273.ong nguyen viet loc FT25283120050040.20251010.123906.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|10/10/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103511511811.20251010.103511511811-0981433404_Ung ho ms 2025273 ong Nguyen Viet Loc
|10/10/2025
|1.000.000
|5283IBT1jW2VPPRW.HO QUANG THIEN CHUYEN KHOAN UNG HO DONG BAO VUNG THIEN TAI LU LUT-101025-12:23:08 244329.20251010.122308.89911118888.HO QUANG THIEN.970416
|10/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11242860301.ung ho MS 2025.267 chi LE THI BUI.CT tu 0281000600711 LE THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|500.000
|5283IBT1jW2VVY7C.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT-101025-11:47:52 169844.20251010.114753.197708709.TRAN THI HONG HOA.970416
|10/10/2025
|400.000
|MBVCB.11242686064.Ung ho MS 2025.273 ( ong Nguyen Viet Loc).CT tu 0371000464067 NGUYEN THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|100.000
|0200970488101011402620258KzC086075.97250.113959.MS 2025.273 ONG NGUYEN VIET LOC
|10/10/2025
|10.000
|5283IBT1cWSGW7V2.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.113402.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|10/10/2025
|10.000
|5283IBT1cWSGWU3B.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.113250.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|10/10/2025
|1.000.000
|020097041510101132342025e7pZ658472.47915.113234.CTY ECOTECH HY UNG HO BENH NHAN NGUYEN BACH DANG MS 2025.270
|10/10/2025
|10.000
|5283IBT1cWSGWSVE.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.113146.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|10/10/2025
|10.000
|5283IBT1cWSGQNRZ.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.113033.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|10/10/2025
|100.000
|MBVCB.11242423168.ung ho MS 2025.273(ong nguyen viet loc).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|10.000
|5283IBT1cWSGQB5H.ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).20251010.112746.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1kJMR9WJI.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25283207775354.20251010.111750.126869.NGUYEN LE HUYEN TRAM.970407
|10/10/2025
|20.000
|MBVCB.11242214370.ung ho MS 2025.266 ( em Nguyen Nam Vuong ).CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|500.000
|5283IBT1iWBKTYGM.Ms 2025-273 uh ong Nguyen Viet Loc.20251010.111456.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|10/10/2025
|300.000
|5283IBT1kJMRCFVQ.BUI HAI BINH ung ho dong bao lu lut FT25283442007771.20251010.111442.19030432039886.VND-TGTT-BUI HAI BINH.970407
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11242183039.MS2025.272 nguyen hoai thu.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|30.000
|MBVCB.11242089411.ung ho MS 2025.252 ( ong To Anh Dung ).CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|35.000
|MBVCB.11242061315.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11242035524.NGUYEN NGOC BINH chuyen tien ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu) .CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|20.000
|MBVCB.11241998615.ung ho MS 2025.269.CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|150.000
|MBVCB.11241874000.Ung ho MS 2025.272 ( be Nguyen Hoai Thu).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|150.000
|020097041510101050392025xpdg504665.9211.105039.2025.268 ( be Tran Le Thu Ha)
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11241834196.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|020097041510101050062025BUg8502551.5997.105007.2025.271 ( be Vo Hoang Anh)
|10/10/2025
|500.000
|5283IBT1kJMXF8E8.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25283038003327.20251010.104833.19020603717017.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU HONG.970407
|10/10/2025
|300.000
|MBVCB.11241791186.ung ho MS 2025.272 (be nguyen hoai thu).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11241730836.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|50.000
|0200970422101010373820255DWW148038.41315.103739.Ung ho dong bao vung thien tai lu lut
|10/10/2025
|150.000
|MBVCB.11241630254.ung ho?MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0071000871852 PHAM MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|18.000
|MBVCB.11241494894.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1kJMXAZIL.Ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25283992910473.20251010.102116.19020587792011.VND-TGTT-PHAN THUY NGA.970407
|10/10/2025
|300.000
|MBVCB.11241293559.Ong ba LE VAN DICH- HUYNH THI NGOC ANH ung ho be Nguyen hoai Thu MS 2025 - 272.CT tu 1037203647 LE QUANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11241272826.Thnking School ung ho ba con vung lu .CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|300.000
|MBVCB.11241268468.BUI VAN HONG chuyen tien ung ho dong bao bi lu lut.CT tu 0021000249107 BUI VAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|300.000
|MBVCB.11241266531.Thunking School giup MS2025 273 Ong Nguyen Viet Loc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|3.000.000
|5283IBT1aW2RZQK5.Xuan me Thanh ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.100512.068704070165830.LE MAI THANH XUAN.970437
|10/10/2025
|150.000
|5283IBT1jW2DFQQ5.MS 2025.271 BE VO HOANG AN-101025-10:02:19 951376.20251010.100219.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416
|10/10/2025
|150.000
|5283IBT1jW2DT7T1.MS 2025.273 ONG NGUYEN VIET LOC-101025-09:59:31 946047.20251010.095931.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11240956244.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 7935693905 VO NGUYEN TINH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|500.000
|5283IBT1kJMXDX9K.NGUYEN THI HOAI THU chuyen FT25283607280879.20251010.095015.632888888.NGUYEN THI HOAI THU.970407
|10/10/2025
|300.000
|020097041510100948102025jDoi286530.90479.094810.ung ho ms 2025.272 ( be Nguyen Hoai Thu)
|10/10/2025
|70.000
|MBVCB.11240889381.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|10.000
|5283IBT1cWSAB6LW.2025269 Nguyen Van Tien.20251010.094552.108880530952.NGUYEN MINH DUNG.970415
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1iWBKS78T.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.093923.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|10/10/2025
|500.000
|020097044910100936592025ilXa132250.39110.093659.DO NGOC QUANG C801 chung cu hoang anh gia lai 2 q7 hcm, ma GD 100000022930651
|10/10/2025
|50.000
|5283IBT1iWBKC3SD.Nguyen Huyen Trang chuyen tien ung ho nhan dan vung bao lu.20251010.092601.10001407905.NGUYEN HUYEN TRANG.970423
|10/10/2025
|100.000
|IBVCB.11240413974.Chuyen tien ung ho MS 2025.273 Nguyen Viet Loc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/10/2025
|200.000
|020097048810100902122025Vcbe035771.90782.090149.UNG HO MS2025.272 EM NGUYEN HOAI THU
|10/10/2025
|200.000
|020097048810100900402025oGO8026454.85351.090012.UNG HO MS2025.268 EM TRAN LE THU HA
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1bW31Z2P3.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.085657.03101010965538.HOANG VIET.970426
|10/10/2025
|300.000
|5283IBT1hQRTWL6N.IBFT MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.085123.060088561301.SACOMBANK.970403
|10/10/2025
|6.868
|020097042210100841442025QPDG153544.4742.084145.Duong Anh Thuy ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|10/10/2025
|200.000
|0200970422101008410120259OL7668305.1563.084102.ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc
|10/10/2025
|100.000
|MBVCB.11240006306.MS 2025.273 (ong nguyen viet loc).CT tu 0021000271997 TA THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|100.000
|020097048810100839302025Yy1k907909.95315.083902.TRAN THI HA CHUYEN TIEN UNG HO DONG BAO BI BAO LU
|10/10/2025
|500.000
|MBVCB.11239980021.LE DINH TU chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut..CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11239840779.Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|500.000
|020097048810100824482025anaH828012.37519.082425.BUI HA NAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.272 . BE NGUYEN HOAI THU
|10/10/2025
|1.000.000
|MBVCB.11239768771.Ung ho MS 2025.265 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0571000407230 TRAN HUU DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|143.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103480717340.20251010.103480717340-0925903793_MS2025272
|10/10/2025
|100.000
|5283IBT1kJM3U96I.Ung ho dong bao vung thien tai lu lut FT25283074005922.20251010.081650.19028580877020.VND-TGTT-DANG DINH NGOC.970407
|10/10/2025
|50.000
|5283IBT1bW31Y7IV.ung hoMS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).20251010.081601.04386014394949.TRAN LINH VU.970426
|10/10/2025
|300.000
|MBVCB.11239654801.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|02009704221010080925202555K8418437.86386.080858.Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu
|10/10/2025
|200.000
|5283IBT1aW2RSSUH.ung ho MS 2025273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.080801.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|10/10/2025
|30.000
|020097042210100755422025S3MI609854.42778.075543.gui ms 2025 273
|10/10/2025
|300.000
|020097042210100754022025Q4VT708146.37633.075402.ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc
|10/10/2025
|1.000.000
|5283IBT1aW2R2PLZ.ung ho MS 2025 273 ong nguyen viet loc.20251010.075342.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|10/10/2025
|500.000
|5283IBT1iWB756X4.MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).20251010.072208.00025680001.PHAN THI MINH HAI.970423
|10/10/2025
|50.000
|5283IBT1hQRLHANT.IBFT MS 2025.273.20251010.071420.050094609108.SACOMBANK.970403
|10/10/2025
|100.000
|MBVCB.11239006972.MS 2025.267(chi le thi bui).CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11238988451.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT.CT tu 1017362438 NGUYEN DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11238907644.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|150.000
|020097048810100659202025ddoL398818.84235.065853.UNG HO MS 2025.273 ONG NGUYEN VIET LOC
|10/10/2025
|500.000
|MBVCB.11238873843.MS 2025.265(em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0071001232904 LE XUAN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|500.000
|MBVCB.11238808707.Chuyen tien ung ho lu lut.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/10/2025
|500.000
|5283IBT1kJMFKZI4.Ung ho MS 2025.273 Nguyen Viet Loc FT25283937487808.20251010.062206.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|10/10/2025
|200.000
|MBVCB.11238599642.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/10/2025
|200.000
|020097041510100615142025ZcGI646035.96746.061514.MS 2025. 272 (be Thu)
|10/10/2025
|100.000
|5283VNIBJ2L72IFS.Ung ho MS 2025.269.20251010.012150.013487226.NGUYEN THI ANH THU.970441
|10/10/2025
|200.000
|020097040510100113262025MB8Q063896.47680.011326.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01-10-2025 07:37:23
|200.000
|Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong)
|01-10-2025 08:44:20
|500.000
|CT DEN:527408016043 DO NGOC SON chuyen tien ung ho MS 2025.264 Anh Cao Van Truong
|01-10-2025 09:49:12
|1.500.000
|Ung ho MS 2025.264(Anh Cao Van Truong)
|01-10-2025 10:35:01
|1.000.000
|ung ho MS2025.264
|01-10-2025 12:45:20
|200.000
|Cuong ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong)
|01-10-2025 12:57:43
|150.000
|ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|01-10-2025 14:02:16
|100.000
|ung ho MS 2025.264( anh Cao Van Truong)
|01-10-2025 15:21:26
|2.000.000
|Cong ty CP dv Dai Ly Thue Quang Ninh ung ho Mien Trung
|01-10-2025 15:28:59
|200.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.264 ( anh cao van truong )
|01-10-2025 15:45:37
|150.000
|ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|01-10-2025 15:52:59
|100.000
|ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10
|01-10-2025 16:28:06
|50.000
|chau nguyen phuong chi mai chuyen tien ung ho chia se
|01-10-2025 18:01:49
|5.000.000
|Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|01-10-2025 18:10:31
|100.000
|102526258897-0392094653-ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|01-10-2025 19:12:16
|100.000
|LE CONG TA chuyen tien ung ho mien trung sau bao so 10
|01-10-2025 19:53:26
|200.000
|ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|01-10-2025 19:56:13
|100.000
|CT DEN:527412889304 ung ho ms 2025.262 lam duong
|01-10-2025 20:25:25
|68.000
|CT DEN:011678657639 ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|01-10-2025 20:42:50
|1.000.000
|CT DEN:126T25A00XYLB06T NGO THI XUAN THU chuyen tien ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|02-10-2025 06:27:54
|200.000
|CT DEN:527423109974 Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275514506400
|02-10-2025 08:26:50
|500.000
|ung ho MS 2025_264 ( em Vo Thi Cam Thuy)
|02-10-2025 09:59:09
|46.000
|ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|02-10-2025 11:36:07
|500.000
|Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|02-10-2025 13:04:18
|300.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.264 ( em vo thi cam thuy )
|02-10-2025 13:21:24
|200.000
|MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy)
|02-10-2025 13:57:45
|100.000
|Cuong ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy)
|02-10-2025 14:15:30
|100.000
|ung ho nguoi dan mien trung sau bao ao 10
|02-10-2025 17:05:22
|300.000
|ms 2025.264
|02-10-2025 18:18:38
|50.000
|CT DEN:527511308705 ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|02-10-2025 22:42:12
|200.000
|Ung ho dong bao mien Trung sau bao so 10
|03-10-2025 06:27:55
|200.000
|CT DEN:527523312128 Ung ho Ms 2025.265 em Nguyen Nam Vuong FT25276342476662
|03-10-2025 11:56:10
|50.000
|ung ho nguoi dan mien trung bao so 10
|03-10-2025 13:16:18
|300.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.266 ( em nguyen nam vuong )
|03-10-2025 13:37:22
|100.000
|Cuong ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong)
|03-10-2025 14:19:02
|50.000
|LAM MY HAN ung ho ms 2025.264 Cao Van Truong
|03-10-2025 15:44:20
|100.000
|ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)
|03-10-2025 20:27:36
|50.000
|unh ho MS 2025.265
|04-10-2025 07:11:25
|200.000
|Ung ho MS 2025.265 Vo thi cam thuy
|04-10-2025 09:21:55
|50.000
|ung ho ma so 2025.258
|04-10-2025 09:22:44
|50.000
|ung ho ma so 2025.259
|04-10-2025 09:23:38
|50.000
|ung ho ma so 2025.260
|04-10-2025 09:24:48
|50.000
|ung ho ma so 2025.261
|04-10-2025 09:25:54
|50.000
|ung ho ma so 2025.262
|04-10-2025 09:27:02
|50.000
|ung ho ma so 2025.263
|04-10-2025 09:27:59
|50.000
|ung ho ma so 2025.264
|04-10-2025 09:28:54
|100.000
|ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|04-10-2025 09:49:40
|200.000
|Minh va An ung ho ms 2025.267
|04-10-2025 09:58:37
|200.000
|CT DEN:126T25A054QPHSQ6 Vietinbank;114000161718;ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|04-10-2025 11:15:27
|200.000
|ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)
|04-10-2025 11:58:55
|100.000
|CT DEN:041683387591 MS 2025265
|04-10-2025 12:17:19
|100.000
|Cuong ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui)
|04-10-2025 12:30:59
|100.000
|MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)
|04-10-2025 14:05:09
|40.000
|LE NGO NGOC THU ung ho MS 2025.267 (chi Bui)
|04-10-2025 14:12:48
|2.000
|CT DEN:126T25A05ELBJYAU MBVCB.11166979516.626188.NGUYEN DOAN BACH chuyen tien.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-10-2025 17:40:30
|20.000
|CT DEN:041683989805 ung ho MS 2025267 chi Le Thi Bui
|04-10-2025 22:55:56
|100.000
|Ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|05-10-2025 07:06:24
|100.000
|ung ho MS 2025.268( em Tran Le Thu Ha)
|05-10-2025 07:17:38
|80.000
|102922147963-0902706779-Ung ho mien trung
|05-10-2025 09:21:14
|100.000
|CT DEN:126T25A06R6WZ4PY DAM THI THU HA CHUYEN TIEN UNG HO MS.2025.267 LE THI BUI
|05-10-2025 11:09:37
|20.000
|Bao Hong cua Van Tam MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha)
|05-10-2025 11:56:09
|200.000
|ung ho em Vo Thi Cam Thuy MS 2025.265 mong em mau khoe de thuc hien uoc mo cua minh
|05-10-2025 14:08:37
|2.000.000
|ninhts ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha
|05-10-2025 19:00:33
|200.000
|Cuong ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha)
|05-10-2025 19:19:46
|200.000
|ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|06-10-2025 03:39:06
|150.000
|Gia Dinh PHAM THI THUC ung ho NCHCCCL
|06-10-2025 06:30:21
|100.000
|CT DEN:527823577326 Ung ho Ms 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25279727876014
|06-10-2025 09:12:34
|100.000
|CT DEN:527909579943 UNG HO MS2025.268 TRAN LE THU HA-061025-09:12:33 579943
|06-10-2025 09:53:48
|20.000
|TO QUANG HOANG Chuyen tien ung ho MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien )
|06-10-2025 10:10:08
|230.000
|103054445295-0934788712-MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy
|06-10-2025 11:02:18
|200.000
|em cun bap ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha)
|06-10-2025 11:07:48
|100.000
|MS 2025.268 (Tran Le Thu Ha)
|06-10-2025 13:49:24
|200.000
|CT DEN:126T25A08PJMYRSF MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA
|06-10-2025 14:35:51
|100.000
|Cuong ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien)
|06-10-2025 14:37:50
|200.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.267 ( chi le thi bui )
|06-10-2025 14:38:59
|300.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.268 ( em tran le thu ha )
|06-10-2025 14:39:43
|200.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.269 ( ong nguyen van tien )
|06-10-2025 16:16:23
|300.000
|TO THI MY HANG ck MS 2025.265 (Em Vo Thi Cam Thuy)
|06-10-2025 16:17:41
|300.000
|TO THI MY HANG ck MS 2025.260 (Be Phan Thanh Minh)
|06-10-2025 16:19:32
|300.000
|TO THI MY HANG ck MS 2025.259 (Be Tan Quang Minh)
|06-10-2025 18:14:12
|5.000
|CT DEN:527918688997 ung ho MS 2025.264(anh Cao Van Truong)
|06-10-2025 22:39:31
|500.000
|ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10
|07-10-2025 08:33:11
|50.000
|CT DEN:528020217653 Ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien
|07-10-2025 10:36:55
|100.000
|Ung ho MS 2025.264 (Anh Cao Van Truong)
|07-10-2025 10:37:44
|100.000
|Ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui)
|07-10-2025 10:52:00
|100.000
|CT DEN:528003912381 TRINH HOANG LINH chuyen tien
|07-10-2025 11:14:57
|500.000
|ung ho MS 2025.270( hai me con chi Nguyen Thi Lien)
|07-10-2025 11:28:16
|50.000
|CT DEN:126T25A0A5ZVY0HW UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN
|07-10-2025 11:30:51
|50.000
|CT DEN:126T25A0A639G8MS UNG HO MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG
|07-10-2025 12:49:46
|50.000
|LAM MY HAN ung ho ms 2025.270 Nguyen Thi Lien
|07-10-2025 13:47:53
|200.000
|Cuong ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien)
|07-10-2025 15:40:13
|300.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.270 ( hai me con chi nguyen thi lien )
|07-10-2025 18:45:36
|50.000
|CT DEN:126T25A0ANZDSHE0 UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI
|07-10-2025 18:49:07
|50.000
|CT DEN:126T25A0AP41AJKR UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI
|07-10-2025 18:49:54
|50.000
|CT DEN:126T25A0AP52E9AY UNG HO MS 2025.260 BE PHAN THANH MINH
|07-10-2025 18:52:24
|50.000
|CT DEN:126T25A0AP8D1VTY UNG HO MS 2025.259 BE TAN QUANG MINH
|07-10-2025 18:53:30
|50.000
|CT DEN:126T25A0AP9U4AUB UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y
|07-10-2025 18:57:14
|50.000
|CT DEN:126T25A0APERHMF6 UNG HO MS 2025.256 CHI LE THI PHUC
|08-10-2025 07:04:50
|200.000
|CT DEN:528107097144 UNG HO EM NGUYEN NAM VUONG-081025-07:04:49 097144
|08-10-2025 09:24:26
|150.000
|ung ho MS 2025.271( be Vo Hoang Anh)
|08-10-2025 09:50:49
|300.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.271 ( be vo hoang anh )
|08-10-2025 10:17:44
|100.000
|TRAN THI PHUONG ung ho MS 2025.271( be Vo Hoang Anh)
|08-10-2025 11:01:58
|50.000
|CT DEN:528104723468 ung ho ms 2025270 FT25281705310037
|08-10-2025 13:02:27
|100.000
|Cuong ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh)
|08-10-2025 13:03:58
|1.000.000
|Ung ho MS 2025.271(Be Vo Hoang Anh)
|08-10-2025 15:25:24
|2.000.000
|So GD goc: 10005269 CTY QUANG MINH UNG HO MS2025.271 BE VO HOANG ANH.
|09-10-2025 06:22:19
|50.000
|NGUYEN LE MINH ung hoMS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong)
|09-10-2025 07:44:28
|50.000
|ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu)
|09-10-2025 08:34:07
|500.000
|ung ho MS 2025.272( be Nguyen Hoai Thu)
|09-10-2025 09:23:06
|200.000
|CT DEN:091692071139 Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10
|09-10-2025 09:59:42
|100.000
|CT DEN:528202951915 ung ho ms 2025.272 nguyen hoai thu
|09-10-2025 12:34:14
|100.000
|Cuong ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu)
|09-10-2025 15:38:30
|300.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.272 ( be nguyen hoai thu )
|09-10-2025 16:02:38
|50.000
|CT DEN:528220424531 MS 2025.272
|09-10-2025 17:01:34
|500.000
|CT DEN:528217889515 UNG HO MS 2025.272BE NGUYEN HOAI THU-091025-17:01:33 889515
|09-10-2025 17:55:44
|500.000
|ung ho MS 2025.268(em Tran Le Thu Ha)
|09-10-2025 17:59:51
|500.000
|ung ho MS 2025.272(be Nguyen Hoai Thu)
|09-10-2025 20:00:01
|500.000
|TRAN PHAN BICH THUONG chuyen tien MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha)
|09-10-2025 20:00:55
|500.000
|TRAN PHAN BICH THUONG chuyen tien ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien)
|10-10-2025 05:21:17
|200.000
|fb Thao su that ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu)
|10-10-2025 05:23:13
|200.000
|fb Thao su that ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh)
|10-10-2025 06:01:17
|200.000
|CT DEN:528223120238 Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25283411021241
|10-10-2025 06:55:45
|200.000
|CT DEN:126T25A0GF4DQ1G3 TRAN THANH TRAN chuyen tien
|10-10-2025 08:38:19
|123.450
|CT DEN:126T25A0EX68588C LA DINH TUAN UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT
|10-10-2025 11:40:57
|200.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.273 ( ong nguyen viet loc )
|10-10-2025 11:55:30
|100.000
|ung ho MS 2025.273( ong Nguyen Viet Loc)
|10-10-2025 12:30:03
|200.000
|ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut
|10-10-2025 14:01:41
|100.000
|Cuong ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc)
|10-10-2025 15:57:10
|300.000
|Ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc)
|10-10-2025 15:58:49
|200.000
|Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut
|10-10-2025 19:17:31
|15.000
|CT DEN:528312055391 NGUYEN VAN QUY chuyen tien
Báo VietNamNet