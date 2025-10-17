Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

01/10/2025 200.000 5274IBT1kJDKSIQI.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25275631830109.20251001.231706.7179668899.BUI NGOC TUYET TRANG.970407

01/10/2025 300.000 5274IBT1jWCUMLN9.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI-011025-23:09:50 179088.20251001.230950.38923598.VU THI MINH HIEN.970416

01/10/2025 1.000.000 5274IBT1iW596GDE.ung ho MS2025 263 anh tran van nghi.20251001.230344.188092438.NGUYEN HOANG MY SANG.970432

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJDK1F6J.Ung ho 2025.263 tran van nghi FT25275233604096.20251001.225234.19034567476017.VND-TGTT-DANG KIEU DUYEN.970407

01/10/2025 500.000 MBVCB.11133934172.ung ho MS 2025 264 Cao Van Truong.CT tu 9914975889 NGUYEN THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 10.000 MBVCB.11133911168.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 300.000 5274VNIBJ2L9ZWY6.Ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251001.224217.622704060024091.VU THI ANH HONG.970441

01/10/2025 50.000 MBVCB.11133794046.MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0211000503126 NGUYEN HA ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 50.000 MBVCB.11133767092.MS 2025.264 anh Cao Van Truong co len.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 5274IBT1fWY7256F.MS 2025.258 - Ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251001.222317.2566.TRAN LAP SUONG.970431

01/10/2025 50.000 020097042210012221462025XVK3771894.51414.222147.ung ho ms2025.264 anh Cao Van Truong

01/10/2025 300.000 MBVCB.11133610275.UNG HO MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 50.000 020097041510012202382025GnxI772714.93125.220238.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi)

01/10/2025 500.000 MBVCB.11133589671.UNG HO MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 50.000 5274IBT1jWCU9PV6.NGUY DAO PHUONG LINH CHUYEN KHOAN NCHCCCL 0903933753-011025-22:01:39 115445.20251001.220139.32327727.NGUY DAO PHUONG LINH.970416

01/10/2025 200.000 MBVCB.11133585235.Ung ho nguoi dan mien trung dau bao so 10.CT tu 1040445829 NGUYEN DANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 MBVCB.11133576173.UNG HO MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 10.000 MBVCB.11133559993.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 020097048810012156392025KOUp067990.72354.215617.MS 2025.264

01/10/2025 1.000.000 020097048810012148192025vN5v033419.42687.214800.UNG HO MS 2025.261

01/10/2025 1.000.000 MBVCB.11133444356.ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0011004374791 LUONG QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.000.000 020097048810012144572025y1Oa018349.31015.214438.UNG HO MS 2025.259

01/10/2025 1.000.000 5274IBT1kJD7EAFV.NGUYEN TRI CUONG chuyen ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25275660896032.20251001.214411.38383839.NGUYEN TRI CUONG.970407

01/10/2025 100.000 020097041510012137132025HIxS723755.1870.213653.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi )

01/10/2025 2.000.000 5274IBT1kJD7GXIS.VU HONG PHUC ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25275000134567.20251001.213414.316506011983.VU XUAN THINH.970407

01/10/2025 300.000 5274IBT1jWCU13FZ.TRAN TIEN LUC CHUYEN KHOAN UNG HO MS2025.263 ANH TRAN VAN NGHI-011025-21:33:12 078489.20251001.213312.31782907.TRAN TIEN LUC.970416

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJD7AA84.MS 2025.264 FT25275931515071.20251001.212922.19035816250012.VND-TGTT-LUU VAN TRUNG.970407

01/10/2025 100.000 020097040510012117422025VGOH096896.24927.211742.Vietcombank:0011002643148:2025.263- Tran Van Nghi

01/10/2025 200.000 5274IBT1kJD7YHRM.Ms 2005.263 Tran Van Nghi FT25275923250234.20251001.211610.19027407225011.VND-TGTT-NGUYEN VAN CUONG.970407

01/10/2025 100.000 5274IBT1aWCLNH32.ms 2025.263 giup tran van nghi chua benh.20251001.211218.185001060000009.VU THI XUAN .970409

01/10/2025 10.000 5274IBT1bWTVV8M8.NGUYEN PHUONG BAC chuyen tien ung ho mien Trung sau bao 10.20251001.211159.19601970.NGUYEN PHUONG BAC.970425

01/10/2025 200.000 5274IBT1kJD7URN6.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25274020530733.20251001.210959.19036258921017.VND-TGTT-NGO MINH SON.970407

01/10/2025 300.000 5274IBT1aWCLR3ZW.chuyen tien ung ho.20251001.210525.0982576768.SHBMB.970443

01/10/2025 1.000.000 MBVCB.11132972342.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0501000141234 LU MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102545380461.20251001.102545380461-0946423544_Ung ho MS 2025262 em Nguyen Lam Duong

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJD7IUUG.Ung ho MS 2025.262 Nguyen Lam Duong FT25274692704083.20251001.210127.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

01/10/2025 100.000 5274IBT1hQXNG4LX.IBFT Ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong.20251001.210059.050155982419.SACOMBANK.970403

01/10/2025 100.000 0200970422100120575920256PP2251354.41572.205800.ung ho ms 2025.264 anh cao van truong

01/10/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102544713001.20251001.102544713001-0909888392_Ung ho MS 2025262 em Nguyen Lam Duong

01/10/2025 200.000 MBVCB.11132691178.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 020097042210012042152025KTN8992582.70541.204216.ung ho MS 2025.264

01/10/2025 100.000 020097042210012029402025PZCY725610.11868.202941.MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

01/10/2025 20.000 020097042210012025192025IHRZ908340.92235.202500.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Cao Van Truong ms 2025.264

01/10/2025 100.000 5274IBT1iW52RIEL.ung ho dong bao mien trung.20251001.202310.82475273.NGUYEN VAN KHUONG.970432

01/10/2025 100.000 5274IBT1iW52R96Z.ung ho ms 2025 263 tran van nghi.20251001.202228.2315071987.NGUYEN THI MY DUNG.970432

01/10/2025 200.000 5274IBT1iW52XJ6I.Ung ho ms 2025258 be nguyen ngoc nhu y.20251001.201709.0377577303.HO THI MY LAI.970432

01/10/2025 100.000 020097041510012015232025O2Ux489039.43162.201523.MS. 2025. 263

01/10/2025 500.000 020097040510012014102025FGSC041827.37360.201410.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.263

01/10/2025 50.000 MBVCB.11132178053.LE THI THUY chuyen tien MS2025.263.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 500.000 020097048810012001082025TmIW397698.72973.200045.UNG HO NCHCCCL . HUYNH HAI . 0903824247

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJDGZH6X.Ung ho MS 2025.264 FT25274383081229.20251001.200042.1939682689.DINH VIET BACH.970407

01/10/2025 200.000 5274IBT1fWYGTJCC.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2025 263 TRAN VAN NGHI.20251001.195840.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406

01/10/2025 50.000 020097042210011950462025C1CU641884.21887.195047.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS2025.264 Cao Van Truong

01/10/2025 200.000 MBVCB.11131939789.ung honng dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0411001007374 DINH VAN THEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 150.000 5274IBT1kJDGGL46.Ms 2025.263 anh TRAN VAN NGHI FT25274300837046.20251001.194545.19036211950019.HOANG NHU PHUONG THUY.970407

01/10/2025 100.000 5274IBT1fWYGHG2D.Tran Ngoc Hung chuyen tien ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.194228.935333243.TRAN NGOC HUNG.970406

01/10/2025 39.000 5274IBT1kJDG4JAU.uh ms 2025.263 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25274621371885.20251001.193742.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJDGYLKP.Ung ho be Nhu Y chuc con mau khoi benh FT25274656562240.20251001.193102.19035191869019.VND-TGTT-DANG MAI THUY DUONG.970407

01/10/2025 100.000 MBVCB.11131520362.MS2025.254( anh NGUYEN DUC THUAN.CT tu 0701000452853 VO THI XUAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 50.000 020097042210011909052025LAYN177870.13253.190906.MS 2025.261 em Nguyen Thi Thuy Dung

01/10/2025 100.000 020097040510011855572025Q18R076400.44282.185557.Vietcombank:0011002643148:2025261 ung hon nguyen thi thuy Dung

01/10/2025 500.000 MBVCB.11131088988.ung ho dong bao lu.CT tu 9248175889 MAI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.000.000 5274IBT1kJDARE77.Ung ho mien Trung sau bao so 10 FT25274136220563.20251001.184315.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407

01/10/2025 300.000 5274IBT1jWC84WC7.MS 2025.263-011025-18:42:37 784900.20251001.184237.219130029.TRINH THI THAO.970416

01/10/2025 500.000 MBVCB.11130927872.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 5274IBT1jWC8YH3Z.2.025.263 TRAN V NGHI-011025-18:26:05 751375.20251001.182605.12010307.DUONG THI VAN.970416

01/10/2025 1.000.000 020097042210011819082025UBWB346198.45374.181909.DO GIA HIEP ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10

01/10/2025 200.000 5274IBT1kJDA7VV8.Ung ho MS 2025.258 be vo ngoc nhu y FT25274490780601.20251001.181333.19038012530011.VND-TGTT-NGUYEN HOANG THIEN.970407

01/10/2025 100.000 5274VNIBJ2L91SZP.Ung ho MS 2025.261 (em Nguyen Thi Thuy Dung).20251001.181224.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441

01/10/2025 686.000 5274IBT1kJDA4KNP.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25274398058692.20251001.180701.2809191288.NGUYEN TUAN ANH.970407

01/10/2025 100.000 MBVCB.11130267029.ung ho MS 2025.258 ( nguyen ngoc nhu y).CT tu 0441000672574 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 5274IBT1iW5CXUJR.LE HONG BAO CHAU chuyen tien MS 2025263 anh Tran Van Nghi.20251001.175422.173749791.LE HONG BAO CHAU.970432

01/10/2025 300.000 020097048810011752502025BlqU410844.94997.175230.MS 2025.263

01/10/2025 50.000 5274IBT1kJDAIT1R.Ung ho be NGUYEN LAM DUONG MS2025.262 FT25274807388620.20251001.175050.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407

01/10/2025 50.000 5274IBT1kJDAI2M4.Ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y MS2025.258 FT25274036408707.20251001.174918.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407

01/10/2025 5.000 5274IBT1cW9YKJKP.Em co chut tam long nho muon ung ho MS 2025.262 a; co len anh Duong nhe.20251001.174847.107884682261.NGUYEN DONG DO.970415

01/10/2025 100.000 MBVCB.11129966689.ung ho.MS.2025.263.(anh Tran Van Nghi ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 MBVCB.11129905067.ung ho MS2025. 264 (a Cao Van Truong).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 MBVCB.11129819072.ung ho MS2025.262 (em Ng Lam Duong).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJD4NK1J.PHAM VAN DUY ung ho nguoi dan sau bao so 10 FT25274961041409.20251001.172233.19028838083024.VND-TGTT-PHAM VAN DUY.970407

01/10/2025 200.000 MBVCB.11129573118.Ung ho MS 2025.215 (Chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0711000245777 LE THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 MBVCB.11129560559.Ung ho MS 2025.254.CT tu 0711000245777 LE THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 500.000 020097040510011659162025DANK029725.67177.165916.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 263 anh Tran Van Nghi

01/10/2025 200.000 020097042210011652392025UVBY992301.27073.165240.MS 2025.264 cao van truong

01/10/2025 500.000 5274IBT1iW5CIPK9.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251001.163815.00454914001.TRAN THI HOAI PHUONG.970423

01/10/2025 130.000 5274IBT1kJD4YVIG.Ung ho dong bao mien Trung sau bao so 10 FT25274149342818.20251001.163700.19030881788885.VND-TGTT-BUI VAN QUANG.970407

01/10/2025 132.796 020097042210011627472025FFDP303457.86170.162748.MS 2025.260

01/10/2025 200.000 5274IBT1jWCIRDMS.UNG HO MS 2025 264 ANH CAO VAN TRUONG-011025-16:22:07 490761.20251001.162207.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

01/10/2025 200.000 MBVCB.11128663498.ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 30.000 5274IBT1cW9YC4VI.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251001.161128.100870402913.NGUYEN THI MAI ANH.970415

01/10/2025 100.000 5274IBT1jWCI3TS3.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10 - CON MONG BA CON O DO BINH AN-011025-16:11:11 469467.20251001.161111.28132697.LE DO GIA PHUC.970416

01/10/2025 500.000 MBVCB.11128350860.NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho MS 2025262 ( EM NGUYEN LAM DUONG, xa DUC THO, TINH HA TINH).CT tu 0281000393919 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 MBVCB.11128359286.ung ho MS 2025.264(anh cao van truong).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 MBVCB.11128322304.ung ho MS 2025.263(anh tran van nghi).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 500.000 020097048810011551482025IOUE422673.97578.155129.MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y

01/10/2025 100.000 MBVCB.11128297336.ung ho MS 2025.262(em nguyen lam duong).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 020097048810011543002025qMjL365192.53294.154238.UNG HO MS 2025.264

01/10/2025 200.000 5274IBT1bWT9YUGC.UH nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251001.153951.0171003451014.NGUYEN NGOC PHUONG TU.970425

01/10/2025 300.000 020097041510011539112025u8CU322738.31976.153852.MX ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi)

01/10/2025 200.000 5274VNIBJ2L9LGZQ.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.153901.025704061229031.PHAM QUANG HIEU.970441

01/10/2025 100.000 MBVCB.11128150888.NGUYEN TRUONG CHINH chuyen tien ung ho Nguoi Dan Mien Trung sau bao so 10 .CT tu 0151000035735 NGUYEN TRUONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 50.000 MBVCB.11128143329.MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 300.000 MBVCB.11128094735.Ung ho MS 2025.254 (anh Nguyen Duc Thuan).CT tu 0011002264463 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.000.000 020097048810011532352025zhZg298461.99410.153213.UNG HO MS 2025.259 . CHAU TAN QUANG MINH

01/10/2025 300.000 5274IBT1bWT98RBF.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251001.153036.15001010947114.NGO GIA KHANH.970426

01/10/2025 50.000 020097048810011527222025Abc1266328.74067.152659.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 CAO VAN TRUONG

01/10/2025 200.000 020097041510011524172025TH44275470.57738.152417.2025.264

01/10/2025 5.000 MBVCB.11127852286.Tra Xuan Binh giup ms 2025264.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 100.000 MBVCB.11127811524.ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 5274IBT1iW51Z8I1.Ung ho ms 2025264 anh cao van truong 0912166350.20251001.150438.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432

01/10/2025 100.000 5274IBT1aWCHS3R9.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.150153.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

01/10/2025 15.000 MBVCB.11127708690.LANG THI THUY ung ho MS 2025.263 (anh tran van nghi) .CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.600.000 5274IBT1fWYAFX3W.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251001.144422.9021619834906.VUONG THUY HANG.963388

01/10/2025 200.000 MBVCB.11127442766.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ung ho e nguyen lam duuong ms 2025262.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102505091941.20251001.102505091941-0379555878_Ung ho NCHCCL PHAM THI TIEU BANG 0379555878

01/10/2025 50.000 020097048810011433062025SJ8t949473.25679.143243.UNG HO MS 2025.251

01/10/2025 50.000 020097048810011430042025RhwA932835.13323.142944.UNG HO MS 2025.254

01/10/2025 200.000 5274IBT1jWCIBXGJ.MS 2025.264 CAO VAN CUONG-011025-14:30:01 272852.20251001.143002.255315559.NGUYEN THI THIEN TRANG.970416

01/10/2025 500.000 MBVCB.11127335542.Thinking School ung ho nguoi dan mien trung bao lu so 10.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 300.000 MBVCB.11127311639.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 264 anh Cao Van Truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 50.000 020097048810011425372025fUEx909022.94181.142515.UNG HO MS 2025.253

01/10/2025 200.000 5274IBT1iW51BHGC.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.142354.0982565157.PHAN THI NGOC MINH.970432

01/10/2025 20.000 5274IBT1cW9PE82L.LUONG TRUNG HIEN Ck ms2025.264 cao van truong.20251001.141840.104879830054.LUONG TRUNG HIEN.970415

01/10/2025 500.000 MBVCB.11127205179.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0071001617015 HUYNH THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.000.000 020097040510011408442025OPPT059359.24886.140844.Vietcombank:0011002643148:ung ho mien trung bao so 10

01/10/2025 300.000 5274IBT1kJD5NNLU.Ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong FT25274474606717.20251001.140518.19026407762029.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG .970407

01/10/2025 50.000 020097041510011356542025n7Yi933557.77947.135654.Ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y )

01/10/2025 200.000 5274IBT1iW518LQH.ZP252740199176 251001000858458 Ung ho MS 2025.261 em Nguyen Thi Thuy Dung.20251001.135530.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

01/10/2025 300.000 MBVCB.11126989082.Ung ho MS 2025.262 (E. Nguyen Lam Duong).CT tu 0011000306307 HA NGOC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJD5FR6T.ung ho NCTCCCL KIM PHUONG 0909586527 FT25274420101120.20251001.135030.19034726375014.VND-TGTT-TRAN THI KIM PHUONG.970407

01/10/2025 1.000.000 5274IBT1jWCIUVD9.UNG HO MS2025.264 ANH CAO VAN TRUONG-011025-13:47:46 202165.20251001.134746.6565386.DAO HUU VIET.970416

01/10/2025 20.000 5274IBT1iW51IPX8.uh MS 2025.263 anh Tran Van Nghi - Nam Mo Duc Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat, Nam Mo Duc Hoang Than Tai Bao Sanh Nhu Lai.20251001.134732.06934480901.TRUONG HOANG THY ANH.970423

01/10/2025 500.000 5274IBT1jWCIUCI2.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-011025-13:45:35 200009.20251001.134623.186178899.NGUYEN HUU KHANG.970416

01/10/2025 1.000.000 5274IBT1eWT27G41.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI.20251001.133612.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

01/10/2025 500.000 5274IBT1jWCIIKD9.UNG HO MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG-011025-13:32:19 177715.20251001.133219.240416919.TRAN VAN BAC.970416

01/10/2025 100.000 5274IBT1bWT2AMYR.ung ho MS 2025.261 em NGUYEN THI THUY DUNG.20251001.132950.0002100000755003.LE THI KIM QUYEN.970448

01/10/2025 500.000 020097048810011323542025XkNN605688.55695.132331.UNG HO MS 2025.264

01/10/2025 5.000.000 5274IBT1jWCIMV5V.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10 BUALOI-011025-13:18:39 156833.20251001.131839.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416

01/10/2025 2.000.000 MBVCB.11126635601.TRAN THI THUY chuyen tien ung ho nguoi dan sau bao so 10.CT tu 0101001054046 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.000.000 020097042210011317342025YXAH387032.32370.131734.PHAM VAN HAO chuyen tien ung ho mien trung khac phuc sau bao

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJD5GNAS.Ung ho anh Tran Van Nghi MS2025.263 FT25274935094745.20251001.131602.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407

01/10/2025 1.000.000 MBVCB.11126531594.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0071001489233 TRAN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 500.000 5274IBT1iW51C4SZ.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.130612.0936343388.NGHIEM BINH THUAN.970432

01/10/2025 68.456 MBVCB.11126487323.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.264 (A Cao Van Truong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 400.000 5274IBT1jWCID7LE.PHAN TUNG KHOA CHUYEN KHOAN-011025-13:02:20 132162.20251001.130221.24936317.PHAN TUNG KHOA.970416

01/10/2025 100.000 5274VNIBJ2LS7BRF.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran van Nghi).20251001.125307.636704060049482.TO THI ANH MINH.970441

01/10/2025 200.000 5274IBT1hQXXHYUD.IBFT Ung ho MS 2025.263 A Tran Van Nghi.20251001.124900.517416M4523da000000000ee2722.SACOMBANK.970403

01/10/2025 50.000 5274IBT1kJD5US9Q.MS 2025. 264 FT25274709571739.20251001.124638.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

01/10/2025 100.000 MBVCB.11126317517.HO PHUOC LONG ung ho bao so 10.CT tu 0071004729196 HO PHUOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 10.000 MBVCB.11126300144.ungho ms 2025.263.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 0200970405100112430020256VE5095770.3093.124241.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms2025.264 Cao Van Truong

01/10/2025 200.000 MBVCB.11126273101.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.000.000 MBVCB.11126276937.NGUYEN THI THANH BINH chuyen tien ung ho mien Trung sau bao so 10.CT tu 0341001580134 NGUYEN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 369.369 0200970422100112365720251DYS284901.77539.123658.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 avon pest 0908328579

01/10/2025 100.000 020097041510011235222025YMsH747188.70741.123522.NGUYEN HUYEN TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.263 ( anh tran van nghi)

01/10/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102491525259.20251001.102491525259-0902696281_Ung ho NCHCCCL MAI CHI TRUNG 0902696281

01/10/2025 5.000.000 5274IBT1kJD5WD6H.chau celine ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25274534431003.20251001.120826.950912264009.LE DUNG.970407

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJDY38A1.NGUYEN THI LUONG chuyen ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25274574781230.20251001.115411.19037078440017.VND-TGTT-NGUYEN THI LUONG.970407

01/10/2025 200.000 5274IBT1kJDY39FC.2025.262 Duong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT25274031703093.20251001.115343.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

01/10/2025 200.000 5274IBT1kJDYF8PL.2025.260 Minh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT25274111925836.20251001.115118.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

01/10/2025 15.000 MBVCB.11125613532.LANG THI THUY ung ho MS 2025.264( anh cao van truong ) .CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 5274IBT1kJDYT5P4.2025.264 Cuong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT25274653365996.20251001.114845.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

01/10/2025 100.000 5274WBVNA22VR5WH.MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.114443.109000804987.TRAN VINH HUNG.970412

01/10/2025 200.000 5274IBT1aWCZYDR2.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251001.113952.100100112279.LE ANH KIM.970457

01/10/2025 100.000 020097041510011135292025NjWk556834.71255.113529.MS 2025.263 Tran Van Nghi

01/10/2025 200.000 MBVCB.11125287425.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.263.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 18.000 MBVCB.11125145995.BUI THI THANH THUY Uh MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 MBVCB.11125121213.Ung ho MS 2025.260 (be Phan Thanh Minh).CT tu 0961000013131 DO THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 50.000 5274IBT1fWYAM1D1.MS 2025 260 be Phan Thanh Minh.20251001.105822.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406

01/10/2025 50.000 020097048810011053472025WehR706678.59176.105324.UNG HO MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG

01/10/2025 50.000 MBVCB.11124695740.Chuyen tien ung ho.CT tu 9987673638 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 100.000 MBVCB.11124661307.MS 2025 263 anh Tran Van Nghi.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 200.000 MBVCB.11124647762.MS 2025. 263 Tran van Nghi.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.000.000 5274IBT1kJDYCJ8D.ung ho MS 2025.258 FT25274458632373.20251001.103649.7905747714.TRUONG THIEN TU.970407

01/10/2025 300.000 5274IBT1kJDYJRAA.MS 2025.264 FT25274977785437.20251001.103330.19035134281013.VND-TGTT-NGUYEN PHAM QUOC PHONG.970407

01/10/2025 200.000 020097041510011020302025gwhN315484.2132.102030.ung ho MS 2025.264 (a Cao Van Truong)

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJDPXGHV.MS 2025.264 FT25274114179805.20251001.101728.6462889999.BUI DUC ANH.970407

01/10/2025 1.000.000 020097048810011016222025GZMM465487.81983.101602.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI

01/10/2025 500.000 5274IBT1iW5JWIJ6.Ung ho MS 2025 264 anh Cao Van Truong.20251001.100536.84131319.DINH NGOC TRUONG.970432

01/10/2025 500.000 5274IBT1kJDPZA4F.MS 2025.264 FT25274144040635.20251001.095932.9323868788.NGUYEN LE HONG.970407

01/10/2025 300.000 MBVCB.11124133153.MS 2025.264.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.000.000 020097048810010954292025HIlu326016.86373.095410.UNG HO MS 2025.262 EM NGUYEN LAM DUONG

01/10/2025 35.000 020097048810010951132025dTPM306051.71856.095051.UNG HO NCHCCCL 0338357358

01/10/2025 500.000 5274IBT1jWCM43SR.NGUYEN THI HANH CHUYEN KHOAN MS 2025.262 NGUYEN LAN DUONG-011025-09:45:40 775686.20251001.094540.126548819.NGUYEN THI HANH.970416

01/10/2025 100.000 5274IBT1iW5W3T8E.Uh be Nguyen Ngoc Nhu Y. Ms: 2025.258.20251001.094333.01846671201.HA THI THAM.970423

01/10/2025 500.000 0200970415100109383020259u0u184120.19586.093807.NGUYEN THI NGOC HA ung ho MS 2026.262 (em Nguyen Lam Duong)

01/10/2025 300.000 MBVCB.11123894756.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 5274IBT1kJDPBLLS.Ung ho anh Cao Van Truong, MS 2025.264 FT25274053097593.20251001.093602.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

01/10/2025 500.000 5274IBT1iW5WF2ND.Ms 2025-264 uh Cao Van Truong.20251001.093515.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

01/10/2025 200.000 5274IBT1jWCM5RVM.CAO THI KIM PHI CK. MS 2025 .261 NGUYEN THI THUY DUONG-011025-09:29:30 746720.20251001.092930.656667778.CAO THI KIM PHI.970416

01/10/2025 100.000 020097042210010927562025PTEC887960.75970.092757.MS: 2025.264 anh Cao Van Truong

01/10/2025 300.000 5274IBT1aWC6FWZQ.UNG HO MS 2025.263 Anh Tran Van Nghi.20251001.092638.0908333089.LUONG NGUYEN VAN ANH.970437

01/10/2025 50.000 5274IBT1kJDPVWM8.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25274005723318.20251001.090925.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

01/10/2025 100.000 0200970422100109091920251EGJ361401.6181.090919.ung ho MS 2025.264

01/10/2025 100.000 5274IBT1aWC6H5FS.help.20251001.090840.0934704005.NGUYEN PHI CUONG.970440

01/10/2025 50.000 5274IBT1kJDPDV8M.Ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong FT25274805087689.20251001.090706.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

01/10/2025 100.000 MBVCB.11123505286.ung ho MS 2025.264.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 MBVCB.11123495113.ung ho MS 2025.263.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 MBVCB.11123491181.ung ho MS 2025.262.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 MBVCB.11123487983.ung ho MS 2025.261.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 500.000 020097042210010903122025BZPT770497.83606.090313.ung ho ms 2025.264 Cao van Truong

01/10/2025 100.000 MBVCB.11123484497.ung ho MS 2025.260.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 MBVCB.11123473960.ung ho MS 2025.259.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 MBVCB.11123461503.ung ho MS 2025.258.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 50.000 SHGD:10009859.DD:251001.BO:LY THI PHUONG THAO.Remark:ung ho MS2025.263, anh Tran Van Nghi

01/10/2025 56.800 0200970405100108532220257DKB001872.47788.085322.Vietcombank:0011002643148:TRAN TUONG HUY chuyen tien ung ho MS 2025.260 be Phan Thanh Minh

01/10/2025 200.000 MBVCB.11123351488.Ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 500.000 5274IBT1kJDP115I.MS 2025.259 Be Tan Quang Minh FT25274145499935.20251001.085028.19028123513013.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON .970407

01/10/2025 50.000 5274IBT1bWT1B5I1.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.085030.03101010965538.HOANG VIET.970426

01/10/2025 30.000 020097042210010847422025LA23411265.28567.084743.gui ms 2025 264

01/10/2025 50.000 5274IBT1fWY4R814.MS 2025 264 anh Cao Van Truong.20251001.084740.0051007899005.DO THANH PHONG.970438

01/10/2025 200.000 5274IBT1kJDPWZ48.2025.263 anh Tran Van Nghi FT25274313830885.20251001.084557.2919481997.NGUYEN HONG NGAN.970407

01/10/2025 50.000 5274IBT1iW5WA7TC.ung ho ms 2025 263.20251001.084530.0347063935.TRAN VAN DUONG.970432

01/10/2025 100.000 SHGD:10000641.DD:251001.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.264

01/10/2025 50.000 5274WBVNA22VTN51.MS 2025 263.20251001.084428.558555522522.VO DANG THINH.970412

01/10/2025 200.000 MBVCB.11123244015.AU THI LUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.264.CT tu 1029681606 AU THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.000.000 0200970422100108385320256TYI250496.99776.083857.ung ho ms 2025.264 Cao Van Truong

01/10/2025 10.000 5274IBT1iW5W4DNF.quyen gop.20251001.083807.01572346001.VO THANH PHU.970423

01/10/2025 100.000 MBVCB.11123150199.ung ho MS 2025.263(anh Tran Van Nghi).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 MBVCB.11123127600.Ung ho MS2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0041000544045 TRAN LE DOAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 500.000 020097040510010824472025VMR5080964.55048.082447.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.261 Em Nguyen Thi Thuy Dung

01/10/2025 300.000 0200970488100108242320253Cr2800549.54360.082404.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI O NINH BINH

01/10/2025 100.000 020097041510010812082025fH3k843071.14839.081208.ung ho MS 2025.255 (Sinh Mi Chinh va Sinh Thi Chai)

01/10/2025 100.000 5274IBT1jWCMDJKQ.MS 2025.264ANH CAO VAN TRUONG-011025-08:07:08 616046.20251001.080708.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

01/10/2025 300.000 MBVCB.11122826145.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 5274VNIBJ2LSSYER.Ms 2025.264 A Cao Van Truong.20251001.080335.943969659.NGUYEN THI HOANG DUONG.970441

01/10/2025 200.000 020097048810010759352025GU19661949.76770.075913.UNG HO MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG

01/10/2025 500.000 MBVCB.11122647148.NGUYEN MINH DUC ung ho MS 2025.264?(anh Cao Van Truong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.000.000 5274IBT1kJDU4HW4.2025.264 Anh Cao van Truong FT25274440374703.20251001.074253.19020931337019.VND-TGTT-LE THUY NHUNG.970407

01/10/2025 200.000 020097041510010741342025EYzj781176.26284.074135.MS 2025.264

01/10/2025 200.000 020097048810010739362025w8eg567882.20513.073917.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI

01/10/2025 66.000 5274IBT1bWT1W5MN.Ms2025.263 Tran van nghi.20251001.073509.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

01/10/2025 66.000 5274IBT1bWT1WMIK.Ms2025.258 nguyen ngoc nhu y.20251001.073408.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

01/10/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102462267275.20251001.102462267275-0986960217_MS 2025263

01/10/2025 300.000 020097048810010732032025I0kt530168.98681.073141.MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG

01/10/2025 100.000 020097048810010730082025QSYM520106.93738.072949.UNG HO MS 2025 .264 CAO VAN TRUONG

01/10/2025 100.000 MBVCB.11122385958.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.263 (a Tran Van Nghi) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 5274IBT1iW5W2M1Y.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.071615.10000466523.LE HUU HUY.970423

01/10/2025 100.000 IBVCB.11122192695.Chuyen tien ung ho MS 2025.264 Cao Van Truong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 300.000 0200970422100107041020258EP1772607.23602.070411.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong

01/10/2025 300.000 MBVCB.11122168168.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.264 (anh Cao avan Truong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 1.000.000 MBVCB.11122153898.ung ho?MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1027490907 LE THAI BAO HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 MBVCB.11122141319.Ungho MS2025.264(anh Cao Van Truong).CT tu 1047500427 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 020097048810010658312025Bim9365779.9540.065809.MAI KHANH LINH CHUYEN TIEN UHCT NCHCCCL

01/10/2025 50.000 020097040510010657152025607U024173.5844.065715.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

01/10/2025 200.000 MBVCB.11121997718.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 300.000 020097041510010620102025tGTz670193.34030.062011.TRAN NGUYET LAN ung ho emNguyen Lam Duong MS2025.262

01/10/2025 15.000 MBVCB.11121827455.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.260(be Phan Thanh Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 15.000 MBVCB.11121762668.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJDUJZWB.MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25274361540473.20251001.054532.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407

01/10/2025 100.000 020097040510010450382025UOOZ098032.65217.045038.Vietcombank:0011002643148:MS.2025.263 Tran Van Nghi

01/10/2025 200.000 5274IBT1kJDUWCXZ.Uho ma so 2025.263 anh tran van nghi FT25274064708779.20251001.044448.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

01/10/2025 200.000 MBVCB.11121628735.MS 2025.263( tran van nghi).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 50.000 0200970415100103574920254QaZ629093.39165.035727.ung ho MS 2025.263 (ung ho anhTran Van Nghi)

01/10/2025 300.000 MBVCB.11121595132.ung ho ms 2025.263 anh Tran Van Nghi.CT tu 0421003816126 NGUYEN NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/10/2025 200.000 5274IBT1iW5QFRMD.MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.031732.03922477555.QUACH TO LAI.970423

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121483751.Tra Xuan Binh giup ms 2025247.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121482919.Tra Xuan Binh giup ms 2025246.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121482174.Tra Xuan Binh giup ms 2025245.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121401631.Tra Xuan Binh giup ms 2025263.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121400366.Tra Xuan Binh giup ms 2025262.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121390256.Tra Xuan Binh giup ms 2025261.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121389385.Tra Xuan Binh giup ms 2025260.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121388576.Tra Xuan Binh giup ms 2025259.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121395565.Tra Xuan Binh giup ms 2025258.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121387376.Tra Xuan Binh giup ms 2025257.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121383189.Tra Xuan Binh giup ms 2025256.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121382080.Tra Xuan Binh giup ms 2025255.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121380801.Tra Xuan Binh giup ms 2025254.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 100.000 5274IBT1kJD8TWQG.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2025.263 FT25274940714809.20251001.004938.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121379717.Tra Xuan Binh giup ms 2025253.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121378214.Tra Xuan Binh giup ms 2025252.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121376468.Tra Xuan Binh giup ms 2025251.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121375228.Tra Xuan Binh giup ms 2025250.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121374128.Tra Xuan Binh giup ms 2025249.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 5.000 MBVCB.11121368336.Tra Xuan Binh giup ms 2025248.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/10/2025 100.000 5274IBT1iW5Q6KZD.Xin gui ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.002923.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423

01/10/2025 200.000 5274IBT1iW5Q6BFW.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251001.002651.00245311001.PHAM THU QUYNH.970423

02/10/2025 200.686 0200970405100223583520256YLX088221.59667.235835.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025. 264 em Vo Thi Cam Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

02/10/2025 500.000 MBVCB.11147487178.Ung ho MS 2025.264 ( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 MBVCB.11147462477.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 300.000 5275IBT1bWTBZTJ9.NGUYEN THUY DUONG ung ho ms 2025263 anh tran van nghi.20251002.234800.0962363648.NGUYEN THUY DUONG.970425

02/10/2025 200.000 MBVCB.11147438553.ung ho anh Tran Van Nghi 2025.263.CT tu 1015180896 NGUYEN MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 020097042210022338222025CMMH135088.34166.233823.DUONG THI KIM CHI chuyen tien ung ho be nguyen ngoc nhu y 2025258

02/10/2025 1.000.000 MBVCB.11147402584.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 10.000.000 5275IBT1kJDRJJE2.CSPM, CSTV ho tro MS 2025.264 Cao Van Truong FT25276607014054.20251002.232045.19031347333666.VND-TGTT-HOANG THANH HANG.970407

02/10/2025 500.000 MBVCB.11147327885.UNG HO MS 2025.264 (EM VO THI CAM THUY).CT tu 0021001659588 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 5275IBT1iW5UWAXS.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.231456.02958715401.PHAM DUY ANH.970423

02/10/2025 10.000 MBVCB.11147258672.Ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy - Da Nang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 300.000 02009704151002230040202580LP300353.71429.230040.Minh khang giup ms2025.262.lam duong.

02/10/2025 100.000 5275WBVNA22V5E91.Ung ho ms 2025.264 (Vo Thi Cam Thuy).20251002.224646.267000045996.TRAN KHANG NGOC.970412

02/10/2025 200.000 5275IBT1jWC5FYT7.MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-22:46:05 965946.20251002.224605.5681747.PHAM KIM YEN.970416

02/10/2025 200.000 5275IBT1kJDX3KNW.ms 2025.264 . can van truong FT25276405307800.20251002.224423.19020454631015.VND-TGTT-BUI TRUONG UYEN PHUONG.970407

02/10/2025 200.000 5275IBT1kJDX3PM9.ms 2025.264 . vo thi cam thuy FT25276805500061.20251002.224256.19020454631015.VND-TGTT-BUI TRUONG UYEN PHUONG.970407

02/10/2025 100.000 MBVCB.11147072717.MS2025 236 chi La Thi Nhi.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 MBVCB.11147075700.MS2025 235 be Thi Khanh Bang.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 MBVCB.11147052364.MS2025 234 gua dinh ong Tran Van Tuoc.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 MBVCB.11147061393.MS2025 238 em Nguyen Van Quan.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 MBVCB.11147055207.MS2025 259 be Tan Quang Minh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 2.000.000 020097048810022228082025VqLW950524.95370.222745.MS 2025.262 EM NGUYEN LAM DUONG . CO NGUYEN THI NGAN HA HO TRO

02/10/2025 100.000 MBVCB.11147032219.MS2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 MBVCB.11147022693.MS2025 257 chi Chu Thi Phuong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 1.000.000 5275IBT1iW58316L.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251002.222541.19931217001.PHAM THI HUYEN MY.970423

02/10/2025 100.000 MBVCB.11147023706.MS2025 262 em Nguyen Lam Duong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 MBVCB.11147002982.MS2025 261 em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 15.000 MBVCB.11147000345.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.263 (Anh Tran Van Nghi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 MBVCB.11146998069.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 MBVCB.11146911412.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 10.000 MBVCB.11146884801.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 50.000 020097042210022202132025IF0O563067.15898.220213.MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

02/10/2025 50.000 5275IBT1hQR1ISJF.IBFT MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251002.220122.970403Wb93cd50000000009b6153.SACOMBANK.970403

02/10/2025 300.000 5275IBT1kJDX7MZZ.BUI THI THANH HA ung ho mien Trung sau bao so 10 FT25276866230210.20251002.220010.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDXA4MP.Ung ho MS 2025.264 Vo T Cam Thuy FT25276330101081.20251002.215314.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

02/10/2025 200.000 MBVCB.11146650768.ung ho MS 2025.261 (em nguyen thi thuy dung).CT tu 0531002564288 HA THI LIEN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 5275IBT1iW587YGA.MS 2025258 be Nguyen Ngoc Nhu Y chuc con mau khoe.20251002.213305.38381296.TRUONG PHAM Y NHI.970432

02/10/2025 50.000 0200970422100221290920251CNN411056.97605.212910.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS2025.262 Nguyen Lam Duong

02/10/2025 50.000 0200970422100221251120257FSN338346.81667.212512.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS2025.264 Cao Van Truong

02/10/2025 1.000.000 MBVCB.11146381827.ms 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0671004094924 VO HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 300.000 020097042210022110082025DO4G746337.19555.211009.HOANG VAN HAI ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDX1F9P.DAO QUOC KHANH chuyen ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275970001700.20251002.205957.10520819829014.VND-TGTT-DAO QUOC KHANH.970407

02/10/2025 1.000.000 5275IBT1iW58URQI.Nguyen Thi Ngoc Tram chuyen tien Ms 2025 264.20251002.205535.02592331401.NGUYEN THI NGOC TRAM.970423

02/10/2025 200.000 020097041510022054192025S3IO970932.49734.205419.chuyen tien ung ho MS 2025.261 em Nguyen thi Thuy Dung

02/10/2025 100.000 5275IBT1aWCRMLLE.ms 2025.264 giup vo thi cam thuy chua ung thu.20251002.204712.185001060000009.VU THI XUAN .970409

02/10/2025 200.000 MBVCB.11145913081.NGO THI THANH TUYEN ung ho MS 2025.257 (CHi Chu Thi Phuong).CT tu 1043045702 NGO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 50.000 5275IBT1iW58MR1P.ZP252750379332 251002001657335 Ung ho Vo Thi Cam Thuy MS2025.264.20251002.204130.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

02/10/2025 500.000 5275IBT1kJD33HHB.MS 2025.263 FT25275356006472.20251002.203818.19023283855016.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407

02/10/2025 300.000 5275IBT1bWT568YN.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY.20251002.203509.0913609690.LE THUY DUNG.970448

02/10/2025 20.000 020097042210022022022025DR2J934083.98135.202203.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Vo Thi Cam Thuy ms 2025.264

02/10/2025 1.000.000 5275WBVNA22VPJG7.Ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251002.201627.107000729070.TRAN LE UYEN.970412

02/10/2025 100.000 5275IBT1iW58C7MF.Ung ho MS 2025.263 a Tran Van Nghi.20251002.201246.01806735301.PHAM THU HIEN.970423

02/10/2025 200.000 MBVCB.11145414540.ung ho Ns 2025 263 ( anh Tran Van Nghi ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 MBVCB.11145211401.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0021002060527 LUU HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 020097048810021956222025VKd2090086.69509.195559.UNG HO MS 2025.263

02/10/2025 200.000 MBVCB.11145144417.Ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0791000063805 LE TAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 20.000 5275IBT1fWYEAE55.GiacHienVy ung ho MS2025.264( em Vo Thi Cam Thuy).20251002.195041.19021983.DO THI OANH.970431

02/10/2025 300.000 MBVCB.11144914574.DHNA ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0441003935732 DO DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 300.000 MBVCB.11144788003.Phan Thuy Anh ck ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0071004371477 PHAN NGUYEN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 MBVCB.11144658456.VU THI LIEN chuyen tienUng ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0071002886841 VU THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 5275IBT1jWC5S5U8.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-19:17:25 642329.20251002.191725.259113149.BUI THI THU HOA.970416

02/10/2025 200.000 MBVCB.11144526767.DANG QUOC TUAN ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0061000997896 DANG QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJD3Q99Z.Ung ho MS 2025.263 FT25275712341609.20251002.191051.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

02/10/2025 3.000.000 5275IBT1fWYEPUZS.ISL39ubqmoe0iicn6at17r1d5sp3e-Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.185643.100008294083.NGUYEN VAN TUAN.970419

02/10/2025 18.000 MBVCB.11144127609.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 5275IBT1kJDF7J4R.Ung ho MS 2025.258 FT25275020062752.20251002.183642.12925171682011.VND-TGTT-NGUYEN THE HIEN.970407

02/10/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102642130395.20251002.102642130395-0703711465_ung ho MS 2025264 em Vo Thi Cam Thuy

02/10/2025 300.000 5275IBT1kJDF8AI3.VU THANH TUNG chuyen u MS 2025.263 a Tran Van Nghi FT25275450203238.20251002.181435.19120199182011.VND-TGTT-VU THANH TUNG.970407

02/10/2025 100.000 020097048810021811432025EhwF268885.9323.181120.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY

02/10/2025 500.000 020097042210021808582025DKKM754434.93566.180859.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10

02/10/2025 300.000 020097042210021807502025J0KH181074.87383.180751.MS 2025.263

02/10/2025 200.000 MBVCB.11143499417.Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0421003763129 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 MBVCB.11143441116.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0421003763129 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 1.000.000 MBVCB.11143386701.ung ho MS2025.264( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0071001754720 HOANG TRONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDFQVNC.Ung ho MS2025.263 anh Tran Van Nghi FT25275804499424.20251002.174453.19029396167025.VND-TGTT-HOANG HUY HIEU .970407

02/10/2025 200.000 020097042210021744142025E9JZ461792.44484.174416.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10

02/10/2025 50.000 MBVCB.11142633668.MS 2025.264.CT tu 0061001119823 NGUYEN THI BAO NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 10.000 5275IBT1cW9ANGD1.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251002.171132.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415

02/10/2025 5.200.000 5275IBT1hQRJSV9H.IBFT ung ho dong bao mien trung Luong pham california.20251002.170707.060284248484.SACOMBANK.970403

02/10/2025 300.000 5275IBT1hQRJ9H1B.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.20251002.170350.060262404849.SACOMBANK.970403

02/10/2025 100.000 5275IBT1iW5MEDFE.Ung ho MS 2025264 em Vo Thi Cam Thuy.20251002.165435.215885976.TRAN THI THUY NGA.970432

02/10/2025 100.000 5275NAMAA22VNIJ5.MS 2025.263 anh Tran van nghi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20251002.165409.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

02/10/2025 300.000 5275IBT1hQRJC45K.IBFT ung ho MS 2025.264.20251002.164835.070082561283.SACOMBANK.970403

02/10/2025 100.000 MBVCB.11142215161.ung ho ms 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 MBVCB.11142140158.Ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0071001171307 NGO THI XUYEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 50.000 MBVCB.11142066372.ung ho MS 2025.261(em Nguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0021000340729 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 5.000.000 5275IBT1jWCY4RCF.UNG HO DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10-021025-16:37:43 308086.20251002.163744.938163368.NGUYEN THANH TUYEN.970416

02/10/2025 50.000 020097048810021635162025lOLK423650.34073.163456.UNG HO MS 2025.264

02/10/2025 1.000.000 MBVCB.11141869746.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0071000984586 LE QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 50.000 MBVCB.11141808861.ms 2025.263.CT tu 1014260689 PHAM QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 5275IBT1kJDLN4PI.TRAN THI THU HANG ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275171229230.20251002.161701.10824650626010.VND-TGTT-TRAN THI THU HANG.970407

02/10/2025 50.000 5275IBT1jWCY5953.UNG HO MS 2025.261 EM NGUYEN THI THUY DUNG-021025-16:16:14 266612.20251002.161614.9504097.HUYNH NGUYEN BAO TOAN.970416

02/10/2025 100.000 020097041510021613212025LeMQ803058.20035.161321.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y. chuc con khoe manh an nhien

02/10/2025 200.000 5275IBT1iW5MU21N.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251002.161050.94569888888.TRAN HOAI NAM.970423

02/10/2025 13.000 020097042210021605332025XZQZ314561.79713.160533.gui ung ho vung bi bao lu

02/10/2025 100.000 0200970415100216051520251WBt774623.79047.160515.Ung ho MS 2025.264( em Vo Thi Cam Thuy)

02/10/2025 500.000 5275VCBCJ2L96SPS.MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI.20251002.160422.8017041013230.NGO THI XUYEN LINH.970454

02/10/2025 200.000 5275IBT1kJDLLD9F.Ung ho MS 2025.251 em Giung Sung Tua FT25275108509611.20251002.155859.13320618868013.VND-TGTT-TRAN THI BICH TRA.970407

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDLHNSX.MS 2025.264 FT25275180055403.20251002.155812.6913999999.TRAN CONG PHAP.970407

02/10/2025 200.000 020097048810021557562025l1Ma157303.41204.155736.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY

02/10/2025 200.000 5275VNIBJ2L96RBC.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.155507.673704060147420.TRAN CONG TRI.970441

02/10/2025 200.000 5275IBT1iW5MVCXS.LE MY PHO chuyen tien ung ho MS 2025 264 aCao vawn Truon.20251002.155208.200480589.LE MY PHO.970432

02/10/2025 1.000.000 MBVCB.11141395206.TRAN NGOC TUNG chuyen tien ung ho MS 2025.264(anh Cao van truong).CT tu 1063309999 TRAN NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 5275IBT1bWTPSGD8.Ung ho dong bao mien trung thiet hai do bao so 10.20251002.154754.04401015945531.VU THANH TUNG.970426

02/10/2025 350.000 5275IBT1dJQE8EPK.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 257 258 259 260 261 262 va 263.20251002.154415.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

02/10/2025 200.000 5275IBT1bWTPCNZE.MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy)- mong em mau khoe.20251002.153817.80001883108.NGUYEN THI NGUYET.970426

02/10/2025 100.000 5275IBT1jWCYM6YX.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-15:34:09 183864.20251002.153409.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

02/10/2025 200.000 5275IBT1jWCYMKH4.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-15:33:45 183169.20251002.153345.17831417.LE KHANH.970416

02/10/2025 15.000 MBVCB.11141168139.ung ho MS 2025.263 (anh tran van nghi).CT tu 0341007107190 HOANG XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 5275IBT1fWYKH2LD.Ung ho 2025.264.20251002.152443.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

02/10/2025 200.000 02009704881002152308202598vh931293.68651.152245.NGUYEN HOAI LINH CHUYEN TIEN MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY

02/10/2025 50.000 020097048810021521142025uEO7919353.60545.152051.NGUYEN VAN CHIEN UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10

02/10/2025 150.000 020097042210021518182025C0KP502922.44670.151756.ung ho MS 2025.264 em vo thi cam thuy

02/10/2025 100.000 MBVCB.11140980728.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 5275IBT1kJDL834H.Ung ho MS 2025.264 Cao Van Truong FT25275715554215.20251002.151559.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

02/10/2025 200.000 020097048810021509272025kWU3847470.3452.150904.UH MS 2025.264 VO THI CAM THUY

02/10/2025 100.000 020097042210021503322025QMB3916090.75667.150333.MS 2025.264

02/10/2025 30.000 MBVCB.11140831978.MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1051517690 PHAM VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 31.181 MBVCB.11140791241.MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0251002761511 DOAN QUOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 MBVCB.11140785185.Ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 020097041510021454492025huyI555568.34923.145449.MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy)

02/10/2025 100.000 020097042210021454452025P7CI505914.34836.145446.NGUYEN THI TRA HUONG chuyen tien MS 2025.264 em Thuy

02/10/2025 200.000 020097042210021450152025NK3L236528.15955.145016.Ung ho MS 2025.263

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDLCUMN.Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275517868101.20251002.144838.19036827936011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407

02/10/2025 100.000 MBVCB.11140656385.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1054677418 TRAN NGUYEN NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 5275IBT1jWCYCM9H.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10-021025-14:41:45 086713.20251002.144146.39496977.NGUYEN THANH DANH.970416

02/10/2025 300.000 5275IBT1jWCYCSN1.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI-021025-14:41:13 085523.20251002.144113.797988797988.VU NGOC HA.970416

02/10/2025 300.000 MBVCB.11140575835.ung ho MS 2025.264 em vo thi cam thuy.CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 MBVCB.11140575619.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 10.000.000 5275IBT1iW5VL33W.CSPM, CSTV ho tro cho gia dinh Tran Van Nghi ms2025.263.20251002.143510.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDLQI54.Uh ms 2025.263-Tran Van Nghi FT25275941896248.20251002.143458.19035458129011.VND-TGTT-TRAN THI HOANG YEN.970407

02/10/2025 200.000 5275NAMAA22VIQC1.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251002.143306.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

02/10/2025 200.000 020097042210021432282025P644383953.41430.143229.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy

02/10/2025 100.000 MBVCB.11140439698.ung ho MS 2025.264(em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 3.000.000 THIEU THI PHI LOAN UNG HO BE NGUYEN NGOC NHU Y MS 2025.258

02/10/2025 100.000 MBVCB.11140313022.ung ho ms 2025.264 (vo thi cam thuy).CT tu 0081001194804 NGUYEN MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 300.000 MBVCB.11140275590.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0371000446480 NGUYEN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 020097041510021408122025h6d3435201.42921.140812.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10

02/10/2025 200.000 020097048810021402372025Yrrd483073.20799.140217.UNG HO 2025.264 VO THI CAM THUY

02/10/2025 100.000 0200970422100213594520254C8A746631.8991.135923.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10

02/10/2025 100.000 5275IBT1jWCPNUKB.LE THANH VIEN UNG HO MS 2025.264-021025-13:58:08 012413.20251002.135808.40108417.LE THANH VIEN.970416

02/10/2025 200.000 5275IBT1hQRWBM2R.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2025.263.20251002.135535.050029563133.SACOMBANK.970403

02/10/2025 300.000 020097041510021353422025iqMF399912.87146.135342.uh ms 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy

02/10/2025 100.000 5275IBT1bWTUPE17.MS2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.20251002.135326.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

02/10/2025 100.000 020097048810021348362025XPcH415175.67921.134816.MS 2025.243 EM NGUYEN TRONG BANG

02/10/2025 200.000 MBVCB.11140023789.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDHG6TD.MS 2025.264 FT25275083909750.20251002.134602.19037847749018.VND-TGTT-HO QUOC THIEN ANH.970407

02/10/2025 50.000 MBVCB.11139956258.ung ho MS 2025.264 ( em Vo Thi Cam Thuy ).CT tu 0121000892328 LE MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDH4FLK.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275454327497.20251002.133907.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407

02/10/2025 10.000.000 MBVCB.11139857845.UH nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDH5T4J.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275553582980.20251002.133127.19038711428011.VND-TKTT-HA NGOC QUAN.970407

02/10/2025 500.000 MBVCB.11139831782.Ung ho MS 2025.264.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 10.000 5275IBT1iW5V5SDR.MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251002.132827.02935403901.LE THI BE DAO.970423

02/10/2025 100.000 5275IBT1hQRWPUNR.IBFT NGUYEN TAN DAT ung ho MS 2025.264 vo thi cam thuy.20251002.132724.040099870127.SACOMBANK.970403

02/10/2025 100.000 020097048810021324202025pyC3304355.80189.132400.UNG HO MS 2025. 264 VO THI CAM THUY

02/10/2025 200.000 5275IBT1iW5VYM4H.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.132300.33595255.NGUYEN VAN BAC.970432

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDHP8LQ.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275999074311.20251002.132201.3775999999.NGUYEN THI AI NHI.970407

02/10/2025 100.000 5275VNIBJ2L9HBI9.MS2025.263.20251002.131931.069704060021542.NGUYEN KHANH TRUONG GIANG.970441

02/10/2025 200.000 0200970405100213180720257Z5V085617.59319.131807.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH SON chuyen tien ung ho em Vo Thi Cam Thuy- MS 2025.264

02/10/2025 100.000 020097042210021318052025KYL3390602.59280.131806.LE THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.264

02/10/2025 200.000 MBVCB.11139718172.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 5275IBT1kJDHI629.ung ho MS 2025.264 FT25275771040550.20251002.131145.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

02/10/2025 500.000 5275IBT1jWCPTWK3.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-13:06:24 932022.20251002.130624.37189597.HUYNH YEN NGHI.970416

02/10/2025 200.868 020097042210021304372025VI5A559066.10167.130415.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.

02/10/2025 26.868 020097042210021256012025UIUR163464.78182.125602.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

02/10/2025 100.000 MBVCB.11139514519.ung ho MS2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 2.000.000 020097041510021246132025UPJR252834.41114.124553.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10

02/10/2025 50.000 5275IBT1kJDHQG23.MS 2025.264 FT25275701446941.20251002.123233.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

02/10/2025 50.000 020097040510021217022025H2AW090075.10998.121702.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan mjen trung sau bao so 10

02/10/2025 500.000 020097042210021216472025WXLW160064.10244.121647.MS2025264 em VO THI CAM THUY

02/10/2025 300.000 5275IBT1jWCPK5M1.UNG HO MS 2025.263 TRAN VAN NGHI-021025-12:16:03 849181.20251002.121603.37864767.GIANG THANH THAO.970416

02/10/2025 56.000 5275IBT1bWT8635S.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251002.120722.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

02/10/2025 200.000 5275IBT1jWCP7M39.MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-021025-12:06:58 831867.20251002.120658.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDZE8K5.Ung ho MS 2025.263 TRAN VAN NGHI FT25275037007584.20251002.120006.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

02/10/2025 40.000 5275IBT1kJDZEIRE.NGUYEN THI MAI chuyen ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275999840190.20251002.120003.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

02/10/2025 300.000 020097041510021159102025M5IQ117073.18708.115910.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong)

02/10/2025 70.000 MBVCB.11138772651.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 020097041510021148112025ApQj978438.57963.114811.ung ho MS 2025 264 ( em Vo Thi Cam Thuy)

02/10/2025 1.000.000 5275IBT1kJDZ4ML5.Ung ho MS 2025.264 - em Vo Thi Cam Thuy FT25275099643481.20251002.114609.11920103299016.VND-TGTT-PHAN THAI DUC.970407

02/10/2025 500.000 5275IBT1hQRWQXDI.IBFT Ung ho Ms2025.264 vo thi cam thuy.20251002.113227.060180639414.SACOMBANK.970403

02/10/2025 1.000.000 5275IBT1fWYK2GTS.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251002.112816.0102497643.DINH QUANG THINH.970406

02/10/2025 100.000 MBVCB.11138350123.ung ho MS 2025.265(em vo thi cam thuy).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 5275IBT1hQRQN74W.IBFT ung ho MS 2025.264.20251002.112251.060037206302.SACOMBANK.970403

02/10/2025 200.000 5275IBT1iW5DEE1D.Ung ho ms 2025 263 anh tran van nghi.20251002.112147.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432

02/10/2025 200.000 020097042210021120482025TYRL698432.8786.112049.MS 2025.263

02/10/2025 200.000 020097042210021116352025XWE8696136.85816.111636.Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy

02/10/2025 100.000 MBVCB.11138214181.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0711000297892 CHU HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 020097042210021116132025HUE9963393.84081.111614.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDZ9M8H.Ung ho MS 2025.264 vo thi cam thuy FT25275144523182.20251002.111242.9008000000.HUYNH DUC HOANG.970407

02/10/2025 17.000 020097048810021111432025TuDf503549.59541.111120.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.264

02/10/2025 100.000 5275IBT1hQRQRQ5X.IBFT Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.20251002.111022.0918090120.SACOMBANK.970403

02/10/2025 10.000 5275IBT1aWCF6ZJL.MS 2025.264 em vo thi cam thuy.20251002.111020.0906385794.SHBMB.970443

02/10/2025 300.000 020097048810021109502025Xxvw490320.49760.110928.UNG HO MS 2025.262 EM NGUYEN LAM DUONG

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDZ1I5X.Ung ho 2025.264 FT25275359383830.20251002.110413.2748699999.PHAM VAN THANG.970407

02/10/2025 100.000 02009704881002110331202598bx446200.18010.110311.VU DINH LAM CHUYEN TIEN UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10

02/10/2025 200.000 020097041510021103192025QvMF827245.16405.110319.DOAN MINH NHUNG MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong

02/10/2025 50.000 020097048810021100162025JLSW423923.1035.105956.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO. MS2025. 263. A TRAN VAN NGHI

02/10/2025 50.000 020097048810021058432025zEUu413458.91649.105820.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO. MS2025. 264. A CAO VAN TRUONG

02/10/2025 100.000 020097048810021055322025LwM6392037.77002.105513.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10

02/10/2025 500.000 0200970405100210534720252XE7001020.67732.105348.Vietcombank:0011002643148:ung ho em vo thi cam thuy ms 2025.264

02/10/2025 500.000 MBVCB.11137887859.Chuyen tien ung ho.CT tu 0021002255235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/10/2025 100.000 0200970488100210500420258R1m354728.46948.104941.UNG HO MS 2025 .264 VO THI CAM THUY

02/10/2025 500.000 5275IBT1iW5DP3GV.LE XUAN CAI chuyen tien ung ho MS 2025264 em vo thi Cam thuy.20251002.103959.6652815288.LE XUAN CAI.970432

02/10/2025 100.000 5275IBT1iW5DP14T.Ung ho ms 2025264 em Vo thi cam thuy.20251002.103557.76260125.PHAM NGOC ANH.970432

02/10/2025 200.000 MBVCB.11137676378.ung ho ms 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 1024594310 LAI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 MBVCB.11137642564.Ung ho MS 2025 264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/10/2025 100.000 5275IBT1iW5DMT16.Ung Ho MS 2025.264 (Em Vo Thi Cam Thuy).20251002.101904.11966889968.LE PHUONG THAO.970423

02/10/2025 200.000 MBVCB.11137458645.Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 020097040510021010042025WTW8099487.55794.101004.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2025.264 em VO THI CAM THUY

02/10/2025 2.000.000 020097042210021003062025ISOW133952.24144.100244.Ung ho MS2025.263 anh Tran Van Nghi

02/10/2025 100.000 5275IBT1iW5DSGAN.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 264 VO THI CAM THUY.20251002.100305.247529918.LE THI HOA.970432

02/10/2025 500.000 020097041510020956102025JSsQ608493.91423.095610.HO THI NGUYET TAM chuyen tien ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy)

02/10/2025 300.000 0200970415100209535220252CcC600810.81043.095329.ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10

02/10/2025 50.000 5275IBT1bWTIKTZ1.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251002.095152.03101010965538.HOANG VIET.970426

02/10/2025 500.000 020097048810020947522025qb8a948623.53729.094730.UNG HO MS 2025.264 VO THI CAM THUY

02/10/2025 500.000 MBVCB.11137066341.ung ho Vo Thi Cam Thuy.CT tu 1055558082 BO KY THUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 MBVCB.11137029566.MS 2025.264.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 MBVCB.11136956351.VO THI DU chuyen tien ung ho MS 2025.264(em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0041000865749 VO THI DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 5275IBT1bWTI42ZU.NGUYEN SONG HA chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.093238.00165738.NGUYEN SONG HA.970427

02/10/2025 50.000 020097040510020929182025Q58A013083.73894.092859.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.264 Vo Thi Cam Thuy

02/10/2025 200.000 5275IBT1hQRQAUH5.IBFT MS 2025.263 Tran Van Nghi.20251002.092729.050092344328.SACOMBANK.970403

02/10/2025 100.000 5275IBT1jWCPQULC.UNG HO MS2025264 VO THI CAM THUY-021025-09:20:51 519329.20251002.092051.14097117.CHU THI TINH.970416

02/10/2025 30.000 MBVCB.11136726747.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 1.000.000 0200970422100209181720252JEO354023.30165.091818.DO GIA HIEP ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy

02/10/2025 100.000 IBVCB.11136699750.Chuyen tien ung ho MS 2025.264 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/10/2025 100.000 020097048810020913032025k1V9729738.10135.091240.MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY

02/10/2025 1.000.000 SHGD:10003719.DD:251002.BO:DOAN THI DUYEN.Remark:UNG HO MS 2025.261 ( EM NGUYEN THI THUY DUNG )

02/10/2025 100.000 02009704151002091036202576Xv468526.98846.091036.ung ho MS 2025.264 (em Vo Cam Thuy)

02/10/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.1973568722196512768.20251002.Remit MS 2025264 1973568722196512768

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDE3I5Z.CTT ung ho MS 2025.264-em Vo Thi Cam Thuy FT25275016630864.20251002.090007.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407

02/10/2025 1.000.000 020097048810020858392025PfDW640623.55405.085816.DIEU NGA DONG VIEN MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY

02/10/2025 500.000 MBVCB.11136464619.LE MANH HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.264 em ( vo thi cam thuy).CT tu 5568568568 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 5275IBT1hQRQYG62.IBFT ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi.20251002.085231.060005338789.SACOMBANK.970403

02/10/2025 1.500.000 5275IBT1jWCUX21L.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2025.264 VO CAMTHUY-021025-08:51:02 471394.20251002.085103.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

02/10/2025 200.000 5275IBT1kJDEH6C4.ung ho MS 2025.263 Tran Van Nghi FT25275062046816.20251002.084831.19035186128019.VND-TGTT-DANG THI DUNG.970407

02/10/2025 200.000 5275IBT1kJDEHAQF.MS 2025.262 FT25275050835076.20251002.084803.19038084107016.VND-TGTT-HO QUYET THANG.970407

02/10/2025 500.000 MBVCB.11136323054.Ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0021001574978 PHAM SY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 MBVCB.11136325955.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0021001522095 PHAM THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 1.000.000 MBVCB.11136282092.PHAN THI BAY chuyen tien ung ho MS 2025 264 ( em VO THI CAM THUY ).CT tu 9935427259 PHAN THI BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 020097048810020843032025M98H544479.99020.084243.MS 2025.264

02/10/2025 300.000 5275IBT1hQRQPA78.IBFT ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy chuc be mau khoi benh.20251002.084232.030070763555.SACOMBANK.970403

02/10/2025 1.000.000 MBVCB.11136267082.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2025.264 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 020097048810020834262025UaVb491975.67790.083403.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2025. 264 EM NGUYEN THI CAM THUY

02/10/2025 200.000 5275IBT1kJDEGTGK.Ung ho em Vo Thi Cam Thuy, MS 2025.264 FT25275537425295.20251002.082937.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

02/10/2025 100.000 MBVCB.11136083864.ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0441000644785 PHAM THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 50.000 VCB.CTDK.01/02/2025.NCHCCCL. CT tu 0291000092704 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 5275IBT1aWCFW8GT.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho be QUACH LINH SAN. MS 2025.212.20251002.082517.171704070011320.PHAM THI THAO.970437

02/10/2025 500.000 5275IBT1kJDEA4CS.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275350284228.20251002.082516.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

02/10/2025 300.000 MBVCB.11136074554.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 020097042210020824232025MMWV733057.36033.082424.MS2025.264 a cao van tuong

02/10/2025 200.000 5275IBT1aWCFW9SD.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho anh CAO VAN TRUONG. MS 2025.264.20251002.082352.171704070011320.PHAM THI THAO.970437

02/10/2025 200.000 5275IBT1aWCFQXT7.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho EM NGUYEN LAM DUONG. MS. 2025.262.20251002.082154.171704070011320.PHAM THI THAO.970437

02/10/2025 300.000 5275IBT1aWCFQ62U.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho anh TRAN VAN NGHI. MS 2025.263.20251002.082007.171704070011320.PHAM THI THAO.970437

02/10/2025 100.000 020097041510020819062025nSJ4322320.17661.081906.ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

02/10/2025 50.000 020097041510020817562025bTWL319044.14477.081756.NGUYEN THANH DANH chuyen tien ung ho 2025 264 vo thi cam thuy

02/10/2025 6.868 0200970422100208173220255PNH183951.13166.081710.Duong Anh Thuy ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

02/10/2025 100.000 MBVCB.11135976924.MS 2025.264 ( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9909285237 HOANG MANH HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 500.000 5275IBT1kJDE5E3M.ung ho MS2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275208084191.20251002.081536.19033821478010.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI ANH.970407

02/10/2025 300.000 5275IBT1aWCFQJZD.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho em TONG THI ANH. MS 2025.213.20251002.081513.171704070011320.PHAM THI THAO.970437

02/10/2025 500.000 5275IBT1aWCTNGX1.PHAM THI THAO chuyen tien ung ho em VO THI CAM THUY. MS 2025.264.20251002.081131.171704070011320.PHAM THI THAO.970437

02/10/2025 200.000 5275IBT1kJDEPZ73.MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25275264758216.20251002.080851.19031531268168.VND-TGTT-LE KHAC DUNG.970407

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDE8HT6.Ung ho MS 2025.261 Nguyen Thi Thuy Dung FT25275385974055.20251002.080153.9906967775.MAI THI LOAN.970407

02/10/2025 300.000 5275IBT1jWCUHQVX.UNG HO MS 2025 264 EM VO THI CAM THUY-021025-07:59:30 397471.20251002.075931.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

02/10/2025 100.000 020097041510020759302025BY6X270721.54961.075930.MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong)

02/10/2025 200.000 MBVCB.11135759341.TONG THI HAI THU chuyen tien ung ho ms 2025 264 anh cao van truong.CT tu 0531002538471 TONG THI HAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 1.000.000 MBVCB.11135735916.TONG THI HAI THU chuyen tien ung honguoi dan mien trung sau bao lu so 10.CT tu 0531002538471 TONG THI HAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 5275IBT1aWCTXADW.ung ho MS 2025264 em Vo Thi Cam Thuy.20251002.075449.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

02/10/2025 100.000 SHGD:10000445.DD:251002.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.264

02/10/2025 1.000.000 5275IBT1aWCTXD11.ung ho MS 2025 264 anh cao van truong.20251002.075202.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

02/10/2025 500.000 MBVCB.11135677552.Chuyen tien ung ho.CT tu 0301002870998 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/10/2025 200.000 020097041510020744452025OVQe243844.9923.074445.Ung ho MS 2025.264 ( em Vo Thi Cam Thuy)

02/10/2025 50.000 5275IBT1jWCU6IMM.NGUYEN HUNG CHUYEN KHOAN-021025-07:40:23 373340.20251002.074024.8372317.NGUYEN HUNG.970416

02/10/2025 50.000 5275IBT1hQRQDK6H.IBFT LE MINH VANG chuyen tien un ho Ms 2025 264 em vo thi cam thuy.20251002.073857.0945555419.SACOMBANK.970403

02/10/2025 500.000 020097048810020735572025wrlD170900.86122.073534.NGO THI KIM LAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2005.264 EM VO THI CAM THUY

02/10/2025 300.000 0200970422100207334920254GZB825580.79675.073350.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy

02/10/2025 20.000 MBVCB.11135482467.Chuyen tien ung ho.CT tu 1044412674 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/10/2025 50.000 MBVCB.11135480950.ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 1046338768 DO THI HAI DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 MBVCB.11135468523.MS 2025.263(anh tran Van nghi).CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 300.000 5275IBT1iW5SUWFW.Ms 2025-264 uh em Vo Thi Cam Thuy.20251002.073022.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

02/10/2025 50.000 MBVCB.11135430151.ung ho chuong trinh nchcccl.CT tu 0061001131914 VO THI THANH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 5275IBT1jWCUEVXB.HOANG THIEN AN XIN UH MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI-021025-07:27:27 358354.20251002.072727.43150017.MAI TUONG VY.970416

02/10/2025 500.000 020097048810020726132025aJA9123108.56798.072550.UNG HO MS 2025.264 UNG HO EM VO THI CAM THUY

02/10/2025 100.000 MBVCB.11135360753.ung ho MS 2025.264 ( EM VO THI CAM THUY).CT tu 0481000322236 VUONG CHI NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 50.000 5275IBT1aWCTL7ZF.ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong.20251002.072043.0927550368.SHBMB.970443

02/10/2025 200.000 5275IBT1dJQA5TTP.Ung ho MS 2025263.20251002.071856.970422N3106b30000000003e5546.MBBANK IBFT.970422

02/10/2025 50.000 5275IBT1aWCTL2AE.ung ho MS2025.261 em Nguyen thi Thuy Dung.20251002.071617.0927550368.SHBMB.970443

02/10/2025 300.000 MBVCB.11135291523.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.264(e Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 300.000 MBVCB.11135268481.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.264(a Cao Van Truong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 300.000 MBVCB.11135199642.Thinking School giup MS2025 264 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 5275VNIBJ2L945K9.Ung ho MS 2025.263.20251002.070107.609704060068870.DANG MINH UC.970441

02/10/2025 50.000 5275IBT1iW5SVJCX.MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251002.070029.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423

02/10/2025 100.000 020097040510020658052025YCFV066847.82562.065805.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.263 ung ho anh Tran Van Nghi

02/10/2025 200.000 5275IBT1iW5SDJHR.Ung ho MS 2025263.20251002.065146.196251499.PHAM THI THAO.970432

02/10/2025 100.000 MBVCB.11135017060.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 15.000 MBVCB.11134918131.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 50.000 020097048810020631182025GwdY880208.21065.063058.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY

02/10/2025 1.000.000 5275IBT1kJDKLVXA.MS 2025.263 FT25275920241483.20251002.062813.19036676380014.VND-TGTT-TRAN THU TRANG.970407

02/10/2025 500.000 020097048810020624432025gUBr855986.8175.062423.UNG HO MS 2025.258

02/10/2025 120.000 020097048810020621462025zQOo845902.3506.062123.UNG HO MS 2025.264

02/10/2025 15.000 MBVCB.11134822258.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.261 (em Nguyen Thi Thuy Dung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 5275IBT1aWCT7LV2.ung ho 2025.263 anh Tran Van Nghi.20251002.061153.0905222737.SHBMB.970443

02/10/2025 5.000.000 MBVCB.11134695627.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 2.000 MBVCB.11134693638.Ung ho tu thien cho bao Vietnamnet.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 350.000 MBVCB.11134687279.ms 2025 264 anh CAO VAN TRUONG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/10/2025 300.000 MBVCB.11134685866.ms 2025 263 anh TRAN VAN NGHI.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/10/2025 50.000 5275IBT1iW5SJFZN.Ung ho NCHCCCL Ha Thanh 0372870659.20251002.050347.0372870659.LE HA THANH.970432

02/10/2025 100.000 0200970422100203075820258JBK216967.84511.030758.ung ho MS 2025.260

02/10/2025 500.000 MBVCB.11134524906.Ung ho MS 2025.263 ( anh Tran Van Nghi).CT tu 0071002231580 HOANG THUY XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 100.000 5275IBT1kJDKBLAS.MS 2025.263 FT25275689790360.20251002.014400.19028465465029.VND-TGTT-PHAM HUONG GIANG.970407

02/10/2025 300.000 5275WBVNA22VXKLQ.Khac Quan ung ho MS 2025 263.20251002.010910.109003263256.NGUYEN KHAC QUAN.970412

02/10/2025 20.000 MBVCB.11134401603.Chuyen tien ung ho.CT tu 1033387435 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/10/2025 150.000 MBVCB.11134328785.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0271000931631 TRAN BA DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 5275IBT1iW593S19.ung ho MS 2025.263.20251002.002258.65802121999.NGUYEN QUYNH TRANG.970423

02/10/2025 50.000 MBVCB.11134191264.MS 2025.264 ( anh Cao Van Truong).CT tu 0421000440216 NGUYEN HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/10/2025 200.000 5274IBT1kJDKMWIV.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25275445012798.20251001.234114.19032404580558.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407

02/10/2025 500.000 5274IBT1hQXNX21E.IBFT MS 2025.263.20251001.233816.060038834439.SACOMBANK.970403

02/10/2025 200.000 5274IBT1jWCU8JII.MS 2025.263ANH TRAN VAN NGHI-011025-23:35:30 197276.20251001.233530.2591697.TRAN THI THUY LINH.970416

02/10/2025 300.000 020097048810012331592025fiiy329080.2212.233140.MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI

03/10/2025 500.000 020097042210032334312025YGRZ408139.27211.233431.UNG HO MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

03/10/2025 100.000 5276IBT1kJVSLDJA.Ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25277157010910.20251003.231931.13820612378017.VND-TGTT-NGUYEN CANH TOAN.970407

03/10/2025 5.000 5276IBT1kJVSGTED.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong FT25277376504083.20251003.223920.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

03/10/2025 500.000 5276WBVNA22XJCZG.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251003.223908.103919984443.PHAN NGOC OANH.970412

03/10/2025 5.000 5276IBT1kJVSGI66.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25277027793800.20251003.223638.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

03/10/2025 30.000 5276IBT1kJVSGWWQ.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25277113410123.20251003.223457.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

03/10/2025 50.000 020097041510032231122025fHSd601054.2159.223052.Trang Thu giup Tran Van Nghi ( 1993). MS 2025.263

03/10/2025 50.000 020097041510032229452025mM8N599068.98225.222945.Trang Thu giup Vo Thi Cam Thuy ( 2007) MS 2025.265

03/10/2025 5.000 5276IBT1kJVS4G23.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy FT25277014180340.20251003.222743.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

03/10/2025 300.000 MBVCB.11160460790.MS 2025.263.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 300.000 5276IBT1kJVSU8DQ.Ms 2025.264 cao van truong FT25277094501617.20251003.220426.19036407500011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEM NHI.970407

03/10/2025 300.000 020097048810032204102025IpI5326839.18516.220347.UNG HO MS 2025.258

03/10/2025 300.000 MBVCB.11160275061.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0071001003752 PHAM VAN KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 020097040510032201552025EKFQ012499.11186.220155.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.265 Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 500.000 MBVCB.11160218936.ms 2025.258( be nguyen ngoc nhu y ) .CT tu 0071001193396 DO CONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 10.000 MBVCB.11160214348.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 25.000 5276IBT1iW54NW1Y.MS 2025.266. hungnt6.20251003.214428.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

03/10/2025 500.000 5276IBT1jWCGMLVQ.UNG HOMS 2025.265 EM VO THI CAM THUY-031025-21:43:23 708933.20251003.214324.166676.TRIEU QUOC BAO.970416

03/10/2025 100.000 5276IBT1kJVS25TQ.NGUYEN THI MAI HUONG ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25277075957840.20251003.213437.19073451594018.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HUONG.970407

03/10/2025 50.000 0200970422100321331220258VPK602072.9337.213313.ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 100.000 5276IBT1iW543DCY.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251003.212919.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423

03/10/2025 500.000 0200970405100321232620255GDQ096402.70187.212326.Vietcombank:0011002643148:Ung ho Ms2025.265 e Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 500.000 020097048810032123182025boZj140829.68866.212254.MS 2025.203 BE NGUYEN BAO AN VA NGUYEN BAO MINH

03/10/2025 500.000 02009704881003212043202508Kx127661.59252.212019.MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG

03/10/2025 500.000 5276IBT1kJVSQYRP.ms 2025.263 a tran van nghi FT25277719562205.20251003.211728.19025307909026.VND-TKTT-TRAN THI VAN ANH.970407

03/10/2025 30.000 020097042210032114402025QZSP423042.33442.211440.gui ms 2025 266

03/10/2025 300.000 5276IBT1hQR9EAB8.IBFT MS 2025.266 em NGUYEN NAM VUONG.20251003.210700.060238836088.SACOMBANK.970403

03/10/2025 100.000 MBVCB.11159610281.MS 2025 265( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1013451390 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 300.000 5276IBT1kJV93DBA.ung ho ms 2025.265 vo thi cam thuy FT25276312004094.20251003.210345.10620030668010.VND-TGTT-TRAN TRUNG HIEU.970407

03/10/2025 50.000 5276IBT1bWT6EXRZ.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251003.205546.04001010416968.NGUYEN THI HUE.970426

03/10/2025 500.000 MBVCB.11159386889.Huy Tuyen chia se hoan canh MS2025.264(Cao Van Truong).CT tu 0911000002448 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 1.000.000 MBVCB.11159342305.MS 2025.258 ( Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0511000433780 NGUYEN THI NHA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 5276IBT1kJV9KH74.Ung ho nguoi dan sau bao so 10 FT25276487695029.20251003.204025.19036705364015.VND-TGTT-LE BA XUYEN.970407

03/10/2025 300.000 MBVCB.11159284175.MS2025265(em Vo Cam Thuy).CT tu 0071003710843 LE THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 020097042210032033362025A2TI165114.50536.203337.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 300.000 020097042210032030582025JM7H911101.38387.203059.Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 100.000 020097041510032029032025N221325053.27893.202903.Ung ho MS 2025.263( anh Tran Van Nghi)

03/10/2025 500.000 5276IBT1kJV94AQH.MS 2025.258 ung ho be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25276250144861.20251003.202736.19032364799012.VND-TGTT-LE NGUYEN HUONG GIANG.970407

03/10/2025 1.000.000 5276IBT1kJV95LB9.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25276272634616.20251003.202222.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407

03/10/2025 20.000 0200970422100320215720254N5I644414.95204.202158.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Nam Vuong ms 2025.266

03/10/2025 100.000 020097042210032017332025ZOMA789078.73033.201734.2025.263

03/10/2025 10.000 5276IBT1kJV9DDDN.ung ho ms 2025.266 em Nguyen Nam Vuong, chuc em va gia dinh binh an FT25276299521609.20251003.195659.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

03/10/2025 200.000 0200970415100319541820251JZv202369.58059.195418.Giup Do MS 2025;265 Vo thi cam Thuy

03/10/2025 20.000 5276IBT1iW54DMKW.pham thi quyen tu thien.20251003.194542.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

03/10/2025 500.000 020097048810031944032025neQu492734.6780.194343.NGUYEN THANH NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025,265 EM VO THI CAM THUY

03/10/2025 50.000 5276IBT1kJV91K5B.Ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong FT25276828547273.20251003.194333.19036090965013.VND-TGTT-MAI KHANH LINH.970407

03/10/2025 1.000.000 MBVCB.11158456380.MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0071000942514 LE THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 020097040510031938072025TCHA043205.77544.193807.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU HUONG ung ho MS 2025.265 Cam Thuy

03/10/2025 100.000 5276IBT1jWCA3DJW.2025.265 VO THI CAM THUY-031025-19:33:50 494066.20251003.193351.12010307.DUONG THI VAN.970416

03/10/2025 200.000 020097048810031933332025L9o6416628.53927.193313.UNG HO MS 2025.265

03/10/2025 100.000 5276IBT1bWT6Q65Y.ung ho MS 2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).20251003.193035.04101011788142.VO HUYNH THAO NGUYEN.970426

03/10/2025 100.000 020097042210031924242025OWQ7250899.7809.192425.NGO VAN TRUONG chuyen tien ung ho emms2005265 em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 200.000 MBVCB.11157921375.Ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0061001023383 NGUYEN HA ANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 200.000 5276IBT1iW5BNGNC.ung ho ms2025265 em vo thi cam thuy.20251003.190731.153678928.NGUYEN VAN HIEU.970432

03/10/2025 300.000 5276IBT1jWCAHEJD.UNG HO MS 2025 266 EM NGUYEN NAM VUONG-031025-19:05:47 441788.20251003.190548.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

03/10/2025 100.000 020097048810031901552025GySv181557.90966.190131.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN GIUP DO MS 2025.264

03/10/2025 100.000 020097048810031900222025FqwJ169826.82836.185958.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN GIUP DO MS 2025.260

03/10/2025 1.000.000 5276IBT1fWYHD9BA.Tran Danh Quoc Bien ung ho MT bao so 10.20251003.185330.57988889999.MBVBANK IBFT.970414

03/10/2025 20.000 MBVCB.11157488083.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 200.000 MBVCB.11157201820.TRINH PHUONG MY chuyen tien ung ho MS 2025.263.CT tu 0061001152757 TRINH PHUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 020097040510031817242025XSKD033771.45615.181725.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.265

03/10/2025 500.000 MBVCB.11156876933.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0111000357777 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 10.000 5276IBT1cW96FQCR.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).20251003.175621.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415

03/10/2025 100.000 020097048810031756202025jLvM657887.24827.175556.UNG HO MS 2025. 265 EM VO THI CAM THUY

03/10/2025 20.000 5276IBT1fWYHWRX4.GiacHienVy ung ho MS2025.266( em NguyenNamVuong).20251003.175429.19021983.DO THI OANH.970431

03/10/2025 100.000 020097040510031751332025BCU2088602.93802.175133.Vietcombank:0011002643148:vo thi cam thuy.ms2025.265

03/10/2025 100.000 020097048810031734032025RQWk457116.83754.173340.UNG HO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY

03/10/2025 50.000 020097040510031729422025RPTC058603.55737.172942.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025266 em Nguyen Nam Vuong

03/10/2025 25.000 MBVCB.11156235390.LANG THI THUY ung ho MS 2025.266.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 MBVCB.11156202034.ung ho ms 2025.263.CT tu 0511000440398 TRAN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 5276IBT1bWTKTY7I.MS 2025.264 ( em Vo Thi Cam Thuy).20251003.172021.00135945.NGUYEN THI THANH THAO.970427

03/10/2025 100.000 5276WBVNA22XMZBS.Ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).20251003.171705.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412

03/10/2025 200.000 5276IBT1jWCAIZML.MS 2025.265-031025-17:17:03 220322.20251003.171703.17365607.LE THI HONG PHU.970416

03/10/2025 300.000 5276IBT1jWCAI7Y4.MS 2025.266-031025-17:16:15 218761.20251003.171616.17365607.LE THI HONG PHU.970416

03/10/2025 200.000 5276IBT1kJVCYJX1.ung ho MS2025.265 Vo Thi Cam Thuy FT25276640279388.20251003.171443.9986442319.NGUYEN THI NGUYET.970407

03/10/2025 200.000 MBVCB.11155896013.ung ho?MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 020097042210031701562025A0SF514660.89066.170157.chuyen tien ung ho MS 2025.265 em Vo thi cam thuy

03/10/2025 500.000 5276VNIBJ2L3D873.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251003.164419.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

03/10/2025 20.000 5276IBT1aW2WGKL5.uh ma so 0225.265.em Vo Thi Cam Thuy.20251003.164414.6808081983.SHBMB.970443

03/10/2025 100.000 5276IBT1kJVCJP94.MS 2025265 vo thi cam thuy FT25276738305210.20251003.164200.19034782165014.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

03/10/2025 200.000 020097042210031640482025DD8F389144.66797.164049.Ms2025.264 anh cao van truong

03/10/2025 18.000 MBVCB.11155526712.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 5276IBT1bWTKY1X2.MS 2025.266 (EM NGUYEN NAM VUONG).20251003.163710.01209980017.LE TAN DUC.970429

03/10/2025 200.000 0200970422100316362520256DUE188995.40886.163627.MS2025.265 e vo thi cam thuy

03/10/2025 200.000 0200970422100316354120252A5R790692.37536.163542.MS2025.266 e nguyen nam vuong

03/10/2025 100.000 5276IBT1kJV1NTF8.ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25276661878680.20251003.163506.93334444999.MAI VAN DUONG.970407

03/10/2025 100.000 5276IBT1jWCA2IDK.UNG HO MS 2025265-031025-16:32:17 124824.20251003.163218.14859697.HUYNH HUU LOC.970416

03/10/2025 1.000.000 020097048810031626372025WIRO895865.90108.162614.UNG HO MS 2025.262 EM NGUYEN LAM DUNG

03/10/2025 200.000 MBVCB.11155326411.Ung ho NCHCCCL + Thuong + 0589306400.CT tu 0381000513757 VO THI MY THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 500.000 MBVCB.11155155530.Trieu Mai Lan ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 200.000 5276IBT1hQR24ZCJ.IBFT MS 2025-265 EM VO THI CAM THUY.20251003.161054.060304903557.SACOMBANK.970403

03/10/2025 100.000 MBVCB.11155043337.PHAN DUC KY chuyen tienMS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0271000028878 PHAN DUC KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 200.000 5276IBT1kJV1KJ6M.LUU THI THANH chuyen ung ho MS2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25276982013011.20251003.160159.19034714489014.VND-TGTT-LUU THI THANH.970407

03/10/2025 100.000 MBVCB.11154866482.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1021539256 HOANG MONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 10.000 MBVCB.11154830801.Ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 500.000 MBVCB.11154815757.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0491001697110 TRAN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 1.000.000 020097040510031546312025KCXC012491.84361.154631.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.262 NGUYEN LAM DUONG

03/10/2025 500.000 5276IBT1kJV1PYZP.Ung ho NCHCCCL Kim Ngan FT25276420036371.20251003.153938.19070448788015.VND-TGTT-NGU KIM NGAN.970407

03/10/2025 50.000 5276IBT1kJV1UVQK.MS 2025265 EM VO THI CAM THUY FT25276660617310.20251003.153601.19025047368018.VND-TGTT-VU VAN ANH.970407

03/10/2025 20.000 5276IBT1iW555D41.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251003.153326.00005028521.NGUYEN DUC TUAN.970423

03/10/2025 100.000 02009704221003153106202598SA376114.7227.153043.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 50.000 020097048810031530432025ekMr509217.5292.153019.MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY

03/10/2025 100.000 MBVCB.11154564075.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2025-265.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102741741146.20251003.102741741146-0327024226_MS 2025263 anh Tran Van Nghi

03/10/2025 30.000 5276IBT1iW55I9GQ.2025 266em nguyen nam vuong.20251003.150848.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

03/10/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102738957558.20251003.102738957558-0916906372_NGUYEN QUOC TRUNG chuyen tien ung ho MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 200.000 5276WBVNA22XBSWE.Ung ho MS 2025 266 em Nguyen Nam Vuong.20251003.145529.108000204050.HUYNH MINH KIET.970412

03/10/2025 100.000 020097048810031452382025WyHz268739.22773.145218.DAO THI MINH HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.261 EM NGUYEN THI THUY DUNG

03/10/2025 20.000 MBVCB.11154100233.ung ho MS 2025.254.CT tu 0301000429749 VU THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 5276IBT1fWYZYX6F.MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.20251003.145005.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

03/10/2025 100.000 MBVCB.11154075493.ung ho.MS.2025.266.(em Nguyen Nam Vuong ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 020097041510031442432025VxVw854711.78540.144223.ung ho MS2025.265 em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 10.000 5276IBT1iW5529SK.MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).20251003.143809.02935403901.LE THI BE DAO.970423

03/10/2025 200.000 5276IBT1kJVJTVFS.MS. 2025.265.VO THI CAM THUY FT25276078539043.20251003.143547.19036319611016.PHAN BA LUONG.970407

03/10/2025 100.000 MBVCB.11153896597.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1013887806 NGUYEN THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 5276IBT1aW2QRIXV.ms 2025.266 nguyen nam vuong chua benh.20251003.141822.185001060000009.VU THI XUAN .970409

03/10/2025 100.000 MBVCB.11153698696.ung ho ms 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0281000306180 PHAM VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 300.000 5276WBVNA22XBCWW.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251003.141523.102000454144.PHAM THI HAI YEN.970412

03/10/2025 100.000 5276IBT1hQR2CL4S.IBFT Nguyen Thi Trung ung ho ms 2025 265 chau Vo Thi Cam Thuy.20251003.141458.0837998999.SACOMBANK.970403

03/10/2025 500.000 5276IBT1aW2QXGJ2.Ung ho MS 2025 164 ( anh Nguyen Van Tien va Nguyen Thanh Tuan) .20251003.141152.0100000017543012.NGUYEN KIM NGOC CUC.970446

03/10/2025 100.000 0200970405100314103020251HEH019354.45584.141010.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 266

03/10/2025 200.000 5276IBT1hQR2C1UN.IBFT ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251003.140822.050139852866.SACOMBANK.970403

03/10/2025 200.000 MBVCB.11153601543.MS 2025.264(anh Cao Van Truong).CT tu 0111000235552 NGUYEN THI THAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.102734660037.20251003.102734660037-0972902638_Ung hoMS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 1.000.000 020097048810031357402025tgZo968711.94838.135717.UNG HO MS 2025.261 EM NGUYEN THI THUY DUNG

03/10/2025 100.000 MBVCB.11153487401.ung ho MS 2025.263.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 5276IBT1jWC4AV8J.UNG HO MS 2025.266 EM NGUYEN NAM VUONG-031025-13:52:57 822013.20251003.135257.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

03/10/2025 1.000.000 5276VNIBJ2L3X244.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251003.135035.014704060049201.VU THUY HANH.970441

03/10/2025 600.000 5276VNIBJ2L3V713.ung ho ma so 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.20251003.134702.988541189.LE TRONG NHAN.970441

03/10/2025 100.000 MBVCB.11153373586.ung ho MS 2025.265(Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0251001574595 LE THI HONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 020097042210031338242025W4KM377976.25209.133825.HOANG THI MAI HUONG ung ho MS 2025.258 be nhu y

03/10/2025 500.000 0200970422100313340120253LN5529764.9167.133402.ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

03/10/2025 50.000 5276IBT1kJVJMTXH.MS 2025.266 FT25276649067200.20251003.133212.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

03/10/2025 1.000.000 5276IBT1jWC4B1KY.UNG HO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY-031025-13:31:46 789065.20251003.133146.19733429.NGUYEN THE TAN.970416

03/10/2025 1.000.000 020097048810031316032025uXQ9772600.44996.131539.NGUYEN VAN TAI CHUYEN TIEN MS 2025265 UNG HO EM VO THI CAM THUY

03/10/2025 100.000 5276IBT1hQRCR62G.IBFT Ung ho MS2025.258 be nguyen ngoc nhu y.20251003.131425.060128940130.SACOMBANK.970403

03/10/2025 90.000 MBVCB.11153051173.ung ho MS 2025.266 ( em Nguyen Nam Vuong ).CT tu 0071000921271 LE HAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 02009704221003131145202563HC488648.30989.131146.Ung ho 2025.266

03/10/2025 100.000 MBVCB.11153054035.ung ho MS 2025.266(em nguyen nam vuong).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT51+52)

03/10/2025 51.100 0200970422100313080820250C2O183915.17593.130749.Giup do gia dinh anh Phuong

03/10/2025 200.000 5276IBT1aW2QERIV.UNG HO MS 2025.263.20251003.130755.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424

03/10/2025 300.000 020097042210031307402025ZRQN227119.16140.130741.ung ho MS 2025.266 em NGUYEN NAM VUONG

03/10/2025 100.000 MBVCB.11153004584.ms 2025-266 Em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT19HCM)

03/10/2025 200.000 5276IBT1iW5YKI49.ung ho MS 2025 265 em vo cam Thuy.20251003.130108.2218051961.PHAM THI BIEN.970432

03/10/2025 200.000 5276IBT1iW5Y73LR.Ung ho MS 2025263 anh Tran Van Nghi.20251003.125841.0984171086.NGUYEN THUC ANH.970432

03/10/2025 200.000 020097042210031257582025876W610153.79670.125759.NGUYEN VIET ANH chuyen tien ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 100.000 5276IBT1jWC4UQVC.MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-031025-12:49:44 728138.20251003.124945.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

03/10/2025 200.000 5276IBT1kJVWR21X.MS 2025.265 ung ho em Vo Thi Cam Thuy. FT25276483409636.20251003.124348.19029654920779.VND-TGTT-PHAN NGUYEN HUNG.970407

03/10/2025 200.000 5276IBT1kJVW36BL.MS 2025.266 ung ho em Nguyen Nam Vuong. FT25276651066691.20251003.123853.19029654920779.VND-TGTT-PHAN NGUYEN HUNG.970407

03/10/2025 200.000 5276IBT1jWC4M6CI.UNG HO MS 2025 265-031025-12:28:06 694129.20251003.122806.22272709.LE TU THANH.970416

03/10/2025 100.000 020097041510031221172025suB2519467.27545.122055.HUYNH THI QUI Chuyen tien MS 2025.265( em vo Thi cam Thuy)

03/10/2025 200.000 MBVCB.11152467833.Ung ho MS 2025.265( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0111000250825 NGUYEN DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 5276IBT1hQRCHZMQ.IBFT ung ho ms 2025-265 vo thi cam thuy.20251003.121744.060243272249.SACOMBANK.970403

03/10/2025 100.000 0200970415100312123720256PHY493680.86159.121217.ung ho ms 2025.266 ( em Nguyen Nam Vuong)

03/10/2025 50.000 5276IBT1bWTGAT92.ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).20251003.121035.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

03/10/2025 100.000 MBVCB.11152013749.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025,265 Nguyen nam Vuong.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 200.000 0200970415100311462820258JrE409387.47979.114628.TRAN THI THANH Chuyen tienung ho ms 2025263 anh nghi

03/10/2025 100.000 MBVCB.11151991890.NGUYEN THI MY LAN chuyen tien ung ho MS 2025.261 ( em Nguyen Thi Thuy Dung ).CT tu 0071004301161 NGUYEN THI MY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 200.000 5276IBT1kJVWIRC7.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25276800725615.20251003.114402.19034838918010.VND-TGTT-PHAN VINH LOC.970407

03/10/2025 200.000 020097048810031128592025G4dm122517.54152.112836.UNG HO MS 2025.263 TRAN VAN NGHI

03/10/2025 300.000 020097041510031112472025Wm2f295909.66649.111247.ung ho MS2025.265 EM VO THI CAM THUY

03/10/2025 500.000 020097048810031102122025gz6Q928827.11759.110148.UNG HO MS 2025.264 VO THI CAM THUY

03/10/2025 600.000 5276IBT1jWCBRMTA.TU THIEN MS2025.254 VA MS2025.258-031025-10:55:07 507913.20251003.105507.9249537.TRAN MY CHAU.970416

03/10/2025 250.000 5276IBT1aW2Q1B9V.MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).20251003.104742.000004124987.MAI THANH TAM.970433

03/10/2025 50.000 020097042210031041062025LXND113260.7484.104107.ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 500.000 5276IBT1kJVQE4Y9.ung ho MS 2025265 em Nguyen Nam Vuong FT25276672871641.20251003.103947.19035300500012.VND-TGTT-VU ANH TUYET.970407

03/10/2025 500.000 5276IBT1jWCBFI92.2025-264 VO THI CAM THUY-031025-10:31:32 462729.20251003.103132.790618.DANG VAN MINH.970416

03/10/2025 500.000 0200970488100310302420254Fcd712889.55543.103004.MS 2025.264

03/10/2025 500.000 5276IBT1jWCBF9DI.2025-265 EM NGUYEN NAM VUONG-031025-10:30:24 460602.20251003.103024.790618.DANG VAN MINH.970416

03/10/2025 500.000 020097041510031027062025z7WI148501.39374.102646.Ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy)

03/10/2025 100.000 5276IBT1aW2QQ8JN.VU THI MY DUNG MS2025.265( Nguyen Nam Vuong ).20251003.102656.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

03/10/2025 500.000 020097048810031025352025srPR680574.32142.102515.MS 2025.263

03/10/2025 100.000 MBVCB.11150906374.ung ho Ms 2025.263 anh Tran Van Nghi.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 020097048810031020502025U0DC649621.8778.102030.MS 2025.258.BE NGUYEN NGOC NHU Y.

03/10/2025 1.200.000 5276IBT1iW5PG8CU.Ung ho MS 2025 - 263 - 264 - 265.20251003.101406.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

03/10/2025 10.000.000 MBVCB.11150703113.Ung ho MS 2025.264 (em.Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1058966888 NGUYEN HUU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 200.000 5276IBT1hQRCV6W1.IBFT Ung ho em Nguyen Nam Vuong MS 2025.265.20251003.100331.060238643379.SACOMBANK.970403

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5PBPR5.ZP252760101669 251003000908554 Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy..20251003.095952.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

03/10/2025 200.000 5276IBT1jWCB6ZLV.UNG HO MS 2025.265-EM NGUYEN NAM VUONG-031025-09:54:54 393971.20251003.095454.7600577.NGUYEN THI NGOC TRINH.970416

03/10/2025 250.000 5276IBT1iW5PP6KD.ung ho MS 2025.285 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251003.094628.68928101995.LE TRAN NHAC LONG.970423

03/10/2025 500.000 020097040510030927242025D3E1077160.65572.092724.Vietcombank:0011002643148:Tran Hung Cuong ung ho MS 2025.264 Em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 1.315.000 5276IBT1jWCBGE5R.MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY-031025-09:20:49 332970.20251003.092049.799997888.VO PHUONG THANH.970416

03/10/2025 95.000 5276IBT1aWCN6V4D.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.264 Nam mo duoc su luu ly Quan vuong phat.20251003.091922.22565668.SHBMB.970443

03/10/2025 500.000 MBVCB.11150019761.ung ho dong bao mien trung sau bao so 10.CT tu 0231000594281 BUI DANG BO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 200.000 5276IBT1kJDNFNBY.Ung ho em Nguyen Nam Vuong, MS 2025.265 FT25276327022052.20251003.091626.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

03/10/2025 100.000 5276IBT1iW5PSF1L.ung ho Ms 2025.263. Anh Tran Van Nghi.20251003.091200.03220956102.LE THI OANH KIEU.970423

03/10/2025 1.000.000 5276IBT1jWCBAK2Y.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUYVI UNG HO MS 2025.265 NG NAM VUONG-031025-09:11:44 317430.20251003.091144.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

03/10/2025 1.000.000 020097041510030904552025RzeG793968.75470.090456.ung ho MS 2025.262 ( em Nguyen Lam Duong )

03/10/2025 1.000.000 020097040510030902212025166C065046.66508.090201.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN QUOC HUNG chuyen tien MS 2025.264

03/10/2025 15.000 MBVCB.11149749064.2025.264( Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK 337

03/10/2025 6.868 0200970422100308504820256A3V323254.22875.085029.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.265 em Nguyen Nam Vuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

03/10/2025 200.000 5276IBT1bWTAW2TN.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251003.085018.03101010965538.HOANG VIET.970426

03/10/2025 100.000 020097040510030847012025K1QG096885.9327.084701.Vietcombank:0011002643148:Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10

03/10/2025 200.000 5276IBT1hQRCQBD2.IBFT MS2025.261. Nguyen T T Dung.20251003.084341.070026062460.SACOMBANK.970403

03/10/2025 200.000 5276IBT1iW5PWLDX.MS 2025.264 A Cao Van Truong.20251003.084052.02544519910.DIEP THANH PHONG.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1hQRCQWEE.IBFT ug ho ms 2025.265.20251003.083916.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403

03/10/2025 300.000 020097042210030834562025KCOC887412.65846.083457.ung ho MS 2025.265 em Nguyen Nam Vuong

03/10/2025 50.000 5276IBT1hQR1N5WD.IBFT MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy.20251003.083329.060087861451.SACOMBANK.970403

03/10/2025 200.000 MBVCB.11149462757.PHAM THI THANH MAI chuyen tien ung ho MS 2025.263 chau Tran Van Nghi.CT tu 0031000272896 PHAM THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 2.000.000 5276IBT1kJDNYEPT.NGUYEN HUU PHUOC chuyen ung ho-MS 2025.265-em Nguyen nam Vuong FT25276956833122.20251003.082958.6888833368.NGUYEN HUU PHUOC.970407

03/10/2025 300.000 5276IBT1iW5UNK5V.Dang Ngoc Han ck ung ho MS 2025.265(e Nguyen Nam Vuong). Chuc e som lanh benh, gd vuot qua bien co..20251003.082928.00005635627.DANG NGOC HAN.970423

03/10/2025 100.000 VCB.CTDK.01/01/2025.Ung ho NCHCCCL + THAM + 0123456789. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 30.000 020097042210030814252025T9C4145603.99100.081426.gui ms 2025 265

03/10/2025 200.000 020097048810030808112025T4zp817882.79111.080751.MS 2025 .265 NGUYEN NAM VUONG

03/10/2025 300.000 MBVCB.11149177384.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.265(em Nguyen Nam Vuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 300.000 5276IBT1bWT461K7.Ung ho MS 2025.262( em nguyen lam duong).20251003.080226.21001010956582.LE THI HAO.970426

03/10/2025 500.000 MBVCB.11149091972.ung ho MS 2025.265 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0181003591758 LE THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 020097041510030754542025IRHO610507.36866.075434.ung ho ms 2025.263 anh tran van nghi

03/10/2025 200.000 020097048810030754362025G9Li745730.36333.075416.MS 2025.265 EM NGUYEN NAM VUONG

03/10/2025 1.000.000 MBVCB.11149008822.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 40.000 5276IBT1kJDNCGRM.NGUYEN THI MAI chuyenung ho MS 2025.265 em Nguyen Nam Vuong FT25276428773959.20251003.075042.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

03/10/2025 300.000 MBVCB.11148963922.ung ho MS 2025.265 ( em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0111000190328 PHAN TAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 020097041510030737282025LmJ4580166.83847.073728.MS 2025.264

03/10/2025 200.000 MBVCB.11148788503.ung ho MS 2025.265 ( em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 300.000 02009704051003073107202531SG077207.66550.073047.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.264 em Vo Thi Cam Thuy

03/10/2025 200.000 5276IBT1jWCBVEA6.TRAN QUANG NHAT CHUYEN KHOAN MS 2025.265 EM NGUYEN NAM VUONG-031025-07:28:35 170710.20251003.072835.10695509.TRAN QUANG NHAT.970416

03/10/2025 100.000 MBVCB.11148721933.2025.264 (em vo thi cam thuy).CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 10.068 MBVCB.11148537788.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025.263 ( anh Tran Van Nghi ).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 1.000.000 5276IBT1aWCN9HUB.ung ho MS 2025.264 (Vo Thi Cam Thuy).20251003.065848.172704070009354.BUI THI BICH THAO.970437

03/10/2025 100.000 IBVCB.11148414247.Chuyen tien ung ho MS 2025.265 Nguyen Nam Vuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

03/10/2025 50.000 020097048810030656152025msbk468078.73191.065552.UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI

03/10/2025 200.000 MBVCB.11148369288.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.265 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 500.000 5276VNIBJ2L3FTUI.Ung ho MS 2025.264 ( anh Cao Van Truong).20251003.064739.607704060174581.TRAN TU THANH NAM.970441

03/10/2025 50.000 MBVCB.11148317287.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 200.000 MBVCB.11148256126.MS 2025.265.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 15.000 MBVCB.11148135383.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.264 (Anh Cao Van Truong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 200.000 020097048810030620002025XKWy344136.98856.061940.UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAMTHUY

03/10/2025 200.000 5276IBT1iW5UYE2Q.ZP252760040751 251003000163139 MS 2025.264.20251003.061920.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UYKPS.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251003.061902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UYGIM.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.264 (Em Vo Thi Cam Thuy).20251003.061802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 2.000.000 5276IBT1iW5UYA9P.Le Thi Ngoc Thuong ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251003.061730.00366002448.LE THI NGOC THUONG.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UY4DX.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251003.061705.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UYSBL.OGTC Tran Van Huynh ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.061202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UY279.OGTC Tran Minh Hoa ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.061102.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UY1ZM.DTM ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.061002.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UYW3H.QA ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UYQWR.NH ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UPRST.Trinh Thi Huong ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060702.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UP3AB.Tran Minh Hoa ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UPFQM.TT Tran Minh Hoa ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060502.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UPLMV.Tran Tue Nha Phuong ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060403.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UPZ43.Tran Van Huynh, Pham Thi Bac ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060302.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 50.000 5276IBT1iW5UP6JD.Tran Thi Hang ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

03/10/2025 500.000 5276IBT1bWT42CGW.ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong.20251003.054544.0005100013018009.DANG THI HONG NHUNG.970448

03/10/2025 200.000 020097042210030545382025YXJC664651.60834.054538.ung ho MS 2025.263 Anh Tran Van Nghi

03/10/2025 200.000 MBVCB.11147987838.Ms 2025.047( nguyen manh quyet).CT tu 0251001585382 DUONG QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 300.000 020097042210030421572025KKCZ367330.28763.042158.ung ho MS 2025.260

03/10/2025 300.000 020097042210030421062025ETHT771778.29537.042106.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong

03/10/2025 300.000 0200970422100304183920251A81174884.29153.041840.ung ho MS 2025.264

03/10/2025 300.000 0200970422100304172720253GKZ181999.27983.041727.ung ho MS 2025.263

03/10/2025 1.000.000 MBVCB.11147853049.TRAN ANH DUC chuyen tien ung ho bao so 10.CT tu 0201000591559 TRAN ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 100.000 5276IBT1iW5UMFE6.3.20251003.023701.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432

03/10/2025 15.000 MBVCB.11147750307.TUONG DUNG ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 15.000 MBVCB.11147749257.TUONG DUNG ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 15.000 MBVCB.11147742762.TUONG DUNG ung ho MS 2025.264 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/10/2025 15.000 MBVCB.11147746666.TUONG DUNG ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 500.000 5277IBT1kJVBBATG.MS 2025.267 chi Le Thi Bui FT25279088373246.20251004.235442.19020921202018.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407

04/10/2025 50.000 5277IBT1kJVB5XDR.Ung ho MS.2025.259 be Tan Quang Minh FT25279793406394.20251004.234822.19034628389023.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG DUNG.970407

04/10/2025 50.000 5277IBT1kJVB5ZYG.Ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25279556073958.20251004.234645.19034628389023.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG DUNG.970407

04/10/2025 50.000 5277IBT1kJVB5AN7.Ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui FT25279489481033.20251004.234512.19034628389023.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG DUNG.970407

04/10/2025 50.000 5277IBT1bWTNCIPL.LE THI NGOC LOAN ung ho MS2025.267 chi LE THI BUI.20251004.234221.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

04/10/2025 50.000 5277IBT1bWTNCCCH.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS2025.266 em NGUYEN NAM VUONG.20251004.234040.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

04/10/2025 50.000 5277IBT1bWTN13R3.Tran Bao Long ung ho MS2025.265 em VO THI CAM THUY.20251004.233858.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

04/10/2025 50.000 5277IBT1bWTN1ZUA.LY QUANG ung ho MS2025.264 anh CAO VAN TRUONG.20251004.233654.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

04/10/2025 50.000 5277IBT1bWTN1ULC.LY LE THUY TAM ung ho MS2025.263 anh TRAN VAN NGHI..20251004.233355.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

04/10/2025 200.000 5277IBT1kJVBY1BK.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25279905691934.20251004.233222.19031806811010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HIEN VU.970407

04/10/2025 50.000 5277IBT1bWTN12FM.LE THI THUY LIEN ung ho MS2025.262 em NGUYEN LAM DUONG.20251004.233149.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

04/10/2025 20.000 MBVCB.11173844027.Ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui - Dong Thap).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 500.000 020097041510042313212025Zpnb940470.16649.231321.Ngo Van Hoang ung ho MS 2025.264 ( Cao Van Truong)

04/10/2025 500.000 0200970415100423102120254885937770.9832.231022.Ngo Van Hoang ung ho MS 2025.265 ( Vo Thi Cam Thuy)

04/10/2025 500.000 5277IBT1aW2SA4A7.BICH THI BUI so 10 ngach 99/1 Nguyen chi Thanh , p Lang, tp ha noi ung ho MS 2025.264 ( anh Cao Van Truong).20251004.225501.222704070001545.BUI THI BICH.970437

04/10/2025 200.000 5277IBT1kJVBVKAB.MS 2025.258 FT25279903076489.20251004.225449.19036795598011.NGUYEN TU NAM.970407

04/10/2025 200.000 MBVCB.11173609682.NGUYEN NGOC VINH chuyen tien.CT tu 0221000001034 NGUYEN NGOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 300.000 020097041510042240192025kM8C905064.42418.224019.MS 2025.265

04/10/2025 30.000 MBVCB.11173537998.Ung ho MS 2025.265 ( em Vo Thi Cam Thuy ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 30.000 MBVCB.11173485569.Ung ho MS 2025.263 ( anh Tran Van Nghi ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 50.000 020097042210042218382025QJAG765839.82380.221839.MS 2025.267

04/10/2025 10.000 MBVCB.11173407203.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025 .267 (chi Le Thi Bui).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 20.000 5277WBVNA22XVSSC.Ung ho ms MS 2025 267 chi Le Thi Bui.20251004.215946.108000233600.NGUYEN NGUYEN HOAI THO.970412

04/10/2025 200.000 MBVCB.11173179060.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.267 (Le Thi Bui).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 100.000 020097041510042129232025XVkJ786370.19506.212923.Balamat chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10

04/10/2025 200.000 020097041510042126312025pWFS779989.7905.212631.Balamat chuyen tien giup do MS 2025 .265 (em Vo thi Cam Thuy)

04/10/2025 50.000 020097042210042124102025FTSH953591.99590.212411.ung ho ms 2025.266 em Nguyen Nam Vuong

04/10/2025 200.000 0200970415100421230720251Nt6774049.94708.212307.Balamat chuyen tien giup do MS 2025 .264 ( Anh Cao van Truong)

04/10/2025 10.000 020097042210042121522025MY4D835854.90656.212132.MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

04/10/2025 200.000 0200970415100421202720254bsN768297.85326.212027.Balamat chuyen tien giup do MS 2025. 262 ( em Nguyen lam Duong)

04/10/2025 2.000.000 020097042210042114562025VVFR996982.62962.211457.ung ho ms 2025.267 le thu bui

04/10/2025 20.000 5277IBT1iW56R8T3.MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy.20251004.211409.60080820016262.VU DAI HAI.970432

04/10/2025 10.000.000 5277IBT1iW56321A.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Truong Duong Nong ms2025.267.20251004.210259.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

04/10/2025 1.000.000 MBVCB.11172617839.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0351000420346 NGUYEN VAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 20.000 020097042210042058142025MQO0452194.94833.205754.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Le Thi Bui ms 2025.267

04/10/2025 200.000 0200970415100420460920259Ngw679536.42781.204609.Balamat chuyen tien giup do MS 2025.266 ( em nguyen Nam Vuong)

04/10/2025 30.000 020097042210042041172025GPLH208114.20861.204118.LE THI TU OANH chuyen tien. UHNCHCCCL

04/10/2025 200.000 MBVCB.11172336141.ung ho?MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0881000478239 TRAN VAN HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 300.000 020097041510042036532025VYwY651249.2290.203653.Balamat chuyen tien giup do MS 2025.263 ( Anh Tran Van Nghi)

04/10/2025 100.000 MBVCB.11172280410.MS 2025.256 ( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 9916879750 TON NU THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 200.000 020097041510042032052025XQRh636342.80195.203205.Balamat chuyen tien giup do MS 2025.267 ( chi Le Thi Bui)

04/10/2025 300.000 020097041510042026222025au0l616715.54352.202622.HUYNH VAN SANG chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10

04/10/2025 200.000 5277IBT1hQRVEH2S.IBFT giup MS2025.265 Vo Thi Cam Thuy.20251004.201639.970403Uce55260000000005f9211.SACOMBANK.970403

04/10/2025 200.000 5277IBT1aW2SWPEB.Ung ho MS 2025 265 em Vo Thi Cam Thuy.20251004.201019.0000279513.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

04/10/2025 100.000 020097041510042004012025BG2A543602.50852.200337.ung ho MS 2025.265 Vo thi cam Nhung

04/10/2025 2.000.000 5277IBT1hQRVK18C.IBFT MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251004.200323.422151H3c48290000000007b9044.SACOMBANK.970403

04/10/2025 100.000 5277IBT1kJVY328C.NGUYEN VAN NAM chuyen tien ung ho mien Trung FT25277455643603.20251004.195855.19073521113012.VND-TGTT-NGUYEN VAN NAM.970407

04/10/2025 200.000 020097048810041934032025xSXC779014.10324.193339.UNG HO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY

04/10/2025 300.000 0200970422100419302120255YIL856975.92372.193022.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy

04/10/2025 500.000 MBVCB.11171346793.Ung ho MS 2025 267 chi Le Thi Bui.CT tu 0611001896586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/10/2025 300.000 5277VNIBJ2LHHJ6C.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251004.191904.145688668.HO QUANG VU.970441

04/10/2025 500.000 5277IBT1fWYTNSRD.ISL16phokq7ilgmgd203q99cmp8qa-Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251004.191748.100005381627.LE THU TRUNG DUNG.970419

04/10/2025 50.000 5277IBT1jWCED4W1.MS 2025.267-041025-19:00:42 178873.20251004.190042.1382457.NGUYEN THANH DONG.970416

04/10/2025 1.000.000 MBVCB.11170914438. MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)..CT tu 1043327533 NGO DUC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 200.000 020097041510041853582025bQ8r301505.11289.185358.DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2025.276( chi Le Thi Bui)

04/10/2025 50.000 0200970415100418471920250WMw275782.77073.184720.PHAM THI PHUONG chuyen tien UH MS 2025.266- Nguyen Nam Vuong

04/10/2025 20.000 5277IBT1fWYTF74E.GiacHienVy ung ho MS2025.267( chi Le Thi Bui).20251004.184032.19021983.DO THI OANH.970431

04/10/2025 200.000 MBVCB.11170028075.Ung ho MS 2025.265(em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0081000351711 DOAN THI MAU DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 18.000 MBVCB.11169952900.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 50.000 MBVCB.11169929170.Ung Ho MS 2025.263 (e Tran Van Nghi).CT tu 9826893725 NGUYEN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 24.000 MBVCB.11169511225.LANG THI THUY ung ho MS 2025.267( chi le thi bui).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 300.000 5277IBT1jWCKTJEH.NGUYEN HOANG NAM UNG HO MS 2025.267-041025-17:15:40 967252.20251004.171540.94806109.NGUYEN HOANG NAM.970416

04/10/2025 300.000 5277IBT1jWCKLBE2.NGUYEN HOANG NAM UNG HO MS 2025.265-041025-17:11:38 959036.20251004.171138.94806109.NGUYEN HOANG NAM.970416

04/10/2025 200.000 0200970488100416534320251INE494781.36759.165319.LE THI HONG HANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI

04/10/2025 3.000.000 5277IBT1fWYT46T7.ISL0lsf2n6udqi7oegf4kn2jq076r-Ung ho ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251004.165158.100008294083.NGUYEN VAN TUAN.970419

04/10/2025 600.000 5277IBT1hQRVWWYV.IBFT Nguyen Cong Huy ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251004.164624.060327857641.SACOMBANK.970403

04/10/2025 100.000 MBVCB.11168669865.NGUYEN NGOC BINH chuyen tien ung ho MS 2025.265 ( em Vo Thi Cam Thuy) .CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 459.000 5277IBT1jWCK7FYN.MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI-041025-16:29:16 874891.20251004.162916.3278677.NGUYEN DICH LUONG.970416

04/10/2025 200.000 MBVCB.11168391932.UNG HO NCHCCCL 0366196866.CT tu 9366196866 VU XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 500.000 5277IBT1kJVUPYVL.Ung ho MS 2025.265 FT25277044073567.20251004.161424.19033870996019.VND-TGTT-TRINH THI HONG NGOC.970407

04/10/2025 200.000 020097040510041614192025VJ8K013531.33707.161419.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG TUAN chuyen ung tien ung ho bao so 10 dan mien trung

04/10/2025 100.000 020097048810041608302025rTwf166304.5260.160806.MS 2025.267

04/10/2025 100.000 MBVCB.11168291158.ung ho MS 2025.267(chi le thi bui).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 200.000 020097040510041603062025JPVS061184.78035.160306.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.264 Anh Cap Van Truong

04/10/2025 200.000 020097048810041554382025sOHi075709.36426.155414.MS 2025.265

04/10/2025 50.000 020097042210041546072025U3WP838324.95805.154608.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong. hdtrung uh

04/10/2025 500.000 5277IBT1kJV83YZ8.Ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong FT25277055005909.20251004.151813.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

04/10/2025 50.000 0200970405100415160420254I18058092.56734.151604.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025267 chi Le Thi Bui

04/10/2025 100.000 5277IBT1bWTFBPY1.MS 2025.265 Ung ho em Vo Thi Cam Thuy.20251004.151527.80000517627.BUI VAN DAT.970426

04/10/2025 1.000.000 020097042210041510152025N52T586512.31453.151016.ung ho MS 2025. 265 em Vo Thi Cam Thuy

04/10/2025 200.000 0200970415100415090220257Zn7367321.25925.150902.unghoMS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)

04/10/2025 300.000 020097041510041508582025YVur366247.25768.150858.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)

04/10/2025 50.000 MBVCB.11167445573.TRAN QUANG TIN ( gia lai) chuyen tien ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 100.000 5277IBT1jWCKVLBH.UNG HO MS 2025.258 BE NGUYEN NGOC NHU Y-041025-14:47:27 693678.20251004.144727.28791.NGUYEN CHAU HONG HANH.970416

04/10/2025 300.000 MBVCB.11167229178.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 265.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 30.000 MBVCB.11167206893.MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 150.000 MBVCB.11167143091.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 200.868 020097042210041428552025ETZY135871.63006.142856.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

04/10/2025 500.000 5277IBT1kJV85SS7.TRAN THI BAO NHI chuyen ung ho em Vo Thi Cam Thuy MS 2025.265 FT25277893209628.20251004.142759.11424545926012.VND-TGTT-TRAN THI BAO NHI.970407

04/10/2025 500.000 5277IBT1kJV8YRTK.Ung ho MS 2025.267 .Le Thi Bui FT25277099606468.20251004.142704.19035133955010.VND-TGTT-NGUYEN HUU MINH NHAT.970407

04/10/2025 150.000 MBVCB.11167091133.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 100.000 5277IBT1bWTF2MEU.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251004.141928.03501013722574.LE HOANG ANH.970426

04/10/2025 100.000 020097040510041414542025M8J9038469.10445.141454.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 265

04/10/2025 100.000 5277IBT1jWCK2M56.MS 2025.267 CHI LE THI BUI-041025-14:03:43 626166.20251004.140343.1115566666.CTY TNHH GIAO DUC VA DAO TAO TIN THANH.970416

04/10/2025 100.000 MBVCB.11166776467.NGUYEN THI THANH PHUONG chuyen tien MS 2025.265 ung ho em vo thi cam Thuy.CT tu 0181003496932 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 500.000 5277IBT1iW5KCC46.Ms 2025-267 uh chi Le Thi Bui.20251004.134242.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

04/10/2025 200.000 020097040510041325212025UDCK095075.36474.132521.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.265

04/10/2025 100.000 MBVCB.11166378760.MAI TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0011001913539 MAI TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 500.000 0200970405100413082820256D2E049075.75876.130828.Vietcombank:0011002643148:ung ho NCHCCCL khanh 0975770278

04/10/2025 100.000 020097040510041259152025818J022661.42262.125915.Vietcombank:0011002643148:PHAN NGOC AN chuyen tien ung ho MS 2025265 em vo thi cam thuy

04/10/2025 200.000 0200970422100412565920257IMK145779.31934.125659.ung ho MS 2025.265

04/10/2025 200.000 MBVCB.11166106130.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0381000517156 NGUYEN THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 300.000 5277IBT1kJVIK4HA.ung ho ms 2025.267 - Le Thi Bui FT25277800718419.20251004.124242.19029534822013.VND-TGTT-TRUONG MINH LAM.970407

04/10/2025 50.000 020097048810041236162025nS5i068917.52776.123552.UNG HO NCHCCCL THI NHU 0369051412

04/10/2025 2.000.000 020097042210041235182025KPR2360466.48904.123519.Ung ho MS. 2025. 267 Chi Le Thi Bui

04/10/2025 50.000 020097041510041230382025pPwM897195.29371.123038.ms 2025.265 ung ho chau Vo Thi Cam Thuy

04/10/2025 100.000 MBVCB.11165961743.?Ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0361000308697 NGUYEN MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 150.000 5277VNIBJ2LHRDJ3.Ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251004.122850.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441

04/10/2025 2.000.000 MBVCB.11165934259.ung ho MS 2025.276 (chi Le Thi Bui).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 200.000 5277IBT1jWC7TFPA.UNG HO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY-041025-12:21:48 470384.20251004.122149.234386229.DANG TU DINH.970416

04/10/2025 200.000 020097048810041217182025hPdv960360.69248.121657.UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI

04/10/2025 100.000 5277IBT1kJVIMUBK.Ung ho MS 2025.267, chi Le Thi Bui FT25277597970202.20251004.120501.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407

04/10/2025 100.000 020097048810041154532025BEXi817545.60014.115432.MS 2025.267 LETHI BUI

04/10/2025 2.000.000 5277IBT1jWC7ZBG1.MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY-041025-11:54:50 420624.20251004.115451.45826337.NGUYEN THANH TRUONG.970416

04/10/2025 100.000 5277IBT1iW57P8TZ.Ung ho MS 2025.267(chi Le Thi Bui).20251004.114108.90979971088.DAO THUY HA.970423

04/10/2025 100.000 020097048810041139452025feWP713488.79843.113922.NGUYEN THI THANH NGUYET CHUYEN TIEN HO TRO MS 2025.254 NGUYEN DUC THUAN

04/10/2025 300.000 MBVCB.11165152786.VO QUOC VIET chuyen tien ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0111001200679 VO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 130.000 0200970488100411241320257aLI605440.98714.112349.UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI

04/10/2025 50.000 MBVCB.11165058372.ung ho MS 2025.267 ( chi Le Thi Bui ).CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 50.000 5277IBT1hQRSNWZD.IBFT MS 2025.267.20251004.111824.050088680038.SACOMBANK.970403

04/10/2025 200.000 5277IBT1kJVMECAK.MS 2025.267 Ung ho Le Thi Bui FT25277921176734.20251004.110507.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407

04/10/2025 200.000 020097048810041058272025mmIw427339.66657.105807.UNG HO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY

04/10/2025 1.000.000 020097041510041058102025z4H6603369.65667.105746.TRAN HONG LY ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong

04/10/2025 200.000 5277IBT1aW2CEQ6N.Ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui.20251004.105454.0908561968.SHBMB.970443

04/10/2025 200.000 5277IBT1kJVMA2DA.NGUYEN TRUNG TUAN chuyen MS 2025.267 LE THI BUI FT25277457448845.20251004.105349.19033280679018.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG TUAN.970407

04/10/2025 60.000 020097042210041051422025MOYC399180.34253.105143.ung ho ms2025.267 chi Le Thi Bui

04/10/2025 30.000 020097042210041045092025H0IE505016.1446.104510.2025.267 le thi bui

04/10/2025 200.000 5277IBT1hQRSTTU3.IBFT LUU TUAN THANH chuyen den chau VO THI CAM THUY.20251004.104339.060273867204.SACOMBANK.970403

04/10/2025 200.000 5277IBT1kJVM82TH.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25277200050507.20251004.103337.19039252664011.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407

04/10/2025 400.000 5277IBT1iW5GNI8Y.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251004.103335.04546512201.NGUYEN NGOC BAO GIANG.970423

04/10/2025 200.000 MBVCB.11164376531.Ung ho MS 2025.267 (Chi Le Thi Bui).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 200.000 5277IBT1iW5G3GT4.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2025 266 NGUYEN NAM VUONG.20251004.102116.247529918.LE THI HOA.970432

04/10/2025 200.000 5277IBT1kJVMS2G4.Ung ho chi Le Thi Bui, 2025.267 FT25277908290727.20251004.101925.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

04/10/2025 100.000 020097041510041016312025n0fu464128.62102.101631.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui

04/10/2025 200.000 020097042210041002072025DHVA206440.93693.100208.MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy

04/10/2025 50.000 020097041510040957502025dcHJ400878.75039.095750.ung ho MS 2025.267 (ung ho chi Le Thi Bui)

04/10/2025 1.000.000 MBVCB.11163730657.NGUYEN TIEN TRUONG chuyen tien ung ho?MS 2025.267 (chi Le Thi Bui.CT tu 0231000599969 NGUYEN TIEN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 10.000 MBVCB.11163648104.THAI NGOC BICH ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0281001156451 THAI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 30.000 020097042210040935092025Z8U5810170.74356.093510.gui ms 2025 267

04/10/2025 300.000 5277IBT1kJVVZFYA.MS 2025.267.Le Thi Bui FT25277336723079.20251004.093450.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

04/10/2025 26.000 020097042210040934472025L314283673.73130.093448.ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

04/10/2025 50.000 020097042210040929452025BV2Q370129.51253.092946.MS 2025.267 chi Le Thi Bui

04/10/2025 300.000 020097048810040922072025Qlm0775640.20041.092143.MS2025.265 EM VO THI CAM THUY

04/10/2025 100.000 020097048810040920522025SgHb767743.15247.092031.UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI

04/10/2025 200.000 5277IBT1bWTHN6KW.Ung ho MS 2025267 Le Thi Bui.20251004.091329.0024106123456789.DINH PHU NHAN.970448

04/10/2025 200.000 0200970415100409095220250CJ6248686.70329.090928.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)

04/10/2025 26.000 020097042210040901522025YMOW683413.39613.090153.NGUYEN THI NGOC chuyen tien

04/10/2025 200.000 020097048810040900352025TqOG633862.35539.090011.MS 2025.267 LE THI BUI

04/10/2025 200.000 02009704881004085902202577rh623969.29602.085838.NGUYEN THI PHUONG MAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.267

04/10/2025 300.000 020097042210040858412025IY3P678025.27802.085842.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui

04/10/2025 100.000 5277IBT1kJVV84B9.MS 2025.267 CHI LE THI BUI FT25277297253852.20251004.085346.9976968817.TRUONG MINH TRUNG.970407

04/10/2025 100.000 0200970422100408533020258HM0521566.9428.085310.MS 2025.265

04/10/2025 800.000 020097041510040853022025qgKW198208.7563.085238.VIETINBANK CK NGUOI GUI Ngoc Huy Nguyen MS 1530140117

04/10/2025 200.000 MBVCB.11163018276.MS2025.266.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 1.000.000 5277IBT1aW2C149J.ung ho MS 2025 267 chi le thi bui.20251004.084147.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

04/10/2025 4.000 5277IBT1iW5GVU9W.ZP252770081799 251004000642824 Chuong dung Zalopay chuyen tien.20251004.083801.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

04/10/2025 250.000 5277IBT1jWC7WV4L.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10-041025-08:35:43 060448.20251004.083543.24957927.THIEU QUANG DAI.970416

04/10/2025 500.000 MBVCB.11162858842.Ung ho MS 2025.266 ( em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 20.000 5277IBT1fWYLMQYB.Le Thi Doai chuyen tien ung ho ms 2025.265.20251004.082558.962296580.LE THI DOAI.970406

04/10/2025 100.000 5277IBT1fWYLVRAC.MS 2025 265 em VO THI CAM THUY.20251004.082508.0321400163004.PHAN THI THUY KIEU.970438

04/10/2025 200.000 5277IBT1jWC7QC5S.LEU VU CHUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025-265 VO THI CAM THUY-041025-08:24:03 043546.20251004.082403.566686666.LEU VU CHUNG.970416

04/10/2025 100.000 02009704221004081619202519VH398866.80437.081620.ung ho MS: 2025.267 chi le thi bui

04/10/2025 100.000 5277IBT1fWYLVQI7.ung ho 2025.265 ( em Vo Thi Cam Thuy).20251004.081226.100710102001046.NGUYEN THANH PHONG.970431

04/10/2025 500.000 0200970488100408103420257Wjx319389.60998.081014.HOANG HAI YEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.267 LE THI BUI

04/10/2025 50.000 5277IBT1kJVDNU87.Ung ho MS 2025.265 FT25277701398285.20251004.080836.19036295469019.DOAN THI THANH NGA.970407

04/10/2025 200.000 5277IBT1aW21RSY9.ung ho MS2025.254 anh Nguyen Duc Thuan.20251004.080138.700007318189.TRAN VO NHAT KHUE.970424

04/10/2025 1.000.000 MBVCB.11162503778.MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0341006861591 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/10/2025 100.000 020097041510040750312025r6XT932508.220.075031.MS 2025.265(em Vo Thi Cam Thuy )

04/10/2025 500.000 MBVCB.11162357077.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 500.000 MBVCB.11162340674.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 100.000 5277IBT1kJVDZYWU.Ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25277888035213.20251004.073639.19034272728014.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407

04/10/2025 200.000 MBVCB.11162175619.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0331003641868 LE THI BACH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 200.000 020097041510040729262025C3a9896566.39794.072926.ung ho ctrinh NCHCCCL

04/10/2025 50.000 020097042210040723032025V51Z850103.23171.072243.LE VAN THANH chuyen tien MS 2025 267 le thi bui

04/10/2025 100.000 IBVCB.11161981412.Chuyen tien ung ho MS 2025.267 Le Thi Bui .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/10/2025 100.000 5277IBT1hQRSS7JP.IBFT Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi.20251004.070443.060147279364.SACOMBANK.970403

04/10/2025 200.000 MBVCB.11161877895.MS 2025.267.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 200.000 020097040510040631362025NVGS071137.6876.063136.Vietcombank:0011002643148:MS.2025.262 ung ho em Nguyen Lam Duong

04/10/2025 1.000.000 MBVCB.11161631142.ung ho ms 2025.258 (be nguyen ngoc nhu y).CT tu 1061349999 BUI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 15.000 MBVCB.11161411218.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 50.000 0200970405100405070620256X5X076519.38243.050706.Vietcombank:0011002643148:PHAM VAN TUAN chuyen tien ung ho MS 2025 265

04/10/2025 50.000 5277IBT1iW5AE22J.Ung ho NCHCCCL Huyen 0911992390.20251004.050243.185815943.PHAM THI HUYEN.970432

04/10/2025 100.000 5277IBT1kJVDDE8D.NGUYEN THUY LINH ung ho hoan canh em Vo Thi Cam Thuy MS 2025.264 FT25277907031879.20251004.041605.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

04/10/2025 847.000 020097042210040046032025OE7A971751.11896.004540.MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

04/10/2025 40.000 5277IBT1kJVDWSWG.UH MS 2025.264 - anh Cao Van Truong FT25277065535533.20251004.004008.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

04/10/2025 1.000.000 MBVCB.11160941963.NGUYEN HOANG BICH Ung ho MS 2025.265 ( Vo thi Cam Thuy).CT tu 0081001194188 NGUYEN HOANG BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 10.000 MBVCB.11160920071.NGUYEN NGOC QUAN Ung ho NCHCCCL 0332360489.CT tu 1042829847 NGUYEN NGOC QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/10/2025 1.000.000 5276IBT1hQR9NGEB.IBFT DUONG XUAN QUANG ung ho MS2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251003.234013.047612091966.SACOMBANK.970403

05/10/2025 50.000 5278IBT1kJVLQF7I.MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279958333481.20251005.235538.19033131870015.VND-TGTT-DAO HAI DUONG.970407

05/10/2025 30.000 MBVCB.11187046933.DUONG HIEU THIEN chuyen tien+ung ho MS 2025 .265( em Vo Thi Cam Thuy..CT tu 1016141397 DUONG HIEU THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 500.000 020097040510052326452025GUKM001567.8047.232645.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THU XUAN chuyen tien UNG HO NCHCCCL.LE TRONG HAI. SDT 0937317750

05/10/2025 200.000 020097042210052316302025DL3E516625.90074.231605.ung ho MS 2025.265

05/10/2025 20.000 5278IBT1cWSWJIWP.MS 2025.268 TRAN LE THU HA chuc em mau khoe.20251005.223846.109873612875.TRAN HIEU PHUONG.970415

05/10/2025 300.000 020097048810052234402025HeH2388562.2749.223415.MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA PHAM THI THANH NHAN CHUYEN TIEN

05/10/2025 100.000 020097042210052233212025F0KA639814.23.223322.HUONG GIANG ung ho ma 2025.266 em Nguyen nam Vuong

05/10/2025 50.000 5278IBT1iW5XUEIH.ZP252780420929 251005003077954 ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha.20251005.222825.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

05/10/2025 100.000 020097041510052224262025qEQW404765.75756.222426.MS 2025.268

05/10/2025 600.000 020097048810052218502025IOuR335085.60897.221829.UNG HO NCHCCCL BECK KHOI

05/10/2025 50.000 5278IBT1fWYRQ5YP.NGUYEN HUONG giup do MS 2025 255 hai chau Siinh Mi Chinh va Chinh Thi Chai.20251005.221802.0102637665.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

05/10/2025 50.000 020097042210052151562025KD8C101448.77405.215156.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

05/10/2025 10.000 MBVCB.11186322853.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 MBVCB.11186282966.MS2025 266 em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 MBVCB.11186285739.MS2025 265 em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 MBVCB.11186276248.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 5278IBT1kJVHVZUL.Ung ho MS 2025.268 Tran le thu Ha FT25279224026406.20251005.213555.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407

05/10/2025 100.000 020097040510052126192025AACH082080.87907.212554.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

05/10/2025 200.000 5278IBT1iW5XJ36L.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20251005.212204.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

05/10/2025 20.000 5278IBT1hQRUDL7W.IBFT Ung ho NCHCCCL.20251005.211517.050101950929.SACOMBANK.970403

05/10/2025 100.000 5278IBT1jWCLCD2F.UNG HO MS 2025268 EM TRAN LE THU HA-051025-21:14:16 102513.20251005.211416.259113149.BUI THI THU HOA.970416

05/10/2025 100.000 5278IBT1jWCL1FHD.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THIHOANG TRANG 0765132477-051025-21:10:48 097037.20251005.211048.31913677.LE CONG MINH.970416

05/10/2025 30.000 02009704051005205900202538RK088133.78529.205900.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.268

05/10/2025 100.000 020097041510052047242025SXGm207966.28951.204724.BUI HAI CHIEN chuyen tien ung ho

05/10/2025 50.000 020097048810052046212025WtuI862964.25566.204556.MS 2025.268

05/10/2025 250.000 5278IBT1bWF2KYBA.Ung ho NCHCCCL truong thuy nga 0817471897.20251005.203949.03501012929666.MAI THUY HANG.970426

05/10/2025 100.000 MBVCB.11185360702.MS2025.263.CT tu 0011004283337 PHUNG THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 500.000 0200970405100520240820256XLQ051280.29297.202408.Vietcombank:0011002643148:ung ho be Dung thon Bac Dung xa A Sao

05/10/2025 200.000 020097048810052021192025zeNm687861.17086.202054.UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA

05/10/2025 500.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103004105367.20251005.103004105367-0387619031_HO HOAI ANH ung ho Ms2025265 em Vo Thi Cam Thuy

05/10/2025 500.000 020097041510052019072025FW4m118787.7009.201907.MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y)

05/10/2025 200.000 0200970405100520170120253VJW021782.97239.201701.Vietcombank:0011002643148:ms2025.265

05/10/2025 20.000 MBVCB.11185081542.LANG THI THUY ung ho MS2025.268( em tran le thu ha).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 200.000 020097042210052005112025A6EQ496197.43008.200447.MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha

05/10/2025 200.000 5278IBT1iW53BTX3.Ms 2025268 ung ho em Tran Le Thu Ha.20251005.195127.153593717.NGUYEN QUYNH TRANG.970432

05/10/2025 50.000 020097041510051941152025cO8f891380.29351.194115.VU VAN BANG MS 2025.268 ( em tran le thu ha)

05/10/2025 20.000 020097042210051939332025BNWC843019.20962.193909.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tran Le Thu Ha ms 2025.268

05/10/2025 100.000 020097041510051923222025TC4y828091.44311.192322.NGUYEN BICH THUY Chuyen tien ung ho MS2025 268 Tran Le Thu Ha

05/10/2025 100.000 020097041510051920362025jyCE817702.31136.192015.NGUYEN BICH THUY Chuyen tien ung ho MS2025 265 em Vo Thi Cam Thuy

05/10/2025 300.000 5278IBT1kJV6R9SL.MS 2025.268 Tran Le Thu Ha , mong chau khoi benh FT25279876551416.20251005.191603.13320472261014.VND-TGTT-LE BINH PHUONG.970407

05/10/2025 300.000 MBVCB.11184277806.UNG HO MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 200.000 MBVCB.11184235277.UNG HO MS2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 5278IBT1kJV6F5G4.Ung ho MS 2025.260 be Phan Thanh Minh FT25279776042756.20251005.190824.19034284095017.VND-TGTT-LE MAI VAN.970407

05/10/2025 70.000 020097042210051905242025PHAI955827.58074.190504.ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

05/10/2025 200.000 5278IBT1bWFCXWUG.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.190317.04301013930718.TRAN THI THANH KHIEM.970426

05/10/2025 5.600 5278IBT1iW532VHR.HO VAN HUNG chuyen tien.20251005.185503.177161152.HO VAN HUNG.970432

05/10/2025 200.000 020097042210051836282025ZXMV717207.10159.183629.MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha

05/10/2025 500.000 5278VNIBJ2LDWIAL.Ung ho MS2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.182546.983091134.LUONG DIEU ANH.970441

05/10/2025 300.000 MBVCB.11183424084.UNG HO MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 30.000 MBVCB.11183328266.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 200.000 020097048810051805272025uiai632462.52299.180502.MS 2025.264 ANH CAO VAN TRUONG

05/10/2025 200.000 020097048810051756502025NDiV553482.5105.175629.MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY

05/10/2025 200.000 020097048810051746212025O5nc452168.44776.174556.MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA

05/10/2025 200.000 MBVCB.11182928754.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 1043414776 PHAM VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 50.000 5278IBT1iW5FULUY.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.171502.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

05/10/2025 50.000 5278IBT1iW5FU45D.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).20251005.171402.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

05/10/2025 50.000 5278IBT1iW5FUVKK.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong.20251005.171302.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

05/10/2025 50.000 5278IBT1iW5FUQKC.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251005.171202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

05/10/2025 100.000 5278IBT1fWYXSEWJ.MS2025-267(chi le thi bui.20251005.171159.0909949158.NGUYEN THI THANH TAM.970431

05/10/2025 1.000.000 5278IBT1kJVEPY97.ungho MS 2025.265 Vo thi cam thuy FT25279586731683.20251005.170604.7856688888.PHAM THI HANH.970407

05/10/2025 500.000 5278WBVNA22XIECU.MS 2025.258 Be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251005.170414.102000153549.NGUYEN THI THUY VAN.970412

05/10/2025 100.000 020097040510051654212025NWSN080980.48376.165421.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.265 Vo Thi Cam Thuy

05/10/2025 40.000 5278IBT1kJVESLVK.Ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279619216154.20251005.164920.19032676420029.VND-TGTT-HUYNH VAN LAO.970407

05/10/2025 50.000 5278IBT1kJVESHPR.MS2025.268 be finn ung ho chi Ha FT25279420001677.20251005.164916.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

05/10/2025 100.000 5278IBT1iW5F963B.ung ho MS 2025268 em Tran Le Thu Ha.20251005.164706.0326231913.LY DOANH DOANH.970432

05/10/2025 1.000.000 0200970488100516435920251FIp890518.92024.164335.DOAN VAN CHUNG CHUYEN TIEN

05/10/2025 20.000 5278IBT1kJVECL4Y.NGUYEN THI LOAN chuyen NCHCCCL FT25279693255610.20251005.164134.19072054006014.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407

05/10/2025 200.000 020097042210051640242025K5KG613884.71926.164025.MS2025.268 e tran le thu ha

05/10/2025 28.000 MBVCB.11181704658.Chuyen tien ung ho.CT tu 1056148842 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/10/2025 100.000 MBVCB.11181649290.Ung Ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 1024496766 PHAN NGOC TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 200.000 MBVCB.11181306937.MS 2025.268 ( em Tran Le Thu Ha ).CT tu 0281000517803 DOAN THI KIM QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 0200970488100515461820256bqa461958.3499.154557.UNG HO MS 2025.268 TRAN LE THU HA

05/10/2025 200.000 MBVCB.11181015502.ung ho MS 2025.268 (tran le thu ha).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 38.000 020097042210051535242025D29S833976.52498.153525.UH MS 2025.267 chi Le Thi Bui. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

05/10/2025 300.000 5278IBT1iW5T7KQB.NGUYEN THI THU PHUONG ck MS 2025 268 em Tran Le Thu Ha.20251005.151702.208653571.NGUYEN THI THU PHUONG.970432

05/10/2025 100.000 020097041510051504202025Zbd3738589.14939.150420.MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha)

05/10/2025 200.000 5278IBT1jWCZH9JC.UNG HO E TRAN LE THU HA-051025-15:02:20 428105.20251005.150221.376723898.HOANG THI THUY.970416

05/10/2025 20.000 5278VNIBJ2LDJ44X.ung ho MS 2025.268( em Tran Le Thu Ha).20251005.145806.912281212.GIANG MY LINH.970441

05/10/2025 100.000 MBVCB.11180403748.ung ho?MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 020097041510051443552025gojI683644.33682.144355.NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tienms 2025264

05/10/2025 200.000 5278IBT1jWCZEMAL.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA-051025-14:34:49 385648.20251005.143449.4328731.TRAN QUANG NAM.970416

05/10/2025 100.000 5278IBT1kJV7FC2L.ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279347082179.20251005.141923.19035623227013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HAN.970407

05/10/2025 100.000 MBVCB.11180050621.MS 2025.263 (Anh Tran Van Nghi).CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 020097048810051404422025uT5T899117.90448.140417.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.268 LE THU HA

05/10/2025 100.000 020097040510051402192025O1O3024803.80959.140220.Vietcombank:0011002643148:ms 2025268 em tran le thu ha

05/10/2025 200.000 MBVCB.11179930604.ung ho MS 2025.268 ( em Tran Le Thu Ha).CT tu 0781000474194 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 500.000 020097048810051353332025kV21849709.51511.135312.HO DANG THUY VIEN CHUYEN TIEN MS 2025268

05/10/2025 200.000 5278IBT1kJV7ACF2.LY VAN KHIEM chuyen ung ho MS.2025 268 em Tran Le Thu Ha FT25279967750470.20251005.133732.3568686866.LY VAN KHIEM.970407

05/10/2025 500.000 020097041510051326212025vS8k506027.62092.132621.MS 2025.268

05/10/2025 200.000 020097048810051323532025OKK1722310.52933.132332.CHAU MINH THY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA

05/10/2025 200.000 MBVCB.11179604877.MS 2025.264( vo thi cam thuy).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 5.000 MBVCB.11179537051.Ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha.CT tu 0691000312866 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 5278IBT1jWCZYDCW.UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA-051025-13:10:59 266770.20251005.131059.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

05/10/2025 50.000 5278IBT1kJV787YJ.MS 2025.268 .em Tran Le Thu Ha FT25279643890343.20251005.131010.19030259073011.VND-TGTT-BUI HAI TRIEU.970407

05/10/2025 300.000 5278IBT1aW2V497M.ung ho MS 2025.268.20251005.130855.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457

05/10/2025 200.000 MBVCB.11179419655.ung ho Ms2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 9964753225 DANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 50.000 5278IBT1kJV7VVIC.Ung ho NCHCCCL FT25279203222306.20251005.125640.19033321220017.VND-TGTT-TRAN HA TRANG.970407

05/10/2025 150.000 5278IBT1kJV7DFKI.MS 2025. 268 FT25279067923102.20251005.125505.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

05/10/2025 100.000 5278IBT1iW5LR48M.ZP252780175299 251005001362154 MS2025.268.20251005.125343.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

05/10/2025 200.000 5278IBT1kJV7DPWQ.ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279001781998.20251005.125316.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

05/10/2025 100.000 5278IBT1kJV7DJEH.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui FT25279795853105.20251005.125158.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

05/10/2025 100.000 5278IBT1kJV7SIR9.ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong FT25279764336390.20251005.124907.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

05/10/2025 50.000 5278IBT1hQRI5TXJ.IBFT MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.20251005.124427.060228161368.SACOMBANK.970403

05/10/2025 200.000 5278IBT1kJV7C68C.ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25279932900013.20251005.123903.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

05/10/2025 200.000 5278IBT1kJV7CC4M.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong FT25279915743437.20251005.123653.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

05/10/2025 200.000 5278IBT1kJV7CCMJ.Ung ho MS 2025.268 FT25279102312018.20251005.123652.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

05/10/2025 150.000 5278IBT1kJV71SGP.ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25279251039479.20251005.123330.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

05/10/2025 200.000 5278IBT1kJV7JHWE.ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong FT25279068965110.20251005.123151.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

05/10/2025 200.000 5278IBT1iW5LTV6Q.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.122906.18883566888.LE NGOC ANH.970423

05/10/2025 100.000 MBVCB.11179049901.2025.268.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 5278IBT1iW5LTVW5.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.122859.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

05/10/2025 50.000 5278IBT1kJV7WRGA.MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279304558786.20251005.122858.9902203855.NGO MANH DAT.970407

05/10/2025 200.000 020097048810051225432025Vocc445379.36567.122522.UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA

05/10/2025 20.000 5278IBT1kJV7QHLI.ung ho ms 2025.268, em Tran Le Thu Ha, chuc em va gia dinh binh an FT25279067009214.20251005.122449.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

05/10/2025 100.000 MBVCB.11178972828.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 020097040510051222102025EIP4025624.21899.122210.Vietcombank:0011002643148:PHAM NGOC LAI chuyen tien MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha

05/10/2025 100.000 020097048810051220362025eZgx417023.14966.122015.MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA

05/10/2025 100.000 020097041510051218592025MXle347271.8383.121859.Ms 2025.268 em tran Le thu ha

05/10/2025 1.000.000 MBVCB.11178923947.ung ho MS 2025.268 (em Tran Thu Ha).CT tu 0611001953597 BUI THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 MBVCB.11178885388.ung ho.MS.2025.268.(em Tran Le Thu Ha ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 MBVCB.11178850208.ung ho MS 2025.268.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 300.000 MBVCB.11178845477.MS2025.268 ( Em Tran Le Thu Ha).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 200.000 0200970422100512082020257QSG953030.62070.120821.MS 2025268 em TRAN LE THU HA

05/10/2025 200.000 5278IBT1kJVGFT1E.ung ho MS 2025. 268 FT25279430828162.20251005.120805.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

05/10/2025 50.000 5278IBT1kJVGFY2W.Ung ho NCHCCCL LAI TUAN ANH 0328917177 FT25279244358440.20251005.120650.4097005783.LAI TUAN ANH.970407

05/10/2025 100.000 020097041510051206352025t3Zq311743.52776.120635.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi)

05/10/2025 50.000 5278IBT1iW5LEFYQ.pham thi quyen tu thien.20251005.120552.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

05/10/2025 100.000 5278IBT1hQRI8KV2.IBFT ms 2025.268.20251005.120544.050086086597.SACOMBANK.970403

05/10/2025 100.000 MBVCB.11178752914.MS 2025.268 tran le thu ha.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 50.000 5278IBT1iW5LEDRZ.Ms2025268.20251005.120254.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

05/10/2025 200.000 020097042210051157502025VKRE871267.14105.115726.NGUYEN VAN VUONG XUAN THANG chuyen tien ung ho 2025.268 e Tran Le Thu Ha chuc chau nhanh khoi benh.

05/10/2025 50.000 5278IBT1jWCZSVFN.UNG HO MS 2025.268 TRAN LE THU HA-051025-11:55:04 148788.20251005.115504.39496977.NGUYEN THANH DANH.970416

05/10/2025 500.000 020097042210051143362025884V362627.45955.114337.Tran Van Toan ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10

05/10/2025 50.000 020097041510051141142025qfoA235113.36040.114114.ung ho MS 2025.268 (ung ho em Tran Le Thu Ha)

05/10/2025 300.000 020097048810051134142025MbqW132459.886.113353.UNG HO MS 2025 265 VO THI CAM THUY

05/10/2025 200.000 5278IBT1jWCZCLT7.MS 2025.267-051025-11:33:54 112598.20251005.113354.44926247.TRAN VAN SANG.970416

05/10/2025 300.000 MBVCB.11178353956.DO THANH MY chuyen tien giup em Cam Thuy 2025.265.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 500.000 MBVCB.11178212823.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0021001246807 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 1.000.000 MBVCB.11178049037.ung ho MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 1.000.000 MBVCB.11178036320.ung ho MS 2025.260 (be Phan Thanh Minh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 1.000.000 MBVCB.11178017274.ung ho MS 2025.261 (em Nguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 200.000 MBVCB.11178011837.TRAN KE DOAN chuyen tien ung ho MS 2025.268 Tran Le Thu Ha.CT tu 0151000055050 TRAN KE DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 1.000.000 MBVCB.11178010012.ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 1.000.000 MBVCB.11177991864.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 1.000.000 MBVCB.11177984863.ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 1.000.000 MBVCB.11177974632.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 200.000 5278IBT1hQRI2V8M.IBFT ung ho MS 2025.264.20251005.110411.070082561283.SACOMBANK.970403

05/10/2025 1.000.000 MBVCB.11177948531.ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 1.000.000 MBVCB.11177938687.ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 1.000.000 MBVCB.11177917691.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 MBVCB.11177854742.NGUYEN DUY LINH ung ho?MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0021001911745 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 020097048810051050112025pad9823065.81412.104951.MS 2025.263 ANH TRAN VAN NGHI

05/10/2025 100.000 5278IBT1iW5LSM9S.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251005.104742.00017051983.TRAN THE HUNG.970423

05/10/2025 200.000 5278IBT1iW5L2NBE.LE MY PHO chuyen tien MS 2025 267chij Lee Thi Bui.20251005.104152.200480589.LE MY PHO.970432

05/10/2025 100.000 5278IBT1iW5LQY75.ung ho ma so 2025 268 TRAN LE THU HA.20251005.101717.247529918.LE THI HOA.970432

05/10/2025 1.000.000 5278IBT1kJVA4VB1.MS 2025.268 em Tran le thu ha FT25279020000702.20251005.095500.14020541556668.VND-TGTT-NGHIEM TRUNG VINH.970407

05/10/2025 10.000 MBVCB.11176954046.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha - Quang Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 30.000 020097042210050905282025NRWE765108.90276.090529.gui ms 2025 268

05/10/2025 100.000 MBVCB.11176070191.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 IBVCB.11176035403.Chuyen tien ung ho MS 2025.268 Tran Le Thu Ha.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/10/2025 500.000 020097040510050848382025WTK0074887.24257.084838.Vietcombank:0011002643148:THACH THI RAT THA cho Tran Le Thu Ha

05/10/2025 100.000 MBVCB.11176009018.ung ho MS 2025.268 (em TRAN LE THU HA) ba hoi huong den Xiu thuong yeu, ong ba noi va cau an cac me con thuong.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 200.000 5278IBT1kJV4T7T2.Ung ho em Tran Le Thu Ha, MS 2025.268 FT25279614156402.20251005.084516.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

05/10/2025 1.500.000 020097048810050835552025f5Lx815162.78043.083534.UNG HO CHAU VO THI CAM THUY

05/10/2025 2.000.000 020097048810050833582025Ce4p801070.70424.083333.CHUYEN TIEN UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10

05/10/2025 500.000 MBVCB.11175845170.MS 2025- 268 ( em Tran Le Thu Ha).CT tu 0511003922122 LE THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 020097048810050831302025n2QT783955.61476.083109.CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.265

05/10/2025 1.500.000 020097048810050831022025P6AG780959.59620.083038.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.268 CHAU TRAN LE THU HA

05/10/2025 500.000 020097041510050828352025YrHi448960.50647.082835.MS 2025 265 ( Em Vo Thi Cam Thuy) cau mong con mau lanh benh

05/10/2025 1.000.000 020097048810050828312025pnSq763596.51631.082807.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI

05/10/2025 500.000 MBVCB.11175749855.MS 2025.268 (Em Tran Le Thu Ha).CT tu 0451001384995 LE MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 200.000 MBVCB.11175676677.MS 2025.268 ( em tran le thu ha).CT tu 0021000992696 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 500.000 5278IBT1kJV47INA.Chuyen ung ho MS 2025.265 Vo Thi Cam Thuy, hoi huong cho GA FT25279740050869.20251005.082019.9988309161.TRAN THI THUY.970407

05/10/2025 300.000 02009704221005081826202511FG308032.15791.081827.ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha

05/10/2025 300.000 5278IBT1jWC6YTW8.UNG HO MS 2025 268 EM TRAN LE THU HA-051025-08:11:29 777132.20251005.081129.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

05/10/2025 6.000.000 020097048810050809252025gqXk634763.86480.080900.CSPM, CSTV TAI TRO DONG VIEN CHO MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY

05/10/2025 200.000 020097040510050804342025UXFL055515.70413.080434.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.268 em tran le thu ha

05/10/2025 500.000 MBVCB.11175182000.Ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 9946567603 VO THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 350.000 MBVCB.11175151669.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 9946567603 VO THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 500.000 5278IBT1iW5HJRPW.MS 2025.268.20251005.073140.04342935501.LE SON HA.970423

05/10/2025 500.000 MBVCB.11175051465.Ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 9946567603 VO THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 200.000 MBVCB.11174914038.MS 2025.268.CT tu 9988635388 NGO MINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 2.000.000 5278IBT1hQRMP2NH.IBFT Ung ho nguoi dan sau bao so 10.20251005.070109.970403Kbdad1a000000000759402.SACOMBANK.970403

05/10/2025 200.000 MBVCB.11174860878.MS 2025.268.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 500.000 MBVCB.11174838573.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 200.000 020097048810050649282025qRAy263848.78786.064903.UNG HO MS 2025.268

05/10/2025 100.000 020097048810050641352025xQ6t239460.65527.064114.UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA

05/10/2025 50.000 020097048810050639322025uubO233686.61752.063908.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.266 EM NGUYEN NAM VUONG

05/10/2025 100.000 5278IBT1hQRM8Z3Z.IBFT Ung ho MS 2025.267 Le Thi Bui.20251005.063233.020093543638.SACOMBANK.970403

05/10/2025 100.000 MBVCB.11174660894.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.259 (be Tan Quang Minh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 MBVCB.11174637490.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 MBVCB.11174617968.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.265 ( em Vo Thi Cam Thuy ).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 MBVCB.11174601763.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 MBVCB.11174578958.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 500.000 5278IBT1hQRMILHP.IBFT Ung ho MS 2025.267 Le Thi Bui.20251005.060312.060022282703.SACOMBANK.970403

05/10/2025 100.000 MBVCB.11174572511.UNG HO MS2025.267 (CHI LE THI BUI).CT tu 0541000307974 PHAM TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/10/2025 100.000 5278IBT1iW5ZZEZW.Ung ho NCHCCCL Vuu Van Son 0766613333.20251005.022032.05254977801.VUU VAN SON.970423

05/10/2025 300.000 020097042210050126002025RASD554451.88739.012537.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10

05/10/2025 100.000 MBVCB.11174230182.MS 2025267.CT tu 9913966849 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/10/2025 300.000 020097042210050124482025SI78861928.88019.012448.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui

06/10/2025 200.000 02009704051007001718202582MT019544.21246.001719.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.264 anh Cao Vam Truong

06/10/2025 200.000 020097040510070014452025UZMT018541.17747.001445.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi

06/10/2025 200.000 020097040510070009482025YVYK016620.14198.000927.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong

06/10/2025 200.000 020097040510070001542025585A013275.5501.000132.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y

06/10/2025 200.000 MBVCB.11200054138.HUNG VU ung ho Ma so 2025.269( ong Nguyen Van Tien).CT tu 0251002064566 CHUNG PHUONG HUNG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 10.000 MBVCB.11199953287.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien - TP.HCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJMJ1A8D.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25280164847760.20251006.224941.19033934593010.VND-TGTT-HUYNH DUY THACH.970407

06/10/2025 70.000 MBVCB.11199808671.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11199818509.ung ho MS 2025.268.CT tu 0021000981597 NGUYEN LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 020097042210062239012025GCXQ846659.80654.223902.UNG HO MS 2025.267 LE THI BUI

06/10/2025 30.000 MBVCB.11199633731.Ung ho MS 2025.266 ( em Nguyen Nam Vuong ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 400.000 5279IBT1hQRBJ2T3.IBFT ung ho MS 2025.269.20251006.221653.070082561283.SACOMBANK.970403

06/10/2025 200.000 5279IBT1iWB1PWDX.MS 2025 269 ong Nguyen Van Tien cau mong ong khoi benh.20251006.221413.114643847.VU THI NGOC HA.970432

06/10/2025 200.000 MBVCB.11199524193.ung ho MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1020521040 LE HUYNH HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 300.000 5279IBT1bWFPD7N8.ung ho ms2025269 Ong Nguyen van Tien.20251006.220448.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425

06/10/2025 100.000 020097048810062158292025Clkt606951.75296.215803.MS.2025.267

06/10/2025 10.000 MBVCB.11199456276.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJMWLRVC.NGUYEN VO MY TAM chuyen 2025.269 FT25280106042275.20251006.215616.19071070898018.VND-TGTT-NGUYEN VO MY TAM.970407

06/10/2025 100.000 020097042210062155512025FHE3826221.67073.215526.ung ho ms 2025.267 Le Thi Bui

06/10/2025 100.000 MBVCB.11199419226.NGUYEN PHUONG TRAN ung ho MS 2025.267( chi Le Thi Bui).CT tu 0061000271288 NGUYEN PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 300.000 MBVCB.11199387479.17A Hang Ga HN ung ho MS2025.268 TRAN LE THU HA.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 5279IBT1kJMWHMUF.2025.267 FT25280006814821.20251006.214851.210219928888.MAI NGUYEN BINH HUNG.970407

06/10/2025 300.000 5279NAMAA22SCFA2.MS 2025.269.20251006.214846.067777879.HA THI KHANH VI.970428

06/10/2025 200.000 020097042210062143592025G3RA613465.29853.214400.NGUYEN NGOC TUAN VietNamNet ung ho nhan dan mien Trung sau bao so 10

06/10/2025 500.000 020097040510062138372025P8OI036040.12345.213837.Vietcombank:0011002643148:MS 2025264 anh cao van truong

06/10/2025 100.000 MBVCB.11199240499.ung ho MS 2025.269.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11199238566.MS 2025.269 Chu Nguyen Van Tien mau khoe.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11199245064.ung ho MS 2025.268.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11199236119.ung ho MS 2025.267.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11199233563.ung ho MS 2025.266.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11199228851.ung ho MS 2025.265.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 20.000 5279IBT1kJMWGJF6.Ung ho MS 2025.227 FT25280547670314.20251006.212309.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

06/10/2025 20.000 5279IBT1kJMWALF9.Ung ho MS 2025.250 FT25280328455047.20251006.212209.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

06/10/2025 20.000 5279IBT1kJMWA4ZA.Ung ho MS 2025.264 FT25280960703556.20251006.212106.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

06/10/2025 1.000.000 5279IBT1aW25SAMJ.MS 2025.267( chi Le Thi Bui).20251006.211200.0908588687.NGO ANH THAI.970424

06/10/2025 50.000 MBVCB.11198944172.2025.258 (be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 0211000503126 NGUYEN HA ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 50.000 5279IBT1kJMWIFAY.MS 2025.268 FT25280219146874.20251006.205249.19029417634011.VND-TGTT-TRAN THI THANH XUAN.970407

06/10/2025 500.000 020097042210062044512025XEWK279590.17540.204452.HOANG THI UYEN chuyen tien chuyen toi cho chi le Thi bui 2 Vo chong khuyet tat MS 2025267

06/10/2025 100.000 5279IBT1iWBJX4E3.Pham Thi Thanh Hoa chuyen tien ung ho ong Nguyen Van Tien.20251006.203504.81828588888.PHAM THI THANH HOA.970423

06/10/2025 200.000 0200970422100620342820254XXL854691.73716.203429.UH ma so 2025.267

06/10/2025 500.000 5279IBT1iWBJXSNN.Ba Tru Thi Suu 0962732056 ung ho chau Le Thi Bui.20251006.203326.0387588365.NGUYEN TUAN ANH.970432

06/10/2025 15.000 MBVCB.11198583410.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 5279IBT1kJMW2MQA.2025.267 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT25279271225884.20251006.202955.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

06/10/2025 200.000 5279IBT1kJMWC2X9.2025.269 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT25279986333687.20251006.202607.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

06/10/2025 200.000 MBVCB.11198358528.Ung ho MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11198304318.Ung ho NCHCCCL - Hoai Ngan - 0976457214.CT tu 9976457214 NGUYEN HOAI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 20.000 020097042210061959062025P63J667410.17876.195907.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Nguyen Van Tien ms 2025.269

06/10/2025 10.000 MBVCB.11198145716.ung ho mien Trung bao so 10.CT tu 0331000408596 BUI HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 020097042210061955122025BR7H355523.1115.195513.DUC THI MAI ung ho ms 2025265 vo thi cam Thuy

06/10/2025 50.000 5279IBT1kJMQFQG3.MS 2025.269 FT25279341518220.20251006.195459.19037693774014.VND-TGTT-PHAM MINH CHAU.970407

06/10/2025 200.000 020097041510061953552025EIxx238955.94463.195355.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy)

06/10/2025 100.000 5279IBT1dJWZLCBB.ung ho MS 2025267 chi Le Thi Bui.20251006.195341.970422V45f9c5000000000f70341.MBBANK IBFT.970422

06/10/2025 200.000 020097048810061953062025EmCe965114.90824.195245.NGUYEN LUU LAN HUONG CHUYEN TIENUNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI

06/10/2025 500.000 5279IBT1jWC3KQ8W.MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY-061025-19:51:34 858000.20251006.195134.130171759.PHAM HONG THAI.970416

06/10/2025 200.000 MBVCB.11197993403.ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 1021098515 PHAM NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 5279IBT1iWBJ7A1W.ung ho MS 2025267 chi Le Thi Bui.20251006.194332.2218051961.PHAM THI BIEN.970432

06/10/2025 100.000 MBVCB.11197926178.ungho ms 2025.268 em Tran le thu ha.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 50.000 MBVCB.11197903230.ung ho ms 2025.269.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 5279IBT1jWC3A3M5.MS 2025.269-061025-19:34:35 826712.20251006.193436.11549707.TRUONG GIA LAN.970416

06/10/2025 50.000 MBVCB.11197785985.LE THI THUY chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung bao so 10.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 50.000 MBVCB.11197764057.LE THI THUY chuyen tien MS2025.269.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJMQ75II.Ung ho ong Nguyen Van Tien MS2025.269 FT25279327106478.20251006.193028.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407

06/10/2025 50.000 MBVCB.11197757525.LE THI THUY chuyen tien MS2025.267.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 MBVCB.11197730713.MS 2025.269.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11197635454.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 020097040510061915452025EEAC088056.16756.191524.Vietcombank:0011002643148:Gui giup chi Le Thi Bui

06/10/2025 5.000.000 0200970488100619061920257uEo671410.72040.190553.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.269

06/10/2025 200.000 020097041510061905092025hijR111569.66131.190443.ung ho MS 2025.265 ( em VO THI CAM THUY )

06/10/2025 100.000 MBVCB.11197385386.MS 2025.269.CT tu 0371000497493 PHAN NGUYEN QUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 500.000 MBVCB.11197311465.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.269 ( Ong Nguyen Van Tien).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 300.000 MBVCB.11197194546.Ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 2.000.000 MBVCB.11196997425.ung ho MS 2025.269.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11196536266.ung ho MS 2025.269(ong nguyen van tien).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11196506644.ung ho MS 2025.268(em tran le thu ha).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 10.000 5279IBT1cWSCYKSH.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251006.180423.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415

06/10/2025 200.000 020097048810061804162025VU2u243072.49203.180355.NGUYEN LE HOAI PHUONG MS 2025.267 CHI LE THI BUI

06/10/2025 200.000 020097042210061800042025FKZ6983014.24636.180005.unghochuongtrinhnhuchuahecocuocchialymongchuongtrinhcpnmai

06/10/2025 200.000 020097042210061757542025CW43638402.12661.175729.ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha.

06/10/2025 500.000 020097040510061750022025MEK4056815.65424.175002.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.267 Chi LE THI BUI

06/10/2025 300.000 5279IBT1jWC31LQZ.MS 2025.262 HO TRO-061025-17:43:04 587752.20251006.174305.909808.TRANG QUOC DUNG.970416

06/10/2025 300.000 5279IBT1jWC3JZC5.MS 2025.263 HO TRO-061025-17:36:37 571839.20251006.173637.909808.TRANG QUOC DUNG.970416

06/10/2025 400.000 5279IBT1jWC3J8U5.MS 2025.264 HO TRO-061025-17:34:21 566377.20251006.173421.909808.TRANG QUOC DUNG.970416

06/10/2025 200.000 5279IBT1hQR5QWFI.IBFT giup MS2025.267 Le Thi Bui het benh.20251006.172846.970403Uce55260000000005f9211.SACOMBANK.970403

06/10/2025 10.000 5279IBT1iWBWEMUA.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251006.172833.02935403901.LE THI BE DAO.970423

06/10/2025 20.000 5279IBT1kJVNDNXE.MS 2025.267 FT25279135517902.20251006.172522.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

06/10/2025 500.000 5279VNIBJ2LIJFHT.MS 2025267 chi Le Thi Bui.20251006.171401.391115152.PHAM HAI DUONG.970441

06/10/2025 79.000 5279IBT1iWBW4KVM.MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy.20251006.171037.257383911.NGUYEN TRAN NGOC PHUC.970432

06/10/2025 100.000 MBVCB.11195525421.ct giup do c Le Thi Bui, ms 2025.267.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 10.000 5279IBT1kJVNJUEA.ung ho ms 2025.269, ong Nguyen Van Tien, chuc ong va gia dinh binh an FT25279851130220.20251006.170912.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

06/10/2025 100.000 5279IBT1iWBW4SQD.ung ho MS 2025.269 ong nguyen Van Tien.20251006.170851.98883938888.TRAN TAN DUC.970423

06/10/2025 300.000 020097040510061704312025QZIX080623.89268.170431.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.265 em Vo Thi Cam Tien

06/10/2025 100.000 02009704051006170355202571GU077077.86310.170355.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.263 tran van nghi

06/10/2025 100.000 MBVCB.11195381958.Ung ho MS 2025.268.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 5279IBT1iWBWYLXJ.Ung ho MS 2024.269 -ong Nguyen Van Tien.20251006.165928.11966889968.LE PHUONG THAO.970423

06/10/2025 200.000 5279IBT1jWCFFXWU.NGUYEN THI TUYET CHUYEN KHOAN UH BAO LUT-061025-16:53:31 470501.20251006.165331.183792329.NGUYEN THI TUYET.970416

06/10/2025 500.000 MBVCB.11195269576.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 1001000280683 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJVRF4JQ.MS 2025.268 ong Nguyen Van Tien FT25279379207802.20251006.165202.19035516831013.VND-TGTT-DO THI THU HIEN.970407

06/10/2025 100.000 020097040510061650492025LC2V099588.9888.165024.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.268 Em Tran Le Thu Ha

06/10/2025 50.000 MBVCB.11195191913.ung ho MS 2025.269 (chu Nguyen Van Tien).CT tu 9812313434 NGUYEN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 500.000 MBVCB.11195124599.UNG HO MS 2025.265 (VO THI CAM THUY).CT tu 0721000583839 LAM PHAT THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 15.000 MBVCB.11195087050.2025.268( Tran le Thu Ha).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 1.000.000 5279IBT1iWBWSZCK.PHAN THU THAO o My ung ho chau Nguyen Ngoc Nhu Y MS 2025 258 bi xo gan dieu tri tai Bv Nhi dong 2 Tp HCM o Can Tho xa Vinh Trinh ap Vinh Lan.20251006.162606.143853314.TRUONG QUYNH MAI.970432

06/10/2025 1.000.000 5279IBT1iWBWS1QY.Ba Doan Minh Nguyet Ha Noi ung ho chau Nguyen Ngoc Nhu Y MS 2025 258 bi so gan dieu tri tai BV Nhi dong 2 Tp HCM que Can Tho xa Vinh Trinh ap Vinh Lan.20251006.162313.143853314.TRUONG QUYNH MAI.970432

06/10/2025 30.000 020097042210061618562025X05M640448.36404.161856.gui ms 2025 269

06/10/2025 300.000 5279IBT1hQRYKBBB.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251006.160742.060262404849.SACOMBANK.970403

06/10/2025 CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT15)

06/10/2025 100.000 MBVCB.11194448250.ms 2025.267.CT tu 1027436142 LAI THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11194443543.ms 2025.268.CT tu 1027436142 LAI THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11194421892.LE DINH TRUNG chuyen tien ung ho ms 2025.261 (em nguyen thi thuy dung).CT tu 0371000423654 LE DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 300.000 5279IBT1dJWEY4MJ.ung ho MS 2025268 em Tran Le Thu Ha.20251006.154423.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422

06/10/2025 50.000 5279IBT1kJVRCBFA.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25279961965017.20251006.154422.19072367214017.VND-TGTT-VU THI THUY.970407

06/10/2025 50.000 5279IBT1kJVR1SBD.Ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279311196471.20251006.154036.19072367214017.VND-TGTT-VU THI THUY.970407

06/10/2025 3.000.000 MBVCB.11194146808.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.CT tu 0091000649699 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/10/2025 200.000 MBVCB.11194120044.ung ho MS 2025.269 (nguyen van tien).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 020097042210061529282025EQV1571503.87313.152907.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

06/10/2025 100.000 020097040510061526072025JXRA066717.71334.152607.Vietcombank:0011002643148:PHAM THANH SON chuyen tien Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

06/10/2025 300.000 MBVCB.11194038209.PHAM HONG HOA ung ho MS 2025.263.CT tu 0011003704122 PHAM HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 20.000 020097042210061524402025MRAE307858.64296.152416.uh ms 2025.267

06/10/2025 300.000 MBVCB.11193994253.DINH HUY HOANG ung ho MS 2025.267.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 5279IBT1hQRYY3W7.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2025.267.20251006.151843.050029563133.SACOMBANK.970403

06/10/2025 2.000.000 5279IBT1kJVXFM9L.NGUYEN THI THUY ck ung ho ma so 2025269 nguyen van tien FT25279308330508.20251006.151704.11120179064011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

06/10/2025 200.000 MBVCB.11193865512.DAO VU chuyen tien ung ho dong bao mien trung.CT tu 0021001513604 DAO VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11193853023.ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11193832786.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 20.000 5279IBT1kJVXHB9T.Ms 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279340927864.20251006.150834.19034310671013.VND-TGTT-DANG THANH LONG.970407

06/10/2025 200.000 020097042210061507342025Z7UB559162.79540.150735.NGUYEN XUAN YEN chuyen tien MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

06/10/2025 100.000 020097042210061505062025327D278632.67449.150507.MS 2025.269

06/10/2025 300.000 MBVCB.11193770253.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha.CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 50.000 5279VNIBJ2LI1NX4.ung ho MS 2025.269.20251006.150348.226662626.NGUYEN TUAN HUNG.970441

06/10/2025 50.000 020097040510061503322025K1NM066443.59990.150332.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.261 em nguyen thi thuy dung

06/10/2025 100.000 0200970422100615003920254G2S160912.46540.150040.Ung ho MS 2025.267

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJVXETSY.Ung ho MS 2025.269 FT25279867055280.20251006.150022.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

06/10/2025 100.000 MBVCB.11193691619.MS 2025.269 (ong nguyen van tien).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 5279IBT1hQRYU9TH.IBFT Ung ho MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien.20251006.145817.070096777777.SACOMBANK.970403

06/10/2025 100.000 5279IBT1aW2P8NFK.ms 2025.267 giup le thi bui chua benh.20251006.145104.185001060000009.VU THI XUAN .970409

06/10/2025 100.000 MBVCB.11193592939.ung ho.MS.2025.269.(ong Nguyen Van Tien).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJVXA5G8.Ung ho NCHCCCL van anh 0917683871 FT25279769745561.20251006.144618.19031462239886.VND-TGTT-DO THI VAN ANH.970407

06/10/2025 50.000 020097048810061442282025CLsK742453.62419.144203.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.268, TRAN LE THU HA

06/10/2025 50.000 0200970488100614411420255f1g734940.57357.144049.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.267, LE THI BUI

06/10/2025 50.000 5279IBT1kJVXBM6E.MS 2025.269 FT25279048764269.20251006.143909.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

06/10/2025 177.670 5279IBT1kJVX5NAX.Ung ho MS 2025.269 FT25279838524011.20251006.143803.19033875773018.VND-TGTT-VU THE ANH.970407

06/10/2025 100.000 0200970422100614371020251901854748.38541.143711.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien

06/10/2025 50.000 5279IBT1kJVX5SEM.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25279246420079.20251006.143532.19038711428011.VND-TKTT-HA NGOC QUAN.970407

06/10/2025 500.000 MBVCB.11193400174.NGUYEN TUYET THANH chuyen tien ung ho MS2025.267 chi Le Thi Bui.CT tu 0071000961347 NGUYEN TUYET THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 020097040510061433082025JZP8042597.21574.143247.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.267

06/10/2025 100.000 020097041510061432512025xgUb131093.20757.143251.ung ho ma so 2025.269 (ong Nguyen Van Tien)

06/10/2025 300.000 5279IBT1kJVXPF5H.MS 2025.269 - Ong Nguyen Van Tien FT25279870297137.20251006.143059.3000363636.BUI DUC DUY.970407

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJVXPAS9.MS 2025.269 FT25279219857630.20251006.142958.19035702669013.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407

06/10/2025 50.000 5279IBT1kJVXPQ3Y.MS2025.269 FT25279400686770.20251006.142810.19034095241010.VND-TGTT-NGUYEN THANH NHU.970407

06/10/2025 100.000 5279IBT1iWBQ515V.ung ho MS 2025269 ong Nguyen Van Tien.20251006.142416.173349343.TRAN THI MAI LE.970432

06/10/2025 100.000 0200970415100614150620251sFl983788.47476.141506.ung ho em 2025.265 vo thi cam thuy

06/10/2025 200.868 020097042210061412042025JW6G337401.34803.141205.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.269. ONG NGUYEN VAN TIEN. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.

06/10/2025 100.000 020097048810061404562025U4hi530866.5564.140435.UNG HO MS 2025.269.O NGUYEN VAN TIEN

06/10/2025 18.000 MBVCB.11193059313.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 268.000 020097048810061358142025CaL1502572.80487.135748.NGUYEN QUOC CUONG UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

06/10/2025 500.000 5279IBT1kJVXCNUR.Ung ho ms 2025.265 Vo Thi Cam Thuy FT25279712379926.20251006.135759.19032588488012.VND-TGTT-PHAM DINH THEM.970407

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJVXCZLC.BUI MINH GIA BAO SN 2006 ung ho MS 2025.265 em VO THI CAM THUY chuc em mau khoe FT25279151818736.20251006.135710.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

06/10/2025 100.000 0200970422100613564220255GG3630585.75352.135642.ung ho MS 2025265 em Vo thi Cam Thuy

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJVXCM7F.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho MS 2025.268 em TRAN LE THU HA chuc chau mau khoe FT25279441733841.20251006.135528.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

06/10/2025 500.000 5279IBT1jWCF1W1M.MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA-061025-13:41:35 079956.20251006.134136.5107888.TRAN THI HAI AU.970416

06/10/2025 200.000 5279IBT1jWCFJNTP.LE THI NGOC LAN XIN UH MS 2025.266 NGUYEN NAM VUONG-061025-13:41:15 079225.20251006.134115.43150017.MAI TUONG VY.970416

06/10/2025 200.000 5279IBT1jWCFJ6UL.LE THI NGOC LAN XIN UH MS2025.268 TRAN LE THU HA-061025-13:38:52 075150.20251006.133853.43150017.MAI TUONG VY.970416

06/10/2025 200.000 5279IBT1kJV33KDT.MS.2025. 265 Uh Vo Thi Cam Thuy FT25279508747961.20251006.132639.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407

06/10/2025 200.000 5279IBT1kJV33DRL.ms 2025 268 tran le thu ha FT25279815970598.20251006.132507.12921869042025.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI CHIEU.970407

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJV339XG.MS 2025.265 em Vo Cam Thuy FT25279724045931.20251006.132454.19071676454018.VND-TGTT-DO THUY LINH TRANG.970407

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJV3HLKN.MS 2025 269 ong Nguyen Van Tien FT25279089701364.20251006.131145.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

06/10/2025 500.000 020097044910061307112025zHkl386124.92538.130711.ung ho MS 2025.265, ma GD 100000021173329

06/10/2025 200.000 5279IBT1bWFVFNER.Ung ho MS2025267.20251006.130141.03801011829179.NGUYEN THI THU HUYEN.970426

06/10/2025 100.000 0200970422100612532920250SOJ809506.41044.125329.ms2025.269 nguyen van tien

06/10/2025 50.000 0200970405100612532220254OXO020581.40126.125322.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025269 ong Nguyen Van Tien

06/10/2025 50.000 5279IBT1iWBQW7AL.2025 269 ong nguyen van tien.20251006.125259.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

06/10/2025 200.000 MBVCB.11192207996.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 300.000 5279IBT1jWCTF1NL.UNG HO MS 2025 269 ONG NGUYEN VAN TIEN-061025-12:33:52 959704.20251006.123352.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

06/10/2025 300.000 MBVCB.11192138636.CHAU THI HOANG HA chuyen tien MS 2025269 Ong Nguyen Van Tien.CT tu 0071000704080 CHAU THI HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 500.000 MBVCB.11192087510.Ung ho MS 2025.268.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJV384SF.NGUYEN VAN DUY ung ho ma so 2025.254 a nguyen duc thuan adidaphat FT25279540200946.20251006.122253.19031427326016.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

06/10/2025 200.000 5279IBT1kJV3VLPH.Ung ho ms 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25279009810109.20251006.121509.3686811409.HA THAO PHUONG.970407

06/10/2025 500.000 5279IBT1kJV3SPVP.Ung ho MS2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25279641560197.20251006.120843.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407

06/10/2025 100.000 5279IBT1jWCT6EBF.MS 2025269-061025-12:01:53 893162.20251006.120154.7675477.LU VAN NGUYEN.970416

06/10/2025 2.000 0200970488100611563320256b1P846396.68415.115608.CHUYEN TIEN UH

06/10/2025 100.000 020097041510061151042025NPtY603571.48838.115104.ung ho ma so 2025.268 (em tran le thu ha)

06/10/2025 500.000 020097048810061150582025tEiY810724.49474.115032.UNG HO MS 2025.268

06/10/2025 10.000 5279IBT1cWSJHWHG.ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251006.113828.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

06/10/2025 200.000 5279IBT1jWCTGAR3.UNG HO MS2025.268-061025-11:35:33 832253.20251006.113533.255011249.TRUONG HONG YEN.970416

06/10/2025 100.000 /Ref:P3092240{//}/Ref:P3092240{//}MS 2025.268 DVC:DO THI THUY LINH

06/10/2025 500.000 MBVCB.11191351722.Chuyen tien ung ho.CT tu 0461000461147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/10/2025 49.000 5279IBT1cWSJZYER.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251006.113259.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

06/10/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103063091806.20251006.103063091806-0986563030_MS 2025269 ong Nguyen Van Tien

06/10/2025 30.000 MBVCB.11191285291.MS 2025.268 (Tran Le Thu Ha) .CT tu 0071000775823 NGUYEN MAI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 10.000 5279IBT1cWSJZQ4F.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251006.112902.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

06/10/2025 10.000 5279IBT1cWSJ6H3R.ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).20251006.112708.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

06/10/2025 500.000 020097048810061125152025PvCv639374.58053.112449.UNG HO MS 2025.267 LE THI BUI

06/10/2025 10.000 5279IBT1cWSJ6YNN.ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).20251006.112425.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

06/10/2025 100.000 MBVCB.11191171772.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0291000102211 TRAN LE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 5279IBT1iW5NYBUU.Ung ho Ms 2025 268 e Tran Le thu ha cua it long nhieu mong e may khoe.20251006.112154.0796668767.PHAN THI THANH THUY.970432

06/10/2025 2.000.000 MBVCB.11191138720.UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 500.000 5279IBT1iW5NY2P4.Ung ho MS 2025 268 Tran Le Thu Ha.20251006.111938.36673486.DANG MAI LINH.970432

06/10/2025 20.000 SHGD:10005940.DD:251006.BO:TRAN DAI NGHI.Remark:TRAN DAI NGHI chuyen ung ho MS 202 5.268

06/10/2025 200.000 020097041510061114392025jE1l466602.19571.111439.ung ho em Tran Le Thu Ha MS 2025.268

06/10/2025 100.000 MBVCB.11191035393.MS 2025.268 (em Tran le thu Ha).CT tu 0011001346777 DAO ANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 40.000 MBVCB.11191034805.NGUYEN HUONG GIANG ung ho NCHCCCL.CT tu 0541000306920 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 MBVCB.11190989688.MS 2025.268( em Tran Le Thu Ha ).CT tu 1019971070 DO THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 020097048810061041452025YR3r358737.85936.104119.KHANH MOC UNG HO CT NCHCCCL

06/10/2025 100.000 02009704881006103249202556GZ295547.41972.103228.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

06/10/2025 100.000 020097048810061030422025lm2N281399.32345.103017.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI

06/10/2025 200.000 020097048810061012002025b57M152408.41864.101135.DANG CHI SON CHUYEN TIEN UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG

06/10/2025 100.000 5279IBT1iW5NW311.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 269 NGUYEN VAN TIEN.20251006.100857.247529918.LE THI HOA.970432

06/10/2025 5.000.000 020097048810061000592025yXO2074242.89916.100038.CSPM,CSTV TAI TRO DONG VIEN CHO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA

06/10/2025 100.000 MBVCB.11189937298.MS 2025.269( Ong Nguyen Van Tien).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 50.000 020097042210060932302025N687532876.61677.093209.ung ho MS 2025.269 nguyen van tien

06/10/2025 200.000 020097048810060928292025BuRm849722.43972.092804.MS 2025.265 UNG HO EM VO THI CAM THUY

06/10/2025 50.000 5279IBT1dJWGFGCB.Ung ho ms 2025269 ong Nguyen Van Tien.20251006.092754.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

06/10/2025 100.000 0200970405100609274920256EZY011163.41456.092749.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 268

06/10/2025 100.000 5279NAMAA22S2YSI.UNG HO NCHCCCL . Duong Hanh ung ho..20251006.092349.905888095.DUONG THI HANH.970428

06/10/2025 30.000 0200970422100609194520259HOI121620.8124.091925.MS 2025.250 chi Phan Kim Tuyen

06/10/2025 200.000 MBVCB.11189503665.ung ho MS 2025.268.CT tu 0011001770690 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 500.000 5279IBT1iW5R62WC.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2025267 2025265 2025264 2025263 2025266 moi ma so 100 k.20251006.091210.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

06/10/2025 50.000 MBVCB.11189392965.Ung ho NCHCCCL +Lam Anh Anh+ 0901313988.CT tu 0081000973544 NGUYEN TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 1.000.000 5279IBT1aW28HRZW.PHAM HUY QUANG 75 tuoi bn ung thu. 2025 268.20251006.090510.790001060002599.PHAM HUY QUANG .970409

06/10/2025 21.233 0200970422100608584420253Z95250620.21969.085820.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

06/10/2025 500.000 5279IBT1hQRPJ9FW.IBFT Ung ho MS 2025-267 le thi Bui.20251006.085600.060963616726.SACOMBANK.970403

06/10/2025 100.000 MBVCB.11189257886.MS 2025.269 ( ong nguyen van Tien).CT tu 0301000415988 PHAN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 MBVCB.11189184097.MS 2025.268.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 50.000 5279IBT1bWFST8CD.Ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).20251006.084721.03101010965538.HOANG VIET.970426

06/10/2025 200.000 MBVCB.11189114002.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 300.000 MBVCB.11189088683.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 300.000 MBVCB.11189083625.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 5279IBT1hQRPQ5WR.Giup MS 2025.269- ong Nguyen Van Tien.20251006.083955.060085947888.LUU THI NGA.970403

06/10/2025 300.000 MBVCB.11189068392.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 50.000 020097042210060837432025PLQ9601127.44720.083744.PHO DUC HANH ung ho ms 2025.268 em Tran Le Thu Ha

06/10/2025 100.000 020097040510060837152025C77U072708.43101.083715.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.268

06/10/2025 300.000 5279IBT1fWYRAVTN.MS 2025.269 ung ho chu Nguyen Van Tien.20251006.083607.101214948082249.LE ANH TUAN.970431

06/10/2025 500.000 IBVCB.11188938380.Ung ho MS 2025.268 ( Em Tran Le Thu Ha).CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 500.000 IBVCB.11188919810.Ung ho MS 2025.267 ( Chi Le Thi Bui).CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 MBVCB.11188928448.UNG HO MS 2025.268(em Tran Le Thu Ha).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 5279IBT1aW28713W.ung ho Ms 2025268 em Tran Le Thu Ha.20251006.082359.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

06/10/2025 1.000.000 MBVCB.11188875311.VU MINH TAM chuyen tien ung ho MS 2025.269.CT tu 0531002211065 VU MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 200.000 020097048810060819272025EkH6392848.83631.081906.UNG HO DONG BAO NUEN TRUNG

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJVTCHWJ.MS 2025.268 FT25279251186396.20251006.081324.19037905251017.VND-TGTT-NGUYEN VAN LUU.970407

06/10/2025 200.000 5279IBT1jWCL3DEL.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-061025-08:12:15 480710.20251006.081215.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

06/10/2025 200.000 MBVCB.11188660464.ung ho MS 2025.263.CT tu 1037254604 TRUONG QUANG TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 500.000 5279IBT1kJVTQFJ3.MS 2025.269 FT25279078826526.20251006.075918.19028103740021.VND-TGTT-NGO QUANG HUNG.970407

06/10/2025 500.000 020097048810060756482025OoyM256483.13413.075623.TRAN VAN CUONG UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI

06/10/2025 200.000 020097048810060756432025yf0B256540.12733.075622.UNG HO MS 2025269. NGUYEN VAN TIEN

06/10/2025 100.000 02009704221006075444202501QT683861.6941.075445.ung ho MS2025264 anh Cao Van Truong

06/10/2025 1.000.000 0200970405100607532420256EPP081062.3495.075303.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.269 nguyen van tien

06/10/2025 50.000 020097040510060751202025B19J072132.96906.075120.Vietcombank:0011002643148:LUU DINH TIEN chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10

06/10/2025 200.000 5279IBT1kJVLRP5N.Ung ho ong Nguyen Van Tien, MS 2025.269 FT25279234685011.20251006.075010.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

06/10/2025 200.000 5279IBT1hQRUFU5J.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ung ho MS 2025.269 ong nguyen van tien.20251006.074650.060322980127.SACOMBANK.970403

06/10/2025 50.000 5279IBT1kJVLXYEN.NGUYEN THI NGOC BICH chuyen ung ho MS 2025 .269 ong Nguyen van tien FT25279078783524.20251006.074625.4948668888.NGUYEN THI NGOC BICH.970407

06/10/2025 200.000 020097042210060745542025TKN1341592.81536.074529.TRAN MINH NHAT chuyen tien ms 2025269 nguyen van tien

06/10/2025 200.000 020097041510060744132025eYxs729820.77232.074413.HO DANG KHOA ung ho ms2025.269 o nguyen van tien

06/10/2025 300.000 0200970405100607394920250EFG023893.63843.073950.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien

06/10/2025 30.000 MBVCB.11188323386.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 500.000 020097042210060732192025O5YC633079.44133.073154.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

06/10/2025 300.000 020097042210060731242025C9RC759200.40652.073124.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

06/10/2025 100.000 020097042210060727102025X4F5269908.28660.072711.Ung ho Ms 2025.269 ong Nguyen Van Tien

06/10/2025 50.000 5279IBT1dJWGJG8N.ung ho MS 2025269 ong Nguyen Van Tien.20251006.072413.970422V791715000000000402832.MBBANK IBFT.970422

06/10/2025 200.000 5279IBT1iW5R1SLH.MS 2025267.20251006.071128.1856022.NGUYEN THANH NHAN.970432

06/10/2025 200.000 020097040510060706042025K2NJ088247.73734.070604.Vietcombank:0011002643148:Ong Thai va ba Huong ung ho chau Nguyen Thi Thuy Dung. MS 2025.261

06/10/2025 500.000 020097048810060705382025Vxki996018.73205.070517.NGUYEN THI THUY NGOC CHUYEN TIEN MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

06/10/2025 100.000 MBVCB.11187831576.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 24.000 MBVCB.11187786002.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.268 (e Tran Le Thu Ha) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 IBVCB.11187755749.Chuyen tien ung ho MS 2025.269 Nguyen Van Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/10/2025 68.000 020097042210060608532025FXIF759590.69494.060854.UH MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

06/10/2025 200.000 5279IBT1iW5XX2VX.MP ung ho MS 2025266 em Nguyen Nam Vuong.20251006.055104.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

06/10/2025 200.000 5279IBT1iW5XXCDM.MP ung ho MS 2025267 chi Le Thi Bui.20251006.055001.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

06/10/2025 200.000 020097048810060549092025HqaG776678.52414.054844.UNG HO MS 2025.264

06/10/2025 200.000 5279IBT1iW5XXJXQ.MP ung ho MS 2025268 em Tran Le Thu Ha.20251006.054853.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

06/10/2025 100.000 5279IBT1kJVL8FCU.MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25279219833916.20251006.051428.19034508474019.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH TAM.970407

06/10/2025 500.000 5279IBT1kJVL8T8Z.Ung ho MS 2025.268 Tran Le Thu Ha FT25279980950101.20251006.051337.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

06/10/2025 100.000 MBVCB.11187288798.MS 2025.258 ( be Nguyen Ngoc Nhu Y).CT tu 1030656985 NGUYEN HUY DONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 MBVCB.11187285668.MS 2025.260 ( be Phan Thanh Minh).CT tu 1030656985 NGUYEN HUY DONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 100.000 020097048810060108512025NWpG644169.29161.010826.GIUP A TRAN VAN NGHI MS 2025.263

06/10/2025 100.000 MBVCB.11187269312.MS 2025. 265 ( em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1030656985 NGUYEN HUY DONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 300.000 5279IBT1bWF9ZFYZ.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2025 268 em Tran Le Thu Ha.20251006.010048.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425

06/10/2025 15.000 MBVCB.11187208409.TUONG DUNG ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 15.000 MBVCB.11187201483.TUONG DUNG ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 10.458 020097042210060030292025HCVL854409.92006.003030.LE THANH SON chuyen tien ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10

06/10/2025 15.000 MBVCB.11187199991.TUONG DUNG ung ho MS 2025.266 (em Nguyen Nam Vuong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/10/2025 45.000 020097042210060021402025NQEK762936.80862.002141.VU NGUYET MINH chuyen tien ung ho MS 2025.268

07/10/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103239931041.20251007.103239931041-0852199996_Ung ho MS 2025269 ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 300.000 5280IBT1kJMMY5LH.Ung ho ms 2025.296 ong nguyen van tien FT25281650290736.20251007.232819.7778370065.NGUYEN TRAN THACH THAO.970407

07/10/2025 100.000 5280IBT1jW2QLR9Q.UNG HO MS 2025269-071025-23:26:51 953137.20251007.232652.77425619.NGUYEN BA THUONG.970416

07/10/2025 80.000 MBVCB.11212228828.MS 2025.269( ong Nguyen Van Tien).CT tu 1027082356 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 10.000 MBVCB.11212234863.Ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 5280IBT1jW2QLS2L.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-23:11:27 942328.20251007.231127.6910017.PHAN NGOC KHANH LINH.970416

07/10/2025 100.000 5280IBT1jW2QLCFE.UNG HO MS 2025.270 NGUYEN THI LIEN-071025-23:10:09 941306.20251007.231009.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416

07/10/2025 400.000 020097048810072309582025LyzO675502.16392.230936.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

07/10/2025 200.000 MBVCB.11212139042.Ung ho MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien).CT tu 0121000620562 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJMMUW1D.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281525407340.20251007.230449.19032808950014.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH ANH THY.970407

07/10/2025 100.000 5280IBT1iWBDXPDQ.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251007.225902.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

07/10/2025 100.000 5280IBT1iWBDX8R7.Ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).20251007.225834.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

07/10/2025 100.000 020097048810072257372025ml6s652628.96887.225716.UNG HO MS 2025.269 NGUYEN VAN TIEN

07/10/2025 100.000 MBVCB.11212100880.ms 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien).CT tu 9905086668 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 5280IBT1kJMMIZ91.Ung ho ms 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281220020096.20251007.225354.19037750441019.VND-TGTT-NGUYEN PHAM MINH NGOC.970407

07/10/2025 200.000 020097041510072247362025DLnm668766.79609.224736.ung ho MS2025.269( ong nguyen van tien )

07/10/2025 80.000 5280VNIBJ2LNJ63H.MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien.20251007.224559.975128493.LE THI THUY DUNG.970441

07/10/2025 500.000 5280IBT1kJMMM4W9.Ung ho o nguyen van tien 2025 269 FT25281560622270.20251007.224438.8588855885.DINH THUY DUNG.970407

07/10/2025 300.000 5280IBT1kJMMVQXR.LUU THI THUONG chuyen ms 2025 269 nguyen van tien FT25281584300568.20251007.223356.10225145251011.VND-TGTT-LUU THI THUONG.970407

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJMMDTQD.ung ho ma so 2025269 ong Nguyen Van Tien FT25281075542172.20251007.223229.19036229803013.VU HONG DIEP.970407

07/10/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103236327810.20251007.103236327810-0589710782_Ung Ho MS2025269 ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 100.000 5280VCBCJ2LNJ9HP.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251007.223022.8017041060283.LE NGOC HUYNH CHAU.970454

07/10/2025 30.000 0200970488100722295720256qcK591399.49730.222935.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

07/10/2025 100.000 5280IBT1iWBDTDG1.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251007.222528.10000353004.LE DUC ANH.970423

07/10/2025 100.000 MBVCB.11211926856.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.CT tu 9963139258 NGUYEN THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1iWBDTC4L.MS 2025.269.20251007.222423.06100381775.TRAN CONG HIEU.970423

07/10/2025 200.000 0200970422100722194720252TPW247017.28153.221948.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 300.000 MBVCB.11211892943.UNG HO MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 MBVCB.11211862295.UNG HO MS 2025.270 (hai me co chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 MBVCB.11211827218.MS 2025.269.CT tu 0071000997664 BUI THI THUY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 5280IBT1iWBDHG3M.Chuc chu Tien nhanh hoi phuc suc khoe a.20251007.221100.90372006740.TONG PHUOC LOC.970423

07/10/2025 100.000 MBVCB.11211825328.NGUYEN NGOC DAN MS2025.269.CT tu 0041000285378 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 MBVCB.11211797551.ung ho MS 2025.269 Nguyen Van Tien.CT tu 0011004129731 LE CAO THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 10.000 MBVCB.11211792615.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 MBVCB.11211769460.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0451000397846 DAO DUC QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 300.000 020097041510072202462025ZGx2611554.83629.220224.Ung ho MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien )

07/10/2025 200.000 5280IBT1iWBDZQBL.Ung ho ms 2025.269 ( ong nguyen van tien).20251007.215806.82831988888.TON NU DAN THANH.970423

07/10/2025 200.000 020097041510072157432025gj8q601959.68830.215743.NGUYEN VAN TAN chuyen tien MS 2025.269 ( ong NGUYEN VAN TIEN)

07/10/2025 200.000 020097042210072157172025RAGM130848.69216.215652.NGUYEN THANH LOC chuyen tien ung ho chu nguyen van tien

07/10/2025 100.000 020097042210072154412025OLK4864096.61351.215442.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 50.000 020097041510072153202025iO08593761.57293.215320.MS 2025.269 (Nguyen Van Tien)

07/10/2025 20.000 020097042210072152062025QLMU954442.53328.215207.ung ho MS2025.269 ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 500.000 MBVCB.11211602083.ung ho MS 2025.269 (Nguyen Van Tien).CT tu 0021001606535 NGUYEN HOANG VIET LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 5.000 5280IBT1kJMVN7VR.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien FT25281069403881.20251007.214144.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

07/10/2025 300.000 5280IBT1kJMVN4PW.ung ho MS 2925.269 - ong Nguyen Van Tien FT25281111407193.20251007.214119.19028916317886.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407

07/10/2025 5.000 5280IBT1kJMVN9WJ.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281152830335.20251007.213936.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

07/10/2025 5.000 5280IBT1kJMVRRP3.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25281218283481.20251007.213832.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

07/10/2025 5.000 5280IBT1kJMVRP2J.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui FT25281615740055.20251007.213600.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

07/10/2025 100.000 020097048810072119532025W2KO356030.52353.211931.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJMVTE6H.ung ho be nguyen ngoc nhu y FT25281771160437.20251007.211923.19035873286015.VND-TGTT-LE MINH CUONG.970407

07/10/2025 200.000 5280IBT1jW2Q4KJL.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-21:19:08 816165.20251007.211908.28165507.LE TRAN MINH ANH.970416

07/10/2025 50.000 020097048810072118512025MSNB351615.48669.211829.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

07/10/2025 100.000 MBVCB.11211334943.UH NCHCCCL.CT tu 0541001618670 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 020097042210072112362025EHAC206313.27199.211237.MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJMVLJBU.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281297485084.20251007.211228.19033905983012.VND-TGTT-LE THI LOAN.970407

07/10/2025 200.000 5280VNIBJ2LNFZCY.Ho tro ms 2025.269( ong nguyen van tien).20251007.210932.020059999.MACH THI QUE THANH.970441

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJMVZ1M5.Vo Hon ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien. FT25281950510403.20251007.210422.19072031630012.VND-TGTT-VO HON.970407

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJMV6L1S.Ung ho ms 2025.270 - 2 me con chi Nguyen Thi Lien. Chuc 2 me con nhanh khoe FT25281054112518.20251007.210308.13120532223010.VND-TGTT-TRINH QUYNH TRANG.970407

07/10/2025 10.000 5280IBT1kJMVEYXY.MS.2025.269 FT25281700083951.20251007.205748.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407

07/10/2025 200.000 MBVCB.11211118379.MS 2025.270.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 020097041510072056272025LjXV461874.65582.205627.ung ho MS 2025.269 (Nguyen van Tien)

07/10/2025 100.000 5280IBT1iWBDY5SN.Ung ho MS 2025269 ong Nguyen Van Tien.20251007.205451.236899818.HUYNH VAN NHO.970432

07/10/2025 50.000 020097041510072052272025CHQ7451523.48834.205201.QR - NGUYEN DUY KHOA chuyen tien ung ho mien trung

07/10/2025 500.000 020097041510072049382025m3NB442742.39046.204912.2025 269 ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 200.000 5280IBT1iWBD8LWV.MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.203913.150829957.TRAN THI CHAM.970432

07/10/2025 200.000 5280IBT1aW2GVYUM.ung ho MS2025 269 ong nguyen van tien.20251007.203015.0795222661.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

07/10/2025 100.000 020097040510072024252025SJJX010068.35194.202425.Vietcombank:0011002643148:BUI TRONG TRUNG VY ung ho MS.2025.269 Ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 40.000 5280IBT1kJMVPQYR.ms 2025.269 FT25280054117282.20251007.202149.950985085809.DO TRUNG DUC.970407

07/10/2025 20.000 02009704221007202056202541N7598055.19156.202057.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 2 me con chi Nguyen Thi Lien ms 2025.270

07/10/2025 300.000 5280IBT1kJMV8V8X.ung ho ms 2025.269 FT25280741694000.20251007.201532.19029664416696.VND-TGTT-NGUYEN DUC DUY.970407

07/10/2025 500.000 0200970405100720143020253KKK070878.91330.201409.Vietcombank:0011002643148:MS2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 200.000 020097041510072005092025IDIj313312.49143.200509.Ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien)

07/10/2025 300.000 5280IBT1jW2QMSKW.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-20:04:54 692588.20251007.200454.29766757.DINH THI HANH LINH.970416

07/10/2025 200.000 MBVCB.11210407726.Ung ho MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien).CT tu 0611001932899 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1aW2G2JUE.MS 2025269 ung ho ong Nguyen Van Tien.20251007.195908.0904904715.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG .546034

07/10/2025 200.000 5280IBT1kJMV9R4B.LE THI HONG NGAT chuyen ung ho MS2025.269 FT25280852740608.20251007.195628.8163339999.LE THI HONG NGAT.970407

07/10/2025 50.000 0200970488100719463920259ut6887513.67443.194613.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

07/10/2025 20.000 5280IBT1cWSVU1EK.2025.269 ( Ong Nguyen Van Tien).20251007.194554.100001319104.NGUYEN THI NGOC LAI.970415

07/10/2025 20.000 5280IBT1cWSVU12K.MS 2025.269.20251007.194547.108874361767.PHAM MINH TAN.970415

07/10/2025 100.000 MBVCB.11210181071.NGUYEN THI HOANG ANH gop chut tam long cho anh Nguyen Van Tien (ma so 2025.269).CT tu 0071003713881 NGUYEN THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 15.000 MBVCB.11210089688.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 5280IBT1kJMVQG4Q.Ung ho MS2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280027960388.20251007.193429.19035943526019.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN VU HOAI.970407

07/10/2025 10.000 MBVCB.11210052577.MS 2025.269 ong NGUYEN VAN TIEN .CT tu 1039827934 HOANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1iWBSNKXE.ung ho MS 2025.263 (anh Tran Van Nghi).20251007.192847.47792789888.DUONG HONG THUY DUONG.970423

07/10/2025 500.000 020097041510071927192025uAwK195594.80165.192653.MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien)

07/10/2025 200.000 MBVCB.11209821471.ung ho MS 2025 262 em nguyen lam duong.CT tu 0031000693757 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/10/2025 200.000 MBVCB.11209800472.ung ho MS 2025 261 em nguyen thi thuy dung.CT tu 0031000693757 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/10/2025 200.000 MBVCB.11209764120.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0791000063805 LE TAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 MBVCB.11209698329.Ung ho MS 2025.269 ong nguyen van tien.CT tu 0971000017186 NGUYEN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 30.000 020097042210071904392025AUUI931559.75067.190440.2025.270 ungho NguenThiLien

07/10/2025 40.000 MBVCB.11209578572.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0381002493871 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 5280IBT1bWFGQMEQ.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251007.185931.0036100014598007.NGUYEN NGOC QUYNH THU.970448

07/10/2025 300.000 020097048810071859172025gP6o615125.48620.185851.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN

07/10/2025 350.000 5280IBT1dJWRZEYY.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 264 265 266 267 268 269 va 270.20251007.185855.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

07/10/2025 500.000 5280IBT1kJMDEJHN.Ung ho Ms 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280461669855.20251007.185603.19031829401014.VND-TGTT-TRINH LE AI NGOC.970407

07/10/2025 20.000 020097048810071852302025nney574621.15739.185203.MS 2025.269

07/10/2025 250.000 5280IBT1kJMDG5PE.Ung ho MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien FT25280027400207.20251007.184803.19025792271018.VND-TGTT-NGUYEN NGAN HA.970407

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJMDAJP6.Ung ho MS 2025.269 - ong Nguyen Van Tien FT25280985028664.20251007.184345.19034495161016.VND-TGTT-LE HOANG VAN TRANG .970407

07/10/2025 30.000 020097042210071837532025D0XU970431.44183.183754.gui ms 2025 270

07/10/2025 20.000 5280IBT1kJMDYHK9.Da xin ung ho bac Tien FT25280543939321.20251007.183404.19038475639012.VND-TKTT-DANG VAN SY.970407

07/10/2025 500.000 MBVCB.11209148168.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 270.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJMDUBLW.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280511288764.20251007.182712.19074252774011.VND-TGTT-NGUYEN THAO NHI.970407

07/10/2025 100.000 MBVCB.11208967640.ungho ms2025.270.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 10.000 5280IBT1cWSVQJMJ.Ung ho MS 2025.263.20251007.181715.109869866442.NGUYEN HOANG HUY.970415

07/10/2025 300.000 5280IBT1kJMDMSPL.MS 2025.269 ong nguyen van tien FT25280001230506.20251007.181702.19037841658010.VND-TGTT-PHAM QUOC HUNG.970407

07/10/2025 100.000 5280IBT1iWBSBBVZ.Ung ho MS 2025269 nguyen van tien.20251007.181149.156145556.PHAM DUY HUNG.970432

07/10/2025 200.000 020097042210071810092025Y1GV630871.8196.181011.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJMDS4FT.MS 2025.270 c Lien FT25280744414312.20251007.180912.19037870143011.VND-TGTT- BUI VAN SAU.970407

07/10/2025 50.000 020097048810071808032025mxBn262788.98042.180737.UNG HO MS 2025.269. ONG NGUYEN VAN TIEN

07/10/2025 50.000 5280VNIBJ2LNBHCI.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251007.180651.222855899.PHAM XUAN DUNG.970441

07/10/2025 5.966 020097042210071805542025YCSP548942.85901.180528.cua it long nhieu MS 2025.269

07/10/2025 100.000 020097048810071803422025JuJg228145.75255.180321.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

07/10/2025 50.000 020097041510071803152025cNE3808982.72216.180315.MS 2025.269( ong Nguyen Van Tien)

07/10/2025 50.000 5280IBT1kJMD2QFL.Ms 2025.269 ung ho ong Nguyen Van Tien FT25280334354949.20251007.180204.19035928658014.VND-TGTT-NGUYEN TAN VU.970407

07/10/2025 50.000 020097041510071801372025KNMP802918.63497.180137.MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien)

07/10/2025 50.000 020097042210071757042025KJAY245926.40045.175705.ung hoMS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 200.000 MBVCB.11208593285.MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien ).CT tu 0011004000691 PHAN TUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 MBVCB.11208443508.MS 2025.269 ung ho ong nguyen van tien.CT tu 0421000540206 HOANG NGOC BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJMS3WYQ.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280111047454.20251007.173824.19135493006014.VND-TGTT-VU NGOC TUYET.970407

07/10/2025 150.000 020097040510071728302025S2U5087960.72268.172831.Vietcombank:0011002643148:LE THI KIEU TRANG unghoMS 2025.269

07/10/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103204148673.20251007.103204148673-0775115947_Ung ho NCHCCCL Van 0775115947

07/10/2025 200.000 MBVCB.11207845042.ung ho MS 2025.2669 ong Nguyen Van Tien.CT tu 0071000653421 MAI DIEP Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 020097042210071703152025JZDU784293.28858.170316.ung ho ms 2025 268 em Tran Le Thu Ha

07/10/2025 200.000 020097040510071701262025K02P033929.20065.170126.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 265 Em Vo Thi Cam Thuy

07/10/2025 100.000 5280VNIBJ2LNQWW6.Ung ho MS 2025.270.20251007.165814.625704060130494.TRAN NGUYEN THU TRANG.970441

07/10/2025 200.000 MBVCB.11207698709.UNG HO MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien).CT tu 1031864236 NGO THI BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 MBVCB.11207681256.Ung ho NCHCCCL Anh 0849961388.CT tu 0081001189851 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 300.000 MBVCB.11207625396.Ong ba LE VAN DICH- HUYNH THI NGOC ANH ung ho hai me con chi Nguyen thi Lien MS 2025- 270.CT tu 1037203647 LE QUANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 1.000.000 5280IBT1kJMS8YYG.ung ho MS 2025 265 -em Vo Thi Cam Thuy FT25280413696868.20251007.165020.19039688372016.VND-TGTT-TRUONG THI KIM THOA.970407

07/10/2025 100.000 020097048810071647512025d8aO562030.45496.164725.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN

07/10/2025 200.000 020097048810071631302025VxmF429849.58813.163108.UNG HO MS 2025.270

07/10/2025 100.000 MBVCB.11207207587.DAO LE QUYEN chuyen tien UH MS 2025267 Chi Le Thi Bui.CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 300.000 MBVCB.11207163763.Ung Ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 1013325604 THAI TONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 020097042210071619102025461L890395.98305.161911.NGUYEN ANH SON chuyen tien ung ho dong bao bao lut

07/10/2025 200.000 020097048810071615072025P74l309383.78775.161441.CHU THI TINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025265 EM NGUYEN NAM VUONG

07/10/2025 200.000 0200970422100716025220250I2O485294.20166.160253.MS 2025.270

07/10/2025 200.000 5280IBT1kJM9TBKN.Ung ho MS 2025.270 Hai me con chi Nguyen thi Lien FT25280245950409.20251007.155643.1939886603.NGUYEN THANH HAI.970407

07/10/2025 10.000.000 5280IBT1jWCNVJRQ.HO TRO MS 2025.270-071025-15:47:00 170019.20251007.154700.514238.VIEN DONG.970416

07/10/2025 200.000 020097042210071546012025BX1T467998.40458.154602.Ung Ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 100.000 MBVCB.11206674937.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 1020441691 NGO MINH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 020097048810071539222025m3AV065732.8675.153856.UNG HO NCHCCCL TINH 0354825888

07/10/2025 200.000 MBVCB.11206608220.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 0011004350641 DANG THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1hQRAJUTW.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien MS 2025269 Nguyen Van Tien.20251007.153816.040946890402.SACOMBANK.970403

07/10/2025 10.000 MBVCB.11206573035.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/10/2025 54.000 5280IBT1bWF4IW6H.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).20251007.153024.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

07/10/2025 200.000 5280IBT1aW24TINF.uh ms 2025 .269.20251007.152657.000007601006.NGUYEN THI HANH.970440

07/10/2025 50.000 020097041510071525522025YHqS228718.47503.152552.ung ho MS 2025.263 ( anh Tran Van Nghi)

07/10/2025 200.000 020097048810071522082025Sh1J957577.31247.152146.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN

07/10/2025 100.000 020097041510071520452025KKYV213152.24927.152019.ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha

07/10/2025 500.000 020097041510071519592025MedC211151.22146.151937.MS 2025.270

07/10/2025 1.000.000 020097041510071506362025qRcl171900.66084.150702.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien)

07/10/2025 200.000 020097041510071504062025txpe166012.52603.150345.ung ho MS 2025.270

07/10/2025 500.000 MBVCB.11206152746.Ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 7798492981 HO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1jWCNJTDW.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-14:58:16 075332.20251007.145817.45354877.PHAM LE BAO TRAN.970416

07/10/2025 200.000 5280IBT1dJW3EZFJ.MS 2025 270.20251007.145650.97042292Sd61145000000000999100.MBBANK IBFT.970422

07/10/2025 200.000 MBVCB.11206107774.MS 2025.270 ( hai me con chi Nguyen Thi Lien ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1iWB9VDGX.MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.145508.65439301.NGUYEN NGOC ANH.970432

07/10/2025 500.000 0200970415100714541920252maj138278.11594.145357.2025.270(2 me con chi nguyen thi lien

07/10/2025 100.000 020097048810071452242025Thv1781336.4294.145159.UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN

07/10/2025 100.000 0200970422100714493920253JBO373266.94017.144940.MS 2025.270

07/10/2025 500.000 020097040510071431132025ZASM044849.19912.143047.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.270 hai me con chi nguyen thi lien

07/10/2025 100.000 5280IBT1hQR4TUZ9.IBFT MS 2025270.20251007.143030.050070369130.SACOMBANK.970403

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJM9J6PA.MS 2025.269 FT25280543012202.20251007.142602.3236892222.NGO HUONG THAO.970407

07/10/2025 300.000 5280IBT1kJM9JUBI.MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien FT25280820606615.20251007.142446.19033258373010.VND-TGTT-NGO THIEN THAO.970407

07/10/2025 500.000 020097041510071423052025gq4f957231.89069.142305.ung ho NCHCCCL

07/10/2025 500.000 020097041510071418392025FSrq947246.72508.141839.VU HONG NAM chuyen tien

07/10/2025 100.000 MBVCB.11205642517.ung ho MS 2025267.CT tu 9903605106 NGUYEN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 5280IBT1fW5JQYSP.ung ho MS 2025.270.20251007.141331.0902425865.HA THI KIM PHUONG.970431

07/10/2025 200.000 0200970415100714070920250SGu919021.30961.140709.NGUYEN XUAN HOA chuyen tien ung ho MS 2025.270(hai me con chi nguyen thi lien)

07/10/2025 10.000 MBVCB.11205529949.PHAN HUYNH MAN DAT ung ho MS 2025.269(ong Nguyen Van Tien).CT tu 0181003548174 PHAN HUYNH MAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 600.000 5280VNIBJ2LIPUK1.ung ho ma so 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.140105.988541189.LE TRONG NHAN.970441

07/10/2025 50.000 5280IBT1kJM234GN.Giup ma so 2025.270 FT25280907356210.20251007.140041.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

07/10/2025 50.000 MBVCB.11205509331.ung ho MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien).CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 MBVCB.11205486564.ung ho MS 2025.269 (Nguyen Van Tien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 0200970488100713524720257v7g479907.81016.135221.BAN DOC GIAU TEN UNG HO MS 2025.270

07/10/2025 100.000 020097048810071351182025QBAw472952.75635.135052.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN

07/10/2025 100.000 MBVCB.11205417162.ung ho ms 2025.269 (ong nguyen van tien).CT tu 0071000663308 GIP HUNG KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 020097042210071346292025MMXD539417.59597.134629.HA MANH CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong

07/10/2025 200.000 020097042210071346082025PLFV276462.59065.134547.Ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 50.000 020097042210071344222025EHPE219290.52460.134422.HA MANH CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.261 em Nguyen thi Thuy Dung

07/10/2025 15.000 020097042210071341072025IU52887239.42033.134108.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien cua it long nhieu gui den chu Nguyen van Tien 1979chuc chu manh khoe het benh

07/10/2025 500.000 020097042210071341022025KKW9447768.40884.134103.chuyen tien ung ho MS 2025.269 ong Nguyen van Tien.

07/10/2025 50.000 020097048810071336272025EKe0406885.27115.133601.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

07/10/2025 300.000 5280IBT1hQR4K4MQ.IBFT Khang ung ho MS 2025.269 Nguyen Van Tien.20251007.133456.060205885555.SACOMBANK.970403

07/10/2025 100.000 020097041510071333462025AmuD846589.18255.133346.MS 2025.269 (ong nguyen van tien)

07/10/2025 50.000 5280IBT1iWB2FU7D.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).20251007.132718.14129021577.LUONG THI BANG ANH.970423

07/10/2025 20.000 5280IBT1fW5W3ZPX.GiacHienVy ung ho MS2025.270(hai me con chi NguyenThiLien).20251007.132511.19021983.DO THI OANH.970431

07/10/2025 20.000 5280IBT1fW5W3GNB.GiacHienVy ung ho MS2025.269(ong NguyenVanTien ).20251007.132333.19021983.DO THI OANH.970431

07/10/2025 300.000 020097042210071320032025NIY9992421.75028.132004.MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 50.000 5280IBT1kJM2G8I1.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280779678201.20251007.131515.19034727648014.VND-TGTT-THAI THANH THUY .970407

07/10/2025 200.000 5280IBT1kJM2A3FK.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280608511382.20251007.131315.19031869178016.VND-TGTT-DOAN KHOI NGUYEN.970407

07/10/2025 50.000 5280IBT1jWCRZDU6.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-13:12:22 901534.20251007.131223.19636457.VU VAN MINH.970416

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJM2BZ8Z.Trieu Van Binh ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25280940480620.20251007.130326.19026471716014.VND-TGTT-NGUYEN MAI CHI.970407

07/10/2025 50.000 020097042210071302052025N0IY581714.18068.130205.LE NGOC TRA MY chuyen tien uh 2025.270 2 me con chi Lien

07/10/2025 30.000 020097040510071254562025MGEW060827.95248.125456.Vietcombank:0011002643148:2025.270 nguyen thi lien

07/10/2025 30.000 020097040510071253262025Y0NF056902.88951.125301.Vietcombank:0011002643148:2025.269 nguyen van tien

07/10/2025 30.000 0200970405100712520220256DQS053218.85402.125202.Vietcombank:0011002643148:2025.265 vo thi cam thuy

07/10/2025 30.000 020097040510071250422025XCXX049724.80562.125042.Vietcombank:0011002643148:ung ho mien trung bao so 10

07/10/2025 30.000 020097040510071249252025HKOJ046274.75707.124925.Vietcombank:0011002643148:2025.264 cao van truong

07/10/2025 30.000 020097040510071248062025T0HO042711.71527.124806.Vietcombank:0011002643148:2025.262 nguyen lam duong

07/10/2025 200.000 5280VNIBJ2LI6IWP.ms 2025.270( uh 2 Mej con Chi Nguyen Thi Lien).20251007.124448.943969659.NGUYEN THI HOANG DUONG.970441

07/10/2025 200.000 MBVCB.11204821604.LE THI PHUONG THAO chuyen tien Ung ho NCHCCCL Thao 0935520079.CT tu 0071004527224 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 020097048810071241442025buvU177573.49837.124118.UNG HO MS 2025.270.HAI ME CON NGUYEN THI LIEN

07/10/2025 100.000 02009704051007124107202507VA023691.47400.124107.Vietcombank:0011002643148:DINH THI HUYEN chuyen tien ung ho benh nhan nguyen thi lien

07/10/2025 36.000 MBVCB.11204764011.ung ho MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 300.000 02009704221007123730202556ON284566.34435.123731.UH MS 2025.270 me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 40.000 MBVCB.11204660906.ungho ms 2025.270.CT tu 1053808691 NGUYEN DOAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 400.000 020097048810071227282025c2HW107355.97213.122706.UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN

07/10/2025 200.000 5280IBT1iWB2ABAX.Ung ho MS 2025 270 me con nguyen thi lien.20251007.122354.75962808.NGUYEN NGOC HUNG.970432

07/10/2025 20.000 5280IBT1cWSSGQ8M.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).20251007.122207.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

07/10/2025 300.000 5280IBT1iWB24WL9.ung ho MS 2025.262 (em Nguyen Lam Duong).20251007.121607.04302404801.VO THI VI.970423

07/10/2025 300.000 020097042210071211502025DK12270240.31715.121152.ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 100.000 MBVCB.11204418121.ung ho MS 2025.270 ( hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0451000359816 HO DINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1aW2412RJ.VU THI MY DUNG MS 2025.270(2 me con chi Nguyen Thi Lien ).20251007.120702.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

07/10/2025 100.000 MBVCB.11204306648.giup do ong Tien chua binh than.CT tu 1044070693 NGUYEN HOANG THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 MBVCB.11204275885.MS 2025.270.CT tu 0071001090537 CAO XUAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 MBVCB.11204238752.ung ho ms2025.270 (me con chi Lien).CT tu 1018671880 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 MBVCB.11204248269.ung ho MS 2025.270.CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 MBVCB.11204223041.ung ho NCHCCCL .CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 5280IBT1fW5WEIME.ISL28cniqtqqtj6hdne1ccobc5v0t-Thuy Ha ung ho ms 2025-268(Em Tran Le Thu Ha).20251007.114645.190004991919.THAI THANH HUYEN.970419

07/10/2025 100.000 020097048810071144102025ZNyy845676.3234.114345.PHAN VAN PHI HUNG CHUYEN TIEN MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

07/10/2025 50.000 MBVCB.11204091942.ung ho MS 2025.267(chi Le Thi Bui). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 MBVCB.11204062226.ung ho MS 2025.266(em Nguyen Nam Vuong).Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 MBVCB.11204039237.ung ho MS 2025.265(em Vo Thi Cam Thuy). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 MBVCB.11204022043.Cua it long nhieu , ung ho a Tien.CT tu 1013706160 CAO VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 020097041510071137052025zszz564358.69058.113705.Gia dinh chuong trinh NCHCCCL

07/10/2025 18.000 MBVCB.11204016712.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 MBVCB.11203940753.ms 2025.270.CT tu 1014260689 PHAM QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 02009704221007112916202501H6342369.29851.112851.MS 2025.263

07/10/2025 50.000 0200970405100711291020255YT0047628.30054.112910.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025270 me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 50.000 020097048810071128542025cACS741473.28356.112833.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN

07/10/2025 50.000 020097041510071126442025ULyY532896.18097.112622.DOAN THI KIM DUNG Chuyen tienMS2025270hai.mecon.chi.nguyen.thi.lien

07/10/2025 50.000 5280IBT1iWB2D5JZ.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).20251007.112641.00680327001.TRAN THI THO.970423

07/10/2025 100.000 0200970422100711253020256RNW893780.11721.112531.MAI NGOC HUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.270

07/10/2025 200.000 5280IBT1kJMC6YWC.TRAN VAN HUNG chuyenung ho MS 2025.270 me con chi Nguyen thi Lien FT25280448743788.20251007.112135.19020431282013.VND-TGTT-TRAN VAN HUNG.970407

07/10/2025 200.000 MBVCB.11203754373.ung ho MS 2025.269(ong Nguyen Van Tien).CT tu 0441000791346 TRAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 1.000.000 MBVCB.11203744116.UH MS 2025.269 (Nguyen Van Tien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 2.000.000 MBVCB.11203718738.UH MS 2025.267 (Le Thi Bui) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 0200970488100711133620250hgL639725.55944.111314.UNG HO MS 2025.270

07/10/2025 1.000.000 020097041510071112102025f7XI489348.50312.111210.Ung Ho NCHCCCL Tran Thao Hieu 07790..56

07/10/2025 2.000.000 MBVCB.11203671309.Uh MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 2.000.000 MBVCB.11203599541.UH MS 2025.270 (2 me con Nguyen Thi Lien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 300.000 MBVCB.11203567412.ung ho MS 2025267 le thi bui.CT tu 1045258552 NGUYEN THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 400.000 MBVCB.11203557942.TRAN THI CAM PHA chuyen tien ung ho MS 2025.270.CT tu 0321000911913 TRAN THI CAM PHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 5280IBT1kJMC4JWE.BUI THI TOAN ung ho MS2025.270. Hai me con chi Nguyen Thi Lien. FT25280241747681.20251007.110009.19032036272228.VND-TGTT-BUI THI TOAN.970407

07/10/2025 200.000 0200970422100710572620256MFF315732.82573.105727.PHAM DUY HOANG chuyen tienMS 2025.270 ung ho hai me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 200.000 5280IBT1iWB2JZUM.ung ho MS 2025.264 (anh Cao Van Truong).20251007.105628.00306601001.LE BICH NGOC.970423

07/10/2025 200.000 5280IBT1kJMC55TZ.Ung ho MS2025.269 FT25280766546923.20251007.105448.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407

07/10/2025 200.000 5280IBT1kJMC5UBP.Ung ho MS2025.270 FT25280473139919.20251007.105428.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407

07/10/2025 200.000 MBVCB.11203461563.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 020097048810071041002025o8zk430826.8778.104039.MS 2025.270

07/10/2025 100.000 5280IBT1kJMCIEVV.PHUNG THE TAI chuyen ung ho ms 2025.270 FT25280002337359.20251007.103821.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

07/10/2025 100.000 MBVCB.11203191140.ung ho nchcccl do van tri 0987214937.CT tu 0271001108230 TRAN CAO DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1bWF58QLQ.Ung ho NC HCCCl.20251007.102908.18001011918297.DOAN THI KIM DUNG.970426

07/10/2025 300.000 5280IBT1hQR4WS4W.IBFT Ung ho MS 2025.269.20251007.102816.060260060662.SACOMBANK.970403

07/10/2025 2.000.000 0200970415100710273520252xjd356515.49665.102735.Ung ho Ms 2025.267 ( chi Le Thi Bui).

07/10/2025 300.000 020097041510071016102025foXK322501.1541.101610.ung ho MS2025.267 chi le thi bui

07/10/2025 300.000 5280IBT1jWCR1A66.MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA-071025-10:15:05 574032.20251007.101505.45898139.DANG HONG QUY.970416

07/10/2025 200.000 5280IBT1hQRBN4FI.IBFT DO XUAN MINH chuyen tien ung ho NCHCCCL Do xuan Minh 0914019371.20251007.101349.040105953366.SACOMBANK.970403

07/10/2025 300.000 5280IBT1jWCR1IGC.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-071025-10:13:04 570493.20251007.101304.45898139.DANG HONG QUY.970416

07/10/2025 100.000 0200970422100710093320251RAA791713.73991.100934.VUONG CAC KIM LINH chuyen tien MS 2025270 ung ho 2 me con Nguyen Thi Lien A Di Da Phat

07/10/2025 300.000 MBVCB.11202890808.UNG HO MS 2025.270 - HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 020097048810071004552025iNis209466.54652.100434.UNG HO MS 2025 .270 HAI ME CON NGUYEN THI LIEN

07/10/2025 300.000 5280IBT1kJMCWG4X.Ung ho hai me con chi Nguyen Thi Lien, MS 2025.270 FT25280938204035.20251007.100320.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

07/10/2025 50.000 020097041510071002512025z5xM282958.47083.100252.ung ho

07/10/2025 300.000 5280IBT1fW5WPUHU.Ung ho MS 2025.270.20251007.100049.0111181753.BUI THIEN THANH.970406

07/10/2025 200.000 020097040510070950512025WT7B013615.97373.095051.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.270

07/10/2025 1.000.000 5280IBT1kJM1X4MN.Ung ho MS 2025-270 hai me con chi Nguyen Thi Lien FT25280007599414.20251007.094846.19020370438023.VND-TGTT-NGUYEN DIEU HOA.970407

07/10/2025 300.000 MBVCB.11202683687.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.270(2 me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 300.000 MBVCB.11202673970.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.269(o Nguyen Van Tien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 300.000 MBVCB.11202649736.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.268(e Tran Le Thu Ha).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 020097041510070945142025X0cE232606.74718.094514.ung ho MS 2025.270 (ung ho hai me con chi Nguyen Thi Lien)

07/10/2025 200.000 5280IBT1kJM138RZ.ung ho ms 2025 270 FT25280705022200.20251007.094435.19035470258011.VND-TGTT-HO HUYEN NGA.970407

07/10/2025 200.000 5280IBT1kJM1T1X2.NGUYEN KIM PHUONG chuyen toi MS 2025.270 me con chi Lien - Bat trang FT25280884947080.20251007.093625.19020850821013.VND-TGTT-NGUYEN KIM PHUONG.970407

07/10/2025 20.000.000 MBVCB.11202465959.MS2025.270 (2 me con Ng Thi Lien).CT tu 0071005260453 TON NGUYEN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 020097041510070928532025ObVa051171.11552.092853.NGUYEN THI NGOC LIEN UNG HO MS 2025.264 EM VO THI CAM THUY

07/10/2025 500.000 5280IBT1kJM16NW4.Ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien FT25280990600425.20251007.092447.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407

07/10/2025 1.000.000 020097042210070924072025PV0U242697.93971.092408.ung ho MS 2025.270

07/10/2025 20.000 5280VNIBJ2LI3T3A.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251007.091917.609704060073952.HO VIET XUAN TU.970441

07/10/2025 300.000 5280IBT1kJM1KARS.TRAN VIET TUAN chuyen ung ho MS2025.270 hai me con chi Nguyen thi Lien FT25280382208541.20251007.091543.19025826271969.VND-TGTT-TRAN VIET TUAN.970407

07/10/2025 200.000 020097041510070914072025Gze9146971.57961.091341.MS 2025.270

07/10/2025 50.000 5280IBT1bWFYFQJJ.Ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).20251007.091325.03101010965538.HOANG VIET.970426

07/10/2025 500.000 5280IBT1hQRBHYGK.IBFT THUY ANH ung ho MS 2025.270 me con Nguyen Thi Lien.20251007.090940.060007523656.SACOMBANK.970403

07/10/2025 300.000 5280IBT1jWCXFFST.UNG HO MS 2025 270 2 ME CON CHI NGUYEN THI LIEN-071025-09:09:31 458046.20251007.090932.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

07/10/2025 500.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103158881756.20251007.103158881756-0978282853_Ung ho MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 200.000 MBVCB.11202184209.UH MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.CT tu 0501000112854 TO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 MBVCB.11202177443.NGO THI HA ung ho ma so MS2025.270.CT tu 0011001330935 NGO THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 MBVCB.11202169358.ung ho ms 2025.270 (hai me con chi nguyen thi lien).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 5280IBT1hQRBZ71U.IBFT MS.2025.270.20251007.090127.422151M7211b60000000006e2363.SACOMBANK.970403

07/10/2025 100.000 5280IBT1dJWTI6PB.Ung ho dong bao mien trung sau bao so 10.20251007.090033.970422Uda9f83000000000d78643.MBBANK IBFT.970422

07/10/2025 200.000 MBVCB.11202121224.MS 2025.268 - em Tran Le Thu Ha.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 020097042210070858082025GIQF462488.2254.085743.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong

07/10/2025 200.000 020097040510070858012025A15S085901.2014.085801.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 300.000 020097042210070857512025V4RK964965.729.085726.Ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 300.000 MBVCB.11202100468.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.267(chi Le Thi Bui).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 020097041510070855572025rQzO999560.95455.085535.MS 2025.269 ( ong nguyen van tien )

07/10/2025 300.000 MBVCB.11202050507.THUY TIEN ung ho MS 2025.270(hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0061000582458 TRAN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 300.000 MBVCB.11202049263.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.266(e Nguyen Nam Vuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103157413303.20251007.103157413303-0918133382_MS 2025270 Me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 200.000 MBVCB.11202021792.MS 2025.270 ( Hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0531000292207 BUI NAM BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 300.000 MBVCB.11202018410.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.265(Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 MBVCB.11202024173.VU THANH VAN chuyen tien ung ho ms2025.269 Ong Nguyen Van Tien.CT tu 0851000036266 VU THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 300.000 MBVCB.11201995553.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 269 ong Nguyen Van Tien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 020097040510070846012025SVA5035340.62297.084601.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2025.270 me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 300.000 MBVCB.11201978774.Thinking School giup MS2025 269 me con chi Nguyen Thi Lien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 300.000 MBVCB.11201959471.Ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0021001451106 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 5280IBT1jWCXHHGK.UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI-071025-08:40:06 412686.20251007.084006.240416919.TRAN VAN BAC.970416

07/10/2025 100.000 IBVCB.11201839016.Chuyen tien ung ho MS 2025.270 Nguyen Thi Lien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/10/2025 200.000 5280IBT1aW2BS8VF.ung ho MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.083304.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

07/10/2025 100.000 020097041510070832192025D7z5940573.18989.083219.MSB2025.270. Me con chi Nguyen Thi Lien

07/10/2025 20.000 020097048810070830342025fFQy665771.13815.083008.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.270

07/10/2025 100.000 MBVCB.11201802759.Ung ho ma so2025-270(hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0181000021509 PHAM THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 MBVCB.11201801104.2025.270( me,con be Lien).CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 5280IBT1iWBCIXV3.NGUYEN THI THU HANG ung ho MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.082832.186799755.NGUYEN THI THU HANG.970432

07/10/2025 100.000 5280VNIBJ2LI9QIH.Tu thien MS 2025.270 gia dinh hoa hoan Bat Trang.20251007.082812.783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970441

07/10/2025 1.000.000 5280IBT1iWBCI7XJ.Ung ho MS2025270 hai me con chau Nguyen thi Lien.20251007.082638.0937937005.LE THI TAM THIEN.970432

07/10/2025 500.000 5280IBT1fW5WSWC7.Ung ho MS 2025.267(chi Le Thi Bui).20251007.082604.0103400999.TRAN THI NHU ANH.970406

07/10/2025 300.000 MBVCB.11201766473.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 MBVCB.11201735103.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2025.270 ( 2 me con chi nguyen thi lien).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 MBVCB.11201724545.MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 6.868 5280IBT1dJWTCMD8.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025 270 hai me con chi Nguyen Thi Lien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .20251007.082123.872866868.MBBANK IBFT.970422

07/10/2025 50.000 5280IBT1iWBCMP8F.THAI MINH THAO chuyen tien ung ho hai me con chi lien bi bong.20251007.081757.56022716.THAI MINH THAO.970432

07/10/2025 1.000.000 0200970405100708172320259W19019079.74401.081723.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN NANG XO chuyen tien ung ho ma so 2025.270 hai me con chi Lien

07/10/2025 200.000 020097048810070815342025GqnJ587110.69281.081508.MS 2025.270

07/10/2025 100.000 5280IBT1fW5W9I4I.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251007.081526.9021888919642.LE THI THUY PHUONG.963388

07/10/2025 100.000 MBVCB.11201648704.NGUYEN GAN doc bao.CT tu 9903770772 NGUYEN GAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 SHGD:10000638.DD:251007.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.270

07/10/2025 200.000 MBVCB.11201582975.MS 2025.270 - 2 me con chi Nguyen Thi Lien.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 5280IBT1jWCXEZA9.NGUYEN THANH HOA UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN-071025-08:08:33 367857.20251007.080833.120608.NGUYEN THANH HOA.970416

07/10/2025 100.000 MBVCB.11201559821.ung ho MS 2025.270.CT tu 0301000319335 PHAN DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 020097040510070807362025NXNF080547.45833.080736.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHI PHUONG chuyen tien cua ich long nhieu ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen thi Lien

07/10/2025 500.000 5280IBT1kJM19CJA.MS 2025 270 . 2 ME CON CHI LIEN FT25280222090065.20251007.080608.19036284866016.VO THANH VIET.970407

07/10/2025 100.000 020097041510070804362025C7Fd875590.37628.080436.MS2025.269 NguyenVanTien

07/10/2025 200.000 5280IBT1hQRBGV7W.IBFT ung ho NCHCCCL.20251007.080424.970403Ve9dc75000000000fd0098.SACOMBANK.970403

07/10/2025 200.000 5280IBT1aW2B1LI9.MS 2025.270.20251007.080238.1006591004.SHBMB.970443

07/10/2025 1.000.000 5280IBT1jWCXE9CT.UNG HO MS 2025.270-071025-08:02:06 359546.20251007.080206.5847329.NGUYEN DINH CU.970416

07/10/2025 100.000 MBVCB.11201488500.ung ho nchcccl.CT tu 0071000908614 BUI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 50.000 MBVCB.11201471472.Chuyen tien ung ho.CT tu 0851000018601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/10/2025 500.000 0200970422100707575920255UFL325471.19786.075800.MS 2025.270 hai me con chj Nguyen Thi lien

07/10/2025 100.000 MBVCB.11201430386.LE THI HOAN chuyen tien ms 2025.267 (chi le thi luu.CT tu 0771000796081 LE THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 5280IBT1jWCXKILX.MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN-071025-07:52:13 347439.20251007.075214.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

07/10/2025 100.000 020097048810070747012025v4Fi449673.89635.074635.UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON NGUYEN THI LIEN

07/10/2025 200.000 020097048810070743062025G3nW432221.79684.074241.NGUYEN THI HAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN

07/10/2025 50.000 020097042210070742222025Z1SZ132014.76871.074223.LE VAN THANH chuyen tien MS 2005 270 hai me con chi nguyen thi lien

07/10/2025 50.000 5280IBT1iWBC2UF7.ung ho nguyen thi lien 2025 270.20251007.073914.12428267.CAO VAN NGOC.970432

07/10/2025 300.000 MBVCB.11201275923.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2025.270( me con chi lien).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 40.000 020097042210070736132025AZBN297880.62531.073552.gui ms 2025 270

07/10/2025 500.000 5280IBT1kJM1Q2V3.ung ho ong Nguyen Van Tien FT25280502432830.20251007.073513.19022101848013.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407

07/10/2025 500.000 0200970488100707344920253hl9396257.58341.073428.MS 2025.270 UNG HO 2 ME CON CHI NGUYEN THI LIEN BI BONG

07/10/2025 200.000 020097041510070729332025R2ny818440.44476.072911.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien)

07/10/2025 50.000 5280IBT1iWBCCWL1.ZP252800043885 251007000393027 ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251007.072658.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

07/10/2025 50.000 MBVCB.11201157528.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0541001529505 PHAM VAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 5280IBT1jWCXGCE1.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN UNG HO MS2025.270-071025-07:23:20 315289.20251007.072320.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416

07/10/2025 50.000 MBVCB.11201094846.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 1046338768 DO THI HAI DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 020097042210070714202025U55M186934.6700.071359.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 15.000 MBVCB.11200959006.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.267 (Chi Le Thi Bui).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 200.000 MBVCB.11200872447.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 150.000 MBVCB.11200845526.ung ho Ms 2025.267.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 MBVCB.11200758604.ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 500.000 MBVCB.11200756746.DANG THI PHUONG transfer ung ho ms2025.270 me con chi Nguyen thi Lien.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 1.000.000 5280IBT1kJMJZI4P.Ung ho ms 2025.270 me con chi nguyen thi lien FT25280769146832.20251007.063009.19036240504011.VND-TGTT-LE THI ANH THU.970407

07/10/2025 100.000 0200970405100706072720256OR1011268.88659.060727.Vietcombank:0011002643148:HA THI THAM chuyen tien uh MS 2025.268

07/10/2025 200.000 5280IBT1iWB13NJC.NGUYEN THI NGOC HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.267 Le Thi Bui.20251007.051318.07434376701.NGUYEN THI NGOC HUONG.970423

07/10/2025 500.000 MBVCB.11200448076.DANG THI HUNG chuyen tien Ung ho NCHCCCL 0975166996.CT tu 0021000333514 DANG THI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/10/2025 100.000 5280IBT1iWB1TQNU.Dva ung ho ms 2025.264 (a cao van truong).20251007.015715.03084979101.DANG VAN ANH.970423

07/10/2025 200.000 5280IBT1iWB1ZEBM.Ung ho MS 2025267 chi Le Thi Bui.20251007.003846.61626689.HOANG ANH TUAN.970432

07/10/2025 500.000 020097048810070034062025LJyh933786.36709.003341.DIEU NGA UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

07/10/2025 200.000 020097040510070030582025OH94024373.33356.003100.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

07/10/2025 200.000 020097040510070029022025Z5RZ023719.31449.002841.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha

07/10/2025 200.000 0200970405100700262820250CGV022863.29793.002629.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui

07/10/2025 200.000 020097040510070023272025QRZ2021754.26743.002327.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong

07/10/2025 200.000 0200970405100700213620258ADR021006.23764.002137.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy

08/10/2025 100.000 020097042210082319092025IUUR796396.51773.231910.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.264 anh Cao van Truong

08/10/2025 300.000 5281IBT1kJMA7JGX.Ung ho ms 2025.269 ong nguyen van tien FT25282242084767.20251008.231707.19023529719011.VND-TGTT-BUI ANH DUNG.970407

08/10/2025 100.000 MBVCB.11224864242.ungho ms.2025.271.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 MBVCB.11224847366.ung ho ms 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 5281IBT1iWBPLRTW.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.230700.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

08/10/2025 500.000 020097042210082306172025ZUOT894071.31082.230618.MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 50.000 MBVCB.11224786637.ung ho MS 2025.265(EM VO THI CAM THUY).CT tu 1012381888 PHAM THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 5281IBT1jW2CMRJH.MS 2025.271-081025-22:54:35 692304.20251008.225435.4992287.HOANG THI LIEN.970416

08/10/2025 20.000 5281IBT1kJMA5QY1.Ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25282066847483.20251008.224054.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407

08/10/2025 300.000 5281IBT1kJMAP84R.chuyen uh MS 2025.271 - be Vo Hoang Anh FT25282202748066.20251008.223112.19022189688010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407

08/10/2025 200.000 020097048810082229392025ah9S709902.57447.222912.CTIEN UNG HO BE TRAN LE THU HA MS 2025. 268

08/10/2025 400.000 5281IBT1hQRERDAQ.IBFT ung ho MS 2025.271.20251008.222915.070082561283.SACOMBANK.970403

08/10/2025 100.000 5281IBT1kJMA8Q6M.ung ho ms.271 chuc em som khoi benh FT25282622186400.20251008.221840.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407

08/10/2025 100.000 5281IBT1kJMAI93L.NGUYEN THUY LINH ung ho em Hoang Anh MS 2025.271 FT25282220391344.20251008.221439.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

08/10/2025 10.000 5281IBT1iWBPKJJ9.MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.221311.02935403901.LE THI BE DAO.970423

08/10/2025 200.000 MBVCB.11224459166.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.357 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 5281IBT1kJMAVXK9.ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy FT25282144172079.20251008.220834.19035685191015.VND-NGUYEN THAI HUNG.970407

08/10/2025 50.000 020097048810082207062025YBrE624034.96779.220639.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH

08/10/2025 50.000 020097041510082206222025spb8931481.95310.220622.Hai ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong. Nam Mo A Di Da Phat

08/10/2025 100.000 MBVCB.11224421224.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 1020549361 HUYNH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 MBVCB.11224396901.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0121000620726 PHAM THI NGOC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 30.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103340738205.20251008.103340738205-0918820162_Ung ho ms 2025271

08/10/2025 100.000 020097040510082155432025CSW2086750.61923.215521.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN VAN PHAN ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy

08/10/2025 100.000 MBVCB.11224255771.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0251001018501 PHAN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 1.000.000 5281IBT1aW2HUHYD.MS 2025 269 Nguyen Van Tien.20251008.214017.0976948139.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

08/10/2025 100.000 MBVCB.11224176409.ung ho MS 2025.265 ( ung ho em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0011003084152 NGUYEN THI KIM XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 MBVCB.11224153588.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0331000452792 TRANG THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 020097042210082133062025ZI0B583059.86699.213240.NGUYEN THI NGOC HIEN chuyen tien MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 200.000 MBVCB.11224077905.CHU LE MY NGA UH MS 2025.271 be VO HOANG ANH.CT tu 1040057803 CHU LE MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 1.000.000 MBVCB.11224034939.MS.2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0011000600917 PHAM QUANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 20.000 020097048810082120322025pef9390673.40609.212006.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

08/10/2025 30.000 5281IBT1fW594MZQ.Nguyen Van Tao chuyen tien.20251008.212028.344115941.NGUYEN VAN TAO.970406

08/10/2025 100.000 MBVCB.11223936208.ung ho MS2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 5281IBT1dJJSYY4A.MS 2025265.20251008.211009.970422J1cb167000000000498014.MBBANK IBFT.970422

08/10/2025 500.000 MBVCB.11223874339.MS 2025.265 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0531002530196 DO NAM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 5281IBT1hQREZHG4.IBFT ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251008.210833.060227110204.SACOMBANK.970403

08/10/2025 10.000 5281IBT1jW2CJW52.LX UNG HO MS 2025.265-081025-21:07:06 565232.20251008.210706.1496347.NGUYEN NGOC TAM CHAU.970416

08/10/2025 200.000 5281IBT1aW2HS6UQ.ung ho MS2025.271.20251008.205718.000000305731.PHAM THI MAI TRINH.970433

08/10/2025 100.000 020097048810082057122025RpBy249954.48963.205646.MS 2025 266 EM NGUYEN NAM VUONG

08/10/2025 1.000.000 020097042210082056532025QSMF926819.48283.205654.MS 2025.265 VO THI CAM THUY

08/10/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103335208575.20251008.103335208575-0329699914_Ung ho MS 2025271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 10.000 5281IBT1cWSUEXSE.ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.204912.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/10/2025 100.000 MBVCB.11223605197.ung ho MS 2025.271(be Vo Hoang Anh).CT tu 1982093227 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 5281IBT1iWBP9ZK2.Nguyen Thi Nguyet Nga ung ho MS 2025.269.20251008.204301.00004403885.NGUYEN THI NGUYET NGA.970423

08/10/2025 200.000 020097041510082042312025WHni715973.87017.204231.MS2025.265(em Vo Thi Cam Thuy)

08/10/2025 1.000.000 5281IBT1iWBP974A.ung ho MS 2025 265 em Vo Thi Cam Thuy.20251008.204224.94548675.TRAN MANH HUNG.970432

08/10/2025 10.000.000 5281IBT1iWBP213A.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Thi Lien ms2025.270.20251008.203438.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

08/10/2025 20.000 0200970422100820332020255B3P347394.45849.203320.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Vo Hoang Anh ms 2025.271

08/10/2025 100.000 020097041510082027472025tyTD669883.21275.202747.MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 200.000 MBVCB.11223318250.MS 2025.271.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 500.000 0200970405100820211420255TG3046690.91424.202114.Vietcombank:0011002643148:chuyen tien mong chau mau khoi

08/10/2025 300.000 020097048810082020432025sfmS006667.89170.202017.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH

08/10/2025 150.000 0200970422100820200020251WMZ816534.86224.201934.2025.271 be vo hoang anh

08/10/2025 300.000 MBVCB.11223155023.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.271(be Vo Hoang Anh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 020097040510082011442025QB8I003602.47666.201145.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 200.000 5281IBT1kJM4MZE7.Ung ho MS 2025.269 FT25281263965057.20251008.201132.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407

08/10/2025 300.000 5281IBT1jW21FDTV.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-081025-20:08:22 470989.20251008.200822.93338668.NGUYEN THANH HAI YEN.970416

08/10/2025 100.000 5281IBT1hQREAMJ1.IBFT Ung ho MS 2025.271.20251008.200804.060284069555.SACOMBANK.970403

08/10/2025 100.000 020097040510081955322025DQTR030873.71632.195532.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.271 vo hoang anh

08/10/2025 300.000 MBVCB.11222896017.MS2025.271( be Vo Hoang Anh).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 020097042210081952192025LNO4688474.55827.195153.ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 500.000 5281IBT1kJM4CVCM.NGUYEN PHI DOAN chuyen ung ho MS 2025.265 em vo thi cam thuy FT25281991454218.20251008.195138.8865713949.NGUYEN PHI DOAN.970407

08/10/2025 500.000 5281IBT1iWBU321C.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251008.195047.00001460650.TRAN THANH HIEN.970423

08/10/2025 100.000 MBVCB.11222797097.MS 2025.271.CT tu 0721000603632 TO DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 020097048810081936552025i6Up691500.81864.193628.BUI THI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS.2025.270 UNG HO HAI ME CON CHI LIEN

08/10/2025 100.000 MBVCB.11222625136.2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 9919383366 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 020097048810081934592025WEqC677023.73739.193437.BUI THI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS.2025.271 BE VO HOANG ANH

08/10/2025 200.000 5281IBT1hQREPTTQ.IBFT MS 2025.269 - ong Nguyen Van Tien.20251008.193402.060257409085.SACOMBANK.970403

08/10/2025 200.000 MBVCB.11222580742.ung ho MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0491001491859 LE VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 10.000 5281IBT1kJMBXB2I.ung ho ms 2025.271, be Vo Hoang Anh, chuc be va gia dinh binh an FT25281439065504.20251008.193120.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

08/10/2025 30.000 020097042210081924472025GF2Z228621.23732.192448.MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 200.000 MBVCB.11222416067.HO THI MY DUC ung ho Ms 2025.265 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 1015046152 HO THI MY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 020097048810081919062025aDzR558252.94599.191839.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH

08/10/2025 100.000 5281IBT1dJJ94LQ2.unghoMS2025271.20251008.191851.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

08/10/2025 500.000 0200970415100819183420250lOw435470.91986.191834.MS 2025.271 (ve Vo Hoang Anh)

08/10/2025 100.000 0200970488100819143420250TYf523451.71530.191407.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH

08/10/2025 100.000 MBVCB.11222307052.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 300.000 MBVCB.11222304177.MS 2025.269(ong nguyen van tien).CT tu 0381000443377 NGUYEN THI CHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 60.000 5281IBT1bWFLVD3M.MS2025.271 be Vo Hoang Anh.20251008.191338.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

08/10/2025 86.000 020097041510081912392025ap7t414963.61723.191239.ung ho ms 2025.271

08/10/2025 200.000 5281IBT1kJMBE7N7.ung ho MS 2025.271 FT25281830464837.20251008.190818.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

08/10/2025 300.000 5281IBT1kJMBKGQN.Uho ma so 2025.271 FT25281181437876.20251008.190517.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

08/10/2025 200.000 MBVCB.11222054419.ung ho MS 2025.271 (Vo Hoang Anh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 MBVCB.11222016404.Ung ho MS2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 5281IBT1kJMB5WG3.ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25281625209210.20251008.184651.19034766994019.VND-TGTT-LE VAN PHU.970407

08/10/2025 100.000 5281IBT1jW21454R.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH-081025-18:45:54 319818.20251008.184554.18797647.NGUYEN THI TRAM ANH.970416

08/10/2025 200.000 0200970422100818445820257C1U275133.21309.184459.MS 2025.271

08/10/2025 200.000 5281IBT1kJMBP2YL.ung ho MS 2025.271 FT25281529411040.20251008.184145.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407

08/10/2025 200.000 020097041510081836102025cECX281043.74440.183610.giup do MS2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 200.000 MBVCB.11221743444.Ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh.CT tu 0451000367466 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 5281IBT1kJMBI3TV.Ung ho MS2025.271 be Vo Hoang Anh FT25281964337608.20251008.183541.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

08/10/2025 200.000 MBVCB.11221728925.ung ho.MS.2025.271.(be.Vo Hoang Anh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 5281IBT1kJMBV8C6.UNG HO 2025.271 BE VO HOANG ANH FT25281940551941.20251008.182831.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407

08/10/2025 100.000 5281IBT1iWBUIEU7.MS 2025.265 (em Vo Thi Cam Thuy).20251008.182749.05639606401.NGUYEN VAN TUAN.970423

08/10/2025 100.000 5281IBT1kJMBVQJ6.Ung ho MS 2025.271 FT25281939990007.20251008.182732.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

08/10/2025 200.000 020097048810081805492025row4001129.20826.180528.MS 2025.265 EM VO THI CAM THUY

08/10/2025 5.000.000 0200970422100817491220251QXO100234.26061.174915.ung ho ms 2025.270

08/10/2025 200.000 5281VNIBJ2LN7CX9.ung ho MS 2025.266 em Nguyen Nam Vuong.20251008.173224.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

08/10/2025 200.000 5281VNIBJ2LN7MHP.ung ho MS 2025.264 anh Cao Van Truong.20251008.173144.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

08/10/2025 200.000 5281VNIBJ2LN7M18.ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi.20251008.173103.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

08/10/2025 200.000 5281VNIBJ2LN71CT.ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251008.173026.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

08/10/2025 200.000 5281VNIBJ2LN7BQU.ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong.20251008.172939.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

08/10/2025 100.000 5281VNIBJ2LN7A28.ung ho be Vo hoang Anh.20251008.172815.261220122.NGUYEN THI NHAN.970441

08/10/2025 99.999 0200970405100817195920252NUN070806.49840.171959.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025 .248 Nguwn Nam Bac

08/10/2025 50.000 020097048810081707422025sr2M488702.79208.170715.LE DINH HA CHUYEN TIEN MS 2025.271

08/10/2025 190.000 5281IBT1iWB8Z8CT.MS 2025271 be Vo Hoang Anh.20251008.170600.186413105.PHAM THI YEN OANH.970432

08/10/2025 50.000 020097048810081644152025A1EA297762.44677.164353.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH

08/10/2025 200.000 020097048810081643232025N2Yv290946.40341.164301.UNG HO BE VO HOANG ANH MS2025.271

08/10/2025 1.000.000 020097048810081632232025HUyt208000.83078.163201.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH

08/10/2025 50.000 020097042210081620292025RM0U227624.21787.162003.MS2025.269

08/10/2025 200.000 0200970415100816195920257amr646610.18909.161959.2025.271( be vo hoang anh)

08/10/2025 300.000 020097040510081610322025TUEP010015.72411.161005.Vietcombank:0011002643148:Le Thi Thuy chuyen tien ung ho MS 2025.236 chi La Thi Nhi

08/10/2025 40.000 020097042210081602162025PPFN338661.32052.160217.ung ho vung bi bao lu so 9 10 va 11

08/10/2025 39.000 5281IBT1kJMYKDCF.uh ms 2025.264 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25281030515871.20251008.160136.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

08/10/2025 200.000 5281IBT1kJMY7RHM.Ung ho MS 2025.271 Vo Hoang Anh FT25281585480907.20251008.160047.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

08/10/2025 100.000 5281IBT1jW2JF39S.UNG HO MS 2025.269NGUYEN VAN TIEN-081025-15:54:53 987158.20251008.155454.15002387.NGUYEN NGUYEN THAO.970416

08/10/2025 100.000 020097042210081542162025TBU4741529.32943.154150.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.271 be vo Hoang Anh

08/10/2025 100.000 0200970415100815304520250qGI486705.78754.153046.MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 200.000 020097041510081504052025pZLq410992.66270.150405.ung ho MS 2025.269 ( Ong Nguyen Van Tien)

08/10/2025 100.000 020097048810081459342025RYFi593059.48379.145907.UNG HO MS 2025 271 BE VO HOANG ANH

08/10/2025 100.000 MBVCB.11218518968.NGUYEN THI HONG THUY chuyen tien ung ho MS 2025.271 ( Vo Hoang Anh ).CT tu 9865047316 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 5281IBT1bWF6XAXS.THIEN TRAM chuyen ung ho MS 2025269 nguyen van tien.20251008.144333.0451018246060.NGUYEN THI THIEN TRAM.970425

08/10/2025 150.000 5281IBT1kJMP3JFM.Ms. 2025.267.le thi bui FT25281728611556.20251008.143751.19036319611016.PHAN BA LUONG.970407

08/10/2025 1.000.000 5281IBT1iWBIHR7W.NGUYEN QUOC HUNG chuyen tien ung ho MS 2025 271 be Vo Hoang Anh.20251008.142824.196729999999.NGUYEN QUOC HUNG.970432

08/10/2025 200.000 0200970415100814222120254VUc302255.15247.142221.UNG HO MS 2025.271 (BE VO HOANG ANH)

08/10/2025 200.000 5281IBT1kJMP64FI.MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25281092584185.20251008.141805.19027513972012.VND-TGTT-TRAN HUY CAN.970407

08/10/2025 100.000 5281IBT1aW2ELMUX.Vietcombank0011002643148ung ho ms2035271.20251008.141739.3528205134551.AGRIBANK.970405

08/10/2025 100.000 5281IBT1iWBI63QP.NGUYEN THI HAI ung ho MS 2025.271.20251008.141630.04713976201.NGUYEN THI HAI.970423

08/10/2025 300.000 0200970422100814061420252DFI718016.63396.140615.Ung ho me con chi Nguyen Thi Lien . MS 2025.270

08/10/2025 200.000 5281IBT1aW2E7GDU.Vietcombank0011002643148Ms 2025269.20251008.135505.6090205215113.AGRIBANK.970405

08/10/2025 500.000 5281IBT1kJMPBFMF.DANG TRUONG GIANG chuyen tien ung ho mien trung FT25281531022600.20251008.135303.19029700259012.VND-TGTT-DANG TRUONG GIANG.970407

08/10/2025 300.000 5281IBT1bWF679D5.ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.135228.03601014902406.NGUYEN NGOC TIEN.970426

08/10/2025 500.000 MBVCB.11217913294.DUONG QUOC TRONG chuyen tien ung ho MS 2025.271 ( be Vo Hoang Anh).CT tu 0731000762025 DUONG QUOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 5281IBT1aW2EASMC.Vietcombank0011002643148MS 2025268 ung ho em Tran Le Thu Ha.20251008.134514.3511207000811.AGRIBANK.970405

08/10/2025 500.000 5281IBT1aW2E44H9.Vietcombank0011002643148ung ho Ms 2025271 be vo hoang anh.20251008.134228.1603205600214.AGRIBANK.970405

08/10/2025 100.000 5281IBT1kJMPPBJX.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281008056344.20251008.133952.19035429428016.VND-TGTT-NGUYEN LE HOAI HAN.970407

08/10/2025 400.000 5281IBT1kJMPULD5.Ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25281442440690.20251008.133706.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

08/10/2025 200.000 MBVCB.11217763464.Chi TAM GIANG TP.HCM ung ho MS 2025.261 (em Nguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0121000311742 HOANG THI TAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 250.000 5281IBT1jW2J8N1U.MS 2025.271-081025-13:31:52 733389.20251008.133152.99997838.TRAN DUY PHI HUNG.970416

08/10/2025 250.000 5281IBT1jW2J83EW.MS 2025.270-081025-13:31:10 732496.20251008.133111.99997838.TRAN DUY PHI HUNG.970416

08/10/2025 3.000.000 5281IBT1fW52MJUD.ISL29eu18qv88i217tu2jesk8h3k9-Ung ho MS 2025.271 (Be Vo Hoang Anh).20251008.132934.100008294083.NGUYEN VAN TUAN.970419

08/10/2025 100.000 0200970488100813283920257daW155833.47994.132812.NCHCCCL LE THI LIEN 0964839769

08/10/2025 100.000 5281VNIBJ2LNSVGG.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui..20251008.130456.003928176.HO NGOC DIEP.970441

08/10/2025 200.868 020097042210081244102025YYOC146589.10897.124349.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.271. BE VO HOANG ANH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

08/10/2025 100.000 MBVCB.11217103894.ung ho MS 2025.271 be vo hoang anh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 5281IBT1kJMUFYAX.Ung ho be Vo Hoang Anh, MS 2025.271 FT25281537039514.20251008.122732.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

08/10/2025 100.000 020097048810081221582025kNaa847633.32129.122132.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH

08/10/2025 200.000 SHGD:10001760.DD:251008.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:MS 2025.270 (ME CON CHI NGUYEN THI LIEN)

08/10/2025 100.000 MBVCB.11216858207.Ung ho MS 2025.271 ( Be Vo Hoang Anh).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 30.000 5281IBT1kJMU7KXL.TRAN MINH TAM chuyen FT25281432605153.20251008.120358.19026793356013.VND-TGTT-TRAN MINH TAM.970407

08/10/2025 100.000 020097042210081156082025G4WP260848.21622.115609.ung ho MS 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y

08/10/2025 100.000 MBVCB.11216623820.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien)?.CT tu 1024496766 PHAN NGOC TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 300.000 5281IBT1kJMUI8E9.Su Moon ung ho MS 2025.271 VO Hoang Anh FT25281049341970.20251008.113406.19027100226010.VND-TGTT-HO ANH CUONG.970407

08/10/2025 200.000 5281IBT1fW52QIHI.MS 2025.271 vo hoang anh.20251008.112420.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406

08/10/2025 100.000 020097048810081121502025zAiz442487.58604.112123.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH

08/10/2025 500.000 5281IBT1jW2W3MQ5.UNG HO NCHCCCL - TRUONG MY DUYEN - 0961241126-081025-11:14:31 485163.20251008.111431.22451987.TRUONG MY DUYEN.970416

08/10/2025 50.000 020097041510081108192025NfcV697829.96589.110819.MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien)

08/10/2025 100.000 020097042210081104222025I1DX634435.79940.110400.Ha le.2025.271 Vo Hoang Anh

08/10/2025 200.000 5281IBT1kJM8RGL1.NGUYEN THI HONG LINH chuyenuh ms 2025.271 vo hoang anh FT25281478815058.20251008.105616.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

08/10/2025 200.000 020097041510081051042025J2g4643578.25198.105104.ung ho MS 2025.271(be Vo Hoang Anh)

08/10/2025 50.000 5281IBT1bWFEPW72.ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.105051.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

08/10/2025 200.000 MBVCB.11215738293.QuangNP ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 150.000 MBVCB.11215709805.QuangNP ung ho MS 2025.268 (em Tran Le Thu Ha).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 150.000 MBVCB.11215703990.QuangNP ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.868 5281IBT1aW2KDQ6F.Vietcombank0011002643148PHAN HIEU ung ho MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20251008.104423.6440215015989.AGRIBANK.970405

08/10/2025 200.000 5281IBT1bWFE8ACP.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251008.104408.0071100005810006.TO THI NGOC LAN.970448

08/10/2025 50.000 5281IBT1kJM8L7KN.Ung ho MS 2025.263 anh Tran Van Nghi FT25281030885712.20251008.104058.19020112093021.VND-TGTT-NGUYEN BICH THUY.970407

08/10/2025 100.000 5281IBT1iWBM5FLB.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251008.104009.04336288101.LAM NGOC BAO HAN.970423

08/10/2025 100.000 5281IBT1aW2K97MB.Vietcombank0011002643148MS 2025269 Gui giup ong Nguyen Van Tien.20251008.104000.6609205114550.AGRIBANK.970405

08/10/2025 200.000 MBVCB.11215564371.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 300.000 5281IBT1iWBM8M6Y.Ms 2025-271 uh be Vo Hoang Anh.20251008.101649.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

08/10/2025 39.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103271048269.20251008.103271048269-0981433404_Ung ho MS 2025271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215292245.Chuyen tien ung ho MS 2025 256 chi Le Thi Phuc.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215282453.Chuyen tien ung ho MS 2025 257 chi Chu Thi Phuong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 100.000 5281IBT1iWBMM3LS.Ung ho MS2025271.20251008.100931.203190999.NGUYEN THI THU HIEN.970432

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215261873.Ung ho MS 2025 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215248632.Chuyen tien ung ho MS 2025 259 be Tan Quang Minh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215232390.Chuyen tien ung ho MS 2025 260 be Phan Thanh Minh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 18.000 MBVCB.11215224819.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - Uh MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215211611.Ung ho MS 2025 261 em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215192266.Chuyen tien ung ho MS 2025 262 em Nguyen Lam Duong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215172750.Chuyen tien ung ho MS 2025 263 anh Tran Van Nghi.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 10.000 MBVCB.11215166405.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 5281IBT1jW2W79K6.MS 2025.271 .BE VO HOANG ANH-081025-10:01:11 348797.20251008.100111.34766597.BUI THI DANG KHOA.970416

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215124336.Chuyen tien ung ho MS 2025 264 anh Cao Van Truong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215095315.Chuyen tien ung ho MS 2025 266 em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 200.000 MBVCB.11215095584.ung ho MS 2025 268.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 200.000 020097044910080954542025NVTh860661.1324.095454.ms 2025.271 Vo hoang anh, ma GD 100000022003307

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215061922.Chuyen tien ung ho MS 2025 267 chi Le Thi Bui.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 100.000 5281IBT1dJJJQ3V5.MS 2025 271 be Vo Hoang Anh.20251008.095359.970422Q8de393000000000d35814.MBBANK IBFT.970422

08/10/2025 300.000 5281IBT1jW2WG276.UNG HO MS 2025 271 BE VO HOANG ANH-081025-09:52:24 333556.20251008.095225.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

08/10/2025 100.000 MBVCB.11215050578.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS 2025.271 ( be Vo Hoang Anh).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215048699.Chuyen tien ung ho MS 2025 268 em Tran Le Thu Ha.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215028734.Ung ho MS 2025 270 me con chi Nguyen Thi Lien.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 50.000 IBVCB.11215013634.Chuyen tien ung ho MS 2025 271 be Vo Hoang Anh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103268470930.20251008.103268470930-0937829309_ung ho MS 2025271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 46.000.000 UNG HO VIEN PHI MA SO 2025.239 - 30TRIEU; 2 MA SO 2025.267, 2025.269 - MOI MA SO 8 TRIEU. TONG CONG 46TRIEU

08/10/2025 200.000 5281IBT1kJM8DGFX.MS 2025.269 FT25281600560232.20251008.094111.19072461196014.VND-TGTT-PHAN QUYEN VUONG.970407

08/10/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103267594620.20251008.103267594620-0326683902_Ung ho MS 2025271 be Vo Hoang Anh Nam Mo A Di Da Phat

08/10/2025 100.000 020097042210080932132025182E202222.15732.093214.UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

08/10/2025 200.000 MBVCB.11214794179.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.271.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 020097048810080928112025b0WY761110.954.092749.UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH

08/10/2025 200.000 MBVCB.11214677121.Ms 2025. 271.CT tu 0341006827737 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 020097042210080921192025AIXB978690.74949.092053.TRAN THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho MS 2025.269

08/10/2025 100.000 5281IBT1jW2W5PZD.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH-081025-09:20:25 278090.20251008.092026.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

08/10/2025 300.000 MBVCB.11214637410.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 5281IBT1bWFKHKWD.Ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).20251008.091724.03101010965538.HOANG VIET.970426

08/10/2025 200.000 MBVCB.11214567108.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 MBVCB.11214561524.MS 2025..271 ( be Vo Hoang Anh).CT tu 0201000549232 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 5281IBT1iWBVNKZ8.Ung ho MS 2025.271 ( be Vo Hoang Anh).20251008.091020.80904238289.NGUYEN THANH HUONG.970423

08/10/2025 100.000 MBVCB.11214530998.NGUYEN THI TUYET chuyen tien 2025.271 ( be vo hoang anh).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 300.000 5281IBT1iWBVN556.TRAN XUAN QUANG ung ho MS 2025.271( be Vo Hoang Anh).20251008.090920.10001068192.TRAN XUAN QUANG.970423

08/10/2025 100.000 MBVCB.11214502537.ung ho MS2025.271 be Vo Hoang Anh.CT tu 1026660917 NGO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 500.000 MBVCB.11214498873.MS 2025.271.CT tu 9944039739 NGUYEN VAN CHUONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 20.000 5281IBT1iWBVR3CH.MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251008.090601.00005028521.NGUYEN DUC TUAN.970423

08/10/2025 500.000 5281IBT1iWBV3FR9.Ung ho dong bao.20251008.085507.64414445.NGUYEN XUAN QUYNH.970432

08/10/2025 1.000.000 5281IBT1aW27GCJ6.ung ho MS 2025 270 hai me con chi nguyen thi lien.20251008.085443.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

08/10/2025 200.000 020097042210080850012025TIY9459272.63794.085002.Ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 50.000 5281IBT1fW5CB1WL.MS 2025 270 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251008.084910.0051007899005.DO THANH PHONG.970438

08/10/2025 50.000 5281IBT1aW27AU9C.MS 2025.271.20251008.084858.700003246447.NGUYEN THU PHUONG.970424

08/10/2025 100.000 MBVCB.11214296298.Ms 2025.271 (be vo hoang anh).CT tu 0311000677004 VO VAN QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 300.000 MBVCB.11214264624.Ung ho MS 2025 271 be VO HOANG ANH Chuc be dc khoe.CT tu 0071005808521 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 200.000 5281IBT1jW2W8SC8.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH-081025-08:41:42 215844.20251008.084143.1115566666.CTY TNHH GIAO DUC VA DAO TAO TIN THANH.970416

08/10/2025 36.000 5281IBT1aW27B64B.NGUYEN THI HONG HANH ung ho MS 2025.271(be Vo Hoang Anh).20251008.083555.068704070159591.NGUYEN THI HONG HANH.970437

08/10/2025 300.000 MBVCB.11214138824.Ung ho MS 2025.271.CT tu 0021001845810 PHAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 02009704221008083430202598DO950094.15152.083431.MS2025.271 be vo hoang anh

08/10/2025 100.000 5281IBT1iWBVHTAF.ung ho MS 2025266 em Nguyen Nam Vuong.20251008.083226.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

08/10/2025 500.000 5281IBT1aW27B9B5.MS 2025.271 BE VO HOANG ANH.20251008.083152.1015637467.SHBMB.970443

08/10/2025 100.000 IBVCB.11214085009.Chuyen tien ung ho MS 2025.271 Vo Hoang Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 300.000 020097041510080830232025F2LK233788.1683.083023.FTC chuyen tien ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103260580045.20251008.103260580045-0938340439_MS 2025269 ong Nguyen Van Tien

08/10/2025 50.000 MBVCB.11214048959.MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0341006893002 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 300.000 020097042210080816032025ZTYP444506.59014.081604.ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 100.000 5281IBT1kJMIBCE5.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281361409641.20251008.081306.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407

08/10/2025 100.000 020097041510080812142025pAKe188173.47303.081214.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

08/10/2025 6.868 020097042210080811162025206N323981.44139.081117.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

08/10/2025 200.000 5281IBT1kJMI5UTL.Ung ho MS 2025.269 - Ong Nguyen Van Tien FT25281206315638.20251008.081013.739999996789.PHAM XUAN PHONG.970407

08/10/2025 50.000 5281IBT1hQR7QG3I.IBFT UH MS2025.271 Vo Hoang Anh.20251008.080934.020019779999.SACOMBANK.970403

08/10/2025 200.000 MBVCB.11213839148.MS 2025.271.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 020097048810080806462025b6KZ364421.30193.080620.UNG HO MS 2025.271

08/10/2025 200.000 020097048810080806152025h5bz361985.29403.080549.NGUYEN THANH TAM MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

08/10/2025 500.000 5281IBT1bWFKI226.Ung ho MS 2025.27 be Vo Hoang Anh.20251008.080516.0122100002063005.NGUYEN THI DUNG.970448

08/10/2025 100.000 MBVCB.11213807418.NGUYEN KIM QUYNH chuyen tien ung ho MS 2025.271 (be vo hoang anh).CT tu 0011001531470 NGUYEN KIM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 020097042210080758442025KM4M967468.6429.075844.ung ho ms2025.271 be vo hoang anh

08/10/2025 500.000 MBVCB.11213680177.MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 02009704221008075151202536F4464502.87723.075152.ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 50.000 020097048810080750152025U4Uk287540.81863.074949.MS 2025.271

08/10/2025 100.000 5281VNIBJ2LNR5PP.MS 2025.271 ( VO HOANG ANH ).20251008.074857.080029008.LAI THAI OANH.970441

08/10/2025 100.000 MBVCB.11213625234.DANG THANH TUAN 2025271( be vo hoang anh).CT tu 0491000031568 DANG THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 5281IBT1kJMIMHGL.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281938177756.20251008.074709.19037057978017.VND-TGTT-VU THI THUY MAI.970407

08/10/2025 50.000 020097042210080745502025L39X664092.69556.074551.MS 2025.271 be vo hoang anh

08/10/2025 100.000 020097048810080745472025CBzB267340.70616.074521.2025.270 UH 2 ME CON C NGUYEN THI LIEN

08/10/2025 200.000 020097040510080743462025JHQA084038.64596.074346.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.271 be Vo Hoang Anh

08/10/2025 50.000 5281IBT1kJMIV6D4.NGUYEN THI NGOC TU chuyen ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25281593340310.20251008.074229.8852719596.NGUYEN THI NGOC TU.970407

08/10/2025 200.000 020097048810080734072025Mfmg214442.39004.073345.2025.271 BE VONG HOANG ANH MONG BE KHOE A DI DA PHAT

08/10/2025 50.000 MBVCB.11213461767.MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien ).CT tu 1025721237 TRAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 5281IBT1hQRGXU26.IBFT LE MINH VANG chuyen tien ung ho em MS 2025 271 be vo hoang anh.20251008.073025.0945555419.SACOMBANK.970403

08/10/2025 100.000 MBVCB.11213440422.MS2025.271.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 MBVCB.11213426277.2025.269 ( ong Nguyen Van Tien ) .CT tu 1020273335 HUYNH TRUONG TUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 400.000 0200970405100807261420256PR5015070.16737.072614.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so MS 2025.271 be vo hoang anh

08/10/2025 30.000 020097042210080724322025885C299267.13282.072433.gui ms 2025 271

08/10/2025 50.000 5281IBT1iWBV5QEZ.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ms 2025 260.20251008.072204.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432

08/10/2025 200.000 020097048810080721262025HT5A156968.3999.072105.UNG HO MS2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

08/10/2025 50.000 MBVCB.11213343082.ung ho MS 2025.264.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 MBVCB.11213341012.ung ho MS 2025.263.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 MBVCB.11213344200.ung ho MS 2025.262.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 MBVCB.11213320478.be Vo Hoang Anh, MS 2025.271.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 MBVCB.11213276783.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 9923137355 NGUYEN THI CAM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 5281IBT1jW2WC16Y.MS2025269 ONG NGUYEN VAN TIEN-081025-07:06:26 098583.20251008.070626.6856677.NGUYEN THI THANH HANG.970416

08/10/2025 100.000 5281IBT1jW2W1FDT.UNG HO MA SO 2025.271 BE VO HOANG ANH-081025-07:02:35 095092.20251008.070235.37675549.NGUYEN TUAN MINH.970416

08/10/2025 500.000 MBVCB.11213151399.MS 2025.271.CT tu 1818552468 LE HOA CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 MBVCB.11213105266.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 5281IBT1dJJQXRXC.Chau co it ung ho ms 2025269 nguyen van tien mong bac som khoe.20251008.064419.97042292X418f75000000000348801.MBBANK IBFT.970422

08/10/2025 500.000 MBVCB.11213014347.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 020097048810080639492025PJMm007957.18439.063927.CHAU MINH THY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN

08/10/2025 15.000 MBVCB.11212990700.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 30.000 020097048810080624432025Wdvn972517.96973.062417.UNG HO MS 2025.269

08/10/2025 200.000 0200970415100806155320254bdg864223.84859.061553.MS 2025.269 (Ong Nguyen Van Tien)

08/10/2025 100.000 MBVCB.11212828561.ung ho ms2025.269.CT tu 0811000042225 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 020097048810080557192025wuGZ928483.67643.055657.NGUYEN DINH KY UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN

08/10/2025 500.000 5281IBT1iWBVDMPF.LE VAN BA chuyen tien ung ho dong bao mien trung sau bao.20251008.045734.0912013064.LE VAN BA.970432

08/10/2025 50.000 0200970422100802485120254BLC870295.831.024852.PHAM DOAN YEN NHI ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

08/10/2025 200.000 5281IBT1kJMMZWB7.Ung ho NCHCCCL Misa 0772600179 FT25281775630303.20251008.023934.19039649849018.VND-TGTT-NGUYEN PHUC DIEM MY.970407

08/10/2025 200.000 5281IBT1kJMM694S.Ung ho ms 2025.269 . Ong nguyen van tien FT25281905002042.20251008.020714.19029523909011.VND-TGTT-TRAN THI HUE.970407

08/10/2025 400.000 02009704051008014757202573YW053892.68043.014757.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.270 hai me con chi Nguyen Thi Lien

08/10/2025 50.000 MBVCB.11212545622.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 3915183314 TRAN MINH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 100.000 0200970422100801312020254W1M188905.57355.013121.MS2025.265 em Vo Thi Cam Thuy

08/10/2025 200.000 020097042210080115542025O0EL450160.48078.011555.MS 2025.269

08/10/2025 300.000 5281IBT1aW2GFKNY.Ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251008.011110.0947366516.HOANG BICH LIEN.970437

08/10/2025 500.000 5281IBT1hQRGEC8U.IBFT Ung ho MS 2025.269 ong nguyen van tien.20251008.010520.040093059999.SACOMBANK.970403

08/10/2025 30.000 MBVCB.11212476274.TUONG DUNG ung ho MS 2025.270 (hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 15.000 MBVCB.11212473456.TUONG DUNG ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 200.000 MBVCB.11212458945.ung ho ma so 2025.269 ong NGUYEN VAN TIEN.CT tu 9965745268 DUONG QUANG THIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 50.000 5281IBT1hQRGKAWA.IBFT MS2025.269 chu Nguyen Van Tien.20251008.003540.970403Xfd5996000000000336534.SACOMBANK.970403

08/10/2025 20.000 MBVCB.11212418164.Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 1055218577 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/10/2025 100.000 5281IBT1kJMMAFNL.MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25281437596262.20251008.002448.19038581575015.VND-TGTT-HOANG NGUYEN THAO VY.970407

08/10/2025 50.000 5281IBT1iWBVJU6Q.Ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien).20251008.001929.01559208001.NGUYEN DUC THUAN.970423

08/10/2025 200.000 MBVCB.11212340898.ung ho MS 2025.270(hai me con chi nguyen thi lien).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/10/2025 500.000 5280IBT1hQRG7AD7.IBFT Ung ho MS 2025.269 - Ong Nguyen Van Tien.20251007.235801.060157850752.SACOMBANK.970403

08/10/2025 100.000 MBVCB.11212337704.MS2025.269 Nguyen Van Tien.CT tu 1016270582 TRUONG THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.686 020097040510100001052025KU32041293.79985.000037.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025. 271 be Vo Hoang Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

09/10/2025 200.000 5282IBT1fW5VR5PC.Ung ho MS 2025.272.20251009.234942.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

09/10/2025 100.000 0200970405100923381320259DK3030536.55797.233746.Vietcombank:0011002643148:VU THI TUYEN chuyen tien

09/10/2025 100.000 5282IBT1iWBGFZAV.Ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).20251009.231021.10000466523.LE HUU HUY.970423

09/10/2025 15.000 MBVCB.11237531718.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 0200970405100922254320253G4R055676.29196.222543.Vietcombank:0011002643148:uh ms 2025-270 hai me con c nguyen thi lien

09/10/2025 50.000 5282IBT1kJMTT2W4.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2025.272 FT25283887931707.20251009.222109.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407

09/10/2025 500.000 MBVCB.11237504558.THI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 2025.272 ( be nguyen hoai thu ).CT tu 0421000426837 THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 500.000 020097040510092220192025NZA2045979.14396.222019.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.272 Be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 10.000 MBVCB.11237359265.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 020097042210092156092025KN0X837694.42834.215610.ung ho be nguyen hoai thu

09/10/2025 100.000 5282IBT1jW2SL9LX.MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-091025-21:53:25 434005.20251009.215325.5186447.LA THI MINH THU.970416

09/10/2025 100.000 020097041510092140262025p3q5312635.88743.214026.ung ho 2025.269(ong Nguyen Van Tien)

09/10/2025 100.000 MBVCB.11237129226.ung ho MS 2025.272(be nguyen hoai thu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 MBVCB.11237123036.ung ho MS 2025.271(be vo hoang anh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 500.000 MBVCB.11236905989.MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 5282IBT1iWBG896C.Ung ho MS 2025. 271 (be Vo Hoang Anh).20251009.210729.02564215401.NGUYEN PHAM THU HUYEN.970423

09/10/2025 100.000 5282IBT1iWBGMEWJ.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien.20251009.205939.03435021799.HO LE NHAT MINH.970423

09/10/2025 100.000 020097041510092046342025Xi57163485.71861.204634.ung ho MS 2025.269 (ong Nguyen Van Tien)

09/10/2025 200.000 020097040510092046202025LM3Y061466.71402.204620.Vietcombank:0011002643148:MS2025.272 be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 100.000 MBVCB.11236378007.MS2025 268 em Tran Le Thu Ha.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 MBVCB.11236360565.MS2025 267 chi Le Thi Bui.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 MBVCB.11236363337.MS2025 266 em Nguyen Nam Vuong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 5282IBT1jW2SB8XI.NGUYEN TAM LUAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.269 ONG NGUYEN VAN TIEN-091025-20:22:28 290372.20251009.202228.168380379.NGUYEN TAM LUAN.970416

09/10/2025 20.000 020097042210092016512025HVIB340539.31215.201625.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Nguyen Hoai Thu ms 2025.272

09/10/2025 200.000 020097048810092014202025V0Lu276550.19269.201358.UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU

09/10/2025 28.000 020097042210092014052025OLJH497535.17707.201339.gui ung ho bao lu t1025

09/10/2025 100.000 MBVCB.11235700048.ungho MS 2025.272.CT tu 1059603002 MAC DO KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 500.000 020097041510091944192025GuF3856025.72416.194419.MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu)

09/10/2025 200.000 MBVCB.11235567126.ung ho MS 2025.258.CT tu 1017532034 LE HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 0200970405100919334320257M1B031418.19965.193343.Vietcombank:0011002643148:ung ho dong bao chiu anh huong lu lut

09/10/2025 10.000 //SAL2025282S068005672001//BAO CO GD CTN IBFT DEN TRANSREF 5279IBT1cWSJKD3T NGAY 1006 NOI DUNG ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha

09/10/2025 10.000 //SAL2025282S068005672001//BAO CO GD CTN IBFT DEN TRANSREF 5279IBT1cWSJ7HBL NGAY 1006 NOI DUNG ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien

09/10/2025 15.000 MBVCB.11235413484.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.270 (hai me con Chi Nguyen Thi Lien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 //SAL2025282S068005672001//BAO CO GD CTN IBFT DEN TRANSREF 5279IBT1kJVX2U4F NGAY 1006 NOI DUNG BUI MINH GIA AN SN 2009 ung ho MS 2025.267 chi LE THI BUI chuc chi mau khoe FT25279164318462

09/10/2025 5.000.000 5282IBT1kJMLM3W8.CSPM, CSTV ho tro dong vien MS 2025.271 FT25282819627561.20251009.192717.19031347333666.VND-TGTT-HOANG THANH HANG.970407

09/10/2025 100.000 MBVCB.11235379031.ung ho 2025.272 be nguyen hoai thu.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 5282IBT1iWBA72TX.MS 2025272 be nguyen hoai thu.20251009.190951.0914816014.HUYNH ANH KHA.970432

09/10/2025 200.000 MBVCB.11234889022.Ung ho NCHCCCL HAI DANG 0393918919.CT tu 9393918919 CU HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 5282IBT1iWBABKYF.ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251009.185503.00306601001.LE BICH NGOC.970423

09/10/2025 1.000.000 MBVCB.11234832493.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2025.272(be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 020097042210091849132025ENKG200134.80707.184914.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 50.000 MBVCB.11234036945.Chuyen tien ung ho ms 2025 270.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/10/2025 50.000 MBVCB.11234017632.Chuyen tien ung ho ms 2025 271.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/10/2025 50.000 MBVCB.11234007016.Chuyen tien ung ho 2025 272.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/10/2025 250.000 020097042210091741302025H0RE820061.33294.174132.BUI NGOC HUAN chuyen tien

09/10/2025 50.000 020097041510091707582025i3Gc239727.48778.170758.be Vo Hoang Anh

09/10/2025 50.000 020097040510091705422025L7CN048655.34856.170542.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 100.000 5282IBT1iWB47C96.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.165404.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432

09/10/2025 100.000 020097041510091653472025NIxq183847.65038.165347.QR - TRAN VAN SON chuyen tien

09/10/2025 200.000 02009704221009164528202534JZ614475.17277.164529.MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 30.000 0200970405100916342920259MFF070442.54868.163429.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.272 be Nguyen hoai Thu

09/10/2025 500.000 5282IBT1iWB452HN.LE MY PHO chuyen tien MS 2025 272 bes Nguyen Hoai Thu.20251009.163309.968866999.LE MY PHO.970432

09/10/2025 500.000 5282IBT1jW29A2UW.TRAN THI NGOC ANH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-16:28:18 818619.20251009.162818.69897729.TRAN THI NGOC ANH.970416

09/10/2025 500.000 5282IBT1kJMZD7YW.LE DONG PHUONG chuyen ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282808148891.20251009.162413.10820395723011.VND-TGTT-LE DONG PHUONG.970407

09/10/2025 100.000 5282IBT1aW2F7VQ2.MS 2025.272 Nguyen Hoai Thu.20251009.160921.993909257379.VO THI THANH HIEN.970433

09/10/2025 100.000 5282IBT1kJMZ1CH2.MS2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282008254873.20251009.160818.19036463064011.VMD-TGTT-PHAM HOAN UYEN UYEN.970407

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJM6R64R.Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282033017101.20251009.155523.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

09/10/2025 CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT53+54)

09/10/2025 CHUYEN KHOANHOAN TRA LAI TIEN BAN DOC UNG HO NHAM NGAY 29/09/2025 (TRUONG TRONG HUNG)

09/10/2025 150.000 5282VNIBJ2L6VDG5.Ung ho Ms 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).20251009.154707.002704060097846.TRAN DANG DINH.970441

09/10/2025 200.000 5282IBT1aW2FBIKV.Ung ho MS 2025272be Nguyen Hoai thu.20251009.154433.0946165198.SHBMB.970443

09/10/2025 100.000 MBVCB.11231936441.Ung ho MS 2025.267 (chi Le Thi Bui).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 1.000.000 0200970407100915424320251001351258.95103.154244.ung ho MS 2025.272 - be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 100.000 MBVCB.11231924674.Ung ho MS 2025.269 ( ong Nguyen Van Tien).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 MBVCB.11231910777.Ung ho MS 2025.270 ( Hai me con chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 MBVCB.11231896533.Ung ho MS 2025.271 ( be Vo Hoang Anh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 50.000 MBVCB.11231788508.ung ho MS 2025.257.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 50.000 MBVCB.11231784190.ung ho MS 2025.256.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 50.000 MBVCB.11231771399.ung ho MS 2025.255.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 50.000 MBVCB.11231768688.ung ho MS 2025.254.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 5282IBT1jW29MN69.UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-15:27:13 695810.20251009.152713.43912767.LE THANH PHUONG.970416

09/10/2025 50.000 MBVCB.11231649675.Ung ho MS 2025.262( Em Nguyen Lam Duong).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 50.000 5282IBT1kJM6GGRS.TRAN NGOC NHANH chuyen MS2025 272 be Nguyen Hoai Thu FT25282953774015.20251009.151833.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407

09/10/2025 10.000 MBVCB.11231608756.Ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 500.000 020097048810091512012025V8kR039372.47353.151139.NGUYEN THU HA UNG HO MS 2025.268 EM TRAN LE THU HA

09/10/2025 500.000 020097048810091506162025aDF1003785.20579.150549.NGUYEN THU HA UNG HO MS 2025.271 BE VO HOANG ANH

09/10/2025 500.000 020097048810091502432025Af4X981472.3535.150221.NGUYEN THU HA UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU

09/10/2025 200.000 MBVCB.11231381727.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0501000092866 LE HO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 020097040510091458212025JSL7028563.83894.145821.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.272 nguyen hoai thu

09/10/2025 200.000 MBVCB.11231296390.DO THANH VIET, Mai Huong q2 tphcm giup 2 anh em Chinh& Chai 2025.255.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 300.000 MBVCB.11231267834.Gia dinh Do thanh Viet, Do Viet Phuc , q 2 tphcm giup 2 anh em Chinh& Chai 2025.255.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 0200970422100914471120255GAX350519.35449.144712.ung ho bes nguyen hoai thu ms 2025272

09/10/2025 50.000 0200970422100914471120252NC1408896.35435.144712.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 200.000 020097040510091445172025M2R4077013.27043.144517.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.263 anh tran van nghi

09/10/2025 500.000 020097041510091439512025A0DT653631.3690.143951.ung ho ms2025.272 be nguyen hoai thu

09/10/2025 100.000 0200970405100914374520259J0J048135.95235.143745.Vietcombank:0011002643148:LE THI HUONG ung ho MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy

09/10/2025 200.000 5282IBT1iWBBZKRH.Ms 2025272 be nguyen hoai thu.20251009.142936.84131319.DINH NGOC TRUONG.970432

09/10/2025 1.000.000 MBVCB.11231039322.NGUYEN LY HAI chuyen tien ung ho MS 2025262 ( em Nguyen Lam Duong) .CT tu 0441003865940 NGUYEN LY HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 0200970415100914245420253HHF613870.40444.142454.NGUYEN THI PHUONG MAI -ung ho MS 2025.272( Be Nguyen Hoai Thu)

09/10/2025 300.000 MBVCB.11230980614.ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 300.000 MBVCB.11230964779.ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 300.000 5282IBT1jW29J7YS.UNG HO MS 2025 272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-14:18:15 570408.20251009.141815.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

09/10/2025 300.000 020097040510091417492025Q9VR075043.12677.141749.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.270

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJM6WZ27.Ung ho be Nguyen Hoai Thu, MS 2025.272 FT25282871968436.20251009.141411.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

09/10/2025 250.000 5282IBT1kJM6W94Y.MS 2025.272 FT25282332889916.20251009.141208.19033875773018.VND-TGTT-VU THE ANH.970407

09/10/2025 500.000 02009704051009135515202549A3097625.25923.135515.Vietcombank:0011002643148:ms2025.272- nguyen hoai thu

09/10/2025 500.000 MBVCB.11230701870.UNG HO MS 2025.272( BE NGUYEN HOAI THU).CT tu 0541000172020 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 1.000 MBVCB.11230598809.Chuyen tien ung ho.CT tu 9907158066 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/10/2025 300.000 0200970415100913400720259999701783.70263.133942.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.9.2025 - MS 2025.260 BE PHAN THANH MINH

09/10/2025 500.000 MBVCB.11230510817.MS 2025.272(be NGUYEN HOAI THU).CT tu 0381000449142 BUI THI KIM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 MBVCB.11230503968.HO VAN QUI ung ho NCHCCCL 0978710104.CT tu 0071000668493 HO VAN QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 20.000 020097040510091327252025EEIG012256.25475.132703.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.272

09/10/2025 100.000 MBVCB.11230394754.ms 2025-272 Be Nguyen Hoai Thu.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 5282IBT1jW223UDT.UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-13:20:36 477614.20251009.132036.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

09/10/2025 100.000 5282IBT1hQRZPAHP.IBFT Ms 2025.272 - be nguyen hoai thu.20251009.131843.070081840146.SACOMBANK.970403

09/10/2025 1.000.000 MBVCB.11230352138.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu.CT tu 0021001053771 BACH THI MAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 1.000.000 5282IBT1aW2T3NYP.Ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.131636.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

09/10/2025 100.000 5282IBT1aW2T3JXC.Ung ho ms 2025272 Nguyen Hoai Thu.20251009.130855.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437

09/10/2025 300.000 5282IBT1jW22TLV1.MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-13:04:51 454168.20251009.130451.106496319.LONG KIM HOANG YEN.970416

09/10/2025 100.000 5282IBT1dJJIAETR.unghoMS2025272.20251009.130330.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJMEBU41.LY VAN KHIEM chuyen ung ho MS 2025.272 FT25282500166130.20251009.130257.3568686866.LY VAN KHIEM.970407

09/10/2025 100.000 MBVCB.11230193673.Ung ho MS 2025.272.CT tu 0121000107207 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 500.000 MBVCB.11230181555.2025.272.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 30.000 5282IBT1iWBBV46U.LE DIEP HONG THAI chuyen tien ung ho MS 2025269 ong Nguyen Van Tien.20251009.125314.0931464707.LE DIEP HONG THAI.970432

09/10/2025 200.000 020097042210091238382025EC1Q353862.46157.123839.MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 30.000 020097042210091238382025IG39961649.46130.123838.gui ms 2025 272

09/10/2025 100.000 020097041510091232112025gr4E364921.18932.123211.ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu)

09/10/2025 500.000 5282IBT1kJMESPW6.ung ho ms 2025.272 be Thu FT25282898126145.20251009.122739.8368688889.DO THI NGOC MAI.970407

09/10/2025 100.000 MBVCB.11229823806.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 1.000.000 5282IBT1iWB5NN51.NGUYEN THI CUC chuyen tien ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.120659.838669999.NGUYEN THI CUC.970432

09/10/2025 100.000 MBVCB.11229465136.DONG THI KIM MAI chuyen tien ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0011003708254 DONG THI KIM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 5282IBT1kJMKXQQE.MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282160055476.20251009.115645.19038715907011.VND-TGTT-DANG QUOC KHANH.970407

09/10/2025 100.000 MBVCB.11229373806.ung ho MS 2025.271 (be VO HOANG ANH) ba hoi huong den Xiu thuong yeu, hoi huong ong ba noi thuong yeu, cau an 3 me con thuong.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 20.000 5282IBT1bWFXUQDX.Ung ho NCHCCCL NguyenQuynhMai.20251009.115101.0411043263086.NGUYEN QUYNH MAI.970425

09/10/2025 5.000.000 020097048810091143462025mnP0881408.74217.114324.UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU

09/10/2025 200.000 0200970488100911345120251YZv813825.24790.113424.PHAN THI THANH NHAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU

09/10/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103387173559.20251009.103387173559-0326683902_Ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu Nam Mo A Di Da Phat

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJMKAUUQ.TRAN MANH CUONG ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25282470010470.20251009.112335.10524343212019.VND-TGTT-TRAN MANH CUONG.970407

09/10/2025 100.000 MBVCB.11228807205.MS2025.272( Hoai Thu).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 50.000 5282IBT1fW5S7SL7.MS 2025 272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.111205.0051007899005.DO THANH PHONG.970438

09/10/2025 200.000 5282IBT1hQRZQP15.IBFT ung ho MS 2025.272 be Hoai Thu.20251009.110942.970403Kbe614b000000000325288.SACOMBANK.970403

09/10/2025 200.000 MBVCB.11228593232.ung ho MS 2025.262 em Nguyen Lam Duong.CT tu 0971000013114 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 5282VNIBJ2L6ZWKS.ung ho ms 2025.272 (nguyen hoai thu).20251009.105057.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441

09/10/2025 50.000 020097042210091048222025KD0M553127.83071.104823.MS 2025.272

09/10/2025 100.000 020097042210091047422025L6D4212460.79567.104743.HA THI KIM CHI chuyen tien MS 2025 272 be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJMKSJCU.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25282201562010.20251009.104650.19022189688010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407

09/10/2025 100.000 5282IBT1kJMK9D5W.Ms 2025.272 FT25282649607245.20251009.104422.6462889999.BUI DUC ANH.970407

09/10/2025 10.000.000 5282IBT1iWB5PQ4S.CSPM, CSTV giup do cho chau Nguyen Hoai Thu ms2025.272.20251009.103511.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

09/10/2025 100.000 020097048810091035102025ozgq596280.18218.103443.MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU

09/10/2025 3.000.000 5282IBT1hQR6FZRV.IBFT ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy.20251009.103006.060163067881.SACOMBANK.970403

09/10/2025 300.000 5282IBT1kJM7R8U9.ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu FT25282777147948.20251009.102000.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJM736AX.MS2025 272 be Nguyen Hoai Thu FT25282841170068.20251009.101452.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407

09/10/2025 100.000 020097041510091014412025AvTN889606.21265.101441.ung ho MS 2026272 be nguyen hoai thu .

09/10/2025 500.000 5282IBT1iWB5VZSC.Ms 2025 268.20251009.101312.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432

09/10/2025 500.000 5282IBT1iWB5V5DQ.Ms 2025 272.20251009.101149.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432

09/10/2025 50.000 5282IBT1iWB5VYRG.ZP252820097906 251009000816460 Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu..20251009.101146.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

09/10/2025 18.000 MBVCB.11227946591.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 5282IBT1aW2TQZXK.ung ho ms 2025272 be nguyen hoai thu.20251009.100329.0915613688.HOANG THI THANH HUONG.970440

09/10/2025 100.000 020097041510091002372025tdJZ852519.65552.100215.vo thi cam thuy

09/10/2025 1.000.000 5282IBT1hQR6HW3P.IBFT Ung Ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.095931.060084832459.SACOMBANK.970403

09/10/2025 100.000 MBVCB.11227872691.2025.272 (Ha Xuan Thanh ung ho be NH Thu).CT tu 0021001813252 HA XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 500.000 020097048810090955172025n6KI386056.35402.095450.KISSTARTUP UNG HO MS2025.272 BE NGUYEN HOAI THU

09/10/2025 100.000 MBVCB.11227818720.ung ho MS 2025.261.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 MBVCB.11227825474.ung ho MS 2025.260.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 MBVCB.11227816595.ung ho MS 2025.259.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 MBVCB.11227811278.ung ho MS 2025.258.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 250.000 MBVCB.11227808081.unv ho ma so 2025.272( be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 5282IBT1aW2LR938.Vietcombank0011002643148HUYNH VAN HOA MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.095310.8888909389504.AGRIBANK.970405

09/10/2025 1.000.000 020097048810090951272025yVis364560.22304.095100.NGUYEN THU HA CHUYEN TIEN

09/10/2025 100.000 020097048810090947452025bpcQ343553.6956.094722.UNG HO MS 2025. 272

09/10/2025 10.000 5282IBT1cWSYJPVK.ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).20251009.094336.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

09/10/2025 500.000 MBVCB.11227692855.LIEU THI ung ho MS 2025.268(em TRAN LE THU HA), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 020097041510090942112025NB2H791173.88322.094144.NGUYEN THANH TAM UNG HO MS 2025.272 (BE NGUYEN HOAI THU)

09/10/2025 300.000 5282IBT1bWF3MPWT.ung ho ms 2025.272 be nguyen hoai thu.20251009.093801.0111107788889999.LE BA PHUC.970448

09/10/2025 500.000 MBVCB.11227623745.LIEU THI ung ho MS 2025.271(Be Vo Hoang Anh), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 500.000 MBVCB.11227525236.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2025.272 (be NGUYEN HOAI THU) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 MBVCB.11227503768.Ung ho NCHCCCL.CT tu 9938133785 HUYNH THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 5282IBT1jW22WYK9.MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-09:18:04 046816.20251009.091805.1115566666.CTY TNHH GIAO DUC VA DAO TAO TIN THANH.970416

09/10/2025 100.000 020097041510090917032025WlXd717998.3362.091703.QR - NGUYEN HUU HAI chuyen tien

09/10/2025 100.000 5282IBT1iWBYRHXE.ung ho MS 2025 269 ong Nguyen Van Tien.20251009.091605.01342768702.PHAM THI THU PHUONG.970423

09/10/2025 200.000 MBVCB.11227365271.HUYNH TAN PHAT chuyen tien MS2025272 Be Nguyen Hoai Thu.CT tu 0181000035112 HUYNH TAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 50.000 5282IBT1bWF3CG8Q.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).20251009.091550.03101010965538.HOANG VIET.970426

09/10/2025 100.000 MBVCB.11227350559.NGUYEN TRONG YEN chuyen tien.CT tu 0491000047237 NGUYEN TRONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 0200970415100909135520250gAj710037.92131.091355.ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu)

09/10/2025 200.000 020097048810090913212025tiv0144754.89935.091259.UNG HO MS 2025.272. BE NG HOAI THU

09/10/2025 200.000 5282IBT1jW22QFMF.MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU-091025-09:12:40 038185.20251009.091240.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

09/10/2025 500.000 MBVCB.11227292675.MS 2025.272.CT tu 9944039739 NGUYEN VAN CHUONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 5282IBT1kJM7V4VK.Pham Thi Ngoc Hiep ung ho NCHCCCL FT25282193181972.20251009.090752.19034916094011.VND-TGTT-TRAN THIEN DUY.970407

09/10/2025 500.000 MBVCB.11227230925.giup do ms 2025.272.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 500.000 5282IBT1kJM7SAH3.MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282150400197.20251009.090130.19028171448010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

09/10/2025 25.000 MBVCB.11227131757.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.270 ( 2 me con chi Nguyen Thi Lien) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 5282IBT1aW2LBI9W.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.085502.2903205240939.AGRIBANK.970405

09/10/2025 2.000.000 5282IBT1jW2CR34D.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10-091025-08:54:53 008857.20251009.085453.932699668.PHAM AI LY.970416

09/10/2025 300.000 5282IBT1jW2CR7GD.UNG HO MS 2025.267 CHI LE THI BUI-091025-08:52:29 005193.20251009.085230.105768.NGUYEN HUY NGOC.970416

09/10/2025 100.000 5282WBVNA22SPUW3.Nguyen Ngoc Thuy chuyen tien ung ho MS 2025 272 Be Nguyen Hoai Thu.20251009.085139.886999999985.NGUYEN NGOC THUY.970412

09/10/2025 200.000 5282IBT1iWBYHG2J.Ung ho MS 2025 272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.084253.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432

09/10/2025 500.000 020097048810090842122025ynAy959418.94212.084150.UNG HO MS 2025. 242 BE NGUYEN PHUC HAU

09/10/2025 600.000 5282IBT1kJM7WYIZ.Ung ho MS 2025.272- be Nguyen Hoai Thu FT25282202426643.20251009.084053.19128237906011.VND-TGTT-NGUYEN TRUONG KHOI.970407

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJM7WQCD.MS 2025.267 chi Le Thi Bui FT25282643008777.20251009.083920.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJM7QX3C.Ung ho MS 2025.272 Nguyen Hoai Thu FT25282050444479.20251009.083906.19020587792011.VND-TGTT-PHAN THUY NGA.970407

09/10/2025 200.000 5282IBT1aW2LU425.ung ho MS 2025272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.083711.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

09/10/2025 100.000 MBVCB.11226875531.2025.271.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 5282IBT1hQR6BQVY.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ung ho Ms 2025 .27 be nguyen hoai thu.20251009.083328.060322980127.SACOMBANK.970403

09/10/2025 1.000.000 5282IBT1jW2C38UE.CHAU THI NGOC THAO MS 2025272 NGUOI NHAN NGUYEN HOAI THU-091025-08:30:25 971812.20251009.083025.623236868.CHAU THI NGOC THAO.970416

09/10/2025 300.000 5282VNIBJ2L68TDA.Ung ho MS2025272 be nguyen hoai thu.20251009.082814.846560.VO VAN LAM.970441

09/10/2025 300.000 020097048810090827562025CoYA872747.49457.082733.UNG HO MA 2015.272 NGUYEN HOAI THUONG

09/10/2025 200.000 MBVCB.11226814512.MS 2025.272.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 100.000 MBVCB.11226802063.ung ho MS2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 5282IBT1iWBYEYBG.Nguyen Van Kieu ung ho dong bao mientrung yeu thuong.20251009.082511.19771018001.NGUYEN VAN KIEU.970423

09/10/2025 100.000 020097048810090821502025spmk835717.30162.082128.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG BAO SO 10

09/10/2025 500.000 0200970422100908204220251T4J630471.26027.082043.ho tro be nguyen hoai thu MS:2025272

09/10/2025 100.000 5282VNIBJ2L68BI4.Ms 2025.272(Nguyen Hoai Thu).20251009.081859.934916916.NGUYEN VAN HUY.970441

09/10/2025 500.000 5282IBT1hQR6Y7QP.IBFT ung ho MS 2025.269 Ong Nguyen Van Tien.20251009.081802.065022222222.SACOMBANK.970403

09/10/2025 100.000 020097041510090817272025iY7V558010.15755.081727.ung ho ms 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu)

09/10/2025 500.000 MBVCB.11226676569.ung ho 2025.272 Chau Nguyen Hoai Thu.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 020097041510090815542025xywQ553406.10671.081527.HO DANG KHOA ung ho 2025.272 nguyen hoai thu

09/10/2025 200.000 MBVCB.11226660190.Ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0071000785097 LUONG VINH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 500.000 5282VNIBJ2L6824A.Ung ho MS 2025.272 ( be Nguyen Hoai Thu).20251009.081339.004704060107918.NGUYEN BOI HUONG.970441

09/10/2025 200.000 020097041510090809322025JHJX538032.92134.080932.MS 2025.272 be nguyen hoai thu

09/10/2025 200.000 5282VNIBJ2L6CNWJ.Ms 2025.272 be nguyen hoai thu.20251009.080712.609704060027234.BUI VAN DIEN.970441

09/10/2025 50.000 020097041510090800312025sA41514879.64963.080009.ung ho MS 2025.272 (ung ho be Nguyen Hoai Thu)

09/10/2025 200.000 MBVCB.11226492723.NGUYEN TO HAO chuyen tien un ho MS 2025272 Nguyen Hoai Thu.CT tu 1027511466 NGUYEN TO HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 500.000 5282VNIBJ2L6CV17.Be Hoai Thu Ms 2025. 272.20251009.075604.410704060051731.TIEU HONG PHUONG.970441

09/10/2025 1.000.000 020097041510090755162025pmEU503565.48890.075516.TRAN DONG THANH chuyen tien ung ho MS 2025.272 (Be NGUYEN HOAI THU)

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJMGKGGQ.Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282436670081.20251009.075426.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407

09/10/2025 30.000 5282IBT1iWBY422D.MS 2025265 em Vo Thi Cam Thuy.20251009.075355.0886957944.DUONG BINH MINH.970432

09/10/2025 500.000 5282IBT1hQR6U92T.IBFT 2025. 272 be Nguyen Hoai Thu.20251009.075035.060078635358.SACOMBANK.970403

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJMG7CT9.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282319967203.20251009.074843.11021420834011.VND-TGTT-BUI QUANG TUAN.970407

09/10/2025 30.000 020097042210090746242025KMMC173088.24442.074625.2025.272 uh nguyen hoai thu

09/10/2025 300.000 MBVCB.11226351215.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 500.000 020097048810090740132025eZhh591445.6663.073946.UNG HO MA SO 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU

09/10/2025 200.000 020097042210090739382025B1QG852110.5468.073917.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 100.000 5282IBT1aW2L9IVW.LE BA TRANG chuyen tien.20251009.073906.1006410567.SHBMB.970443

09/10/2025 100.000 5282IBT1aW2L9SMR.LE BA TRANG chuyen tien ung ho MS . 2025 . 258 be Nguyen Ngoc Nhu Y.20251009.073804.1006410567.SHBMB.970443

09/10/2025 100.000 5282IBT1aW2L2H4V.ung ho MS 2005.272 Be Nguyen Hoai Thu.20251009.073404.10100014482623.PHAN THE THANH.970440

09/10/2025 50.000 020097042210090730292025WVKV470278.79817.073029.Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 100.000 IBVCB.11226161270.Chuyen tien ung ho MS 2025.272 Nguyen Hoai Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/10/2025 50.000 5282IBT1hQR6IVEI.IBFT LE MINH VANG chuyen tien ung ho Ms 2025 272 em nguyen hoai thu.20251009.072710.0945555419.SACOMBANK.970403

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJMGYM99.MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25282271887873.20251009.072355.19036602566019.TGTT-VND-TRAN VAN LONG.970407

09/10/2025 500.000 MBVCB.11225993627.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 300.000 020097042210090710272025RRXT560481.25873.071005.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 300.000 020097040510090646262025V33W050659.68379.064626.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu

09/10/2025 100.000 MBVCB.11225744283.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 50.000 0200970488100906343920252KA7249777.45685.063416.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.272 BE NGUYEN HOAI THU

09/10/2025 200.000 5282IBT1bWFFD5EL.ung ho ms 2025272 be hoai thu.20251009.063417.0972786418.HOANG TUYET MAI.970448

09/10/2025 175.000 ATM_FTF.00003189.850611.20251009.063142.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.181800.GD:STB PGD VAN QUAN HA NOI VNM

09/10/2025 500.000 MBVCB.11225636206.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2025.272.CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/10/2025 200.000 020097048810090621522025srva206807.24435.062125.UNG HO MS 2025.272

09/10/2025 200.000 5282IBT1kJMAFAWT.Ung ho MS 2025.270 a Nguyen Bach Dang FT25282160388268.20251009.010419.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

09/10/2025 200.000 5282IBT1iWBPN58G.ZP252820008595 251009000057856 MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien.20251009.003416.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

09/10/2025 200.000 5282IBT1iWBPRUFB.MS 2025.271 (Be Vo Hoang Anh).20251009.001237.00398441001.NGUYEN DANG PHUOC.970423

09/10/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103347707842.20251008.103347707842-0395629788_MS 2025268 em Tran Le Thu Ha

09/10/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103347633917.20251008.103347633917-0395629788_MS 2025270 hai me con chi Nguyen Thi Lien

09/10/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103347580671.20251008.103347580671-0395629788_MS 2025267 Le Thi Bui

09/10/2025 1.000.000 5281IBT1kJMA6AXI.ung ho MS 2025.269 ong Nguyen Van Tien FT25282970319898.20251008.235101.7799959595.BUI VU ANH.970407

09/10/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103347382659.20251008.103347382659-0395629788_MS 2025269 ong Nguyen Van Tien

09/10/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103347283317.20251008.103347283317-0395629788_MS 2025271 be Vo Hoang Anh

10/10/2025 10.000 MBVCB.11254329973.Ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 50.000 5283IBT1eW38MUX2.NCHCCCL Hue 0399362198.20251010.231359.2170534739.PHAM THI HUE .970418

10/10/2025 20.000 020097042210102247522025M6M9305454.85161.224753.gui ung ho bao lu mien bac

10/10/2025 50.000 020097041510102219312025O7VR910059.12423.221931.Hai ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu. Nam Mo A Di Da Phat

10/10/2025 80.000 MBVCB.11253844136.BUI CAO KY transfer em Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0281000190726 BUI CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 300.000 5283IBT1eW3IXF57.MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.221740.1320107179.VU HOA HIEP .970418

10/10/2025 40.000.000 MBVCB.11253724436.NGUYEN DUC HOAI chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0041000424400 NGUYEN DUC HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 300.000 MBVCB.11253718634.DINH HUY HOANG ung ho MS 2025.272.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 10.000 MBVCB.11253636578.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 30.000 MBVCB.11253534014.Ung ho MS 2025.268 ( em Tran Le Thu Ha ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 100.000 5283IBT1eW3IEGJQ.ung ho MS 2025.267 chi Le Thi Bui.20251010.215042.3142362943.NGUYEN NGOC DIEP .970418

10/10/2025 150.000 020097042210102136502025YR2A201463.79359.213652.TRAN NGOC KHANH ung ho nguoi dan vung bao lu

10/10/2025 200.000 MBVCB.11253003609.MS 2025.273 ( Ong Nguyen Viet Loc).CT tu 0071000806006 TRAN MAI QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 50.000 0200970422101021155720259Q58742514.99511.211559.ung ho ms2025.273 ong Nguyen Viet Loc

10/10/2025 200.000 MBVCB.11252837716.MS 2025.273.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 1.000.000 5283IBT1hQRXUP61.IBFT Hyvugialinh ungho lu lut tai TN.20251010.210617.517416G356747000000000b13175.SACOMBANK.970403

10/10/2025 50.000 020097041510102038182025oqBH514237.32484.203818.Ung ho NCHCCCL - Nguyen Thi Huyen - 0358771426

10/10/2025 50.000 MBVCB.11252242703.MS 2025.259.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 50.000 MBVCB.11252235669.MS 2025.254.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 50.000 MBVCB.11252224957.MS 2025.253.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 50.000 MBVCB.11252208153.MS 2025.252.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 15.000 MBVCB.11252026020.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 10.000 5283IBT1kJIC9WNZ.ung ho NCHCCCL FT25283002241413.20251010.201909.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

10/10/2025 100.000 5283IBT1jW2I48WV.UNG HO BE NGUYEN HOAI THU MS 2025.272-101025-20:12:06 310144.20251010.201206.21945947.BUI THI THIEN THANH.970416

10/10/2025 20.000 5283IBT1dJJ68J2M.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Nguyen Viet Loc ms 2025 273.20251010.200437.555501121990.MBBANK IBFT.970422

10/10/2025 200.000 5283IBT1eW3MUFK8.ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu.20251010.200220.3142362943.NGUYEN NGOC DIEP .970418

10/10/2025 200.000 020097040510101952482025XA3X030784.3331.195248.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc

10/10/2025 100.000 5283IBT1eW3M283E.Hoang Manh Dung ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.194438.3300313712.HOANG MANH DUNG .970418

10/10/2025 5.000 5283IBT1kJI1HX7Q.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc FT25283261322840.20251010.194405.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

10/10/2025 200.000 020097041510101943192025FBxp191364.64312.194320.MS 2025.271 ( be Vo Hoang Anh )

10/10/2025 5.000 5283IBT1kJI1HYV1.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25283024474656.20251010.194249.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

10/10/2025 30.000 5283IBT1kJI16YZD.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25283415153201.20251010.193738.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

10/10/2025 200.000 MBVCB.11251042165.Ung ho MS 2025.271 (be Vo Hoang Anh).CT tu 0791000063805 LE TAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 50.000 0200970415101019362920258K9b166816.50211.193601.ung ho NCHCCCL be Bong Con Dao

10/10/2025 5.000 5283IBT1kJI17F37.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh FT25283241338180.20251010.193057.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

10/10/2025 80.000 5283IBT1hQR3KY2X.IBFT Ung ho MS 2025.273 Nguyen Viet Loc.20251010.184108.020093543638.SACOMBANK.970403

10/10/2025 600.000 5283IBT1iWBZZACP.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho sau ma so sau 2025273 2025272 2025271 2025270 2025269 2025268 moi ma so 100 K.20251010.180701.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

10/10/2025 100.000 MBVCB.11248903694.Ms 2025 273 ong Nguyen Viet Loc.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

10/10/2025 200.000 5283IBT1hQR382HV.IBFT Ung ho MS 2025.273 Ong Nguyen Viet Loc.20251010.174555.060272662978.SACOMBANK.970403

10/10/2025 200.000 020097041510101713232025jsPX899175.98145.171326.MS 2025.273( Ong Nguyen Viet Loc)

10/10/2025 100.000 0200970488101016585120253SjU319321.8818.165825.NCHCCCL

10/10/2025 1.000.000 5283IBT1aW9WWE78.Ung ho lu lut chuc nguoi dan duoc binh an som vuot qua kho khan nguyen hong van Hai Duong.20251010.164945.31100000383013.NGUYEN THI HONG VAN.970440

10/10/2025 200.000 5283IBT1kJIW4CVT.Ung ho MS 2025.270 2 me con chi Nguyen Thi Lien FT25283209407882.20251010.164608.8585850102.NGUYEN XUAN MAI.970407

10/10/2025 500.000 5283IBT1bW3SB493.BUI QUANG HUY chuyen tien ung ho nguoi dan bi thien tai.20251010.164335.0100100026051004.BUI QUANG HUY.970448

10/10/2025 100.000 MBVCB.11247085264.ung ho Ms 2025 .272 ( be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0161000513025 CAO THI MY LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 100.000 MBVCB.11246995739.UH MS 2025.273 (nguyen viet loc).CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 100.000 5283IBT1kJIW16CI.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho MS 2025.267 chi LE THI BUI chuc chi mau khoe FT25283608401004.20251010.161201.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

10/10/2025 100.000 5283IBT1kJIWJZ7C.DANG THI MY LIEN SN 1978 ung ho MS 2025.268 em TRAN LE THU HA chuc em mau khoe FT25283026089586.20251010.160935.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

10/10/2025 300.000 020097048810101608442025HY48878131.98319.160816.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI BAO LUT

10/10/2025 100.000 5283IBT1kJIWJVZJ.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho MS 2025.271 be VO HOANG ANH chuc be mau khoe FT25283903987841.20251010.160824.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

10/10/2025 100.000 5283IBT1kJIWW6BU.TRAN VU LO SN 1963 ung ho MS 2025.270 hai me con chi NGUYEN THI LIEN chuc mau khoe FT25283374108936.20251010.160658.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

10/10/2025 100.000 5283IBT1kJIWQRBE.BUI MINH GIA KHANH SN 2012 ung ho MS 2025.272 be NGUYEN HOAI THU chuc em mau khoe FT25283414948190.20251010.160501.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

10/10/2025 100.000 5283IBT1kJIWQ951.BUI MINH GIA AN SN 2009 ung ho MS 2025.273 ong NGUYEN VIET LOC chuc ong mau khoe FT25283851719750.20251010.160303.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

10/10/2025 20.000 5283IBT1fW589ZB1.GiacHienVy ung ho MS2025.273(ong NguyenVietLoc).20251010.160235.19021983.DO THI OANH.970431

10/10/2025 1.000.000 0200970407101016020920251001473866.60654.160209.ung ho MS 2025.273 - ong Nguyen Viet Loc

10/10/2025 20.000 5283IBT1fW589GPN.GiacHienVy ung ho MS2025.272(be NguyenHoaithu).20251010.160113.19021983.DO THI OANH.970431

10/10/2025 150.000 020097041510101555052025c5BC597065.20297.155508.ung ho Ms 5691

10/10/2025 150.000 020097041510101553532025exun591970.14143.155355.ung ho MS 5691

10/10/2025 500.000 MBVCB.11246184708.TRAN THI TAM chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0751000010177 TRAN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 300.000 5283VNIBJ2L7WMWR.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.153750.943969659.NGUYEN THI HOANG DUONG.970441

10/10/2025 100.000 020097042210101534502025B6LW756723.4869.153424.MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc

10/10/2025 2.000.000 020097040510101533212025A8W2004549.97123.153321.Vietcombank:0011002643148:HONG CHI ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut

10/10/2025 1.000.000 5283IBT1hQRFGP5L.IBFT Ung ho MS 2025.270 - 2 me con chi Nguyen Thi Lien.20251010.152330.070118490639.SACOMBANK.970403

10/10/2025 500.000 5283IBT1jW2M1M72.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT-101025-15:19:45 587805.20251010.151946.226294749.NGUYEN THI THANH HANG.970416

10/10/2025 100.000 020097042210101515442025V3LE681055.7906.151545.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut

10/10/2025 200.000 5283IBT1bW39KW6S.MS 2025.272 UNG HO BE NGUYEN HOAI THU.20251010.151317.0913609690.LE THUY DUNG.970448

10/10/2025 50.000 IB_195275876_1760083245271165213832_null_20251010_ko co

10/10/2025 100.000 5283IBT1iWB6999D.ung ho MS 2025273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.144854.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

10/10/2025 100.000 MBVCB.11245196594.DO TRUNG KIEN UH MS2025.271 BE VO HOANG ANH.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 5283IBT1kJIQ2XI5.Ung ho NCHCCCL - Chau - 0967789462 FT25283791769066.20251010.144545.19073911807015.VND-TGTT-VO HOANG BAO CHAU.970407

10/10/2025 200.000 MBVCB.11245128174.DO TRUNG KIEN ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 300.000 MBVCB.11245107040.DANG KIM MAI LY ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 0371000422912 DANG KIM MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 100.000 5283IBT1kJIQJWRD.LE BA KHANH TUNG chuyen tien tu thien bao lut FT25283644221057.20251010.143353.928129888888.LE BA KHANH TUNG.970407

10/10/2025 50.000 5283IBT1kJIQWN92.Ms 2025.272 be Nguyen Hoai Thu FT25283227326102.20251010.143340.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407

10/10/2025 200.000 5283IBT1kJIQWEWS.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25283480749377.20251010.143244.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407

10/10/2025 10.000 5283IBT1cWSGHBX7.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20251010.142658.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415

10/10/2025 30.000 5283IBT1iWBENLBY.NGUYEN LAN PHUONG chuyen tien.20251010.141909.02981913201.NGUYEN LAN PHUONG.970423

10/10/2025 100.000 020097041510101418442025Ljhr259072.45081.141844.Ung ho MS 2025.271(be Vo Hoang Anh)

10/10/2025 200.000 020097041510101412462025UGzz241609.18032.141246.Ung ho MS 2025.272(be Nguyen Hoai Thu)

10/10/2025 500.000 0200970405101014083920252EJ8069855.99650.140840.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut

10/10/2025 100.000 5283IBT1kJMNELAM.Ung ho NCHCCCL FT25283431463847.20251010.135423.19037288071014.VND-TGTT-NGUYEN THI TRA.970407

10/10/2025 200.000 0200970405101013532820256459013194.31740.135328.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 272 Be Nguyen Hoai Thu

10/10/2025 200.000 020097040510101351282025ZU94006134.22775.135128.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.271 Be Vo Hoang Anh

10/10/2025 200.000 0200970405101013493920250H3I099697.13950.134916.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan vung lu lut

10/10/2025 300.000 MBVCB.11244342142.ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 5283IBT1kJMNGD6X.BUI THI THANH HUYEN chuyen FT25283811307709.20251010.134224.19029455892022.VND-TGTT-BUI THI THANH HUYEN.970407

10/10/2025 50.000 5283IBT1kJMNGQCG.Ung ho MS2025.273 ong Nguyen Viet Loc FT25283071903804.20251010.134131.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

10/10/2025 300.000 5283IBT1aW2NL4GT.UNG HO BE NGUYEN HOAI THU - MS 2025.272 TU GIA DINH KEM KA.20251010.133907.700011755987.TA KHANH LY.970424

10/10/2025 300.000 5283IBT1jW2VEUZB.MS 2025.273 ONG NGUYEN VIET LOC-101025-13:37:42 378459.20251010.133743.219130029.TRINH THI THAO.970416

10/10/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103517948520.20251010.103517948520-0905229870_Ung ho NCTCCCL LeVietTri 0905229870

10/10/2025 100.000 5283IBT1kJMN54C5.Ung ho MS2025.273 ong Nguyen Viet Loc FT25283031406418.20251010.132930.19029337113019.VND-TGTT-DANG THI TAN HUONG.970407

10/10/2025 200.000 MBVCB.11244144755.MS 2025.270.CT tu 1033669685 LE NGUYEN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 100.000 MBVCB.11244138372.ung ho.MS.2025.273.(ong Nguyen Viet Loc ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 MBVCB.11244108732.MS 2025.272.CT tu 1033669685 LE NGUYEN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 100.000 MBVCB.11244093429.ung ho MS 2025.273.CT tu 1033669685 LE NGUYEN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 5283IBT1kJMNUEHA.Ung ho ong Nguyen Viet Loc, MS 2025.273 FT25283066427106.20251010.131919.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

10/10/2025 1.000.000 5283IBT1aW2N6281.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.131413.345619856666.SHBMB.970443

10/10/2025 200.000 5283IBT1dJJARN4H.ung ho dong bao lu lut.20251010.131210.970422U4c1423000000000954494.MBBANK IBFT.970422

10/10/2025 200.000 0200970488101013093320253Bbv707005.52836.130910.UNG HO MS 2025.273 ONG NGUYEN VIET LOC

10/10/2025 66.000 5283IBT1bW326Q4I.MS2025.273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.130627.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

10/10/2025 50.000 0200970422101013054420250RPZ890849.38362.130544.LE VU MINH TRANG ung ho MS 2025.273 ong nguyen viet loc

10/10/2025 100.000 5283IBT1fW5IKBJJ.MS 2025.273 Nguyen Viet Loc.20251010.125301.0986388899.VO TAT THANG.970431

10/10/2025 50.000 5283IBT1iWBEYXVH.Ung ho NCHCCCL + 0973317620.20251010.124444.60973317620.TRAN THANH NHUT.970423

10/10/2025 200.000 5283IBT1kJMNWXXK.Ung ho ms 2025.273.ong nguyen viet loc FT25283120050040.20251010.123906.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407

10/10/2025 39.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103511511811.20251010.103511511811-0981433404_Ung ho ms 2025273 ong Nguyen Viet Loc

10/10/2025 1.000.000 5283IBT1jW2VPPRW.HO QUANG THIEN CHUYEN KHOAN UNG HO DONG BAO VUNG THIEN TAI LU LUT-101025-12:23:08 244329.20251010.122308.89911118888.HO QUANG THIEN.970416

10/10/2025 1.000.000 MBVCB.11242860301.ung ho MS 2025.267 chi LE THI BUI.CT tu 0281000600711 LE THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 500.000 5283IBT1jW2VVY7C.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT-101025-11:47:52 169844.20251010.114753.197708709.TRAN THI HONG HOA.970416

10/10/2025 400.000 MBVCB.11242686064.Ung ho MS 2025.273 ( ong Nguyen Viet Loc).CT tu 0371000464067 NGUYEN THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 100.000 0200970488101011402620258KzC086075.97250.113959.MS 2025.273 ONG NGUYEN VIET LOC

10/10/2025 10.000 5283IBT1cWSGW7V2.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.113402.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

10/10/2025 10.000 5283IBT1cWSGWU3B.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.113250.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

10/10/2025 1.000.000 020097041510101132342025e7pZ658472.47915.113234.CTY ECOTECH HY UNG HO BENH NHAN NGUYEN BACH DANG MS 2025.270

10/10/2025 10.000 5283IBT1cWSGWSVE.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.113146.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

10/10/2025 10.000 5283IBT1cWSGQNRZ.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.113033.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

10/10/2025 100.000 MBVCB.11242423168.ung ho MS 2025.273(ong nguyen viet loc).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 10.000 5283IBT1cWSGQB5H.ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).20251010.112746.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

10/10/2025 100.000 5283IBT1kJMR9WJI.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25283207775354.20251010.111750.126869.NGUYEN LE HUYEN TRAM.970407

10/10/2025 20.000 MBVCB.11242214370.ung ho MS 2025.266 ( em Nguyen Nam Vuong ).CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 500.000 5283IBT1iWBKTYGM.Ms 2025-273 uh ong Nguyen Viet Loc.20251010.111456.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

10/10/2025 300.000 5283IBT1kJMRCFVQ.BUI HAI BINH ung ho dong bao lu lut FT25283442007771.20251010.111442.19030432039886.VND-TGTT-BUI HAI BINH.970407

10/10/2025 200.000 MBVCB.11242183039.MS2025.272 nguyen hoai thu.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 30.000 MBVCB.11242089411.ung ho MS 2025.252 ( ong To Anh Dung ).CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 35.000 MBVCB.11242061315.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 MBVCB.11242035524.NGUYEN NGOC BINH chuyen tien ung ho MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu) .CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 20.000 MBVCB.11241998615.ung ho MS 2025.269.CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 150.000 MBVCB.11241874000.Ung ho MS 2025.272 ( be Nguyen Hoai Thu).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 150.000 020097041510101050392025xpdg504665.9211.105039.2025.268 ( be Tran Le Thu Ha)

10/10/2025 200.000 MBVCB.11241834196.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 020097041510101050062025BUg8502551.5997.105007.2025.271 ( be Vo Hoang Anh)

10/10/2025 500.000 5283IBT1kJMXF8E8.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25283038003327.20251010.104833.19020603717017.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU HONG.970407

10/10/2025 300.000 MBVCB.11241791186.ung ho MS 2025.272 (be nguyen hoai thu).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 MBVCB.11241730836.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 50.000 0200970422101010373820255DWW148038.41315.103739.Ung ho dong bao vung thien tai lu lut

10/10/2025 150.000 MBVCB.11241630254.ung ho?MS 2025.272 (be Nguyen Hoai Thu).CT tu 0071000871852 PHAM MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 18.000 MBVCB.11241494894.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 5283IBT1kJMXAZIL.Ung ho MS 2025.268 em Tran Le Thu Ha FT25283992910473.20251010.102116.19020587792011.VND-TGTT-PHAN THUY NGA.970407

10/10/2025 300.000 MBVCB.11241293559.Ong ba LE VAN DICH- HUYNH THI NGOC ANH ung ho be Nguyen hoai Thu MS 2025 - 272.CT tu 1037203647 LE QUANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 1.000.000 MBVCB.11241272826.Thnking School ung ho ba con vung lu .CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 300.000 MBVCB.11241268468.BUI VAN HONG chuyen tien ung ho dong bao bi lu lut.CT tu 0021000249107 BUI VAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 300.000 MBVCB.11241266531.Thunking School giup MS2025 273 Ong Nguyen Viet Loc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 3.000.000 5283IBT1aW2RZQK5.Xuan me Thanh ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.100512.068704070165830.LE MAI THANH XUAN.970437

10/10/2025 150.000 5283IBT1jW2DFQQ5.MS 2025.271 BE VO HOANG AN-101025-10:02:19 951376.20251010.100219.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416

10/10/2025 150.000 5283IBT1jW2DT7T1.MS 2025.273 ONG NGUYEN VIET LOC-101025-09:59:31 946047.20251010.095931.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416

10/10/2025 200.000 MBVCB.11240956244.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 7935693905 VO NGUYEN TINH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 500.000 5283IBT1kJMXDX9K.NGUYEN THI HOAI THU chuyen FT25283607280879.20251010.095015.632888888.NGUYEN THI HOAI THU.970407

10/10/2025 300.000 020097041510100948102025jDoi286530.90479.094810.ung ho ms 2025.272 ( be Nguyen Hoai Thu)

10/10/2025 70.000 MBVCB.11240889381.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 10.000 5283IBT1cWSAB6LW.2025269 Nguyen Van Tien.20251010.094552.108880530952.NGUYEN MINH DUNG.970415

10/10/2025 100.000 5283IBT1iWBKS78T.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.093923.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432

10/10/2025 500.000 020097044910100936592025ilXa132250.39110.093659.DO NGOC QUANG C801 chung cu hoang anh gia lai 2 q7 hcm, ma GD 100000022930651

10/10/2025 50.000 5283IBT1iWBKC3SD.Nguyen Huyen Trang chuyen tien ung ho nhan dan vung bao lu.20251010.092601.10001407905.NGUYEN HUYEN TRANG.970423

10/10/2025 100.000 IBVCB.11240413974.Chuyen tien ung ho MS 2025.273 Nguyen Viet Loc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

10/10/2025 200.000 020097048810100902122025Vcbe035771.90782.090149.UNG HO MS2025.272 EM NGUYEN HOAI THU

10/10/2025 200.000 020097048810100900402025oGO8026454.85351.090012.UNG HO MS2025.268 EM TRAN LE THU HA

10/10/2025 200.000 5283IBT1bW31Z2P3.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251010.085657.03101010965538.HOANG VIET.970426

10/10/2025 300.000 5283IBT1hQRTWL6N.IBFT MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.085123.060088561301.SACOMBANK.970403

10/10/2025 6.868 020097042210100841442025QPDG153544.4742.084145.Duong Anh Thuy ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

10/10/2025 200.000 0200970422101008410120259OL7668305.1563.084102.ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc

10/10/2025 100.000 MBVCB.11240006306.MS 2025.273 (ong nguyen viet loc).CT tu 0021000271997 TA THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 100.000 020097048810100839302025Yy1k907909.95315.083902.TRAN THI HA CHUYEN TIEN UNG HO DONG BAO BI BAO LU

10/10/2025 500.000 MBVCB.11239980021.LE DINH TU chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut..CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 MBVCB.11239840779.Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 500.000 020097048810100824482025anaH828012.37519.082425.BUI HA NAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.272 . BE NGUYEN HOAI THU

10/10/2025 1.000.000 MBVCB.11239768771.Ung ho MS 2025.265 Vo Thi Cam Thuy.CT tu 0571000407230 TRAN HUU DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 143.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.103480717340.20251010.103480717340-0925903793_MS2025272

10/10/2025 100.000 5283IBT1kJM3U96I.Ung ho dong bao vung thien tai lu lut FT25283074005922.20251010.081650.19028580877020.VND-TGTT-DANG DINH NGOC.970407

10/10/2025 50.000 5283IBT1bW31Y7IV.ung hoMS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).20251010.081601.04386014394949.TRAN LINH VU.970426

10/10/2025 300.000 MBVCB.11239654801.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 02009704221010080925202555K8418437.86386.080858.Ung ho MS 2025.272 be Nguyen Hoai Thu

10/10/2025 200.000 5283IBT1aW2RSSUH.ung ho MS 2025273 ong Nguyen Viet Loc.20251010.080801.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

10/10/2025 30.000 020097042210100755422025S3MI609854.42778.075543.gui ms 2025 273

10/10/2025 300.000 020097042210100754022025Q4VT708146.37633.075402.ung ho MS 2025.273 ong Nguyen Viet Loc

10/10/2025 1.000.000 5283IBT1aW2R2PLZ.ung ho MS 2025 273 ong nguyen viet loc.20251010.075342.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

10/10/2025 500.000 5283IBT1iWB756X4.MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).20251010.072208.00025680001.PHAN THI MINH HAI.970423

10/10/2025 50.000 5283IBT1hQRLHANT.IBFT MS 2025.273.20251010.071420.050094609108.SACOMBANK.970403

10/10/2025 100.000 MBVCB.11239006972.MS 2025.267(chi le thi bui).CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 MBVCB.11238988451.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT.CT tu 1017362438 NGUYEN DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 MBVCB.11238907644.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 150.000 020097048810100659202025ddoL398818.84235.065853.UNG HO MS 2025.273 ONG NGUYEN VIET LOC

10/10/2025 500.000 MBVCB.11238873843.MS 2025.265(em Vo Thi Cam Thuy).CT tu 0071001232904 LE XUAN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 500.000 MBVCB.11238808707.Chuyen tien ung ho lu lut.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

10/10/2025 500.000 5283IBT1kJMFKZI4.Ung ho MS 2025.273 Nguyen Viet Loc FT25283937487808.20251010.062206.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

10/10/2025 200.000 MBVCB.11238599642.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/10/2025 200.000 020097041510100615142025ZcGI646035.96746.061514.MS 2025. 272 (be Thu)

10/10/2025 100.000 5283VNIBJ2L72IFS.Ung ho MS 2025.269.20251010.012150.013487226.NGUYEN THI ANH THU.970441