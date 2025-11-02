Đại diện Báo VietNamNet vừa cùng lãnh đạo xã Rạng Đông (tỉnh Ninh Bình) đến thăm và trao số tiền 218.560.458 đồng, bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Trọng Bằng (SN 1998), trú tại tổ dân phố 7, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình. Bằng là nhân vật trong bài viết: “Nam sinh mắc bệnh hiếm gặp, mẹ nghèo bán nhà không đủ tiền cứu con trai”.

Nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ Bằng số tiền 218.560.458 đồng để gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho em

Là một học sinh xuất sắc, những năm cấp 3, Bằng từng đạt Khuyến khích Olympic tiếng Anh toàn quân, Huy chương đồng Olympic Toán quốc gia và được kết nạp Đảng.

Thời điểm đó, nhiều trường đại học tuyển thẳng nhưng Bằng chọn Học viện Biên phòng, vì nghĩ gia cảnh khó khăn, theo học trong môi trường quân đội sẽ giúp bố mẹ đỡ gánh nặng học phí và rèn luyện bản thân tốt hơn.

Không ngờ, biến cố ập đến khi Bằng đang học năm thứ ba. Năm 2019, em bắt đầu có triệu chứng run chân tay. Gia đình đưa em đến Bệnh viện Quân y 103 thăm khám nhưng không tìm ra nguyên nhân. Sau đó, nhờ hội chẩn của bốn bệnh viện lớn, bác sĩ mới xác định Bằng mắc bệnh Wilson – một rối loạn di truyền hiếm gặp khiến đồng tích tụ trong cơ thể, gây tổn thương não, gan và các cơ quan khác.

Bằng được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 suốt 9 tháng, sau đó chuyển về Viện 5 Ninh Bình theo dõi và tái khám định kỳ 6 tháng/lần.

Tuy nhiên, bệnh tình của em ngày càng chuyển biến nặng với nhiều biến chứng: teo não, xơ gan, cứng khớp tay chân. Gần 5 năm qua, em phải đặt ống xông dạ dày để ăn uống vì cơ họng cứng, không thể nuốt.

Từ một chàng trai trẻ với bao ước mơ, nay sự sống của em trở nên mong manh. Các bác sĩ thẳng thắn chia sẻ, bệnh này chỉ có thể dùng thuốc duy trì, không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, gia đình vẫn xoay xở mọi cách để cứu con.

Sau nhiều năm xoay xở, chi phí chữa bệnh của Bằng đã lên đến gần 2 tỷ đồng. Gia đình buộc phải bán nhà ở Ninh Bình, chuyển về quê ở xã Rạng Đông, dựng căn nhà tạm trên đất ông bà nội. Thế nhưng, số tiền bán nhà cũng dần cạn sạch, gia đình Bằng phải vay thêm 400 triệu đồng để chữa bệnh cho Bằng. Đến nay vẫn chưa trả được.

Cảm thương hoàn cảnh của Bằng, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em số tiền 218.560.458 đồng để gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho em. Số tiền này đã được Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

Bà Nguyễn Thị Huyền, mẹ của Bằng, xúc động chia sẻ: “Bệnh tình của con ngày càng nặng thêm nên gia đình thường xuyên phải đưa đi điều trị. Hiện tôi ở nhà chăm sóc cháu, chỉ có chồng đi làm lo cho cả nhà. Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn, nhận được sự giúp đỡ lớn lao của mọi người, chúng tôi vô cùng biết ơn và sẽ ghi nhớ suốt đời”.