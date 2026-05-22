MS 2026.132

Những ngày này, căn nhà nhỏ nằm nép mình giữa bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị phủ kín không khí tang thương. Người ra vào thăm hỏi liên tục nhưng nỗi đau sau vụ án mạng kinh hoàng vẫn như bao trùm cả căn nhà nghèo của mẹ con chị Cao Thị Sáng (SN 1995).

Chị Sáng thuộc tộc người Sách (dân tộc Chứt), là con cả trong gia đình có 5 chị em. Học hết lớp 5, chị nghỉ học để phụ cha mẹ làm nương rẫy, vào rừng lấy măng kiếm sống. Cuộc đời lam lũ đeo bám người phụ nữ nghèo từ khi còn rất nhỏ.

Chị Sáng mất đi, để lại 4 đứa con còn chưa kịp lớn. Ảnh: Hải Sâm

Đến tuổi lập gia đình, chị kết hôn với Đinh Xuân Tùng (SN 1997), người cùng xã. Sau vài tháng ở nhà chồng, hai vợ chồng dắt díu nhau vào bản Yên Hợp dựng tạm căn nhà nhỏ để sinh sống.

Lần lượt 4 đứa con ra đời: Cao Đinh Thanh San (SN 2015), Đinh Nam Dương (SN 2019), Đinh Quang Vũ (SN 2022) và bé út Đinh Hải Băng (SN 2024). Đông con, nhà cửa tạm bợ nhưng cuộc sống gia đình vẫn không yên ổn khi người chồng nhiều lần vướng vòng lao lý.

“Một lần nó trộm bò nên đi tù 9 tháng, gần đây là 2 năm tù vì tội đánh nhau”, bà Cao Thị Sự (SN 1971, mẹ chị Sáng) kể trong nước mắt.

Nỗi mất mát quá lớn khiến bà Cao Thị Sự vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Hải Sâm

Những năm tháng chồng ở tù, một mình chị Sáng gồng gánh nuôi 4 con nhỏ. Ai thuê gì chị cũng làm. Có đám cưới thì đi bưng bê, hôm không có việc lại vào rừng vác củi, trồng cây thuê kiếm từng đồng nuôi con.

“Mấy mẹ con khổ lắm. Gạo thì Nhà nước hỗ trợ nên không đói nhưng tiền mua đồ ăn, quần áo, thuốc men... lúc nào cũng thiếu. Sáng nào nó cũng chở con đi học rồi đi làm tới tối mịt mới về. Có việc thì mấy đứa nhỏ mới có thêm thức ăn, không thì bà cháu lại hái rau khoai, xúc cá dưới suối ăn qua bữa”, bà Sự nghẹn ngào.

Trong thời gian chồng đi tù, chị Sáng làm đơn ly hôn đơn phương và được tòa án giải quyết. Thế nhưng sau khi mãn hạn tù, người chồng cũ liên tục quay lại quấy rối cuộc sống của mẹ con chị.

Từ hôm chị Sáng mất, bé Đinh Quang Vũ (SN 2022) luôn khóc đòi mẹ. Ảnh: Hải Sâm

“Nó đòi giường, đòi bò, đòi xe máy và đòi cả hai đứa con lớn. Sáng đưa hết tài sản cho nó rồi, chỉ muốn yên ổn nuôi con”, bà Sự kể.

Chiếc xe máy cũ chị Sáng mua bằng tiền bán con bò cũng là phương tiện duy nhất để người mẹ trẻ đi làm kiếm sống. “Xe hỏng suốt. Hôm đó nó còn bảo mai đem đi sửa, không ngờ tối đó lại xảy ra chuyện”, người mẹ già bật khóc.

Theo người thân, trước khi xảy ra vụ việc, chị Sáng nhiều lần bị chồng cũ đe dọa, hành hung.

Căn nhà của mẹ con chị Sáng vừa được xây dựng lại theo chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" năm 2025. Ảnh: Hải Sâm

“Nhiều hôm sợ quá nên em ấy phải xuống ngủ nhờ nhà tôi hoặc đi nhà người quen. Tùng biết thì đi tìm cả đêm, kéo về đánh đập”, chị Cao Thị Hai (SN 1990, chị em họ với nạn nhân) kể lại.

"Có lần, Sáng từng nghẹn ngào nói: Nó dọa em nhiều quá, chắc giết em thôi. Nếu em có chết thì chị nhớ nuôi giúp 4 đứa con, đừng để chúng về bên nội”, chị Hai kể tiếp.

Không ai ngờ câu nói ấy lại trở thành sự thật đau lòng.

Cũng theo lời chị Hai, tối hôm trước khi vụ việc xảy ra, ba chị em vẫn còn ngồi trò chuyện, cười đùa cùng nhau.

Căn bếp nhỏ của mẹ con chị Sáng. Ảnh: Hải Sâm

“Khoảng hơn 22h, em gái tôi nghe tiếng ú ớ nên nhắn tôi sang xem vì nghĩ Sáng lại bị chồng cũ đánh. Tôi vừa mở cửa thì thấy Tùng từ trên nhà đi xuống, tay cầm con dao dính đầy máu...", chị Hai run giọng nhớ lại.

Khi mọi người chạy đến nơi, chị Sáng đã nằm gục trong vũng máu. Hai con nhỏ vẫn nằm cạnh mẹ. Đầu chị gác lên người bé út, chân phủ lên đứa con trai nhỏ như cố dùng thân mình che chở cho các con đến giây phút cuối cùng.

Hai đứa con nhỏ của chị Sáng vẫn khóc đòi mẹ mỗi đêm. Ảnh: Hải Sâm

“Chắc nó sợ chồng cũ làm hại luôn các con nên mới lấy thân che chắn. Bé Băng bị một vết thương nhỏ ở mạn sườn nên khóc thét lên, còn bé Vũ vẫn ngủ say bên cạnh mẹ”, chị Hai nghẹn lời.

Nghi phạm Tùng sau đó được phát hiện tử vong trong rừng, nghi tự tử.

Những ngày này, căn nhà nhỏ của mẹ con chị Sáng vẫn đầy tiếng khóc. Người thân chưa nguôi bàng hoàng, còn 4 đứa trẻ thơ dại bỗng chốc mồ côi mẹ, tương lai phía trước trở nên mịt mờ.

Cuộc sống tạm bợ, 4 đứa trẻ phải lấy hàng rào làm dây phơi áo quần. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú cho biết, thật đau lòng khi các cháu còn quá nhỏ đã phải chịu mất mát lớn lao này. Ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã thành lập tổ vận động và tiếp nhận hỗ trợ cho 4 cháu nhỏ, do một Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng cùng 11 thành viên tham gia.

“Số tiền vận động được sẽ chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã để quản lý công khai, minh bạch. Hằng tháng, nguồn kinh phí này sẽ được trích để chăm lo, nuôi dưỡng các cháu. Mọi sự hỗ trợ, sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên quý giá, góp phần giúp các cháu có thêm điều kiện sinh hoạt và học tập”, ông Hùng cho biết.

Bi kịch đã khép lại cuộc đời người phụ nữ nghèo dân tộc Chứt, nhưng phía trước vẫn còn 4 đứa trẻ bơ vơ rất cần sự chở che, cưu mang của cộng đồng để có thể tiếp tục lớn lên sau biến cố quá đau lòng này.

Bạn đọc giúp 4 cháu bé mồ côi thôn Khai Hóa có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.132 (4 cháu mồ côi) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Quỹ cứu hộ UBMTTQVN xã Kim Phú để hỗ trợ 4 cháu mồ côi theo địa chỉ: Thôn Khai Hoá, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0913734986

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.