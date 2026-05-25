MS 2026.135

Bé 4 tuổi tiễn mẹ đi chạy thận

17h ngày thứ Bảy, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị bữa cơm cuối ngày, chị Nguyễn Thị Linh (33 tuổi) lại lặng lẽ chuẩn bị lên Bệnh viện Đa khoa Hà Nam chạy thận.

Trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Phương Xá, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, cô con gái 4 tuổi Nguyễn Hoàng Nhật Vy đứng nép bên cửa, bàn tay bé xíu liên tục vẫy tay chào mẹ: “Mẹ đi viện sớm về với con nhé”.

Bệnh tật bủa vây gia đình chị Linh, không có nguồn thu nhập ổn định, ba mẹ con bà cháu hiện sống lay lắt nhờ 2 sào ruộng. Ảnh: Hồng Khanh

Bóng chị Linh khuất dần sau con ngõ nhỏ. Trong căn nhà cũ kỹ giờ chỉ còn lại người mẹ già đang chống chọi với bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và đứa cháu ngoại gầy gò chưa hiểu hết những bất hạnh đang bủa vây gia đình.

Suốt 4 năm qua, cuộc sống của chị Linh gắn chặt với bệnh viện và những ca lọc máu. Mỗi tuần 3 buổi chạy thận đã trở thành vòng quay quen thuộc của người phụ nữ này.

Bốn năm trước, khi đang mang thai bé Vy tháng thứ 5, chị Linh bất ngờ phát hiện mình bị suy thận. Tai họa ập đến quá nhanh khiến gia đình nghèo gần như suy sụp.

Sang tháng thứ 6 của thai kỳ, chị sinh non. Đứa trẻ đỏ hỏn khi ấy chỉ nặng đúng 1kg. Sau nhiều ngày nằm lồng kính, bé Vy được trở về nhà. Nhưng vì sinh non, đã 4 tuổi, bé Vy vẫn gầy gò, chỉ nặng hơn 10kg.

Sau 4 năm liên tục chạy thận, mới đây chị phải nhập viện điều trị với chẩn đoán nhiễm trùng FAV (nhiễm trùng đường rò động tĩnh mạch) tay phải. Ảnh: Hồng Khanh

Còn chị Linh, từ ngày phát bệnh đến giờ không còn đủ sức khỏe để lao động. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, bệnh viện tạo điều kiện cho chị ở lại qua đêm để điều trị. Mỗi lần vào viện, chị được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần chi phí, còn lại gia đình vẫn phải chi trả nhiều khoản vật tư ngoài danh mục.

Không có nguồn thu nhập ổn định, ba mẹ con bà cháu sống lay lắt nhờ 2 sào ruộng. Bệnh tật bủa vây khiến căn nhà vốn nghèo càng thêm kiệt quệ. Những khoản vay mượn ngày thêm chồng chất để chữa bệnh, duy trì cuộc sống.

Bệnh chồng bệnh và nỗi lo lớn nhất của người mẹ trẻ

Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó. Khoảng một tháng trước, bà Đỗ Thị Non (62 tuổi, mẹ chị Linh) được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Chồng mất từ năm 2001, bà Non ở vậy tần tảo nuôi hai con gái khôn lớn. Một người đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng khó khăn. Từ ngày chị Linh đổ bệnh, bà trở thành chỗ dựa cuối cùng cho con gái và cháu ngoại.

Ba mẹ con bà cháu chị Linh sống trong căn nhà cấp 4 chật chội, trong nhà không có tài sản gì giá trị. Ảnh: Hồng Khanh

Ở tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, người phụ nữ ấy vẫn cặm cụi làm lụng, chăm con bệnh, lo cho cháu nhỏ. Nhưng giờ đây, chính bà cũng đang bị bệnh tật bào mòn từng ngày.

Không có tiền nhập viện điều trị, bà Non chỉ nằm ở nhà uống vài thứ lá cây cầm cự. Những cơn đau ngày một nhiều hơn khiến người phụ nữ gầy gò càng tiều tuỵ thêm.

Ngồi tựa bên chiếc võng cũ dưới nền nhà, bà Non nghẹn giọng: “Tôi giờ sống được ngày nào hay ngày ấy thôi. Chỉ thương con gái bệnh nặng, cháu còn bé quá… Tôi mất rồi, mẹ con nó biết nương tựa vào ai?”.

Ở góc nhà, bé Vy lặng lẽ ngồi nép mình trong lòng bà ngoại. Đứa trẻ chưa hiểu ung thư hay suy thận là gì, chỉ biết mỗi tuần đều thấy mẹ xách túi lên viện.

Niềm mong mỏi lớn nhất của chị Linh là được sống để nuôi con khôn lớn. Ảnh: Hồng Khanh

“Tôi chỉ mong còn sống để nuôi con khôn lớn"

Điều khiến chị Linh sợ nhất không phải những mũi kim cắm vào tay hay những đêm dài trong bệnh viện, mà là mỗi lần đi chạy thận lại thấp thỏm lo con nhỏ ở nhà, mẹ già đau yếu không ai chăm sóc.

“Tôi chỉ mong còn sống để nuôi con khôn lớn. Nhưng sức khỏe ngày càng yếu, mẹ lại bệnh nặng… Nhiều đêm nghĩ đến tương lai của con mà tôi không ngủ được”, chị bật khóc. Trong căn nhà nhỏ đã cũ theo năm tháng, ba mẹ con bà cháu chị Linh đang cố bấu víu vào nhau để vượt qua từng ngày bệnh tật.

Sau 4 năm chạy vạy cho con gái chạy thận, giờ đây bà Non lại phát hiện mình mắc ung thư phổi giai đoạn cuối

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Tạ Văn Cường, Tổ trưởng tổ dân phố Phương Xá (phường Lê Hồ), cho biết, gia đình bà Đỗ Thị Non thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

“Hoàn cảnh gia đình bà Non vô cùng chật vật. Người con gái mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải vào viện chạy thận nên gần như không thể lao động. Bản thân bà Non lại đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, sức khỏe suy kiệt. Cả gia đình vì thế không có nguồn thu nhập ổn định. Trước đây cũng có một số nhà hảo tâm hỗ trợ nhưng chỉ cầm cự được phần nào chi phí chữa bệnh”, ông Cường nói.

Khi mẹ thường xuyên nằm viện chạy thận, bà ngoại lại mang bệnh hiểm nghèo, bé Vy thiếu đi sự chăm sóc đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự thiếu thốn không chỉ là chuyện cơm áo, thuốc men, mà còn là nỗi lo về tương lai của một đứa trẻ đang lớn lên giữa quá nhiều khó khăn.

Trước tình cảnh đó, đại diện tổ dân phố tha thiết mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và bạn đọc gần xa quan tâm, sẻ chia với gia đình bà Non. Mỗi sự giúp đỡ, dù ít hay nhiều, đều có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp gia đình có thêm chi phí điều trị, giảm bớt gánh nặng cuộc sống và tiếp thêm hy vọng để họ vượt qua quãng thời gian gian nan này, để bé Vy có tình yêu thương của mẹ.

Bạn đọc giúp chị Nguyễn Thị Linh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.135 (chị Nguyễn Thị Linh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Linh theo địa chỉ: tổ dân phố Phương Xá, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0916718640

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.