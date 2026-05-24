Bé Nguyễn Văn Nguyên An (SN 2025, ở xóm Đông Nam, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An) là nhân vật trong bài viết: "Chưa đầy 1 tuổi, bé trai ở Nghệ An 3 lần mổ tim, cha mẹ nghèo chật vật cứu con".

Bạn đọc Báo VietNamnet giúp đỡ bé Nguyễn Văn Nguyên An ở Nghệ An bị bệnh tim bẩm sinh số tiền 132.381.378 đồng

Từ khi còn trong bụng mẹ, bé đã phải đối diện căn bệnh tim bẩm sinh và u máu ở gan. Khi mang thai bé An ở tuần thứ 28, chị Trần Thị Thu Hiền (SN 1995) bàng hoàng nhận tin dữ qua lần siêu âm tại một phòng khám gần nhà.

Ngày bé An cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng là ngày bé phải cấp cứu. Sau hai tuần điều trị, bé An được về nhà nhưng không lâu sau đó, khi bé An chưa đầy một tháng tuổi đã phải chuyển ra Bệnh viện Tim Hà Nội để điều trị do lỗ thông liên thất quá lớn.

Nhưng hành trình gian nan chưa dừng lại ở đó. Khối u ở gan của bé chưa xác định được lành hay ác tính nên bé tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bé An đã trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên.

Tuy nhiên, hy vọng vừa nhen lên đã lại tắt lịm vì tình trạng suy tim nặng. Bác sĩ buộc phải mổ cấp cứu lần hai để tháo bỏ miếng vá. Sau hơn một tháng nằm hồi sức tích cực, bé mới được về nhà.

Giữa tháng 01/2026, bé An tiếp tục mổ lần thứ ba do lỗ thông liên thất bị hở. Nhưng sau lần mổ này, tim bé vẫn suy yếu nghiêm trọng, miếng vá chưa thể hoạt động.

Từ ngày bé An chào đời, gia đình đã dốc hết tiền bạc để cứu bé nhưng hiện giờ vẫn tính mạng của bé vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Trong khi hoàn cảnh gia đình bé An cũng rất khó khăn.

Sau khi hoàn cảnh bé An được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình bé số tiền 132.381.378 đồng, động viên bé có thêm cơ hội chữa bệnh.

Chị Hiền xúc động khi nhận được món quà của các bạn đọc đã hung tay giúp đỡ trong lúc gia đình khó khăn.

"Chúng tôi phải vay mượn khắp nơi để con được phẫu thuật giành giật sự sống. Chúng tôi sẽ dành số tiền trên để mua thuốc điều trị cho con và chi phí nếu con phải tiếp tục phẫu thuật", chị Hiền cho biết.