Báo VietNamNet trao hơn 3 tỷ đồng đến các hoàn cảnh khó khăn trong tháng 5/2026Trong tháng 5/2026, Báo VietNamNet đã trao 3.062.343.572 đồng tới 71 hoàn cảnh khó khăn trên cả nước; đồng thời trao quà tặng trị giá 150 triệu đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội...
Bên cạnh đó, Báo VietNamNet đã tổ chức trao tặng sách cho thư viện Trường Hy Vọng (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), tổng trị giá 20 triệu đồng, số tiền được trích từ Nguồn Hỗ trợ chung Chương trình Từ thiện Xã hội Báo VietNamNet. Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 dành cho các em nhỏ không may mất cha mẹ vì dịch Covid-19.
Sự chung tay hỗ trợ kịp thời, thiết thực từ bạn đọc và các nhà hảo tâm đã góp phần giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện điều trị bệnh, ổn định cuộc sống và vượt qua nghịch cảnh.
Dưới đây là danh sách các trường hợp đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc thông qua Báo VietNamNet trong tháng 6/2026:
|Mã số
|Người nhận
|Số tiền
|MS 2026.098
|Em Quàng Hồng Quyên ở tỉnh Điện Biên
|3.400.000
|MS 2026.100
|Bé Phạm Thị Ngọc Vân ở TP Hải Phòng
|3.520.000
|MS 2026.101
|Ông Nguyễn Hàn Phong Vũ ở TPHCM
|1.310.000
|MS 2026.110
|Em Nguyễn Hoàng Anh ở TPHCM
|51.932.049
|MS 2026.111
|Em Nguyễn Hồng Anh ở tỉnh Hưng Yên
|3.320.000
|MS 2026.112
|Anh Lê Văn Hiếu ở tỉnh Quảng Trị
|2.810.000
|MS 2026.117
|Bà Nguyễn Thị Tiệp ở tỉnh Quảng Trị
|3.355.000
|MS 2026.120
|Bé Lê Anh Hưng ở tỉnh Tuyên Quang
|2.610.000
|MS 2026.125
|Em Nguyễn Hồ Ngọc Hân ở TPHCM
|60.842.396
|MS 2026.128
|Em Bùi Thành May ở tỉnh Sơn La
|4.560.000
|MS 2026.130
|Bé Hồ Thị Bảo Ngân ở TP Đà Nẵng
|26.903.491
|MS 2026.131
|Em Vũ Tuấn Hải ở tỉnh Phú Thọ
|2.299.000
|MS 2026.132
|4 cháu bé mồ côi ở tỉnh Quảng Trị
|142.831.896
|MS 2026.133
|Em Đặng Thị Duyên ở tỉnh Cao Bằng
|14.734.000
|MS 2026.134
|Chị Nguyễn Thị Thương ở tỉnh Hà Tĩnh
|12.216.898
|MS 2026.135
|Chị Nguyễn Thị Linh ở tỉnh Ninh Bình
|26.588.000
|MS 2026.136
|Anh Phạm Văn Duy ở TP Hải Phòng
|45.177.859
|MS 2026.137
|Em Vũ Giang Trường ở TP Hà Nội
|82.668.343
|MS 2026.138
|Bé Hồ Thị Kim Anh ở TP Đà Nẵng
|53.400.196
|MS 2026.139
|Em Nguyễn Đức Huy ở tỉnh Thanh Hóa
|81.838.901
|MS 2026.140
|Em Đoàn Duy Khánh ở tỉnh Hưng Yên
|38.609.630
|MS 2026.141
|Em Nguyễn Thị Thảo ở tỉnh Thanh Hóa
|74.748.276
|MS 2026.142
|Bé Ngô Phi Phước Hưng ở tỉnh Quảng Trị
|147.078.488
|MS 2026.143
|Em Bùi Hương Trà ở tỉnh Thanh Hóa
|41.639.624
|MS 2026.144
|Em Nông Quốc Khánh ở tỉnh Tuyên Quang
|90.740.281
|MS 2026.145
|Em Vàng Việt Hùng ở tỉnh Lai Châu
|35.122.104
|MS 2026.146
|Bà Trần Thị Xuân ở tỉnh Nghệ An
|50.589.040
|MS 2026.147
|Hai cháu Xuân Nam, Xuân Phúc ở tỉnh Hà Tĩnh
|106.384.019
|MS 2026.148
|Mẹ con chị Phạm Thị Duyên ở tỉnh Quảng Trị
|310.232.548
|MS 2026.149
|Anh Tạ Văn Thắng ở TP Hà Nội
|29.870.960
|MS 2026.151
|Bé Nguyễn Như Quỳnh ở tỉnh Quảng Trị
|65.763.886
|MS 2026.152
|Hai anh em Tài và Nhân ở tỉnh Quảng Trị
|36.779.033
|MS 2026.153
|Em Đặng Vần Kim ở tỉnh Lào Cai
|32.963.152
|MS 2026.155
|Bà Bùi Thị Năm ở tỉnh Quảng Trị
|39.876.970
|MS 2026.156
|Ông Nguyễn Văn Yên ở TP Hà Nội
|37.036.302
|MS 2026.157
|Hai bé Ngọc Linh và Khánh Linh ở tỉnh Hưng Yên
|64.581.738
|MS 2026.158
|Bốn cháu bé mồi côi ở tỉnh Quảng Trị
|105.745.049
|MS 2026.159
|Em Hoàng Ngọc Hân ở tỉnh Phú Thọ
|113.624.660
|MS 2026.160
|Chị Đặng Thị Thủy ở tỉnh Nghệ An
|64.958.320
|MS 2026.161
|Chị Hà Thị Yến Phương ở TP Hải Phòng
|319.094.832
|MS 2026.163
|Em Quàng Gia Huy ở tỉnh Sơn La
|42.891.868
|MS: 2025.215
|Chị Nguyễn Thị Mỹ Chi ở tỉnh Đồng Tháp
|50.000
|MS: 2025.302
|Anh Lê Minh Tiến ở tỉnh Đồng Tháp
|300.000
|MS: 2025.345
|Anh Chung Hồng Phước ở TP Cần Thơ
|300.000
Báo VietNamNet