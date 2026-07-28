Bên cạnh đó, Báo VietNamNet đã tổ chức trao tặng sách cho thư viện Trường Hy Vọng (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), tổng trị giá 20 triệu đồng, số tiền được trích từ Nguồn Hỗ trợ chung Chương trình Từ thiện Xã hội Báo VietNamNet. Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 dành cho các em nhỏ không may mất cha mẹ vì dịch Covid-19.

Sự chung tay hỗ trợ kịp thời, thiết thực từ bạn đọc và các nhà hảo tâm đã góp phần giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện điều trị bệnh, ổn định cuộc sống và vượt qua nghịch cảnh.

Dưới đây là danh sách các trường hợp đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc thông qua Báo VietNamNet trong tháng 6/2026:

Mã số Người nhận Số tiền MS 2026.098 Em Quàng Hồng Quyên ở tỉnh Điện Biên 3.400.000 MS 2026.100 Bé Phạm Thị Ngọc Vân ở TP Hải Phòng 3.520.000 MS 2026.101 Ông Nguyễn Hàn Phong Vũ ở TPHCM 1.310.000 MS 2026.110 Em Nguyễn Hoàng Anh ở TPHCM 51.932.049 MS 2026.111 Em Nguyễn Hồng Anh ở tỉnh Hưng Yên 3.320.000 MS 2026.112 Anh Lê Văn Hiếu ở tỉnh Quảng Trị 2.810.000 MS 2026.117 Bà Nguyễn Thị Tiệp ở tỉnh Quảng Trị 3.355.000 MS 2026.120 Bé Lê Anh Hưng ở tỉnh Tuyên Quang 2.610.000 MS 2026.125 Em Nguyễn Hồ Ngọc Hân ở TPHCM 60.842.396 MS 2026.128 Em Bùi Thành May ở tỉnh Sơn La 4.560.000 MS 2026.130 Bé Hồ Thị Bảo Ngân ở TP Đà Nẵng 26.903.491 MS 2026.131 Em Vũ Tuấn Hải ở tỉnh Phú Thọ 2.299.000 MS 2026.132 4 cháu bé mồ côi ở tỉnh Quảng Trị 142.831.896 MS 2026.133 Em Đặng Thị Duyên ở tỉnh Cao Bằng 14.734.000 MS 2026.134 Chị Nguyễn Thị Thương ở tỉnh Hà Tĩnh 12.216.898 MS 2026.135 Chị Nguyễn Thị Linh ở tỉnh Ninh Bình 26.588.000 MS 2026.136 Anh Phạm Văn Duy ở TP Hải Phòng 45.177.859 MS 2026.137 Em Vũ Giang Trường ở TP Hà Nội 82.668.343 MS 2026.138 Bé Hồ Thị Kim Anh ở TP Đà Nẵng 53.400.196 MS 2026.139 Em Nguyễn Đức Huy ở tỉnh Thanh Hóa 81.838.901 MS 2026.140 Em Đoàn Duy Khánh ở tỉnh Hưng Yên 38.609.630 MS 2026.141 Em Nguyễn Thị Thảo ở tỉnh Thanh Hóa 74.748.276 MS 2026.142 Bé Ngô Phi Phước Hưng ở tỉnh Quảng Trị 147.078.488 MS 2026.143 Em Bùi Hương Trà ở tỉnh Thanh Hóa 41.639.624 MS 2026.144 Em Nông Quốc Khánh ở tỉnh Tuyên Quang 90.740.281 MS 2026.145 Em Vàng Việt Hùng ở tỉnh Lai Châu 35.122.104 MS 2026.146 Bà Trần Thị Xuân ở tỉnh Nghệ An 50.589.040 MS 2026.147 Hai cháu Xuân Nam, Xuân Phúc ở tỉnh Hà Tĩnh 106.384.019 MS 2026.148 Mẹ con chị Phạm Thị Duyên ở tỉnh Quảng Trị 310.232.548 MS 2026.149 Anh Tạ Văn Thắng ở TP Hà Nội 29.870.960 MS 2026.151 Bé Nguyễn Như Quỳnh ở tỉnh Quảng Trị 65.763.886 MS 2026.152 Hai anh em Tài và Nhân ở tỉnh Quảng Trị 36.779.033 MS 2026.153 Em Đặng Vần Kim ở tỉnh Lào Cai 32.963.152 MS 2026.155 Bà Bùi Thị Năm ở tỉnh Quảng Trị 39.876.970 MS 2026.156 Ông Nguyễn Văn Yên ở TP Hà Nội 37.036.302 MS 2026.157 Hai bé Ngọc Linh và Khánh Linh ở tỉnh Hưng Yên 64.581.738 MS 2026.158 Bốn cháu bé mồi côi ở tỉnh Quảng Trị 105.745.049 MS 2026.159 Em Hoàng Ngọc Hân ở tỉnh Phú Thọ 113.624.660 MS 2026.160 Chị Đặng Thị Thủy ở tỉnh Nghệ An 64.958.320 MS 2026.161 Chị Hà Thị Yến Phương ở TP Hải Phòng 319.094.832 MS 2026.163 Em Quàng Gia Huy ở tỉnh Sơn La 42.891.868 MS: 2025.215 Chị Nguyễn Thị Mỹ Chi ở tỉnh Đồng Tháp 50.000 MS: 2025.302 Anh Lê Minh Tiến ở tỉnh Đồng Tháp 300.000 MS: 2025.345 Anh Chung Hồng Phước ở TP Cần Thơ 300.000

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