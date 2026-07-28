Bên cạnh đó, Báo VietNamNet đã tổ chức trao tặng sách cho thư viện Trường Hy Vọng (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), tổng trị giá 20 triệu đồng, số tiền được trích từ Nguồn Hỗ trợ chung Chương trình Từ thiện Xã hội Báo VietNamNet. Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 dành cho các em nhỏ không may mất cha mẹ vì dịch Covid-19. 

Sự chung tay hỗ trợ kịp thời, thiết thực từ bạn đọc và các nhà hảo tâm đã góp phần giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện điều trị bệnh, ổn định cuộc sống và vượt qua nghịch cảnh.

Dưới đây là danh sách các trường hợp đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc thông qua Báo VietNamNet trong tháng 6/2026:

Mã số Người nhận Số tiền
MS 2026.098 Em Quàng Hồng Quyên ở tỉnh Điện Biên 3.400.000 
 MS 2026.100 Bé Phạm Thị Ngọc Vân ở TP Hải Phòng 3.520.000 
MS 2026.101 Ông Nguyễn Hàn Phong Vũ ở TPHCM 1.310.000 
MS 2026.110 Em Nguyễn Hoàng Anh ở TPHCM 51.932.049 
MS 2026.111 Em Nguyễn Hồng Anh ở tỉnh Hưng Yên  3.320.000 
MS 2026.112 Anh Lê Văn Hiếu ở tỉnh Quảng Trị  2.810.000 
MS 2026.117 Bà Nguyễn Thị Tiệp ở tỉnh Quảng Trị  3.355.000 
MS 2026.120 Bé Lê Anh Hưng ở tỉnh Tuyên Quang  2.610.000 
MS 2026.125 Em Nguyễn Hồ Ngọc Hân ở TPHCM  60.842.396 
MS 2026.128 Em Bùi Thành May ở tỉnh Sơn La  4.560.000 
MS 2026.130 Bé Hồ Thị Bảo Ngân ở TP Đà Nẵng  26.903.491 
MS 2026.131 Em Vũ Tuấn Hải ở tỉnh Phú Thọ 2.299.000 
MS 2026.132 4 cháu bé mồ côi ở tỉnh Quảng Trị  142.831.896 
MS 2026.133 Em Đặng Thị Duyên ở tỉnh Cao Bằng 14.734.000 
MS 2026.134 Chị Nguyễn Thị Thương ở tỉnh Hà Tĩnh  12.216.898 
MS 2026.135 Chị Nguyễn Thị Linh ở tỉnh Ninh Bình  26.588.000 
 MS 2026.136 Anh Phạm Văn Duy ở TP Hải Phòng 45.177.859 
MS 2026.137 Em Vũ Giang Trường ở TP Hà Nội  82.668.343 
MS 2026.138 Bé Hồ Thị Kim Anh ở TP Đà Nẵng  53.400.196 
MS 2026.139 Em Nguyễn Đức Huy ở tỉnh Thanh Hóa  81.838.901 
MS 2026.140 Em Đoàn Duy Khánh ở tỉnh Hưng Yên  38.609.630 
MS 2026.141 Em Nguyễn Thị Thảo ở tỉnh Thanh Hóa  74.748.276 
MS 2026.142 Bé Ngô Phi Phước Hưng ở tỉnh Quảng Trị 147.078.488 
MS 2026.143 Em Bùi Hương Trà ở tỉnh Thanh Hóa  41.639.624 
MS 2026.144 Em Nông Quốc Khánh ở tỉnh Tuyên Quang 90.740.281 
MS 2026.145 Em Vàng Việt Hùng ở tỉnh Lai Châu  35.122.104 
MS 2026.146 Bà Trần Thị Xuân ở tỉnh Nghệ An  50.589.040 
MS 2026.147 Hai cháu Xuân Nam, Xuân Phúc ở tỉnh Hà Tĩnh  106.384.019 
MS 2026.148 Mẹ con chị Phạm Thị Duyên ở tỉnh Quảng Trị  310.232.548 
MS 2026.149 Anh Tạ Văn Thắng ở TP Hà Nội 29.870.960 
MS 2026.151 Bé Nguyễn Như Quỳnh ở tỉnh Quảng Trị  65.763.886 
 MS 2026.152 Hai anh em Tài và Nhân ở tỉnh Quảng Trị 36.779.033 
MS 2026.153 Em Đặng Vần Kim ở tỉnh Lào Cai  32.963.152 
MS 2026.155 Bà Bùi Thị Năm ở tỉnh Quảng Trị  39.876.970 
MS 2026.156 Ông Nguyễn Văn Yên ở TP Hà Nội  37.036.302 
MS 2026.157 Hai bé Ngọc Linh và Khánh Linh ở tỉnh Hưng Yên  64.581.738 
MS 2026.158 Bốn cháu bé mồi côi ở tỉnh Quảng Trị 105.745.049 
MS 2026.159 Em Hoàng Ngọc Hân ở tỉnh Phú Thọ  113.624.660 
MS 2026.160 Chị Đặng Thị Thủy ở tỉnh Nghệ An  64.958.320 
MS 2026.161 Chị Hà Thị Yến Phương ở TP Hải Phòng  319.094.832 
MS 2026.163 Em Quàng Gia Huy ở tỉnh Sơn La  42.891.868 
MS: 2025.215 Chị Nguyễn Thị Mỹ Chi ở tỉnh Đồng Tháp 50.000 
MS: 2025.302 Anh Lê Minh Tiến ở tỉnh Đồng Tháp 300.000 
MS: 2025.345 Anh Chung Hồng Phước ở TP Cần Thơ 300.000 

Báo VietNamNet