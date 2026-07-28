Chị Trần Thị Thu Hiền (SN 1985), trú thôn Nam Thiện, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị là nhân vật trong bài viết: "Cả bố mẹ đều mắc ung thư, nghẹn lòng thương 3 đứa trẻ".

Nhiều năm nay, gia đình chị Hiền liên tiếp đối mặt với những biến cố lớn. Khoảng 3 năm trước, chồng chị là anh Nguyễn Xuân Vệ (SN 1975) được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn III.

Anh đã trải qua nhiều đợt hóa trị, xạ trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) và Bệnh viện K (Hà Nội) nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, sức khỏe ngày càng suy kiệt.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị và UBND xã Tân Mỹ trao số tiền 93.502.292 đồng, tấm lòng bạn đọc chia sẻ tới gia đình chị Trần Thị Thu Hiền. Ảnh: Hải Sâm

Tưởng mình là chỗ dựa cho chồng con, ai ngờ chị Hiền lại nhận tin dữ khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp vào cuối năm 2025.

Vừa điều trị bệnh cho mình, chị vừa tất tả chăm chồng trong bệnh viện. Những ngày cả hai cùng nằm điều trị tại Bệnh viện K là quãng thời gian đầy gian nan khi chị Hiền vừa trải qua ca phẫu thuật vẫn gắng gượng đi lại để chăm sóc chồng.

Trước khi bệnh tật ập đến, ngoài 4 sào ruộng, hai vợ chồng chị làm đủ nghề từ phụ hồ, trồng keo, bóc vỏ keo... để nuôi 3 con nhỏ. Hàng trăm triệu đồng chi phí điều trị đã khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Đến nay, khoản nợ vay mượn để chữa bệnh của hai vợ chồng chị đã lên tới khoảng 350 triệu đồng.

Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của gia đình, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 93.502.292 đồng.

Xúc động khi đón nhận số tiền hỗ trợ, chị Hiền nghẹn ngào chia sẻ: "Đây là món quà vô cùng quý giá đối với gia đình tôi lúc này. Tôi sẽ dành dụm để lo cho các con tiếp tục học hành, trang trải cuộc sống và có thêm chi phí điều trị cho chồng. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, bạn đọc Báo VietNamNet đã yêu thương, giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn nhất".