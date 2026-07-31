Nhận số tiền 1.082.368.249 đồng do bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ, anh Trần Đức Dục (cha của bé Đức) xúc động không nói nên lời.

“Lẽ ra Đức sẽ ở nhà để đón nhận món quà này. Nhưng do bệnh tái phát, sức khỏe yếu hơn nên cháu đã phải nhập viện trở lại. Đây sẽ là khoản tiền để gia đình có thêm kinh phí trong quá trình điều trị cho cháu. Gia đình chúng tôi rất biết ơn Báo VietNamNet đã kết nối, đồng hành; cảm ơn bạn đọc gần xa đã bằng tất cả tấm lòng sẻ chia cùng gia đình tôi trong thời điểm này”, anh Dục rưng rưng chia sẻ.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền xã An Châu (tỉnh Nghệ An) trao số tiền 1.082.368.249 đồng do bạn đọc ủng hộ cháu Trần Minh Đức. Ảnh: Thanh Hải

Cậu bé Trần Minh Đức là nhân vật trong bài viết: "Cậu học trò từng đoạt giải Toán quốc tế nằm liệt tứ chi, cần 2 tỷ đồng cứu sống".

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, từ cậu học trò từng đoạt giải Đồng Toán quốc tế, Đức bất ngờ mắc căn bệnh hiếm: viêm đa rễ dây thần kinh (G61.8) khiến hệ miễn dịch tấn công các dây thần kinh ngoại vi, làm cơ thể yếu dần, có thể dẫn đến liệt toàn thân và suy hô hấp.

Sau hơn một năm chạy chữa, gia đình của Đức đã cạn kiệt tài sản, nay tiếp tục đối mặt với khoản chi phí gần 2 tỷ đồng để ghép tế bào gốc – hy vọng cuối cùng giữ lại sự sống cho em.

Anh Dục (bố bé Đức) cho biết, do bệnh tình của Đức tái phát, sức khỏe yếu hơn nên cậu bé đã phải nhập viện trở lại

Trong khi đó, cha của Đức là anh Trần Đức Dục, từng là công nhân cầu đường, nay nghỉ hưu mất sức lao động 62%, mỗi tháng chỉ nhận khoảng 2,7 triệu đồng tiền trợ cấp. Còn mẹ, chị Lê Thị Lan là giáo viên Trường THCS An Trung. Sau tai nạn lao động, chị được giám định suy giảm sức khỏe 60%.

Khó khăn càng chồng chất khi gia đình còn chăm sóc bà cô Lê Thị Đào (SN 1952), bị tâm thần phân liệt do ảnh hưởng của chiến tranh. Gần 20 năm nay, bà sống nhờ sự cưu mang của gia đình chị Lan. Khoản trợ cấp hơn 1 triệu đồng mỗi tháng của bà Đào chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ chi phí sinh hoạt.

Lá thư cảm ơn của anh Trần Đức Dục - cha của bé Trần Minh Đức gửi Báo VietNamNet. Ảnh: Thanh Hải

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, gia đình đã nhận được nhiều sự chia sẻ, động viên từ cộng đồng.

Sau khi nhận món quà quý giá mà bạn đọc tặng bé Đức, anh Dục vào nhà, mang ra một lá thư. Anh nói: "Tôi muốn bằng mấy lời trong lá thư này gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc gần xa".

Số tiền 1.082.368.249 đồng này không chỉ là tiền. Đó là sự tin tưởng mà bạn đọc dành cho Báo VietNamNet; là tình người của hàng nghìn tấm lòng chưa từng gặp nhau nhưng cùng hướng về một đứa trẻ đang chống chọi với bệnh tật; là minh chứng rằng giữa cuộc sống bộn bề vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng nắm lấy bàn tay của một gia đình đang ở tận cùng khó khăn.

Hy vọng rằng từ sự sẻ chia ấy, cháu Đức sẽ có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, được trở lại trường học và được sống một tuổi thơ đúng nghĩa.