Chị Phan Thị Hòa (37 tuổi, trú tại xóm Liên Sơn, xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An) là nhân vật trong bài viết: "Người mẹ ung thư phải dắt hai con thơ vào viện rất cần sự giúp đỡ".

Số tiền 117.865.251 đồng, tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ đã được trao tận tay chị Phan Thị Hòa.

Mang trong mình căn bệnh ung thư vú sau khi sinh bé thứ hai, hơn một năm sau, chị lại bàng hoàng nhận thêm tin dữ: bác sĩ thông báo chị mắc thêm ung thư máu. Tin sét đánh khiến chị Hòa như ngã quỵ.

Chị kể, vợ chồng lấy nhau mãi không có con. Hai anh chị vào Bình Dương làm công nhân, bao nhiêu năm tích góp được đồng nào đều dồn vào chữa hiếm muộn. Khi tiền bạc cạn kiệt, vợ chồng đành trở về quê Nghệ An sinh sống.

May mắn thay, khi cuộc sống tạm ổn, chị bất ngờ mang thai, niềm hạnh phúc vỡ òa. Sau 7 năm, chị sinh bé đầu lòng rồi tiếp tục có bé thứ hai. Nhưng cũng từ đó, tai ương liên tiếp ập đến.

Gần một năm sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực phải, chị Hòa vẫn chưa nguôi những cơn đau. Nhiều tháng qua, do chồng đi làm ăn xa để kiếm tiền chữa bệnh, không có người trông con, chị buộc phải đưa theo hai con nhỏ vào viện điều trị.

Thương cảm trước hoàn cảnh éo le, bạn đọc gần xa đã sẻ chia, ủng hộ chị số tiền 117.865.251 đồng. Khoản hỗ trợ này đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay chị.

“Cùng lúc mắc hai bệnh ung thư, tôi không biết phải đối diện thế nào với quãng thời gian phía trước. Rất may, nhờ sự kết nối của Báo VietNamNet, tôi đã nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm. Số tiền này giúp tôi có thêm động lực để chống chọi với bệnh tật. Tôi xin chân thành cảm ơn Báo VietNamNet cùng các mạnh thường quân đã giang tay giúp đỡ”, chị Phan Thị Hòa xúc động nói.