Mắc sốt xuất huyết nặng, chi phí điều trị của chị Thảo My lên tới hơn 300 triệu đồng khiến gia đình rơi vào cảnh điêu đứng. Người chồng trẻ ngày đêm mong ngóng một phép màu để vợ giành giật sự sống, nay đã có một kết thúc đẹp.

Chị Hồ Thảo My (SN 2004, ngụ tại Vĩnh Long) là nhân vật trong bài viết: “Người chồng trẻ mong một phép màu giúp vợ giành giật sự sống vì sốt xuất huyết”.

Đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 51.837.191 đồng tới gia đình chị Hồ Thảo My.

Vợ chồng anh Trần Chí Tôn (SN 1999) rời quê lên TPHCM mưu sinh với mong muốn có cuộc sống ổn định hơn. Anh Tôn xin làm nhân viên bán hàng, còn chị My phụ quán cà phê gần nhà trọ.

Bất ngờ, chị My mắc sốt xuất huyết và phải nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp, sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan và thận. Trong quá trình điều trị, chị My luôn phải thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng các chế phẩm máu như hồng cầu lắng, huyết tương đông lạnh, cùng với thuốc kháng sinh.

Anh Tôn cho biết, chi phí điều trị kể từ khi vợ phát bệnh đến nay đã khoảng 300 triệu đồng. Do không có bảo hiểm y tế, gần như toàn bộ chi phí điều trị gia đình phải tự lo. Số tiền tích lũy của hai vợ chồng cũng nhanh chóng cạn sạch, anh Tôn buộc phải vay mượn thêm hàng trăm triệu đồng.

Thời điểm gần được xuất viện, chị My vẫn còn nợ gần 100 triệu đồng viện phí. Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ, nhưng số tiền hỗ trợ không đáng kể.

Xót thương trước hoàn cảnh ngặt nghèo, nhiều bạn đọc đã quyên góp, ủng hộ chị My số tiền 51.837.191 đồng. Ngoài ra, một số nhà hảo tâm cũng đã trực tiếp gửi tới gia đình chị số tiền hơn 30 triệu đồng.

Hiện tại, sức khỏe của chị My đã dần bình phục. Gia đình chị gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bạn đọc đã sẻ chia và động viên trong lúc khó khăn.

“Vợ tôi đã được xuất viện về nhà, dù chưa khỏe hẳn nhưng đó cũng là một kỳ tích đối với gia đình tôi. Giờ vợ chồng tôi về quê ở hẳn để tiện chăm sóc, còn tôi đi giao hàng gần nhà nhằm lo kinh tế và trả bớt số nợ trước đó”, anh Tôn chia sẻ.