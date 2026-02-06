Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 1/2026Trong 10 ngày giữa tháng 1/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.964.279.465 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21/01/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115409440490.20260122.115409440490-0928444666_Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12690368277.Ung Ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|40.000,00
|020097048801220021432026QgYE214745.96747.002143.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1k19KEHSE.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022009289264.20260122.002105.19038771049018.VND-TGTT-LE HOANG YEN NHI.970407
|21/01/2026
|50.000,00
|6022IBT1k19KE7LV.Ung ho MS 2026.020 anh Dang Vu Hiep FT26022674783912.20260122.001914.3193555555.BUI THUY LINH.970407
|21/01/2026
|350.000,00
|6022IBT1dJ322SK9.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260122.001828.1110102702709.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12690340225.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0451000472962 BUI THAO AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12690328920.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1381685555 VU CHAU UYEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1k19KGF4C.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022149700360.20260121.234328.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1iJW3CXVA.HOANG BICH HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260121.233903.228812757.HOANG BICH HUONG.970432
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041601212336512026T0uP570648.66211.233638.UNG HO MS 2026.016 DAO THIEN AN-210126-23:36:51 T0uP570648
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12690230217.ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Sim).CT tu 0011004242626 PHAM THI XUAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1fWHHN9XL.Ung ho MS 2026.021.20260121.232601.8007041055766.PHAN THI BICH TRAM.963388
|21/01/2026
|100.000,00
|020097048801212325572026pntb170924.56109.232557.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|1.000.000,00
|6021IBT1iJW31LZB.Ung ho MS 2026 016 em Dao Thien An.20260121.232313.104875491.BUI THI HAI VAN.970432
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1dJ3CR17C.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.231905.0385442227.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19K4Y8M.Ung ho MS 2026.021 FT26022339201798.20260121.231837.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN .970407
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1iJW3JX5D.ZP260210804037 260121003618706 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.231145.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1hWMQ3BAD.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.020 anh Dang Vu Hiep.20260121.231132.070141287050.SACOMBANK.970403
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1hWMQ357E.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.019 ong Tran Van Thuan.20260121.231049.070141287050.SACOMBANK.970403
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1hWMQ3P7S.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim.20260121.230911.070141287050.SACOMBANK.970403
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12690110859.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12690109820.NGUYEN THI CHIN ung ho MS 2026.021 Trieu Thi Thin.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12690105142.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 9143039999 PHAM MINH KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|6021TPBVI22M58TT.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260121.230134.80652913608.TRAM THAO VAN.970423
|21/01/2026
|200.000,00
|0200970488012123005920269faD150523.27837.230057.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115405032707.20260121.115405032707-0372405586_Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041601212256042026QmmL520941.21726.225604.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An-210126-22:56:04 QmmL520941
|21/01/2026
|10.000,00
|0200970488012122543620261aeh144254.19913.225436.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12690048662.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0011002362048 NGUYEN THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1aW4KNZUP.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM.20260121.225208.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12690036501.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0781000452066 NGUYEN HAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1bJ253NWI.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.224856.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|21/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12690005051.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0451000403260 NGUYEN SY HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19KUNUD.Ung ho MS 2026.021 Trieu Thi Thim FT26022667719009.20260121.224343.19032739435021.VND-TGTT-LE THI MY LE.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1dJ3CZFDA.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.224331.970422L6dd933000000000501295.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|100.000,00
|02009704050121224216202659B5069441.1335.224216.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12689960982.Ung ho Ms 2026.016 ( Em Dao Thien An).CT tu 9972502942 TRAN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|020097041601212234012026F6Ba706759.88594.223348.2026.021 CHI TRIEU THI THIM-210126-22:34:01 F6Ba706759
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1dJ3CE6P2.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.223343.666768687.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|200.000,00
|6021TPBVI22MPDMH.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim.20260121.223307.07545453001.PHAM MINH KHA.970423
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1k19KINE5.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022985093788.20260121.223109.19031501364014.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|6021BIDVE2FDC1BU.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.222853.1208690977.TRAN GIA BAO .970418
|21/01/2026
|100.000,00
|0200970405012122283420265B4G056860.79307.222834.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19KDBVS.Ung ho ma MS 2026.016 em Dao Thien An FT26022038372144.20260121.221203.19027067881016.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1k19KSEQB.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26022867919703.20260121.220756.7778370065.NGUYEN TRAN THACH THAO.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|020097040501212205572026Z5ZG031366.46230.220558.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026 021 chi trieu thi thim
|21/01/2026
|100.000,00
|6021VNIBJ2CHANEK.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260121.220538.819960507.TRAN THU HIEN.970441
|21/01/2026
|20.000,00
|MBVCB.12689706608.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|5.000,00
|6021IBT1k19K98Z1.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26022730156370.20260121.220146.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|21/01/2026
|181.208,00
|020097041601212200582026gcYi175679.37583.215912.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim-210126-22:00:58 gcYi175679
|21/01/2026
|500.000,00
|6021IBT1k19K92FC.Ung ho ms 2025.033 anh van quoc huy FT26022568503112.20260121.220048.7778370065.NGUYEN TRAN THACH THAO.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12689685185.Chuyen tien ung ho.CT tu 0121000664697 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12689647911.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|30.000,00
|6021IBT1dJ3CIXBI.Ung ho MS 2026 021 chi Trieu Thi Thim .20260121.215145.0769366168.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19K1INX.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep FT26022096130283.20260121.214825.19120199182011.VND-TGTT-VU THANH TUNG.970407
|21/01/2026
|500.000,00
|6021IBT1k19K1IIL.Ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung FT26022931751093.20260121.214819.2251619999.NGUYEN VAN CONG.970407
|21/01/2026
|500.000,00
|6021IBT1k19K1QEF.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26022310986841.20260121.214702.13823106715012.VND-TGTT-NGO TIEN DAT.970407
|21/01/2026
|500.000,00
|6021IBT1k19KJNUY.Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An FT26022368159630.20260121.214652.2251619999.NGUYEN VAN CONG.970407
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1k19KJH4G.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022074150052.20260121.214601.19120199182011.VND-TGTT-VU THANH TUNG.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12689490010.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1k19KWIXR.PHAM THI AN NINH ung ho em dao thien an, ms 2026.016 FT26022308440629.20260121.214004.19023025819889.VND-TGTT-PHAM THI AN NINH.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19KWDWD.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26022749934885.20260121.213935.853283688668.LE MY HANH.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12689469155.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1dJ3CSVVC.NGUYEN THUY HANG chuyen tien uh ms 2026 017 Khanh Linh.20260121.213739.0988084861.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19KQZM7.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26022304593876.20260121.213737.19024354944011.VND-TGTT-TRAN DUC HOAI PHUONG.970407
|21/01/2026
|700.000,00
|6021BIDVE2FHPGKK.Ung ho MS 2026.021 Chi Trieu Thi Thim.20260121.213402.6510866942.VO THI PHUONG MAI .970418
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1k197RI9T.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26022447998940.20260121.212815.19033664200011.VND-TGTT-DO THI THU MAI.970407
|21/01/2026
|20.000,00
|6021BIDVE2FH67I7.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260121.212636.8806588209.DAO QUOC NAM .970418
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12689295882.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0841000111834 TRAN NGUYET CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|6021TPBVI22M6P1Q.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260121.211611.01593794001.VU TA TRUNG.970423
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1dJ31R1UR.Ung ho MS 2026 021 chi Trieu Thi Thim.20260121.211306.0339903306.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|20.000,00
|6021IBT1k197L8CR.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022832056106.20260121.211021.19027857940012.VND-TGTT-DINH THIEN THANH.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1iJWFGD2T.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc.20260121.210704.108863587.NGUYEN TRAN THAO VAN.970432
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1iJWFAX49.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.20260121.210525.108863587.NGUYEN TRAN THAO VAN.970432
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k1976TBK.chuyen ung ho MS 2026.016 FT26022838357414.20260121.210141.19035239546012.VND-TGTT-LE THI QUYNH HUONG.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12688954029.ung ho MS 2026.016 ( em Dao Thien An).CT tu 0451000273510 NGUYEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|1.000.000,00
|6021IBT1iJWF49XP.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260121.205611.1355135688.DO THI THANH TU.970432
|21/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12688913878.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.021 (Chi Trieu Thi Thim)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|500.000,00
|020097048801212052312026MQUn092458.77508.205232.DANG THI KIEU VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026 .021 TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1dJ31GN5V.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.204503.0985534710.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12688774562.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0021002021903 TRAN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1dJ31GVER.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.204321.9096666268888.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12688758235.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|89.000,00
|MBVCB.12688603368.Chuyen tien ung ho ngay 21 1.CT tu 0021000463697 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12688549732.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 9966924570 NGUYEN DUY DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|250.000,00
|6021MCOBB2FHZKZZ.MS 2026.021.20260121.202717.03201013801760.NGUYEN QUY HOANG.970426
|21/01/2026
|500.000,00
|020097048801212025242026I9eu970152.68628.202524.UNG HO MS 2026.020 ANH DANG VU HIEP
|21/01/2026
|500.000,00
|020097048801212022402026oUMj956687.56520.202240.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12688403015.Ung ho MS 2026.021 ( Chi Trieu Thi Thim).CT tu 0531002504775 NGUYEN THI KIEU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|20.000,00
|6021IBT1dJ31DHAZ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Trieu Thi Thim ms 2026 021.20260121.201546.555501121990.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12688210800.ung ho MS 2026.021 ( chi Trieu Thi Thim ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|25.000,00
|6021IBT1k197CXMT.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021097310535.20260121.195944.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1hWMQ83WK.IBFT Ung ho ms 2026. 013.20260121.195852.131313939.SACOMBANK.970403
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12688050923.DO VAN TUY chuyen tienMS2026.017 em Tran khanh linh.CT tu 0081000164555 DO VAN TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|10.000,00
|020097040501211958152026X784074890.49879.195815.Vietcombank:0011002643148:ung ho chi Thim
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12688000185.DO VAN TUY chuyen tienunghoMS2026,021 trieu thi Thim.CT tu 0081000164555 DO VAN TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1hWMQ8D49.IBFT Ung ho ms 2026. 019.20260121.195351.131313939.SACOMBANK.970403
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1k197JL6J.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021011018936.20260121.195336.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1hWMQI654.IBFT Ung ho ms 2026. 021.20260121.194940.068363837888.SACOMBANK.970403
|21/01/2026
|200.000,00
|020097040501211945452026MC4F022685.95023.194544.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.004
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1dJ3JT4JN.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.194336.970422Xc268330000000003f9117.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1k19GRD9X.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021477090415.20260121.194020.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12687725084.ms 2026.021 chi trieu thi thim.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1k19GF2BU.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26021892303763.20260121.193137.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407
|21/01/2026
|30.000,00
|6021IBT1dJ3JKMIL.Ung ho MS 2026 021 chi Trieu Thi Thim.20260121.192956.2228889992002.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|2.000.000,00
|6021IBT1k19GTC8L.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26021532650307.20260121.192841.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|020097041501211927522026LVgW561331.14068.192752.QR - Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12687342981.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12687317122.Ung ho MS 2026.020 (anh Dang Vu Hiep).CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|500.000,00
|6021IBT1k19GK9LD.UH 2026.20 Anh DANG VU HIEP FT26021770402196.20260121.191203.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|21/01/2026
|300.000,00
|020097041601211908552026G7Rj076923.26062.190856.PHAN NGOC QUYEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026020 DANG VU HIEP-210126-19:08:55 G7Rj076923
|21/01/2026
|200.000,00
|0200970405012118551920266KQ7001834.63107.185506.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.021
|21/01/2026
|100.000,00
|6021VNIBJ2C33U74.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260121.185147.708041993.LE NGUYEN PHUONG DUNG.970441
|21/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12686931521.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.018 (be Ngo Huynh Thien Phuc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12686923606.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|020097040501211842562026IH38044574.4097.184256.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|1.000.000,00
|020097042201211828122026VFA1606114.32988.182811.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12686463458.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0451001761669 VU THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|020097048801211813312026Vwvv276204.66252.181331.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1dJ3WM1F9.ung ho ms 2026 021.20260121.175536.0909956568.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1aW4K22KP.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260121.175313.000000194237.MAI THI THUY ANH.970433
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12685953538.Ung ho MS 2026.021.CT tu 0431000249050 LE DIEN CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12685933317.Ung ho ms 2026.016( em Dao Thien An).CT tu 0011003966519 PHAM THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|150.000,00
|020097041501211750552026g0jo194045.54848.175055.Ung ho Ms 2026.021 ( chi Trieu Thi Thim)
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12685885303.Ung ho MS 2026.016.CT tu 0341007153455 NGO THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1dJ3QFGRG.ung ho ms 2026 021 chi Trieu Thi Thim.20260121.171803.2710111818888.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|99.949,00
|6021IBT1aW4KQ9H7.TRUONG THUY NHAT LINH ung ho MS 2026.019 Tran Van Thuan.20260121.171423.77888999.TRUONG THUY NHAT LINH.970443
|21/01/2026
|99.949,00
|6021IBT1aW4KQCJS.TRUONG THUY NHAT LINH ung ho MS 2026.020 Dang Vu Hiep.20260121.171346.77888999.TRUONG THUY NHAT LINH.970443
|21/01/2026
|100.000,00
|6021TPBVI22MVPQX.ung ho ms2026.016.20260121.171252.06100381775.TRAN CONG HIEU.970423
|21/01/2026
|99.949,00
|6021IBT1aW47NRRR.TRUONG THUY NHAT LINH ung ho MS 2025.304 Phan Thi Tho.20260121.171237.77888999.TRUONG THUY NHAT LINH.970443
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1k19AS3CP.MS.2026.020 FT26021825520145.20260121.171208.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|21/01/2026
|1.000.000,00
|6021IBT1k19A2NM7.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26021490071677.20260121.170733.19028701816040.VND TKTT DANG QUANG HUNG.970407
|21/01/2026
|1.200.000,00
|6021IBT1iJWLRUJL.Ung ho MS 2026 - 019 - 020 - 021.20260121.170400.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1k19AQEWL.UH ma so 2026.021 Chi Trieu Thi Thim FT26021556975817.20260121.165437.19033369643017.VND-TGTT-VO NGOC HUYNH NHU.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k1943PUM.MS 2026.021 Trieu Thi Thim FT26021770946337.20260121.164407.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12684704597.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0031000313715 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1dJ3QYX6K.ung ho MS 2026 021 chi Trieu Thi Thim.20260121.163808.7397999996868.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|500.000,00
|6021IBT1hWVNB8CG.IBFT Ung ho MS 2026.020.Dang vu Hiep.20260121.163555.970403R73767b000000000ff7567.SACOMBANK.970403
|21/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12684586360.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|0200970488012116321420263uLD644478.49257.163200.UNG HO MA SO 2026.014
|21/01/2026
|50.000,00
|020097044901211629012026finz689054.34462.162901.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim, ma GD 100000073836572
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1iJWLEESL.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.162731.111188866.NGUYEN TRONG HUNG.970432
|21/01/2026
|1.000.000,00
|6021IBT1k1947CRU.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26021757011800.20260121.162003.19039850159011.VND-TGTT-TRUONG THI PHUONG TRANG.970407
|21/01/2026
|30.000,00
|6021TPBVI22MGNJ7.MS 2026.021 ( chi Trieu Thi Thim).20260121.161845.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|21/01/2026
|85.891,00
|MBVCB.12684333155.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 9939490293 NGUYEN HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12684296096.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0021000539737 HOANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|0200970488012116135120266IwT546322.64679.161338.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1bJ25V2MU. Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.161126.001600329001.NGUYEN HOANG DUNG.458761
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1dJ3Q938Z.ung ho MS202643148.20260121.160814.0988790064.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|50.000,00
|020097044901211602032026CfCd523559.11359.160203.ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim, ma GD 100000073820777
|21/01/2026
|100.000,00
|6021TPBVI22MGQ75.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.155742.04889562901.PHAM THI HAI HA.970423
|21/01/2026
|15.000,00
|0200970415012115561920269999134185.85632.155622.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.1.26 - MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|21/01/2026
|200.000,00
|0200970415012115561820269999134183.85630.155622.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.1.26 - MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12683977293.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 1046745845 VO THI MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1k194M68X.Ung ho MS 2026.021 Chi Trieu Thi Thim FT26021742782673.20260121.155119.19035552299018.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|21/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12683956630.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0011004364420 HOANG MINH QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12683907700.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1039254431 HUYNH GIA THAI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k194DKYS.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021087942487.20260121.154529.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|6021VNIBJ2C3C9A8.Long An - Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260121.153933.011704060077525.BUI THI THU TRANG.970441
|21/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12683746842.LE THI TUYET TRINH ung ho Ms 2026.021( chi Trieu Thi Thim) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k1941651.Ung ho MS 2026.021 Trieu Thi Thim FT26021729905692.20260121.153111.19039031201017.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407
|21/01/2026
|500.000,00
|6021IBT1k1941M8D.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021194052692.20260121.152957.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1k194JL3N.Ung ho MS 2026.021 FT26021802378065.20260121.152830.19071514629019.VND-TGTT-VU LINH TO.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|020097041601211527502026CRFh252321.20730.152751.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim-210126-15:27:50 CRFh252321
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12683628603.Ung Ho MS2026.021(Chi Trieu Thi Thim).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|2.000.000,00
|6021IBT1k194Q5BC.Ung ho 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26021271666191.20260121.152126.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1iJWLVZDA.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.152016.146372422.NGUYEN THI HA NGAN.970432
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1dJFN651Z.ung ho hoan canh MS 2026 021.20260121.151015.970422V7e7093000000000371415.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|150.000,00
|6021TPBVI22MWJ63.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260121.150623.09184783723.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
|21/01/2026
|100.000,00
|020097041601211506092026mS77303932.94988.150609.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM-210126-15:06:09 mS77303932
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19BTW16.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021028383680.20260121.150132.19030274105019.VND-TGTT-LUONG THI MAI LAN.970407
|21/01/2026
|300.000,00
|020097040501211501062026SFR9042921.67275.150106.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1hWVN2VCK.IBFT ung ho MS 2026.021. chi Trieu Thi Thim.20260121.145932.060311519381.SACOMBANK.970403
|21/01/2026
|100.000,00
|6021TPBVI22MUDI3.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260121.145016.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12683118683.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1k19BKRTT.Ung ho MS 2026.021 Trieu Thi Thim FT26021150522999.20260121.144506.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12683079770.ung ho ms 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19B7YNU.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021830407267.20260121.144006.19032588508021.VND-HKD-HOA KHO DA NANG.970407
|21/01/2026
|20.000,00
|6021IBT1k19BG3US.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021094727805.20260121.143810.19036141328013.VND-TGTT-PHAM THI THUY AN.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|020097040501211436492026VBX6045531.39613.143650.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.021 Trieu Thi Thin
|21/01/2026
|50.000,00
|6021MCOBB2F9HACG.Ung ho MS 2026. 020 (anh Dang Vu Hiep).20260121.143442.03101010965538.HOANG VIET.970426
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1k19BAGQQ.ung ho MS 2026.021 FT26021371255002.20260121.143345.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1iJWLQ6W9.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.143131.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12682954466.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|020097042201211417422026B4P0540713.46165.141743.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.021. trieu thi thim
|21/01/2026
|500.000,00
|020097041601211416452026kS38549162.42157.141632.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THITHIM-210126-14:16:45 kS38549162
|21/01/2026
|50.000,00
|020097048801211416322026tBWR952900.39779.141632.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12682745273.MS 2026.021-cau mong gd chi Trieu Thi Thim som vuot qua kho khan va chi mau chong hoi phuc sk.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12682732639.ung ho MS 2026.021(chi Trieu Thi Thim).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19BIBZQ.Ung ho MS 2026.021 - chi Trieu Thi Thim FT26021899013060.20260121.140530.1014101995.NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|21/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12682681726.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1028538412 TRAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12682660739.MS 2026.021.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|020097040501211359232026BL0T008610.57673.135923.Vietcombank:0011002643148:Gia An Binh An UH MS 2026.020 UH GD a Dang Vu Hiep
|21/01/2026
|100.000,00
|020097042201211359112026GJG3305133.58254.135912.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12682606453.MS 2026 021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12682605864.ungho ms2026.021.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|10.000,00
|020097042201211357422026O6PF469477.50427.135743.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|200.000,00
|0200970405012113573720266WL5002478.49680.135723.Vietcombank:0011002643148:Gia An Binh An UH MS 2026.018 be Thien Phuc. Chuc em may man
|21/01/2026
|50.000,00
|0200970488012113571920260huY869469.48482.135719.GIA DINH DUNG MAI GUI MS2026.021 GIUP DO CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12682560772.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0291000102211 TRAN LE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|400.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115347950859.20260121.115347950859-0902498898_Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1iJWHTQEY.Ung ho MS 2026021.20260121.135213.177929708.NGUYEN THI NGOC ANH.970432
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12682547737.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12682544354.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|111.111,00
|MBVCB.12682513994.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 9961405794 NGUYEN HOANG NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|500.000,00
|020097048801211349102026cBPO835576.10891.134909.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1k19B9HGY.Ung ho ms 2026.021 c trieu thi thim FT26021680595700.20260121.134801.11722253397011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC CHI.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|6021YOLOA2Y6WPLJ.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc.20260121.134743.0977277844.PHAM TUAN HUNG .546034
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1k19B9UMV.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021947119679.20260121.134636.19031595687016.VND-TGTT-TA XUAN CHIEN.970407
|21/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12682472343.2026.021 Trieu Thi Thim.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|86.000,00
|020097048801211343182026T8vX811134.84533.134319.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19B2I6E.Ms 2026 021 chi Trieu Thi Thim FT26021750060400.20260121.134244.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|21/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12682437832.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|500.000,00
|020097048801211341582026iKfy805268.78920.134158.MS 2026.021
|21/01/2026
|200.000,00
|020097048801211338222026X8iB790838.61968.133822.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12682395606.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1k19B1FEZ.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021203311224.20260121.133720.3136789789.NGUYEN VAN PHUOC.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19B1K7A.Ung ho MS 2026.021 Trieu Thi Thim FT26021231135856.20260121.133634.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1iJWHZS2K.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.133546.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1hWVR3V28.IBFT Ung ho ms 2026.021 chi Trieu Thi Thim.20260121.133529.060189801265.SACOMBANK.970403
|21/01/2026
|200.000,00
|6021TPBVI22MRGBA.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).20260121.133527.03425419501.NGUYEN NGAN HA.970423
|21/01/2026
|100.000,00
|020097042201211333032026OIIR709327.37922.133304.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12682330405.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1044327911 NGUYEN MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12682329633.Ms 2026-021 Chi Trieu Thi Thim.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19BWXKI.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26021980210884.20260121.133006.19030567245011.VND-TGTT-DANG THANH XUAN.970407
|21/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12682304339.: Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041601211325442026MMh3950930.7080.132531.UNG HO MS 2026 021 CHI TRIEU THI THIM-210126-13:25:44 MMh3950930
|21/01/2026
|100.000,00
|6021TPBVI22MRCXY.Ung ho ms 2026.021(chi Trieu Thi Thim).20260121.132433.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|21/01/2026
|50.000,00
|6021MCOBB2F9EA4F.Ung ho ms2026.021 trieu thi thim.20260121.132344.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|21/01/2026
|100.000,00
|020097048801211323222026zWnb732195.96506.132323.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|30.000,00
|6021IBT1hWVRFJFX.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Them.20260121.132319.070050761817.VO THI THUY OANH.970403
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12682232052.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0011004349492 NGUYEN KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041501211321252026Wtah208040.88232.132125.ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k195NG5X.Ung ho MS 2026.021 FT26021974206020.20260121.132118.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|020097048801211319392026DQt5717692.79915.131937.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|1.000.000,00
|6021IBT1k195N14P.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021830506199.20260121.131926.19029849710019.VND-TGTT-DO NGOC KHANH.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|0200970422012113191120268QY0188489.78639.131858.LE TRAN THI KIM NGUYEN chuyen tien MS2026 021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|30.000,00
|020097048801211317542026eEFA711039.73204.131754.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12682181175.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1040066593 LE HUU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|300.000,00
|020097048801211317102026eYwx708366.69100.131710.UNG HO MS 2026.021 TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12682169661.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0911000042790 HUYNH NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|020097040501211315562026D2U3073038.62700.131556.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12682161828.ung ho ms 2026.021 (Trieu thi thim).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k195XXVS.2016.021 FT26021343512712.20260121.131502.19033753956014.VND-TGTT-PHAM THI NGA.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|0200970405012113142120263ZGD068399.56211.131421.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|500.000,00
|6021IBT1k195X8K3.Ung Ho MS 2026.021 Chi Trieu Thi Thim FT26021505000293.20260121.131259.14021354736020.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1hWVRTJZ2.IBFT ung ho ms 2026.021 chi trieu thi thim.20260121.131258.060100478369.SACOMBANK.970403
|21/01/2026
|2.000.000,00
|020097041601211312452026hU3X934713.48927.131232.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim-210126-13:12:45 hU3X934713
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1aW47M2K5.MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim.20260121.131212.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|21/01/2026
|100.000,00
|020097048801211308182026P1ML673181.28396.130818.HOANG MANH DUNG UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|100.000,00
|020097041501211307572026yCBB178314.27419.130758.UNG HO MS 2026.021 (trieu thi Thim)
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k195TQZM.MS 2026.021 Chi Trieu Thi Thim FT26021877111247.20260121.130049.19035303196012.VND-TGTT-NGUYEN THI AI QUYNH.970407
|21/01/2026
|10.000,00
|6021VNIBJ2C96NM6.Toi co 1 lenh 500 nghin truoc ghi Nguyen Viet Trang ck la ung ho benh nhan dang vu hiep ma so 2026020. Nho bao giup BN.20260121.125737.198777788.NGUYEN VIET TRANG.970441
|21/01/2026
|500.000,00
|6021VNIBJ2C96H5Q.NGUYEN VIET TRANG chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148.20260121.125401.198777788.NGUYEN VIET TRANG.970441
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1hWVRZG5P.IBFT MS 2026.021 - trieu thi thim.20260121.124855.070081840146.SACOMBANK.970403
|21/01/2026
|50.000,00
|0200970488012112470820269t9y585027.29929.124708.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|21/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12681791212.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1iJWHYF3F.ZP260210308811 260121001490989 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.124203.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/01/2026
|100.000,00
|0200970488012112305620263V6H510195.46730.123056.PHAM VAN THA CHUYEN TIEN UH MS 2026.018 BE NGO HUYNHTHIEN PHUC
|21/01/2026
|500.000,00
|6021IBT1k195Y9XG.Ung ho MS 2026 021 chi Trieu Thi Thim FT26021044669200.20260121.121947.8734139133.DO BACH KIM.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041601211208402026D4xP781928.16213.120841.HOANG OANH UNG HO MS 2026. 021 CHI TRIEU THI THIM-210126-12:08:40 D4xP781928
|21/01/2026
|500.000,00
|6021IBT1k195MBYF.2026.021 FT26021680610118.20260121.120641.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|21/01/2026
|300.000,00
|6021VNIBJ2C93AY4.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.20260121.114007.025704061449745.LUONG THI THUY TIEN.970441
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12680851567.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12680848016.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0551000322997 DUONG THE CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|020097042201211121532026J6WP469953.12996.112154.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|500.000,00
|6021IBT1iJWZLR8P.Ms 2026-021 uh chi Trieu Thi Thim.20260121.110453.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|21/01/2026
|50.000,00
|6021TPBVI22M8JF2.Tnn ho tro ms 2026.018 ngo huynh thien phuc.20260121.110110.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|21/01/2026
|50.000,00
|6021TPBVI22M8FR2.Tnn ho tro ms 2026.020 dang vu hiep.20260121.110024.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1k19Y4R4D.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021345784207.20260121.105508.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1cWKMM7VU.TRANG THU giup Nguyen Thi Oanh MS 2026.012.20260121.105345.100000952165.VO THI LE THU.970415
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1cWKMMYBK.TRANG THU giup Nguyen Thi Thanh Hong MS 2026.013.20260121.105243.100000952165.VO THI LE THU.970415
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1cWKMMSVF.TRANG THU giup Dang Thanh Hong MS 2026.013.20260121.105119.100000952165.VO THI LE THU.970415
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1cWKMMWLD.TRANG THU giup Dang Tien Dung MS 2026.014.20260121.105020.100000952165.VO THI LE THU.970415
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1cWKMV3VD.TRANG THU giup Dang Thi Dung MS 2026.015.20260121.104921.100000952165.VO THI LE THU.970415
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1cWKMVENV.TRANG THU giup Dao Thien An MS 2026.016.20260121.104814.100000952165.VO THI LE THU.970415
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1cWKMVY67.TRANG THU giup Tran Khanh Linh 11 tuoi MS 2026.017.20260121.104656.100000952165.VO THI LE THU.970415
|21/01/2026
|500.000,00
|020097040501211042422026KB6Q033778.85221.104242.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1cWKMD71B.TRANG THU giup Ngo Huynh Thien Phuc 5 tuoi MS 2026.018.20260121.104150.100000952165.VO THI LE THU.970415
|21/01/2026
|100.000,00
|02009704220121103744202679YF742485.56955.103731.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12680028905.Ung ho MS 2026017 em Tran Khanh Linh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|0200970416012110354720269XVV429429.47468.103402.UH 2026.014 EM DANG TIEN DUNG-210126-10:35:47 9XVV429429
|21/01/2026
|100.000,00
|020097042201211035062026SK5X742994.42749.103506.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|21/01/2026
|1.000.000,00
|6021IBT1aW4GL6VB.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.102722.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|21/01/2026
|10.000,00
|6021TPBVI22MCQ1I.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc.20260121.102322.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423
|21/01/2026
|10.000,00
|6021TPBVI22MCYR9.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.20260121.102240.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12679864469.ung ho ms 2026.003.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|10.000,00
|6021TPBVI22MCLS8.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.102200.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1k19YSA5E.Ung ho MS 2026.020 FT26021630805265.20260121.102038.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|21/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12679838826.ung ho MS 2026.021( chi Trieu thi Thim).CT tu 0071000658204 TRAN THI KIM NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12679835907.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0271000397561 PHAM HONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12679707070.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1048937970 DUONG VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1bJ2YKN49.ung ho ma so 2026.021 trieu thi thim.20260121.100817.0111107788889999.LE BA PHUC.970448
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12679649070.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011004325211 LE THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|020097048801211005262026vJZU726920.87979.100526.PHAM KIM TUYEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|70.000,00
|020097041501211004172026MZPh517423.83087.100417.QR - Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1iJWZ5DZT.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.100409.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|21/01/2026
|75.000,00
|020097041501211003532026IBLr516254.80419.100353.QR - Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12679561304.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|10.000,00
|6021IBT1cWKMW8TX.Ung ho MS 2026.018 (be Ngo Huynh Thien Phuc).20260121.095720.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/01/2026
|10.000,00
|6021IBT1cWKMQXM4.Ung ho MS 2026.019 (ong Tran Van Thuan).20260121.095422.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041601210953362026bKAt230914.29263.095151.UNG HO MS 2026.020 ANH DANG VU HIEP-210126-09:53:36 bKAt230914
|21/01/2026
|10.000,00
|6021IBT1cWKMQ6VV.Ung ho MS 2026.020 (anh Dang Vu Hiep).20260121.095259.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041601210952302026mI02922049.22733.095230.UNG HO MS 2026.018 BE NGO HUYNH THIEN PHUC-210126-09:52:29 mI02922049
|21/01/2026
|10.000,00
|6021IBT1cWKMQPA8.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260121.095107.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041601210948582026DLRZ248780.6311.094859.UNG HO MS 2025.270 HAI ME CON CHI NGUYEN THI LIEN-210126-09:48:58 DLRZ248780
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041601210946202026yPJ1206394.93815.094435.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM-210126-09:46:20 yPJ1206394
|21/01/2026
|200.000,00
|020097040501210945222026Z9S3074550.87815.094522.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041601210944562026oag0701976.86998.094311.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN-210126-09:44:56 oag0701976
|21/01/2026
|100.000,00
|020097048801210944272026ED7u639108.84685.094427.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|50.000,00
|020097040501210944062026SH5B068910.83082.094406.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041601210943382026Wf4V717023.79774.094153.UNG HO MS 2026.015 HAI ME CON BA DANG THI DUNG-210126-09:43:38 Wf4V717023
|21/01/2026
|300.000,00
|020097042201210939532026I18H205478.63433.093940.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|39.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115320811740.20260121.115320811740-0981433404_Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12679222213.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1dJF3NBA1.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 014 016 017 018 019 va 020.20260121.091924.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1k19P7UXN.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26021970953964.20260121.091728.19033427998017.VND-TGTT-LE THI LE THU.970407
|21/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12679012177.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 0011004222916 HA MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|30.000,00
|0200970416012109113220267UQN878754.41105.090946.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc-210126-09:11:31 7UQN878754
|21/01/2026
|40.000,00
|020097042201210908322026H3RH480978.28564.090833.gui ms 2026 020 va ms 2026 021
|21/01/2026
|100.000,00
|020097048801210907302026IgRg490310.24098.090730.UNG HO MS 2026020 ANH DANG VU HIEP
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12678925611.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011004098443 LE THANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1k19PB53M.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021817674520.20260121.090442.19028728233888.VND-TGTT-BUI THI THU HA.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|0200970422012108572220261D64861308.83672.085723.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|500.000,00
|020097041601210853342026UeLt800254.70029.085149.UNG HO MS 2026 021 CHI TRIEU THI THIM-210126-08:53:34 UeLt800254
|21/01/2026
|200.000,00
|020097042201210851512026KQU8800919.61834.085152.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12678688669.Ung ho MS 2026017 em Tran Khanh Linh.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12678673748.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12678638131.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|300.000,00
|020097048801210841182026Q4vH387565.23446.084117.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|100.000,00
|6021TPBVI22MB236.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260121.084037.00046242001.DO THU HONG.970423
|21/01/2026
|40.000,00
|6021IBT1cWKVK7KL.QR - Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260121.083252.101003194274.LE NGO NGOC THU.970415
|21/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12678492026.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12678495743.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0271000290863 VU NGOC BAO DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|1.000.000,00
|020097048801210828492026b7O1339849.78045.082849.NGUYEN THI NGOC NHO CHUYEN TIEN UNG HO MS2026.021 TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12678460130.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0351000704236 VU HUNG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|500.000,00
|020097048801210826252026Nyib330962.69501.082612.UNG HO UNG HO MS 2026.021
|21/01/2026
|100.000,00
|020097048801210826042026rFtW329318.68393.082604.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|21/01/2026
|500.000,00
|020097040501210824582026OIRM031306.63748.082445.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.021 TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|300.000,00
|0200970422012108174620265C88550132.39548.081747.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|150.000,00
|02009704880121080742202601jY256616.4841.080742.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19PQ4X5.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong FT26021604745593.20260121.080553.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12678182213.LE THANH CHIEN chuyen tien ung ho MS 2026.017( tran khanh linh).CT tu 0071004279559 LE THANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1aW4GP2BG.VU THI MY DUNG MS2026.021( Trieu thi Thim).20260121.080156.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|21/01/2026
|200.000,00
|020097040501210801452026S5Q7037293.86430.080145.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.021-chi Trieu Thi Thim
|21/01/2026
|500.000,00
|020097048801210757312026cHyW208978.74077.075731.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|300.000,00
|6021TPBVI22MQDCL.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260121.075233.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12678060481.ung ho MS 2026.021.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12678052698.ung ho MS 2026.020.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|200.000,00
|020097048801210747022026Mf5k160259.42192.074702.UNG HO MA SO MS2026 .021 TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|200.000,00
|6021TPBVI22MQV54.Ung ho MS 2026.018 (be Ngo Huynh Thien Phuc) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260121.074540.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|21/01/2026
|300.000,00
|020097042201210744082026J9RI346549.32646.074409.UNG HO MS2026.021 Trieu Thi thim
|21/01/2026
|200.000,00
|0200970488012107300920261XW7082734.91656.073009.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|21/01/2026
|200.000,00
|6021IBT1k19UEL9A.Ung ho MS 2026.020 anh Dang Vu Hiep FT26021107387762.20260121.072020.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|21/01/2026
|100.000,00
|IBVCB.12677628609.Chuyen tien ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/01/2026
|19.000,00
|6021IBT1k19U7K5W.Toan va Thuy chuyen Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26021309436400.20260121.070922.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12677532298.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12677518563.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.020 (Anh Dang Vu Hiep )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12677453774.ung ho ms 2026.020.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12677331313.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/01/2026
|60.000,00
|6021IBT1bJ2YP16T.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.20260121.061439.0921019516038.PHAM THI TRANG.970425
|21/01/2026
|200.000,00
|020097048801210555462026D5qB811552.8230.055546.VU LAN HUONG CHUYEN TIEN UNG HO EM DAO THIEN AN
|21/01/2026
|100.000,00
|6021IBT1k19UUQ5E.Ung ho MS 2026.020 FT26021056407800.20260121.051743.19071514629019.VND-TGTT-VU LINH TO.970407
|21/01/2026
|50.000,00
|020097042201210205572026QAOL810942.98866.020558.ung ho MS 2026.018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|21/01/2026
|50.000,00
|020097042201210204252026UNEP964911.97967.020426.ung ho MS 2026.020 anh Dang Vu Hiep
|21/01/2026
|50.000,00
|6021IBT1iJW6DR8F.ZP260210026068 260121000129950 Ung ho MS 2026.016.20260121.010445.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/01/2026
|300.000,00
|6021IBT1k19UC2ID.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung FT26021827608932.20260121.005048.999999999515.VU THI THU TRANG.970407
|21/01/2026
|200.000,00
|020097041501210035482026q4Tp788382.4779.003548.Ung ho MS 2026.019 (ong Tran Van Thuan)
|21/01/2026
|100.000,00
|0200970422012100134020268LU0903465.70419.001341.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|21/01/2026
|200.000,00
|0200970422012100112220265XFE305303.67564.001122.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|21/01/2026
|100.000,00
|020097042201210009122026HW60935746.63861.000913.Ung ho MS 2026017 em Tran Khanh Linh
|22/01/2026
|500.000,00
|02009704220123001329202661BF413776.76213.001328.Ung ho MS 2026017 em Tran Khanh Linh
|22/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1k19R2PWU.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26023973343640.20260123.000849.10520546572015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG MINH.970407
|22/01/2026
|250.000,00
|MBVCB.12703639667.MS 2025.313 (ba Nguyen Thi Luc).CT tu 1027013932 NGUYEN PHUOC CAT NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12703496783.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1023898219 HOANG THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|020097048801222308422026Sskf325296.88082.230843.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|22/01/2026
|5.000,00
|6022IBT1k19XXAJE.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh FT26023202437186.20260122.225332.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12703314441.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.016(em Dao Thien An).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12703296262.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12703287945.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.017 (em Tran Khanh Linh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|6022VBAAA2YPZTID.Vietcombank0011002643148ung ho MS 2026026 e Dao Thien An.20260122.223702.2213205079490.NGUYEN THI YEN.970405
|22/01/2026
|200.000,00
|020097042201222232502026HVDX294099.12085.223251.Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|100.000,00
|020097042201222229322026RP28287013.4244.222932.Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|500.000,00
|6022VBAAA2YPTNNI.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260122.221710.1500205054365.VU THI BINH MINH.970405
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12703123657.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1033232979 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12703102643.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1016244955 JORDAN ALEXANDER REABOLD toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|0200970422012222062520265D6I672566.41561.220624.ung ho MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh
|22/01/2026
|200.000,00
|020097048801222202582026J0kl166041.30816.220258.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|22/01/2026
|40.000,00
|020097042201222154592026DPP7786665.5041.215500.ms2026.022 ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12702915989.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.022.CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|20.000,00
|020097042201222146162026SUBM309057.72840.214617.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|22/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12702832108.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12702835487.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.022(me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|300.000,00
|0200970422012221381020266Y30195843.41000.213809.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22/01/2026
|400.000,00
|6022IBT1k19XUNQY.DO TRUNG KIEN chuyen FT26023277880060.20260122.212755.13324818808010.VND-TGTT-DO TRUNG KIEN.970407
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1hWMCCMKG.IBFT Ung ho c Trieu Thi Thim ms 2026.021.20260122.211810.060107254148.SACOMBANK.970403
|22/01/2026
|100.000,00
|020097040501222115442026L3EP035098.38116.211545.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.017 e Tran Khanh Linh
|22/01/2026
|100.000,00
|6022VNIBJ2CI1HFQ.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260122.205609.028704060128612.TA BAO NGOC.970441
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1aW4ZGHJE.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.022 me con ba dang thi sinh.20260122.203140.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|22/01/2026
|100.000,00
|0200970488012220193120268k2B678444.22497.201931.UNG HO MS 2026022 ME CON BA DANG THI SINH
|22/01/2026
|20.000,00
|020097042201222010202026MWDF643138.64885.201007.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho me con ba Dang Thi Sinh ms 2026.022
|22/01/2026
|500.000,00
|6022IBT1k193AUCS.MS2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26022390286063.20260122.195636.19038638111010.VND-TGTT-HOANG VAN MINH.970407
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12701194204.ung ho MS 2026.022.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|020097044901221944082026Fhpr495246.7089.194408.NGUYEN THI KHANH LINH chuyen tien ung ho ms 2026.20 a dang vu hiep, ma GD 100000074444680
|22/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12700991764.ms 2026.022 me con ba dang thi sinh.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|0200970405012219342420263BBR029210.44546.193424.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.022 Me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|300.000,00
|020097041501221923012026fRtW838950.72199.192301.QR - Ung ho MS 2026017 em Tran Khanh Linh
|22/01/2026
|250.000,00
|6022IBT1fWHTNWSX.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).20260122.192041.9021108506148.LE THI NGOC NGUYEN.963388
|22/01/2026
|300.000,00
|6022VNIBJ2CD5N56.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.191608.981270627.PHI VIET HANH.970441
|22/01/2026
|300.000,00
|6022VNIBJ2CD5H2Y.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc.20260122.191440.981270627.PHI VIET HANH.970441
|22/01/2026
|200.000,00
|020097041601221913292026W8ff147367.10628.191315.UNG HO MS 2026 . 022 ME CON BA DANG THI SINH-220126-19:13:29 W8ff147367
|22/01/2026
|100.000,00
|6022TPBVI22C3AF1.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).20260122.190803.66833335555.NGUYEN CONG VINH.970423
|22/01/2026
|200.000,00
|020097042201221904272026J2GZ862110.51536.190428.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|200.000,00
|020097041501221900272026n4mt758405.24780.190027.ms2026.007
|22/01/2026
|1.500.000,00
|02009704150122185855202635l6752431.15317.185855.ms2026.005buiphuongthao
|22/01/2026
|1.500.000,00
|020097041501221858172026mGvM749758.10318.185817.MS2026.005buiphuongthao
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1aW4ZVFSH.Ung ho MS 2026.016 Dao Thien An.20260122.185150.1001510912.PHAM LAN ANH.970443
|22/01/2026
|30.000,00
|6022TPBVI22C9R2F.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260122.184853.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
|22/01/2026
|50.000,00
|6022IBT1k19FLTBQ.MS2026.022 ba Dang Thi Sinh FT26022491800943.20260122.184519.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
|22/01/2026
|500.000,00
|020097040501221842002026O54P080192.707.184200.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22/01/2026
|500.000,00
|020097048801221816372026VLUx895617.31726.181638.UNG HO MS 2026. 016 EM DAO THIEN AN
|22/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12699566712.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat- uh MS 2026.019(og Tran Van Thuan).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12699560271.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011001551328 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1k19FICHT.MS 2026.022 FT26022045844108.20260122.180243.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|22/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12699303100.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0931004173468 NGUYEN THI NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12699263239.ung ho ms 2026.022 ( me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 0181001662522 NGUYEN PHAN NGOC PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12698907096.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 022.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1hWM11R26.IBFT ung ho ms 2026.022 ba dang thi sinh.20260122.171436.060100478369.SACOMBANK.970403
|22/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12698513520.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0611001553885 LE THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|250.000,00
|IBVCB.12698216367.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|02009704050122165241202617SO062534.40454.165227.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12698012424.Ung Ho MS 2026.022( Me Con Ba Dang Thi sinh).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|6022TPBVI22CG16U.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260122.163609.01906190668.PHAM PHUONG THAO.970423
|22/01/2026
|100.000,00
|02009704050122161525202606XT058005.89610.161524.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh
|22/01/2026
|50.000,00
|6022VNIBJ2CDEC7K.ung ho ms 2026.022 (dang thi sinh).20260122.161518.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12697532607.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1aW466Y2K.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.160931.8589999999.NGUYEN THI THUY DUONG.970443
|22/01/2026
|50.000,00
|6022TPBVI22CEBJP.MS 2026.022 Dang Thi Sinh.20260122.160704.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|22/01/2026
|100.000,00
|020097040501221559582026B436081366.30821.155958.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|22/01/2026
|200.000,00
|020097041501221558352026uyyX940389.25209.155833.QR - Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12697261535.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0451001727373 LE VAN DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12697125946.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|6022IBT1iJWNVLAG.MS 2026-022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.153757.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|22/01/2026
|500.000,00
|020097048801221527412026LljR802845.11164.152741.CHUYEN TIEN UNG HO CHI TRIEU THI THIM MS 2026 021
|22/01/2026
|50.000,00
|0200970405012215092020266VOB048862.11020.150920.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12696585349.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12696553644.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|80.000,00
|MBVCB.12696525522.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1hWMJAWXN.IBFT Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260122.144931.060284863863.SACOMBANK.970403
|22/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12696476824.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12696438881.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12696402301.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12696387148.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|6022MSCBD22AT1ED.Tri Duc ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.143700.6680118866888.NGUYEN VAN DUC.970422
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12696350103.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12696341625.MS 2026 022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/01/2026
|2.000.000,00
|020097042201221430522026CEHG626223.13089.143052.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang
|22/01/2026
|2.000.000,00
|020097042201221430312026N1WZ122684.10750.143032.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|22/01/2026
|50.000,00
|020097041601221429542026rKse983760.7783.142954.MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH-220126-14:29:54 rKse983760
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12696256214.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|0200970422012214255520263MI6837521.88501.142556.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|22/01/2026
|300.000,00
|020097048801221425442026nt9B494041.87978.142544.UNG HO MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12696226733.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|60.000,00
|MBVCB.12696201392.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|6022VNIBJ2CD8JDJ.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).20260122.142140.708041993.LE NGUYEN PHUONG DUNG.970441
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12696165499.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|500.000,00
|6022WBVNA2Y73TCS.Ung ho 2026.022 - Me con ba Dang Thi Sinh.20260122.141450.884881456789.PHAN VAN TUAN.970412
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12696116814.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|020097042201221413082026T54T760189.27967.141309.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.022 dang thi sinh
|22/01/2026
|50.000,00
|6022TPBVI22CRRRX.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260122.141237.00680327001.TRAN THI THO.970423
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12696071613.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12696060321.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0881000447437 NGUYEN TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|5.000,00
|MBVCB.12696055308.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026022.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/01/2026
|5.000,00
|MBVCB.12696040039.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026021.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/01/2026
|80.000,00
|MBVCB.12696033544.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|6022MCOBB2FNLQDT.Ung ho ms2026.022 me con ba dang thi sinh.20260122.140507.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12695991186.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1k19HHDNJ.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022202036629.20260122.140012.19074080375012.VND-TGTT-VU QUANG ANH.970407
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12695955469.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|1.000.000,00
|020097041501221355122026a1DZ586300.45915.135512.NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2026.018(be Ngo Huynh Thien Phuc)
|22/01/2026
|10.000,00
|6022TPBVI22CZNNA.MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).20260122.135405.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1k19H64PH.Ung ho MS 2026. 022 me con ba Dang Thi Sinh. FT26022607289360.20260122.135353.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12695903425.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|80.000,00
|MBVCB.12695856746.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12695818202.Ung ho MS 2026017 em Tran Khanh Linh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|30.000,00
|020097042201221344552026ZM0O177353.98686.134453.ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12695807095.MS 2026.022 (dang thi sinh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|68.000,00
|6022MCOBB2FIPNJW.MS2026.022 Dang Thi Sinh.20260122.134357.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|22/01/2026
|500.000,00
|6022IBT1iJWREMSA.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.134349.36686.TRAN THANH TU.970432
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12695778146.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|300.000,00
|6022IBT1bJ2B7TFK.ung ho MS 2026 022 me con ba DANG THI SINH.20260122.134022.00028888.LAM THANH VO.970427
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12695737734.Ung ho MS 2026019 ong Tran Van Thuan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|80.000,00
|MBVCB.12695704519.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|020097041601221333092026yHnM620687.45827.133121.UNG HO MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH-220126-13:33:08 yHnM620687
|22/01/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115462730521.20260122.115462730521-0985565684_Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12695661114.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1aW46VCLN.UNG HO MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.133008.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1hWMJM77A.IBFT ung ho ms2026.022.20260122.132908.050086086597.SACOMBANK.970403
|22/01/2026
|300.000,00
|020097041601221325512026lACb739185.14585.132403.UNG HO MS 2026-022 DANG THI SINH-220126-13:25:51 lACb739185
|22/01/2026
|80.000,00
|MBVCB.12695609552.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|020097048801221325122026VaH7240019.12519.132512.UNG HO MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12695595673.MS 2026.022-cau chuc suc khoe binh an den me con co Dang Thi Sinh mong gd som vuot qua kho khan hien tai.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|02009704220122131902202680UK800881.84543.131901.Ung ho MS2026.022 Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|100.000,00
|6022MCOBB2FIN7C2.LOC HO TRO MS 2022.022 DANGTHISINH.20260122.131647.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|22/01/2026
|100.000,00
|6022TPBVI22CTHUM.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).20260122.131533.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12695431272.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12695433611.2026.022 Dang Thi Sinh.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|1.000.000,00
|0200970422012213074720263PLJ638834.33650.130734.UNG HO MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh.
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12695428245.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|020097048801221306162026kbPA165350.27039.130616.HOANG MANH DUNG UNG HO MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH
|22/01/2026
|300.000,00
|6022IBT1iJWR5LVJ.ZP260220292740 260122001480732 Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim.20260122.130603.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/01/2026
|1.000.000,00
|02009704160122130501202645KQ021014.21287.130502.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh-220126-13:05:01 45KQ021014
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1k19HIW1D.Ung ho MS 2026.022 FT26022192320209.20260122.130354.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|22/01/2026
|300.000,00
|6022BIDVE2FN219L.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.130258.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|22/01/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115459861399.20260122.115459861399-0775067786_Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|22/01/2026
|500.000,00
|6022IBT1k19HSR6Q.Ung ho MS 2026.021 FT26022220117370.20260122.125304.19033973346012.VND-TGTT-CUNG VAN TOAN.970407
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12695056526.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0241004094117 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12695026732.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|300.000,00
|6022IBT1k19ZNQ7G.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh FT26022107934093.20260122.122433.19038399732016.VND-TGTT-ONG THI THANH THUY.970407
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1k19ZF1PU.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022909707053.20260122.121324.1919152289.NGUYEN THU PHUONG.970407
|22/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601221147492026Tjpz572103.85487.114749.NGUYEN THU TRANG CHUYEN KHOAN UH MS 2026 021 TRIEU THI THIM-220126-11:47:49 Tjpz572103
|22/01/2026
|200.000,00
|020097042201221147382026MEYV444781.83915.114724.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|22/01/2026
|1.000.000,00
|6022IBT1k19ZYMGQ.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh FT26022551660362.20260122.113454.19033019625016.TA TUONG LOI.970407
|22/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12694187358.UNG HO MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12694166009.UNG HO MS 2026.020 (anh Dang Vu Hiep).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12694126390.UNG HO MS 2026.019 (ong Tran Van Thuan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|500.000,00
|6022IBT1iJWXF3HX.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.112845.0913742378.LE MINH NGUYEN KHOI.970432
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12694029809.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 9523922289 NGUYEN THI ANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|20.000,00
|0200970422012210590620261JTF943558.88379.105906.gui ms 2026 022
|22/01/2026
|50.000,00
|020097044901221059042026gsuZ258908.88225.105904.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim, ma GD 100000074168461
|22/01/2026
|200.868,00
|0200970422012210564320263PH1500282.74741.105644.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2026. 021. CHI TRIEU THI THIM. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1k19ZQHKQ.Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh FT26022153984868.20260122.105220.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407
|22/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12693576886.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0421000421354 TRAN THI HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|0200970422012210352220264YUP336332.58416.103523.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|22/01/2026
|200.000,00
|020097042201221034342026CMQ1538885.53762.103434.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1k196TGD2.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26022686890480.20260122.103319.13321891556012.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|22/01/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115442860333.20260122.115442860333-0378530502_Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12693363206.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12693372811.Ung ho MS 2026.022 (me co ba Dang Thi Sinh - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12693353812.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|20.000,00
|020097048801221029212026TA3f319904.26726.102921.UNG HO MS 2026022 ME CON BA DANG THI SINH
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1k196HTNM.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep FT26022000488031.20260122.102753.19027594155021.VND-TGTT-CHU THI THANH HUYEN.970407
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12693310026.ung ho ms 2026.022(me con ba dang thi sinh).CT tu 1036476709 TRAN THI MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12693283901.ung ho MS 2026 020.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/01/2026
|30.000,00
|6022IBT1dJ3SUY93.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.20260122.101258.97042292Ha1e51b0000000003e0553.MBBANK IBFT.970422
|22/01/2026
|10.000.000,00
|MBVCB.12693103578.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 9997900000 NGUYEN HUU BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|50.000,00
|0200970488012210054320264ZFg197102.9029.100541.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1aW4EEYQX.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.095927.0123123.TRAM VAN HOANG.970443
|22/01/2026
|200.000,00
|020097042201220956282026N36Z627291.64213.095628.NGUYEN THI DUONG chuyen tien ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|100.000,00
|6022MCOBB2FIL71M.LOC HO TRO MS2026.021 TRIEUTHITHIM.20260122.095623.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|22/01/2026
|200.000,00
|0200970488012209524320263awF130535.45678.095244.UNG HO MS 2026020 ANH DANG VU HIEP
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1fWHL5C1V.HOANG THI HANH ung ho MS 2026 .022 ( Me Con Ba DangThi Sinh ).20260122.094943.0363356628.HOANG THI HANH.970431
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12692875626.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12692840993.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|300.000,00
|020097048801220946482026rCdh101713.19372.094648.UNG HO MS 2026022 ME CON BA DANG THI SINH
|22/01/2026
|500.000,00
|6022IBT1k196U3XW.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26022389205441.20260122.094626.9935888904.NGUYEN THI THAO.970407
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1iJWXMJVP.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260122.094558.0904466023.NGUYEN MINH PHUONG.970432
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1fWHLYHJ2.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.094446.140414849126632.HOANG TUNG.970431
|22/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12692804702.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|28.686,00
|020097042201220936002026C7VT884788.70585.093600.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12692693763.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|1.000.000,00
|6022IBT1fWHLP6J8.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.092951.0903752799.TRUONG DUC MAI.970431
|22/01/2026
|500.000,00
|020097041601220922092026X9hw398222.13600.092210.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh-220126-09:22:09 X9hw398222
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1k1962JVV.MS 2026.022 FT26022921458996.20260122.091704.1618068686.LE MINH TRI.970407
|22/01/2026
|50.000,00
|020097042201220913132026COL8370373.78685.091314.Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1iJWXCSGZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 022 DANG THI SINH.20260122.091252.247529918.LE THI HOA.970432
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1iJWXC11H.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.091208.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|22/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12692394246.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|020097041501220901462026IfyI665078.44164.090132.QR - Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|300.000,00
|6022IBT1k196Q4NL.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh FT26022297645650.20260122.090142.8898202212.NGUYEN LE VAN QUYNH.970407
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1fWHL8APH.Ung ho MS 2026.022 -me con ba dang thi sinh.20260122.085949.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|22/01/2026
|300.000,00
|6022TPBVI22CACI9.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).20260122.085349.02081356601.TRAN VAN DAI.970423
|22/01/2026
|50.000,00
|6022MCOBB2FDDWYP.Ung ho MS 2026.019 (ong Tran Van Thuan).20260122.085242.03101010965538.HOANG VIET.970426
|22/01/2026
|10.000.000,00
|6022TPBVI22CAMUU.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Van Uoc ms2026.022.20260122.085222.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12692196834.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.352 NGUYEN TUE NHI.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12692188250.17A Hang Ga HN ung ho MS 2025.354 DINH NGUYEN THAO MY.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12692171722.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.001 MAC THANH NHUNG.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12692165053.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.009 NGUYEN HA NHU NGOC.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12692120444.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.021 TRIEU THI THIM.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1k19ETXB9.Ung ho ma so 2026.022 me con ba dang thi sinh FT26022640566093.20260122.084209.19033861767015.VND-TGTT-VU THI SEN.970407
|22/01/2026
|50.000,00
|6022IBT1dJ39KEM9.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.084008.0904889905.MBBANK IBFT.970422
|22/01/2026
|300.000,00
|6022IBT1hWMW8VI5.IBFT Ung oh MS 2026.022 me con ba Nguyen Thi Sinh.20260122.083648.060047347966.SACOMBANK.970403
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1k19EHHPW.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh FT26022769220271.20260122.083431.1902992992.NGUYEN CAO TUAN.970407
|22/01/2026
|1.000.000,00
|02009704880122082718202676Xk753690.54940.082718.UNG HO 2026.022 GIA DINH BA DANG THI SINH
|22/01/2026
|200.000,00
|6022MCOBB2FD9CV8.Ung ho MS 2026.022 . Me con ba Dang Thi Sinh Nghe An.20260122.082704.08001013650190.DO THI THIEN.970426
|22/01/2026
|49.000,00
|020097041601220826092026GnJA943204.52690.082422.UNG HO MS 2026022 ME CON BA DANG THI SINH-220126-08:26:09 GnJA943204
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1k19E6119.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26022759700996.20260122.082450.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|22/01/2026
|500.000,00
|020097042201220820142026LS2Z418453.38187.082015.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|200.000,00
|6022VNIBJ2CHWMFB.Ung ho MS 2026.022 Dang Thi Sinh.20260122.081123.061704060065806.NGUYEN THI TUYET THANH.970441
|22/01/2026
|1.000.000,00
|0200970405012208060820262RFB083648.4191.080607.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12691689825.Chuyen tien ung ho MS2026 022.CT tu 0021000769098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/01/2026
|20.000,00
|020097048801220757092026FKgr638936.84312.075710.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|22/01/2026
|20.000,00
|6022IBT1dJ39V5FM.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260122.075620.0888081201.MBBANK IBFT.970422
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12691601224.ung ho MS 2026.022(me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 1018503634 PHAM THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601220747582026EtV9010042.65013.074611.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh-220126-07:47:57 EtV9010042
|22/01/2026
|200.000,00
|020097040501220747052026NNKR018962.63164.074705.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.022-me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|500.000,00
|6022IBT1k19EULM9.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh FT26022168318439.20260122.074415.19037318822011.VND-TGTT-VU THANH HA.970407
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1aW4EIN17.TRAN VAN BINH chuyen tien UHMS 2026 017 em Tran khanh Linh.20260122.074031.1012350323.TRAN VAN BINH.970443
|22/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12691442344.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12691427152.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0291000048197 VO THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12691348648.ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Kim).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1k19EVNID.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2026 022 ba Dang Thi Sinh FT26022460750098.20260122.072655.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
|22/01/2026
|10.000.000,00
|020097048801220724572026AdJH522134.18469.072456.CSPM, CSTV TAI TRO GIUP CHO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|22/01/2026
|100.000,00
|IBVCB.12691285458.Chuyen tien ung ho MS 2026.022 ba Dang Thi Sinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/01/2026
|400.000,00
|020097040501220720312026E97O035055.9380.072031.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh
|22/01/2026
|300.000,00
|6022IBT1dJ32NVI9.Ung ho MS 2026 022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.071845.2888888886.MBBANK IBFT.970422
|22/01/2026
|100.000,00
|020097048801220711512026b5cE476270.92580.071151.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|22/01/2026
|40.000,00
|6022IBT1cWKPIKXY.QR - Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.070856.101003194274.LE NGO NGOC THU.970415
|22/01/2026
|50.000,00
|6022IBT1iJW344QG.MS 2026-021 chi Trieu Thi Thim.20260122.070409.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|22/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12691006249.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|6022IBT1k19E1PVK.Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An FT26022004778215.20260122.064826.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1dJ32KH9B.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026 022 me con ba Dang Thi Sinh.20260122.062531.0909984696.MBBANK IBFT.970422
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12690782760.MS 2025.302 ( anh le Minh Tien ).CT tu 0071000701581 PHAM PHU GIAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12690778648.MS 2025.301 ( em Nguyen Manh Dung ).CT tu 0071000701581 PHAM PHU GIAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12690642471.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|200.000,00
|020097041501220308362026JvRV292917.58130.030836.QR - Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|22/01/2026
|50.000,00
|020097048801220249142026dWaw273097.53005.024914.UNG HO MS 2026.014
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1dJ32875J.Tri Duc ung ho MS 2026 021 chi Trieu Thi Thim.20260122.020600.6680118866888.MBBANK IBFT.970422
|22/01/2026
|50.000,00
|020097048801220203262026amQ1260851.40567.020326.UNG HO MS 2026.020
|22/01/2026
|200.000,00
|6022IBT1k19KT282.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022342272581.20260122.020203.6016099999.QUACH THU PHUONG.970407
|22/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12690495942.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1037155969 VU THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/01/2026
|300.000,00
|6022TPBVI22C2WY3.ung ho ms 2026.021 ( chi trieu thi thim ).20260122.012101.35336395924.NGUYEN THUY PHUONG TRUC.970423
|22/01/2026
|20.022,00
|6022TPBVI22C28H2.UHMS 2026.021 Mong benh cua c Trieu Thi Thim chuyen bien tot,GD gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260122.004546.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|23/01/2026
|50.000,00
|020097048801240013012026kO2K302956.95264.001301.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|23/01/2026
|100.000,00
|020097040501232352452026295L038982.74850.235245.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|23/01/2026
|50.000,00
|6023IBT1k1SSFMQG.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26024304784868.20260123.235125.19036556599012.VND-TGTT-NGUYEN KHANH HUYEN.970407
|23/01/2026
|100.000,00
|020097040501232347102026NSG2036640.68976.234710.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1k1SSTFHK.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26024748020640.20260123.234635.19828016443033.VND--PHAM THANH HANG.970407
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1k1SSTTSY.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26024252500483.20260123.234605.19025659350010.VND-TGTT-DO THI THU HANG.970407
|23/01/2026
|100.000,00
|6023VNIBJ2C6H7PI.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).20260123.234537.984112384.VU THI THU NGA.970441
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12717389876.Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu)?.CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12717374949.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1027435409 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12717338821.ungho ms 2026.023.CT tu 1059603002 MAC DO KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1k1SSHF3J.Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An FT26024679451861.20260123.232714.19025493547023.VND-TGTT-NGUYEN BICH PHUONG.970407
|23/01/2026
|50.000,00
|6023WBVNA2Y59AG1.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260123.232659.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
|23/01/2026
|300.000,00
|6023IBT1fWHRYYBA.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260123.230817.170814849072119.VU THU TRANG.970431
|23/01/2026
|100.000,00
|020097048801232307232026x3FC219011.12626.230723.UNG HO MS 2036.023
|23/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12717214188.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011000493159 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|50.000,00
|6023IBT1dJ3EMEEY.ms2026 023 Dinh Yen Nhu.20260123.230220.9388388399.MBBANK IBFT.970422
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12717177981.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|50.000,00
|6023IBT1dJ3ESUVM.Ung ho MS 2026 23.20260123.224544.7717498386.MBBANK IBFT.970422
|23/01/2026
|50.000,00
|6023IBT1dJ3ESV8Q.Ung ho MS 2026 22.20260123.224509.7717498386.MBBANK IBFT.970422
|23/01/2026
|50.000,00
|6023IBT1dJ3ES2RY.Ung ho MS 2026 21.20260123.224439.7717498386.MBBANK IBFT.970422
|23/01/2026
|50.000,00
|6023IBT1dJ3ESQRA.UNG HO MS 2026 16.20260123.224353.7717498386.MBBANK IBFT.970422
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12716948318.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12716932578.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|1.000.000,00
|0200970488012322162520267MYD162044.36001.221610.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1k1SSYVKT.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26024513307510.20260123.221601.19034739631011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|23/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12716606944.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup Dinh Yen Nhu MS 2026 - 023.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|500.000,00
|020097041501232124102026WCXz733598.74133.212410.ung ho Ms 2026.023( dinh yen nhu)
|23/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12716209603.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0021000552344 LE BAO LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|80.000,00
|6023TPBVI228IRN4.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260123.210433.06673933201.NGUYEN MINH HOANG.970423
|23/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12716017066.Chuyen tien ung ho ma so 2026016.CT tu 0011001284967 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/01/2026
|500.000,00
|6023IBT1k1S9T9LI.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26023137406810.20260123.205820.11722740100014.VND-TGTT-DO THI HUE.970407
|23/01/2026
|100.000,00
|020097048801232057552026taEy863733.65526.205755.VU THI MINH THAO CHUYEN TIEN MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|23/01/2026
|20.260,00
|6023IBT1dJ3KMA9J.Ung ho MS 2026 016 .20260123.205752.227090588888.MBBANK IBFT.970422
|23/01/2026
|200.000,00
|6023VNIBJ2C6URJ1.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260123.204121.005704060070852.TA HONG HA.970441
|23/01/2026
|300.000,00
|6023IBT1k1S97EJG.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26023094999873.20260123.203738.19034408662012.VND-TGTT-TO GIANG HUONG.970407
|23/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12715582562.ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0011004246930 DANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115623091103.20260123.115623091103-0919830872_Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|300.000,00
|020097042201232004222026NLG7171287.6942.200423.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23/01/2026
|300.000,00
|6023IBT1k1S9M2AC.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26023338569070.20260123.200316.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12715091152.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12715075334.TRAN ANH TUAN ung ho MS2026.023(DINH YEN NHU), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12715057388.ung ho MS 2026.023.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12714967338.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.019(Ong TRAN VAN THUAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1k1S9SCX4.Ung ho MS 2026 016 em Dao Thien An FT26023469983509.20260123.195426.19020247485017.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407
|23/01/2026
|200.000,00
|020097042201231943422026ALFU646211.1580.194343.TRAN KHANH HANG UNG HO MS 2026.022
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1k1S9QSFJ.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26023800498988.20260123.193438.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|23/01/2026
|50.000,00
|6023TPBVI22838H5.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260123.193301.03069610401.CHU THI THU HA.970423
|23/01/2026
|64.870,00
|6023IBT1fWHXN79F.Nguyen Huong ung ho MS 2026 023 em Dinh Yen Nhu.20260123.192350.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|23/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12714296464.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1k1S26FKW.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26023507754655.20260123.190839.19036159598018.VND-TGTT-LE THI QUYEN .970407
|23/01/2026
|500.000,00
|6023IBT1k1S25B23.Ung ho MS 2026.016 Em Dao Thien An FT26023471037270.20260123.184618.19020961739022.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|23/01/2026
|100.000,00
|020097042201231822542026EZTD711316.71204.182255.MS 2026.021
|23/01/2026
|300.000,00
|02009704050123182048202685NY044387.59502.182048.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23/01/2026
|300.000,00
|6023IBT1k1S2W7MW.Ung ho MS 2026.016 Dao Thien An FT26023050520678.20260123.180805.13320605965011.VND-TGTT-NGUYEN THANH THUY.970407
|23/01/2026
|320.000,00
|6023IBT1iJJ9IU7Q.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260123.180439.115336789.TONG NGUYEN TRUNG.970432
|23/01/2026
|300.000,00
|0200970405012317554120263ZN4013296.22612.175541.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.020 anh dang vu hiep
|23/01/2026
|100.000,00
|020097041501231752572026BIiq881790.5705.175257.QR - Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23/01/2026
|50.000,00
|6023MCOBB2J2ADZN.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260123.174751.16001011831178.TRAN THI NGOC ANH.970426
|23/01/2026
|100.000,00
|6023TPBVI228KGF6.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260123.173140.00003024117.AN VAN TUAN.970423
|23/01/2026
|300.000,00
|6023VNIBJ2CNP3CE.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.20260123.172917.981270627.PHI VIET HANH.970441
|23/01/2026
|50.000,00
|020097044901231723132026kEjx752497.27387.172314.ung ho ma so 2026.023 Dinh Yen Nhu, ma GD 100000074862898
|23/01/2026
|500.000,00
|020097042201231712012026SZX6618686.60922.171202.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12711737899.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|020097041501231633412026ZoeF545648.40706.163341.QR - Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12711386630.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0071001300041 VO THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|50.000,00
|6023TPBVI228WIEJ.Tnn ho tro ms 2026.023 dinh yen nhu.20260123.162247.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|23/01/2026
|50.000,00
|6023VNIBJ2CN36DZ.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.20260123.162245.023704060043073.NGUYEN THI THUY NGA.970441
|23/01/2026
|50.000,00
|6023TPBVI228WHGV.Tnn ho tro ms 2026.022 dang thi sinh.20260123.162112.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|23/01/2026
|200.000,00
|020097041501231607222026YiHo449126.1976.160722.Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu)
|23/01/2026
|100.000,00
|6023TPBVI228WM3S.ung ho Ms 2026 023 Dinh Yen Nhu.20260123.160607.00902115211.DOAN HAI DANG.970423
|23/01/2026
|100.000,00
|6023TPBVI228WAY3.ung ho Ms 2026 022 me con ba Dang Thi Sinh.20260123.160314.00902115211.DOAN HAI DANG.970423
|23/01/2026
|500.000,00
|6023IBT1bJ2A4F3H.Ung ho MS 2026.022.20260123.160144.0037100000115007.TRAN THI HOANG LAN.970448
|23/01/2026
|50.000,00
|6023IBT1iJJ28AQC.MS 2026-023 Dinh Yen Nhu.20260123.155010.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1k1S1MC1S.MS 2026.023 Dinh Yen Nhu FT26023979619607.20260123.153930.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|23/01/2026
|200.000,00
|02009704050123153826202659G8065143.48653.153826.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|10.000,00
|6023TPBVI2284617.Ung ho MS 2026019 ong Tran Van Thuan.20260123.152818.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1iJJ29XKU.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.20260123.152314.225495351.TRAN QUYNH ANH.970432
|23/01/2026
|300.000,00
|020097048801231516162026L68p842707.32550.151616.UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12710385515.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0271000884906 TRAN THI AI KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|5.000,00
|6023IBT1k1SJNZ7L.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu FT26023444187085.20260123.150902.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/01/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115584869727.20260123.115584869727-0776228518_Chuc moi nguoi nhung dieu tot dep
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12709957456.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12709945387.Ung ho MS 2026.023 (em Dinh Yen Nhu - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12709849546.Ung Ho MS 2026.023(Dinh Yen Nhu).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12709796194.MS 2026.023-cau mong em Dinh Yen Nhu som hoi phuc sk va tiep tuc uoc mo cua minh.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|020097042201231419082026OIS5926771.65629.141909.be Hai Long xin gui chut tam long den MS 2026.016 anh Dao Thien An a
|23/01/2026
|300.000,00
|020097042201231417092026VSXK570738.57267.141710.be Bao Anh xin gui chut tam long den MS 2026.012 co Nguyen Thi Oanh a
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1k1SJ5U73.Ung ho MS 2026.22 FT26023837031049.20260123.141245.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|23/01/2026
|35.000,00
|6023IBT1k1SJPHHA.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26023297572835.20260123.140707.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12709541994.GiaMinh ung ho ms 2026. 016 (em dao thien an) - chuc em mau khoe.CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|150.000,00
|6023TPBVI228Z1VG.Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).20260123.140523.09184783723.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
|23/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12709505236.ung ho ms 2026.023 (Dinh Yen Nhu).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1hWM2NC2M.IBFT ung ho ms 2026.023 dinh yen nhu.20260123.140130.060100478369.SACOMBANK.970403
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12709496292.Ung ho MS 2026.106 ( em Dao Thien An) .CT tu 1036901327 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1k1SJ8Z44.ms 2026.023 FT26023344744902.20260123.135958.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|23/01/2026
|50.000,00
|6023IBT1dJ3BGGEI.ung ho MS 2026 023 Dinh Yen Nhu.20260123.135855.7397999996868.MBBANK IBFT.970422
|23/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12709416906.ung ho MS 2026.022 (me con Ba Dang thi Sinh).CT tu 0181002209466 TRAN THI LE NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12709348668.UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU.CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|020097048801231344212026DO3Q437649.22469.134422.BUI THU HOA UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU
|23/01/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115579076746.20260123.115579076746-0522964068_Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|120.000,00
|020097048801231341592026tjoJ428465.13362.134159.GD CUNG 2 CON UNG HO MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH
|23/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12709261769.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12709227910.CHU THI THU ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhi).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1k1SJ2LYF.ung ho Ms 2026.023 Dinh Yen Nhu FT26023809256482.20260123.133522.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407
|23/01/2026
|1.000.000,00
|6023IBT1fWHXQIEW.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.20260123.133230.9021108506148.LE THI NGOC NGUYEN.963388
|23/01/2026
|50.000,00
|6023MCOBB2F5LXMA.Ung ho ms2026.023 dinh yen nhu.20260123.133159.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1k1SJ1JY5.Ung ho ms 2026.023.dinh yen nhu FT26023455967070.20260123.132535.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|23/01/2026
|10.000,00
|6023TPBVI228J7T6.MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).20260123.132353.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|23/01/2026
|200.000,00
|020097041501231323092026QP8p864936.38837.132254.ung ho ms 2026.021
|23/01/2026
|150.000,00
|020097041501231322352026KIlj863802.37158.132235.ung ho ms 2026.022
|23/01/2026
|150.000,00
|0200970415012313220220266heZ861864.34519.132147.ung ho ms 2026.023
|23/01/2026
|200.000,00
|02009704880123132103202611NT350088.31104.132103.UNG HO MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH
|23/01/2026
|200.000,00
|0200970488012313174020261Buc337555.18041.131740.UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1k1SJQZVV.ung ho MS 2026.023 FT26023060691020.20260123.131713.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|23/01/2026
|2.000.000,00
|6023IBT1aW4LDKBJ.Ung ho MS 2026.22 me con ba Dang Thi Sinh.20260123.131555.01100066662268.CHU TIEN THANH.970440
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12708945767.ung ho ms 2026.023( dinh yen nhu).CT tu 0561000563335 LE NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|6023TPBVI228JRCT.Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).20260123.130653.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12708795454.Ung ho MS 2026.023 (DINH YEN NHU).CT tu 0121000107207 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1aW4L9Y8Q.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim.20260123.125107.000004622864.TRAN THI HUYEN.970440
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12708722116.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|500.000,00
|6023IBT1iJJCILYM.Ms 2026-022 uh me con ba Dang Thi Sinh.20260123.124539.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1k1SWZVGQ.BUI THI THANH HA ung ho MS 2026.023-DinhYen Nhu FT26023046502089.20260123.124514.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|23/01/2026
|500.000,00
|020097042201231244472026OCKU168705.82349.124446.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|100.000,00
|020097048801231230492026j5A7145506.19292.123049.UNG HO MS 2026023 DINH YEN NHU
|23/01/2026
|100.000,00
|IBVCB.12708353891.Chuyen tien ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/01/2026
|200.000,00
|020097048801231219012026gk5X085993.61001.121901.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|23/01/2026
|500.000,00
|020097041501231212542026z2EH673700.30127.121252.ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu) BICH THUONG chuyen tien
|23/01/2026
|500.000,00
|020097041501231211522026o0iL669954.24409.121138.ung ho MS 2026.022 (Dang Thi Sinh) BICH THUONG chuyen tien
|23/01/2026
|500.000,00
|020097041501231210502026vSIw667287.19013.121050.ung ho MS 2026.021 (Trieu Thi Thim) BICH THUONG chuyen tien
|23/01/2026
|500.000,00
|0200970415012312094720265phw663680.13354.120947.Ung ho MS 2026.019 ( ong Tran Van Thuan) BICH THUONG chuyen tien
|23/01/2026
|500.000,00
|020097041501231207572026qbzE657715.2894.120757.Ung ho MS 2026.020 (Dang Vu Hiep) BICH THUONG chuyen tien
|23/01/2026
|100.000,00
|020097048801231203122026h1ye006966.78269.120312.MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|23/01/2026
|250.000,00
|MBVCB.12708013524.LAM THI PHUONG TRINH chuyen tien Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).CT tu 0071000803038 LAM THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12707967270.LAM THI PHUONG TRINH chuyen tien Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 0071000803038 LAM THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|020097041501231156252026F6OU617705.38551.115625.QR - Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12707900695.LAM THI PHUONG TRINH chuyen tien Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0071000803038 LAM THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1k1SWCKB1.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26023859325908.20260123.114735.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|23/01/2026
|1.000.000,00
|0200970422012311461720266TW5486103.80749.114618.Ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12707643230.NGUYEN THI THU HUE ung ho MS 2026.023 DINH YEN NHU.CT tu 0531000274017 NGUYEN THI THU HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|020097042201231128452026FVUY883060.85544.112843.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1k1SQZG8T.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26023109857917.20260123.111136.90119709999.LE QUANG VINH.970407
|23/01/2026
|200.000,00
|020097040501231109422026BYZ9017923.84629.110942.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12707010752.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|300.000,00
|020097042201231033302026L9QT862592.8587.103328.Ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|500.000,00
|6023IBT1iJJ1P6X3.Ms 2026-023 uh Dinh Yen Nhu.20260123.102348.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|23/01/2026
|200.000,00
|020097048801231020562026kpKV502920.51506.102056.UNG HO MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH
|23/01/2026
|200.000,00
|020097048801231020022026yc2k499381.46754.102002.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM
|23/01/2026
|100.000,00
|020097040501231015252026C7YZ071167.25763.101511.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1iJJ18W6Z.PVTN ung ho MS 2026 018 be Ngo Huynh Thien Phuc.20260123.100930.0364285309.PHAM VAN TUE NHA.970432
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1k1SQCPU8.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26023760094686.20260123.100822.19030209432010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HANH.970407
|23/01/2026
|200.000,00
|020097042201231004352026YWPL592624.77460.100421.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12706354413.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1aW4H7RPU.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260123.095315.0946165198.PHAM THI HOA.970443
|23/01/2026
|20.000,00
|6023MSCBD22B2Y2Q.gui ms 2026 023.20260123.095252.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1iJJ1DQX2.ung ho ma so 2026 023 DINH YEN NHU.20260123.094751.247529918.LE THI HOA.970432
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12706152418.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0321000652018 TRAN THAI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|50.000,00
|020097041601230941212026tlyj751371.94232.094121.UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU-230126-09:41:20 tlyj751371
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12706088304.Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu)?.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|020097048801230933072026CRZ7325283.71296.093307.UNG HO MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH
|23/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12706038912.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1iJJ1CJFF.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.20260123.092614.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|23/01/2026
|500.000,00
|020097048801230926002026XiF5300351.51519.092600.UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12705941908.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1k19NEJ9G.Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh FT26023200700682.20260123.091917.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|23/01/2026
|400.000,00
|MBVCB.12705791011.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1019546936 TRAN DAC CUA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12705783533.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0611001948253 NGUYEN THI BAO LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12705735949.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|020097040501230901492026HOHY059842.82312.090149.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12705675244.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12705662866.ung ho MS 2026.022.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12705667237.ung ho MS 2026.023.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|26.555,00
|MBVCB.12705588941.Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).CT tu 0251002761511 DOAN QUOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|020097044901230853132026khLm316136.53586.085313.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu, ma GD 100000074596898
|23/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12705585588.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0011004222916 HA MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1hWMCX2QD.IBFT Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.20260123.085005.070142395299.SACOMBANK.970403
|23/01/2026
|50.000,00
|6023MCOBB2F7NVFR.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260123.084803.03101010965538.HOANG VIET.970426
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12705529436.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0121002220718 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12705453181.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|300.000,00
|020097048801230835472026mcGr126232.4165.083532.UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU
|23/01/2026
|200.000,00
|020097041601230830142026oOyy775683.84837.083014.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu-230126-08:30:13 oOyy775683
|23/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12705261579.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|100.000,00
|0200970405012308102820267L7F049430.20708.081028.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026 022
|23/01/2026
|500.000,00
|6023IBT1k19NW3NU.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26023430010094.20260123.080532.19028233906010.VND-TGTT-DO THI BICH THUY.970407
|23/01/2026
|1.000.000,00
|6023WBVNA2YPGMAU.Ha Thi Thanh Tam ung ho Ms 2026 023 Dinh Yen Nhu.20260123.075703.104000183326.HA THI THANH TAM.970412
|23/01/2026
|500.000,00
|020097041601230748312026xmrC268821.54067.074817.UNG HO MS 2026.23DINH YEN NHU-230126-07:48:31 xmrC268821
|23/01/2026
|300.000,00
|0200970422012307450920266F4M774531.44235.074455.Ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|300.000,00
|020097041601230741422026etWT796178.33879.073953.UNG HO MS 2026 023 DINH YEN NHI-230126-07:41:41 etWT796178
|23/01/2026
|50.000,00
|020097042201230716292026CLR4982976.64677.071631.ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh
|23/01/2026
|300.000,00
|020097041501230715062026G0yu734469.61416.071506.QR - Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1fWHFKD6S.MS 2026.023.20260123.070601.0986388899.VO TAT THANG.970431
|23/01/2026
|20.000,00
|MBVCB.12704353438.UH MS 2026.023 - Dinh Yen Nhu - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12704318915.ms.2026.018 (Hh Thien Phuc).CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|50.000,00
|6023TPBVI2282F52.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).20260123.064957.00680327001.TRAN THI THO.970423
|23/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12704314340.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/01/2026
|5.000.000,00
|020097041501230639212026oYob676108.80619.063921.QR - Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23/01/2026
|500.000,00
|6023IBT1k19RBDNU.Ung ho MS 2026.018 Ngo Huynh Thien Phuc FT26023003508315.20260123.061830.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|23/01/2026
|37.000,00
|020097040501230547392026FEKV083631.25490.054739.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI TY chuyen tien ung ho chi Thim
|23/01/2026
|200.000,00
|6023IBT1k19RY7KN.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26023410423291.20260123.054119.1689396688.VU THUY DUONG.970407
|23/01/2026
|100.000,00
|0200970422012301484820267G5S206708.42210.014849.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1aW4HJY9V.ung ho ms 2026 021.20260123.014321.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|23/01/2026
|100.000,00
|6023IBT1aW4HJPG5.ung ho ms 2026 022.20260123.014213.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|23/01/2026
|100.000,00
|020097042201230121002026276U649236.25565.012101.NN LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|23/01/2026
|100.000,00
|020097042201230120202026FKCO582086.26749.012021.NN LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|23/01/2026
|100.000,00
|020097042201230119422026KF2B104970.26486.011928.NN LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|23/01/2026
|100.000,00
|020097042201230118592026C27T312601.26195.011900.NN LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.017 em Tran Khanh Linh
|23/01/2026
|100.000,00
|020097042201230118062026XKVE114229.24870.011805.NN LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|23/01/2026
|100.000,00
|020097042201230117202026DOQ5264618.24612.011720.NN LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.020 anh Dang Vu Hiep
|23/01/2026
|100.000,00
|020097042201230116292026OHU5397312.23582.011616.NNLINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|24/01/2026
|500.000,00
|020097048801250004122026G9kx220610.73356.000412.UNG HO MS 2026024 HO QUANG VINH
|24/01/2026
|200.000,00
|6025IBT1iJJPWGV3.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.20260125.000236.224373392.NGUYEN MY HOA.970432
|24/01/2026
|10.000,00
|020097044901242356372026Mggx666082.63830.235637.Ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh, ma GD 100000075500551
|24/01/2026
|10.000,00
|020097044901242355582026R7Ey706793.63526.235558.Ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu , ma GD 100000075500463
|24/01/2026
|10.000,00
|020097044901242354252026fZw2428211.61570.235425.Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh, ma GD 100000075500262
|24/01/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115754122155.20260124.115754122155-0785511994_CAO THANH HANG Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|24/01/2026
|10.000,00
|020097044901242352472026Aork760212.58838.235247.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim , ma GD 100000075500053
|24/01/2026
|300.000,00
|020097042201242335362026MZ6Y722795.39343.233521.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|24/01/2026
|200.000,00
|020097040501242322062026LZLO012726.21162.232206.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026. 024 Ho Quang Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|24/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12730595051.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0451001777456 DAO THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12730482858.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 1039254431 HUYNH GIA THAI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|6024IBT1k1SBJYA4.Ms 2026 023 em Dinh Yen Nhu FT26026200241449.20260124.224542.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|24/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12730185142.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0021001453676 NGUYEN XUAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12730179567.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.CT tu 0021001453676 NGUYEN XUAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|100.000,00
|6024IBT1hWMMFP5W.IBFT Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.20260124.220338.040073389765.SACOMBANK.970403
|24/01/2026
|100.000,00
|6024ASCBJ2C5L3GV.UH MS 2026.023DINH YEN NHU-240126-21:43:23 6024ASCBJ2C5L3GV.20260124.214323.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
|24/01/2026
|100.000,00
|6024IBT1k1S57W9W.Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh FT26026631726998.20260124.213544.19033729938013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|24/01/2026
|20.000,00
|020097048801242134552026l7Ws894757.61972.213453.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|24/01/2026
|30.000,00
|020097048801242104402026W42s764893.42815.210440.UNG HO MS 2026.024 HO QUANG VINH
|24/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12729275940.Ung ho MS 2026.024 (anh Ho Quang Vinh - Da Nang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12729110198.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.023(Dinh Yen Nhu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|40.000,00
|6024IBT1dJ3RV1D1.ms2026 024 Ho Quang Vinh.20260124.204015.9388388399.MBBANK IBFT.970422
|24/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12729069268.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.026(Ho Quang Vinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12728998150.2026.022( Dang thi sinh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|100.000,00
|6024IBT1aW4XED3R.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.024 ho quang vinh.20260124.202602.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|24/01/2026
|50.000,00
|6024IBT1dJ3RQ3RI.ung ho MS 2026 023 Dinh Yen Nhu.20260124.201804.02302200588888.MBBANK IBFT.970422
|24/01/2026
|200.000,00
|6024TPBVI22F3GFN.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260124.201800.02383723101.LE THI THU HUONG.970423
|24/01/2026
|200.000,00
|6024IBT1iJJUJ9PA.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.20260124.200947.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
|24/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12728595795.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0021001886218 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|300.000,00
|6024IBT1k1SYLVRG.UH em Thien An ms 2026 016 FT26024972096899.20260124.200516.13820863298012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
|24/01/2026
|50.000,00
|6024TPBVI22F9NQR.ung ho ms 2026.016 (em dao thien an).20260124.195817.00998162902.NGUYEN HUYEN TRANG.970423
|24/01/2026
|1.000.000,00
|020097041501241953212026SPiz780361.6720.195321.QR - Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|24/01/2026
|199.056,00
|020097042201241944172026DNZX585363.62184.194418.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh
|24/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12728140917.ung ho ( ho quang vinh).CT tu 0041000185268 LE XUAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|20.000,00
|6024IBT1dJ3XG7UH.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Ho Quang Vinh ms 2026 024.20260124.193959.555501121990.MBBANK IBFT.970422
|24/01/2026
|5.000,00
|6024IBT1k1SY4ZU7.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh FT26024051700741.20260124.193937.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|24/01/2026
|450.000,00
|020097048801241929052026OIg3271622.85019.192905.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|24/01/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.12727794651.ung ho MS 2026.23 (dinh yen nhu).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|10.000,00
|6024IBT1cWKLTTQW.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260124.191121.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/01/2026
|10.000,00
|6024IBT1cWKLT59H.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).20260124.190924.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/01/2026
|10.000,00
|6024IBT1cWKLT2YC.Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).20260124.190738.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/01/2026
|10.000,00
|6024IBT1cWKLLLMH.Ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).20260124.190542.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/01/2026
|50.000,00
|6024IBT1k1SYCSSQ.Ung ho MS 2026 024 Ho Quang Vinh FT26024200602900.20260124.185747.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|24/01/2026
|300.000,00
|6024IBT1k1SPBL2B.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh FT26024592684541.20260124.180332.19036646544012.TRAN NGUYEN THI KIEU TRANG.970407
|24/01/2026
|3.731,00
|MBVCB.12726173138.NGUYEN NGOC LAN ung ho .CT tu 1389399656 NGUYEN NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|6024IBT1k1SPSKU5.Ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh FT26024875200225.20260124.173922.1910691974.NGUYEN THU HUONG.970407
|24/01/2026
|876.257,00
|MBVCB.12725990936.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 9934889825 TRAN LAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12725939421.ung ho MS 2026 024.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/01/2026
|100.000,00
|020097042201241705492026TIPJ157824.12421.170549.Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh
|24/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12725309827.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12725314679.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|500.000,00
|6024IBT1aW43XFY2.Ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).20260124.164446.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437
|24/01/2026
|500.000,00
|6024IBT1iJJI7NYP.Ung ho MS 2026018 Ngo Huynh Thien Phuc.20260124.164250.9907011949.NGUYEN NANG VAN.970432
|24/01/2026
|50.000,00
|6024IBT1iJJIAZDK.ZP260240452080 260124002074170 Ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu.20260124.163257.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12724774419.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.CT tu 0651000518138 DANG CONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12724707145.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12724636810.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12724608183.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.CT tu 0041000189578 NGUYEN VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|0200970488012416052520264QvR011170.94980.160525.UNG HO MS 2026024 HO QUANG VINH
|24/01/2026
|100.000,00
|020097042201241600392026G2KB196775.72237.160039.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|24/01/2026
|50.000,00
|6024IBT1dJ3TNKUZ.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.20260124.160030.0768579004.MBBANK IBFT.970422
|24/01/2026
|150.000,00
|6024TPBVI22F46ZT.Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu)..20260124.155956.06486069401.BUI HOANG NAM.970423
|24/01/2026
|100.000,00
|6024IBT1fWHNZRPW.ung ho MS 2026.016 ( em Dao Thien An).20260124.155942.101514849004947.NGUYEN THI HOAI THU.970431
|24/01/2026
|200.000,00
|6024IBT1k1SUWF8N.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh FT26024969807288.20260124.155817.19017178888014.VND-TGTT-PHUNG THI KIM CHAU.970407
|24/01/2026
|100.000,00
|0200970488012415510420267NiR934698.27007.155104.MS 2026.021
|24/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12724321556.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0011004445541 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12724215041.UH MS 2026.016 (Em Dao Thien An).CT tu 0011000688650 PHAM MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|100.000,00
|6024IBT1k1S8LMAH.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26024193638200.20260124.153249.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
|24/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12723901111.Ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12723802755.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 1036015424 TRUONG KIM XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12723752403.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 1036015424 TRUONG KIM XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|500.000,00
|6024IBT1k1S8VL2D.Ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu FT26024719901955.20260124.143450.10320010048012.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH TU.970407
|24/01/2026
|1.100.000,00
|020097041501241422442026cWjN506338.50897.142244.Giup ms 26.024.Ho quang vinh.Lam yen 500.Ngoc Oanh 300.Kieu anh 200.ba Thuy 100.
|24/01/2026
|1.100.000,00
|020097041501241420012026wds1500059.41073.142001.giup ms.26.021.chi Trieu Thi Thiem.Lam yen 500.Ngoc oanh 300.kieu anh 200.ba Thuy 100
|24/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12723283304.Ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12723202465.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12723033256.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0071001246595 TRUONG THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|300.000,00
|6024IBT1k1SIFW94.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26024800456489.20260124.134034.14023892396011.VND-TGTT-NGUYEN THI CAM LE.970407
|24/01/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115692692994.20260124.115692692994-0704954340_Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|24/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12722731904.UNG HO MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|400.000,00
|MBVCB.12722719833.UNG HO MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12722591682.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|100.000,00
|6024IBT1k1SI4JX7.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26024061225423.20260124.130116.19038730661019.VND-TGTT-DAO ANH TUNG.970407
|24/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12722170258.chuyen tien ung ho MS 2026.024(Ho Quang Vinh).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|100.000,00
|020097048801241217022026wnk1024161.78871.121702.UNG HO MS 2026024 HO QUANG VINH
|24/01/2026
|200.000,00
|020097042201241136162026ZYOK564383.88738.113617.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|24/01/2026
|200.000,00
|6024IBT1k1SMBM6T.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26024544822718.20260124.111759.19030457097023.VND-TGTT-PHAM THI HIEU.970407
|24/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12721063124.ung ho ma so MS 2026.023 (Dinh Yen Nhi).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|020097040501241107222026PIFC068479.52731.110722.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.024-anh Ho Quang Vinh
|24/01/2026
|50.000,00
|6024IBT1aW43QMJN.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.20260124.110639.1012350323.TRAN VAN BINH.970443
|24/01/2026
|300.000,00
|6024MCOBB2JYXB9K.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260124.105714.02001012727918.VU THI HONG NHAT.970426
|24/01/2026
|50.000,00
|6024ASCBJ2C7R6GC.2026.024 HO QUANG VINH-240126-10:51:07 6024ASCBJ2C7R6GC.20260124.105107.7585017.NGUYEN TIEN CUONG.970416
|24/01/2026
|300.000,00
|6024IBT1k1SM28C4.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh FT26024175831004.20260124.104315.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG .970407
|24/01/2026
|50.000,00
|6024IBT1fWHNJY6Y.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.20260124.103943.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|24/01/2026
|100.000,00
|6024IBT1k1SM1379.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh FT26024406364920.20260124.103858.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|24/01/2026
|100.000,00
|6024VNIBJ2C7ZM76.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.20260124.103112.025704060442665.DOAN LAN PHUONG.970441
|24/01/2026
|300.000,00
|6024IBT1aW4F3AYG.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260124.102931.1017911071.LE VAN LOC.970443
|24/01/2026
|200.000,00
|6024ASCBJ2C7THXG.UNG HO MS 2026 024 HO QUANG VINH-240126-10:26:09 6024ASCBJ2C7THXG.20260124.102610.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|24/01/2026
|50.000,00
|020097048801241024132026aa7o429167.65414.102414.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HOMS 2026.023 DINH YEN NHU
|24/01/2026
|100.000,00
|6024IBT1iJJVP8IZ.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.20260124.101652.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|24/01/2026
|100.000,00
|6024ASCBJ2C7JE73.UNG HO MS2026.023 DINH YEN NHU-240126-10:11:45 6024ASCBJ2C7JE73.20260124.101145.29037127.DANG THI TUYET LAN.970416
|24/01/2026
|100.000,00
|6024IBT1k1SVTQEJ.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26024704504111.20260124.100919.19039726015011.VND-TGTT-LAM THI KIM TRUC.970407
|24/01/2026
|20.000,00
|6024IBT1dJ3ZGTUY.gui ms 2026 024.20260124.100105.0865062586.MBBANK IBFT.970422
|24/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12720115251.ADIDAPHAT ung ho ms 2026-024 ( ho quang vinh).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|6024IBT1k1SVESGK.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26024201027641.20260124.095442.9977971343.LUU THI HONG.970407
|24/01/2026
|200.000,00
|6024IBT1k1SVALTX.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh FT26024009171476.20260124.094404.19035961314010.VND-TGTT-LE THI HANG.970407
|24/01/2026
|300.000,00
|020097042201240938522026GB0X715277.88399.093838.Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|24/01/2026
|300.000,00
|020097048801240925032026rMLI132089.40601.092504.UNG HO MS 2026.024 HO QUANG VINH
|24/01/2026
|100.000,00
|6024IBT1iJJV1R84.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2026 024 HO QUANG VINH.20260124.092222.247529918.LE THI HOA.970432
|24/01/2026
|100.000,00
|6024ASCBJ2C71PI9.UNG HO MS 2026.020 ANH DANG VU HIEP-240126-09:13:29 6024ASCBJ2C71PI9.20260124.091329.231724199.AU DUONG GIA HUY.970416
|24/01/2026
|300.000,00
|6024TPBVI22FY6ML.Dang Ngoc Han chuyen tien Ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh). Chuc a som lanh benh gd gap duoc nhieu may man hanh phuc binh an.20260124.091311.00005635627.DANG NGOC HAN.970423
|24/01/2026
|200.000,00
|6024IBT1k1SVVS7U.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2026 024 Ho Quang Vinh. FT26024766340585.20260124.090927.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
|24/01/2026
|100.000,00
|020097041501240906372026G4Vj502268.82025.090637.Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim)
|24/01/2026
|100.000,00
|0200970415012409024220261Iy1490885.69766.090227.QR - Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|24/01/2026
|50.000,00
|6024IBT1cWK6X4MT.QR - Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260124.085937.104005151343.NGUYEN HUYNH TAY KHANH.970415
|24/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12719369570.2026.024.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|50.000,00
|6024IBT1k1SVCC5V.2026 024 FT26024542657879.20260124.085133.19022216726019.VND-TGTT-PHAN THI THUY.970407
|24/01/2026
|6.868,00
|6024IBT1dJ363QHL.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026 021 chi Trieu Thi Thim Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .20260124.083555.872866868.MBBANK IBFT.970422
|24/01/2026
|20.000,00
|MBVCB.12719054402.VU NGOC DUNG chuyen tien MS 2026. 024.CT tu 0271000200414 VU NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|6024IBT1k1SDFMW7.Ung ho MS 2026.019 anh Tran Van Thuan FT26024896620084.20260124.081755.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|24/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12718848115.Ung ho MS 2026.024(Ho Quang Vinh).CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12718759923.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.024( Ho Quang Vinh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|020097040501240757042026AKQO072800.135.075704.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh
|24/01/2026
|10.000,00
|6024IBT1hWMD2HWN.IBFT Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.20260124.074855.050144043933.SACOMBANK.970403
|24/01/2026
|100.000,00
|6024IBT1bJ2GBW69.ung ho Ho Quang Vinh 2026 024.20260124.074813.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
|24/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12718634258.UNG HO MS 2026.024 (HO QUANG VINH).CT tu 1021129266 HUYNH NHUT TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|100.000,00
|020097041501240741492026QkaJ302476.66496.074133.QR - Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|24/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12718581269.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|500.000,00
|6024MCOBB2JL67HC.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.20260124.073723.02001012918239.NGUYEN THUY QUYNH.970426
|24/01/2026
|300.000,00
|020097042201240720432026NDHM282299.25362.072044.Ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh
|24/01/2026
|300.000,00
|020097042201240720052026XUXY792608.23723.072005.Ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu
|24/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12718296795.Ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12718284051.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|100.000,00
|IBVCB.12718253613.Chuyen tien ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/01/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115651883469.20260124.115651883469-0372610035_Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|24/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12717862329.ung ho MS 2026.022( me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/01/2026
|121.000,00
|6024IBT1aW4FVET8.ung ho ms 2026 023.20260124.040048.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|24/01/2026
|6.000,00
|MBVCB.12717804884.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026020.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/01/2026
|300.000,00
|020097048801240119322026P6yE357942.43726.011932.UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU
|25/01/2026
|10.000,00
|6026IBT1dJXVEZ7G.gui ms 2026 025.20260126.001519.0865062586.MBBANK IBFT.970422
|25/01/2026
|400.000,00
|6026IBT1iJJATTT1.2026021 chi Trieu Thi Thim.20260126.000415.0839362278.LE DUC MINH.970432
|25/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12744359275.Huynh Thi Mai, Xuan Phuong, Thanh Phu , Binh Thanh tphcm giup 2026. 018.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|100.000,00
|6025IBT1k1SHY5I7.Ung ho Ms 2026.022. Me con ba Dang Thi Sinh FT26026702798442.20260125.233421.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
|25/01/2026
|600.000,00
|MBVCB.12744353100.DO THANH MY , DO THANH VIET, Viet Phuc giup 2026.004 , 2026. 016.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|500.000,00
|020097042201252332012026Z8HQ854699.88573.233202.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|25/01/2026
|400.000,00
|MBVCB.12744348245.DO NGOC THACH, LE LE HOA , Binh Thanh ,tphcm giup 2026. 003 & 2026.010.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|20.000,00
|MBVCB.12744145140.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|200.000,00
|6025IBT1k1SHV2R2.Ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu FT26026138672295.20260125.224748.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|25/01/2026
|86.000,00
|020097048801252228592026xkUL116139.84286.222857.UNG HO MS 2026022 ME CON BA DANG THI SINH
|25/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12743880161.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|22.000,00
|MBVCB.12743871258.LANG THI THUY ung ho MS 2026.025 tan van phong.CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|300.000,00
|6025NBVAF22IYDFD.Ung ho MS 2026.017 (em Tran Khanh Linh).20260125.213935.100011008668.TRAN NGUYET LAN.970419
|25/01/2026
|300.000,00
|020097048801252132492026zNFR934215.20107.213249.UNG HO MS 2026023 DINH YEN NHU
|25/01/2026
|200.000,00
|6025IBT1k1SZ6PA3.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong FT26026319701090.20260125.212411.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/01/2026
|200.000,00
|6025IBT1k1SZEX7A.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh FT26026260256048.20260125.212225.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/01/2026
|200.000,00
|6025IBT1k1SZE4KN.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26026204941979.20260125.212107.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12743328953.TUONG DUNG ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|100.000,00
|6025IBT1k1SZE2YS.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh FT26026588340869.20260125.211947.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/01/2026
|100.000,00
|6025IBT1k1SZKFIJ.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26026945586382.20260125.211845.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12743305756.TUONG DUNG ung ho MS 2026.020 (anh Dang Vu Hiep).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|100.000,00
|6025IBT1k1SZKAGI.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep FT26026925328678.20260125.211747.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12743294993.TUONG DUNG ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|100.000,00
|6025IBT1k1SZ7XJG.Ung ho MS 2026019 ong Tran Van Thuan FT26026021059931.20260125.211535.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12743242923.TUONG DUNG ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12743227187.TUONG DUNG ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12743218168.TUONG DUNG ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12743194605.NNC ung ho MS2026 23 be Dinh Yen Nhu.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12743153143.NNC ung ho MS2026 25 be Tan Van Phong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/01/2026
|20.000,00
|6025IBT1dJXDYZBW.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chau Tan Van Phong ms 2026 025.20260125.205737.555501121990.MBBANK IBFT.970422
|25/01/2026
|100.000,00
|020097048801252056342026BIQf770112.70480.205634.UNG HO MS 2026.024 HO QUANG VINH
|25/01/2026
|200.000,00
|6025IBT1k1SZ8E36.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong FT26026286911273.20260125.204608.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|25/01/2026
|300.000,00
|6025IBT1k1SZ8M1H.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26026072007943.20260125.204452.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|25/01/2026
|50.000,00
|6025IBT1dJXDM8P8.ms2026 025 Tan Van Phong.20260125.204227.9388388399.MBBANK IBFT.970422
|25/01/2026
|600.000,00
|6025VNIBJ28LC23J.ung ho ma so 2026.025 Tan Van Phong.20260125.202600.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|25/01/2026
|300.000,00
|020097042201252022382026GT74882829.34226.202238.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.212 Quach Linh San
|25/01/2026
|200.000,00
|020097041501252015332026akN3405424.99185.201533.Ung ho be Do Mai Anh MS 2026.003
|25/01/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.12742223233.UNG HO MS 2026.025 TAN VAN PHONG.CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|200.000,00
|0200970488012520002320266cU1488341.23271.200023.UNG HO MS 2026.024 HO QUANG VINH
|25/01/2026
|200.000,00
|020097048801251959362026sOQa483960.20295.195936.UNG HO MS 2026.025 TAN VAN PHONG
|25/01/2026
|50.000,00
|6025ASCBJ28LBM28.GIUP DO CHI NGUYEN THI OANH-250126-19:53:02 6025ASCBJ28LBM28.20260125.195302.42482747.TRAN THANH SON.970416
|25/01/2026
|217.000,00
|6025IBT1iJJ4EC2A.PHAM BIEN CUONG chuyen tien.20260125.193654.0904262595.PHAM BIEN CUONG.970432
|25/01/2026
|100.000,00
|6025IBT1aWAQG9CK.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.025 tan van phong.20260125.192854.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|25/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12741159131.Ung ho MS 2026.025 (be Tan Van Phong - Lai Chau).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12741108641.PHAM THI THANH TRANG chuyen tien.CT tu 0111000305940 PHAM THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|100.000,00
|020097042201251855002026RXJC821190.93802.185501.ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|25/01/2026
|100.000,00
|6025ASCBJ2825ZH1.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM-250126-18:45:42 6025ASCBJ2825ZH1.20260125.184542.19113357.TA THI HONG CHUYEN.970416
|25/01/2026
|20.000,00
|6025IBT1iJJ4MJNT.tu thien.20260125.183817.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|25/01/2026
|300.000,00
|020097048801251824242026TZvt939241.33135.182425.UNG HO MS 2026.025 TAN VAN PHONG
|25/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12740430931.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2026.025(be Tan Van Phong).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12739619416.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho ms. 2025.353( be Nguyen Duc Anh).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12739597406.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.017(em Tran Khanh Linh).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12739577958.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien Ms 2026.002(me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|200.000,00
|020097048801251726012026ZL5b547367.12297.172601.UNG HO MS 2026.025 TAN VAN PHONG
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12739530070.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12739507427.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.020(Anh Dang Vu Hiep).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|50.000,00
|6025IBT1cWKXNWAV.NGHI DAN GIANG giup Dinh Yen Nhu MS 2026.023.20260125.171116.100000952165.VO THI LE THU.970415
|25/01/2026
|50.000,00
|6025IBT1cWKXR661.NGHI DAN GIANG giup Ho Quang Vinh MS 2026.024.20260125.170945.100000952165.VO THI LE THU.970415
|25/01/2026
|50.000,00
|6025IBT1cWKXRU4S.NGHI DAN GIANG giup Trieu Thi Thim MS 2026.021.20260125.170812.100000952165.VO THI LE THU.970415
|25/01/2026
|100.000,00
|0200970415012517070920262YTh583563.8559.170707.MS. 2026.023( em Dinh Yen Nhu)
|25/01/2026
|50.000,00
|6025IBT1cWKXRQHR.NGHI DAN GIANG giup me con ba Dang Thi Sinh MS 2026.022.20260125.170623.100000952165.VO THI LE THU.970415
|25/01/2026
|100.000,00
|6025IBT1hWMUWCJ3.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu.20260125.170356.070141287050.SACOMBANK.970403
|25/01/2026
|200.000,00
|020097048801251656402026avsn346675.51757.165640.UNG HO MS 2026.025 TAN VAN PHONG
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12738953844.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|30.000,00
|6025IBT1k1SKVHIE.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26026087368368.20260125.160459.9755399999.NGUYEN QUANG THUAN.970407
|25/01/2026
|10.000,00
|6025MCOBB2JMPB7Y.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260125.160433.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|25/01/2026
|10.000,00
|6025MCOBB2JMPBXR.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.20260125.160403.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|25/01/2026
|10.000,00
|6025MCOBB2JMPLE4.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.20260125.160326.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|25/01/2026
|6.000,00
|MBVCB.12737895920.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026025.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/01/2026
|6.000,00
|MBVCB.12737873109.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026024.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/01/2026
|300.000,00
|6025IBT1k1SKWV3R.Gui chau MS. 2026.025 Tran Van Phong, mong chau binh an FT26026922060425.20260125.153955.13320472261014.VND-TGTT-LE BINH PHUONG.970407
|25/01/2026
|100.000,00
|020097048801251539492026jYUl886624.64661.153949.UNG HO MS 2026021 CHI TRIEU THI THIM
|25/01/2026
|500.000,00
|6025IBT1k1SKQUIV.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong FT26026830593687.20260125.153709.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12737788920.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0451000487417 VU VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12737706773.ung ho MS 2026.025.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12737696186.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0881000471947 LE HONG TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12737704074.ung ho MS 2026.024.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|500.000,00
|6025IBT1k1S7FC34.Ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong FT26026109076082.20260125.152040.13823106715012.VND-TGTT-NGO TIEN DAT.970407
|25/01/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.12737565366.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 9919270786 DU MY NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|2.000.000,00
|6025IBT1k1S7EVEA.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26026813369500.20260125.150120.19121393423016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|25/01/2026
|2.000.000,00
|6025IBT1k1S7GMAR.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong FT26026393213873.20260125.145100.19121393423016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|25/01/2026
|500.000,00
|020097048801251433022026Hc3C565727.79995.143302.UNG HO MS 2026025 TAN VAN PHONG
|25/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12736965366.Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).CT tu 0531000289698 TRAN HOANG BAO LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|300.000,00
|020097048801251426042026PZmy536042.55034.142604.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN
|25/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12736677502.ung ho MS 2026.023 ( Dinh Yen Nhu).CT tu 1030926771 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|100.000,00
|020097042201251355322026FU4Q887628.44560.135532.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhi
|25/01/2026
|50.000,00
|6025TPBVI22J8FJ8.Tran Minh Hoa ung ho 2026.019 (ong Tran Van Thuan).20260125.132503.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|25/01/2026
|50.000,00
|6025TPBVI22J88AG.Tran Minh Hoa ung ho 2026.020 (anh Dang Vu Hiep).20260125.132403.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|25/01/2026
|50.000,00
|6025TPBVI22J8CM1.Tran Minh Hoa ung ho 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).20260125.132302.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|25/01/2026
|50.000,00
|6025TPBVI22J8MCR.Tran Minh Hoa ung ho 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).20260125.132203.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|25/01/2026
|50.000,00
|6025TPBVI22J81SH.Tran Minh Hoa ung ho 2026.023 (Dinh Yen Nhu).20260125.132103.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|25/01/2026
|50.000,00
|6025TPBVI22J81B4.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).20260125.132026.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|25/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12735904107.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|20.000,00
|6025IBT1aW4NIRN3.VU DUC TU. Ung ho em Dao Thien An (MS 2026.016)..20260125.124550.0339306897.VU DUC TU.970437
|25/01/2026
|20.000,00
|6025IBT1aW4NIH3G.VU DUC TU. Ung ho hai me con ba Dang Thi Dung (MS 2026.015).20260125.124351.0339306897.VU DUC TU.970437
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12735549234.NGUYEN LAN HONG chuyen tien Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).CT tu 0221000069740 NGUYEN LAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12735381276.Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|300.000,00
|6025IBT1iJJYR7P8.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260125.120739.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12735328969.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2026-024.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|50.000,00
|6025VNIBJ2822J7B.ung ho ms 2026.025 (tan van phong).20260125.115509.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|25/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12735148636.Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|100.000,00
|020097042201251135152026EBI4605847.81582.113516.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|25/01/2026
|200.000,00
|02009704220125113330202662EW218444.72689.113331.HO NGOC MINH chuyen tien ung ho Ho Quang Vinh MS 2026.024
|25/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12734817434.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12734807401.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12734782133.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.0.24 (Ho Quanh Vinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|100.000,00
|6025IBT1k1SAZMQL.Ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong FT26026441122785.20260125.111825.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12734520377.ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).CT tu 0651000818317 DINH THANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|100.000,00
|0200970488012510524320262Coz550424.86897.105243.UNG HO MS 2026022 ME CON BA DANG THI SINH
|25/01/2026
|100.000,00
|6025VNIBJ2C5IVYM.MS 2026025( Tan Van Phong).20260125.104729.006704060242470.TRAN NHU HIEN.970441
|25/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12733830474.Gd Ngu Vi ung ho Ms 2026.023 (Em Dinh Yen Nhu).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|200.000,00
|020097048801251020402026fm5d366913.47074.102025.DO VAN LOI CHUYEN TIEN UNG HO GIA DINH ANH HO QUANG VINH MONG ANH MAU HET BENH VA GIA DINH VUOT QUA THOI DIEM KHO KHAN NAY
|25/01/2026
|1.000.000,00
|6025ASCBJ2C5HM92.CO PHAM HOANG OANH TPHCM UNG HO CTRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY-250126-10:17:31 6025ASCBJ2C5HM92.20260125.101731.134619439.NGUYEN MINH TUYEN.970416
|25/01/2026
|200.000,00
|6025IBT1k1SAJ4G3.NGUYEN MINH NGUYET chuyen ung ho Tan Van Phong 2026.025 FT26026009702179.20260125.101342.19020136273010.VND-TGTT-NGUYEN MINH NGUYET.970407
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12733731585.Ung ho MS 2026.025( Tan Van Phong).CT tu 0251002777173 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|300.000,00
|0200970422012509595920266CNN913606.61411.095944.Ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong
|25/01/2026
|100.000,00
|6025IBT1iJJY1GB4.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260125.094953.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|25/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12733376280.DAO DINH NGAN chuyen tien cho chau Tran Van Phong - MS: 2026.025.CT tu 0591000190562 DAO DINH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|500.000,00
|6025TPBVI22JYF1P.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260125.094759.78787823232.DO KIM THAI.970423
|25/01/2026
|100.000,00
|6025IBT1k1S4K7WZ.Ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong FT26026159030109.20260125.093253.19034777582014.VND-TGTT-VO TAI TRI.970407
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12733155501.MS 2026.023 Dinh Yen Nhu.CT tu 1013801306 PHAM NGOC ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|14.000,00
|6025IBT1dJXWIT2I.gui ms 2026 025.20260125.092629.0865062586.MBBANK IBFT.970422
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12733015689.NGUYEN THI HIEN chuyen tien MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|50.000,00
|6025MCOBB2J1J2GU.Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).20260125.091735.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|25/01/2026
|500.000,00
|6025IBT1iJJPFCP9.Ms 2026-025 uh Tan Van Phong.20260125.090632.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|25/01/2026
|500.000,00
|6025ASCBJ2C5KKAQ.UNG HO MS 2026 025 TAN VAN PHONG-250126-09:04:24 6025ASCBJ2C5KKAQ.20260125.090425.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|25/01/2026
|30.000,00
|6025IBT1hWMI5MM6.IBFT Ung Ho MS 2026.022.20260125.085723.060220357832.SACOMBANK.970403
|25/01/2026
|300.000,00
|0200970415012508533320268CMw813789.29061.085333.ung ho MS2026.007 chi hoang thi trang
|25/01/2026
|300.000,00
|020097041501250852362026C8Yv812224.26080.085236.ung ho MS2026.008 gia dinh ong le van quy
|25/01/2026
|200.000,00
|6025IBT1k1S4DC43.Ms2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26026826582288.20260125.084443.19035516831013.VND-TGTT-DO THI THU HIEN.970407
|25/01/2026
|100.000,00
|6025IBT1iJJPZQT7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 025 TAN VAN PHONG.20260125.084228.247529918.LE THI HOA.970432
|25/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12732387807.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|10.000,00
|6025IBT1hWMIPWTC.IBFT Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260125.083303.050144043933.SACOMBANK.970403
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12732289377.UNG HO MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|200.000,00
|020097042201250819552026E5BA433563.36192.081956.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|25/01/2026
|500.000,00
|020097042201250815192026LHWR453675.24445.081520.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|25/01/2026
|150.000,00
|6025IBT1k1SBXBAZ.DINH THI NGAT ung ho Lay Cuong Long MS 2025.328 FT26026009931900.20260125.080027.19035561072018.VND-TGTT-DINH THI NGAT.970407
|25/01/2026
|50.000,00
|020097048801250738252026VcOP573194.43918.073825.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12731654798.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.018 (be Ngo Huynh Thien Phuc).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12731624629.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.017 (em Tran Khanh Linh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12731588580.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/01/2026
|20.000,00
|6025IBT1aW4RUKNS.VU DUC TU. Ung ho em Dang Tien Dung (MS 2026.014)..20260125.070349.0339306897.VU DUC TU.970437
|25/01/2026
|20.000,00
|6025IBT1aW4RUGJH.VU DUC TU. Ung ho ba Nguyen Thi Thanh Hong (MS2026.013)..20260125.070149.0339306897.VU DUC TU.970437
|25/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12731521635.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|20.027,00
|6027TPBVI22T6EZL.UHMS 2025.289 Mong benh cua be Tran Nhu Y chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260127.004707.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12758743037.Ung ho MS 2025.026(Trinh Duy Phuc).CT tu 1039518022 DAO NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1DJ6MN8.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc FT26027007336330.20260126.235510.19038524463014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1fWL2FW47.Ung ho MS 2025.026.20260126.234947.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1k1DJEVDV.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc FT26027843602695.20260126.234338.19029419677018.VND-TGTT-NGHIEM THUY DUONG.970407
|26/01/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115981746848.20260126.115981746848-0933994783_Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|26/01/2026
|200.000,00
|6026VNIBJ28A2YU3.Bui Thi Nhung ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc).20260126.233045.902175986.BUI THI NHUNG.970441
|26/01/2026
|10.000,00
|6026IBT1aWACUV9C.ung ho ms 2026 017.20260126.232639.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|26/01/2026
|10.000,00
|020097044901262325592026nSqG247168.27117.232559.Ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong, ma GD 100000076495764
|26/01/2026
|10.000,00
|0200970449012623252520264pWG759090.25639.232525.Ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc, ma GD 100000076495690
|26/01/2026
|500.000,00
|6026IBT1iJJZN6DE.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.20260126.231429.0949808386.PHAN CAM TU.970432
|26/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12758457530.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|6026TPBVI22TNU2U.NGUYEN THI THU THAI ung ho be Linh sam.20260126.230859.98759999999.NGUYEN THI THU THAI.970423
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1hWMBE1Q7.IBFT Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.20260126.230222.060277217778.SACOMBANK.970403
|26/01/2026
|100.000,00
|6026VNIBJ28QPEMY.Ung ho MS2025.026 (Trinh Duy Phuc).20260126.224543.044099.PHAM HUU LAM.970441
|26/01/2026
|50.000,00
|0200970422012622410920267Q94245540.35903.224110.ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|26/01/2026
|700.000,00
|6026IBT1iJJZFMNB.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026020 2026021 2026022 2026023 2026024 2026025 2026026 moi ma so 100 k.20260126.223034.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|26/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12758165414.ms 2025.026.CT tu 1014344852 BUI MY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12757999170.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|20.000,00
|MBVCB.12757968279.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|50.000,00
|6026IBT1k1DJ9Y25.MS 2026.021 FT26027710774621.20260126.215920.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|26/01/2026
|50.000,00
|6026IBT1k1DJ2R1H.MS 2026.023 FT26027021060009.20260126.215716.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|26/01/2026
|50.000,00
|6026IBT1k1DJ2VDQ.MS 2026.026 FT26027076464840.20260126.215433.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12757795331.Ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|020097040501262139362026WJSQ078251.36736.213936.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHUONG DIEM MY chuyen tien ung ho MS 2025.026
|26/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12757746272.ung ho MS 2026.021( chi Trieu Thi Thiem).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12757741775.Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12757734504.ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1aWAC9BUB.ung ho Ms 2026 021 chi Trieu Thi Thim.20260126.213520.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1aWAC9DS3.ung ho Ms 2025 025 Tan Van Phong.20260126.213210.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1aWAC2N5Q.ung ho Ms 2025 026 em Trinh Duy Phuc.20260126.212918.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|26/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12757446492.van hy giup ung ho ma so 2025.026 ( trinh duy phuc ).CT tu 0471000338236 NGUYEN HUU NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1hWMBU27K.IBFT Ung Ho MS 2026.026.20260126.210241.060220357832.SACOMBANK.970403
|26/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601262102272026xNAl445135.63411.210031.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong-260126-21:02:27 xNAl445135
|26/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601262101082026tzGZ031549.56529.210109.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc-260126-21:01:07 tzGZ031549
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1bJ2ZQLKR.Ung ho MS 2025212 Be Quach Linh San.20260126.205049.0914041795.LE VAN DUY.963369
|26/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12757076493.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0011004222916 HA MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|500.000,00
|6026IBT1k1DW4LC8.UNG HO MS 2026.025 - BE TAN VAN PHONG FT26026944832880.20260126.204525.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1dJXBLX96.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Trinh Duy Phuc ms 2026 026.20260126.204231.555501121990.MBBANK IBFT.970422
|26/01/2026
|15.311,00
|020097048801262035202026flxM150982.18354.203520.MS 2025.026 TRINH DUY PHUC
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12756853574.Ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0371003711346 TRAN THI KIM HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1aWA1RK75.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.026 trinh duy phuc.20260126.201834.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|26/01/2026
|100.000,00
|6026TPBVI22T9IVZ.Ung ho MS 2026.026 (Trinh Duy Phuc).20260126.201743.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|26/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12756586257.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.026 ( Trinh Duy Phuc).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|5.000,00
|6026IBT1k1DWDPXB.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc FT26026045856550.20260126.201515.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|26/01/2026
|5.000,00
|6026IBT1k1DWS3TL.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong FT26026053284725.20260126.201345.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|26/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12756440874.Ung ho MS 2026.026 (em Trinh Duy Phuc - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|30.000,00
|6026IBT1dJXBPJM5.ung ho MS 2026 021 nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.20260126.200304.81594154913.MBBANK IBFT.970422
|26/01/2026
|200.000,00
|0200970422012619445720265CN2726100.20624.194458.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12755979754.Ung ho MS 2026.026 em Trinh Duy Phuc.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|500.000,00
|6026IBT1k1DQG7RI.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh FT26026114814177.20260126.191506.19034052569012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG HONG.970407
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1DQGYVN.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc FT26026688627191.20260126.191434.19034052569012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG HONG.970407
|26/01/2026
|25.000,00
|6026IBT1iJJ67EYU.TRINH MINH DONG chuyen tien an sang.20260126.185845.0928111899.TRINH MINH DONG.970432
|26/01/2026
|200.000,00
|020097040501261851332026DN00054123.87319.185133.Vietcombank:0011002643148:Gia An Binh An UH MS 2026.026 em Trinh Duy Phuc. Chuc em manh khoe
|26/01/2026
|200.000,00
|020097042201261825152026UOKZ494239.15660.182517.ung ho ms 2025.026
|26/01/2026
|1.000.000,00
|020097040501261823312026UFST006461.3927.182331.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.020 DANG VU HIEP
|26/01/2026
|1.000.000,00
|020097040501261822172026HMNG000048.96643.182217.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.022 DANG THI SINH
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12754301557.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12754295782.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12754279966.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12754263279.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12754248097.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1SNK4AX.Ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh FT26026032230501.20260126.175617.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12754130557.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12754117274.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12754105127.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1SNGTS4.Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh FT26026237050305.20260126.175230.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12754073035.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|020097041601261751302026MhHv098769.90710.175114.UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM-260126-17:51:30 MhHv098769
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12754056696.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|020097040501261726412026E0XL076420.17168.172641.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|26/01/2026
|200.000,00
|020097041601261725352026oJlQ648680.8952.172519.UNG HO MS 2026 . 026 TRINH DUY PHUC-260126-17:25:35 oJlQ648680
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12753520411.DINH THI KIM LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.022(me con ba Dang Thi Xinh ).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|6026VNIBJ28QCIVG.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.20260126.172234.831972.HOANG TRONG TAN.970441
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1SN1PF1.Ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc FT26026488100695.20260126.171349.19872154088022.VND--Nguyen Hoang Phong.970407
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1k1SRK598.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep FT26026033430031.20260126.163903.12320271447019.VND-TGTT-TRAN THI THAO.970407
|26/01/2026
|3.000.000,00
|0200970416012616325020266042515354.48644.163251.UNG HO MS.2026.025 TAN VAN PHONG
|26/01/2026
|50.000,00
|6026TPBVI22T43UL.MS 2025.026 Trinh Duy Phuc.20260126.163058.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|26/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12752246543.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.021(chi Trieu Thi Thim).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12752218144.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12752149774.2025.026 trinh duy phuc.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|20.000,00
|6026VCBCH22LP7XC.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260126.155312.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|26/01/2026
|500.000,00
|6026IBT1k1SRJFQL.Ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc FT26026926579236.20260126.154818.19035073999013.VND-TGTT-HOANG THE ANH.970407
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1SRQH8I.Ung ho MS 2025..026 Trinh Duy Phuc FT26026318530954.20260126.154232.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407
|26/01/2026
|200.000,00
|020097042201261535062026LBGD421541.79425.153507.Tri Duc ung ho MS 2026.026 Trinh Duy Phuc
|26/01/2026
|450.000,00
|020097040501261533172026V3M4041620.67685.153300.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12751753249.MS 2025.026-cau mong em Trinh Duy Phuc va gd vuot qua kho khan mong moi nguoi luon khoe manh binh an.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|50.000,00
|6026TPBVI22TTDRJ.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.20260126.151403.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|26/01/2026
|40.000,00
|02009704880126151154202629DB032838.41374.151154.MS2026.023 DINH YEN NHU
|26/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12751452015.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0071004199297 TON THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12751317082.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0011002373330 DO THI PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|50.000,00
|6026IBT1k1SXAD3F.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc FT26026489838796.20260126.145827.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|26/01/2026
|50.000,00
|020097042201261455312026LDGM358090.46050.145532.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.026. trinh duy phuc
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12751242386.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1SXP5U1.Ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc FT26026000763379.20260126.144352.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|26/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12750986608.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|020097041601261420252026ClVZ612709.58226.141829.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.025 TAN VAN PHONG-260126-14:20:25 ClVZ612709
|26/01/2026
|200.000,00
|020097041601261416062026j0Nq424967.36325.141410.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.024 HO QUANG VINH-260126-14:16:05 j0Nq424967
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1SXCKT3.Ung ho Ms 2025.026 Trinh Duy Phuc FT26026242025562.20260126.141245.8119958899.LE THI PHUONG LIEN.970407
|26/01/2026
|100.000,00
|02009704220126140752202662D1437293.96191.140753.ANH THAO uh MS 2026.026 TRINH DUY PHUC
|26/01/2026
|10.000,00
|6026TPBVI22TFR7G.MS 2026.026 (Trinh Duy Phuc).20260126.140713.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12750665514.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|020097048801261359572026PMu2661211.54123.135940.UH MS 2026.2023 DINH YEN NHU
|26/01/2026
|200.000,00
|020097041601261358512026dIp3811985.49058.135655.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc-260126-13:58:50 dIp3811985
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12750585364.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12750561616.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0011004444196 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12750541426.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 1059862485 NGUYEN TRONG PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12750533382.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0011004444196 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12750472071.ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc) .CT tu 0071001256523 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1S3X5ZM.Ms 2025.026 Trinh Duy Phuc FT26026241940045.20260126.134920.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1S3X5IU.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc FT26026386295485.20260126.134917.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|26/01/2026
|1.000.000,00
|6026IBT1iJJK4Q32.ung ho ms 2025 026 Trinh Duy Phuc.20260126.134815.209574117.NGUYEN THI THANH THUY.970432
|26/01/2026
|200.000,00
|020097048801261346052026mCYL595146.86362.134549.UNG HO MS 2026.026 TRINH DUY PHUC
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1S339VB.ung ho MS 2026.026 FT26026842365095.20260126.134502.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|26/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12750432519.MS2025.026 ( Trinh Duy Phuc).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|020097041601261343162026kLA0297946.71721.134317.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU-260126-13:43:16 kLA0297946
|26/01/2026
|50.000,00
|020097042201261342232026UGJH776249.67509.134224.ung ho MS 2026.026 Trinh Duy Phuc
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1S3TXG7.Ung ho ms 2026.026.trinh duy phuc FT26026729493608.20260126.134055.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|26/01/2026
|300.000,00
|020097041601261340342026smIG510006.58721.134034.UNG HO MS 2026 026 TRINH DUY PHUC-260126-13:40:34 smIG510006
|26/01/2026
|200.000,00
|020097041601261340092026mSvZ699322.56750.133813.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc-260126-13:40:09 mSvZ699322
|26/01/2026
|200.000,00
|020097041601261337112026L8is340541.43129.133655.TRAN QUANG NAM GIA LAI . UNG HO MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH-260126-13:37:11 L8is340541
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1iJJKYLD8.MP Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.20260126.133613.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1iJJKYY7M.MP Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.20260126.133426.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|26/01/2026
|50.000,00
|6026MCOBB2JJKQAX.Ung ho ms 2026.026 trinh duy phuc.20260126.133203.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|26/01/2026
|200.000,00
|020097041601261332032026MYwA920520.17826.133006.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.021 CHI TRIEU THI THIM-260126-13:32:02 MYwA920520
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1iJJKP45P.MP Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260126.132922.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|26/01/2026
|300.000,00
|6026IBT1bJ2623Y3.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.20260126.132833.00028888.LAM THANH VO.970427
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1S36XKH.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc FT26026228370734.20260126.132738.19026199549014.VND-TGTT-TRINH HAI DUY.970407
|26/01/2026
|50.000,00
|020097041601261327252026Pyix053485.95499.132725.MS 2026.026 TRINH DUY PHUC-260126-13:27:24 Pyix053485
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1iJJKP9AU.MP Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.20260126.132725.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|26/01/2026
|500.000,00
|6026IBT1k1S36LXR.Ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc FT26026707640019.20260126.132715.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12750178451.Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1k1S3E9DK.Ms 2026 026 em Trinh Duy Phuc FT26026084738577.20260126.132142.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|26/01/2026
|1.000.000,00
|6026IBT1iJJK853U.Ung ho MS 2026 021 chi Trieu Thi Thim.20260126.131802.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|26/01/2026
|100.000,00
|020097041501261317242026wcBO334655.48893.131708.Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc)
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1k1S3GECG.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc FT26026027116087.20260126.131316.19026213298038.VND-TGTT-NGUYEN THI SON TRA.970407
|26/01/2026
|1.000.000,00
|6026IBT1iJJKI5PL.Ung ho MS 2025 026 Trinh Duy Phuc.20260126.131222.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|26/01/2026
|50.000,00
|020097040501261310472026XTI3063546.16954.131047.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.026 Trinh Duy Phuc
|26/01/2026
|50.000,00
|6026IBT1k1S3A3VH.Ung ho ms 2025026 trinh duy phuc FT26026681750462.20260126.131037.19035552299018.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|26/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12750030558.NGUYEN DUC HONG LAM - MS 2025.026 (trinh duy phuc).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|020097048801261307412026LYGJ422694.3399.130741.UNG HO MS 2025 026
|26/01/2026
|50.000,00
|6026IBT1k1S34V4Y.ung ho ma so 2026.022, me con ba Dang Thi Sinh FT26026014874445.20260126.130522.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|26/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12749965812.2025.026 Trinh Duy Phuc.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|50.000,00
|6026IBT1k1S3BGCU.Ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc FT26026241770917.20260126.130310.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1hWMYB6VU.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc.20260126.130241.070141287050.SACOMBANK.970403
|26/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12749665648.LE THI THUY chuyen tien2026.025.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12749654320.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|500.000,00
|6026TPBVI22TMR7V.Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc).20260126.123725.03695878701.NGUYEN PHUONG NAM.970423
|26/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12749632786.LE THI THUY chuyen tien 2026.021.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12749622885.LE THI THUY chuyen tien2026.024.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12749458973.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|350.000,00
|020097042201261212032026YXPH650477.15379.121201.ung ho MS 2025.026
|26/01/2026
|50.000,00
|6026MCOBB2JJMJDW.Ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).20260126.120330.03101010965538.HOANG VIET.970426
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12749098332.2025.026 (trinh duy phuc).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12748512599.Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.12748485889.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 9869280990 TRAN DUC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12748356270.LE THANH HAI chuyen tien ung ho Ms 2025.26( trinh duy phuc).CT tu 0691000371703 LE THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1iJJ75PAR.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.20260126.110305.0903566664.HUYNH DANG KHOA.970432
|26/01/2026
|100.000,00
|020097048801261050262026tjNV599599.19396.105026.UNG HO MS 2026025 TAN VAN PHONG
|26/01/2026
|13.000,00
|020097042201261044422026XEPE231314.88294.104443.gui ms 2026 026
|26/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12747877353.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1STXAGL.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26026552081542.20260126.103624.19035103796015.VND-TGTT-TO HONG NHUNG.970407
|26/01/2026
|300.000,00
|6026MCOBB2JFHU6D.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260126.102848.03601014001934.PHAM TIEN THANH.970426
|26/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12747715971.ung ho ms 2026.026.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|6026MCOBB2JF997I.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.20260126.101554.04101011937566.LE VAN THUAN.970426
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12747487848.chuyen tien ung ho MS. 2025.026 (trinh duy phuc).CT tu 9934219658 LE THI HONG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12747404387.Ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh).CT tu 1035253342 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1k1STGCWQ.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26026427014769.20260126.100338.19033121376012.VND-TGTT-DINH VAN TUNG.970407
|26/01/2026
|50.000,00
|6026IBT1k1ST4DXQ.Ung ho MS 2026.023 FT26026317078301.20260126.095818.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|26/01/2026
|50.000,00
|020097048801260951012026nIpX335430.54514.095101.UNG HO MS 2026025 TAN VAN PHONG
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12746776213.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0091000427641 NGUYEN HUY HOANG KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|500.000,00
|02009704220126091259202670I1456733.90939.091301.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12746688020.Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|50.000,00
|6026IBT1dJXIIQTN.Ung ho ms 2026025 Tan Van Phong.20260126.090853.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12746661911.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1iJJGLP73.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 026 TRINH DUY PHUC.20260126.090713.247529918.LE THI HOA.970432
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1iJJGH7LJ.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.20260126.090304.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|26/01/2026
|500.000,00
|020097041501260901512026vsqA412069.46610.090151.QR - Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12746485783.ung ho ms 2025.026.CT tu 0541000326307 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12746455605.Ung ho MS 2026.025 ( Tan Van Phong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|020097042201260847572026RUU1973779.95849.084758.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|26/01/2026
|200.000,00
|SHGD:10001042.DD:260126.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:UNG HO MS 2026.020 ANH DANG VU HIEP
|26/01/2026
|100.000,00
|IBVCB.12746386067.Chuyen tien ung ho MS 2026.026 Trinh Duy Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/01/2026
|500.000,00
|020097048801260843192026LugH975319.82088.084319.CHUYEN TIEN UNG HO BA DANG THI SINH MS 2026 022
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12746355387.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|500.000,00
|0200970488012608423120269F7m971441.78901.084231.CHUYEN TIEN UNG HO TAN VAN PHONG MS 2026 025
|26/01/2026
|200.000,00
|020097042201260841462026QME2173356.77686.084147.Ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc
|26/01/2026
|100.000,00
|IBVCB.12746327774.Chuyen tien ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1aWAWKCMJ.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260126.083810.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|26/01/2026
|50.000,00
|6026MCOBB2JFFH6G.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.20260126.083718.03101016809625.CAO TUAN ANH.970426
|26/01/2026
|100.000,00
|02009704880126083228202625OJ925788.49914.083228.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2026.026 TRINH DUY PHUC
|26/01/2026
|100.000,00
|6026MCOBB2JFFAPU.Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).20260126.083218.04386014394949.TRAN LINH VU.970426
|26/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12746234480.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0071001001389 DAU THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12746188353.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 1061924722 NGUYEN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|300.000,00
|6026VNIBJ28L6II6.Ung ho MS 2026.014 (Em Dang Tien Dung) chuc e vuot qua nghich canh.20260126.082916.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|26/01/2026
|250.000,00
|MBVCB.12746181784.DANG VAN HOANG chuyen tien ung ho MS 2026.014 em DANG TIEN DUNG.CT tu 0721000516433 DANG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|300.000,00
|6026VNIBJ28L6H48.Ung ho MS 2026.018 (Be Ngo Huynh Thien Phuc) chuc be vuot qua nghich canh.20260126.082817.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|26/01/2026
|300.000,00
|6026VNIBJ28L6SJD.Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong) chuc be vuot qua nghich canh.20260126.082703.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12746161704.ung ho MS 2025.026(Trinh Duy Phuc).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|250.000,00
|MBVCB.12746154360.DANG VAN HOANG chuyen tien ung ho MS 2026.024 HO QUANG VINH.CT tu 0721000516433 DANG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12746154366.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|500.000,00
|6026IBT1iJJGA735.DO THI LAN chuyen tien UH Ms 2025 026.20260126.082410.130781478.DO THI LAN.970432
|26/01/2026
|100.000,00
|6026IBT1dJXMXPV8.ung ho Ms 2026015 me con ba Dang Thi Dung.20260126.081723.97042292Rc6d5c4000000000836057.MBBANK IBFT.970422
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1k1SL5123.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh FT26026735750709.20260126.080246.19025894125024.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|26/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12745850808.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|6.868,00
|6026IBT1dJXM6N4R.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026 025 Tan Van Phong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .20260126.075353.872866868.MBBANK IBFT.970422
|26/01/2026
|200.000,00
|020097040501260747442026KFRA086511.32416.074727.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.26-em Trinh Duy Phuc
|26/01/2026
|300.000,00
|020097042201260736212026IDQZ687551.6431.073622.Ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc
|26/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12745569389.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12745542844.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 1914121982 BUI MINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12745534999.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|1.000.000,00
|020097042201260724082026R7YE396989.78617.072409.Ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh
|26/01/2026
|200.000,00
|020097042201260722102026J2Y2746221.75578.072211.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1aWAWYZCY.VU DUC TU. Ung ho ong Tran Van Thuan (MS 2026.019)..20260126.072007.0339306897.VU DUC TU.970437
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1aWAWY71L.VU DUC TU. Ung ho em Ngo Huynh Thien Phuc (MS 2026.018)..20260126.071824.0339306897.VU DUC TU.970437
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12745346774.Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12745301553.Ung ho MS 2026.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12745135687.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12745111069.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|200.000,00
|6026IBT1k1SHNKPU.Ung ho MS 2026.023 FT26026810370714.20260126.064141.19036992270018.VND-TGTT-LE THI MY HANH .970407
|26/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12745015950.Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc)..CT tu 9983923063 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|500.000,00
|6026IBT1k1SHR2WU.Ung ho MS 2026.026 Trinh Duy Phuc FT26026309761872.20260126.062651.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|26/01/2026
|800.000,00
|02009704050126060203202672IZ013663.60882.060203.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|26/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12744894603.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1bJ2E45QT.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong.20260126.021833.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1bJ2E4P6Y.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh.20260126.021522.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1bJ2E4UL7.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu.20260126.021315.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1bJ2E48KW.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh.20260126.021025.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1bJ2E4IUT.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim.20260126.020749.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1bJ2E4M72.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim.20260126.020612.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1bJ2E4V3C.LE THE LAM ung ho MS 2026.020 anh Dang Vu Hiep.20260126.020423.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1bJ2E4DRI.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2026.019 ong Tran Van Thuan.20260126.020215.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1bJ2E4S8H.LY LE THUY TAM ung ho MS2026.018 be NGO HUYNH THIEN PHUC.20260126.015854.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1bJ2E4CI8.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.017 em Tran Khanh Linh.20260126.015233.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|26/01/2026
|20.000,00
|6026IBT1bJ2E4J3H.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An.20260126.014934.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|26/01/2026
|32.000,00
|MBVCB.12744612355.UNG HO MS 2026.023( DINH YEN NHU) cua it long nhieu mong c het benh a.CT tu 1040747901 NGUYEN THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|53.000,00
|6027IBT1k1D8E4G3.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26028211744247.20260127.235546.678939796686.NGUYEN TIEN DUNG.970407
|27/01/2026
|40.000,00
|MBVCB.12772391414.ung ho ms 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 0011004440349 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|500.000,00
|6027IBT1bJ2H3PR4.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2026 027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.225321.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12772051036.Ung ho MS 2026.027 (Ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0601000481201 NGUYEN HO ANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|1.200.000,00
|6027IBT1iJJXTTLN.Ung ho MS 2026 - 025 - 026 - 027.20260127.221116.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|27/01/2026
|100.000,00
|020097040501272210232026CYP5043556.99392.221023.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|1.200.000,00
|6027IBT1iJJXT61X.Ung ho MS 2026 - 022- 023 - 024.20260127.221019.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|27/01/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116089119062.20260127.116089119062-0922992928_MS 2026027
|27/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12771780853.NGUYEN HONG THAO Thi Nga huynh Thi va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.026 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|6027IBT1fWLVQE7V.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 022 me con ba Dang Thi Sinh.20260127.215830.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12771736598.ung ho ms 2026.020 anh Dang vu hiep.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|6027IBT1fWLVQBBC.TRAN THI TRUONG AN ung ho Ms 2026 025 be Tan Van Phong.20260127.215623.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12771706607.ung ho ms 2026.027( ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 1018360036 QUE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|6027IBT1fWLVQV6A.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS2026 027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.215336.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|27/01/2026
|100.000,00
|020097048801272149382026NtDN873218.19347.214938.MS2026.024
|27/01/2026
|100.000,00
|0200970488012721470820268GoY862814.9057.214708.MS2026.021
|27/01/2026
|100.000,00
|020097048801272146122026T1qa858969.4586.214612.MS2026.022
|27/01/2026
|50.000,00
|020097048801272145192026YGQP854908.99931.214515.TRAN HOANG DAT CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.026 TRINH DUY PHUC
|27/01/2026
|100.000,00
|020097048801272143392026bunY847740.92968.214339.MS2026.027
|27/01/2026
|300.000,00
|020097040501272138352026PETX065727.71390.213818.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|10.000.000,00
|020097048801272121032026X5cx740867.86807.212103.CSPM, CSTV HO TRO MS 2026.027
|27/01/2026
|10.000.000,00
|020097048801272120092026Qbsn736635.82525.212009.CSPM, CSTV HO TRO MS 2026.027
|27/01/2026
|200.000,00
|020097048801272117352026qqjF723851.70021.211718.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|100.000,00
|020097048801272111502026IYgl693990.40473.211151.UNG HO MS 2026.025 TAN VAN PHONG
|27/01/2026
|100.000,00
|020097048801272110152026Lxip686173.31779.211015.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|200.000,00
|020097048801272108382026Wzll677846.22665.210838.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12771031867.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.027 (ba Thach Thi Xa Venl).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12770997386.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12770927657.MS 2026 027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12770798319.ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12770673656.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0181002321809 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12770652100.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12770547167.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|020097048801272024372026a7vD428125.68875.202438.2026.027 BA VENL
|27/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12770493732.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0071002296807 TRAN TUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|20.000,00
|02009704220127201805202619L2365946.27686.201806.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Thach Thi Sa VenI ms 2026.027
|27/01/2026
|200.000,00
|020097041501271954282026TTEk414208.77429.195410.QR - Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|27/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12769999592.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 9916061027 DINH CHI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|50.000,00
|6027IBT1iJJ3N87Y.MS 2026-027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.193843.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|27/01/2026
|10.068,00
|MBVCB.12769745970.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 027 ( ba thach thi sa ven).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|6027VNIBJ28BIM1D.ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.193057.328236238.NGUYEN ANH MINH.970441
|27/01/2026
|50.000,00
|0200970422012719262620268S5D473686.93746.192627.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|200.000,00
|6027IBT1hWMGPA6B.IBFT Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.191032.060908399279.SACOMBANK.970403
|27/01/2026
|200.000,00
|020097042201271906372026MIM7890765.62146.190638.QUAN THI XUAN VI chuyen tien ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1k1DMY38H.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26027993903717.20260127.190340.19034052569012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG HONG.970407
|27/01/2026
|20.000,00
|020097048801271856132026TaPl857799.92402.185613.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|50.000,00
|0200970488012718533120260I3u839923.74319.185331.NGUYEN ANH MINH CHUYEN TIEN
|27/01/2026
|30.000,00
|6027IBT1cWEDZSA2.ung ho MS 2026.027 ( ba Thach Thi Sa Venl ).20260127.184941.105517269999.TRAN THU HANG.970415
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12768839794.Ung ho MS 2026.027 ba Thach thi Xa Ven.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116067855636.20260127.116067855636-0973192724_Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|27/01/2026
|300.000,00
|020097040501271830102026QXSU024811.12532.183010.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|300.000,00
|6027IBT1k1DMWZX6.Ung Ho 2025.026 Trinh Duy Phuc FT26027062343647.20260127.182752.19036840812011.DOAN THI KIM HOA.970407
|27/01/2026
|300.000,00
|6027IBT1fWLDI998.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.181418.9021417102840.PHAM HA TRANG.963388
|27/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12768293341.Que Ngoc ung ho MS: 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|6027TPBVI22ZGPRZ.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).20260127.181023.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12768230506.Ung ho MS 2026.027( ba Thach Thi Sa Vel).CT tu 0251001352160 VU LAI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|50.000,00
|6027TPBVI22ZGQLB.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.174938.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|27/01/2026
|50.000,00
|020097041601271742192026MlBF746596.70416.174202.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL-270126-17:42:18 MlBF746596
|27/01/2026
|500.000,00
|6027IBT1bJ2HUFEL.MS 2026. 027 Ba Ven.20260127.173959.0912248159.VU THI BAC.970448
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1k1DV1W7Y.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2026 027 Thach Thi Sa Venl FT26027070521051.20260127.171111.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12767073165.ung ho ms 2026.025.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12767080808.TRAN VAN HUNG ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 1049480648 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12767079213.ung ho ms 2026.027.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12766938453.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl - Can Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116053960687.20260127.116053960687-0378530502_Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|50.000,00
|6027TPBVI22ZUVYD.Tnn ho tro ms 2026.027 thach thi sa venl.20260127.165012.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|27/01/2026
|50.000,00
|6027TPBVI22ZUGXH.Tnn ho tro ms 2026.025 tan van phong.20260127.164912.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|27/01/2026
|50.000,00
|6027TPBVI22ZUEWZ.Tnn ho tro ms 2026.026 trinh duy phuc.20260127.164823.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12766721255.GiaMinh ung ho ms 2026.25 (tan van phong) chuc con khoe manh.CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|50.000,00
|6027IBT1k1DDZIW5.MS2026.027 be finn chuc ba chau luon khoe manh FT26027707040065.20260127.164313.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12766680179.GiaMinh ung ho ms 2025.26( trinh duy phuc) chuc em mau khoe .CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12766606260.Ung ho MS 2026.027 Ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0381000498597 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12766391280.ung ho MS 2026.027(ba Thach Thi Sa Ven).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12766343236.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 1375054306 TRUONG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|6027VNIBJ28BFU66.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.160637.559156939.DO HUU HA.970441
|27/01/2026
|500.000,00
|6027IBT1k1DDMNG2.Ung ho MS 2026.027 FT26027489240875.20260127.160615.19028996571011.VND-TGTT-VU DUC CHAN.970407
|27/01/2026
|500.000,00
|6027IBT1aWA92DZ4.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.155126.000000941376.NGUYEN THI HUYEN.970433
|27/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12765931808.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|1.500.000,00
|6027IBT1k1DD14EA.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027112838133.20260127.154546.19039850159011.VND-TGTT-TRUONG THI PHUONG TRANG.970407
|27/01/2026
|100.000,00
|020097048801271544542026tp2S484717.62831.154454.NGUYEN KHANH DUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.027
|27/01/2026
|500.000,00
|020097048801271533012026xRfo417666.7042.153243.UNG HO MS 2026.027
|27/01/2026
|100.000,00
|020097041601271517382026wHmc980514.21637.151539.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL-270126-15:17:38 wHmc980514
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12765409520.ung ho MS 2026.027 ( ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0021000423724 NONG VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12765392185.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|0200970422012715073420265IXB939362.68329.150731.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12765369245.LE THI THUY chuyen tien2026.027.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12765319635.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.022(me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|10.000,00
|020097041601271457432026d6Xb249596.16007.145726.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl-270126-14:57:43 d6Xb249596
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12765231528.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 9916506877 LE THIEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|50.000,00
|6027TPBVI22ZTZ6Y.MS 2026.027 Thach Thi Sa Venl.20260127.145325.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12765150797.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 9916506877 LE THIEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|500.000,00
|6027IBT1iJJFQWQ3.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260127.144858.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1hWMAPSB1.IBFT ung ho ms 2026.027 ba thach thi sa venl.20260127.144632.060100478369.SACOMBANK.970403
|27/01/2026
|50.000,00
|6027IBT1aWA2RDLA.ung ho ms 2026 027.20260127.144404.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|27/01/2026
|50.000,00
|6027IBT1k1DSP8EC.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027041091600.20260127.143556.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12764896596.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 1027409999 TA DUC HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|020097041601271428072026bY6D225633.69651.142751.UNG HO MS 2026.027 THACH THI SA VENL-270126-14:28:07 bY6D225633
|27/01/2026
|300.000,00
|020097042201271427342026IJ1M857448.67245.142735.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12764888214.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 1027409999 TA DUC HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|020097042201271422072026AWQG479766.41771.142151.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|200.000,00
|6027IBT1k1DSM15G.Ung ho ms 2026.024 ho quang vinh FT26027869960247.20260127.142144.19037065180016.VND-TGTT-LU KIM DUC.970407
|27/01/2026
|50.000,00
|6027IBT1iJJTTXYR.Ung ho MS2026023 Dinh Yen Nhu.20260127.142048.395063537.NGUYEN THI DUYEN.970432
|27/01/2026
|100.000,00
|02009704220127142047202680UN794237.35455.142047.pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|27/01/2026
|100.000,00
|020097048801271420402026qqoT061857.33853.142040.MS.2026.027
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12764752793.MS 2026.027-cau chuc sk ba Thach Thi Sa Venl-mong ba va cac chau vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|020097042201271415042026O89W222214.10158.141506.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|27/01/2026
|100.000,00
|020097042201271412362026G7L3307375.95905.141237.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1k1DS175Z.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Xa Venl FT26027032937930.20260127.135944.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|27/01/2026
|10.000,00
|6027IBT1cWES1XGM.Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).20260127.135745.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12764559970.Ung ho MS 2026.027.CT tu 1021000001596 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|020097041501271356552026O9Lk926690.29074.135655.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Ven)
|27/01/2026
|10.000,00
|6027IBT1cWES1U4A.Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc).20260127.135348.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12764509368.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|40.000,00
|6027IBT1cWES1CDX.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).20260127.135152.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|27/01/2026
|200.000,00
|6027VNIBJ28A5K2Q.Ung ho MS 2026.027 ( ba Thach thi Sa Ven).20260127.134807.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441
|27/01/2026
|100.000,00
|020097048801271347572026ATlU923020.90090.134757.UNG HO MS 2026027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|300.000,00
|6027WBVNA2QQHVZM.Ung ho ma so 2026 027 ba thach thi sa venl.20260127.134449.105000153282.NGUYEN THANH HUYEN.970412
|27/01/2026
|50.000,00
|6027MCOBB2J47GM1.LOC UNG HO MS2026.027 THACHTHISAVENL.20260127.134346.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|27/01/2026
|100.000,00
|020097048801271340282026Qj89892321.58176.134028.UH MS 2026.027 UH BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12764366222.ung ho MS 2026.027 ( ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|020097042201271334192026SJQR346850.32357.133420.Ung ho MS 2026.026 Trinh Duy Phuc
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1hWMA98UD.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.133356.070141287050.SACOMBANK.970403
|27/01/2026
|200.000,00
|020097042201271333392026OJNP557551.28882.133340.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Ven
|27/01/2026
|200.000,00
|6027IBT1k1D9FXPE.Ung ho ma so 2026.027 Thach Thi Sa Venl FT26027924560650.20260127.133254.19026929797019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|27/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12764290286.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0011004222916 HA MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12764272973.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.CT tu 0011004222916 HA MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|1.000,00
|MBVCB.12764257064.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 0011004222916 HA MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|1.000.000,00
|020097048801271325442026bXfR834461.96651.132541.UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1aWA26KB5.Ung ho ms 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.132138.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|27/01/2026
|40.000,00
|MBVCB.12764171978.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601271320522026aCBT586126.75800.132053.MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL-270126-13:20:52 aCBT586126
|27/01/2026
|1.000.000,00
|6027IBT1iJJT4IYD.Ung ho ms2026 027 cu Thach Thi Sa Venl.20260127.132011.209574117.NGUYEN THI THANH THUY.970432
|27/01/2026
|50.000,00
|6027MCOBB2J4IH8T.Ung ho ms2026.027 thach thi sa venl.20260127.131823.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|27/01/2026
|60.000,00
|6027IBT1aWA26VWB.MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.131700.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1bJ2ZX6WY. Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.131610.001600329001.NGUYEN HOANG DUNG.458761
|27/01/2026
|100.000,00
|0200970405012713155720263Q06019479.54982.131540.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12764116591.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2026.027 Thach thi sa Ven.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|020097042201271314102026ORJ3887354.48065.131408.ung ho MS 2026.027
|27/01/2026
|245.743,00
|02009704880127131348202641xc787451.47204.131348.UNG HO MS 2026027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|100.000,00
|020097041501271311252026t6Ri817903.36768.131125.Ung ho MS 2026.027
|27/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12764042110.ung ho ms2026.027(ba thach thi sa venl).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12764049961.MA SO MS 2026 023 DINH YEN NHU.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/01/2026
|200.000,00
|020097042201271308542026W5LF473856.25353.130855.LE TRAN THI KIM NGUYEN chuyen tien MS2026 024 Ho Quang Vinh
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12764033078.MS2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12764021567.MA SO MS 2026 024 HO QUANG VINH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1k1D9KG5J.ngo trang ung ho ms2026.027 ba thach thi sa venl FT26027200933187.20260127.130656.88668896966.NGO THI TRANG.970407
|27/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12764015811.MA SO MS 2026 025 TRAN VAN PHONG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/01/2026
|50.000,00
|020097048801271305102026HxGL752701.9259.130510.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12763996846.MA SO MS 2026 026 TRINH DUY PHUC.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12763977992.MA SO MS 2026 027 BA THACH THI SA VENL.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1k1D9GRRP.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26027069342633.20260127.130119.8385333888.BE DIEU HOA.970407
|27/01/2026
|100.000,00
|020097041501271300072026ntum790904.86366.130004.QR - Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|200.000,00
|6027IBT1k1D9AGG8.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027340277504.20260127.125644.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407
|27/01/2026
|500.000,00
|020097041601271246472026Or0D294328.27242.124648.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl-270126-12:46:47 Or0D294328
|27/01/2026
|100.000,00
|020097040501271234142026561A087732.65404.123414.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|50.000,00
|020097048801271232202026gZo4608261.56435.123220.MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|50.000,00
|6027IBT1iJJT1G1F.MS 2026-026 Trinh Duy Phuc.20260127.120718.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|27/01/2026
|500.000,00
|020097048801271201072026sf29432029.78638.120107.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|100.000,00
|020097041501271155302026Nv5J597700.45459.115530.ung ho MS 2026.027 (ba thach thi sa venl)
|27/01/2026
|100.000,00
|6027MCOBB2J44TAT.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.20260127.114511.06001012970208.DANG NHU MO.970426
|27/01/2026
|200.000,00
|6027IBT1fWLSSYFY.Ung ho 2026.027 ba thach thi sa venl.20260127.113626.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|27/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12762503707.TA THI HONG ung ho MS 2026.027 ba Thach T Sa Venl.CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|500.000,00
|020097042201271113032026UCBV830831.91581.111304.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|27/01/2026
|500.000,00
|020097040501271107332026BE7L086423.61028.110734.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|27/01/2026
|500.000,00
|020097040501271106432026A8PZ082292.55623.110639.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|27/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12762331075.Ung ho MS 2026.027(ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116019572984.20260127.116019572984-0909084645_Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12762219183.ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0331003780281 BUI THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|500.000,00
|0200970405012710531720268H9B017457.82795.105300.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THANH CUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|20.000,00
|MBVCB.12762079882.ung ho MS 2026.023( Dinh Yen Nhu).CT tu 1027082356 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12762083701.CAO THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.27.CT tu 1018589065 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|500.000,00
|02009704880127104357202626BB996972.32478.104357.UNG HO MS 2026025 TAN VAN PHONG
|27/01/2026
|500.000,00
|020097048801271042362026PoE4990590.25461.104232.UNG HO MS 2026027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|200.000,00
|6027IBT1k1D22JWI.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027134690033.20260127.104023.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|27/01/2026
|300.000,00
|6027IBT1iJJLBW3L.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.103407.0906363589.DANG XUAN QUYET.970432
|27/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12761850136.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|49.314,00
|6027IBT1k1DCN8U8.MS 2026.027 FT26027313260030.20260127.102335.13320516245011.VND-TGTT-MAI THI PHUONG CHI.970407
|27/01/2026
|10.000,00
|6027IBT1dJX7I8NI.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260127.102247.0866716118.MBBANK IBFT.970422
|27/01/2026
|300.000,00
|020097048801271021482026ae4M903566.22072.102148.UNG HO MS 2025026 TRINH DUY PHUC
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12761770248.ung ho ms 2026.027( thach thi sa venl).CT tu 0111000199063 TRAN TAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1k1DCRUY9.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027013869137.20260127.102042.19075734498018.VND-TGTT-BUI DUC TUNG.970407
|27/01/2026
|49.314,00
|6027IBT1k1DCXT4M.MS 2025.075 FT26027190419166.20260127.101903.19820516245024.VND--MAI THI PHUONG CHI.970407
|27/01/2026
|1.000.000,00
|6027IBT1k1DCTAYS.Ung ho MS 2026.025 be Tan Van Phong FT26027476086055.20260127.100913.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|27/01/2026
|500.000,00
|020097048801271008302026gMe4849033.56651.100830.UNG HO MS 2026027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12761574723.MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0071005045840 BACH PHAM DANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1hWM451H1.IBFT Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.100513.0918090120.SACOMBANK.970403
|27/01/2026
|500.000,00
|6027IBT1k1DCLJLC.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027807061173.20260127.100449.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|27/01/2026
|300.000,00
|020097048801271001522026Bf57821957.24409.100153.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI XA VENL
|27/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12761481774.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12761413998.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 9896579896 TRAN VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12761409285.ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0201000358487 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12761141945.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0011002302422 NGUYEN THI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12761108929.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011004049598 VU DUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|300.000,00
|020097042201270927232026H5FY976740.74995.092706.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|39.000,00
|6027IBT1k1DCPZUG.uh ms 2025.026 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26027062209031.20260127.092658.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1iJJLCULX.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.092615.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1k1DCURCF.MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027346542139.20260127.092428.8686879.NGUYEN MINH TUAN.970407
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1iJJL1J93.Ung ho ms 2026 027.20260127.091859.182980088.LE THI HIEN.970432
|27/01/2026
|200.000,00
|6027IBT1iJJLJTBR.Ung ho ms 2026 025.20260127.091743.182980088.LE THI HIEN.970432
|27/01/2026
|500.000,00
|6027IBT1k1DCVT5Z.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027858846328.20260127.091131.19036042756011.VND-TGTT-LE THANH NHAN.970407
|27/01/2026
|50.000,00
|020097041601270910542026unwD888614.11253.090856.LUU THANH BINH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.027 THACH THI SA VENL-270126-09:10:54 unwD888614
|27/01/2026
|50.000,00
|6027MCOBB2JRHS3Q.Ung ho MS 2026.026 (Trinh Duy Phuc).20260127.090650.03101010965538.HOANG VIET.970426
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12760778597.Chuyen tien ung ho MS 2026 027 Thach Thi Sa Venl.CT tu 1024155798 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/01/2026
|300.000,00
|6027IBT1hWM4V9YY.IBFT Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260127.085912.060006858700.SACOMBANK.970403
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1iJJHR3SF.LE THI HOA chuyen tien ung hi ma so 2026 027 THACH THI SA VENL.20260127.085628.247529918.LE THI HOA.970432
|27/01/2026
|500.000,00
|6027IBT1bJ2ZB9IY.UNG HO MS 2026.027 ba THACH THI SA VENL .20260127.084807.12077522222.HOANG LU CHIEM.970429
|27/01/2026
|100.000,00
|6027IBT1aWACXJH9.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.20260127.084619.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|27/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12760577294.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|175.000,00
|ATM_FTF.10800545.109127.20260127.084021.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|27/01/2026
|31.000,00
|MBVCB.12760507072.lang thi thuy ung ho MS 2025.026( em trinh duy phuc).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12760440812.2026.027.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|300.000,00
|020097042201270830372026CY05401623.73073.083038.PHAM THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Ven
|27/01/2026
|100.000,00
|0200970422012708170320268D06267730.30034.081704.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien uh MS 2025.026 em Trinh Duy Phuc .
|27/01/2026
|200.000,00
|0200970422012708114820260GMK973368.13434.081149.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12760098158.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.024 (a Ho Quang Vinh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|300.000,00
|020097048801270801592026os88362159.83854.080200.UNG HO MS 2026027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12760059501.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.023 (em Dinh Yen Nhu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|020097040501270757512026K5A7052527.73779.075751.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.027-ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12760036053.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0071002134671 TRUONG HUU NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12760020147.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.022 (ba Dang Thi Sinh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12759988612.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12759968306.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.020 (a Dang Vu Hiep) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|020097048801270743472026vDgw283692.35761.074330.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL
|27/01/2026
|300.000,00
|6027IBT1k1D1BV4L.LE BINH PHUONG chuyen MS 2026.027 Thach Thi Sa Ven, mong ba chau binh an FT26027604094749.20260127.073914.13320472261014.VND-TGTT-LE BINH PHUONG.970407
|27/01/2026
|1.000.000,00
|6027IBT1k1D15AT9.PHUNG NGUYEN KHOI UH MS 2026.027 FT26027923330332.20260127.073621.19030918159018.VND-TGTT-PHUNG DANH NGUYEN.970407
|27/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12759757222.Ung ho MS 2025.348 chuc con Pham Thi Cam Tien nhanh khoe.CT tu 1012464911 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|300.000,00
|020097042201270722542026SH96251939.82070.072238.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12759646995.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12759589270.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|6027IBT1k1D1VBZA.Ung ho MS 2026.026 Trinh Duy Phuc FT26027830532373.20260127.070242.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|27/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12759398402.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12759362368.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|50.000,00
|020097048801270636152026H5Vp032364.84846.063616.UNG HO MS 2026.027
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12759263168.Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).CT tu 0611001944078 NGUYEN MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12759266395.Ung ho MS 2026.018 (be Ngo Huynh Thien Phuc).CT tu 0611001944078 NGUYEN MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12759237148.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu)?.CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12759213111.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12759130184.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.022 (me con Ba Dang Thi Sinh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12759018388.Ung ho ma so Ms 2025.026( Trinh Duy Phuc).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/01/2026
|100.000,00
|020097048801270205342026XAN2891791.62249.020534.UNG HO MS 2025026 TRINH DUY PHUC
|27/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12758842305.Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|350.000,00
|6028VNIBJ28CWDYS.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.234740.943939331.NGUYEN BA VIET THANG.970441
|28/01/2026
|100.000,00
|0200970422012823410420262IY8289880.33339.234105.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28/01/2026
|100.000,00
|6028TPBVI22RNXSX.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260128.233836.00017051983.TRAN THE HUNG.970423
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1k1DK7TA6.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.027 FT26029484058001.20260128.232145.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|28/01/2026
|200.000,00
|0200970405012823182020267LXN063244.96458.231802.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|020097040501282310062026NRZY056944.80432.231002.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026026 Trinh Duy Phuc
|28/01/2026
|250.000,00
|020097048801282259242026QqfQ054317.57488.225924.UNG HO MS 2026.025 TAN VAN PHONG
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201282259122026QEY1282991.57365.225913.Ma So 2026.028
|28/01/2026
|250.000,00
|020097048801282257212026Ed7Z052246.53342.225721.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL
|28/01/2026
|100.000,00
|020097048801282255422026zT9c050629.49208.225542.UNG HO MS 2026.025 TAN VAN PHONG
|28/01/2026
|70.000,00
|6028IBT1fWL857D6.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260128.225438.210414949009140.PHAN HAI HOP.970431
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1fWL85BXS.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.225218.210414949009140.PHAN HAI HOP.970431
|28/01/2026
|100.000,00
|0200970488012822520920265nXO047010.39791.225210.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL
|28/01/2026
|1.000.000,00
|020097048801282242112026ygaO035988.17019.224211.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12786208131.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12786192900.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12786138127.uh ms 2026028 ba tre mo coi.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097040501282228052026CIB9009254.80228.222805.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28/01/2026
|200.000,00
|0200970405012822254020267T66005416.72736.222540.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12786002992.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12785947320.DINH THI BICH THUY chuyen tien ung ho MS2026.028(ba chau mo coi me).CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1DKDZ1T.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26029504084332.20260128.220612.19032078622016.VND-TGTT-NGUYEN DUC THUONG.970407
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1iJ11N25J.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.220531.0943427259.NGO DINH DUNG.970432
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1DKS8CJ.ung ho ms 2026.28 FT26029567816203.20260128.220028.19030195305010.VND-TGTT-DO PHUONG ANH.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|020097041501282158302026cHTg309702.79936.215830.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|108.000,00
|6028IBT1iJ11X3PV.ZP260280745894 260128003782296 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.215727.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|28/01/2026
|200.000,00
|020097042201282157132026IGQU151816.76095.215714.ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|500.000,00
|020097048801282133432026VHVg914912.75275.213339.NGUYEN TUAN SINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.028
|28/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12785524974.ung ho MS 2026.028 ( ba chau be mo coi me).CT tu 0961000002744 PHAM HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|400.000,00
|MBVCB.12785497417.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0491000068736 LUU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028NBVAF22IIRLQ.NGUYEN DUONG BICH MAI giup ba Thach Thi Sa Venl.20260128.212445.100005878459.NGUYEN DUONG BICH MAI.970419
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1bJ2TBUBP.ms2026 028 ba chau be mo coi me.20260128.212226.1111669999.PHAM THANH TRUONG.970448
|28/01/2026
|200.000,00
|020097040501282121332026SOQY045201.16014.212133.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.028 .ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12785425930.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|02009704050128212051202683FV042812.11611.212052.Vietcombank:0011002643148:LA KIM DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12785380631.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0021000728021 NGUYEN THI SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097048801282117392026LjIF874487.95467.211739.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12785360978.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0491000178757 PHAN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097048801282115512026NOol869533.86748.211551.UNG HO MS 2026027 BA THACH THI SA VENL
|28/01/2026
|500.000,00
|020097048801282115052026AGsH867366.82678.211505.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|500.000,00
|020097048801282110492026SL34855692.60216.211046.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1k1D7EXT2.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26029123294093.20260128.205959.19027702732669.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|28/01/2026
|20.000,00
|020097042201282056552026G42Z563553.86105.205656.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba chau be mo coi me ms 2026.028
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1dJRWH95D.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.203943.970422H7a9f33000000000fc1235.MBBANK IBFT.970422
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12784761147.ung ho ms 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0071001119874 THAN NGUYEN HUONG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1cWEPPYQI.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.025 ( Tan Van Phong).20260128.202945.100000952165.VO THI LE THU.970415
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12784630519.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 1019841118 DANG THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1cWEPP9WG.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.026 ( Trinh Duy Phuc).20260128.202817.100000952165.VO THI LE THU.970415
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1cWEPUFR4.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Ven.20260128.202642.100000952165.VO THI LE THU.970415
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1cWEPUGUI.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.028 ( ba chau be mo coi me).20260128.202509.100000952165.VO THI LE THU.970415
|28/01/2026
|500.000,00
|6028MCOBQ222SW27.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.201428.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426
|28/01/2026
|5.000,00
|6028IBT1k1D7S44W.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26028611195638.20260128.201139.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/01/2026
|5.000,00
|6028IBT1k1D7SWRG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl FT26028525288043.20260128.201013.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12784166922.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0481000226763 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1D71MAA.Ung ho MS 2026.028 3 chau be mo coi me FT26028950048654.20260128.195947.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|0200970405012819593720266E4N003818.48587.195937.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms2026. 028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|20.000,00
|6028IBT1aWAM1K9P.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim)..20260128.195849.0339306897.VU DUC TU.970437
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12784079533.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0181001757556 NGUYEN NHU QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|20.000,00
|6028IBT1aWAM1P46.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.020 (anh Dang Vu Hiep)..20260128.195635.0339306897.VU DUC TU.970437
|28/01/2026
|100.000,00
|6028TPBVI22R92P1.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260128.195602.01672116001.CAO THI HIEN.970423
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1iJ11S7FF.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.195603.3619730209.NGUYEN NGOC HUYEN.970432
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12784035824.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 028 ba chau mo coi me.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12783979099.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0281000361601 TRAN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116188458419.20260128.116188458419-0793618800_Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12783787509.UNG HO MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12783759720.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12783752188.ung ho MS 2026.026.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1k1DGFZEL.ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26028718943420.20260128.193849.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407
|28/01/2026
|200.000,00
|6028VNIBJ28CQGH6.Tu thien MS 2026.028 (ba chau be mo coi me) anh Long - Quang Tri.20260128.193831.783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970441
|28/01/2026
|300.000,00
|020097048801281936522026WEI9560299.3843.193634.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|200.000,00
|6028MCOBQ222XDAJ.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260128.193542.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426
|28/01/2026
|1.000.000,00
|020097048801281930272026lpzj535860.62179.193027.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12783574559.ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1hWMEHZQV.IBFT MS2026.028 ung ho ba chau be mo coi me.20260128.192801.060279059118.SACOMBANK.970403
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12783490981.Ung ho MS 2026.028 ( ba chau be mo coi Me).CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1hWMEZLAY.IBFT Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.192104.040080679371.SACOMBANK.970403
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1k1DGGW8G.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.027 ba Sa Venl FT26028701915427.20260128.191235.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|020097041501281906032026Ubon652147.111.190603.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|200.000.000,00
|6028IBT1fWLIXXLN.CTCP HIM LAM-CNHN UNG HO CHUONG TRINH CUA BAO VIETNAMNET TO CHUC THE TTR SO 01-09/2025/TTR-KTT-HL- KHOI TRUYEN THONG-JE0/26/01/012.20260128.190505.999988666666.TRANSFER.970449
|28/01/2026
|2.000.000,00
|6028VNIBJ28C2L1R.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.185548.389080783.LE ANH TUAN.970441
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12782930793.HO THAO TRANG chuyen tien Uh Ms 2026.028 ba chau be mo coi me .CT tu 0041000196537 HO THAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028IBT1k1DG8E2I.VU THI THU HOAI chuyen ung ho MS2026.028 3 chau mo coi me FT26028143601128.20260128.185320.14020012208018.VND-TGTT-VU THI THU HOAI.970407
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12782863306.tien ung ho cu ba nuoi chau.CT tu 0121000807659 NGUYEN THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12782818538.Ung Ho MS 2026.028 ( 3 chau be mo coi me).CT tu 0381000414243 HOANG THI XUAN LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1k1DGVCA5.Ung ho MS 2026 . 028 ba chau be mo coi me FT26028009070136.20260128.184428.19036035161010.VND-TGTT-HOANG THI THU NGA.970407
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1k1DGDHCA.ung ho ms 2026028 giup 3 be mo coi me FT26028689937102.20260128.184334.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|28/01/2026
|200.000,00
|6028MCOBQ222VHTP.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260128.184211.13001015735826.TRAN THANH SON.970426
|28/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12782700301.Ung ho MS 2026.028 (3 be mo coi me).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12782414710.Ung ho MS 2026.027( ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12782353044.PNbida ung ho Ms 2026.028 (3 chau be mo coi me).CT tu 0081001189929 PHAN QUOC NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|350.000,00
|6028IBT1dJRQCINH.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 021 022 023 024 025 026 027.20260128.182204.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1aWAVH9VN.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.181759.0946580996.NGUYEN HONG THAM.970443
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028IBT1hWMEU61B.IBFT Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.175348.060122224883.SACOMBANK.970403
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1k1DA71MW.Uung ho ms2026.028 ba chau be mo coi me FT26028403487443.20260128.175128.9393388888.NGUYEN THU THUY.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201281741032026IQEA122746.13279.174104.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|0200970415012817403920262biW303650.10210.174021.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28/01/2026
|50.000,00
|020097042201281739132026LWR9769545.99546.173911.ung ho MS 2026. 028 ba Chau mo coi Me
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12781360892.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12781239725.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0451000216500 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|020097048801281722142026iKRR797725.67775.172211.MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|200.000,00
|020097042201281718042026Y255363957.36910.171747.ung ho ms 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12780637629.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 1056061877 TRIEU VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|20.000,00
|MBVCB.12780577012.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12780528111.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 9961963979 VU THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028MCOBQ222G445.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260128.163921.04001018970091.VU THI NGOC ANH.970426
|28/01/2026
|200.000,00
|6028TPBVI22RUBGM.Nguyen Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260128.163635.02033335401.NGUYEN THI PHUONG NGUYEN.970423
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12780427185.ung ho MS 2026.028 3 chau be mo coi me.CT tu 0491000090064 VU THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12780410706.Ms 2026.028(3 chau be mo coi me).CT tu 1038312259 NGUYEN THI KIEU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|900.000,00
|MBVCB.12780388395.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.028 Ba chau be mo coi me.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12780262618.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097048801281624112026kzFr376020.60290.162411.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|300.000,00
|0200970422012816225220266QKS683743.50670.162253.Tri Duc ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028VNIBJ28MKBLI.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.161945.014689253.LAM QUOC ANH VU.970441
|28/01/2026
|200.000,00
|6028BIDVE2JK97RD.ung ho ms 2026 028 ba chau be mo coi me.20260128.161727.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|28/01/2026
|200.000,00
|020097041501281615482026SNoq850430.5218.161548.ung ho ma so 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1k1D4PAR6.NGUYEN LUONG ung ho MS2026028 3 chau be FT26028839010609.20260128.161504.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|020097041501281614522026julA846654.99488.161453.Ung ho MS 2026.028
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12780102549.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0071001134988 LE THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|0200970422012816142620261R1O728288.95827.161427.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|200.000,00
|020097042201281614002026U99H222869.94100.161343.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me. xin cam on
|28/01/2026
|200.000,00
|020097042201281612102026XA67819940.82375.161211.MS 2026 028
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1k1D48KM2.TRAN NGOC NHANH chuyen Ms 2026 028 ung ho ba chau mo coi me FT26028856544670.20260128.160952.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|28/01/2026
|1.000.000,00
|020097048801281600052026xQiA224207.2814.155947.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12779863660.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026-028(ba chau be mo coi me).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|2.000.000,00
|020097048801281554372026lX99191682.69418.155437.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12779760516.2026.028 Ba Chau be mo coi me.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12779739446.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0071002544824 LE THI KIM LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1D4CPQZ.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028620949937.20260128.154718.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1D41UZR.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26028004801318.20260128.154429.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|28/01/2026
|300.000,00
|020097042201281542372026WSNO690388.95432.154238.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|6028MCOBQ222EUUB.Ung Ho MS 2026. 028 (Ba chau mo coi me).20260128.154215.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1iJ1WUB4F.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.153825.963121989.TRAN THI HONG NHUNG.970432
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1DBNGCG.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028600037897.20260128.153351.19027552181014.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU HUYEN.970407
|28/01/2026
|300.000,00
|IBPS/SE:01202002.DD:280126.SH:10007208.BO:DINH THI HONG NHUNG.UNG HO MS 2026 028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201281528442026G5AF921968.9790.152845.HA THI NGOC THUY chuyen tien giup ba chau mo coi me voi ma so 2026028 tinh Quang Tri
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1k1DBXBBM.ung ho MS 2026 028 3 chau be mo coi me tinh Quang Tri FT26028339724130.20260128.152758.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1dJXR8AIZ.ung ho MS 2026028 ba chau mo coi me.20260128.152650.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1DBT9DF.UHMS2026.028 FT26028214880552.20260128.151812.19026568416015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG LAN.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12779325701.DINH THI KIM LOAN chuyen tien Ung ho MS 2025.026(Trinh Duy Phuc).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|020097048801281513162026Jac6955956.17799.151316.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12779271786.BUI THI ANH THU chuyen tien ung ho 2026.028 ( ba chau mo coi me).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|0200970422012815093520265890577273.97445.150918.LE TRAN THI KIM NGUYEN chuyen tien MS2026 028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|150.000,00
|020097041501281505442026cq2b616468.76064.150544.PHAM THI MAI HUONG chuyen tien MS 2026.028 3chau be mo coi
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1DBEV3V.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028056221320.20260128.150339.11520020759017.VNDA-DANG THI THANH MINH.970407
|28/01/2026
|50.000,00
|020097048801281501152026aadH889416.49679.150115.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MOI COI ME
|28/01/2026
|300.000,00
|020097048801281501092026OkYk889166.49309.150109.UNG HO MS2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|100.000,00
|6028TPBVI22RTK4K.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.145829.16195904948.LE VINH QUANG.970423
|28/01/2026
|500.000,00
|020097042201281456082026KB5D439093.21140.145609.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12779070003.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|2.000.000,00
|B/O LE XUAN DO QUYEN UNG HO MS 2026.027 ( BA THACH THI SA VENT )
|28/01/2026
|1.000.000,00
|020097048801281451302026vqw2838644.96406.145130.NGUYEN THI TU TRAN CHUYEN TIEN MS 2026.028 CHO 3 CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1aWAVJW7L.ung ho MS 2026.028 (ba chau mo coi me).20260128.145046.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|28/01/2026
|100.000,00
|6028TPBVI22RTF33.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.028.20260128.145003.06213311001.NGUYEN THI HAI YEN.970423
|28/01/2026
|2.000.000,00
|B/O LE XUAN DO QUYEN UNG HO MS 2026.021 ( CHI TRIEU THI THIM )
|28/01/2026
|200.000,00
|020097048801281448362026qRJw823418.79813.144837.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1aWAVW6BQ.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.144718.224704070011918.LE QUOC ANH.970437
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12778941450.HOANG THI LY chuyen tien ung ho ma so 2026.028( ba chau be mo coi me)tinh Quang Tri.CT tu 0311000705095 HOANG THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12778899344.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.028 (3 chau be mo coi me).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|868.000,00
|020097048801281437502026nill769097.22482.143750.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028IBT1fWLIWI7U.ung ho ms 2026.028( ba chau be mo coi me).20260128.143738.6688699.DOAN THI BICH HUONG.970431
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12778789770.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0071000605941 PHAM THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|020097040501281431142026A5LH027135.89112.143114.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.028 ba chau be mo coi
|28/01/2026
|150.000,00
|6028TPBVI22RJ9QV.PHUNG VAN VUONG chuyen tien.20260128.143041.03374155901.PHUNG VAN VUONG.970423
|28/01/2026
|20.000,00
|6028IBT1iJ1QNRLZ.tu thien.20260128.142801.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|28/01/2026
|50.000,00
|020097044901281424572026DnGQ690104.56829.142457.ng ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me, ma GD 100000077276573
|28/01/2026
|1.000.000,00
|020097040501281423252026CDLR096174.49105.142325.Vietcombank:0011002643148:LE THI THUY chuyen tien . Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12778678968.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0551000062832 NGUYEN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1iJ1QR6SZ.Ms 2026-028 uh ba chau be mo coi me.20260128.142059.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|28/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12778648408.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0071004208339 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1DBDBLK.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028827711001.20260128.141617.19035727007015.VND-TGTT-TRAN NGOC SANG.970407
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1k1DBDUFT.ung ho MS 2026.028 FT26028940702082.20260128.141553.19033770939018.VND-TGTT-PHAN CONG BANG.970407
|28/01/2026
|150.000,00
|020097040501281411472026CYB2051966.92046.141147.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|020097041501281409202026nxrb457650.78718.140920.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12778530576.VU THI ANH HONG ung ho MS 2026.028 (ba chau mo coi me).CT tu 0011003697266 VU THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12778520557.TRAN VO TINH chuyen tien ung ho MS 2026.028( ba chau be mo coi me).CT tu 0071004744080 TRAN VO TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028VNIBJ28M8R7W.Ung ho MS 2026.028( ba chau be mo coi me).20260128.140724.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441
|28/01/2026
|200.000,00
|020097040501281406022026ZCHL030462.63326.140602.Vietcombank:0011002643148:faybook tran hoai thi u.h MS 2026. 020.dang vu hiep
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028IBT1iJ1QF4Q6.Ung ho MS 2026 028 ba chau be mo coi me.20260128.140323.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|28/01/2026
|1.500.000,00
|6028IBT1k1DBCPUC.Tang 3 chau mo coi me 2026 028 FT26028816431965.20260128.140225.14020064394014.VND-TGTT-PHAM THU HIEN.970407
|28/01/2026
|20.000.000,00
|6028IBT1hWMK48W6.IBFT DO THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.135800.060221948222.SACOMBANK.970403
|28/01/2026
|200.000,00
|020097048801281357432026nP5R577841.22382.135743.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12778396833.ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0141000739351 TRAN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|020097041601281355312026o5oS273642.11463.135431.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me-280126-13:55:31 o5oS273642
|28/01/2026
|50.000,00
|020097041601281354542026qcWC215281.9001.135354.MS 2026028 UNG HO 3 CHAU BE MO COI ME-280126-13:54:54 qcWC215281
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12778335128.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0371000488618 HA THI THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097041601281346162026KD3Q649190.66637.134559.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me-280126-13:46:16 KD3Q649190
|28/01/2026
|200.000,00
|020097041501281345292026ryKU399189.62758.134529.2026.28(ba chau be mo coi me)
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12778259297.HA TIEN DANG chuyen tien MS:2026.028 Pham van Long.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|0200970422012813424420263EUY574987.50021.134245.LE THI TUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1iJ1QZKLS.ZP260280331468 260128001664057 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.134141.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|28/01/2026
|50.000,00
|0200970422012813385120268SMH221139.31191.133852.Ung ho MS2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|500.000,00
|0200970405012813360320265EZE024646.18282.133603.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BAO CHAU chuyen tien ung ho MS 2026.28 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|50.000,00
|6028TPBVI22R85KE.MS 2026.028 ba chau be mo coi me.20260128.133531.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1D53MUB.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028694857352.20260128.133414.8385333888.BE DIEU HOA.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1D5FGDW.Ung ho ms 2026.028,ba chau be mo coi me FT26028033000378.20260128.133142.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|6028TPBVI22R8NKN.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.133120.07725356999.NGUYEN THI NGOC BICH.970423
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1D5F8BD.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028304522230.20260128.133054.8389668899.NGUYEN THUY HAU .970407
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1aWADTEW8.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.133038.1006509795.NGUYEN THI NGOC BAO.970443
|28/01/2026
|686.000,00
|020097048801281329392026slpl452728.88106.132939.UNG HO MS 2026027 BA THACH THI SA VENL
|28/01/2026
|50.000,00
|02009704050128132745202622T0097769.79173.132746.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.028 ba chau mo coi me
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12778057719.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0011000929716 LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1D5LKJC.ung ho MS 2026.028 FT26028736850525.20260128.132449.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1cWE8WI4R.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.132444.107876138265.NGUYEN KINH HOANG.970415
|28/01/2026
|300.000,00
|020097042201281324272026G69G293871.63496.132428.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|200.000,00
|020097048801281319142026czfO408548.39331.131914.UNG HO MS 2026.027
|28/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12777986658.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0591000194065 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028MCOBQ222UZYP.UH MS 2026.028 (ba chau be mo coi).20260128.131710.04401017982240.NGUYEN THI BE BA.970426
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12777948871.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0121000118580 QUACH THI TON THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|020097041601281315092026bn0H761477.21129.131409.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL-280126-13:15:09 bn0H761477
|28/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12777937122.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0451000433445 PHAN VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1k1D5KSVV.MS2026.028 be finn ung ho gia dinh FT26028892889090.20260128.130552.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1aWADHBSD.Ung ho ma so 2026 028 ba chau be mo coi me.20260128.130531.18961773.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|28/01/2026
|50.000,00
|020097040501281304482026LEJU026213.72043.130449.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|50.000,00
|020097042201281304332026NQXH577386.70453.130434.MS 2026.028
|28/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12777787298.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0591000284903 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12777784860.NGUYEN THI THU THAO ung ho MS2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0461000587172 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|020097041601281258092026SnQv163920.37968.125809.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME-280126-12:58:08 SnQv163920
|28/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12777749099.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12777747493.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0011004357191 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|600.000,00
|6028IBT1iJ1QBALP.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.125613.284595928.TRINH HA LINH.970432
|28/01/2026
|200.000,00
|020097048801281256132026UbXO309253.29230.125613.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601281255192026GZnE225858.23543.125419.NGUYEN MAI THU HANH UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL-280126-12:55:19 GZnE225858
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12777714650.ms 2026.028 ba chau be mo coi me.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12777710577.Ung ho MS 2026 028 ba chau be mo coi me.CT tu 0081001264315 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1D54GA4.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028702809901.20260128.125347.19033525248018.VND-TGTT-SAM THI HOA.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1hWMKILP9.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me.20260128.125106.070141287050.SACOMBANK.970403
|28/01/2026
|200.000,00
|020097048801281248402026LcBF274156.89958.124840.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|20.000,00
|6028IBT1aWAD6LQ9.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.017 (em Tran Khanh Linh)..20260128.124616.0339306897.VU DUC TU.970437
|28/01/2026
|50.000,00
|6028MCOBQ22245RK.Ung ho ms2026.028 ba chau be mo coi.20260128.124614.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|28/01/2026
|300.000,00
|0200970422012812444020267EVZ207816.69546.124441.ms2026.028
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1aWAD6GHG.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.124423.1015352250.PHAM THI THU THUY.970443
|28/01/2026
|300.000,00
|020097040501281241142026CJFU048847.51704.124114.Vietcombank:0011002643148:LE THI NGOC THOI chuyen tien MS 2026028 ung ho 3 chau be
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1D5PVX4.ung ho MS 2026.028, cam on. FT26028730837085.20260128.124000.19030862432018.VND-TGTT-LUU TRI DUNG.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1D5PQP4.VU THI THEM ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26028953709013.20260128.123909.19031563953024.VND-TGTT-VU THI THEM.970407
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1D5UT9X.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028900113280.20260128.123836.19030383906013.VNDA-GOI CB-SY SAU YEN.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|6028MCOBQ2224NZB.The Moon ung ho MS2026.028(ba chau be mo coi me).20260128.123803.02001011899809.NGUYEN THI HANG.970426
|28/01/2026
|100.000,00
|020097048801281236582026xcvv215899.28567.123658.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|10.000,00
|020097044901281236502026TTOb821271.28157.123650.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl, ma GD 100000077229584
|28/01/2026
|10.000,00
|020097044901281236032026zNFx998814.23824.123603.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me, ma GD 100000077229189
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1D58DY2.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26028641653085.20260128.123358.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
|28/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12777457538.PHAM THI KIM ANH ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0701000450049 PHAM THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12777457937.Ung ho MS 2026.028 ( ba chau be mo coi me ).CT tu 0071000921271 LE HAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|020097042201281232292026LBUR877559.2930.123230.ho tro MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|500.000,00
|020097040501281232192026T8PS016336.2437.123219.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|6028TPBVI22RMPY7.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260128.123051.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|28/01/2026
|200.000,00
|6028TPBVI22RMNSK.MS 2026.028 ( 3 chau be mo coi me ). Be gon chuc ca gia dinh luon manh khoe.20260128.122948.07731086501.LAI THUY LINH.970423
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1k1D5M4XT.Ms 2026.028 ba chau be mo coi FT26028381318313.20260128.122910.19037668637010.VND-TGTT-LE THI PHUONG.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1D5M27U.Ung ho MS 2026.027 3 chau be mo coi me FT26028481819458.20260128.122806.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1k1D5MQ7F.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028701409904.20260128.122741.19034091004014.VND-TGTT-PHAM HUONG LY.970407
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1dJXXW8PL.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo co me.20260128.122736.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12777375358.2026.028 phan van long.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12777358752.LE THI THUY chuyen tien 2026.028.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1aWADKHWF.VU THI MY DUNG MS2026.028( ba chau be mo coi me).20260128.122527.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12777344074.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12777329953.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12777320975.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1k1D5D7QR.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26028438700252.20260128.122352.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|28/01/2026
|200.000,00
|020097041601281223282026Lgvt274094.50317.122328.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.028.BA CHAU BE MO COI ME-280126-12:23:27 Lgvt274094
|28/01/2026
|200.000,00
|020097040501281221362026DZL7074007.39586.122119.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12777282615.ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 1001000282121 VO THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|020097041601281219262026ba3W920670.25609.121826.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL-280126-12:19:26 ba3W920670
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1cWEIZ3I2.ung ho MS 2026.028.20260128.121921.104600030195.VU THI HONG HANH.970415
|28/01/2026
|100.000,00
|6028TPBVI22RMUDN.Ung ho ms 2026.028(ba chau be mo coi me).20260128.121908.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12777249093.ms 2026-028 ba chau be mo coi.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1fWLMEKPQ.Ung ho MS 2026.028.20260128.121849.9021198822025.NGUYEN THI LINH NHAM.963388
|28/01/2026
|50.000,00
|6028TPBVI22RMU83.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.121844.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|28/01/2026
|2.000.000,00
|6028IBT1fWLMEG61.ung ho MS 2026.027 ( ba Thach Thi Sa Venl ).20260128.121818.1303.LAM HOA TONG.970431
|28/01/2026
|100.000,00
|0200970415012812173820260yFl173171.15428.121738.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2026.028(ba chau be mo coi)
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12777228789.Ung ho MS 2026.028(ba chau be mo coi me).CT tu 0341007103216 HOANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12777222275.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12777219571.Ung ho MS 2026.028 ( ba chau be mo coi me).CT tu 0021000448442 TRAN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|020097048801281216432026eNbK102376.9278.121644.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|1.000.000,00
|020097048801281216372026RWP0101967.7956.121637.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|50.000,00
|0200970422012812155220265HBL691811.3664.121553.2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1dJX3X848.unghoMS2026028.20260128.121505.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1iJ1QDH5L.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.121457.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432
|28/01/2026
|200.000,00
|020097041601281214452026u2r6229398.98230.121445.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.026 TRINH DUY PHUC-280126-12:14:45 u2r6229398
|28/01/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.12777179799.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201281212512026QCCT832817.85796.121252.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.028. 3 chau be mo coi
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028IBT1fWLMEQPS.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.121227.9021108506148.LE THI NGOC NGUYEN.963388
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1k1D5CIB6.Ung ho MS 2026.028 chuc ba con mot doi binh an FT26028664200092.20260128.121218.19039031201017.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|0200970415012812121420264Y4k155591.81802.121156.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028IBT1k1D5CM8P.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028340205747.20260128.121213.12023424400012.VND-TGTT-KAN THI QUYNH LAN.970407
|28/01/2026
|2.000.000,00
|6028IBT1k1D5JNW1.2026.028 ba chau be mo coi me FT26028845808130.20260128.120839.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12777090615.2026.028.CT tu 0381000504689 DUONG THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1k1D5J8RH.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26028770951855.20260128.120707.14023644455011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1aWADGLLT.Ung ho ms 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.120651.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|28/01/2026
|100.000,00
|020097040501281206202026GMLQ007858.44716.120621.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|020097040501281205402026KHUZ004725.39757.120540.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|28/01/2026
|100.000,00
|0200970405012812045620261D2K001148.34978.120452.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1D5WMHD.ung ho ms 2026.028 03 chau be mo coi FT26028313919021.20260128.120418.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|6028MCOBQ2224FSZ.MS2026.028 Ba chau be mo coi.20260128.120349.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12776996928.TA THI HONG ung ho MS 2026.028( ba chau mo coi me).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1DYNHKY.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028421670990.20260128.120015.19035450797013.VND-TGTT-TA THI THANH NHAN.970407
|28/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12776961514.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0031000155918 VU PHUC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028IBT1k1DYN57H.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028508660704.20260128.115928.9982884088.NGUYEN ANH TUAN.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12776930782.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0041000188913 MAI DANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12776888601.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0341006856560 TANG THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12776839232.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|6028MCOBQ2224Y1A.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.114947.02001018004563.NGUYEN THI MINH HUYEN.970426
|28/01/2026
|50.000,00
|6028VNIBJ2815ZJC.ung ho ms 2026.028 (3 chau mo coi me).20260128.114745.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|28/01/2026
|200.000,00
|020097042201281146212026CWE2692078.12356.114622.ung ho ma so 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12776741253.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 1063869249 PHAN NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|6028MCOBQ222R73F.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.114148.80001062195.NGUYEN CONG KHANH.970426
|28/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12776600274.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 9983457279 DANG VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|020097048801281131502026JR4F811434.17009.113133.UNGR HO MS 2026.028, BA CHAU BE MO COI MEJ
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1fWLM41I1.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.113044.180014849299624.TRAN THI KIM PHUONG.970431
|28/01/2026
|50.000,00
|0200970416012811231620268bnK439251.62069.112317.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME-280126-11:23:16 8bnK439251
|28/01/2026
|500.000,00
|6028MCOBQ222RWNV.Ung ho ms 2026.027 ( ba thach thi sa ven).20260128.111951.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028MCOBQ222RG8A.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260128.111912.04001014781299.DIEU NGUYET SUONG.970426
|28/01/2026
|500.000,00
|6028MCOBQ222REXS.Ung ho ms 2026.028(ba chau be mo coi me).20260128.111825.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|28/01/2026
|1.000.000,00
|0200970422012811164520261H8Q620832.20610.111646.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|52.000,00
|6028MCOBQ222RW6G.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260128.111634.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12776329166.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0011003238585 HA HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|6028VNIBJ2816DV1.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.111557.138389999.TRAN VAN LONG.970441
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12776308725.HOANG THI HOA chuyen tien ung ho 2026.028 ba chau be mo coi me.CT tu 1013562873 HOANG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12776280029.ung ho ms 2026.028(ba chau be mo coi me).CT tu 1036476709 TRAN THI MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|020097048801281110582026iaJX677947.85127.111040.UNG HO MS2026.024
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1k1DYPV16.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028230431470.20260128.110741.9933324579.TRAN THI HONG NGOC.970407
|28/01/2026
|150.000,00
|020097040501281106592026XBS2017516.58661.110659.Vietcombank:0011002643148:c KHUYEN ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|200.000,00
|020097041601281057132026FFJw075600.1382.105714.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI-280126-10:57:13 FFJw075600
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1fWLMPCHC.GiacHienVy ung ho MS2026.028( ba chau be mo coi me).20260128.105644.19021983.DO THI OANH.970431
|28/01/2026
|10.000,00
|6028IBT1fWLMUH1N.GiacHienVy ung ho MS2026.027( ThachThiSaVenI).20260128.105453.19021983.DO THI OANH.970431
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1fWLMU6S5.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.105436.908436963.HOANG DUC SAU.970406
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1DYV4RC.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028050003510.20260128.105421.19030432039886.VND-TGTT-BUI HAI BINH.970407
|28/01/2026
|20.000,00
|020097042201281047182026NJB8450780.43430.104701.gui ms 2026 028
|28/01/2026
|25.000,00
|020097042201281044542026G3S8865094.30186.104455.gui ms 2026 027
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12775898850.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0331003834019 PHAN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097040501281043142026PGRQ003252.21114.104310.Vietcombank:0011002643148:LAM HUYNH XUAN THUONG chuyen tien ung ho ms 2026.028
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12775876095.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12775861418.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1aWADIT9K.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME.20260128.104052.700009531151.DINH MY DUNG.970424
|28/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12775838027.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1hWM73VI3.IBFT Ung ho MS 2026.028.20260128.103817.060258058413.SACOMBANK.970403
|28/01/2026
|200.000,00
|6028VNIBJ281DALB.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.102940.557228.HA THI PHUONG MAI.970441
|28/01/2026
|500.000,00
|020097048801281025202026WhWR450854.22736.102516.THUY ANH UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12775644448.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0011002658232 NGUYEN THI HAI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097048801281024092026LcV2445583.16585.102409.UNG HO MS 2026027 BA THACH THI SA VENL
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12775605962.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0651000518138 DANG CONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|0200970488012810210020264i0L431523.99585.102100.UNG HO MA SO 2026.28
|28/01/2026
|300.000,00
|020097048801281017042026SnGp414421.78849.101704.LE THI THANH LAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12775553478.giup 3 chau be mo coi MS 2026-028.CT tu 9382793817 HO THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1hWM7L374.IBFT ung ho MS 2006.028 ba chau be mo coi me.20260128.101623.040094373885.SACOMBANK.970403
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1hWM7LA8I.IBFT Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.101319.050131446613.SACOMBANK.970403
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1DPFJXP.PHAM THI MAI ung ho MS 2026028 3 chau mo coi me FT26028247011602.20260128.101156.19020025113022.PHAM THI MAI.970407
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1fWLMCHD7.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260128.101122.200014849561396.TRAN VU MINH THU.970431
|28/01/2026
|300.000,00
|020097048801281011032026ClBe387994.48527.101103.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|200.000,00
|020097040501281008022026QLJZ040184.32667.100802.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12775430536.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0121000686265 DUONG THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12775386930.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0071001161218 NGUYEN QUACH NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12775312250.NGUYEN THI HUONG chuyen tienung hoMS 2026.028 ba chau be mo coi.CT tu 9904680823 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|20.000,00
|020097044901280957362026qkus482057.79612.095736.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me, ma GD 100000077141850
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12775300101.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0271000578341 NGUYEN NGOC NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1DPEEHF.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028136003637.20260128.095553.19036726145011.VND-TGTT-TRAN KIM HOAN.970407
|28/01/2026
|200.000,00
|0200970422012809532920269725545853.59402.095330.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|300.000,00
|0200970405012809532020264QBQ072715.58417.095320.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho ma so 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1iJJN87SJ.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260128.095135.90071386.HO THAO LOAN.970432
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12775211851.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi).CT tu 0071000075805 NGUYEN THANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|6028TPBVI22RYM2H.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.094946.28091986111.TRAN Y THAO.970423
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1iJJN8WEN.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.094830.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|28/01/2026
|200.000,00
|020097040501280946272026X9YX041499.24512.094624.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.028
|28/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12775139576.Ung ho MS 2026.028 ( ba chau be mo coi me ).CT tu 1989589602 NGUYEN VAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097048801280943332026mCut267692.11462.094334.UNG HO MS 2026027 BA THACH THI SA VENL
|28/01/2026
|500.000,00
|020097041601280943132026PvBy274091.9663.094314.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh-280126-09:43:12 PvBy274091
|28/01/2026
|100.000,00
|020097040501280941472026ZYE3020303.1967.094147.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|500.000,00
|020097048801280938432026QWYv247074.88908.093826.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|500.000,00
|020097048801280938192026YWOA245401.86880.093819.NGUYEN LIEN SON CHUYEN TIEN UNG HO MS2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12775044219.ung ho MS 2026.028(ba chau be mo coi me).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1dJXFA4CR.ung ho MS 202626 3 CHAU BE MO COI.20260128.093558.970422Qa3cc53000000000418000.MBBANK IBFT.970422
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12774978931.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 1038334269 DUONG THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028IBT1iJJNDZ1E.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 028 BA CHAU BE MO COI ME.20260128.093057.247529918.LE THI HOA.970432
|28/01/2026
|300.000,00
|020097048801280928412026LlXr204841.43291.092841.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12774872421.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0011000456351 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201280922392026EHKM481129.16405.092236.TRAN DUC HIEN chuyen tien giup do chi Nguyen Thi Oanh
|28/01/2026
|200.000,00
|020097040501280922342026D9QV034576.16180.092234.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12774876931.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0011003688747 DAO DUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|020097048801280922032026LNhu177308.14149.092203.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201280919372026XLLO523589.4165.091934.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201280919032026NRIF932718.1607.091904.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201280918272026HI5T798697.99390.091828.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|28/01/2026
|50.000,00
|6028IBT1k1DPMRA7.Ung ho MS 2026 028 FT26028380054480.20260128.091639.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201280914322026SB9X502465.83218.091433.TRAN DUC HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1DPVR74.ung ho ms 2026.028 FT26028957932645.20260128.091331.13320514113010.VND-TGTT-PHAN TUAN GIANG.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201280911222026HP7G577564.69585.091123.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|020097040501280909522026ZS7O078105.64199.090952.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12774698487.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0711000229845 NGUYEN THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1DPSYSV.Ung ho MS 2026.028 - 03 chau be mo coi me FT26028100754190.20260128.090531.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12774669050.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0071002721927 VO THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1DP9LJB.Ung ho MS 2026.027 , ba Thach Thi Sa Venl FT26028374803880.20260128.090328.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12774603047.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0011002630139 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1iJJNJPQE.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.085701.142159268.PHAM MY LINH.970432
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12774568642.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.028( 3 chau be mo coi me).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12774559921.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201280856072026KW1V558592.9240.085608.TRAN DUC HIEN chuyen tien ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh
|28/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12774542383.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0011002394413 TRINH THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1iJJNW5YX.UH MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.085202.8683821349.HOANG THI THUY.970432
|28/01/2026
|200.000,00
|020097040501280850562026P80U095109.89449.085038.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12774482932.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0011004024028 NGUYEN NGOC CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1DPJBCH.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26028900506632.20260128.084935.8686879.NGUYEN MINH TUAN.970407
|28/01/2026
|50.000,00
|6028MCOBQ222TFN3.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).20260128.084730.03101010965538.HOANG VIET.970426
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12774450494.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1DPWPA3.CTT ung ho MS 2026.028- 3 chau be mo coi FT26028999456996.20260128.084607.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12774359019.ung ho ms2026.27 (ba thach thi sa venl).CT tu 0451000355918 LE DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12774355075.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me) .CT tu 0491000024471 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|020097041601280835192026nMO7929704.32254.083419.UNG HO MS 202628 BA CHAU BE MO COI-280126-08:35:19 nMO7929704
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1aWASNPEH.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.083244.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|28/01/2026
|300.000,00
|020097048801280829062026bGgy926174.10075.082848.NGUYEN THI BICH CK UNG HO MS 2026 028 BA CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12774244893.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028VNIBJ281EUF9.Ung ho Ms 2026.028 ( ba chau be mo coi me).20260128.082848.025704060755537.NGUYEN THI LINH.970441
|28/01/2026
|300.000,00
|0200970449012808284520269xt9291479.9163.082845.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me, ma GD 100000077094978
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1k1DUFFDT.Ung ho MS 2026.028 Ba chau be mo coi Me FT26028398375299.20260128.082736.19038124215011.VND- TGTT- VO XUAN THUY.970407
|28/01/2026
|500.000,00
|020097040501280826162026X6LK089571.99706.082616.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12774213489.2026.028.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|150.000,00
|0200970405012808233720267XCD078289.90442.082337.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12774174638.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12774170120.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0021000938315 NGUYEN THI CAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|50.000,00
|6028VNIBJ281EYI5.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.082223.009695572.NGUYEN KIEM KHANH.970441
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12774155354.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi sa venl).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116116632460.20260128.116116632460-0903025085_Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1k1DUHKKR.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028259210701.20260128.081643.19029811535027.VND-TGTT-TRAN THI LUU TAM.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12774060025.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 1904238289 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1iJJRTAH9.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260128.081325.136581473.PHAM THI TUY THU.970432
|28/01/2026
|1.000.000,00
|020097040501280813182026HHKM034781.54824.081318.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|300.000,00
|6028IBT1iJJRT55C.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260128.081252.136581473.PHAM THI TUY THU.970432
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12774050280.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12774037149.CAO THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.28.CT tu 1018589065 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|020097040501280811012026TFTO025518.47489.081058.Vietcombank:0011002643148:Ung ho - MS-2026.028-ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|200.000,00
|020097041601280810532026NWV8717055.46372.081036.UNG HO MS 2026 028 BA CHAU BE MO COI ME-280126-08:10:53 NWV8717055
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1DU6K9C.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2026 028 ba chau be mo coi me. FT26028031260703.20260128.080943.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|020097048801280808582026q3pa825299.40389.080858.UNG HO MS 2026.028 CHAU BE MO COI ME
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12774013843.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0121000023978 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|020097042201280800062026OR0W134937.12007.080007.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1k1DU7R1G.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028946082217.20260128.075953.19071889077013.VND-TGTT-NGUYEN THUY GIANG CHAU.970407
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1hWM7PRW5.IBFT NGUYEN THI MY KHANG chuyen tien ung ho MS 2026.028. ba chau be mo coi me.20260128.075824.040007132990.SACOMBANK.970403
|28/01/2026
|300.000,00
|6028TPBVI22ZP6RP.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi.20260128.075237.04269905601.BUI THI THANH TAM.970423
|28/01/2026
|6.868,00
|020097042201280748172026ITHW440506.72924.074818.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|28/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12773756729.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|1.000.000,00
|6028IBT1iJJREUPI.Ung ho MS 2026 028 ba chau be mo coi me.20260128.074123.221017668.NGUYEN NHAT QUANG.970432
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12773638070.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 9374123979 TRINH THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12773607609.ung ho MS 2026.028( ba chau be mo coi me).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1DUPAWN.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028033004830.20260128.073043.19036171226010.VND-TGTT-LO THI THANH.970407
|28/01/2026
|100.000,00
|020097041601280728092026himR809287.11726.072752.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl-280126-07:28:09 himR809287
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12773545262.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12773491283.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.028 (ba chau mo coi me).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|IBVCB.12773405533.Chuyen tien ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi m.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/01/2026
|100.000,00
|IBVCB.12773361332.Chuyen tien ung ho MS 2020.027 Thach Thi Sa Ven .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/01/2026
|100.000,00
|6028TPBVI22Z7793.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260128.070224.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12773293611.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.027( Thach thi sa Venl).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12773247765.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12773217040.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12773102518.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|6028IBT1k1DUCX2F.Ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong FT26028487983900.20260128.063609.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|28/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12773081106.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12773074829.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12773047476.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|2.000,00
|MBVCB.12773002594.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|020097042201280537462026I556986373.26373.053747.uh ms 2025.026 trinh duy phuc
|28/01/2026
|200.000,00
|6028IBT1k1D8NVXA.Ong quy ba thanh 288 tdt ung ho cac hoan canh kho khan FT26028686375202.20260128.040357.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12772731338.ung ho 2026.025 ( Tan Van Phong).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12772730515.ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/01/2026
|100.000,00
|6028IBT1fWLVD84G.ung ho ms 2026.023(Dinh yen nhu). cau mong em som duoc khoe lai..20260128.015839.9021841250826.TRAN QUOC CUONG.963388
|28/01/2026
|50.000,00
|6028TPBVI22Z6W3B.Ung ho MS 2026.026 (Trinh Duy Phuc).20260128.011949.80652913608.TRAM THAO VAN.970423
|28/01/2026
|50.000,00
|6028TPBVI22Z6AHE.MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).20260128.002246.04420245201.BUI QUANG VINH.970423
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12800769598.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|6030IBT1k1DRNH3B.MS2026.029 FT26030837856009.20260130.001008.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|29/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12800731574.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0541000283766 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1dJR8TU4K.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260130.000139.0969245623.MBBANK IBFT.970422
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12800726193.Ung ho MS 2026.029(chi Duong thi Thoa).CT tu 0981000363636 PHAM THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DRRDU8.Ung ho MS 2026.021 FT26030262041343.20260129.235337.19034353510013.VND-TGTT-BUI THI BICH NGOC.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DRFL9X.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26030348119597.20260129.233106.19025579605026.VND-TGTT-TRAN THU HUYEN.970407
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DRTYBX.NGUYEN THUY LINH ung ho hoan canh gia dinh FT26029682963851.20260129.232045.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DRTMVK.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.029 FT26029901461745.20260129.231937.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|29/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12800554891.NGUYEN THI NGUYET ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0031000287492 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|6029MSCBD2219PRM.VU VAN MANH chuyen tien ung ho ms 2026.029 Duong Thi Thoa.20260129.231130.0828682533.VU VAN MANH .970422
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1k1DRLQD7.Ung ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa FT26029607161443.20260129.231039.19034853680012.VND-TGTT-LE HONG HANH.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12800514604.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 7797922879 NGUYEN MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|6029MSCBD2219XX2.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260129.230411.0985534710.TRAN THI PHUONG LIEN.970422
|29/01/2026
|200.000,00
|6029MSCBD2219WXH.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.230103.0985534710.TRAN THI PHUONG LIEN.970422
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1iJ1MPQR3.ung ho 2026 028.20260129.225625.212720038.LA THI MEN.970432
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12800401415.ung ho ms 2026.028(ba chau be mo coi).CT tu 1058402796 TRAN THI LOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DRE4B5.NGUYEN THI THU TRANG chuyen ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26029350604317.20260129.224839.19033386238010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DREUKU.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029040002532.20260129.224749.19124174367886.VND-TGTT-PHAM THI DUNG.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|6029MSCBD221SKRN.Ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con.20260129.224329.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12800354615.ung ho MS 2026.029 duong thi thoa.CT tu 9865076779 LE THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|020097041501292240512026ee04845096.94830.224033.NGUYEN THI HOA chuyen tien
|29/01/2026
|50.000,00
|020097048801292240372026GDXg109346.95410.224037.UNG HO MS 2026.209 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|125.719,00
|6029IBT1k1DRKJIT.Ung ho MS 2026.029 FT26029080835603.20260129.224018.19030713640023.VND-TGTT-GIANG THI MY LINH.970407
|29/01/2026
|500.000,00
|6029MSCBD221SZDU.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho ba va cac chau..20260129.224004.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
|29/01/2026
|500.000,00
|6029MSCBD221SMAP.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho cac chau va gia dinh..20260129.223641.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801292236032026pIDU103395.86943.223603.VUONG THI THU UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1hWMLHWGL.IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.223524.070082561283.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|200.000,00
|6029MSCBD221X67P.Ung ho MS 2026.026 Trinh Duy Phuc. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con va gia dinh.20260129.223124.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
|29/01/2026
|20.000,00
|020097048801292228502026H0Dd093479.76254.222850.UNG HO MS 2026023 DINH YEN NHU
|29/01/2026
|200.000,00
|6029MSCBD221XSMY.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh.20260129.222743.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12800239587.VO THI KHANH AN chuyen tien ung ho ms 2026.029.CT tu 0941000001991 VO THI KHANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12800213645.UNG HO MS 2026.025 (TAN VAN PHONG).CT tu 0021001659588 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12800178067.UNG HO MS 2026.029 (CHI DUONG THI THOA).CT tu 0021001659588 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|6029MSCBD221XB2J.ms2026.029 chi Duong Thi Thoa.20260129.221925.9388388399.THACH LE THIEN PHUOC .970422
|29/01/2026
|88.888,00
|0200970405012922190720263ARZ033357.57851.221849.Vietcombank:0011002643148:NGO THI VUNG chuyen tien Ung ho C Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12800154470.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0081001164979 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12800141685.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029MSCBD221VH7F.2026.029 Duong Thi Thoa.20260129.221420.236789666666.TRAN THI LIEN .970422
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1fWLYGNH1.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260129.220625.8007041140658.TRAN THI HUONG LAN.963388
|29/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12800039757.ungho ms2026.029.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1k1DRUSBQ.Ung ho MS 2026.029 c duong thi thoa FT26029938055039.20260129.220015.86688669.BUI THUY LOAN.970407
|29/01/2026
|400.000,00
|6029MSCBD221KWRC.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa chuc chi mau khoe de vuot qua.20260129.215924.0906911868.TRAN BAO QUOC.970422
|29/01/2026
|200.000,00
|6029MSCBD221KMJZ.Ung ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa.20260129.215538.686885888.LE NGOC HA.970422
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DR8QNK.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029208843161.20260129.215535.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|0200970405012921534520263KSH077181.2082.215348.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|1.000.000,00
|0200970488012921492320269gcH018529.90790.214923.DUC CHUA GIESU THUONG CHI DUONG THI THOA, MS 2026.029.
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DRDCMD.Eins 260129-Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029844036386.20260129.214110.9905102014.NGUYEN QUYNH DUNG.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|020097042201292139212026RL1Y938933.57150.213922.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|0200970405012921384320268E6O034402.54431.213843.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.029 chi duong thi thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801292138052026zpoA991560.52175.213805.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|29/01/2026
|100.000,00
|020097042201292136012026ODTC946256.43011.213602.Ung ho MS 2026.029 Chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201292133332026V2TQ716848.31726.213329.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DR21J4.Ung ho ms 2026.028 FT26029692459652.20260129.213040.19028205324014.VND-TGTT-DINH THI HANG HAI.970407
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1bJ23DN2G.ung ho ms 2026. 029 - chi Duong Thi Hoa.20260129.212310.0975052608.NGUYEN THANH HA.970448
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1iJ1VN33S.Ung ho MS 2026- 029 Duong Thi Thoa.20260129.212310.14562157.TRINH THI HANH.970432
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12799515399.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12799492302.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12799487985.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12799479890.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 9968139609 NGUYEN THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12799457372.Nguyen Thom ung ho ms 2026.028 ba chau be mo coi me.CT tu 0551000151186 NGUYEN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12799435477.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|020097040501292110592026U31J037278.26469.211059.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801292110102026McWS914908.21642.211010.UNG HO MS 2026.028 3 CHAU BE MO COI
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12799351268.TRAN VAN HUNG ung ho MS 2026.029 chi DuongThi Thoa.CT tu 1049480648 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12799156356.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1k1DXTQLS.Ung ho MS 2026.029 FT26029423763643.20260129.205529.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1aWAU8XQX.ms 2026.028 giup 3 chau be mo coi me.20260129.205425.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|29/01/2026
|200.000,00
|02009704220129204706202667GV521831.99129.204707.Tri Duc ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801292044262026xyMT833594.84015.204426.NGUYEN TRONG THIEN UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO CO I ME
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1aWAUIZWJ.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.029 chi duong thi thoa.20260129.204244.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|29/01/2026
|500.000,00
|6029VNIBJ28FECMX.Ung ho MS 2026.029( chi Duong Thi Thoa).20260129.203040.913096407.VU THANH NGHIA.970441
|29/01/2026
|200.000,00
|6029VNIBJ28FE1N9.Ung ho MS 2026.029 ( Duong Thi Thoa).20260129.203030.066704060106771.DAM TUYET MAI.970441
|29/01/2026
|300.000,00
|6029VNIBJ28FEQNS.Tu thien MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa) 3 con nho bo mat, me benh - Ninh Binh.20260129.202903.783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970441
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DX45C3.TRUONG NGOC GIAU chuyen Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26029800190068.20260129.202748.19035740091017.VND-TGTT-TRUONG NGOC GIAU .970407
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201292027272026MWWX358116.97455.202728.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12798700925.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0061000676000 PHAN THI TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DXBP19.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029882454124.20260129.202450.8385333888.BE DIEU HOA.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|6029TPBVI2243D7J.Ung ho MS 2026.029.20260129.202158.03480955501.NGUYEN XUAN VU.970423
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DXYLMY.MS 2026.028 FT26029813897630.20260129.202021.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DXY7KA.Ung ho ms 2026.029 c duong thi thoa FT26029818492207.20260129.201953.11722253397011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC CHI.970407
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DXY5DP.MS 2026.029 FT26029701690015.20260129.201927.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|29/01/2026
|30.000,00
|020097041601292017262026vVR1794904.47932.201623.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME-290126-20:17:26 vVR1794904
|29/01/2026
|100.000,00
|0200970422012920171920265W8J581055.47598.201720.ung ho ms 2026.028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|140.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116308755014.20260129.116308755014-0974788807_Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|20.000,00
|6029IBT1dJRIJNUJ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Duong Thi Thoa ms 2026 029.20260129.201520.0936093860.MBBANK IBFT.970422
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201292009172026JDF6102132.7612.200918.MS 2026 029 Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|6029TPBVI224387Y.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.200740.10001865535.HOANG TRONG TAN.970423
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12798343220.TRINH THI KIM NHUNG chuyen tien ung ho MS 2026.029 chi Duong thi Thoa.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12798293419.Ung ho MS 2026026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12798252132.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|5.000,00
|6029IBT1k1DXD1D7.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029608919009.20260129.195920.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|29/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601291959082026p75F836617.56914.195805.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-290126-19:59:08 p75F836617
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12798223513.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|020097048801291956522026o31Q685750.44531.195634.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12798185404.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116306399872.20260129.116306399872-0906876100_Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1hWMLV5BW.IBFT Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260129.195326.060254081674.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DX1V6S.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26029740399052.20260129.194606.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|29/01/2026
|1.000.000,00
|020097041501291946072026wK33352533.81827.194607.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|100.000,00
|020097042201291945162026PCEK774465.77392.194517.ung ho ms 2026.028 Ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DXWPUL.Ung ho MS 2026.026 FT26029257195488.20260129.194058.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|020097042201291940122026XKU7256330.47619.194012.ung ho ms 2026.029
|29/01/2026
|50.000,00
|6029TPBVI2249L8Y.MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).20260129.193400.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1hWML2KYQ.IBFT Ung ho MS 2026.029 chi DUONG THI THOA.20260129.192359.050080054294.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1dJRMY8AY.NGUYEN TRUNG NAM chuyen tien ung ho 3 chau mo coi o quang tri.20260129.192154.7200106573004.MBBANK IBFT.970422
|29/01/2026
|300.000,00
|0200970405012919212920263BLR033265.37285.192129.Vietcombank:0011002643148:Ung ho ma so 2026 029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12797577717.UNG HO MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0181000025802 DUONG VAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291915102026LuZE530318.99000.191510.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|500.000,00
|6029VCBCH22YMCLG.Le Cam Dieu chuyen tien ung ho ms 2026 028 ba chau be mo coi me.20260129.191441.0687041073863.LE CAM DIEU.970454
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1cWEADPF2.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260129.191425.103876364398.NGUYEN THI DIEU.970415
|29/01/2026
|100.000,00
|020097041501291914182026FJtm233497.95196.191418.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|300.000,00
|020097040501291911092026KNSC082260.76234.191109.Vietcombank:0011002643148:HA THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12797271809.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|020097048801291858052026MTdv467326.96872.185747.PHAM THI QUE CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026. 029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|600.000,00
|020097042201291847132026T42J611734.29642.184714.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|29/01/2026
|50.000,00
|6029TPBVI224XQX1.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.184427.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12796953003.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12796939959.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12796929483.Ung ho MS 2026026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12796912779.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12796916674.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1k1D38U6I.ung ho ma so 2026.029 duong thi thoa FT26029503626290.20260129.184059.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12796890037.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|020097048801291840402026MhYx400383.88694.184021.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|29/01/2026
|200.000,00
|0200970415012918384920263htI993717.78326.183849.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa)
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12796823617.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12796790962.ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12796731197.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0181001247696 NGUYEN MINH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|250.000,00
|020097040501291830492026HRQS075544.28633.183045.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|250.000,00
|020097040501291829272026Z9HE068570.20506.182927.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12796598845.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0341001919910 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097048801291822022026rI1r329015.77437.182144.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|29/01/2026
|100.000,00
|020097042201291820592026DSS6595840.70753.182100.HOANG KIM NGAN chuyen tien
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12796543559.NGUYEN NGOC QUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0381000546491 NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12796371179.MS 2026.029 (chi Duong thi Thoa).CT tu 1001000299162 TRAN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12796340242.ung ho ms 2026 028.CT tu 0071002514783 NGUYEN MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12796306524.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12796303434.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12796290220.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|020097048801291752302026egq2208182.90954.175226.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|100.000,00
|020097041601291748082026xIs1847149.63012.174705.LA VINH TAI CHUYEN KHOAN UNG HO HO QUANG VINH-290126-17:48:08 xIs1847149
|29/01/2026
|100.000,00
|020097041601291746152026iW80080100.50209.174616.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-290126-17:46:15 iW80080100
|29/01/2026
|20.000,00
|6029IBT1aWA8ZPAJ.ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi.20260129.174432.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443
|29/01/2026
|200.000,00
|6029VNIBJ28FABDA.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).20260129.174250.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12795838458.Ung Ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 1013077319 LE THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DF4JSI.Ung ho 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029012067655.20260129.173448.19036091904018.VND-HA MINH ANH.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DFUALK.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26029997780706.20260129.172450.19038779680019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|29/01/2026
|50.000,00
|020097041601291720442026YmiN417647.79847.172045.MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-17:20:44 YmiN417647
|29/01/2026
|100.000,00
|020097040501291720372026NJHC073405.80045.172038.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12795433377.ung ho ms 2026.029.CT tu 1033004805 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12795409740.ung ho ms 2026.028.CT tu 1033004805 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DFMCDD.Ms 2026 029 chi Duong Thi Thoa FT26029643730860.20260129.171702.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12795386093.ung ho MS 2026.029 (c Duong Thi Thoa).CT tu 0441000680102 NGUYEN HUU TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12795371602.ung ho ms 2026.027.CT tu 1033004805 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041601291707372026g8b8111857.98682.170738.MS2026-029 EM DUONG THI THOA NINH BINH-290126-17:07:37 g8b8111857
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1iJ1D9I6Z.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi thoa.20260129.170643.168115806.NGUYEN LAM LINH.970432
|29/01/2026
|380.000,00
|6029TPBVI224WPQF.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260129.170556.00499987202.NGUYEN LE TRUNG.970423
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12795112504.ung ho ms 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12795110219.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0281000007501 HAN ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|02009704050129170112202679JC086426.62420.170112.Vietcombank:0011002643148:MS 2025. 354 be dinh nguyen thao my
|29/01/2026
|300.000,00
|020097041601291700042026h7XN692247.55568.170005.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-17:00:04 h7XN692247
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12795010715.2026.029 duong thi thoa.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12794954615.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DTN1FG.Ung ho MS 2026.029 FT26029180812409.20260129.165127.19021328427018.VND-TGTT-VU THI HUYEN.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|020097040501291650352026ANB8027720.94902.165035.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.029 duong thi thoa
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1dJRDKSVR.Ung ho MS 2026 029 chi Duong Thi Thoa.20260129.164832.0369981230.MBBANK IBFT.970422
|29/01/2026
|300.000,00
|6029WBVNA2Q1GHZV.Ung ho MS 2026-029(chi Duong thi Thoa).20260129.164832.107000579519.BUI THI KIM HOANG.970412
|29/01/2026
|200.000,00
|0200970405012916370420260WF5044401.19873.163704.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.028 giup 03 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|500.000,00
|020097041601291632302026EDSy198274.1165.163213.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me-290126-16:32:30 EDSy198274
|29/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12794539847.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|5.000.000,00
|6029MSCBD221MYSS.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.161731.0912858889.TRAN HAI ANH.970422
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12794379469.TRAN THI KIM CHI ung ho MS 2026.028 (3 chau be mo coi me).CT tu 9907891878 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|020097048801291616212026PYlL803698.33175.161621.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|50.000,00
|6029MSCBD2211XMB.ung ho MS 2026.029.20260129.161459.0570125139001.THIEU CHI HUNG.970422
|29/01/2026
|100.000,00
|6029TPBVI22443KD.Ung ho ms 2026.029(chi Duong Thi Thoa).20260129.161143.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|29/01/2026
|300.000,00
|020097040501291607142026TNY3087892.94977.160714.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|300.000,00
|6029MCOBQ22LLKTC.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.160007.02001013898990.DOAN THI MINH TAM.970426
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1bJ2FE2NZ.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260129.155909.0008100008804005.NGUYEN THI TRA MY.970448
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12794038375.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0071002148365 LE BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12794026707.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0311000446036 HA XUAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1iJ1SK1RZ.2026029 chi DUONG THI THOA.20260129.154945.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12793926949.MS 2026.029.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12793910901.ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0021000371192 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1hWMHD2RZ.IBFT ung ho MS 2026.029. Duong Thi Thoa.20260129.154134.070112110656.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1fWLP55ZM.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.154121.0902126736.PHAM BANG GIANG.970431
|29/01/2026
|500.000,00
|6029MSCBD2212ULV.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260129.154113.07371809686886.CHAU TRUC THAO.970422
|29/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12793800614.BUI THI THANH THUY uh MS 2016.023(Dinh Yen Nhu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|020097048801291535462026Ylpk662359.69579.153546.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1fWLPYLVS.MS 2026.029 Duong Thi Thoa.20260129.153452.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|29/01/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.12793786178.GiupMaSo 2026.029 DuongThiThoa.CT tu 0071000902868 DUONG THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029TPBVI224RF3N.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).20260129.153323.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12793710325.TRAN LE THU HANG chuyen tienUng ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0071000878078 TRAN LE THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029MSCBD22BPEUN.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.152808.7746888888.PHUNG THUY HIEN.970422
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DTQUGC.PHAM THI DUYEN chuyen ung ho MS 2026029 duong thi thoa FT26029070399803.20260129.152609.19020423206022.VND-TGTT-PHAM THI DUYEN.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12793606030.MS 2026.029-cau mong chi Duong Thi Thoa hoi phuc sk va chuc gd chi vuot qua kho khan on dinh cuoc song.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DLXN6C.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029040741105.20260129.151912.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|020097040501291516242026XLLJ047074.83408.151624.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12793548283.UH MS 2026.029 DUONG THI THOA.CT tu 0121000854669 VO THUY HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12793538105.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12793500614.ung ho MS 2026.029 ( chi Duong thi Thoa).CT tu 0531002573823 VU TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|020097048801291511112026HhUA582848.56634.151107.UNG HO MS 2026.029
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DLTBCZ.Ung ho MS 2026026 Trinh Duy Phuc FT26029072559108.20260129.150855.19031588071018.VND-TGTT-PHAM THI NGOC ANH.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DLZDCL.ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26029324196221.20260129.145917.9964348962.NGUYEN BICH THAO.970407
|29/01/2026
|50.000,00
|020097048801291455402026DYhy533645.76569.145540.NGUYEN THI HUONG CHUYEN TIEN MS2026.029 DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201291449112026V5X6686023.45615.144912.be Bao Anh xin gui chut tam long den MS 2026.029 co Duong Thi Thoa a
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12793193862.ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|020097048801291447442026rsY2510396.37816.144744.UNG HO MS 2026.026 TRINH DUY PHUC
|29/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12793159523.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|020097048801291443102026ILI3497261.17232.144310.GIA DINH DUNG MAI GUI MS2026.029 GIUP DO CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1iJ1SDZEP.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260129.144309.0378866408.TRAN THI THANH BINH.970432
|29/01/2026
|50.000,00
|020097048801291442102026OBeE494790.11750.144210.GIA DINH DUNG MAI GUI NS2026.027 GIUP DO BA THACH THI SA VENL
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12793105525.Gd Ngu Vi ung ho Ms 2026.029 (Chi Duong Thi Thoa).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1dJRSZJW7.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026 029 Duong thi Hoa.20260129.144104.8989686822222.MBBANK IBFT.970422
|29/01/2026
|20.000,00
|MBVCB.12793087439.DAO THANH NAM chuyen tien ung ho ms 2026.029 ( chi duong thi thoa).CT tu 1013280824 DAO THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116270105013.20260129.116270105013-0944229096_PHAM DUONG LAN ANH chuyen tien qua MoMo
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12793072292.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12793068519.ung ho MS 2026.028( Ba chau be mo coi).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041601291437462026L3PW886680.92273.143643.UNG HO MS 2026. 029 DUONG THI THOA-290126-14:37:46 L3PW886680
|29/01/2026
|50.000,00
|6029TPBVI224TZ2I.MS 2026.029 Duong Thi Thoa.20260129.143724.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1hWMHQG89.IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.143656.060238643379.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|50.000,00
|02009704880129143254202676Nt468584.69788.143254.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|900.000,00
|MBVCB.12792966852.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.029 Chi Duong Thi Thoa.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1iJ1S2FY3.ung ho ms 2026 029 chi Duong Thi Thoa.20260129.142751.172651844.TRAN MINH THU.970432
|29/01/2026
|100.000,00
|02009704220129142517202642Q6963136.34809.142518.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|0200970422012914220020265XAM681369.21061.142201.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12792848882.TRAN THI YEN CHI chuyen tien ung ho MS 2026027 (TAN VAN PHONG).CT tu 0071002205689 TRAN THI YEN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|0200970416012914182320268rHK585336.4399.141721.NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026-029 DUONG THI THOA-290126-14:18:23 8rHK585336
|29/01/2026
|500.000,00
|020097041601291417082026mS4o580971.98998.141605.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-14:17:08 mS4o580971
|29/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12792810504.LE THI THUY chuyen tien 2026.029.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1k1DLI6MV.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029718028052.20260129.141616.900009888888.NGUYEN DUY CANH.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12792813577.NGUYEN THI THU HANG chuyen tien ung ho MS 2026.029( chi Duong Thi Thoa).CT tu 0051000545028 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|020097048801291414462026CTtL417954.89231.141442.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201291413452026Q98R373192.83517.141346.LE TRAN THI KIM NGUYEN chuyen tien MS2026 029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12792776188.TRAN THI YEN CHI chuyen tien ung ho MS 2026.027 (ba THACH THI SA VENL).CT tu 0071002205689 TRAN THI YEN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DLMHMA.ung ho MS 2026.029 FT26029115927200.20260129.141309.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DLME4M.ung ho ms 2026.029 FT26029064463821.20260129.141252.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12792761633.giup MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097048801291411412026VEcI409491.75257.141141.MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12792737039.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0481000656354 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12792722058.ung ho MS 2026.029.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|0200970416012914085320260Az1747842.62344.140854.LE QUANG VINH UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI HOA-290126-14:08:53 0Az1747842
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12792724472.Ung ho MS 2026.29 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1054862521 LE VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12792710237.MS2026.029 ( Chi Duong Thi Thoa).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041501291406512026caN0894668.53397.140647.QR - Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1dJRSPEAY.ung ho MS 2026 029 chi Duong Thi Thoa.20260129.140616.7397999996868.MBBANK IBFT.970422
|29/01/2026
|2.000.000,00
|020097048801291405292026EHjd393102.48089.140529.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DLD8B7.Ung ho MS 2026.029 FT26029819014073.20260129.140509.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1hWMZX9QW.IBFT Ung ho MS 2026.29 chi Duong Thi Thoa.20260129.140442.050139852866.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|50.000,00
|020097041601291403592026iWno477121.41313.140400.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-14:03:59 iWno477121
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12792664334.ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 1015695143 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|2.000.000,00
|020097041601291403062026dEyT249094.37455.140204.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-290126-14:03:06 dEyT249094
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1iJ1SQ3T1.NGUYEN THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026029 duong thi thoa.20260129.140100.136378589.NGUYEN THI HOA.970432
|29/01/2026
|200.000,00
|020097040501291359202026L84U038788.22072.135920.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|020097048801291356302026EGF5369630.9163.135630.UNG HO MS 2026.29 DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|020097048801291354312026kPa0364410.1194.135431.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12792559196.Ung ho MS 2026.029 (Chi Duong Thi Thoa).CT tu 9966821869 DO PHU KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DLCNZ6.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu FT26029795059661.20260129.135349.19027494444026.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HAI NAM.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DLC3J6.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26029451560505.20260129.135327.19027494444026.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HAI NAM.970407
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12792545980.2026.029 Duong Thi Thoa.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DLC4EY.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029001736331.20260129.135220.19027494444026.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HAI NAM.970407
|29/01/2026
|45.000,00
|020097041601291352122026KzRw207274.90745.135212.UNG HO MS 2026 029-290126-13:52:11 KzRw207274
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12792537007.UNG HO MS 2026.029 - CHI DUONG THI THOA.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1k1DLCIRF.Ck ung ho ma so2026.028. 3 chau be mo coi me FT26029033080627.20260129.135138.19035882117013.DANG THI VAN ANH.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12792524481.ht hoan canh 2026.29 ( Duong thi Thoa).CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041601291350492026KN47911695.83712.134946.UH MS 2026.029 C THOA-290126-13:50:48 KN47911695
|29/01/2026
|50.000,00
|6029VNIBJ288EJDY.Ung ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa.20260129.135010.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1iJ19RG64.Ung ho MS 202629chi Duong Thi Thoa.20260129.134814.0383111532.VU VAN HUAN.970432
|29/01/2026
|50.000,00
|6029TPBVI224FHJC.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).20260129.134719.01877139701.LAM KIEU TRINH.970423
|29/01/2026
|100.000,00
|6029MCOBQ2225W8C.LOC UNG HO MS2026.029 DUONGTHITHOA.20260129.134701.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|29/01/2026
|300.000,00
|020097040501291346292026RU8K093347.65669.134629.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12792451351.UNG HO MS 2026.029 (CHI DUONG THI THOA).CT tu 1042058090 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12792447124.Ung ho MS 2026.012 ( Chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0671004078912 LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|020097041501291343232026b7Qb834650.52910.134304.QR - Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12792434265.ung ho ms 2026.029(chi duong thi thoa).CT tu 0561000563335 LE NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|6029IBT1k1DLWG7V.ung ho MS2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029642202186.20260129.134216.3088786789.PHAM VAN PHU.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12792418453.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0181000052374 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12792387452.MS 2026 029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12792370566.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi.CT tu 0181000052374 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|68.000,00
|6029MCOBQ2225T4K.MS2026.029 chi duong thi thoa.20260129.133707.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|29/01/2026
|400.000,00
|6029IBT1hWMZT8CU.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.028 2026.027.20260129.133649.050029563133.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1k1DHNRNH.MS.2026.028 ung ho ba chau be mo coi me FT26029756716391.20260129.133645.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12792362353.CHU THI THU unng ho ms 2025.029 ( Duong Thi Thoa).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097048801291336042026a0uf317712.22026.133600.UNG HO MA SO 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12792350406.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0181000052374 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1k1DHNMC9.Ung ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa FT26029063177301.20260129.133428.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|6029TPBVI224FTWK.Ung ho Ms 2026.029(chi Duong Thi Thoa).20260129.133406.02199658802.NGUYEN THI CHAU QUYNH.970423
|29/01/2026
|10.000,00
|6029IBT1dJRSCR1F.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.133359.0989330168.MBBANK IBFT.970422
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DHRTR8.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029656837010.20260129.133256.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|6029TPBVI224FJ1U.ung ho MS 2026.029.20260129.133256.97031728009.NGUYEN THI BICH.970423
|29/01/2026
|100.000,00
|020097041501291331382026QQ37806712.3107.133134.Ung ho MS 2026.029
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12792305482.ung ho ms 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0021000998454 CHU HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12792286153.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DHXTEC.Ung ho ms 2026.029 FT26029681106319.20260129.132930.19035916251024.VND-TGTT-DAO THI THAO.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1aWAIXTLM.Ung ho ms 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.132911.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|29/01/2026
|100.000,00
|6029NAMAA2Q1JF6D.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.132851.060619855.NGUYEN BICH TRAM.970428
|29/01/2026
|150.000,00
|020097042201291328492026JV9M526657.92033.132850.2026029 duong thi thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DHX5HW.ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029233269939.20260129.132819.19030862432018.VND-TGTT-LUU TRI DUNG.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1iJ19TZY1.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.132702.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432
|29/01/2026
|200.000,00
|6029MCOBQ222517Q.MS 2026.029.20260129.132556.03101010865852.DIEU THI BICH.970426
|29/01/2026
|20.000,00
|6029IBT1dJRSJVUQ.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.132450.388888368.MBBANK IBFT.970422
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12792230507.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12792215045.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0121002106751 TRAN NGOC LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029MCOBQ2225BR5.Ung ho ms2026.029 duong thi thoa.20260129.132232.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DHF6GL.MS 2026.029 FT26029822069015.20260129.132218.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12792193017.Nguyen At Tan-Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0071001308216 NGUYEN HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029VCBCH22Y18I4.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.132035.0027041031793.NGUYEN THI NGOC SUONG.970454
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12792188895.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12792178732.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0041000292844 TRAN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DHF1HH.Ung ho MS 2026.029 chi DUONG THI THOA FT26029187021048.20260129.132012.19038522821010.VND-TGTT-DUONG VU VAN.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1k1DHTNH9.Ms2026.029 FT26029949086054.20260129.131949.19035946222010.DO VIET DUC.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DHT36N.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029464062584.20260129.131930.19029419677018.VND-TGTT-NGHIEM THUY DUONG.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201291319242026OB97126413.50861.131907.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12792167847.PHAM NGOC LE ung ho Ms 2026.029( chi Duong Thi Thoa).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201291318152026TEF2948425.47429.131816.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291317522026EO73273880.46044.131734.HOANG MANH DUNG UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|020097048801291317132026OBeS272424.42795.131713.TRUONG THI HUU TAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.029 DUONG THI THOA
|29/01/2026
|500.000,00
|020097041601291316072026Xhy5904151.37678.131505.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me-290126-13:16:07 Xhy5904151
|29/01/2026
|500.000,00
|020097048801291312132026arM5260573.22622.131213.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12792048809.MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0371000483196 RCOM DUONG KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1k1DH684V.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029827445664.20260129.130407.19028020213011.VND-TGTT-DUONG KIM YEN.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029MCOBQ222PN4P.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.130141.03101016825577.LE TUAN ANH.970426
|29/01/2026
|400.000,00
|6029IBT1k1DHE4PT.NGUYEN THANH HUONG ung ho MS 2026.029 FT26029360941215.20260129.130126.19032320110221.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUONG.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12791956273.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0541000262066 TRIEU VAN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|2.000.000,00
|020097041501291259452026M9cF729040.69133.125945.ung ho MS 2026.029 ch Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DHKF4N.NGUYEN LUONG ung ho MS 2026 029 chi Thoa FT26029488786000.20260129.125911.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DHKMJU.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029558050410.20260129.125719.5533888668.BUI THI NHU HOA.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201291254492026WXOW864088.46819.125450.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|29/01/2026
|200.000,00
|0200970422012912540920260OUO354252.45206.125410.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041601291252212026yfvs705813.35978.125222.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-12:52:21 yfvs705813
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DHG558.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029763660900.20260129.125132.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1hWMZE6ZY.IBFT GIAN GIA TUONG chuyen tien ung ho MS 2026029 chi duong thi thoa.20260129.125118.060003825402.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|100.000,00
|020097042201291251172026J9DL994101.31478.125118.Ung ho Ms 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12791796799.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0391000976612 DUONG VY THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12791784533.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1017325512 PHAN KY QUAN TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|188.666,00
|020097048801291245432026SWvx194551.7633.124543.UNG HO MS 2026 029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201291244332026TYBJ240718.3080.124434.TRAN NGOC THANH ung ho ms 2026 029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DH4WVG.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029058411090.20260129.124352.19034753575017.VND-TGTT-CHI QUANG HOA.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|0200970422012912411020269FMH360830.86697.124111.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|29/01/2026
|200.000,00
|6029MCOBQ222PE91.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260129.124008.06001010013745.DUONG DUC KHANG.970426
|29/01/2026
|70.000,00
|020097048801291236562026vLZq170783.67449.123656.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12791663950.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0531002505345 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|020097048801291235002026MDgl165183.59168.123442.UNG HO MS 2026.028
|29/01/2026
|500.000,00
|020097048801291234322026iHim164032.56132.123414.TRUONG KHANH HUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12791632269.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0121001022490 HAU LY KIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DHPPVT.Ung ho ms 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029709485490.20260129.123316.19035865569016.VND-TGTT-LE THANH CHUONG.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12791590800.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0271000977138 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029VNIBJ288TW2B.ung ho ms 2026029 chi duong thi thoa.20260129.123048.764803718.NGUYEN THI THANH XUAN.970441
|29/01/2026
|1.000.000,00
|020097042201291229422026IAA7607267.32424.122943.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|50.000,00
|020097048801291228082026lJyG145099.23950.122750.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291221562026Dps0125297.92300.122156.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291221492026zgb7125066.91608.122149.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1aWAIZ6VK.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.122126.0333312989.NGUYEN THUY HAU.970443
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1aWAIZUGR.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.121828.197979797989.HOANG NGOC LINH.970443
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12791396867.MS 2026.027(ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0501000015819 NGUYEN THI THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12791387011.ung ho MS 2026.029 ( Duong thi Thoa ).CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12791366656.ung ho ms 2026.028 ( ba chau be mo coi me ).CT tu 0181003550454 NGUYEN TRAN TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601291214282026fBax454765.52210.121326.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-290126-12:14:28 fBax454765
|29/01/2026
|100.000,00
|020097040501291214182026571O081499.51613.121418.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.029 chi Duong Thi thoa
|29/01/2026
|30.000,00
|6029IBT1cWE5N7AX.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260129.121258.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|29/01/2026
|10.000,00
|6029IBT1cWE5NWMT.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).20260129.120957.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|29/01/2026
|1.000.000,00
|0200970488012912045020260l5F067084.99443.120450.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|1.000.000,00
|6029IBT1k1DH19H9.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029593006328.20260129.120313.19036212483015.VND-TGTT-NGUYEN CAO THAI.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12791176035.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0181003604911 DUONG MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|020097041601291201062026L03q345931.77918.120003.UNG HO MS2026.029 DUONG THI THOA-290126-12:01:05 L03q345931
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12791150154.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1046851022 NGUYEN THI MAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|0200970488012911593820266WdI048482.69326.115939.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|300.000,00
|02009704880129115810202634Si043065.60596.115810.UNG HO DUONG THI THOA
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1bJ2FVDTY.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa.20260129.115758.0048102030686868.MA HUYNH.970448
|29/01/2026
|50.000,00
|0200970488012911574420265q6f041358.57949.115744.UNG HO MS 2026025 TAN VAN PHONG
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1aWAIECY1.Ung ho MS 2026.029.20260129.115735.1006591004.TRINH THE SON.970443
|29/01/2026
|250.000,00
|6029MCOBQ2227HSL.Ung ho MS 2026.022 ( me con ba Dang Thi Sinh ).20260129.115659.09086012999999.NGUYEN MINH PHONG.970426
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12791058639.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 9339499745 CHU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|250.000,00
|6029MCOBQ22279VU.ung ho MS 2026.029 ( chi Duong Thi Thoa ).20260129.115405.09086012999999.NGUYEN MINH PHONG.970426
|29/01/2026
|40.000,00
|6029IBT1hWMZ5YUQ.IBFT LE MINH VANG chuyen tienun ho Ms2026 029 chi duong thi thoa.20260129.114952.0945555419.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1hWMZ5UTR.IBFT Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me.20260129.114931.060117404644.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|1.000.000,00
|6029MCOBQ2227V59.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.114850.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426
|29/01/2026
|20.000,00
|020097048801291148472026hfpA008654.8554.114829.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.029
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12790940357.NGUYEN VAN NHUAN UNG HO MS 2026. 029 DUONG THI THOA.CT tu 0341007053677 NGUYEN VAN NHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|20.000,00
|020097048801291147242026kT3f003527.628.114724.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.024
|29/01/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116252607198.20260129.116252607198-0969320054_Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|29/01/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116252753364.20260129.116252753364-0969320054_Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|29/01/2026
|2.000.000,00
|6029IBT1k1DZ3WSU.ung ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa FT26029040041517.20260129.114433.19121887110010.VND-TGTT-HOANG THI XUAN.970407
|29/01/2026
|500.000,00
|020097042201291144112026PMIQ797514.81539.114412.ung ho ms 2026.029 duong thi thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12790837443.NGUYEN THI THANH PHUONG chuyen tien ung ho chi Duong thi Thoa.CT tu 0181003496932 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.868,00
|020097040501291141042026R6X0030373.66228.114100.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026. 028 ba chau be mo coi me. Nam Mo Duoc Du Luu Ly Quang Vuong Phat
|29/01/2026
|150.000,00
|6029VNIBJ288CUHW.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260129.114042.023704060063609.TRINH THANH HUYEN.970441
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1fWLUFK53.Ung ho ms 2026.029 duong thi thoa.20260129.113925.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|29/01/2026
|1.000.000,00
|6029MCOBQ2227RJQ.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.113603.04401015945531.VU THANH TUNG.970426
|29/01/2026
|50.000,00
|020097041601291135062026k4sl602465.33333.113507.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-290126-11:35:06 k4sl602465
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291133572026PEfw954925.26033.113357.UNG HO MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291133202026f63v952422.22444.113320.UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291132222026yJzw949102.16953.113204.UNG HO MS 2026.024 HO QUANG VINH
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291130082026fmp8940808.4267.113008.UNG HO MS 2026.025 TAN VAN PHONG
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291129392026DYkl938960.1730.112939.UNG HO MS 2026.026 TRINH DUY PHUC
|29/01/2026
|100.000,00
|02009704880129112902202635hw936634.98396.112858.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1iJ191JSF.CAO VAN NGOC chuyen tien ung ho chi duong thi thoa ms 2026 029.20260129.112844.12428267.CAO VAN NGOC.970432
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291128162026Z2Sh933853.93529.112816.UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291127262026bC9h930834.89496.112726.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12790617581.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1017110906 PHAM VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097048801291126122026XT19926598.81679.112612.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12790610648.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0271000074892 PHAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12790616734.Ung ho MS 2026.029 ( Duong thi Thoa).CT tu 0081000108391 HUYNH BACH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|3.000.000,00
|6029TPBVI224BWLN.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.112116.88381568888.NGUYEN THANH LUAN.970423
|29/01/2026
|1.000.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116249739027.20260129.116249739027-0932926607_DOAN THI HIEU DUC ung ho ms 2026029 duong thi thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291118342026HxcE899006.38699.111834.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|29/01/2026
|50.000,00
|0200970416012911125520267jRC420332.4435.111152.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-11:12:54 7jRC420332
|29/01/2026
|500.000,00
|020097040501291111232026DL74083812.94693.111123.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12790381007.TRAN THI NGOC TUOI chuyen tien ung ho MS 2026.029 ( chi Duong Thi Thoa).CT tu 1024722837 TRAN THI NGOC TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1hWMZIYHA.IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.111020.0937266725.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|1.500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116248670030.20260129.116248670030-0983498949_Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|020097041601291107562026cQMU060989.74397.110757.UNG HO MS 2026029 DUONG THI THOA-290126-11:07:56 cQMU060989
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12790313900.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0181007499999 NGUYEN QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12790291010.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0181001880999 DANG HOANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|0200970405012911033320266MYC044674.47591.110333.Vietcombank:0011002643148:CHAU VAN SI ung ho MS 2026.029 Chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|2.000.000,00
|0200970422012911030820268ZEF839548.45371.110309.PHAM QUANG THAO chuyen tien ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|0200970416012910593420262Erh552075.22124.105935.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-10:59:34 2Erh552075
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12790242111.MS 2026.029.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1k1DZ8H4Y.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029415679790.20260129.105739.19034761842016.VND-TGTT-NGUYEN MINH CANH.970407
|29/01/2026
|1.000.000,00
|6029IBT1k1DZ885D.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26029472176690.20260129.105630.19022491554015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUONG .970407
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12790197910.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0011001323757 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|020097048801291055412026Rjuj825093.99595.105541.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DZIFPW.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029055784415.20260129.105504.51982226688.PHAM THI THANH NHAN.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291053452026Hanw820622.88380.105345.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|60.000,00
|MBVCB.12790134108.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0071000781148 HUYNH TAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041601291051172026Sg75099186.74036.105015.LAI DINH CUONG CHUYEN TIEN UNG HO 2026,029 CHI DUONG THI THOA-290126-10:51:17 Sg75099186
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12790123939.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 9985609512 NGUYEN VAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|020097041501291050002026Zcaq310717.66329.105000.QR - Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|300.000,00
|020097048801291049572026Wevo812211.66191.104958.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1k1DZVRJD.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029002150482.20260129.104935.7604222222.LE THANH SON.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12790100649.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0181003579912 DANG THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12790100215.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0061000673451 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12790095044.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0421003707617 SU VI CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|0200970488012910480820267CHR807830.55217.104808.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801291047102026OXxl805875.49684.104710.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|500.000,00
|020097048801291046302026Tk0S804388.45790.104630.NGUYEN MINH HIEU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.026 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041501291045372026cZ8j297379.41020.104537.QR - Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|02009704220129104231202643X2250118.23176.104227.HA THI KIM CHI ung ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12790001427.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 2260999999 VO NGOC NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1k1DZSJHP.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029208083115.20260129.104119.19022491554015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUONG .970407
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DZ9776.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029617702181.20260129.104001.19035657516014.VND-TGTT-TRAN QUANG HA.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DZ9JPL.BUI THI LAN HUONG chuyen ung ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa FT26029437912234.20260129.103822.19035413135019.VND-TGTT-BUI THI LAN HUONG.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|6029VNIBJ288QX33.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.103809.622704060173578.HOANG THI THANH THUY.970441
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12789944024.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0071001794883 PHAM TRONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|020097040501291036112026MDEQ009433.88513.103611.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|1.000.000,00
|6029IBT1fWLU7WT2.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa.20260129.103602.8007041003545.NGUYEN DUC THANG.963388
|29/01/2026
|2.000.000,00
|020097041601291035392026E7I4439279.86055.103436.NGUYEN THU TRANG CHUYEN KHOAN UH MS 2026 029 C DUONG THI THOA-290126-10:35:38 E7I4439279
|29/01/2026
|200.000,00
|6029VNIBJ288QZ1N.Ung ho MS 2006.029 ( Chi DUONG THI THOA ).20260129.103530.727596868.NGUYEN THI NHA QUYEN.970441
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12789911758.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0281000614556 NGUYEN THI HONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1aWAIP2DD.Ung Ho MS 2026.029(chi Duong Thi Thoa).20260129.103436.159704070102332.DANG HUU DAT.970437
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201291032492026UCYO362722.70073.103246.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12789870012.BUI THI LUYEN chuyen tien .ung ho MS 20266029.E .Duong thi thoa.CT tu 0621000441331 BUI THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097048801291031042026B8oW770787.60351.103104.UNG HO MS 2026.029
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12789867832.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0381002477954 TRUONG THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12789823461.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1022419888 BUI VAN XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12789772586.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0251002295786 LY THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1iJ12KRLW.Ung ho Ms 2026 029 Duong Thi Thoa.20260129.102032.118852362.NGO THI LE XUAN.970432
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1hWMZ2UGB.IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.101648.050002905393.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|500.000,00
|020097048801291016452026HoS9740640.84957.101645.TRAN VO DIEM TRAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.029 ,CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.12789668635.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|020097041501291014132026jBGe196886.71643.101413.DINH NGOC AN chuyen tien giup MS 2026-029 Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.12789644633.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|6029VNIBJ288L9ZT.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).20260129.101300.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12789592969.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0251001174470 PHAM THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12789595652.ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|020097041601291007412026sEWp609846.38097.100639.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-10:07:41 sEWp609846
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1aWAIIVTB. ung ho ms 2026 .029 chi duong thi thoa CHYEN KHOAN BAO VIETNAMNET.20260129.100720.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|29/01/2026
|100.000,00
|020097040501291006022026R7K1067400.28876.100603.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|250.000,00
|020097048801291005462026Wi7s717415.27935.100546.UNG HO MS 2026025 TAN VAN PHONG
|29/01/2026
|10.000,00
|6029IBT1iJ12AR7X.tu thien.20260129.100447.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12789520842.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0451001384472 NGUYEN THI VIET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|0200970488012910030020268VfF711552.14021.100300.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12789500509.u ho MS 2026029 Duong thi Thoa.CT tu 1916852289 MAI THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1D6LBS2.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029047707501.20260129.100125.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1D6LPWC.ung ho ms 2026.029 chi duong thi thoa FT26029700600818.20260129.100109.19036652222019.VND-TGTT-TRINH XUAN VIEN.970407
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1iJ124FV2.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa - LiLa Ba Dinh HN.20260129.095901.140263656.CAO QUOC VINH.970432
|29/01/2026
|100.000,00
|020097041601290957192026UnP3081781.86137.095719.UNG HO MS 2026.029 DUONG THI THOA-290126-09:57:18 UnP3081781
|29/01/2026
|2.000.000,00
|020097042201290954592026H2GR881929.74190.095459.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12789403414.UNG HO MS 2026.029 (DUONG THI THOA).CT tu 1021129266 HUYNH NHUT TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12789377327.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0071002497852 NGUYEN HUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12789352360.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0421000425179 TU HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|SHGD:10001226.DD:260129.BO:LY THI PHUONG THAO.Remark:giup do MS2026.028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041601290948462026ciMB885197.44424.094744.MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME-290126-09:48:46 ciMB885197
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1D6EW81.NGUYEN QUANG SON chuyenMS .2026.029 Duong thi Thoa FT26029205610418.20260129.094751.19035754671016.VND-TGTT-NGUYEN QUANG SON.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|020097042201290945232026G7QZ849256.28747.094524.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116240182644.20260129.116240182644-0938604220_Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1hWMZW3L9.IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.094334.060005542981.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|1.000.000,00
|02009704160129094201202624Ym529604.13305.094144.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-09:42:01 24Ym529604
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041601290941092026SpjD491370.9604.094052.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong-290126-09:41:09 SpjD491370
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12789229609.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 9967857959 HOANG THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|0200970416012909404420268kkj637710.6823.094045.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-290126-09:40:43 8kkj637710
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12789225716.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 9382826551 NGO HONG NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12789213248.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 9386822383 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041601290939182026QdRS687014.2002.093918.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl-290126-09:39:17 QdRS687014
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12789175608.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0021000262891 VU THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12789160843.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 9386822383 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029YOLOA2Q1LCWS.ung ho MS 2026 028.20260129.093417.0918050313.HOANG DUC PHUC .546034
|29/01/2026
|50.000,00
|0200970422012909325820265C6J250245.73447.093259.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12789129890.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0421000418320 VO THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1aWAISHT5.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.093148.135704070006437.LE DUY CHUNG.970437
|29/01/2026
|200.000,00
|6029TPBVI224LD19.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.093128.03532995301.LE TRAN BAO CHAU.970423
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1iJ12U67W.ONG DUC TAI chuyen tien ung ho ms2026029 duong thi thoa.20260129.093125.0933193946.ONG DUC TAI.970432
|29/01/2026
|24.000.000,00
|NGUYEN BACH TRANG//UNG HO VIEN PHI 2 MA SO: 2026.018; 2026.027 MOI MA SO 10 TRIEU; MA SO 2026.023: 4 TRIEU
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1D6BVH9.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029686906903.20260129.093001.19036123012017.VND-TGTT-DO MANH CUONG.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1hWMZQB1T.IBFT Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi.20260129.092942.050042843617.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|500.000,00
|020097048801290929082026ZPfn644737.56745.092850.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12789084884.ung ho ms 2026.029.CT tu 1018424711 LE THI BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12789073552.NGUYEN VAN TUAN ung ho MS:2026.029(chi Duong Thi Thoa).CT tu 0021000421002 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12789070734.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|20.000,00
|0200970422012909245020263CVY369904.37961.092451.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|50.000,00
|020097048801290924432026K0OE636584.38190.092439.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12789023978.Ung ho MS 2026029- chi Duong Thi Thoa.CT tu 0511003738223 HO HUYNH BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|6029IBT1iJ128216.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 029 DUONG THI THOA.20260129.092253.247529918.LE THI HOA.970432
|29/01/2026
|200.000,00
|020097044901290922142026g3ii495147.28184.092214.ms 2026.029 duong thi thoa, ma GD 100000077655007
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788997410.ung ho MS 2026.028( ba chau be mo coi me).CT tu 0161000513025 CAO THI MY LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029VNIBJ28C79HM.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa.20260129.092117.939279.PHAM VAN CONG.970441
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12788994875.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|020097042201290920262026KR4W873959.20235.092009.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12788987489.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0011000438652 NGUYEN BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|6029VNIBJ28C7HWE.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.092000.967768358.DAO SONG TOAN.970441
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1D6UBAN.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029095402101.20260129.091813.19036723228013.VND-TKTT-VU HAI DANG.970407
|29/01/2026
|1.000.000,00
|6029IBT1aWAI9I8C.UNG HO MS 2026.025 (TAN VAN PHONG).20260129.091641.700004652380.LY THU PHONG.970424
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12788923855.ung ho ms 2026.029 (c duong thi thoa).CT tu 0541000197564 NGUYEN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|020097040501290910502026VCNG017105.81485.091050.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1bJ2TNPKP.ung ho ms 2026.029 chi Duong Thi Thoa.20260129.090953.0386661618.LO THI TRANG.970448
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788857542.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0091000399776 LE HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|2.000.000,00
|6029IBT1eJ2TJNX6.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.029 CHI DUONG THI THOA.20260129.090809.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418
|29/01/2026
|2.000.000,00
|6029IBT1eJ2TJN3U.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.027 BA THACH THI SA VENL.20260129.090747.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1D6MSUQ.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029441064216.20260129.090746.7776777888.LAM HUU PHO.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12788821273.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026-029( Duong Thi Thoa).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|020097041601290906132026LxOI367212.62685.090556.UNG HO MS 2026.029CHI DUONG THI THOA-290126-09:06:13 LxOI367212
|29/01/2026
|500.000,00
|6029WBVNA2Q12MQE.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.090541.688016051986.BUI THI THU HIEN.970412
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788782630.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|020097042201290903382026OQNA631295.51946.090339.Chu Hung Q12 ung ho MS 2026.029 Chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201290902112026LSQ7101658.47364.090212.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|50.000,00
|6029MCOBQ222N23N.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260129.090113.03101010965538.HOANG VIET.970426
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12788742471.ung ho MS 2026.029 ( chi Duong thi thoa .CT tu 3939668888 DUONG HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1k1D6S4UB.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029788211930.20260129.085918.19034337662016.VND-TGTT-DANG NGUYET ANH.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|6029MCOBQ222N2YF.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.085853.08001014111111.TRUONG THI HUE.970426
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1aWAICKVE.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA.20260129.085849.700018522206.MAI TRUNG NGUYEN.970424
|29/01/2026
|200.000,00
|020097040501290858232026M7LG062548.32232.085823.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.028
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1iJ12SBSN.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.085803.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1D69N65.Ung ho MS 2026 029 Duong Thi Thoa FT26029233645495.20260129.085732.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|29/01/2026
|500.000,00
|020097041601290857052026iVRC989791.27283.085603.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-290126-08:57:05 iVRC989791
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1k1D69EXU.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029003496176.20260129.085636.80828384856868.NGUYEN THANH HOA.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12788692699.ung ho ms 2026.029.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12788687044.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0591000206889 TRAN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116235161423.20260129.116235161423-0904505441_Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1D691IA.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029059346599.20260129.085437.14022303754012.VND-TGTT-DANG PHUONG DUC.970407
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12788669930.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien giup MS2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|020097048801290854002026zyNG572157.15099.085400.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041501290853522026hRXZ865047.13854.085352.QR - Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12788654886.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1D629W4.Ung ho MS 2026.028- ba chau be mo coi me FT26029059207784.20260129.085139.19038204392011.VND-TGTT-NGUYEN LE THANH HAN.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788646844.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 9904461246 NGUYEN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12788644937.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1015564512 NGUYEN THE QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1fWLUWD8V.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.085059.200014949070343.TRAN DAI THANH THAO.970431
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1fWLUWSFK.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.085053.913623558.TRAN THANH QUANG.970406
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12788633953.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788625378.PHAM VAN TRUONG chuyen tien UH chii DUong thii thoa Ms2026029.CT tu 0341007071215 PHAM VAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|0200970405012908494020265ID0024332.98611.084940.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12788618904.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1038449915 VU VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788605643.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0071000636553 VO THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|020097040501290846212026Q8E0010000.85851.084617.Vietcombank:0011002643148:Le Thi Thuy chuyen tien Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|0200970422012908461720260GD9846609.86131.084618.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1D61YZ2.Ung ho MS 2026.029, Duong Thi Thoa FT26029141542697.20260129.084604.19032070785005.VND-TGTT-PHAM THI HUYEN QUYEN.970407
|29/01/2026
|1.000.000,00
|6029IBT1hWM63MT7.IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.084555.050042118084.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1hWM63M8Y.IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.084545.0388204020.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1aWAI1ILW.NGUYEN HONG VU chuyen tien ho tro chi duong thi thoa.20260129.084407.8900000137329012.NGUYEN HONG VU.970446
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1aWAI1STK.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.084259.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|29/01/2026
|300.000,00
|020097040501290842442026VLAO094645.71597.084244.Vietcombank:0011002643148:LE THI HONG LOAN ung ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12788533431.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0621000435019 NGUYEN THI NHI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601290840522026skzZ183369.65497.084053.TRAN THI CHAU HA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-08:40:52 skzZ183369
|29/01/2026
|200.000,00
|0200970422012908404520266HHH505861.64770.084046.QV001 ung ho ms 2026.029 Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12788519409.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0331000438093 TRAN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1hWM6FLNP.IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.084026.060161120531.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|100.000,00
|6029NAMAA2QB5MZD.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.083958.888639959.PHAN BA LINH.970428
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1hWM6F7XQ.IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.083821.060165107661.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|1.000.000,00
|6029IBT1aWAIJZVD.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA.20260129.083741.4664219.NGUYEN TRUONG SON.970424
|29/01/2026
|500.000,00
|6029MCOBQ222IXNB.Ung ho MS 2026 . 029( chi duong thi thoa ).20260129.083628.20001010786214.PHAM THI LAN.970426
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788467811.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0281001776550 NGUYEN THUY NHU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1k1D6QICG.Ung ho MS 2026.029 chi Duong thi thoa FT26029900113991.20260129.083544.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788454074.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0501000059481 CAO THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|0200970415012908345620261I25815653.43531.083456.QR - Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1iJ121D1J.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.083444.98699945.TRAN THU HUYEN.970432
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12788449444.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1037989704 NGUYEN THI MINH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|6029VNIBJ28CITIR.MS:2026029 (chi Duong Thi Thoa ).20260129.083259.619661999.VUONG THI NGOC.970441
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12788428723.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|020097040501290832002026N2LE048572.33737.083156.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|300.000,00
|020097041601290831252026UvkQ013360.31657.083125.UH MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-08:31:25 UvkQ013360
|29/01/2026
|200.000,00
|0200970422012908305820266VL6486120.29795.083100.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788394918.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1023360922 NGO MANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DERA2V.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029755678801.20260129.082950.19022829466011.VND-TGTT-TRUONG THI BICH LOAN.970407
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1aWAIJQ3H.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.082943.195001060003685.KIEU THU HA .970409
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801290828312026Blpz500331.20569.082831.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1hWM6T6DR.IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.082739.060006858700.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DEX3GS.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029312925061.20260129.082734.19834258681028.VND--NGUYEN TAN HONG.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|020097041601290827222026a6ut844003.16993.082723.UNG HO MS 2026 029 CHI DUONG THI THOA-290126-08:27:22 a6ut844003
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1k1DEX7DS.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029209994751.20260129.082639.19036750849011.VND-TGTT-NGUYEN HAI HA.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|020097042201290826072026XMIF879533.13208.082608.ung ho ms 2026029 duong thi thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801290826042026LpFU493588.13099.082600.NGUYEN DINH KY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12788334399.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|2.000.000,00
|6029IBT1k1DE3FB9.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029280609905.20260129.082404.19027799898868.VND-TGTT-TRAN THI HOAN.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12788322494.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0071000746488 NGUYEN THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|020097048801290823452026hdpo486594.4564.082345.TRAN MINH TIEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12788319469.ung ho ms 2026.029.CT tu 0011004114980 TRAN MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12788300005.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1021015962 PHAN HUYNH QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788282626.ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12788279899.Ba Do Thi Minh Nguyet giup Duong Thi Thoa MS2026.029.CT tu 0011001517096 VU THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12788277640.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0021000813642 HA NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|02009704880129081954202607q5475654.90719.081955.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201290818452026BX66930010.87516.081846.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|020097041601290818432026a0S0047574.86539.081741.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-290126-08:18:43 a0S0047574
|29/01/2026
|300.000,00
|0200970422012908172820264HNO776575.82367.081729.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|0200970416012908171520264yRe905312.81805.081613.UNG HO MS 2026.029 DUONG THI THOA-290126-08:17:15 4yRe905312
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788248417.DAO THI ANH TUYET chuyen tien ung ho MS 2026.029(Duong Thi Thoa) mong ban som binh phuc.CT tu 0591001816846 DAO THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|6.868,00
|0200970422012908160820262GDE380564.76954.081609.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788224828.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0251002777222 DINH THI MUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12788223757.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0531002506146 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801290814042026wdDp458981.70800.081404.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|100.000,00
|020097048801290814012026Nrct458344.70719.081401.PHAM NGUYEN MY TIEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.029 DUONG THI THOA
|29/01/2026
|30.000,00
|6029IBT1k1DELLTY.gd Nong- Mai chuyen Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029743134005.20260129.081335.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788192840.HOANG THI LUYEN ung ho MS 2026029.CT tu 0261003473003 HOANG THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097040501290812552026X6UB068350.67009.081251.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1k1DELGVL.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26029950492096.20260129.081249.330916593095.VU MANH HUNG.970407
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12788191219.MS 2026.029 duong thi Thoa.CT tu 0281000321155 LE THE DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12788180066.ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0041000184611 PHAM THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12788176631.Uh Ms 2006.029( Duong Thi Thoa).CT tu 0711000286372 VU QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1hWM6LDEX.IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.081019.060030953900.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12788154636.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1039712855 NGUYEN VAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12788145322.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0761002372271 HOANG MY HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12788132182.Ung ho MS 2026.029 (DUONG THI THOA) Ba hoi huong den Xiu thuong yeu, ong noi ba noi thuong yeu.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1k1DEH9WL.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029106960389.20260129.080744.19020540318011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THUY.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1hWM6LWCG.IBFT MS2026.029.20260129.080736.060269310017.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|500.000,00
|020097041501290807192026n0Wn745955.48178.080719.QR - Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12788135158.TRAN THI LE NGA chuyen tien ung ho MS 2026.029 ( chi Duong thi Thoa).CT tu 0181002209466 TRAN THI LE NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12788135107.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12788128326.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0441000754983 CHAU THI HONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097048801290807112026MHfq439405.47925.080711.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|250.000,00
|6029TPBVI22R5JPA.THE PHAP Ung Ho Ms 2026.029( Chi Duong Thi Thoa).20260129.080616.01903519101.TRUONG THE PHAP.970423
|29/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12788096376.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|0200970422012908030520264QOE336620.34320.080306.ung ho MS 2026.029 chi Duong thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|6029MCOBQ222IMHW.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.080013.80000396082.NGO NGUYEN HUYEN THANH.970426
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12788053886.ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12787999461.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.029 (Duong Thi Thoa).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12787994649.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0011004263854 TA DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|020097041501290752412026anZ8712284.1180.075241.QR - Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|020097040501290750212026BDKG076744.93948.075021.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.029-chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12787946131.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 1045759424 NGUYEN QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|0200970415012907493920261hWC705737.91725.074939.ung ho ma so 2026.029
|29/01/2026
|100.000,00
|020097040501290749312026CHEE073403.90653.074931.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|100.000,00
|0200970405012907485420267E0I071008.88743.074855.Vietcombank:0011002643148:ung ho duong thi thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DE71GK.Ung ho ms 2025.354 FT26029347420067.20260129.074846.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DEGGYH.Ung ho ms 2026.029 FT26029889875883.20260129.074648.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407
|29/01/2026
|200.000,00
|020097048801290745282026ofm6381121.79054.074528.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DEG9R3.MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029234991861.20260129.074514.19033668073014.VND-TGTT-PHAN BAO NGUYEN .970407
|29/01/2026
|100.000,00
|020097040501290740332026GF6E038416.63447.074033.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|200.000,00
|6029IBT1k1DE45VY.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26029947190873.20260129.073818.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU .970407
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201290735002026WF4Q909628.46648.073457.MAI KHAC TU ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|020097040501290734352026PCBZ015578.46049.073435.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12787739262.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0371000409256 THAI THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12787745186.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0011000663858 CAN VAN BON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041501290730082026V2Vp663532.32014.073008.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|500.000,00
|6029IBT1iJ1CZ8HE.Ms 2026-029 uh chi Duong Thi Thoa.20260129.071933.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|29/01/2026
|200.000,00
|020097042201290711172026V03F401635.77114.071118.PHAM THI TINH chuyen tien ung hoMS2026.028
|29/01/2026
|10.068,00
|MBVCB.12787524006.DANG THI THANH THAO chuyen tienuh ms 2026. 020 ( anh dang vu hiep).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1k1DEIPMJ.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26029007803304.20260129.070535.19037192383015.VU DUC MAI.970407
|29/01/2026
|100.000,00
|02009704220129070333202611ZZ838437.56395.070334.MS 2025026 TRINH DUY PHUC
|29/01/2026
|300.000,00
|6029IBT1aWAMT3Q3.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me.20260129.065143.5555555591.NGUYEN THI AN.970443
|29/01/2026
|100.000,00
|IBVCB.12787329938.Chuyen tien ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12787314488.UNG HO MS 2026.023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0381003043384 NGUYEN TRUONG CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12787264533.NGUYEN THI LIEN gui 4 ba chau.CT tu 0901000017439 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1dJR1682N.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260129.062957.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|29/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12787190393.ung ho MS 2026.029.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12787189562.ung ho MS 2026.028.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12787178435.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12787188613.ung ho MS 2026.027.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|100.000,00
|0200970488012906230820268oqg199685.74078.062308.PVTN UNG HO MS 2026 029 CHI DUONG THI THOA
|29/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601290520372026xyOh576523.25135.052038.UNG HO MA SO 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME-290126-05:20:37 xyOh576523
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041501290513592026tjHS508923.21820.051359.LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.028
|29/01/2026
|5.000,00
|MBVCB.12786972979.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026028.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/01/2026
|5.000,00
|MBVCB.12786972544.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026027.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/01/2026
|200.000,00
|020097041501290500122026xqCX505541.15744.050012.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|300.000,00
|6029VNIBJ28CV4WQ.Ung ho MS 2026026 Trinh Duy Phuc.20260129.044513.981270627.PHI VIET HANH.970441
|29/01/2026
|300.000,00
|6029VNIBJ28CV4JL.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.20260129.044436.981270627.PHI VIET HANH.970441
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12786961857.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0071002009584 HUYNH THI THUY LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12786960928.ung ho ms.2026 025 ( Tan Van Phong ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12786952185.ung ho ms.2026 027 ( ba Thach Thi Sa Ven ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|020097042201290402552026CH0C763086.98220.040256.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29/01/2026
|1.000.000,00
|020097048801290352062026zt2H151270.94304.035206.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|29/01/2026
|50.000,00
|6029IBT1iJ1CYI64.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260129.022544.242059239.LY HONG NGAN.970432
|29/01/2026
|100.000,00
|6029IBT1hWM6BSX2.IBFT Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me.20260129.014421.030063715863.SACOMBANK.970403
|29/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12786742650.BIEN THI NGA chuyen tien ung ho MS 2026.028( ba chau be mo coi me).CT tu 9975884458 BIEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12786607489.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0181003605694 VO THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|100.000,00
|6030IBT1k1VVGSJK.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26031513530959.20260130.234856.11522339435012.VND-TGTT-DINH THI PHUONG THAO.970407
|30/01/2026
|100.000,00
|6030IBT1hWMXIFBF.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa.20260130.234223.070141287050.SACOMBANK.970403
|30/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1cWEZX1BT.PHAM THI PHUONG chuyen tien UH MS 2026.028( ba chau be).20260130.234049.103006002930.PHAM THI PHUONG.970415
|30/01/2026
|100.000,00
|020097042201302336112026NF4M143648.45956.233612.NGUYEN NHAT LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh
|30/01/2026
|100.000,00
|020097042201302335282026ETLA962435.46438.233529.NGUYEN NHAT LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|30/01/2026
|100.000,00
|020097042201302334422026K8IO105352.44899.233443.NGUYEN NHAT LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|30/01/2026
|1.000.000,00
|6030ASCBJ28ZT392.UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL-300126-23:15:09 6030ASCBJ28ZT392.20260130.231509.7842977.NGUYEN THI LAN ANH.970416
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12815325460.Ung Ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me ).CT tu 1032126136 PHAN THI NHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|100.000,00
|6030MCOBQ22LH74A.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.20260130.231128.08001012971085.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970426
|30/01/2026
|100.000,00
|020097042201302254512026I0QG558895.82417.225452.Ung ho MS 2026.028 Ba Chau be mo coi Me
|30/01/2026
|100.000,00
|020097040501302250572026QKXB024042.74529.225057.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MA SO 2026.028 BA CHAU MO COI ME
|30/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1k1VVIAD1.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung FT26031934210988.20260130.224855.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|30/01/2026
|300.000,00
|020097048801302229062026hlDr239287.24777.222906.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|30/01/2026
|30.000,00
|020097048801302215322026zS5I216343.87958.221532.MS 2026.022 ME CON BA DANG THI SINH
|30/01/2026
|30.000,00
|020097048801302214492026hxuk215132.86777.221449.MS 2026.030 TRAN THANH HUNG
|30/01/2026
|30.000,00
|020097048801302214002026KBh5213596.84560.221341.MS 2026.029 CHI DUONG THI HOA
|30/01/2026
|20.000,00
|020097048801302206502026cxPg200090.62599.220650.UNG HO MS 2026025 TAN VAN PHONG
|30/01/2026
|20.000,00
|MBVCB.12814794039.Ung ho MS 2026.030 (ong Tran Thanh Hung - Tay Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12814662003.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung)(.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|50.000,00
|02009704880130214810202647oa159585.691.214805.UNG HO MS 2026.027
|30/01/2026
|50.000,00
|020097048801302146352026TC4L155976.95118.214631.UNG HO MS 2026.029
|30/01/2026
|30.000,00
|6030IBT1dJR7GYIP.Ung ho MS 2026 030 Tran Thanh Hung.20260130.213205.81594154913.MBBANK IBFT.970422
|30/01/2026
|30.000,00
|6030IBT1dJR7GJKJ.Ung ho MS 2026 029 chi Duong Thi Thoa.20260130.213057.81594154913.MBBANK IBFT.970422
|30/01/2026
|200.000,00
|020097041501302129452026wfcP368051.30082.212945.QR - Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|30/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12814163977.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.028 (ba chau mo coi me)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|300.000,00
|6030WBVNA2QC5TC1.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260130.211330.107000184603.TRAN TRONG DAI.970412
|30/01/2026
|300.000,00
|6030WBVNA2QC58CY.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260130.211207.107000184603.TRAN TRONG DAI.970412
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12814088016.Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu).CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12814060525.ung ho ms 2026.027.CT tu 1019823225 PHAM THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12814052223.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12814038858.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12814004906.Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh).CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12813982246.Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong).CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|400.000,00
|6030IBT1hWMXQT37.IBFT Nguyen Cong Huy quan 7 ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me.20260130.210227.060327857641.SACOMBANK.970403
|30/01/2026
|100.000,00
|6030VNIBJ28ZAUIZ.ung ho ms 2026.030 tran thanh hung.20260130.210046.773518998.HUYNH PHUONG THAO.970441
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12813947732.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|020097041501302048092026P8KR233657.35390.204809.2026_024
|30/01/2026
|15.000,00
|MBVCB.12813711841.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|20.000,00
|6030IBT1dJR7WSEZ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Tran Thanh Hung ms 2026 030.20260130.203836.0936093860.MBBANK IBFT.970422
|30/01/2026
|100.000,00
|020097040501302037452026UIAB036411.82543.203745.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|30/01/2026
|200.000,00
|020097048801302023112026hOy6901280.5127.202311.UNG HO MS 2026.030 TRAN THANH HUNG
|30/01/2026
|30.000,00
|6030IBT1dJRGENLA.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.20260130.201009.0886332844.MBBANK IBFT.970422
|30/01/2026
|200.000,00
|020097040501302003092026HXRA075083.95797.200250.Vietcombank:0011002643148:ung ho 2026.028 ba chau be mo coi me
|30/01/2026
|200.000,00
|0200970405013019592720266D7L057478.74816.195927.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.027 ba thach thi sa venl
|30/01/2026
|200.000,00
|020097042201301957122026SYGS387234.63148.195713.Tri Duc ung ho MS 2026.030 ong Tran Thanh Hung
|30/01/2026
|200.000,00
|6030IBT1k1VS6NX6.Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl FT26030950158876.20260130.195232.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|30/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1iJ1YRSHY.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20260130.195129.0374097789.NGUYEN THI THUY DUONG.970432
|30/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1iJ1Y3AI7.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260130.194417.0374097789.NGUYEN THI THUY DUONG.970432
|30/01/2026
|400.000,00
|020097048801301929142026dIiQ699072.6346.192855.UNG HO MS 2026.027
|30/01/2026
|30.000,00
|020097048801301913382026KaLq637963.16774.191319.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|30/01/2026
|500.000,00
|020097048801301852072026nsQc555443.95419.185207.MAC THI LE DUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|30/01/2026
|20.000,00
|6030IBT1dJRAZ2A6.gui ms 2026 030.20260130.185122.0865062586.MBBANK IBFT.970422
|30/01/2026
|150.000,00
|020097042201301845562026B40G421088.58557.184557.MS 2026.029 ung ho chi Duong Thi Thoa
|30/01/2026
|150.000,00
|0200970422013018441120269PL8583370.47864.184407.MS 2026.028 3 chau be mo coi me
|30/01/2026
|100.000,00
|6030NAMAA2QCXG8X.Uh MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260130.184324.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|30/01/2026
|100.000,00
|6030NAMAA2QCX2BK.Uh MS 2026.028 ba chau be mo coi.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260130.183624.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|30/01/2026
|20.000,00
|6030IBT1iJ1YVLZM.MS 2025-030 Tran Thanh Hung.20260130.182040.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|30/01/2026
|300.000,00
|020097041501301820182026IxL7565642.8026.182018.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12811103439.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|50.000,00
|0200970415013018091920269999303749.40947.180921.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.1.26 -MS 2026.015 HAI ME CON BA DANG THI DUNG
|30/01/2026
|200.868,00
|0200970415013018091820269999303743.40928.180921.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.1.26 -MS 2026.013 BA NGUYEN THI THANH HONG
|30/01/2026
|200.000,00
|0200970415013018091920269999303744.41457.180921.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.1.26 -MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|30/01/2026
|100.000,00
|0200970415013018091920269999303747.40934.180921.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.1.26 -MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|30/01/2026
|15.000,00
|0200970415013018091920269999303751.41459.180917.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T3.1.26 -MS 2026.010 ANH PHAM QUANG SANG
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12810313797.Ung ho MS 2026.028 ( ba chau be mo coi me).CT tu 0381002283394 DANG THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|50.000,00
|6030ASCBJ28T4GIK.UNG HOMS 2026.030 TRAN THANH HUNG-300126-17:05:57 6030ASCBJ28T4GIK.20260130.170557.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|30/01/2026
|50.000,00
|6030ASCBJ28TT72X.MS2026.028BACHAUBEMOCOI-300126-16:43:15 6030ASCBJ28TT72X.20260130.164316.12689227.PHAN LE THI KIM QUYEN.970416
|30/01/2026
|50.000,00
|6030MSCBD22CJN6R.ung ho MS 2026.030 Tran Thanh Hung.20260130.164001.7397999996868.VO CHI HUNG.970422
|30/01/2026
|200.000,00
|0200970415013016371920266q14113450.65029.163719.Ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung)
|30/01/2026
|200.000,00
|020097041501301634052026A24g100213.46494.163346.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien Ung Ho MS2026.028(ba chau be mo coi me )
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12809010332.LE THI THUY chuyen tien 2026.030.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|300.000,00
|6030ASCBJ28TFW97.HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2026.028-BA CHAU BE MO COI ME-300126-16:20:47 6030ASCBJ28TFW97.20260130.162048.12217637.HOANG TUAN CUONG.970416
|30/01/2026
|100.000,00
|6030IBT1iJ1PV4F4.HA THI THU NGAN chuyen tien ung ho ms 2026028 ba chau be mo coi me.20260130.161153.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12808789417.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2026.030 ( tran thanh hung ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12808729441.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0511000474410 TRAN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12808734398.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 9392580886 NGUYEN THI NGOC DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12808662136.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0511000474410 TRAN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|5.000,00
|6030MSCBD22CMLAZ.NGUYEN THU PHUONG chuyen tien.20260130.160231.0868945681.NGUYEN THU PHUONG .970422
|30/01/2026
|100.000,00
|020097042201301602142026BBXO765996.64747.160215.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|30/01/2026
|100.000,00
|020097042201301601432026VA6O413570.61496.160144.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|30/01/2026
|100.000,00
|0200970422013015593820266TNY621390.49061.155939.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|30/01/2026
|5.000,00
|6030MSCBD22C1BDN.NGUYEN ANH THU chuyen tien.20260130.155355.0670904685852.NGUYEN ANH THU .970422
|30/01/2026
|100.000,00
|0200970422013015510720267ZS1264331.97614.155108.Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|30/01/2026
|500.000,00
|6030IBT1iJ1PCV65.Ms 2026-030 uh Tran Thanh Hung.20260130.154928.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|30/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1k1VC7HR1.TRAN NGOC NHANH chuyen Ms2026 029 chi Duong Thi Thoa FT26030566402436.20260130.154554.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|30/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12808164461.ung ho MS 2026.030 Tran Thanh Hung.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12808163620.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|40.000,00
|MBVCB.12807966470.Ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung).CT tu 1046745845 VO THI MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|300.000,00
|6030VNIBJ28TYJJY.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi Me).20260130.145421.627704060168069.NGUYEN VAN THUONG.970441
|30/01/2026
|100.000,00
|020097040501301450332026QNMN091108.32278.145033.Vietcombank:0011002643148:LAM HUYNH XUAN THUONG chuyen tien ung ho ms 2026. 028
|30/01/2026
|200.000,00
|6030MSCBD22M6TDG.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260130.144917.3006011996.NGUYEN THI MEN .970422
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12807513878.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa V....CT tu 0911000009327 LANG DINH THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|100.000,00
|020097048801301441412026fVou559173.99235.144141.MS 2026.030
|30/01/2026
|200.000,00
|020097048801301440222026FRCd555298.93954.144018.DO VAN LOI CHUYEN TIEN UNG HO GIA DINH CHI DUONG THI THOA O KHOM 5 QUANG THIEN NINH BINH, MONG GIA DINH CHI SOM VUOT QUA KHO KHAN NAY
|30/01/2026
|20.000,00
|020097048801301429372026GECQ522587.56845.142937.UNG HO MS 2026.030 TRAN THANH HUNG
|30/01/2026
|100.000,00
|6030VNIBJ28J56JB.Ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung).20260130.142425.708041993.LE NGUYEN PHUONG DUNG.970441
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12807138641.ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|50.000,00
|020097048801301410532026elIn468186.95422.141053.UNG HO MS 2026030 ANH TRAN THANH HUNG
|30/01/2026
|50.000,00
|020097048801301407502026Mhi1459549.85758.140750.UNG HO MS 2026.030
|30/01/2026
|50.000,00
|020097041601301407052026hpRG804586.83515.140601.MS 2026.030 TRAN THANH HUNG-300126-14:07:05 hpRG804586
|30/01/2026
|100.000,00
|6030MSCBD22MS5MY.MAI NGOC HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.029.20260130.140656.0353882123.MAI NGOC HUYEN.970422
|30/01/2026
|200.000,00
|020097048801301403342026DeK8447510.71837.140330.UNG HO MS 2026.030 TRAN THANH HUNG
|30/01/2026
|300.000,00
|020097041501301401082026s2VP485114.63841.140108.ms2026.030 tran thanh hung
|30/01/2026
|100.000,00
|6030IBT1k1V14VA7.Ung ho 2026.030 Tran Thanh Hung FT26030546073031.20260130.135753.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|30/01/2026
|1.000.000,00
|6030IBT1iJ1UU3KS.Ung ho MS 2026 030 Ong Tran Thanh Hung.20260130.135237.209574117.NGUYEN THI THANH THUY.970432
|30/01/2026
|50.000,00
|020097040501301343582026PPAF021254.7911.134358.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.030 Tran Thanh Hung
|30/01/2026
|68.000,00
|6030MCOBQ22LU9I6.MS2026.036 Tran Thanh Hung.20260130.134156.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|30/01/2026
|200.000,00
|0200970415013013390420265iFe425902.94181.133904.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien UH MS 2026. 030 (Tran Thanh Hung )
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12806707579.Ung ho MS 2026.030 ( Tran Thanh Hung).CT tu 9772650006 VO THI HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|020097048801301336042026SbK7373790.84239.133604.UNG HO MS 2026.030 TRAN THANH HUNG
|30/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601301331422026XLgi308507.68941.133037.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung-300126-13:31:41 XLgi308507
|30/01/2026
|50.000,00
|020097048801301331312026Kva4362106.70606.133132.UNG HO MS 2026.030 TRAN THANH HUNG
|30/01/2026
|100.000,00
|6030IBT1iJ1UVLD1.Ung ho MS 2026030 Tran Thanh Hung.20260130.133111.6689773107.PHAN THI MY HOA.970432
|30/01/2026
|50.000,00
|6030MCOBQ22LUU7E.Ung ho ms2026.030 tran thanh hung.20260130.132623.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|30/01/2026
|50.000,00
|6030TPBVI22UJ3PD.MS 2026.030 Tran Thanh Hung.20260130.132454.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12806544588.Ung ho MS 2026.030 ( Tran Thanh Hung).CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|100.000,00
|6030IBT1hWMFV4A3.IBFT ung ho ms 2026.030 tran thanh hung.20260130.132143.060100478369.SACOMBANK.970403
|30/01/2026
|50.000,00
|6030SHBAA2QMPU98.MS 2026.030 ong Tran Thanh Hung.20260130.131859.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|30/01/2026
|100.000,00
|6030MSCBD22ME4SP.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.030 Tran thanh Hung.20260130.131500.8989686822222.HOANG THI NHUNG NHO.970422
|30/01/2026
|500.000,00
|6030IBT1k1V12QYY.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26030008198155.20260130.131442.19036911804013.VND-TGTT-LE QUANG THANG.970407
|30/01/2026
|100.000,00
|020097048801301314072026Gphw318947.15754.131407.HOANG MANH DUNG UNG HO MS 2026.030 TRAN THANH HUNG
|30/01/2026
|200.000,00
|6030IBT1k1V11NRX.Ms 2026 030 ong Tran Thanh Hung FT26030621414037.20260130.131123.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|30/01/2026
|50.000,00
|6030TPBVI22UJ1W5.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.20260130.130720.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|30/01/2026
|10.000,00
|6030IBT1k1V1J66M.ung ho ms 2026.030 anh Tran Thanh Hung, chuc anh binh an FT26030099178226.20260130.130715.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|30/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12806339995.2026.030 Tran Thanh Hung.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1k1V1J1YE.MS 2026.030 FT26030438610023.20260130.130514.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|30/01/2026
|200.000,00
|0200970416013013043320260ti5933099.88211.130329.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 5849-300126-13:04:33 0ti5933099
|30/01/2026
|100.000,00
|020097041501301304152026nMcN341080.87190.130415.ung ho ms 2026.030 (tran thanh hung)
|30/01/2026
|200.000,00
|6030IBT1k1V1W75F.Ung ho MS 2026.030 FT26030485380837.20260130.130343.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|30/01/2026
|200.000,00
|020097041601301259322026J5AK779453.72832.125914.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.030 TRAN THANH HUNG-300126-12:59:32 J5AK779453
|30/01/2026
|200.000,00
|02009704160130125615202635Ds895097.62712.125616.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG MS 2026.029 . CHI DUONG THI THOA-300126-12:56:15 35Ds895097
|30/01/2026
|1.000.000,00
|6030IBT1k1VJFQVY.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26030701900074.20260130.124318.19028613775024.VND-TGTT-VU VIET THIEN.970407
|30/01/2026
|50.000,00
|6030MCOBQ22L4D82.Ung ho MS 2026. 029 (chi Duong Thi Thoa).20260130.124024.03101010965538.HOANG VIET.970426
|30/01/2026
|35.000,00
|6030IBT1k1VJE5DF.Ung ho MS 2026.030 Tran Thanh Hung FT26030314005015.20260130.122750.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|30/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1iJ18ZJKL.ZP260300277708 260130001514908 Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.20260130.120504.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|30/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1iJ186U84.ZP260300278401 260130001499108 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260130.120221.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|30/01/2026
|200.000,00
|0200970405013012011020262K4I038344.65453.120110.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 029 Chi Duong Thi Thoa
|30/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12805426307.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.025(Tan Van Phong).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1dJRYRJBE.Ung ho ms2026029 duong thi thoa.20260130.115138.970422Hbb3935000000000f85411.MBBANK IBFT.970422
|30/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12805275831.BUI THI THANH THUY Uh MS 2026.024(Ho Quang Vinh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12805230043.ung ho ms 2026.028 ba chau be mo coi.CT tu 1111000477968 NGUYEN VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12804971159.UNG HO MS 2026.030 (Tran Thanh Hung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12804869815.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12804847350.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.CT tu 0451000433445 PHAN VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12804823248.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12804695517.: Ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1k1VWH3QD.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26030372054031.20260130.110915.19028525617869.VND-TGTT-DIEP HONG THANG.970407
|30/01/2026
|300.000,00
|6030MSCBD22M2BSD.Ung ho MS 2026.030 Tran Thanh Hung.20260130.110302.56786886868.LE PHUC THO .970422
|30/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12804322325.ho tro MS 2026.030.CT tu 0041000315563 NGUYEN THI MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.12804064695.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.CT tu 0771000586440 LUU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|49.314,00
|6030IBT1k1VWIZXG.MS 2026.030 FT26030329411267.20260130.102750.19820516245032.VND--MAI THI PHUONG CHI.970407
|30/01/2026
|300.000,00
|0200970405013010154020263M4V090129.50706.101540.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12803741229.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0341006970112 BUI THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|02009704220130095904202621SH506824.96752.095905.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12803660699.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.CT tu 0071000636553 VO THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|020097041501300955002026xVmt616802.80477.095500.MS 2026.030
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12803541553.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12803534962.ung ho MS 2026.028(ba chau be mo coi me).CT tu 1052166000 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|100.000,00
|020097048801300943402026wps4708318.32861.094321.UNG HO MS 2026025 TAN VAN PHONG
|30/01/2026
|1.000.000,00
|6030IBT1iJ1I6QWN.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 030 TRAN THANH HUNG.20260130.092616.247529918.LE THI HOA.970432
|30/01/2026
|100.000,00
|6030VNIBJ28J8GZB.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.20260130.092300.401704060199468.VO THI NGOC VINH.970441
|30/01/2026
|2.000,00
|6030IBT1dJRPH7JT.LE MINH DUC chuyen tien.20260130.092143.0376456264.MBBANK IBFT.970422
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12803164478.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.CT tu 1016600001 BUI THI NGOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|100.000,00
|6030IBT1iJ1IKJZL.Ung ho MS 2026030 Tran Thanh Hung.20260130.091622.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|30/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12803015099.Ung ho MS 2026.030( Tran Thanh Hung).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|500.000,00
|020097041601300904532026ilJq257819.85155.090435.NGUYEN VAN CHIEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS.2026.029-300126-09:04:53 ilJq257819
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12802937290.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0011004270664 PHAM DUC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12802914272.Ung ho MS 2026.030(Tran Thanh Hung).CT tu 0251002717768 HUYNH MINH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|0200970415013008572120261QHT450493.59350.085702.QR - Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|30/01/2026
|100.000,00
|020097041501300855152026Yv2f443912.52692.085515.LE THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.027
|30/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12802732637.ung ho ms2026.030 Tran Thanh Hung.CT tu 1023933200 BUI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|900.000,00
|020097041501300844192026iWvt415567.16942.084419.giup ms26.029.duong thi thoa.lam yen 500.ngoc oanh 200.kieu anh 100.ba thuy 100
|30/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12802656634.Ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|500.000,00
|020097040501300837532026FXA1084783.97126.083753.Vietcombank:0011002643148:VU THI KIM THANH chuyen tien ung ho ms 2026.029 - chi Duong Thi Thoa
|30/01/2026
|500.000,00
|020097041501300834462026Zxwq390720.87453.083446.BICH THUONG chuyen tien MS 2026.029 (Duong Thi Thoa)
|30/01/2026
|500.000,00
|020097041501300833092026Mwdq387432.82546.083309.BICH THUONG chuyen tien MS 2026.030 (Tran Thanh Hung)
|30/01/2026
|300.000,00
|020097041601300833062026ypQ1014454.82508.083202.UNG HO MS 2026030 TRAN THANH HUNG-300126-08:33:06 ypQ1014454
|30/01/2026
|100.000,00
|0200970422013008320920266WTM174275.80109.083209.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|30/01/2026
|500.000,00
|6030IBT1k1VQ9EYV.2026.030 FT26030453567735.20260130.083023.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|30/01/2026
|1.000.000,00
|6030NAMAA2QMRQNP.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260130.082610.901001234800001.LE THI ANH MAN.970428
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12802510744.Ung ho MS 2026.028. 3 chau be mo coi me.CT tu 0341000617499 DANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|10.000,00
|6030IBT1hWMTV3RM.IBFT Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.20260130.082254.020017240766.SACOMBANK.970403
|30/01/2026
|200.000,00
|SHGD:18931946.DD:260130.BO:HO THI NGOC HOA.Remark:Vietcombank;0011002643148;HO THI NGOC HOA chuyen tien
|30/01/2026
|600.000,00
|020097041601300821422026DCyN026029.48040.082143.MS 2026.030 TRAN THANH HUNG-300126-08:21:42 DCyN026029
|30/01/2026
|100.000,00
|6030IBT1aWAPQHNS.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.20260130.081836.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|30/01/2026
|10.000,00
|6030IBT1fWL51RQR.GiacHienVy ung ho MS2026.030(Tran Thanh Hung ).20260130.081130.19021983.DO THI OANH.970431
|30/01/2026
|126.739,00
|MBVCB.12802335067.Ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa VenI).CT tu 0251002761511 DOAN QUOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|10.000,00
|6030IBT1fWL51Z71.GiacHienVy ung ho MS2026.029(chi DuongThiThoa ).20260130.081003.19021983.DO THI OANH.970431
|30/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12802334103.2026.029& 2026.030.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|020097040501300809052026VU8E074010.11747.080905.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12802254735.ung ho MS 2026.030(Tran Thanh Hung).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|6030IBT1hWMTSTWW.IBFT ung ho MS 2026.030 Tran Thanh Hung.20260130.075800.060015086419.SACOMBANK.970403
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12802184322.ung ho MS 2026 029 Duong Thi Thoa.CT tu 0301000354893 NGUY THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|1.000.000,00
|020097041601300755352026U9gX012977.75408.075536.UNG HO MS 2026.030 TRAN THANH HUNG-300126-07:55:35 U9gX012977
|30/01/2026
|100.000,00
|020097041501300753152026FOJa290984.68287.075257.NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 025 Tan Van Phong
|30/01/2026
|200.000,00
|6030IBT1k1DNTURM.Ung ho ms 2026.028 ung ho 3 chau be mo coi me FT26030351709920.20260130.074648.19028441777011.VND-TGTT-TRAN THI LAN.970407
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12802039067.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|020097040501300744402026DTJG079609.46624.074440.Vietcombank:0011002643148:Ung ho - MS-2026.030-ong Tran Thanh Hung
|30/01/2026
|200.000,00
|020097048801300731302026Lisu379469.13520.073131.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|30/01/2026
|200.000,00
|0200970488013007300320263Poz375580.10323.073003.UNG HO MS 2026.030 TRAN THANH HUNG
|30/01/2026
|300.000,00
|020097040501300727412026BA0O017510.4240.072741.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|30/01/2026
|500.000,00
|020097048801300726152026UVAF365746.831.072615.UNG HO MS 2026024 HO QUANG VINH
|30/01/2026
|300.000,00
|020097042201300724582026JQIZ452874.97310.072441.Ung ho MS 2026.030 Tran Thanh Hung
|30/01/2026
|100.000,00
|IBVCB.12801777702.Chuyen tien ung ho MS 2026.030 Tran Thanh Hung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12801755172.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2026.029 C DUONG THI THOA.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|20.000,00
|6030IBT1aWAUXCPR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.023 (em Dinh Yen Nhu)..20260130.071536.0339306897.VU DUC TU.970437
|30/01/2026
|50.000,00
|6030IBT1dJRUENR9.NGUYEN THI THOM chuyen tien ung ho MS 2026 029 Duong Thi Thoa.20260130.071532.8691159186.MBBANK IBFT.970422
|30/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12801708251.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|20.000,00
|6030IBT1aWAUXQ1F.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh)..20260130.071305.0339306897.VU DUC TU.970437
|30/01/2026
|500.000,00
|6030IBT1iJ1MNU92.MS 2026028 3 chau be mo coi me.20260130.065943.330080396.PHAM THI VAN ANH.970432
|30/01/2026
|100.000,00
|020097041501300653152026XahC170209.28439.065315.2026.029
|30/01/2026
|100.000,00
|6030IBT1hWMTJAUZ.IBFT Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260130.064118.060237316846.SACOMBANK.970403
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12801340086.ung ho ms 2026.030 (tran thanh hung).CT tu 0541000178623 NGO NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12801212299.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 1035253342 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|100.000,00
|6030TPBVI224P9VY.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260130.053747.07221253901.NGUYEN MAI DUY.970423
|30/01/2026
|500.000,00
|6030IBT1k1DNV7TS.ung ho ms 2026.029 chi duong thi thoa FT26030341307861.20260130.044018.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
|30/01/2026
|200.000,00
|020097041501300419282026DnRv977617.20583.041928.LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.029 ( chi Duong THI Thoa)
|30/01/2026
|88.000,00
|6030IBT1dJRUDM9P.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260130.041850.970422Gdb7ed3000000000cd1314.MBBANK IBFT.970422
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12801060490.ung ho MS 2026.028 ( ba chau be mo coi).CT tu 0751000034399 TRAN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12800939164.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 1038873053 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|100.000,00
|6030IBT1fWLYTS6C.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260130.012847.190310102000229.DOAN THI TOAN.970431
|30/01/2026
|200.000,00
|020097041601300122022026chAd141463.55409.012058.UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-300126-01:22:01 chAd141463
|30/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12800876994.ung ho MS 2026.028.CT tu 0021000399996 NGUYEN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12800876106.Ung ho MS 2026.029 ( chi Duong Thi Thoa).CT tu 0081001239419 BUI THI HONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|6030NAMAA2QMADHL.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260130.003641.401173679600001.NGUYEN THI THUY TIEN.970428
|30/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12800826919.NGUYEN MINH KHOI ung ho MS2026029 duong thi thoa.CT tu 1062441354 NGUYEN MINH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/01/2026
|200.000,00
|6030NAMAA2QMAKDC.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260130.002353.401173679600001.NGUYEN THI THUY TIEN.970428
|30/01/2026
|250.000,00
|6030IBT1k1DNQBME.Ung Ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa FT26030088751087.20260130.001854.19034837267016.VND-TGTT-CAO THIEN THANH.970407
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12829837434.MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0011004242009 DINH PHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12829820543.MS 2026.031 (em Tran Thuy Linh).CT tu 0011004242009 DINH PHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|0200970422013123422720263SXR780506.44425.234223.ung ho ma so 2026.028
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12829707852.Ung ho MS 2026.028.CT tu 0451000409982 GIANG NGOC KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12829593013.ung ho MS 2026.031.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12829591540.ung ho MS 2026.030.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|6031IBT1k1VA6MU3.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26033720069087.20260131.230317.19035463002011.VND-TGTT-TRINH TU QUAN.970407
|31/01/2026
|200.000,00
|020097048801312259212026KiCd522779.59811.225921.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|31/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12829503445.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0181001120303 HOANG TRUNG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116566504929.20260131.116566504929-0932162860_ung ho vn
|31/01/2026
|500.000,00
|020097041501312246012026nufB190038.27284.224601.QR - Ung ho MS 2026026 Trinh Duy Phuc
|31/01/2026
|500.000,00
|020097041501312243342026MQLz185570.19668.224334.QR - Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|31/01/2026
|500.000,00
|020097041501312240112026dVvw180681.11304.224011.QR - Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|31/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12829332202.Ung ho MS 2026.031 (em Tran Thuy Linh - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|150.000,00
|020097048801312220262026jZax466214.49175.222026.UNG HO MS 2026030 ANH TRAN THANH HUNG
|31/01/2026
|400.000,00
|MBVCB.12829009878.Do Thanh Viet, Vien My, Viet Phuc giup be Phuc 2026.025 & be Tan van Phong 2026.026.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12828937786.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.031 (em Tran Thuy Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|0200970422013121463020261BP7903344.18434.214631.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|31/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12828866433.DO VIET PHUC, VIEN DAI, MAI HUONG giup chi Thoa 2026.029.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|300.000,00
|6031ASCBJ2846MYC.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me-310126-21:42:14 6031ASCBJ2846MYC.20260131.214215.6308007.NGUYEN THI MONG KIEU.970416
|31/01/2026
|200.000,00
|020097048801312123392026gphY333900.10425.212339.THIEN UNG HO MS 2026.031 EM TRAN THUY LINH
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12828550350.GiaMinh ung ho ms 2026.031 ( em tran thuy linh)- chuc em khoe manh binh an.CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|300.000,00
|020097048801312041412026gyq9205562.81946.204142.UNG HO MS 2026.031
|31/01/2026
|100.000,00
|020097040501312035562026EH6Y026718.49632.203556.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31/01/2026
|200.000,00
|6031IBT1fWL79UX5.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me..20260131.203155.348952668.NGUYEN VAN DONG.970406
|31/01/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116552483730.20260131.116552483730-0369688899_Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|31/01/2026
|500.000,00
|020097048801312020152026VOat133755.55851.202015.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12827436816.LAM THI THU EM chuyen tien Ung ho Ms 2026.015(hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 0071004664627 LAM THI THU EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|20.000,00
|0200970422013120032720260PIT982059.55778.200308.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tran Thuy Linh ms 2026.031
|31/01/2026
|10.000,00
|6031IBT1fWL71ZE8.GiacHienVy ung ho MS2026.031(Tran ThuyLinh ).20260131.200035.19021983.DO THI OANH.970431
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12827284511.LAM THI THU EM chuyen tien Ung ho MS 2026.029(chi Duong Thi Thoa).CT tu 0071004664627 LAM THI THU EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|510.000,00
|020097041501311956372026YWtx605355.15096.195632.ung ho MS 2026.031 ( Tran Thuy Linh) BICH THUONG chuyen tien
|31/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12827073330.Ung ho MS 2026.028 (Ba chau be mo coi me).CT tu 0071001022700 HUYNH VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12826977397.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh.CT tu 1016420656 NGUYEN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12826798789.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0251001158526 NGUYEN THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|6031IBT1iJ1KQ35T.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.20260131.192005.1030041999.DINH THI QUYNH ANH.970432
|31/01/2026
|100.000,00
|6031IBT1iJ1KQ6D4.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.20260131.191917.1030041999.DINH THI QUYNH ANH.970432
|31/01/2026
|100.000,00
|0200970488013119142820266dms904692.53173.191428.MS 2026.030 TRAN THANH HUNG
|31/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12825976874.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.030(Tran Thanh Hung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12825751033.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.029(chi Duong Thi Thoa).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|250.000,00
|020097040501311823012026CX05074367.25240.182301.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12825549374.Ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung).CT tu 1019856559 LE NHUAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12825344351.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.031 (em Tran Thuy Linh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|150.000,00
|020097048801311804522026af6Q642193.5966.180447.UNG HO MS 2026023 DINH YEN NHU
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12825272366.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.030 (ong Tran Thanh Hung) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|6031IBT1k1V5LHHY.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26031933690702.20260131.180304.19074614333019.VND-TGTT-CAO THU HANG.970407
|31/01/2026
|100.000,00
|6031IBT1k1V5HHE7.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26031174739066.20260131.180050.19032924781017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|31/01/2026
|150.000,00
|MBVCB.12825225254.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12825159789.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.028 (ba chau be mo coi me) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12825088956.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12825029702.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.026 (Trinh Duy Phuc) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12825016043.2026.031( Thuy Linh).CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12824972635.MS2025.031.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12824948578.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.025 (Tan Van Phong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12824961292.MS2025.025.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|700.000,00
|MBVCB.12824771270.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0181003527802 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12823721210.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh.CT tu 0271000404928 TRINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12823713175.Ung ho MS 2026026 Trinh Duy Phuc.CT tu 0271000404928 TRINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|6031IBT1k1VYS95X.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung FT26031338579249.20260131.155426.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407
|31/01/2026
|300.000,00
|6031VNIBJ28R6548.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh.20260131.155013.981270627.PHI VIET HANH.970441
|31/01/2026
|300.000,00
|020097041501311546022026jVL2510412.59134.154602.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12822774922.Ung ho MS 2026.028(ba chau be mo coi me).CT tu 0021000250608 TRAN MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12822709841.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0561003752501 PHAN THI SU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|300.000,00
|6031ASCBJ28RIUN5.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.031 EM TRAN THUY LINH-310126-15:25:04 6031ASCBJ28RIUN5.20260131.152504.4328731.TRAN QUANG NAM.970416
|31/01/2026
|200.000,00
|6031ASCBJ28RIJRY.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.031 EM TRAN THUY LINH-310126-15:23:51 6031ASCBJ28RIJRY.20260131.152351.4328731.TRAN QUANG NAM.970416
|31/01/2026
|30.000,00
|020097040501311517222026MDWV082815.65543.151722.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.031 Tran Thuy Linh
|31/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12822535436.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0261000577986 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|6031WBVNA2QF1W9S.UH MS 2026 031 Tran Thuy Linh.20260131.150740.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
|31/01/2026
|100.000,00
|0200970488013115002020266ynN929056.12687.150001.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12822330532.ADIDAPHAT -ms 2026- 025 ( tan van phong).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12822327341.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS2026.031( Tran Thuy Linh).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12822309266.ADIDAPHAT -ms 2026-026( trinh duy phuc).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12822286015.ADIDAPHAT -ms 2026-031( tran thuy linh).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|1.000.000,00
|6031MCOBQ22YYA9K.Ung ho MS 2026.031 (em Tran Thuy Linh).20260131.145218.04001014781299.DIEU NGUYET SUONG.970426
|31/01/2026
|100.000,00
|02009704050131144341202688L6042963.63399.144341.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31/01/2026
|200.000,00
|020097048801311441592026hsu7875077.57954.144159.UNG HO MS 2026028 BA CHAU BE MO COI ME
|31/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12822040617.TRAN HONG NHUNG chuyen tien UH ms 2026.029 ( Duong thi Thoa).CT tu 0021000264538 TRAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|500.000,00
|6031IBT1k1VPUZF9.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26031002521006.20260131.143222.19071425783012.VND-TGTT-VU THI HUONG.970407
|31/01/2026
|20.000,00
|020097048801311424322026cNlA827146.10461.142413.UNG HO MS 2026.031 EM TRAN THUY LINH
|31/01/2026
|50.000,00
|0200970405013114231320268BA7065648.6849.142313.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien
|31/01/2026
|200.000,00
|020097041501311422182026osCw253397.4488.142218.QR - Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|31/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12821896185.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0071001009872 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|2.000.000,00
|020097041501311419062026Veys244389.95425.141906.ung ho MS 2026.031 em tran thuy linh
|31/01/2026
|1.000.000,00
|6031IBT1k1VPV74V.Linda- Thuy Dong chuyen ung ho gia dinh chi Thoa ms 2026.029 FT26031068000602.20260131.141840.2159834568.HO THI DOAN TRANG.970407
|31/01/2026
|500.000,00
|6031IBT1k1VPSLPL.Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26031763961310.20260131.141223.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|31/01/2026
|150.000,00
|6031IBT1aWABDAHJ.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh.20260131.141136.0907480223.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|31/01/2026
|28.000,00
|MBVCB.12821673808.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.028 (ba chau be mo coi me-gd a Phan Van Long).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|020097041501311346192026iEWM161953.13617.134619.DONG THI THI chuyen tien
|31/01/2026
|100.000,00
|020097040501311334252026UPRA002902.84533.133425.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|31/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12821322627.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12821302206.LE LE HOA, DO NGOC THACH, Huynh t Mai, Xuan Phuong giup 3 chau be mo coi 2026. 028.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|250.000,00
|MBVCB.12821274389.DO THANH VIET, VIET PHUC giup ba chau Thach thi Sa Venl 2026.027.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|20.000,00
|MBVCB.12821248890.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung.CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|020097042201311311542026FY3U197814.9062.131155.be Thao Nguyen ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|31/01/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116505108107.20260131.116505108107-0983335253_Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|31/01/2026
|500.000,00
|6031ASCBJ28RUIUG.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh-310126-13:06:51 6031ASCBJ28RUIUG.20260131.130651.678858888.NGUYEN HOAI NAM.970416
|31/01/2026
|50.000,00
|6031IBT1k1VUGI6E.Ung ho MS 2026.006 VU THI DONG FT26031174266304.20260131.125900.19038748586014.VND-TGTT-TRUONG THI MY HAO.970407
|31/01/2026
|500.000,00
|6031IBT1k1VUAP14.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26031035904444.20260131.125601.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407
|31/01/2026
|300.000,00
|6031TPBVI22WT4V2.Ung ho MS 2026.031 (em Tran Thuy Linh).20260131.124245.04302404801.VO THI VI.970423
|31/01/2026
|50.000,00
|6031IBT1dJRHMKEY.Ung ho MS 2026 031 em Tran Thuy Linh.20260131.122039.8420125568888.MBBANK IBFT.970422
|31/01/2026
|400.000,00
|MBVCB.12820456413.Ung ho - MS 2026.029 (Duong Thi Thoa).CT tu 0061000740098 NGUYEN DUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12820441161.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.030 tran thanh hung.CT tu 0441003969796 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12820424771.ung ho ms 2026.030(tran thanh hung).CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12820327705.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh.CT tu 1055013452 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|78.000,00
|MBVCB.12820235348.BUI THI THANH THUY uh MS2026.027(ba Thach Thi Sa Vlen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|300.000,00
|020097042201311152552026S0ZS897561.57022.115256.Ung ho MS 2026.031 em Tran Thuy Linh
|31/01/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116496151744.20260131.116496151744-0946961288_Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31/01/2026
|20.000,00
|6031IBT1dJRZ3NGG.gui ms 2026 031.20260131.114602.0865062586.MBBANK IBFT.970422
|31/01/2026
|18.000,00
|MBVCB.12819949681.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.026 (Trinh Duy Phuc).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|5.000.000,00
|020097048801311136462026Ym3I356196.75033.113627.CSPM,CSTV GIUP CHO MS 2026.025 TRAN VAN PHONG
|31/01/2026
|5.000,00
|6031IBT1k1V86C8C.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.030 Tran Thanh Hung FT26031185710819.20260131.113328.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|31/01/2026
|100.000,00
|020097048801311131192026ziWm336760.45925.113119.PVTN UNG HO MS 2026 030 TRAN THANH HUNG
|31/01/2026
|100.000,00
|020097048801311122332026QMuP305445.3260.112233.UNG HO MS 2026.031 EM TRAN THUY LINH
|31/01/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.12819609011.ung ho MS 2026.030 (TRAN THANH HUNG).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|50.000,00
|6031IBT1k1V856TY.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh FT26031200509305.20260131.111336.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|31/01/2026
|300.000,00
|020097048801311054192026fflj206452.66753.105419.UNG HO MS 2026.031 EM TRAN THUY LINH
|31/01/2026
|500.000,00
|6031ASCBJ28RQ7TB.UNG HO MS 2026.030 TRAN THANH HUNG-310126-10:48:15 6031ASCBJ28RQ7TB.20260131.104816.23780317.TRAN HIEN PHUOC.970416
|31/01/2026
|300.000,00
|MBVCB.12819073940.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh.CT tu 1059184307 PHAN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|6031VNIBJ28RQCB7.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh.20260131.104058.088704060058832.NGUYEN NHAT ANH.970441
|31/01/2026
|100.000,00
|020097042201311033252026HK5W828245.71485.103326.MAI NGOC HUYEN chuyen tien ung ho MS2026.031
|31/01/2026
|30.000,00
|6031IBT1hWMR1V8T.IBFT LE MINH VANG chuyen tien un ho Ms 2026 031 em tran thuy linh.20260131.102736.0945555419.SACOMBANK.970403
|31/01/2026
|100.000,00
|6031IBT1hWMRJY1D.IBFT MS 2026029 ung ho Duong Thi Thoa.20260131.102003.050042843617.SACOMBANK.970403
|31/01/2026
|300.000,00
|6031IBT1aWA5ZW91.NgOc HAN UNG HO E TRAN THUY LINH ms 2026.031 chUC E SK.20260131.101907.1043606463.DANG NGOC HAN.970458
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12818734278.Ung ho MS 2026.029 ( chi Duong Thi Thoa).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|1.000.000,00
|6031ASCBJ28R2LCV.UNG HO MA SO 2026.031 - A.HIEU GIUP BE TRAN THUY LINH-310126-10:07:51 6031ASCBJ28R2LCV.20260131.100752.33445809.LE THI HOA.970416
|31/01/2026
|200.000,00
|6031IBT1k1VIH3C7.Ung ho em Tran Thuy Linh, MS 2025.031 FT26031198347106.20260131.100711.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|31/01/2026
|500.000,00
|6031ASCBJ28Z54BN.UNG HO MS 2026.031 EM TRAN THUY LINH-310126-10:03:48 6031ASCBJ28Z54BN.20260131.100348.46043697.LE THI HONG LOAN.970416
|31/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12818471093.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 0371000458766 TRAN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12818416338.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|020097042201310953322026IFJF280684.99194.095333.chuyen tien Ung ho MS 2026.031 em Tran Thuy Linh
|31/01/2026
|25.000,00
|6031IBT1k1VIGXL7.Ung ho MS 2026.30 Tran Thanh Hung FT26031952078100.20260131.095031.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|31/01/2026
|200.000,00
|6031IBT1k1VI5W61.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh FT26031090560590.20260131.093640.19030383906013.VNDA-GOI CB-SY SAU YEN.970407
|31/01/2026
|200.000,00
|6031IBT1k1VIYGJF.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh FT26031282014440.20260131.093520.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|31/01/2026
|100.000,00
|6031TPBVI22WB9JU.Ung ho MS 2026.031 (em Tran Thuy Linh).20260131.093507.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
|31/01/2026
|200.000,00
|6031TPBVI22WBXID.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260131.093346.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
|31/01/2026
|300.000,00
|020097042201310933102026JB67949228.19720.093311.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|31/01/2026
|200.000,00
|020097042201310932392026VQXW735089.17833.093240.Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|31/01/2026
|200.000,00
|020097042201310932062026DKA0141109.15607.093207.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31/01/2026
|200.000,00
|6031TPBVI22WBK9C.Ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung).20260131.093150.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
|31/01/2026
|20.000,00
|6031IBT1iJ14SJEA.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh.20260131.092558.40746846.DANG MINH HOAI.970432
|31/01/2026
|200.000,00
|6031ASCBJ28Z6BKI.UNG HO MS 2026 031 EM TRAN THUY LINH-310126-09:23:35 6031ASCBJ28Z6BKI.20260131.092335.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|31/01/2026
|1.000.000,00
|6031IBT1iJ142HZI.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 031 TRAN THUY LINH.20260131.091937.247529918.LE THI HOA.970432
|31/01/2026
|1.800.000,00
|6031IBT1bJ2RG717.GIA DINH NGUYEN THI HAI YEN ung ho Tran Thuy Linh MS 2026 - 031 Chuc con som binh phuc.20260131.091742.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|31/01/2026
|100.000,00
|6031IBT1iJ14J61J.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh.20260131.090424.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|31/01/2026
|30.000,00
|MBVCB.12817671652.Ung ho MS 2026.031 (em Tran Thuy Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|020097041501310848012026RAYQ137822.66495.084801.Giup Do MS 2026;027 Ba Thach thi sa Venl
|31/01/2026
|100.000,00
|020097041501310843022026sdHS124248.52132.084302.Giup Do MS 2026;025 Tan van phong
|31/01/2026
|500.000,00
|6031IBT1iJ1BR9P3.Bac Le Tuan Minh - Ngan hang SHB - Ung ho MS 2026031 chau Tran Thuy Linh.20260131.084056.107572651.LE TUAN MINH.970432
|31/01/2026
|200.000,00
|020097041501310838192026c4OW111427.37166.083819.Giup Do MS 2026;028 ba chau be mo coi me
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12817352967.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026.031( tran thuy linh).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|200.000,00
|020097048801310826502026187r722078.3663.082650.LUONG TRI THANH UNG HO BENH NHAN THANH HUNG
|31/01/2026
|50.000,00
|MBVCB.12817268960.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|10.000,00
|MBVCB.12817132853.VU NGOC DUNG chuyen tien MS 2026.031.CT tu 0271000200414 VU NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|300.000,00
|020097042201310806402026ODBE141746.47595.080621.Ung ho MS 2026.031 em Tran Thuy Linh
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12817062244.Ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung).CT tu 0501000182935 NGUYEN DUONG NHU BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|IBVCB.12817060532.Chuyen tien ung ho MS 2026.031 em Tran Thuy Linh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|31/01/2026
|30.000,00
|6031IBT1k1VMG4AA.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.031 em Tran Thuy Linh FT26031253296947.20260131.080301.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|31/01/2026
|100.000,00
|MBVCB.12816922986.MS 2026.031 ( E Tran Thuy Linh).CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12816908923.Ung ho MS 2026.031(em Tran Thuy Linh).CT tu 0251002717768 HUYNH MINH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|500.000,00
|020097048801310735292026ThRo576996.73430.073529.UNG HO MS 2026023 DINH YEN NHU
|31/01/2026
|500.000,00
|020097048801310734202026FGn2573918.69983.073420.UNG HO MS 2026026 TRINH DUY PHUC
|31/01/2026
|1.000.000,00
|020097048801310733132026duxE570760.67532.073309.UNG HO MS 2026031 EM TRAN THUY LINH
|31/01/2026
|500.000,00
|020097048801310732472026ymbC569791.66657.073247.UNG HO MS 2026025 TAN VAN PHONG
|31/01/2026
|500.000,00
|020097048801310731392026mxQt566843.64219.073139.UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA
|31/01/2026
|200.000,00
|020097040501310730532026N5BM061446.62266.073049.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.031-em Tran Thuy Linh
|31/01/2026
|200.000,00
|020097040501310729382026CVYH057136.59651.072938.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31/01/2026
|200.000,00
|MBVCB.12816281734.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.031 (em Tran Thuy Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|020097042201310645562026HVPW815137.76735.064557.2026.030
|31/01/2026
|5.000.000,00
|6031VNIBJ28ZKQW4.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).20260131.064106.615704060068003.LE HA THU NGAN.970441
|31/01/2026
|100.000,00
|6031TPBVI22WLG26.Ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung).20260131.062347.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|31/01/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.12815961952.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|100.000,00
|6031IBT1iJ1BIWEU.ZP260310040619 260131000209227 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.20260131.030634.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|31/01/2026
|100.000,00
|6031IBT1fWLA2KUB.Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong). Cau mong cho con som khoe lai.20260131.022757.9021841250826.TRAN QUOC CUONG.963388
|31/01/2026
|200.000,00
|6031IBT1fWLA277Q.Ung hoMS 2026.030 (Tran Thanh Hung). Cau mong anh som khoe lai.20260131.022456.9021841250826.TRAN QUOC CUONG.963388
|31/01/2026
|100.000,00
|6031IBT1k1VVFV4C.NGUYEN NGOC HOA chuyen ung ho chi Duong Thi Thoa, MS 2026.029 FT26031089087786.20260131.020703.9393055336.NGUYEN NGOC HOA.970407
|31/01/2026
|200.000,00
|6031IBT1fWLA287T.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa). Cau mong cho em som binh phuc.20260131.015322.9021841250826.TRAN QUOC CUONG.963388
|31/01/2026
|500.000,00
|MBVCB.12815769467.Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa).CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/01/2026
|400.000,00
|6031IBT1iJ1BDCTB.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau 2026027 2026028 2026029 2026030 moi ma so 100 k.20260131.011253.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21-01-2026 01:48:27
|50.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tienUng ho MS 2026.017 (em Tran Khanh Linh); thoi gian GD:20/01/2026 23:49:18
|21-01-2026 01:51:31
|200.000,00
|CT DEN:126T2610YE3RGNS4 Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An. Mong em mau khoe; thoi gian GD:20/01/2026 23:55:44
|21-01-2026 02:17:19
|500.000,00
|ung ho ms 2026.016 Dao Thien An; thoi gian GD:21/01/2026 00:45:20
|21-01-2026 02:18:42
|100.000,00
|CT DEN:602120197228 Ung ho MS 2026.003; thoi gian GD:21/01/2026 00:48:11
|21-01-2026 02:19:21
|300.000,00
|CT DEN:602017403104 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26021455260922; thoi gian GD:21/01/2026 00:49:40
|21-01-2026 02:31:48
|300.000,00
|CT DEN:602018452780 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26021004038968; thoi gian GD:21/01/2026 01:26:53
|21-01-2026 02:35:35
|50.000,00
|CT DEN:602018221719 NGUYEN THI HUONG TRAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.020 ANH DANG VU HIEP-210126-01:41:57 6021ASCBJ2C9YVHK; thoi gian GD:21/01/2026 01:41:57
|21-01-2026 02:41:44
|200.000,00
|CT DEN:602019492098 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26021181910509; thoi gian GD:21/01/2026 02:12:57
|21-01-2026 06:02:10
|50.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tienUng ho MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung)
|21-01-2026 06:04:43
|50.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tienUng ho MS 2026.016 (em Dao Thien An)
|21-01-2026 06:24:09
|100.000,00
|CT DEN:126T26110H48Y6BE Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|21-01-2026 06:38:48
|200.000,00
|CT DEN:602123647920 ung ho MS2026.020 Dang Vu Hiep
|21-01-2026 06:47:22
|200.000,00
|CT DEN:211901113577 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|21-01-2026 06:55:15
|150.000,00
|TRAN THANH HIEU ung ho MS 2026.021 Trieu Thi Thim
|21-01-2026 07:06:38
|50.000,00
|CT DEN:602100732414 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021817230270
|21-01-2026 07:06:55
|100.000,00
|CT DEN:602100733380 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021072630635
|21-01-2026 07:20:14
|100.000,00
|CT DEN:602100192122 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 07:29:01
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 07:36:58
|200.000,00
|CT DEN:126T2610YY0TYWDV Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 08:04:36
|300.000,00
|CT DEN:602101978931 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021552550709
|21-01-2026 08:14:51
|200.000,00
|CT DEN:126T2610YZGUWYXX Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 08:18:17
|100.000,00
|CT DEN:602101032944 MBVCB.12678360078.032944.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 1013230851 NGUYEN THI HOAI CHAU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-01-2026 08:19:37
|200.000,00
|CT DEN:602101804256 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 08:21:55
|300.000,00
|CT DEN:602101488487 IBFT Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 08:27:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 08:28:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 08:47:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 08:52:44
|200.000,00
|CT DEN:126T2610Z0YVX9X6 Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|21-01-2026 09:16:07
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.020
|21-01-2026 09:16:41
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.021
|21-01-2026 09:30:35
|500.000,00
|CT DEN:126T2610Z2EVK3J9 Vietinbank;114000161718;MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21-01-2026 10:08:57
|500.000,00
|CT DEN:602120133563 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 10:18:09
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.020. ung ho anh Dang Vu Hiep
|21-01-2026 10:21:14
|100.000,00
|CT DEN:126T2610Z4DRDG9F Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 10:23:25
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.021 - chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 10:25:31
|500.000,00
|CT DEN:126T2610Z4KDQLR5 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 10:27:26
|10.000,00
|CT DEN:602103405559 Ung ho MS 2026017 em Tran Khanh Linh
|21-01-2026 10:41:08
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2026.021 ( chi trieu thi thim)
|21-01-2026 10:45:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 11:08:35
|200.000,00
|CT DEN:602104042899 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26021995965558
|21-01-2026 11:29:07
|50.000,00
|CT DEN:126T2610Z71DM6KH ung ho ms 2026.016 em Dao Thien An
|21-01-2026 11:48:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 12:04:56
|20.000,00
|CT DEN:602105422473 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021810708063
|21-01-2026 12:12:23
|200.000,00
|CT DEN:126T2610Z8QJ1VUL Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 12:16:57
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.020(anh Dang Vu Hiep)
|21-01-2026 12:20:10
|500.000,00
|ung ho MS 2026.018(be Ngo Huynh Thien Phuc)
|21-01-2026 13:02:55
|200.000,00
|CT DEN:126T2610ZAP946ZA Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:06:07
|30.000,00
|115343778854-0785862808-Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:07:14
|300.000,00
|CT DEN:126T2610ZAUZ0BQG MBVCB.12682075052.463348.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0011000306307 HA NGOC HOAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-01-2026 13:07:23
|100.000,00
|CT DEN:126T2610ZAV5H9WK Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:07:29
|100.000,00
|CT DEN:602106140380 IBFT Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:07:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim)
|21-01-2026 13:10:30
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|21-01-2026 13:11:45
|1.000.000,00
|CT DEN:602120822853 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:12:03
|50.000,00
|CT DEN:126T2610ZB1BB4UM Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:12:07
|10.000,00
|CT DEN:126T2610ZB1DTCA6 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:13:05
|100.000,00
|CT DEN:126T2610ZB2PFRXA Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:16:15
|50.000,00
|CT DEN:602106726624 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:18:41
|200.000,00
|CT DEN:602106741801 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:21:12
|500.000,00
|CT DEN:602106169940 IBFT Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:22:39
|100.000,00
|CT DEN:260210343386 ZP260210343386 260121001634913 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:22:40
|200.000,00
|CT DEN:126T2610ZBFBJTYT Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:23:19
|500.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:25:14
|200.000,00
|CT DEN:602106888369 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021603242784
|21-01-2026 13:25:22
|150.000,00
|CT DEN:602106894960 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim-210126-13:25:21 6021ASCBJ2C9PNG1
|21-01-2026 13:30:14
|300.000,00
|CT DEN:126T2610ZBRB1AJA Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:35:31
|50.000,00
|CT DEN:211901827894 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:37:19
|50.000,00
|CT DEN:126T2610ZC0P7HGW Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:39:16
|100.000,00
|CT DEN:211901833691 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:40:48
|200.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:41:13
|100.000,00
|CT DEN:126T2610ZC5UPWJN Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:41:58
|300.000,00
|CT DEN:126T2610ZC6TZZ85 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 13:42:49
|50.000,00
|CT DEN:602106976488 ung ho 2026 021 Chi Trieu Thi Thim FT26021953939935
|21-01-2026 13:43:56
|100.000,00
|CT DEN:602106982131 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021523100702
|21-01-2026 13:50:18
|200.000,00
|CT DEN:602106014356 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021859789021
|21-01-2026 13:50:57
|50.000,00
|CT DEN:126T2610ZCJPQ1LR MBVCB.12682530090.748408.ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim).CT tu 9906146012 HOANG THI DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-01-2026 13:56:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 14:06:56
|500.000,00
|CT DEN:602107754923 ung ho MS 2026021 (chiTrieuThiThim)
|21-01-2026 14:07:22
|300.000,00
|CT DEN:602107376607 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 14:09:12
|100.000,00
|Hai ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|21-01-2026 14:14:13
|50.000,00
|CT DEN:602107135777 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021571880705
|21-01-2026 14:16:42
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.020 (anh Dang Vu Hiep)
|21-01-2026 14:21:03
|100.000,00
|Hai ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|21-01-2026 14:24:12
|300.000,00
|CT DEN:602107188591 Ung ho 2026.021 FT26021248400735
|21-01-2026 14:42:55
|50.000,00
|MS2026 016 - Dao Thien An
|21-01-2026 14:46:31
|200.000,00
|CT DEN:602107357856 IBFT Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 14:49:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 14:53:17
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim)
|21-01-2026 14:59:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 15:22:14
|200.000,00
|CT DEN:126T2610ZG38D2VP Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 15:25:40
|100.000,00
|CT DEN:602108541217 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021276625000
|21-01-2026 15:37:18
|10.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 15:40:20
|100.000,00
|115357231466-0966010996-Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 15:42:00
|150.000,00
|CT DEN:602108643441 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021347504913
|21-01-2026 15:58:33
|50.000,00
|CT DEN:602108153381 UNG HO 2026.016 EM DAO THIEN AN-210126-15:58:33 6021ASCBJ2C3FCGL
|21-01-2026 16:22:45
|100.000,00
|CT DEN:126T2610ZJF581VN Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 16:22:49
|10.000,00
|CT DEN:211902133314 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 16:24:01
|200.000,00
|CT DEN:440561111229 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 16:27:21
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2610ZJM7ZC89 MBVCB.12684474401.992585.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0021000352422 VU XUAN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-01-2026 16:31:23
|100.000,00
|ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim)
|21-01-2026 16:41:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 17:01:33
|500.000,00
|CT DEN:602110202391 Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc FT26021129906103
|21-01-2026 17:02:55
|150.000,00
|CT DEN:602220552186 Gia bach Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim) chuc chi mau khoe
|21-01-2026 17:06:04
|120.000,00
|CT DEN:602117686328 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim, ma GD 100000073860246
|21-01-2026 17:15:19
|500.000,00
|Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|21-01-2026 17:15:39
|200.000,00
|CT DEN:537664340325 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|21-01-2026 17:37:08
|300.000,00
|ung ho ms 2026.16 (em dao thien an)
|21-01-2026 17:40:09
|500.000,00
|CT DEN:602110512405 MS 2026.016 - em Dao Thien An FT26021517056575
|21-01-2026 18:12:34
|200.000,00
|TO VIET TRUNG Chuyen tien Ung ho MS 2026.021( chi Trieu Thi Thim )
|21-01-2026 18:45:23
|100.000,00
|CT DEN:602111009898 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26021317292941
|21-01-2026 18:56:13
|200.000,00
|115380521461-0906936600-Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 19:11:13
|50.000,00
|CT DEN:126T2610ZQZLWNSA Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 19:25:35
|200.000,00
|CT DEN:126T2610ZRJL5RAN Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|21-01-2026 19:27:56
|1.000.000,00
|CT DEN:602112303187 UNG HO MS 2026.016 em Dao Thien An FT26021407040993
|21-01-2026 19:41:26
|200.000,00
|CT DEN:602112828043 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|21-01-2026 19:52:35
|100.000,00
|uh ms 2026.016 em dao thien an
|21-01-2026 20:28:32
|100.000,00
|CT DEN:126T2610ZTZQL811 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 20:40:58
|300.000,00
|CT DEN:602113766826 Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26022316304293
|21-01-2026 20:48:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.021 (chi Trieu Thi Thim)
|21-01-2026 21:01:22
|200.000,00
|CT DEN:602114883793 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26022215970174
|21-01-2026 21:11:11
|100.000,00
|CT DEN:670876943201 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 21:25:31
|50.000,00
|CT DEN:602114013145 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022044829019
|21-01-2026 21:27:55
|1.000.000,00
|CT DEN:602114603665 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 21:29:39
|100.000,00
|CT DEN:126T2610ZWCF0MFF MBVCB.12689360726.108298.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0361001838959 LE THI NGOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-01-2026 21:31:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 21:32:35
|100.000,00
|CT DEN:602121520062 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 21:35:51
|500.000,00
|CT DEN:126T2610ZWLLZTDU MBVCB.12689429058.151684.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 1016270582 TRUONG THI THUY TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-01-2026 21:37:16
|500.000,00
|CT DEN:602114070778 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26022311372760
|21-01-2026 21:43:17
|100.000,00
|CT DEN:126T2610ZWWEZDP8 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 21:46:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 22:07:39
|100.000,00
|ung ho ms 2026.021 (Trieu thi Thim)
|21-01-2026 22:30:48
|100.000,00
|CT DEN:602115284136 Ung ho ms 2026.021 c trieu thi thim FT26022062317439
|21-01-2026 22:33:15
|200.000,00
|CT DEN:126T2610ZYUEJ3U9 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|21-01-2026 22:33:48
|200.000,00
|CT DEN:602115293514 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26022100000565
|21-01-2026 22:35:54
|100.000,00
|CT DEN:126T2610ZYXX98RS Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 22:39:19
|50.000,00
|CT DEN:126T2610ZZ2EMPP4 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 22:40:01
|100.000,00
|CT DEN:602120394007 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 22:48:54
|100.000,00
|CT DEN:211902856623 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 22:56:26
|200.000,00
|CT DEN:985733383398 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|21-01-2026 23:04:37
|200.000,00
|CT DEN:126T2611001UFD47 MBVCB.12690107099.582590.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0631000464698 NGUYEN THI THANH TRUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-01-2026 23:08:35
|200.000,00
|CT DEN:602116386473 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022709171303
|21-01-2026 23:11:51
|200.000,00
|CT DEN:126T261100BDCXAX Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 23:12:48
|100.000,00
|CT DEN:968094424082 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|21-01-2026 23:27:20
|300.000,00
|CT DEN:839534305583 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|21-01-2026 23:29:17
|50.000,00
|ung ho ms 2026.021
|22-01-2026 01:54:46
|70.000,00
|CT DEN:602200561753 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim; thoi gian GD:22/01/2026 00:32:05
|22-01-2026 01:57:38
|200.000,00
|CT DEN:126T26111RSCKQWV Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim; thoi gian GD:22/01/2026 00:42:15
|22-01-2026 02:19:32
|50.000,00
|CT DEN:172268659526 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|22-01-2026 05:48:21
|200.000,00
|CT DEN:602122691098 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022572313079
|22-01-2026 07:05:02
|50.000,00
|CT DEN:602200817816 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim FT26022100783136
|22-01-2026 07:07:09
|200.000,00
|CT DEN:126T26110JT1M1ZD MBVCB.12691134793.289883.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 1015564512 NGUYEN THE QUANG VINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 07:14:27
|500.000,00
|Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 07:22:16
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.022 - ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 07:31:02
|200.000,00
|CT DEN:126T26110KQL6G3T MBVCB.12691360550.450237.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0441000661715 NGUYEN THI THU HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 07:43:09
|300.000,00
|Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 07:47:02
|200.000,00
|CT DEN:126T26110LBQ8CCU Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|22-01-2026 07:50:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 07:59:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|22-01-2026 07:59:28
|100.000,00
|CT DEN:567807896357 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 08:11:25
|200.000,00
|CT DEN:126T26110M9WXZ4U Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 08:14:28
|200.000,00
|115429037624-0904611587-Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 08:16:49
|50.000,00
|CT DEN:126T26110MH1C7YV Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|22-01-2026 08:21:33
|100.000,00
|MS 2026.003 gui be Do Mai Anh
|22-01-2026 08:24:52
|300.000,00
|Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22-01-2026 08:25:35
|1.000.000,00
|HUYNH LONG TRUNG chuyen tien ung ho MS 2026.022(me con ba Dang Thi Sinh)
|22-01-2026 08:47:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 08:47:37
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.022
|22-01-2026 08:49:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 08:56:55
|500.000,00
|CT DEN:602201139686 Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-220126-08:56:55 6022ASCBJ2CHK2XM
|22-01-2026 09:00:48
|150.000,00
|CT DEN:126T26110P74JAKV MBVCB.12692323610.107817.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 09:01:05
|500.000,00
|Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 09:01:58
|100.000,00
|CT DEN:126T26110P8P8YGV MBVCB.12692319313.116218.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 09:04:11
|1.000.000,00
|TRAN VIET TIEP chuyen tien ung ho me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 09:28:54
|200.000,00
|CT DEN:126T26110QA814DG Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 09:45:00
|300.000,00
|CT DEN:602202562199 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 09:50:05
|200.000,00
|CT DEN:126T26110R47K70Z PHAM QUANG TAM chuyen tien ung ho ms 2026022
|22-01-2026 09:54:48
|50.000,00
|CT DEN:602202018530 IBFT Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 10:03:23
|10.000,00
|CT DEN:126T26110RMSRBH4 MBVCB.12693028057.588069.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 9343432289 DO THANH BINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 10:07:52
|200.000,00
|CT DEN:602203728119 ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An FT26022656103674
|22-01-2026 10:16:10
|100.000,00
|CT DEN:126T26110S4N28T6 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 10:17:58
|200.000,00
|CT DEN:602203907130 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 10:22:24
|100.000,00
|CT DEN:126T26110SCVXCW4 Vietinbank;114000161718;NGO THI KIM PHUNG chuyen tien ung ho MS 2026.022. me con ba dang thi sinh
|22-01-2026 10:27:34
|200.000,00
|CT DEN:602203843001 Ung ho MS 2026017 em Tran Khanh Linh FT26022974149610
|22-01-2026 10:35:05
|500.000,00
|CT DEN:602203363803 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 11:03:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 11:07:15
|300.000,00
|CT DEN:126T26110U449JEC Pham Thai Duong, Pham Thai Hoa ung ho MS 2026.022 me con Dang Thi Sinh.
|22-01-2026 11:08:47
|300.000,00
|CT DEN:602204627420 Ung ho MS 2026.022 Dang Thi Sinh
|22-01-2026 11:09:43
|100.000,00
|CT DEN:602204400288 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 11:11:46
|100.000,00
|CT DEN:602204395278 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22-01-2026 11:13:10
|200.000,00
|CT DEN:126T26110UBXEYJ8 MS 2026.016 Dao thien an
|22-01-2026 11:33:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 11:58:35
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2026.022 ( me con ba dang thi sinh )
|22-01-2026 12:00:04
|200.000,00
|NGUYEN THI HIEN ung ho MS 2026.022 (mo con ba dang thi sinh)
|22-01-2026 12:02:55
|50.000,00
|CT DEN:602205621152 Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|22-01-2026 12:04:26
|70.000,00
|CT DEN:126T26110WBM37U3 MBVCB.12694627042.637800.ung ho MS2026.016 Dao Thien An.CT tu 0331000474668 NGUYEN THI SUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 12:05:53
|500.000,00
|CT DEN:126T26110WDJGJZ9 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|22-01-2026 12:50:46
|300.000,00
|CT DEN:126T26110Y4THYKL Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22-01-2026 13:07:11
|50.000,00
|CT DEN:126T26110YSH2RSG MBVCB.12695417643.147876.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0711000275585 BUI THI TU YEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 13:07:47
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh)
|22-01-2026 13:16:25
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.022
|22-01-2026 13:18:40
|200.000,00
|CT DEN:126T26110Z7NC67K Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|22-01-2026 13:24:26
|300.000,00
|CT DEN:126T26110ZF9MLZ1 MBVCB.12695600276.262711.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 13:34:34
|200.000,00
|CT DEN:126T26110ZUN59F1 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|22-01-2026 13:37:09
|100.000,00
|CT DEN:126T26110ZY24W3Q Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 13:39:08
|10.000,00
|CT DEN:602206999748 Ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh FT26022580596100
|22-01-2026 13:48:40
|300.000,00
|CT DEN:602206047625 Ung ho MS 2026.022 FT26022399470580
|22-01-2026 14:02:32
|50.000,00
|CT DEN:602207117724 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh FT26022470714036
|22-01-2026 14:04:56
|20.000,00
|CT DEN:126T2611110RXLXZ Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim
|22-01-2026 14:06:01
|150.000,00
|CT DEN:602207135811 ung ho ms 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh FT26022706097615
|22-01-2026 14:09:17
|2.000.000,00
|CT DEN:602207635568 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh-220126-14:09:16 6022ASCBJ2CDCUHS
|22-01-2026 14:11:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh)
|22-01-2026 14:32:54
|80.000,00
|CT DEN:126T2611123PLVFU MBVCB.12696319341.719939.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 14:37:43
|500.000,00
|MS2026-022( me con ba Dang Thi Sinh )
|22-01-2026 14:47:17
|50.000,00
|CT DEN:126T261112NPD8KG MBVCB.12696479474.825132.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 14:47:43
|50.000,00
|CT DEN:602207356896 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh FT26022321706439
|22-01-2026 14:53:00
|300.000,00
|CT DEN:602207705707 UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN-220126-14:53:00 6022ASCBJ2CDJKCG
|22-01-2026 14:54:31
|10.000,00
|CT DEN:126T261112Y7THHB Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 14:56:23
|50.000,00
|CT DEN:602207841012 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 14:57:24
|10.000.000,00
|CT DEN:126T26111321G21D CSPM, CSTV giup do MS 2026.020 anh Dang Vu Hiep
|22-01-2026 15:13:46
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.022 (me con ba DANG THI SINH)
|22-01-2026 15:25:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2611144Z4ZJR MBVCB.12696942455.124589.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 15:33:36
|1.000.000,00
|CT DEN:126T261114FV5RV9 MBVCB.12697049288.193221.ung ho ma 2026.021 chi trieu thi thim.CT tu 9981211274 NGUYEN PHUONG THAO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 15:43:19
|200.000,00
|CT DEN:602220751110 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 16:26:19
|100.000,00
|CT DEN:602220058004 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|22-01-2026 16:26:59
|100.000,00
|CT DEN:602220214365 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|22-01-2026 16:27:41
|100.000,00
|CT DEN:602220201725 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 16:29:12
|100.000,00
|CT DEN:602209561084 Ung ho MS 2026017 em Tran Khanh Linh
|22-01-2026 17:03:58
|200.000,00
|CT DEN:126T261117Z5THRR Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|22-01-2026 17:09:54
|500.000,00
|CT DEN:602210299867 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh FT26022415552081
|22-01-2026 17:21:34
|300.000,00
|Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22-01-2026 17:26:40
|50.000,00
|CT DEN:602210432634 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26022476591904
|22-01-2026 17:55:56
|100.000,00
|CT DEN:602210673595 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26022202619940
|22-01-2026 18:52:45
|300.000,00
|CT DEN:602320862659 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|22-01-2026 18:54:49
|500.000,00
|CT DEN:602320867224 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22-01-2026 18:56:03
|150.000,00
|CT DEN:602211119444 ung ho ms 2016.021 trieu thi thim FT26022701099500
|22-01-2026 19:12:03
|100.000,00
|CT DEN:602212024691 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22-01-2026 19:31:42
|200.000,00
|CT DEN:126T26111DQ902H9 MBVCB.12700910322.721820.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 2828413686 NGUYEN THI HONG HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 19:51:40
|300.000,00
|CT DEN:299540040464 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22-01-2026 20:20:32
|50.000,00
|CT DEN:126T26111FLRN4HN Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22-01-2026 20:22:44
|100.000,00
|CT DEN:602320053795 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22-01-2026 20:25:40
|500.000,00
|Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 20:33:06
|100.000,00
|CT DEN:602213753615 Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep FT26022455531062
|22-01-2026 20:37:54
|200.000,00
|CT DEN:126T26111G9PBBQJ MBVCB.12701969981.366741.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 9375977568 PHAM ANH DUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 20:56:44
|100.000,00
|CT DEN:602220790165 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22-01-2026 20:58:34
|100.000,00
|CT DEN:126T26111H2ZCBC1 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|22-01-2026 21:17:04
|100.000,00
|CT DEN:126T26111HTEDTWB Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 21:29:41
|1.000.000,00
|CT DEN:126T26111JA2QNB8 MBVCB.12702660690.791807.ung ho MS 2026.022 me con ba Dang Thi Sinh .CT tu 0021000348074 TRAN QUYNH NGA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-01-2026 21:34:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh)
|22-01-2026 21:46:42
|20.000,00
|CT DEN:126T26111JYJGT8X Ung ho MS 2026017 em Tran Khanh Linh
|22-01-2026 21:47:04
|20.000,00
|CT DEN:126T26111JZ15R6W Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|22-01-2026 21:53:02
|100.000,00
|CT DEN:126T26111K6X1ZF3 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|22-01-2026 22:04:45
|1.000.000,00
|CT DEN:602215229300 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26023002200796
|22-01-2026 22:11:15
|200.000,00
|CT DEN:602215781915 IBFT UH MS 2026.016
|22-01-2026 22:36:21
|300.000,00
|CT DEN:602320257465 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 02:07:48
|500.000,00
|CT DEN:602318663216 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An; thoi gian GD:23/01/2026 01:00:18
|23-01-2026 02:36:55
|200.000,00
|CT DEN:602219906515 IBFT Ung ho MS 2026.021 chi Trieu thi Thim
|23-01-2026 03:18:33
|250.000,00
|CT DEN:602303014381 Ung ho MS2026 021 Trieu Thi Thim
|23-01-2026 06:56:36
|200.000,00
|LE TRONG CHINH Chuyen tien ho tro Dinh Yen Nhu
|23-01-2026 06:58:24
|100.000,00
|CT DEN:602323068907 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|23-01-2026 07:17:16
|50.000,00
|Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23-01-2026 07:22:29
|1.000.000,00
|CT DEN:126T261127AWSR9J DAM THI THU HA chuyen tien ms 2026017
|23-01-2026 07:40:37
|100.000,00
|NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu
|23-01-2026 07:41:12
|100.000,00
|CT DEN:126T2611281M5TYH Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23-01-2026 07:48:25
|50.000,00
|Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23-01-2026 08:01:25
|200.000,00
|CT DEN:602301104991 Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26023192058106
|23-01-2026 08:23:57
|50.000,00
|CT DEN:260230107051 ZP260230107051 260123000570099 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|23-01-2026 08:25:20
|50.000,00
|CT DEN:126T261129RW9BTT Vietinbank;114000161718;PHAN VAN HUNG chuyen tien
|23-01-2026 08:27:33
|200.000,00
|CT DEN:126T261129UU357Z Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23-01-2026 08:28:19
|100.000,00
|CT DEN:126T261129VUJZMR Ung ho MS 2026.021
|23-01-2026 08:58:15
|200.000,00
|CT DEN:602301944262 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 08:59:45
|1.000.000,00
|CT DEN:126T26112B3C3LHH Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|23-01-2026 09:35:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|23-01-2026 09:36:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|23-01-2026 09:46:51
|100.000,00
|CT DEN:602320393885 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 09:56:49
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2026.023 ( dinh yen nhu )
|23-01-2026 10:12:44
|500.000,00
|Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 10:21:38
|100.000,00
|CT DEN:126T26112E9GH5RW PVTN ung ho MS 2026 016 em Dao Thien An
|23-01-2026 10:26:04
|300.000,00
|CT DEN:602303540698 MBVCB.12706710234.540698.Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh.CT tu 0011002647087 TA MINH TRONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-01-2026 10:31:56
|300.000,00
|CT DEN:602303580978 MBVCB.12706771908.580978.TRAN VAN DUOC chuyen tien: ung ho MS 2026.022(me con ba Dang thi Sinh).CT tu 0721000665977 TRAN VAN DUOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-01-2026 10:33:17
|300.000,00
|Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|23-01-2026 10:40:43
|300.000,00
|CT DEN:602303654746 MBVCB.12706886895.654746.TRAN VAN DUOC chuyen tien ung ho MS 2026.020(Anh Dang vu Hiep).CT tu 0721000665977 TRAN VAN DUOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-01-2026 10:41:20
|500.000,00
|CT DEN:602303006876 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh FT26023000402403
|23-01-2026 10:48:11
|50.000,00
|Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|23-01-2026 10:50:00
|50.000,00
|Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|23-01-2026 11:21:03
|500.000,00
|CT DEN:126T26112GKY0Q8T MBVCB.12707432585.016413.Ung ho MS 2026019 ong Tran Van Thuan.CT tu 0011001331289 NGUYEN THANH CONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-01-2026 11:25:22
|500.000,00
|CT DEN:602304289090 TRAN MINH CHINH chuyen ung ho MS 2026019 tran van thuan FT26023500770822
|23-01-2026 12:38:48
|100.000,00
|CT DEN:602305069375 MS 2026.023 DINH YEN NHU-230126-12:38:48 6023ASCBJ2CNCKZF
|23-01-2026 12:41:16
|100.000,00
|CT DEN:126T26112KPVF7VH Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|23-01-2026 12:55:38
|100.000,00
|ung ho MS 2026.023( dinh yen nhu)
|23-01-2026 13:06:49
|50.000,00
|CT DEN:602306111669 NGUYEN THI HUONG TRAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.023 DINH YEN NHU-230126-13:06:49 6023ASCBJ2CNFKET
|23-01-2026 13:10:07
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu)
|23-01-2026 13:13:00
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2026.022 (me con ba Dang Thi Sinh)
|23-01-2026 13:13:38
|500.000,00
|CT DEN:126T26112LYLUCEB MBVCB.12708981474.025568.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-01-2026 13:14:12
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2026.021 (chi TrIeu Thi Thim)
|23-01-2026 13:57:35
|500.000,00
|CT DEN:126T26112NNMYTMD Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23-01-2026 14:28:05
|300.000,00
|CT DEN:602307230828 Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu-230126-14:28:05 6023ASCBJ2CNUCRA
|23-01-2026 14:45:06
|100.000,00
|CT DEN:126T26112QHDEBER Ung ho MS 2026.023
|23-01-2026 15:26:31
|10.000,00
|CT DEN:602308616072 Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|23-01-2026 15:45:17
|200.000,00
|CT DEN:602308534909 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|23-01-2026 16:16:51
|50.000,00
|CT DEN:602320505017 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 16:33:47
|100.000,00
|CT DEN:126T26112UQX500L Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|23-01-2026 17:20:14
|500.000,00
|ung ho MS 2026.016 ( em Dao Thien An)
|23-01-2026 17:44:38
|30.000,00
|CT DEN:231906062991 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|23-01-2026 18:21:04
|100.000,00
|CT DEN:602311023990 MS 2026.022 FT26023021886003
|23-01-2026 18:33:11
|300.000,00
|CT DEN:602311110515 Ung ho ms 2026.016 FT26023020302855
|23-01-2026 18:38:00
|300.000,00
|CT DEN:126T26112ZJYRH7V Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 19:15:28
|500.000,00
|CT DEN:602320747484 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 19:53:20
|200.000,00
|CT DEN:231906334543 PHAM CAM NINH ung ho MS 2026 016 em Dao Thien An
|23-01-2026 19:57:34
|2.000.000,00
|CT DEN:231906342785 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 20:09:15
|1.000.000,00
|CT DEN:602313768727 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26023645589507
|23-01-2026 20:27:07
|100.000,00
|CT DEN:602313213856 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 20:38:09
|5.000,00
|CT DEN:488840165184 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 20:44:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.019
|23-01-2026 21:12:17
|100.000,00
|CT DEN:126T261135JQ1G8E Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 21:35:36
|300.000,00
|CT DEN:126T261136FGHYAK MBVCB.12716450188.809177.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0021000281202 LE NGOC THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-01-2026 21:40:12
|100.000,00
|CT DEN:602314300557 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26024980867440
|23-01-2026 21:45:42
|100.000,00
|CT DEN:602314327951 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26024086000202
|23-01-2026 21:48:17
|200.000,00
|CT DEN:602314340615 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26024008193980
|23-01-2026 22:04:20
|100.000,00
|CT DEN:602315378319 Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An)
|23-01-2026 22:22:29
|100.000,00
|CT DEN:602315493193 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26024679206990
|23-01-2026 22:34:35
|200.000,00
|CT DEN:231906590224 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 22:45:49
|50.000,00
|CT DEN:231906600947 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|23-01-2026 23:05:03
|100.000,00
|CT DEN:602316180019 IBFT Ung ho MS 2026.021
|23-01-2026 23:12:38
|100.000,00
|CT DEN:602316654628 Ung ho MS 2026.016 Em Dao Thien An FT26024097131348
|24-01-2026 02:06:31
|100.000,00
|CT DEN:126T261150P9QL9J Ung ho MS 2026.021; thoi gian GD:24/01/2026 00:17:48
|24-01-2026 02:07:01
|200.000,00
|CT DEN:241906664489 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An; thoi gian GD:24/01/2026 00:19:05
|24-01-2026 02:17:19
|50.000,00
|CT DEN:602417402523 Pham Thi Thanh Hoa chuyen tien ung ho ms 2026.016; thoi gian GD:24/01/2026 00:49:58
|24-01-2026 02:24:54
|200.000,00
|115643748028-0983516706-Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An; thoi gian GD:24/01/2026 01:15:34
|24-01-2026 02:27:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An); thoi gian GD:24/01/2026 01:24:12
|24-01-2026 07:25:46
|200.000,00
|CT DEN:126T26113VCUSS50 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|24-01-2026 08:03:08
|1.000.000,00
|CT DEN:602401493431 Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh-240126-08:03:08 6024ASCBJ2C7YFXB
|24-01-2026 08:31:35
|200.000,00
|CT DEN:126T26113XXRREBA Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|24-01-2026 08:39:11
|200.000,00
|CT DEN:126T26113Y7SUK4Y Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.023 Dinh Yen Nhu
|24-01-2026 08:56:29
|500.000,00
|CT DEN:085629174732 Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|24-01-2026 08:59:11
|50.000,00
|Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|24-01-2026 09:00:09
|50.000,00
|MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep
|24-01-2026 09:01:31
|50.000,00
|Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|24-01-2026 09:02:10
|50.000,00
|MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|24-01-2026 09:10:22
|200.000,00
|CT DEN:126T26113ZEZ3SED ung ho ms 2026.022
|24-01-2026 09:14:57
|100.000,00
|CT DEN:602402436011 Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|24-01-2026 09:33:59
|200.000,00
|MS 2026 024 Ho Quang Vinh
|24-01-2026 10:29:47
|500.000,00
|CT DEN:602403117821 Ung ho MS 2026.024 Ho Quang Vinh FT26024560008660
|24-01-2026 10:40:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|24-01-2026 11:10:24
|50.000,00
|ung ho MS 2026.024 (ung ho Ho Quang Vinh)
|24-01-2026 11:21:42
|40.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.023 (Dinh Yen Nhu)
|24-01-2026 11:22:47
|40.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh)
|24-01-2026 11:26:09
|2.000,00
|CT DEN:126T261144Q9CYA9 MBVCB.12721245966.093150.Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-01-2026 11:40:59
|100.000,00
|CT DEN:602404577513 Ung ho MS 2026.006 Vu Thi Dong FT26024209325424
|24-01-2026 12:10:04
|250.000,00
|CT DEN:126T261146E96X1X MBVCB.12721863267.508170.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0821000014046 LE HAI LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-01-2026 12:39:05
|500.000,00
|Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|24-01-2026 13:27:06
|50.000,00
|CT DEN:012406767365 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|24-01-2026 14:49:13
|200.000,00
|CT DEN:602407319075 IBFT MAI XUAN QUANG ung ho MS2026.024 Ho quang Vinh
|24-01-2026 15:05:01
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.024 ( ho quang vinh )
|24-01-2026 15:06:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|24-01-2026 15:17:59
|200.000,00
|CT DEN:602408021425 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|24-01-2026 16:07:15
|100.000,00
|CT DEN:602409386501 Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|24-01-2026 16:10:28
|30.000,00
|CT DEN:126T26114FRQSFU3 MBVCB.12724673542.342723.Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-01-2026 16:21:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|24-01-2026 16:54:24
|200.000,00
|CT DEN:126T26114HFRPENZ Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|24-01-2026 17:11:26
|100.000,00
|CT DEN:602417702457 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An, ma GD 100000075334827
|24-01-2026 17:46:50
|500.000,00
|CT DEN:174650900966 Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|24-01-2026 18:00:20
|3.000.000,00
|Un ho MS 2026.021 (Chi Trieu Thi Thim)
|24-01-2026 19:32:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|24-01-2026 20:23:59
|200.000,00
|BUI VAN PHUONG ung ho MS 2026. 023 Dinh yen nhu
|24-01-2026 21:10:01
|500.000,00
|CT DEN:126T26114TDAE81Y MBVCB.12729496424.476875.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011002553307 NGUYEN THI THU HIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-01-2026 21:50:47
|300.000,00
|CT DEN:602414427040 Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|24-01-2026 22:18:34
|500.000,00
|ung ho MS 2026.023
|24-01-2026 22:34:25
|50.000,00
|CT DEN:126T26114WNS4A34 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|24-01-2026 22:41:38
|100.000,00
|CT DEN:126T26114WY9RFD9 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|24-01-2026 22:51:50
|100.000,00
|CT DEN:126T26114XBS0M8T Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|25-01-2026 01:37:29
|50.000,00
|ung ho MS 2025.352 Nguyen TueNhi; thoi gian GD:24/01/2026 23:55:39
|25-01-2026 02:42:00
|100.000,00
|CT DEN:126T26116U7A62JB Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|25-01-2026 06:56:23
|200.000,00
|CT DEN:602423984244 TRAN KIM QUYEN chuyen ung ho ms2026.022 me con ba dang thi sinh FT26026270986503
|25-01-2026 08:13:39
|200.000,00
|CT DEN:251908624978 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|25-01-2026 08:32:34
|150.000,00
|CT DEN:126T26115KWNBK3A MBVCB.12732385033.448963.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0101000286174 DANG PHUONG DUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-01-2026 08:33:33
|50.000,00
|ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong
|25-01-2026 08:33:48
|50.000,00
|Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|25-01-2026 08:34:21
|50.000,00
|Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|25-01-2026 09:26:50
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.025(Tan Van Phong)
|25-01-2026 09:32:58
|200.000,00
|MS 2026 025 Tan Van Phong
|25-01-2026 11:14:51
|500.000,00
|CT DEN:126T26115S6YGZPX Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|25-01-2026 12:46:40
|50.000,00
|ung ho ms 2026.025 (Tan Van Phong)
|25-01-2026 12:55:50
|132.650,00
|CT DEN:126T26115W4A7DSV MS2026.023
|25-01-2026 13:29:48
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2026.025 ( tran van phong )
|25-01-2026 14:00:42
|200.000,00
|CT DEN:126T26115YMZ7TJE Vietinbank;114000161718;TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho ms2026.022 me con ba Dang Thi Sinh
|25-01-2026 14:16:55
|100.000,00
|CT DEN:126T26115Z9CTLCJ Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|25-01-2026 14:49:53
|200.000,00
|CT DEN:126T261160JXDH1B MBVCB.12737221960.774130.NGUYEN QUANG THANH chuyen tien.CT tu 0021000410713 NGUYEN QUANG THANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-01-2026 15:11:05
|11.111,00
|Ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong)
|25-01-2026 15:16:15
|10.000,00
|Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|25-01-2026 16:02:33
|10.000,00
|CT DEN:602520115138 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|25-01-2026 16:03:01
|10.000,00
|CT DEN:602520115841 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|25-01-2026 18:25:59
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.025
|25-01-2026 18:35:14
|10.000,00
|CT DEN:602511075220 Ung ho MS 2026.021 chi Trieu Thi Thim FT26026162822714
|25-01-2026 18:50:42
|1.000.000,00
|115839704644-0905429429-Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|25-01-2026 19:30:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|25-01-2026 20:07:16
|500.000,00
|TA HUY BINH UH ms2026.025 chau tan a phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|25-01-2026 20:08:32
|200.000,00
|CT DEN:126T26116CXQ3GHY NGUYEN TRUONG THUY Chuyen tien MS 2026.018 NGO HUYNH THIEN PHUC
|26-01-2026 00:13:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26-01-2026 01:38:44
|200.000,00
|ung ho MS 2026.021( Trieu Thi Thim); thoi gian GD:26/01/2026 00:14:34
|26-01-2026 07:30:46
|200.000,00
|ung ho ms 2025.026 ( Trinh Duy Phuc)
|26-01-2026 07:37:45
|100.000,00
|CT DEN:126T261175PVBKW0 Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26-01-2026 07:44:47
|500.000,00
|CT DEN:126T261175Z4T5N0 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26-01-2026 07:53:00
|1.000.000,00
|CT DEN:602600273285 Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong-260126-07:53:00 6026ASCBJ28LIU8E
|26-01-2026 07:58:35
|50.000,00
|Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26-01-2026 08:11:44
|100.000,00
|CT DEN:602601337611 Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc FT26026504086291
|26-01-2026 08:47:37
|200.000,00
|CT DEN:126T261178E4CJNW Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26-01-2026 08:58:43
|200.000,00
|CT DEN:602608197866 BACH VAN HIEP chuyen tien ung ho MS2025.026TRINH DUY PHUC , ma GD 100000076048775
|26-01-2026 10:39:05
|30.000,00
|115902605881-0378530502-Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26-01-2026 10:39:17
|200.000,00
|CT DEN:126T26117CRKXL66 Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26-01-2026 10:49:59
|50.000,00
|CT DEN:126T26117D5QJPZQ Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|26-01-2026 10:57:52
|30.000,00
|CT DEN:602603028309 MBVCB.12748118581.028309.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-01-2026 11:12:44
|50.000,00
|CT DEN:126T26117E1RQZFT Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.026
|26-01-2026 11:23:07
|200.000,00
|CT DEN:602620179722 Ung ho MS 2026 024 Ho Quang Vinh
|26-01-2026 12:16:12
|38.000,00
|Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc)
|26-01-2026 12:27:30
|50.000,00
|CT DEN:126T26117GYGHRRE Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|26-01-2026 12:27:31
|100.000,00
|CT DEN:261910982211 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|26-01-2026 12:35:28
|50.000,00
|CT DEN:602605042967 Ung ho 2026 026 Trinh Duy Phuc FT26026758253023
|26-01-2026 13:07:41
|50.000,00
|CT DEN:602606236459 Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc FT26026783985031
|26-01-2026 13:11:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|26-01-2026 13:46:18
|300.000,00
|CT DEN:602620144382 Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|26-01-2026 13:56:44
|100.000,00
|CT DEN:126T26117LEBJMP6 MBVCB.12750561365.608687.Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-01-2026 13:57:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|26-01-2026 13:59:56
|200.000,00
|CT DEN:602606970345 Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong-260126-13:59:55 6026ASCBJ28Y3TSX
|26-01-2026 14:15:43
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc)
|26-01-2026 14:16:22
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2026.025 (Tan Van Phong)
|26-01-2026 14:16:57
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2026.024 (Ho Quang Vinh)
|26-01-2026 14:41:24
|300.000,00
|CT DEN:602620542106 PHAN THI HANG chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 114000161718
|26-01-2026 14:44:14
|200.000,00
|CT DEN:126T26117N921J24 MBVCB.12751143685.973373.Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong.CT tu 1056048747 DANG HUU PHUONG TAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-01-2026 14:52:53
|10.000,00
|CT DEN:602607835275 Ung ho MS 2026.026 Trinh Duy Phuc FT26026715083008
|26-01-2026 14:58:33
|50.000,00
|TRAN PHUONG THAO chuyen tien Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc)
|26-01-2026 15:09:24
|200.000,00
|CT DEN:602608938268 Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc FT26026411341067
|26-01-2026 15:12:52
|50.000,00
|UNG HO MS 2025.026 ( Trinh Duy Phuc )
|26-01-2026 15:27:02
|50.000,00
|LAM MY HAN ung ho ms 2026.025 Tan Van Phong
|26-01-2026 15:40:06
|100.000,00
|NGUYEN THI VAN chuyen tien ung ho ms 2025.026 ( trinh duy phuc)
|26-01-2026 16:36:19
|300.000,00
|CT DEN:602609643394 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|26-01-2026 16:41:34
|100.000,00
|CT DEN:602609297259 Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|26-01-2026 16:47:39
|300.000,00
|CT DEN:126T26117T210SJK ung ho ms 2025.026 trinh duy phuc
|26-01-2026 16:52:14
|500.000,00
|CT DEN:126T26117T832L27 MS 2025.026
|26-01-2026 17:56:10
|200.000,00
|CT DEN:126T26117VQHHZ7W MBVCB.12754147003.953238.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-01-2026 17:57:05
|200.000,00
|CT DEN:126T26117VRQNDGE MBVCB.12754162533.962724.Ung ho MS 2026017 em Tran Khanh Linh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-01-2026 17:57:44
|200.000,00
|CT DEN:126T26117VSKML71 MBVCB.12754170660.972671.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-01-2026 17:58:28
|200.000,00
|CT DEN:126T26117VTJW3E7 MBVCB.12754197304.981642.Ung ho MS 2026019 ong Tran Van Thuan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-01-2026 17:59:15
|200.000,00
|CT DEN:126T26117VUKKLP5 MBVCB.12754213953.991042.Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-01-2026 18:00:35
|300.000,00
|CT DEN:126T26117VWBPZHQ MBVCB.12754226574.006966.Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-01-2026 18:30:50
|100.000,00
|CT DEN:126T26117X29Q4RV MBVCB.12754766189.361104.MS 2026.026 Trinh duy phuc.CT tu 0351000812447 NGUYEN THI TRINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-01-2026 19:45:55
|12.000,00
|CT DEN:126T26117ZZF3QHR Ung Ho MS 2025.026 TRINH DUY PHUC
|26-01-2026 20:13:26
|200.000,00
|CT DEN:126T2611811SDAJM ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc
|26-01-2026 20:15:22
|50.000,00
|CT DEN:126T2611814BCH4D Vietinbank;114000161718;NGUYEN NGOC TRI chuyen tien 2025.026 trinh duy phuc
|26-01-2026 20:55:32
|105.000,00
|CT DEN:602613731136 GIUP DO MS 2025.026 EM TRINH DUY PHUC-260126-20:55:32 6026ASCBJ28QHZPC
|26-01-2026 21:05:41
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2026.026 ( trinh duy phuc )
|26-01-2026 21:44:12
|50.000,00
|CT DEN:126T261184KN3EUN Vietinbank;114000161718;MS2026.021
|26-01-2026 22:09:10
|77.000,00
|CT DEN:126T261185JLWGDS Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|26-01-2026 22:18:22
|100.000,00
|ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An)
|27-01-2026 06:11:46
|100.000,00
|CT DEN:126T2611AC7HSZUV Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|27-01-2026 06:32:00
|50.000,00
|CT DEN:126T2611AD081U5V MS 2026.021
|27-01-2026 07:10:41
|50.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 07:50:08
|200.000,00
|CT DEN:602700715227 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027071335079
|27-01-2026 07:50:36
|1.000.000,00
|CT DEN:602700061751 Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc-270126-07:50:36 6027ASCBJ28AM398
|27-01-2026 07:57:19
|50.000,00
|CT DEN:602720174330 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 08:01:05
|200.000,00
|CT DEN:602701769673 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027398276721
|27-01-2026 08:03:50
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.027
|27-01-2026 08:12:55
|400.000,00
|MS 2026.025
|27-01-2026 08:20:05
|100.000,00
|CT DEN:126T26118V9CF0CK Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 08:22:48
|100.000,00
|CT DEN:126T26118VCYM50W ung ho MS 2026.025 TAN VAN PHONG
|27-01-2026 08:26:10
|30.000,00
|CT DEN:602701051033 MBVCB.12760383566.051033.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-01-2026 08:26:23
|500.000,00
|ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi San Venl)
|27-01-2026 08:28:33
|100.000,00
|CT DEN:126T26118VLJKRTV ung ho MS 2026.27 ba Thach thi sa ven
|27-01-2026 08:28:53
|51.615,00
|CT DEN:602736806349 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 08:32:17
|200.000,00
|CT DEN:126T26118VRGFKR7 ung ho MS 2025.026 Trinh Duy Phuc
|27-01-2026 08:40:34
|500.000,00
|CT DEN:126T26118W2DTHHS Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 08:45:47
|100.000,00
|CT DEN:126T26118W9A0WEG Ung ho MS 2026 Trinh Duy Phuc
|27-01-2026 08:47:39
|50.000,00
|Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|27-01-2026 08:48:13
|300.000,00
|CT DEN:126T26118WCHPYV3 Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 09:02:04
|100.000,00
|CT DEN:602720135282 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 10:09:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 10:20:44
|10.000,00
|CT DEN:043030742075 Ung ho MS 2026019 ong Tran Van Thuan
|27-01-2026 10:21:45
|10.000,00
|CT DEN:105063452333 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|27-01-2026 10:27:34
|200.000,00
|CT DEN:126T2611907QDG2B Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 10:32:13
|100.000,00
|CT DEN:602703082868 MBVCB.12761901190.082868.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0541000183899 HOANG VAN DUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-01-2026 10:32:46
|500.000,00
|CT DEN:126T261190EKPYYZ Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 10:36:53
|500.000,00
|CT DEN:602703824923 Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|27-01-2026 10:41:11
|200.000,00
|CT DEN:126T261190RPU72X Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|27-01-2026 10:43:13
|200.000,00
|CT DEN:602703176932 MBVCB.12762046609.176932.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0481000188043 NGUYEN THI HOANG NGA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-01-2026 10:45:31
|500.000,00
|CAO DINH TU Chuyen tien ung ho MS 2026.027 ung ho ba Thach thi sa venl
|27-01-2026 10:48:50
|500.000,00
|CT DEN:126T2611911SVUFY Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|27-01-2026 10:52:32
|500.000,00
|CT DEN:126T2611916PC955 Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau
|27-01-2026 10:55:43
|500.000,00
|CT DEN:126T261191AWAM1U Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|27-01-2026 10:57:53
|500.000,00
|CT DEN:126T261191DR8X22 Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh
|27-01-2026 10:58:38
|500.000,00
|CT DEN:126T261191EQVYMM Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh
|27-01-2026 10:59:21
|500.000,00
|CT DEN:126T261191FP056Y Ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau
|27-01-2026 11:00:28
|500.000,00
|CT DEN:126T261191H5NGHL Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|27-01-2026 11:02:29
|500.000,00
|CT DEN:126T261191KU2453 Ung ho MS 2026.012 Chi Nguyen Thi Oanh
|27-01-2026 11:03:17
|500.000,00
|CT DEN:126T261191LVSAWU Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|27-01-2026 11:04:20
|500.000,00
|CT DEN:126T261191N96ZXB Ung ho MS 2026.015 me con chi Dang Thi Dung
|27-01-2026 11:05:11
|500.000,00
|CT DEN:126T261191PD4FDZ Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 11:17:42
|200.000,00
|ung ho MS 2026.27 ( ba Thach Thi Sa Venl)
|27-01-2026 11:25:53
|500.000,00
|CT DEN:126T261192GQR3KP Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 11:30:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 11:40:05
|100.000,00
|CT DEN:126T2611931GDUZ3 Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|27-01-2026 11:42:34
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2611934RNPDZ Vietinbank;114000161718;DINH MANH TRANH chuyen tien ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 12:06:54
|100.000,00
|CT DEN:126T2611942VZCKX Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 12:08:27
|1.500.000,00
|CT DEN:126T2611944XM3TK NGUYEN TAI HUNG Chuyen tien ung ho ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 12:16:04
|500.000,00
|CT DEN:602705068712 IBFT Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 12:25:02
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.27 (ba Thach Thi Sa Venl)
|27-01-2026 12:37:38
|50.000,00
|CT DEN:126T2611959G879V Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|27-01-2026 13:02:11
|150.000,00
|ung ho MS 2026.027( ba Thach thi sa venl)
|27-01-2026 13:03:55
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2026.027 ( ba thach thi sa venl )
|27-01-2026 13:13:25
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.027 (Ba Thach Thi Sa Venl)
|27-01-2026 13:14:39
|100.000,00
|CT DEN:126T261196QCEM8E ung ho MS 2026.027
|27-01-2026 13:26:06
|500.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 13:29:41
|500.000,00
|CT DEN:602706786998 Ung ho ms 2026.027 thach thi sa venl FT26027830138896
|27-01-2026 13:43:34
|300.000,00
|CT DEN:602720206048 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 13:50:36
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2611983U062G MBVCB.12764482805.778255.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-01-2026 13:54:00
|100.000,00
|CT DEN:271913115769 MS2026 024 HO QUANG VINH
|27-01-2026 14:11:07
|50.000,00
|CT DEN:602707009086 Ung ho MS 2026.027 FT26027676383851
|27-01-2026 14:25:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 14:43:35
|1.000.000,00
|CT DEN:271913201328 Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|27-01-2026 14:53:37
|50.000,00
|CT DEN:126T26119AK1Y0X0 MS 2025.026 Trinh Duy Phuc
|27-01-2026 15:01:23
|10.000,00
|CT DEN:602708295052 Ung ho MS 2026.027 FT26027953031405
|27-01-2026 15:01:38
|75.000,00
|CT DEN:126T26119AVMGQUD Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 15:21:11
|1.000.000,00
|CT DEN:602708417998 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027170205815
|27-01-2026 15:50:22
|150.000,00
|CT DEN:126T26119CRZKTJB TA THI NGOC ANH ung ho ms 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 16:00:40
|100.000,00
|CT DEN:126T26119D5LEJY9 Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh
|27-01-2026 16:25:34
|200.000,00
|CT DEN:126T26119E4FXF2F MBVCB.12766435100.044647.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-01-2026 17:06:56
|500.000,00
|CT DEN:602710165804 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027186857080
|27-01-2026 17:27:42
|200.000,00
|CT DEN:126T26119GJJ1VHB Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|27-01-2026 17:28:19
|200.000,00
|CT DEN:126T26119GKB5QKZ Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|27-01-2026 17:38:27
|500.000,00
|CT DEN:126T26119GYQ3ZCL Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 17:50:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 18:16:24
|500.000,00
|CT DEN:602711736304 UNG HO MS 2026027 BA THACH THI SA VENL
|27-01-2026 18:23:51
|100.000,00
|LE TRUNG HIEU Chuyen tien ung ho MS 2026.027 (ba Thach thi sa venl).
|27-01-2026 19:20:01
|100.000,00
|CT DEN:602712195465 Ung ho ma so 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl FT26027881436300
|27-01-2026 19:26:50
|500.000,00
|CT DEN:602712418925 Ung ho MS 2025.026 TRINH DUY PHUC
|27-01-2026 20:08:30
|100.000,00
|CT DEN:271913896802 MS 2026 027
|27-01-2026 20:14:40
|105.000,00
|CT DEN:602713310903 GIUP DO MS 2026.024 ONG VINH-270126-20:14:40 6027ASCBJ28B7WHJ
|27-01-2026 20:15:09
|50.000,00
|CT DEN:126T26119P1N5HD9 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 20:18:04
|105.000,00
|CT DEN:602713316353 GIUP DO MS 2026.020 ANH DANG VU HIEP-270126-20:18:04 6027ASCBJ28B73FF
|27-01-2026 20:21:44
|1.500.000,00
|CT DEN:126T26119PABRQEY Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 20:23:42
|100.000,00
|CT DEN:602713621371 MS2026.027 FT26027901890552
|27-01-2026 20:33:21
|100.000,00
|Ungho MS 2026.026 (trinh duy phuc)
|27-01-2026 20:38:31
|500.000,00
|CT DEN:602713341853 IBFT Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 20:52:42
|100.000,00
|CT DEN:126T26119QH81TC7 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|27-01-2026 21:09:20
|3.000.000,00
|CT DEN:126T26119R56RHX3 CSPM, CSTV dong vien MS 2026.024 Ho Quang Vinh
|27-01-2026 21:19:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 21:23:51
|50.000,00
|CT DEN:602720034511 Ung ho MS 2026.027 ba Thach Thi Sa Venl
|27-01-2026 21:33:02
|1.000.000,00
|CT DEN:602714853757 UNH HO MS 2026.027 (BA THACH THI SA VENL)
|27-01-2026 22:04:24
|100.000,00
|CT DEN:602715189190 Ung ho ms 2026.022 me con ba dang thi sinh FT26028329376212
|27-01-2026 22:23:28
|100.000,00
|CT DEN:126T26119U130UZK MBVCB.12771969516.621110.VU THI TRAN THU chuyen tien ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl).CT tu 0011004097171 VU THI TRAN THU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-01-2026 23:26:52
|500.000,00
|ung ho MS 2026.027 (ba thach thi sa venl)
|28-01-2026 01:57:26
|100.000,00
|CT DEN:602717561025 Ung ho ms2026.027 ba venl FT26028396802412; thoi gian GD:28/01/2026 00:33:34
|28-01-2026 04:32:23
|100.000,00
|LE HONG PHUONG ung ho MS 2026.027 ( ba thach thi sa venl)
|28-01-2026 04:43:40
|300.000,00
|CT DEN:602721708447 Ung ho ms2026.021 Trieu Thi Thim FT26028460195202
|28-01-2026 05:50:29
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.025(Tan Van Phong)
|28-01-2026 07:33:37
|200.000,00
|CT DEN:602800995077 Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26028989096182
|28-01-2026 07:36:38
|200.000,00
|CT DEN:126T2611AFHL3ATL MBVCB.12773660611.775886.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0071002728118 LE THUY THANH HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-01-2026 07:50:03
|500.000,00
|CT DEN:602800211604 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 08:02:49
|100.000,00
|CT DEN:602801137132 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028695504451
|28-01-2026 08:14:36
|300.000,00
|CT DEN:126T2611AGZQNNG8 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 08:19:00
|500.000,00
|CT DEN:126T2611AH5HSMH3 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 08:28:42
|100.000,00
|ung ho 3 tre mo coi mej
|28-01-2026 08:29:09
|30.000,00
|CT DEN:126T2611AHJXJMC4 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 08:29:12
|100.000,00
|CT DEN:281914432067 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 08:30:33
|100.000,00
|TONG DUY HUNG chuyen tien ung ho ms 2026.028 ba chau bes mo coi me
|28-01-2026 08:35:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 08:36:05
|1.000.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 08:36:43
|300.000,00
|CT DEN:602801321625 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028504058471
|28-01-2026 08:41:22
|500.000,00
|CT DEN:602801347875 LE THI NGA chuyen ung ho ma 2026.028 FT26028619463702
|28-01-2026 08:43:26
|200.000,00
|CT DEN:602801359639 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028544064019
|28-01-2026 08:46:56
|200.000,00
|PHAN VAN XUAN chuyen tien Ung Ho MS 2026.028 (ba chau mo coi me)
|28-01-2026 08:48:17
|200.000,00
|Cuong ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 08:49:04
|200.000,00
|Cuong ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Ven)
|28-01-2026 08:55:00
|200.000,00
|LE THI VAN HA chuyen tien MS2026.028 ( ba chau mo coi me)
|28-01-2026 08:56:51
|500.000,00
|CT DEN:602820570159 Ung ho MS 2025026 Trinh Duy Phuc
|28-01-2026 08:58:55
|50.000,00
|CT DEN:602808927904 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me, ma GD 100000077111151
|28-01-2026 09:00:43
|500.000,00
|CT DEN:126T2611AJSLWNJG Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 09:03:58
|100.000,00
|CT DEN:602802966637 IBFT NS2026.028 UNGHO 3 CHAU MO COI ME
|28-01-2026 09:05:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 09:10:55
|100.000,00
|CT DEN:281914508629 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 09:16:43
|200.000,00
|CT DEN:602820284705 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 09:17:31
|500.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.026 CHAU TRINH DUY PHUC. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|28-01-2026 09:22:15
|200.000,00
|CT DEN:602802583972 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028304376595
|28-01-2026 09:26:07
|200.000,00
|CT DEN:602802606657 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028463882403
|28-01-2026 09:29:36
|300.000,00
|Thaosuthat ung ho MS 2026.028 (3 chau be mo coi me)
|28-01-2026 09:31:33
|300.000,00
|Thaosuthat ung ho MS 2026.027 (ba Thach Thi Sa Venl)
|28-01-2026 09:40:36
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.028(ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 09:41:30
|500.000,00
|CT DEN:602802878357 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me-280126-09:41:30 6028ASCBJ281SWKC
|28-01-2026 09:42:06
|500.000,00
|CT DEN:602802879261 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl-280126-09:42:06 6028ASCBJ281SG15
|28-01-2026 09:42:39
|500.000,00
|CT DEN:602802880023 Ung ho MS 2026024 Ho Quang Vinh-280126-09:42:39 6028ASCBJ281SK9A
|28-01-2026 09:52:01
|200.000,00
|VU THU PHUONG ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 09:53:38
|50.000,00
|CT DEN:126T2611ALUGRFL7 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28-01-2026 09:55:24
|50.000,00
|CT DEN:126T2611ALWURJTJ Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|28-01-2026 10:11:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 10:17:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 10:20:03
|100.000,00
|CT DEN:602803936877 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028662607617
|28-01-2026 10:24:28
|300.000,00
|LE THI HAI YEN chuyen tien ung ho ms 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 10:28:02
|50.000,00
|CT DEN:602803163414 IBFT UH ms 2025.026 Trinh Duy Phuc
|28-01-2026 10:32:22
|500.000,00
|ung ho MS 2026.028 (3 chau be mo coi me)
|28-01-2026 10:34:59
|200.000,00
|CT DEN:126T2611ANF3KVD3 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 10:35:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 10:38:58
|100.000,00
|CT DEN:602803246999 MBVCB.12775819454.246999.Ung ho MS 2026.028.(ba chau be mo coi me ).CT tu 1013427933 TRAN THI TINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-01-2026 10:40:08
|500.000,00
|CT DEN:281914683527 Ung ho MS 2026028 3 chau be mo coi me
|28-01-2026 10:44:08
|100.000,00
|CT DEN:602803203192 IBFT Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28-01-2026 10:47:39
|500.000,00
|NGUYEN BICH HA Chuyen tienUng ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 10:48:42
|1.000.000,00
|CT DEN:602803988665 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me-280126-10:48:42 6028ASCBJ281IK2D
|28-01-2026 10:55:36
|500.000,00
|CT DEN:602803162531 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028072520438
|28-01-2026 10:56:47
|200.000,00
|CT DEN:126T2611AP9WMGPS Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 11:07:15
|500.000,00
|CT DEN:602804508006 MS 2026028 ba tre mo coi
|28-01-2026 11:07:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 11:08:03
|200.000,00
|CT DEN:126T2611APQSNMG7 NGUYEN THANH QUANG Chuyen tien ung ho MS 2026.028
|28-01-2026 11:13:19
|500.000,00
|CT DEN:602804918107 TRAN THI THAI chuyen tienMs.2026.028 ba chau be. mo coi me
|28-01-2026 11:15:38
|500.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 11:18:38
|100.000,00
|CT DEN:126T2611AQ4R9761 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 11:19:26
|200.000,00
|CT DEN:126T2611AQ5TK7EH Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 11:24:12
|50.000,00
|CT DEN:602820726605 Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 11:28:52
|50.000,00
|CT DEN:126T2611AQJ97REV Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 11:32:18
|200.000,00
|CT DEN:126T2611AQNT6VVF Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 11:36:50
|300.000,00
|CT DEN:602804440249 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028659254290
|28-01-2026 11:39:42
|300.000,00
|CT DEN:602804077953 UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME-280126-11:39:41 6028ASCBJ281PSMF
|28-01-2026 11:44:35
|300.000,00
|ung ho MS 2026. 028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 11:45:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 11:47:06
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2026.028 ( ba chau be mo coi me )
|28-01-2026 11:53:19
|200.000,00
|CT DEN:126T2611ARGJKWN7 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 11:55:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 12:06:38
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.028 (Ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 12:06:52
|100.000,00
|CT DEN:602805079418 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 12:10:36
|100.000,00
|CT DEN:126T2611AS5CMMQ1 MBVCB.12777128470.108223.Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl.CT tu 0071000606484 LE KHANH QUANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-01-2026 12:10:37
|300.000,00
|CT DEN:126T2611AS5DCRXT MBVCB.12777134465.106881.ung ho ms 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 0531002515084 DANG THI BICH PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-01-2026 12:10:59
|300.000,00
|ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi )
|28-01-2026 12:11:06
|50.000,00
|CT DEN:602805682075 ung ho ms 2026.028 FT26028340200625
|28-01-2026 12:11:11
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 12:15:29
|200.000,00
|CT DEN:602805712752 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028652424906
|28-01-2026 12:19:24
|300.000,00
|CT DEN:281914894025 Ung ho ms 2026 028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 12:26:15
|100.000,00
|ung ho MS 2026.028 ( ba chau be mo coi me )
|28-01-2026 12:26:51
|300.000,00
|CT DEN:126T2611ASSUH9KZ Vietinbank;114000161718;NGUYEN HOANG NGUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 12:27:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 12:28:59
|50.000,00
|CT DEN:126T2611ASVNDW39 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 12:31:23
|100.000,00
|NGUYEN HA TRANG Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 12:42:26
|100.000,00
|CT DEN:602805893025 Ung ho MS 2026.028 FT26028948216791
|28-01-2026 12:46:09
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 12:46:59
|100.000,00
|CT DEN:602820198993 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28-01-2026 12:48:04
|100.000,00
|CT DEN:602820100234 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 12:51:25
|300.000,00
|CT DEN:126T2611ATR9BJZQ Ung ho 2006.208 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 12:52:00
|50.000,00
|MS 2026.028
|28-01-2026 12:53:39
|50.000,00
|CT DEN:602805100475 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28-01-2026 13:04:19
|200.000,00
|ung ho MS 2026.28 ( ba chau nho mo coi )
|28-01-2026 13:04:53
|300.000,00
|CT DEN:126T2611AU920Y79 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.028
|28-01-2026 13:07:12
|200.000,00
|CT DEN:126T2611AUC3P3BJ Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 13:11:56
|100.000,00
|CT DEN:126T2611AUJCANDT MBVCB.12777914110.613301.Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me).CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-01-2026 13:19:22
|200.000,00
|CT DEN:126T2611AUU6M0NQ Vietinbank;114000161718;TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho ms2026.026 em trinh duy phuc
|28-01-2026 13:20:06
|100.000,00
|MS 2026.028(ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 13:21:56
|60.000,00
|CT DEN:602806917091 NGUYEN THI HONG HANH Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 13:23:41
|50.000,00
|CT DEN:602806123295 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028519948130
|28-01-2026 13:25:43
|100.000,00
|CT DEN:126T2611AV2KB0QS Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.028
|28-01-2026 13:30:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 13:32:33
|50.000,00
|CT DEN:126T2611AVBLGTB0 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 13:33:22
|200.000,00
|CT DEN:602806268925 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me-280126-13:33:22 6028ASCBJ28MMQKF
|28-01-2026 13:33:57
|1.000.000,00
|ung ho MS 2020.027( ba Thach Thi SaVenl)
|28-01-2026 13:36:23
|100.000,00
|CT DEN:126T2611AVGN33HN MBVCB.12778161014.781646.Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-01-2026 13:37:07
|300.000,00
|CT DEN:602820713281 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 13:37:12
|500.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 13:37:39
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.025 ( Tan Van Phong)
|28-01-2026 13:38:46
|500.000,00
|CT DEN:602806202985 TRAN KIM SANG ung ho MS 2026.028 - ba chau be mo coi me FT26028469156641
|28-01-2026 13:40:57
|200.000,00
|CT DEN:126T2611AVNP6QYP Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 13:41:34
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.022 ( me con ba Dang Thi Sinh)
|28-01-2026 13:46:56
|300.000,00
|CT DEN:126T2611AVWLC65U Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 13:47:23
|300.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 13:51:44
|300.000,00
|CT DEN:602806272154 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028346879064
|28-01-2026 13:54:56
|200.000,00
|CT DEN:296517079041 Ung ho ms 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 14:00:27
|100.000,00
|uh ms 2026.028
|28-01-2026 14:00:30
|500.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 14:02:39
|1.000.000,00
|LE VIET THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.028 ( ba chau be mo coi me )
|28-01-2026 14:07:21
|10.000,00
|CT DEN:602807986002 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 14:08:02
|10.000,00
|CT DEN:602807991094 Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|28-01-2026 14:09:14
|10.000,00
|CT DEN:602807998932 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28-01-2026 14:20:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|28-01-2026 14:21:43
|300.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 14:24:02
|500.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 14:39:52
|200.000,00
|CT DEN:126T2611AXYGP8DB Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28-01-2026 14:41:52
|200.000,00
|CT DEN:126T2611AY147LE9 Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 14:48:11
|500.000,00
|CT DEN:126T2611AY9G6GCS PHAM THI LAN ANH Chuyen tien cho MS 2026.028 3 chau be mo coi me thon Hoa Binh, xa Quang Trach, Quang Tri
|28-01-2026 14:57:28
|200.000,00
|CT DEN:602807338396 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 14:58:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 15:02:13
|50.000,00
|CT DEN:126T2611AYU02X1G Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 15:07:58
|100.000,00
|CT DEN:281915192724 Ung ho MS 2026 028 ba chau be mo coi
|28-01-2026 15:11:12
|300.000,00
|CT DEN:602808155830 UNG HO MS 2026.028 (BA CHAU BE MO COI ME)
|28-01-2026 15:13:05
|200.000,00
|CT DEN:126T2611AZ8BP3X2 ung ho MS 2026.028 ,ba chau be mo coi me
|28-01-2026 15:14:39
|200.000,00
|MS2026.028(ba chau be mo coi)
|28-01-2026 15:19:01
|50.000,00
|CT DEN:602808774503 ung ho 2026 028 ung ho ba ba chau FT26028018430400
|28-01-2026 15:21:09
|5.000.000,00
|CT DEN:602808787825 NGUYEN THI THUY ck ung ho 3 chau mo coi me 2026.028 FT26028171759785
|28-01-2026 15:25:05
|300.000,00
|CT DEN:126T2611AZQ6MTN0 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 15:36:03
|100.000,00
|TRAN THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.028( Ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 15:47:58
|500.000,00
|TRUONG DIEU MY Chuyen tien ung ho MS 2026.028.ba chau be mo coi me
|28-01-2026 15:51:37
|200.000,00
|CT DEN:602808988083 MS 2026.028 FT26028079093195
|28-01-2026 15:55:23
|100.000,00
|ung ho ms 2026028(ung ho ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 16:09:43
|200.000,00
|CT DEN:126T2611B1F4K7WQ Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 16:10:08
|500.000,00
|CT DEN:602809113867 ung ho ms 2026012 nguyen thi oanh FT26028102134240
|28-01-2026 16:13:46
|200.000,00
|CT DEN:126T2611B1LGXHZF Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc
|28-01-2026 16:15:10
|300.000,00
|CT DEN:126T2611B1NBJKJT Ung ho MS 2026020 anh Dang Vu Hiep
|28-01-2026 16:17:13
|200.000,00
|CT DEN:602809163009 Thuy ung ho Ms 2026016 em Dao Thien An. mong em tot dep FT26028754085610
|28-01-2026 16:19:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2611B1TVVXW8 Ungho ms 2026.028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 16:24:21
|300.000,00
|MS KHANH ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 16:28:38
|300.000,00
|CT DEN:126T2611B2647BV3 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 16:37:34
|200.000,00
|CT DEN:602809378514 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 16:45:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28-01-2026 16:55:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 17:02:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 17:16:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.028 (ung ho ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 17:25:36
|500.000,00
|NGUYEN THI KIM chuyen tien giup 3 chau nho mo coi me
|28-01-2026 17:48:12
|100.000,00
|LE THI HAI DUONG Chuyen tien ung ho gd chu long
|28-01-2026 18:09:24
|200.000,00
|CT DEN:126T2611B6365195 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 18:22:53
|1.000.000,00
|CT DEN:602811158137 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028901435800
|28-01-2026 18:41:59
|100.000,00
|CT DEN:126T2611B7C78MGZ Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 18:42:04
|500.000,00
|CT DEN:126T2611B7CAWA1E Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 18:46:41
|100.000,00
|CT DEN:126T2611B7JEL4XB Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 18:48:41
|1.000.000,00
|NGUYEN THI THU SIM chuyen tien 2026 028
|28-01-2026 19:01:35
|200.000,00
|CT DEN:602812449229 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26028644646014
|28-01-2026 19:03:18
|500.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 19:46:34
|100.000,00
|CT DEN:126T2611B9VHA67M MBVCB.12783865019.512580.MS 2026.028(bachaumocoime).CT tu 0351000855668 PHUNG THI THUY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-01-2026 19:51:10
|200.000,00
|CT DEN:602812794370 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl FT26028524139212
|28-01-2026 19:57:39
|100.000,00
|CT DEN:126T2611BAA4MKCP Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28-01-2026 19:58:29
|100.000,00
|CT DEN:126T2611BAB82GZE Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|28-01-2026 20:04:02
|200.000,00
|CT DEN:126T2611BAJKLJJK Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 20:12:41
|100.000,00
|CT DEN:602813085708 Ung ho MS 2026021 chi Trieu Thi Thim
|28-01-2026 20:23:40
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 20:42:09
|500.000,00
|Ung ho ma so 2026 028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 20:43:23
|200.000,00
|CT DEN:602813587476 HUYNH THANH THAO ung ho MS 2026.028
|28-01-2026 21:05:59
|100.000,00
|CT DEN:126T2611BCYCQF63 MBVCB.12785208665.352354.ung ho MS 2026.028.CT tu 0071000740138 PHAN THI KINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-01-2026 21:10:53
|100.000,00
|CT DEN:602814665606 Ung ho MS 2026.028
|28-01-2026 21:13:48
|200.000,00
|CT DEN:602814323384 NGUYEN HONG VAN chuyen ung ho ma so 2026028 FT26029343564506
|28-01-2026 21:19:41
|200.000,00
|CT DEN:602814592376 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 21:26:51
|100.000,00
|CT DEN:411494987382 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 21:31:19
|500.000,00
|ung ho MS2026.028 (ba chau be mo coi me)
|28-01-2026 21:56:16
|200.000,00
|VU THI THU THUY Chuyen tien
|28-01-2026 22:02:31
|200.000,00
|ung ho ms 2026.028 (ba chau mo coi me)
|28-01-2026 22:12:11
|200.000,00
|MAI THI LAN Chuyen tien ung ho ma so 2026 027 ba thach thi sa venl
|28-01-2026 22:30:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 22:33:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2611BGCFMARS Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 22:35:44
|100.000,00
|CT DEN:126T2611BGEW8XUR Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|28-01-2026 22:49:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|28-01-2026 23:15:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29-01-2026 01:33:11
|200.000,00
|CT DEN:281916144336 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me; thoi gian GD:28/01/2026 23:38:20
|29-01-2026 01:48:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2611D82E8YZL MBVCB.12786626988.273336.LE THI HANH ung ho MS 2026.028. ung ho ba chau mo coi.CT tu 9912783069 LE THI HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:29/01/2026 00:11:05
|29-01-2026 01:55:02
|1.000.000,00
|CT DEN:291916168402 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me; thoi gian GD:29/01/2026 00:30:07
|29-01-2026 05:36:13
|300.000,00
|CT DEN:602822146724 ung ho ms 2026, 28. 3 chau be mo coi me FT26029473794919
|29-01-2026 06:32:47
|200.000,00
|CT DEN:602823208069 Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa FT26029913891802
|29-01-2026 06:43:28
|1.000.000,00
|CT DEN:602823369987 UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA-290126-06:43:28 6029ASCBJ28CS2LJ
|29-01-2026 07:17:07
|300.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|29-01-2026 07:22:06
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.029 - chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 07:32:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C39JTBM3 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
|29-01-2026 07:47:00
|500.000,00
|CT DEN:602920624148 Ung ho chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 07:49:20
|200.000,00
|CT DEN:126T2611C3XYKHQC Vietinbank;114000161718;Ungho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|29-01-2026 07:50:39
|200.000,00
|CT DEN:126T2611C3ZPS963 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 07:53:21
|40.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|29-01-2026 07:54:53
|500.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 07:58:30
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 07:59:22
|200.000,00
|CT DEN:126T2611C4B6TEK5 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 07:59:45
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C4BPVL38 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:02:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.029 (chi duong thi thoa)
|29-01-2026 08:02:48
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C4FR6NWW Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:03:45
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C4H04WDJ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:07:09
|300.000,00
|CT DEN:602901326883 MBVCB.12788128506.326883.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0171003452141 NGUYEN THI BICH NGOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-01-2026 08:14:41
|200.000,00
|CT DEN:126T2611C4XEXFP2 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:15:08
|300.000,00
|ung ho MS 2026.029 (chi Duong thi Thoa)
|29-01-2026 08:15:31
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C4YJBM40 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29-01-2026 08:16:54
|300.000,00
|CT DEN:126T2611C50C8H1M Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:17:54
|30.000,00
|ZP7CIO0ATQIP Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:18:12
|250.000,00
|CT DEN:126T2611C522MWKP Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:20:45
|300.000,00
|CT DEN:126T2611C55F5YZ7 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:22:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:23:36
|200.000,00
|CT DEN:126T2611C59793AJ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:23:53
|500.000,00
|CT DEN:126T2611C59KZ47F Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:25:34
|100.000,00
|DINH VAN THUAN Chuyen tien ung ho chi ung thu tuy cap
|29-01-2026 08:25:55
|300.000,00
|CT DEN:126T2611C5C9DH2U LE THI NHAN Chuyen tien ung ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:28:08
|300.000,00
|CT DEN:602901687850 MS2026.029.DUONG THI THOA FT26029000463553
|29-01-2026 08:28:48
|500.000,00
|CT DEN:602901691515 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029937015720
|29-01-2026 08:29:08
|100.000,00
|CT DEN:602920117017 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:29:12
|200.000,00
|CT DEN:602901482463 UNG HO MS 2026029 DUONG THI THOA-290126-08:29:12 6029ASCBJ28CICRU
|29-01-2026 08:30:32
|200.000,00
|CT DEN:602920493943 Tran Xuan Lung chuyen tien
|29-01-2026 08:32:34
|50.000,00
|DOAN TAT HA chuyen tien MS 2026.029
|29-01-2026 08:34:38
|1.000.000,00
|CT DEN:602901547501 MBVCB.12788451338.547501.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1060527390 NGUYEN THI PHUONG HIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-01-2026 08:34:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C5PZ5030 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:35:29
|300.000,00
|CT DEN:602901554695 MBVCB.12788456781.554695.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 1016070379 DANG VAN THAO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-01-2026 08:37:01
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.029 (Chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 08:37:24
|50.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:38:04
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C5UASWKE Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 08:38:38
|1.000.000,00
|ct ung ho MS 2026.029(chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 08:39:59
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 08:41:28
|150.000,00
|CT DEN:602901762705 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26029401633092
|29-01-2026 08:41:44
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C5Z53YLM Ung ho MS:2026.029 chi Duong thi thoa
|29-01-2026 08:42:09
|500.000,00
|TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.029 chij Duong thi Thoa
|29-01-2026 08:43:04
|500.000,00
|Ung ho ma so 2026.029 (chi DUONG THI THOA)
|29-01-2026 08:47:03
|100.000,00
|CT DEN:602901646109 MBVCB.12788594739.646109.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0071001468426 PHAM THI THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-01-2026 08:48:40
|300.000,00
|CT DEN:602901803783 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029999467354
|29-01-2026 08:52:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.029
|29-01-2026 08:53:42
|300.000,00
|CT DEN:602901340604 IBFT Ung ho MS 2026 029 chi DUONG THI THOA
|29-01-2026 08:59:54
|500.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:00:13
|50.000,00
|CT DEN:126T2611C6PJUHLY Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:07:15
|1.000.000,00
|CT DEN:602920843280 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:08:13
|500.000,00
|CT DEN:291916462922 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:10:18
|300.000,00
|CT DEN:126T2611C72VMK2P Vietinbank;114000161718;PHAM DUY THOI chuyen tien Ung ho MS 2026.029 - chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:11:43
|200.000,00
|CT DEN:602920853217 Ung ho MS 2026.029 (Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 09:14:40
|100.000,00
|ung ho MS 2026.029 ( chi Duong Thi Thoa )
|29-01-2026 09:14:45
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2611C78RPUXF VO THI BICH THUY chuyen Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:16:06
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2611C7AJ1PKD Vietinbank;114000161718;MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:18:13
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C7DB85GA Vietinbank;114000161718;Ungho 2026.029 chi duong thi thoa
|29-01-2026 09:18:43
|50.000,00
|CT DEN:126T2611C7DZWDZG Ung ho MS 2026.029 Chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:18:53
|100.000,00
|ung ho MS2026.029 (chi Duong thi Thoa)
|29-01-2026 09:19:38
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C7F6PMKD Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa Ninh Binhf
|29-01-2026 09:22:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:24:04
|200.000,00
|CT DEN:126T2611C7M1Y2F6 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29-01-2026 09:24:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:24:52
|200.000,00
|CT DEN:602920883151 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:25:45
|500.000,00
|CT DEN:126T2611C7P9JG3A Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:27:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:32:59
|50.000,00
|CT DEN:126T2611C7YU6SEL Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:33:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:33:59
|50.000,00
|CT DEN:126T2611C804WQLL Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|29-01-2026 09:34:55
|500.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:37:42
|1.000.000,00
|CT DEN:602920868592 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:38:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:39:19
|500.000,00
|CT DEN:126T2611C876U53X Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:40:02
|100.000,00
|116239727585-0909373496-Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:42:15
|50.000,00
|CT DEN:291916526227 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:45:41
|200.000,00
|CT DEN:126T2611C8FLMF9X Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:54:09
|50.000,00
|CT DEN:126T2611C8SSH870 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:56:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:56:57
|100.000,00
|CT DEN:602902207513 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26029508988002
|29-01-2026 09:57:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 09:57:20
|500.000,00
|CT DEN:602902613339 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-290126-09:57:20 6029ASCBJ2882UWM
|29-01-2026 09:58:20
|1.000.000,00
|NGUYEN PHUOC QUYNH chuyen tien MS 2026 029 Duong Thi Thoa
|29-01-2026 10:06:43
|500.000,00
|CT DEN:602903628863 DINH VAN HAO CHUYEN KHOAN, MS 2026.029, UNG HO CHI DUONG THI THOA-290126-10:06:43 6029ASCBJ288LYA5
|29-01-2026 10:13:24
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C9J73W0E Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 10:14:06
|100.000,00
|116242934664-0918038268-Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 10:24:25
|100.000,00
|CT DEN:126T2611C9YRHNCK Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 10:24:42
|200.000,00
|CT DEN:602903814705 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 10:27:50
|500.000,00
|CT DEN:602903400662 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26029696360600
|29-01-2026 10:34:38
|100.000,00
|LE QUOC VUONG chuyen tien UNG HO MS 2026.029 (chi DUONG THI THOA)
|29-01-2026 10:39:33
|200.000,00
|CT DEN:126T2611CAJREHS9 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 10:42:49
|200.000,00
|CT DEN:602903496304 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029587097674
|29-01-2026 10:45:29
|200.000,00
|CT DEN:126T2611CASKUPDZ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 10:46:27
|200.000,00
|PHAN VAN XUAN chuyen tien Ung ho MS 2026-029 (chi Duong thi Thoa)
|29-01-2026 10:58:04
|30.000,00
|CT DEN:126T2611CB967FVY UNG HO MS 2026.029 .Chi Duong Thi Thoa.
|29-01-2026 11:00:38
|500.000,00
|CT DEN:602904061253 NGUYEN THI NGUYET chuyen tien ung ho MS 2026.029Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:00:40
|200.000,00
|CT DEN:602904777698 ung ho ms 2026029(chi duong thi thoa)
|29-01-2026 11:01:33
|100.000,00
|CT DEN:126T2611CBDSULEK unh ho MS 2026.029 Duong thi Thoa
|29-01-2026 11:03:24
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2611CBG85AZ0 Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu
|29-01-2026 11:08:08
|300.000,00
|CT DEN:126T2611CBNGKHZ8 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:10:02
|200.000,00
|CT DEN:126T2611CBQZK7DF Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:22:05
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 11:23:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.029 (Chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 11:32:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:35:50
|50.000,00
|ung ho MS 2026.029 (ung ho chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 11:37:43
|100.000,00
|CT DEN:602904733544 IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:38:20
|200.000,00
|ung ho MS 2026.029 (Chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 11:42:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:47:09
|50.000,00
|CT DEN:602904720082 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:47:45
|100.000,00
|CT DEN:602904756174 IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:51:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:52:08
|200.000,00
|CT DEN:126T2611CDCKXJRY Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:54:21
|200.000,00
|CT DEN:126T2611CDFHRQ3G Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:54:21
|200.000,00
|ung ho ms 2026.029 (chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 11:54:43
|100.000,00
|CT DEN:126T2611CDG00VC3 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 11:55:40
|50.000,00
|CT DEN:602904796639 Ung ho MS 2026.028
|29-01-2026 12:09:44
|500.000,00
|CT DEN:602905094898 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029506156827
|29-01-2026 12:12:45
|200.000,00
|MS 2026 029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 12:14:20
|200.000,00
|CT DEN:602920945363 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 12:15:04
|500.000,00
|CT DEN:602912369175 VU THI THANH chuyen tien, ma GD 100000077752517
|29-01-2026 12:22:39
|500.000,00
|So GD goc: 1903HUB021230740 VIETINBANK;114000161718;UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA
|29-01-2026 12:23:20
|100.000,00
|HOANG THI MUOI Chuyen tien
|29-01-2026 12:25:37
|200.000,00
|CT DEN:602905871041 HUYNH BA TRUC CHUYEN KHOAN-290126-12:25:36 6029ASCBJ288TZSH
|29-01-2026 12:26:41
|100.000,00
|DU THI MINH HOANG chuyen tien MS2026 029(Duong thi Thoa)
|29-01-2026 12:34:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 12:37:10
|400.000,00
|Ung ho MS 2026.029 ( chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 12:41:06
|100.000,00
|CT DEN:602905871578 ung ho ms 2026.029 duong thi thoa
|29-01-2026 12:42:26
|5.000.000,00
|CT DEN:126T2611CFB0QLGL PHAN KY TRUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa.
|29-01-2026 12:53:22
|300.000,00
|CT DEN:126T2611CFRFBNSB Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 12:54:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.029 (Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 12:55:13
|100.000,00
|CT DEN:126T2611CFTW96WA Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:02:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:05:42
|200.000,00
|ung ho MS 2026029 chi duong thi thoa
|29-01-2026 13:05:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:06:46
|100.000,00
|CT DEN:126T2611CG94SWES Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:13:01
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:21:56
|50.000,00
|CT DEN:126T2611CGV5V17M 2026.029 duong thi thoa
|29-01-2026 13:24:24
|50.000,00
|CT DEN:126T2611CGYERNF7 MBVCB.12792233709.060453.ung ho ms 2026.029.CT tu 0181003580210 BUI THI XUAN HUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-01-2026 13:25:51
|100.000,00
|CT DEN:126T2611CH0BXV15 Ung ho MS 2026.029 Chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:29:17
|300.000,00
|CT DEN:602906540331 ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:31:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 13:32:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:36:22
|200.000,00
|CT DEN:126T2611CHE88TVP Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:38:32
|200.000,00
|CT DEN:602906636687 2026.029chiDuongThiThoa FT26029183016007
|29-01-2026 13:43:27
|200.000,00
|CT DEN:602906992149 UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-13:43:27 6029ASCBJ288WN7D
|29-01-2026 13:43:47
|100.000,00
|CT DEN:602920973948 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:43:56
|100.000,00
|CT DEN:126T2611CHQ7HEKH Vietinbank;114000161718;NGUYEN DUC THANH chuyen tien
|29-01-2026 13:55:54
|300.000,00
|Ung ho ms 2026.029( chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 13:56:33
|500.000,00
|CT DEN:126T2611CJ6WD4EN Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:57:16
|200.000,00
|CT DEN:126T2611CJ7U6NK1 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 13:57:33
|100.000,00
|CT DEN:602906059795 IBFT chuyen tien ung ho Ms2026.029 chi Duong Thu Thoa
|29-01-2026 14:00:15
|100.000,00
|CT DEN:602907756070 Ung ho 2026.027 ba thach thi sa ven FT26029200666156
|29-01-2026 14:01:12
|50.000,00
|CT DEN:602907063448 IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 14:02:42
|200.000,00
|CT DEN:126T2611CJF000FQ PHAM VAN LIEM chuyen tien
|29-01-2026 14:07:13
|200.000,00
|CT DEN:602907030074 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-290126-14:07:13 6029ASCBJ288GVUV
|29-01-2026 14:11:09
|200.000,00
|CT DEN:126T2611CJS5JTC8 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 14:12:42
|500.000,00
|CT DEN:126T2611CJU7DXBL Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 14:20:25
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2611CK4DYKZ1 MBVCB.12792852597.459765.ung ho MS 2026.029 Duong Thi Thoa.CT tu 0611001519829 NGUYEN MY NGOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-01-2026 14:23:09
|10.000,00
|CT DEN:602907913941 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 14:28:32
|300.000,00
|CT DEN:126T2611CKF42HLN PHAN THIEN HOA Chuyen tien ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|29-01-2026 14:29:44
|1.000.000,00
|CT DEN:602907067854 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-290126-14:29:44 6029ASCBJ288VJAC
|29-01-2026 14:36:02
|300.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 14:41:26
|10.000,00
|CT DEN:602907988797 Ung ho MS 2026.029 FT26029609170178
|29-01-2026 14:47:48
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2611CL6K7CXG Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 14:48:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 14:50:24
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 14:59:19
|300.000,00
|ung ho ms2026.028 (ba chau be mo coi me)
|29-01-2026 15:06:34
|200.000,00
|CT DEN:602908140154 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029719395010
|29-01-2026 15:08:00
|100.000,00
|CT DEN:126T2611CLZ85TXG Ung HO MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.
|29-01-2026 15:09:22
|50.000,00
|CT DEN:602920313504 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29-01-2026 15:12:02
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 15:20:49
|400.000,00
|CT DEN:602920016097 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 15:34:34
|100.000,00
|DINH THI KIEU MY unghoMS2026.029(chiduongthithoa)
|29-01-2026 15:36:28
|100.000,00
|CT DEN:126T2611CN2U35L2 MBVCB.12793816189.078574.Ung ho MS 2026018 be Ngo Huynh Thien Phuc.CT tu 9934126644 HOANG THI HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-01-2026 15:39:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29-01-2026 15:47:50
|100.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 15:56:32
|500.000,00
|VU THANH LOAN chuyen tien ung ho ms 2026029 duong thi thoa
|29-01-2026 16:02:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 16:03:38
|100.000,00
|CT DEN:602909515596 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029411902630
|29-01-2026 16:03:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong
|29-01-2026 16:07:35
|50.000,00
|CT DEN:126T2611CP9X2CUM MS 2026.029 chi Duong thi Thoa
|29-01-2026 16:15:30
|100.000,00
|CT DEN:126T2611CPLCS3YW MBVCB.12794366648.435929.NGUYEN THI TU chuyen tien ung ho ms 2026.028( ba chau be mo coi me).CT tu 0281001044430 NGUYEN THI TU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-01-2026 16:28:00
|200.000,00
|CT DEN:126T2611CQ2W9S6E Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 16:36:49
|500.000,00
|CT DEN:602909754085 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029105173468
|29-01-2026 16:38:27
|500.000,00
|CT DEN:291917346220 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 16:43:50
|300.000,00
|MS 2026.029 (THOA)
|29-01-2026 16:44:29
|500.000,00
|CT DEN:126T2611CQQN7R98 Vietinbank;114000161718;PHAM XUAN HANH chuyen tienunghms 2026029ch dng thi thoa
|29-01-2026 16:46:06
|500.000,00
|CT DEN:126T2611CQSSMBJH ung ho MS 2026.029 Chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 16:49:24
|100.000,00
|116282675860-0938122191-Ung ho MS 2026029chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 16:54:02
|100.000,00
|CT DEN:602909335804 UNG HO MS 2026.029 CHI DUONG THI THOA-290126-16:54:02 6029ASCBJ28859GJ
|29-01-2026 16:56:21
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.028 ( 3 chau be mo coi me)
|29-01-2026 16:58:47
|500.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|29-01-2026 16:58:53
|200.000,00
|CT DEN:602909750692 NGUYEN THI NGOC HAN chuyen tien ung ho MS 2026 029 chi Duong thi Thoa
|29-01-2026 17:07:17
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2611CRLRPDJA PHAN THI BICH LIEU Chuyen tien ung ho.MS 2026027,ba thach thi sa venl
|29-01-2026 17:18:54
|100.000,00
|NGUYEN DUC HAI Chuyen tien ung ho MS 2026.029 ( Chi Duong Thi Thoa )
|29-01-2026 17:25:17
|500.000,00
|CT DEN:126T2611CSAHZ6E3 ung ho ms 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 17:27:04
|500.000,00
|116287655472-0703666933-Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|29-01-2026 17:37:09
|100.000,00
|CT DEN:126T2611CSS6RC6V 2026.029
|29-01-2026 18:35:15
|50.000,00
|CT DEN:126T2611CV0XJ8UU MS 2026.029 Duong Thi Thoa
|29-01-2026 18:39:29
|900.000,00
|CT DEN:126T2611CV6HS4VD Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 18:45:02
|600.000,00
|CT DEN:126T2611CVDUFGU4 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|29-01-2026 18:49:16
|500.000,00
|CT DEN:126T2611CVKENGPA Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 18:50:18
|200.000,00
|CT DEN:602911827299 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26029118620502
|29-01-2026 18:50:19
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2026.029 (chi duong thi thoa )
|29-01-2026 19:12:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|29-01-2026 19:14:47
|500.000,00
|CT DEN:126T2611CWK48WBY Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.029 . Chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 19:24:03
|500.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 19:26:53
|200.000,00
|CT DEN:602912091198 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029727914581
|29-01-2026 19:33:30
|100.000,00
|ung ho MS 2026.029( chi Duong thi Thoa)
|29-01-2026 19:36:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2025.026 (Trinh Duy Phuc)
|29-01-2026 19:39:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 19:47:55
|150.000,00
|CT DEN:291917785685 ung ho MS 2026-028 ba chau be mo coi me
|29-01-2026 20:20:42
|500.000,00
|CT DEN:602913458126 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029600310171
|29-01-2026 20:21:20
|100.000,00
|CT DEN:602913462311 NGUYEN THU HIEN Ung ho ms 2026 029 Duong Thi Thoa FT26029069937254
|29-01-2026 20:29:10
|100.000,00
|Ung ho ma so 2026.028 ba chau be mo coi me
|29-01-2026 20:29:44
|200.000,00
|ung ho MS 2026.27 (ba Thach thi Sa Venl)
|29-01-2026 20:30:25
|500.000,00
|CT DEN:602913523423 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029539537311
|29-01-2026 20:37:34
|100.000,00
|ung ho MS 2026.023 (dinh yen nhu)
|29-01-2026 20:43:31
|200.000,00
|CT DEN:602913609412 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26029858006890
|29-01-2026 20:45:45
|3.000.000,00
|CT DEN:602913624009 Ung ho MS 2026.025 Tan Van Phong FT26029026810910
|29-01-2026 20:48:22
|2.000.000,00
|CT DEN:602913640960 Ung ho MS 2026.029 Chi Duong Thi Thoa FT26029933866512
|29-01-2026 21:00:39
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2611D0NXXSVA ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 21:00:54
|500.000,00
|CT DEN:602914718837 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa FT26029691901753
|29-01-2026 21:01:48
|500.000,00
|CT DEN:126T2611D0QFHDT6 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 21:05:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|29-01-2026 21:28:26
|200.000,00
|Cuong ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 21:32:32
|500.000,00
|CT DEN:126T2611D1X15R90 MBVCB.12799676882.850773.Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa.CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-01-2026 21:37:20
|200.000,00
|CT DEN:126T2611D23CJ9AB Ung ho MS 2026.028
|29-01-2026 21:39:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.029( chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 21:56:00
|100.000,00
|CT DEN:602920599410 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|29-01-2026 22:06:03
|50.000,00
|CT DEN:602915075346 Ung ho MS 2026.029 FT26029994811053
|29-01-2026 22:13:35
|100.000,00
|ung ho ms 2026.028 ( 3 be mo coi)
|29-01-2026 22:13:35
|100.000,00
|Co Xuyen chu Nghia uh ms 2026.029
|29-01-2026 22:18:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 22:19:18
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 22:23:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.028 (ba chau be mo coi me)
|29-01-2026 22:27:15
|500.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026. 028. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|29-01-2026 22:36:22
|200.000,00
|THIEU THI HANH LINH chuyen tien
|29-01-2026 22:40:14
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.029(chi Duong Thi Thoa)
|29-01-2026 23:24:31
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.029 ( chi Duong Thi Thoa)
|30-01-2026 01:35:10
|1.000.000,00
|CT DEN:602916370455 IBFT Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa; thoi gian GD:29/01/2026 23:38:45
|30-01-2026 01:59:05
|100.000,00
|CT DEN:602917994546 UNG HO MS 2026029 CHI DUONG THI THOA-300126-00:33:38 6030ASCBJ28FN6UH; thoi gian GD:30/01/2026 00:33:38
|30-01-2026 02:05:45
|300.000,00
|CT DEN:301918160904 2026029 ung ho chi Duong Thi Thoa; thoi gian GD:30/01/2026 00:56:04
|30-01-2026 03:14:14
|100.000,00
|MS 2026.029(duong thi thoa)
|30-01-2026 05:44:05
|1.000.000,00
|CT DEN:602922065992 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me-300126-05:44:05 6030ASCBJ28F51KF
|30-01-2026 06:12:44
|500.000,00
|CT DEN:603020246815 Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|30-01-2026 07:19:35
|200.000,00
|CT DEN:126T2611DQQ92E7D Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|30-01-2026 07:21:47
|100.000,00
|CT DEN:603020285906 Ms 2026.030(anh Hung)
|30-01-2026 07:45:06
|100.000,00
|HOANG THI NGAN chuyen tien ung ho MS 2026.029 chi duong thi thoa
|30-01-2026 07:45:09
|1.000.000,00
|CT DEN:603000148877 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa-300126-07:45:09 6030ASCBJ28JQYX3
|30-01-2026 07:46:15
|100.000,00
|CT DEN:126T2611DRRG4P8N Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|30-01-2026 08:18:57
|100.000,00
|2026.029 Duong Thi thoa
|30-01-2026 08:19:07
|50.000,00
|CT DEN:126T2611DT0WE7FF MS2026.028
|30-01-2026 08:19:36
|500.000,00
|CT DEN:603008031104 Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|30-01-2026 08:20:24
|20.000,00
|CT DEN:603001671519 IBFT Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|30-01-2026 08:21:16
|20.000,00
|CT DEN:603001672246 IBFT Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|30-01-2026 08:26:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Thoa)
|30-01-2026 09:27:32
|100.000,00
|VO XUAN VINH ung ho MS 2026.029 (chi Duong Thi Hoa)
|30-01-2026 09:32:07
|100.000,00
|CT DEN:603002815400 IBFT Ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|30-01-2026 09:46:58
|200.000,00
|CT DEN:126T2611DWEWSFXZ Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|30-01-2026 10:26:57
|200.000,00
|CT DEN:603020328871 Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|30-01-2026 10:41:06
|100.000,00
|CT DEN:603020949649 ung ho MS 2026.029 chi Duong Thi Thoa
|30-01-2026 10:50:21
|2.000.000,00
|CT DEN:126T2611DYWLBFYG Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|30-01-2026 12:00:43
|50.000,00
|ZP7CIOU5GT02 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|30-01-2026 12:56:51
|200.000,00
|CT DEN:603005959860 BUI THI TOAN ung ho MS 2026.029. Em Duong Thi Thoa FT26030203165702
|30-01-2026 12:57:36
|105.000,00
|CT DEN:603005676123 GIUP DO MS 2026.030 TRAN THANH HUNG-300126-12:57:36 6030ASCBJ28JDCX4
|30-01-2026 13:03:09
|150.000,00
|CT DEN:126T2611E41Z34ND MBVCB.12806314900.297761.MS2026.030 tran thanh hung.CT tu 0011004291120 TRINH MANH HAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-01-2026 13:08:01
|200.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|30-01-2026 13:11:32
|10.000,00
|CT DEN:603006046210 Ung ho MS 2026.030 FT26030144342860
|30-01-2026 13:13:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|30-01-2026 13:35:05
|100.000,00
|116383207132-0938122191-Ung ho MS 2026030 Tran Thanh Hung
|30-01-2026 13:40:20
|50.000,00
|CT DEN:603006210292 Ung ho MS 2026.030 FT26030072021626
|30-01-2026 14:04:59
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2026.030 (Tran Thanh Hung)
|30-01-2026 14:14:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026027 ba Thach Thi Sa Venl
|30-01-2026 14:29:50
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2026.030 ( tran thanh hung )
|30-01-2026 14:54:44
|100.000,00
|PHAM THI ANH Chuyen tien
|30-01-2026 15:04:16
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.030 ( Tran Thanh Hung )
|30-01-2026 15:23:43
|100.000,00
|CT DEN:126T2611E9HL85YX Vietinbank;114000161718;DUONG THI SAM ung hoMS 2026.028 ung ho ba chau be mo coi me
|30-01-2026 16:18:02
|1.000.000,00
|CT DEN:603009240695 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26030841289158
|30-01-2026 16:24:22
|500.000,00
|ms 2026.029
|30-01-2026 16:53:32
|200.000,00
|ung ho MS 2026028
|30-01-2026 17:18:47
|100.000,00
|CT DEN:603020583669 ung ho ms 2026.028( ba chau be mo coi me)
|30-01-2026 17:47:28
|100.000,00
|ung ho MS 2026.030( Tran Thanh Hung)
|30-01-2026 18:00:01
|10.000,00
|Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|30-01-2026 18:14:10
|40.000,00
|Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|30-01-2026 18:14:44
|40.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|30-01-2026 18:15:13
|40.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|30-01-2026 18:49:42
|200.000,00
|CT DEN:126T2611EHHLKYSN ung ho ms 2026.029 chi duong thi thoa
|30-01-2026 19:39:02
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh)
|30-01-2026 20:08:25
|50.000,00
|CT DEN:504348919948 Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien
|30-01-2026 20:12:55
|20.000,00
|CT DEN:774281944760 Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|30-01-2026 20:54:24
|500.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|30-01-2026 21:32:07
|50.000,00
|ung ho MS 2026.029 chi duong thi thoa
|30-01-2026 22:01:29
|50.000,00
|CT DEN:603015788622 Ung ho MS 2026 029 Chi Duong Thi Thoa FT26030802893540
|30-01-2026 22:08:07
|300.000,00
|CT DEN:603015821788 Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung FT26030382780249
|30-01-2026 22:39:36
|100.000,00
|DANG THUY QUYNH chuyen tien ung ho MS 2026.028
|30-01-2026 22:43:45
|100.000,00
|CT DEN:603015881698 UNG HO MS 2026.028 BA CHAU BE MO COI ME-300126-22:43:45 6030ASCBJ28ZJTNI
|30-01-2026 22:59:24
|50.000,00
|CT DEN:603015899373 UNG HO MS 2026.027 BA THACH THI SA VENL-300126-22:59:24 6030ASCBJ28ZTQT4
|30-01-2026 23:11:21
|100.000,00
|CT DEN:126T2611ETP4KA05 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|30-01-2026 23:21:50
|350.000,00
|CT DEN:126T2611EU2YZFS9 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|31-01-2026 05:40:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|31-01-2026 06:33:16
|300.000,00
|CT DEN:126T2611GYSALWZV Vietinbank;114000161718;VU THI LIEU chuyen tien ung ho MS 2026.029 chi Duong thi Thoa
|31-01-2026 07:06:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31-01-2026 07:20:55
|200.000,00
|CT DEN:603100623841 Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh FT26031960122418
|31-01-2026 07:21:34
|200.000,00
|CT DEN:603100626199 Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung FT26031421097743
|31-01-2026 07:22:15
|200.000,00
|CT DEN:603100628766 Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong FT26031960128430
|31-01-2026 07:32:36
|40.000,00
|Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31-01-2026 07:36:26
|500.000,00
|CT DEN:126T2611FDA421M2 Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|31-01-2026 07:44:08
|100.000,00
|ung ho ma so 206.029 chi duong thi thoa
|31-01-2026 08:17:02
|300.000,00
|CT DEN:311920447669 Ung ho ms 2026 025 Tan Van Phong
|31-01-2026 08:20:06
|500.000,00
|CT DEN:311920452838 Ung ho Ms 2026 028 ba chau be mo coi me
|31-01-2026 08:21:58
|200.000,00
|CT DEN:311920455836 Ung ho Ms 2026 014 em Dang Tien Dung
|31-01-2026 08:25:14
|100.000,00
|ung ho MS 2026.031 (ung ho e Tran Thuy Linh)
|31-01-2026 08:37:40
|100.000,00
|ung ho 3 con mo coi me; gia dinh phan van long
|31-01-2026 08:46:58
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.030
|31-01-2026 08:47:27
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.031
|31-01-2026 09:13:08
|100.000,00
|CT DEN:126T2611FH1U2R43 Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31-01-2026 09:20:12
|200.000,00
|CT DEN:603102251051 IBFT DO THI NGOC THUY Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31-01-2026 09:30:42
|500.000,00
|CT DEN:603102333594 Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh-310126-09:30:42 6031ASCBJ28Z6HNA
|31-01-2026 09:30:49
|400.000,00
|CT DEN:126T2611FHR5RE2U Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31-01-2026 09:40:10
|200.000,00
|CT DEN:260310154595 ZP260310154595 260131000898620 Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me
|31-01-2026 09:44:06
|100.000,00
|CT DEN:603102404711 Ung ho MS 2026025 Tan Van Phong FT26031932025303
|31-01-2026 09:45:18
|100.000,00
|CT DEN:603102412618 Ung ho MS 2026023 Dinh Yen Nhu FT26031069064077
|31-01-2026 09:52:14
|200.000,00
|CT DEN:126T2611FJKFPVPT ung ho Ms 2026.029
|31-01-2026 09:54:27
|30.000,00
|CT DEN:126T2611FJNCSKFM MBVCB.12818409477.261346.Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|31-01-2026 10:45:39
|100.000,00
|CT DEN:126T2611FLN03TDK UNGHO MS2026.031
|31-01-2026 10:58:44
|200.000,00
|CT DEN:603103482116 IBFT MS.2026.031 em tran thuy linh
|31-01-2026 10:59:49
|100.000,00
|CT DEN:603103922406 ung ho ms 2026.031 chau Thuy linh
|31-01-2026 11:03:38
|300.000,00
|CT DEN:126T2611FMBRBKNK VU THE TUAN chuyen tien ung ho ms:2026031 .Tran thuy linh
|31-01-2026 11:08:01
|500.000,00
|Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31-01-2026 11:40:18
|100.000,00
|CT DEN:126T2611FNS5F8EF Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31-01-2026 11:48:20
|500.000,00
|CT DEN:603104243250 Ung ho MS 2026.031 em Tran Thuy Linh FT26031084740722
|31-01-2026 11:48:22
|100.000,00
|CT DEN:603104608899 IBFT Ung ho MS 2026.029
|31-01-2026 11:58:47
|100.000,00
|PHAM VAN NGUYEN chuyen tien2026-031 tran thuy linh
|31-01-2026 12:20:35
|500.000,00
|Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh
|31-01-2026 12:23:37
|200.000,00
|CT DEN:603105485097 Ung ho MS 2026.028 ba chau be mo coi me FT26031068802613
|31-01-2026 12:33:37
|100.000,00
|CT DEN:126T2611FQUKML2T Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|31-01-2026 12:44:07
|500.000,00
|CT DEN:603105760014 Ung ho MS 2026031 em Tran Thuy Linh-310126-12:44:06 6031ASCBJ28RR63C
|31-01-2026 12:46:06
|100.000,00
|CT DEN:603105112195 ung ho ms 2026.030 ( tran thanh hung )
|31-01-2026 12:57:23
|120.000,00
|CT DEN:126T2611FRRYDR9H Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|31-01-2026 13:08:18
|200.000,00
|CT DEN:126T2611FS6CGYKB Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.031
|31-01-2026 13:41:39
|500.000,00
|CT DEN:603106130613 Ung ho MS 2026026 Trinh Duy Phuc
|31-01-2026 15:13:36
|100.000,00
|CT DEN:603108161774 NGUYEN VAN PHUC Ung ho MS 2026. 031 em TranThuy Linh
|31-01-2026 15:55:36
|500.000,00
|CT DEN:603108174562 IBFT Ung ho MS 2026.031 em TRAN THUY LINH
|31-01-2026 16:52:30
|200.000,00
|CT DEN:126T2611G0WES6CF Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me
|31-01-2026 17:32:42
|100.000,00
|Cuong ung ho MS 2026.031 (em Tran Thuy Linh)
|31-01-2026 19:43:17
|200.000,00
|CT DEN:603112499599 Ung ho MS 2026028 ba chau be mo coi me FT26031700102072
|31-01-2026 20:24:42
|200.000,00
|CT DEN:603113779703 Ung ho Ms 2026.031 em Tran Thuy Linh FT26031010786445
|31-01-2026 20:33:40
|200.000,00
|CT DEN:126T2611G9GGS1DC LE THI LIEN ungho 2026028
|31-01-2026 22:00:36
|100.000,00
|CT DEN:603122872681 Ung ho MS 2026030 anh Tran Thanh Hung
|31-01-2026 22:20:47
|150.000,00
|CT DEN:126T2611GDMYDH03 Ung ho MS 2026022 me con ba Dang Thi Sinh
