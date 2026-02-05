MS 2026.036

Trong cái lạnh se sắt của những ngày cận kề Tết Nguyên đán, khi sóng biển vẫn miệt mài vỗ bờ, một bi kịch đau lòng đã xảy ra tại xóm 6, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Anh Đặng Văn Hội – người chồng, người cha hiền lành, chăm chỉ – đã qua đời ở tuổi 38, để lại phía sau người vợ trẻ cùng ba đứa con thơ trong nỗi đau và mất mát khôn nguôi.

Anh Hội đột ngột ra đi để lại người vợ trẻ cùng ba đứa con thơ dại

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng ven biển Ninh Bình, anh Hội gắn bó cả cuộc đời với nghề chài lưới. Như bao người đàn ông miền biển khác, anh coi con thuyền là kế sinh nhai, là chỗ dựa cho cả gia đình.

Năm 2018, anh kết hôn với chị Bùi Thị Hảo (SN 1996). Một năm sau, con gái đầu lòng Đặng Thu Phương chào đời. Năm 2021, gia đình đón thêm cháu Đặng Hiếu Nghĩa và đến năm 2023 đón cháu út Đặng Duy Phúc.

Cuộc sống của vợ chồng anh Hội tuy nghèo khó nhưng ấm áp tình yêu thương. Anh là trụ cột gia đình, ngày ngày ra khơi từ lúc tờ mờ sáng, tối mịt mới trở về, mang những thúng cá tươi ra chợ bán để nuôi vợ con. Ở nhà, chị Hảo vừa chăm sóc ba con nhỏ, vừa làm nông để có thêm gạo ăn qua ngày. Dẫu thiếu thốn trăm bề, mái nhà nhỏ ấy vẫn luôn đầy ắp tiếng cười.

Những ngày giáp Tết, mong có thêm chút tiền để mua áo mới cho con, sắm sửa cho gia đình đón năm mới, anh Hội quyết định đi biển ban đêm. Nhưng chuyến ra khơi tối 25/01/2026 đã trở thành định mệnh.

Chị Hảo nghẹn ngào kể lại: “Tối hôm đó anh ấy ra biển đánh cá cùng bố đẻ tôi. Trước khi đi, anh còn dặn tôi ở nhà trông các con, nói sẽ về sớm. Tết đến nơi rồi, anh chỉ mong kiếm thêm chút tiền để cả nhà chuẩn bị ăn Tết. Không ngờ… đó lại là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh”.

Những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng liên tục hỏi chị Hảo "bố đi làm bao giờ về?"

Khi thuyền ra đến giữa biển, anh Hội không may ngã vào khoang máy. Do bị thương nghiêm trọng, lại đi một mình một thuyền nên không ai kịp thời phát hiện.

Bố vợ anh Hội cũng là ngư dân, điều khiển thuyền chạy song song. Thấy thuyền của con rể chòng chành bất thường, ông dùng đèn pin soi nhưng không thấy anh ở khoang trên. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông ghé thuyền lại thì bàng hoàng phát hiện anh Hội nằm bất động trong buồng máy. Nỗi đau xé lòng khi ông nhận ra con rể đã tắt thở.

Cái chết đột ngột của anh Hội như tiếng sét đánh ngang tai gia đình chị Hảo. Ba đứa trẻ thơ dại bỗng chốc mồ côi cha. Chị Hảo gục ngã bên thi thể chồng. Những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các cháu liên tục hỏi mẹ: “Sao con không thấy bố đâu?”, “Bố đi làm bao giờ về?”.

Không chỉ chịu nỗi đau tinh thần, gia đình anh Hội còn đang gánh trên vai khoản nợ hơn 10 triệu đồng mua thuyền đánh cá - số tiền giờ đây trở thành gánh nặng lớn đối với người vợ trẻ đơn thân nuôi ba con nhỏ. Chị Hảo lo lắng, không biết lấy gì để trang trải cuộc sống và lo cho tương lai các con.

Bên bàn thờ chồng còn nghi ngút khói hương, chị lặng lẽ nhìn di ảnh anh, nước mắt cứ lăn dài. Hai con lớn, đứa mới 7 tuổi, đứa 5 tuổi, thỉnh thoảng lại ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ bố về ăn Tết?”.

Ba đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu rằng, đây là chuyến đi dài nhất của bố - chuyến đi không có ngày trở lại.

Mình chị Hảo vừa phải gồng gánh nuôi ba con nhỏ, vừa lo khoản nợ chưa trả hết

Xác nhận về hoàn cảnh gia đình, ông Mai Văn Thặng, Xóm trưởng Xóm 6 cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Bùi Thị Hảo hiện nay rất khó khăn. Chồng chị là anh Đặng Văn Hội vừa qua đời do tai nạn khi đi biển. Một mình chị Hảo phải gồng gánh nuôi ba con nhỏ nheo nhóc, rất đáng thương. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Bùi Thị Hảo có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.036 (chị Bùi Thị Hảo) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Bùi Thị Hảo theo địa chỉ: Xóm 6, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0383732213.