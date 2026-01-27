1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/01/2026
|10.000
|MBVCB.12543787948.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12543772411.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 1024231565 KHONG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|10.000
|MBVCB.12543774279.Ung ho MS 2026.010 (anh Pham Quang Sang - Dong Nai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|10.000
|MBVCB.12543759841.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|50.000
|6011YOLOA2YE4Q6R.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.20260111.233310.0904904715.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG .546034
|11/01/2026
|10.000
|MBVCB.12543744619.Ung ho MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|50.000
|6011YOLOA2YE4Y8B.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260111.233119.0904904715.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG .546034
|11/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114193763991.20260111.114193763991-0933088617_Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|200.000
|6011IBT1iJQWKKA8.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260111.225002.99097628.TRAN NGOC ANH.970432
|11/01/2026
|200.000
|6011IBT1k11EYUGC.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012186500102.20260111.223915.1239686868.DOAN VAN LUU.970407
|11/01/2026
|300.000
|6011IBT1k11EPPT9.ung ho ms 2026.009 FT26012104167551.20260111.223352.19037910284012.VND-TGTT-NGUYEN HOAI DUC.970407
|11/01/2026
|70.000
|6011IBT1fWZ3MET2.Ung ho MS MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).20260111.223130.9021824027966.VO TA NGOC THU.963388
|11/01/2026
|300.000
|0200970415011122304520263vR9609723.19016.223045.ung ho ms 2026.010 (anh Pham Quang Sang)
|11/01/2026
|20.000
|020097042201112213532026HRB3844674.72597.221354.Ung ho MS 2026.010 anh Pham Quang Sang
|11/01/2026
|20.000
|020097042201112212082026FH0L823320.67498.221200.Ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|50.000
|020097042201112209082026JI7G268094.56843.220908.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|11/01/2026
|20.000
|6011IBT1bJCN8VPC.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang.20260111.220813.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/01/2026
|300.000
|MBVCB.12543207809.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0071000785374 LE KIM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|20.000
|6011IBT1bJCN89B6.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.010 anh Pham Quang Sang.20260111.220609.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/01/2026
|15.000
|MBVCB.12543195620.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.008 (gia dinh Ong Le Van Quy)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|20.000
|6011IBT1bJCN8CYQ.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260111.220440.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/01/2026
|20.000
|6011IBT1bJCNINRP.LE THE LAM ung ho MS 2026.008 gia dinh ong Le Van Quy.20260111.220128.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/01/2026
|10.000
|MBVCB.12543101645.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|020097041501112154542026ZXuC551971.11243.215454.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k11E2CFW.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012674058882.20260111.215045.19034046203014.VND-TGTT-LE THU UYEN.970407
|11/01/2026
|20.000
|6011IBT1bJCNI5UU.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang.20260111.214944.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/01/2026
|20.000
|6011IBT1bJCNIPS7.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong.20260111.214820.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/01/2026
|20.000
|6011IBT1bJCNIMZ2.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao.20260111.214600.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/01/2026
|300.000
|020097040501112135312026HMGI034922.40504.213531.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.011 em phan van thang
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12542780492.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|300.000
|6011IBT1iJQWVUFZ.Ung ho MS MS 2026 009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260111.211654.222232686.NGUYEN THI HAI YEN.970432
|11/01/2026
|200.000
|020097042201112111582026PAT1182284.42537.211151.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|200.000
|020097042201112104502026NNHD587496.9727.210451.ung ho ma 2026.010 anh Pham Quang Sang
|11/01/2026
|200.000
|6011VNIBJ2MPW3BK.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260111.210405.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/01/2026
|200.000
|6011VNIBJ2MPWSSN.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang.20260111.210342.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/01/2026
|200.000
|6011VNIBJ2MPWKQ6.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260111.210242.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/01/2026
|300.000
|6011VNIBJ2MPWER1.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.20260111.210221.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/01/2026
|200.000
|6011VNIBJ2MPW43F.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.20260111.210136.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/01/2026
|200.000
|6011VNIBJ2MPWR1C.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260111.210111.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/01/2026
|200.000
|6011VNIBJ2MPWTB9.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20260111.210040.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/01/2026
|200.000
|6011VNIBJ2MPWFZC.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20260111.210012.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/01/2026
|200.000
|6011VNIBJ2MPW1K9.MS 2025.302 Anh Le Minh Tien.20260111.205927.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/01/2026
|50.000
|6011IBT1k11K6PZU.Ung ho MS 2026.009 FT26012971284935.20260111.205925.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
|11/01/2026
|500.000
|020097042201112056252026U2X3635631.70443.205617.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|200.000
|020097041501112056142026Z4SE393916.70030.205614.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|500.000
|MBVCB.12542272726.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0611001649952 DANG THI MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|500.000
|6011IBT1k11K736H.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang FT26012452327089.20260111.205132.13320552477018.VND-TGTT-DANG THANH PHUONG.970407
|11/01/2026
|100.000
|020097048801112040022026QCtB196029.87832.203959.MS 2006.008 GIA DINH ONG LE VAN QUY
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12541989994.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0631000411173 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|6011IBT1fWZFZ5ZL.Ung ho MS MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).20260111.202940.101214849297060.CONG TANG TON NU PHUONG MINH.970431
|11/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114179824311.20260111.114179824311-0898470731_Uh 2025352
|11/01/2026
|300.000
|020097048801112022322026wvXt117197.91918.202224.UNG HO MS 2026.009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|11/01/2026
|200.000
|6011IBT1k11K23Z9.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26012850891087.20260111.200445.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|11/01/2026
|200.000
|6011IBT1k11KC8S7.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang FT26012655003663.20260111.200019.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12541405178.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 1030341388 CHU THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1hWDXHRYU.IBFT Ung ho 2026009 Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260111.195813.050042843617.SACOMBANK.970403
|11/01/2026
|100.000
|0200970422011119432420267IWI908137.68461.194325.MS 2026.009
|11/01/2026
|20.000
|0200970422011119400320263BWP852258.49500.194003.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Phan Van Thang ms 2026.011
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1hWDXEPSX.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ms 2026.009 em nguyen ha nhu ngoc.20260111.192845.040946890402.SACOMBANK.970403
|11/01/2026
|100.000
|020097040501111920472026VXJV091398.30695.192047.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|50.000
|020097040501111912502026J66X053816.84111.191242.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 . 009 em Nguyen Ha nhu ngoc
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k11772TZ.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012969005011.20260111.191207.19029665162019.VND-TGTT-VU MINH HUONG .970407
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12540541761.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|20.000
|6011IBT1aWBEHA4N.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).20260111.190452.0339306897.VU DUC TU.970437
|11/01/2026
|20.000
|6011IBT1aWBEHWPG.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).20260111.190035.0339306897.VU DUC TU.970437
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k117DA7L.MS.2026.008 FT26012339152090.20260111.183857.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|11/01/2026
|20.000
|020097042201111828492026THVW443767.7641.182850.gui ms 2026 011
|11/01/2026
|200.000
|020097040501111823522026IPP3009454.78042.182352.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026 009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|200.000
|6011IBT1aWBEAFRC.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260111.181209.0905741723.TRUONG MINH ANH.970443
|11/01/2026
|50.000
|020097042201111753102026KY9S446856.79992.175312.ms2026.011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12538606328.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12538557161.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k11G96ER.Ung ho MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012192392590.20260111.171325.19036621596018.VND-TGTT-NGO KIEN CAM TU.970407
|11/01/2026
|200.000
|6011NBVAF229GPAI.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260111.170952.100002200516.TRAN THI NGOC VAN.970419
|11/01/2026
|100.000
|020097042201111707272026BZYR139751.70468.170728.ung ho MS 2026.009 nguyen ha nhu ngoc
|11/01/2026
|500.000
|020097040501111704022026F4X8040925.46348.170358.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.011 Phan Van Thang
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k11GQFV1.Ung ho MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012955860554.20260111.165925.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407
|11/01/2026
|50.000
|020097048801111644292026rVzK692545.17895.164426.UNG HO MS 2026011 EM PHAN VAN THANG
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12537744632.ung ho ms 2026.010 (anh Pham Quang Sang).CT tu 1027502318 LE THI THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|50.000
|020097041501111625052026Sxf8189314.97680.162505.NGHI DAN GIANG giup gia dinh ong Le Van Quy MS 2026.008
|11/01/2026
|200.000
|0200970422011116243220264EL0504317.96002.162433.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh
|11/01/2026
|50.000
|020097041501111622062026vyn6176791.81170.162157.NGHI DAN GIANG giup Nguyen Ha Nhu Ngoc 2018 MS 2026.009
|11/01/2026
|50.000
|020097041501111618492026MZ5J163531.62162.161841.NGHI DAN GIANG giup Pham Quang Sang MS 2026.010
|11/01/2026
|50.000
|020097041501111617282026MZWc158627.54134.161729.NGHI DAN GIANG giup Hoang Thi Trang MS 2026.007
|11/01/2026
|50.000
|020097041501111616042026vw0p152703.44702.161600.NGHI DAN GIANG giup Phan Van Thang MS 2026. 011
|11/01/2026
|500.000
|0200970488011116083620264Mwe443306.791.160836.UNG HO MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12537028436.ung ho MS 2026.009 em nguyen ha nhu ngoc.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|500.000
|6011IBT1aWBKRSAM.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).20260111.152350.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437
|11/01/2026
|50.000
|020097041501111521152026dwUs853344.39331.152115.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12536371153.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.011 ( em Phan van thang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12536285232.ung ho Ms 2026.006( chi Vu Thi Dong).CT tu 0161000513025 CAO THI MY LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|300.000
|MBVCB.12536252460.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|400.000
|6011IBT1k114HBP5.ung ho ms 2026.009 em nguyen ha nhu ngoc FT26012873497808.20260111.145839.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407
|11/01/2026
|100.000
|020097048801111436252026IiZP920794.22740.143625.UNG HO MS MS 2026.009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|11/01/2026
|200.000
|020097048801111435592026bHpJ918957.20955.143559.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 350 BA VU THI BIEN
|11/01/2026
|5.000.000
|020097048801111435402026kf3J917363.19239.143540.CSPM, CSTV GIUP DO MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG
|11/01/2026
|200.000
|0200970488011114345820265RBa913706.16538.143458.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026 004 CHI NGUYEN THI SAU
|11/01/2026
|200.000
|020097048801111434102026rXqX910603.11886.143411.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026 005 EM BUI PHUONG THAO
|11/01/2026
|200.000
|020097048801111433212026bpBl906217.9524.143321.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026 CHI VU THI DONG
|11/01/2026
|200.000
|020097048801111432342026VmNF902410.6191.143234.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026 007 CHI HOANG THI TRANG
|11/01/2026
|200.000
|020097048801111431092026s42Y895675.99385.143109.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026 008 GD ONG LE VAN QUY
|11/01/2026
|200.000
|020097048801111430002026Zm2i890601.94256.143000.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026 009 EMNGUYEN HA NHU NGOC
|11/01/2026
|200.000
|020097042201111426122026YDZ5916652.76865.142613.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|30.000
|MBVCB.12535678537.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|50.000
|MBVCB.12535661204.Ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 0071000924819 VU PHUONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12535529216.ung ho ms 2026.009 ( e Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 1017030765 DOAN THI NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|10.000
|6011VNIBJ2M72194.ung ho MS 2026.009 ( em Nguyen Ha Nhu Ngoc ).20260111.141149.912281212.GIANG MY LINH.970441
|11/01/2026
|100.000
|020097042201111411002026DL2W672994.11839.141101.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|1.000.000
|6011ASCBJ2M6PD7Q.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang-110126-13:57:53 6011ASCBJ2M6PD7Q.20260111.135754.28694757.DUONG HAI AN.970416
|11/01/2026
|50.000
|6011IBT1k114SCTK.Ung ho ms 2026.011 em phan van thang FT26012815027575.20260111.134747.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|11/01/2026
|200.000
|020097048801111335442026TiY5648917.66038.133544.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|11/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12534992619.ung ho MS 2026.010 anh Pham Quang Sang.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|500.000
|6011IBT1hWD3V5IA.IBFT Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260111.132419.020938229509.SACOMBANK.970403
|11/01/2026
|500.000
|020097048801111315592026Lpt8562441.82576.131559.UNG HO MS 2026011 EM PHAN VAN THANG
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12534853812.Chuyen tien ung ho.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/01/2026
|200.000
|020097048801111313562026DWdE553460.73626.131356.UNG HO MS MS 2026.009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12534828635.Ung ho MS 2026. 002( Nguyen Thi Dung).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12534796739.Ung ho MS 2026. 007( Hoang Thi Trang).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|020097048801111309202026opkE532855.53381.130920.UNG HO MS 2026.010 ANH PHAM QUANG SANG
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12534777695.Ung ho MS 2026.006(Vu Thi Dong).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12534713650.ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1fWZLNIJY.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260111.130306.778792171.NGUYEN THI TUYET HUE.970406
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12534585918.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0301000345504 DOAN CONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|300.000
|020097048801111249302026PTkE440140.64004.124926.UNG HO MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG
|11/01/2026
|5.000
|6011IBT1k11B6UU9.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang FT26012141312542.20260111.124702.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12534407284.ung ho ms ms 2026.009 ( em nguyen ha nhu ngoc ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k11B72YY.Duyen ung ho 2026.008 gd ong Le Van Quy FT26012997607777.20260111.123619.19034567476017.VND-TGTT-DANG KIEU DUYEN.970407
|11/01/2026
|300.000
|MBVCB.12534321509.Ung ho MS 2026.011 ( em Phan Van Thang).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|500.000
|MBVCB.12534191050.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|300.000
|020097048801111217352026hGoK276870.4039.121735.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12534036408.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0561000542452 LE CAO PHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|300.000
|6011ASCBJ2M6VLJ6.UNG HO MS 2026.009 E NGUYEN HA NHU NGOC-110126-12:09:14 6011ASCBJ2M6VLJ6.20260111.120914.18139947.NGUYEN QUOC KHANH.970416
|11/01/2026
|100.000
|0200970422011112043520263PF8314188.34961.120436.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|50.000
|6011MCOBB28RLK86.Ung ho ms2026.010 pham quang sang.20260111.120411.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|11/01/2026
|500.000
|MBVCB.12533880684.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 9909232308 DAO DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|300.000
|020097041501111200302026aSPy282270.12909.120030.ung ho MS 2026.009 (Em Nguyen Ha Nhu Ngoc)
|11/01/2026
|200.000
|020097042201111155042026TPVO243593.82875.115457.Ung ho MS MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|70.000
|020097041501111144332026NNmM227280.25525.114430.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang)
|11/01/2026
|500.000
|020097040501111139192026CN4F080981.96607.113911.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|200.000
|6011MCOBB28Z7V52.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260111.113829.04101011937566.LE VAN THUAN.970426
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12533395573.GiaMinh ung ho ms 2026.010 (pham quang sang).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|20.000
|6011IBT1k115LZ7Q.Ung ho MS 2026.011 em phan van thang FT26012998005560.20260111.111529.7943348793.NGUYEN DUC PHONG.970407
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k115Z9S1.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang FT26012200096637.20260111.110821.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k115ZQH6.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang FT26012657806291.20260111.110756.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k11564RK.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012438931773.20260111.110639.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|11/01/2026
|80.000
|020097040501111106182026E5OR019886.8467.110619.Vietcombank:0011002643148:MAI THI TAM chuyen tien
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k1156VW8.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy FT26012792887957.20260111.110551.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k1156QH7.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26012191113473.20260111.110510.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k115E72I.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26012040953484.20260111.110402.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k115EJUY.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao FT26012705324528.20260111.110229.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|11/01/2026
|50.000
|MBVCB.12532859451.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k1157E5X.Ung ho MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012052891360.20260111.105841.19034980373013.VND-TGTT-NGUYEN TO KIM NGAN.970407
|11/01/2026
|100.000
|020097042201111053262026BKTR154175.37548.105327.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|11/01/2026
|100.000
|020097042201111050302026U3WN496626.20392.105027.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|60.000
|6011ASCBJ2M6F6XG.NGUYEN HUONG UNG HO MS 2025 354 BE DINH NGUYEN THAO MY-110126-10:47:08 6011ASCBJ2M6F6XG.20260111.104708.6174437.NGUYEN THI LAN HUONG.970416
|11/01/2026
|200.000
|020097042201111046102026JWTK658482.97009.104611.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|100.001
|020097048801111043442026Uumv686122.83331.104344.UNG HO MS 2026011 EM PHAN VAN THANG
|11/01/2026
|200.000
|020097048801111043262026BD7d683998.81417.104318.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026 010 ANH PHAM QUANG SANG
|11/01/2026
|200.000
|020097048801111042142026jN4X676047.75551.104215.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026 011 E PHAN VAN THANG
|11/01/2026
|10.000
|6011IBT1cWGZMLTD.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).20260111.103952.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|11/01/2026
|300.000
|IBVCB.12532487065.DAO THI THANH TU Ung ho MS MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 0011000615245 DAO THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|6011IBT1k115U84H.Ung ho MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012227140605.20260111.103542.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|11/01/2026
|300.000
|020097042201111031352026VNP0321035.18175.103136.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|100.000
|020097040501111031352026OSNT040697.17454.103135.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THAO ung ho MS2026.011 em phanvanthang
|11/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12532285712.ung ho MS 2026.011 (Phan Van Thang).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|020097041501111023432026MqEI822688.74994.102343.QR - Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang
|11/01/2026
|500.000
|6011IBT1k1152VVH.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012236094179.20260111.101330.19038837582014.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12531931107.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 9777181181 DO TRONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|020097041501110959542026lRBI729711.50789.095954.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|1.000.000
|6011IBT1iWNXJJHK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 011 PHAN VAN THANG.20260111.095523.247529918.LE THI HOA.970432
|11/01/2026
|1.000.000
|6011IBT1iWNXJJJH.Ung Ho MS MS 2026009 Em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260111.095518.0963928278.PHAM VAN KIET.970432
|11/01/2026
|63.000
|MBVCB.12531762253.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0301000319335 PHAN DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1iWNXQIR1.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260111.094720.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|11/01/2026
|50.000
|020097048801110945552026IIy7299578.83027.094555.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2026.009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|11/01/2026
|300.000
|6011IBT1iWN3NY8D.NGUYEN QUOC VIET chuyen tien ms 2026006 vu thi dong.20260111.094302.0368663191.NGUYEN QUOC VIET.970432
|11/01/2026
|1.000.000
|6011ASCBJ2M6YNZW.UNG HO MS 2026.009- A.HIEU GIUP BE NGUYEN HA NHU NGOC-110126-09:40:11 6011ASCBJ2M6YNZW.20260111.094012.33445809.LE THI HOA.970416
|11/01/2026
|300.000
|020097042201110938172026FX31253097.45868.093817.Ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|100.000
|020097042201110936432026LWUK681315.39317.093644.Ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|500.000
|6011IBT1k11YZQ6P.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang FT26012082033307.20260111.093332.8425869999.NGUYEN CANH THANG.970407
|11/01/2026
|300.000
|6011ASCBJ2M6L811.UNG HO MS 2026 011 EM PHAN VAN THANG-110126-09:25:38 6011ASCBJ2M6L811.20260111.092539.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12531289966.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 008 ong Le Van Quy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|020097048801110922582026HD3v150069.76951.092258.UNG HO MS MS 2026.009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|11/01/2026
|500.000
|6011ASCBJ2M62LWT.UNG HO MS 2026.011 PHAN VAN THANG-110126-09:15:30 6011ASCBJ2M62LWT.20260111.091531.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416
|11/01/2026
|50.000
|020097048801110910572026I6Pm074323.26470.091057.UNG HO MS 2026011 EM PHAN VAN THANG
|11/01/2026
|10.000
|6011IBT1fWZLP58T.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260111.091046.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
|11/01/2026
|300.000
|6011IBT1k11YUR51.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012855015216.20260111.085953.19034386105017.VND-TGTT-PHAM HUY CUONG.970407
|11/01/2026
|200.000
|020097041501110853332026bLAw485452.55878.085333.QR - Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1fWZLUQPT.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260111.085034.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|11/01/2026
|2.000.000
|6011ASCBJ2MN7EE7.UNG HO MS MS 2026.009 EM NGUYEN HA NHU NGOC-110126-08:50:22 6011ASCBJ2MN7EE7.20260111.085022.45826337.NGUYEN THANH TRUONG.970416
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1aWB7KZ4K.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260111.084728.068704070140233.NGO THI BAO NGOC.970437
|11/01/2026
|500.000
|MBVCB.12530687116.Ung ho MS MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 1027490907 LE THAI BAO HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|6011ASCBJ2MN6HCN.UNG HO MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG-110126-08:43:47 6011ASCBJ2MN6HCN.20260111.084348.238919259.NGUYEN THI HAI YEN.970416
|11/01/2026
|50.000
|020097041501110841092026XQvI445225.11458.084109.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|500.000
|020097048801110840592026ozg2894327.10331.084059.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|11/01/2026
|300.000
|020097042201110838492026ZVIS977261.2791.083841.LAI THI HONG MINH chuyen tien ms 2026009 em nguyen ha nhu ngoc
|11/01/2026
|200.000
|020097042201110838432026GT15862360.1985.083844.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|11/01/2026
|200.000
|020097042201110834572026WSWI646801.87937.083454.Ung ho MS MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12530477022.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0071001096205 PHAN TAN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|0200970422011108263620265A3A655716.59755.082637.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12530390783.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12530346553.ung ho MS 2026.011.CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|50.000
|020097048801110816502026097f762035.26957.081650.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|11/01/2026
|200.000
|020097042201110814482026QHRW580804.20598.081449.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12530193349.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|020097048801110800362026oEfe680639.75928.080037.UNG HO MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG
|11/01/2026
|100.000
|6011TPBVJ2MNH747.Ung ho MS 2026.008 ( gia dinh ong Le Van Quy).20260111.075531.90312990197.NGUYEN THI LAN HUONG .970423
|11/01/2026
|1.000.000
|6011IBT1fWZLVAKM.ung ho MS 2026.007 ( chi Hoang Thi Trang ).20260111.075449.220714849596979.LAM HOA TONG.970431
|11/01/2026
|500.000
|6011IBT1k11P3YUN.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang FT26012337043011.20260111.075232.11920071863011.VND-TGTT-CHAU THANH PHUONG.970407
|11/01/2026
|200.000
|020097048801110751352026GgC7639209.51503.075135.UNG HO MS 2026011 EM PHAN VAN THANG
|11/01/2026
|200.000
|6011IBT1k11P3J9L.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26012140308558.20260111.075040.19072888066014.VND-TGTT-LE SONG HA.970407
|11/01/2026
|200.000
|0200970405011107491020266M7B029641.45548.074910.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.011-em Phan Van Thang
|11/01/2026
|500.000
|MBVCB.12529973270.Ung ho MS 2026.011 (Em Phan Van Thang).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12529923288.Ung ho MS 2026.007 ( chi Hoang Thi Trang ).CT tu 0721000650125 PHAM HUNG ANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|500.000
|6011IBT1fWZLDRUC.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260111.074219.347130522.HUYNH THI MAI TRANG.970406
|11/01/2026
|300.000
|0200970405011107403420262XTX097233.21676.074034.Vietcombank:0011002643148:LE HANG chuyen tien ung ho ma soMS2026.009 chau Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12529861899.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 1049261951 DAO THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|6011IBT1hWDFJ9VY.IBFT ung ho MS MS2026.009 em NGUYEN HA NHU NGOC.20260111.073635.060238836088.SACOMBANK.970403
|11/01/2026
|300.000
|MBVCB.12529859135.ung ho MS MS 2026.009 ( em Nguyen Ha Nhu Ngoc ).CT tu 0721000650125 PHAM HUNG ANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|20.000
|6011TPBVJ2MN3KNA.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260111.073512.03920490401.HUYNH TRONG GIAN.970423
|11/01/2026
|200.000
|020097048801110732402026ocWZ557849.2602.073240.NGUYEN NGOC SANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG
|11/01/2026
|200.000
|020097042201110732052026KA2F697135.1018.073206.Ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|500.000
|6011ASCBJ2MN38ZV.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang-110126-07:30:13 6011ASCBJ2MN38ZV.20260111.073014.18077888.NGUYEN AN VINH.970416
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12529771116.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|020097042201110723492026SJKQ385110.81268.072346.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|120.000
|MBVCB.12529695352.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 1046184794 NGUYEN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|300.000
|MBVCB.12529680911.ung ho MS MS2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 0191000188978 NGUYEN HUU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|300.000
|6011ASCBJ2MN9W15.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc-110126-07:16:14 6011ASCBJ2MN9W15.20260111.071614.214454229.DOAN THI THUY NGA.970416
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12529638451.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|50.000
|0200970405011107055620269WPI084894.42350.070556.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.010 anh Pham Quang Sang
|11/01/2026
|500.000
|MBVCB.12529563710.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0631000412214 MA KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12529502516.LE THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.11(phan van thang).CT tu 0691000371703 LE THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|IBVCB.12529490196.Chuyen tien ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/01/2026
|300.000
|020097048801110646442026EQYC411824.9334.064644.MS 2026.009
|11/01/2026
|50.000
|MBVCB.12529454183.Ung ho MS 2026.006 - Vu Thi Dong .CT tu 9975762446 KIEU VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114087567127.20260111.114087567127-0919830872_ Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|11/01/2026
|150.000
|MBVCB.12529390787.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12529380554.Ung ho MS 2026.010 (anh Pham Quang Sang).CT tu 0071000830090 TRAN THI QUE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k11P43V3.Ung ho MS 2026.010 anh Pham Quang Sang FT26012459858442.20260111.062451.19036921451011.VND-TGTT-VU MINH TUAN.970407
|11/01/2026
|300.000
|IBVCB.12529344679.DAO THI THANH TU ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0011000615245 DAO THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1k11P48JH.Ung ho MS 2026.008 gia dinh ong Le Van Quy FT26012395369466.20260111.061506.19036921451011.VND-TGTT-VU MINH TUAN.970407
|11/01/2026
|500.000
|020097040501110609422026DPUY090952.67887.060942.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|11/01/2026
|100.000
|6011IBT1hWDTXVH3.IBFT Ung ho MS MS 2026.009.20260111.051501.070027416819.SACOMBANK.970403
|11/01/2026
|100.000
|MBVCB.12529180779.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0751000025289 HA TRUNG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|300.000
|MBVCB.12529176831.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 1028392019 DO QUOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12529159715.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.010 (anh Pham Quang Sang).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|6011IBT1aWB7M56A.ung ho ms 2026 010.20260111.042303.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|11/01/2026
|50.000
|020097048801110354382026th7b297054.15254.035438.UNG HO MS 2026010 ANH PHAM QUANG SANG
|11/01/2026
|350.000
|020097048801110330242026A29g289657.7713.033024.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|11/01/2026
|55.000
|020097042201110316582026OXP5565141.4132.031659.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang
|11/01/2026
|200.000
|6011ASCBJ2MNG5WD.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc-110126-02:53:13 6011ASCBJ2MNG5WD.20260111.025313.198426899.TRAN DINH TRI.970416
|11/01/2026
|15.000
|MBVCB.12529041001.TUONG DUNG ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|15.000
|MBVCB.12529044876.TUONG DUNG ung ho MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|15.000
|MBVCB.12529032751.TUONG DUNG ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|15.000
|MBVCB.12529037878.TUONG DUNG ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|15.000
|MBVCB.12529030286.TUONG DUNG ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|15.000
|MBVCB.12529028802.TUONG DUNG ung ho MS 2026.010 (anh Pham Quang Sang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|50.000
|6011IBT1k11PDLDQ.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012870701053.20260111.010957.10221141754011.VND-TGTT-DOAN PHUOC TRUONG.970407
|11/01/2026
|200.000
|MBVCB.12528835145.Ung ho MS MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 0331003743346 PHAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|50.000
|MBVCB.12528802590.NGUYEN THI ANH TUYET chuyen tien Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 1017197455 NGUYEN THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/01/2026
|200.000
|6011IBT1aWB724YY.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260111.002647.000001860020.NGUYEN THI LOC.970433
|11/01/2026
|100.000
|6011TPBVJ2MNUFQI.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260111.002444.89928101989.NGUYEN MAI PHUONG.970423
|12/01/2026
|200.000
|0200970416011300073320265zzx811412.11159.000606.UNG HO MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG-130126-00:07:33 5zzx811412
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12559501707.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011001353603 VU THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12559507541.ht hoan canh 2026.011 ( phan van thang).CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|0200970422011223594720265UGL790582.1056.235948.Ung ho MS 2026.012
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k1CQ2QP7.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26013697924935.20260112.234404.36760906670689.DAO VIET ANH.970407
|12/01/2026
|100.000
|0200970422011223302720262FP4247513.56264.233028.DAM CAM PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.012 chi nguyen thi oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12559340689.ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0371000446673 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097042201122315562026601T223131.28200.231557.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12559289259.ung ho MS 2026.012 (nguyen thi Oanh).CT tu 0031001188957 DO MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012TPBVJ2CYZHVZ.Dang Ngoc Han chuyen tien Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh). Chuc c mau lanh benh gd hanh phuc binh an khoe manh..20260112.231405.00005635627.DANG NGOC HAN.970423
|12/01/2026
|300.000
|6012MCOBB28VXPSV.Noi dung xin ghi ro Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.231216.03101017973242.PHAM THI TRUC ANH.970426
|12/01/2026
|200.000
|6012TPBVJ2CYZVH6.Ung ho MS MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).20260112.231118.16699300003.VU HONG NHUNG.970423
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12559279198.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0071002092524 TRAN THI NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|20.000
|MBVCB.12559277291.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|20.000
|MBVCB.12559258771.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1hWVWR7BB.IBFT Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.230327.0977729879.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|100.000
|0200970416011223024520260cox473715.98844.230118.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH-120126-23:02:45 0cox473715
|12/01/2026
|100.000
|0200970488011222491320261pgN024003.66609.224913.TRAN THI THANH QUANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG
|12/01/2026
|1.000.000
|020097041601122246072026eYeW492768.59210.224440.UNG HO MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG-120126-22:46:07 eYeW492768
|12/01/2026
|100.000
|020097048801122245552026bZaE017662.58171.224555.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11N3XRR.NGUYEN ANH TUYET chuyen uhms 2026.009 FT26013300125098.20260112.224539.1903110019.NGUYEN ANH TUYET.970407
|12/01/2026
|1.000.000
|020097041601122243342026bVfJ169067.52375.224207.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH-120126-22:43:33 bVfJ169067
|12/01/2026
|100.000
|020097041501122239402026IsPG363961.41717.223940.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11NFZ8K.Ung ho Ms MS 2026.009 chau Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26013292770208.20260112.223849.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407
|12/01/2026
|3.000.000
|MBVCB.12559017355.NGUYEN THI OANH DAO ck ung ho Ms 2026.012( chi nguyen thi Oanh).CT tu 0081000361087 NGUYEN THI OANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012VNIBJ2CYJJ9B.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.223226.319769999.VU MANH QUYEN.970441
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12559008780.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0491000415594 NGUYEN NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12559006324.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0071001610875 DUONG NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12558997203.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0491000415594 NGUYEN NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1iJQSXBRQ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.222833.76260125.PHAM NGOC ANH.970432
|12/01/2026
|200.000
|020097040501122227442026IT1O064646.7605.222745.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k11NLUIN.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26013664932830.20260112.222628.19033797276010.VND-TGTT-DUONG VAN QUYET.970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12558952271.Ung ho MS 2026.012.CT tu 0181000044127 HO VAN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12558957552.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0081000165991 VU NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1iJQS3K7U.MS 2026-012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.222153.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12558896315.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0081000165991 VU NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|20.000
|6012MCOBB28VEZXM.MS 2026.011 (em Phan Van Thang).20260112.221800.37201010010865.LE THUY HANG.970426
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11NZGIT.NGUYEN THI GIANG chuyen ung ho chi nguyen thi oanh ms 2026 012 FT26013054107534.20260112.221757.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG .970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12558892778.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0141000655516 BUI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12558877684.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0081000165991 VU NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|020097048801122215202026moDD951035.66093.221520.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|300.000
|0200970416011222143220269P62052334.62514.221424.UNH HO 2026.012 NGUYEN THI OANH-120126-22:14:32 9P62052334
|12/01/2026
|300.000
|0200970422011222132020267B5Q494994.59397.221312.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|12/01/2026
|100.000
|0200970488011222121520266R4i942741.55356.221215.MS2026.007
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k11N62F9.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26013923083790.20260112.221131.1389688889.NGUYEN MINH CHI.970407
|12/01/2026
|100.000
|020097048801122211112026cZ6g939971.51257.221103.MS2026.011
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k11N6Q5I.NGUYEN THI CHIN ung ho ms 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26013080636976.20260112.221049.1905197155.NGUYEN THI CHIN.970407
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12558809744.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0841000082974 LE VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|020097042201122210062026RJ7P813200.47219.221007.ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|10.000
|MBVCB.12558785409.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097042201122203522026RWX1213758.23282.220352.MS 2026.011 em PHAN VAN THANG
|12/01/2026
|100.000
|020097048801122159332026ugBd907805.5792.215933.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12558696019.DUONG NGOC LAN : ung ho MS:2026.012( chi Nguyen thi Oanh).CT tu 0121000677560 DUONG NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|020097048801122156502026qwVM900028.95280.215650.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.016 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|020097040501122155312026YUF6099822.89715.215531.Vietcombank:0011002643148:LUU THI THAM chuyen tien ung ho MS 2026 .012 chi nguyen thi oanh
|12/01/2026
|150.000
|6012IBT1k11N49KW.Ung ho ma so 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26013524033645.20260112.214727.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12558509708.ung ho MS 2026.012(chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0081000916164 BUI TIEN TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012VNIBJ2CY17RS.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.213806.888852888.DUONG NGOC TUAN.970441
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1hWVWZTEB.IBFT HOANG THI NHU chuyen tien UNG HO MS 2026012 nguyen thi Oanh.20260112.213628.020975864728.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12558429046.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011002401654 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12558402418.MS :2026.011 ( em Phan Van Thang ) .CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11NP1P1.LE THI HONG HA chuyen ung ho MS 2026.012 FT26013029055520.20260112.213236.19029744786011.VND-TGTT-LE THI HONG HA.970407
|12/01/2026
|100.000
|020097042201122130152026KPX9530558.78591.213015.Ung ho MS 2026.011
|12/01/2026
|300.000
|020097040501122129452026GC8A026191.77100.212945.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|0200970416011221291120263Nad246179.74228.212912.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-21:29:11 3Nad246179
|12/01/2026
|200.000
|6012MCOBB28VTWDU.Ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh).20260112.212742.38001010915402.NGUYEN KIM RUP.970426
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1iJQS73AC.ung ho chi nguyen thi oanh ms 2026 012.20260112.212718.12428267.CAO VAN NGOC.970432
|12/01/2026
|349.000
|020097042201122126592026IWRH255805.64024.212656.PHUNG DAM LINH giup do chi nguyen thi oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWBLEECY.Ung ho MS MS 2026 009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260112.212618.35733453.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|12/01/2026
|200.000
|0200970405011221231820264H7A005033.45309.212318.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|020097041501122116322026WKSn170640.10680.211632.LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1k11ND1RH.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26013576502296.20260112.211253.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12558088371.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0251001628626 DUONG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|2.000.000
|6012IBT1iJQS4K34.ThaoLuu ung ho ma so 2026 012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.211044.64688.LUU THI THAO.970432
|12/01/2026
|300.000
|020097048801122110372026ZOBR735867.79549.211037.UNG HO MS 2026.011 PHAN VAN THANG
|12/01/2026
|100.000
|020097041501122107512026e3cu142284.64620.210751.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|020097042201122106472026I3J1510027.60111.210639.NGUYEN HUU CHI ung ho MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12558000265.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0341006007167 NGUYEN HUY TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097040501122105022026BGVW038172.49443.210502.Vietcombank:0011002643148:BUI THI NHUNG ung ho MS. 2026012 chi nguyen thi oanh
|12/01/2026
|100.000
|0200970405011221033120261XWU032191.40984.210331.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|020097048801122058512026NATm686243.16206.205851.PHAM THI QUYEN CHUYEN TIEN
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12557896405.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0021000240288 PHAN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1iJQSYNXP.NGUYEN PHUONG ANH ung ho MS 2026012 chi Oanh.20260112.205726.144331877.NGUYEN PHUONG ANH.970432
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12557762333.DO NGOC THACH , LE LE HOA quan Binh Thanh giup chi Oanh 2016.012.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097041601122050242026DAqf361728.67374.205016.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-20:50:24 DAqf361728
|12/01/2026
|200.000
|020097048801122050182026ZJqW648534.65837.205018.UNG HO MS2026.011 EM PHAN VAN THANG
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1dJLHFPFY.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.204801.970422Q8de393000000000d35814.MBBANK IBFT.970422
|12/01/2026
|100.000
|020097040501122043082026YUCO048123.24448.204259.Vietcombank:0011002643148:D.P. Truong Giang uh MS 2026.009 nguyen ha nhu ngoc
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1aWBL4NYZ.ma 2026.012 c Nguyen thi oanh.20260112.204253.1013696387.NHU THU VAN.970443
|12/01/2026
|200.000
|020097048801122038172026Vp3X593039.94759.203817.UNG HO MS MS 2026.009
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12557521262.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho chi Nguen Thi Oanh ms 2026012.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12557505926.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0401001422625 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWBLBUX2.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.012 chi nguyen thi oanh.20260112.202950.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|12/01/2026
|150.000
|6012IBT1k11RLYCQ.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012691197090.20260112.202912.19030958579885.VND-TGTT-PHAN DUY HOA.970407
|12/01/2026
|500.000
|020097041601122029102026YRev631654.37911.202744.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-20:29:10 YRev631654
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k11RHG98.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang FT26012935045930.20260112.202649.19032725549016.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|12/01/2026
|100.000
|020097048801122019092026wUNx498306.73189.201909.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12557172544.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0071002261687 NGUYEN SY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|20.000
|020097042201122011102026R8OL350512.22083.201111.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Oanh ms 2026.012
|12/01/2026
|20.000
|6012TPBVJ2CL7URD.MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.201105.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11RGKWU.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012061020413.20260112.201036.1904198789.DINH THI VINH NGA.970407
|12/01/2026
|1.000.000
|020097042201122009512026AZOK382120.12910.200952.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012VNIBJ2CL658P.Ung ho ms 2026.012(chi nguyen thi oanh).20260112.200809.982522117.LE VIET HAI.970441
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12556995945.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.012 (Chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097042201122003242026JIAU865019.70406.200325.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114298993131.20260112.114298993131-0937660113_Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12556868816.DAO NGOC MINH ung ho chi nguyen thi Oanh tinh Hung Yen.CT tu 1017788331 DAO NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1dJLH21LG.UH MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.195718.970422Ldaca25000000000ed8168.MBBANK IBFT.970422
|12/01/2026
|100.000
|0200970422011219554620268A2Z401487.20147.195538.Ung ho MS2026.012 Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12556770980.ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0011000057434 NGUYEN THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|0200970422011219532620261U63467370.5102.195327.ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|0200970488011219512120260BVF357610.91375.195122.DO ANH TUYET CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12556687573.c Nhuan Dp DH TB ung ho Ms 2026.012 ( Nguyen Thi Oanh ).CT tu 1385729471 HOANG THI NHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|2.000.000
|020097042201121943352026WYAS650456.36953.194336.PHAM ANH VY chuyen tien ung ho MS 2026.003 ung ho be Mai Anh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12556540441.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0381002450581 DUONG ANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11RDGAZ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012195679771.20260112.193802.14020814204018.VND-TGTT-HOANG THI THUY.970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12556421837.DUONG THI THUY TRANG UNG HO MS 2026 CHI NGUYEN THI OANH.CT tu 0151000306530 DUONG THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097040501121931252026RBUQ004367.52337.193116.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11R2BPT.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012557893010.20260112.192952.19030607878010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12556295602.ung ho MS 2026.012.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12556288329.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0101001198783 DO DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12556287457.ung ho MS 2026.011.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|2.000.000
|0200970422011219275920266DZ9335237.28874.192756.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|150.000
|6012VNIBJ2CL3ZST.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260112.192134.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441
|12/01/2026
|150.000
|6012VNIBJ2CL3CPF.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.192033.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11RW3EK.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012730855673.20260112.192026.19036921451011.VND-TGTT-VU MINH TUAN.970407
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11RWLRV.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012240406217.20260112.192013.19036744712020.VND-TGTT-LUONG THI CHINH.970407
|12/01/2026
|1.000.000
|020097040501121919582026JXPP045739.73505.191958.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.012 chi Nguyen thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWBLVR59.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260112.191904.000000717701.TRINH THI THANH THUY.970433
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1fWZNQ578.Ung ho MS 2026.012.20260112.191159.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12555917884.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0611001951938 TRUONG DUNG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12555890646.ung ho chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12555865736.NGUYEN TUNG SON chuyen tien ung ho MS 2026.012( chi nguyen thi Oanh).CT tu 0071003259477 NGUYEN TUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12555826089.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011003156771 NGUYEN VIET TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11XFYN5.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012083966426.20260112.190351.19034753575017.VND-TGTT-CHI QUANG HOA.970407
|12/01/2026
|100.000
|020097048801121844342026aV3S968740.25192.184434.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12555320261.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097048801121832352026Zoj3880036.34095.183236.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1aWBL1D3P.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.182737.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12555028593.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0181001454092 PHAM THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|0200970416011218213520263HFX132524.57734.182009.UH MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH-120126-18:21:35 3HFX132524
|12/01/2026
|100.000
|020097041501121817342026xaiD346738.29035.181735.Ms 2026.012 chi nguyen thi oanh
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12554861445.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien giup MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11XDQPF.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh mong chi Than Tam An Lac FT26012726780743.20260112.181155.19036042756011.VND-TGTT-LE THANH NHAN.970407
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12554762446.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0611001814835 KIEU THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|020097040501121810492026R1FX074072.80405.181049.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.006 VU THI DONG
|12/01/2026
|300.000
|020097041501121800572026nfZ4266396.3751.180057.MS 2026.012
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12554542216.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0421000451693 LE TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12554520673.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0071000746488 NGUYEN THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|6012VNIBJ2CLZI2G.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.175532.023704060128519.DO TRAN QUYET.970441
|12/01/2026
|18.000
|MBVCB.12554452491.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|20.000
|020097042201121752382026FE1R802471.38491.175239.gui ms 2026 012
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12554380575.ung ho ms 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0011004381780 TRUONG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012TPBVJ2CLZ8QN.Ung ho MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).20260112.175144.00066046001.NGUYEN PHUONG HANH.970423
|12/01/2026
|1.000.000
|020097040501121750472026B32L066957.24984.175047.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.008 LE VAN QUY
|12/01/2026
|200.000
|0200970405011217464520261LQW048961.92537.174645.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS MS 2026.009
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12554268584.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|0200970488011217460120262qR9512652.88064.174601.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|18.000
|MBVCB.12554140370.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12554113390.ung ho MS 2026.012 c NGUYEN THI OANH.CT tu 2212016688 DO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12554037062.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0721005143091 PHAM NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12554038512.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0201000706020 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097042201121735402026BL4G717131.6959.173541.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012VBAAA2YGE13G.Vietcombank0011002643148ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.173323.5700205941644.VO LE TRUC PHUONG.970405
|12/01/2026
|3.000.000
|MBVCB.12553933508.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0071000619922 LE QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|10.000
|MBVCB.12553919719.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012VNIBJ2CL8JZ8.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.172608.903331626.PHAM QUANG BUU.970441
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12553773742.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0321000881963 NGUYEN VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k113AJV4.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012754850159.20260112.172234.19036035161010.VND-TGTT-HOANG THI THU NGA.970407
|12/01/2026
|500.000
|6012VNIBJ2CLCJYR.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.171853.232314.PHAM TRONG CHINH.970441
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12553666249.LE VIET PHU chuyen tien ung ho MS 2026.011 Phan Van Thang.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1iJQ235DB.TRAN DUC MANH chuyen tien MS 2026 012 chi Nguyen thi oanh.20260112.171729.0867970977.TRAN DUC MANH.970432
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1k113YL4M.TRAN VAN HUYEN chuyen ung ho MS 2026.012- Chi nguyen thi Oanh FT26012252351723.20260112.171526.10924375690018.VND-TGTT-TRAN VAN HUYEN.970407
|12/01/2026
|100.000
|020097042201121713452026ZP18208958.56529.171346.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k113D9KJ.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012676540935.20260112.165815.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1hWVQB6UL.IBFT ung ho MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG.20260112.165704.060304903557.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1iJQ2ZQDF.UH ms 2026-012.20260112.165644.0966403547.VU THI LAI.970432
|12/01/2026
|59.000
|6012IBT1k113SMWL.uh ms 2026.010 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26012224302852.20260112.165612.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|12/01/2026
|200.000
|020097041501121653362026HNdt832637.18878.165336.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1hWVQB1FX.IBFT ung ho MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH.20260112.165328.060304903557.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1hWVQ5XNF.IBFT Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.165227.040059310838.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|300.000
|020097048801121651272026urek075362.7604.165127.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12553119510.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0251002777222 DINH THI MUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1hWVQ54SA.IBFT Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260112.165007.060304903557.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12553073054.MS 2026009.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097041501121646572026uTTG800626.88073.164657.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1aWBHK6IG.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.164537.1100066173.NGUYEN NGOC TOAI.970443
|12/01/2026
|200.000
|020097048801121643202026h8D2009159.69947.164320.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1bJ2Q7NUS.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.164216.880006592.NGUYEN THI THU HANG.963311
|12/01/2026
|100.000
|6012MSCBD22YBYHA.ung ho ms 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.164143.1414022041984.HO NGOC TAM .970422
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12552902445.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0441003678979 HUYNH NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|020097048801121637272026Tfz2964207.44037.163727.UNG HO MS2026.012 NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12552785946.LUU VAN THUC chuyen tien ung ho ms 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0341005884025 LUU VAN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|30.000
|6012MSCBD22YA1CU.2026.012 nguyen thi oanh.20260112.163225.68231193687.NGUYEN VAN SON.970422
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11F3BKQ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012780581381.20260112.163106.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1iJQ2BFLK.Ung ho ma so 2026 012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.162833.0909136813.MAI THI HONG HANH.970432
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12552679086.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0541000180980 HOANG MINH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12552642639.ung ho MS 2026.012.CT tu 9904212072 PHAM THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012VBAAA2YGFJAS.Vietcombank0011002643148ung ho ms 2026012 chi Nguyen thi Oanh.20260112.162500.6902215008745.TRUONG KIM CHI.970405
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1hWVQ8DY4.IBFT DUONG PHUC MINH chuyen tien.20260112.162347.060137264318.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|200.000
|6012VBAAA2YG83C7.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.162221.5009205091819.NGUYEN DUY BANG.970405
|12/01/2026
|2.000.000
|6012IBT1k11FH5MY.MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012299030091.20260112.162106.19032082310010.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12552540813.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 3353987568 PHAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12552529114.TRAN THI NINH chuyen tien ung ho Ms2026012 nguyen thi oanh.CT tu 0281000260666 TRAN THI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12552306415.Ung ho MS 2026.012( chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0181003641167 LE THI HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097041601121605162026gLGc312159.33915.160517.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM CK UNG HO MS 2026.012 NGUYEN THI OANH-120126-16:05:16 gLGc312159
|12/01/2026
|200.000
|020097041501121602382026f3ro616681.26623.160238.QR - PHAM VIET DUNG chuyen tien
|12/01/2026
|300.000
|6012MSCBD22YL6E1.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.160229.066636869999.NGUYEN KIM PHU .970422
|12/01/2026
|100.000
|6012MSCBD22YLDBA.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.160120.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|12/01/2026
|100.000
|6012MSCBD22YL382.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260112.160038.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11F4P5C.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012060331471.20260112.160033.19035124703017.VND-TGTT-LY THI DOAN TRANG.970407
|12/01/2026
|100.000
|6012MSCBD22YLSGU.pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang.20260112.155957.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12552208542.DINH VAN MUOI chuyen tien ho tro chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0081000000046 DINH VAN MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012MSCBD22YLKU8.Pham Diep Ngan An Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260112.155847.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|12/01/2026
|100.000
|0200970415011215582820264hRZ601181.13330.155819.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12552190878.UNG HO MS 2026.012 (NGUYEN THI OANH).CT tu 0071004203036 NGUYEN KIM BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|020097048801121557372026sGmT712692.10327.155737.TRAN THI MINH DUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|6012MSCBD22YL4QJ.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.155710.8200123319007.PHUNG THI LUYEN .970422
|12/01/2026
|100.000
|6012MSCBD22YLCWV.ung ho ms 2026.011 em Phan Van Thang.20260112.155513.0909690076.NGUYEN THI DIEM THUY.970422
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12552144640.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0251002295786 LY THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12552133660.chuyen tien ung ho MS 2026.012.CT tu 0021000461538 HUYNH THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWBH51IF.PHAM THI LAN ung ho ms Nguyen Thi Oanh.20260112.155348.620001060001419.PHAM THI LAN .970409
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1hWVQS5KS.IBFT uh MS 2026012 c ng thi oanh.20260112.155131.970403M2f6dfa000000000dd8421.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12552061227.chuyen tien ung ho MS 2026012(NGUUEN THI OANH).CT tu 0341006821758 NGUYEN QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097040501121549562026TTZL031694.85465.154956.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.012 chi Oanh
|12/01/2026
|2.000.000
|6012IBT1aWBHYGED.ung ho MS 2026.012 chi nguyen thi oanh.20260112.154945.1100144130.VU PHAM PHUONG MAI.970443
|12/01/2026
|50.000
|0200970488011215475220263dlA655224.77214.154752.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11FUMKW.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012757569406.20260112.154707.19029543848882.VND-TGTT-THACH THI BICH HOA.970407
|12/01/2026
|50.000
|020097041501121547042026Efnd559113.73663.154701.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012MSCBD22Y2SZ2.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.154650.1180181868888.PHAM THI THAO.970422
|12/01/2026
|1.000.000
|6012MSCBD22Y2THU.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.154348.0860112205003.NGUYEN THI THAM.970422
|12/01/2026
|200.000
|020097040501121543322026CALK099530.60220.154333.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026012 chi nguyen thi oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1aWBHPE9T.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.154201.5555555591.NGUYEN THI AN.970443
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1fWZR899D.ung ho MS 2026.012.20260112.154154.0902425865.HA THI KIM PHUONG.970431
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1aWBHPUE5.ung ho MS 2026.012.20260112.153940.100304154699.DIEP VAN THANH.970457
|12/01/2026
|500.000
|0200970405011215384120261YKI075384.41356.153841.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.012 Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11FVEFL.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012940010374.20260112.153727.19034049226015.VND-TGTT-TRAN MANH TRIEN.970407
|12/01/2026
|500.000
|020097041601121535542026QS75185489.30288.153555.VU VAN BAC CHUYEN KHOAN - UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH-120126-15:35:54 QS75185489
|12/01/2026
|50.000
|6012NAMAA2YG19RE.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.153541.705099107500001.VY THI THUY NHI.970428
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12551845352.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.010 (anh Pham Quang Sang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12551821003.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11FDQZ6.ung ho ms 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012419990730.20260112.153249.19026365029016.VND-TGTT-DO MINH PHUONG .970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12551787138.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 1016081327 NGO DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|020097041501121532002026zcpz505155.15088.153152.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|0200970405011215293720268QRH031080.5579.152937.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2016.012 vu thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11F9BCX.Ung ho Ms 2026.012 chi nguyen thi oanh FT26012059349047.20260112.152840.19020447417016.VND-TGTT-TRAN TAN HUNG.970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12551731100.Ung ho MS 2026.012(Chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 1058838261 LE THI MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012TPBVJ2C2D2HP.Tnn ho tro ms 2026.012 nguyen thi oanh.20260112.152740.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|12/01/2026
|200.000
|0200970416011215264120264NBd100123.94492.152514.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-15:26:41 4NBd100123
|12/01/2026
|50.000
|6012TPBVJ2C2H6FZ.Tnn ho tro ms 2026.011 Phan Van Thang.20260112.152637.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12551687722.Ung ho MS MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 1221269999 BUI VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12551644895.MS2026.012( chi Nguyen thi oanh).CT tu 0441000738827 LE THI ANH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11FCJ3A.UNGHO MS2026.011 FT26012370275019.20260112.152157.19827279625016.VND--NGUYEN THANH NAM.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12551617844.ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|020097048801121520512026AALl495809.70799.152051.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|0200970488011215192320267QOr487581.65166.151923.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12551581211.LE KONG SON chuyen tien Hoang thi Trang MS 2026.007.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012MSCBD22LPGRK.ung ho ms 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.151808.0816262079.VO THI QUYNH GIAO.970422
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12551561794.ung ho ms 2026.012 ( chi nguyen thi oanh ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12551506351.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0451000433445 PHAN VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|20.000
|6012IBT1k11FQHZS.MS 2026.012 - chi Nguyen Thu Oanh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26012891831472.20260112.151237.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11FQMPB.Ung ho Ms 2026.012 c Nguyen Thi Oanh FT26012951246676.20260112.151115.19021109557887.VND-TGTT-LE HUONG GIANG.970407
|12/01/2026
|200.000
|6012MSCBD22L75J6.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.150828.8200122896003.NGUYEN THI HONG THUY .970422
|12/01/2026
|200.000
|0200970416011215074020262lxF499816.20297.150731.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc-120126-15:07:40 2lxF499816
|12/01/2026
|50.000
|6012MSCBD22L76TP.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.150737.0368922007.NGUYEN NGOC PHUC.970422
|12/01/2026
|200.000
|6012MSCBD22L7EPD.TA THI KIM HOANG chuyen tien.20260112.150250.0937695151.TA THI KIM HOANG.970422
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1dJLKTYLU.Ung ho ma so 2026 012 chi nguyen thi oanh.20260112.150235.97042292S3cd7a3000000000cd1016.MBBANK IBFT.970422
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWBHVNZV.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.150226.700016239946.LAM THIEN BUU.970424
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12551330245.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1030496290 PHUNG THI THE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11T3RZU.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012260108275.20260112.150146.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1hWVQQ91Y.IBFT Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260112.150117.060313669532.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12551291360.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0371000417199 TRUONG THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097048801121458052026gkqf365906.82668.145756.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|020097040501121456452026MQPL078458.79132.145646.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.012 Chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|1.000.000
|6012VNIBJ2C2X67B.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.145554.601704060250501.NGUYEN HOANG DAN THANH.970441
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWBHVDSF.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.145551.1025349813.LUONG QUOC KHANH.970443
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1aWBHVCAB.Truong Quynh Lien Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.145455.1408197389.TRUONG QUYNH LIEN.970443
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11TTBU3.PHUNG THE TAI chuyen ung ho ms 2026.012 FT26012933332086.20260112.145435.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12551209475.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0191000386484 THAI KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12551189894.BUI QUANG HAN chuyen tien. Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen thi Oanh).CT tu 0071000631339 BUI QUANG HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11TLE9E.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012068429744.20260112.145206.1618068686.LE MINH TRI.970407
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1hWDNRFMH.IBFT Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.145158.050131446613.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|1.000.000
|020097048801121450502026ZAj4326816.57181.145050.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|020097048801121450432026pqGx326360.55977.145043.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|6012MCOBB28GZKYC.Ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh).20260112.144954.03401010609822.NGUYEN THI THU HUONG.970426
|12/01/2026
|100.000
|020097041501121442572026B8Bo336778.28835.144257.Ung ho ms 2026.012
|12/01/2026
|200.000
|6012MSCBD22L6J4N.Tri Duc ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.144138.6680118866888.NGUYEN VAN DUC.970422
|12/01/2026
|100.000
|6012MCOBB28GJ8GT.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.143253.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
|12/01/2026
|50.000
|020097048801121432442026NudH233558.94907.143244.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12550892388.NGUYEN PHUONG NAM chuyen tienMS 2026 012(chij Nguyen thi Oanh.CT tu 1912258999 NGUYEN PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|020097041601121429242026zinl989647.83278.142757.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOANVA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026012NGUYENTHIOANH-120126-14:29:23 zinl989647
|12/01/2026
|100.000
|6012MCOBB28GF7XS.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.142920.08001012971085.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970426
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1aWBH9MTP.NGUYEN THI THANH HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.012 chi nguyen thi oanh.20260112.142854.2709197088.NGUYEN THI THANH HUONG.970443
|12/01/2026
|50.000
|6012MCOBB28GFGKC.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.142756.03886019101971.DAO VIET DUNG.970426
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1iJQCH23K.Pham Vu Mai Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.142637.238428289.VU THI HANG.970432
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12550806745.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 7979061273 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12550782763.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0021002104900 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1iJQCZDWK.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.142129.0969478778.LE XUAN CUONG.970432
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12550761500.2026.012 chi nguyen thi oanh.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1k11T5N6W.Gui c Nguyen Thi Oanh - 2026.012 FT26012338686730.20260112.141903.19020027798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HUONG.970407
|12/01/2026
|200.000
|020097048801121418582026pCvu165632.48732.141858.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11T5RVL.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012416265031.20260112.141855.6830051991.TRAN THI MAI ANH.970407
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11T5319.TAO VAN DUC chuyen ung ho MS 2026.012 Nguyen Thi Oanh FT26012405710342.20260112.141844.11120428037011.VND-TGTT-TAO VAN DUC.970407
|12/01/2026
|200.000
|6012MCOBB28G88VS.Ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh).20260112.141824.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
|12/01/2026
|30.000
|MBVCB.12550746902.2026.012 Nguyen Thi Oanh .CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097041601121417572026D2iC041130.46026.141631.NGUYEN THI BICH HANG UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH-120126-14:17:57 D2iC041130
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1iJQC65R4.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260112.141726.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|12/01/2026
|50.000
|6012TPBVJ2C2E8V9.MS 2026.012 Nguyen Thi Oanh.20260112.141641.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1k11TY8TS.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012680110198.20260112.141355.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550685595.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1054420722 PHAM HUNG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|2.000.000
|6012VNIBJ2C2W69J.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.141327.010958095.LE ANH TUAN.970441
|12/01/2026
|30.000
|02009704050112141319202600NP098520.31562.141320.Vietcombank:0011002643148:LE VAN DUNG chuyen tien Ung Ho MS 2026.012 Chi Nguyen Thi Oanh Tam long cua em
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11TPXMK.Ung ho Ms 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012658747152.20260112.141226.10920300851010.VND-TGTT-HA TAN.970407
|12/01/2026
|200.000
|020097048801121410362026jYNO125653.22506.141032.UNG HO MS 2026012
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550633107.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0081001225944 NGUYEN THANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550631210.ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 1018876009 SAM THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1iJQCKNEC.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.140911.1963.TRAN QUOC HUNG.970432
|12/01/2026
|200.000
|020097048801121408402026iIAu116944.17374.140836.UNG HO MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG
|12/01/2026
|50.000
|020097040501121407312026K4AC076139.10824.140731.Vietcombank:0011002643148: Ung ho MS 2026. 012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|020097048801121405472026Ws7e103358.2618.140547.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12550578082.Ung ho MS 2026.012 ( chi NGUYEN THI OANH).CT tu 0181000159704 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|6012WBVNA2YGYD6U.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.140512.106003478095.NGUYEN PHUC HOC.970412
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12550564302.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0491001464017 DUONG THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12550532213.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0491001538142 DAO THI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12550536472.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12550514127.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0431000034155 TRAN NHAT NGUYEN CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12550508538.Ung ho MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 1013777358 LUONG TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550504069.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0081001136732 DO TRONG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12550483809.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0021001588525 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550439122.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2026 011 phan van thang.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097041501121350332026HpCm185016.30020.135025.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|6012TPBVJ2C24CLJ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.134904.19771018001.NGUYEN VAN KIEU.970423
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12550365773.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1081259999 TRAN HUY TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12550358484.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0831000060166 PHAM THI DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1iJQC4ZFG.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.134555.0906928726.LE THANH TRUNG.970432
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12550344592.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0111000525950 CAO VAN QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12550332579.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0111000194323 VO NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|0200970405011213452820268R2S095026.4803.134528.Vietcombank:0011002643148:ms2026.012chi Nguyenthioanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11T9GYR.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012591356867.20260112.134502.19033121376012.VND-TGTT-DINH VAN TUNG.970407
|12/01/2026
|100.000
|020097048801121345002026ydBa008085.2901.134451.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1aWBHWHYX.MS 2026.012 - chi Nguyen Thi Oanh.20260112.134449.06006868.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|12/01/2026
|300.000
|020097048801121344492026u4Ge007011.3284.134445.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|0200970405011213424620260J19085517.91910.134242.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THU HA ung ho MS2026.009 em nguyen ha nhu ngoc
|12/01/2026
|200.000
|020097041601121342382026KGLE660473.92964.134112.UNG HO MS 2026 012 CHI NGUYEN THI OANH CHUYEN LAN 2-120126-13:42:38 KGLE660473
|12/01/2026
|400.000
|MBVCB.12550313515.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0501000205587 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097042201121341142026JHN4538225.85908.134107.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012NAMAA2YGLNNW.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.134035.509109503012345.LE THI THUY HUONG.970428
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550279019.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2026 012 nguyen th oanh.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|0200970405011213390120269ASM072632.74945.133901.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550261652.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011001180405 NGUYEN ANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097048801121338222026y792978080.73317.133822.UNG HO MS 2026.012 NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|020097042201121338112026QV6I347568.71872.133803.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11TC4IC.Ung ho ms 2026.012.chi nguyen thi oanh FT26012732408295.20260112.133808.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12550253530.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011004383323 NGUYEN THI NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|020097042201121336382026V1F8251792.65065.133630.ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1iJQC5NSQ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.133619.23499991983.VU THI THU TRANG.970432
|12/01/2026
|350.000
|020097042201121335412026D3BO747324.59582.133542.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|020097042201121335222026RDXJ367556.58963.133523.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12550202236.ung ho MS MS 2026.009 ( em Nguyen ha nhu Ngoc ).CT tu 0451000421719 NGUYEN QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550180264.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0261003487059 TRAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550177661.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0781000474192 NGUYEN VAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012TPBVJ2C2ZTMP.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260112.133139.04167789999.NGUYEN XUAN HAI.970423
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12550173333.ms2026. 012 nguyen thi oanh.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11TWX9S.Ung ho MS 2026.012 FT26012020040902.20260112.132915.19039687758018.VND-TGTT-LE XUAN KHOA.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550112929.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2026 009 nguyen Ha nhu ngoc.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550094421.2026 . 012 ung ho Nguyen thi Oanh.CT tu 0061000681846 NGUYEN THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097041501121322592026EKSD111966.2084.132259.ung ho MS 2026.012 Chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|020097040501121322342026MPO6018830.118.132234.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12550025633.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0031000909211 TRUONG THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097048801121322032026bJrD907739.97823.132203.THUY ANH UNG HO MS 2026.012 NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|50.000
|020097041601121318302026AFDD338832.80623.131830.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH-120126-13:18:29 AFDD338832
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12550010484.NGUYEN QUOC QUYEN ung ho ms 2026 012 Nguyen Thi Oanh.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1fWZXNY6N.MBNEO.8085143.716197.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0705010001187 TRAN THANH TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET tai Vietcombank.20260112.131646.0705010001187.TRAN THANH TRINH.970444
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1bJ2QSLHL. Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.131729.001600329001.NGUYEN HOANG DUNG.458761
|12/01/2026
|100.000
|6012MCOBB28GYLF2.LOC UNG HO MS2026.012 NGTHIOANH.20260112.131720.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|12/01/2026
|100.000
|020097048801121316362026Ous2884598.72576.131636.BUI THU HOA UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWBZN2AC.UNG HO MS 2026.012 ( CHI NGUYEN THI OANH ).20260112.131630.700007531746.NGUYEN THI NU.970424
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12549990006.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011002688513 NGUYEN THI PHUONG TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|0200970488011213154020262gDe880573.68438.131540.UNG HO MS 2026,012 NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|400.000
|020097048801121315362026gPOe880303.67618.131527.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|020097040501121314462026KOYO094061.65054.131446.Vietcombank:0011002643148:Anh Thao uh ms 2026.011 em PHAN VAN THANG
|12/01/2026
|200.000
|020097048801121313182026rCQz870358.57379.131319.NGUYEN LAN HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.012 NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k11L3YC8.Ms 2026.012 FT26012137943383.20260112.131035.19029077081010.VND-TGTT-TRAN TUAN HIEU.970407
|12/01/2026
|200.000
|020097040501121309192026UQSC077051.38719.130919.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang
|12/01/2026
|200.000
|6012TPBVJ2C2J25R.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.130908.00001776855.BUI THI DAU.970423
|12/01/2026
|500.000
|020097048801121308412026CJrZ850590.34906.130841.TRINH THU HANG CHUYEN TIEN GIUP CHI NGUYEN THI OANH MS2026.012
|12/01/2026
|10.000
|020097042201121308052026ZX2D623764.33554.130806.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12549893721.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0731000799391 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|5.000.000
|020097042201121307122026S3BV788246.28792.130713.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|120.000
|020097048801121306462026OJbO842355.25957.130646.GD CUNG 2 CON QM VA NM UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1bJ2QS25D.MS 2026 012 Chi Nguyen Thi Oanh.20260112.130525.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|12/01/2026
|100.000
|6012TPBVJ2C2FV76.Ung ho ms 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.130516.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12549866305.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1017432416 NGUYEN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1hWDN4QMD.IBFT Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.130502.060104054474.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|120.000
|020097048801121304522026xXrL833979.18059.130452.GD CUNG 2 CON UNG HO MS 2025.342 TO DINH THU
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1hWDNB3US.IBFT ung ho ms 2026.012 nguyen thi oanh.20260112.130416.422151Ucff1b9000000000e49607.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12549846745.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0071003786966 NGUYEN THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097048801121303302026Re8u827535.11371.130326.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|10.000
|020097048801121302552026XgBb825123.8383.130255.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.005 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|50.000
|6012MCOBB28G2QZ9.Ung ho ms2026.012 nguyen thi oanh.20260112.130158.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|12/01/2026
|10.000
|020097048801121301402026ZJCI819501.1604.130140.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.004 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|300.000
|6012WBVNA2YG2UTH.Ung ho MS 2026-012(chi Nguyen thi Oanh).20260112.130135.107000579519.BUI THI KIM HOANG.970412
|12/01/2026
|10.000
|020097048801121301062026ATIh817184.24.130106.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.003 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|10.000
|020097048801121300332026Mnp7814704.97476.130033.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.002 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1iJQCMUYM.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.130015.233321761.NGUYEN THI THUY HOAN.970432
|12/01/2026
|10.000
|020097048801121259572026Nc2u811850.93851.125957.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.001 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1aWBZXGRC.Ung ho MS 2016.12 c Nguyen thi Oanh.20260112.125917.0936982233.NGUYEN THI VIET THANH.970443
|12/01/2026
|100.000
|020097042201121258232026OJWH872207.85781.125824.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012MCOBB28E54Y1.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.125803.03101010089630.NGUYEN THI LAM BINH.970426
|12/01/2026
|10.000
|0200970488011212574620265FPT802105.82816.125746.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.006 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|10.000
|0200970488011212571120267Kys799638.80359.125712.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.007 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|10.000
|0200970488011212562420265v5M796176.75539.125624.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.008 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12549754399.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 9108699999 BUI DUC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097042201121256062026KKBY880768.74956.125607.NGUYEN THU PHUONG chuyen tien ung ho MS. 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|10.000
|020097048801121255522026gcKk793431.72700.125552.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.009 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12549732205.Ung ho MS2026012.CT tu 0071002697236 TRAN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|6012TPBVJ2C28WJB.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.125423.00014783001.PHAM NGOC LAN.970423
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11LZ5C7.MS 2026.012 chi nguyen thi oanh FT26012120802808.20260112.125412.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12549712809.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1036674768 TRAN TO GIA BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12549717943.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0061001123623 VO THIEN CO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1iJQCVC3V.Ms 2026-012 uh chi Nguyen Thi Oanh.20260112.125335.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|12/01/2026
|100.000
|0200970405011212533120269V9M026117.61801.125331.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|10.000
|020097048801121253092026535s780890.59746.125309.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.009 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|10.000
|0200970488011212523320267DZl778355.57490.125233.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.010 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|10.000
|020097048801121251522026Unyn775182.54153.125152.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.011 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1iJQCDZNE.Ung ho ms 2026 012.20260112.125136.182980088.LE THI HIEN.970432
|12/01/2026
|100.000
|020097041601121251242026yWod407340.52191.125124.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang-120126-12:51:24 yWod407340
|12/01/2026
|10.000
|020097048801121251192026cUpC772352.51280.125119.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.012 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|500.000
|020097048801121250482026gjfh770106.48772.125044.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|10.000
|020097048801121250452026tUbo769828.48647.125045.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.289 NAM MO A DI DA PHAT
|12/01/2026
|1.000.000
|0200970416011212504320269Pl8909548.47674.125044.UNG HO MS 2026.012 NGUYEN THI OANH-120126-12:50:43 9Pl8909548
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12549678013.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0181003455133 TRAN HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|0200970405011212485620264S7K010804.37836.124856.Vietcombank:0011002643148:DAO THI NGA ung ho MS 2026.012 - Chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12549656089.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0481000832815 TRAN HUU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1hWDNY1LB.IBFT MS2026.009 - em nguyen ha nhu ngoc.20260112.124553.070081840146.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1fWZXXW9T.Ung ho Ms 2026.012 - Nguyen Thi Oanh..20260112.124538.0946818888.NGUYEN THI MY DUNG.970431
|12/01/2026
|2.000.000
|020097041501121245012026cJzH916010.19161.124501.ung ho MS 2026.012 chi nguyen thi oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1iJQCSYE2.Ung ho chi oanh chau huyen duc.20260112.124456.17041193.NHU DINH THANG.970432
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12549598999.MS 2026.011- cau mong em Phan Van Thang va gd som vuot qua kho khan on dinh cs.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|020097048801121242322026S9d5730335.6179.124224.UNG HO MS 2026.012 . CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12549551003.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0731000592287 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012VNIBJ2C2MPZ7.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.124055.086628593.LE THI HIEP.970441
|12/01/2026
|3.000.000
|020097048801121240042026w9ml718280.93167.124004.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|30.000
|0200970422011212385720264KQ6590151.87404.123858.ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11LGV5K.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012099582089.20260112.123814.3839888888.PHAM THI HUE.970407
|12/01/2026
|2.000.000
|MBVCB.12549495282.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1013606901 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12549486895.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0141000739351 TRAN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12549473015.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11L4NEA.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012950151130.20260112.123434.19034098413017.VND-TGTT-CAO VIET CUONG .970407
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k11L43X7.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012325624271.20260112.123422.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG .970407
|12/01/2026
|50.000
|020097040501121234092026UJS0057659.60480.123409.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|020097040501121234012026TSKV057146.60079.123401.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12549434061.ung ho c oanh chua benh.CT tu 0481000837765 HOANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097041501121232482026ehtH880091.51669.123239.2026.009 nguyen ha nhu ngoc
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11L4STX.Ung ho MS 2026 012 c Nguyen Thi Oanh FT26012256016902.20260112.123228.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|12/01/2026
|200.000
|0200970422011212320620269FJV213820.47857.123158.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|150.000
|020097041601121231392026fiDb142170.46154.123131.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-12:31:39 fiDb142170
|12/01/2026
|200.000
|020097041501121228122026dXBK864590.25305.122812.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh)
|12/01/2026
|500.000
|020097041501121228002026ryKR863841.24631.122800.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|300.000
|020097042201121227162026UA07483078.20462.122717.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|020097041501121226122026Tq7N857680.13850.122603.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh)
|12/01/2026
|200.000
|020097040501121225562026L2A1023643.11893.122556.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k11LYEWP.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012061099507.20260112.122535.19021321048224.VND-TGTT-NGUYEN THU.970407
|12/01/2026
|50.000
|020097048801121225262026mk6S638592.9105.122526.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|0200970422011212244620264L9G325074.4670.122447.ung ho MS 2026.012 chi nguyen thi oanh
|12/01/2026
|100.000
|020097041601121224242026vRlx732531.2301.122258.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-12:24:24 vRlx732531
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k11LYQRS.Ung ho MS 2026.011 FT26012641208097.20260112.122350.339888868.TRAN TIEN DAT.970407
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12549289590.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0511000422198 TRAN HOAI DU BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|020097048801121223062026V4Uo624543.94837.122258.NGUYEN HUU TU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|10.000
|6012IBT1cWGX93MK.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260112.122306.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12549280280.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1iJQCJUSL.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.122224.17747258.PHAM TIEN THANH.970432
|12/01/2026
|200.000
|020097040501121221312026KBD7004090.83928.122131.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12549249271.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0251001058709 VO VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12549216815.Ung ho MS 2026.012 ( Ng Thi Oanh ).CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1k11LUCLJ.MAI THI MINH PHUNG ck ung ho MS 2026.012 Chi Nguyen Thi Oanh FT26012986071225.20260112.121856.671266668888.MAI THI MINH PHUNG.970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12549206897.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0111000276673 DUONG THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097041501121217032026vPhE827184.57208.121703.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012VNIBJ2C2A5E7.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260112.121534.065225.HUYNH QUANG VINH.970441
|12/01/2026
|200.000
|6012NAMAA2YEPGHW.PHAM THI TRUC LY CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.012 c ng thi Oanh.20260112.121327.937856902.PHAM THI TRUC LY.970428
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1k11LVQX2.MS 2026.012 FT26012042628473.20260112.120821.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12549021724.Ms 2026012 chi nguyen thi oanh.CT tu 1029016346 LE THI BICH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1k11LDVV1.NGUYEN THI DUOC chuyen ung ho MS 2026012 chi nguyen thi oanh FT26012200304701.20260112.120626.19020894363012.VND-TGTT-NGUYEN THI DUOC.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548977169.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0271000578341 NGUYEN NGOC NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|020097048801121204332026GLAB505732.75646.120425.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11LS212.Ung ho MS 2026.012 Chi Nguyen Thi Oanh FT26012065475411.20260112.120337.13820386904010.VND-TGTT-NGUYEN THI THAI BINH.970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12548949645.Chuyen tien ung ho MS 2026 012 chi Ng Thi Oanh.CT tu 3939156066 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548939582.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0491000167626 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12548946676.MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1015564512 NGUYEN THE QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|0200970405011212024420269K3G014081.62969.120240.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548920357.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1016248234 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012MCOBB28E9ESB.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.120148.02001012918239.NGUYEN THUY QUYNH.970426
|12/01/2026
|5.000
|6012IBT1k11L9UIJ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012071775770.20260112.120144.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|12/01/2026
|5.000
|MBVCB.12548909041.Tra Xuan Binh Chuyen tien ung ho giup ms 2026011.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11L9QH4.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT26012640270862.20260112.120047.19024805480022.VND-TGTT-NGUYEN DINH VINH PHUC.970407
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11L211C.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012900768038.20260112.115826.2179699999.NINH THI THAO MINH.970407
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWBZ6EMB. ung ho ms 2026 .012 chi nguyen thi Qanh CHYEN KHOAN BAO VIETNAMNET.20260112.115807.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|12/01/2026
|200.000
|020097040501121154122026ROAH069574.3067.115412.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|50.000
|6012VNIBJ2C2LV73.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.115233.908677199.HUYNH THI PHUONG DUNG.970441
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12548744661.Chuyen tien ung ho em Ng Ha Nhu Ngoc MS MS 2026 00.CT tu 3939156066 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12548741422.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1050333183 QUAN VINH CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097041501121149522026YXjH722848.72699.114952.PHAM THI THANH ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen Phuong Oanh)
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11LWVMQ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012725450020.20260112.114851.19023950649012.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH THAO.970407
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11LWVJI.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012521428471.20260112.114851.19028461821017.VND-TGTT-VO PHUC DAT.970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12548686115.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0061001185067 NGUYEN VAN THAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1bJ2QJGS2.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.114828.0048102030686868.MA HUYNH.970448
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1dJL7CCPU.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260112.114748.970422Vb815b3000000000fc5933.MBBANK IBFT.970422
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548664283.ung ho ms:2026012 Nguyen thi oanh.CT tu 1027020084 NGUYEN HUU QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12548645397.Ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh) mong em som khoe benh nuoi 2 con nhe.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097041601121144592026Vl7m903655.38290.114333.DAM THI LUAN . UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH-120126-11:44:59 Vl7m903655
|12/01/2026
|200.000
|020097048801121144352026m6fO366180.35458.114435.TRAN HONG DUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|6012MCOBB28EVJJI.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.114421.03501011910528.PHAM THI MY LINH.970426
|12/01/2026
|1.000.000
|020097042201121142412026LNB9874801.22326.114238.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548579195.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0441000649574 DAO ANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097042201121141252026XNMF159255.13560.114118.Ung ho MS MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548557126.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0541000216785 MAI HUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|0200970422011211395020262BH1175612.961.113951.Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1fWZX6LTX.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.113906.200014949787635.DO VAN TAN.970431
|12/01/2026
|1.000.000
|020097042201121138512026CQR6796590.95021.113852.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|020097041601121138002026GMUw923633.89295.113751.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-11:37:59 GMUw923633
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548495226.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0121001628308 TRUONG VAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|020097041601121137012026Ixll429153.82175.113652.UNG HO MS MS 2026.009 EM NGUYEN HA NHU NGOC-120126-11:37:00 Ixll429153
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548471290.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0721000645017 THAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548468669.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 9902460023 LE HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12548476052.DAO THANH XUAN chuyen tien...2026 012 .nguyen thi oanh.CT tu 0021002216022 DAO THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|0200970422011211352320264HMD611625.69370.113520.Tri Duc ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang
|12/01/2026
|100.000
|020097042201121135072026PKNL183515.68177.113508.ms 2026.012 chi nguyen thi oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12548440744.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 9902460023 LE HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097041501121130412026YIAn647579.36972.113041.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548364826.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12548352185.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|6012YOLOA2YE6WNN.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.112911.0982221882.TRAN HUU THINH .546034
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12548341832.ung ho ms 2026.012 ( chi nguyen thi oanh).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|0200970405011211282620264DL2032241.22586.112818.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026 012
|12/01/2026
|50.000
|6012TPBVJ2M5PSGQ.MS 2026.011 Phan Van Thang.20260112.112757.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12548315959.ung ho MS 2026012,( nguyen thi oanh) .CT tu 0181000398760 TANG QUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11HZEDQ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012101294302.20260112.112424.767666886688.NGUYEN NHU THUY.970407
|12/01/2026
|1.000.000
|020097048801121124102026ZqvR225033.94520.112410.PHAN LE LAN HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.12 CHI NGUYEN THI OANH.
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548251886.PHAM THI KIM YEN chuyen tien Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 7908524758 PHAM THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12548254477.PHAM THI DAN chuyen tien giup do Nguyen Thi Oanh.CT tu 1024132187 PHAM THI DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12548244914.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1027263224 DOAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|20.000
|6012IBT1cWG3T7LT.HO KINH DOANH LE HUU HOANG Chuyen tien ung ho MS 2026.012.20260112.112203.107885910349.HO KINH DOANH LE HUU HOANG.970415
|12/01/2026
|300.000
|020097042201121121432026TVW2498046.78615.112144.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|020097041601121121192026w6gB114406.75845.111953.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc-120126-11:21:19 w6gB114406
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1iJQ1745U.ung ho Ms 2026012chij Nguyen thij Oanh.20260112.112113.200480589.LE MY PHO.970432
|12/01/2026
|200.000
|020097042201121120352026N3JJ298334.71594.112036.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1iJQ17UJW.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.112030.0983317004.DO THI TAM.970432
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12548205860.LE THI TRANG chuyen tien 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh ) .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1k11HEFCU.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012518548753.20260112.111936.19037037486010.VND-TGTT-CAO MINH DAT.970407
|12/01/2026
|200.000
|0200970405011211193120261Y6A084756.64304.111931.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012TPBVJ2M57EM6.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260112.111841.21510061991.NONG VAN VIET.970423
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11HEB8C.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.012 Nguyen thi oanh FT26012758328020.20260112.111841.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG .970407
|12/01/2026
|1.000.000
|6012VNIBJ2M57RL2.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.111800.199851155.TRAN HUYNH MAI NGOC.970441
|12/01/2026
|100.000
|6012TPBVJ2M57R3F.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.111753.21510061991.NONG VAN VIET.970423
|12/01/2026
|100.000
|020097040501121117442026XGFO075367.52566.111745.Vietcombank:0011002643148:ung ho chi nguyen thi oanh ms 2026.012
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12548103171.TRAN THI LE NGA chuyen tien ung ho MS 2026 .012( chi Nguyen thi Oanh).CT tu 0181002209466 TRAN THI LE NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012TPBVJ2M56PCM.Ung ho Ms 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.111405.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k11H7ZC5.LUU THI HONG HANH chuyenchuc chi mau khoe FT26012658086002.20260112.111404.19038167234011.VND-TGTT-LUU THI HONG HANH.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12548103459.NGUYEN CONG THUAN chuyen tien.CT tu 9913551866 NGUYEN CONG THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|020097042201121113032026I8RZ541247.23168.111304.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12548070414.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0451000209371 VU THI DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11HGHCV.Ung ho ms 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh. Mong phep mau se den voi chi. FT26012153608000.20260112.111130.13120532223010.VND-TGTT-TRINH QUYNH TRANG.970407
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1aWBZ4E3K.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.110949.068704070000697.LAI THI GIANG.970437
|12/01/2026
|200.000
|0200970416011211074420262fnG161423.88825.110736.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-11:07:44 2fnG161423
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547976605.NGUYEN THI LAN ung ho MS.2026,012 Nguyen thi oanh.CT tu 0181003283984 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12547973452.BUI THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.012.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|6012MCOBB28ER7EG.Ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh ).20260112.110505.09086012999999.NGUYEN MINH PHONG.970426
|12/01/2026
|5.000
|MBVCB.12547943972.Tra Xuan Binh Chuyen tien ung ho ms 2026012.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12547932381.ung ho MS 2026.012 chi Nguyen thi Oanh.CT tu 0501000176765 NGUYEN THI KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|020097048801121101422026BOqJ078144.51425.110142.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|020097040501121100392026DDTJ084872.44746.110031.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1iJQ15TS1.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.110019.331421658.NGUYEN HONG QUANG.970432
|12/01/2026
|100.000
|020097042201121058312026G33Q917433.32350.105831.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|50.000
|020097048801121058182026qdTW057579.30739.105818.UNG HO MS 2026005 EM BUI PHUONG THAO
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11HYA71.ung ho ms 2026012 FT26012580507238.20260112.105735.19031899573017.VND-TGTT-NGUYEN DUC HAI.970407
|12/01/2026
|100.000
|020097041601121057332026yncH866126.24954.105607.UNG HO MS2026012 NGUYEN THI OANH-120126-10:57:33 yncH866126
|12/01/2026
|100.000
|020097048801121057152026ws7f051293.23934.105715.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12547827876.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 3869939496 HOANG VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097048801121056072026MtBI044216.18014.105608.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12547819041.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0071000874288 DANG KIM TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097048801121055142026LTdL038870.10878.105514.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|0200970405011210535120263B76049404.4010.105351.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547784129.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547780909.ung ho ms 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547768852.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547757544.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|0200970405011210511220262O06035548.86779.105112.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547747362.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11HUQM8.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012088702077.20260112.105033.19028869315012.VND-TGTT-HOANG VAN BIEU.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547735444.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12547723912.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0831000036854 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097042201121049072026IW6Q405294.73944.104908.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547712933.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1iJQ1PSK2.ZP260120211093 260112001043294 Ung ho ms 2026.012.20260112.104826.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|12/01/2026
|50.000
|6012VNIBJ2M5DSVG.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.104824.627704061265765.NGUYEN CHAU THACH.970441
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547700168.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097041501121047062026LBtF488518.61751.104657.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12547683309.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 3376955295 PHAN HOANG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547669804.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|20.000
|020097041601121045272026wmCj468698.52459.104528.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH-120126-10:45:27 wmCj468698
|12/01/2026
|200.000
|020097041601121045082026kb7g277009.50619.104342.MS2026-009 CHAU NGUYEN HA NHU NGOC. HUNG YEN-120126-10:45:08 kb7g277009
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547650029.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1fWZXAGVU.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.104417.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547640428.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097040501121043492026ZSTX097204.42626.104349.Vietcombank:0011002643148:2026.012 nguyen thi oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547636144.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11HMMES.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh FT26012215510130.20260112.104309.3355669988.VO THI THUY TIEN.970407
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k11HMDAJ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012061662960.20260112.104259.9932978699.NGUYEN THI ANH DAO.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547620969.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12547612591.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026. 012( chij Nguyen Thi Oanh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12547608169.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0071001532193 PHAN QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547607894.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097042201121041252026APEI662680.27934.104126.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh. mong chi va cac chau vuot qua kho khan
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11HVG9A.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012750401727.20260112.104113.3355669988.VO THI THUY TIEN.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547600784.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|0200970488011210403320262Z4y948356.23107.104033.UNG HO MS 2026.012 NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11HVMDM.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012273681425.20260112.104024.723366888888.VO THI THUY TIEN.970407
|12/01/2026
|5.000.000
|6012IBT1k11HVVYQ.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012781004008.20260112.104020.19031860227014.VND-TGTT-NGUYEN KHOA TOC TIEN.970407
|12/01/2026
|300.000
|0200970488011210394820266w9y943514.18570.103948.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1aWBZY2U9.Ung ho MS 2026.012 - chi Nguyen Thi Oanh.20260112.103946.196001060001488.NGUYEN THANH TUNG .970409
|12/01/2026
|500.000
|0200970405011210392320265SIY074484.16241.103923.Vietcombank:0011002643148:PHUOC Dao chuyen tien ung ho MS MS 2026 009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547556619.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547540362.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12547533751.ung ho MS 2026.012 (Nguyen Thi Oanh).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547529869.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|0200970405011210353320263A48055011.93812.103533.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547511088.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0111000188120 DINH NGUYEN HOANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547500698.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0071001080639 TA THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12547498466.ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12547493409.PHAN MINH THIEU chuyen tien.CT tu 0051000046544 PHAN MINH THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097040501121030482026ADKX031318.66370.103048.Vietcombank:0011002643148:TRINH VAN THAO chuyen tien ung ho ms 2026012 nguyen thi oanh
|12/01/2026
|5.000.000
|020097041601121029592026T9gW096639.62028.103000.DANG VAN THIEP TRANSFER MS 2026.02 CHI NGUYEN THI OANH-120126-10:29:59 T9gW096639
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11H21VS.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012055292105.20260112.102847.8858856362.NGUYEN KIM SON.970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12547393039.Ung ho MS 2026.012 - Chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0331003932768 NGUYEN VO KHANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|0200970422011210274120261HVO766496.49232.102742.ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11HC4D4.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012637531799.20260112.102713.19020850979016.VND-TGTT-TRAN THI LAN ANH.970407
|12/01/2026
|100.000
|6012MCOBB28E8K6N.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260112.102714.08001012971085.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970426
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11HC577.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012640869869.20260112.102705.19025489768023.VND-TGTT-KIEU THI KIM TRAM.970407
|12/01/2026
|1.000.000
|0200970422011210263820261SVW560149.42651.102639.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|0200970416011210262820264YFn638290.42056.102628.TRAN THI TRAM UNG HO MS 2026.011-120126-10:26:27 4YFn638290
|12/01/2026
|500.000
|020097048801121026262026qZLi864496.41948.102626.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12547377875.NGUYEN TICH DUC chuyen tien giup do MS 2026.012.CT tu 1029692131 NGUYEN TICH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097042201121026012026XNCA705446.39615.102602.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1iJQ1VYU3.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.102538.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11H1FHB.NGUYEN THI LOAN chuyen ung ho MS 2026.012 chi nguyen thi Oanh FT26012790388242.20260112.102521.19036988659016.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWBZUV1H.Ung ho MS 2026.011 em Pham Van Thang.20260112.102340.1006544527.NGUYEN QUANG THANH.970443
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1aWBZU13W.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH.20260112.102221.700018522206.MAI TRUNG NGUYEN.970424
|12/01/2026
|300.000
|020097042201121022192026IA4R538680.17744.102221.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1iJQ1DHJC.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.102218.122634237.LE CANH TAT.970432
|12/01/2026
|200.000
|020097042201121022042026F6UY867026.17049.102205.Ung ho ms 2026.012 Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|020097048801121021152026pE84834263.12483.102115.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12547292984.ung ho MS 2026012(chi Nguyen Thi Oanh ).CT tu 0971000020180 LE HONG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547292981.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1019961701 NGUYEN THANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097041501121020212026E7DG394584.8052.102021.DINH NGOC AN chuyen tien MS 2026-012 Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547266818.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0451000356079 NGUYEN VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|020097048801121018002026XDFp815532.94483.101800.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH.
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12547246717.Ung ho ma so 2026.012 (Nguyen Thi Oanh).CT tu 0011002550608 CHU HONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12547235088.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011002534565 HA THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1aWBZ883D.ung ho MS 2026.012( chi Nguyen Thi Oanh).20260112.101559.159704070102332.DANG HUU DAT.970437
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12547219740.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097041601121014452026u0ib672187.75774.101446.NGUYEN THANH HOA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH-120126-10:14:45 u0ib672187
|12/01/2026
|100.000
|0200970415011210143220262YB5374833.74662.101432.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12547186416.ung ho MS 2026.012.CT tu 0371000496842 BUI THI MY PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|0200970405011210125520267RU6041036.66027.101255.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|50.000
|0200970488011210124420261P9d784554.65156.101244.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|020097048801121012332026Hqhn783919.64061.101233.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1iJQ19ZAX.ung ho MS 2026 12.20260112.101217.58581119.PHAM THANH HUYEN.970432
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12547166907.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0181003532864 TRUONG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12547160183.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0021000929777 BUI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|020097048801121011102026qrF3775139.55433.101110.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12547152029.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0541000219848 NGUYEN THI HONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12547153404.NGUYEN THUY VAN chuyen tien ung ho MS:20260121( chij Nguyen Thi Oanh).CT tu 1035669244 NGUYEN THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11ZXRQW.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012920039095.20260112.100845.19024221824013.VND-TGTT-DOAN DANG LOC.970407
|12/01/2026
|600.000
|020097042201121008072026YW4M688234.38650.100808.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12547108260.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0401001475487 THAN KHAI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|6012VNIBJ2M5X9I3.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.100714.657704060060823.VU NGOC BINH.970441
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1hWDNCS3I.IBFT Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.100636.060181399999.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1k11Z3RUD.TRAN NGOC NHANH chuyen Ms 2026 012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012060604565.20260112.100558.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12547071085.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0011004003539 VU HUY DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|2.000.000
|020097048801121004222026cbLw735693.18224.100422.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|020097048801121002212026H9bq723448.6517.100222.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|50.000
|0200970405011210015720266Y7U085594.4478.100148.Vietcombank:0011002643148:NGO QUANG KHAI chuyen tienunghochi nguyen thi oanh MS2026012
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12547000880.ung ho MS 2026.012(Nguyen Thi Oanh).CT tu 0071001486639 NGUYEN THI PHUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097040501121000502026GAAX080139.98476.100051.Vietcombank:0011002643148:La Hanh ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012TPBVJ2M5VP3R.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).20260112.100012.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWBZMIRJ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.095948.1009484312.NGUYEN THI THU HUONG.970443
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12546972830.Ungho MS 2026.012 Nguyen Thi Oanh.CT tu 0631003720232 NGUYEN THI MUOI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097048801120959062026SFyQ704864.88586.095907.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546959002.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012TPBVJ2M5VH2D.: Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.095830.00006235208.LE THI PHUONG.970423
|12/01/2026
|300.000
|020097041501120958252026rvYP319179.84510.095825.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12546964367.HO THI DAO chuyen tien ung ho MS 2026.012 ( Nguyen Thi Oanh).CT tu 0391000298647 HO THI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097042201120957512026U9H5504414.81898.095743.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|020097042201120957142026MNFB461805.78508.095711.PHAM QUANG HUNG ungho MS 2026.012 Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12546939682.ung ho MS 2026.012( chi Nguyen Thi Onh).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|30.000
|6012IBT1cWG3UE1Q.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.095707.106871993974.NGUYEN VAN NAM.970415
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1dJLGJ2D9.ung ho Ms 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.095641.97042292Rc6d5c4000000000836057.MBBANK IBFT.970422
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1aWBZVRLD.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.095625.156704070005998.TRAN DE.970437
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12546920031.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 9913616336 PHAM MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1hWDNJFMU.IBFT Ung ho MS 2026.012 Nguyen Thi Oanh.20260112.095541.060089923819.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12546924475.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1024564546 NGUYEN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546917624.LE CHI TAO chuyen tien ung ho MS 2026.012.CT tu 0111000225891 LE CHI TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546900484.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0081001157939 LE MINH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|020097042201120954082026N617957562.61656.095409.ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12546899614.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1036496238 NGUYEN HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12546893545.Ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0071002706570 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097042201120952312026S6XK858512.54159.095232.ung ho ms 2026.012 chi Nguyen thi oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546851125.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 9834894399 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12546841621.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0111000367199 LE DINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|0200970405011209493920263AQG025713.37706.094930.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 011 em Phan Van Thang
|12/01/2026
|100.000
|020097041601120948342026gCZh572572.32879.094826.HOANG THI PHUONG CHUYEN KHOAN UH MS2026012 NGUYEN THI OANH.-120126-09:48:34 gCZh572572
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12546813976.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.011 (em Phan Van Thang).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097042201120947212026B97M776562.26453.094722.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|020097041601120947212026GqFK290095.27516.094721.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-09:47:20 GqFK290095
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12546782134.THAN THI HANH chuyen tien ung ho MS 2026-012 (Nguyen Thi Oanh).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12546778992.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12546769548.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0021000251930 PHAN VAN BON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114225893191.20260112.114225893191-0902806885_Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|020097044901120942572026fALH561397.5240.094257.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang, ma GD 100000068944572
|12/01/2026
|300.000
|020097041601120942322026UX3i756019.3248.094223.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-09:42:31 UX3i756019
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12546735548.PHAN LE HOANG LINH ung ho MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 0011004375664 PHAN LE HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|0200970405011209412020260SDC085756.97129.094120.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1iJQ1Q5L2.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.094101.56242187.NGUYEN THI THANH HUYEN.970432
|12/01/2026
|500.000
|020097048801120940352026GHeH600109.92958.094035.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546689271.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 1020093673 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11Z7D7Y.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012472770814.20260112.093816.2286888.Tran Thuy Nhung.970407
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12546676812.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0531002110675 VU GIANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1aWBZS6YR.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.093700.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|12/01/2026
|200.000
|0200970488011209364620263jGW579741.74295.093646.LE THI AN CHUYEN TIEN UNG HO CHI NGUYEN THI OANH MS 2026.012
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12546644882.Ubg ho MS 2026.012 (Chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12546635959.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1iJQJNM2H.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.093456.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|12/01/2026
|50.000
|020097041501120934472026Y0vG241214.65221.093447.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1iJQJND1P.ZP260120155792 260112000820932 Ung ho MS 2026.011em Phan Van Thang.20260112.093437.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|12/01/2026
|100.000
|020097048801120934192026enEc565918.61962.093419.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|6012MCOBB28ELXPV.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.093410.11001010842501.NGUYEN TRONG KHAI.970426
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11ZAEF3.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012390707535.20260112.093343.11120022262014.VND-TGTT-PHAM QUANG LUC.970407
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12546595580.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 1055610472 NGO LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12546578437.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1016421395 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546570163.Ung ho Ma so 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0491000027588 PHAM THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11Z4F5A.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012037829134.20260112.093118.4608151719.NGUYEN THI LAM.970407
|12/01/2026
|1.000.000
|0200970422011209302920261C11293185.44140.093030.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1hWDRNEL6.IBFT Ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang.20260112.092934.040029507718.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546543224.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546524701.ung ho MS 2026.012( chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12546527410.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011002630139 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k11ZBZPW.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012865027175.20260112.092802.19031402735019.VND-TGTT-VO THI THU THUY.970407
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1hWDRNYS9.IBFT Ung ho MS 2026.012 NGUYEN THI OANH.20260112.092722.050080054294.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|100.000
|020097048801120927022026O9Oj525877.28060.092658.DANG VAN TUAN CHUYEN TIEN2026012 NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12546509910.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0221000010209 MAI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|0200970488011209254920266fBa518983.22163.092549.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|02009704050112092436202691V5006343.17234.092437.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|020097041501120924012026f9mF207276.14184.092357.NGUYEN THI MINH TAM chuyen tien ung ho MS 2026012 nguyen thi 0anh
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12546470128.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0701000422432 NGUYEN VAN NHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12546468475.CAO THI AN HA chuyen tienUNGHO MS2026.012.CT tu 1014681102 CAO THI AN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|6012NAMAA2YE97GR.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.092335.931345779.BUI SI TUAN.970428
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12546459592.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546458543.NGUYEN VAN THUONG chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Oanh bi ung thu vu.CT tu 0061000058600 NGUYEN VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097041601120921452026v3IT870665.2744.092019.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-09:21:45 v3IT870665
|12/01/2026
|300.000
|0200970416011209212120267tjT365618.2038.091956.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-09:21:21 7tjT365618
|12/01/2026
|2.000.000
|020097048801120920202026Ymhj488658.96840.092016.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|6012TPBVJ2M5WZVK.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.092015.02149217301.NGUYEN THI XUAN ANH.970423
|12/01/2026
|20.000
|MBVCB.12546418123.ung ho ms 2026.012 (chi nguyen thi oanh).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12546407582.TRAN THI TUYET NGA chuyen tien ung ho MS 2026.012 Nguyen Thi Oanh.CT tu 0091000087546 TRAN THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546393610.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097044901120918142026Rwg3929623.88259.091814.PHAN MINH SAM chuyen tien UNG HO MS2026.012 Chi NGUYEN THI OANH , ma GD 100000068930848
|12/01/2026
|30.000
|6012IBT1iJQJ314W.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.091812.40746846.DANG MINH HOAI.970432
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12546381356.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1945055139 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097048801120915402026YoQX462956.76328.091536.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|10.000.000
|MBVCB.12546347889.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0041000571007 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546338271.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 9984866829 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|020097048801120914402026YivA457780.70936.091440.UNG HO MS 2026.012
|12/01/2026
|300.000
|IBVCB.12546331439.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|020097048801120914042026YN6M454302.68761.091356.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11ZUQRC.MS 2026.011 FT26012418678774.20260112.091358.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12546311545.LE THI MY LINH ung ho 2026.011 Phan Van Thang.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12546305254.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1aWBZCTV2.3G ung ho MS 2026 012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.091051.11468933.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11ZIFFH.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012287760510.20260112.091033.19037847002011.VND-TGTT-NGUYEN THI CAM NHUNG.970407
|12/01/2026
|300.000
|020097042201120908442026ZJM5300038.46318.090845.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12546263345.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 7988891529 DINH THANH DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12546255033.Ung ho MS 2026.012(chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1iJQJTQ6D.ung ho ms 2026 012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.090728.172651844.TRAN MINH THU.970432
|12/01/2026
|50.000
|020097040501120907092026OVYP024062.38824.090709.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546226084.NGUYEN THI VINH KHOA chuyen tien ung ho Ms 2026.12( c. Nguyen Thii Oanh).CT tu 0231000559394 NGUYEN THI VINH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12546222107.ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh .CT tu 0731000861570 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12546213122.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0701000390035 DANG HOAI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|10.000
|020097040501120906042026ZQIV019059.34561.090604.Vietcombank:0011002643148:PHAN CHI HIEU chuyen tien
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11ZMMAA.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012064020220.20260112.090553.14023254628010.VND-TGTT-CAO QUANG HUNG.970407
|12/01/2026
|200.000
|6012TPBVJ2M54DHL.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.090535.00001293001.BUI DINH CHIEN.970423
|12/01/2026
|100.000
|020097041601120905142026EIFA465809.30561.090348.UNG HO MS 2026 011-120126-09:05:14 EIFA465809
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12546199901.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|020097041601120902492026qn33944922.19906.090249.UH MS2026.012 CHI NGUYEN THI OANH-120126-09:02:48 qn33944922
|12/01/2026
|200.000
|020097040501120901492026OPQ4098975.16518.090149.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|40.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114221139675.20260112.114221139675-0839544804_Ms 2026011 phan van thang
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12546152967.TRAN THI HONG chuyen tien ung ho ms 2026.012 (chi nguyen thi oanh).CT tu 0481000266266 TRAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|020097041601120900522026Q0Gy267832.11958.090044.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang-120126-09:00:52 Q0Gy267832
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12546128684.Ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11ZS3I9.ho tro 2026011 phan van thang FT26012679038345.20260112.085830.1909197109.NGUYEN THI DIEU HA.970407
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11ZSF7Z.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012098861350.20260112.085828.19035345524011.HOANG THI HUONG.970407
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1hWDR32WZ.IBFT Ung ho MS 2026 012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.085818.060077060688.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k11ZSADL.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012376061508.20260112.085731.382210797979.VU MINH TUAN.970407
|12/01/2026
|50.000
|020097040501120856142026DKZQ072833.92913.085614.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.011 em Phan Van Thang
|12/01/2026
|100.000
|020097041501120856052026FAYw122812.93979.085605.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012ASCBJ2M5RX4B.MS.2026.011 CHAU PHAN VAN THANG-120126-08:55:32 6012ASCBJ2M5RX4B.20260112.085532.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11Z93GX.Ms 2026 011 e Phan Van Thang FT26012239089291.20260112.085526.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12546078032.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026-012( nguyen thi oanh).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|6012ASCBJ2M5RRSX.NGUYEN NGOC HANG CHUYEN KHOAN MS 2026.012 NGUYEN THI OANH-120126-08:54:14 6012ASCBJ2M5RRSX.20260112.085414.20993257.NGUYEN NGOC HANG.970416
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1k11Z9WA6.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012030926306.20260112.085244.1111993999.NGUYEN HUU TRUONG.970407
|12/01/2026
|300.000
|020097048801120852342026zBaG339097.79825.085234.PHAM DUC THAO UNG HO CHI NGUYEN THI OANH MS 2026012
|12/01/2026
|50.000
|020097041501120852212026YQgf113089.79484.085217.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12546022742.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1044907594 NGUYEN THI MY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097048801120851162026BF1o332431.76353.085116.UNG HO MS 2026.012
|12/01/2026
|200.000
|020097041501120851022026ACUL108307.75105.085053.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|300.000
|020097048801120851002026zspb331189.75044.085100.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12546023858.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 3936903538 TRAN THI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11Z2S7X.Ung ho ms 2026.011 e phan van thang FT26012464417017.20260112.085010.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|12/01/2026
|200.000
|6012MCOBB28WI4NV.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.085001.2526101978.BUI THI THUY HOA.970426
|12/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114219917589.20260112.114219917589-0973538667_Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545983044.ung ho MS MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 0011004341548 HOANG DUC LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114219752752.20260112.114219752752-0949658116_Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545974872.Ung ho Ms 2026.012 ( Chi Nguyen Thi Oanh ).CT tu 0341005079058 DINH TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11ZCJY3.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012060653742.20260112.084630.19031515686669.VND-TGTT-NGUYEN THANH TAM.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545966820.2026.012.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|10.000
|MBVCB.12545965962.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|99.000
|6012IBT1bJCNZATX.UYEN ung ho ms 2026.012 Nguyen Thi Oanh.20260112.084610.0007100020254009.NGUYEN THI PHUONG UYEN.970448
|12/01/2026
|100.000
|0200970415011208461020260Qmk995055.57503.084610.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545952773.ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 1026452433 TRAN ANH KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11Z1LIN.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012358893760.20260112.084537.19037682943019.NGUYEN DUC MANH .970407
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1bJCNZ4HN.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.084535.0901357235.NGUYEN ANH HOANG.970448
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12545955031.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011000438652 NGUYEN BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1hWDRTHZ2.IBFT Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.084530.040001037732.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545940722.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0071000798575 LIEU KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12545944240.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 9938824254 MAI THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|70.000
|020097041501120843392026H3xC987452.49273.084339.QR - Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545909784.ung ho ms 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0811000004390 LE VAN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545907527.UNG HO MS 2026-012 Chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 9968856879 PHAM HUNG TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|3.000.000
|MBVCB.12545919242.ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545907782.VO VIET ANH chuyen tien ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0071001004910 VO VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545908868.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0451001454989 PHAM THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|020097048801120842112026tDqO284992.44338.084211.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1hWDRTP1T.IBFT Ung ho MS 2026-011 em Phan Van Thang.20260112.084152.050122883660.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|150.000
|6012VNIBJ2M5ZQ6I.Tu thien: ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh) Hung Yen.20260112.084059.783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970441
|12/01/2026
|300.000
|6012VNIBJ2M5ZQV6.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.084054.903201085.VU THI QUYEN.970441
|12/01/2026
|50.000
|020097048801120840482026Liw2278225.38479.084049.UNG HO MS 2026.011
|12/01/2026
|200.000
|020097042201120840382026EIP4836248.37905.084039.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545887449.Ung ho MS2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0401000273549 HUYNH THI PHI LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11ZJ2EM.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012557683193.20260112.084025.278866669999.DUONG CONG DINH.970407
|12/01/2026
|100.000
|020097042201120840232026JAJ2970629.37329.084024.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545886031.ung ho MS 2026.012 (Chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11ZJJ63.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012340584266.20260112.084007.1199123456.NGUYEN NGOC BANG.970407
|12/01/2026
|200.000
|020097048801120840022026RVlL273664.35661.084002.UNG HO MS 2026.012 NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|300.000
|6012ASCBJ2M5T7JS.UNG HO MS 2025 012 CHI NGUYEN THI OANH-120126-08:39:33 6012ASCBJ2M5T7JS.20260112.083934.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWBZWGVY.Ung ho MS 2026.012 ( Chi Nguyen Thi Oanh).20260112.083919.700014151052.NGUYEN THI HIEN.970424
|12/01/2026
|50.000
|6012MCOBB28WHRCB.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).20260112.083919.03101010965538.HOANG VIET.970426
|12/01/2026
|100.000
|6012ASCBJ2M5T62P.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-120126-08:38:39 6012ASCBJ2M5T62P.20260112.083840.44643707.PHAN THANH NHAN.970416
|12/01/2026
|50.000
|6012MCOBB28WHZP9.Ung ho ms2026.011 phan van thang.20260112.083838.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1iJQJKY2B.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.083805.80057172.DAM THI THANH THUY.970432
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545851065.ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k11ZWUPZ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012206411810.20260112.083755.6969661999.LY THI THUY HOA.970407
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1k11ZW8SX.Ung ho ms 2026.011 em phan van thang FT26012519230530.20260112.083747.19033094424018.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407
|12/01/2026
|6.000.000
|020097042201120837462026BBLV703402.27610.083747.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11ZWIPX.Ung ho MS 2026.011 FT26012267737205.20260112.083744.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|12/01/2026
|3.000.000
|MBVCB.12545847535.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|10.000
|020097042201120836122026DXLK922689.22705.083609.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|12/01/2026
|1.000.000
|0200970488011208354020267tCy251554.21275.083540.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545813021.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0041000236138 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1iJQJ7TZP.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.083445.0917038803.NGUYEN THI THANH THUY.970432
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545810903.ung ho ma so 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh) mong chi som binh phuc. .CT tu 0381000375741 LUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012TPBVJ2M5TZRY.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.083353.00000165592.TRAN MINH THANH.970423
|12/01/2026
|500.000
|0200970449011208334320265EwN109984.13988.083343.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh, ma GD 100000068906771
|12/01/2026
|500.000
|6012MCOBB28W3ZK2.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.083338.04001018970091.VU THI NGOC ANH.970426
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12545789763.ung ho ms 2026.011 (em phan van thang).CT tu 0121000300964 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k116NG48.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012371070973.20260112.083206.19031431923010.VND-TGTT-LE THI THUY HANG.970407
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545759583.UNG HO MS 2026.012(CHI NGUYEN THI OANH).CT tu 0071000074713 HO THI TRUC HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012MCOBB28W9G6C.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.083006.80000022904.NGUYEN PHU LOC.970426
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12545737946.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0181002243284 HOANG QUOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k116RZ5L.ung ho ms 2026.012 chi Nguyen thi Oanh FT26012137000138.20260112.082915.19035544404015.VND-TGTT-LE THI THUY DUONG TRANG .970407
|12/01/2026
|2.000.000
|6012IBT1fWZXDI2T.ung ho ms 2026.012( chi nguyen thi oanh).20260112.082916.6688699.DOAN THI BICH HUONG.970431
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545747134.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|020097040501120829002026KNFK050125.97867.082900.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|1.000.000
|6012IBT1aWBZQG9E.Ung ho MS 2026.009 (Em Nguyen Ha Nhu Ngoc).20260112.082850.006704070019321.TRAN THI TO KHANH.970437
|12/01/2026
|200.000
|020097048801120828222026gmpE214746.97003.082822.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545721385.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0121000529135 DAU THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545731214.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 9363505086 NGUYEN VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12545720012.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0121000683411 PHAM THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545718875.ung ho MS 2026.012( chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0011004295811 BUI THI HONG BON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545718751.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0911000042377 NGUYEN LE KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545717750.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0021000347036 VU THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545726511.ung ho ms 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0711000231530 LE QUANG KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1dJLA8F8Z.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260112.082701.97042292P4868b5000000000b65606.MBBANK IBFT.970422
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1hWDRHTFK.IBFT Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.082629.4393949.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545698898.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011004052295 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1fWZXDJ4I.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.082551.000170406010004.NGUYEN THI XUAN THU.970400
|12/01/2026
|200.000
|020097042201120825512026D0X2342207.88039.082552.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|0200970422011208254620263NFL958834.87889.082547.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|6012ASCBJ2M5JRPZ.UNG HO 2026.12 CHI NGUYEN THI OANH-120126-08:25:40 6012ASCBJ2M5JRPZ.20260112.082540.25148067.TRAN THI NGOC LOAN.970416
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1aWBZQV9Z.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260112.082533.171001060002275.NGUYEN THI THANH HUE .970409
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545693652.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0531002566138 NGUYEN THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|020097040501120824442026ZNSA031017.83766.082444.Vietcombank:0011002643148:MS 2026 012 Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1bJCN6BHG.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.082345.0100100011792008.TRUONG KIM HONG CHAU.970448
|12/01/2026
|200.000
|020097042201120822342026NEZL432765.76690.082235.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1k1163K1A.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012970034208.20260112.082216.19131802315013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545656531.VU NGOC ANH chuyen tien ung ho c nguyen thi oanh.CT tu 0121002446976 VU NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k11635F3.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012368902789.20260112.082145.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545637105.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1040839213 PHAM THI LAN OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097040501120820092026J1BR010295.69337.082010.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|020097048801120819552026KLDy172038.67968.081955.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1iJQJA2HC.MS 2026012 ung ho c Nguyen Thi Oanh.20260112.081935.61893188.PHAM THI DIEP.970432
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k116F6J1.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012113003507.20260112.081905.19036394814011.VND-TKTT-LE THI MY HAO.970407
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545616684.NGUYEN THI HANH chuyen tien ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0031000141851 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545615072.UNG HO MS 2026.012 (CHI NGUYEN THI OANH).CT tu 0591000226378 VU THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545613976.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0281000314941 NGUYEN THI HONG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k116FYER.Ung ho Ms 2026-012 Chi Nguyen Thi Oanh FT26012426437071.20260112.081815.19024814843014.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545603307.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0831000081003 PHAM THI NHU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12545592816.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1059184307 PHAN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWB6N41H.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.081758.1010728290.TRAN THU PHUONG.970443
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k116F9JT.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012085948497.20260112.081717.19038844922017.VND-TGTT-TANG TU LINH.970407
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545587160.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1037553601 NGUYEN TRONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545571110.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oang.CT tu 0821000160671 PHAM THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1fWZXS1AL.NGUYEN THI THANH VAN chuyen tien ung ho MS 2026 012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.081557.0101000859.NGUYEN THI THANH VAN.970406
|12/01/2026
|500.000
|020097042201120815402026DA9L226347.54515.081540.ms 2026012 gui nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|50.000
|0200970405011208145720266PKM091470.52455.081457.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.012. Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545560648.Ung ho MS 2026.012 (Chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 1019979052 HUYNH THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545558486.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0411000695245 LE BAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545532265.ung ho MS 2026.012 (chi nguyen thi oanh).CT tu 0231000614016 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545535726.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097040501120812302026726L082450.44110.081230.Vietcombank:0011002643148:Ung ho - MS- 2026.012-chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545528038.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 7908877103 DUONG HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097041501120811532026GliG908126.41708.081144.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545512072.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011003104485 DINH VIET THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12545504056.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0031000209068 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|30.000
|6012TPBVJ2M58P16.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.080935.09898937938.NGUYEN LE THUY.970423
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545486937.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1012575296 NGUYEN THANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097042201120808202026F03O633998.31114.080812.NGUYEN THI SA chuyen tien ung ho MS 2026 . 012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k116H4W1.ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012100188583.20260112.080806.19037064114011.VND-TGTT-NGUYEN THI BACH TUYET.970407
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12545460495.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12545440842.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1k116ZT96.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang FT26012273107702.20260112.080538.19038743200010.VND-TGTT-VO TRUONG AN.970407
|12/01/2026
|150.000
|02009704150112080529202619OH896283.21491.080529.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|MBVCB.12545445768.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0251001066334 PHAM KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12545444504.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545427752.ung ho MS 2026.012( chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0971000004394 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1iJQJ51HM.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.080200.104013082.LE HAI YEN.970432
|12/01/2026
|20.000
|6012VNIBJ2M58AU9.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.080126.939860139.NGUYEN THI THU HANG.970441
|12/01/2026
|100.000
|020097041501120801002026d41x888584.8380.080101.MS 2026.012( ung ho chi Nguyen Thi Oanh)
|12/01/2026
|50.000
|6012IBT1k1166BZS.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26012736201826.20260112.080052.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k1166YFB.ung ho MS 2026.012chi nguyen thi oanh FT26012738540747.20260112.080040.19024073248016.VND-TGTT-NGUYEN DUY TUAN.970407
|12/01/2026
|500.000
|020097042201120759172026P4J4707889.2917.075909.ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|100.000
|020097042201120758442026DP8L887059.880.075845.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|200.000
|6012WBVNA2YEVGFZ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.075841.108000151754.BUI MINH PHUONG.970412
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12545355188.PHAM DIEU LINH chuyen tien ung ho MS 2026.012 (Nguyen Thi Oanh).CT tu 0801000286077 PHAM DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|6012TPBVJ2M5CIR3.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260112.075729.00085118001.NGUYEN VAN CUONG.970423
|12/01/2026
|200.000
|020097048801120756512026GgeR064440.95261.075651.BTL UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|200.000
|0200970422011207560720264JC1422886.93044.075608.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|50.000
|6012VNIBJ2M5CSWJ.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.075606.031085888.HA MINH TRUNG.970441
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1hWDRE3W5.IBFT ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.075500.060015086419.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|250.000
|6012IBT1iJQJPXC6.MS 2026012 chi Nguyen thi Oanh Mong chi vuot qua Thuong chi.20260112.075442.0908097819.HA THI THANH MAI.970432
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545314217.ung ho MS 2026.012 (chi nguyen thi oanh).CT tu 9827552555 LE KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12545295102.ung ho ms 2026.012.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097048801120752192026AmMH046912.81462.075219.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|0200970488011207521820265XwX046882.82110.075214.HUYNH THAI KIEN CHUYEN TIENUNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|300.000
|6012IBT1bJCNECFR.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.075202.0963222123.PHAM THI BICH THAO.970425
|12/01/2026
|50.000
|MBVCB.12545281194.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011001204796 BUI THI MINH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097048801120751232026467y043471.78729.075123.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k1167P7B.Ung ho MS MS 2026-009 Em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26012260635318.20260112.074921.19024814843014.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545255536.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0011001286794 DO THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|020097048801120748452026sazJ033020.69949.074845.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|500.000
|020097048801120748242026upVD031408.70282.074824.NGUYEN LE TUAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|100.000
|020097048801120748042026pap8030114.68675.074804.UNG HO 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH.
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12545203089.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0441000756050 NGUYEN THI TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1aWB635X9.Ung ho MS 2026.007 Hoang Thi Trang BAO VIETNAMNET.20260112.074330.1006451416.HO THI TUYET DUNG.970443
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545172446.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0071000637524 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097048801120742342026XxEc008996.52397.074225.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12545154837.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|200.000
|6012IBT1k116A13K.Ung ho ms 2026.012 FT26012402656673.20260112.074020.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1fWZXJJM6.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260112.074002.3917.NGUYEN NGOC HAI.970431
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1fWZXWXJX.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260112.073857.3917.NGUYEN NGOC HAI.970431
|12/01/2026
|50.000
|020097042201120736522026SIYV664362.35670.073644.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12545106008.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1hWDR7AR5.IBFT Ung ho ms 2026.012 chi nguyen thi oanh.20260112.072814.060180639414.SACOMBANK.970403
|12/01/2026
|300.000
|02009704220112072349202656BE513241.99679.072350.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|12/01/2026
|500.000
|6012VNIBJ2M512RG.Ung ho MS MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).20260112.072310.928862678.PHAN HUY TRA.970441
|12/01/2026
|20.000
|6012IBT1fWZ3RNB6.Le Thi Doai chuyen tien ung ho ms 2026.009 nguyen ha nhu ngoc.20260112.071808.962296580.LE THI DOAI.970406
|12/01/2026
|100.000
|6012IBT1aWB6LTDR.Ung ho ma so 2025.339 ( Me con chi nguyen thi thu huong).20260112.070856.700012100237.NGUYEN THI KIEU.970424
|12/01/2026
|100.000
|IBVCB.12544663709.Chuyen tien ung ho MS 2020.012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/01/2026
|200.000
|MBVCB.12544551783.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|020097048801120641232026pOIM802618.97435.064123.UNG HO MS 2026.009 NG HA NHU NGOC
|12/01/2026
|500.000
|6012IBT1k116SCPP.Ung ho MS 2026.012 Nguyen Thi Oanh FT26012148702038.20260112.063413.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|12/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114205249871.20260112.114205249871-0384999634_Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|12/01/2026
|15.000
|MBVCB.12544375614.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12544331743.ung ho MS 2026.008 gia dinh ong Le Van Quy.CT tu 0611001939719 DINH THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|300.000
|MBVCB.12544308798.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|500.000
|MBVCB.12544245368.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12544178312.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0011004308642 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/01/2026
|100.000
|0200970415011200374320261EJO678724.6691.003743.QR - Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy
|12/01/2026
|200.000
|020097041501120018572026S2Fq672706.88767.001857.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|13/01/2026
|10.000
|6013IBT1cW725498.Ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).20260113.234409.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|13/01/2026
|50.000
|MBVCB.12574072055.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho Ms 2026.002( nguyen thi dung ) .CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|20.000
|MBVCB.12574046687.Ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong - Can Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12573975743.Ung ho MS 2026.002.CT tu 1035469910 NGUYEN PHAM LAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|68.000
|020097042201132312462026W8MY412872.93446.231247.114436323068-NGO HA PHUONG ung ho MS2026008 gd ong Le Van Quy chuc gia dinh khoe-CHUYEN TIEN-OQCH00060lmb-MOMO114436323068MOMO
|13/01/2026
|300.000
|6013IBT1aWBX96S3.MS 2026.002 - Nguyen Thi Dung.20260113.231140.06006868.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|13/01/2026
|35.000
|6013IBT1k1CVN4XX.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26014581408543.20260113.230913.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|13/01/2026
|35.000
|6013IBT1k1CVNYKX.Ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong FT26014247801054.20260113.230829.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|13/01/2026
|50.000
|020097048801132307512026MNCa598941.84472.230751.UNG HO MS MS 2026.009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|13/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114436020010.20260113.114436020010-0963862146_NGO HA PHUONG ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang chuc anh mau khoe
|13/01/2026
|50.000
|0200970422011323012520267W4X431185.70559.230126.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh 2026.002 nguyen thi Dung
|13/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114435408646.20260113.114435408646-0963862146_NGO HA PHUONG ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang chuc anh khoe
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12573857004.2026.002 nguyen thi dung.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12573846462.MS2026.002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0501000058498 PHAM THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1k1CVL6NZ.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26014893385184.20260113.223143.2888888258.PHAM DUC THANG.970407
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12573661042.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|6013IBT1hWV2Y1NZ.IBFT Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.222841.020003432557.SACOMBANK.970403
|13/01/2026
|50.000
|6013YOLOA2YV1JIE.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260113.222651.0904904715.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG .546034
|13/01/2026
|100.000
|6013TPBVJ2CBSCPT.DO DINH DUY chuyen tien ung ho chau Ha.20260113.222550.66884393979.DO DINH DUY.970423
|13/01/2026
|500.000
|0200970416011322203220268y2V887167.64810.222022.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong-130126-22:20:31 8y2V887167
|13/01/2026
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114432347067.20260113.114432347067-0902498898_Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12573545723.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0181001423320 NGUYEN DANG VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|0200970422011322113520266SMI730705.37002.221126.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|13/01/2026
|200.000
|020097042201132210292026C861818717.33553.221020.Ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|1.800.000
|6013IBT1bJ21JFM7.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Thi Oanh MS 2026 - 012 Chuc em som hoi phuc.20260113.220657.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|13/01/2026
|20.000
|6013IBT1k1CVK86Z.Ung ho ms 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26014180420653.20260113.220533.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|13/01/2026
|20.000
|MBVCB.12573429962.LANG THI THUY ung ho MS 2036.013 (ba nguyen thi thanh hong ).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|10.000
|MBVCB.12573382867.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|6013TPBVJ2CBVC4K.Tnn ho tro ms 2026.013 nguyen thi thanh hong.20260113.215757.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|13/01/2026
|500.000
|6013IBT1bJ21JV88.ung ho MS 2026.013 ba Nguyen thi Thanh Hong.20260113.215323.00132762.PHAN LAM THUY.970427
|13/01/2026
|100.000
|020097041601132152262026Qbwx168962.66703.215227.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung-130126-21:52:26 Qbwx168962
|13/01/2026
|10.000
|020097042201132151522026XMZN457538.65161.215143.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|13/01/2026
|50.000
|020097042201132151042026QQZ5338866.60875.215105.MS 2026.012
|13/01/2026
|68.000
|6013MCOBB2833PT6.MS2026.002 Nguyen Thi Dung.20260113.215018.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|13/01/2026
|100.000
|6013TPBVJ2CBK4BT.ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).20260113.214808.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|13/01/2026
|50.000
|020097048801132147252026E8tW359968.47087.214716.UNG HO MS 2026.002
|13/01/2026
|50.000
|MBVCB.12573271240.Ung ho MS 2026.011 ( em Phan Van Thang ).CT tu 9385423558 PHAN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|020097041501132141522026aAse866152.24376.214152.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|13/01/2026
|300.000
|020097041601132141092026BuLx515315.20824.214059.UNG HO MS 2026.013 BA NGUYEN THI THANH HONG-130126-21:41:08 BuLx515315
|13/01/2026
|200.000
|020097042201132138512026BYXD641667.11565.213852.Tri Duc ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1k1CVYK7M.Ung ho MS 2026.002 FT26014684384449.20260113.213848.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|13/01/2026
|30.000
|MBVCB.12573172722.2026.002 Nguyen Thi Dung.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|020097040501132136482026TZEA062514.3260.213648.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|13/01/2026
|500.000
|6013IBT1k1CVP7AJ.UNG HO MS 2026 012 Nguyen Thi Oanh FT26014698019010.20260113.213502.19034623799010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY PHUONG.970407
|13/01/2026
|100.000
|020097048801132134492026E2rP308645.94521.213449.UNG HO MS 2026002 NGUYEN THI DUNG
|13/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114428852048.20260113.114428852048-0375678498_ung ho MS 2026-002-NGUYEN THI DUNG
|13/01/2026
|1.000.000
|020097041601132132362026iyIZ143613.85409.213227.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung-130126-21:32:36 iyIZ143613
|13/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114428316545.20260113.114428316545-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|13/01/2026
|50.000
|6013MCOBB283SRTW.Ung ho ms2026.002 nguyen thi dung.20260113.212845.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|13/01/2026
|50.000
|6013IBT1aWB3NAEJ.MS 2026.002 chi Nguyen Thi Dung.20260113.212740.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|13/01/2026
|500.000
|020097040501132127022026PY4E036603.60312.212702.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THUY chuyen tien Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|1.000.000
|6013IBT1iJQUHIKI.Ung ho ms 2025 002 Nguyen Thi Dung.20260113.212412.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|13/01/2026
|100.000
|020097041601132122372026UqmT655338.38597.212108.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-130126-21:22:37 UqmT655338
|13/01/2026
|50.000
|MBVCB.12572970624.ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 0431000238147 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|020097041601132121232026hpPu669094.32889.212113.MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG-130126-21:21:22 hpPu669094
|13/01/2026
|50.000
|6013IBT1k1CVM5WE.MS 2026.002 FT26014355398210.20260113.212030.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|13/01/2026
|50.000
|6013IBT1hWV2VTNH.IBFT 2026.002.20260113.212011.050086086597.SACOMBANK.970403
|13/01/2026
|50.000
|0200970422011321191220263LCL833134.22604.211913.ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|13/01/2026
|20.000
|MBVCB.12572926152.ung ho ms 2026.002(nguyen thi dung).CT tu 1044327911 NGUYEN MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|500.000
|6013IBT1k1CVV2D6.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung FT26014102365669.20260113.211605.19028351404011.VND-TGTT-TRAN THE TOAN.970407
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1k1CVVQSF.UH MS2026 002 UH C Dung FT26014555646001.20260113.211536.13820863298012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12572878023.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0451000288874 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|020097048801132111192026kokz196925.83632.211119.UNG HO MS 2026002 NGUYEN THI DUNG
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12572798836.MS 2026 013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/01/2026
|50.000
|0200970422011321085420263C3T105077.71278.210855.ung ho MS 2026.002
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12572787115.MS : 2026.002 ( Nguyen Thi Dung ) .CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|10.000
|6013IBT1k1CV9AEI.ung ho ms 2026.002 chi Nguyen Thi Dung, chuc chi va gia dinh binh an FT26014933777067.20260113.210740.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|13/01/2026
|100.000
|6013MCOBB283K3R9.LOC UNG HO MS2026.002 NgThiDung.20260113.210718.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|13/01/2026
|100.000
|0200970416011321065320267wEw818736.60786.210523.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-130126-21:06:52 7wEw818736
|13/01/2026
|100.000
|0200970422011321064320268CW1672968.60383.210644.2026.002
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12572737046.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0071001587212 TRAN HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12572715725.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|020097048801132103342026aTha156247.42724.210324.UNG HO MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG
|13/01/2026
|300.000
|6013IBT1k1CV2C8C.Uho ma so 2026.002 nguyen thi dung FT26013230593846.20260113.210301.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1k1CVCTMU.Ung ho MS 2026.002 FT26013160877415.20260113.210205.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|13/01/2026
|200.000
|0200970422011321015120262U6W261650.34380.210143.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|30.000
|6013IBT1iJQU7PJP.tu thien.20260113.205838.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1aWB3F97H.ung ho Ms 2026 008.20260113.204441.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1aWB3TX87.Ung ho Ms 2026 011 em Phan Van Thang.20260113.204213.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1aWB3T7RJ.ung ho Ms 2026 012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.203943.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1aWB3TM8A.Ung ho Ms 2026 013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.203640.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|13/01/2026
|50.000
|020097041501132034172026lrhn661616.78721.203418.2026.012 ( NGUYEN THI OANH )
|13/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12572141045.MS 2026013 ung ho ba Nguyen thi Thanh Hong .CT tu 0531002372622 TO LE QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12572096908.ung ho MS2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 1016420656 NGUYEN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12572061628.ung ho MS2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 1016420656 NGUYEN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|6013TPBVJ2CBJ37R.MS 2026.013 Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.202228.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12571960909.Ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|020097048801132014342026kzLR871269.55168.201424.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|13/01/2026
|100.000
|020097040501132012502026UCX1050818.45012.201250.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THUY HANG chuyen tien ung ho ms 2026.006 vu thi dong
|13/01/2026
|20.000
|0200970422011320062620268B7B937602.4429.200627.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Nguyen Thi Thanh Hong ms 2026.013
|13/01/2026
|50.000
|020097042201131958432026SPSX812325.57037.195844.ung ho ms 2026010 anh pham quang sang
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12571546986.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0071000860565 DO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12571504081.Ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0181000481820 TRAN AI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|30.000
|020097042201131940412026XIZ7578358.40493.194042.Ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|30.000
|020097042201131939272026D02W754454.32532.193928.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12571222887.Ung ho MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 0021001595693 NGUYEN THI CHI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12571140161.NGUYEN VAN TAN chuyen tien ung ho MS MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 7913289548 NGUYEN VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|20.000
|0200970488011319271420265hS8570143.51601.192714.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.013
|13/01/2026
|20.000
|020097042201131925142026EYBU365652.37496.192515.gui ms 2026 013
|13/01/2026
|50.000
|6013TPBVJ2CBL2MG.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.185135.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12569914594.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|020097041501131815502026unb9120769.63004.181550.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12569745777.MS 2026.012 nguyen thi oanh.CT tu 1916852289 MAI THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|020097042201131811452026CUSU234279.33576.181146.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|13/01/2026
|10.000
|MBVCB.12569520453.chut tam long ung ho MS 2024.159 mn.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|0200970488011317582820262jGK947039.38207.175818.NGUYEN THI THUY TIEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12569295653.VU THI KIM OANH chuyen tien ung ho MS 2026.012 Nguyen Thi Oanh.CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12569257744.VU THI KIM OANH chuyen tien ung ho MS 2020.013 Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12569253981.ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen Thi Oanh ).CT tu 0111000311909 LY THI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|1.000.000
|6013MCOBB289GSSP.UH MS 2026.010 (Pham Quang Sang).20260113.174011.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|13/01/2026
|2.000.000
|6013MCOBB289GJHC.UH MS 2026.011 (Phan Van Thang).20260113.173823.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12569049935.TRAN THI Y NHI chuyen tien ung ho ma so 2026.013 (ba nguyen thi thanh hong).CT tu 0121000294509 TRAN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|020097042201131729512026YWP8107871.23099.172952.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|400.000
|6013IBT1k1C9D5A4.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang FT26013446874303.20260113.165031.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1k1C99QQV.Ung ho MS 2026.011 Lai Van Thang FT26013409989761.20260113.164432.180018869999.DAO VAN THO.970407
|13/01/2026
|200.000
|6013TPBVJ2CAU27W.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260113.163046.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|13/01/2026
|200.000
|6013TPBVJ2CA46P4.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260113.162951.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1k1C2R5D1.UNG HO MS 2026.012 chi NGUYEN THI OANH FT26013690890097.20260113.162546.6841939133.NGUYEN HUONG GIANG.970407
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1aWBF3BAI.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.161354.042704070003725.NGUYEN THI THUY.970437
|13/01/2026
|100.000
|020097048801131609012026zt9z127130.52467.160901.UNG HO MS 2026011 EM PHAN VAN THANG
|13/01/2026
|300.000
|0200970488011315495220262icu013766.33557.154943.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|13/01/2026
|500.000
|020097040501131545312026W307030260.7579.154522.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|500.000
|020097042201131539542026VU7G793422.72837.153951.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|50.000
|020097042201131536212026K0MA139037.52486.153622.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|18.000
|MBVCB.12566981481.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.013(ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12566987548.Ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|6013MCOBB28SPI7U.Ung ho ms2026.013 nguyen thi thanh hong.20260113.153044.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|13/01/2026
|20.000
|6013TPBVJ2CACBPE.MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).20260113.152822.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|13/01/2026
|68.000
|MBVCB.12566835513.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|020097041601131517412026VJdp860263.45844.151613.UNG HO MS 2026.013 BA NGUYEN THI THANH HONG-130126-15:17:41 VJdp860263
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12566609409.ungho ms 2026012 chi nguyen thi oanh.CT tu 0341000146113 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12566587007.BUI NGOC DIEP ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0511000427431 BUI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|020097048801131501322026zOkW746906.90164.150132.UNG HO MS 2026013 BA NGUYEN THI THANH HONG
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12566534639.MS 2026.013- cau mong co Nguyen Thi Thanh Hong hoi phuc sk va on dinh cs.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|6013IBT1dJLRT9IX.MS 2026011 Phan Van Thang.20260113.145207.970422H3fbc33000000000d39411.MBBANK IBFT.970422
|13/01/2026
|50.000
|6013MSCBD22YCI5B.ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.145044.7397999996868.VO CHI HUNG.970422
|13/01/2026
|200.000
|6013MSCBD22YCHBU.Tri Duc ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.144953.6680118866888.NGUYEN VAN DUC.970422
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1k1CCXNT6.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2026.012 C NGUYEN THI OANH FT26013252077618.20260113.144717.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|13/01/2026
|50.000
|6013IBT1k1CC3GPX.TRAN NGOC NHANH chuyen ung ho Ms2026. 013 ba Nguyen Thi Thanh Hong FT26013721478605.20260113.144248.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|13/01/2026
|300.000
|6013IBT1k1CCFB8D.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26013852320006.20260113.143915.19034545186015.VND-TGTT-CHAU THI QUYNH NHU.970407
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1aWBFGGDF.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.20260113.143749.000000188931.NGUYEN THI TAM.970433
|13/01/2026
|1.000.000
|6013IBT1aWBFG1GD.ung ho MS 2026.009 be NGUYEN HA NHU NGOC.20260113.143252.24007017282.LE THI BICH LAN.970424
|13/01/2026
|600.000
|6013VNIBJ2CA2S1F.ung ho ma so 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.142303.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1k1CC6BIH.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26013932625092.20260113.142238.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|13/01/2026
|150.000
|020097040501131420202026WAVI069455.59077.142020.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12566032760.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|0200970488011314152620269ulc526622.44369.141526.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|13/01/2026
|50.000
|MBVCB.12565975626.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0201000706020 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|0200970415011314070420269999050493.14824.140708.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.12.25 - MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM
|13/01/2026
|500.000
|6013TPBVJ2CQPDS8.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.140436.00058796001.DOAN TRUNG TUNG.970423
|13/01/2026
|100.000
|6013MCOBB28SVRXF.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.140356.08001012971085.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970426
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12565862499.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|020097040501131402312026WC90005069.93683.140231.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12565817807.ung ho MS 2026.012 ( chi nguyen thi oanh).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|MBVCB.12565721763.ung ho MS 2026.009(em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1k1CC8KHM.Ung ho ms 2026.013.ba nguyen thi thanh hong FT26013166454518.20260113.134144.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|13/01/2026
|1.000.000
|020097041601131341192026THi8605411.98147.133951.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong-130126-13:41:19 THi8605411
|13/01/2026
|50.000
|020097042201131339502026QA17761342.92042.133951.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.013 nguyen thi thanh hong
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1iJQMZR7D.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.133834.0338452794.LE XUAN DAT.970432
|13/01/2026
|1.000.000
|6013IBT1k1CCIGS2.Ung ho MS 2026.013 - ba Nguyen Thi Thanh Hong FT26013051026566.20260113.133756.19020590736017.VND-TGTT-PHAM QUYNH CHI.970407
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1iJQMZY5H.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260113.133542.0338452794.LE XUAN DAT.970432
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1bJ2JC98N. Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.133005.001600329001.NGUYEN HOANG DUNG.458761
|13/01/2026
|10.000
|MBVCB.12565483800.2026.013(Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|10.000
|MBVCB.12565466204.2026.010( Pham Quang sang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12565418224.giup MS 2026.013 (Ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|5.000
|6013IBT1k1CC9X2K.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong FT26013604311909.20260113.132118.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|13/01/2026
|100.000
|6013TPBVJ2CQI4ZY.Ung ho ms 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).20260113.132029.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|13/01/2026
|500.000
|6013IBT1k1CC9YAR.Ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong FT26013543283920.20260113.131943.19021248963016.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12565383909.Ung ho MS 2026.011.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114374653294.20260113.114374653294-0347482105_ Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|13/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114374309678.20260113.114374309678-0347482105_Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang
|13/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114374402708.20260113.114374402708-0347482105_Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang
|13/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114374437120.20260113.114374437120-0347482105_Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114374432208.20260113.114374432208-0347482105_Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|300.000
|6013IBT1k1CC2D4V.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT26013520481731.20260113.131529.19033916222013.VND-TGTT-TRAN VINH LOC.970407
|13/01/2026
|200.000
|0200970405011313141120268CW3049731.76858.131411.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|13/01/2026
|50.000
|6013IBT1k1CCC923.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong FT26013518769490.20260113.131144.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|13/01/2026
|500.000
|02009704050113130847202653QH033821.52531.130847.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|200.000
|020097044901131308122026LfSC492030.49906.130813.TRAN THI TAM chuyen tien giup chau pham van bach ma so 2026 011, ma GD 100000069579672
|13/01/2026
|500.000
|020097040501131307362026F4CM030331.45965.130737.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|500.000
|020097040501131306082026IIZB025930.41159.130608.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|13/01/2026
|500.000
|6013MCOBB28SRXUS.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.130455.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|13/01/2026
|500.000
|020097040501131304092026EHYJ020024.31390.130409.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 276 em Tran Minh Loc
|13/01/2026
|500.000
|0200970405011313005120267P0O010224.14791.130051.Vietcombank:0011002643148:MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12565139960.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12565134334.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|30.000
|020097048801131251102026z8tO169886.68728.125101.UNG HO MS 2026.013 BA NGUYEN THI THANH HONG
|13/01/2026
|50.000
|6013IBT1k1C1X9R8.Ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh FT26013276043149.20260113.124904.19035976227017.TRAN THI TUYEN.970407
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12564967034.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0201000103067 VU THI MY TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12564898217.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1024414189 DONG DUY TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|020097042201131238322026RWWL334014.4376.123833.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.012 nguyen thi oanh
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1hWV1MBA2.IBFT Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.122602.0964594666.SACOMBANK.970403
|13/01/2026
|500.000
|020097048801131221272026vJsh017684.6591.122127.MS 2026.013
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12564635268.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|59.000
|6013MCOBB28SCW1F.Ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).20260113.122023.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12564628073.GiaMinhung ho ms 2016.013 (ba nguyen thi thanh hong).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|0200970488011312181220266UVH998068.87740.121812.NGUYEN THI HOAI AI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.011 EM PHAN VAN THANG
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12564588427.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0531002144707 TRUONG DANG NGOC LAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|020097040501131215192026FKW6048549.69348.121519.Vietcombank:0011002643148:LE PHU THANH chuyen tien ung hoMS 2026.010 anh Pham Quang Sang MS2026.012 chi Nguen Thi Oanh
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1k1C1GPLL.Ung ho MS 2026.013 FT26013733023202.20260113.121039.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|13/01/2026
|50.000
|MBVCB.12564402299.ung ho MS 2026.013.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1aWBF24UD.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.120245.1000004826.VO PHUONG THU.970443
|13/01/2026
|50.000
|6013IBT1k1C1PPCB.Ung ho MS 2026.012 FT26013989993377.20260113.115443.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12564158840.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1043277677 MAI PHUOC ANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|500.000
|020097048801131146582026i5KT800652.87095.114658.MS 2025.345
|13/01/2026
|500.000
|020097048801131145362026FfAE792058.77434.114537.MS 2025.351
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1bJ2WXNZC.ung ho ms ms 2026.009 mong gop phan nao cho con an yen.20260113.114104.0868176751.DOAN NGOC QUOC.970448
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12563899870.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12563745908.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0031000495366 NGUYEN VAN HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12563673135.ung ho Ms2026.013 (Ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 0011001424202 NGUYEN NHU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12563658021.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0011001728285 LUU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|020097042201131112502026C3PQ459842.66908.111251.ung ho ms 2026012 chi nguyen thi oanh
|13/01/2026
|500.000
|020097048801131110142026mv4D568378.50719.111014.MS 2025.331
|13/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114359123841.20260113.114359123841-0906238515_Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|500.000
|020097041601131107462026bO5V784181.35719.110737.UNG HO MS 2026.013 BA NGUYEN THI THANH HONG-130126-11:07:46 bO5V784181
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12563490179.ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|500.000
|6013IBT1k1CJ3MGH.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26013558800988.20260113.110538.2986828666.TRAN MANH THUONG.970407
|13/01/2026
|250.000
|IBVCB.12563424983.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1k1CJLFEK.UNG HO MS 2026.013 BA NGUYEN THI THANH HONG FT26013544041282.20260113.105840.19038684726011.VND-TGTT-VO THI MONG THO.970407
|13/01/2026
|30.000
|MBVCB.12563309545.Ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12563305781.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0271000042643 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|020097048801131048362026AAAj464983.23238.104836.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|13/01/2026
|400.000
|6013IBT1k1CJ6DI5.ung ho ms 2026.012 nguyen thi oanh FT26013104309262.20260113.104806.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1hWVJX6PP.IBFT NGUYEN HUU CHUNG chuyen tien.20260113.104725.060019673831.SACOMBANK.970403
|13/01/2026
|1.000.000
|020097040501131046492026DH2O018486.13152.104650.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|1.000.000
|02009704220113104417202602OQ267498.97948.104418.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|100.000
|020097041501131043192026EvAh364094.93049.104319.QR - Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|150.000
|6013IBT1hWVJ3TSP.IBFT Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.104023.070004307771.SACOMBANK.970403
|13/01/2026
|1.000.000
|020097042201131036402026ZN9P284299.56098.103640.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|100.000
|0200970415011310362820269ffw341148.54540.103619.ung ho ms 2026.012
|13/01/2026
|50.000
|MBVCB.12563034012.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0121000689846 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|39.000
|6013IBT1k1CJBKCH.uh ms 2026.012 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26013246352109.20260113.102843.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|13/01/2026
|50.000
|6013WBVNA2YKFTQS.Tran Thuy Dung chuyen ung ho MS 2026 012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.102714.106000209986.TRAN THUY DUNG.970412
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12562928656.PHAN THI VIEN chuyen tien ung ho MS 2026.006 chi VU THI DONG.CT tu 0281000120632 PHAN THI VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12562894192.NGUYEN TIEN DUYET UNG HO MS 2026.012 (Chi NGUYEN THI OANH).CT tu 0301000317875 NGUYEN TIEN DUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|020097042201131023042026LX2R498667.81307.102305.Ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|500.000
|020097041501131018282026CLfO281724.55926.101828.Lam Yen giup ms26.06.Le van quy
|13/01/2026
|500.000
|02009704150113101726202631cL279187.49945.101726.Lam yen giup ms26.007.hoang thi trang
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1k1CJUUHK.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong FT26013207956625.20260113.101610.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12562766361.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0351000667913 BUI THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|50.000
|6013VNIBJ2CQ144G.ung ho ms 2026.013 (nguyen thi thanh hong).20260113.100945.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|13/01/2026
|100.000
|6013VNIBJ2CQ1A2K.ung ho ms 2026.012 (nguyen thi oanh).20260113.100646.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12562608840.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0341006987590 VU QUANG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|1.000.000
|6013IBT1iJQVPXR1.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 3026 013 NGUYEN THI THANH HONG.20260113.100133.247529918.LE THI HOA.970432
|13/01/2026
|300.000
|020097048801131001022026xUpn253469.63760.100057.UNG HO MS 2026.013 BA NGUYEN THI THANH HONG
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12562540275.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.013 ( ba Nguyen thi thanh hong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|400.000
|020097042201130956562026K33P538547.44150.095647.UNG HO MS 2026.009 NGUYEN HA NHU NGOC
|13/01/2026
|1.000.000
|020097048801130954322026OEMh225739.31280.095432.UNG HO MS 2026010 ANH PHAM QUANG SANG
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12562485654.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.012 ( chi Nguyen thi oanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1iJQV8HQN.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.094951.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|13/01/2026
|200.000
|020097048801130946512026pyAN193422.94373.094651.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|13/01/2026
|100.000
|020097048801130939422026lKOJ163521.60116.093943.UNG HO MS 2026.005 EM BUI PHUONG THAO
|13/01/2026
|500.000
|6013IBT1aWBTE5J2.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien giup MS2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).20260113.093739.135704070063676.NGUYEN THI TUYET ANH.970437
|13/01/2026
|100.000
|0200970488011309364420264QQl151319.47102.093635.UNG HO 2026.006 CHI VU THI DONG
|13/01/2026
|50.000
|6013MCOBB28XET92.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260113.093528.03101010965538.HOANG VIET.970426
|13/01/2026
|200.000
|020097041501130925592026tjvt118199.98071.092559.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12562125307.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1013274236 HOANG THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.686
|020097040501130924352026749O037219.91908.092435.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12562095580.Ung ho MS 2026.010 ( anh Pham Quang Sang).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|6013VNIBJ2CQL8AI.Ung ho MS 2026012( chi Nguyen Thi Oanh).20260113.092140.565629999.NGUYEN THI NGHIEM.970441
|13/01/2026
|200.868
|020097040501130919472026VRIF015897.71212.091947.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|13/01/2026
|100.000
|020097040501130917072026BGEN004218.59999.091707.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|13/01/2026
|500.000
|6013IBT1aWBT7VPL.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.091550.039704070004018.TRUONG BINH PHUONG.970437
|13/01/2026
|5.000.000
|020097041601130912312026h9Z2517144.42167.091103.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-130126-09:12:30 h9Z2517144
|13/01/2026
|30.000
|6013IBT1iJQVC3LX.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.090711.128535349.PHAN TIEN DUNG.970432
|13/01/2026
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114346692002.20260113.114346692002-0981433404_Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang
|13/01/2026
|200.000
|020097048801130902332026PJEA011189.99830.090233.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|13/01/2026
|300.000
|020097042201130859372026HG2R665801.88618.085929.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|13/01/2026
|100.000
|020097040501130855482026VNKV010297.73712.085548.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN MINH NHAT MS 2026012
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12561724268.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1033681297 VO TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1hWVJ4Z52.IBFT TRAN THI VIEN chuyen tien MS 2026011 em Phan Van Thang.20260113.085357.040092713387.SACOMBANK.970403
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1aWBT4HUR.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260113.085002.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12561660568.Ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|020097041601130847352026pHdM556543.43083.084607.UNG HO MS 2026 013 BA NGUYEN THI THANH HONG-130126-08:47:35 pHdM556543
|13/01/2026
|500.000
|020097042201130846242026WDKN287337.37930.084625.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12561610701.2026.013.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|10.000
|6013IBT1hWVJB3J4.IBFT Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.084525.050144043933.SACOMBANK.970403
|13/01/2026
|10.000
|020097040501130843572026L68U059291.29110.084357.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|100.000
|020097048801130839212026Qnrv919156.11763.083912.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12561504907.Ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|02009704220113083128202619KR419487.84095.083129.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|200.000
|020097048801130828402026EBz4877260.74205.082840.UNG HO MS 2026.009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|13/01/2026
|100.000
|020097041501130826372026128R852621.66679.082637.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|500.000
|020097041601130826132026Vlty367259.65114.082445.UNG HO MS 2026.012 NGUYEN THI OANH-130126-08:26:12 Vlty367259
|13/01/2026
|150.000
|6013IBT1iJQDX82W.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260113.082534.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12561339995.UNG HO MS 2026.013( Ba NGUYEN THI THANH HONG).CT tu 0071000074713 HO THI TRUC HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|020097041601130814302026sQ8j756765.24498.081302.LUU THANH BINH CHUYEN KHOAN UHMS 2026012 NGUYEN THI OANH-130126-08:14:30 sQ8j756765
|13/01/2026
|200.000
|020097042201130808052026S3QN927798.2983.080806.PHAM THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|200.000
|020097048801130805412026YKNX763342.94768.080532.MS 2026.012 UNG HO CHI NGUYEN THI OANH
|13/01/2026
|150.000
|SHGD:10000229.DD:260113.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:MS 2026.012 (NGUYEN THI OANH)
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12561112427.MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0071001262236 TRAN NGUYEN HOANG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12561076356.UnghoMS2026.012( chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0211000421515 NGUYEN TIEN LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|020097048801130752112026lkh0698232.51971.075211.UNG HO MS 2026013 BA NGUYEN THI THANH HONG
|13/01/2026
|300.000
|020097042201130749182026FXOG939443.44184.074919.Ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|200.000
|020097040501130748182026405K029227.40557.074818.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.013-ba Nguyen Thi Thanh Hong
|13/01/2026
|100.000
|0200970422011307474420260W6I723451.38577.074745.Ung ho MS 2026.012 Chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12560912505.ung ho MS 2026.012(Nguyen Thi Oanh).CT tu 0121000828372 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|020097040501130746302026G2AS022013.34418.074630.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12560861841.ung ho MS 2019.171.CT tu 1030341388 CHU THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|20.000
|020097048801130740122026EREP641045.15298.074012.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|13/01/2026
|50.000
|6013IBT1k1CQRLLX.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang FT26013310730179.20260113.073459.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12560770066.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12560774992.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0281001777602 NGUYEN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|0200970422011307331320263QIG123085.95292.073310.NGUYEN THI VAN ANH chuyen tien uh MS 2026.011 e Pham Van Thang
|13/01/2026
|150.000
|6013IBT1fWZNLEVH.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260113.073248.7061616410.ADD INFO.999888
|13/01/2026
|100.000
|020097048801130730562026ua2n597442.87667.073056.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|13/01/2026
|300.000
|6013IBT1hWVJI9X7.IBFT ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.072939.060015086419.SACOMBANK.970403
|13/01/2026
|500.000
|6013IBT1iJQDKDTY.Ms 2026-013 uh ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.072744.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|13/01/2026
|50.000
|6013IBT1k1CQ37ZW.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26013328102918.20260113.072527.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12560641397.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.009 (Nguyen Ha Nhu Ngoc) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12560614842.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.008 (gd ong Le Van Quy) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12560578038.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0871004192831 NGUYEN HIEN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12560557953.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1k1CQTIXJ.UH MS 2026.011 FT26013327131888.20260113.071437.16767686857.TRUONG THI QUYNH ANH.970407
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12560534628.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 9966000168 TRAN KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12560509201.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 9966000168 TRAN KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|020097048801130709102026eqQ1496409.24230.070910.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|13/01/2026
|175.000
|ATM_FTF.10800545.106620.20260113.070402.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|13/01/2026
|50.000
|6013IBT1k1CQHWKT.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26013259364402.20260113.070218.9396902340.NGUYEN THI ANH.970407
|13/01/2026
|100.000
|6013IBT1iJQD41YU.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.065246.2222666688888.CAO VAN HIEU.970432
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12560271980.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1iJQD5JH9.MP Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260113.062829.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1iJQD5QPI.MP Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.062723.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1iJQDYLIJ.MP Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260113.062355.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|13/01/2026
|100.000
|MBVCB.12560110657.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 9915244298 TRAN XUAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1k1CQG1GU.Ung ho 2026.012 Nguyen Thi Oanh FT26013628546707.20260113.060750.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|13/01/2026
|300.000
|020097040501130553342026YXIS028296.98446.055334.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2026.012 chi nguyen thi oanh
|13/01/2026
|20.000
|6013IBT1aWBT9G39.ung ho MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260113.052930.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12559977787.Ung ho MS 2026.008(gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|020097048801130505322026AZUA280406.74527.050532.UNG HO MS.2026.012 NGUYEN THI OANH
|13/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12559926610.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|500.000
|MBVCB.12559936271.TRAN THANH TUNG chuyen tien.CT tu 1013062446 TRAN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|6013IBT1k1CQ54HD.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26013421938903.20260113.034927.14161718031993.VUONG VAN QUYET.970407
|13/01/2026
|300.000
|020097041601130330082026nqTk802901.44435.033008.UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH-130126-03:30:07 nqTk802901
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12559804896.PHAM CHINH AI uho chi Nguyen thi Oanh.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12559803463.PHAM CHINH AI uho Pham quang sang.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|500.000
|020097041601130211302026BVtQ326930.12645.021003.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh-130126-02:11:30 BVtQ326930
|13/01/2026
|200.000
|MBVCB.12559746931.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011004100657 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|MBVCB.12559672338.Ung ho MS 2026.011.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/01/2026
|300.000
|6013IBT1bJ2W8HIX.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2026 012 chi Nguyen Thi Oanh.20260113.003608.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
|13/01/2026
|200.000
|020097048801130031222026AxM5150374.37927.003122.UNG HO MS 2026.008 GIA DINH ONG LE VAN QUY
|14/01/2026
|200.000
|020097048801150026482026KNkt261415.42431.002648.UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12588647401.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 9984680696 NGUYEN NHAT LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114558310551.20260114.114558310551-0919830872_Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12588541085.ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0011002030364 TRAN THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|50.000
|MBVCB.12588414122.LANG THI THUY ung ho MS 2026.014 ( em dang tien dung ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|50.000
|02009704880114231430202647ce161749.38185.231430.TRAN HOANG DAT CHUYEN TIEN MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1k1CANKNK.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung FT26015751430480.20260114.231247.14022288303017.VND-TGTT-NGUYEN THI DUYEN.970407
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1aW4QPVRW.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260114.231216.0777545665.TRUONG THI HUONG.970443
|14/01/2026
|5.000
|6014IBT1k1CA3FPM.Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung FT26015650869347.20260114.225256.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|14/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114554540866.20260114.114554540866-0347482105_Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|500.000
|020097041501142242392026frF9630048.68375.224239.VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 014 ( em Dang Tien Dung)
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12588181849.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0351000839217 LE VAN BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|1.000.000
|020097041501142234282026GrsH617175.45999.223423.bao nhi ms 2026 011 em phan van thang
|14/01/2026
|1.000.000
|020097041501142233262026P9bF616093.44301.223326.bao vy ck ms 2026 007 chi thi trang
|14/01/2026
|1.000.000
|020097041501142232242026FKKF614285.41429.223219.cong thanh ck ms 2026 009 em nguyen ha nhu mgoc
|14/01/2026
|1.000.000
|020097041501142231052026P5iF612221.36750.223105.NGUYEN THI PHONG LAN chuyen tien ung ho ms 2026012 chi nguyen thi oanh
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12588100028.NGUYEN CU chuyen tien.CT tu 0231000564913 NGUYEN CU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|50.000
|6014IBT1k1CA6VT6.Ung ho MS2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26015706002510.20260114.221653.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1CA6VWJ.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26015907528308.20260114.221646.19030806776820.VND-TGTT-PHAM THI HANH.970407
|14/01/2026
|50.000
|6014IBT1k1CA6J4B.Ung ho MS2026.003 be Do Mai Anh FT26015670981124.20260114.221554.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407
|14/01/2026
|2.000.000
|6014WBVNA2YXRBRA.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260114.221534.264000001758.PHAM THI THU THUY.970412
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1aW4QMTAP.ung ho ms 2026 010.20260114.221213.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1aW4QMZ9J.ung ho ms 2026 011.20260114.221049.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1aW4QMGXM.ung ho ms 2026 012.20260114.220856.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1aW4QMBC6.ung ho ms 2026 013.20260114.220720.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|14/01/2026
|20.000
|MBVCB.12587909254.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1aW4QMPSQ.ung ho ms 2026 014.20260114.220608.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|14/01/2026
|200.000
|020097041501142159272026CaeN552129.31732.215922.DINH THI VUI ung ho em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1bJ2CFPLG.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.215633.0111023882007.PHAM MINH TUAN.970425
|14/01/2026
|100.000
|0200970422011421515220261J44315095.3351.215148.Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|0200970422011421470620269M9C841358.83547.214706.MS 2026.002
|14/01/2026
|150.000
|6014TPBVJ2CC7S9S.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).20260114.214242.09184783723.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
|14/01/2026
|10.000
|MBVCB.12587654913.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|10.000
|MBVCB.12587639775.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|6014VNIBJ2CC712U.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).20260114.213727.708041993.LE NGUYEN PHUONG DUNG.970441
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12587502970.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12587461731.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12587427472.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1k1CAM7WN.UNG HO 2026.002 NGUYEN THI DUNG FT26015798858045.20260114.212325.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12587391008.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12587365293.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|10.000
|020097048801142119212026xMwX779963.56134.211921.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.004 NAM MO A DI DA PHAT
|14/01/2026
|10.000
|0200970488011421171420266BxM768968.44665.211714.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.005 NAM MO A DI DA PHAT
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDLQ7R.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20260114.211653.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|10.000
|020097048801142116382026Bgt0766095.42190.211639.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.008 NAM MO A DI DA PHAT
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1CADYEK.Ms 2026 014 e Dang Tien Dung FT26015625920440.20260114.211618.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|14/01/2026
|10.000
|020097048801142116042026tgvh762896.38712.211604.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.007 NAM MO A DI DA PHAT
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDHXS5.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien.20260114.211604.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|1.000.000
|6014IBT1hWVDHTGS.IBFT ung ho ma so 2026006 chi vu thi don.20260114.211527.970403P66e19b000000000525712.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|10.000
|020097048801142115192026KutY759674.34636.211519.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.006 NAM MO A DI DA PHAT
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDHLAU.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau.20260114.211511.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDH6NX.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20260114.211432.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDHK9F.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh.20260114.211350.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDH4GF.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau.20260114.211257.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12587249576.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0011001353603 VU THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDHY7S.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao.20260114.211213.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|10.000
|020097048801142112072026B1d4742265.18096.211207.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.282 NAM MO A DI DA PHAT
|14/01/2026
|100.000
|020097048801142111442026ImIx740117.16144.211144.UNG HO MS 2026014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDH8FW.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung.20260114.211132.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|10.000
|020097048801142110572026jCKk736216.10900.211047.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.172 NAM MO A DI DA PHAT
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDHV65.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien MS 2026.006 Vu Thi Dong.20260114.211044.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|10.000
|0200970488011421101620266VEZ733172.8328.211011.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.212 NAM MO A DI DA PHAT
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDH9D6.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260114.210947.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|10.000
|020097048801142109402026Bn8B729776.5151.210930.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.189 NAM MO A DI DA PHAT
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDH14D.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.008 gia dinh ong Le Van Quy.20260114.210902.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDZNLB.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.010 anh Pham Quang Sang.20260114.210805.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|10.000
|0200970488011421073220260tGA718492.94570.210722.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.349 NAM MO A DI DA PHAT
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDZFHZ.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.011 em Phan Van Thang.20260114.210700.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12587162662.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0501000095230 HO DUY THE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|020097048801142106392026yCPL713333.89571.210639.TRAN DUC NGOC UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDZH62.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260114.210612.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVDZEWY.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260114.210513.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12586973636.Ung ho MS 2026. 014 ( Em Dang Tien Dung).CT tu 1023905263 DANG THI CHAU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|020097042201142037082026YOGV105004.20956.203709.ung ho ms 2026.002
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12586644937.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVD7845.IBFT Ung ho 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.203003.050042843617.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|50.000
|6014IBT1k1C4H2VL.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung FT26014794302401.20260114.202637.19020110624011.VND-TGTT-NGUYEN VAN QUANG.970407
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12586530227.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0201000686929 TRAN HUU HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|020097042201142017062026SM7Q858226.95395.201709.ung ho MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|14/01/2026
|50.000
|020097041501141959462026RoO7166837.82539.195946.LE THI THUY chuyen tien MS2026.009
|14/01/2026
|50.000
|0200970415011419563120264Ptk155303.63196.195631.LE THI THUY chuyen tien MS2026.014
|14/01/2026
|20.000
|0200970422011419491020269JRE681493.14261.194906.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Dang Tien Dung ms 2026.014
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12585773945.ung ho MS2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 1018550979 TRAN NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|020097042201141939492026NG2J304469.53541.193950.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|14/01/2026
|200.000
|020097042201141929362026TFMS107909.84923.192937.ung ho ms 2026014 chau Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12585377598.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien Ung ho MS 2026.014 ( em Dang Tien Dung).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|20.000
|020097048801141920492026KYro065286.23968.192049.UNG HO MS 2026014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|10.000
|020097041601141905452026zcqK155311.22380.190535.MS 2026.014-140126-19:05:44 zcqK155311
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1CBHD59.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung FT26014140720980.20260114.185420.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12584890019.NGUYEN THI HIEN chuyen tien MS 2026.002 ( Nguyen Thi Dung ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12584844681.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 1044871365 HUYNH THI MY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|1.000.000
|6014IBT1bJ2C47G7.Donation or charity MS 2026.014.20260114.185036.090206632001.NGO THI THANH THAO & PHAM THAI HUNG.458761
|14/01/2026
|350.000
|6014IBT1dJTD3QNA.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 007 008 009 010 011 012 va 013.20260114.182758.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|14/01/2026
|50.000
|6014IBT1k1CBCQ4P.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26014481059688.20260114.180001.19020613176014.VND-TGTT-NGUYEN THI TRA GIANG.970407
|14/01/2026
|12.060
|020097042201141759122026SRID977075.54323.175913.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|020097041601141758182026Bjhn019664.47697.175808.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong-140126-17:58:18 Bjhn019664
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12583785113.ung ho MS 2026.014(em Dang Tien Dung).CT tu 1026622790 NGUYEN THI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1iJQ4B8VN.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.175048.77281177.PHAM HONG DANG.970432
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12583686304.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12583609808.MS 2025.352( nguyen tue nhi).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12583583197.MS 2025.353( be nguyen duc anh).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1iJQ4PKNG.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.174104.686819748886.VUONG THU NGA.970432
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12583530738.MS 2026.010 (pham quang sang).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12583530334.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 0201000686929 TRAN HUU HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1C5ANJS.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung FT26014469911533.20260114.171929.19025198143018.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|14/01/2026
|100.000
|020097042201141715482026LJ9C785236.21451.171539.NGUYEN THI SA chuyen tien ung ho MS 2026. 011 em Phan Van Thang
|14/01/2026
|300.000
|020097041601141714332026tEEH662065.11783.171424.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung-140126-17:14:33 tEEH662065
|14/01/2026
|100.000
|020097048801141712552026tkxp113477.102.171255.PHAM VAN THA CHUYEN TIEN UH MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1iJQ49LJG.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.171142.0966877968.NGUYEN MY TAI.970432
|14/01/2026
|1.000.000
|020097041601141710492026iH3N520072.84200.171039.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOANVA CO THUY VI UNG HO MS 2026014 DANGTIENDUNG-140126-17:10:48 iH3N520072
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1C5YGQL.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung FT26014523077909.20260114.170934.19033043178012.VND-TGTT-MAI XUAN HOANG.970407
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1C5I1TK.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung FT26014103070525.20260114.165856.19031129842222.VND-TGTT-BUI THI TO HAI.970407
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12582725729.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0421000445832 PHAN DIEU XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12582637466.ung ho MS 2026.014( em Dang Tien Dung).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|18.000
|MBVCB.12582589492.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|50.000
|020097042201141649362026RG7O494567.30458.164937.ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|300.000
|6014IBT1aWBNSGPA.ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).20260114.164506.03100013761340.LUU THI THANH HUYEN.970440
|14/01/2026
|200.000
|0200970422011416441320268TJ6153490.92252.164414.UNG HO MS MS 2026.009 NGUYEN HA NHU NGOC
|14/01/2026
|150.000
|020097041601141643362026Gb2n486692.88019.164205.UNG HO MS2026.002-140126-16:43:36 Gb2n486692
|14/01/2026
|500.000
|020097044901141643052026vNWU236647.84266.164305.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong, ma GD 100000070195028
|14/01/2026
|150.000
|020097041601141642382026erHb044469.79952.164107.UNG HO MS2026.012-140126-16:42:38 erHb044469
|14/01/2026
|50.000
|6014TPBVJ2CMIH96.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.164158.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|14/01/2026
|250.000
|020097041601141639172026t0XE347780.56918.163908.UNG HO MS 2026.014-140126-16:39:17 t0XE347780
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12582344305.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1C5QBTT.ung ho MS MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26014370036129.20260114.163301.19035913156012.VND-TGTT-TRAN THI THANH HUONG.970407
|14/01/2026
|300.000
|0200970416011416310720263mgf017411.2124.162936.UNG HO MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG-140126-16:31:07 3mgf017411
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12582266293.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0021002126272 MAI KHANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVSGJVA.IBFT Nguyen Thi Trung ung ho MS 2026.014 be Dang Tien Dung.20260114.162710.0837998999.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12582146858.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|020097048801141622292026oCYx750419.45230.162220.THUY ANH UNG HO MS 2026.014 DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12582093337.2026.014.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|0200970405011416183620267VHE072525.20114.161831.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.012
|14/01/2026
|100.000
|020097042201141618032026D9LF634847.15873.161804.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|20.000
|MBVCB.12582069747.ms 2026.014 (em dang tien dung).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12582060886.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|020097042201141617302026150Z677199.12909.161730.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVS4Z3E.IBFT Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang.20260114.161707.060849189969.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|50.000
|0200970405011416154520261YBT057669.2235.161545.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS .2026.014. Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVS4AVB.IBFT Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260114.161538.060849189969.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVS45YJ.IBFT Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.20260114.161500.060849189969.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1hWVS4U9F.IBFT Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.161417.060849189969.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1CYHE58.UNG ho MS 2026.014 Em Dang Tien Dung FT26014035930865.20260114.161228.8983688556.DO NGOC HOA.970407
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12581887569.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0451000234124 TRAN QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|0200970416011416050420263B7H278645.34083.160505.UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG-140126-16:05:04 3B7H278645
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1CYELF1.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung FT26014650000764.20260114.160442.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|14/01/2026
|700.000
|6014IBT1iJQB6D9J.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026008 2026009 2026010 2026011 2026012 2026013 2026014 moi ma so 100 k.20260114.160137.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|14/01/2026
|500.000
|020097042201141558042026TZMB263944.90493.155805.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|0200970405011415572320260G2G065755.86140.155723.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12581747012.ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0491000055801 TRINH LE QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|6014MCOBB28ITJ2K.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).20260114.155441.03601014902406.NGUYEN NGOC TIEN.970426
|14/01/2026
|200.000
|020097048801141553172026G5IV571616.60868.155307.NGUYEN THI PHUONG CHUYEN TIEN TU THIEN MS 2026.014
|14/01/2026
|100.000
|6014VNIBJ2CMXMCB.ung ho ms2026.014.20260114.155007.559156939.DO HUU HA.970441
|14/01/2026
|100.000
|6014VNIBJ2CMXYKL.Ung ho MS2026.014 em Dang Tien Dung.20260114.154946.615704060101826.TRAN THI MINH PHUONG.970441
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12581627963.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0181000052374 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12581619271.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 0181000052374 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12581599868.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0181000052374 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12581554733.Ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang).CT tu 8888888168 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12581489208.NGUYEN THI THU LAN chuyen tien UNG HO MS 2026.014 (Em DANG TIEN DUNG).CT tu 0371003880893 NGUYEN THI THU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12581485841.Ung ho MS 2026.011(em Phan Van Thang).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|020097040501141534542026XOX4061876.50884.153454.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|50.000
|6014IBT1iJQB4MXD.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh 0912166350.20260114.153309.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|14/01/2026
|200.000
|0200970405011415324420266A6N052022.39044.153244.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|14/01/2026
|50.000
|6014IBT1iJQB4SRA.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung 0912166350.20260114.153243.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|14/01/2026
|100.000
|020097041601141531212026Vgdu858427.31392.153122.UNG HO MS 2026.012 NGUYEN THI OANH-140126-15:31:21 Vgdu858427
|14/01/2026
|1.600.000
|6014IBT1bJ2CCKYF.Chou Ching Hsien Taiwanung ho Nguyen Thi Thanh Hong MS 2026-013.20260114.152455.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|14/01/2026
|50.000
|0200970488011415180120263xY4375166.52807.151752.UNG HO MS 2026014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|200.000
|020097042201141518002026P5QH639692.53236.151756.ung ho ms 2006.014 em dang tien dung
|14/01/2026
|50.000
|MBVCB.12581080229.ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 1050748528 TRAN THI THU TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|6014VNIBJ2CMUK5J.Ung ho MS2026.014(em Dang Tien Dung).20260114.150426.001704060081062.LE THI CAM VAN.970441
|14/01/2026
|300.000
|6014IBT1hWVSVYBZ.IBFT ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung.20260114.150350.060015086419.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1CYJEJF.PHAN NGOC LAN UHNCHCCCLY 0982805956 FT26014049612911.20260114.150345.19033094204018.VND-TGTT-PHAN NGOC LAN.970407
|14/01/2026
|200.000
|020097040501141502062026ZRC5017076.62040.150207.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|20.000
|0200970422011415012420269COT797928.57784.150124.MS 2026.014
|14/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114502505556.20260114.114502505556-0918178899_Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1iJQBIK4B.Ung ho MS 2026 014 em Dang Tien Dung.20260114.145934.182252522.HUYNH NHAT THAO.970432
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1k1CYWWWI.MS 2026 014 ung ho Dang Tien Dung FT26014843836037.20260114.145840.13820608558019.VND-TGTT-TRAN PHUONG DUNG.970407
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12580962190.ung ho MS 2026.014.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|77.000
|MBVCB.12580955350.ung ho MS 2026.002 ( nguyen thi dung ) .CT tu 0411001096276 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12580904475.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.014( em Dang tien dung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|020097040501141450292026PKNA069610.98914.145029.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|200.000
|020097040501141450192026NGL1068917.97653.145019.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1iJQBVAZ8.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.144841.222654815.NGUYEN ANH TU.970432
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12580782042.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2026.009 NGUYEN HA NHU NGOC, HUNG YEN.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12580766067.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2026.005 BUI THI PHUONG THAO VA BUI PHUONG THANH, PHU THO.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|020097048801141441082026tq8E185265.51393.144108.UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12580725751.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2026.003 DO MAI ANH, HAI PHONG.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12580719129.THAIVANTRINH chuyen tien ung ho MS 2026.14 (em DANG TIEN DUNG).CT tu 0111000163737 THAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|50.000
|6014IBT1k1CPH67I.MS2026.014 em finn chuc anh dung mau khoe FT26014780019540.20260114.143143.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|14/01/2026
|400.000
|6014IBT1bJ2CW19Q.ung ho Ms 2026 014 em DANG TIEN DUNG.20260114.143021.00028888.LAM THANH VO.970427
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12580613177.NGUYEN THI THANH XUAN ung ho MS 2026.014 ( em DANG TIEN DUNG).CT tu 0281001585163 NGUYEN THI THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|020097042201141429242026YV28477434.91841.142924.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|14/01/2026
|100.000
|020097042201141423422026Z0TS628753.63834.142343.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12580540829.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.354 DINH NGUYEN THAO MY, QUANG TRI.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|6014IBT1k1CPEIY5.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26014380190325.20260114.142020.19029811535027.VND-TGTT-TRAN THI LUU TAM.970407
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12580459730.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI, LAM DONG.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|50.000
|6014IBT1dJT93KD5.ung ho MS 2026014 chau Dang Tien Dung.20260114.141848.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422
|14/01/2026
|100.000
|020097048801141417552026hJtG076722.35830.141756.UNG HO MS 2026014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|300.000
|020097042201141415482026IA3Q774680.25348.141549.ung ho MS2026.014 Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|6014TPBVJ2CMJJ4H.uh ms 2026.009 Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260114.141506.03220956102.LE THI OANH KIEU.970423
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12580408387.NGUYEN THI HONG THUY chuyen tien ung ho MS 2026.002.CT tu 1023331505 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|1.000
|MBVCB.12580383889.LE THANH BINH chuyen tien.CT tu 0671004078912 LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|020097048801141408012026fLDI031829.88409.140802.UNG HO MS 2026.014
|14/01/2026
|5.000
|MBVCB.12580363758.Tra Xuan Binh Chuyen tien ung ho ms 2026013.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/01/2026
|30.000.000
|020097041601141405092026jPa0098425.74440.140509.UNG HO MS 2026.013 BA NGUYEN THI THANH HONG-140126-14:05:09 jPa0098425
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1CP4J6W.Ung ho MS 2006.014 chau Dang Tien Dung FT26014902072361.20260114.140214.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH .970407
|14/01/2026
|30.000.000
|6014IBT1aWBRERDL.ung ho ms 2026.012 nguyen thi oanh.20260114.140113.068704070274024.NGUYEN XUAN DAI.970437
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12580294104.2026.014.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12580289357.ung ho ms 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0071000626184 TRAN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1CP5K1Y.Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung FT26014161667791.20260114.135713.19034753575017.VND-TGTT-CHI QUANG HOA.970407
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1CP54LQ.Ung ho MS 2026.014 Dang Tien Dung FT26014028984204.20260114.135653.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|14/01/2026
|50.000.000
|020097042201141356442026LXWM673610.36217.135645.ung ho ms 2026.014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12580232682.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1aWBREIZ7.ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260114.135431.092704070000951.VO THI NGUYET.970437
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1k1CPY95Y.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung FT26014917606928.20260114.135204.19022661222012.VND-TGTT-BUI QUANG TIEN.970407
|14/01/2026
|100.000
|020097041601141352002026Px09626640.13444.135150.UNG HO MS2026.014 EM DANG TIEN DUNG-140126-13:51:59 Px09626640
|14/01/2026
|10.000
|020097042201141349172026YTJP189885.536.134907.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12580165933.NGUYEN THI HIEN chuyen tien Ung Ho MS 2026 014 (Em Dang Tien Dung ).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12580155935.ung ho ms.2026.014 (em Dang Tien Dung) .CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|6014VNIBJ2CMCWSN.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.134820.025704060595669.TA THI LAN.970441
|14/01/2026
|200.000
|020097041601141346532026Z52s238481.90472.134653.UNGHO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG-140126-13:46:52 Z52s238481
|14/01/2026
|300.000
|6014IBT1k1CP8NW9.Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung FT26014460214850.20260114.134411.19232776999996.VND-TGTT-VU THI LINH CHI.970407
|14/01/2026
|500.000
|6014WBVNA2YVH2L9.Ung ho MS 2026.014, em Dang Tien Dung.20260114.134349.884881456789.PHAN VAN TUAN.970412
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12580099827.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1iJQ5XRUN.TRAN THI PHUONG NHUNG UH MS2026014 Dang Tien Dung.20260114.134315.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|14/01/2026
|500.000
|020097040501141341582026NKU8020537.68413.134158.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|20.000
|6014TPBVJ2CMM78W.MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).20260114.134141.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|14/01/2026
|200.000
|020097048801141340482026xUXv916387.63211.134048.NGUYEN LAN HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.014 DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1CPINFT.NGUYEN LUONG ung ho MS 2026 014 chau Dung FT26014624721895.20260114.134041.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1CPIM6N.MS 2026.014 FT26014229400031.20260114.133816.19029103147017.VND-TGTT-DO MINH TU.970407
|14/01/2026
|200.000
|020097042201141337432026YMCB189343.48541.133744.Tri Duc ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1aWBR7ZNT.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.133713.0946165198.PHAM THI HOA.970443
|14/01/2026
|2.000.000
|MBVCB.12580019332.HOANG THUY ck ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0341000073589 HOANG BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|020097040501141336022026ZF76001683.42170.133553.Vietcombank:0011002643148:DAO THI NHUONG chuyen tien ung hoMS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|020097042201141335072026A4QZ587315.38086.133507.ung ho ms 2026.014
|14/01/2026
|500.000
|020097040501141334052026CLHM095866.32416.133405.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1k1CPVYAF.Ung ho MS 2026.14 em Dang Tien Dung FT26014706550800.20260114.133136.19031442769013.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET PHUONG.970407
|14/01/2026
|50.000
|020097040501141330032026118F083481.13907.133003.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|111.111
|02009704220114132909202619K4168687.10734.132909.QuyenDuong ungho MS 2026.014 DANG TIEN DUNG. Nam mo ADiDa Phat.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Phat.Nam Mo Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tat con nguyen dem cong duc hoi huong cho khap chung sinh lia kho duoc vui
|14/01/2026
|300.000
|020097041501141328362026zGiK534523.7755.132836.ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung)
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1CPDJLE.Ung ho MS 2026.014 Dang Tien Dung FT26014913043906.20260114.132639.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|14/01/2026
|10.000
|6014IBT1hWV9R4YD.IBFT Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.132459.050144043933.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|50.000
|MBVCB.12579890311.ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 1046163800 DO THANH HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|6014IBT1aWBRGAI9.MS 2026.014 - em Dang Tien Dung.20260114.132333.06006868.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1CPS247.MS 2026.014 Dang Tien Dung FT26014164362659.20260114.132319.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|14/01/2026
|30.000
|MBVCB.12579860348.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1k1CP9YQT.Uho ma so 2026.014 em dang tien dung FT26014047687727.20260114.132040.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|14/01/2026
|200.000
|020097040501141316592026RYN0044990.55405.131659.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12579810448.NGUYEN THI KIM ANH chuyen tien ung ho MS 2026.014 ( em Dang Tien Dung ) .CT tu 0301000338957 NGUYEN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|50.000
|0200970488011413152720264hHy813971.48909.131523.UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|500.000
|020097041601141315192026nFa3297658.48660.131520.UNG HO MS2026 014 DANG TIEN DUNG-140126-13:15:19 nFa3297658
|14/01/2026
|100.000
|6014TPBVJ2CMBFMU.uhms 2006.002 chi Nguyen Van Dung.20260114.131516.03220956102.LE THI OANH KIEU.970423
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12579784343.Ung ho MS 2026.014.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|40.000
|6014VNIBJ2CMBYLP.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).20260114.131312.345825555.DINH KHANH LINH.970441
|14/01/2026
|200.000
|020097042201141313072026FX4B983533.39146.131258.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho ma so 2026.014 Dang Tien Dung
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12579750486.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|150.000
|020097041501141311292026w0st494747.32029.131129.QR - Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|200.000
|020097041501141311082026P2P4493966.29669.131108.QR - Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1CP1ZPC.MS 2026.014 FT26014418147205.20260114.131104.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|14/01/2026
|50.000
|MBVCB.12579743031.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|6014IBT1k1CP1Y76.Ung ho ms 2026.014 e Dang Tien Dung FT26014615296791.20260114.131003.19035476750015.VND-TGTT-PHAM THE DUAN.970407
|14/01/2026
|500.000
|020097041501141309282026r8Pa490486.23104.130929.2026.014 em dang tien dung
|14/01/2026
|50.000
|6014IBT1k1CPJFJE.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung FT26014362510829.20260114.130753.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1CPJTYN.ung ho MS 2026.014 FT26014599010179.20260114.130749.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1iJQ5ZZ11.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260114.130740.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1CPJ7A6.Ung ho ms 2026,014.em dang tien dung FT26014297520738.20260114.130706.8149891989.VU VAN HOA.970407
|14/01/2026
|100.000
|6014TPBVJ2CMAUDF.Ung ho ms 2026.014(em Dang Tien Dung).20260114.130652.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|14/01/2026
|30.000
|MBVCB.12579698819.LE THI MY LINH ung ho 2026.014.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114492284402.20260114.114492284402-0902498898_Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|30.000
|6014MCOBB28D3Q8Y.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.130550.03101010865852.DIEU THI BICH.970426
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1CPWT6L.Ung ho MS 2026.014 FT26014128608270.20260114.130421.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|14/01/2026
|50.000
|020097042201141303382026ZNVE664631.95552.130339.LE THI CAM DUNG chuyen tien MS.2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|5.000
|6014IBT1k1CPQD7P.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung FT26014788460088.20260114.125856.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12579595622.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0371000424237 HO THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12579524389.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0011004100733 BACH THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|2.000.000
|MBVCB.12579446172.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|50.000
|020097048801141244542026IRcC683159.3138.124454.UNG HO MS 2026014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|150.000
|020097040501141244152026YDCR045013.98908.124415.Vietcombank:0011002643148:DINH SON TUNG chuyen tien UNG HO MS 2026 014 em DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12579427112.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 1015969545 PHAM THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|20.000
|020097042201141242072026THPO948349.89160.124159.gui ms 2026 014
|14/01/2026
|101.000
|6014IBT1k1CUTJUH.DO THI LOI chuyen MS2026 014 em Dang tien Dung FT26014778510609.20260114.123849.19035174975018.DO THI LOI.970407
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12579352558.ms2026.014 dang tien dung.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|020097048801141237162026L4kz646669.62563.123716.MS2026.014 EM DANG TIEN DIXNH
|14/01/2026
|100.000
|6014TPBVJ2CML8GR.LE THI KIM KHIEN chuyen tien ung ho ma so 2026, 012( chi Nguyen Thi Oanh).20260114.123536.00002209397.LE THI KIM KHIEN.970423
|14/01/2026
|300.000
|0200970415011412322120261vG3394404.36370.123216.ms.14.Dang Tien dung.ong ba Tiet Hop
|14/01/2026
|100.000
|6014TPBVJ2CM2ICC.LE THI KIM KHIEN chuyen tien ung ho em Dang Tien Dung ma so 2026,014.20260114.123129.00002209397.LE THI KIM KHIEN.970423
|14/01/2026
|500.000
|0200970422011412304620265MQH269807.26977.123047.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|14/01/2026
|1.400.000
|020097041501141227352026Oqbw380045.7844.122735.ung ho ms26.14.em Tien Dung.ngoc oanh500.lamyen500.kieuanh100.Ba thuy 100.minhkhang 100.Longchau100
|14/01/2026
|200.000
|020097041501141227102026HbvZ378376.6349.122710.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12579108841.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026-014( dang tien dung).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12579104020.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114486424615.20260114.114486424615-0349582603_Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12579031081.ung ho MS 2026.014 ( em Dang Tien Dung ).CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|0200970405011412125620263M62026041.18863.121256.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1CU44MI.UNGHO MS2026.013 FT26014200875803.20260114.121207.19827279625016.VND--NGUYEN THANH NAM.970407
|14/01/2026
|50.000
|6014IBT1iJQ5PQT3.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260114.121131.181488824.LE QUOC TRUNG.970432
|14/01/2026
|100.000
|020097041601141207082026p2KM997168.83402.120538.UH MS 2026.002NGUYEN THI DUNG-140126-12:07:08 p2KM997168
|14/01/2026
|1.000.000
|6014IBT1k1CU8KDP.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26014662277897.20260114.115623.4549796868.VO THI NGOC ANH.970407
|14/01/2026
|250.000
|0200970415011411552120269qu5288002.5995.115521.ung ho MS 2025.353 em nguyen duc anh
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141154192026oPvq285086.98704.115419.ung ho MS 2025.328 em lay cuong long
|14/01/2026
|300.000
|020097042201141151572026IC2F985810.83515.115159.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141151362026Q4bh274483.82041.115136.ung ho MS 2025.330 anh bui van ta
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141150252026lX9p269563.72937.115025.ung ho MS 2025.334 ba nguyen thi sen
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12578629536.NGUYEN THI BAC ung ho MS 2026.011 ( em Thang - Ha Tinh).CT tu 0271000943396 NGUYEN THI BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141149062026RGpp266018.63924.114906.ung ho MS 2025.336 ba lo thi hoan
|14/01/2026
|100.000
|0200970422011411432320267515677595.26733.114324.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141143202026WmTk245061.26464.114320.ung ho MS2025.340 ong nguyen van thao
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141142112026famE240634.19073.114211.ung ho MS 2025.339 me con chi nguyen thi thu huong
|14/01/2026
|50.000
|02009704050114114016202616AK073426.6304.114006.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141140122026qz9M233469.6027.114012.ung ho MS 2025.332 em do thi anh thu
|14/01/2026
|250.000
|0200970415011411391220262mgV228730.98322.113902.ung ho MS 2025.337 chi nguyen thi thuy dieu
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141138062026A4bM224965.89591.113806.ung ho MS 2025.344 anh trieu thach duong
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141137062026xR4u221750.82684.113707.ung ho MS 2025.321 anh nguyen nhat hao
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12578422247.LE THI TRANG chuyen tien 2026.014 ( em Dang Tien Dung) .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|250.000
|0200970415011411361120262lAv218856.76428.113611.ung ho MS2025.342 anh to dinh thu
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141135172026bDmH215311.70625.113517.ung ho MS 2025.346em do nam khanh
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141134232026RYGc212396.63864.113423.ung ho MS 2025.329 em sung a dinh
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141133202026xRPj208235.57426.113320.ung ho MS2025.331 anh le quang huy
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141132252026z2S7204492.50802.113215.ung ho M S 2025.322em bui gia loc
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141131222026Af8L201293.44640.113122.ung ho MS2025.327 chi nong thi phan
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141129472026P3r0195317.34754.112947.ung ho MS 2025.333 em ly van dong
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141128342026g4jo192010.27192.112834.ung ho MS 2025.343 anh tran van minh
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141127062026fMYl185837.17173.112706.ung ho MS2025.345 anh chung hong phuoc
|14/01/2026
|250.000
|020097041501141125182026Hyvi179904.6171.112518.ung ho MS 2025.347 nguyen thi hoai nam
|14/01/2026
|200.000
|6014TPBVJ2C1HKFE.Ung Ho MS 2026014 Em Dang Tien Dung.20260114.112334.03405598301.NGUYEN NGOC BAO TRAN.970423
|14/01/2026
|200.000
|020097041601141119522026k5mc410355.72034.111822.UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG-140126-11:19:52 k5mc410355
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12578160027.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 1025619113 LUC TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|6014IBT1iJQ5WEDB.Ms 2026-014 uh em Dang Tien Dung.20260114.111859.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|14/01/2026
|100.000
|020097042201141118412026ZSRO650254.64459.111842.ms 2026.014 em dang tien dung
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12578097494.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 1025619113 LUC TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|0200970415011411133520264EWH138700.31698.111335.QR - Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|6014TPBVJ2C19SLM.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.110725.60985699888.LE THI THU HUYEN.970423
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12577916811.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2026-014.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1aWBR2PHH.ung ho MS 2026.014( em Dang Tien Dung).20260114.110100.159704070102332.DANG HUU DAT.970437
|14/01/2026
|50.000
|020097042201141053432026WMU8203952.13807.105344.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|200.000
|020097041601141047562026NyYO485811.81310.104757.UNG HO MS 2026,014 EM DANG TIEN DUNG-140126-10:47:56 NyYO485811
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12577654036.ung ho ms 2026. 014.CT tu 0801000226049 VU THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|020097048801141036192026YskF953594.15778.103619.UNG HO MS 2026002 NGUYEN THI DUNG
|14/01/2026
|500.000
|020097041601141036062026iefq689726.15233.103557.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung-140126-10:36:06 iefq689726
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12577537825.NGUYEN THI KIM NGAN chuyen tien.CT tu 1022389003 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1iJQYHWQ8.UNG Ho MS 2026014 Em DANG TIEN DUNG Binh phuc con nhe Thuong lam.20260114.103203.0908097819.HA THI THANH MAI.970432
|14/01/2026
|50.000
|MBVCB.12577407887.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 1046745845 VO THI MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|50.000
|020097041601141020382026LeUH392175.32320.102029.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung-140126-10:20:38 LeUH392175
|14/01/2026
|30.000
|MBVCB.12577328344.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|16.667
|MBVCB.12577189686.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1k1C8SFCV.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung FT26014600300350.20260114.100624.19022491554015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUONG .970407
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12577176377.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 1017432416 NGUYEN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12577159150.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|0200970405011410032520268IVW014722.43047.100325.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12577119060.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 1323689999 NGUYEN DINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1iJQYG1Y8.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.100144.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|14/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12577109592.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 1323689999 NGUYEN DINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|020097041601140956032026khxc794125.5221.095553.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung-140126-09:56:02 khxc794125
|14/01/2026
|50.000
|0200970422011409555320266AUN948399.3000.095544.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.013 nguyen thi thanh hong
|14/01/2026
|50.000
|6014MCOBB28H6W2B.Ung ho MS 2026.013 (ba Ngiyen Thi Thanh Hong).20260114.095454.03101010965538.HOANG VIET.970426
|14/01/2026
|200.000
|020097041501140952342026fX9V774929.87553.095234.QR - Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1C8J2CY.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung FT26014300238798.20260114.094911.19020587792011.VND-TGTT-PHAN THUY NGA.970407
|14/01/2026
|200.000
|020097048801140948362026NMPg747384.69558.094836.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|14/01/2026
|200.000
|020097048801140948012026EjQl745220.66301.094801.UNG HO MS 2026014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12576938155.Ung ho MS 2026.014 (Em Dang Tien Dung).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|020097041601140947242026xrWj309963.62825.094714.UNGHO2026.014DANGTIENDUNG-140126-09:47:23 xrWj309963
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12576889311.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|020097041601140944252026x2Ap382262.50129.094254.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung-140126-09:44:24 x2Ap382262
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1C8Q2G7.ung ho MS 2026.014 FT26014001279695.20260114.094306.19024404382011.VND-TGTT-LAI DANG GIANG.970407
|14/01/2026
|300.000
|020097042201140939232026TKE9854551.26271.093919.Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|20.000
|6014IBT1k1CIRK38.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung FT26014931670932.20260114.093826.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|14/01/2026
|20.000
|6014IBT1k1CIR5IY.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung FT26014476626003.20260114.093750.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12576800030.Ung ho MS 2026. 013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0251001032572 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|0200970422011409371020268XYA820160.15698.093701.ung ho MS 2026.014 em DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1iJQYY1MR.Ung ho MS 2026 014 em Dang Tien Dung.20260114.093538.86586387.DUONG THI THANH NHAN.970432
|14/01/2026
|1.000.000
|6014IBT1fWH18U9K.DANG THI PHUONG HAU chuyen tien ung ho Dang tien Dung 2026014.20260114.093341.0101944999.DANG THI PHUONG HAU.970406
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12576754107.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0201000734845 LE MINH CAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|020097040501140931382026XGKL074584.91303.093138.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS-2026.014-em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114468094051.20260114.114468094051-0909308050_Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1k1CIF6P4.Anh NGUYEN CONG MINH TRI Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung FT26014955830040.20260114.092911.19124477880012.VND-TGTT-NGUYEN CONG GIA PHUC.970407
|14/01/2026
|100.000
|020097048801140927502026EOvq662494.75350.092746.UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1iJQYU92U.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.092519.76260125.PHAM NGOC ANH.970432
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12576600209.chau ung ho ms2026.002( nguyen thi dung).CT tu 0101001070421 TRAN KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|70.000
|6014IBT1hWV91BI3.IBFT ung ho ms.2026.014 chau dang tien dung.20260114.091920.030008608802.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1iJQYI3M1.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 014 DANG TIEN DUNG.20260114.091818.247529918.LE THI HOA.970432
|14/01/2026
|20.000.000
|UNG HO VIEN PHI 2 MA SO: 2026.010 VA 2026.013, MOI MA SO 10 TRIEU DONG, TONG 20 TRIEU DONG
|14/01/2026
|500.000
|6014MCOBB28H3MTH.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.091451.80000629128.PHAM NGOC VU.970426
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12576514267.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0601000542623 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|10.000
|6014TPBVJ2C1TBXM.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260114.091217.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1aWBXT25M.Ung ho MS 2026014 em DangtienDung.20260114.090944.135704070019592.TRAN BA LANG.970437
|14/01/2026
|200.000
|020097041601140907212026qE1N030517.88475.090711.UNG HO MS2026014 EM DANG TIEN DUNG-140126-09:07:20 qE1N030517
|14/01/2026
|200.000
|020097042201140905232026FFL2810857.80389.090524.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|020097048801140904512026RplZ569094.78109.090451.DONG THI VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12576369061.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0021001099775 NGUYEN THI NHUE GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12576357436.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0071000604419 CHUNG VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|020097042201140858472026DRXR553444.54329.085838.Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|500.000
|020097042201140857382026HC4H864538.49881.085738.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|0200970422011408561220269B1Q319145.44152.085613.Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|0200970422011408554420260N68385433.42270.085540.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1hWV9WCDD.IBFT 2026. 014 em Dang tien Dung.20260114.085525.040001112386.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|100.000
|020097042201140849452026H02D868394.20181.084945.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|14/01/2026
|500.000
|6014NBVAF223C6IN.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.084944.100008791958.DO THI HANG.970419
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12576201399.MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|020097048801140847442026IByi501378.12375.084744.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|200.000
|0200970405011408444620268APH073903.562.084446.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|200.000
|020097048801140843462026hIqX486319.98202.084346.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12576087028.ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12576085395.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0651000845806 PHAN QUANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12576070611.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 1016736497 DANG DINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12576070189.TRAN THI PHUONG HOA chuyen tien ung ho MS2026.014(em Dang Tien Dung).CT tu 0011001721027 TRAN THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|1.000.000
|6014IBT1fWH1WMZE.ung ho ms 2026.014 ( em dang tien dung).20260114.083453.6688699.DOAN THI BICH HUONG.970431
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12576028962.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0481000035349 NGUYEN XUAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|0200970405011408320820260SH5021941.55574.083159.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|300.000
|020097048801140829412026Pz6t425411.47171.082941.UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12575969814.NGUYEN THI THUY NGA ung ho 2026-012 ( Nguyen Thi Oanh).CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12575954909.NGUYEN THI THUY NGA ung ho 2026- 007 ( Hoangf Thij Trang).CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1aWBX6S45.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260114.082600.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12575913161.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1CIVX7H.Gd pham thi dang nguyen duy hung nguyen phan anh Ung ho MS 2026012 chi nguyen thi oamh FT26014342087919.20260114.082437.19026267865019.VND-TGTT-PHAM THI DANG.970407
|14/01/2026
|200.000
|0200970405011408230920261K3Q085438.23698.082309.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1aWBXEFZN.Ung ho MS2026.014 ( em Dang Tien Dung ).20260114.082209.10100030004183.NGUYEN THAO NGUYEN.970440
|14/01/2026
|200.000
|020097041501140822082026Hr8i524845.20457.082203.QR - Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12575879800.ung ho MS 2026.014 (Dang Tien Dung).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|6014IBT1fWH1Q98P.Ngoc Han ck Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung). Chuc e mau lanh benh gd khoe manh hp binh an.20260114.081818.9021137541065.DANG NGOC HAN.963388
|14/01/2026
|400.000
|020097048801140817442026SVQg366807.5572.081744.UNG HO MS 2026002 NGUYEN THI DUNG
|14/01/2026
|100.000
|0200970405011408144920268C7T051394.96275.081449.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|100.000
|020097048801140814442026mSS6351828.96161.081444.HO TRO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12575769643.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 1013490598 NGUYEN DINH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|020097042201140810572026KALK673087.83253.081048.Ung ho MS 2026.014 Em DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|200.000
|020097048801140810292026J9np331506.81324.081029.UNG HO MS 2026014 EM DANG TIEN DUNG
|14/01/2026
|500.000
|MBVCB.12575738157.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0421003960880 HUYNH TAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12575714577.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0091000399776 LE HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12575709165.Ung ho MS 2026.013.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|02009704150114080515202628Lp483561.63665.080506.QR - Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12575659266.Ung ho MS2026.012(Chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|500.000
|6014TPBVJ2C1BGSA.TRAN QUOC KHANH ung ho MS 2016.014 em Dang Tien Dung.20260114.080233.25868686879.TRAN QUOC KHANH.970423
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12575647600.Ung ho MS2026.014(Em Dang Tien Dung).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12575629480.Ung ho MS 2026.002.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12575615549.MS2026.014.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12575596967.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|10.000
|0200970405011407561620265K3M076732.34994.075616.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|300.000
|020097041601140756082026GnVe877114.33775.075438.UNG HO MS 2026 014 EM DANG TIEN DUNG-140126-07:56:08 GnVe877114
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12575533027.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0031000220406 TRAN VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12575538197.LAM THI THU EM chuyen tien ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0071004664627 LAM THI THU EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|50.000
|020097048801140749462026DlGQ232363.16007.074946.UNG HO MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12575505011.LAM THI THU EM chuyen tien ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0071004664627 LAM THI THU EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|150.000
|02009704050114074621202614FK038335.5098.074617.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI CAM VAN chuyen tien ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12575477840.ung ho ms 2026.014 (em dang tien dung).CT tu 0521000708083 DANG DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12575412465.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|20.000
|020097048801140735482026Bb4I166775.73067.073543.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.014
|14/01/2026
|100.000
|MBVCB.12575278771.ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|6014IBT1k1CMFDYL.Ung ho MS 2026.014 FT26014370174768.20260114.072856.19038601851014.VND-TGTT-LE HOANG DUY.970407
|14/01/2026
|100.000
|02009704220114072512202615EF795200.40606.072508.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|14/01/2026
|200.000
|6014TPBVJ2C1Y3PQ.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260114.072448.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1hWV2LYGH.IBFT Ung ho MS 2026.014.20260114.072447.060005542981.SACOMBANK.970403
|14/01/2026
|300.000
|MBVCB.12574807974.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|100.000
|IBVCB.12574807977.Chuyen tien ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/01/2026
|100.000
|020097040501140637292026AM6T007492.22162.063729.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.002
|14/01/2026
|100.000
|IBVCB.12574800326.Chuyen tien ung ho MS 2026.013 NguyenThi ThanhHong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/01/2026
|30.000
|020097048801140626592026QPp1903894.3501.062659.UNG HO MS MS 2026009 EM NGUYEN HA NHU NGOC
|14/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12574709783.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|200.000
|MBVCB.12574701711.CHU THI THU ung ho MS 2026.002 (nguyen thi Dung).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/01/2026
|250.000
|6014IBT1k1CMB4R3.Ung ho ms 2025.339 FT26014202823247.20260114.060415.19030658100669.VND-TGTT-HOANG ANH VAN.970407
|14/01/2026
|100.000
|6014IBT1k1CMB8I4.UNGHO MS 2026.002 FT26014790216763.20260114.055957.19827279625016.VND--NGUYEN THANH NAM.970407
|14/01/2026
|500.000
|6014IBT1k1CMYCTC.Ong Quy 288 tdt ung ho nguoi can giup do FT26014131263146.20260114.043759.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|14/01/2026
|50.000
|0200970422011403190620268IE9507303.4631.031906.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|14/01/2026
|50.000
|020097041501140159572026VOpi201554.68251.015947.Ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang)
|14/01/2026
|50.000
|6014IBT1k1CMMSQS.Ung ho MS 2026.002 FT26014656000404.20260114.012607.19035101215015.VND-TGTT-LE THI THUY AI.970407
|14/01/2026
|300.000
|020097040501140036142026M159072134.5211.003614.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.012 chi nguyen thi oanh
|14/01/2026
|100.000
|6014TPBVJ2CBI8B4.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).20260114.001349.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/01/2026
|10.000
|6013IBT1cW725LFE.Ung ho MS 2026.012 (chi Nguyen Thi Oanh).20260113.235034.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|15/01/2026
|15.000
|MBVCB.12604526680.TUONG DUNG ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|15.000
|MBVCB.12604518963.TUONG DUNG ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|15.000
|MBVCB.12604523918.TUONG DUNG ung ho MS 2026.015 (2 me con ba Dang Thi Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|20.000
|6016IBT1bJ29RT3L.LY QUAN ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung.20260116.005158.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|15/01/2026
|20.000
|6016IBT1bJ29RLLG.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung.20260116.005010.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|15/01/2026
|20.000
|6016IBT1bJ29RZBZ.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260116.004638.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|15/01/2026
|20.000
|6016IBT1bJ29RKS7.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2026.012 chi Nguyen Thi Oanh.20260116.004158.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|15/01/2026
|100.000
|020097042201160031232026KE6I880857.78175.003119.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|15/01/2026
|100.000
|6016VNIBJ2CJSL4J.MS 2026.006 (chi Dong).20260116.002241.088704060146773.TA HONG NHUNG.970441
|15/01/2026
|20.000
|6015VCBCJ2CJXZ5X.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.20260115.235759.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|15/01/2026
|300.000
|020097042201152348062026DTEW347769.22390.234807.ung ho MS 2026009 Em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|15/01/2026
|200.000
|6015MCOBB2F27DJF.Noi dung xin ghi ro Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).20260115.230642.03101017973242.PHAM THI TRUC ANH.970426
|15/01/2026
|200.000
|6015TPBVI22L5DVT.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260115.225959.22503011996.HOANG THI THU HANG.970423
|15/01/2026
|200.000
|6015IBT1iJQHT8J9.Ung ho ms 2026003 Be Do Mai Anh.20260115.225824.8807012023.DOAN THI PHUONG LY.970432
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1C3UJ77.Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung FT26016176466892.20260115.223610.2107906888.VU HAI NAM.970407
|15/01/2026
|30.000
|0200970422011522254920269DXW383284.32249.222550.Ung ho MS 2026.003
|15/01/2026
|300.000
|6015IBT1iJQHKKJV.Ungho2026003beDoMaiAnh.20260115.221302.0939348434.MA HOANG DONG.970432
|15/01/2026
|50.000
|6015VNIBJ2CJWN6K.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260115.220646.617011992.DUONG HONG NHUNG.970441
|15/01/2026
|50.000
|6015VNIBJ2CJWDXN.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260115.220553.617011992.DUONG HONG NHUNG.970441
|15/01/2026
|100.000
|020097042201152205182026G5A9734303.57393.220508.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|15/01/2026
|10.000
|MBVCB.12603515596.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026 .015 (hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|6015IBT1iJQHAXNY.MS 2026-015 hai me con ba Dang Thi Dung.20260115.215618.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|15/01/2026
|10.000
|020097048801152153162026pyp8674116.5861.215306.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.197 NAM MO A DI DA PHAT
|15/01/2026
|10.000
|020097048801152152352026xYtp671026.3461.215236.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.175 NAM MO A DI DA PHAT
|15/01/2026
|10.000
|020097048801152152002026P0lL668556.264.215201.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.189 NAM MO A DI DA PHAT
|15/01/2026
|10.000
|020097048801152151202026XnIO665374.98022.215110.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.177 NAM MO A DI DA PHAT
|15/01/2026
|10.000
|020097048801152150402026mJi7662467.94482.215040.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.176 NAM MO A DI DA PHAT
|15/01/2026
|10.000
|020097048801152148572026gBhO654359.86622.214857.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.172 NAM MO A DI DA PHAT
|15/01/2026
|10.000
|0200970488011521482320266VDO652187.84002.214812.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.173 NAM MO A DI DA PHAT
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1C3WMBE.Ung ho MS MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26015525047268.20260115.214730.93334444999.MAI VAN DUONG.970407
|15/01/2026
|200.000
|MBVCB.12603307854.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.015 ( hai me con ba Nguyen thi dung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|020097042201152139562026073X144382.45112.213957.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|15/01/2026
|20.000
|6015IBT1hWV8H25E.IBFT Ung ho MS 2026.009.20260115.213507.060220357832.SACOMBANK.970403
|15/01/2026
|200.000
|0200970416011521302720267Efb819057.96489.213017.UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG-150126-21:30:27 7Efb819057
|15/01/2026
|25.000
|6015IBT1k1CFT1AB.MS 2026 003 Be Do Mai Anh FT26015766253758.20260115.212341.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1iJQHUQ5L.Duc Tue Minh ung ho ma so 2026003 Do Mai Anh.20260115.211938.155292555.NGUYEN CAM VAN.970432
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12602911946.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|6015MCOBB2F2KM81.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260115.211905.37201015931303.HO ANH HAO.970426
|15/01/2026
|200.000
|6015IBT1k1CF67PZ.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh FT26015848729022.20260115.211304.19024111987014.VND-TGTT-NGUYEN NHAT TUNG.970407
|15/01/2026
|200.000
|020097042201152111372026SKCX806143.90910.211138.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|15/01/2026
|200.000
|020097042201152108542026GX32396484.75587.210855.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|15/01/2026
|500.000
|6015IBT1iJQHVT5S.Ung ho MS 2026 014 em Dang Tien Dung.20260115.210429.178710157.NGUYEN THI LONG VAN.970432
|15/01/2026
|15.000
|MBVCB.12602603119.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.013 (ba Nguyen Thi Thanh Hong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12602589362.ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12602566378.ung ho MS 2026.015 (ung ho me con ba Dang Thi Dung).CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|300.000
|MBVCB.12602482935.ung ho MS 2026.015 ( Hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 0611001951837 NGUYEN THI TRAM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1aW4145PD.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2016.014 emdang tien dung.20260115.205117.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|15/01/2026
|120.000
|MBVCB.12602369257.ung ho MS 2026.014 em dang tien dung.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114669374050.20260115.114669374050-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung chuc em som binh phuc
|15/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114669338018.20260115.114669338018-0961282794_Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114668629153.20260115.114668629153-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh mong con an yen
|15/01/2026
|20.000
|020097042201152034282026D7XF222467.64155.203429.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho hai me con ba Dang Thi Dung ms 2026.015
|15/01/2026
|15.000
|MBVCB.12602103106.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.012 (Chi Nguyen Thi Oanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|020097042201152025282026X402886980.2939.202529.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|15/01/2026
|15.000
|MBVCB.12601745065.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.011 (em Phan Van Thang)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|1.000.000
|020097042201151958572026E33N826319.21155.195858.DAM THI THU HA chuyen tien ung ho ms 2026015 me con dang thi dung
|15/01/2026
|200.000
|6015IBT1k1CTFMSB.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26015684090960.20260115.195251.11520020759017.VNDA-DANG THI THANH MINH.970407
|15/01/2026
|500.000
|020097048801151950422026Vs5j927615.61483.195042.UNG HO MS2026.014
|15/01/2026
|500.000
|MBVCB.12601118631.ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0451000420773 NGUYEN PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|300.000
|MBVCB.12600892311.UNG HO MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|020097048801151930182026Ugl7780135.9473.193018.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.003 DO MAI ANH
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CTBYS4.Ms.2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT26015002805470.20260115.192235.19038814107017.VND-TGTT-HUYNH LE PHUONG MAI.970407
|15/01/2026
|100.000
|0200970405011519185320269A1D087122.23915.191853.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|15/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12600568636.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0071001350020 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|5.000
|6015IBT1k1CTU79G.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung FT26015201168667.20260115.191303.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|15/01/2026
|2.000.000
|020097041501151912492026andy764152.78396.191249.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|15/01/2026
|100.000
|020097048801151908522026QvHN620120.49064.190852.UNG HO MS 2026015 BA DANG THI DUNG
|15/01/2026
|40.000
|020097042201151851142026FAB0773285.14325.185115.ms2026.015 me con ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|100.000
|020097041501151840072026YpYU611576.25336.184007.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|15/01/2026
|300.000
|020097040501151826482026X4WG086698.18787.182637.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1aW4JNVPA.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260115.182450.6964842345.DANG THI HAO.970443
|15/01/2026
|200.000
|020097041601151821312026rojo149833.80377.182131.MS 2026. 014-150126-18:21:30 rojo149833
|15/01/2026
|200.000
|020097041601151818512026Xlif195766.59951.181718.MS 2026. 003-150126-18:18:51 Xlif195766
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12599290287.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12599286066.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|300.000
|020097041501151809122026FfA0467556.84698.180912.QR - Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|15/01/2026
|50.000
|6015IBT1iJQ63CZ1.ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260115.175132.242059239.LY HONG NGAN.970432
|15/01/2026
|50.000
|MBVCB.12598831748.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.015( hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|68.000
|6015MCOBB285RCRZ.MS2026.015 ba Dang Thi Dung.20260115.174255.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|15/01/2026
|200.000
|0200970405011517423220264YYG007041.62976.174221.Vietcombank:0011002643148:Gia An Binh An UH MS 2026.002 Co Nguyen Thi Dung
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12598640744.MS 2026.003-cau mong be Do Mai Anh mau chong phuc hoi sk mong gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|28.223
|6015TPBVI22LXBXF.MS 2026.003 be Do Mai Anh.20260115.173424.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151727172026MtMw254835.31965.172717.ung ho ms 2026.008 gd ong le van quy
|15/01/2026
|20.000
|MBVCB.12598362407.Ung ho MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|250.000
|0200970415011517233320266a6S235498.98871.172323.ung ms 2026.009 nguyen ha nhu ngoc
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151722442026ZIrB230980.91751.172239.ung ho ms 2026.010 anh pham quang sang
|15/01/2026
|50.000
|0200970415011517222920269999084764.90053.172233.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.12.25 - MS 5824
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151721562026xn1F226873.84443.172151.ung ho ms 2026.001 mac thanh nhung
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151720472026LwbS220945.74974.172042.ung ms 2026.007 chi hoang thi trang
|15/01/2026
|200.000
|020097040501151719562026YBQ7048650.68535.171946.Vietcombank:0011002643148:Gia An Binh An UH MS 2026.014
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151719442026vcsY215938.66639.171944.ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151718392026AHLx210582.57137.171828.ung ho ms 2026.002 nguyen thi dung
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151717372026KcHU205689.47994.171737.ung ho ms 2026.011 em phan van thang
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151716242026DHvP200103.38588.171625.ung ho ms 2026.013 ba nguyen thi thanh hong
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151715232026UZaK194609.29678.171523.ung ho ms 2025.349 vu phuong duy
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151714322026qvm8189503.21660.171432.ung ho MS 2026.003 be do mai anh
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151713402026HKgd185296.14768.171340.ung ho MS 2026.006 vu thi dong
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151712502026uhHh182155.9155.171250.ung ho MS 2026.004 c nguyen thi sau
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151712032026qhoC178083.2601.171204.ung ho MS 2026.005em bui phuong thao
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151711112026qdyM172886.94305.171111.ung ho M S 2025.354 dinh nguyen thao my
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151710172026zGnz168629.87531.171017.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151709312026KACg164567.81347.170931.ung ho MS 2025.341 em tong van khanh
|15/01/2026
|250.000
|0200970415011517083920266YX7160429.73999.170834.ung ho M S 2025.351 pham minh chau
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12597984591.MS 2026 015 hai me con ba Dang Thi Dung.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151707472026d1eA156390.67354.170747.ung ho MS 2025.347ba nguyen thi hoai nam
|15/01/2026
|250.000
|020097041501151706522026Clc6152262.60084.170653.ung ho MS 2025.350 ba vu thi bien
|15/01/2026
|200.000
|020097040501151701302026DIM6021035.12925.170120.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|15/01/2026
|100.000
|0200970422011516513220269LZJ447935.35293.165128.MS2026003 DO MAI ANH
|15/01/2026
|50.000
|6015MCOBB285QQAK.Ung ho ms2026.015 hai me con ba dang thi dung.20260115.164747.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|15/01/2026
|100.000
|02009704220115164453202690D2707109.82101.164454.114636805299-Ung ho MS 2026015 hai me con ba Dang Thi Dung-CHUYEN TIEN-OQCH00065I1T-MOMO114636805299MOMO
|15/01/2026
|100.000
|6015TPBVI22LGPTK.ung ho NCHCCCL.20260115.164401.04282805001.PHAM MAI THUY HANG.970423
|15/01/2026
|200.000
|6015IBT1k1CH8PMT.Ung ho MS 2025.354 FT26015538073601.20260115.163726.19035745490017.VND-TGTT-LY MINH TRANG .970407
|15/01/2026
|500.000
|6015VNIBJ2CFXWZV.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).20260115.163605.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CHV4WU.Ung ho MS 2026.003 FT26015400893437.20260115.163039.19035745490017.VND-TGTT-LY MINH TRANG .970407
|15/01/2026
|3.000.000
|0200970405011516295020260M2O044969.68826.162950.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|400.000
|MBVCB.12597242223.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0011002789949 NGHIEM THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|300.000
|6015IBT1iJQ69DJ9.Ung ho MS2026003be do mai anh.20260115.162453.0989088807.NGUYEN THI THUY HANG.970432
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CHJQJK.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong FT26015143483135.20260115.161223.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407
|15/01/2026
|300.000
|MBVCB.12596964199.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|0200970422011515582220267A17161856.58190.155823.Ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|50.000
|6015TPBVI22LW97B.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.20260115.154738.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|15/01/2026
|30.000
|020097048801151547272026uDHG041809.93436.154727.MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZ63PA.Ung ho MS 2026.003 FT26015505077564.20260115.154408.19071514629019.VND-TGTT-VU LINH TO.970407
|15/01/2026
|200.000
|020097042201151537482026NTTO593274.38388.153749.Ung ho MS 2026.013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|15/01/2026
|50.000
|020097042201151536322026XS8X140619.31120.153633.ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|200.000
|020097042201151536292026BWTJ907855.30120.153630.Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|15/01/2026
|CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN VCB 148 SANG TAI KHOAN VCB 337
|15/01/2026
|300.000
|IBVCB.12596327989.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12596330812.UNGHO MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG.CT tu 0181003531299 TA THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|0200970422011515292320268HFE955760.87203.152919.Tri Duc ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|300.000
|020097041501151528402026FHd4643276.82467.152840.Ung ho MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung)
|15/01/2026
|30.000
|MBVCB.12596266219.LE THI MY LINH ung ho MS 2026.015.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12596251168.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 9333797221 TRAN LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|MBVCB.12596218924.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 7794121255 CU THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|020097040501151522222026QA0I073382.42833.152222.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI AN ung ho MS 2026 014
|15/01/2026
|200.000
|020097041601151521162026UOjs480501.36362.152106.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung-150126-15:21:15 UOjs480501
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZYFNQ.Le Duc Mai Phuong chuyen ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung FT26015488131659.20260115.151955.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407
|15/01/2026
|30.000
|MBVCB.12596134100.2026.015 Dang Thi Dung.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114627760206.20260115.114627760206-0342029208_Ung ho MS 2026015 hai me con ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZPTEP.Ung ho ms 2026.015.hai me con ba dang thi dung FT26015107168470.20260115.151704.8149891989.VU VAN HOA.970407
|15/01/2026
|50.000
|6015IBT1k1CZUXVE.Ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung FT26015010866604.20260115.151430.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|15/01/2026
|100.000
|6015VNIBJ2CFRGPF.Ung ho 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung).20260115.151307.692998888.DO QUANG HUY.970441
|15/01/2026
|200.000
|MBVCB.12596033016.Ung ho MS 2026.014(em Dang Tien Dung).CT tu 0021000905229 LE THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|020097041601151511242026DV1K132223.75385.151125.NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026-015 DANG THI DUNG-150126-15:11:23 DV1K132223
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZ84M5.Ung ho MS 2026.015 2 me con ba Dang Thi Dung FT26015031981380.20260115.151038.19033016064021.VND-TGTT-LUU THI HUONG QUYNH.970407
|15/01/2026
|50.000
|MBVCB.12596002215.ung ho MS 2026.015.CT tu 1028659600 TRAN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|6015IBT1k1CZIXZF.Ung ho MS 2026.015 ba Dang Thi Dung FT26015324068000.20260115.150857.19032091387018.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH NGUYEN.970407
|15/01/2026
|100.000
|020097048801151507122026d1Kh807478.47972.150712.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|15/01/2026
|300.000
|020097041501151505572026zUjT562453.41332.150557.2026.015 me con ba dang thi dung
|15/01/2026
|500.000
|020097048801151502472026johv780604.20982.150247.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.012 NGUYEN THI OANH
|15/01/2026
|100.000
|020097048801151500032026F0YK764939.4300.150003.UNG HO MS 2026003 BE DO MAI ANH
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZ97X6.TRAN VU LO SN 1963 ung ho be TRUONG NGOC NHI MS 2025.316 FT26015463306130.20260115.145347.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZ9266.DANG THI MY LIEN SN 1978 ung ho em NGUYEN HUNG MANH MS 2025.317 FT26015649724515.20260115.145220.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZ2KLR.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho PHAM MINH CHAU MS 2025.351 FT26015012882904.20260115.145051.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12595721761.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZ2S3Q.BUI MINH GIA BAO SN 2006 ung ho chi NGUYEN THI OANH MS 2026.012 FT26015256384166.20260115.144931.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|15/01/2026
|18.000
|MBVCB.12595701466.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|020097048801151448192026CAPE701542.36335.144809.UNG HO MS 2006.003 BE DO MAI ANH
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZCH28.BUI MINH GIA KHANH SN 2012 ung ho ba NGUYEN THI THANH HONG MS 2026.013 FT26015131449200.20260115.144809.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|15/01/2026
|100.000
|6015MCOBB28PWPWK.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260115.144751.08001012971085.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970426
|15/01/2026
|100.000
|020097041501151447482026d9qC502307.32773.144749.ms 2026.003 ( be do mai anh)
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZCM5L.BUI MINH GIA AN SN 2009 ung ho be VUONG NGOC LAN MS 2025.314 FT26015238670985.20260115.144646.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZ132Y.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho ba TRAN THI LE MS 2025.315 FT26015522805450.20260115.144531.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CZ1M1F.DANG THI MY LIEN SN 1978 ung ho 2 me con ba DANG THI DUNG MS 2026.015 FT26015345060524.20260115.144344.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|15/01/2026
|50.000
|6015TPBVI22L4TUY.MS 2026.003 Do Mai Anh.20260115.144317.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|15/01/2026
|100.000
|020097048801151433192026RcHG622716.53461.143319.UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1hWVMFCDS.IBFT Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung.20260115.142649.0918090120.SACOMBANK.970403
|15/01/2026
|100.000
|020097048801151424032026b4sH575665.2980.142403.UNG HO MS 2026014 EM DANG TIEN DUNG
|15/01/2026
|300.000
|6015IBT1k1C63LNY.Ung ho MS 2026.003 - be Do Mai Anh FT26015399950006.20260115.142347.19025487070037.VND-TGTT-TRAN QUOC TUAN.970407
|15/01/2026
|200.000
|020097041601151422162026URT8835775.94244.142216.UNG HO MS 2026.003 - BE DO MAI ANH-150126-14:22:16 URT8835775
|15/01/2026
|5.000
|MBVCB.12595344723.Tra Xuan Binh chuyen tien ung ho ms 2026015.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12595220093.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|5.000
|MBVCB.12595214271.Tra Xuan Binh chuyen tien ung ho ms 2026014.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12595170048.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0451000477875 CAO XUAN THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|MBVCB.12595107676.ung ho MS 2026.012(Chi Nguyen Thi Oanh).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12594964195.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|1.000.000
|6015IBT1aW4WR2ZT.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260115.134419.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|15/01/2026
|100.000
|020097042201151334312026YCZP937926.56237.133432.ung ho MS 2026.003
|15/01/2026
|500.000
|6015TPBVI22LZB5J.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).20260115.133427.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1C6YWW6.Ung ho MS 2026.003 Do Mai Anh FT26015105045177.20260115.133205.180018869999.DAO VAN THO.970407
|15/01/2026
|50.000
|6015MCOBB28PMUJ3.Ung ho ms2026.003 be do mai anh.20260115.132754.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|15/01/2026
|200.000
|6015VNIBJ2CFBN4X.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).20260115.132708.627704060168069.NGUYEN VAN THUONG.970441
|15/01/2026
|50.000
|6015MCOBB28PM4IL.Ung ho ms2026.014 dang tien dung.20260115.132650.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|15/01/2026
|10.000
|MBVCB.12594599704.PHAM THI BICH TRANG chuyen tien giup be do mai anh.chuc be mau khoe.nam mo a Di Da phat.CT tu 0791000045039 PHAM THI BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|30.000
|MBVCB.12594437625.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 1046745845 VO THI MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|6015VNIBJ2CFAMG4.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).20260115.130325.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|15/01/2026
|200.000
|6015IBT1iJQKTM4Z.Ung ho ks 2026 003 Do Mai Anh.20260115.123946.129077198.DOAN VAN HAO.970432
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CEF3R7.ung ho MS2026.003 DO MAI ANH FT26015701702503.20260115.123119.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|15/01/2026
|100.000
|6015TPBVI22LJL8A.LE THI KIM KHIEN chuyen tien ung ho ma so 2026,015(me con ba Dang thi Dung).20260115.122912.00002209397.LE THI KIM KHIEN.970423
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12593885992.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 0341007103216 HOANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CEE3T5.UH MS 2026.003 FT26015790358648.20260115.121533.19032371803998.VND-TGTT-HOANG TRONG AN.970407
|15/01/2026
|300.000
|6015IBT1k1CEEB66.Ms2026.003 FT26015106842791.20260115.121434.19035946222010.DO VIET DUC.970407
|15/01/2026
|50.000
|020097040501151210232026D7JB029602.98063.121023.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|15/01/2026
|500.000
|6015IBT1iJQK46YX.Ung ho MS 2026 003 be Do Mai Anh.20260115.120010.182252522.HUYNH NHAT THAO.970432
|15/01/2026
|50.000
|MBVCB.12593220883.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho Ms 2026.003( do mai anh) .CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|300.000
|020097048801151142542026U0c0852080.3588.114254.UNG HO MS 2026.015 HAI ME CON BA DANG THI DUNG
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1hWVMSKG7.IBFT ung ho ms 003.2026 be do mai anh.20260115.114040.060100478369.SACOMBANK.970403
|15/01/2026
|50.000
|6015IBT1aW4W4QB8.UNG HO MS 2026003 BE DO MAI ANH.20260115.113347.700018890973.VU KHANH LY.970424
|15/01/2026
|68.000
|6015MCOBB287SURR.MS2026.003 be Do Mai anh.20260115.113341.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12592910763.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|10.000
|6015IBT1cW78IN7I.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260115.112639.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12592882512.ungho ms 2026.014.CT tu 1059603002 MAC DO KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12592877055.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|2.000.000
|020097048801151121442026fdAX737101.60759.112144.UNG HO MS 2026.003
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CEJEBL.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh FT26015183530054.20260115.112109.11521387924010.VND-TGTT-LE THANH HAI.970407
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12592804376.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0071001308216 NGUYEN HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|020097042201151118052026DSYF445607.37519.111806.Tri Duc ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh
|15/01/2026
|20.000
|MBVCB.12592736580.ung ho MS 2026.011( em Pham Van Thang).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CEQVPD.UNG HO MS 2026.014 em DANG TIEN DUNG FT26015344781820.20260115.111441.19038684726011.VND-TGTT-VO THI MONG THO.970407
|15/01/2026
|20.000
|MBVCB.12592681073.ung ho MS 2026.014( em Dang Tien Dung ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|02009704220115110640202610OU583438.63751.110642.Ban doc giup do be Do Mai Anh co the gui ve so tai khoan 0011002643148 Ngan hang Vietcombank hoac so tai khoan: 114000161718 Ngan hang VietinBank.Noi dung xin ghi ro: Ung ho MS 2026.003 be Do Mai A
|15/01/2026
|100.000
|6015TPBVI22LMJ78.ung ho ms. 2006.003. be Do Mai Anh.20260115.105527.03220956102.LE THI OANH KIEU.970423
|15/01/2026
|700.000
|020097041601151053172026dBrA088518.81543.105145.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung-150126-10:53:17 dBrA088518
|15/01/2026
|500.000
|020097048801151047192026OC9g563117.44924.104719.UNG HO MS 2025341 EM TONG VAN KHANH
|15/01/2026
|500.000
|020097048801151046222026Rilb558760.39378.104622.UNG HO MS 2026012 CHI NGUYEN THI OANH
|15/01/2026
|500.000
|020097048801151044322026j3fc549887.28633.104432.UNG HO MS 2026013 BA NGUYEN THI THANH HONG
|15/01/2026
|500.000
|020097048801151042342026tefu540526.17412.104235.UNG HO MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12592212663.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|020097042201151041452026FXND944793.13077.104146.Ung ho MS MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|15/01/2026
|50.000
|020097042201151041202026H4RH830669.9963.104116.MS 2026.014
|15/01/2026
|300.000
|0200970488011510402320262vnJ529959.5070.104023.UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|15/01/2026
|300.000
|020097048801151037532026Bgeb518409.90464.103742.UNGHO MS 2026.003 BE MAI ANH
|15/01/2026
|50.000
|0200970488011510370520267lv4514853.85347.103654.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.015 ME CON BA DANG THI DUNG
|15/01/2026
|200.000
|MBVCB.12592122358.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 1026561798 DOAN ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12592061393.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0451000355918 LE DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|020097042201151029002026LXFU816464.41051.102901.NGUYEN THI THANH chuyen tien ung ho MS 2026.014 e Dang Tien Dung
|15/01/2026
|500.000
|6015IBT1hWVVXV17.IBFT Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.20260115.102709.060143617478.SACOMBANK.970403
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1fWH9RDPY.MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).20260115.102641.9021824027966.VO TA NGOC THU.963388
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CKY4D3.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh FT26015284015536.20260115.102243.19033121376012.VND-TGTT-DINH VAN TUNG.970407
|15/01/2026
|500.000
|MBVCB.12591881688.UNG HO MS 2026.014 - EM DANG TIEN DUNG.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|MBVCB.12591881219.Ung ho MS MS 2026.009 (em Nguyen Ha Nhu Ngoc).CT tu 0351001172199 NGUYEN THI VUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|6015IBT1k1CKURAB.UH 2026.014 - Dang Tien Dung FT26015717382608.20260115.101812.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|15/01/2026
|50.000
|020097041601151014322026htXa201643.58918.101259.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH-150126-10:14:31 htXa201643
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CK844P.MS 2026.003 Do Mai Anh FT26015613509903.20260115.101411.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|15/01/2026
|500.000
|MBVCB.12591810852.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0071003303012 TRUONG VAN TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|0200970422011510120320267W0U777702.45990.101203.ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh
|15/01/2026
|500.000
|MBVCB.12591732903.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.CT tu 0441000767559 NGUYEN TRAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|6015TPBVI22LBKIT.MS 2026.003 ( be DO MAI ANH ) be gon chuc cac ban nho mau khoe.20260115.100553.07731086501.LAI THUY LINH.970423
|15/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114593878039.20260115.114593878039-0845267475_Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|15/01/2026
|100.000
|020097040501151003102026MJ3H098611.95883.100310.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms2026.014 Dang Tien Dung
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12591624297.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 9795286279 NGUYEN KHAC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|1.000.000
|UNG HO MS2026015 (2 ME CON BA DANG THU DUNG)
|15/01/2026
|300.000
|020097041601150953512026zDOj954492.47631.095351.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH-150126-09:53:50 zDOj954492
|15/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114592537352.20260115.114592537352-0326683902_Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1iJQ761WQ.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260115.094958.0966783646.PHAN THI THU TRANG.970432
|15/01/2026
|300.000
|020097042201150946542026R069453713.12761.094650.Ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12591426972.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|MBVCB.12591380465.Ung ho MS 2026.003.CT tu 0201000151148 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|020097042201150941542026H0YV139783.89047.094144.LE THI CAM DUNG chuyen tien UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|15/01/2026
|50.000
|MBVCB.12591309786.ung ho MS 2026.015.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|MBVCB.12591301204.ung ho MS 2026.014.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|2.000.000
|020097041601150936552026NQkD180219.65159.093656.NGUYEN THI LOAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.015 HAI ME CON BA DANG THI DU-150126-09:36:55 NQkD180219
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12591255420.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 1046725243 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|020097041601150932282026urY8562343.43795.093056.MS 2026.003 BE DO MAI ANH-150126-09:32:28 urY8562343
|15/01/2026
|50.000
|6015IBT1k1C7XNA4.2026.003 FT26015291148008.20260115.093119.19031559146017.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12591212216.uh MS 2026.014 em Dang tien Dung.CT tu 0201000358487 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|020097048801150929092026kpr3213722.27699.092909.LE THI KIM LOAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.015 .2 ME CON BA DANG THI DUNG
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1dJTUQVYV.unghoMS2026003.20260115.092631.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|15/01/2026
|100.000
|020097042201150926102026B1I3165598.14740.092610.MS2026014 em Dang Tien Dung
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12591158939.Ung ho MS 2026.014( em Dang Tien Dung).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|500.000
|020097048801150918542026yhgQ170726.81664.091849.CHUYEN TIEN UNG HO CHI NGUYEN THI OANH MS 2026 012
|15/01/2026
|500.000
|020097048801150917482026UVvE166275.77237.091748.CHUYEN TIEN UNG HO EM DANG TIEN DUNG MS 2026 014
|15/01/2026
|200.000
|6015IBT1aW4WJXRJ.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.20260115.091739.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|15/01/2026
|1.000.000
|6015IBT1fWH95RDX.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).20260115.091525.9021936065567.LE HOANG KHANH NGAN.963388
|15/01/2026
|50.000
|020097048801150912542026Ek2b145752.56371.091254.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|15/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114588094815.20260115.114588094815-0909308050_Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh
|15/01/2026
|50.000
|6015IBT1iJQ7YFG9.MS 2026-003 be Do Mai Anh.20260115.090649.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|15/01/2026
|50.000
|6015MCOBB287LVFH.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).20260115.090518.03101010965538.HOANG VIET.970426
|15/01/2026
|50.000
|6015IBT1iJQ7YBLX.MS 2026-014 em Dang Tien Dung.20260115.090501.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|15/01/2026
|50.000
|6015MCOBB287LU53.LOC HO TRO MS 2026.003 DOMAIANH.20260115.090425.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1iJQ7PYSV.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 015 DANG THI DUNG.20260115.085926.247529918.LE THI HOA.970432
|15/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114586700116.20260115.114586700116-0902498898_Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh
|15/01/2026
|10.000
|6015IBT1hWVV7JZ6.IBFT Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.20260115.085904.050144043933.SACOMBANK.970403
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1iJQ7UHPT.Ung ho Ms 2026 003 be Do Mai Anh.20260115.085602.121758377.TRUONG NGOC HANH.970432
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1iJQ7U7EE.Ung ho MS 2026015 hai me con ba Dang Thi Dung.20260115.085517.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|15/01/2026
|10.000
|020097040501150854432026PNDF092175.81469.085443.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|200.000
|6015IBT1k1C7ATEF.Ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung FT26015190711801.20260115.085343.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|15/01/2026
|5.000.000
|6015TPBVI22LQTD3.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Nguyen Thi Thanh Hong ms2026.013.20260115.085231.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1aW4WQ2RT.Ung ho MS 2026.009( em Nguyen Ha Nhu Ngoc).20260115.084918.035704070003614.LE VAN TOAN.970437
|15/01/2026
|200.000
|6015IBT1k1C7483B.Ung ho MS 2026.003 FT26015250939677.20260115.084901.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|15/01/2026
|100.000
|020097041501150846392026JU4X258435.50365.084629.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|15/01/2026
|100.000
|6015VNIBJ2C8WQK2.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260115.084619.559156939.DO HUU HA.970441
|15/01/2026
|200.000
|MBVCB.12590629520.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0021000274004 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114584585379.20260115.114584585379-0981433404_Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|15/01/2026
|50.000
|MBVCB.12590595203.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 1028045589 NGUYEN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|020097042201150839082026U7GM371430.20815.083909.Ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|500.000
|MBVCB.12590577691.ung ho MS 2026.015 (Dang Thi Dung).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|500.000
|020097048801150838082026fchc003894.18361.083808.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|15/01/2026
|500.000
|020097041601150832492026bSF6066802.97992.083116.UNG HO MS 2026 015 HAI ME CON BA DANG THI DUNG-150126-08:32:48 bSF6066802
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12590495269.Ung ho MS 2026.014 (EM Dang Tien Dung).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|6015IBT1aW4QRA88.MS 2026.003 be Do Mai Anh.20260115.083207.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|15/01/2026
|500.000
|6015IBT1k1C78TIX.NGUYEN VU HOANG TRANG chuyen ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh FT26015306877156.20260115.083058.1973723799.NGUYEN VU HOANG TRANG.970407
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12590473888.Ung ho MS 2026.011 (Em Phan Van Thang).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12590456924.ung ho ms 2026.003 be Do Mai Anh.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1C781PQ.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh FT26015959209871.20260115.082831.19032856699021.VND-TGTT-TA THI LAN ANH.970407
|15/01/2026
|1.000.000
|020097041601150828142026bYzK242251.81512.082805.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh-150126-08:28:14 bYzK242251
|15/01/2026
|200.000
|020097048801150827362026YDGW962591.79225.082731.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|15/01/2026
|100.000
|0200970488011508264720261DVy959362.75922.082642.DAO SY DE CHUYEN TIEN
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1C7I2SF.Ung ho ms2026.015 me con ba dang thi dung FT26015298832222.20260115.082521.19039133798018.VND-TGTT-LE HOANG NHI AN.970407
|15/01/2026
|50.000
|0200970405011508222620269NRK055454.61562.082226.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.003 be Do Mai Anh
|15/01/2026
|30.000
|MBVCB.12590349356.Ung ho MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|020097048801150821192026AUIF937984.56809.082120.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|15/01/2026
|100.000
|6015TPBVI22LY4Z6.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).20260115.081855.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|15/01/2026
|10.000
|0200970422011508183620261HMR427219.47725.081837.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh
|15/01/2026
|50.000
|6015IBT1hWVVBJH5.IBFT Ung ho MS 2026.003.20260115.081734.050035703206.SACOMBANK.970403
|15/01/2026
|1.000.000
|020097048801150817262026SVoU923287.44269.081726.NGUYEN THI NGOC NHO CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.014 DANG TIEN DUNG
|15/01/2026
|50.000
|020097040501150816442026J9DL031836.40984.081644.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.003 be do mai anh
|15/01/2026
|500.000
|MBVCB.12590296684.ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|0200970405011508155420262QOP028392.38433.081554.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh
|15/01/2026
|100.000
|020097048801150814202026q7ep911253.33443.081420.UNG HO MS 2026015 BA DANG THI DUNG
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1aW4Q3XIE.Ung hs ms 2026003 be Do Mai Anh.20260115.081409.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12590216663.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|50.000
|6015IBT1k1C79PHS.MS 2026.15 hai me con ba Dang Thi Dung FT26015151077880.20260115.080913.19034912183011.VND-TGTT-DAO NGOC GIANG.970407
|15/01/2026
|500.000
|0200970422011508005620263632616538.89257.080057.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|66.000
|MBVCB.12590028213.ung ho em Dang tien dung .CT tu 0341006934349 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|300.000
|MBVCB.12589972688.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|IBVCB.12589955528.Chuyen tien ung ho MS 2026.015 ba Dang Thi Dung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/01/2026
|200.000
|0200970405011507394620264FGP084962.22287.073946.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.015-hai me con ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|20.000
|020097042201150733092026O91S358249.2871.073310.gui ms 2026 015
|15/01/2026
|11.000
|020097048801150732232026LUvM713001.99605.073213.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.015
|15/01/2026
|200.000
|020097042201150730072026LE79947359.93496.073008.PHAM THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung
|15/01/2026
|50.000
|0200970488011507272020263PF2689253.84661.072720.UNG HO MS 2026015 BA DANG THI DUNG
|15/01/2026
|100.000
|6015IBT1k1CGZMV2.Ung ho ms 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26015455412169.20260115.070648.8938686886.TRAN THANH LOC.970407
|15/01/2026
|200.000
|MBVCB.12589318234.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12589314818.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang.CT tu 0011001686066 DONG QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12589310414.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|200.000
|MBVCB.12589301383.Ung ho MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|500.000
|6015IBT1k1CGGGQ1.Ung ho MS 2026.014 Dang Tien Dung FT26015225330279.20260115.063448.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|15/01/2026
|200.000
|MBVCB.12589237404.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0381000572639 PHAM DUY TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|100.000
|6015TPBVI22L2R1U.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).20260115.062228.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|15/01/2026
|300.000
|MBVCB.12589123851.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|500.000
|6015IBT1k1CGYEWM.Ung ho MS 2026 013 ba Nguyen Thi Thanh Hong mong chi du tien phau thuat FT26015786806059.20260115.044240.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|15/01/2026
|200.000
|020097042201150315382026Q694335993.43132.031529.VU ANH DUC chuyen tien cua it long nhieu ung ho chi oanh
|15/01/2026
|100.000
|MBVCB.12588815274.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0821000153469 HA VAN HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/01/2026
|150.000
|6015TPBVI2225W39.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260115.014325.05553656001.NGUYEN THI HIEN.970423
|16/01/2026
|200.000
|6017IBT1k12SMPCW.Ung ho MS2026016 em Dao Thien An FT26017580099670.20260117.004154.3392658888.BUI THI TIEU TUYET.970407
|16/01/2026
|200.000
|020097040501170039362026L7RP076068.43870.003925.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.003. be Do Mai Anh
|16/01/2026
|200.000
|6017VNIBJ2CR8U3I.Ung ho MS2026.016 Dao Thien An.20260117.001736.021704060031554.DANG THAI MAI OANH.970441
|16/01/2026
|200.000
|6017IBT1iJQN5T4S.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260117.000636.8807012023.DOAN THI PHUONG LY.970432
|16/01/2026
|100.000
|6017IBT1k12SSESL.Uh ms 2026.014 em Dang Tien Dung FT26017000551648.20260117.000415.19035458129011.VND-TGTT-TRAN THI HOANG YEN.970407
|16/01/2026
|500.000
|020097042201162355352026ZOTT868245.93003.235536.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|50.000
|020097042201162345032026E71Q320836.77961.234504.MS 2026.016
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1iJQNY8QF.Ung ho MS 2026016.20260116.234431.0982215146.NGUYEN THI PHUONG.970432
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619582165.chuyen tien uh 2026.014 chau Dang Tien Dung.CT tu 1019506424 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12619590300.ung ho MS 2026.016( Chau Dao Thien An).CT tu 0081000326236 PHAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|1.000.000
|6016IBT1k12S2VGM.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26017792643298.20260116.233948.19033305904011.VND-TGTT-VU THUY LINH.970407
|16/01/2026
|300.000
|6016IBT1k12SC7Z7.Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An FT26017613587269.20260116.233438.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1iJQNP54Z.ZP260160878646 260116004114005 Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260116.233339.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|16/01/2026
|300.000
|0200970422011623305820263217815388.56376.233048.NGUYEN THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2026.016
|16/01/2026
|300.000
|020097048801162328522026fJsI812970.50999.232852.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|99.369
|0200970422011623250320269K26387161.42856.232504.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An avontienphong.com 0918328579
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12619485333.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016TPBVI22QLXL8.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.231413.00403705001.LE THI HONG PHUC.970423
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1iJQN8I21.Ung ho ms 2026016 em Dao Thien An.20260116.231015.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|16/01/2026
|100.000
|020097048801162307372026ejWZ771812.10420.230737.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|100.000
|020097040501162305352026HN9R022414.6165.230535.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|6016MCOBB2FBG11Z.Noi dung xin ghi ro Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).20260116.225908.03101017973242.PHAM THI TRUC ANH.970426
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12619328477.ung ho MS 2026.016(em Dao Thien An).CT tu 1022917584 NHAC THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k129NJP8.TRUONG THI YEN NHI chuyen ung ho Ms 2026.16 em Doan Thien An FT26017408011004.20260116.225543.688123.TRUONG THI YEN NHI.970407
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k129RSBK.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26017069139070.20260116.225041.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k129X8WX.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26017631039950.20260116.224540.19021677335015.VND-TGTT-HOANG MANH HUNG.970407
|16/01/2026
|500.000
|020097048801162239012026GxLG703180.43846.223901.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619159424.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619157359.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12619156366.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011000452751 LUU THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619155938.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|10.000
|6016ASCBJ2CRBBV5.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN-160126-22:32:10 6016ASCBJ2CRBBV5.20260116.223210.5203191.NGUYEN PHAM MINH ANH.970416
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619151068.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619148168.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619145474.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619137902.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619109986.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619107982.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619105584.DINH THI KIM LOAN chuyen tien Gia dinh ung ho MS2026.016(em Dao Thien An).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619103013.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619100756.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619097684.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619089373.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619082987.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619085422.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619076409.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619054964.Ung ho MS 2025336 ba Lo Thi Hoan.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|1.000.000
|6016VNIBJ2CRAWFI.Gui gia dinh MS2026.016.20260116.222123.029704060033082.DAO THANH TRANG.970441
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619040642.Ung ho MS 2025335 be Nguyen Thi Anh Duong.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|500.000
|MBVCB.12619051271.2016.016 dao thien an.CT tu 0041000305548 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016WBVNA2Y3YGSS.Nguyen Van Tuan chuyen tien ung ho ma so 2026015, me con ba Dung .20260116.222045.106003569576.NGUYEN VAN TUAN.970412
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619038648.Ung ho MS 2025334 ba Nguyen Thi Sen.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619036400.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619043951.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619031229.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619028471.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619017895.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619011832.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12619013730.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12618999662.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12618995734.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12618971976.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12618978015.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12618973765.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12618965071.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12618942342.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12618951853.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12618944492.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1bJ2DKALR.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.220720.0966389969.NGUYEN THI HAU.970425
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12618884501.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0451000433445 PHAN VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k1297ALF.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy FT26016684077615.20260116.220336.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k129AEPP.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang FT26016920508512.20260116.215638.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|16/01/2026
|150.000
|MBVCB.12618742456.NGUYEN THI MAI LY chuyen tien ung ho: MS 2026.016( em Dao Thien An).CT tu 0271000519390 NGUYEN THI MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|02009704220116215220202625FY561428.79576.215220.Ung ho MS 2026.016
|16/01/2026
|100.000
|020097048801162151322026jHr3522036.76331.215121.BUI THI THUY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|10.000
|MBVCB.12618717047.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|150.000
|MBVCB.12618685210.DOAN HUYNH NGOC TRINH chuyen tien ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0181003509251 DOAN HUYNH NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12618636370.ung ho MS 2026.016.CT tu 0011004032325 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|40.000
|020097048801162137052026Wwxo457172.16626.213705.HO MINH TAM UNG HO MS 2026.014 . EM DANG TIEN DUNG. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|16/01/2026
|200.000
|0200970422011621334220267D38710477.2151.213343.NGHIEM THI TUYET NHUNG ung ho Ms 3026.014 dang tien dung
|16/01/2026
|1.000.000
|020097040501162129572026K7NS055187.83909.212957.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|500.000
|020097042201162129472026PBYC259787.83557.212948.Ung ho MS 2026 016 Em Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k129IBDS.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung FT26016406520729.20260116.212907.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12618386962.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k129DMJF.Ung ho ms 2026.003 be Do Mai Anh FT26016307706361.20260116.211914.19037817590014.VND-TGTT-NGUYEN LAM NI.970407
|16/01/2026
|15.000
|MBVCB.12618135473.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|15.000
|MBVCB.12618083875.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.014 (Em Dang Tien Dung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|020097048801162104432026qdcZ285578.57003.210443.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|020097048801162101352026e3gX267953.38932.210130.2026.014 UNG HO DANG TIEN DUNG
|16/01/2026
|200.000
|020097040501162059332026MNYH043097.28282.205933.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|49.000
|020097048801162058362026uU2n250330.23071.205831.LE THI XUAN CHUYEN TIENUNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12617855215.DINH THI KIM LOAN chuyen tien Gia dinh ung ho MS 2026.002(Nguyen Thi Dung).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12617817130.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0011004109538 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12617806964.ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|60.000
|6016ASCBJ2CZ688R.NGUYEN HUONG UNG HO MS 2026 015 HAI ME CON BA DANG THI DUNG-160126-20:38:36 6016ASCBJ2CZ688R.20260116.203836.6174437.NGUYEN THI LAN HUONG.970416
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1iJQRYLXN.MS 2026-016 em Dao Thien An.20260116.201856.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|16/01/2026
|50.000
|IB_259626632_1768568966734217733071_null_20260116_ung ho nguoi kho khan
|16/01/2026
|20.000
|020097042201162013382026BK54613528.50572.201340.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Dao Thien An ms 2026.016
|16/01/2026
|50.000
|020097042201162007192026FWLW149747.8952.200720.ung ho ma so 2026.003 be Do Mai Anh
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1iJQRI7A3.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.200052.395063537.NGUYEN THI DUYEN.970432
|16/01/2026
|300.000
|6016IBT1hWV5CKKT.IBFT Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.200026.020822081986.SACOMBANK.970403
|16/01/2026
|200.000
|020097048801161956052026y5Os854681.40109.195606.UNG HO MS 2026.003
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12616859672.MS 2026.003(be Do Mai Anh).CT tu 0111000235552 NGUYEN THI THAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|500.000
|MBVCB.12616848003.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1053635875 NGUYEN DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12616819469.ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12616723723.NGUYEN THI HIEN chuyen tien MS 2026.016 ( em Dao Thien An ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|500.000
|6016IBT1k122S7Q8.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016311609991.20260116.194157.1122448888.TRINH HAI HA.970407
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12616501930.ung ho MS 2026. 014( em Dang Tien Dung).CT tu 0161000513025 CAO THI MY LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|6016TPBVI22YIEQM.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).20260116.192212.04039130301.NGUYEN THI PHUONG CHI.970423
|16/01/2026
|200.000
|0200970488011619220120262Wog622867.18284.192150.PHAM ANH THU UNG HO MS 2026.016 DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k12CNL7Q.UNG HO MS.2026.016 EM DAO THIEN AN FT26016334810209.20260116.192140.19035086808012.VND-TGTT-NGO THI AI VAN.970407
|16/01/2026
|25.000
|MBVCB.12616222555.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011004222916 HA MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12616191783.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 015 me con ba Dang Thi Dung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016TPBVI22YI13N.Ung ho MS 2026-016-em dao thien an.20260116.191338.01558690001.BUI NGOC THANH.970423
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12615867254.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ung ho ms 1026.014 dang tien dung.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|0200970488011618595820261pvF468341.71571.185958.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|250.000
|6016VCBCJ2CZKXKT.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung.20260116.185746.0277041033686.NGUYEN ANH TUAN.970454
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1iJQXFRAY.Ung ho ms 2026 016 em Dao Thien An.20260116.185638.0389459536.LUONG THI SAO.970432
|16/01/2026
|150.000
|6016IBT1k12CEKF1.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung FT26016891227226.20260116.185603.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU .970407
|16/01/2026
|200.000
|0200970422011618555220269VU8626236.43706.185553.ung ho Ms: 2026.014
|16/01/2026
|250.000
|6016VCBCJ2CZKREL.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.185537.0277041033686.NGUYEN ANH TUAN.970454
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12615574057.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 9108699999 BUI DUC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|020097042201161831112026AUTO751698.70728.183112.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12615279910.ung ho MS 2026.014.CT tu 1982008692 PHAN LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|1.000.000
|6016IBT1fWH88IDI.THI BUI ho tro MS 2026.016 - em Dao Thien An..20260116.180551.0946818888.NGUYEN THI MY DUNG.970431
|16/01/2026
|1.000.000
|6016IBT1fWH88QRD.THI BUI ho tro MS 2026.014 - em Dang Tien Dung..20260116.180304.0946818888.NGUYEN THI MY DUNG.970431
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1cW7GDLBP.Ung ho ms 2026.016 Dao Thien An.20260116.175501.105005406071.PHAM THUY HANG.970415
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1k121XEVT.Ung ho em Cong FT26016636053197.20260116.175445.19038427241015.VND-TGTT-TRINH VIET DUNG.970407
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k121TD7M.Ung ho MS MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26016509705328.20260116.174717.19031630366015.VND-TGTT-HO LIEN THU.970407
|16/01/2026
|1.000.000
|6016IBT1iJQXDUUG.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.173612.123553926.VU BA LE.970432
|16/01/2026
|10.000
|MBVCB.12614245370.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|020097041501161733492026mpnC183056.57487.173345.MS 2026.016 ung ho em dao thien an
|16/01/2026
|200.000
|020097040501161730562026XI79060454.34745.173056.Vietcombank:0011002643148:Ung ho - MS-2026.016-em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12613829190.ung ho MS 2026.016 (em dao thien an).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12613834348.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0351000682534 HOANG VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|0200970405011617141420267WYC052923.9683.171408.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|150.000
|6016IBT1iJQXJS6M.NGUYEN THI KHANH LINH chuyen tien giupThienAn.20260116.171334.268999124.NGUYEN THI KHANH LINH.970432
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1k121MJJB.ung ho ma so 2026.016, em Dao Thien An FT26016405647658.20260116.170707.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k121SCV4.Ung ho hai me con ba Dang Thi Dung, MS 2026.015 FT26016371750810.20260116.170023.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12613530273.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0491000138399 NGUYEN VAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|500.000
|6016IBT1k1219QHW.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016508712701.20260116.165749.13820027103010.VND-TGTT-NGUYEN TUAN VIET.970407
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k1212TTH.Ung ho em Dao Thien An, MS 2026.016 FT26016001547649.20260116.165726.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12613505117.Ung ho MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung).CT tu 0071000924819 VU PHUONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12613463252.Ung ho MS 2026.010 (anh Pham Quang Sang).CT tu 0071000924819 VU PHUONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12613452030.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0071001457125 PHAM THI HONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12613439035.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0441000642073 PHAN THI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12613401525.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0071001457125 PHAM THI HONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12613380826.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0071001457125 PHAM THI HONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|020097041501161650062026zkEG884338.36575.165006.QR - Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12613359860.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0071001457125 PHAM THI HONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|0200970415011616482120266F5V877458.25311.164821.QR - Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang
|16/01/2026
|50.000.000
|6016TPBVI22YVPW3.CSPM, CSTV giup do cho chau Dao Thien An ms2026.016.20260116.164541.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|16/01/2026
|500.000
|020097042201161644152026I7KV229007.96199.164416.ung ho MS 2026.016
|16/01/2026
|50.000
|020097048801161644082026Kfua400888.94781.164408.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|020097041501161644032026T0ck858772.93867.164403.QR - Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|16/01/2026
|200.000
|020097041501161642132026MjQP851079.81608.164213.QR - Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy
|16/01/2026
|200.000
|6016TPBVI22YV3NP.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).20260116.164031.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k12JRML3.Ung ho ms 2026.016 e dao thien an FT26016997819108.20260116.163946.8149891989.VU VAN HOA.970407
|16/01/2026
|300.000
|020097048801161637382026TFRA352783.50560.163738.UNG HO MS 2026014 EM DANG TIEN DUNG
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k12J35FJ.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016985905143.20260116.163517.13820614622012.VND-TGTT-NGUYEN HONG HAI.970407
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1iJQ3ZH2Q.TRAN THI PHUONG NHUNG UH MS2026016 Dao Thien An.20260116.163256.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|16/01/2026
|300.000
|6016IBT1k12JTD4R.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016013397109.20260116.162945.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|16/01/2026
|100.000
|020097048801161629362026NvYU297443.96567.162936.BUI THI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS .2026.014 DANG TIEN DUNG
|16/01/2026
|200.000
|020097048801161627442026H6a7284329.81808.162744.BUI THI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS .2026.016 DAO THIEN AN
|16/01/2026
|150.000
|020097042201161627012026PSVP112089.77915.162702.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho MS 2026 .016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|50.000
|020097040501161625392026AD76062673.68353.162528.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|16/01/2026
|150.000
|020097042201161625312026LGKR839844.66977.162532.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho MS 2026.014 em Dang Tien Dung
|16/01/2026
|500.000
|MBVCB.12612940301.TRINH THI KIM NHUNG chuyen tien MS 2026.016 Dao Thien An.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|020097042201161612192026VNOT333588.79104.161209.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|020097048801161605222026RzO4137204.34074.160511.NGUYEN VAN PHUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|100.000
|020097042201161559032026TEQJ384595.93234.155904.ung ho MS 2026.016 em Doan Thien An
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12612519022.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1015765113 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|6016VNIBJ2CZL4YA.ung ho ms 2026.016 (dao thien an).20260116.155612.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1aW42THCJ.MS 2026.016 em Dao Thien An.20260116.155357.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12612326699.UNG HO MS 2026.016 - EM DAO THIEN AN.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|020097042201161534212026LLXK624088.35143.153411.ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|0200970488011615295620268sJ7919323.6844.152951.HOANG VO KIEN TRUNG UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|16/01/2026
|5.000
|MBVCB.12612097165.Tra Xuan Binh Chuyen tien ung ho ms 2026016.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/01/2026
|999.999
|MBVCB.12612085814.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 9982347817 LE NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|5.000
|6016IBT1k12J1YMA.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An FT26016788546865.20260116.152334.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12611885997.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1904238289 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|500.000
|0200970416011615114020263c77125131.99023.151005.UNG HO MS 2026.016-160126-15:11:40 3c77125131
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12611865510.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 1031998518 CHU THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|020097048801161505312026U3qA779896.62060.150531.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|16/01/2026
|200.000
|020097048801161505132026Bhwn778243.60187.150513.LE THI AN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026 .016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|020097048801161504352026V1lt774640.55732.150435.UNG HO MS 2006.002 NGUYEN THI DUNG
|16/01/2026
|100.000
|020097048801161504252026vG0x773971.53976.150425.HOANG VO KIEN TRUNG UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|020097041601161503362026WiXv132623.50440.150325.MS2026-016 CHAU DAO THIEN AN. HUNG YEN-160126-15:03:36 WiXv132623
|16/01/2026
|200.000
|020097048801161503322026yF04768299.50213.150332.UNG HO MS 2026.014 EM DANG TIEN DUNG
|16/01/2026
|100.000
|020097048801161500252026hfLl751434.31520.150025.HOANG VO DIEU MY UNG HO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|16/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12611691737.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0011001334241 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k12WZFYF.Ung ho ms 2026.015. Hai me con ba Dang Thi Dung FT26016500463496.20260116.144935.88881991888.PHAM PHUONG LAM.970407
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12611522256.Bac Hao ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|020097048801161442392026lOVz658758.35304.144239.UNG HO MS 2026.015 HAI ME CON BA DANG THI DUNG
|16/01/2026
|200.000
|020097048801161441442026Rmzm654376.30108.144144.UNG HO MS 2026.013 BA NGUYEN THI THANH HONG
|16/01/2026
|300.000
|020097040501161438332026D3QM042301.13640.143833.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|020097048801161438112026IkxB636792.11882.143811.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12611413265.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0021000908401 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|500.000
|MBVCB.12611312793.UNG HO MS 2026.016(em Dao Thien An).CT tu 0511003725434 NGUYEN THI THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12611308911.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0651000765551 NGUYEN HOANG AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|0200970488011614270220269QBh581565.54633.142657.O L_1253609745_260116_C H_114751351799 0985565684 UNG HO MS2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|100.000
|020097048801161424172026G1n7567996.39953.142417.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1bJ2SHRIS.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260116.142316.0008100008804005.NGUYEN THI TRA MY.970448
|16/01/2026
|300.000
|6016IBT1aW424EPD.MS 2026.016 - em Dao Thien An.20260116.142224.06006868.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|16/01/2026
|500.000
|MBVCB.12611222557.Ung ho MS2026.016 em Dao Thien An.CT tu 2222555539 DANG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|500.000
|MBVCB.12611219096.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.016 DAO THIEN AN.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016MCOBB2FQA1EM.MS2026.016 Dao Thien An.20260116.141723.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12611138889.ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0631000400684 MAI THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k12WYDRN.Ms 2026 016 e Dao Thien An FT26016449602256.20260116.141552.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|16/01/2026
|200.000
|6016TPBVI22YUVKJ.Ung ho MS2026.003 (be Do Mai Anh).20260116.141537.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
|16/01/2026
|50.000
|6016TPBVI22YUK56.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).20260116.141507.00680327001.TRAN THI THO.970423
|16/01/2026
|500.000
|6016IBT1k12WUMBP.LE THI MINH THOA chuyen ung ho MS2026.015 me con ba Dang Thi Dung FT26016785648090.20260116.140932.13820615612010.VND-TGTT-LE THI MINH THOA.970407
|16/01/2026
|500.000
|6016IBT1k12W8ALN.Hoang Le Minh ung ho MS2026.016 Dao Thien An FT26016908427817.20260116.140708.13820615612010.VND-TGTT-LE THI MINH THOA.970407
|16/01/2026
|200.000
|02009704220116140518202668FN978823.46785.140519.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|020097044901161404482026e9UL243659.45273.140449.Ung ho ms 2026.014 em dang tien dung, ma GD 100000071205889
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k12WI5QC.Ung ho MS 2026.013 Nguyen Thi Thanh Hong FT26016896020800.20260116.140326.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|16/01/2026
|200.000
|0200970405011613560120266A2J079333.2538.135601.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1dJT6CQKA.ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.135505.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422
|16/01/2026
|100.000
|020097042201161353512026U7PD424474.91880.135352.Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|30.000
|020097042201161353172026UW5Y158330.89445.135318.ung ho MS 2026 .016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|0200970488011613495920267XKk409909.74203.134948.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.016 DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12610829802.Ung HO MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|500.000
|MBVCB.12610834334.htvp hoan canh 2026.016 ( Chau Thien An).CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12610811063.ung ho ms 2026.002(nguyen thi dung).CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12610798323.ungho ms2026.016.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12610792295.ung ho ms 2026.009 (em nguyen ha nhu ngoc).CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12610771380.ung ho MS 2026.014 - em Dang Tien Dung.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|02009704220116133826202652NO282672.17993.133827.ung ho ms 2026.016 em dao thien an
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1iJQFE6NZ.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.133652.0979199366.NGUYEN THI NGOC.970432
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12610699762.ung ho ms 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|500.000
|020097041601161335582026In92547626.8066.133423.UNG HO MS 2026.016 E DAO THIEN AN-160126-13:35:58 In92547626
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k12W1MYQ.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016204011768.20260116.133556.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|16/01/2026
|200.000
|0200970422011613345720266HBQ593855.3168.133447.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|020097042201161334322026BD4I612879.1116.133433.Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|30.000
|6016IBT1k12WJZ9H.MS2026.016 em Finn ung ho anh An FT26016103233702.20260116.133401.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12610659934.ung ho ms 2026.16( em dao thien an).CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12610641616.ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0491000037159 TRAN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|020097042201161331072026GPUU475174.84730.133108.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|0200970488011613293320265OCH320134.77440.132933.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12610599931.ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0361000226924 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|6016TPBVI22Y4ABM.Tnn ho tro ms 2026.003 do mai anh.20260116.132720.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|16/01/2026
|50.000
|6016TPBVI22Y4YEM.Tnn ho tro ms 2026.015 dang thi dung.20260116.132551.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|16/01/2026
|200.000
|020097042201161325072026E1VU384707.56936.132507.Tri Duc ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|6016TPBVI22Y4LKZ.Tnn ho tro ms 2026.016 dao thien an.20260116.132457.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|16/01/2026
|100.000
|020097042201161324562026DS7Y554945.56485.132445.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|500.000
|020097041501161324022026pDIz227318.50729.132403.NGUYEN NGOC QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An)
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12610541252.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011004444196 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|020097042201161322332026T8GV856019.44617.132229.Ung ho MS2026.016 Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114745117446.20260116.114745117446-0966931495_MS 2026016 Em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|020097042201161321082026I93B794077.38061.132108.2026.016 Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12610518978.ung ho ms 2026.014 (em dang tien dung).CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|020097041601161318072026QL6u404907.23610.131756.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN-160126-13:18:07 QL6u404907
|16/01/2026
|200.000
|020097041601161317092026K7cA516203.18737.131659.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An-160126-13:17:09 K7cA516203
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12610461391.Ung ho ms 2026.003(be Do Mai Anh).CT tu 0931004172423 NGUYEN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|10.000
|6016TPBVI22YR9RJ.MS 2026.016 ( em Dao Thien An).20260116.131425.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12610426785.ung ho MS 2026.016( em Dao Thien An).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12610418926.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12610408593.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12610398403.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|6016MCOBB2FYNKYK.Ung ho ms2026.016 dao thien an.20260116.130918.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1dJTEZZ9Z.unghoMS2026016.20260116.130707.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|16/01/2026
|100.000
|020097042201161306392026GT5D677297.69823.130639.ung ho MS 2026.016 em dao thien an
|16/01/2026
|50.000
|020097040501161305592026OLUN015524.66748.130600.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1dJTEZVU9.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.130527.970422Tb32193000000000888194.MBBANK IBFT.970422
|16/01/2026
|300.000
|020097048801161304362026Ez6M211923.59384.130436.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|500.000
|020097041501161304302026dpDQ181173.60183.130430.2026.016 dao thien an
|16/01/2026
|1.500.000
|020097041601161303372026y2Na938942.54660.130326.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An-160126-13:03:37 y2Na938942
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k12QLKJE.Ung ho MS 2026.016 FT26016053060958.20260116.130316.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|16/01/2026
|200.000
|020097041601161301572026vpqo394454.47330.130022.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN-160126-13:01:56 vpqo394454
|16/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12610235266.ung ho MS 2026016( em Dao Thien An ).CT tu 0011002227917 HOANG PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12610169756.NGUYEN THI HOAI THI ung ho MS 2026.016 (em DAO THIEN AN).CT tu 7389964944 NGUYEN THI HOAI THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|68.000
|MBVCB.12610081160.ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114741186054.20260116.114741186054-0347482105_Ung ho MS 2026015 hai me con ba Dang Thi Dung
|16/01/2026
|3.000.000
|MBVCB.12610040723.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An ).CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114741274516.20260116.114741274516-0347482105_Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|1.000.000
|6016IBT1iJQFUDDS.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260116.124134.284595928.TRINH HA LINH.970432
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12609999835.ung ho ms 2026.016 DAO THIEN AN.CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12609951378.ung ho ms 2026.016 ( e dao thien an ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k12QBL9P.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016249407193.20260116.123300.19030711261998.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUANG.970407
|16/01/2026
|2.000.000
|020097042201161228152026G6EJ357117.64996.122816.HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026.016 Em Dao Thien An
|16/01/2026
|10.000.000
|020097048801161227532026l07S029622.61974.122753.CSPM, CSTV TAI TRO GIUP CHO MS 2026.012 CHI NGUYEN THI OANH
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k12QYK14.Ung ho MS 2026.014 Em Dang Tien Dung FT26016826873050.20260116.122705.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|16/01/2026
|5.000.000
|020097048801161223132026Bcoi001763.33547.122313.CSPM,CSTV TAI TRO CHO MS 2026.015 HAI ME CON BA DANG THI DUNG
|16/01/2026
|200.000
|020097041501161222422026APXJ960894.30297.122242.QR - Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|020097042201161222092026T75F867499.27546.122211.DUONG THI THANH LUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.016 e DAO THIEN AN
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12609724521.Ung ho MS 2026.003.CT tu 0241004094117 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k12QUWXD.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016620538874.20260116.122012.19050011566012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1k12Q8H6L.Ung ho MS 2026015 ba Dang Thi Dung FT26016390196330.20260116.121930.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12609670938.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0611001929285 DUONG THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12609598951.ung ho ms 2026.014 em Dang Tien Dung.CT tu 0611001944328 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12609557177.ms2026.016 dao thien an.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|020097042201161208102026K8GI348575.37168.120800.Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|6016TPBVI22YT81L.Ung ho MS 2026.014 (em Dang Tien Dung).20260116.120647.66617032002.DANG NHAT MINH.970423
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12609430260.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.016( Em Dao Thien An).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12609424471.2026.016 (Dao Thien An).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|020097042201161155092026TG2B220163.50351.115459.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114734823528.20260116.114734823528-0972611833_Ung ho Ms 2026016 em dao thien an
|16/01/2026
|200.000
|020097040501161154162026O219024807.44631.115416.Vietcombank:0011002643148:Gia An Binh An UH MS 2026.003 E Do Mai Anh. Chuc be gap nhieu may man
|16/01/2026
|200.000
|020097040501161153442026HEE1022151.38992.115344.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k12QJ486.Ung ho MS 2026.003 Be Do Mai Anh FT26016540305964.20260116.115305.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|16/01/2026
|300.000
|02009704880116115240202679Ec803219.33406.115240.MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|020097040501161152132026NIU1014282.29854.115213.Vietcombank:0011002643148:Gia An Binh An UH MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc
|16/01/2026
|39.000
|020097042201161151222026JQUL142143.23703.115118.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An cua it long nhieu mong chau nhanh khoi benh
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k12QWC9U.Ung ho MS 2026.009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26016600693021.20260116.114928.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k12QQYUA.Ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung FT26016709323316.20260116.114747.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|16/01/2026
|2.000.000
|6016MCOBB2FYUVIZ.UH MS 2016.016 (Dao Thien An).20260116.114732.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|16/01/2026
|10.000
|0200970405011611453220262EAR079418.82489.114532.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|300.000
|6016IBT1iJQTRR1M.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.20260116.114257.81569088.PHAM THU TRANG.970432
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12609073048.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0591000418238 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k1CNTTEB.Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An FT26016844033081.20260116.113317.19029573363018.VND-TGTT-DUONG THI THUY.970407
|16/01/2026
|20.000
|020097042201161127392026U1BV166273.60733.112740.gui ms 2026 016
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k1CNH4YV.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016562076779.20260116.112714.19038004448012.VND-TGTT-BUI THI HUE.970407
|16/01/2026
|10.000
|6016IBT1dJTKHUUV.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.112710.97042292K1cf995000000000e37461.MBBANK IBFT.970422
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12608843753.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0281000584293 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12608822729.ung ho ms2026.016 ( em dao thien an).CT tu 0591000384682 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|020097048801161124552026XUyd612828.42571.112455.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12608797923.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0591000258266 TRINH THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114730627750.20260116.114730627750-0329802563_Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1hWVUNTNH.IBFT Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An.20260116.112001.060083450307.SACOMBANK.970403
|16/01/2026
|500.000
|6016IBT1fWHI9IIJ.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.111530.0938294888.NGUYEN THI THUY.970431
|16/01/2026
|500.000
|020097048801161114132026tjDc542963.71901.111408.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12608624408.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0081000967647 DUONG XUAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|0200970405011611074820262XXH084679.30977.110748.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.016 Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1hWVUX8IF.IBFT Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.110127.060252333641.SACOMBANK.970403
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1iJQTKK36.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.105830.116171128.VO THI XUAN THU.970432
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1aW4C38YC.ung ho MS 2026.016 Dao Thien An.20260116.105517.000002005307.NGUYEN THI NGA.970440
|16/01/2026
|600.000
|020097041601161054042026tk00765348.47779.105405.UNG HO MS 2026.016 DAO THIEN AN-160126-10:54:04 tk00765348
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1aW4CFAL9.VU THI MY DUNG MS2026.016( Dao Thien An).20260116.104819.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12608178651.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1k1CN9V5U.Ung ho MS 2026 016 Dao Thien An FT26016967271018.20260116.103137.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|16/01/2026
|500.000
|020097040501161030422026402R098545.11326.103042.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MINH NGUYET ct ung ho MS 0026.012 chi Nguyen Thi Oanh
|16/01/2026
|5.000
|MBVCB.12607977626.Chuyen tien ung ho .CT tu 0571000048811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/01/2026
|300.000
|6016IBT1fWHM3UW2.Ung ho MS 2026.006.20260116.102250.200014949803783.PHAM THI PHUONG THANH.970431
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12607871969.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|6016IBT1fWHM3QHE.Ung ho MS 2026.012.20260116.102110.200014949803783.PHAM THI PHUONG THANH.970431
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12607847627.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|020097048801161018162026Rwq1256327.41921.101806.MS2026.003 BE DO MAI ANH CHUC CON NHANH KHOE
|16/01/2026
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114723207325.20260116.114723207325-0938040049_Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|020097048801161012422026rjfA231037.12454.101242.UNG HO MS 2026 016 E DAO THIEN AN
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607744040.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0611001933110 TRAN HOAI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114722505754.20260116.114722505754-0329521658_Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|50.000
|020097048801160959592026GHfM171904.43405.095949.UNG HO MS 2026003 BE DO MAI ANH
|16/01/2026
|10.000
|MBVCB.12607529261.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|500.000
|020097048801160956212026ClUG155602.23915.095622.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|500.000
|MBVCB.12607490523.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0341006007167 NGUYEN HUY TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607487062.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|500.000
|6016IBT1hWVUECWY.IBFT Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An.20260116.095254.070045660883.SACOMBANK.970403
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607443272.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|6016VNIBJ2CTBRVZ.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).20260116.095115.947246.LE VAN CHINH.970441
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1k1CRZTH9.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016008152006.20260116.095054.19027656275010.VND-TGTT-MAI VAN HOA.970407
|16/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114720608019.20260116.114720608019-0326683902_Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|500.000
|MBVCB.12607433786.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0071001505315 VU KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607386670.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607376348.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607359011.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607346793.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12607340894.ung ho MS 2026.016 ( em Dao thien an).CT tu 0181002770085 PHAN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607339172.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607324466.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607319850.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607306680.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607299246.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|1.000.000
|6016IBT1iJQT9PSE.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 016 DAO THIEN AN.20260116.093925.247529918.LE THI HOA.970432
|16/01/2026
|1.000.000
|6016IBT1k1CR7HV9.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016203523159.20260116.093858.19033032796016.VND-TGTT-TRAN THI HONG NHUNG.970407
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k1CR7ZU5.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016563902582.20260116.093854.1503756866899.NGUYEN HONG HANH.970407
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607275323.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607265771.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607245651.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2026.015 ( hai me con ba Dang Thi Dung ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12607233723.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0081001235636 CAO THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12607230299.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|6016IBT1iJQT24H5.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.093504.11632222299.LY THI HONG MINH.970432
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607226898.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|600.000
|MBVCB.12607218598.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0011002302422 NGUYEN THI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607214036.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607205620.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607182285.Ung ho MS 2026010 anh Pham Quang Sang.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607177701.Ung ho MS 2026011 em Phan Van Thang.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|MBVCB.12607163272.Ung ho MS 2026012 chi Nguyen Thi Oanh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|020097042201160930342026PNFB901115.99221.093035.NGUYEN THU TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|300.000
|IBVCB.12607155072.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|0200970405011609265020263BG8093003.82036.092650.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|20.000
|020097048801160925292026epZp019383.76352.092529.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|100.000
|020097048801160921552026KJDk003873.59611.092144.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|300.000
|6016IBT1k1CRYDNV.LE THI THAO NGUYEN chuyen ung ho MS 2026 . 014 em dang tien dung FT26016086406094.20260116.091938.260883686868.LE THI THAO NGUYEN.970407
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1iJQTJ5ME.Ung ho MS2026003 be Do Mai Anh.20260116.091912.196228985.NGUYEN MAI HOA.970432
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1k1CRP1RE.Ung ho MS2006.003 Do Mai Anh FT26016502342069.20260116.091611.13820614622012.VND-TGTT-NGUYEN HONG HAI.970407
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12606934744.NGUYEN XUAN TRUONG chuyen tien ung ho ms 2026013 em DAO THIEN AN.CT tu 0181001328101 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|020097042201160910312026R0G5794756.10413.091032.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|300.000
|6016IBT1aW4C4H8V.ung ho MS 2025 .(133) em phan thuy an.20260116.091018.700030242837.NGUYEN THI NGOC QUI.970424
|16/01/2026
|100.000
|020097048801160909152026NORy949155.6007.090910.LE XUAN QUAN UNG HO MS 2026.016 DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|6016MCOBB2FLHVCN.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.090911.11001010824226.NGUYEN THIEU CHI.970426
|16/01/2026
|500.000
|MBVCB.12606876413.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0181003633272 DINH NU THUY MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|020097040501160905232026V8FF094898.89249.090523.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|50.000
|020097040501160905122026OQFD094026.88436.090512.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12606810541.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0271000114846 HOANG TRUONG PHUOC LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1iJQLNSJS.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.090217.159793044.NGUYEN NGOC ANH.970432
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12606773388.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1058143742 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12606760997.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 1020958403 PHAM NGOC THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12606768153.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 9983647135 TRAN BAO VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1iJQLRK9B.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.085925.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|16/01/2026
|150.000
|MBVCB.12606754640.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 9982500747 LE KHANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|020097048801160858142026vCFN901997.59707.085814.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12606729790.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 0051000500124 TRAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|020097040501160856322026NMAJ054503.53446.085633.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|020097042201160855152026HSKA568470.48108.085516.Ung ho MS 2026014 em Dang Tien Dung
|16/01/2026
|200.000
|020097042201160855062026SORJ417576.47424.085506.Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|020097040501160854192026FZOG044672.43784.085419.Vietcombank:0011002643148:DUONG THI QUYEN UH MS 2026.016 Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|020097041601160854012026NB1s374013.42576.085226.UNG HO MS 2026.03 BE DO MAI ANH-160126-08:54:00 NB1s374013
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12606668847.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1021215559 LE KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|50.000
|6016MCOBB2FL9B9N.Ung ho MS 2026.015 (hai me con ba Dang Thi Dung).20260116.085240.03101010965538.HOANG VIET.970426
|16/01/2026
|1.000.000
|020097048801160852032026Um7v876501.34515.085203.TRAN THI CAM LE CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.016 CHAU DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|0200970422011608491520267WAB365275.24194.084916.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|300.000
|020097048801160847352026Vtjb857983.17163.084735.UNG HO MS2026.003
|16/01/2026
|100.000
|020097040501160847172026NFXY013041.15550.084717.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|500.000
|6016IBT1k1CRC6DF.NGUYEN VAN NHIEM chuyen giup MS. 2026.016 Dao Thien An FT26016978620060.20260116.084709.11623162399011.VND-TGTT-NGUYEN VAN NHIEM.970407
|16/01/2026
|1.000.000
|020097048801160846282026B1BL853399.12755.084628.UNG HO MS 2026015 BA DANG THI DUNG
|16/01/2026
|500.000
|6016IBT1k1CR1I3E.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT26016914248300.20260116.084253.9908232700.HA THANH LIEM.970407
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1fWHMDXKC.Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An.20260116.084052.941303188.CHAU THI LOAN.970406
|16/01/2026
|300.000
|0200970488011608402720265MtK828591.88891.084027.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12606482420.Ung ho MS 2026.016 (em Dao Thien An).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12606471760.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1013801306 PHAM NGOC ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|020097042201160837182026W0EH713022.77528.083708.Ung ho MS 2026.016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|300.000
|020097042201160836442026RKXA232790.74774.083645.Ung ho MS 2026.015 hai me con ba Dang Thi Dung
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k1CRWIPZ.Ung ho MS 2026013 ba Nguyen Thi Thanh Hong FT26016935361759.20260116.083627.13320754148016.VND-TGTT-VU THI NGOC DIEP.970407
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k1CRQLLM.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016095985593.20260116.083447.13320754148016.VND-TGTT-VU THI NGOC DIEP.970407
|16/01/2026
|100.000
|02009704050116083309202694U6050971.61506.083309.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.016 . em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12606406712.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0041000390291 HA NGUYEN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|120.000
|020097042201160832432026STVJ175059.60559.083244.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|100.000
|MBVCB.12606397546.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 9909285237 HOANG MANH HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1aW4CPL2H.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc.20260116.082949.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|16/01/2026
|100.000
|020097041601160828222026w5Ez060897.43869.082812.UNG HO MS 2026.016 DAO THIEN AN-160126-08:28:22 w5Ez060897
|16/01/2026
|100.000
|6016MCOBB2FLKUDV.Ung ho MS 2026.016 (chau Dao Thien An).20260116.082749.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1iJQLHAQF.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.082726.66886881368.NGUYEN THI HOA.970432
|16/01/2026
|200.000
|020097042201160826542026LZT5488182.39294.082655.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|180.000
|020097041501160826202026HPhm183186.36517.082620.QR - Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114711215818.20260116.114711215818-0941680088_Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|500.000
|6016IBT1k1CXRJNG.Ung ho MS 2026.016 - Dao Thien An FT26016860536618.20260116.082548.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407
|16/01/2026
|200.000
|020097048801160822492026gCvI756789.22991.082249.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|100.000
|6016IBT1k1CX389Q.Ung ho ms 2026.016 e Dao thien An FT26016070670620.20260116.082000.19039133798018.VND-TGTT-LE HOANG NHI AN.970407
|16/01/2026
|200.000
|020097048801160817422026d0w2735956.5591.081742.UNG HO MS 2026.016
|16/01/2026
|1.000.000
|6016IBT1k1CXFBHQ.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An FT26016603345070.20260116.081711.168168686899.TRUONG THI KIM THANH.970407
|16/01/2026
|50.000
|020097048801160814112026kx18721498.93075.081411.UNG HO MS 2026.016 DAO THIEN AN
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12606163619.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1027363853 NGUYEN VAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|6016VNIBJ2CJPR3P.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.081338.846560.VO VAN LAM.970441
|16/01/2026
|50.000
|6016IBT1k1CXTYQT.Ung ho MS MS 2026009 em Nguyen Ha Nhu Ngoc FT26016033120085.20260116.081330.19036188133016.VND-TGTT-HOA THI HOAI HUONG.970407
|16/01/2026
|100.000
|020097048801160813302026i11a718820.90032.081330.MS2026.016 DAO THIEN AN
|16/01/2026
|500.000
|02009704160116081019202614FT709046.78745.081020.UNG HO MS 2026 016 EM DAO THIEN AN-160126-08:10:19 14FT709046
|16/01/2026
|300.000
|020097048801160808092026mtwJ697534.70757.080809.PHAM VAN DONG CHUYEN TIEN XIN CHIA SE CHO GD A DAO VAN CONG O QUANG NINH
|16/01/2026
|200.000
|020097048801160808002026PuG4696891.71127.080755.LE THI KIM LOAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|50.000
|020097040501160758202026IUEC000909.37524.075809.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.114707761495.20260116.114707761495-0942874798_Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|MBVCB.12605963950.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 9973709709 NGUYEN DUC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|0200970488011607555320265k1B640057.29980.075548.UNG HO MS 2026016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|300.000
|MBVCB.12605896455.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.CT tu 1058411208 NGUYEN MINH THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|300.000
|6016IBT1bJ2S2INK.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An.20260116.075117.0963222123.PHAM THI BICH THAO.970425
|16/01/2026
|250.000
|020097048801160750522026iaCp615663.13664.075052.UNG HO MS 2026.015 HAI ME CON BA DANG THI DUNG
|16/01/2026
|300.000
|020097040501160749532026KES5065941.10401.074953.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An
|16/01/2026
|200.000
|020097041601160749362026Ih0B034766.10012.074802.Ung ho MS 2026016 em Dao Thien An-160126-07:49:36 Ih0B034766
|16/01/2026
|1.000.000
|6016VNIBJ2CJ6PBD.Ung ho MS 2026.016 , Dao Thien An.20260116.074927.006704060045545.NGUYEN XUAN TRUONG.970441
|16/01/2026
|200.000
|020097048801160749032026M2zB606802.9062.074903.UNG HO MS 2026.016 EM DAO THIEN AN
|16/01/2026
|500.000
|MBVCB.12605853840.LE THI TRANG chuyen tien 2026.16 Dao Thien An .CT tu 0071000305541 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/01/2026
|200.000
|6016IBT1hWVUI8ZC.IBFT giup MS2026.016 Dao Thien An.20260116.074804.970403Uce55260000000005f9211.SACOMBANK.970403
|16/01/2026
|300.000
|020097048801160746572026YcjI595913.1287.074657.UNG H