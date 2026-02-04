Gia đình anh Trần Văn Minh (trú tại tổ dân phố Sang Hán, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) có 7 nhân khẩu. Hai vợ chồng anh quanh năm chỉ trồng lúa, ngô để nuôi ba con nhỏ. Cuộc sống vốn đã khó khăn thì từ tháng 2/2025, những cơn ho kéo dài kèm khó thở dữ dội khiến sức khỏe anh Minh suy kiệt nhanh chóng.

Bạn đọc giúp đỡ hơn 66 triệu đồng tới anh Trần Văn Minh bị suy tim nuôi con bệnh tan máu bẩm sinh

Sau khi thăm khám tại các cơ sở y tế địa phương, nhận thấy tình trạng bệnh quá nặng, các bác sĩ đã chuyển anh Minh lên Bệnh viện Tim Hà Nội. Tại đây, anh được chẩn đoán hở van động mạch chủ nặng, hở van hai lá nặng và suy tim giai đoạn cuối.

Tháng 3/2025, anh Minh trải qua ca phẫu thuật thay van động mạch chủ và sửa van hai lá với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, anh buộc phải nhập viện trở lại do suy tim tiến triển nặng. Các bác sĩ xác định, phương án duy nhất để giữ mạng sống cho anh là ghép tim, bởi mọi can thiệp sửa van lúc này đều không còn hiệu quả.

Ngày 31/10/2025, anh Minh may mắn tìm được nguồn tim hiến phù hợp. Ca ghép tim được thực hiện thành công tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), mang lại hy vọng sống cho người đàn ông 39 tuổi. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì biến chứng lại xảy ra. Sau ghép tim, anh Minh bị tràn dịch màng phổi nặng, buộc phải phẫu thuật lần thứ hai.

Hiện nay, anh Minh phải sử dụng thuốc chống thải ghép suốt đời với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng, tạo gánh nặng lớn cho gia đình.

Trong khi anh Minh bệnh nặng thì ở quê nhà, cô con gái của anh, bé Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi) cũng đang chống chọi từng ngày với căn bệnh tan máu bẩm sinh. Mỗi tháng, bé phải truyền máu và dùng thuốc khử sắt tại Bệnh viện Nghĩa Lộ với chi phí khoảng 1 triệu đồng.

Sau khi hoàn cảnh của anh Minh được Báo VietNamNet chia sẻ qua bài viết: “Cha ghép tim, con 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: Gia đình lâm cảnh khánh kiệt”, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ. Tổng số tiền 66.903.686 đồng của bạn đọc gửi về Quỹ Báo đã được Báo VietNamNet kết chuyển tới gia đình anh Minh.

Được biết, sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện, hiện anh Minh đã được xuất viện về nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ.

“Số tiền của mọi người giúp đỡ, gia đình cháu dành để trang trải viện phí và lo thuốc thang hàng tháng cho bố. Hiện sức khỏe của bố cháu sau ghép đã ổn định hơn nhưng vẫn phải theo dõi, thăm khám định kỳ”, Trần Thị Ánh (con gái lớn của anh Minh) chia sẻ.