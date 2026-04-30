Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, chị Cung Thị Phương (SN 1982) cùng 2 con trai là Nguyễn Hữu Duy Phước (SN 2003) và Nguyễn Duy Bảo Long (SN 2006) ở tổ dân phố thôn Nội, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội – nhân vật trong bài viết: “Ba mẹ con ở Hà Nội cùng suy thận, gia đình lâm cảnh kiệt quệ”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng Ủy ban MTTQ phường Thanh Liệt trao số tiền 160.790.722 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Cung Thị Phương

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Phương, người dân tổ dân phố thôn Nội, phường Thanh Liệt, không khỏi xót xa. Ba mẹ con chị Phương đều mắc bệnh thận, hoàn cảnh khó khăn.

Biến cố bắt đầu từ năm 2007, sau khi sinh con thứ hai, chị Phương phát hiện mắc suy thận mạn. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị chỉ uống thuốc cầm cự. Ba năm sau, bệnh chuyển sang giai đoạn cuối, buộc chị phải lọc máu định kỳ. Suốt 16 năm qua, tuần nào chị cũng đến Bệnh viện Thanh Nhàn vài lần để duy trì sự sống.

Duy Phước là con trai lớn của chị, năm lên 10 tuổi, Phước bắt đầu mắc viêm cầu thận. Năm 2021, bệnh chuyển sang suy thận, đến tháng 10/2024 thì bước vào giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu chu kỳ hàng tuần.

Đau lòng hơn nữa, cậu con trai thứ hai của chị là Bảo Long cũng mắc viêm cầu thận, phải điều trị thuốc hàng tháng.

Trước tình trạng bệnh ngày càng xấu đi, ghép thận là con đường duy nhất để cứu sống Phước. Ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức vừa qua đã thành công, nhưng chi phí lên tới 650 triệu đồng, toàn bộ đều là tiền gia đình chị Phương phải vay mượn. Trước đó, chi phí điều trị cho ba mẹ con đã vượt quá 1 tỷ đồng - con số quá lớn với một gia đình nghèo.

Ủy ban MTTQ phường Thanh Liệt tặng quà và động viên gia đình chị Cung Thị Phương

Cảm thương hoàn cảnh của gia đình chị Phương, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình chị có thêm động lực và điều kiện để chữa bệnh. Số tiền 160.790.722 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ Báo giúp đỡ gia đình chị Phương đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

Chị Phương cho biết, sau khi được ghép thận, hiện Phước đang uống thuốc thải ghép hằng ngày. Sức khỏe Phước khá tốt, riêng chị thì vẫn chạy thận theo chu kỳ.

Bà Tạ Thu Sa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thanh Liệt đã gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ kịp thời đến hoàn cảnh gia đình chị Phương.

“Địa phương chúng tôi rất mong nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của Báo VietNamNet và đông đảo bạn đọc để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực và điều kiện vượt qua nghịch cảnh”, bà Sa chia sẻ thêm.