MS 2026.107

Biến cố đến vào tháng 9/2024, khi gia đình phát hiện cổ của Thảo My sưng to bất thường kèm theo đau nhức kéo dài.

Mới 7 tuổi, bé Hoàng Thảo My đã bị ung thư tuyến giáp di căn sang phổi

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, bác sĩ phát hiện khối u ở cổ nên đã chuyển cô bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra chuyên sâu. Sau nhiều lần siêu âm, xét nghiệm, kết quả cho thấy bé bị u tuyến giáp, cần theo dõi và điều trị dài ngày.

Tiếp đó, Thảo My được chuyển sang Bệnh viện Nội tiết Trung ương để phẫu thuật. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tình trạng bệnh vẫn phức tạp, bé Thảo My phải quay lại Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và tái khám định kỳ hàng tháng.

Đến tháng 8/2025, vùng cổ của Thảo My tiếp tục sưng to. Tháng 11/2025, các bác sĩ chẩn đoán bé Thảo My mắc ung thư tuyến giáp và chuyển bé sang Bệnh viện K. Tại đây, kết quả sinh thiết cho thấy khối u đã di căn vào phổi.

Bé Thảo My rơi vào lằn ranh sinh tử khi mắc căn bệnh quái ác

Tin dữ khiến cả gia đình suy sụp. Hành trình điều trị của cô bé 6 tuổi từ đó trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Hành trình điều trị gian nan

Gia đình Thảo My sống dựa vào vài sào ruộng, kinh tế vốn đã khó khăn. Khi con mắc bệnh, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai anh Hoàng Văn Vinh (SN 1989, bố Thảo My). Để có tiền chữa bệnh cho con gái, vợ chồng anh Vinh đã vay ngân hàng 150 triệu đồng.

Từ khi bé Thảo My vào viện, anh Vinh là người đồng hành chăm sóc con. Vợ anh ở nhà chăm sóc con gái lớn đang học lớp 3. Cuộc sống gia đình rơi vào cảnh túng quẫn.

Từ ngày con gái bệnh, anh Hoàng Văn Vinh luôn theo chăm sóc

Hiện tại, vùng cổ của Thảo My vẫn sưng to, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Bé phải trải qua các đợt truyền hóa chất liên tục. Mỗi đợt truyền kéo dài với chi phí lớn, trong khi quá trình điều trị dự kiến còn rất dài.

“Con còn nhỏ quá mà thời gian nằm viện nhiều hơn đi học. Chi phí điều trị của con tốn kém, giờ gia đình tôi không còn khả năng xoay xở nữa. Nếu phải đưa con về thì tội lắm…”, anh Vinh nghẹn ngào.

Gia đình bé Thảo My thuộc diện hộ nghèo. Ảnh GĐCC

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K), bệnh nhi Hoàng Thảo My được chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Từ năm 2024, bé đã trải qua phẫu thuật và theo dõi điều trị tại nhiều bệnh viện. Đến tháng 11/2025, kết quả sinh thiết xác định bệnh đã tiến triển nặng, đang điều trị tại khoa Nhi với 12 đợt truyền hóa chất, chi phí điều trị mỗi đợt khoảng 3,5 triệu đồng.

Mới 6 tuổi, Thảo My vẫn còn cả một tuổi thơ phía trước. Rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bé Hoàng Thảo My có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, vượt qua bệnh tật.

Bạn đọc giúp bé Hoàng Thảo My có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.107 (bé Hoàng Thảo My) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Hoàng Văn Vinh (bố bé Thảo My) theo địa chỉ: Thôn 7, xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0379201092.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.