MS 2026.109

Đang cùng bạn đi bắt tổ chim trên cây, khi dùng sào khều tổ chim thì dòng điện cao thế gần đó bất ngờ phóng xuống khiến cậu bé Nguyễn Quang Huy (16 tuổi, ở xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) bất tỉnh, toàn thân bị bỏng nặng.

Nhắc lại vụ tai nạn xảy ra với con trai, chị Triệu Thị Tuyết Mai (SN 1985), mẹ của Huy, vẫn chưa hết bàng hoàng. Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 28/3. Do tình trạng bỏng nặng, sau khi được cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Lâm Thao và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Huy được chuyển về Bệnh viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

Bác sĩ Trần Quang Phú (khoa Nhi, Bệnh viện Bỏng Quốc gia), người điều trị trực tiếp cho Huy cho biết, bệnh nhân Nguyễn Quang Huy bị bỏng 6%, trong đó có 4% bỏng sâu độ 2, 3, 4, 5 ở tay phải, lưng, hai chân và đầu. Hiện bệnh nhân đã phải cắt bỏ 1/3 tay phải, mỏm cụt vẫn đang hoại tử và có nguy cơ phải tiếp tục phẫu thuật. Hai chân cũng bị tổn thương, đã phải tháo 1–2 ngón bàn chân trái.

Không chỉ chịu đau đớn về thể xác, Huy còn mang nỗi ám ảnh tinh thần. Nằm trên giường bệnh, cậu bé không thể tự xoay người, đôi mắt đỏ hoe vì bất lực. Mỗi lần nhìn xuống cánh tay phải, Huy lại lặng người không nói gì khiến chị Mai quặn lòng.

Chị biết trong lòng con trai đang rất chênh vênh, vừa mặc cảm vì cơ thể khiếm khuyết, vừa nghĩ đến tương lai học hành sau này.

Gần một tháng Huy điều trị ở viện, chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng khiến kinh tế gia đình chị Mai gần như kiệt quệ

Những ngày này, chị Mai vừa chăm sóc và động viên con, vừa lo lắng về chi phí điều trị của con. Chị Mai cho biết, gần một tháng điều trị tại bệnh viện, chi phí đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, vợ chồng chị Mai chỉ làm nông nghiệp, chủ yếu là trồng rau màu, kinh tế gia đình chỉ đủ ăn chứ chưa khi nào dư giả.

Vợ chồng chị gồng gánh nuôi ba con ăn học vốn đã chật vật, nay tai nạn ập đến, gia đình phải vay mượn khắp nơi khiến kinh tế gia đình gần như kiệt quệ. Những ngày đầu nhập viện, vợ chồng chị phải vét từng đồng tiền lẻ từ bán rau, gom góp cũng chỉ được vài trăm nghìn đồng.

Dù có bảo hiểm y tế chi trả 80%, nhưng Huy vẫn cần sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục. Cộng với chi phí sinh hoạt và điều trị kéo dài, số tiền đã vượt quá khả năng của gia đình.

Chứng kiến hoàn cảnh của Huy, nhiều người nhà bệnh nhân và các y, bác sĩ không khỏi xót xa. Thỉnh thoảng, họ hỗ trợ cậu bé hộp sữa hoặc chiếc bánh mì để san sẻ phần nào khó khăn.

Trên giường bệnh, dù phải oằn mình chịu đựng những cơn đau thể xác, Huy vẫn cố nén đau để không làm mẹ lo lắng. Trong đôi mắt cậu bé vẫn ánh lên khát khao về một tương lai tươi sáng. Lẽ ra Huy còn cả chặng đường dài phía trước, nhưng giờ đây đang bị chững lại bởi những cơn đau dai dẳng và gánh nặng chi phí điều trị quá lớn.

Rất mong quý bạn đọc chung tay giúp đỡ để Huy có cơ hội tiếp tục điều trị, sớm hồi phục và có điều kiện lắp cánh tay giả, viết tiếp ước mơ còn dang dở của mình.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Quang Huy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.109 (em Nguyễn Quang Huy) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Triệu Thị Tuyết Mai (mẹ của Huy) theo địa chỉ: Khu Tân Trung, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0966485003

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.