Chị Nguyễn Thị Hà (SN 1994, trú thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) là nhân vật trong bài viết: “9 năm chạy thận, cô gái Quảng Trị tuyệt vọng vì không còn tiền cứu mình”.

Hiện chị Hà sống cùng mẹ là bà Trần Thị Thị (SN 1963) trong căn nhà nhỏ bên đồi cát. Chị là con thứ ba trong gia đình, các anh chị đều đã kết hôn nhưng cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, chị vào miền Nam làm công nhân, rồi trở về quê học nghề cắt tóc và lập gia đình vào đầu năm 2017. Thế nhưng, chỉ hai tháng sau ngày cưới, chị bàng hoàng phát hiện mình mắc suy thận giai đoạn cuối.

Từ khi phát bệnh, cha mẹ đón chị về nhà để tiện chăm sóc. Từ đó đến nay, chị một mình chống chọi với bệnh tật.

Suốt nhiều năm qua, chị Hà phải chạy thận 3 lần mỗi tuần, mỗi lần kéo dài khoảng 3 tiếng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới. Chi phí cho mỗi lần chạy thận, gồm thuốc men, thuốc tạo máu, quả lọc… hơn 1 triệu đồng. Dù đã có bảo hiểm y tế hỗ trợ, mỗi tháng gia đình vẫn phải chi thêm khoảng 4–5 triệu đồng.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp chính quyền xã Ninh Châu trao số tiền 102.221.129 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hà

Để có tiền chữa bệnh cho con, cha mẹ chị ngoài làm 1 sào ruộng còn ngày ngày ra sông đánh cá. Hôm may mắn kiếm được 200–300 nghìn đồng, hôm ít cá chỉ được vài chục nghìn. Cả gia đình phải tằn tiện từng bữa, vay mượn khắp nơi để duy trì sự sống cho chị.

Cách đây 4 năm, khi kinh tế đã kiệt quệ, cha chị phát hiện mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Trước đó, dù đau ốm, ông không dám đi khám vì muốn dành tiền cho con gái.

Sau khi cha qua đời, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ già. Tuy nhiên, bà Thị cũng liên tiếp đổ bệnh. Đầu năm 2025, bà bị tai biến; đến tháng 7 cùng năm, bà được chẩn đoán hẹp mạch vành. Gia đình cho biết, bà phải đặt stent với chi phí hơn 30 triệu đồng dù đã có bảo hiểm.

Từ đó đến nay, mỗi tháng bà phải tái khám và uống thuốc chống đông. Những lúc bệnh viện hết thuốc, gia đình phải tự mua với giá 700–800 nghìn đồng mỗi lần.

Trong khi đó, chị Hà vẫn phải duy trì chạy thận để giữ sự sống. Không có tiền, nhiều tháng chị phải xin đi nhờ xe buýt đến bệnh viện. Thuốc men khi có khi không.

Những năm qua, mẹ con chị đã vay 70 triệu đồng theo diện hộ nghèo để chữa bệnh, cùng hơn 50 triệu đồng vay mượn bên ngoài.

Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 102.221.129 đồng. Ngoài ra, các mạnh thường quân còn hỗ trợ trực tiếp hơn 13 triệu đồng.

Xúc động trước sự giúp đỡ, chị Hà chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi có số tiền lớn như vậy. Tôi sẽ dành dụm để chạy thận và lo thuốc men cho mẹ. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet và chính quyền địa phương đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”.