MS 2026.059

Ba thế hệ nương tựa trong căn nhà dột nát

Ba thế hệ gồm chị Hoàng Thị Thanh (SN 1973), mẹ là bà Hoàng Thị Thảo (SN 1930) và con trai Hoàng Ngọc Cảnh (SN 2016) hiện sống nương tựa nhau trong căn nhà cũ kỹ, chật chội, xuống cấp ở thôn Kinh Nhuận, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Chị Hoàng Thị Thanh cùng mẹ là bà Hoàng Thị Thảo và con trai Hoàng Ngọc Cảnh nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Ảnh: Hải Sâm

Bà Thảo có 7 người con, chị Thanh là con út. Gia đình đông con, nghèo khó nên chẳng ai được học hành đến nơi đến chốn. Chị Thanh học hết lớp 2 thì nghỉ, từ nhỏ đã theo bố mẹ làm lụng. Lớn lên, chị tiếp tục mò cua, cào hến, hái rau đem bán để mưu sinh.

Không được lanh lợi như bạn bè cùng trang lứa nên gần 35 tuổi chị mới lập gia đình với một người đàn ông ở xã Văn Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ). Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài gần hai năm. Chị không có con, chồng bỏ đi làm ăn xa rồi ly hôn.

Trở về nhà mẹ đẻ, chị quen một người khác và mang thai bé Cảnh.

Bên trong căn nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Ảnh: Hải Sâm

“Chúng tôi ở với nhau được mấy tháng thì tôi mang bụng bầu về nương nhờ bố mẹ. Con được gần 1 tuổi thì cha của bé qua đời vì bệnh ung thư”, chị Thanh kể.

Một mình chị đơn độc giữa bộn bề khó khăn, một bên là cha mẹ già yếu, một bên là đứa con còn đỏ hỏn.

“Sinh con được 1 tháng tôi đã phải đi làm. Làm nghề cào hến, tôi phải dậy sớm, ngâm mình dưới nước đến trưa. Ngày may mắn, tôi cào được khoảng 5kg hến, bán với giá 12.000-15.000 đồng/kg. Mùa đông không có hến thì tôi nhặt ve chai, hái rau bán để kiếm 20-30 nghìn đồng sống qua ngày”, chị nhớ lại.

Chỗ ngủ của bà Thảo chỉ có chiếc chăn mỏng mốc meo và chiếc chiếu cũ rách nát. Ảnh: Hải Sâm

Hơn 2 tuổi, bé Cảnh đã theo mẹ lên thuyền ra sông. Đứa trẻ nhỏ xíu ngâm mình trong nước lạnh giúp mẹ mưu sinh khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

“Tôi bảo con ở nhà nhưng cháu không chịu, cứ đòi theo mẹ đến khi lên cấp 1 mới chịu ở nhà đi học”, chị nghẹn ngào.

Bé Cảnh không có nổi chiếc bàn học. Sách vở được bỏ trong túi ni lông rồi cất vào thùng xốp chị Thanh xin ở chợ về. Ảnh: Hải Sâm

Mẹ con đau bệnh triền miên nhưng chưa từng dám đi khám

Dẫu thức khuya dậy sớm, làm quần quật suốt ngày, một mình chị Thanh vẫn không kham nổi gánh nặng gia đình. Ba năm trước, bố chị qua đời. Bà Thảo tuổi cao, lú lẫn, đau ốm triền miên.

Bản thân chị Thanh và bé Cảnh sau nhiều năm dầm mình dưới nước cũng mắc bệnh xương khớp, có khi đau đến đứng không vững nhưng chưa từng đi khám vì trong nhà không có nổi vài trăm nghìn đồng.

Gian bếp của gia đình chị Thanh lụp xụp và tồi tàn. Ảnh: Hải Sâm

Căn nhà nhỏ nơi ba mẹ con sinh sống đã xuống cấp trầm trọng. Đồ đạc cũ kỹ chất đầy vì ai cho gì chị cũng giữ lại, bởi quanh năm ngâm nước nên quần áo rất nhanh hỏng.

Tủ không có cánh, Cảnh không có bàn học. Sách vở được bỏ trong túi ni lông rồi cất vào thùng xốp xin ở chợ về.

Chỗ ngủ của hai mẹ con chật chội, ẩm mốc, cũng là nơi Cảnh nằm sấp học bài mỗi đêm. Gian phía ngoài đặt một chiếc giường cũ, trên trải chiếc chiếu nhựa rách bươm; chăn gối mốc xanh, mốc đỏ là chỗ ngủ của bà Thảo.

Bữa tối của ba mẹ con bà cháu chị Thanh. Ảnh: Hải Sâm

“Năm ngoái, bão giật tung mái hiên và gian bếp, tôi phải nhờ người phụ rồi tự trèo lên lợp tạm bằng bạt. Vì thế mỗi lần mưa xuống, nước lại dột khắp nơi”, chị cho biết.

Gọi là bếp nhưng thực chất chỉ là mái che tạm bợ nối từ căn nhà chính. Trong nhà không có nổi một chiếc nồi cơm điện, bếp ga hay tủ lạnh.

Thương nhất là bé Cảnh. Từ lớp 1, bé đã phải dậy lúc 5h30 sáng, đi bộ hơn 1km đến trường. Mỗi ngày học hai buổi, Cảnh phải đi về bốn lượt.

Căn nhà cũ kĩ, xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Hải Sâm

Bà Hoàng Thị Tâm (SN 1958), hàng xóm của chị Thanh, chia sẻ: “Hoàn cảnh ba mẹ con bà cháu chị Thanh ai cũng thương. Chúng tôi ở gần nên có đồ ăn gì cũng mang qua cho, hôm qua còn sang phụ tắm rửa cho bà Thảo”.

Bữa tối được dọn ra giữa căn bếp chật chội. Trong ba chiếc nồi đen sạm là đồ ăn còn lại từ bữa trưa: nồi cơm nấu bếp củi cháy xém quanh thành, một nồi canh, nồi cá và vài con cua nhỏ bắt ngoài đồng kho đi kho lại đến sẫm đen.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Gianh, cho biết gia đình chị Thanh thuộc diện hộ nghèo của xã.

“Dù luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền và bà con lối xóm, cuộc sống của mẹ con chị Thanh vẫn hết sức khó khăn. Mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị có điều kiện chữa bệnh, sửa lại mái nhà, ổn định cuộc sống.

Giữa căn nhà dột nát, người mẹ nghèo vẫn ngày ngày dậy từ tờ mờ sáng xuống sông cào hến, gồng mình nuôi mẹ già và con nhỏ. Sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm lúc này sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình chị Thanh có thêm cơ hội vượt qua những tháng ngày cơ cực phía trước.

Bạn đọc giúp gia đình chị Hoàng Thị Thanh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Ủng hộ MS 2026.059 (chị Hoàng Thị Thanh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hoàng Thị Thanh theo địa chỉ: Thôn Kinh Nhuận, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0332407393.