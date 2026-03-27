MS 2026.076

Căn nhà nhỏ của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hà (SN 1994) và bà Trần Thị Thị (SN 1963), ở thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, nằm nép mình bên đồi cát. Không có mái che sân, những ngày đầu mùa nắng, cái nóng như thiêu đốt tràn vào tận trong nhà.

Sau 9 năm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, cơ thể chị Hà giờ đây gầy yếu, làn da đen sạm, tay chằng chịt những vết kim, mái tóc rụng lởm chởm. Giọng nói đứt quãng, chị nghẹn ngào: “Giờ tôi cùng đường rồi, nhưng tôi phải sống… vì mẹ chỉ còn một mình”.

Bà Trần Thị Thị (bên trái) và chị Nguyễn Thị Hà. Ảnh: Hải Sâm

Chị Hà là con thứ ba trong gia đình, các anh chị đều đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng chật vật. Học xong lớp 12, chị vào miền nam làm công nhân, rồi trở về quê học nghề cắt tóc và lập gia đình vào đầu năm 2017.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Chỉ hai tháng sau ngày cưới, chị Hà bàng hoàng nhận tin mình mắc suy thận giai đoạn cuối.

“Trước đó tôi chỉ ho, sốt, uống thuốc không khỏi. Đi khám thì bác sĩ nói suy thận độ 5 rồi. Tôi không tin nổi vì trước giờ ít ốm đau”, chị Hà nhớ lại.

Những dấu hiệu như ngứa da, chán ăn, buồn nôn từng xuất hiện nhưng chị bỏ qua vì chủ quan. Đến khi phát hiện, mọi thứ đã quá muộn.

9 năm qua bị suy thận giai đoạn cuối, chị Hà phải chạy thận để duy trì sự sống. Ảnh: Hải Sâm

Từ khi mắc bệnh, ba mẹ chị Hà đã đưa chị về nhà sống cùng để tiện chăm sóc. Cuộc hôn nhân cũng sớm tan vỡ sau hơn một năm khi chồng có người khác. Từ đó đến nay, một mình chị chống chọi với bệnh tật.

Gia cảnh kiệt quệ, mẹ con kiệt sức vì bệnh tật chồng chất

Suốt nhiều năm qua, chị Hà phải chạy thận 3 lần mỗi tuần, mỗi lần kéo dài 3 tiếng tại Bệnh viện Cu Ba - Đồng Hới. Chi phí cho mỗi lần chạy thận, gồm thuốc men, thuốc tạo máu, quả lọc… hơn 1 triệu đồng. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng mỗi tháng gia đình vẫn phải chi thêm khoảng 4-5 triệu đồng.

9 năm chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến cơ thể chị Hà gầy yếu, tay chằng chịt những vết kim, tóc rụng lởm chởm. Ảnh: Hải Sâm

Để có tiền chữa bệnh cho con, cha mẹ chị Hà ngoài làm 1 sào ruộng còn ngày ngày ra sông đánh cá. Ngày may mắn kiếm được 200-300 nghìn đồng, hôm nào không có cá thì chỉ được vài chục nghìn. Cả gia đình tằn tiện từng bữa ăn, vay mượn khắp nơi để duy trì sự sống cho chị Hà.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Cách đây 4 năm, khi kinh tế đã kiệt quệ, cha chị Hà phát hiện mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Trước đó, ông đau nhưng không dám đi khám vì muốn dành tiền cho con gái.

Mỗi lần nhớ về cha, chị Hà không khỏi day dứt. Ảnh: Hải Sâm

“Ba từ chối điều trị, xin về nhà. Những ngày cuối đời, ba đau đớn, không ăn uống được, chỉ cầm cự bằng thuốc giảm đau. Trong cơn bệnh, ba vẫn lo cho tôi… Khi ba gần mất, người ta đưa tôi ra chỗ khác, tôi không được nhìn ba lần cuối”, chị Hà bật khóc, nỗi day dứt vẫn còn ám ảnh.

Sau khi cha qua đời, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ già. Thế nhưng, bà Thị cũng liên tiếp lâm bệnh. Đầu năm 2025, bà bị tai biến, rồi đến tháng 7 bị chẩn đoán hẹp mạch vành, phải đặt stent với chi phí hơn 30 triệu đồng, dù đã có bảo hiểm.

Gia đình kiệt quệ khi cả hai mẹ con chị Hà đều mắc bệnh hiểm nghèo

Từ đó đến nay, mỗi tháng bà phải tái khám, uống thuốc chống đông. Những lúc bệnh viện hết thuốc, gia đình phải tự mua với giá 700-800 nghìn đồng mỗi lần.

Trong khi đó, chị Hà vẫn phải chạy thận để duy trì sự sống. Không có tiền, nhiều tháng chị phải xin đi nhờ xe buýt đến bệnh viện. Thuốc men khi có khi không: “Tôi cũng liều chứ không biết làm sao…”, chị Hà nói trong tuyệt vọng.

Nhìn con gái gầy yếu, da xám xịt, bà Thị nghẹn ngào: “Bác sĩ gọi về bảo phải mua thuốc tạo máu tiêm, không thì nó suy kiệt, nhưng mệ cũng bệnh tật, không có tiền”.

Nhìn con gái gầy tong teo, da xám xịt, bà Thị bật khóc. Ảnh: Hải Sâm

Bữa ăn của chị Hà nhiều khi chỉ là ổ bánh mì mang theo vào viện, ăn cầm cự suốt 3 tiếng chạy thận. Trong căn nhà nhỏ, đồ đạc hư hỏng không có tiền sửa, chiếc tivi cũ nằm im lìm, quạt hỏng cũng đành chịu nóng. Ban đêm, hai mẹ con chỉ dám bật một bóng điện để tiết kiệm.

Những năm qua, mẹ con chị Hà đã vay 70 triệu đồng theo diện hộ nghèo để chữa bệnh, cùng hơn 50 triệu đồng vay mượn bên ngoài.

“Nợ thì nhiều lắm… Giờ đến vay mượn cũng không còn chỗ để bấu víu. Nếu không có tiền chạy thận, chắc tôi không cầm cự được bao lâu…”, chị Hà nghẹn lời.

Điều chị Hà mong mỏi lúc này chỉ là có thêm cơ hội được sống, để không phải bỏ lại người mẹ già yếu trong cảnh bơ vơ, cùng cực. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Nhì, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu xác nhận: gia đình chị Nguyễn Thị Hà thuộc diện hộ nghèo của xã. Dù đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền và bà con, nhưng bệnh tật kéo dài khiến cuộc sống rơi vào bế tắc.

“Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Hà. Mọi sự sẻ chia lúc này không chỉ là vật chất, mà còn là hy vọng để chị Hà tiếp tục giành giật sự sống từng ngày”, ông Nhì bày tỏ.

Bạn đọc giúp chị Nguyễn Thị Hà có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.076 (chị Nguyễn Thị Hà) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Hà theo địa chỉ: Thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0363065446.