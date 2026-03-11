Bà Đặng Thị Dưng (SN 1951, ở TDP 1 Trung Nghĩa, phường Đồng Sơn) là nhân vật trong bài viết: “Hai mẹ con bệnh tật sống lay lắt trong căn nhà xập xệ giữa đồng ở Quảng Trị”.

Bà Dưng hiện sống cùng con trai là anh Đặng Văn Nghị (SN 1987) trong căn nhà nằm giữa khoảng đất hoang. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, nền nhà bong tróc, tường ám đen vì ẩm mốc, trần loang lổ những vệt thấm dột.

Bên trong nhà chỉ có vỏn vẹn một tấm nệm cũ, một chiếc chiếu nhựa và hai chiếc chăn mỏng. Đó vừa là chỗ ngủ, vừa là nơi sinh hoạt duy nhất của hai mẹ con bà Dưng, cũng là khoảng không hiếm hoi có thể tránh được nước mưa từ mái nhà dột nát.

Cuộc đời bà là chuỗi ngày cơ cực kéo dài. Khi còn trẻ, bà từng tham gia dân công hỏa tuyến. Trở về đời thường, không chồng, một mình bà sinh và nuôi hai người con trong cảnh thiếu thốn trăm bề.

Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền phường Đồng Sơn, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 54.799.686 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Đặng Thị Dưng. Ảnh: H. Sâm

Con trai lớn của bà hiện đã lập gia đình, sinh sống ở xã Trường Sơn, cuộc sống cũng khó khăn, mỗi năm chỉ về thăm khi bà đau ốm.

Người con trai thứ hai là anh Đặng Văn Nghị. Trước đây, anh làm phụ hồ khi có việc, còn bà Dưng lê la khắp các chợ xin ăn để cầm cự qua ngày.

Năm 2020, bà mắc bệnh viêm phế quản nặng, biến chứng nhiễm trùng máu, phải vào bệnh viện ở TP Huế điều trị. Từ đó, sức khỏe suy kiệt, bà phải uống thuốc hằng ngày, đặc biệt mỗi khi mùa đông đến, những cơn khó thở lại hành hạ khiến bà hoàn toàn mất khả năng lao động.

Cách đây ba năm, anh Nghị mắc bệnh xơ gan cổ trướng nặng và suy thận. Từ đó đến nay, mỗi năm anh phải nhập viện vài lần, mỗi đợt điều trị kéo dài hơn chục ngày. Bệnh tật khiến sức khỏe anh suy kiệt, không thể lao động nặng, bất lực nhìn cuộc sống ngày một bế tắc.

Hiện tại, nguồn sống duy nhất của hai mẹ con bà Dưng là khoản trợ cấp xã hội ít ỏi, chỉ đủ cho những bữa cơm đạm bạc với canh rau qua ngày. Cả hai đều phải uống thuốc hằng ngày, khiến chi phí sinh hoạt càng thêm chật vật.

Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình bà Dưng, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ số tiền 54.799.686 đồng.

“Lần đầu tiên tôi có số tiền lớn như vậy, số tiền này tôi sẽ dành dụm để trang trải mỗi khi con trai phải đi bệnh viện và sửa sang lại nhà cửa. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet và chính quyền địa phương đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”, bà Dưng xúc động nói.