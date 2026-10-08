MS 2026.271

Ba đứa trẻ nằm, ngồi nép sát nhau trên chiếc chiếu cũ giữa căn nhà chật hẹp. Chân tay teo nhỏ, co quắp, lồng ngực dị dạng, các em không thể tự đi lại, ăn uống hay chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người mẹ.

Căn nhà của vợ chồng bà Trần Thị Lễ và ông Trần Ngọc Hợp ở thôn Nam Minh Lệ (xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) nhiều năm nay chưa có điều kiện sửa sang. Những mảng tường loang lổ, thấm nước sau nhiều mùa mưa, không gian sinh hoạt vốn chật hẹp càng trở nên khó khăn khi ba người con của ông bà gần như chỉ có thể nằm hoặc ngồi tại chỗ.

3 anh em Hải, Hoà và Hân chỉ có thể nằm hoặc ngồi tại chỗ. Ảnh: Hải Sâm

Giữa nhà, em Trần Ngọc Hải (SN 2010) nằm trên chiếc chiếu cũ, cơ thể yếu đến mức không thể tự ngồi dậy. Hai em Trần Ngọc Hòa (SN 2012) và Trần Thị Bảo Hân (SN 2015) được bà Lễ đỡ ngồi ngay sát anh Hải.

Chân tay của Hải, Hoà và Hân teo nhỏ, mềm yếu, các khớp tay, chân sưng lên, phần ngực và lưng nhô ra. Hải hiện chỉ nặng khoảng 26kg, Hòa khoảng 20kg, còn Hân khoảng 16kg.

“Giờ Hải chỉ nằm một chỗ, không thể tự ngồi dậy. Còn Hòa và Hân, tôi đặt các cháu ngồi đâu thì ngồi đó. Ngồi mỏi, các cháu lại tự ngả xuống nằm cạnh anh”, bà Lễ kể.

Chân tay các em teo nhỏ, mềm yếu, các khớp tay, khớp chân sưng lên. Ảnh: Hải Sâm

Vợ chồng bà Lễ đều chỉ học hết lớp 6, quanh năm làm thuê và trông vào 2 sào ruộng. Ông Hợp làm phụ hồ xa nhà, còn bà Lễ hầu như phải ở nhà chăm sóc 3 anh em Hải, Hoà và Hân.

Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Hiện 3 anh em Hải, Hoà và Hân, mỗi em được hưởng trợ cấp khuyết tật 1 triệu đồng/tháng, nhưng số tiền này chủ yếu dành để mua thuốc men, sữa và sinh hoạt.

“Năm 2010, tôi sinh cháu Hải. Khi mang thai, do hoàn cảnh khó khăn nên tôi ít có điều kiện đi thăm khám, siêu âm. Hải sinh ra bình thường, nhưng được khoảng 5 tháng tuổi thì ngực và lưng bắt đầu nhô ra. Vợ chồng tôi đưa con đi khám nhiều nơi, từ Huế ra Hà Nội nhưng vẫn không xác định được bệnh”, bà Lễ chia sẻ.

Hai năm sau, bà Lễ sinh Hòa, rồi đến năm 2015, Hân chào đời. Cả hai cũng khỏe mạnh khi mới sinh, nhưng khoảng 4-5 tháng tuổi bắt đầu xuất hiện những biểu hiện tương tự anh trai.

Đến năm 2017, bà Lễ sinh thêm bé Trần Thị Mỹ Hạnh. May mắn, Hạnh phát triển bình thường.

“Lúc sinh ra thấy các con bình thường nên vợ chồng tôi vẫn hy vọng, cứ nghĩ con rồi sẽ lớn, sẽ khỏe mạnh như những đứa trẻ khác”, bà Lễ nói.

Hoà và Hân hiện vẫn còn ngồi được. Ảnh: Hải Sâm

Dù sức khỏe yếu dần, Hải vẫn cố gắng đi học đến lớp 9, có một thời gian còn tự viết được. Hòa và Hân cũng từng học đến lớp 5.

Những buổi sáng đưa con đến trường là quãng thời gian bà Lễ không thể nào quên. Trên chiếc xe nhỏ, bà chở một đứa phía trước, hai người phía sau rồi bế từng người vào lớp.

Theo thời gian, thân hình các em ngày càng nhỏ bé, tay chân cong, các khớp biến dạng khiến việc ngồi, nằm và vận động ngày càng khó khăn. Việc học cũng đành dang dở.

Hầu hết thời gian của bà Lễ là chăm sóc 3 con Hải, Hoà và Hân. Ảnh: Hải Sâm

Hiện phần lớn thời gian Hải chỉ nằm trên giường hoặc nền nhà. Hòa và Hân không thể tự di chuyển, từ chỗ còn có thể tự ăn, nay các em cũng không cầm nổi chiếc thìa.

“Sáng dậy vệ sinh cá nhân cho các con, rồi cho con ăn là hết buổi. Ba đứa đều phải có người chăm vì sức khỏe đều yếu, lại rất hay đau ốm”, bà Lễ nói.

“Sau khi sinh Hải và Hoà, vợ chồng tôi không định sinh thêm. Dù đã dùng biện pháp tránh thai, tôi vẫn hai lần vỡ kế hoạch”, bà Lễ chia sẻ thêm.

Căn nhà xuống cấp của gia đình. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh, cho biết gia đình bà Lễ thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Ông Hợp làm thợ xây, công việc bấp bênh, còn bà Lễ phải ở nhà chăm sóc 3 người con không thể tự vận động.

“Chúng tôi mong các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ gia đình bà Lễ để có thêm điều kiện lo thuốc men, sữa và dinh dưỡng cho các cháu, đồng thời sửa sang lại căn nhà để các cháu có nơi ở an toàn, gia đình bớt phần khó khăn”, bà Lan chia sẻ.

Điều gia đình bà Lễ mong mỏi lúc này là có thêm điều kiện chăm sóc các con và sửa lại căn nhà đã xuống cấp để 3 đứa trẻ có nơi ở an toàn, bớt chật chội. Rất mong cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ để mong ước của gia đình bà Lễ sớm toại nguyện.

Bạn đọc giúp gia đình chị Trần Thị Lễ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.271 (gia đình bà Trần Thị Lễ) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến gia đình bà Trần Thị Lễ theo địa chỉ: thôn Nam Minh Lệ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị.

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