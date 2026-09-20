MS 2026.253

Nằm trên giường bệnh, ông Hoàng Văn Thạch (54 tuổi) chỉ còn cánh tay trái đang được băng bó. Tay phải và hai chân lần lượt bị cắt bỏ sau vụ tai nạn điện giật khi ông đang làm việc tại một công trình xây dựng.

Người đàn ông vốn làm nghề phụ hồ, thợ xây để nuôi con gái nay không còn khả năng lao động. Điều khiến ông đau đáu nhất không phải những phần cơ thể đã mất mà là câu hỏi: “Sau này làm sao để nuôi con gái?”.

Ông Thạch nhìn vào cánh tay phải và 2 chân cắt cụt, nước mắt lăn dài

Tai nạn bất ngờ khi đang làm việc

Năm 2012, cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông Thạch một mình nuôi con gái Hoàng Thị Hoài Thương, khi đó mới 2 tuổi. Hai cha con sống trong căn nhà gỗ do cha mẹ ông để lại tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An. Căn nhà được dựng cách đây hơn 40 năm, đã xuống cấp, mỗi khi trời mưa nước dột khắp nơi.

Để có tiền chăm lo cho con, ông làm phụ hồ, thợ xây. Sáng 5/8, ông đến một ngôi nhà đang xây dựng cách nhà khoảng 5km để làm việc. Phía trên công trình có đường dây điện 35kV chạy qua.

Căn nhà xập xệ do cha mẹ ông Thạch để lại ở xóm Tân Thái, là nơi trú ngụ của hai cha con ông Thạch

"Hôm đó chỉ có tôi và chủ thầu. Hai anh em lên tầng 2 để lát gạch. Trên tầng có giàn giáo nên chúng tôi đẩy ra để lấy mặt bằng làm việc. Đẩy được một đoạn thì bị dòng điện từ đường dây 35kV phóng trúng, cả hai ngất xỉu”, ông Thạch kể.

Sau đó, ông không còn nhớ chuyện gì xảy ra.

Bà Hoàng Thị Ngân (61 tuổi), chị gái ông Thạch, cho biết sáng hôm đó, ông cùng chủ thầu đưa xi măng lên tầng 2. Một lúc sau, gọi mãi không thấy ông trả lời, mọi người lên kiểm tra thì phát hiện hai người nằm bất tỉnh, cơ thể có dấu hiệu bỏng nặng nên lập tức gọi xe cấp cứu.

Vết sẹo lớn trên đỉnh đầu ông Thạch sau tai nạn

Cả hai được đưa đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau đó, chủ thầu được chuyển ra Hà Nội tiếp tục điều trị.

Cắt 3 chi để giữ lại mạng sống

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, khoa Bỏng (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), cho biết ông Thạch nhập viện trong tình trạng bỏng 12% diện tích cơ thể, phần lớn là bỏng sâu độ 3. Tổn thương tập trung ở các chi, đặc biệt là tay phải và hai chân.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Theo bác sĩ Sơn, bỏng điện có thể gây tổn thương sâu bên trong cơ thể, vùng mô hoại tử có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể bị nhiễm độc, suy thận, thậm chí suy đa tạng.

Em Hoàng Thị Hoài Thương xoa bóp tay chân cho cha

Khoảng 5 ngày sau khi nhập viện, phần tay phải của ông Thạch bị tổn thương nặng được phẫu thuật cắt bỏ. Các ngón chân có dấu hiệu hoại tử cũng được cắt bỏ nhằm ngăn tổn thương lan rộng.

“Mặc dù các bác sĩ đã tiến hành rạch giải áp, cố gắng bảo tồn cơ, xương và mạch máu nhưng tổn thương do bỏng điện quá nặng. Nếu không cắt sớm phần hoại tử, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm độc, suy thận, suy đa tạng. Sau khi được giải thích, gia đình và bệnh nhân đồng ý, các bác sĩ tiến hành cắt cụt hai chân”, bác sĩ Sơn thông tin.

Khoảng một tuần sau, tổn thương ở phần tay phải tiếp tục diễn biến nặng. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt thêm lần thứ hai để kiểm soát tổn thương.

Sau nhiều lần phẫu thuật, ông Thạch mất hai chân và cánh tay phải. Cánh tay trái được bảo tồn nhưng chức năng vận động hiện chỉ còn khoảng 20-30%.

Ba chi bị cắt bỏ để giữ lại mạng sống, đồng nghĩa người đàn ông 54 tuổi không còn khả năng lao động và phải phụ thuộc vào người khác trong nhiều sinh hoạt hằng ngày.

“Ban đầu tôi không muốn cắt vì nghĩ mình không còn chân tay thì làm sao nuôi được con. Ai sẽ nuôi con bây giờ? Nhưng nghĩ lại, vì con mà mình phải tiếp tục sống nên tôi đồng ý phẫu thuật”, ông Thạch bật khóc.

Từ ngày em trai nhập viện, bà Ngân luôn bên cạnh chăm sóc. Gánh nặng lúc này không chỉ là những tổn thương của ông Thạch mà còn là chi phí điều trị và cuộc sống của hai cha con sau này.

Theo bà Ngân, thời điểm nhập viện, ông Thạch chưa có bảo hiểm y tế. Chi phí điều trị đến nay đã hơn 140 triệu đồng, gia đình phải vay mượn anh em, họ hàng để trang trải. Đến ngày 8/9, gia đình mới mua được bảo hiểm y tế cho ông.

Nữ sinh lớp 11 mong cha sớm trở về nhà

Con gái mong cha sớm trở về nhà

Nắm lấy tay cha, thương cha phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, mất đi đôi chân và cánh tay phải, Hoài Thương chỉ mong ông sớm ổn định sức khỏe để được trở về nhà.

“Em chỉ mong cha khỏe lại, bớt đau và sớm được về nhà. Cha bị như vậy, em thương lắm”, Hoài Thương nghẹn ngào.

Bà Thái Thị Mỹ Hạnh, tổ trưởng Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), cho biết bệnh viện hỗ trợ các suất ăn cho bệnh nhân và người nhà chăm sóc, đồng thời kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ gia đình ông Thạch.

Ông Hồ Thanh Bình, xóm trưởng xóm Tân Thái, cho biết hoàn cảnh hai cha con ông Thạch rất khó khăn. Sau tai nạn, ông Thạch mất khả năng lao động, rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ của các nhà hảo tâm để có thêm điều kiện điều trị và chăm lo cho con gái.

Bạn đọc giúp ông Hoàng Văn Thạch có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.253 (ông Hoàng Văn Thạch) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Hoàng Thị Ngân (chị gái ông Thạch) theo địa chỉ: xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0978327235.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý