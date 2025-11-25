1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/11/2025
|200.000
|0200970405111123481120252FIX062275.6074.234812.Vietcombank:0011002643148:TRINH THI THANH chuyen tien ung ho phan thi tho ms 2025304
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1iWEBMJ95.Ung ho MS 2025303 em Phan Huy Hung.20251111.234413.0703853116.BUI DUONG HUONG LY.970432
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1iWEBV7N5.ung ho MS 2025-303 em Phan Huy Hung.20251111.233748.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|11/11/2025
|200.000
|020097042211112336272025SB99799126.91239.233628.MS 2025.303
|11/11/2025
|99.999
|020097040511112313362025DLWU039098.57566.231336.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.266
|11/11/2025
|99.999
|020097040511112313082025LMP3038694.57040.231303.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms ms 2025.265
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1bJWP4DQD.Ung ho MS 2025.304 (chi phan thi tho).20251111.231144.11001010776727.DO THI XUAN.970426
|11/11/2025
|130.000
|020097041511112308592025cKEK169213.49623.230811.NGUYEN THI OANH chuyen tien uh ms 2025.304 c phan thi tho
|11/11/2025
|400.000
|5315IBT1hWJIQECM.IBFT ung ho MS 2025.305.20251111.230557.070082561283.SACOMBANK.970403
|11/11/2025
|100.000
|02009704221111230405202509S9783068.41609.230406.MS 2025.304 Chi Phan Thi Tho
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11690026116.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11689991555.Chuc Thien Hoa Tam Tu Thao Hanh ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0071000970098 TRUONG THIEU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|0200970488111122560220256TtY086804.27661.225557.UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|11/11/2025
|50.000
|5315TPBVJ2Y6HS4W.ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251111.225124.14129021577.LUONG THI BANG ANH.970423
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11689945686.MS 2025.303 PHAN HUY HUNG.CT tu 0081001278574 LE PHAM THANH CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|020097041511112239432025Faet131193.94639.223856.UNG HO MS 2025.304
|11/11/2025
|40.000
|5315IBT1dJMN494U.ung ho ms2025 305 anh Bui Van Uoc.20251111.223450.9388388399.MBBANK IBFT.970422
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11689775465.ung ho MS 2025.304( chi Phan Thi Tho ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1iWEBJTYH.MS2025304 chi Phan Thi Tho.20251111.222245.0936345589.TA THI NGOC LIEN.970432
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11689733731.MAI THU THUY chuyen tien ung ho ms 2025.303 em Phan Huy Hung.CT tu 0011004040961 MAI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1aWM8F1KH.MS 2025.304 - chi Phan Thi Tho.20251111.222047.0915345848.SHBMB.970443
|11/11/2025
|50.000
|020097042211112220252025TMW2117033.49319.222026.ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|11/11/2025
|50.000
|020097042211112216522025KEYR745020.41050.221653.ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|300.000
|020097041511112216372025Ofg9991517.39638.221637.nam mo Quan Am Bo Tat 2025.304(ung ho chi Phan Thi Mo)
|11/11/2025
|1.000.000
|020097041511112213332025su9f984927.30319.221333.NGUYEN THI THU SIM chuyen tien MS 2025.304
|11/11/2025
|100.000
|0200970422111122044320254W2A686468.4557.220444.mot chut tam long gui den chi tho
|11/11/2025
|150.000
|MBVCB.11689534971.DUONG NGOC LAN : ung ho MS2025.305.CT tu 0121000677560 DUONG NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|020097048811112200542025uuQJ855332.92566.220007.UNG HO MA SO 2025.304 CHI PHAN THI THO
|11/11/2025
|100.000
|020097042211112149182025X3D8869544.55418.214919.MS 2025.303
|11/11/2025
|100.000
|5315VNIBJ2Y69FB9.MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).20251111.214849.043364423.DO THANH HA.970441
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1kJGJ2D7P.ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Mo FT25316008850703.20251111.214424.19038409971014.VND-TGTT-HA QUOC DAO.970407
|11/11/2025
|30.000
|020097040511112141552025JJRO080823.30494.214155.Vietcombank:0011002643148:2025.302 le minh tien
|11/11/2025
|30.000
|0200970405111121405220258WCR077853.26775.214053.Vietcombank:0011002643148:2025.301 nguyen manh dung
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1kJGJWGS9.Ung ho MS 2025.303 EM Phan Huy Hung FT25316792008631.20251111.213119.19036909236016.VND-TGTT-VU THI HUYEN.970407
|11/11/2025
|200.000
|5315TPBVJ2Y6SUPI.NGUYEN THI VAN TIEN chuyen tien tang MS 2025.304 Phan Thi Tho.20251111.213109.03801327901.NGUYEN THI VAN TIEN.970423
|11/11/2025
|50.000
|020097042211112128272025W8LQ909251.81461.212741.UH MS 2025.304 chi Phan Thi Tho. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1kJGJQEKV.UH ms 2025.304 Phan Thi Tho FT25316628540150.20251111.212815.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1kJGJQEY4.MS 2025.304 chi Phan Thi Tho FT25316485200870.20251111.212814.19131674796011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY .970407
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1kJGJQSB3.MS 2025.305 anh Bui Van Uoc FT25316215250760.20251111.212639.19131674796011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY .970407
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11689104316.ung ho ms 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0531002467261 MAI THI THUY TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11689083581.ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0211000515013 DAO NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1kJGWNM4D.NGUYEN THANH VINH chuyen tien ung ho MS 2025.304 FT25316997570308.20251111.212334.13820614608011.VND-TGTT-NGUYEN THANH VINH.970407
|11/11/2025
|150.000
|020097048811112123252025JG0K643187.60828.212238.MS 2025.304
|11/11/2025
|15.000
|MBVCB.11689025604.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.302 (Anh Le Minh Tien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315VNIBJ2Y6X9XQ.MS2025.304 (chi Phan Thi Tho).20251111.211640.010112345.NGUYEN HAI HA.970441
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11688956048.Ung ho MS 2025.304(chi Phan thi Tho).CT tu 0901000013030 NGUYEN DUY SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11688897200.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2025.304 C PHAN THI THO.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|5.000
|5315IBT1kJGWTSY6.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc FT25315927977775.20251111.210657.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|11/11/2025
|5.000
|5315IBT1kJGWLK4U.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho FT25315423035921.20251111.210514.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|11/11/2025
|20.000
|5315IBT1dJMRFLTU.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Bui Van Uoc ms 2025 305.20251111.210453.555501121990.MBBANK IBFT.970422
|11/11/2025
|500.000
|0200970405111121021120250N0L048587.74694.210211.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi
|11/11/2025
|50.000
|020097048811112056022025tlGv463429.47723.205515.VIET . UNG HO MS 2025.304 PHAN THI MO
|11/11/2025
|500.000
|5315VNIBJ2Y6VM2L.ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).20251111.204839.069704060032330.TRAN NGOC MAI.970441
|11/11/2025
|100.000
|020097048811112045442025Wxuz389308.1047.204457.MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|11/11/2025
|100.000
|0200970405111120442120254MDL077763.93983.204421.Vietcombank:0011002643148:2025.304 phan thi tho
|11/11/2025
|50.000
|020097048811112043172025HXfO372148.89162.204312.UNG HO MS 2025 304 PHAN THI THO
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11688449822.ung ho chi phan thi tho.CT tu 1028178791 LE THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|300.000
|020097048811112039012025Eq94340677.69335.203814.UNG HO PHAN THI THO MS 2025.304
|11/11/2025
|100.000
|020097042211112037052025A07G778615.59740.203706.MS 2025.303 ung ho em Hung
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11688332486.ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho.CT tu 0071000765859 PHAN VU THUAN YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|20.000
|5315IBT1dJMR4NPX.ung ho NCHCCCL Vivian 0388028369.20251111.203010.0388028369.MBBANK IBFT.970422
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11688235534.ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|50.000
|MBVCB.11688157102.MS 2025.304 chi Phan Thi Tho.CT tu 0341007030336 DOAN THI PHUONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11688082116.ung ho Ms 2025.304 ( Phan Thi Tho ).CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|15.000
|MBVCB.11688049322.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1aWM883CZ.ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251111.201715.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|11/11/2025
|100.000
|020097041511112015362025V4Yo642225.50707.201536.ung ho chi phan thi tho
|11/11/2025
|100.000
|020097041511112013412025lh4Q635250.39620.201341.Ung ho MS 2025.304
|11/11/2025
|500.000
|020097048811112010592025yeMX123723.26902.201012.MS 2025.304 PHAN THI THO
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1hWJM5IAT.IBFT NGUYEN THI NHU ung ho ms 2025.304.20251111.201058.060260350784.SACOMBANK.970403
|11/11/2025
|100.000
|020097042211112008102025I0YN118070.12836.200811.ung ho MS 2025.304 chi Tho
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11687811862.ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).CT tu 0491000414724 BUI THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1bJWPQ5MY.Pham Thi Thu Thao ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho.20251111.195533.03001010946011.LE THU THUY.970426
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11687647992.MS 2025.304(chi Phan Thi Tho ).CT tu 0341006878591 VU VAN DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11687527085.Be Sala gui MS 2025.305(chu BUI VAN UOC).CT tu 0621003746941 PHAM THI MINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1fWAIIIGQ.Ung ho MS 2025.304 chi phan thi tho.20251111.194019.833220909.LE HONG NHUNG.970406
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11687299715.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 303.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11687276793.UNG HO MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11687238752.ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0181000943939 NGUYEN THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|020097048811111928032025LPBZ779981.4457.192757.MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11687144075.MS2025 298 be Nguyen Doan Gia Han- Nguyen Doan An Nhien.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11687112926.MS2025 297 anh Truong Quoc Bao.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11687099457.MS2025 304 chi Phan Thi Mo.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11687065996.MS2025 304 chi Phan Thi Tho.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11687047742.MS2025 303 em Phan Huy Hung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11687029321.MS2025 302 anh Le Minh Tien.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|020097048811111919562025u86k710867.60326.191909.UNG HO MS2025 305 BUI VAN UOC
|11/11/2025
|500.000
|5315TPBVJ2Y64KI4.Ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).20251111.191742.10983290909.NGUYEN THI QUYNH ANH.970423
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11686925864.CHU THI THU ung ho ms 2025. 305(Bui Van Uoc).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|0200970405111119115520255JJK040543.16238.191155.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.304 - Chi Phan Thi Tho. Mong dieu tot dep den voi ban
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11686286915.MS2025.304(chi Phan Thi Tho).CT tu 0371000430088 NGO THI QUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|5315TPBVJ2Y6TWGA.MSs 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251111.183236.03814421801.NGUYEN NGOC PHUNG.970423
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11686124809.NGUYEN THI CHIN ung ho Phan Thi Tho - MS 2025 .304.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|168.000
|5315IBT1kJGQ1DNZ.Ung ho MS 2025 302 anh Le Minh Tien FT25315281014609.20251111.182456.19027898124777.VND-TGTT-NGUYEN TAM CHUNG.970407
|11/11/2025
|39.000
|5315IBT1kJGQJT3M.uh ms 2025.305 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25315384627091.20251111.182350.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1iWEY6VSW.Ung ho MS 2025 304 chi Pham Thi Tho.20251111.182108.98217746.VU DINH QUAN.970432
|11/11/2025
|100.000
|020097042211111818002025VTDY123490.17084.181713.MS 2025.304
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11685648273.ung ho MS 2025.305(anh Bui Van Uoc).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11685641889.Ung ho MS2025.304(Chi Phan Thi Tho).CT tu 9974860868 DINH THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11685637876.MS:2025.304 Chi Phan Thi Tho .CT tu 0251002785918 TAT HA CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315WBVNA2LLKKIL.MS2025.304 (chi Phan Thi Tho).20251111.180310.103000243517.NGUYEN THI QUYEN.970412
|11/11/2025
|20.000
|5315TPBVJ2Y68EYH.MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho)..20251111.175108.00005028521.NGUYEN DUC TUAN.970423
|11/11/2025
|1.600.000
|5315IBT1bJWUAL5G.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Phan Huy Hung MS 2025 .303 . Chuc con mau khoe.20251111.175059.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|11/11/2025
|350.000
|5315IBT1dJM3FYAW.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 299 300 301 302 303 304 va 305.20251111.175036.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|11/11/2025
|1.600.000
|5315IBT1bJWUA57J.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Phan Thi Tho MS 2025 .304 Chuc em som hoi phuc.20251111.174817.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1fWAMZVV3.ung ho MS2025.304 Phan Thi Tho.20251111.174521.06737129100068.MBVBANK IBFT.970414
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11685219969.ms 2025304( uh c phan thi tho).CT tu 0201000714338 TRAN THI HAI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1bJWU4BBR.ung ho MS 2025.302 anh Le Minh Tien.20251111.174056.0016100033088005.HUYNH TUYET NGAN.970448
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11685039892.NGUYEN HUU THAO chuyen MS 2025.304 Phan Thi Tho.CT tu 1055622500 NGUYEN HUU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11684992892.ung ho ms 2025.304 phan thi tho.CT tu 0121000899641 NGUYEN NGOC BONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|50.000.000
|020097041511111732142025999anh toan tai tro ung ho 9183722.41545.173133.CTY TNHH Gene Solutions Lab thnguoi dan vung thien tai lu lut BB04
|11/11/2025
|300.000
|0200970415111117255420256CmP867930.1308.172554.ms2025304( chi phan thi tho)
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1kJANMR7Q.NGUYEN THI LOAN chuyen NCHCCCL FT25315860997890.20251111.172358.19072054006014.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1aWMI832F.ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).20251111.171540.03100013761340.LUU THI THANH HUYEN.970440
|11/11/2025
|100.000
|020097048811111710342025FZES516204.3982.171029.NGUYEN THI HUONG CH 2025.303. PHAN HUY HUNG
|11/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107013585499.20251111.107013585499-0392786249_MS 2025304 Chi Phan Thi Tho
|11/11/2025
|50.000
|5315VNIBJ2Y6BV4A.UNG HO MS 2025.304 (Phan Thi Tho).20251111.170037.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|11/11/2025
|50.000
|020097042211111656592025IUCJ153975.21044.165700.ung ho ms 2025.305 a Bui Van Uoc
|11/11/2025
|50.000
|0200970405111116493520259JVM012706.74632.164935.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025303 em Phan Huy Hung
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11683959039.ung ho MS 2025.299( em Tran Van Hao).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11683941819.ms 2025.299 em tran van hao.CT tu 0021000276858 VU THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11683935147.ung ho MS 2025.303(em Phan Huy Hung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11683891151.ung ho MS 2025.305(anh Bui Van Uoc).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1iWEPRCE3.Ung ho NCHCCCL.20251111.163511.18723301.NGUYEN THI PHUONG LINH.970432
|11/11/2025
|20.000
|5315IBT1iWEPXHS2.MS 2025304 chi Phan Thi Tho.20251111.163331.0363090028.TRAN NGOC ANH.970432
|11/11/2025
|200.000
|020097042211111619012025F7S0317688.2141.161902.MS 2025.304
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1iWEPTS2X.Ms 2025-305 uh anh Bui Van Uoc.20251111.161708.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|11/11/2025
|200.000
|0200970422111116094620252YVC499104.52667.160947.2025 304 phan thi tho
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1dJMFEH3N.unghoMS2025304.20251111.160930.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1kJAR8BXK.Ung ho MS 2025304 chi Phan Thi Tho FT25315506608326.20251111.160558.19029466349010.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU Y.970407
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1fWAMU6T4.MS 2025.304 Phan Thi Tho.20251111.160503.8007041040341.NGUYEN HOANG THIEN TRANG.963388
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1bJWU2U99.MS 2025.304.20251111.155640.0944963853.PHAM THI PHUONG.970448
|11/11/2025
|200.000
|020097048811111550072025FeTA821413.48832.154920.MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|11/11/2025
|100.000
|5315TPBVJ2YN5G5D.HOANG LAN THAO chuyen tien ung ho 2025.304.20251111.153341.03536705401.HOANG LAN THAO.970423
|11/11/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107003065743.20251111.107003065743-0792361047_TRUONG THI NHAN ung ho MS 2025305anh BUI VAN UOC
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1kJAXRI7D.Ung ho ms 2025.304 chi phan thi tho FT25315354365853.20251111.152707.19036061888018.VND-TGTT-NGUYEN VAN LINH.970407
|11/11/2025
|2.000.000
|0200970415111115245120253C4i400067.21336.152451.HUONG DUNG ung ho MS 2025.305 ( Bui Van Uoc)
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1jWDZ153I.PHAN HUY HUNG-111125-15:22:11 895100.20251111.152211.1415868.PHAM THI PHUONG HOA.970416
|11/11/2025
|200.000
|020097041511111516032025KT5v370276.77165.151603.NGUYEN THI MINH HANG ung ho ms2025304 chi phan thi tho
|11/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107001586086.20251111.107001586086-0839544804_MS 2025303 em Phan Huy Hung
|11/11/2025
|500.000
|020097048811111513362025rAVV560021.65212.151250.CHUYEN TIEN UNG HO ANH BUI VAN UOC MS 2025 305
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1jWDZJSPS.PHAM THI PHUONG HOA CHUYEN KHOAN-111125-15:13:16 875788.20251111.151316.1415868.PHAM THI PHUONG HOA.970416
|11/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107001374257.20251111.107001374257-0839544804_MA 2025305 Bui Van Uoc
|11/11/2025
|50.000
|020097041511111458412025YNiO313204.93163.145754.ung ho MS 2025.304 (ung ho chi Phan Thi Tho)
|11/11/2025
|200.000
|020097048811111450202025MFhK404590.54315.144933.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|11/11/2025
|150.000
|5315IBT1bJW8X478.Ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc.20251111.144732.0909692913.NGUYEN THI BICH PHUONG.970448
|11/11/2025
|68.000
|5315IBT1bJW83XUR.MS2025.305 Bui Van Uoc.20251111.144153.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|11/11/2025
|2.000.000
|5315IBT1jWD6XYQ6.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC-111125-14:38:56 804199.20251111.143856.236934169.LY MINH.970416
|11/11/2025
|26.000.000
|SHGD:10003363.DD:251111.BO:LUONG THI KIEU DUNG.Remark:MS 2025.300
|11/11/2025
|26.000.000
|SHGD:10003270.DD:251111.BO:LUONG THI KIEU DUNG.Remark:MS 2025.299
|11/11/2025
|26.000.000
|SHGD:10003397.DD:251111.BO:LUONG THI KIEU DUNG.Remark:MS 2025.271
|11/11/2025
|500.000
|020097048811111437212025sLZz323772.95961.143716.NGUYEN YEN PHI CHUYEN TIEN MS 2025.305 BUI VAN UOC
|11/11/2025
|150.000
|5315IBT1jWD6X9M6.MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG-111125-14:37:04 800261.20251111.143704.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416
|11/11/2025
|26.000.000
|SHGD:10003349.DD:251111.BO:LUONG THI KIEU DUNG.Remark:MS 2025.301
|11/11/2025
|26.000.000
|SHGD:10003184.DD:251111.BO:LUONG THI KIEU DUNG.Remark:MS 2025.285
|11/11/2025
|50.000
|0200970488111114364520256lHu320436.94440.143558.UNG HO NCHCCCL LE 0964771037
|11/11/2025
|50.000
|020097040511111432492025KVFI037385.76954.143244.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 305 Bui Van Uoc
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1hWJD3PPR.IBFT Ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc.20251111.143103.0918090120.SACOMBANK.970403
|11/11/2025
|100.000
|020097048811111427102025WRq4262118.52405.142623.MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|11/11/2025
|200.000
|5315TPBVJ2YNNL1V.Ung ho MS 2025.271 be Vo Hoang Anh.20251111.141909.04919500001.DO THI THU HUONG.970423
|11/11/2025
|200.000
|020097040511111418422025HE49081731.16592.141842.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Mo
|11/11/2025
|500.000
|020097048811111418282025XopI211033.17014.141823.THUY ANH UNG HO MS 2025,305 ANH BUI VAN UOC
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11681872654.ung ho MS 2025.298 ( be Gia Han va be An Nhien).CT tu 0481000708574 DOAN NGUYEN QUANG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1hWJDLLFU.IBFT MS 2025.305.20251111.140954.060230229387.SACOMBANK.970403
|11/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11681764132.NGUYEN THI PHONG chuyen tien ung ho MS 2025.305 (anh Bui van Uoc).CT tu 0281000283719 NGUYEN THI PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|020097048811111406222025FP2l141554.67141.140536.NONG THI BICH HA CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2025 . 300 ANH NGUYEN VAN LOI
|11/11/2025
|100.000
|020097048811111406052025NaRM139791.66306.140518.MS 2025.304
|11/11/2025
|368.000
|5315IBT1kJAX9QCI.MS 2025.305 Bui Van Uoc FT25315861952193.20251111.140531.8280888883.HO NGOC SANG.970407
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11681728013.MS 2025.305 anh Bui Van Uoc.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11681672013.ung ho MS 2025.304 (Phan Thi Tho).CT tu 1014434588 HOANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|300.000
|020097041511111359132025z5oH147048.37831.135913.ms 2025.303
|11/11/2025
|400.000
|020097041511111357022025mRUf140883.29728.135702.ms 2025.304
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1kJAXJN7Z.Ung ho MS2025.304 FT25315860212028.20251111.135515.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1kJAXJ3MA.Ung ho MS2025.305 FT25315560238157.20251111.135456.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1kJAXJ7NS.Ung ho chi Tho MS2025.304 FT25315223858328.20251111.135405.6866768687.BUI ANH TUAN.970407
|11/11/2025
|300.000
|020097048811111350222025HWZH053087.4413.134935.MS 2025.299 E TRAN VAN HAO
|11/11/2025
|35.000
|5315IBT1dJMTB9U8. ung ho MS 2025 305 anh Bui Van Uoc.20251111.134958.3311333333333.MBBANK IBFT.970422
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1kJAXQKNP.MS 2025.304 - chi Phan Thi Tho FT25315034295801.20251111.134718.8868878927.LE ANH CONG.970407
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1iWEPQJJW.ZP253150252262 251111001713566 Ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc..20251111.134656.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|11/11/2025
|1.000.000
|5315IBT1aWMMIELT.ba Le thi Nam sinh1937 phap danh Dieu Thien gui 2025 305 anh Bui Huy Uoc.20251111.134618.1020729153.SHBMB.970443
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1hWJD6RKX.IBFT NGUYEN BAO NGOC chuyen tien ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc.20251111.134607.060110225132.SACOMBANK.970403
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11681445014.ung ho.MS.2025.305.(anh Bui Van Uoc ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|020097041511111338052025jh6z994128.57306.133718.Ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc)
|11/11/2025
|100.000
|020097048811111337482025Im66986325.55695.133701.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|11/11/2025
|10.000
|5315IBT1kJA3X9GL.ung ho ms 2025.305, anh Bui Van Uoc, chuc anh va gia dinh binh an FT25315528947971.20251111.133511.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|11/11/2025
|100.000
|020097042211111333132025S304543825.38776.133314.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|100.000
|020097048811111331302025mO0g953321.32272.133125.MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|11/11/2025
|100.000
|020097042211111331182025SO8M908627.30607.133113.MS 2025.305 anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|200.000
|0200970405111113294320258EAW007208.25386.132943.Vietcombank:0011002643148:Ms 2025.305aBuiVanUoc
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11681315161.Ung ho MS 2025.305 (Anh Bui Van Uoc).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1kJA3TNWU.ung ho ma so 2025.305 ,anh Bui Van Uoc FT25315123926603.20251111.132718.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11681293727.Ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0541000219848 NGUYEN THI HONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|020097042211111325562025E7LP363637.12148.132557.ms 2025 305 anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|50.000
|MBVCB.11681200955.MS 2025.304 (chi phan thi tho).CT tu 1021272222 NGUYEN TUNG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1kJA3H5ZQ.UNG HO MS 2025.305 FT25315010875819.20251111.131828.19033860422014.VNDA-TGTT-HOANG THI PHUONG.970407
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1kJA3HCQG.Ung ho Ms2025.305 anh Bui van uoc FT25315769050554.20251111.131708.19034567476017.VND-TGTT-DANG KIEU DUYEN.970407
|11/11/2025
|50.000
|MBVCB.11681178387.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.302 (le minh tien) .CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|50.000
|MBVCB.11681160298.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.304 (phan thi tho).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11681090868.MS 2025.305.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|020097048811111308482025bhKw839555.47694.130801.MS 2025.305
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1jWD6AZ5F.MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC-111125-13:06:48 630000.20251111.130648.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1jWD6AK55.MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC-111125-13:06:03 628528.20251111.130603.261089589.LE THI MY HANH.970416
|11/11/2025
|100.000
|020097042211111305082025FL4L732308.32779.130508.Ms 2025291
|11/11/2025
|300.000
|020097041511111304452025YKYa916365.30981.130446.2025.305 bui van uoc
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1aWMM928Z.VU THI MY DUNG MS2025.305(anh Bui van Uoc ).20251111.130336.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11681015065.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025,305 Bui van Uoc.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|0200970488111113022720252TH8806302.23061.130222.NGUYEN THI HOAI AI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.300 ANH NGUYEN VAN LOI
|11/11/2025
|50.000
|MBVCB.11680998689.MS 2025.294.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|50.000
|MBVCB.11680994256.MS 2025.289.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1jWD643V3.MS 2025.302 ANH LE MINH TIEN-111125-12:59:42 617253.20251111.125942.261089589.LE THI MY HANH.970416
|11/11/2025
|50.000
|MBVCB.11680972684.MS 2025.288.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11680972566.TRINH ma do 2025305 bui van uocTHI MAI THANH chuyen tien.CT tu 0151000539988 TRINH THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|8.000
|5315IBT1dJMT1Z36.Ung ho MS 2025 282 em Bui Thi Mua.20251111.125803.6022396810580.MBBANK IBFT.970422
|11/11/2025
|10.000
|5315VNIBJ2YN94YA.ung ho MS 2025.304 ( chi Phan Thi Tho ?.20251111.125424.050212.GIANG MY LINH.970441
|11/11/2025
|50.000
|020097041511111253172025F44s889317.87328.125317.MS 2025.305 (bui van uoc)
|11/11/2025
|30.000
|5315IBT1iWEUEP5X.MS 2025304 chi Phan Thi Tho.20251111.124415.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|11/11/2025
|1.000.000
|020097040511111243382025A6L1063963.48661.124339.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THI THANH HUONG chuyen tien giup chau Tran van Hao. MS2025.299
|11/11/2025
|100.000
|5315VNIBJ2YNSX8P.MS 2025.301 ( e Nguyen Manh Dung ).20251111.124046.934916916.NGUYEN VAN HUY.970441
|11/11/2025
|100.000
|5315VNIBJ2YNSGI5.Ms2025.305 ( Anh Bui Van Uoc).20251111.123925.934916916.NGUYEN VAN HUY.970441
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11680637030.HUYNH HAI NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1040783397 HUYNH HAI NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|020097042211111231462025LSGT107299.96259.123142.MS 2025.305 anh bui van uoc
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1bJW8BEIC.ung ho MS2025.305 anh Bui Van Uoc.20251111.122450.0020100015536005.NGUYEN THI THU THUY.970448
|11/11/2025
|100.000
|020097048811111224332025x29c582558.61180.122346.HOANG THI THUY UH MS 2025 304 CHI PHAN THI MO
|11/11/2025
|2.000.000
|5315IBT1aWMMQCDK.NGUYEN HUU TRIEU chuyen tien ung ho MS2025.304(chi Phan thi Tho)..20251111.122121.006704070000289.NGUYEN HUU TRIEU.970437
|11/11/2025
|200.000
|020097048811111221202025fdro559104.45548.122115.TRUONG THI HUU TAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 .305 ANH BUI VAN UOC NINH BINH
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1kJA39LTD.ung ho ms 2025.305 anh bui van uoc FT25315868042672.20251111.121640.19036652222019.VND-TGTT-TRINH XUAN VIEN.970407
|11/11/2025
|500.000
|020097048811111216032025W03E520953.19238.121558.NGUYEN HUU TU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOT
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11680318444.MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0071002344503 DOAN THI PHUONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1bJW8Y7DC.MS 2025.305(anh BUI VAN UOC).20251111.120548.15001010947114.NGO GIA KHANH.970426
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1kJA3QA7I.VAN THI XUAN NHUNG ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc FT25315108871853.20251111.120013.19031202618018.VND-TGTT-VAN THI XUAN NHUNG.970407
|11/11/2025
|100.000
|0200970405111111594820251M1G078876.32171.115948.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2025.305 Bui Van Uoc
|11/11/2025
|100.000
|0200970422111111491120252405942477.71746.114912.HOANG TRONG TAN chuyen tien Ung ho MS 2025.305 BUI VAN UOC
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1hWJDV53S.IBFT ung ho MS 2025.305 anh BUI VAN UOC.20251111.114853.060015086419.SACOMBANK.970403
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1kJAFTY5G.MS2025.305 FT25315575955028.20251111.114422.19032943163014.VND-TGTT-TRAN THI NGOAN.970407
|11/11/2025
|10.000
|5315IBT1dJML8KRL.ung ho MS 2025 305 anh Bui Van Uoc hdtrung uh .20251111.114347.1308200466.MBBANK IBFT.970422
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1jWD6SHEQ.UH MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC-111125-11:41:16 453590.20251111.114116.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|11/11/2025
|50.000
|020097040511111139112025T0TJ073002.16225.113911.Vietcombank:0011002643148:Ung ho NCHCCCL Nguyen Ba Thi Lan Huong 0375949761
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1jWD6SPI6.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC-111125-11:38:53 448187.20251111.113854.256436479.TRAN THI NGOC THUYET.970416
|11/11/2025
|150.000
|MBVCB.11679716444.NGUYEN XUAN DONG chuyen tien ung ho MS 2025.304 (Chi Phan Thi Tho).CT tu 0071000593293 NGUYEN XUAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|0200970415111111370020258xmW644182.3282.113700.TRAN THE TAM chuyen tien(ung ho Ms2025.305.Bui van uoc)
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11679695062.ung ho MS 2025.304 (Phan Thi Tho ).CT tu 0021000424147 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|020097042211111136202025J2TH576698.99465.113621.MS 2025.303
|11/11/2025
|500.000
|020097042211111136142025MZX6997058.120.113616.ung ho ms 2025.305 anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|200.000
|020097044911111131562025caSs198783.74709.113156.ms 2025 .305 bui van uoc, ma GD 100000038224059
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1jWD69MJN.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC-111125-11:31:24 431514.20251111.113124.5049127.TRUONG THUY NGA.970416
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11679402051.ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Mo).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11679381144.MS 2025.304 phan thi tho.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|020097048811111110152025lcls995739.57744.110928.TUYET NHUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.305 BUI VAN UOC
|11/11/2025
|200.000
|020097041511111107032025EFth537671.41334.110703.Ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung)
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1aWMVG3CB.ung ho Bui Van Uoc MS2025.305.20251111.110416.000001228107.NGUYEN THI HONG VAN.970440
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11679151015.MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0301000303119 DUONG DUC AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|5315TPBVJ2YNW2YK.MS 2025.304 chi Phan Thi Tho.20251111.110207.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
|11/11/2025
|200.000
|020097040511111059452025HBSK070656.4320.105945.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.305 Anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1iWEUQEU4.Ung ho Ms 2025304 chi Phan Thi Tho.20251111.105832.102389999.PHAM QUY DUNG.970432
|11/11/2025
|150.000
|020097042211111057182025I9UV480615.91885.105720.MS2025.305 Bui van uoc
|11/11/2025
|200.000
|020097040511111056442025RRQT055620.88922.105644.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.304 Chi Phan Thi Tho
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1kJAFVNX7.Ung ho MS 2025-305 anh Bui Van Uoc FT25315007060952.20251111.105455.1968689988.TRINH THI PHUONG THAO.970407
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1fWAVB245.Ung ho MS 2025.305.20251111.105404.0111181753.BUI THIEN THANH.970406
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1kJAFVP73.Ms 2025.305 FT25315030911408.20251111.105319.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|11/11/2025
|20.000.000
|020097048811111050122025fvQf844594.56276.105007.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.305
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1kJAFSJ1N.BUI THI TOAN ung ho MS2025.305. Bui Van Uoc FT25315208908648.20251111.104638.19032036272228.VND-TGTT-BUI THI TOAN.970407
|11/11/2025
|50.000
|0200970405111110463820257J3R005161.37875.104638.Vietcombank:0011002643148:uh ma so 2025.304 chi phan thi tho
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1iWE8XBUC.MS 2025304 Phan Thi Tho.20251111.104233.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1bJW89B13.ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251111.104209.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1kJAF28D3.DO THI PHUONG chuyen ung ho MS 2025304 - chi Phan Thi Tho FT25315001296047.20251111.104148.19029930441881.VND-TGTT-DO THI PHUONG.970407
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11678823994.DONG THI PHUONG ung ho MS2025.305Bui Van Uoc.CT tu 0301000365872 DONG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1kJAFCZYX.Uh Ms2025.305 bui van uoc FT25315991747034.20251111.104003.19036845864018.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407
|11/11/2025
|50.000
|020097040511111036402025PKHU055937.88768.103640.Vietcombank:0011002643148:uh2025.302 le minh tien
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1kJAFJHQM.Chi Phan Thi Tho Ms 2025.304 FT25315041023057.20251111.103425.19038417142019.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH.970407
|11/11/2025
|500.000
|020097048811111034222025YBxH729946.77764.103335.2025.304 UH C THO
|11/11/2025
|2.000.000
|020097040511111033462025R2FI041836.75351.103346.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.304 PHAN THI MO
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1kJAFW36A.MS 2025.304 FT25315392151689.20251111.103159.19027203515010.VND-TGTT-TRAN THI HUONG.970407
|11/11/2025
|100.000
|020097048811111030192025BDJJ701122.58515.103014.UH MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1jWDEX45S.MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC-111125-10:29:46 301223.20251111.102947.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416
|11/11/2025
|10.000
|020097040511111029162025KT94020026.52935.102916.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11678647551.Ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0011004102711 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1jWDE3TH3.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC-111125-10:24:42 290726.20251111.102442.229721879.LAI DINH CUONG.970416
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11678542744.ung ho MS 2025.304 (c Phan Thi Tho).CT tu 0491000414724 BUI THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|020097048811111021402025O5IS639763.17339.102054.MS 2025.304 PHAN THI THO
|11/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11678532483.UNG HO MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0671004098833 TRAN THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1bJW8CDTN.Ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).20251111.102026.11001010776352.NGO THI TAN TRANG.970426
|11/11/2025
|100.000
|020097040511111019352025OK4W073421.8223.101935.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.304 chi Phan Thi Tho- chuc c va gd luon manh khoe
|11/11/2025
|500.000
|0200970422111110192920256RSH576677.7441.101930.MS 2025.304 Chi Phan Thi Mo
|11/11/2025
|104.000
|MBVCB.11678499379.UNG HO MS 2025.305(anh Bui Van Uoc).CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|150.000
|020097048811111017092025z1LV607165.97213.101622.MS2025.34
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1kJAT3IV3.2025.304 phan thi tho FT25315372856789.20251111.101607.19075293822019.VND-TGTT-NGUYEN VAN CONG.970407
|11/11/2025
|500.000
|0200970415111110131920255Caf356794.79175.101319.VUONG THI THO unghoMS 2025.305 anh BuivanUoc
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1kJATT3DR.2025.305 bui van uoc FT25315450589000.20251111.101159.19075293822019.VND-TGTT-NGUYEN VAN CONG.970407
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11678375746.UH MS 2025.303 ( em Phan Huy Hung ).CT tu 0031000125312 NGUYEN VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1jWDETDYL.MS2025.304-111125-10:05:53 251971.20251111.100553.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
|11/11/2025
|150.000
|MBVCB.11678275552.QuangNP ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11678265413.ung ho MS 2025.305(anh bui van uoc).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|150.000
|MBVCB.11678236624.QuangNP ung ho MS 2025.302 (anh Le Minh Tien).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11678236671.ung ho MS 2025.304(chi phan thi tho).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|020097041511111000102025zANO311918.16641.100010.Ung ho ms 2025.304 ( phan thi tho)
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1iWE8E9DP.ZP253150127311 251111000903848 Ung ho MS 2025.034 chi Phan Thi Tho..20251111.095851.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11678197761.NGUYEN THI HONG chuyen tien ung Ho Anh Uoc MS 2025305.CT tu 0401001410971 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|020097048811110956542025Cf1n461662.1745.095607.VO VAN KHAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11678132925.ung ho ms 2025.304.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|020097048811110954172025leKh443466.90339.095331.NGUYEN DINH DE CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|11/11/2025
|200.000
|0200970422111109511520251EQU378779.76198.095110.NGUYEN HUY CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.304
|11/11/2025
|200.000
|020097040511110950462025MDS9032056.72959.095046.Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2025 305 anh BUI VAN UOC
|11/11/2025
|1.000.000
|020097042211110950022025LAZN704682.70841.095003.Uh MS 2025.304 chi Phan Thi Tho
|11/11/2025
|500.000
|02009704151111094811202590UB274176.62485.094812.VUONG THI THO ungho MS 2025.305 anh BuivanUoc
|11/11/2025
|300.000
|0200970422111109480720250V0Y675834.62328.094808.VAN TIEN BINH chuyen tienMS 2025.305 ung ho anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|50.000
|02009704051111094557202548DX009205.53309.094557.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1kJATAGB1.Ung ho MS2025.301 em Nguyen Manh Dung chua benh FT25315790675093.20251111.094520.19020255154011.VND-TGTT-PHAN THI KIM NGAN.970407
|11/11/2025
|100.000
|020097042211110944552025XN4J573920.48121.094456.MAC THE ANH chuyen tien MS 2025.305
|11/11/2025
|50.000
|MBVCB.11677994585.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.303 ( em Phan Huy Hung ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|020097040511110942492025VE15093992.38680.094249.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|1.000.000
|5315IBT1jWDEZCLY.UNG HO MS 2025.305ANH BUI VAN UOC-111125-09:42:49 205425.20251111.094249.12131087.MAI THI LIEN.970416
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11677976230.MS2025305(ung ho bui van uoc).CT tu 0121001628308 TRUONG VAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11677961594.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS.2025.305 anh Bui Van Uoc.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|50.000
|MBVCB.11677947342.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.302 ( anh Le Minh Tien ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|160.000
|5315IBT1kJAT4JTD.Ung ho MS2025.302 anh Le Minh Tien chua benh FT25315182319185.20251111.094054.19020255154011.VND-TGTT-PHAN THI KIM NGAN.970407
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1kJAT531I.TO THI KHUYEN chuyen ung ho MS2025 305 FT25315682101027.20251111.093722.10320535417019.VND-TGTT-TO THI KHUYEN.970407
|11/11/2025
|150.000
|5315IBT1kJAT5MJR.Ung ho MS2005.305 anh Bui Van Uoc chua benh FT25315212906722.20251111.093540.19020255154011.VND-TGTT-PHAN THI KIM NGAN.970407
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1aWMV24H6.Ms 2025 305 Bui Van Uoc.20251111.093030.0989543333.SHBMB.970443
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1kJATPJ4X.NGUYEN TO NGA chuyen ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho FT25315922739570.20251111.092911.8858898978.NGUYEN TO NGA.970407
|11/11/2025
|200.000
|0200970422111109290120256MG6727426.79629.092902.Ung ho MS2025.305 Bui Van Uoc
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1hWJSEPJU.IBFT DUONG THI YEN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2025 305 Anh Bui Van Uoc.20251111.092632.060071841750.SACOMBANK.970403
|11/11/2025
|200.000
|0200970488111109244020255J7V236407.63019.092354.HOANG HUU DUC UNG HO MS 2025.305
|11/11/2025
|200.000
|5315TPBVJ2YNF9H2.Ung ho ma so 2025.34 chi Nguyen Thi Tho.20251111.092301.04919500001.DO THI THU HUONG.970423
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1kJATVSQA.chi phan thi tho FT25315756555467.20251111.091441.19036533023016.VND-TGTT NGUYEN DUC KHIEM.970407
|11/11/2025
|50.000
|MBVCB.11677548309.Ung ho MS 2025.305(anh Bui Van Uoc).CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1kJATDALU.Ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc FT25315784800870.20251111.091247.19026977850029.VND-TGTT-THIEU THI HONG.970407
|11/11/2025
|500.000
|0200970422111109124220255BZU668698.14858.091243.ung ho ms 2025.305 anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|200.000
|020097042211110912312025Y3GQ985635.13758.091232.ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11677523127.Ung ho MS 2025.304 ( chi Phan Thi Tho) .CT tu 0331000451470 TRAN THI PHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|20.000
|5315IBT1fWAVSYZX.Ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho)..20251111.091147.9021589473247.DINH THU TRANG.963388
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1iWE8PD45.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 305 BUI VAN UOC.20251111.091105.247529918.LE THI HOA.970432
|11/11/2025
|50.000
|020097042211110910472025L8H1142007.7543.091048.MS 2025.299 em Tran Van Hao
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1bJWI3RRZ.Ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).20251111.090829.03101010965538.HOANG VIET.970426
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1hWJS7QEG.IBFT MS2025.305.20251111.090745.060269310017.SACOMBANK.970403
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1hWJSGXLP.IBFT MS2025.304.20251111.090706.060269310017.SACOMBANK.970403
|11/11/2025
|100.000
|020097048811110905472025CHT8106584.89149.090542.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11677425929.Ung Ho MS 2025.305 Bui Van Uoc.CT tu 0071003899882 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1fWAV9H3T.MS 2025.304 Phan Thi Tho.20251111.090415.0975609524.NGUYEN THI HANG.970431
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11677391226.Dinh Thuy Lan ung ho MS 2025.304.CT tu 0711000260435 DINH THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|020097048811110903132025TFeB089094.79207.090308.UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11677404744.LY HAI NAM chuyen tien ung ho MS : 2025.305 ( Bui Van Uoc ).CT tu 0091000560082 LY HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|18.000
|MBVCB.11677383854.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11677347858.MS 2025.301 (Nguyen Manh Dung).CT tu 0011004242009 DINH PHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11677311285.MS 2025.303 (Phan Huy Hung).CT tu 0011004242009 DINH PHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11677301484.NGUYEN THI THUY NGA ung ho 2025-305 (Bui Van Uoc).CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11677296395.MS 2025.034 (Phan Thi Tho).CT tu 0011004242009 DINH PHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11677267458.MS 2025.305 (Bui Van Uoc).CT tu 0011004242009 DINH PHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11677264420.ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11677249636.ADIDAPHAT -ms 2025-305( anh bui van uoc).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1kJATW8ES.MS2025.305 Bui Van Uoc FT25315930213998.20251111.085049.19033400980019.VND-TGTT-BUI THI BICH.970407
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1jWDE45SF.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC-111125-08:50:47 106461.20251111.085047.14022367.HOANG THI PHUC.970416
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11677215033.NGUYEN VAN HIEP - DO CHOI KINH BAC MS 2025.305 - ANH BUI VAN UOC.CT tu 0451000227193 NGUYEN VAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11677197513.a LONG chuyen tien ung ho MS 2025.305( anh Bui Van Uoc).CT tu 0011004011469 PHAM HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11677169561.GD Hieu Dung ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho)..CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11677164006.GD Hieu Dung ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315TPBVJ2YNCU7Y.ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251111.084459.32210101999.TRUONG THI THUY TRANG.970423
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11677138615.LE THI DIEU TRANG chuyen tien Ung ho MS 2025.305 (Bui Van Uoc) .CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1kJALR6NN.Ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc FT25315440430357.20251111.084232.19010105524011.VND-TGTT-TRINH THU MINH.970407
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11677058436.Ung ho MS 2025.305 (Bui Van Uoc).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|020097048811110837412025awDl917759.88740.083655.VU LAN HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.305 BUI VAN UOC
|11/11/2025
|200.000
|0200970488111108343620253Ubg897205.78947.083431.UNG HO MS 2025.305 BUI VAN UOC
|11/11/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106959052504.20251111.106959052504-0981433404_MS 2025303 em Phan Huy Hung
|11/11/2025
|150.000
|5315TPBVJ2YNM9B9.Ung ho MS 2025.305 (Bui Van Uoc)..20251111.083033.01194603001.LE DUC PHU.970423
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1kJALTFUS.Ung ho NCHCCCL FT25315631150041.20251111.083011.19038701481011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU YEN.970407
|11/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11676944550.Ung ho MS 2025.305 (Anh Bui Van Uoc).CT tu 0101000957186 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315NAMAA2LLTZV5.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC.20251111.082904.976649675.NGUYEN THI PHUONG LOAN.970428
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1hWJS5M8Y.IBFT 2025305.20251111.082849.040949657301.SACOMBANK.970403
|11/11/2025
|100.000
|SHGD:10003474.DD:251111.BO:NGUYEN THANH THAO NHI.Remark:UNG HO NCHCCCL NGUYEN THANH THAO NHI 0916285639
|11/11/2025
|500.000
|020097048811110824462025uyMW831118.47313.082359.MS 2025305 CK ANH UOC
|11/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11676864576.ms 2025.305 ( Bui Van Uoc).CT tu 0041000233514 DANG THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|50.000
|5315VNIBJ2YNMMXF.MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251111.082219.115228888.NGUYEN BA HUNG.970441
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1jWDEPRLL.UNG HO ONG NGUYEN QUOC TRINH-111125-08:20:26 054697.20251111.082026.255011249.TRUONG HONG YEN.970416
|11/11/2025
|300.000
|020097048811110819342025TF77796438.29635.081848.UNG HO MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|11/11/2025
|23.000
|5315IBT1dJMZAPJ7.gui ms 2025 305.20251111.081717.0865062586.MBBANK IBFT.970422
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11676763710.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|5315TPBVJ2YN15RV.MS 2025.305 anh Bui Van Uoc.20251111.081644.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1kJALE3G7.ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho FT25315224124600.20251111.081351.19035139445014.VND-TGTT-NGUYEN VAN TRIEU.970407
|11/11/2025
|200.000
|MBVCB.11676692393.Ung ho MS 2025.305 - anh Bui Van Uoc.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1jWDEPJUE.MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO-111125-08:12:20 041654.20251111.081220.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1jWDEUN55.MS 2025 305 ANH BUI VAN UOC-111125-08:11:30 040343.20251111.081130.18077888.NGUYEN AN VINH.970416
|11/11/2025
|100.000
|020097048811110810042025o2I4734206.98799.080917.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|11/11/2025
|500.000
|020097048811110809542025EtQH732667.98581.080908.UNG HO MS 2025.305
|11/11/2025
|300.000
|5315VNIBJ2YN1GU4.Ung ho MS 2025.305 (Anh Bui Van Uoc).20251111.080954.045892738.NGUYEN TRUNG KHANH.970441
|11/11/2025
|50.000
|5315IBT1kJALK6NT.Giup ma so 2025.305 FT25315224108571.20251111.080952.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11676665805.2025.305.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|300.000
|5315IBT1jWDEUHA6.MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC-111125-08:09:36 037448.20251111.080936.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11676649921.TO THI HONG DUYEN ck ung ho MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).CT tu 0071002798617 TO THI HONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|020097041511110805572025TyQy866900.86527.080510.MS 2025.305 ( anh Bui van uoc)
|11/11/2025
|200.000
|0200970405111108053120255MCC038582.85663.080531.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.305 - anh Bui Van Uoc-Bao VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|MBVCB.11676594367.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061000133669 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/11/2025
|500.000
|020097042211110803512025ABUR357390.80393.080352.Ung ho NCHCCCL
|11/11/2025
|2.000.000
|5315IBT1kJALARQQ.NGUYEN HUU PHUOC chuyen ung ho MS 2025-305-anh Bui van Uoc FT25315676389740.20251111.080007.6888833386.NGUYEN HUU PHUOC.970407
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1iWE8WIV2.ung ho MS 2025- 305 bui van uoc.20251111.075753.9646468468.PHU TU THANH.970432
|11/11/2025
|300.000
|0200970422111107573120252KW7528759.61957.075732.ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc
|11/11/2025
|15.000
|MBVCB.11676476666.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.300 (Anh Nguyen Van Loi)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11676474682.ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0021001451106 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|IBVCB.11676441398.Chuyen tien ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1aWMDZ8S9.ung ho MS 2025305 anh Bui van Uoc.20251111.075344.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11676444605.MS 2025.305 ( anh Bui Van Uoc ).CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1kJALB6XH.ung ho ms2025.304 FT25315133987806.20251111.075204.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
|11/11/2025
|50.000
|020097040511110749252025ZCGS067333.39317.074926.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.295 chi ha thi quy
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1iWEINZIY.ZP253150073545 251111000546820 ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc.20251111.074752.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|11/11/2025
|100.000
|020097041511110744262025mZED810697.24508.074426.UNG HO MS 2025.305 anh BUI VAN UOC
|11/11/2025
|20.000
|5315IBT1dJMZM41X.MS 2025 304 chi Phan Thi Tho.20251111.074006.0029955868888.MBBANK IBFT.970422
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1iWEIRPHC.ung ho MS 2025305 anh Bui Van Uoc.20251111.073859.3450961961366.TRAN THI TUYET.970432
|11/11/2025
|500.000
|020097040511110738362025J337020078.7992.073836.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.304 ... Chi Phan Thi Tho.. chuc 2 me con nhieu suc khoe
|11/11/2025
|500.000
|020097042211110736012025IFNW668302.1428.073515.ms 2025.304 chi phan thi tho
|11/11/2025
|100.000
|020097048811110734352025Oa3X506011.97513.073430.MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|11/11/2025
|100.000
|020097048811110731172025A3Qr485159.87570.073030.MS 2025.304
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11676160504.ung ho MS 2025.305.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11676158143.ung ho MS 2025.289.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|100.000
|020097048811110727522025gehh463307.78383.072706.TRAN THI PHUONG TUAN CHUYEN TIEN CHO MS 2025304 PHAM THI THO
|11/11/2025
|600.000
|5315VNIBJ2YNAXBS.ung ho ma so 2025.304 chi Phan Thi Tho.20251111.072746.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|11/11/2025
|200.000
|5315TPBVJ2YNA4VH.ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).20251111.072205.09670016329.TRAN THI MINH HANG.970423
|11/11/2025
|3.000.000
|MBVCB.11675894468.GiadinhBa Khue ung hoMS 2025.276 (em Tran Minh Loc).CT tu 0071001012327 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|500.000
|5315TPBVJ2YNQNBD.MS2025304 Phan Thi Tho.20251111.070511.02533890301.DOAN THI THU HANG.970423
|11/11/2025
|100.000
|020097042211110701452025I8G2401408.11320.070146.ung ho ms 2025.304
|11/11/2025
|100.000
|MBVCB.11675734373.MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0021000325712 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315TPBVJ2YNQTQJ.ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20251111.064739.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|11/11/2025
|200.000
|0200970405111106401520253KJ5088876.65341.064015.Vietcombank:0011002643148:gd MoonBubuBo ung ho MS 2025.304 Phan Thi Tho
|11/11/2025
|350.000
|MBVCB.11675542225.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|30.000
|5315IBT1kJAHXXRA.ung ho MS 2025.304- Chi Phan Thi Tho FT25315333397504.20251111.054753.990903199599.PHAM LE THI PHUOC.970407
|11/11/2025
|300.000
|MBVCB.11675173358.Thinking School giup MS2015 304 chi Phan Thi Tho.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1iWEIGISM.PHAM THI DIEU THUY transfer UH PHAN THI THO 2025304.20251111.032444.0918761829.PHAM THI DIEU THUY.970432
|11/11/2025
|82.068
|0200970488111102142020257Ufa923634.26574.021333.UNG HO MS 2025.302 ANH LE MINH TIEN
|11/11/2025
|122.900
|0200970422111102092720255QQ2974926.24870.020927.ms2025.304
|11/11/2025
|200.000
|5315IBT1iWEI4WGT.MS2025304 chi Phan Thi Tho.20251111.013651.199019163.MA HOANG DONG.970432
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1iWEIB673.Ms 2025-304 uh chi Phan Thi Tho.20251111.012651.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|11/11/2025
|300.000
|5315VNIBJ2YN2FU9.MS 2025.302 (anh Le Minh Tien).20251111.003157.422704060065275.NGUYEN THU UYEN.970441
|11/11/2025
|100.000
|5315IBT1fWADEWEW.Ung ho MS 2025304 chi Phan Thi Tho.20251111.003152.9021615658083.NGUYEN THI PHUONG THAO.963388
|11/11/2025
|1.000
|MBVCB.11674728583.Tra Xuan Binh chuyen tien ung ho.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/11/2025
|300.000
|020097042211110015482025E0B8167011.46204.001549.ung ho ms 2025.304 PHAN THI THO
|11/11/2025
|200.000
|5315TPBVJ2YN2LHW.ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho)..20251111.001541.90879226879.VO HONG PHONG.970423
|11/11/2025
|500.000
|5315IBT1kJAHAJFU.VU TU ANH ck ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho chuc chi nhieu suc khoe FT25315680197826.20251111.001019.19031756889889.VND-TGTT-VU TU ANH.970407
|12/11/2025
|300.000
|020097041511122344402025WfvC637248.11189.234440.Ung ho MS 2005.303 (em Phan Huy Hung)
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1jWD3X683.UNG HO MS 2025.306 ANH BUI VAN UOC-121125-23:32:50 820974.20251112.233250.7863967.HOANG TIEN DAT.970416
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1iWEEQTX8.ung ho MS 2025304 chi Phan Thi Tho.20251112.232531.0934390119.VU DUC ANH.970432
|12/11/2025
|50.000
|5316TPBVJ2YPGU2A.ms 2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251112.232203.02467062201.DO THI HUONG LY.970423
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1kJG8AG2V.Ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc FT25317667576205.20251112.232102.19021974355017.VND-TGTT-PHAM NGUYEN PHUONG LINH.970407
|12/11/2025
|100.000
|0200970422111223183720257N8B851282.70589.231837.Ms 2025.304 ung ho c Phan thi Tho
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1jWD33K5C.UH MS2025303.-121125-23:14:49 806036.20251112.231449.221238.NGUYEN THI MINH PHUONG.970416
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11704695946.ms 2025.303 phan huy hung.CT tu 0491001523306 NGUYEN PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11704694012.ung ho MS 2025. 303 ( phan huy hung).CT tu 1059283986 TRAN NGOC NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|020097048811122303212025IoHE386624.48208.230234.UNG HO MS 2025.306
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1jWD3FGPL.MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC-121125-22:59:36 791604.20251112.225936.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|12/11/2025
|20.000
|5316IBT1bJWBLANP.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251112.225219.20001014855640.PHAM HA THANH HUYEN.970426
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11704580986.UNG HO MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|5316TPBVJ2YPEGCP.Ung ho MS 2025.306 ( anh Mai van Thuc).20251112.224829.02199658802.NGUYEN THI CHAU QUYNH.970423
|12/11/2025
|20.000
|5316IBT1bJWBL8GU.ung ho MS 2025.287 (Em Ho Cong Tuong).20251112.224819.20001014855640.PHAM HA THANH HUYEN.970426
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11704483990.ung ho Ms 2025.304 chi Phan Thi Tho.CT tu 9355334066 HOANG THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11704441880.ung ho ms 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 9985968833 NGUYEN BA TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|5316TPBVJ2YPWPW5.DO MAI CHI ung ho MS 2025.306.20251112.222915.03880373301.DO MAI CHI.970423
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1kJG8VTQ7.BUI HOANG ANH chuyen ung ho 2025.306 mai van thuc FT25316005753045.20251112.222119.19039926222011.BUI HOANG ANH.970407
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1bJWBZHE3.ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).20251112.222113.04101012954010.VO THI VY Y.970426
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1iWEKTMQ7.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 3 ma so sau 2025304 2025305 2025306 moi ma so 100 K.20251112.221832.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1kJG8VCBS.Ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc FT25316012686998.20251112.221800.19037089792012.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRANG.970407
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1kJG89BQB.Ung ho ms 2025.304 phan thi tho FT25316820231581.20251112.220559.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407
|12/11/2025
|40.000
|5316IBT1fWAYA44X.Ung ho NCHCCCL.20251112.215955.9021140582634.DANG LE THANH VY.963388
|12/11/2025
|10.000
|MBVCB.11704153018.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1kJG8CKVD.Ung ho ms 2025.306 FT25316276967526.20251112.215805.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|12/11/2025
|50.000
|020097048811122156092025mHpT124610.76347.215604.UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|12/11/2025
|200.000
|020097040511122156082025K2IH088610.76330.215609.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.304 - Phan Thi Tho
|12/11/2025
|50.000
|020097048811122152152025GJmG103626.62573.215127.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|12/11/2025
|500.000
|MBVCB.11704040531.MS 2025. 304 ( chi Phan Thi Tho).CT tu 0071000593265 LAM THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|020097041511122144462025xA5y482473.35115.214446.NGUYEN TRUNG HAO chuyen tien
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1iWEKEYTE.MS 2025306 anh Mai Van Thuc.20251112.214404.0969338393.NGUYEN THI DIEM QUYNH.970432
|12/11/2025
|50.000
|020097040511122139552025RK8Q046606.18106.213955.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.306
|12/11/2025
|80.000
|MBVCB.11703911726.ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc.CT tu 9906916075 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|0200970405111221364220255ITY037782.6257.213555.Vietcombank:0011002643148:uh ms2025-306 anh Mai van Thuc
|12/11/2025
|500.000
|MBVCB.11703870207.TRINH THI NHU THUY giup Mai Van Thuc MS 2025. 306.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1iWEKGVQI.MS 2025306 anh Mai Van Thuc.20251112.212429.155319817.NGUYEN THI NGOC YEN.970432
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1iWEKA4BJ.Ms 2025 304 phan thi tho.20251112.212015.4563692222.LE DO QUYEN.970432
|12/11/2025
|200.000
|020097041511122042532025nEK1307545.64895.204253.ung ho MS 2025.294 (em LUONG THI KIEU DUNG)
|12/11/2025
|50.000
|020097048811122042482025T9JC661644.65305.204201.MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1jWD3YTW4.UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO-121125-20:41:32 590832.20251112.204132.235313639.TRAN THI THANH TAM.970416
|12/11/2025
|100.000
|020097042211122028082025RBYF502304.89404.202809.MS 2025.113 anh Vu Mi Sinh
|12/11/2025
|1.000.000
|5316IBT1jWD3PJ21.UNG HO MS 2025.304 PHAN THI THO-121125-20:27:58 565023.20251112.202758.82011028.NGO THI PHUONG HA.970416
|12/11/2025
|100.000
|020097041511122024022025U0Yz244196.63925.202357.ung ho ma so 2025.306( mai van thuc)
|12/11/2025
|100.000
|020097042211122023342025PHD3877818.62133.202334.MS 2025.243 em Nguyen Trong Bang
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1kJGIMQC5.MS 2025.306 anh Mai Van Thuc FT25316921048612.20251112.202153.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407
|12/11/2025
|500.000
|5316VNIBJ2YPJ2XX.ung ho Ma so 2025.306 (anh Mai Van Thuc).20251112.200941.069704060032330.TRAN NGOC MAI.970441
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1bJWB8MRK.ung ho ms 2025.303 em phan huy hung.20251112.200927.0969881096.HUYNH THI THIEN PHUOC.970448
|12/11/2025
|20.000
|020097042211122008012025TWCC345009.76404.200802.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Mai Van Thuc ms 2025.306
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11702556927.MS 2025.306(anh Mai Van Thuc).CT tu 0271000972313 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJGICVQW.Ung ho ms 2025.304 FT25316720826429.20251112.200519.8993126688.NGUYEN THI ANH XAO.970407
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11702489354.MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).CT tu 0011004234057 NGUYEN THAI HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11702395834.Uyen Nguyen chuyen tien ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 8888666688 NGUYEN MINH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|0200970405111219560620259NDL043750.8702.195518.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.306
|12/11/2025
|500.000
|020097040511121954412025WH5O037227.885.195441.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.281
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1hWJP7TM7.IBFT NGUYEN THI TAM ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc- Ninh Binh.20251112.195317.030065897594.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|500.000
|0200970405111219525920251YT0029350.90827.195259.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.271
|12/11/2025
|500.000
|020097040511121951192025NIFJ021620.81912.195031.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.304
|12/11/2025
|500.000
|020097040511121949442025V64V014133.73641.194944.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.303
|12/11/2025
|200.000
|020097040511121949032025VP6A010892.69796.194904.Vietcombank:0011002643148:Soc gau ung ho ms 2025 306
|12/11/2025
|200.000
|020097042211121947162025E2GH361654.60320.194717.TRAN KHANH HANG UNG HO
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11702042648.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tienung ho anh Mai Van Thuc ms 2025206.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|020097048811121935542025w5x1129293.94003.193507.QUE HUONG CHUYEN TIEN UNG HO 2025.303 EN PHAN HUY HUNG
|12/11/2025
|200.000
|020097048811121933482025dq6N111800.82056.193342.MS 2025.287 UNG HO EM HO CONG TUONG
|12/11/2025
|100.000
|020097048811121930282025vJCv084452.63056.192940.UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121925042025oDRu933108.31197.192504.Ung ho Ms 2025.304 chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121923342025y1x4928263.21836.192334.ung ho Ms 2025.303 em Pham Huy Hung
|12/11/2025
|200.000
|020097048811121918442025b8cb985840.92568.191757.UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|12/11/2025
|200.000
|020097048811121918102025iemm980222.89582.191805.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1kJGM79NS.NGUYEN THI GIANG chuyen ung ho ms 2025 304 chi phan thi tho FT25316633362846.20251112.191726.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG .970407
|12/11/2025
|500.000
|020097042211121908202025B29Q836777.30710.190821.ung ho ms 2025.306 anh Mai Van Thuc
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11701186338.ung ho MS 2025.306 MAI VAN THUC .CT tu 0441000740439 HOANG MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|0200970405111218272620252PUI098838.79697.182726.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KIEU TRANG ung ho chi Tho Ms2025.304
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1iWE7BGWQ.LE XUAN DAT chuyen tien ung ho MS2025304.20251112.182602.0338452794.LE XUAN DAT.970432
|12/11/2025
|20.000
|0200970488111218221020259wlk501806.48245.182122.MS 2025.304
|12/11/2025
|200.000
|0200970488111218213720251MMc496708.43652.182050.UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|12/11/2025
|50.000
|MBVCB.11700554046.Ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 9345912978 TRAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|020097048811121815442025mjwb447444.9543.181539.UNG HO MS 2025306 MAI VAN THUC
|12/11/2025
|1.000.000
|5316IBT1dJI92U8J.Ung ho Ms 2025284 Lo Van Hoang.20251112.180116.970422Jff446b000000000003446.MBBANK IBFT.970422
|12/11/2025
|200.000
|02009704221112180112202574BX409182.19456.180113.MS 2025.304 chi Phan Thi Tho. Chuc c nhanh khoe va gia dinh binh an
|12/11/2025
|100.000
|020097048811121758322025ScYz288194.2455.175744.HOANG THI NHAT ANH UH MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|12/11/2025
|50.000
|MBVCB.11700176677.ungho ms2025.306.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1fWAPPUB7.ung ho MS 2025 304 Phan Thi Tho.20251112.175400.0031020149004.LE NGUYEN NHA UYEN.970438
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11700021173.ungho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 1059603002 MAC DO KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11700016027.BUI THU HUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.298.CT tu 0141000251415 BUI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11699991474.UH MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 1012637411 HA NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|50.000
|MBVCB.11699969407.BUI THU HUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.305.CT tu 0141000251415 BUI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|5316VNIBJ2Y75IPL.Ung ho ms 2025.306 (anh Mai Van Thuc).20251112.172559.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1aWM5JKNZ.giup anh Bui Van Uoc .20251112.172412.031704070007845.VU TUYET MAI.970437
|12/11/2025
|40.000
|5316IBT1cWIRIAQV.2025.305 (anh BUI VAN UOC ).20251112.172334.109876386140.NGUYEN TRONG DUC HUY.970415
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1bJW56LL5.ung ho MS 2025.306. cau mong khoe manh.20251112.172100.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|12/11/2025
|33.000
|020097042211121713092025N6VU323739.85554.171310.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.304
|12/11/2025
|30.000
|020097042211121712192025MFSG538585.79662.171221.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.305
|12/11/2025
|33.000
|020097042211121711422025IMW0614699.76239.171143.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.306
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJGVQH7U.VU THANH VAN ung ho ms 2025.306 Mai Van Thuc FT25316848019844.20251112.170550.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|12/11/2025
|500.000
|MBVCB.11699026850.ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0071001754720 HOANG TRONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|MBVCB.11698974701.Ung ho MS 2025.306 (Anh Mai Van Thuc).CT tu 1030217603 NGUYEN THI KIM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|1.000.000
|020097042211121640522025DLMP397904.69322.164053.C Quy DHYHN ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung. Chuc con mau khoe
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11698527579.ung ho ms 2025.304 anh Bui Van Uoc.CT tu 0071005828828 NGUYEN NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1iWEGEWR4.Ung ho MS 2025303 em Phan Huy Hung.20251112.162620.8807012023.DOAN THI PHUONG LY.970432
|12/11/2025
|100.000
|0200970405111216243620251ZTI064562.70076.162348.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.302 anh Le Minh Tien
|12/11/2025
|100.000
|020097048811121622012025TGqq330392.55284.162113.UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|12/11/2025
|200.000
|0200970488111216102120253lYq238056.89134.160933.UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1kJGDD8B4.goi ms 2025 305 BUI VAN UOC FT25316616474918.20251112.155920.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|12/11/2025
|200.000
|020097040511121554552025IJIS014408.3005.155455.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|50.000
|5316TPBVJ2Y7DCKA.Ung ho ms 2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251112.155430.89928101989.NGUYEN MAI PHUONG.970423
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11697983507.Ung ho MS 2025.302 ( anh Le Minh Tien).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11697967818.Ung ho MS 2025.304 ( chi Phan Thi Tho).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|0200970405111215520520259HS7000685.87135.155205.Vietcombank:0011002643148:LE THI THANH HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11697767602.2025.306 Mai Van Thuc.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|020097048811121538392025uun5003047.14316.153833.MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1iWEGU2NH.2025 306 anh mai van thuc.20251112.153736.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|12/11/2025
|500.000
|020097048811121537172025grJz994663.7039.153629.UNG HO MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|12/11/2025
|500.000
|020097041511121536582025wq3l934300.4504.153659.NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2025.304(Phan Thi Tho)
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1bJW5IDXR.2025.303 phan huy hung.20251112.153632.03201011918897.MAI THI HONG VAN.970426
|12/11/2025
|50.000
|020097042211121534212025X2X2244565.90714.153416.LE THI KIEU TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|100.000
|0200970488111215301920258rK1945282.68607.153013.MS 2025.306
|12/11/2025
|500.000
|MBVCB.11697576806.NGUYEN MY NGOC chuyen tien ung ho anh Mai Van Thuc,, Ma so MS 2025 306 .CT tu 0611001519829 NGUYEN MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|020097040511121523252025QWS9065958.31986.152325.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 304 chi Phan Anh Tho
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1kJGSF6DX.Ung ho MS.2025.299 tran van hao FT25316096040893.20251112.152307.19036283634014.VND-TGTT-PHAM HONG PHUONG.970407
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJGSTM81.ung ho MS 2025.306 Mai Van Thuc FT25316347750154.20251112.151857.19036666507016.VND-TGTT-NGO THI THANH HUYEN.970407
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11697440818.MS 2025 306 anh Mai Van Thuc.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/11/2025
|20.000
|5316VCBCJ2Y79T6V.ung ho MS 2025.285 em Do Duc Dat.20251112.151103.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121510182025PyKC849364.64821.151018.chuyen tien ung ho a Mai Van Thuc MS 2025.306
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11697321458.ung ho ms 2025.305.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|020097042211121507092025XLX5793179.47867.150710.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1kJGS6SMD.MS 2025.306 FT25316847580058.20251112.150633.19034510516012.VND-TGTT-PHAM NHIEN THOM.970407
|12/11/2025
|20.000
|5316IBT1kJGSEAWU.Ung ho NCHCCCL Huyen 0961486203 FT25316990933216.20251112.150435.19036085768013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|12/11/2025
|100.000
|020097040511121459312025B5CM060464.7989.145931.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.303 em Phan HuyHung
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11697204379.MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 0821000085517 VU VAN HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|0200970488111214561620258liu713514.92511.145529.UNG HO MS 2025.304 PHAN THI THO
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1jWDTRTLK.MS 2025.304 UNG HO CHI PHAN THI THO-121125-14:55:35 841059.20251112.145536.113368368.NGUYEN NGOC SAM.970416
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJGSATC7.Ung ho MS 2025.306 - anh Mai Van Thuc FT25316352605907.20251112.145254.9862866996.LE SON TUNG.970407
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJGSALVC.Ung ho NCHCCCL FT25316997076046.20251112.145249.19033321220017.VND-TGTT-TRAN HA TRANG.970407
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJGSAE12.NGUYEN THI DUNG TU chuyen Ms2005.303 FT25316242477743.20251112.145226.19035833313011.VND-TGTT-NGUYEN THI DUNG TU.970407
|12/11/2025
|200.000
|0200970415111214463820259Kw4779276.46750.144638.ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho)
|12/11/2025
|50.000
|0200970422111214442020254ROP586780.37043.144420.TRAN DINH DAN chuyen tien
|12/11/2025
|350.000
|5316IBT1jWDT3X7M.MS 2025.304 CHI PHAN THI THO-121125-14:41:02 812041.20251112.144102.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121440542025i8TK762982.20670.144054.ung ho MS2025.303 (em Phan Huy Hung)
|12/11/2025
|200.868
|020097042211121440322025ON2N543042.19448.144033.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS2025.306. ANH MAI VAN THUC. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.
|12/11/2025
|400.000
|5316IBT1jWDT3ELF.MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG-121125-14:39:14 808819.20251112.143914.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1jWDT3Y4W.MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG-121125-14:37:18 805022.20251112.143718.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1bJW5CSCW.Ung ho MS2025.303 e Phan Huy Hung.20251112.143451.11088010059999.NGUYEN THUY TRANG.970426
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11696889201.LE THI NHIEN chuyen tien.CT tu 1052313551 LE THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11696883057.MS 2025.303 em Phan Huy Hung.CT tu 0021000418601 NGUYEN NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11696798364.ung ho MS 2025.306.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|111.111
|0200970422111214264720252DGY548575.57490.142647.QuyenDuong ungho MS 2025.306 MAI VAN THUC. Nam mo ADiDa Phat.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Phat.Nam Mo Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tat con nguyen dem cong duc hoi huong cho khap chung sinh lia kho duoc vui
|12/11/2025
|200.000
|0200970415111214251620253cNo721454.50540.142516.MS 2025.306 ung ho anh Mai Van Thuc
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1kJGSI5Q3.Ung ho ms 2025.304 Phan Thi Tho FT25316031255701.20251112.142515.14023852905010.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11696775417. cua it long nhieu em xin gui chi tho aj.CT tu 0381000493718 TRAN THI MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11696757197.MS 2025.306.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1iWEANY72.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2025 305 anh bui van uoc.20251112.142234.0905479777.NGUYEN THANH HA.970432
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1hWJ8XBNK.IBFT MS 2025305 Bui van uoc.20251112.142233.050070369130.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121419472025HQH1708185.25888.141859.NGUYEN THI PHUONG MAI chuyen tien ung ho MS2025.306 Mai Van Thuc
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1iWEARRJG.UNG HO MS 2025 303.20251112.141933.0325157733.NGUYEN THI YEN.970432
|12/11/2025
|100.000
|5316VNIBJ2Y7VRUG.MS 2025.306.20251112.141915.069704060021542.NGUYEN KHANH TRUONG GIANG.970441
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1iWEARFS6.MS 2025305 anh Bui Van Uoc.20251112.141903.169629803.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|12/11/2025
|50.000
|020097041511121415372025wtVX697166.9213.141537.ung ho ms 2025.304 (chi phan thi tho)
|12/11/2025
|50.000
|020097042211121412572025YBXU893853.98233.141258.TRAN THI THAI HA chuyen tien ung ho chau PHAN HUY HUNG
|12/11/2025
|200.000
|020097041511121412342025iIhh689350.96285.141235.ung ho MS 2025.304(chi Phan Thi Tho)
|12/11/2025
|500.000
|MBVCB.11696623135.NCHCCCL TRUONG BACH DANG 0915503886.CT tu 0121001778426 TRUONG BACH DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|5316TPBVJ2Y7KPGA.GIAU TEN chuyen tien MS 2025304 UH chi PHAN THI THO.20251112.141030.35789456789.LE HUU THIEN.970423
|12/11/2025
|200.000
|5316VNIBJ2Y7KNPB.MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).20251112.140914.068704060024347.TRAN QUANG ANH.970441
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1dJI1TB59.unghoMS2025306.20251112.140001.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1kJGSC9WB.Ung ho MS 2025.303 FT25316010820801.20251112.135946.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11696469702.ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121357572025MMLi653188.33380.135757.MS 2025.304 Phan Thi Tho
|12/11/2025
|68.000
|5316IBT1bJW5QPQ8.MS2025.306 Mai Van Thuc.20251112.135726.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11696442208.Ms 2025.304.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1kJGSJHPQ.Uh ms 2025.305 Bui Van Uoc FT25316193107906.20251112.135448.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|12/11/2025
|100.000
|020097042211121353192025KMW1158627.13994.135320.Ung ho chuong trinh NCHCCCL Chi 0971413891
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1hWJ8LL95.IBFT ung ho ms 2025.306 Mai Van Uoc.20251112.135313.060849189969.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1hWJ8L6NW.IBFT ung ho ms 2025.305 bui van uoc.20251112.135240.060849189969.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1hWJ8L6BH.IBFT Ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc.20251112.135233.040029507718.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1hWJ8LGLY.IBFT ung ho ms 2025.303 phan huy hung.20251112.135138.060849189969.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|500.000
|020097041511121350572025OJCq637001.5186.135057.LAI MINH CUONG chuyen tien ung ho MS2025.303 phan huy hung
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1hWJ8LBLZ.IBFT ung ho ms 2025.304 phan thi tho.20251112.135052.060849189969.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|100.000
|020097042211121349382025NZ5M740391.99835.134939.Ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121348582025sJR4631599.97310.134811.MS 2025.299 ( Em Tran Van Hao )
|12/11/2025
|368.000
|5316IBT1jWDT64R6.UNG HO MS.2025.299 EM TRAN VAN HAO-121125-13:48:43 716543.20251112.134843.3284471.TRAN KHAI QUYEN.970416
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121347462025oyN4630127.91639.134746.ung ho ms 2025.303 em Phan Huy Hung
|12/11/2025
|100.000
|0200970415111213472620259e1Y627742.89922.134726.MS 2025.306 ( Mai Van Thuc)
|12/11/2025
|500.000
|020097041511121346502025q86z627040.88483.134650.ck ung ho MS 2025.304 (chi phan thi tho)
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11696330367.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 306.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|2.000.000
|020097048811121345142025ay05306547.81758.134509.NGUYEN THI XUAN THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.281 BE NGUYEN VAN MINH
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1kJGSQWHI.Ung ho MS 2025.306 Anh Mai Van Thuc FT25316770300525.20251112.134503.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11696273119.Ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0121000772812 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|020097041511121341122025hNmq613887.64976.134112.ms2025.306 mai van thuc
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11696238276.Ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0011004221546 UONG VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJG93B4C.NGUYEN THI HAI HA chuyen ung ho MS2025.303 FT25316920620302.20251112.133219.19020883825189.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI HA.970407
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11696166566.Ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc.CT tu 0711000263483 NGO THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJG9FZX6.Ung ho ms 2025.306.anh mai van thuc FT25316049695669.20251112.132936.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11696145985.DO TRUNG KIEN UNG HO MS2025.306 A MAI VAN THUC.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|150.000
|020097042211121328222025MO7J708269.14609.132823.ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1iWEA6IKY.Ms 2025305 a Bui Van Uoc.20251112.132735.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432
|12/11/2025
|300.000
|020097041511121327112025fBEK582505.10015.132624.MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc)
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11696124309.ung ho MS2025.306( Mai Van Thuc).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1iWEAEEQ8.MS 2025306 anh Mai Van Thuc.20251112.132329.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432
|12/11/2025
|100.000
|020097042211121323212025KZ19668603.94605.132322.MS 2025.306 anh Mai Van Thuc
|12/11/2025
|10.000
|5316TPBVJ2Y7EUGS.MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).20251112.132316.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11696072029.CHU THU ung ho ms 2025.306 (Mai Van Thuc).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|1.000.000
|5316IBT1kJG9HFLL.Ung ho MS2025.306 anh Mai Van Thuc FT25316741450486.20251112.131902.19038638111010.VND-TGTT-HOANG VAN MINH.970407
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1kJG9HVLY.LY VAN KHIEM chuyen tien ung ho MS2025.306 a mai van thuc FT25316220004619.20251112.131654.3568686866.LY VAN KHIEM.970407
|12/11/2025
|200.000
|020097041511121316522025b6Qi559616.69172.131652.MS 2025.306 anh Mai Van Thuc
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1kJG9HSLL.Uho ma so 2025.306 FT25316282097930.20251112.131641.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11696000151.Ung ho MS 2025.306 ( anh Mai Van Thuc).CT tu 0071002544824 LE THI KIM LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|MBVCB.11695990156.Ung ho MS 2025.306.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1kJG9ZEVD.ung ho ms 2025.304 FT25316637486600.20251112.131441.19035917489024.VND-TGTT-HO TANG HOANG QUYEN.970407
|12/11/2025
|200.000
|020097048811121314322025XUgt151121.60279.131427.UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|12/11/2025
|30.000
|5316IBT1cWIXCEMT.ung ho truong trinh tim nguoi than.20251112.131153.109874562648.LE THI HUYEN TRANG.970415
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121311132025wmUM547700.47174.131113.ung ho ma so 2025.306( anh mai van thuc)
|12/11/2025
|30.000
|020097042211121310432025SMR8208619.44213.131043.ung ho MS 2025.300 NGUYEN VAN LOI
|12/11/2025
|1.000.000
|5316IBT1aWMPRIVV.ba Le thi Nam sinh1937 phap danh Dieu Thien gui 2025 306 anh Mai van Thuc.20251112.131026.1020729153.SHBMB.970443
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1kJG9ET1V.ung ho ma so 2025.306, anh Mai Van Thuc FT25316210130897.20251112.130759.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|12/11/2025
|30.000
|020097042211121307122025XXK9922294.30402.130713.ung ho MS 2025.302 LE MINH TIEN
|12/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107108695862.20251112.107108695862-0775067786_ung ho MS 2025306 anh Mai Van Thuc
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1bJWYFGUK.uh a Mai Van Thuc 2025.306.20251112.130605.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1kJG9E2BE.MS2025.306 anh Mai Van Thuc FT25316479810096.20251112.130539.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11695865312.ung ho ms 2025.306 mai van thuc.CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1jWDTAQYL.NGUYEN THI HUONG TRAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC-121125-13:00:30 633764.20251112.130031.9285717.NGUYEN THI HUONG TRAM.970416
|12/11/2025
|30.000
|020097042211121300242025PGGY591190.1558.130025.ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung
|12/11/2025
|30.000
|02009704221112125707202560SL611211.88165.125620.ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11695747054.ung ho 2025.306 anh mai van thuc.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|2.000.000
|5316IBT1kJG94B92.Ung ho Ms 2025.306 FT25316534621182.20251112.124931.11721547340011.VND-TGTT-LUONG NGOC TAN.970407
|12/11/2025
|200.000
|0200970405111212454920250QOG002334.38608.124549.Vietcombank:0011002643148:DOAN THI THAO ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121243202025BEFb481948.27527.124320.ung ho ms 2025.306( Mai Van Thuc)
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121242342025MLR4479969.23395.124234.ung ho ms2025.304( Phan Thi Tho)
|12/11/2025
|10.000
|5316IBT1aWMPTAWT.Ung ho MS 2025 306 anh Mai Van Thuc.20251112.124108.0382775272.NGUYEN PHUONG ANH .546034
|12/11/2025
|10.000
|5316IBT1cWIXQPZV.ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251112.123928.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/11/2025
|100.000
|0200970488111212385020251woL961624.7122.123803.MS 2025.304 UNG HO CHI PHAN THI THO
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1hWJ8AWC8.IBFT Ms 2025.306 - mai van thuc.20251112.123820.070081840146.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|10.000
|5316IBT1cWIXQJB4.ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).20251112.123655.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/11/2025
|30.000
|0200970422111212362420253HCV845959.94854.123624.ung ho bi bao mien trung
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11695510464.NGUYEN THI NGOC CHI chuyen tien uhMS2025.299 emTran van Hao.CT tu 1023810325 NGUYEN THI NGOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1hWJ84WAV.IBFT ung ho MS 2005.304 chi PHAN THI THO.20251112.123053.030935576267.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|125.000
|020097048811121220212025EYE4841358.12879.121933.TRAN THI THAI HA UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|12/11/2025
|50.000
|0200970405111212194520251ZB5007413.10256.121945.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|200.000
|020097041511121215032025lBMe403338.83732.121503.ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho)
|12/11/2025
|10.000
|020097044911121211242025FUOr358773.64791.121124.MS 2025.306 anh Mai Van Thuc, ma GD 100000038749973
|12/11/2025
|10.000
|020097044911121210312025ZJSr224121.60151.121031.MS 2025.305 anh Bui Van Uoc, ma GD 100000038749555
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11695142553.Ung ho MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).CT tu 0011004221546 UONG VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|5316IBT1iWEAVUL1.Ung ho MS 2025304 chi Phan Thi Tho tinh Nghe An.20251112.120732.200892097.TRAN THI HANH LINH.970432
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11695011673.MS 2025.306.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|020097042211121159122025P3FW341486.94933.115912.Ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121158112025CyQo348265.89445.115811.ung ho ms2025.304
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJG23LP6.Xin gui ung ho MS 2025.304 Phan Thi Tho FT25316918603326.20251112.114707.19035881243015.VND-TGTT-LE THI YEN.970407
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11694786618.MS2025.306 (Mai Van Thuc).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJG2FU97.TRAN THI THANH TAM ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc FT25316806839073.20251112.114317.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|12/11/2025
|100.000
|020097041511121142112025u44F293550.93960.114123.NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tien ms 2025. 301
|12/11/2025
|200.000
|020097048811121131592025q1t4468269.34583.113112.HOANG VO KIEN TRUNG UNGHO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11694357027.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.306 Anh Mai Van Thuc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1bJWY4DMU.PHAN MY HUE chuyen tien.20251112.111508.60853.PHAN MY HUE.970448
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11694293883.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025 305 Anh Bui Van Uoc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|50.000
|0200970415111211125820253Mr4196230.28164.111258.Ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho)
|12/11/2025
|100.000
|0200970405111211121420250RGE087665.23455.111127.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.304
|12/11/2025
|240.000
|MBVCB.11694224343.MS 2025.303 em Phan Huy Hung.CT tu 9989299220 NGUYEN CHAN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11694205066.MS2025.299 em Tran Van Hao.CT tu 9989299220 NGUYEN CHAN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1jWDT1HIP.UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC-121125-11:07:42 407562.20251112.110743.43685487.VO THI THU SUONG.970416
|12/11/2025
|300.000
|020097048811121059582025xgcf222954.57137.105910.UNG HO CHAU PHAN HUY TUNG, MS 2025.303
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11694064039.Chuyen tien ung ho.CT tu 0451000314306 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1bJWY5JXW.ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).20251112.105413.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|12/11/2025
|300.000
|020097048811121052482025wkMM169705.18934.105243.LAI THI HONG MINH CHUYEN TIEN UNG HO 2025289 BE TRAN NHU Y
|12/11/2025
|300.000
|020097048811121051432025dK15161900.13492.105138.LAI THI HONG MINH CHUYEN TIEN UNG HO 2025302 LE MINH TIEN
|12/11/2025
|50.000
|020097040511121047032025VCU7065210.89195.104703.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 306 Mai Van Thuc
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1dJIJJDMQ.Ung ho ms 2025306 anh Mai Van Thuc.20251112.103850.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11693787345.ung ho MS 2025.304(chi Phan Thi Tho).CT tu 1051099553 TON NU THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|5316VNIBJ2Y7CLLX.MS 2025.304.20251112.103303.068704060208488.NGUYEN THI ANH.970441
|12/11/2025
|150.000
|020097048811121028142025l5Jh995556.93764.102809.H.11. UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC. CHUC GIA DINH VUOT QUA KHO KHAN.
|12/11/2025
|100.000
|5316VNIBJ2Y7MXM2.UH chi Phan Thi Tho - Ms 2025.304.20251112.102710.121336666.NGUYEN THI KIM GIANG.970441
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11693604456.ung ho MS 2025.304 ( chi Phan Thi Tho ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11693598665.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11693550300.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.298(Nguyen Doan Gia Han, Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11693524537.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.297(Truong Quoc Bao).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|50.000
|020097048811121016362025lweW915964.37718.101549.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.304, PHAN THI MO
|12/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11693437991.MS 2025.304.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11693431360.HA THI KIM ANH chuyen tien ung ho Ma so 2025.304 chi Phan Thi Tho.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|250.000
|IBVCB.11693426223.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|250.000
|IBVCB.11693394308.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.273 (ong Nguyen Viet Loc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107088316699.20251112.107088316699-0344149442_2025299 em tran van hao
|12/11/2025
|250.000
|IBVCB.11693361694.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1kJGCFAMV.Dieu An ck ung ho MS 2025.305 FT25316609330887.20251112.100510.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407
|12/11/2025
|50.000
|020097041511121004332025wxKd879290.81467.100434.Dan Nghi Giang giup Le Minh Tien MS 2025. 302
|12/11/2025
|250.000
|IBVCB.11693329413.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|150.000
|MBVCB.11693242723.Ung ho MS 2025.306( anh Mai Van Thuc).CT tu 0071003237343 DANG QUOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11693254213.Thinking School giup MS2025 306 anh Mai Van Thuc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11693213821.Ung ho MS 2025.304 ( Chi Phan Thi Tho).CT tu 0501000345191 VO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|369.568
|0200970422111209530920258081593927.28976.095222.ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1hWJIF3LF.IBFT Ms 2025.306 anh Mai Van Thuc.20251112.095241.060180639414.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|200.000
|020097048811120952272025UPFb752039.26242.095140.UNG HO MS 2025.302 ANH LE MINH TIEN
|12/11/2025
|200.000
|020097048811120951022025QeBR742844.20283.095015.UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|12/11/2025
|200.000
|0200970488111209444320255zCh701160.93252.094437.UNG HO EM TRAN VAN HAO
|12/11/2025
|100.000
|020097041511120943132025j4DB816142.86558.094307.DINH NGOC AN chuyen tien MS 2025-306 Mai Van Thuc
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJGCKIVC.MS 2025.306 anh Mai Van Thuc FT25316039531789.20251112.094235.19039935009019.VND-VI LAN PHUONG.970407
|12/11/2025
|500.000
|MBVCB.11693047317.NGUYEN THI THUY NGA ung ho 2025-306 ( Mai Van Thuc).CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJGC741M.TTN ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao FT25316909138496.20251112.094000.19032869546011.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET TRINH.970407
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11693006099.Ung ho MS 2025.306 ( anh Mai Van Thuc).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|5316VNIBJ2Y7A98R.Ung ho MS 2025.304 ( chi Phan Thi Tho ).20251112.093716.339515611.VU LINH TO.970441
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1bJWYDBXZ.uh MS 2025.306 anh Mai Van Thuc.20251112.093657.0988024034.NGUYEN VAN TUNG.970448
|12/11/2025
|200.000
|020097048811120935502025ZxON642451.55593.093545.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1kJGCBKU6.Ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho FT25316057568630.20251112.092727.19038748367029.VND-TGTT-VONG PHUNG KIEU.970407
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1bJWYSG62.Con xin cung duong bui van uoc ms 2025305.20251112.092649.0964799199.DO THI PHUONG.963369
|12/11/2025
|100.000
|020097042211120925232025J8Y6240800.13294.092524.PHAM THI TUYET chuyen tien ung ho gia dinh chi tho
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1iWE4IQ3Q.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 306 MAI VAN THUC.20251112.092036.247529918.LE THI HOA.970432
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11692784562.Ung ho MS 2025.303( em Phan Huy Hung).CT tu 0801000286543 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11692727805.Ung ho MS 2025.304 (c Phan Thi Tho).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11692726029.MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).CT tu 0101002227777 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11692691477.ung ho MS 2025.304 Phan thi Tho.CT tu 1016398650 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1hWJIENCK.IBFT ung ho ms 2025.306 anh mai van thuc.20251112.090416.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1aWMUT8I8.UH MS 2025.306.20251112.090221.700003246447.NGUYEN THU PHUONG.970424
|12/11/2025
|200.000
|020097040511120901342025FXVD087627.24910.090134.Vietcombank:0011002643148:UH MS 2025.304 Phan Thi Tho
|12/11/2025
|50.000
|5316IBT1bJWY2IEZ.Ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).20251112.090111.03101010965538.HOANG VIET.970426
|12/11/2025
|200.000
|0200970422111208591820259FL3118256.17571.085919.MS 2025.304 chi phan thi tho
|12/11/2025
|88.000
|020097048811120858132025a1uc401531.13667.085726.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.304 PHAN THI THO
|12/11/2025
|200.000
|020097040511120857422025XSLL070771.11649.085742.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 306- anh Mai Van Thuc-Bao VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1hWJIEQ28.IBFT Ung ho MS 2025.305 Bui van Uoc.20251112.085530.070118490639.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1hWJIKL1W.IBFT Ung ho MS 2025.306 Mai van Thuc.20251112.085335.070118490639.SACOMBANK.970403
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11692336466.LE KIM LINH chia se.CT tu 9392916444 LE KIM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11692316905.ung ho ms 2025.306 (a Mai Van Thuc).CT tu 0721000585543 LE MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11692305761.TRUONG LE ANH TUAN ung ho MS 2025.306( ANH MAI VAN THUC).CT tu 0071004137000 TRUONG LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|6.868
|020097042211120840372025HYPB229702.56528.084038.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|12/11/2025
|1.000.000
|0200970422111208391520255BC4144045.53001.083911.Ung ho MS 2025 306 Mai Van Thuc
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1jWDLA69P.MS 2025.305 BUI VAN UOC-121125-08:38:18 136871.20251112.083819.29037127.DANG THI TUYET LAN.970416
|12/11/2025
|500.000
|5316TPBVJ2Y7LGKA.ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251112.083628.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1iWE419M4.Ms 2025-306 uh anh Mai Van Thuc.20251112.083405.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|12/11/2025
|500.000
|020097048811120833382025XbUa250050.35098.083251.NGUYEN HUU TU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|12/11/2025
|100.000
|020097041511120832572025cogT623997.32605.083257.ung ho ms 2025.304
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1kJG1NWP3.Ung ho MS 2025.306, anh Mai Van Thuc FT25316568004042.20251112.082338.262699996666.NGUYEN DANG DUNG.970407
|12/11/2025
|200.000
|020097042211120823042025QYF9761959.3339.082217.MS2025.304 chi phan thi tho
|12/11/2025
|500.000
|MBVCB.11692086379.NGUYEN THI TO NGA chuyen tien ung ho MS.2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 0581000740285 NGUYEN THI TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|020097042211120822272025TEE0705282.1259.082228.MS2025.305 a bui van uoc
|12/11/2025
|200.000
|020097042211120821422025R57W632973.98893.082137.MS2025.306 a mai van thuc
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11691968942.TRAN THE HUYNH ung ho MS 2025.306 ( anh Mai Van Thuc).CT tu 0831000001996 TRAN THE HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|50.000
|MBVCB.11691959043.Ung ho MS 2025.306.CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|020097048811120811302025z94K115613.68607.081043.NGUYEN LE TUAN UNG HO MS 2025. 306 ANH MAI VAN THUC
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11691933588.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|0200970415111208015620251eYE547293.41602.080109.2025.303 ung ho em phan huy hung
|12/11/2025
|30.000
|5316IBT1dJIQ3Y2M.gui ms 2025 306.20251112.075947.0865062586.MBBANK IBFT.970422
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11691825187.Gia dinh Bo ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0381000468271 PHAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|0200970488111207514620253QKl005746.15139.075141.MS 2025.306 A MAI VAN THUC
|12/11/2025
|200.000
|020097042211120750552025BYLJ932464.12526.075055.Ung Ho MS 2025.304 Chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|20.000
|MBVCB.11691727757.ms 2025.306 (anh mai van thuc).CT tu 0721000586096 LUU BUU NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|0200970422111207443920258X3T732756.95807.074352.ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1kJG1KD3Y.MS 2025.305 FT25316006017998.20251112.074120.19035651407019.VND-TGTT-TRAN THI NHU XUAN.970407
|12/11/2025
|20.000
|020097048811120737552025ei2M921089.78430.073750.MS 2025.301
|12/11/2025
|500.000
|MBVCB.11691587533.Ung ho MS 2025.306 (Mai Van Thuc).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|300.000
|MBVCB.11691465392.MS 2025.304.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJG147PU.Ung ho MS 2025.304 FT25316034009604.20251112.072447.6268151986.NGUYEN THI THANH.970407
|12/11/2025
|100.000
|020097041511120724042025k1Gj460507.42860.072359.ung ho MS 2025.304 ( chi Phan Thi Tho)
|12/11/2025
|15.000
|MBVCB.11691381816.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJG152SM.Ung ho MS 2025 303 Phan Huy Hung FT25316275107679.20251112.071230.19033905983012.VND-TGTT-LE THI LOAN.970407
|12/11/2025
|240.000
|MBVCB.11691283953.ung ho NCHCCCL.CT tu 0281000331576 NGUYEN THI MY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|5316IBT1kJG1PHS3.Ung ho MS 2025-281 FT25316423509579.20251112.070457.1953888888.BUI VAN HUY.970407
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11691225099.ung ho ma so 2025.303 em Phan huy hung.CT tu 1022150794 VU THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|18.000
|MBVCB.11691189326.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|IBVCB.11691168855. Chuyen tien ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11691094765.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11691000232.Ung ho MS 2025. 304.CT tu 0881000454456 PHAN VINH LINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|3.000.000
|5316IBT1kJG1MJ5P.- anh BUI VAN UOC - FT25316648790051.20251112.063205.19023424317099.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG LIEN.970407
|12/11/2025
|100.000
|020097042211120625392025ZP1K167422.27307.062540.ms 2025.303 em Phan Huy Hung
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11690918980.ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1aWMUM3SC.MS 2025.306 anh Mai Van Thuc.20251112.062021.2552882999.SHBMB.970443
|12/11/2025
|100.000
|020097048811120619562025Lnof554584.19302.061909.UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|12/11/2025
|200.000
|0200970488111206014920255XA6515928.99284.060144.HOANG THI MY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.304 CHI PHAN THI THO
|12/11/2025
|100.000
|5316IBT1fWA8YCKP.ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho)..20251112.055353.9007041087154.NGUYEN TRONG THANG LONG.963388
|12/11/2025
|100.000
|020097048811120547102025kTJS497437.87430.054704.NGO MINH NGOC UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|12/11/2025
|200.000
|5316IBT1kJG19YNW.Ung ho Ms.2025.304 Nguyen Thi Tho FT25316807093587.20251112.053438.13821482102010.VND-TGTT-TRAN MINH HA.970407
|12/11/2025
|200.000
|020097048811120528112025uUmr481026.77249.052806.UH MS2025.304 CHI PHAN THI THO
|12/11/2025
|200.000
|020097042211120527272025XOJ7141900.76578.052728.ung ho MS2025.304 chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11690709775.MS2025.304PhanThiTho.CT tu 1017027129 TRAN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|020097040511120329362025EDI8012485.38473.032936.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|200.000
|020097040511120326392025CJDU012109.37552.032634.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc
|12/11/2025
|200.000
|MBVCB.11690594117.ung ho ma so 2025.304 phan thi tho.CT tu 1022150794 VU THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|200.000
|020097042211120211262025RBTI180504.11153.021127.MS 2025.305 anh Bui Van Uoc
|12/11/2025
|200.000
|0200970488111201590420251Vly375125.4740.015817.UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|12/11/2025
|200.000
|020097042211120134182025C6BA996462.93203.013331.ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|500.000
|0200970422111201273320257CCF208630.89291.012733.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|12/11/2025
|100.000
|MBVCB.11690426865.Ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0351000774930 DANG HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|500.000
|5316VNIBJ2Y6IHZ8.Ung ho ma so 2025 304 chi phan thi tho.20251112.003634.193997979.LE THI HUYNH DAO.970441
|12/11/2025
|10.000
|5316IBT1jWDL1V1D.MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG-121125-00:32:08 896905.20251112.003209.5203191.NGUYEN PHAM MINH ANH.970416
|12/11/2025
|100.000
|5316VNIBJ2Y6IW3N.MS 2015.304 (chi Phan Thi Tho).20251112.001816.025704061421113.NGUYEN THU TRANG.970441
|12/11/2025
|20.000
|MBVCB.11690336615.Ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/11/2025
|1.000.000
|5316IBT1jWDLJU25.UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO.-121125-00:10:14 883966.20251112.001014.199119918.BUI THI LAN HUONG.970416
|12/11/2025
|500.000
|020097042211120003132025XA12579038.20797.000314.Ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho
|12/11/2025
|500.000
|MBVCB.11690279825.GD MAI PHUOC HAU UH MS 2025.304 CHI THO.CT tu 0721000541475 MAI PHUOC HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|30.000
|0200970422111323471320251NWX961983.81152.234714.DINH THI THANH XUAN chuyen tien
|13/11/2025
|400.000
|5317IBT1iWETLGVQ.ZP253170581184 251113003388545 Thu dung Zalopay chuyen tien.20251113.234619.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/11/2025
|100.000
|020097042211132335532025D52M968010.65701.233554.MS 2025.307
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGKB1KD.ung ho MS 2025.304 - chi Phan Thi Tho FT25318084533534.20251113.233431.8888260793.PHAM VAN DUC.970407
|13/11/2025
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107290624398.20251113.107290624398-0395629788_MS 2025304 chi Phan Thi Tho
|13/11/2025
|53.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107290346093.20251113.107290346093-0395629788_MS 2025307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1iWETH1KZ.Ung ho Ms 2025307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.232404.8807012023.DOAN THI PHUONG LY.970432
|13/11/2025
|1.000.000
|5317VNIBJ2Q2TE1A.Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.232041.675704060051471.PHAM NGO THUY TRAM.970441
|13/11/2025
|50.000
|5317VNIBJ2Q2TT48.MS 2025.306 ( Mai Van Thuc).20251113.231330.003018733.NGUYEN CAM TU.970441
|13/11/2025
|400.000
|5317IBT1hWJA4NPH.IBFT ung ho MS 2025.307.20251113.230527.070082561283.SACOMBANK.970403
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1aWMK5BTS.MS 2025.303 - em Phan Huy Hung.20251113.230136.0915345848.SHBMB.970443
|13/11/2025
|40.000
|020097048811132254352025l9uu566220.94948.225347.UNG HO MS 2025.307
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11719006614.ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho.CT tu 0071002594899 MAI THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1iWETEA48.TRAN NGOC KHANH LY chuyen tien ung ho MS 2025303.20251113.225354.0384730112.TRAN NGOC KHANH LY.970432
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11718965162.u.h ms:2005.307(pham thi linh dan) mong be mau khoe.CT tu 1015922169 LE VAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097042211132241062025BE5T783939.66509.224107.Ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11718917915.2025.304 Phan thi tho.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097042211132236452025I8HR768888.55745.223646.MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|020097048811132235472025f8Co504280.53391.223541.2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|13/11/2025
|10.000
|MBVCB.11718829264.Ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11718829564.MS 2025.289 (be Tran Nhu Y).CT tu 1043027616 LUONG TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097048811132227562025PGFU476360.33581.222708.UNG HO MS 2025 307
|13/11/2025
|10.000
|MBVCB.11718715560.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|02009704221113221224202569QW189887.89561.221225.Ghi ro ung hoMS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJGK1RGC.Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25318023676033.20251113.221133.19034147320011.VND-TGTT-PHAM THI THUY LINH.970407
|13/11/2025
|50.000
|020097048811132158032025GAyi343069.42590.215715.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|1.800.000
|020097041511132155532025EJQb903268.35068.215554.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Nguyen Manh Dung MS 2025 -301 Chuc con nhanh hoi phuc
|13/11/2025
|5.000
|5317IBT1kJG7NU96.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc FT25318219315171.20251113.215210.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|13/11/2025
|100.000
|020097048811132151592025mR2R312359.21396.215153.MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1fWAAJEJ3.ung ho MS 2025.307 ( Pham Thi Linh Dan).20251113.215010.0703691238.NGUYEN THI HONG VAN.970431
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJG7RT61.ung ho MS 2025.307 be pham thi linh dan FT25318663808033.20251113.215000.19027885746027.PHAM VAN TUAN.970407
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11718462550.ung ho MS 2025.307.CT tu 9772444413 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|020097041511132148552025NqKb887549.9595.214849.NGUYEN PHUONG THAO chuyen tien ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung)
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1bJWGNV8W.HUYNH THE HUY ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.214756.0336661210.HUYNH THE HUY.970448
|13/11/2025
|100.000
|0200970415111321465020255TMz882706.1598.214650.NGUYEN THI ANH KIM chuyen tien 2025.307 be pham thi linh dan
|13/11/2025
|100.000
|020097041511132142502025jAIZ873077.85686.214250.2025.307 ( be pham linh dan)
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJG7LPFX.Ung ho MS 2025.307 FT25318201158085.20251113.212939.19036894058019.VND-TGTT-PHAM THI VAN ANH.970407
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11718208970.MS 2005.307 be PHam THi Linh Dan.CT tu 0011003991827 NGUYEN THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|MBVCB.11718139257.MS 2025.306(Mai van Thuc) Chuc ban mau khoe.CT tu 0901000013030 NGUYEN DUY SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|20.000
|020097042211132120322025J91I481879.93672.212033.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Pham Thi Linh Dan ms 2025.307
|13/11/2025
|50.000
|5317TPBVJ2Q2CQXY.MS 2025.307. hungnt6.20251113.212006.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|13/11/2025
|100.000
|5317TPBVJ2Q2CQQ2.ung ho MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan.20251113.211942.00027022702.VAN THU THUY.970423
|13/11/2025
|300.000
|020097048811132115552025rTvn103428.74051.211507.MS 2025.307 UNG HO BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|200.000
|020097042211132112002025YM70877422.56172.211200.MS 2025.357 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1jWVQYKF1.MS 2025.307-131125-21:11:00 575807.20251113.211100.7352377.HUYNH KIM THANH.970416
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJG777H1.MS2025.307 FT25318625009002.20251113.210956.19034510516012.VND-TGTT-PHAM NHIEN THOM.970407
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJG7GMFP.MS 2025.307 FT25318625918569.20251113.210540.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM .970407
|13/11/2025
|300.000
|020097040511132102312025IA1X031957.12262.210143.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung
|13/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11717883561.Huong ung ho 5 MS dau 2025 duoi 301 303 304 306 307.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJG7BSAJ.Ms 2025.298 UH be nguyen doan gia han va nguyen doan an nhien FT25318661606618.20251113.205543.19036138471018.VND-TKTT-PHAN THI TO UYEN.970407
|13/11/2025
|300.000
|020097048811132052172025GtVi945450.62986.205129.UH MS 2025 303 EM PHAN HUY HUNG
|13/11/2025
|50.000
|020097048811132050582025pkgJ936552.57005.205052.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|500.000
|020097042211132048162025WZQ2726793.42604.204817.ung ho MS 2025.306
|13/11/2025
|200.000
|020097042211132047472025DMBL518525.39817.204748.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot
|13/11/2025
|100.000
|020097048811132036002025iPPB830054.81711.203512.UNG HO MS 2025.303
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11717461540.NGUYEN THI CHIN ung ho MS 2025.307- Pham Thi Linh Dan.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|0200970415111320291120256TRP660459.46176.202911.TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2025.307(be Pham Thi Linh Dan)
|13/11/2025
|75.000
|MBVCB.11717347920.ung ho em Phan Huy Hung .CT tu 0351001244917 PHAM THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11717346671.ung ho ms 2020.307 Pham Thi Linh Dan chuc con moi dieu tot dep.CT tu 0281001988516 LE THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|020097042211132024372025MODI869518.20637.202438.ung ho ma so 2025.307
|13/11/2025
|200.000
|020097048811132022492025K2gJ731949.10594.202243.UNG HO MS 2025.307
|13/11/2025
|50.000
|020097042211132020322025GHP4573435.97919.202033.MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1aWM7FWRQ.Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.201935.24455568.SHBMB.970443
|13/11/2025
|200.000
|5317VNIBJ2Q2AV8F.MS2025.307 be pham thi linh dan.20251113.201804.907762233.PHAM QUOC CUONG.970441
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1iWELRBET.MS 2025-307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.201333.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|13/11/2025
|200.000
|020097048811132008082025YIGi615873.28338.200720.NGUYEN TRI DUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|300.000
|020097040511132004062025Z9Z7091082.6275.200406.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11716949745.MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 1030299903 TA VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|020097048811132002102025qiVy569920.94852.200121.MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|13/11/2025
|22.222
|5317TPBVJ2Q2QXPP.MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan.20251113.200200.00192537235.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11716862484.Ung Ho MS 2025: 307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0491000058896 TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|020097048811131957272025NjZv532755.69744.195639.MS 2025.305
|13/11/2025
|150.000
|5317IBT1kJGGT2WA.NGUYEN THI THANH XUAN chuyen ung ho ma so 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317190395628.20251113.194746.19025783911020.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH XUAN.970407
|13/11/2025
|200.000
|020097041511131941172025SHUT493464.78096.194117.ung ho Ms 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGGZKXI.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317006725193.20251113.194058.19037827811019.VND-TGTT-NGUYEN ANH QUYNH.970407
|13/11/2025
|50.000
|020097040511131937112025IGJK066339.54144.193711.Vietcombank:0011002643148:MS2025.306
|13/11/2025
|2.000.000
|020097048811131936002025ZuJO361682.48064.193511.DO THE NANG UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|30.000
|5317IBT1iWEL62LG.ung ho MS 2025306 anh Mai Van Thuc.20251113.193307.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|13/11/2025
|100.000
|0200970422111319272420254UY0823600.96635.192637.Ung ho MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|50.000
|020097040511131926572025UNM3017481.93787.192657.Vietcombank:0011002643148:2025.307
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1kJGGA139.MS 2025.307 pham thi linh dan FT25317180813377.20251113.192252.19033835892014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1aWM7B3YR.MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.192143.003001060002386.DUONG HONG NHUNG .970409
|13/11/2025
|50.000
|020097042211131919102025JF46854491.48167.191911.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGGB7S3.Ung ho Ms 2025.307 FT25317895421755.20251113.191849.19034500949018.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131914392025GKLl184408.20768.191433.MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|13/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11716096918.UNG HO MA SO 2025.307 CHAU PHAM THI LINH DAN.CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11716084159.ms2025.307.CT tu 0651000809091 LE THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|020097042211131910012025HI23821552.93190.191002.ung ho ms 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|50.000
|MBVCB.11716035311.ung ho MS 2025.307.CT tu 1023443988 TRINH DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11716033766.MS 2025 304 ( PHAN THI THO).CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107266373006.20251113.107266373006-0908224882_MS 2025307 - be PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1aWM7PA4X.Ung ho ma so 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.190541.0869668145.SHBMB.970443
|13/11/2025
|30.000
|020097042211131901202025Q1QP957116.40424.190033.moi 2025.307
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11715882020.ung ho ma so 2025.304 ( chi Phan Thi Mo ).CT tu 0821000152596 DO THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|020097048811131859342025dKo0058117.29308.185846.NGUYEN TAT DAT CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|100.000
|5317TPBVJ2Y55VUD.Ung ho MS 2025.307( be Pham Thi Linh Dan).20251113.185905.77777977712.TRINH THI HUONG GIANG.970423
|13/11/2025
|50.000
|MBVCB.11715790102.ung ho MS 2025.307.CT tu 1026103847 TRAN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|020097041511131854002025bMDX319163.95433.185400.Ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan)
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGG9UAF.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317403997267.20251113.184918.19036621596018.VND-TGTT-NGO KIEN CAM TU.970407
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11715669355.NGUYEN THI MUI chuyen tien ung ho MS 2025.307 ( be pham thi linh dan).CT tu 0591000273723 NGUYEN THI MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1kJGGJCJL.MS 2025.307 FT25317444537958.20251113.183840.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11715339641.MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0441000658100 TRAN KHANH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|31.000
|5317TPBVJ2Y57VTB.CK tien ung ho ong TRAN VAN TOT.20251113.183014.36894378888.LE DO QUYNH ANH.970423
|13/11/2025
|50.000
|020097040511131829152025UNUO024433.41222.182916.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KIM DUNG e Nguyen Manh Dung
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1kJGARSG2.Ung ho MS 2025. 307 be Pham Thi Linh Dan FT25317264641837.20251113.182852.8862696139.NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
|13/11/2025
|50.000
|020097041511131825542025Tmqb211218.19938.182554.UH 2025.307 be(PHAM THI LINH DAN)
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJGA3HCF.MS 2025.303 em Phan Huy Hung FT25317506141580.20251113.182506.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1bJWG8UWW.Ung ho MS 2025.307 ( be Pham Thi Linh Dan).20251113.182500.06201010950015.NGUYEN THI MINH THAO.970426
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1dJIYAJR9.unghoMS2025307.20251113.182411.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11715164848.ms2025.307 pham linh dan.CT tu 0951004201915 PHUNG HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11715142088.HA MINH HIEU chuyen tien ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.CT tu 1021541635 HA MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1kJGAZNKE.Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan - chuc em mau khoe FT25317820792841.20251113.181240.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1kJGA6PG9.LE THI THAO NGUYEN chuyen ungho MS2025. 303 em phan huy hung FT25317594322644.20251113.180845.260883686868.LE THI THAO NGUYEN.970407
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11714946918.ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 0281000585998 PHAM MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1aWM7JI2Q.Ung ho Ms 2025 304 chi Pham Thi Tho.20251113.180753.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|13/11/2025
|100.000
|0200970422111318072620256041577212.4781.180638.2025.307
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1aWM7WK8Y.Ung ho Ms 2025 305 anh Bui Van Uoc.20251113.180446.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|13/11/2025
|50.000
|020097048811131803592025zHD0575829.82654.180310.UNG HO MS 2025.307, BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1aWM7WW3L.ung ho Ms 2025 307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.180202.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|13/11/2025
|200.000
|02009704221113175929202546VZ551717.53924.175930.MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|020097048811131749522025gHQM439426.88020.174947.MAI HOANG ANH CHUYEN TIEN MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1aWMGX3JD.MS 2025307 BE PHAM THI LINH DAN.20251113.174818.0977057573.LE TO UYEN.970424
|13/11/2025
|150.000
|MBVCB.11714576101.UH pham thi linh dan.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGAPMDX.Ung ho MS2025.307 FT25317681922102.20251113.174507.19033662299029.VND-TGTT-VO VAN SINH.970407
|13/11/2025
|100.000
|020097041511131743582025SOGi942174.45030.174358.Ung ho 2025.307 (Pham Thi Linh Dan)
|13/11/2025
|100.000
|020097042211131743452025PPPM537943.43406.174346.MS 2025.307
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11714459527.ung ho ms 2025.307 (be pham thi linh dan).CT tu 0011004028468 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|0200970405111317363820250JA0027682.92518.173638.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11714257207.ung ho ms 2025.307 be Pham Linh Dan.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317VNIBJ2Y5DL6L.ung ho ms 2025.307.20251113.172852.559156939.DO HUU HA.970441
|13/11/2025
|20.000
|0200970488111317271020259YOr200919.24105.172622.MS 2025.307
|13/11/2025
|200.000
|020097048811131726582025BeXw198921.23092.172609.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|100.000
|020097040511131725262025VX0G057202.10619.172520.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI DIEN chuyen tien.MS 2025.307 .be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11714087270.MS 2025.307 .CT tu 1015686709 HO THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJG4RRHH.Ms 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317058000760.20251113.171030.19036091904018.VND-HA MINH ANH.970407
|13/11/2025
|40.000
|5317IBT1cW812VMJ.2025.307 (be PHAM THI LINH DAN ).20251113.170915.109876386140.NGUYEN TRONG DUC HUY.970415
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1kJG4RI61.Ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho FT25317600320957.20251113.170903.19020188463020.VND-TGTT-VUONG THI NAM.970407
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1kJG4XKFL.Ung ho MS 2025.307 FT25317688183420.20251113.170729.19027857940012.VND-TGTT-DINH THIEN THANH.970407
|13/11/2025
|500.000
|020097044911131702412025nK3U772704.52642.170241.Nguyen Thi Tra chuyen tien ung ho ma so 2025.301 em Nguyen Manh Dung bij ung thu, ma GD 100000039386490
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1iWEH7UL6.PHAN THI TRANG ung ho ma so 2025307 pham thi linh dan.20251113.165715.157309226.PHAN THI TRANG.970432
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11713597155.ung ho ms 2025.307 (Pham Thi Linh Dan).CT tu 0081000847837 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107249200369.20251113.107249200369-0967147929_MS 2025307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJG46GF4.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317000555897.20251113.165042.9973417979.NGUYEN MANH HUNG.970407
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11713365648.Ung ho MS 2025.307 be Pham thi Linh Dan.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097040511131641472025LHQQ094530.13657.164147.Vietcombank:0011002643148:uh be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|300.000
|MBVCB.11713348741.ung ho ms 2025.306 anh Mai Van Thuc.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|5317TPBVJ2Y5SAFY.ung ho MS2025.306 (anh Mai Van Thuc).20251113.163550.00058557001.NGUYEN HONG TRANG.970423
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11713215525.Ung ho MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan.CT tu 0041000366269 TRAN THI MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|020097048811131630262025oCqr668201.41480.163020.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|100.000
|5317VNIBJ2Y5XS9M.Ung ho ms2025.307 be pham thi linh dan.20251113.162952.003081996.PHAM THI MINH CHAU (VIB).970441
|13/11/2025
|200.000
|020097041511131627332025RCDO619531.23646.162733.MS 2025.307
|13/11/2025
|200.000
|02009704221113162720202557H5129778.22945.162720.ung ho MS 2025303 Phan Huy Hung
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1iWEHUDMS.Ung ho MS 2025307 be pham thi linh dan.20251113.162029.0349712434.DU NGUYEN TIEU QUYNH.970432
|13/11/2025
|100.000
|5317VNIBJ2Y5V7HF.MS 2025.307 mong con an lank.20251113.161917.068704060208488.NGUYEN THI ANH.970441
|13/11/2025
|1.000.000
|0200970415111316155720250nRV579118.56423.161557.DO THI THUY ungho MS 2025.301em Nguyen Manh Dung
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11712891487.MS 2025 304 chi Phan Thi Tho.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11712779281.MS 2025.307.CT tu 0221000004286 LE THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11712775114.2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 7947112500 DOAN HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|5317TPBVJ2Y5KNR9.Tnn ho tro ms 2025.303 phan huy hung.20251113.160152.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|13/11/2025
|200.000
|5317TPBVJ2Y5KH8S.Tnn ho tro ms 2025.307 pham thi linh dan.20251113.160023.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1kJG41Z4W.MS 2025.307 Be Pham Thi Linh Dan FT25317207255182.20251113.155601.19073170285016.VND-TGTT-NGUYEN LI BANK.970407
|13/11/2025
|100.000
|020097041511131555202025VJKm508536.38757.155520.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2025.307(be Pham Thi Linh Dan)
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1kJG4JVXA.Ms.2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317493976471.20251113.155155.19037668637010.VND-TGTT-LE THI PHUONG.970407
|13/11/2025
|50.000
|020097042211131551052025ORJH129523.15465.155106.ung ho MS 2025.307 pham thi linh dan
|13/11/2025
|30.000
|020097048811131548572025Em8c350607.3382.154808.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|150.000
|020097042211131548322025BQ2P644058.318.154833.NGO THI THAI chuyen tienMS 2025.284 Lo Van Hoang
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1kJG4Q3IH.NGUYEN PHUONG THAO chuyen ung ho ms 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317107058742.20251113.154755.19034436505011.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
|13/11/2025
|150.000
|020097042211131547002025ANY2518145.91926.154701.NGO THI THAI chuyen tienMS 2025.286 em Sung Mi Sinh
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1aWMGS5HZ.VU VAN KHUYEN chuyen tien ms 2025.304chi phan thi tho.20251113.154643.0975929389.SHBMB.970443
|13/11/2025
|20.000
|5317IBT1hWJBZZY6.IBFT DOAN THI kimthiguoiphamthilinhdang ma.20251113.154613.070150970316.SACOMBANK.970403
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJGBNRHA.ung ho MS 2025.306 FT25317670333280.20251113.154514.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1jWDN1WM1.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN-131125-15:45:12 891507.20251113.154512.194295329.LE THI THUY.970416
|13/11/2025
|150.000
|020097042211131545002025DYA9492444.81517.154413.NGO THI THAI chuyen tien MS2025.289 be Tran Nhu Y
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1jWDN1QD8.MS 2025 307 BE PHAM THI LINH DAN-131125-15:44:59 891015.20251113.154500.16964317.NGUYEN THI HOAI NHUNG.970416
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1aWMG9EQM.Thuy Trang ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc.20251113.154132.207001060001888.HONG TU CAM .970409
|13/11/2025
|50.000
|020097042211131536112025S76V958838.33297.153612.MS 2025 306
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11712371781.MS 2025.307(be Pham Thi Linh Dan).CT tu 9986295750 LE PHAN MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|020097048811131533052025UmWh238069.15934.153259.CHUYEN TIEN UNG HO CHI PHAN THI THO MS 2025 304
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11712328589.ung ho MS 2025.307.CT tu 0961000024835 BUI MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|0200970488111315313020254Kj8227134.8219.153124.NGUYEN THI HUONG CH 2025.301.NGUYEN MANH DUNG
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11712298279.MS 2025.303 (em Phan Huy Tung).CT tu 1013197532 NINH THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJGBL725.ung ho MS 2025.307 FT25317258070644.20251113.152639.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1aWMGCSBU.ung ho MS 2025307.20251113.152527.0941482163.HO TANG HOANG QUYEN .546034
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1iWEHWN4W.ZP253170291207 251113001811226 Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan..20251113.152340.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131523252025azv6171722.66112.152237.NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|100.000
|5317TPBVJ2Y5EZRC.ms 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.152313.00773850001.DO THI THUY LINH.970423
|13/11/2025
|4.000.000
|5317IBT1kJGBZJNY.MS 2025.307 FT25317701070595.20251113.151906.19219988888888.VND-TGTT-VU VIET HUNG.970407
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1iWEHWQE2.Ung ho ms 2025 307 pham thi linh dan.20251113.151831.32222101998.NGUYEN THI TO UYEN.970432
|13/11/2025
|500.000
|020097048811131518242025HVpv137913.38859.151736.UNG HO MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|200.000
|020097048811131516042025M3z8122748.26911.151558.LE NGUYEN HOANG TU CHUYEN TIEN
|13/11/2025
|100.000
|020097042211131515302025ZMCJ768957.24497.151531.MS 2025.307
|13/11/2025
|2.000.000
|5317IBT1kJGBEHKB.MS 2025.307 FT25317905560510.20251113.151504.19219988888888.VND-TGTT-VU VIET HUNG.970407
|13/11/2025
|150.000
|5317TPBVJ2Y5WDNN.VU THI TINH chuyen tien ung ho MS 2025 307 ( be Pham Linh Dan ).20251113.151354.03913753001.VU THI TINH.970423
|13/11/2025
|50.000
|020097048811131513212025KtBs104379.12560.151233.MS 2025.291 CHI NGUYEN THI MAI
|13/11/2025
|50.000
|020097048811131512542025TLCe101748.11089.151248.MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|13/11/2025
|50.000
|020097048811131512052025yUcb096333.6730.151159.MS 2025.302 ANH LE MINH TIEN
|13/11/2025
|50.000
|020097048811131511052025bsyB089578.836.151059.MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|13/11/2025
|100.000
|020097042211131510342025Z47G268912.98442.151035.2025.307 Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGB7G1L.MS 2025.307 Be Pham Thi Linh Dan FT25317578006423.20251113.150825.19029313219029.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|13/11/2025
|50.000
|020097041511131506372025GKrc355423.77458.150638.PHAM TRUONG LOC ck
|13/11/2025
|200.000
|020097048811131505592025NZrj055998.75306.150553.BE LINH DAN
|13/11/2025
|1.000.000
|020097041511131505122025Csdd350941.71014.150512.Ung ho MS2025-307
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11711951284.Chuyen tien ung ho MS 2025307 be Pham Thi Linh Dan.CT tu 0281001585163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/11/2025
|300.000
|0200970422111315005420259KSX747339.48883.150055.MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|300.000
|5317VNIBJ2Y5U5FR.Ung ho ms 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251113.150040.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|13/11/2025
|300.000
|MBVCB.11711894043.ms2025.307.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11711883983.2025.307 (Be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0351001133355 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1kJGB4JY2.LUU HOANG LINH ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317130132700.20251113.145719.19036546519010.VND-TGTT-LUU HOANG LINH.970407
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1jWDR3DRQ.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN-131125-14:55:30 789694.20251113.145530.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11711812681.Ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0011001886019 NGHIEM THI HO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGBYENI.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317904494231.20251113.144935.9862866996.LE SON TUNG.970407
|13/11/2025
|1.000.000
|020097042211131449182025HCDQ131739.93354.144913.NGUYEN THUY HANG ung ho be Linh Dan MS 2025.307
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1aWMAR6LS.ung ho be Pham Thi Linh Dan.20251113.144856.0989643163.NGUYEN TAT THANG.970440
|13/11/2025
|50.000
|MBVCB.11711749631.ung ho 2025.307.CT tu 0071001090926 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|MBVCB.11711727621.Ung ho MS2925.37 be Pham Thi Linh Dan.CT tu 0011000295465 HUYNH THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11711726810.MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan) .CT tu 0071005069572 TRINH THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|020097042211131443282025XC5E348299.65319.144329.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|300.000
|020097041511131443232025GjDx288517.65063.144323.ung ho MS 2025.307 (Be Pham Thi Linh Dan)
|13/11/2025
|200.000
|0200970488111314425420250wMP912422.61883.144248.MS 2025 . 304 PHAN THI THO
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGBU4F6.2025.304 FT25317200559675.20251113.144226.19027712642013.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI VAN.970407
|13/11/2025
|300.000
|020097041511131440282025FlIR281044.50474.144028.TRUONG THI THUAN ung ho MS 2025.307 be pham thi linh dan
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1jWDRT8FE.MS 2025.301-131125-14:40:23 761361.20251113.144023.99997838.TRAN DUY PHI HUNG.970416
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1jWDRTMC7.MS 2025.303-131125-14:39:44 760111.20251113.143944.99997838.TRAN DUY PHI HUNG.970416
|13/11/2025
|250.000
|5317IBT1jWDRTC8V.MS 2025.293-131125-14:38:23 757469.20251113.143824.99997838.TRAN DUY PHI HUNG.970416
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1hWJBYRYT.IBFT Ms2025.307.20251113.143722.060269310017.SACOMBANK.970403
|13/11/2025
|250.000
|5317IBT1jWDRLRRT.MS 2025.304-131125-14:37:05 755150.20251113.143705.99997838.TRAN DUY PHI HUNG.970416
|13/11/2025
|50.000
|020097042211131436492025TP1G326073.33838.143650.2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|0200970415111314360120254goj269214.30589.143555.ung ho MS 2025.301 (em Nguyen manh Dung)
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1jWDRL6U2.MS 2025.307-131125-14:35:03 751416.20251113.143504.99997838.TRAN DUY PHI HUNG.970416
|13/11/2025
|150.000
|020097041511131433492025Xbx9262597.20395.143301.ung ho ms 2025.307- pham thi linh dan
|13/11/2025
|100.000
|020097042211131433422025I6TS498273.20164.143337.Ung ho MS 2025.307
|13/11/2025
|100.000
|020097040511131433292025EVFN001215.17941.143329.Vietcombank:0011002643148:HUYNH SON chuyen tien MS 2025.307
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1kJGBM6X5.MS2025.307 FT25317084182507.20251113.143259.84090388.TRAN THI THU TRANG.970407
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1fWAB8N3U.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251113.143120.8007041048083.NGUYEN THI NGOC TRAM.963388
|13/11/2025
|1.000.000
|5317IBT1kJGBMSSS.MS 2025.307 FT25317068909208.20251113.143113.19036723228013.VND-TKTT-VU HAI DANG.970407
|13/11/2025
|100.000
|020097041511131429422025ZOXN251654.1103.142942.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan)
|13/11/2025
|300.000
|MBVCB.11711532757.UH MS 2025.307.CT tu 0401000533162 NGUYEN DUY KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|5317NAMAA2LYF46Z.MS2025 307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.142918.603057951800001.BUI THI KIM KHUYEN.970428
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11711529750.MS 2025.307.CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGBVVST.Ung ho Ms 2025.307 FT25317024585779.20251113.142758.19035133241018.VND-TGTT-BUI THI MY LINH.970407
|13/11/2025
|100.000
|020097042211131423262025PDKA686089.74375.142327.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11711466904.2025.307 ung ho be Pham Thi Linh Dan.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGBST5G.Ung ho MS 2025.307 be pham thi linh dan FT25317967601488.20251113.142259.1991000000.DUONG VAN CUONG.970407
|13/11/2025
|300.000
|020097048811131422042025rucP792187.67516.142158.KENBIBON UNG HO MS 2025.307
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11711446141.ung ho ma 2025.307(be P T L Dan).CT tu 0441004009046 HA THI KIM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11711445008.MS 2025.307( be Pham ThI Linh Dan) .CT tu 0421000547167 TRAN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11711430504.MS 2025.307 ung ho be Pham Thi Linh Dan.CT tu 1020764478 PHAN THANH NHA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|020097040511131419152025NQAK048773.56021.141915.Vietcombank:0011002643148:DAO NGOC THANH TUYEN ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131417372025WsbC767312.48396.141732.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|1.000.000
|020097041511131417022025rnxG218845.45703.141703.2025.307 be pham thi linh dan
|13/11/2025
|500.000
|020097048811131416082025nULU758702.42216.141602.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1jWDRZ2X8.MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG-131125-14:14:10 713177.20251113.141411.29717029.NGUYEN HOAI NAM.970416
|13/11/2025
|200.000
|020097048811131412562025qpQp741327.29062.141250.MS 2025.307
|13/11/2025
|50.000
|02009704051113141011202504BA016294.15885.140923.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.307
|13/11/2025
|50.000
|020097040511131410012025ER25015659.15000.140913.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.307 be Linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107233479492.20251113.107233479492-0935003015_2025307
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGB1KNJ.ms 2025.307 be linh FT25317240123218.20251113.140822.8859596868.TRUONG THI NHUNG.970407
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11711286342.ung ho MS 2025-306 Mai Van Thuc.CT tu 0751000054292 PHAN THI HOAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|020097048811131405142025cNUq699450.95123.140426.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1aWMAHG9F.UNG HO MS 2025.307 ( UNG HO BE PHAM THI LINH DAN ).20251113.140429.700015886091.NGUYEN VIET ANH.970424
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGBJ55X.Ung ho NCHCCCL Van 0765042708 FT25317068059299.20251113.140408.19037973775016.VND-TGTT-HUYNH THI BICH VAN.970407
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1dJIUQ9PW.Ung ho MS 2025307.20251113.140315.970422Ta69c330000000009d3742.MBBANK IBFT.970422
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJGBJCJ6.Ung ho MS 2025.307 FT25317708402863.20251113.140251.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|13/11/2025
|100.000
|020097041511131402252025LJbf182449.83053.140137.ung ho MS 2025.307
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11711236441.ung ho.MS.2025.307.(be. Pham Thi Linh Dan ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1jWDRE4TT.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN-131125-14:00:22 688678.20251113.140022.60098289.LE THI PHUONG LAN.970416
|13/11/2025
|100.000
|020097040511131359352025Z5LF078518.69860.135935.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|020097041511131359042025sK2k174812.67672.135905.ung ho ms 2025.307( be Pham Thi Linh Dan)
|13/11/2025
|50.000
|020097042211131358082025BVND606111.63757.135809.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|5317TPBVJ2Y5ZUCN.ung ho MS 2025.307 Be Pham Thi Linh Dan.20251113.135650.07223030401.LE THI ANH TIEN.970423
|13/11/2025
|1.000.000
|020097048811131355242025IEnf647250.52359.135436.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1iWEZGZJ6.2025 307 be pham thi linh dan.20251113.135429.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11711133940.MS 2025.307 ung ho be Pham thi Linh Dan.CT tu 0751000054292 PHAN THI HOAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097042211131351372025WEUX444729.36490.135138.ung ho MS 2025.307
|13/11/2025
|68.000
|5317IBT1bJWAYWYS.MS2025.307 pham thi linh dan.20251113.135134.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|13/11/2025
|300.000
|020097041511131349422025LQ2N152446.28743.134942.ung ho ms 2025307 be pham thi linh dan
|13/11/2025
|100.000
|020097040511131349272025OQUT043511.28075.134927.Vietcombank:0011002643148:2025.307
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131348552025WXv3614121.25601.134807.LE VAN BO CHUYEN TIEN MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1kJG53ZKM.Ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung FT25317569094466.20251113.134324.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJG53PEX.TRINH HAI DUY chuyen ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317357431771.20251113.134215.19026199549014.VND-TGTT-TRINH HAI DUY.970407
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1kJG53IN1.Ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc FT25317489227947.20251113.134157.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1kJG5FN3B.Ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho FT25317059918125.20251113.134040.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1kJG5FLWS.NGUYEN THI NHU MAI chuyen ung ho MS 2025307 FT25317109140310.20251113.133956.25101965.NGUYEN THI NHU MAI.970407
|13/11/2025
|200.000
|020097040511131339172025F6HR010535.84851.133917.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho Ma So 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|0200970405111313384020259O2F008638.83429.133834.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.307 pham thi linh dan
|13/11/2025
|3.000.000
|MBVCB.11710956022.ung ho MS 2025.307( be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0071000803633 NGUYEN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|30.000
|MBVCB.11710942179.MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11710929359.ung ho MS 2025.307(be PHAM THI LINH DAN).CT tu 1019820634 TRAN THI THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11710921469.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1jWDRGIX6.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN-131125-13:32:13 640972.20251113.133213.40057537.NGUYEN THI CAM THY.970416
|13/11/2025
|100.000
|5317TPBVJ2Y5TAD9.Ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251113.133116.05231255601.TRAN THI KIEU OANH.970423
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11710887337.MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 0491000047204 DO THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|250.000
|020097048811131330542025Tk99522046.50406.133048.UNG HO MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC
|13/11/2025
|100.000
|020097042211131330152025CPDE595670.48044.132928.MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|13/11/2025
|500.000
|0200970405111313284620254JH3078060.40675.132846.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1kJG5ZHS8.MS 2025 307 be Pham Thi Linh Dan FT25317510048382.20251113.132517.981626929999.PHAM HUU THANH.970407
|13/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11710828810.LE THU HA UNG HO MS 2025.307 BE LINH DAN.CT tu 0061000123346 LE THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJG5ZWGN.MS 2025.303 em Phan Huy Hung FT25317007083551.20251113.132235.19033842462017.VND-TGTT-NGUYEN THU HUONG.970407
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1kJG56NHU.MS2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317577601438.20251113.132223.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131322102025FEOc479079.14784.132204.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|50.000
|020097042211131321412025I7EW922684.12530.132142.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJG56G96.Ung ho MS 2025.307 FT25317008981305.20251113.132052.2156868999.TRINH ANH DUNG.970407
|13/11/2025
|50.000
|020097042211131320462025WGPK820125.8607.132047.MS 2025.307
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJG56PGL.HOANG TRONG TAN chuyen Ung ho MS 2025.307 Be Pham Thi Linh Dan FT25317062061322.20251113.132016.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1iWEZYDZH.MS 2025 307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.131957.8882688826.HA NGOC LINH.970432
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1jWDR439X.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN-131125-13:19:09 619340.20251113.131910.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1aWMAGL6L.Ung Ho Ms 2025.307 Be Pham Thi Linh Dan.20251113.131832.1006439137.SHBMB.970443
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11710753757.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025,307 Pham thi linh Dan.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1kJG5EVUF.ung ho MS 2025.307 be pham thi linh dan FT25317112584000.20251113.131600.19024648051015.VND-TGTT-NGUYEN GIA HY.970407
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJG5E1NY.ung ho MS 2025.304 FT25317937021500.20251113.131524.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11710696680.ms2025.307 ( Pham Thi Linh Dan).CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097042211131313002025EVCT404298.76572.131301.ung ho ms 2005.301 e nguyen ngoc dung
|13/11/2025
|150.000
|5317IBT1kJG5K2P1.MS 2025. 307 FT25317079538001.20251113.131153.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1iWEZULYT.2025 307 be pham thi linh dan.20251113.131059.88611616.PHAM THI HOA.970432
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11710675467.MS 2025.307.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097042211131309022025B8S7615017.61027.130903.ung ho MS 2025.307 be pham thi linh dan
|13/11/2025
|20.000
|0200970405111313083720256CE6018715.58396.130837.Vietcombank:0011002643148:ung ho be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|5317TPBVJ2Y5F5SD.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251113.130830.99856209862.NGUYEN THI OANH.970423
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1dJI8GPX6.ung ho MS 2025307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.130825.970422Qf2f0230000000004a6404.MBBANK IBFT.970422
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11710631462.ung ho Ms 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0011004421003 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|0200970422111313063020257A8A899673.49408.130631.MS 2025.307
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11710611458.NGUYEN QUE LY chuyen tien ung ho anh Mai Van Thu MS 2025.306.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|30.000
|0200970422111313051620253PHL651747.43771.130511.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11710578239.NGUYEN QUE LY chuyen tien ung ho be Pham Thi Linh Dan MS 2025.307.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|02009704151113130239202546DR946449.32590.130239.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|30.000
|020097040511131259442025OM99092412.19721.125944.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.307
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11710531389.Ung ho NCHCCCL + Nhut + 0347345101.CT tu 1029116086 LE VO THANH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|1.000.000
|5317VNIBJ2Y5FR1T.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251113.125803.088704060101806.TRINH HAI VAN.970441
|13/11/2025
|500.000
|020097048811131257172025fTj5353634.8648.125629.UNG HO MS 205307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|100.000
|5317VNIBJ2Y5FQ4D.ung ho ms 2025.307 (pham thi linh dan).20251113.125217.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|13/11/2025
|100.000
|020097041511131251552025FJM8922472.86488.125107.ung ho MS 2025.307 Nam Mo A Di Da Phat chuc con mau khoe
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1iWEZM5QC.Uh ms 2025304 chi Phan Thi Tho.20251113.125047.62733578.NGUYEN MINH NGOC.970432
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11710424802.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2025. 307( be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|020097040511131247272025MEZK054846.65933.124639.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 .307
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11710396850.ung ho MS 2025.306( A Mai Van Thuc).CT tu 9964129356 NGUYEN HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131242562025FS6R276559.45335.124208.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1kJG5U7LI.ung ho be Linh Dan ms 2025.307 FT25317370367008.20251113.124214.19028876016888.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1iWEZDFT7.ung ho MS 2025303 em Phan Huy Hung.20251113.124143.3396693.NGUYEN THU GIANG.970432
|13/11/2025
|20.000
|5317IBT1hWJBWLJT.IBFT DOAN THI kimthiguoianhmaivangthuc.20251113.124130.070150970316.SACOMBANK.970403
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1iWEZDYS1.MS 2025307.20251113.123920.40608081999.BUI VAN ANH.970432
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1iWEZSGCU.ZP253170210178 251113001343006 MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.123451.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/11/2025
|200.000
|020097041511131233402025hBWQ875688.358.123252.ung ho MS 2025.307 ( be Pham Thi Linh Dan)
|13/11/2025
|200.000
|5317TPBVJ2Y5C6FP.ung ho MS 2025.307.20251113.123027.00003746912.TRAN THI HONG NHUNG.970423
|13/11/2025
|50.000
|020097041511131230202025U29z867672.83451.123020.Ung ho MS2025.307 (be Pham Thi Linh Dan)
|13/11/2025
|30.000
|5317VNIBJ2Y5CHS9.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251113.122850.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131228082025qZNj184609.70905.122802.MS 2025.307 BEPHAMTHILINHDAN
|13/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107223545239.20251113.107223545239-0935149537_MS 2025307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|50.000
|MBVCB.11710056189.ung ho MS 2025.307 ( be Pham Thi Linh Dan).CT tu 1020719909 PHAM NGOC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJG595AH.TRINH THI LAN chuyen ung ho ms 2025.307 be pham thi linh dan FT25317666606449.20251113.122051.2956559999.TRINH THI LAN.970407
|13/11/2025
|50.000
|MBVCB.11710022866.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1bJWA2QBN.MS2025.307 be Nguyen Linh Dan.20251113.121925.04401014760250.DO THI THANH.970426
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1fWABWLWK.MS2025.300 UNG HO ANH NGUYEN VAN LOI.20251113.121851.140014849085420.NGUYEN THI NGUYET HANG.970431
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131217132025K20r108465.12185.121625.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1fWABWAVZ.MS2025.301 UNG HO EM NGUYEN MANH DUNG.20251113.121626.140014849085420.NGUYEN THI NGUYET HANG.970431
|13/11/2025
|100.000
|5317TPBVJ2Y5MPQU.Ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).20251113.121558.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJG5C19F.Ung ho MS2025.307 be Linh Dan FT25317005672600.20251113.121415.19032641857017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU LANH.970407
|13/11/2025
|100.000
|5317TPBVJ2Y5MHMV.Ung ho MS 2025.289 (be Tran Nhu Y).20251113.121316.38591629938.TRAN SI NGUYEN SA.970423
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1iWEZJN8N.Ung ho MS 2025 307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.121258.455552225888.DOAN THU TRANG.970432
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11709907218.MS2025.307 pham thi linh dan.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|MBVCB.11709861015.ms 2025.307(be pham thi linh dan).CT tu 0011004132182 DINH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097041511131208442025tkwA801143.61889.120844.DINH NGOC AN chuyen tien MS2025-307 chau Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|18.000
|MBVCB.11709850216.Ung ho MS 2025.307. Pham Thi Linh Dan.CT tu 9931239199 BUI MINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11709621332.TRAN XUAN HA chuyen tien Ung ho Ma so 2025. 307( Be Pham Thi Linh Dan). Cau mong chau vuot qua benh tat, khoe manh, binh an nhe!.CT tu 9915244298 TRAN XUAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1iWE63XC1.MS 2025307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.114545.69540597.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970432
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJGYLJB6.NGUYEN THI THANH XUAN chuyen ung ho MS2025.304 chi Phan Thi Tho FT25317904876397.20251113.114418.19025783911020.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH XUAN.970407
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1fWA5RU2N.ung ho MS 2025.307 ( be Pham Thi Linh Dan).20251113.114353.180014849247210.NGUYEN QUANG TRUONG.970431
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11709408665.Chuyen tien ung ho.CT tu 0071000747113 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11709254878.ung ho ms 2025.303 ( em huy hung).CT tu 1022318889 NGUYEN THI HONG THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11709212072.Ung ho MS 2025.304 ( chi Phan Thi Tho).CT tu 0071003713881 NGUYEN THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097041511131125242025p2SC653037.2597.112524.DO THI THU HA Chuyen tien ung ho MS 2025.304 ( chi Phan Thi Tho)
|13/11/2025
|20.000
|020097048811131121352025HeH6671161.81179.112129.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.286 NAM MO A DI DA PHAT
|13/11/2025
|20.000
|020097048811131120222025ZrNv661806.73295.111934.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.285 NAM MO A DI DA PHAT
|13/11/2025
|80.000
|MBVCB.11709123708.ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc.CT tu 9906916075 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|020097042211131116112025UQ02848340.48556.111612.MS2025.307 be Pham Thi linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1jWDRJ3HQ.UNG HO MS 2025.307 CHUC CON MAU KHOI BENH-131125-11:15:13 383823.20251113.111514.241245759.PHAM THI YEN NHI.970416
|13/11/2025
|100.000
|5317VNIBJ2Y5QHIR.MS 2025.305 anh Bui Van Uoc - chau Vu Minh Ha ung ho.20251113.111512.008403753.NGUYEN THUY DUONG.970441
|13/11/2025
|300.000
|5317NAMAA2LYC29T.NGUYEN THI HIEN UNG HO MS 2025 304 CHI PHAN THI THO.20251113.111307.329454025.NGUYEN THI HIEN.970428
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11709017185.UNG HO MA SO 2025 303.CT tu 0011004419630 NGHIEM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|020097042211131112272025X5MX493684.26948.111228.ung ho be Pham Thi Linh Dan Nam Mo A Di Da Phat
|13/11/2025
|250.000
|MBVCB.11709013535.Chuyen tien ung ho ms 2025 307.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/11/2025
|50.000
|MBVCB.11708974163.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan) - chuc be som khoe.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|5317NAMAA2LYM5MF.NGUYEN THI HIEN UNG HO MS 2025 307 BE PHAM THI LINH DAN.20251113.110946.329454025.NGUYEN THI HIEN.970428
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131109432025g5Ug578279.12099.110855.UH MS 2025.306 ANH MAI VAN THUC. NAM MO QUAN THE AM BO TAT
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11708930396.Ung ho MS 2025304( Chi Phan Thi Tho).CT tu 0031000353094 HOANG ANH KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGYUIRV.MS 2025.307 PHAM LINH DAN FT25317800576225.20251113.110614.19032697363017.VND-TGTT-VU TRONG PHUC.970407
|13/11/2025
|2.000.000
|5317IBT1kJGY8HH1.MS 2025.307 be pham thi linh dan FT25317860600506.20251113.110440.10420060197013.VND-TGTT-TRAN THI ANH LOAN.970407
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11708896411.Ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0021001769268 LE THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097041511131104132025K8Xs581391.78671.110413.UH em Phan Huy Hung MS 2025.303
|13/11/2025
|50.000
|020097048811131102552025uFDK525317.71484.110207.UH MS 2025.295 . CHI HA THI QUY, CHUC CHI MAU KHOE MANH
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1jWDRWJ2I.UNG HO MS 2025 307 BE PHAM THI LINH DAN-131125-11:01:34 356100.20251113.110135.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|13/11/2025
|100.000
|020097041511131101042025o1d7570214.60310.110104.MS2025.304
|13/11/2025
|100.000
|020097042211131100462025E798891631.58322.110047.MS 2025.307
|13/11/2025
|250.000
|5317TPBVJ2Y5YNWW.MS 2025.303.20251113.105949.01561334001.TON HUU PHUOC.970423
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11708805310.NGUYEN THI THUY NGA ung ho 2025-307( be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|SHGD:10002957.DD:251113.BO:MAC THE ANH.Remark:MAC THE ANH CHUYEN TIEN MS 2025.307
|13/11/2025
|100.000
|SHGD:10009634.DD:251113.BO:VO THI AI.Remark:Ung ho Be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11708783100.MS 2025.305( anh Bui Van Uoc).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11708770943.MS 2025.306 ( anh Mai Van Thuc).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11708584500.ung ho ms 2025.303 (em Phan Huy Hung).CT tu 0491000006050 HOANG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11708489219.ung ho chau Pham thi linh Dan MS 2025.307.CT tu 0071002246087 LE THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097040511131030462025XP5U048142.19286.103046.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11708395835.ung ho moi MS 200k: ms 2025.295/ ms 2025.294/ ms 2025.293/ ms 2025.292/ ms 2025.291.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1aWM4T9P8.MS 2025.293.20251113.102652.700003246447.NGUYEN THU PHUONG.970424
|13/11/2025
|200.000
|020097042211131026522025CQHB756200.203.102652.MS 2025.306
|13/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11708369091.ung ho moi MS 200k: ms 2025.299/ ms 2025.297/ ms 2024.227/ ms 2025.307/ ms 2025.296.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|0200970422111310243620257MZO121131.88493.102437.MS 2025.305
|13/11/2025
|50.000
|5317TPBVJ2Y522Q7.ms 2025.304.20251113.102322.36899648888.LE QUYNH ANH.970423
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11708339031.MS2025.304(Chi Phan Thi Tho).CT tu 1055836979 TRAN VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097042211131022512025G5RY500846.80787.102252.ung ho MS 2025.304
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1aWM4LP5E.MS 2025.289.20251113.102153.700003246447.NGUYEN THU PHUONG.970424
|13/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11708320285.ung ho moi MS 200k: ms 2025.304/ ms 2025.303/ ms 2025.302/ ms 2025.301/ ms 2025.300.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|020097042211131020422025YC1P551744.70900.102043.MS 2025.307
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11708271544.ung ho ms 2025.307 ( be Pham Thi Linh Dan).CT tu 1023254318 NGUYEN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097041511131013442025TGke443427.38184.101344.ung ho ms2025.304( chi phan thi tho)
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1fWA5ET27.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.101316.100314849011329.NGUYEN THI MY HANH.970431
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131012412025VEAn193343.33521.101153.UNG HO MS2025.304 CHI PHAN THI THO
|13/11/2025
|200.000
|020097041511131012092025AY2D438242.30422.101209.ung ho MS 2025.037
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131009082025lki4169872.15996.100820.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1bJW4EMDC.ung ho ma so 2025 307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.100810.0969936893.NGUYEN THI THUY DUNG.970425
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131007102025qojh155790.7168.100704.UNG HO MS 2025 307 BE PHAM LINH DAN
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJGPL2LC.PHAM THU HA chuyen UH MS 2025.304 chi Phan Thi Tho FT25317804303193.20251113.100347.8908888.PHAM THU HA.970407
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11708086023.Ung ho MS 2025.307 (be Pham Linh Dan).CT tu 0071000600736 VO HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097048811131002532025NT9B127016.87263.100205.BUI THI THOA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1kJGPH2IA.NGUYEN TRI CUONG chuyen ung ho ms 2025.307 FT25317370491058.20251113.100040.38383839.NGUYEN TRI CUONG.970407
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1fWA5K6W4.ms 2025.301 uh e nguyen manh dung.20251113.100018.0807140002332.HOANG THI MEN.970439
|13/11/2025
|200.000
|5317NBVAF22TVH5B.DUONG VIET CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.304 Phan Thi Tho.20251113.095952.100007471046.DUONG VIET CUONG.970419
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11708038237.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.307( be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1iWE6MBCU.MS 2025 304.20251113.095754.209995007.LE MINH AN.970432
|13/11/2025
|300.000
|020097048811130957502025WJ3H092032.64162.095702.HO THI TUOI CT UNG HO MS 2025.304 PHAN THI THO
|13/11/2025
|500.000
|020097048811130957422025SoFV091667.62911.095737.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|20.000
|020097048811130956462025HngI085313.60128.095640.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.307
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1bJW4KWZP.TRAN THI THANH HUYEN chuyen tien ung ho ms 2025.307 be pham thi linh dan.20251113.095623.0100100051821008.TRAN THI THANH HUYEN.970448
|13/11/2025
|1.000.000
|IBVCB.11707985438.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|0200970422111309553020257A63424266.52548.095443.MS 2025.306 anh Mai Van Thuc
|13/11/2025
|100.000
|020097041511130953292025JWip381478.45259.095329.ung ho Ms 2025.307( be pham linh dan)
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGPEE3Y.Ung ho MS 2025.306 - Anh Mai Van Thuc FT25317897991742.20251113.095254.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|13/11/2025
|100.000
|020097048811130950082025Af5G041721.31410.094920.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN .MONG CON MAU KHOE LAI
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGPKH5V.MS 2025.307 FT25317803336205.20251113.094959.19035785194011.VND-TGTT-BUI THI PHUONG.970407
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGPKMYC.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25317081745837.20251113.094830.19033096803016.VND-TGTT-NGUYEN THI HA.970407
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11707888556.DUONG BOI NGOC chuyen tien ung ho MS:2025.307( be Linh Dan).CT tu 0441004027387 DUONG BOI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|020097041511130941062025JARB346117.93362.094106.ung ho MS2025.307be pham thi linh dan
|13/11/2025
|1.000.000
|5317IBT1kJGPAINC.Ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc FT25317840662004.20251113.093906.19038417514013.VND-TGTT-THAI HONG XUAN NGUYET.970407
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11707746316.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097048811130930362025otdw913943.50128.093031.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|50.000
|5317VNIBJ2YP6NJW.Ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).20251113.093014.967470649.BUI VIET HA.970441
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11707644867.ung ho MS 2025.307( be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|02009704881113092706202509JD892167.36550.092701.UNG HO MS 2025.304 PHAN THI THO
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJGPYCMU.MS 2025.307 be pham thi linh dan FT25317265527328.20251113.092526.19024717271014.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJGPP6FS.MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25317281007068.20251113.092409.19035961314010.VND-TGTT-LE THI HANG.970407
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1bJW44AVI.Ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251113.092217.04001010709615.NGUYEN KHAC QUAN.970426
|13/11/2025
|30.000
|020097042211130922032025IX36453952.17075.092204.gui ms 2025 307
|13/11/2025
|50.000
|5317VNIBJ2YP61KK.Pham thanh binh ung ho MS 2025.306( anh mai van thuc).20251113.091734.945718685.PHAM THI THUAN ANH.970441
|13/11/2025
|100.008
|5317IBT1iWE61UCT.LE THI HOA chuyen tien 2025 307 PHAM THI LINH DAN.20251113.091710.247529918.LE THI HOA.970432
|13/11/2025
|100.000
|5317TPBVJ2YP6ACV.MS 2025.307.20251113.091541.90979971088.DAO THUY HA.970423
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1dJIM5IVV.ung ho MS 2025307.20251113.091402.970422Hb55933000000000461499.MBBANK IBFT.970422
|13/11/2025
|200.000
|020097042211130913502025UBOJ458424.85873.091345.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1bJW4BZGC.Ung ho ms 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251113.091343.03101010073620.NGUYEN TUAN VIET.970426
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11707445422.Ung ho MS 2025.307(be Pham Thi Linh Dan).CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11707407186.MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0461000578415 THACH KIM THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1aWM45Z6M.Ms 2025 307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.090921.0989543333.SHBMB.970443
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11707383922.Ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|5317VNIBJ2YPNE66.Pham thanh binh ung ho MS2025.305 anh bui van uoc.20251113.090551.945718685.PHAM THI THUAN ANH.970441
|13/11/2025
|50.000
|MBVCB.11707349752.ung ho MS 2025.34.CT tu 0451000318086 DUONG PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11707355763.Ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|020097041511130904252025Bkce243239.52256.090425.Ung ho MS 2025.307 ( be Pham Thi Linh Dan )
|13/11/2025
|300.000
|MBVCB.11707331015.Ong ba LE VAN DICH - HUYNH THI NHOC ANH ung ho chau Pham thi linh Dang MS 2025 - 307.CT tu 1037203647 LE QUANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|20.000
|020097042211130901442025KH51407216.42359.090145.MS 2025.307
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1fWA5BEVH.Ung ho MS 2025.307.20251113.090027.0111181753.BUI THIEN THANH.970406
|13/11/2025
|200.000
|0200970422111308595020259XMM310831.34860.085950.VUONG DINH MINH chuyen tien ung ho MS 2025307
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1fWA5BAYH.ung ho MS 2025 307 be Pham Thi Linh Dan.20251113.085900.0051400503004.LE HOAN.970438
|13/11/2025
|300.000
|020097048811130857272025Rubq704110.26765.085721.TRAN BA TAI UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1bJW45CY6.Ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251113.085638.03101010965538.HOANG VIET.970426
|13/11/2025
|100.000
|5317WBVNA2LY1AN5.TRAN THI THUY chuyen tien ung ho MS 2025.303 ( em Phan Huy Hung).20251113.085524.101000833055.TRAN THI THUY.970412
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11707212171.MS 2025.307.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|10.000
|5317IBT1cW8QT919.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251113.085236.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|13/11/2025
|1.000.000
|0200970488111308495920251yMt657830.2078.084911.UNG HO MS2025 307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|100.000
|0200970488111308481920254k3E647730.96306.084813.MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1fWA558DJ.Ung ho MS 2025.307 pham thi linh dan.20251113.084331.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGUNU5D.TRAN THI NGOC QUYEN chuyen cho em 2025 - 303 Phan Huy Hung FT25317606932655.20251113.083311.9457575757.TRAN THI NGOC QUYEN.970407
|13/11/2025
|6.868
|020097042211130829042025Y2NH405300.32939.082905.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|13/11/2025
|250.000
|0200970415111308282320256Qum149801.30742.082823.MS 2025.307
|13/11/2025
|300.000
|020097040511130826582025TF4F010131.27211.082658.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025307 pham thi linh dan
|13/11/2025
|200.000
|020097041511130826352025tozK144820.25684.082636.MS 2025.307
|13/11/2025
|30.000
|MBVCB.11706877497.LANG THI THUY ung ho MS 2025.306( anh Mai Van Thuoc ) .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097048811130825292025usYV505992.21799.082441.MS2025307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|500.000
|020097042211130822172025GEK0260643.11535.082130.ung ho MS 2025.307 be pham thi linh dan
|13/11/2025
|300.000
|MBVCB.11706836046.MS 2025307 Be Pham Thi Linh Dan.CT tu 1023565656 TRAN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|MBVCB.11706819682.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|020097048811130820212025W3YV474354.6001.081933.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11706808578.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|020097048811130818462025S8ws464353.631.081758.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|300.000
|020097042211130817472025Y793670293.97338.081748.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2025. 307 be pham thi linh dan
|13/11/2025
|200.000
|5317WBVNA2LYBXIP.Nguyen Ngoc Con chuyen tien ung ho MS 2025.307 (be pham thi linh dan).20251113.081611.267000052523.NGUYEN NGOC CON.970412
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGUT825.MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan FT25317577052155.20251113.081605.19034916447011.VND-TGTT-HO HUU TUNG.970407
|13/11/2025
|100.000
|020097048811130815202025naks443754.89981.081515.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1hWJYXRA9.IBFT giup MS2025.307 be Linh Dan.20251113.081313.970403Uce55260000000005f9211.SACOMBANK.970403
|13/11/2025
|100.000
|5317IBT1kJGULMXV.ung ho MS 2025.304 Phan Thi Tho FT25317944694920.20251113.081229.19071652854015.VND-TGTT-PHUNG THI XUAN.970407
|13/11/2025
|1.000.000
|5317IBT1jWDXPNMT.MS 2025.304 CHI PHAN THI THO.-131125-08:11:14 067155.20251113.081114.17659311.BUI ANH THU.970416
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11706696767.ung ho chau Phan Huy Hung 2025.303.CT tu 1015180896 NGUYEN MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11706667086.TRUONG THI ANH XUAN chuyen tien ung ho MS 2025.307 ( be pham thi linh dan).CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11706642344.NGUYEN THI TUYET MAI UH MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.CT tu 0071003899882 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11706615060.NGUYEN BA PHUC chuyen tien ung ho MS2025307 ( Be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0461003975064 NGUYEN BA PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11706606221.ms2025.307 ( be Linh Dan chong khoe).CT tu 1056097332 TRAN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|50.000
|MBVCB.11706598923.MS 2025.307.CT tu 0021001648461 BUI PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11706599598.MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 1001000299162 TRAN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|020097042211130802312025PKK3428322.50574.080232.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|50.000
|020097041511130800172025AiLr979996.44454.080017.ung ho be Pham Thi Linh Dan - MS 2025.307
|13/11/2025
|100.000
|020097048811130759522025dyLP349732.43711.075904.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1iWEEELIM.Ms 2025-307 uh be Pham Thi Linh Dan.20251113.075645.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|13/11/2025
|100.000
|5317TPBVJ2YPHLAF.Ung ho NCHCCCL - HaiYen - 0363184348.20251113.075554.04133910601.NGUYEN THI HAI YEN.970423
|13/11/2025
|2.000.000
|5317IBT1fWA587J8.ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc ).20251113.075535.1303.LAM HOA TONG.970431
|13/11/2025
|18.000
|MBVCB.11706504578.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11706471022.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 1028704794 NGUYEN BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11706468931.2025.307.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1jWDX89VR.NGO THI TUONG VAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN-131125-07:41:19 027256.20251113.074119.158918229.NGO THI TUONG VAN.970416
|13/11/2025
|300.000
|020097048811130739482025xLaD230869.87044.073900.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|300.000
|5317IBT1fWA5MBYJ.ung ho MS 2025.307 be pham thi linh dan.20251113.073702.431334313.NGUYEN THI PHUONG THAO.970431
|13/11/2025
|100.000
|020097048811130735482025PdNY206343.75583.073500.PHAN ANH SON CHUYEN TIEN MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|500.000
|020097041511130733542025wuFG919480.71016.073354.Chuc be Linh Dan mau khoe va binh an
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1bJW4V9RH.Ung ho MS 2025.307 (be Pham thi Linh Dan).20251113.073213.02001012918239.NGUYEN THUY QUYNH.970426
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11706241001.MS 2025.307.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11706206758.ung ho MS 2025.307(be pham thi linh dan).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|020097040511130728042025E7D7073816.54774.072804.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.307-be PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11706194628.ung ho MS 2025.306(anh mai van thuc).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097042211130707262025QY8U372551.99813.070727.Ung ho ma so 2025.304 chi Phan Thi Tho
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1iWEE5J1F.ZP253170056241 251113000369140 ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan..20251113.065826.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/11/2025
|100.000
|IBVCB.11705876052.Chuyen tien ung ho MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107187146049.20251113.107187146049-0985106738_DTH UNG HO MS 2025307 be Pham Thi Linh Dan
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11705814374.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|MBVCB.11705772940.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.000
|MBVCB.11705740231.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|300.000
|MBVCB.11705730423.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097048811130640442025rjtx902205.42877.063956.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|13/11/2025
|500.000
|5317IBT1kJGU24B6.Ung ho MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan FT25317640289670.20251113.063334.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|13/11/2025
|300.000
|020097048811130629302025hDXG858143.24065.062842.UNGHO MS2025.304 PHAN THI THO
|13/11/2025
|500.000
|MBVCB.11705633036.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|020097048811130536102025tN22753585.72535.053523.MS 2025.301
|13/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107183585735.20251113.107183585735-0792669594_ung ho MS 2025304 chi Phan Thi Tho
|13/11/2025
|50.000
|MBVCB.11705359386.MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 1021290630 NGUYEN HIEN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|500.000
|02009704051113043055202533H5081762.53604.043056.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS.306 anh Mai Van Thuc
|13/11/2025
|200.000
|5317IBT1kJGUQ1YR.Ung ho MS 2025.304- c. Phan Thi Tho FT25317360862901.20251113.043011.19034000814019.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG DUNG.970407
|13/11/2025
|500.000
|0200970405111303340320258QUM074237.43370.033357.Vietcombank:0011002643148:VU THI SINH chuyen tien MS 2025.301 ung ho chau Nguyen Manh Dung o phu tho bi ung thu
|13/11/2025
|500.000
|020097042211130257112025R8QH284956.33926.025706.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|13/11/2025
|100.000
|020097040511130251082025X5IL069130.33051.025108.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.303
|13/11/2025
|50.000
|5317IBT1iWEEDURV.ung ho MS 2025303 em Phan Huy Hung.20251113.024131.0934390119.VU DUC ANH.970432
|13/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107179425851.20251113.107179425851-0985106738_DTH UNG HO MS 2025306 anh Mai Van Thuc
|13/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107179676774.20251113.107179676774-0985106738_DTH UNG HO MS 2025305 anh Bui Van Uoc
|13/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107179691340.20251113.107179691340-0985106738_DTH UNG HO MS 2025304 chi Phan Thi Tho
|13/11/2025
|15.000
|MBVCB.11705129483.TUONG DUNG ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|15.000
|MBVCB.11705137634.TUONG DUNG ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|15.000
|MBVCB.11705125822.TUONG DUNG ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|15.000
|MBVCB.11705123640.TUONG DUNG ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|200.868
|02009704051113002307202527DG039918.53963.002307.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025. 306 anh Mai Van Thuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Phat
|13/11/2025
|10.000
|MBVCB.11704981951.Ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11704936868.ung ho MS2025.304(chi Phan Thi Tho).CT tu 0011001674109 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/11/2025
|100.000
|020097048811130002502025XRW8512735.34011.000245.MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
|13/11/2025
|300.000
|020097048811122358192025uyme505587.28456.235814.HOANG ANH DUNG CHUYEN TIEN .UNG HO MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|13/11/2025
|100.000
|5316IBT1kJG8KIK5.MS 2025.304 chi Phan Thi Tho FT25317580112715.20251112.234554.19036434981013.VND-TGTT-HO THI DANG TRANG.970407
|14/11/2025
|30.000
|5318IBT1iW6QZXTG.ung ho MS 2025308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem.20251114.234704.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|14/11/2025
|500.000
|5318IBT1jWVCTQWI.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN-141125-23:46:07 758159.20251114.234607.159745329.NGUYEN THI AI QUYEN.970416
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1kJGRKDCD.Ung ho ms 2025.307 FT25319955772195.20251114.234128.4849259638.VUONG THI NHU QUYNH.970407
|14/11/2025
|1.000.000
|5318IBT1jWVCLMEQ.HOANG THIEN LAM XIN UH MS2025.307 BE PHAM THI LINH DAN-141125-23:32:17 748037.20251114.233217.43150017.MAI TUONG VY.970416
|14/11/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107410515870.20251114.107410515870-0395629788_Ung Ho MS 2025304 chi Phan Thi Tho
|14/11/2025
|200.000
|020097042211142329482025GCOY839058.20353.232948.MS2025.303
|14/11/2025
|100.000
|020097041511142329322025sek8783427.20177.232932.NGUYEN THI LIEN Chuyen tienung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan)
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1jWVCHRWG.HOANG THIEN LAM UH MS2025.307 BAN PHAM THI LINH DAN-141125-23:25:43 742683.20251114.232543.43150017.MAI TUONG VY.970416
|14/11/2025
|100.000
|5318VNIBJ2QY16EB.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung). Thuong em.20251114.232440.985295750.TRAN THI LE MY.970441
|14/11/2025
|40.000
|020097042211142323062025P77E463903.10396.232307.ung ho ms2025.306 anh Mai Van Thuc
|14/11/2025
|80.000
|020097042211142320462025TDYY194603.7320.232047.ung ho ms2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|14/11/2025
|300.000
|MBVCB.11734303240.ung ho ms 2025.303 em Phan Huy Hung.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1iW6QET9H.2025 303 Phan Huy Hung.20251114.231936.0968348206.LE THI NGA.970432
|14/11/2025
|150.000
|5318IBT1jWVCHQH4.MS 2025.295 CHI HA THI QUY-141125-23:11:05 729243.20251114.231105.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416
|14/11/2025
|30.000
|MBVCB.11734254401.ung ho MS 2025.303 (em Pham Huy Hung).CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1kJGR4SE8.Ung ho Chi Nguyen Thi Hong Nhiem MS 2025.308 FT25319725264447.20251114.230951.19027478071015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11734227807.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.307(be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|5.000
|5318IBT1kJGRYDW5.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem FT25319026100500.20251114.225040.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/11/2025
|100.000
|020097048811142249422025thZa240059.45660.224936.UNG HO MA SO 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|14/11/2025
|5.000
|5318IBT1kJGRPZF5.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25319785982720.20251114.224752.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11734090943.DO THI THAO chuyen tien ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 9352771498 DO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11734099460.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong nhiem.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|5318TPBVJ2QYBNVC.Nguyen Thi Vi chuyen tien ung ho Linh Dan MS 2025.307.20251114.224556.07171383901.NGUYEN THI VI.970423
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11734093437.ung ho MS 2025.307(be Pham Thi Linh Dan).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|5318TPBVJ2QYBD75.ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).20251114.224418.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11734073870.ung ho MS 2025.308(chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1hWJ6S2V3.IBFT ung ho ms2025.307 Linh Dan.20251114.224101.970403X1e9b85000000000859187.SACOMBANK.970403
|14/11/2025
|50.000
|MBVCB.11734010107.Ung ho NCHCCCL, chuc cho chuong trinh phat trien hon nua.CT tu 1023287512 PHAN THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|0200970405111422275720254BYF035995.89399.222751.Vietcombank:0011002643148:ANH THAO uh MS 2025.308 Nguyen Thi Hong Nhiem
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1bJW68DG7.UH MS 2025.307.20251114.222438.03101011756797.NGUYEN THI THANH HIEN.970426
|14/11/2025
|100.000
|020097048811142212352025Bqia081055.39770.221146.MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM
|14/11/2025
|1.000.000
|5318IBT1jWVCGZWD.UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO-141125-22:05:33 652283.20251114.220533.86855886.LE MINH TIEN.970416
|14/11/2025
|10.000
|MBVCB.11733726762.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|020097041511142200342025LUu1643019.96122.220034.HOANG THI VAN chuyen tien
|14/11/2025
|300.000
|5318NAMAA2LYI7B9.Ms 2025.308 nguyen thi hong nhiem.20251114.215811.917031382900001.NGUYEN THY MAN.970428
|14/11/2025
|2.000.000
|5318IBT1kJGRJWK9.Ung ho Ms 2025.308 Chi Nguyen Thi Hong Nhiem FT25319809409580.20251114.215021.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11733479890.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11733431815.ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).CT tu 9975995911 PHAM HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|50.000
|0200970415111421322220253HqN568927.80938.213222.MS 2025.307 (be pham thi linh dan)
|14/11/2025
|15.000
|MBVCB.11733238380.vc tvt va cha me 2 ben ung ho MS 2025.308 (Chi Nguyen Thi Hong Nhiem).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11733223114.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2025.308 (Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|0200970488111421102520253XBF691438.76853.211019.MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN
|14/11/2025
|30.000
|MBVCB.11732963620.MS 2025.307.CT tu 1055897388 NGUYEN TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1kJGXAVIU.MS 2025.306 FT25318932710760.20251114.205450.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|14/11/2025
|150.000
|5318IBT1aWMHR96P.MS 2025 308 Nguyen Thi Hong Nhiem.20251114.204844.0795222661.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1kJGX5C2B.Ung ho MS2025-303 em Phan Huy Hung FT25318861329208.20251114.204523.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1kJGXYBSS.Ung ho MS 2025-306 anh Mai Van Thuc FT25318969408916.20251114.204334.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1kJGXPVML.Ung ho MS 2025-307 be Pham Thi Linh Dan FT25318810583773.20251114.203959.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1kJGXUKUA.Ung ho MS2025-308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem FT25318407259290.20251114.203810.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11732467020.Ung ho MS 2025.303( em Phan Huy Hung ).CT tu 0371000412510 TRAN THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|300.000
|5318VNIBJ2QL5UHU.Ung ho MS: 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).20251114.203504.625704060081298.DUONG THI BICH HUONG.970441
|14/11/2025
|200.000
|020097041511142029142025zKZc357674.52339.202915.MS 2025.307 Ung ho be Pham Thi Linh Dan
|14/11/2025
|100.000
|0200970415111420215620250Ywq329503.9108.202107.MS2025.308
|14/11/2025
|100.000
|020097048811142013432025enfP231576.59555.201254.MS 2025.306
|14/11/2025
|100.000
|5318TPBVJ2QLP1AS.Ung ho MS 2025.307 ( be Pham Thi Linh Dan).20251114.201240.04473288101.NGUYEN THI THANH VAN.970423
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11732001671.2025.303 Phan Huy Hung.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11731977233.2025.308 Nguyen Thi Hong Nhiem.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11731963879.2025.307 Pham Thi Linh Dan.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11731929576.2025.306 Mai Van Thuc.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|15.000
|MBVCB.11731881497.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.306 (Anh Mai Van Thuc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1kJG3NQYI.MS 2025.306 FT25318389035533.20251114.195721.9777999888.NGHIEM DINH DUC.970407
|14/11/2025
|200.000
|020097041511141957212025xvbI233602.62766.195721.NGUYEN THANH TU chuyen tien ung ho MS 2025.307(be pham thi linh dan) nguyen cau phep mau den voi con
|14/11/2025
|250.000
|MBVCB.11731759763.ung ho Ms 2025.303 (em phan huy hung).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11731626991.ung ho ms:2025(303) e phan huy hung.CT tu 0021000445195 NGUYEN THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|500.000
|5318IBT1bJWEXIH9.Ung ho c Nguyen Thi Hong Nhiem MS 2025 308.20251114.194759.0935731225.NGUYEN THI BICH NGOC.970425
|14/11/2025
|300.000
|5318IBT1kJG3FCCZ.ung ho ms 2025.308 chi nguyen thi hong nhiem FT25318857794227.20251114.194648.19024648051015.VND-TGTT-NGUYEN GIA HY.970407
|14/11/2025
|15.000
|MBVCB.11731511161.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.305 (Anh Bui Van Uoc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|0200970422111419390120257VOX738437.51028.193813.ung ho ms 2025.308 nguyen thi hong nhiem
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1fWAKJRZ6.Tran Dai chuyen tien.20251114.193806.947373111.TRAN DAI.970406
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1kJG3ZQE6.MS 2025.303 FT25318107902042.20251114.193548.19075281237013.VND-TGTT-Nguyen Thi Thoa.970407
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1kJG3GY38.HOANG TRONG TAN chuyen Ung ho MS 2025.308 NG THI HONG NHIEM FT25318006005282.20251114.192332.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1hWJEUGZ8.IBFT Ung ho 2025.304 Phan Thi Tho.20251114.192221.43999999999.SACOMBANK.970403
|14/11/2025
|1.000.000
|5318IBT1jWV1RGCP.UNG HO MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM-141125-19:14:27 330218.20251114.191427.15819807.DANG CAM DAN.970416
|14/11/2025
|100.000
|020097040511141910422025U5PH079758.72376.191042.Vietcombank:0011002643148:HA THI THAM chuyen tien uh MS 2025.303 e phan huy hung. cau chuc e khoi benh
|14/11/2025
|50.000
|0200970415111419103520254dtO947267.70978.191035.Hai ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|14/11/2025
|100.000
|5318TPBVJ2QLD5LG.Ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh ).20251114.190911.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11730872808.NGUYEN THI CHIN chuyen ung ho MS 2025.308 -Nguyen Thi Hong Nhiem.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|500.000
|5318IBT1bJWEZ5MH.Ung ho MS 2025.303 Phan Huy Hung.20251114.185700.02101010879601.VU THI MINH LY.970426
|14/11/2025
|50.000
|5318TPBVJ2QL99UK.Pham Thi Thanh Hoa chuyen tien ung ho 2025.307.20251114.182348.85818688888.PHAM THI THANH HOA.970423
|14/11/2025
|300.000
|020097041511141820452025KBIg738618.43685.182045.ung ho MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan
|14/11/2025
|300.000
|020097048811141813222025GisA141133.94137.181233.UNG HO MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM
|14/11/2025
|150.000
|5318TPBVJ2QLX5UJ.Tnn ho tro ms 2025.308 nguyen thi hong nhiem.20251114.175952.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|14/11/2025
|100.000
|020097041511141741452025zLC6560019.65982.174146.ung ho MS 2025.303 PHAN HUY HUNG
|14/11/2025
|300.000
|5318IBT1kJGFST6E.Ung ho ma so 2025.303 em Phan Huy Hung FT25318061665399.20251114.173025.19031037156888.VND-TGTT-NGUYEN TRA MY.970407
|14/11/2025
|300.000
|5318TPBVJ2QLKM9A.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20251114.172456.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|14/11/2025
|500.000
|5318IBT1aWMZZ5I2.DANG HOANG CHINH chuyen tien 2025 ms 304 phan thi tho.20251114.171731.6677885678.SHBMB.970443
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1fWA78US8.ung ho MS 2025.305 ( anh Bui Van Uoc).20251114.171013.101514849004947.NGUYEN THI HOAI THU.970431
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11728516311.ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|1.000.000
|020097041511141708152025knsd395372.16470.170816.Ho tro Bui Van Uoc-MS 2025.305
|14/11/2025
|150.000
|MBVCB.11728274600.VO PHAN PHONG TAI chuyen tien ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 0271000721631 VO PHAN PHONG TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|300.000
|5318IBT1hWJK7A4Y.IBFT HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem.20251114.165358.060262404849.SACOMBANK.970403
|14/11/2025
|500.000
|MBVCB.11728069402.Ung ho MS 2025.307( Be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|020097042211141642552025OJK3836323.36118.164256.ms 2025.308 chi nguyen thi hong nhiem
|14/11/2025
|130.077
|020097042211141636152025RBNM230789.92237.163616.ms2025.306
|14/11/2025
|500.000
|0200970405111416341120259G01047700.78429.163411.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.303 Em Phan Huy Hung
|14/11/2025
|500.000
|0200970415111416303820256jlg231398.55565.163038.NGUYEN PHUONG THAO chuyen tien ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho)
|14/11/2025
|200.000
|020097042211141611222025VF68210125.32996.161123.MS2025.308 chi nguyen thi hong nhiem
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1kJGTDDJB.Ung ho MS2025.307 be pham thi linh dan FT25318861642732.20251114.161024.19038232725018.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN .970407
|14/11/2025
|50.000
|020097041511141609212025IfD3149205.22172.160921.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien ung ho chi phan thi tho
|14/11/2025
|50.000
|MBVCB.11727210528.ung ho MS 2025.307.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|50.000
|MBVCB.11727199072.ung ho MS 2025.308.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|20.000
|MBVCB.11727152217.MS 2025.308 - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|300.000
|5318IBT1hWJKVPFL.IBFT ms 2025 304 mai van thuc.20251114.155013.060161120531.SACOMBANK.970403
|14/11/2025
|300.000
|020097048811141542082025TWsD650020.57024.154120.UNG HO MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1bJWEQBS4.Ung ho ma so 2025.303 em Phan Huy Hung.20251114.154200.03101016734923.TRAN PHUONG THAO.970426
|14/11/2025
|200.000
|020097042211141536522025B3Y2864597.25732.153647.NGUYEN THANH BINH chuyen tien ung ho be Pham Thi Linh Dan
|14/11/2025
|10.000
|5318TPBVJ2QLJ5BV.MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).20251114.153148.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11726666859.ung ho MS 2025.308 Nguyen thi Hong Nhiem.CT tu 0751000054292 PHAN THI HOAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1iWEXTV9C.2025 308 chi nguyen thi hong nhiem.20251114.151513.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1kJGL7CWV.2025.307 FT25318904124192.20251114.151106.19039509816012.VND-TGTT-NGUYEN KIM NGAN.970407
|14/11/2025
|200.000
|5318TPBVJ2QL84SW.Ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).20251114.145314.04473288101.NGUYEN THI THANH VAN.970423
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1jWVJZSNS.MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM-141125-14:44:18 717240.20251114.144418.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1iWEX7XKV.Ung ho MS 2025 307 be Pham Thi Linh Dan.20251114.144135.101933563.HOANG THI DUNG.970432
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11726173597.Ung Ho NCHCCCL + Pham Ngoc Anh + 0344940581.CT tu 0281000494476 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|50.000
|MBVCB.11725950669.ung ho MS 2025303(e phan huy hung).CT tu 9849678989 PHAM THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1bJWK6LZN.Ung ho be Pham Thi Linh Dan MS 2025.307.20251114.141810.16001012728408.TRAN THI HUE.970426
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1jWVJ778J.2025.308 NGUYEN THI HONG NHIEM-141125-14:15:57 663196.20251114.141557.44360377.TRAN THI NGOC HUYEN.970416
|14/11/2025
|100.000
|5318NBVAF22THLVB.ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem) .20251114.140934.100245524727.NGUYEN DUC VIET ANH.970419
|14/11/2025
|50.000
|020097040511141407552025MFRD064635.67599.140749.Vietcombank:0011002643148:ms2025.307 be pham thi linh dan
|14/11/2025
|150.000
|5318IBT1kJGHNKYD.MS 2025.307 FT25318734292950.20251114.140144.19034987256012.VND-TGTT-DUONG NGUYEN VIET HA.970407
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1kJGHNCNN.VU THANH VAN uh ms 2025.308 nguyen thi hong nhiem FT25318022013087.20251114.135955.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1kJGHNCVI.MS 2025.308 chi Hong Nhiem FT25318183076100.20251114.135950.19034987256012.VND-TGTT-DUONG NGUYEN VIET HA.970407
|14/11/2025
|200.000
|020097042211141355442025H317602949.14369.135545.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|14/11/2025
|20.000
|5318IBT1hWJ76T5Z.IBFT DOAN THIkimthiguoinguienthihongnhiem.20251114.135508.070150970316.SACOMBANK.970403
|14/11/2025
|100.000
|020097040511141354472025HIUD018051.9610.135447.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.308 Nguyen Thi Hong Nhiem
|14/11/2025
|50.000
|SHGD:10006349.DD:251114.BO:NGUYEN THIEN HOANG.Remark:ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem. NGUYEN THIEN HOANG Chuyen tien
|14/11/2025
|20.000
|5318IBT1jWVJ4H4I.UNG HO MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM-141125-13:51:39 620374.20251114.135140.44009787.NGUYEN THI KIEU ANH.970416
|14/11/2025
|200.000
|020097041511141351112025ZDxn614928.92987.135111.ung ho MS 2025.306(anh Mai Van Thuc)
|14/11/2025
|100.000
|5318TPBVJ2QLBIYF.Ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).20251114.135009.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1kJGHF3T3.Ung ho MS 2025.308 FT25318920060065.20251114.134836.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|14/11/2025
|200.000
|020097040511141345552025MG2I087669.70442.134506.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1kJGHTDLW.Ung ho MS 2025.307 FT25318778168205.20251114.134249.19037896864019.VND-TGTT-NGUYEN THAI BINH.970407
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1fWAGZWL8.Ms2025308( chi nguyen thi hong Nhiem).20251114.134205.140914849184571.KIEU THI KIM MY.970431
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11725460168.UNG HO MS 2025.308 (Chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|500.000
|MBVCB.11725437168.Ung Ho MS 2025.308 ( chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|020097048811141335032025GN4L835154.24382.133414.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|14/11/2025
|100.000
|020097041511141334592025N08g577389.24236.133453.2025.307 Pham Thi Linh Dan
|14/11/2025
|200.000
|020097040511141334572025QT30051801.23252.133408.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|14/11/2025
|200.000
|020097042211141334472025V6MI917193.22717.133447.Ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|14/11/2025
|1.000.000
|020097048811141334272025uKsd832050.21372.133338.UNG HO MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11725380715.ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|0200970422111413334720256NIH385661.19216.133348.Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11725376770.ung ho MS 2025.303 - em Phan Huy Hung.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|020097040511141333082025KZ89045936.15771.133309.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.303 Pham Huy Hung
|14/11/2025
|200.000
|020097040511141331502025YFQS041855.9776.133151.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.305 Bui Van Uoc
|14/11/2025
|200.000
|02009704051114133021202512VE037131.4392.133021.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|14/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107347468046.20251114.107347468046-0382216754_ung ho MS 2025308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|14/11/2025
|200.000
|020097040511141328272025M3ZF031357.94905.132827.Vietcombank:0011002643148: MS 2025.308 . Chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|14/11/2025
|88.000
|5318IBT1bJWKAVYK.MS2025.308 chi nguyen thi hong nhiem.20251114.132459.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|14/11/2025
|200.000
|020097048811141322202025d6Rw768469.70516.132214.UNG HO MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11725177098.Chuyen tien ung ho MS 2025 298 be Han va Nhien.CT tu 1053735071 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11725156055.MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan mau khoe nhe. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11725138765.ms 2025.303 ( em phan huy hung).CT tu 0441000667663 TRAN THI HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11725120759.ung ho.MS.2025.308.(chi.Nguyen Thi Hong Nhiem ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|500.000
|5318IBT1kJGHAQK9.Ung ho MS 2025.308 Nguyen Thi Hong Nhiem FT25318096076515.20251114.130939.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11725095218.Chuyen tien ung ho be Han va Nhien.CT tu 1053735071 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/11/2025
|10.000
|5318IBT1kJGH4KEW.ung ho ms 2025.308, chi Nguyen Thi Hong Nhiem, chuc chi va gia dinh binh an FT25318582506438.20251114.130822.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|14/11/2025
|300.000
|MBVCB.11725072264.Chuyen tien ung ho.CT tu 0301002870998 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/11/2025
|100.000
|020097042211141306192025ZJCJ646234.2193.130620.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1kJGHYXAX.MS 2025.307 FT25318860797454.20251114.125855.19037280540015.VND-TGTT-DIEU THI BICH.970407
|14/11/2025
|500.000
|020097048811141256482025SAm2632856.58468.125642.UNG HO MS 2025.307
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1kJGHPRYX.Ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc FT25318034262200.20251114.125536.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|14/11/2025
|99.000
|0200970449111412540620256LVd829861.46345.125406.Ung ho MS 2025.307 be Linh Dan, ma GD 100000039757055
|14/11/2025
|10.000
|020097048811141250532025sxED600135.30875.125047.MS 2025.306
|14/11/2025
|400.000
|5318IBT1kJGH8KLU.Ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung FT25318940784005.20251114.124752.19031661536016.VND-TGTT-MAI HOANG BAO AN.970407
|14/11/2025
|30.000
|020097042211141245422025CTMV817543.7397.124543.gui ms 2025 308
|14/11/2025
|500.000
|020097041511141240152025y0OO446640.80793.124015.NGUYEN THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung)
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1kJGHVIHK.Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25318076693903.20251114.123711.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|14/11/2025
|100.000
|0200970415111412355420258Wwy435585.58559.123554.UH MS 2025.306 (mai van thuc)
|14/11/2025
|150.000
|020097041511141233592025mGid429815.49154.123400.UH MS 2025.307 (pham thi linh dan)
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11724660337.ung ho MS 2025.303 (Phan Huy Hung).CT tu 0011002443416 LE THI HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|0200970415111412322820253K1Y426212.42176.123228.UH MS 2025.308 ( nguyen thi hong nhiem)
|14/11/2025
|300.000
|020097042211141219362025FD6B144952.71037.121937.ung ho MS 2025.303
|14/11/2025
|300.000
|020097042211141215062025LNAS607786.44241.121507.MS 2025.303 em Phan Huy Hung
|14/11/2025
|100.000
|020097041511141212062025nHQ6360439.27223.121206.Ung ho MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh)
|14/11/2025
|1.800.000
|5318IBT1bJWKIMII.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Nguyen Thi Hong Nhiem MS2025.308.20251114.120927.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|14/11/2025
|50.000
|MBVCB.11724052940.Chuyen tien ung ho MS 2025 303 em Phan Huy Hung.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/11/2025
|50.000
|MBVCB.11724032759.Chuyen tien ung ho MS 2025 304 chi Phan Thi Tho.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11724020414.2025.304 chi Phan Thi Tho. cua it long nhieu a.CT tu 9369085503 DO THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|50.000
|MBVCB.11723932023.Ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0031000075027 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11723905236.ung ho MS 2025.308(chi nguyen thi hong nhiem).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|50.000
|020097044911141144032025QB3y153194.46744.114403.MS 2025.304 Gui chi Phan Thi Tho, ma GD 100000039724347
|14/11/2025
|30.000
|MBVCB.11723589890.MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1kJGZ5GLD.Ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc FT25318048575400.20251114.112402.19027449182010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|14/11/2025
|100.000
|020097042211141120112025M1MK476092.3601.112011.LE BINH MINH ung ho MS 2025.307 be Pham thi linh dan
|14/11/2025
|1.000.000
|5318IBT1aWM6QAH3.Ung ho MS 2025307 be Pham Thi Linh Dan.20251114.111733.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|14/11/2025
|20.000
|5318VCBCJ2Q2N7UH.ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem.20251114.111005.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|14/11/2025
|300.000
|5318IBT1jWVWXDGF.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN-141125-11:05:53 300515.20251114.110553.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|14/11/2025
|200.000
|020097041511141104052025dbd4120647.11855.110405.ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc)
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11723223584.LAM TIEU BANG chuyen tien ho tro em PHAN HUY HUNG mong em som khoi benh.CT tu 9979420418 LAM TIEU BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|300.000
|5318IBT1jWVW3YXU.MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM-141125-11:00:23 288779.20251114.110024.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|14/11/2025
|200.000
|020097040511141052502025Y0ZN072387.49987.105250.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|14/11/2025
|300.000
|MBVCB.11723091662.Ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).CT tu 0171003490432 NGO TRINH PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|020097042211141035342025XPIW231673.61450.103535.trang bap uh 2025.306 a mai van thuc
|14/11/2025
|400.000
|MBVCB.11722778891.Co Tuyet Suong giup do MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|0200970405111410270520258OMW048768.18879.102659.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.308
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1kJG63J6A.MS 2025.308 FT25318945930215.20251114.102450.19033982557018.VND-TGTT-VU THANH TU.970407
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11722712122.MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.CT tu 0201000664191 TRAN THI AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|10.000
|5318TPBVJ2Q2DY6A.MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251114.102419.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1iWE39I5G.ZP253180132522 251114000895093 Ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem..20251114.102305.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|14/11/2025
|400.000
|020097042211141021172025ST66734276.89726.102118.UNG HO MS 2025.303 PHAN HUY HUNG
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1dJIGD85N.Ung ho ms 2025308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem.20251114.102048.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|14/11/2025
|100.000
|020097041511141020432025rgK0878331.88055.102043.Ung ho MS2025.304 Phan Thi Tho
|14/11/2025
|500.000
|MBVCB.11722592128.UNG HO MS 2025.303 PHAN HUY HUNG.CT tu 0071000819074 NGUYEN THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1aWME675E.MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251114.101604.0386626596.DINH PHUONG HAI.970424
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1kJG6ZXF6.MS2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem FT25318400707900.20251114.101225.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1hWJGG55D.IBFT 2025.307 gui be pham linb dan.20251114.101131.070110023837.SACOMBANK.970403
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1jWVWE46G.MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM-141125-10:07:00 185506.20251114.100700.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|14/11/2025
|500.000
|0200970488111410062120258E9D363172.17920.100532.UNG HO MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11722407183.ung ho ms 2025.308 nguyen thi hong nhiem.CT tu 1055540922 LE THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11722278611.NGUYEN VAN VINH chuyen tien ung ho MS2025.303.CT tu 0341001861463 NGUYEN VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1bJW7TAWY.Ung ho MS 2025303.20251114.094137.0904998816.NGUYEN THI THANH HIEN.970425
|14/11/2025
|300.000
|MBVCB.11722114881.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1iWEFRD35.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 307 Pham Thi Linh Dan.20251114.093817.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|14/11/2025
|300.000
|MBVCB.11722065847.Thinking School giup MS2025 308 chi Nguyen Ghi Hong Nhiem.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|020097042211140929022025FQ79193566.50036.092903.ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1kJG6IGDB.Ung ho MS 2025.303 FT25318090873060.20251114.092745.19031484238018.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1kJG6VCIF.MS 2025.303 PHAN HUY HUNG FT25318524348310.20251114.091950.19034545326011.VND-TGTT-LE THI PHUOC VINH.970407
|14/11/2025
|200.000
|020097041511140914432025XXWe679275.93710.091443.LE THI PHUONG chuyen tien
|14/11/2025
|120.000
|020097048811140910142025ulp1986986.77426.091008.UNG HO MS 2025.305
|14/11/2025
|50.000
|5318IBT1bJW7ZIVI.Ung ho MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).20251114.090741.03101010965538.HOANG VIET.970426
|14/11/2025
|120.000
|0200970488111409074220252xdu970531.68581.090653.UNG HO MS 2025.291
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1iWEFZR2Q.LE THI HOA chuyen tienvunf ho ma so 2025 308 NGUYEN THI HONG NHIEM.20251114.090237.247529918.LE THI HOA.970432
|14/11/2025
|500.000
|5318IBT1bJW76GMZ.TRAN VU QUANG chuyen tienung ho MS 2025 308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem.20251114.085904.1061001822007.TRAN VU QUANG.970425
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11721463515.ung ho MS 2025.307.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1aWMEMHB5.ung ho MS 2025307 be Pham Thi Linh Dan.20251114.084115.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|14/11/2025
|200.000
|020097041511140839212025wBOa582951.70124.083921.MS 2025.303( em Phan Huy Hung)
|14/11/2025
|300.000
|MBVCB.11721302964.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11721294606.MS 2925.308.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|020097041511140833132025ysje568127.49455.083313.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan)
|14/11/2025
|500.000
|020097041511140826222025ApHa549425.27109.082533.ung ho MS 2025.303 ( em Phan Huy Hung)
|14/11/2025
|50.000
|MBVCB.11721169391.ung ho MS 2025.307( Be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|300.000
|020097048811140818542025qecU661679.3562.081848.MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1jWVWM6L5.UNG HO MS 2025 308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM-141125-08:16:12 995408.20251114.081613.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|14/11/2025
|300.000
|5318IBT1kJGEEDXB.Ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung FT25318000955906.20251114.081314.19038530029016.VND-TGTT-HOANG THI THU THAO.970407
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1jWVWMV8F.GUI BE LIN DAN. MONG BE MAU KHOE-141125-08:11:41 988841.20251114.081142.4501417.TRAN HOANG LIEU.970416
|14/11/2025
|50.000
|020097040511140807372025TR5H038707.67467.080648.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN NGOC TRI chuyen tien ms 2025.306 mai van thuc
|14/11/2025
|200.000
|020097048811140806072025UBaQ583070.63200.080519.UNG HO MS 2025.303
|14/11/2025
|1.000.000
|5318IBT1aWME2K5Z.ung ho MS 2025 307 be pham thi linh dan.20251114.080225.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|14/11/2025
|300.000
|020097042211140801012025F2WV956489.47638.080102.ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|14/11/2025
|18.000
|MBVCB.11720869173.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1bJW7AHFJ.MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem)- mong chi gap duoc phep mau.20251114.075646.80002250493.NGUYEN THI NGUYET.970426
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1kJGEYEM2.ung ho MS 2025.308-chi Nguyen Thi Hong Nhiem FT25318004061562.20251114.074510.19022778199011.VND-TGTT-DANG VAN CHINH.970407
|14/11/2025
|100.000
|020097040511140744372025WT64045561.99801.074437.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.307 ung ho be Pham Thi Linh Dan
|14/11/2025
|100.000
|020097048811140744312025uj82453264.728.074425.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|14/11/2025
|100.000
|020097048811140738472025H2QR418422.84382.073758.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11720598651.Thao ung ho MS 2025.307 (Pham T Linh Dan).CT tu 0481000277301 NGUYEN LOAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1jWVW9TBW.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI DINH LAN-141125-07:34:30 939428.20251114.073430.5746797.LE DUC ANH.970416
|14/11/2025
|200.000
|MBVCB.11720573702.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11720558332.Doan Tung va Quynh Mai ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0251002756751 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|300.000
|020097048811140720292025rZmZ307951.32486.071940.NGUYEN VAN LICH CHUYEN TIEN
|14/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107307365421.20251114.107307365421-0839544804_MS 205307 Pham Thi Linh Dan
|14/11/2025
|200.000
|020097048811140716522025T6eF286152.23382.071603.UH MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|14/11/2025
|100.000
|0200970415111407023720254Yw1355434.86337.070239.UHMS2025.307(be PHAM THI LINH DAN)
|14/11/2025
|100.000
|IBVCB.11720200003.Chuyen tien ung ho MS 2025.308 Nguyen Thi Hong Nhi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/11/2025
|50.000
|MBVCB.11720048547.LE THI THUY chuyen tien MS2025.307.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|500.000
|MBVCB.11720015023.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1iWEF1AUM.MS 2025306 anh Mai Van Thuc.20251114.061340.121869373.MAI THE NAM.970432
|14/11/2025
|100.000
|MBVCB.11719819391.MS 2025.304 ( chi Phan Thi Tho).CT tu 1030698962 TRAN KHANH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/11/2025
|100.000
|020097041511140520342025mvty246322.52793.052034.MS 2025.303 (em Phan Huy Hung)
|14/11/2025
|50.000
|020097048811140514482025IvMv936824.51183.051442.NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|14/11/2025
|100.000
|020097041511140514262025odtB244202.51067.051337.MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc)
|14/11/2025
|100.000
|5318IBT1iWEFW97I.Ung ho MS 2025303 em Phan Huy Hung.20251114.041739.157295187.TRAN HA MY.970432
|14/11/2025
|250.000
|020097048811140313042025dAD2886306.17066.031215.ANH TUYET CHUYEN MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG CHUC EM MAU KHOE
|14/11/2025
|250.000
|020097048811140311232025qxcP885567.15700.031035.ANH TUYET CHUYEN MS 2025.301 GUI EM NGUYEN MANH DUNG
|14/11/2025
|200.000
|5318TPBVJ2Q2R523.Ung ho ma so 2025.307 (Pham Thi Linh Dan).20251114.030127.00006305588.DINH NGUYEN THUY AN.970423
|14/11/2025
|300.000
|020097040511140153372025L6SB062057.86238.015249.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|14/11/2025
|500.000
|020097048811140138072025z7rb828768.78035.013801.UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|14/11/2025
|200.000
|5318IBT1jWVQX25Q.MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN-141125-01:21:07 800402.20251114.012107.40064497.NGUYEN THI PHUONG NGHI.970416
|14/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107295433264.20251114.107295433264-0985938555_Ung ho MS 2025304
|14/11/2025
|200.000
|020097041511140057552025K7qm186328.51039.005755.Ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung)
|14/11/2025
|500.000
|5318IBT1kJGKE984.Ms 2025.303 em phan huy hung FT25318768850126.20251114.004841.19129606287015.VND-TGTT-TRIEU TIEN HOANG.970407
|14/11/2025
|300.000
|5318VNIBJ2Q2ZDM1.MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251114.003600.422704060065275.NGUYEN THU UYEN.970441
|14/11/2025
|300.000
|020097048811140013342025Zl2r735146.10176.001245.UNG HO MS 2025304 - PHAN THI MO
|15/11/2025
|40.000
|020097042211152341292025O0S8709712.47996.234130.ung ho ms2025.309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|50.000
|020097048811152339452025zXOH935620.46077.233856.NGUYEN VIET DUNG GUI MS2025.303 GIUP DO EM PHAN HUY HUNG
|15/11/2025
|10.000
|MBVCB.11749275844.Ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong - Dien Bien).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|500.000
|5319IBT1kJ7DEFM4.MS 2025.309 Vang A Huong FT25321480143902.20251115.233127.14023850619010.VND-TGTT-HO SU THANG.970407
|15/11/2025
|20.000
|0200970422111523291920258ZVD167607.27124.232920.Ung ho chuong trinh NCHCCCL
|15/11/2025
|200.000
|0200970415111523273220258LcW536832.23753.232732.ung ho MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho)
|15/11/2025
|300.000
|5319IBT1kJ7DKJHM.UH MS 2025.309 Vang A Huong FT25321676044207.20251115.231816.19036262298014.VND-TGTT-HOANG THI HUONG.970407
|15/11/2025
|100.000
|020097041511152318092025tXXM525849.5277.231720.2025.309
|15/11/2025
|5.000
|5319IBT1kJ7DA69L.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong FT25321337062000.20251115.230246.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|15/11/2025
|50.000
|MBVCB.11748915381.HOANG DINH TIEN chuyen tien MS 2025.309 (a vang a huong.CT tu 9799964444 HOANG DINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|300.000
|0200970422111522380620252DBH305504.10968.223807.NGUYEN THUY HANG uh MS 2025.309
|15/11/2025
|20.000
|MBVCB.11748875511.Ung ho MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|020097042211152233442025VMUT503917.99225.223344.trang bap ung ho 2025.309 vang a huong
|15/11/2025
|20.000
|MBVCB.11748847329.Ung ho MS 2025.293 ( be Thao Thi Dua ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11748839302.NGUYEN VU TRA MY chuyen tien ung ho MS 2025.307 (Mai Van Thuc).CT tu 0181003440230 NGUYEN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11748827666.NGUYEN VU TRA MY chuyen tien ung ho MS2025.307 (Pham Thi Linh Dan).CT tu 0181003440230 NGUYEN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11748799588.NGUYEN VU TRA MY chuyen tien ung ho MS 2025.309 (Vang A Huong).CT tu 0181003440230 NGUYEN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11748794368.Ung ho MS 2025.304 (Phan Thi Tho).CT tu 0181003440230 NGUYEN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|300.000
|5319WBVNA2LQMXGY.Ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251115.222433.107000151715.NGUYEN LE LOAN.970412
|15/11/2025
|500.000
|5319IBT1jWVDG485.DANG THI THU HUYEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.309 ANH VANG A HUONG-151125-22:15:35 637702.20251115.221539.190038.DANG THI THU HUYEN.970416
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11748669775.2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 0501000042783 LE MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|10.000
|MBVCB.11748654277.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|50.000
|MBVCB.11748636680.ung ho MS 2025.294.CT tu 1020274934 HOANG HAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|020097041511152204442025V0bi404350.4168.220444.Ung ho MS 2025.307( be Pham Thi Linh Dan)
|15/11/2025
|20.000
|020097048811152203562025hlZj607196.778.220307.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.278 NAM MO A DI DA PHAT
|15/11/2025
|20.000
|020097048811152201492025rECv596715.93509.220100.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.267 NAM MO A DI DA PHAT
|15/11/2025
|15.000
|020097048811152201282025ZEwE594965.91779.220039.UNG HO MS 2025.309
|15/11/2025
|20.000
|020097048811152200302025nNj3589746.88634.220024.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.277 NAM MO A DI DA PHAT
|15/11/2025
|20.000
|020097048811152158372025F46u580487.81828.215831.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.272 NAM MO A DI DA PHAT
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11748437365.Chuyen tien ung ho ms 2025 303 phan huy hung.CT tu 0531002597777 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11748377413.CHU THU ung ho MS 2025.309 (Vang A Huong).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|20.000
|020097048811152140542025f02J484445.12600.214047.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.276 NAM MO A DI DA PHAT
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1jWVD5AL3.MS 2025.309 A VANG A HUONG-151125-21:36:19 580173.20251115.213619.15914687.CAO THANH BINH.970416
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1bJWLVMCK.PHUNG TAN HUNG ung ho MS2025.309 anh VANG A HUONG.20251115.213514.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1bJWLVCKT.LE THE LAM ung ho MS2025.308 chi NGUYEN THI HONG NHIEM.20251115.213325.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|15/11/2025
|500.000
|5319IBT1kJ7SNUJK.MS 2005.309 anh Vang A Huong FT25321007550171.20251115.213230.19027461378699.VND-TGTT-QUAN THI LIEN HUONG.970407
|15/11/2025
|50.000
|020097041511152132022025cO7w322143.74975.213202.ung ho MS 2025.309 Vang A Huong
|15/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107520939205.20251115.107520939205-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 202507 Pham Thi Linh Dan
|15/11/2025
|100.000
|5319TPBVJ2QQNEWX.Ung ho MS 2025.304 (Chi Phan Thi Tho).20251115.213029.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
|15/11/2025
|100.000
|020097048811152129502025cVRd419302.66637.212944.MS 2025.303
|15/11/2025
|100.000
|020097048811152129012025kP08414129.62440.212811.MS 2025.307
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1bJWLDBU6.LE THE LAM ung ho MS2025.307 be PHAM THI LINH DAN.20251115.212638.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1bJWLDVQJ.LY LE THUY TAM ung ho MS2025.306 anh MAI VAN THUC.20251115.212355.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1bJWLDC6S.LY QUANG ung ho MS2025.305 anh BUI VAN UOC.20251115.212221.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11748070173.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien ung ho?MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|1.600.000
|5319IBT1bJWLDWKN.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Vang A Huong MS 2025.309 Chuc con mau khoi benh.20251115.212122.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1bJWLSX4P.LE THI THUY LIEN ung ho MS2025.304 chi PHAN THI THO.20251115.211954.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1bJWLSZ5I.LE MINH CHAU ung ho MS2025.303 em PHAN HUY HUNG.20251115.211753.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|15/11/2025
|100.000
|0200970415111521121620255K43263879.85652.211216.NGUYEN THI LIEN Chuyen tienung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong)
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11747953333.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien ung ho?MS 2025.302 (anh Le Minh Tien).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1iW691T2A.MS 2025307 uh be PHAM THI LINH DAN.20251115.211021.0794331965.NGUYEN MINH TRI.970432
|15/11/2025
|500.000
|5319IBT1kJ7SZPWZ.Ung ho MS MS 2025.309 anh Vang A Huong FT25321019363380.20251115.210619.19031307266699.VND-TGTT-NGO THU HUONG.970407
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1aWMXH4XZ.ung ho ms 2025 309 anh vang a huong.20251115.205936.0352118728.DO THI KIM ANH .546034
|15/11/2025
|100.000
|020097048811152056162025Oboa199145.9051.205527.UNG HO MS2025.307
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1fWAZT1C1.Ung ho MS 2025.309.20251115.204625.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|15/11/2025
|200.000
|020097041511152041102025Pm75160551.30150.204020.Ung ho MS 2025.309 ( anh Vang A Huong )
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1bJWL1KMN.Ung ho MS 2025.307 be Linh Dan.20251115.203734.0946260159.PHAM PHUONG THAO.970448
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1hWJT2UD5.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong.20251115.203637.070141287050.SACOMBANK.970403
|15/11/2025
|10.000
|020097044911152031412025HFxX542632.76284.203141.MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan, ma GD 100000040484158
|15/11/2025
|10.000
|020097044911152030522025atic280915.72208.203052.MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem, ma GD 100000040483769
|15/11/2025
|10.000
|020097044911152030062025Nxkp154936.68045.203006.MS 2025.309 anh Vang A Huong, ma GD 100000040483396
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1iW62FXUG.MS 2025 309.20251115.202951.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432
|15/11/2025
|500.000
|5319VNIBJ2QQH29I.MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).20251115.202801.986844465.BUI HUU QUYET.970441
|15/11/2025
|20.000
|5319VCBCJ2QQ3EVN.ung ho MS 205.309 anh Vang A Huong.20251115.202147.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|15/11/2025
|200.000
|020097048811152014322025VzPF887345.78906.201426.GUI UNG HO MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|15/11/2025
|300.000
|020097048811152012592025uFFe875374.68780.201253.UNG HO MS 2025.309
|15/11/2025
|20.000
|020097042211152011362025CZ85661236.62551.201136.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Vang A Huong ms 2025.309
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJ7S91M1.MS 2025.303 em Phan Huy Hung. FT25319070310095.20251115.200923.19036753698014.VND-NGUYEN THI NGOC DIEP.970407
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJ7SCKF4.MS 2025.303 em phan huy hung. Mong con khoe manh FT25319825740941.20251115.200522.19034146570022.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407
|15/11/2025
|100.000
|020097041511151957542025zHD9903612.86042.195705.ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Diem
|15/11/2025
|100.000
|0200970415111519560120255wBz896537.76222.195601.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|15/11/2025
|100.000
|02009704151115195453202503MA892595.69658.195454.ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|70.000
|5319IBT1kJ7SQ78Y.MS 2025.237 Do Van Hien FT25319996073072.20251115.195350.687767896789.Le Thi My Linh.970407
|15/11/2025
|70.000
|5319IBT1kJ7SQSDZ.MS 2025.309 Vang A Huong FT25319264955494.20251115.195239.687767896789.Le Thi My Linh.970407
|15/11/2025
|100.000
|5319VNIBJ2QQSWC1.Ung ho MS 2025.309 (Vang A Huong).20251115.194702.636197990.NGUYEN TRUONG HUU.970441
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1kJ79KL98.NCHCCCL QUYEN 5371 FT25319182019119.20251115.192054.3290888809.PHAM THI QUYEN.970407
|15/11/2025
|500.000
|020097042211151857392025AC53658681.33386.185733.TRAN THI THANH HIEN chuyen tienMS 2025.309anh Vang A Huong
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11745628929.uh 2025.309 ( Vang A Huong).CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|1.000.000
|5319IBT1aWMXCZVY.DO GIA HIEP ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).20251115.184712.09041963.DO GIA HIEP.970433
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11745180759.MS 2025.303.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|020097042211151824562025BFHH735215.27661.182457.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|100.000
|0200970488111518241420255xTb954282.24063.182325.TRAN LE BAO NGAN UNG HO MS2025.309
|15/11/2025
|50.000
|020097048811151823582025mkGW951067.21876.182352.UNG HO MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|15/11/2025
|50.000
|0200970405111518204720250BDS058967.4094.182041.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.309 ung ho Vang A Huong
|15/11/2025
|500.000
|5319TPBVJ2QQWIF6.ung ho ms 2025.309 (anh Vang A Huong).20251115.182018.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1fWAZJSSL.MS 2025 309 vang a huong.20251115.180646.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1dJING7L1.2025307 be Pham Thi Linh Dan.20251115.180533.970422Rc301230000000006c6333.MBBANK IBFT.970422
|15/11/2025
|100.000
|020097040511151757352025SO4L030900.53725.175645.Vietcombank:0011002643148:ung ho 2025.309 vang a huong
|15/11/2025
|100.000
|0200970422111517564820250E8E211132.49664.175649.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|200.000
|020097041511151754012025sLo3412442.30194.175401.Ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong)
|15/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11744557266.UH MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0021001243447 LE THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|5319TPBVJ2QQ474Y.MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).20251115.175315.10000666116.NGUYEN THI MAI LINH.970423
|15/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11744523616.UH MS 2025.306 (anh Mai Van Thuc).CT tu 0021001243447 LE THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11744482441.UH MS 2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 0021001243447 LE THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11744459446.UH MS 2025.133 (em Phan Thuy An).CT tu 0021001243447 LE THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|020097048811151739332025IQFD507260.26849.173844.MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|15/11/2025
|200.000
|020097040511151738072025AGFB008247.15959.173807.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.307 pham linh dan
|15/11/2025
|200.000
|0200970488111517171020250eOx261384.66973.171621.UNG HO MS 2025.303 CHAU PHAN HUY HUNG CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|15/11/2025
|18.000
|MBVCB.11743710552.BUI THI THANH THUY - uh Ma 2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|5319TPBVJ2QQT11K.Tnn ho tro ms 2025.309 vang a huong.20251115.170417.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1bJWHUNHW.uh a Vang A Huong 2025.309.20251115.170100.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|15/11/2025
|50.000
|020097042211151659592025G7VH106924.49032.170000.HA MANH CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.307 be Linh Dan
|15/11/2025
|300.000
|020097041511151658072025HwXW150621.35655.165807.ungho mar so 2025306 anh mai vanthuc
|15/11/2025
|50.000
|020097042211151657442025BYP9751328.34397.165745.HA MANH CUONG chuyen tien ung ho MS2025.278 em Doan Dinh Duong
|15/11/2025
|50.000
|020097042211151656222025X68I742259.25468.165623.PHAM THI HANG chuyen tien ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11743372073.MS 2025.309.CT tu 0041000634437 NGUYEN THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11743355544.Ng Thi Kim Thanh (26/11/1972) ung ho MS 2025.309 ( anh Vang A Huong) .CT tu 0071001480303 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|300.000
|5319IBT1fWA6LY1J.MS2025.306 (anh Mai Van Thuc).20251115.164652.0779140226.NGUYEN THI KHANH TRAM.970431
|15/11/2025
|300.000
|5319IBT1fWA6LQMM.MS2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).20251115.164229.0779140226.NGUYEN THI KHANH TRAM.970431
|15/11/2025
|100.000
|020097041511151641112025LRIw978631.24880.164111.Ung ho MS 2025.303 Phan Huy Hung
|15/11/2025
|200.000
|020097042211151640062025DOVW803137.18278.164007.MS2025.309 a vang a huong
|15/11/2025
|500.000
|02009704881115163224202548qP823089.68693.163218.TRAN MINH NGUYET UNG HO MS 2025. 309 ANH VANG A HUONG
|15/11/2025
|50.000
|020097048811151631572025hCIR819673.67118.163108.UNG HO EM PHAN HUY HUNG, CHUC E KHOI BENH MANH KHOE
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1kJ7CITJA.Ms 2025.304 FT25319539090023.20251115.160751.19822059300025.VND--PHAM THI TAM.970407
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11742541055.NGUYEN HUONG THUY chuyen tien ung ho em Phan Huy Hung.CT tu 0491000019712 NGUYEN HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11742350064.MS 2025.303(em phan huy hung).CT tu 0251002726884 HOANG THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|127.070
|020097042211151532252025U0NI353883.21740.153226.ms2025.309
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJ71FCJV.ung ho MS 2025.309 FT25319091676005.20251115.151927.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1iW61TUKZ.ung ho MS 2025307 be Pham Thi Linh Dan.20251115.151835.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11741920482.ung ho MS 2025.309 ( a vang a huong).CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11741859269.ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 0081001310256 NGUYEN MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11741743887.TRUONG DUC LINH chuyen tien ung ho MS2025.309(anh Vang A Huong).CT tu 0331000453265 TRUONG DUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|0200970422111515020320254FEX652547.62874.150204.PHAM BINH DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc
|15/11/2025
|200.000
|020097042211151500182025NY2J590694.53612.150019.PHAM BINH DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc
|15/11/2025
|100.000
|020097042211151459012025AHSO454715.46753.145902.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.307 Pham thi Linh Dan
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11741687323.Ung ho MS 2025.309 (Anh Vang A Huong).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|020097042211151458122025BR44517556.43320.145813.PHAM BINH DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|15/11/2025
|77.000
|MBVCB.11741633906.ung ho MS 2025.309 (em vang A huong).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|150.000
|020097040511151440362025S40D099747.58559.143947.Vietcombank:0011002643148:DINH SON TUNG chuyen tien Ung ho MS 2025 309 Anh Vang A Huong
|15/11/2025
|100.000
|0200970415111514364620257fse564439.41333.143647.MD 2025.303 (em Phan Huy Hung)
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11741366846.MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0791000016741 PHAN DINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1kJ71IHU8.MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan chuc be som manh khoe FT25319407604521.20251115.142236.386668888.NGUYEN TIEN THINH.970407
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11741266003.UNG HO MS 2025.309 (Anh Vang A Huong).CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|020097042211151422032025ZAQ9403990.76385.142204.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien ms 2025 .309 anh vang van huong mong a som vuot qua moi kho a
|15/11/2025
|30.000
|02009704221115141826202511P9474041.60934.141827.2025 304 chi Phan Thi Tho
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1kJ71VSFU.Ung ho MS 2025.309 FT25319698409840.20251115.141338.19035644384011.VND-TGTT-LE MANH TUAN.970407
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1iW615FXF.2025 309 anh vang a huong.20251115.141153.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|15/11/2025
|30.000
|020097042211151411122025XXJL225793.28759.141113.ung ho 2025 303 em Phan Huy Hung
|15/11/2025
|100.000
|020097042211151410182025NBFM448067.25540.141019.ms2025.309
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11741084617.2025.309 (Vang A Huong).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|020097040511151405212025TEB8075062.3754.140521.Vietcombank:0011002643148:MS2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|15/11/2025
|100.000
|5319VNIBJ2QQ26SN.MS 2025.309 UNG HO ANH VANG A HUONG.20251115.140255.601704060647190.LE NGUYEN PHUONG LOAN.970441
|15/11/2025
|30.000
|5319IBT1iW61YVIM.ung ho MS 2025309 anh Vang A Huong.20251115.140206.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|15/11/2025
|100.000
|0200970422111514010520257TP4145512.86569.140106.2025.309
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1jWV9A8HM.UNG HO MS 2025 309 ANH VANG A HUONG-151125-13:54:51 625195.20251115.135452.24444377.PHAM THI DIEM PHUONG.970416
|15/11/2025
|100.000
|020097041511151354182025eLlQ454774.57908.135411.ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung)
|15/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107469980745.20251115.107469980745-0909308050_ung ho MS 2025309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|1.000.000
|5319IBT1jWV94FF2.TRINH THI THANH HUYEN 2025.309 VANG A HUONG-151125-13:50:26 617912.20251115.135026.2653837.TRINH THI THANH HUYEN.970416
|15/11/2025
|100.000
|020097048811151347282025v10R678804.30295.134638.UNG HO MS 2025.309 ANH VANG A HUONG
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1kJ71WAUX.MS2025.309 anh Vang A Huong FT25319982460001.20251115.134556.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|15/11/2025
|10.000.000
|5319IBT1kJ71WP8P.CSPM,CSTV tai tro cho ms 2025.301 . Em Nguyen Manh Dung FT25319000541603.20251115.134524.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1bJWZTZFL.ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).20251115.133612.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11740628269.ung ho.MS.2025.309.(anh Vang A Huong. ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|020097040511151323222025GER6045063.30710.132233.Vietcombank:0011002643148:HOANG MANH DUNG chuyen tien ung ho e phan huy hung MS 2025.303
|15/11/2025
|100.000
|0200970488111513221320258uBR544351.26074.132123.MS 2025.303 PHAN HUY HUNG
|15/11/2025
|200.000
|0200970488111513213020252fuv540090.23234.132041.MS2025.309
|15/11/2025
|200.000
|020097040511151318432025O9WY031170.11664.131843.Vietcombank:0011002643148:NGO THI NGA chuyen tien ung ho em phan huy hung MS 2025. 303
|15/11/2025
|100.000
|020097042211151316242025145C762470.1495.131625.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1bJWZHX7U.MS2025309AnhVangAnhHuong.20251115.131445.1111010075033.MA HOANG DONG.970425
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11740497269.2025.309 Vang A Huong.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1iW619NXR.Ung ho MS 2025309 anh Vang A Huong.20251115.131125.0376354768.DAO MINH HANG.970432
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11740477968.MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0441000658100 TRAN KHANH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJ7JZZHC.MS 2025 309 anh Vang A Huong FT25319604310380.20251115.131033.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|15/11/2025
|300.000
|5319IBT1iW619MSA.ung ho MS 2025303 em Phan Huy Hung.20251115.130718.117781968.PHAM BICH THUY.970432
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJ7J6ETE.HOANG TRONG TAN chuyen ung ho MS 2025.309 Vang A Huong FT25319620238673.20251115.130652.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|15/11/2025
|200.000
|020097048811151306502025naLy458862.60102.130601.GUI UNG HO MS 2025.309 VANG A HUONG
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1kJ7J6AR3.MS 2025.309 FT25319852864567.20251115.130628.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|15/11/2025
|500.000
|5319IBT1aWMFBML4.Ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).20251115.130450.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437
|15/11/2025
|30.000
|5319IBT1kJ7JKY71.MS2025.309 be Finn chuc anh Huong mau khoe FT25319310053391.20251115.125917.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|15/11/2025
|50.000
|MBVCB.11740278717.ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 0201000588288 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|500.000
|020097041511151252312025wB74308989.95388.125231.ms2025.309 vang a huong
|15/11/2025
|200.000
|020097048811151251552025Whjc371028.92056.125106.UNG HO MS 2025.309 ANH VANG A HUONG
|15/11/2025
|200.000
|02009704881115125140202578dV369373.91390.125133.UNG HO NCHCCCL MAI 0797290869
|15/11/2025
|50.000
|MBVCB.11740243652.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2025.309 ANH VANG A HUONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11740172096.ung ho ms 2025.307.CT tu 0141000814788 LE TRANG THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|300.000
|020097041511151242462025qiJ0283761.48658.124246.ms 2025 309 A Vang A Huong
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1hWJZN1XT.IBFT Ung ho MS 2025.309 A Vang A Huong.20251115.124233.040029507718.SACOMBANK.970403
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1kJ7J5U7N.NGUYEN VAN THANH chuyen ung ho MS 2025.309 vang a huong FT25319791260043.20251115.123933.3133336666.NGUYEN VAN THANH.970407
|15/11/2025
|300.000
|5319IBT1kJ7J5UPH.Uho ma so 2025.309 FT25319587080518.20251115.123932.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJ7J5MV1.MS2025.309 chuc em mau khoe FT25319441779130.20251115.123914.19036079515014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11740073592.Ung ho ms 2025.309 Vang A Huong.CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|020097041511151236502025L5m0266841.20241.123601.ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong)
|15/11/2025
|50.000
|020097042211151235572025NKRX929696.14762.123558.TO THI LIEN chuyen tien MS 2025.309 UH Vang A Huon
|15/11/2025
|10.000
|5319IBT1kJ7JYJTD.ung ho ms 2025.309, anh Vang A Huong, chuc anh va gia dinh binh an FT25319904324925.20251115.123529.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1jWV9V37R.MS 2025.309 ANH VANG A HUONG-151125-12:34:37 485572.20251115.123437.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|15/11/2025
|100.000
|5319TPBVJ2QY6B9K.ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong.20251115.123325.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|15/11/2025
|500.000
|5319IBT1kJ7JPM8X.Ung ho MS 2025.309 , Anh Vang A Huong FT25319220085775.20251115.123307.3000363636.BUI DUC DUY.970407
|15/11/2025
|35.000
|5319IBT1kJ7J8ZDX.ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong FT25319257013481.20251115.122830.19036413168010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|15/11/2025
|50.000
|MBVCB.11739935034.Ung ho MS 2025.309 ( vang a huong).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|5319TPBVJ2QYNIU7.Ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).20251115.122757.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1kJ7JI8JV.MS 2025.309 A Vang A Huong FT25319075956079.20251115.122428.19035816250012.VND-TGTT-LUU VAN TRUNG.970407
|15/11/2025
|200.000
|020097040511151222252025CX9W038973.42731.122219.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.309 Anh Vang A Huong
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1kJ7J1Y5S.MS 2025.306 FT25319229709227.20251115.120215.19036531394017.VND-TGTT-TRUONG TRUC VAN ANH.970407
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1kJ7W6ZC2.MS 2025.301. Nguyenmanhdung FT25319295983355.20251115.112809.19021748826015.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH THUY.970407
|15/11/2025
|200.000
|020097048811151127562025Uv3y722923.18388.112749.MS 2025 309 VANG A HUONG
|15/11/2025
|100.000
|0200970405111511190820253MTI046935.65620.111908.Vietcombank:0011002643148:MS2025.309
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11738826184.ung ho MS 2025.309 Vang A Huong.CT tu 0011004058396 DANG THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|300.000
|5319IBT1kJ7WY2H6.MS 2025.303 UH em Phan Huy Hung FT25319904083915.20251115.110232.19033623570025.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
|15/11/2025
|300.000
|020097040511151059272025BW6X049280.52317.105927.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025.309 anh vang a huong
|15/11/2025
|500.000
|020097040511151057002025WE5W037785.39106.105700.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025307 pham thi linh dan
|15/11/2025
|100.000
|020097042211151052302025W802695378.12784.105231.Ung ho MS 2025.303 em phan huy phung
|15/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107449159364.20251115.107449159364-0983923063_ung ho MS 2025309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|200.000
|020097041511151050372025FmfX805739.3977.105038.Ung Ho MS 2025.309 ( anh Vang A Huong)
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJ7WV6MV.ung ho MS 2025.309 - anh Vang A Huong FT25319720724050.20251115.104751.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|15/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107448461347.20251115.107448461347-0909727360_MS 2025303 em Phan Huy Hung
|15/11/2025
|168.000
|5319IBT1kJ7WDGCK.TRAN THI HANG chuyen ung ho ms 2025.307 be pham thi linh dan FT25319950609851.20251115.104446.2232788888.TRAN THI HANG.970407
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1kJ7WDJ85.DO THANH HANG ung ho ms2025.308 chi Nguyen T Hong Nhiem mong chi duoc khoi benh FT25319348207702.20251115.104321.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11738340381.ung ho MS 2025.309(anh vang a huong).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJ7WCK59.MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25319049490031.20251115.103354.19039726015011.VND-TGTT-LAM THI KIM TRUC.970407
|15/11/2025
|300.000
|MBVCB.11738209603.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.307 (Be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1fWAEFZIH.ung ho MS 2025 308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem.20251115.103218.001370406243291.CAO PHAM HA GIANG.970400
|15/11/2025
|20.000
|5319IBT1kJ7W1RS2.MS 2025.304 Chi Phan Thi Tho FT25319936411610.20251115.103156.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1fWAEFGGI.ung ho MS 2025 309 anh Vang A Huong.20251115.103038.001370406243291.CAO PHAM HA GIANG.970400
|15/11/2025
|300.000
|MBVCB.11738114496.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.308 (Chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1bJWZM9IG.ung ho e Phan Huy Hung MS 2025303.20251115.102635.0751025802054.NGUYEN THI TAM.970425
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1bJWZVPHR.PHAN MY HUE chuyen tien.20251115.101910.60853.PHAN MY HUE.970448
|15/11/2025
|500.000
|5319IBT1bJWZVP6M.Donation or charity Ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).20251115.101909.105362016001.TRAN NGOC MAI ANH.458761
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11737978184.chuyen tien ms 2025.309 (anh vang a huong).CT tu 1029955215 NGUYEN DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|500.000
|5319IBT1kJ7QTTUG.ung ho MS 2025 309 chau Vang A Huong FT25319063344681.20251115.100635.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1kJ7QT4L2.NGUYEN THI KHANH CHAM chuyen FT25319548927057.20251115.100549.19020846084888.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH CHAM.970407
|15/11/2025
|300.000
|5319IBT1jWV2K7JA.UH MS 2025.309 ANH VANG A HUONG-151125-10:02:24 173161.20251115.100225.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|15/11/2025
|50.000
|MBVCB.11737753867.ung ho MS 2025.307(be pham thi Linh Dan).CT tu 0451000415215 VU DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|020097048811150957182025XPAQ002619.23769.095712.UNG HO MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN
|15/11/2025
|200.000
|020097048811150956582025f2au003548.23015.095609.MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|15/11/2025
|100.000
|020097048811150955472025o9hB992849.16835.095541.MS 2025.309
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11737593252.2025.309.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|500.000
|5319IBT1kJ7Q743F.Cao Le Tuan Anh TRAN PHUONG ANH chuyen ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung FT25319677169620.20251115.094601.19029417327011.VND-TGTT-TRAN PHUONG ANH.970407
|15/11/2025
|200.000
|02009704221115094028202566IK293448.43706.094029.ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|50.000
|020097041511150932092025mvMU538648.7416.093121.LE TRONG NGHIA chuyen tien ung ho anh Vang A Huong
|15/11/2025
|150.000
|5319IBT1kJ7QYLCA.Ung ho MS 2025.309 Vang A Huong FT25319395268588.20251115.092909.9983254454.TO THI THUY HANG.970407
|15/11/2025
|200.000
|020097040511150929072025SY8T004865.93587.092907.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 309- anh Vang A Huong-Bao VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1iW6WFGIM.ung ho MS 2025303 em Phan Huy Hung.20251115.092801.52999995.NGUYEN THAI HA.970432
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJ7QPLPS.Ung ho sm 307 FT25319358712607.20251115.092611.8686869998666.DANG NGOC NHI.970407
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1jWV2BXIU.UNG HO MS 2025 309 ANH VANG A HUONG-151125-09:25:37 104116.20251115.092537.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|15/11/2025
|300.000
|020097048811150923362025jR4d745129.71090.092247.MS 2025.309 ANH VANG A HUONG
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1iW6WTK7A.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 039 VANG A HUONG.20251115.092305.247529918.LE THI HOA.970432
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJ7Q8TBU.CTT ung ho MS 2025.309 - Vang A Huong FT25319180600790.20251115.092012.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407
|15/11/2025
|500.000
|020097048811150917212025QDGP699139.44601.091633.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11737078601.ung ho ms 2025.309 vang a huong.CT tu 2260999999 VO NGOC NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|020097048811150911242025ftXj655073.19404.091035.VO THI THU HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1aWMT85IG.VU THI MY DUNG MS2025.309(Vang A Huong ).20251115.090401.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|15/11/2025
|300.000
|MBVCB.11736850626.TRAN THI HONG NHUNG chuyen tien ung ho MS 2025.309 ( anh Vang A Huong).CT tu 0081000417844 TRAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|300.000
|020097042211150853052025KY5G231083.48467.085216.ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|100.000
|020097041511150850422025vsVd411368.38465.085042.ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong)
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11736780401.truong tam quyet chuyen tien ung ho MS 2025 .309 (anh Vang A Huong).CT tu 0021000040619 TRUONG TAM QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1kJ7QJA81.TRUONG THI HUE un ho MS2025 307 be pham thi linh dan FT25319329097421.20251115.084800.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|15/11/2025
|300.000
|5319IBT1iW6W72P8.Ms 2025-309 uh anh Vang A Huong.20251115.084254.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|15/11/2025
|500.000
|5319IBT1iW6WGFTY.Ms 2025-308 uh chi Nguyen Thi Hong Nhiem.20251115.084120.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|15/11/2025
|30.000
|020097042211150840262025SMQL377357.1322.084020.gui ms 2025 309
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1kJGNR5FU.Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25319040795012.20251115.083428.19033070662015.VND-TGTT-TRUONG THI BICH THAO.970407
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11736583007.HO THI HONG VAN ung ho ms 2025.309. anh Vang A Huong.CT tu 9912379292 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1bJW6NC4R.Ung ho 2025.303 em Phan Huy Hung.20251115.082516.03101019681998.PHAM THI MINH THANH.970426
|15/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107432829631.20251115.107432829631-0983335253_ung ho MS 2025309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|1.000.000
|5319IBT1kJGNF87Q.HOANG TRANG THAO chuyen ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25319624616343.20251115.082345.19037271206013.VND-TGTT-HOANG TRANG THAO.970407
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11736453790.Ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 0541000219848 NGUYEN THI HONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|30.000
|MBVCB.11736450564.MS 2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|5319VNIBJ2QYR4GR.MS 2025.303( em phan huy hung).20251115.082036.001587434.DANG THI THU THUY.970441
|15/11/2025
|300.000
|MBVCB.11736402478.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1bJW6R7C8.Ms 2025.303.20251115.081849.03501010886699.NGUYEN XUAN THUY.970426
|15/11/2025
|50.000
|020097042211150814452025VYCU993758.8769.081356.ho MS 2025.309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJGNHISE.NGUYEN THI THU VAN chuyen ung ho MS2025-309 a Vang A Huong FT25319253600071.20251115.081305.19036308622016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU VAN.970407
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1kJGNH9XI.Ung ho em Phan Van Son MS 2025.303 FT25319628078902.20251115.081237.19027478071015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
|15/11/2025
|100.000
|020097040511150810382025X0H5042274.94790.080949.Vietcombank:0011002643148:ungho MS 2025.306 anh mai van thuc
|15/11/2025
|100.000
|0200970405111508091620257ARX036176.91091.080909.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.304 chi phan thi tho
|15/11/2025
|100.000
|020097041511150802232025WYv3275454.68122.080223.DINH NGOC AN chuyen tien giup MS2025-309 Vang A Huong
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11736117617.MS 2025.309.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|30.000
|020097042211150753012025OSBJ323932.37688.075302.ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong
|15/11/2025
|100.000
|0200970488111507464720258xsF069164.18055.074558.BUI THI PHUONG CHUYEN TIEN
|15/11/2025
|50.000
|5319IBT1bJW6THIQ.MS 2025 37 be Pham Thi Linh Dan.20251115.072228.0779258688.TRUONG THI BAO NGOC.970425
|15/11/2025
|100.000
|020097048811150721492025lfkS911335.40373.072100.TRUONG THUY DUNG CHUYEN TIEN 2025.305 BUI VAN UOC
|15/11/2025
|100.000
|020097048811150711102025ppxg847736.9773.071104.MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|15/11/2025
|16.868
|020097042211150705442025YF1S176317.94722.070545.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1jWV2CDDP.MS 2025.309-151125-07:04:09 905594.20251115.070409.456668888.LE PHU SON.970416
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11735521785.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.308 (Nguyen Thi Hong Nhiem) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|MBVCB.11735481911.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.307 (be Linh Dan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1hWJ6GAUW.IBFT MS 2025.307 ung ho be Pham Thi Linh Dan.20251115.064459.060293849261.SACOMBANK.970403
|15/11/2025
|100.000
|IBVCB.11735358794.Chuyen tien ung ho MS 2025.309 Vang A Huong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11735331294.NGUYEN QUY KIET chuyen tien ung ho MS 2025.303 (em Phan Huy Hung).CT tu 0251002759619 NGUYEN QUY KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|300.000
|MBVCB.11735190165.Thinking School giup MS2025 307 chau Pham thi Linh Dan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1jWV2W5WR.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2025.305 BUI VAN UOC-151125-06:01:13 865599.20251115.060113.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1jWV2W8F8.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN-151125-05:56:55 864217.20251115.055655.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
|15/11/2025
|200.000
|020097040511150528372025BMQ6095991.50984.052837.Vietcombank:0011002643148:HOANG KHANH TAM chuyen tien ung ho MS202.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem
|15/11/2025
|200.000
|5319IBT1kJGNW4KT.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25319089902805.20251115.044212.19033694268011.VND-TGTT-NGHIEM THI MINH NGOC.970407
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11734956067.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|120.000
|5319IBT1kJGNQKXQ.MS 2025.306 anh Mai Van Thuc FT25319932002344.20251115.040002.19038342478016.VND-TKTT-NGUYEN XUAN PHUONG.970407
|15/11/2025
|20.000
|MBVCB.11734896741.Ung ho MS 2025.303 (Em Phan Huy Hung).CT tu 0011002222222 NGUYEN BAO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|020097042211150158172025DANE996591.68705.015818.MS2025.303
|15/11/2025
|500.000
|MBVCB.11734745136.ung ho MS 2025.307 (Pham Thi Linh Dan).CT tu 0071001139631 TRAN HONG THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11734709100.DUONG HUONG LY ck uh ms 2025.303(em phan huy hung).CT tu 0011004237224 DUONG HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|200.000
|MBVCB.11734634706.MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan) .CT tu 0911000027950 TRAN THI DIEM PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|100.000
|5319IBT1dJIL4SCT.ung ho MS 2025303 em phan huy hung.20251115.003215.970422X30e0230000000005f1666.MBBANK IBFT.970422
|15/11/2025
|17.000
|5319IBT1cW8MJ3WA.Ung ho NCHCCCL TRUONG THI THANH LAM 0888614806 thanh toan.20251115.002855.108885354370.TRUONG THI THANH LAM.970415
|15/11/2025
|30.000
|020097042211150001412025PF9X605123.58087.000142.gui ung ho dan bi bao mien trung
|15/11/2025
|100.000
|020097040511150000372025DCRK019550.57131.000037.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.303 em Phan Huy Hung chuc em mau khoe nhe em
|15/11/2025
|300.000
|5318IBT1aWML5ZMP.ung ho MS 2025.304 chi Pham thi tho.20251114.235929.204001060001859.TRINH PHOI NHI .970409
|15/11/2025
|5.000.000
|5318IBT1iW6QHA1G.ung ho MS 2025307.20251114.235638.567678789.NGUYEN ANH TUAN.970432
|15/11/2025
|10.000
|MBVCB.11734475385.Ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem - Dak Lak).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/11/2025
|300.000
|5318TPBVJ2QYM4EN.ung ho ms 2025.303 (em Phan Huy Hung).20251114.235119.00693031001.LUU THI MINH THUY.970423
|16/11/2025
|300.000
|5320IBT1iW68DTR1.MAI ANH THU chuyen tien MS 2025289.20251116.235644.121885115.MAI ANH THU.970432
|16/11/2025
|200.000
|MBVCB.11763535759.DINH HUY HOANG ung ho MS2025.310.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|10.000
|MBVCB.11763534279.Ung ho MS 2025.310 (be Hoang Van Truong - Thai Nguyen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|200.000
|MBVCB.11763517901.Dinh Hoang Minh khoi ung ho MS 2025.305.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|5320IBT1kJ74J6BB.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25321306637801.20251116.232639.19033795242011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEM LY.970407
|16/11/2025
|50.000
|020097048811162324042025ADY2167191.34704.232357.ADIDAPHAT UNG HO MS 2025.289 BE TRAN NHU Y
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7BRXK8.Ung ho Ms 2025.289 be Tran Nhu Y FT25321080637014.20251116.225737.19029353507019.VND-TGTT-TRAN THI VAN.970407
|16/11/2025
|300.000
|MBVCB.11763259669.Ung ho MS 2025.310 (be Hoang Van Truong).CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|200.000
|020097048811162243462025Isxg058503.58981.224256.UNG HO MS 2025.308 NGUYEN THI HONG NHIEM
|16/11/2025
|15.000
|MBVCB.11763203800.TUONG DUNG ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|15.000
|MBVCB.11763187053.TUONG DUNG ung ho MS 2025.310 (be Hoang Van Truong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|30.000
|MBVCB.11763180684.TUONG DUNG ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11763175717.MS 2025.289.CT tu 1014504724 TRAN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|15.000
|MBVCB.11763173711.TUONG DUNG ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|300.000
|MBVCB.11763149196.Chuyen tien ung ho MS 2025.289 (be Tran Nhu Y).CT tu 0021000707452 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/11/2025
|30.000
|020097042211162224022025KY4V958885.11985.222403.ung ho ms2025.306 anh Mai Van Thuc
|16/11/2025
|80.000
|020097042211162221402025L7BX467942.5510.222141.ung ho ms2025.310 be Hoang Van Truong
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11763045755.ung ho MS 2025.289.CT tu 0101001152454 TRAN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|300.000
|5320IBT1kJ7B6371.MS 2025.289 be Tran Nhu Y FT25321898226584.20251116.221126.11720244323019.VND-TGTT-DO THI MINH NGHIA.970407
|16/11/2025
|200.000
|MBVCB.11762932553.PHAN PHUC TUONG TRIEU chuyen tien.CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1aWIJARLS.UNG HO MS 2025.289(BE TRAN NHU Y).20251116.220228.0972649447.DAO THI LUYEN.970424
|16/11/2025
|10.000
|MBVCB.11762914806.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.310 (be Hoang Van Truong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|56.800
|0200970422111621581720250K0E776557.35976.215818.UH MS 2025.307 be Linh Dan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7B7T7R.Ung ho ms 2025.258 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT25321731394550.20251116.215735.19026890282016.VND-TGTT-NGUYEN MINH TRANG.970407
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7B74S5.Ung ho ms2025.254 anh Nguyen Duc Thuan FT25321578773096.20251116.215617.19026890282016.VND-TGTT-NGUYEN MINH TRANG.970407
|16/11/2025
|100.000
|0200970405111621444120255LIM096388.88821.214441.Vietcombank:0011002643148:TRIEU KIM HUE chuyen tien
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11762732130.ung ho MS 2025.289 (be Tran Nhu Y).CT tu 1034287212 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|020097042211162137042025AS9X879662.62545.213705.ms 2025.307 be Linh Dan
|16/11/2025
|20.000
|0200970488111621242520251VvR693519.15260.212335.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.254 NAM MO A DI DA PHAT
|16/11/2025
|20.000
|020097048811162123422025WFaS689231.13247.212252.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.261 NAM MO A DI DA PHAT
|16/11/2025
|20.000
|020097048811162122582025rauP685248.9327.212208.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.270 NAM MO A DI DA PHAT
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7B8EE1.Ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y FT25321001851487.20251116.212147.13323600461012.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11762370487.MS 2025.282(bui thi mua).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11762350279.MS 2025.288( nguyen cong trinh).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11762319064.MS 2025.308( nguyen thi hong nhiem).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|50.000
|5320IBT1kJ7BSA7M.Dau Dau mong mn som doan tu FT25321165296325.20251116.210403.19036842780018.VND-TKTT-TRAN THI CAM PHUONG.970407
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11762277210.MS 2025.307 ( pham thi linh lan).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11762249336.MS 2025.309( vang a huong ).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|300.000
|5320IBT1bJW3WRTI.Ung ho Anh Vang A Huong MS 2025.309.20251116.205920.50001010970636.TRANG THI KIM CUC.970426
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11761945417.ung ho MS 2025.310.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11761941939.ung ho MS 2025.309.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11761938654.ung ho MS 2025.308.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11761927910.ung ho MS 2025.307.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11761925794.ung ho MS 2025.306.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11761912217.ung ho MS 2025.305.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11761908298.ung ho MS 2025.305.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|50.000
|MBVCB.11761737864.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0031000128867 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|50.000
|MBVCB.11761579752.ung ho MS 2025.289 (be Tran Nhu Y).CT tu 0021002131339 LAI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|500.000
|5320IBT1kJ75Z155.Ms 2025.289 be Tran Nhu Y FT25321600758311.20251116.201212.19038837582014.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407
|16/11/2025
|100.000
|020097040511161959002025FKIE027416.17168.195900.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2005 289 be TRAN NHU Y
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11761274022.ung ho MS2025.310 (be Hoang Van Truong).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|300.000
|020097048811161947442025L8R3009003.57224.194654.MS 2025.310 BE HOANG VAN TRUONG
|16/11/2025
|1.000.000
|5320IBT1kJ758VSM.MS 2025.289 Be Tran Nhu Y FT25321066032588.20251116.193357.19035855096012.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET MAI.970407
|16/11/2025
|300.000
|MBVCB.11760910940.MS 2025.289 (be Nhu Y).CT tu 0031000366808 LUONG THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|300.000
|5320IBT1kJ7592FM.ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y FT25321382507334.20251116.191556.19034487232011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HANG.970407
|16/11/2025
|2.600.000
|5320IBT1bJWFKZH4.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Hoang Van Truong MS 2025. 310 Chuc con som khoi benh.20251116.184258.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|16/11/2025
|50.000
|020097041511161837372025GQZ6329230.69619.183737.ms2025289 be tran nhu y
|16/11/2025
|100.000
|020097041511161833012025rNBc312057.42799.183301.be Ha My uh MS 2025.289 be Tran Nhu Y
|16/11/2025
|50.000
|5320TPBVJ2QB1JBS.Ms 2025.289 (Tran Nhu Y).20251116.182113.03579163701.NGUYEN THI HAI HA.970423
|16/11/2025
|50.000
|5320TPBVJ2QB1C92.Ms 2025.39 (vang a huong).20251116.182002.03579163701.NGUYEN THI HAI HA.970423
|16/11/2025
|200.000
|0200970405111618145420252T2N040370.42936.181455.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong
|16/11/2025
|200.000
|MBVCB.11759540608.MS2025.310.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|500.000
|020097048811161800382025XHtK120349.59596.175948.UNG HO MS 2025.289 .BE TRAN NHU Y
|16/11/2025
|10.000
|020097042211161756002025S5M4861588.31261.175601.Ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y. Chuc em mau khoe
|16/11/2025
|200.000
|020097042211161755162025EMCG799236.26697.175517.Ung ho MS 2025.310 be Hoang Van Truong
|16/11/2025
|100.000
|5320IBT1kJ7YVH7B.NGUYEN THI HONG HANH chuyen chuc con mong khoe, binh an FT25321729214808.20251116.175307.19037209582017.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407
|16/11/2025
|150.000
|020097048811161746222025j2eP982622.70380.174532.PHAM THI NHAM CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.289 TRAN NHU Y
|16/11/2025
|100.000
|5320IBT1kJ7Y1DMC.ung ho MS 2025.289 FT25321443308003.20251116.173721.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|16/11/2025
|100.000
|5320IBT1kJ7PNN3F.Ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y FT25321535041540.20251116.172940.689999966666.BUI THIEN HA.970407
|16/11/2025
|500.000
|MBVCB.11758713314.Ung ho MS 2025.289 (be Tran Nhu Y).CT tu 0021001456830 LE VAN HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|200.000
|020097041511161719592025Hsr9922041.99736.171959.LE THI TUONG NGHI ung ho MS 2025.289 (Tran Nhu Y)
|16/11/2025
|200.000
|020097048811161706202025ozcR570484.14726.170530.UNG HO BE TRAN NHU Y
|16/11/2025
|20.000
|020097042211161649492025OV67645628.12000.164950.ung ho MS 2025. 306 anh Mai Van Thuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Phat
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11757919110.MS2025.289 TRAN NHU Y.CT tu 0301000312565 TRINH MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|5320IBT1kJ7PMPFI.MS 2025.289 FT25321271090790.20251116.163054.8888161092.DAO THI HUYEN.970407
|16/11/2025
|300.000
|5320IBT1kJ7PMMXQ.UH MS 2025.289 BE NHU Y FT25321065691084.20251116.163035.19022584642666.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEU.970407
|16/11/2025
|50.000
|MBVCB.11757796357.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.310 ( be Hoang Van Truong ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|5.000
|5320IBT1kJ7PDKIE.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.310 be Hoang Van Truong FT25321413210712.20251116.162556.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|16/11/2025
|100.000
|5320TPBVJ2QAPWIE.ung ho MS 2025.289 (be Tran Nhu Y).20251116.162538.00000047436.DO THANH TUNG.970423
|16/11/2025
|500.000
|0200970415111616233920257VIa689599.57451.162340.VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2025.305 ( anh Bui Van Uoc)
|16/11/2025
|100.000
|020097041511161619472025v8ow673989.34928.161947.ung ho MS2025.289 (be Tran Nhu Y)
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7P2C1D.ung ho ms2025.289 be Tran nhu y FT25321098862960.20251116.161556.197273878888.NGUYEN THI TO QUYEN.970407
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1iW6VX2Q3.MS 2025289 be Tran Nhu Y.20251116.161534.202226622888.TRAN HUU HIEU.970432
|16/11/2025
|200.000
|020097041511161547062025kIXh556617.56139.154706.MS 2025.289 be Tran Nhu Y Bv Viet Duc
|16/11/2025
|26.000
|020097042211161546152025GHO3856575.51542.154615.gui ms 2025 310
|16/11/2025
|1.000.000
|5320IBT1kJ7UTHJJ.MS 2025.289 - be Tran Nhu Y FT25321148466015.20251116.154528.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|16/11/2025
|200.868
|020097042211161539482025Y5Y4126435.16955.153949.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.310. BE HOANG VAN TRUONG. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.
|16/11/2025
|50.000
|MBVCB.11756974369.MS 2025.309.CT tu 1045986364 TRAN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|1.000.000
|5320IBT1jWVMLG8T.UH MS 2025309 VANG A HUONG-161125-15:31:29 722383.20251116.153129.7788968.TRAN THI TUYET.970416
|16/11/2025
|100.000
|020097041511161525412025mUiX482839.42652.152541.uh be tran nhu y ms 2025.289
|16/11/2025
|100.000
|5320IBT1bJWFWMLT. ung ho MS 2025.309 ( anh Vang A Huong).20251116.151616.001600329001.NGUYEN HOANG DUNG.458761
|16/11/2025
|100.000
|0200970422111615091420256VEY318751.60589.150824.MS 2025.289 be Tran Nhu Y
|16/11/2025
|500.000
|MBVCB.11756575721.MS 2025.289 (Be TRAN NHU Y).CT tu 0371003880893 NGUYEN THI THU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|25.000
|MBVCB.11756565360.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.310(be hoang van truong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|3.000.000
|5320TPBVJ2QA3AB2.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Nguyen Thi Hong Nhiem ms2025.308.20251116.140745.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|16/11/2025
|5.000.000
|5320TPBVJ2QA3YDF.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh be Linh Dan ms2025.307.20251116.140654.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|16/11/2025
|500.000
|5320IBT1iW6V9CB8.Ms 2025-310 uh be Hoang Van Truong.20251116.134945.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|16/11/2025
|99.999
|0200970405111613460020251LCK053184.1540.134600.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.267
|16/11/2025
|99.999
|020097040511161345292025WH1X051582.98846.134529.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.266
|16/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11755474143.NGUYEN VAN HIEU chuyen tien.CT tu 0591000276523 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|300.000
|020097042211161315352025FMXY172250.79461.131536.MS 2025.309 anh Vang A Huong
|16/11/2025
|500.000
|5320IBT1kJ78UEYM.ung ho MS 2025.310 be Hoang Van Truong FT25321094612015.20251116.124447.79988886666.BUI DUC PHAN HOANG.970407
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11754949928.ung ho MS 2025.310(be hoang van truong).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|10.000
|5320IBT1cW85BFCS.ung ho MS 2025.308 (chi Nguyen Thi Hong Nhiem).20251116.112713.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|16/11/2025
|10.000
|5320IBT1cW85BYJ3.ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).20251116.112444.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|16/11/2025
|10.000
|5320IBT1cW8553YU.ung ho MS 2025.310 (be Hoang Van Truong).20251116.112128.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|16/11/2025
|300.000
|MBVCB.11753230002.UNG HO MS 2025.304 (CHI PHAN THI THO).CT tu 0071002611939 LO NGOC THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|3.000.000
|020097048811161040162025SVto954019.98394.103926.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.310
|16/11/2025
|10.000.000
|020097048811161039372025Z7A2948399.94980.103930.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.306
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7M3Y8K.ung ho MS 2025.310 be Hoang Van Truong FT25321787471226.20251116.101041.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7MFT9C.ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong FT25321755032082.20251116.100854.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7MFSXJ.ung ho MS 2025.308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem FT25321380668905.20251116.100713.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7MTL3S.ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25321095560771.20251116.100604.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7MTP9E.ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc FT25321370839694.20251116.100456.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/11/2025
|100.000
|5320IBT1kJ7MLRGU.ung ho MS 2025.305 anh Bui Van Uoc FT25321049960677.20251116.100340.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7MLU6P.ung ho MS 2025.304 chi Phan Thi Tho FT25321397050302.20251116.100203.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/11/2025
|100.000
|5320IBT1kJ7MHYT8.ung ho MS 2025.302 anh Le Minh Tien FT25321793020826.20251116.095923.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/11/2025
|100.000
|5320IBT1iW6SLCLF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 310 HOANG VAN TRUONG.20251116.093726.247529918.LE THI HOA.970432
|16/11/2025
|200.000
|5320IBT1kJ7MVADB.Ung ho MS 2025.310 be Hoang Van Truong FT25321481626541.20251116.090856.13320462162018.VND-TGTT-TRINH XUAN HOANG.970407
|16/11/2025
|100.000
|020097048811160904262025ASwq197413.45093.090336.MS2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|16/11/2025
|200.000
|0200970415111608492520256Qpe167130.87412.084835.ung ho MS 2025303(em Phan Huy Hung)
|16/11/2025
|500.000
|MBVCB.11751423877.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|200.000
|5320NBVAF22Z2LKA.TONG THI THU THANH ung ho anh Mai van Thuc MS : 2025.306.20251116.083516.100000305426.TONG THI THU THANH.970419
|16/11/2025
|200.000
|5320NBVAF22Z2LZI.TONG THI THU THANH giup do Anh : Vang A Huong.MS : 2025.309.20251116.083322.100000305426.TONG THI THU THANH.970419
|16/11/2025
|200.000
|020097042211160816012025LYT2287152.68695.081511.UNG HO MS 2025.310 be Hoang Van Truong
|16/11/2025
|18.000
|MBVCB.11751067313.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.310 (be Hoang Van Truong).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11750987446.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.309 (anh Vang A Huong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|40.000
|VCB.CTDK.15/09/2025.Ung ho NCHCCCL + Luong Nguyen Trung Hieu + 0906136000. CT tu 0441000685397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|200.000
|MBVCB.11750941289.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.310 (be Hoang Van Truong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|300.000
|0200970422111607560220254I1E883475.5724.075603.ung ho MS 2025.310 be Hoang Van Truong
|16/11/2025
|200.000
|5320VNIBJ2QAAHTY.ung ho NCHCCCL.20251116.074321.068704060100292.NGUYEN THI HIEN TRANG.970441
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11750662854.ung ho ms 2025.310.CT tu 0351000855401 NGO QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|50.000
|MBVCB.11750465899.MS2025.309.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|020097041511160716202025ukVH805767.99405.071530.UHM2025.303EmPHAN HUY HUNG
|16/11/2025
|100.000
|IBVCB.11750348293.Chuyen tien ung ho MS 2025.310 be Hoang Van Truong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/11/2025
|200.000
|MBVCB.11750297706.MS 2025.310.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|200.000
|020097042211160647072025KNZ5947046.41165.064708.HUYNH KIM CHI ung ho MS 2025.310 cho be Hoang Van Truong 2025.309 cho em Hoang A Huong.
|16/11/2025
|50.000
|0200970488111606351620251TMB345177.22802.063426.BUI KHAC THINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.309 ANH VANG A HUONG
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11750068637.ung ho ma so 2025219.CT tu 0331000412721 PHAN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|200.000
|0200970405111606110320253EY8073086.93221.061103.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|16/11/2025
|300.000
|5320IBT1jWVVWKC2.MS 2025.309 ANH VANG A HUONG-161125-05:07:05 854342.20251116.050705.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11749868198.ung ho MS 2025.308 nguyen thi hong nhiem.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|100.000
|MBVCB.11749857018.ung ho MS 2025.306 anh Mai Van Thuc.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/11/2025
|300.000
|020097042211160137032025N6LN341269.72652.013704.NGUYEN DINH HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.307 Be Pham Thi Linh Dan
|16/11/2025
|200.000
|020097042211160058152025KIRS483865.43163.005815.ung ho MS 2025.303
|16/11/2025
|100.000
|020097048811160042232025Miij048712.26903.004134.MS.2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|16/11/2025
|150.000
|5320IBT1hWJTH1LA.IBFT ung ho chi .MS 2025.304. Phan Thi Tho.20251116.002553.070111248093.SACOMBANK.970403
|16/11/2025
|30.000
|5320IBT1cW8PN5QZ.PHAN THANH TRUC chuyen tien ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).20251116.000658.108882608389.PHAN THANH TRUC.970415
|16/11/2025
|100.000
|0200970415111600061420253Qor572387.84501.000614.MS 2025.309 ( a vang a huong)
|16/11/2025
|100.000
|020097040511152354192025RPKU042176.68524.235419.Vietcombank:0011002643148:uh 2025-309 anh Vang A Vuong
|17/11/2025
|500.000
|5321TPBVJ2QMRKTB.ung ho MS 2025.310 (be Hoang Van Truong).20251117.235653.01418921802.HOANG THI THU HANG.970423
|17/11/2025
|100.000
|020097042211172343582025ARHX290859.34252.234359.VU THI HUYEN TRANG chuyen tien
|17/11/2025
|500.000
|0200970422111723425620253R08400582.33047.234257.Ung ho MS 2025.311 ong Tran Minh Man
|17/11/2025
|20.000
|5321IBT1kJ7TJC3D.Ung ho ms 2025.310 be Hoang Van Truong FT25322322073068.20251117.233953.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|17/11/2025
|50.000
|5321IBT1kJ7TWWL6.BUI THUY LINH chuyen uh MS 2025.311 ong Tran Minh Man FT25322118291706.20251117.232925.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407
|17/11/2025
|10.000
|5321IBT1jWV5YU84.LX UNG HO MS 2025.309-171125-23:26:00 531985.20251117.232601.1496347.NGUYEN NGOC TAM CHAU.970416
|17/11/2025
|10.000
|5321IBT1jWV5Y8QK.LX UNG HO MS 2025.310-171125-23:25:22 531351.20251117.232522.1496347.NGUYEN NGOC TAM CHAU.970416
|17/11/2025
|20.000
|5321IBT1jWV5YDR8.LX UNG HO MS 2025.311-171125-23:23:48 530013.20251117.232348.1496347.NGUYEN NGOC TAM CHAU.970416
|17/11/2025
|50.000
|5321IBT1kJ7LNGDF.Ung ho MS 2025.311 ong Tran Minh Man FT25322783708248.20251117.231651.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|17/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11777595364.Nguyen Phuc Bao ung ho MS 2025.189 em trang van quy.CT tu 0451000378199 NGUYEN PHUC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|20.000
|5321IBT1hW1JFIXC.IBFT MS 2025.311.20251117.225218.060220357832.SACOMBANK.970403
|17/11/2025
|200.000
|MBVCB.11777487194.Ung ho MS 2025.310 (be Hoang Van Tuong).CT tu 1017746961 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|300.000
|MBVCB.11777468490.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.303(e Phan Huy Hung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|300.000
|MBVCB.11777473348.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.302(a Le Minh Tien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|200.000
|020097041511172239282025ITDk651645.29843.223928.ms2025.310( ve hoang van truong)
|17/11/2025
|300.000
|MBVCB.11777453021.MS2025.311( ong Tran Minh Man).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|300.000
|MBVCB.11777458315.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.301(e Nguyen Manh Dung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|300.000
|MBVCB.11777446045.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.300(a Nguyen Van Loi).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|200.000
|MBVCB.11777445339.MS 2025.310 (be Hoang Van Truong).CT tu 0011004234057 NGUYEN THAI HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|500.000
|MBVCB.11777442054.HAI DANG lop 4B5 truong Ngo Thoi Nhiem Binh Duong UH MS 2025.310 (e Hoang Van Truong).CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|50.000
|020097042211172236232025HF3V789219.22601.223623.2025 310 ung ho be HOANG VAN TRUONG
|17/11/2025
|10.000.000
|020097048811172233482025Ohuj577924.15791.223257.CSPM, CSTV GIUP DO MS 2025.311 ONG TRAN MINH MAN
|17/11/2025
|200.000
|MBVCB.11777398917.CHU THU ung ho ms 2025.310 (Hoang van truong).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|200.000
|5321IBT1iW6B315Q.chuyen tien uh ms 2025310 be Hoang Van Truong.20251117.221803.0912591222.NGUYEN THI HOANG YEN.970432
|17/11/2025
|100.000
|020097048811172217042025yhbH520607.72420.221613.2025.311 ONG TRAN MINH MAN
|17/11/2025
|300.000
|MBVCB.11777283552.ms 2025.310( be hoang van truong).CT tu 0201000605121 TRAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|100.000
|5321VCBCJ2QMTLPA.ung ho MS 2025.311 ong Tran Minh Man.20251117.221308.0737041000030.TRAN SON DIEM SUONG.970454
|17/11/2025
|100.000
|020097040511172211492025ROY0084756.55882.221142.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.310 be Hoang Van Truong
|17/11/2025
|100.000
|0200970415111722080020254sjG606921.43703.220800.TIN MY HA chuyen tien
|17/11/2025
|50.000
|0200970405111722063520257PKK074411.38746.220635.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.303
|17/11/2025
|100.000
|020097048811172203502025CvXI460414.30801.220300.NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.310 BE HOANG VAN TRUONG
|17/11/2025
|10.000
|MBVCB.11777183904.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.311 (ong Tran Minh Man).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|50.000
|5321IBT1iW6BL4HX.Ung ho MS 2025311 Ong Tran Minh Man.20251117.215830.0907383548.THAI THI THANH BINH.970432
|17/11/2025
|100.000
|MBVCB.11777134575.ung ho ms2025.311 ( ong tran minh man ).CT tu 0271000957623 HOANG THI ANH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|150.000
|5321IBT1bJWNMPWY.MS 2025.311 ong Tran Minh Man.20251117.214947.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|17/11/2025
|200.000
|MBVCB.11777046865.TRAN THI MY PHUONG chuyen tien MS 2025.310(be Hoang Van Truong ).CT tu 0411001039621 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|100.000
|5321IBT1kJ7LBH3J.Ung ho MS 2025.311 FT25322432517168.20251117.214911.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|17/11/2025
|500.000
|5321IBT1kJ7L5342.ung ho MS2025.305 anh Bui Van Uoc FT25322795455408.20251117.214536.19039688372016.VND-TGTT-TRUONG THI KIM THOA.970407
|17/11/2025
|100.000
|MBVCB.11777003171.ung ho Ms 2025.311 ( o Tran Minh Man ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|200.000
|5321IBT1jWV59PN1.MS 2025.310 BE HOANG VAN TRUONG-171125-21:32:30 400254.20251117.213230.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416
|17/11/2025
|200.000
|5321IBT1jWV599LY.MS 2025 311 ONG TRAN MINH MAN-171125-21:30:18 396692.20251117.213019.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416
|17/11/2025
|100.000
|020097048811172125062025fEch251903.87955.212459.UNG HO MS 2025311
|17/11/2025
|100.000
|MBVCB.11776757610.Ung Ho MS 2025.311 ( Ong Tran Minh Man).CT tu 1028210233 HA MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|300.000
|MBVCB.11776729133.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 309.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|500.000
|020097048811172118502025lzSL213237.63435.211843.UH MS 2025.309
|17/11/2025
|100.000
|MBVCB.11776697594.Ung ho MS 2025.311 ( ong Tran Minh Man).CT tu 0501000182935 NGUYEN DUONG NHU BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|100.000
|0200970488111721150120254Qii189042.45754.211454.MS2025.310
|17/11/2025
|200.000
|5321IBT1kJ7LDGV1.Ung ho MS 2025.310 FT25322814260957.20251117.211450.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407
|17/11/2025
|200.000
|020097041511172108052025uGfM461545.16338.210805.Ung ho MS 2025.311 (Ong Tran Minh Man)
|17/11/2025
|200.000
|MBVCB.11776565868.LE VAN THUY u.h.ms.2025.310 hoang van truong.CT tu 1015922169 LE VAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|200.000
|0200970422111721053620257N98109303.4720.210529.ung ho MS 2025.311 ong Tran Minh Man
|17/11/2025
|100.000
|020097040511172102152025BTO0094040.89561.210124.Vietcombank:0011002643148:uh2025-311 Tran minh man
|17/11/2025
|500.000
|MBVCB.11776459629.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.311 (ong Tran Minh Man).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|100.000
|5321TPBVJ2QMCR27.MS 2025.310 ( be Hoang Van Truong).20251117.205315.02423069701.TRAN THU TRANG.970423
|17/11/2025
|500.000
|5321IBT1kJ7HR4EM.Ung ho MS 2025.311 ong Tran Minh Man FT25321448672030.20251117.204141.19020921202018.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|17/11/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.107742811217.20251117.107742811217-0972902638_Ung hoMS 2025310 be Hoang Van Truong
|17/11/2025
|200.000
|02009704881117203909202580A4945579.80453.203902.MS 2025.311 ONG TRAN MINH MAN
|17/11/2025
|1.000.000
|020097048811172037102025P7Sm931628.70732.203619.MS 2025.310
|17/11/2025
|20.000
|0200970422111720305620252IGL989138.40371.203006.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Tran Minh Man ms 2025.311
|17/11/2025
|500.000
|5321TPBVJ2QMM1FS.NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ms2025.305 anh Bui Van Uoc.20251117.203051.14223456789.NGUYEN HONG TRANG.970423
|17/11/2025
|200.000
|5321IBT1kJ7H6XRT.Ung ho ong tran minh man FT25321404549577.20251117.201818.19037065180016.VND-TGTT-LU KIM DUC.970407
|17/11/2025
|100.000
|020097048811172010362025L7Pe729138.35587.201029.BUI THU HOA UNG HO MS 2025.311 ONG TRAN MINH MAN
|17/11/2025
|20.000
|020097048811172003332025fMQp675622.331.200325.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.199 NAM MO A DI DA PHAT
|17/11/2025
|20.000
|020097048811172002362025yy86668795.94371.200229.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.217 NAM MO A DI DA PHAT
|17/11/2025
|20.000
|020097048811172001552025pmQr662889.90723.200148.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.231 NAM MO A DI DA PHAT
|17/11/2025
|20.000
|020097048811172001112025v6aO657535.86905.200104.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.236 NAM MO A DI DA PHAT
|17/11/2025
|200.000
|5321VNIBJ2QMB1HW.MS 2025. 310 Be Hoang Van Truong.20251117.195827.001723518.CAO THI KIM HOANG.970441
|17/11/2025
|1.800.000
|5321IBT1bJWNQCB8.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Ong Tran Minh Man MS 2025.311 , chuc Ong som hoi phuc.20251117.195711.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|17/11/2025
|100.000
|MBVCB.11775458781.17A Hang Ga HN ung ho MS 2025.304 Phan Thi Tho.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11775442144.17A Hang Ga HN ung ho MS 2025.303 Phan Huy Hung.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|100.000
|020097048811171950492025FVps577289.32402.195042.MS2025.311 CHU TRAN MINH MAN
|17/11/2025
|100.000
|5321VNIBJ2QMAGD1.Ung ho NCHCCCL Nguyen Duy Anh 0329441247.20251117.194849.008704060059621.NGUYEN MANH LINH.970441
|17/11/2025
|100.000
|020097040511171947562025XU89087053.18006.194756.Vietcombank:0011002643148:HOang Dung QN ung ho ms 2025310 Hoangvan Truong
|17/11/2025
|150.000
|5321IBT1kJ7H8PHL.Ung ho ms 2025.311.ong tran minh man FT25321701220125.20251117.194159.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|17/11/2025
|100.000
|MBVCB.11775150704.MS 2025.310 (be Hoang Van Truong).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|200.000
|02009704221117193039202506M9252902.24010.193033.UNG HO MS 2025.311 ONG TRAN MINH MAN
|17/11/2025
|200.000
|020097041511171929442025uPPb134120.18640.192853.MS 2025.311 ( ong Tran Minh Man)
|17/11/2025
|100.000
|5321IBT1aWI97X7Y.ung ho Ms 2025 309 anh Vang A Hung.20251117.192134.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|17/11/2025
|500.000
|5321TPBVJ2QMYBJF.ung ho ms 2025.311 (ong Tran Minh Man).20251117.190913.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423
|17/11/2025
|100.000
|MBVCB.11774669000.MS 2025.311 (Ong Tran Minh Man).CT tu 0471000337755 LE TRAN HUU LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/11/2025
|50.000
|020097048811171858252025yttp145726.42436.185818.TRUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.310 BE HOANG VAN TRUONG
|17/11/2025
|50.000
|020097048811171857342025o8xk138068.37455.185727.TRUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.311 ONG TRAN MINH MAN
|17/11/2025
|300.000
|0200970488111718532020252hRi1