MS 2025.317

Vừa túc trực chăm con tại bệnh viện, bà Trần Thị Vân (SN 1970, khu Minh Bột, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vừa gọi điện khắp nơi cầu cứu. Đối với gia đình bà, chi phí dự kiến cho ca ghép xương của con trai lên tới 200 triệu đồng là điều quá sức.

Em Nguyễn Hùng Mạnh SN 2009 bị ung thư xương đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Trong phòng bệnh, em Nguyễn Hùng Mạnh (SN 2009, con trai bà Vân) cố nén cơn đau thấu xương. Hành trình gian nan của em bắt đầu từ tháng 7/2025, khi cơn đau nhức đầu gối phải kéo dài đến mức mất ngủ, chân sưng lớn.

Gia đình đưa Mạnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám, bác sĩ phát hiện khối dịch bất thường trong chân em. Sau đó, Mạnh được chuyển xuống Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để kiểm tra chuyên sâu. Tại đây, Mạnh đã trải qua nhiều lần chụp chiếu, mổ nạo vét khối viêm khớp gối. Ngày 12/7, do sốt cao, các bác sĩ buộc phải cắt chỉ và hút dịch. Kết quả hội chẩn cuối cùng khiến bố mẹ em sụp đổ: ung thư xương.

Từ khi phát hiện bệnh, Mạnh được chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều điều trị và đã trải qua 7 đợt hóa trị đầy đau đớn, mệt mỏi. Ban đầu, bà Vân cố gắng giấu bệnh Mạnh. Nhưng khi Mạnh vô tình nhìn thấy tờ xác nhận bệnh của mình trong ngăn kéo đầu giường, em sốc và bật khóc.

Căn bệnh quái ác khiến em đau đớn vô cùng phải thực hiện ghép xương để giữ lại chân

Mạnh hỏi mẹ trong hoảng hốt: “Mẹ ơi, con bị ung thư thật à?”. Câu hỏi khiến bà Vân nghẹn lại.

Khi Mạnh đủ điều kiện để phẫu thuật ghép xương, gia đình em nhận được thông báo chi phí tại một bệnh viện tư lên tới 600 triệu đồng – con số quá lớn. Bà Vân xin cho Mạnh tiếp tục điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều, nơi chi phí ghép xương dự kiến khoảng 200 triệu đồng.

Dù vậy, số tiền này vẫn vượt ngoài khả năng của cả gia đình. Vợ chồng bà đi làm thuê, thu nhập thấp; hai con gái lớn cũng chỉ là lao động phổ thông, chỉ lo đủ bữa cơm hằng ngày.

Từ ngày Mạnh nhập viện, tổng chi phí thuốc men, viện phí đã lên đến 120 triệu đồng. Tất cả đều là tiền vay mượn từ họ hàng, người quen, đến nay gia đình vẫn chưa trả nổi.

Vào lớp 11, Mạnh chỉ kịp đến trường vài buổi, sau đó phải nghỉ học hoàn toàn và đối mặt với những tháng ngày dài trên giường bệnh; phải chịu đựng từng mũi kim truyền hóa chất đến đau đớn và những giọt nước mắt của mẹ.

“Mỗi khi nhìn con đau đớn mà không làm gì được, tôi xót xa vô cùng. Tôi sợ không lo nổi tiền để cứu con…”, bà Vân nghẹn ngào.

Giờ đây, mong ước lớn nhất của hai mẹ con chỉ là giữ lại được đôi chân phải cho Mạnh để em có thể trở lại trường, tiếp tục ước mơ còn dang dở. Nhưng dù đã cố gắng đi vay mượn khắp nơi, bà Vân cũng không thể vay thêm được nữa.

Tình cảnh của cháu Nguyễn Hùng Mạnh lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Ông Đào Đức Thọ, Trưởng Khu Minh Bột, xác nhận: “Cháu Nguyễn Hùng Mạnh (SN 2009) là công dân địa phương, không may mắc ung thư xương, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị. Gia đình rất khó khăn, mẹ làm nông, bố đi phụ hồ thu nhập thấp. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để cháu vượt qua bệnh tật”.

Bạn đọc giúp đỡ cho em Nguyễn Hùng Mạnh có thể gửi về về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: MS 2025.317 (em Nguyễn Hùng Mạnh) Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code hoặc gửi trực tiếp cho bà Trần Thị Vân (mẹ của em Mạnh): Khu Minh Bột, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0369489632.