MS 2025.316

Ngay từ lúc lọt lòng, Ngọc Nhi đã mang nhiều dị tật bẩm sinh: không có hậu môn, không có thận trái, thận phải suy…. Bệnh tật liên tục bủa vây, diễn biến phức tạp, đe dọa tính mạng con gái khiến mọi nỗ lực của vợ chồng chị Trần Tường Giang (SN 1999, ở phường An Cựu, TP Huế) vô cùng chật vật.

Mới lọt lòng, bé Ngọc Nhi đã phải trải qua những ca phẫu thuật đau đớn

Cố giữ bình tĩnh khi nhắc đến con, chị Giang kể: “Khi được 3 ngày tuổi, con bắt đầu sốt cao liên tục. Đưa vào bệnh viện, bác sĩ kết luận con không có hậu môn, thận trái không có, thận còn lại thì suy nặng. Nghe tin tôi như chết đứng, chỉ muốn ở cạnh con nhưng lúc đó tôi phải cách ly hoàn toàn”.

Từ ngày thứ 3 chào đời, Ngọc Nhi đã phải làm quen với những ca phẫu thuật đau đớn. Bé trải qua 5 lần mổ hậu môn, mỗi ngày đều phải dùng thuốc đặc trị và lọc máu thông qua lọc màng bụng. Riêng tiền thay túi hậu môn và thuốc chống loét đã tiêu tốn khoảng 1 triệu đồng/ngày, khoản chi phí quá sức so với một gia đình lao động nghèo.

Vì mang hậu môn tạm, bé rất khó chăm sóc. Chị Giang buộc phải túc trực bên con ngày đêm, không thể đi làm. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ nghề thợ xây bấp bênh của chồng chị, anh Trương Hiếu. Ngoài bé Nhi, anh chị còn 2 con nhỏ đang tuổi đi học.

Vì vậy, để cứu Ngọc Nhi, vợ chồng chị Giang phải vay mượn khắp nơi, thậm chí vay ngân hàng. Chỉ trong vòng 1 năm, số nợ đã lên tới gần 1 tỷ đồng.

Ngọc Nhi đã có chỉ định ghép thận vào tháng 12 tới nhưng chi phí cho ca ghép lên tới 500 triệu đồng khiến vợ chồng chị Giang bất lực

Tháng 10/2025, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bác sĩ thông báo sức khỏe của bé diễn tiến nặng hơn, thận bước vào giai đoạn cuối. Giải pháp tối ưu lúc này là ghép thận. Qua sàng lọc, bác sĩ xác định thận của anh Hiếu phù hợp để hiến cho con. Tuy nhiên, chi phí cho ca ghép thận lên đến khoảng 500 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.

Chứng kiến con đau đớn mỗi ngày, người mẹ trẻ chỉ biết tự trách mình vì không thể cho con một cơ thể lành lặn, cũng chẳng thể xoay xở nổi chi phí chữa trị. Ngôi nhà cũ nơi vợ chồng chị sống chung với cha mẹ chồng suốt nhiều năm đã không còn tài sản gì có giá trị để bán.

“Gia đình cũng bàn tính bán nhà, nhưng cao nhất chỉ được 400 triệu đồng, mà bán rồi thì ông bà, con cái biết ở đâu”, chị Giang rưng rưng.

Anh Trương Hiếu chia sẻ thêm: “Bác sĩ đã hội chẩn vì bệnh của Nhi rất khó. Lịch mổ dự kiến là tháng 11 nhưng do con bị nhiễm trùng máu nên phải lùi sang tháng 12. Giờ nghĩ đến số tiền mổ sắp tới, thật sự tôi không biết bấu víu vào đâu”.

Bà Lê Thị Minh Loan, tổ trưởng tổ 7, phường An Cựu, cho biết: “Cháu Ngọc Nhi là con gái của gia đình anh Hiếu, mắc nhiều bệnh bẩm sinh. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên khi cháu cần ghép thận, gia đình không thể xoay xở. Chúng tôi rất mong cộng đồng quan tâm, hỗ trợ để cháu có cơ hội sống”.

Khó khăn của gia đình chị Giang có lẽ chỉ là tạm thời. Chỉ cần bé Ngọc Nhi vượt qua giai đoạn nguy kịch, chị Giang có thể quay lại đi làm để phụ lo kinh tế. Hy vọng rằng sự chung tay của bạn đọc lúc này sẽ giúp bé có một cơ hội sống, có một tuổi thơ bớt đau đớn và một tương lai tươi sáng hơn. Mọi sự chia sẻ dù nhỏ nhất cũng có thể trở thành phép màu cho bé Ngọc Nhi và gia đình.

Bạn đọc giúp đỡ cho bé Trương Ngọc Nhi có thể gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: MS 2025.316 (bé Trương Ngọc Nhi) Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code hoặc gửi trực tiếp cho chị Trần Tường Giang (mẹ Ngọc Nhi): Tổ 7, phường An Cựu, TP Huế. Số điện thoại: 0901577518