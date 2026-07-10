Bài học từ Neymar

Lamine Yamal chưa bao giờ giấu sự ngưỡng mộ dành cho Neymar. Khi còn nhỏ, mỗi lần đi từ nhà bà sang nhà mẹ, anh đều mở YouTube xem những video của ngôi sao người Brazil.

Chính khi ấy, Lamine nhận ra chân trái của mình có điều gì đó rất đặc biệt. “Mỗi lần xuống công viên cố bắt chước những gì Neymar làm, tôi đều thực hiện được ngay từ lần đầu”.

Yamal thay đổi rất nhiều trong cách chơi bóng. Ảnh: SeFutbol

Cuộc sống sau đó đưa Lamine và Neymar gặp nhau. Mùa hè năm ngoái, theo lời mời của thần tượng, Yamal sang Brazil.

Neymar tiếp đón anh vượt ngoài mọi kỳ vọng: “Cứ coi đây là nhà của em”.

Giữa những chuyến xe điện quanh khu nghỉ dưỡng của Neymar ở Rio de Janeiro, các trận futvôlei (môn thể thao bãi biển, kết hợp bóng đá và bóng chuyền), những ván poker và vài buổi đi chơi tối, hai người trò chuyện rất nhiều về cuộc sống.

Một người có mặt hôm đó kể lại rằng Neymar dành nhiều thời gian nói với Lamine về cách quản lý tiền bạc và đầu tư.

Có một câu nói khiến Lamine đặc biệt nhớ mãi: “Nhiều người bảo tôi không giành Quả bóng vàng hay World Cup. Nhưng tôi luôn chơi bóng để cứu gia đình mình. Và điều đó tôi đã làm được”.

Dĩ nhiên, họ cũng nói nhiều về bóng đá. Dù Lamine hiểu tương lai của mình có thể sẽ gắn với vai trò số 10, Neymar vẫn chia sẻ về những lợi ích cũng như trách nhiệm của một cầu thủ chạy cánh.

Khi ấy, Neymar nhắc lại mùa giải 2014/15, thời điểm anh cùng Lionel Messi và Luis Suarez dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique giúp Barcelona giành cú ăn 3 lịch sử.

“Anh đã chạy đến kiệt sức”. Cách diễn đạt rất Brazil ấy khiến Lamine bật cười. Đó là một Neymar rất khác, đặt Messi và tập thể lên trên hết.

Không giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất chung kết (thuộc về Iniesta), cũng không là Cầu thủ hay nhất Champions League (Messi), nhưng Neymar đồng Vua phá lưới với Leo và Cristiano Ronaldo – 10 bàn.

Yamal khiến Nuno Mendes có trận đấu vất vả. Ảnh: SeFutbol

Quan trọng hơn, anh “chạy đến kiệt sức”. Ở Champions League mùa đó, Neymar trung bình di chuyển 10,26 km mỗi trận, trong khi Messi chỉ đạt 8,25 km.

Những người trong Barcelona nhớ lại: “Khi mới đến Barca, Neymar luôn lùi về hỗ trợ phòng ngự và khép biên rất tốt. Sau này điều đó dần mất đi, còn Luis Suarez phải gánh nhiều phần việc nặng nhọc”.

Một Yamal khác

Ngay từ những ngày đầu tại Camp Nou, Neymar ưu tiên lợi ích tập thể. Bài học ấy dường như được Lamine áp dụng trong trận Tây Ban Nha thắng Bồ Đào Nha.

Lamine chạy 9,6 km, ít hơn Mikel Oyarzabal (10,2 km), nhưng thực hiện tới 10 pha gây áp lực trực tiếp lên đối phương. Pedri và Dani Olmo, những người đứng sau, chỉ có 6 lần.

De la Fuente nhận xét: “Với tôi, đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời Lamine. Không phải vì cậu ấy chơi hào nhoáng hay không, mà bởi đây là trận đấu giúp cậu trưởng thành nhất. Yamal làm việc cực kỳ nhiều. Thật phi thường”.

Theo ông, cường độ hoạt động của Lamine còn góp phần khiến Nuno Mendes dính chấn thương.

“Có lẽ đó là hệ quả từ sức ép mà Lamine tạo ra. Chúng tôi không thể khẳng định, nhưng những chấn thương như vậy thường xuất hiện khi một cầu thủ phải hoạt động đến giới hạn thể chất”.

Những thống kê cũng chứng minh nhận định ấy. Lamine thực hiện 8 pha tắc bóng (thắng 3), 3 chắn bóng và thắng 4 pha tranh chấp tay đôi.

De la Fuente nhấn mạnh: “Cậu ấy đã chịu đựng vì đội bóng. Lamine phòng ngự vì tập thể”.

Nhưng Lamine vẫn là Lamine. Không chỉ khiến Nuno Mendes kiệt sức hay miệt mài hỗ trợ phòng ngự, anh vẫn tạo ra khác biệt khi có bóng.

Những pha rê bóng của Yamal là chìa khóa lối chơi của Tây Ban Nha. Ảnh: SeFutbol

Lamine tạo ảnh hưởng rất lớn: 3 cú sút, thực hiện 9 pha dẫn bóng đột phá và thành công ở 8 tình huống rê bóng.

De la Fuente khen: “Mỗi lần có bóng, cậu ấy đều khiến đối thủ rơi vào trạng thái hoang mang và bất định. Đây có thể là trận đấu rất quan trọng đối với sự trưởng thành cũng như con đường phía trước của Lamine”.

Thuyền trưởng Tây Ban Nha kết luận: “Tôi nhắc lại, đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp còn rất ngắn nhưng đã rất rực rỡ của Lamine. Phía trước cậu ấy còn cả một chặng đường dài”.

Ngày còn bé, Lamine bắt chước những pha rê bóng của Neymar. Giờ đây, ở World Cup 2026, anh học thêm điều quan trọng hơn từ thần tượng: sự hy sinh vì tập thể.

Trước tiên, Lamine học cách chơi bóng như Neymar. Sau đó, anh lắng nghe Neymar.

Bồ Đào Nha là đội phải gánh chịu điều đó. Phía trước, Bỉ (2h ngày 11/7) có thể rơi vào cảnh tương tự.