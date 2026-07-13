Trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp đang đến gần (2h ngày 15/7), với bầu không khí trước đại chiến ngày càng nóng lên.

Cả hai đội đều rất quyết tâm. Phía đội bóng của Didier Deschamps đã nghe được Lamine Yamal tuyên chiến sau trận thắng Bỉ: “Nếu có ai phải sợ thì đó là Pháp, chứ không phải chúng tôi”.

Konate trong trận gặp Na Uy. Ảnh: FFF

Ibrahima Konate phản ứng: “Thành thật mà nói, chúng tôi không bận tâm đến những gì người ta nói xung quanh trận đấu. Không có lý do gì phải sợ bất kỳ ai.

Điều quan trọng nhất là phải giữ sự khiêm tốn và đừng rơi vào những cái bẫy kiểu như vậy, đặc biệt là ở thời điểm này”.

Konate cũng khẳng định Yamal có quyền nói những gì mình muốn. “Cậu ấy có thể nói bất cứ điều gì mình thích. Còn chúng tôi sẽ chuẩn bị trận đấu theo cách tốt nhất có thể và hy vọng khi trận đấu kết thúc, kết quả sẽ nghiêng về Pháp”.

Cầu thủ 27 tuổi dành nhiều lời khen cho sức mạnh tập thể của Tây Ban Nha và nhấn mạnh Pháp không chỉ tập trung vào riêng Yamal.

“Tây Ban Nha là đội tuyển xuất sắc với rất nhiều cá nhân đẳng cấp. Nhưng mục tiêu của chúng tôi không phải chỉ là khóa chặt một cầu thủ, bởi cả đội đều có thể gây nguy hiểm. Không chỉ có Lamine, mà là cả tập thể”.

Tại World Cup lần này, Konate mới thi đấu vỏn vẹn 14 phút, trong trận gặp Na Uy.

Cựu trung vệ Liverpool chủ yếu phải dự bị cho bộ đôi William Saliba và Dayot Upamecano, những người đang thi đấu rất ổn định.

“Tôi luôn xem mình là một thủ lĩnh, nên dĩ nhiên sẽ có cảm giác thất vọng khi không được ra sân. Điều đó là hiển nhiên. Nhưng quan trọng nhất là phải nhớ rằng đây là World Cup, giải đấu chỉ diễn ra bốn năm một lần”.

Konate vừa gia nhập Real Madrid theo dạng tự do. “Đó là một giấc mơ. Đây là CLB vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, một đội bóng phi thường”.

Như vậy, từ mùa giải 2026/27, Konate sẽ có nhiều dịp để đối đầu trực tiếp với Lamine Yamal trong các trận Siêu kinh điển.

(Nguồn: VTV)