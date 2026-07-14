Lần thứ hai trong lịch sử Tây Ban Nha vào bán kết World Cup, cũng là trận bán kết thứ 3 liên tiếp mà họ đối đầu Pháp ở các giải quốc tế – sau EURO 2024 và Nations League 2024/25.

Lamine Yamal là trung tâm sự chú ý ở Dallas, nơi bầu không khí nóng lên trước thềm bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp (2h ngày 15/7).

Ngôi sao số 19 của Tây Ban Nha vừa bước sang tuổi 19 hôm 13/7. Một ngày trước đó, anh cùng thổi nến sinh nhật tuổi 24 cùng Nico Williams – người bạn và cũng là người anh thân thiết nhất.

Yamal muốn thắng Pháp để mừng sinh nhật. Ảnh: SeFutbol

Khi được hỏi về tuổi mới, Yamal háo hức: “Nếu tôi có thể chọn một món quà cho chính mình, tôi sẽ tặng bản thân một chiến thắng trước Pháp và một chuyến đi đến New York”.

Hai năm trước, sinh nhật tuổi 17 của Yamal diễn ra ít ngày sau khi anh ghi siêu phẩm vào lưới Pháp, giúp Tây Ban Nha ngược dòng thắng 2-1. Sau đó, họ thắng tiếp Anh để vô địch EURO.

Yamal tự tin thắng Pháp trận thứ 3 liên tiếp – anh ghi 3 bàn trong 2 trận vừa qua, ở EURO 2024 (1) và bán kết Nations League (2) – để đến New York đá chung kết World Cup 2026.

Đối với Yamal, áp lực hầu như không tồn tại. Như bản thân tâm sự, anh đã bỏ lại nỗi sợ hãi trên đường phố quê nhà ở Barcelona từ khi còn rất nhỏ.

“Tôi đang bình tĩnh, tôi biết khả năng của mình và không hề cảm thấy áp lực. Trận đấu bán kết tới đây sẽ là một ngày đặc biệt”, Yamal chia sẻ.

Yamal đang thể hiện sự chín chắn qua từng trận đấu World Cup 2026. Anh cho biết mình không quan tâm đến việc ghi bàn cho cá nhân.

“Tôi chơi theo cách tôi biết, với những gì tôi có, cống hiến hết mình và phục vụ cho đội bóng”, Lamine nhấn mạnh.

“Tôi không lo lắng về việc ghi bàn, nhưng việc lập công trong những trận đấu như thế này luôn là điều đặc biệt. Tôi luôn chấp nhận thử thách.

Áp lực? Tôi rất thoải mái. Tôi đã hẹn gặp một người anh để cắt tóc, thế thôi. Đây là trận đấu hay dành cho khán giả”.

Yamal thừa nhận đây là trận đấu lớn của anh: “Chúng tôi rất háo hức với trận đấu sắp tới. Tôi nghĩ đó sẽ là trận đấu quan trọng nhất mà mình được góp mặt cho đến thời điểm này”.