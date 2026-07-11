Dấu ấn Yamal

Giữa những điều chỉnh chiến thuật của Luis de la Fuente và bản năng săn bàn của Mikel Merino, luôn hiện diện những pha rê bóng của Lamine Yamal.

Một lần nữa, Yamal được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau trận thắng Bỉ. Dù không ghi bàn hay kiến tạo, anh vẫn giành danh hiệu cá nhân.

Yamal xuất sắc nhất trận Tây Ban Nha thắng Bỉ. Ảnh: SeFutbol

“Tôi rất hạnh phúc vì chiến thắng. Tất nhiên tôi muốn ghi bàn, nhưng khi ra sân tôi không nghĩ về điều đó”, Yamal chia sẻ.

“Nếu tôi vô địch World Cup, nếu cả đội vô địch, sẽ không ai còn nói về số bàn thắng của tôi nữa. Tôi kéo giãn hàng thủ đối phương, tôi luôn muốn giúp ích cho đội bóng.

Mọi người cứ mãi nhắc đến chuyện tôi chưa ghi bàn. Ở EURO tôi chỉ ghi 1 bàn nhưng chúng tôi vẫn vô địch”.

Bàn thắng không phải nỗi bận tâm của Lamine, dù anh vẫn không ngừng tìm kiếm. Trước Bỉ, anh là cầu thủ Tây Ban Nha dứt điểm nhiều nhất với 6 cú sút.

“Chúng tôi muốn đi đến tận cùng giải đấu, còn rất nhiều ngày ở đây. Tây Ban Nha đã chơi vượt trội. Họ gỡ hòa đúng lúc chúng tôi đang hay nhất. Không đội nào dám đôi công với chúng tôi. Tôi luôn sẵn sàng giúp đội bóng”, Lamine lạc quan.

Tại Los Angeles, Yamal còn lập thêm một cột mốc mới khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử thi đấu 6 trận tại một kỳ World Cup khi mới 18 tuổi hoặc trẻ hơn.

Kylian Mbappe từng đá 7 trận ở World Cup 2018, nhưng khi đó anh đã 19 tuổi và nâng cao cúp vàng tại Moscow. Đêm 14/7, họ sẽ đối đầu nhau ở Dallas.

“Chúng tôi không hề sợ Pháp”, Lamine tự tin. “Chúng tôi đến đây vì những trận đấu như thế này và giờ là lúc nghĩ về họ. Hoặc họ sẽ có 3 trận chung kết liên tiếp, hoặc chúng tôi sẽ đánh bại Pháp lần thứ 3 liên tiếp”.

Mikel Merino tiếp tục là “thần tài”. Ảnh: SeFutbol

Ngôi sao trẻ của Barca tuyên chiến: “Nếu có đội nào phải e ngại thì đó là họ, chứ không phải chúng tôi. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển rất mạnh”.

Yamal là cầu thủ có số lần tham gia vào các tình huống bóng nhiều thứ 4 trận đấu với 80 lần chạm bóng, chỉ sau Rodri (118), Pau Cubarsi (105) và Pedro Porro (101). Điều đó cho thấy Tây Ban Nha tiếp tục dồn bóng sang hành lang của Lamine.

Giá trị tập thể

Mikel Merino, người hùng với bàn thắng khi vào sân từ ghế dự bị, cũng tự tin: “Đó sẽ là trận đấu sòng phẳng. Chúng tôi bước vào với khát khao và quyết tâm rất lớn”.

HLV De la Fuente liên tục điều chỉnh đội hình cho đến khi tìm ra công thức tối ưu, và lời giải một lần nữa nằm ở đôi chân của Mikel Merino.

“Tôi chỉ cần nhìn lại phía sau, thấy Merino là cảm thấy hoàn toàn yên tâm”, De la Fuente tâm sự.

Merino trước đó cũng là người ghi bàn quyết định ở phút bù giờ giúp Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha.

“Thật khó tin, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Câu chuyện cứ như lặp lại. Điều đó cho thấy không có gì là ngẫu nhiên. Bóng lại tìm đến tôi và may mắn là nó đi vào lưới”, ngôi sao Arsenal mỉm cười.

Tây Ban Nha có sự gắn kết tập thể. Ảnh: SeFutbol

“Tôi rất hạnh phúc khi có thể giúp đội. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ HLV, dù vào sân từ ghế dự bị hay đá chính. Chúng tôi đã tiến thêm một bước và tiếp tục mang lại niềm vui cho rất nhiều người, nhưng mục tiêu vẫn còn 2 trận đấu nữa mới hoàn thành”.

Dù vậy, HLV De la Fuente vẫn nhắc nhở cầu thủ: “Đó chính là tinh thần của tập thể này. Điều quan trọng nhất là bất cứ ai vào sân cũng hoàn thành nhiệm vụ, bất kể được thi đấu bao nhiêu phút. Đó là bản lĩnh và thái độ của đội bóng.

Tôi rất tự hào về khát vọng tiến bộ của các cầu thủ. Chúng tôi xứng đáng thắng với cách biệt lớn hơn, nhưng đây là World Cup. Chiến thắng ở giải đấu này luôn vô cùng khó khăn và cần được trân trọng”.

Từng bước một, Tây Ban Nha tiếp tục tiến sâu tại World Cup. Chiến thắng trước Bỉ giúp “La Roja” lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở bán kết.

Lần đầu tiên diễn ra cách đây 16 năm tại Nam Phi, giải đấu mà Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới và thêu ngôi sao vàng đầu tiên lên ngực áo. Điều này tiếp thêm động lực để Yamal và các đồng đội chinh phục ngôi sao thứ hai.

(Nguồn: VTV)