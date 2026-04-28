Ngày 28/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 60 căn nhà trong dự án “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” cho người dân xã Quảng Trực.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ giúp ổn định cuộc sống cho các hộ gia đình khó khăn mà còn góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân nơi phên giậu Tổ quốc.

Lễ khánh thành "Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới". Ảnh: DP

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, dự án "Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới" xã Quảng Trực có ý nghĩa chiến lược trong việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

"Trong thời gian tới, tôi mong muốn các hộ dân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, gắn bó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân và các đơn vị chức năng để xây dựng khu vực biên giới phát triển vững mạnh", ông Lưu Văn Trung kỳ vọng.

Dự án “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” xã Quảng Trực. Ảnh: DP

Dự án “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” chính thức khởi công từ ngày 6/2, với tổng kinh phí đầu tư 12,5 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đóng góp 6,5 tỷ đồng và UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 6 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng 60 căn nhà kiên cố dành tặng cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại xã Quảng Trực.

Để kịp bàn giao trước dịp lễ 30/4, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực làm việc xuyên ngày nghỉ.

Sau 2 tháng thi công, 60 căn nhà đã được hoàn thiện đạt tiêu chuẩn cao về kỹ thuật, thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Tại buổi lễ, bên cạnh việc được tặng nhà ở, mỗi hộ gia đình còn được tặng thêm các vật dụng thiết yếu và 1 con bò giống sinh sản để phát triển kinh tế gia đình.

Dự án "Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới" mang ý nghĩa chiến lược rất quan trọng. Mỗi hộ dân về đây sinh sống sẽ trở thành một "cột mốc sống", cùng với lực lượng biên phòng và dân quân địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.