Ngày 10/3, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm rà soát, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới gồm: Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắk Wil.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát cho thấy cơ sở vật chất trường lớp tại các xã biên giới thời gian qua đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, việc xây dựng các trường nội trú liên cấp quy mô lớn được đánh giá là cần thiết, nhằm bảo đảm điều kiện học tập ổn định, lâu dài cho học sinh địa phương và khu vực lân cận.

Theo phương án đề xuất, mỗi trường được đầu tư khoảng 30 lớp học, quy mô phục vụ trên 1.000 học sinh. Trong đó, xã Đắk Wil dự kiến bố trí 1.050 học sinh, xã Thuận Hạnh khoảng 1.025 học sinh và xã Tuy Đức khoảng 1.050 học sinh.

Đến nay, các xã trên đã xây dựng phương án sắp xếp học sinh, điều chuyển từ các trường hiện hữu sang học tại trường nội trú, đồng thời tổ chức lấy ý kiến phụ huynh. Kết quả, hơn 99% phụ huynh đồng thuận cho con em theo học khi các trường đi vào hoạt động.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho mỗi trường hơn 225 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Trước đó UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Quảng Trực vào tháng 11/2025. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các trường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới trường lớp tại khu vực biên giới; tạo môi trường học tập an toàn, ổn định cho học sinh; giảm tỷ lệ bỏ học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời, công trình cũng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và ổn định dân cư khu vực biên giới.

Hiện công tác chuẩn bị khởi công đang được đẩy nhanh. Sau khi có thông báo danh mục dự án từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh dự kiến cần khoảng 10 ngày để hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, phê duyệt dự án, thiết kế, đánh giá môi trường và các điều kiện pháp lý liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ khởi công, động thổ các trường theo kế hoạch.

Trước đó, tháng 11/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới Quảng Trực và Thuận An, quy mô mỗi trường 30 lớp học, phục vụ hơn 1.000 học sinh.